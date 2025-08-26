Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Ağustos 2025
26 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri
26 Ağustos 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:29:02 26-08-2025
|39,15889
|28,18667
|6,92
|1,2
|TOROS-ERDEMLI (MERSIN)
|10:29:00 26-08-2025
|37,0335
|34,0977
|8,8
|2,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:24:02 26-08-2025
|38,07833
|38,36361
|7
|3,3
|KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|10:24:01 26-08-2025
|38,0882
|38,3778
|3,8
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:19:38 26-08-2025
|39,20611
|28,18389
|8,33
|1,6
|Biga (Çanakkale)
|10:18:01 26-08-2025
|40,34667
|27,25889
|6,94
|2,8
|TOKATKIRI-BIGA (CANAKKALE)
|10:18:01 26-08-2025
|40,344
|27,2567
|10,3
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:15:24 26-08-2025
|39,23917
|28,07361
|8,15
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:15:24 26-08-2025
|39,1642
|28,142
|10,4
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:14:50 26-08-2025
|39,1577
|28,1033
|18,7
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|10:13:55 26-08-2025
|38,19028
|38,59444
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:11:21 26-08-2025
|39,22611
|28,17722
|4,57
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|10:03:00 26-08-2025
|38,91306
|27,98583
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:01:09 26-08-2025
|39,22639
|28,17389
|5,19
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:01:09 26-08-2025
|39,1898
|28,1315
|5,4
|2,3
|Merkez (Bolu)
|09:58:24 26-08-2025
|40,88361
|31,70028
|6,99
|1,2
|Nilüfer (Bursa)
|09:47:20 26-08-2025
|40,12667
|28,76083
|8,67
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:36:13 26-08-2025
|39,208
|28,1737
|7,5
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:36:12 26-08-2025
|39,22222
|28,175
|5,16
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:32:30 26-08-2025
|39,18139
|28,155
|9,22
|1
|KURTULMUS-AKHISAR (MANISA)
|09:32:29 26-08-2025
|39,1168
|27,9788
|14,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:28:57 26-08-2025
|39,19833
|28,17639
|7
|3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:28:57 26-08-2025
|39,2153
|28,1648
|10,8
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:20:09 26-08-2025
|39,15556
|28,15306
|7,04
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:18:34 26-08-2025
|39,15444
|28,2175
|7
|1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:40 26-08-2025
|39,129
|28,214
|19,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:39 26-08-2025
|39,16889
|28,21111
|8,49
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:02:44 26-08-2025
|39,1725
|28,14444
|8
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:02:43 26-08-2025
|39,1722
|28,1535
|10,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:01:17 26-08-2025
|39,21333
|28,18806
|11,49
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|09:01:03 26-08-2025
|38,27361
|38,79306
|9,02
|2,7
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|09:01:03 26-08-2025
|38,3107
|38,7917
|5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:57:42 26-08-2025
|39,22056
|28,18028
|5,01
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:45:20 26-08-2025
|39,16778
|28,17528
|6,83
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:45:20 26-08-2025
|39,1822
|28,2123
|10,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:35:55 26-08-2025
|39,21333
|28,17111
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:35:55 26-08-2025
|39,2103
|28,1645
|14
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:30:57 26-08-2025
|39,21694
|28,0675
|8,55
|1,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:30:56 26-08-2025
|39,2413
|28,0517
|21,5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:29:15 26-08-2025
|39,15694
|28,21806
|6,76
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:29:14 26-08-2025
|39,1573
|28,2283
|5,1
|1,4
|Azaplı Gölü - [01.20 km] Gölbaşı (Adıyaman)
|08:26:00 26-08-2025
|37,75
|37,55111
|5,72
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:21:01 26-08-2025
|39,20556
|28,19028
|6,75
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:21:01 26-08-2025
|39,1923
|28,1605
|10,7
|1,5
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|08:17:11 26-08-2025
|39,0868
|28,0507
|12,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:09:44 26-08-2025
|39,17306
|28,23639
|9,33
|2,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:09:44 26-08-2025
|39,1775
|28,2165
|5,4
|2,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:08:55 26-08-2025
|39,1655
|28,2607
|5,7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:52:45 26-08-2025
|39,2337
|28,9975
|17
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:49:58 26-08-2025
|39,17556
|28,14361
|9,96
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:49:58 26-08-2025
|39,1448
|28,1483
|14,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:47:19 26-08-2025
|39,22222
|28,10861
|7,14
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:47:19 26-08-2025
|39,1817
|28,0933
|13,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:29:59 26-08-2025
|39,16778
|28,15722
|6,9
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:29:59 26-08-2025
|39,1587
|28,1327
|12,9
|1,7
|HAMITKOY-AKHISAR (MANISA)
|07:17:35 26-08-2025
|38,9572
|28,0652
|18,6
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:16:00 26-08-2025
|39,1915
|28,1455
|13,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:13:25 26-08-2025
|39,27417
|28,10861
|10,14
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:13:25 26-08-2025
|39,2375
|28,0963
|9,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:09:30 26-08-2025
|39,14
|28,22694
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:09:29 26-08-2025
|39,1542
|28,1322
|17
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:08:35 26-08-2025
|39,18333
|28,21056
|8,77
|1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:08:35 26-08-2025
|39,1853
|28,2243
|5,2
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:06:43 26-08-2025
|39,22
|28,0835
|7,9
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:03:33 26-08-2025
|39,24083
|28,10806
|10,74
|1,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:03:33 26-08-2025
|39,1952
|28,0545
|8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:52:22 26-08-2025
|39,23389
|28,14
|9,82
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:52:21 26-08-2025
|39,2207
|28,1455
|11,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:40:55 26-08-2025
|39,22528
|28,18778
|13,02
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:40:55 26-08-2025
|39,206
|28,0745
|9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:38:40 26-08-2025
|39,225
|28,18556
|5,94
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:38:40 26-08-2025
|39,2118
|28,1868
|10
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:35:18 26-08-2025
|39,23444
|28,15639
|12,07
|1,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:35:18 26-08-2025
|39,2137
|28,1275
|7,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:28:44 26-08-2025
|39,25083
|28,08694
|10,35
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:28:44 26-08-2025
|39,2235
|28,0947
|8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:27:28 26-08-2025
|39,1925
|28,21889
|11,85
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:27:28 26-08-2025
|39,1508
|28,2143
|17,2
|1,9
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:26:50 26-08-2025
|39,254
|28,0532
|21,9
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:22:25 26-08-2025
|39,1788
|28,1097
|4,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:22:24 26-08-2025
|39,18556
|28,15028
|8,35
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|06:19:52 26-08-2025
|40,19889
|31,77417
|7,01
|2,4
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:19:52 26-08-2025
|40,1823
|31,7457
|5,2
|2,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:19:29 26-08-2025
|39,2108
|28,0958
|13,5
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:18:47 26-08-2025
|39,183
|28,0553
|14,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:17:24 26-08-2025
|39,20944
|28,18694
|7
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:17:24 26-08-2025
|39,18
|28,1775
|11
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:12:24 26-08-2025
|39,18333
|28,15083
|6,71
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:12:23 26-08-2025
|39,2142
|28,2407
|7,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:05:50 26-08-2025
|39,20444
|28,09972
|8,9
|1,2
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|06:05:49 26-08-2025
|39,1597
|28,037
|5,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:04:55 26-08-2025
|39,16472
|28,16528
|7
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:04:55 26-08-2025
|39,1383
|28,1238
|11,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:46:09 26-08-2025
|39,17611
|28,21694
|8,99
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:46:08 26-08-2025
|39,1757
|28,2187
|10
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:44:21 26-08-2025
|39,1742
|28,195
|4,6
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:42:42 26-08-2025
|39,0838
|28,1638
|15,4
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:41:06 26-08-2025
|39,178
|28,1785
|12,3
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:39:54 26-08-2025
|39,2105
|28,0505
|14,6
|1,2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|05:38:49 26-08-2025
|39,1525
|28,0538
|2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:38:19 26-08-2025
|39,21944
|28,19028
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:38:19 26-08-2025
|39,1925
|28,1803
|13,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:28:50 26-08-2025
|39,1575
|28,23694
|6,95
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:28:49 26-08-2025
|39,1678
|28,2125
|13,9
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:28:12 26-08-2025
|39,18611
|28,21667
|6,17
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:28:11 26-08-2025
|39,1785
|28,1832
|10,6
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:13:47 26-08-2025
|39,14611
|28,25306
|7,01
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:13:47 26-08-2025
|39,1432
|28,1898
|13,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:13:09 26-08-2025
|39,23417
|28,15333
|7,41
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:13:09 26-08-2025
|39,2178
|28,1212
|7,9
|1,9
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|05:10:08 26-08-2025
|39,1305
|28,049
|5,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:06:22 26-08-2025
|39,17111
|28,22417
|7,68
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:06:21 26-08-2025
|39,163
|28,2035
|11,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:02 26-08-2025
|39,23778
|28,12056
|6,81
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:02:02 26-08-2025
|39,1945
|28,0408
|18,3
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:00:35 26-08-2025
|39,1553
|28,1397
|10,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:00:34 26-08-2025
|39,18944
|28,15139
|7,37
|1,6
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:58:15 26-08-2025
|39,1172
|28,2312
|20,6
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:50:29 26-08-2025
|39,20333
|28,19083
|6,46
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:50:28 26-08-2025
|39,1953
|28,177
|11,2
|2,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:45:39 26-08-2025
|39,1452
|28,2272
|9,4
|1,4
|Pülümür (Tunceli)
|04:45:21 26-08-2025
|39,39083
|39,82556
|6,95
|1,3
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|04:41:19 26-08-2025
|39,1665
|27,974
|10,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:41:18 26-08-2025
|39,20389
|28,04472
|10,63
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:39:05 26-08-2025
|39,16861
|28,21583
|6,05
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:39:04 26-08-2025
|39,1575
|28,2115
|12,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:36:35 26-08-2025
|39,19417
|28,15139
|8,14
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:36:34 26-08-2025
|39,1807
|28,1255
|9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:23:10 26-08-2025
|39,19528
|28,21722
|7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:23:10 26-08-2025
|39,1715
|28,2093
|8,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:22:08 26-08-2025
|39,16028
|28,22722
|6,95
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:22:07 26-08-2025
|39,1618
|28,1975
|13,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:20:28 26-08-2025
|39,14917
|28,21722
|7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:20:27 26-08-2025
|39,1508
|28,1802
|4,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:19:34 26-08-2025
|39,14139
|28,23222
|6,97
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:19:33 26-08-2025
|39,1638
|28,2027
|12
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:17:11 26-08-2025
|39,16917
|28,21111
|7,01
|2,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:17:11 26-08-2025
|39,1753
|28,1933
|12,6
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:15:21 26-08-2025
|39,17306
|28,22417
|7,04
|3,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:15:19 26-08-2025
|39,1822
|28,2043
|13,7
|4,1
|GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|04:13:36 26-08-2025
|40,7697
|27,2908
|5,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:13:35 26-08-2025
|39,21028
|28,01361
|7,33
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:07:58 26-08-2025
|39,19306
|28,2075
|7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:07:58 26-08-2025
|39,1663
|28,2102
|14,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:06:06 26-08-2025
|39,2075
|28,15056
|6,99
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:06:05 26-08-2025
|39,1768
|28,1373
|14,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:58:12 26-08-2025
|39,20972
|28,12611
|8,7
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:58:11 26-08-2025
|39,1717
|28,0935
|14,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:56:27 26-08-2025
|39,2425
|28,07472
|8,17
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:54:43 26-08-2025
|39,19278
|28,16639
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:54:42 26-08-2025
|39,1947
|28,1703
|9,5
|1,6
|Altınyayla (Sivas)
|03:51:45 26-08-2025
|39,34
|36,74056
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:30 26-08-2025
|39,20944
|28,15111
|7,01
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:40:30 26-08-2025
|39,1423
|28,1185
|14,3
|1,2
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|03:31:59 26-08-2025
|39,0305
|28,2085
|19
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:31:58 26-08-2025
|39,14222
|28,15833
|7,18
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:30:29 26-08-2025
|39,14361
|28,18528
|6,98
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:30:28 26-08-2025
|39,0935
|28,1637
|18,5
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:29:43 26-08-2025
|39,1642
|28,2435
|10,2
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:27:59 26-08-2025
|39,1453
|28,1342
|14,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:23:34 26-08-2025
|39,215
|28,17222
|6,06
|3,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:23:34 26-08-2025
|39,205
|28,1577
|9,9
|3,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:21:17 26-08-2025
|39,1355
|28,1493
|11,2
|1,9
|Çerkeş (Çankırı)
|03:21:01 26-08-2025
|40,82139
|32,97083
|6,96
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:20:04 26-08-2025
|39,1975
|28,2482
|13,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:14:34 26-08-2025
|39,1675
|28,15833
|7,02
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:14:33 26-08-2025
|39,1663
|28,1447
|9,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:12:02 26-08-2025
|39,21083
|28,08194
|6,99
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:12:02 26-08-2025
|39,2078
|28,072
|7,9
|2,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:08:21 26-08-2025
|39,1793
|28,1923
|9,3
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:00:14 26-08-2025
|39,18194
|28,19222
|6,98
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:00:14 26-08-2025
|39,1538
|28,1705
|9,3
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:57:24 26-08-2025
|39,171
|28,118
|14,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:52:25 26-08-2025
|39,20028
|28,17139
|8,21
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:52:25 26-08-2025
|39,1918
|28,1388
|11,8
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:51:00 26-08-2025
|39,2007
|28,0958
|17
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:48:04 26-08-2025
|39,23472
|28,12833
|6,98
|1,1
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:48:03 26-08-2025
|39,2553
|28,1143
|1,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:42:06 26-08-2025
|39,20917
|28,08167
|7
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:42:06 26-08-2025
|39,1862
|28,059
|4,8
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|02:37:03 26-08-2025
|39,20389
|27,99444
|6,97
|1,5
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|02:37:02 26-08-2025
|39,181
|27,9602
|8,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:26:33 26-08-2025
|39,24528
|28,11833
|7
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:26:33 26-08-2025
|39,2348
|28,091
|10,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:26:07 26-08-2025
|39,25472
|28,11972
|9,76
|0,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:26:07 26-08-2025
|39,2263
|28,114
|9,6
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:23:48 26-08-2025
|39,2115
|28,2157
|13,8
|1,3
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|02:23:16 26-08-2025
|39,2188
|27,9762
|14,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:20:02 26-08-2025
|39,20972
|28,13583
|7,72
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:20:01 26-08-2025
|39,1823
|28,138
|12,2
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|02:18:16 26-08-2025
|38,43444
|39,05444
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:16:43 26-08-2025
|39,186
|28,118
|13,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:40 26-08-2025
|39,18222
|28,17833
|6,93
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:39 26-08-2025
|39,1847
|28,091
|11,1
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:14:29 26-08-2025
|39,179
|28,163
|17,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:13:41 26-08-2025
|39,18917
|28,20194
|9,59
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:13:41 26-08-2025
|39,1788
|28,1838
|9,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:10:57 26-08-2025
|39,24306
|28,17528
|6,99
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:10:57 26-08-2025
|39,177
|28,1097
|9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:10:11 26-08-2025
|39,21917
|28,07167
|7
|1,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:10:11 26-08-2025
|39,2195
|28,0493
|8,2
|1,7
|Kırkağaç (Manisa)
|02:07:45 26-08-2025
|39,19861
|27,92111
|6,93
|2,2
|KINIK-KIRKAGAC (MANISA)
|02:07:44 26-08-2025
|39,1845
|27,8867
|7,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:07:00 26-08-2025
|39,13972
|28,23833
|6,99
|0,9
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|02:06:57 26-08-2025
|39,1705
|28,0158
|16,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:01:31 26-08-2025
|39,24194
|28,06889
|6,95
|1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:01:31 26-08-2025
|39,2263
|28,0462
|5
|1
|Keles (Bursa)
|01:57:42 26-08-2025
|39,90528
|29,30528
|7,18
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:56:06 26-08-2025
|39,18444
|28,16528
|6,97
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:56:05 26-08-2025
|39,1817
|28,1725
|9,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:50:28 26-08-2025
|39,19444
|28,18944
|6,97
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:50:28 26-08-2025
|39,1755
|28,1045
|11,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:49:13 26-08-2025
|39,21528
|28,06
|6,93
|1,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:49:12 26-08-2025
|39,2433
|28,052
|7,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:48:20 26-08-2025
|39,22611
|28,20667
|6,99
|1,3
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:48:20 26-08-2025
|39,2267
|28,2143
|5,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:47:35 26-08-2025
|39,24917
|28,05833
|6,99
|1,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:47:34 26-08-2025
|39,2427
|28,0205
|8,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:43:24 26-08-2025
|39,17889
|28,27833
|7,03
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:43:24 26-08-2025
|39,1577
|28,2523
|9
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:40:13 26-08-2025
|39,1748
|28,0985
|8,9
|1,7
|Diyadin (Ağrı)
|01:38:01 26-08-2025
|39,31056
|43,51222
|7,02
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:30:54 26-08-2025
|39,20833
|28,09222
|7,01
|3,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:30:54 26-08-2025
|39,2082
|28,0677
|7,2
|3,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:26:21 26-08-2025
|39,2107
|28,0647
|10
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:18:09 26-08-2025
|39,2023
|28,157
|7,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:11:20 26-08-2025
|39,21611
|28,19667
|7
|1,1
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|01:11:20 26-08-2025
|39,1663
|28,0613
|9,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:10:45 26-08-2025
|39,22833
|28,13444
|9,8
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:10:44 26-08-2025
|39,1862
|28,0517
|4,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:36 26-08-2025
|39,17917
|28,16778
|8,19
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:55:21 26-08-2025
|38,10056
|37,25722
|7,15
|1
|Tavush (Ermenistan) - [98.73 km] Akyaka (Kars)
|00:52:14 26-08-2025
|41,00194
|44,835
|7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:47:12 26-08-2025
|39,20028
|28,17306
|7,05
|1,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:47:12 26-08-2025
|39,1982
|28,2548
|8,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:46:34 26-08-2025
|39,21139
|28,16833
|10,15
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:43:46 26-08-2025
|39,18528
|28,25861
|6,51
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:39:15 26-08-2025
|39,20306
|28,15889
|8,99
|1,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:39:14 26-08-2025
|39,21
|28,1433
|12,2
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:35:04 26-08-2025
|38,12083
|36,71806
|6,79
|1,4
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|00:35:03 26-08-2025
|38,1732
|36,785
|19,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:28:26 26-08-2025
|39,15722
|28,18917
|7
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:28:25 26-08-2025
|39,182
|28,1672
|13,6
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:24:27 26-08-2025
|39,20583
|28,07444
|7
|1,2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:24:25 26-08-2025
|39,2225
|28,078
|8,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:12:11 26-08-2025
|39,20167
|28,20056
|6,66
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:07:58 26-08-2025
|39,1825
|28,15083
|6,8
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:05:25 26-08-2025
|39,19056
|28,17389
|6,85
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:05:24 26-08-2025
|39,2048
|28,1257
|5,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:04:25 26-08-2025
|39,2775
|28,09361
|7,03
|1,4
|Hocalar (Afyonkarahisar)
|00:00:58 26-08-2025
|38,66222
|30,03861
|8,78
|2
|CEPNI-HOCALAR (AFYONKARAHISAR)
|00:00:56 26-08-2025
|38,6392
|30,0488
|5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:57:18 25-08-2025
|39,22194
|28,18417
|7
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:57:17 25-08-2025
|39,2065
|28,162
|7,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:43:21 25-08-2025
|39,1775
|28,24944
|10,9
|1,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:43:21 25-08-2025
|39,187
|28,2427
|9,4
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:40:19 25-08-2025
|39,18389
|28,1925
|7,95
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:40:19 25-08-2025
|39,1848
|28,162
|8,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:39:19 25-08-2025
|39,24389
|28,19722
|6,47
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:39:19 25-08-2025
|39,2203
|28,1668
|13,4
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:36:38 25-08-2025
|39,1822
|28,161
|10,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:35:25 25-08-2025
|39,28028
|28,10444
|11,01
|1,8
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:35:24 25-08-2025
|39,2742
|28,0932
|11,1
|2,1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:32:31 25-08-2025
|39,2398
|28,0892
|10,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:29:57 25-08-2025
|39,27639
|28,08417
|10,16
|3
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:29:57 25-08-2025
|39,2653
|28,076
|13,8
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:25:02 25-08-2025
|39,20167
|28,20528
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:25:02 25-08-2025
|39,2108
|28,1782
|12,3
|1,4
|Merkez (Bolu)
|23:24:52 25-08-2025
|40,85611
|31,65389
|7
|1,3
|CUKUROREN-(BOLU)
|23:24:51 25-08-2025
|40,8328
|31,6312
|9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:12:39 25-08-2025
|39,20694
|28,06306
|7
|1,3
|Merkez (Ardahan)
|23:03:26 25-08-2025
|41,09167
|42,95
|10,33
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:55:21 25-08-2025
|39,21694
|28,04278
|7,67
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:55:21 25-08-2025
|39,1935
|28,009
|12
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:44:23 25-08-2025
|39,20944
|28,07667
|8,61
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:44:23 25-08-2025
|39,1998
|28,0763
|9,1
|2,4
|EGE DENIZI
|22:39:11 25-08-2025
|35,7812
|25,5342
|11,9
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:30:03 25-08-2025
|39,179
|28,1137
|15,1
|1,3
|Merkez (Bolu)
|22:29:31 25-08-2025
|40,85833
|31,77111
|7,56
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:29:16 25-08-2025
|39,205
|28,15278
|8,14
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:29:16 25-08-2025
|39,1877
|28,1633
|13,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:22:35 25-08-2025
|39,20306
|28,13639
|9,71
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:22:35 25-08-2025
|39,2377
|28,1517
|7,8
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.60 km] Datça (Muğla)
|22:16:34 25-08-2025
|36,89333
|27,62306
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:13:51 25-08-2025
|39,1995
|28,1508
|7,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:13:50 25-08-2025
|39,23806
|28,1975
|5,36
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|22:12:56 25-08-2025
|38,38778
|38,87972
|8,69
|1,5
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|22:12:55 25-08-2025
|38,3995
|38,8768
|5,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:49:35 25-08-2025
|39,20694
|28,24306
|8,15
|1,2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:49:34 25-08-2025
|39,1792
|28,252
|14,4
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:48:12 25-08-2025
|39,2468
|29,0013
|5,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|21:48:11 25-08-2025
|39,26056
|28,97972
|14,94
|1,7
|Çameli (Denizli)
|21:44:18 25-08-2025
|36,97417
|29,25
|7
|1,3
|TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)
|21:44:17 25-08-2025
|36,962
|29,2885
|15,3
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:35:10 25-08-2025
|38,4242
|37,5062
|4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:32:44 25-08-2025
|39,2525
|28,99306
|11,47
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:32:44 25-08-2025
|39,2602
|28,9807
|4,7
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:26:24 25-08-2025
|39,20944
|28,18417
|7
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:26:23 25-08-2025
|39,2092
|28,1785
|11
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:22:30 25-08-2025
|39,26083
|28,28389
|7
|1,6
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:22:29 25-08-2025
|39,2412
|28,2988
|6,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:13:40 25-08-2025
|39,23167
|28,08611
|8,17
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:13:40 25-08-2025
|39,1992
|28,0612
|13,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:00:04 25-08-2025
|39,20806
|28,25472
|7,86
|2,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:00:03 25-08-2025
|39,1967
|28,2498
|11,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:56:45 25-08-2025
|39,15056
|28,19694
|7,61
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:56:45 25-08-2025
|39,1575
|28,2067
|5,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:50:44 25-08-2025
|39,2025
|28,18528
|9,62
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:40:49 25-08-2025
|39,18611
|28,14056
|8,9
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:40:49 25-08-2025
|39,1768
|28,1527
|9
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:39:20 25-08-2025
|39,24139
|28,20806
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:39:20 25-08-2025
|39,2017
|28,1555
|10,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:31:28 25-08-2025
|39,22
|28,16111
|7,77
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:31:27 25-08-2025
|39,205
|28,1537
|9,1
|2,2
|Aladağ (Adana)
|20:19:16 25-08-2025
|37,64222
|35,52444
|6,92
|2,4
|KISLAK-ALADAG (ADANA)
|20:19:15 25-08-2025
|37,6227
|35,5385
|5,1
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:17:32 25-08-2025
|39,23028
|28,16056
|9,14
|1,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:17:32 25-08-2025
|39,2155
|28,1415
|7,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:05:41 25-08-2025
|39,24194
|28,26889
|7
|2,2
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:05:41 25-08-2025
|39,2247
|28,2505
|7,5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:57:47 25-08-2025
|39,155
|28,16694
|6,97
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:57:45 25-08-2025
|39,188
|28,1155
|10,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:54:06 25-08-2025
|39,19389
|28,21639
|10,6
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:54:05 25-08-2025
|39,1913
|28,2443
|8,6
|1,6
|Aladağ (Adana)
|19:50:31 25-08-2025
|37,63444
|35,52444
|6,86
|2,3
|KISLAK-ALADAG (ADANA)
|19:50:30 25-08-2025
|37,6163
|35,5435
|8,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:46:12 25-08-2025
|39,23722
|28,20667
|6,18
|1,7
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:46:12 25-08-2025
|39,227
|28,1852
|9,3
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|19:43:01 25-08-2025
|39,4625
|27,98472
|7,01
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:42:44 25-08-2025
|39,15
|28,12194
|6,89
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:40:56 25-08-2025
|39,24306
|28,02333
|7,06
|1,6
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:40:55 25-08-2025
|39,2425
|28,0197
|9,9
|2
|Bozkurt (Denizli)
|19:38:30 25-08-2025
|37,8525
|29,62583
|7,18
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:36:58 25-08-2025
|39,13944
|28,18972
|6,99
|1,1
|Marmara Denizi - [11.87 km] Şarköy (Tekirdağ)
|19:36:52 25-08-2025
|40,73361
|27,47722
|7,05
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:36:13 25-08-2025
|39,20111
|28,10389
|6,97
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:36:13 25-08-2025
|39,1745
|28,0892
|8,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:34:05 25-08-2025
|39,16972
|28,16361
|6,15
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:27:16 25-08-2025
|39,24139
|27,98472
|7
|1,6
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|19:27:16 25-08-2025
|39,2313
|27,9608
|5,4
|2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:14:43 25-08-2025
|39,2092
|28,2135
|10
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:14:17 25-08-2025
|39,15583
|28,13361
|6,94
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:14:15 25-08-2025
|39,1793
|28,1492
|11,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:08:28 25-08-2025
|39,27194
|28,12889
|6,99
|1,1
|CAMLICA-SARICAM (ADANA)
|19:02:50 25-08-2025
|37,0598
|35,6085
|12,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:01:13 25-08-2025
|39,23361
|28,15083
|7,95
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:57:39 25-08-2025
|39,22
|28,17639
|6,99
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:57:38 25-08-2025
|39,2167
|28,1645
|8,5
|1,7
|Baskil (Elazığ)
|18:44:58 25-08-2025
|38,41083
|38,91556
|7,01
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:40:08 25-08-2025
|39,2675
|28,09167
|8,94
|2,1
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:40:07 25-08-2025
|39,2565
|28,0793
|12,7
|2,2
|Yazıhan (Malatya)
|18:38:09 25-08-2025
|38,59
|38,1125
|6,93
|2,1
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|18:38:08 25-08-2025
|38,5432
|37,9945
|5,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:28:57 25-08-2025
|39,1775
|28,19694
|6,92
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:28:54 25-08-2025
|39,215
|28,0673
|8,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:07:18 25-08-2025
|39,19194
|28,17361
|6,98
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:07:18 25-08-2025
|39,1937
|28,1197
|8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:05:14 25-08-2025
|39,24139
|28,16944
|9,74
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:05:13 25-08-2025
|39,2028
|28,1438
|9,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:00:32 25-08-2025
|39,27611
|28,10611
|8,44
|2,2
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:00:32 25-08-2025
|39,2632
|28,0923
|12,1
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|17:54:08 25-08-2025
|38,33639
|38,81556
|8,77
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:50:56 25-08-2025
|39,23472
|28,09917
|6,81
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:50:55 25-08-2025
|39,2248
|28,0792
|7,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:45:41 25-08-2025
|39,22028
|28,19139
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:45:41 25-08-2025
|39,2057
|28,1695
|10,5
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:34:10 25-08-2025
|39,2073
|28,1788
|7,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:34:09 25-08-2025
|39,22639
|28,20583
|6,49
|2,1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|17:28:25 25-08-2025
|38,1075
|37,19167
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:18:23 25-08-2025
|39,1825
|28,18028
|10,07
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:18:22 25-08-2025
|39,21
|28,1292
|7,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:09:42 25-08-2025
|39,22639
|28,18944
|4,54
|1,3
|Gördes (Manisa)
|17:01:44 25-08-2025
|39,07278
|28,28472
|7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:55:57 25-08-2025
|39,1525
|28,1852
|10
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:55:56 25-08-2025
|39,2
|28,18028
|6,64
|2,3
|DUTLUCA-GORDES (MANISA)
|16:51:37 25-08-2025
|39,0527
|28,2328
|16,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:51:35 25-08-2025
|39,20528
|28,19389
|7,03
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:46:50 25-08-2025
|39,2175
|28,14944
|13,61
|1,2
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:44:56 25-08-2025
|39,2627
|28,083
|10,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:38:26 25-08-2025
|39,18556
|28,12389
|6,98
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:38:26 25-08-2025
|39,2077
|28,0743
|13,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:31:33 25-08-2025
|39,22028
|28,21361
|5,82
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:30:54 25-08-2025
|39,2375
|28,1675
|5,51
|1,4
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:30:54 25-08-2025
|39,2442
|28,342
|12,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:24:23 25-08-2025
|39,22361
|28,1975
|5,96
|1,7
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:24:23 25-08-2025
|39,2333
|28,1697
|14,3
|1,7
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:20:18 25-08-2025
|39,2717
|28,0995
|9,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:20:17 25-08-2025
|39,28583
|28,12333
|9,77
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:59:52 25-08-2025
|39,20972
|28,21472
|7
|1,5
|Toprakkale (Osmaniye)
|15:47:38 25-08-2025
|37,03889
|36,06778
|15,21
|3
|LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|15:47:38 25-08-2025
|37,0658
|36,0587
|1,9
|2,8
|Kumluca (Antalya)
|15:42:41 25-08-2025
|36,79361
|30,30139
|6,73
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:41:15 25-08-2025
|39,15167
|28,22694
|6,48
|1,4
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:41:15 25-08-2025
|39,1453
|28,3262
|8,1
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:32:59 25-08-2025
|39,2062
|28,1433
|5,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:32:58 25-08-2025
|39,21472
|28,20472
|7,53
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:28:21 25-08-2025
|39,23806
|28,10667
|5,42
|1,6
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:28:21 25-08-2025
|39,2217
|28,2063
|15,2
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:23:56 25-08-2025
|39,1967
|28,1857
|11,3
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:23:55 25-08-2025
|39,22667
|28,18
|6,11
|2,6
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:18:50 25-08-2025
|39,0985
|28,2217
|11,6
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|15:18:47 25-08-2025
|39,125
|28,07139
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:55:36 25-08-2025
|39,20861
|28,04194
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:46:14 25-08-2025
|39,2025
|28,05472
|7,01
|1,2
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|14:46:14 25-08-2025
|39,1515
|27,9747
|5
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:38:17 25-08-2025
|39,2087
|28,1427
|12,3
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:38:16 25-08-2025
|39,2525
|28,19222
|6,37
|2,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:36:59 25-08-2025
|39,2145
|28,1063
|12,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:36:58 25-08-2025
|39,24056
|28,11222
|8,08
|2,3
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|14:35:26 25-08-2025
|39,0013
|28,1565
|15,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:32:19 25-08-2025
|39,17583
|28,21806
|11,82
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:32:19 25-08-2025
|39,1752
|28,1963
|9,9
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:22:11 25-08-2025
|39,19861
|28,18417
|6,98
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:22:11 25-08-2025
|39,2025
|28,141
|10,3
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:21:09 25-08-2025
|39,19
|28,2278
|13,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:21:08 25-08-2025
|39,24556
|28,18889
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:17:11 25-08-2025
|39,10972
|28,26111
|7
|1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:14:36 25-08-2025
|39,1267
|28,159
|10,1
|2
|ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA)
|14:06:40 25-08-2025
|39,0927
|27,9342
|13,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:03:05 25-08-2025
|39,17556
|28,14361
|9,28
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:03:05 25-08-2025
|39,1665
|28,1303
|5
|3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:00:43 25-08-2025
|39,1877
|28,2055
|10,7
|1,7
|BOYALI-GORDES (MANISA)
|13:59:54 25-08-2025
|38,8493
|28,126
|26,2
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|13:54:19 25-08-2025
|38,20944
|38,4775
|7
|1,1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:48:59 25-08-2025
|39,1223
|28,2828
|11,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:45:31 25-08-2025
|39,15306
|28,19306
|9,21
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:45:31 25-08-2025
|39,163
|28,19
|9,5
|2
|Kovancılar (Elazığ)
|13:39:57 25-08-2025
|38,66444
|39,82806
|14,85
|1,8
|UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG)
|13:39:57 25-08-2025
|38,6653
|39,8678
|5,8
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:34:48 25-08-2025
|38,27694
|38,19167
|7,06
|1,8
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|13:34:48 25-08-2025
|38,2667
|38,263
|17,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:34:32 25-08-2025
|39,24556
|28,125
|11,4
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:34:32 25-08-2025
|39,2257
|28,129
|9,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:34:01 25-08-2025
|39,22167
|28,17583
|11,29
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:34:01 25-08-2025
|39,2037
|28,2012
|15,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:25:57 25-08-2025
|39,19833
|28,21028
|9,03
|2,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:25:57 25-08-2025
|39,194
|28,1755
|10,8
|2,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:15:44 25-08-2025
|39,1862
|28,1377
|15,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:15:43 25-08-2025
|39,18028
|28,16861
|7,03
|1,6
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:02:32 25-08-2025
|39,1775
|28,2708
|3,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:59:46 25-08-2025
|39,19
|28,17
|8,26
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:59:46 25-08-2025
|39,1848
|28,14
|9,9
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:53:31 25-08-2025
|39,10694
|28,22528
|7
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:50:34 25-08-2025
|39,1823
|28,0812
|8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:50:33 25-08-2025
|39,215
|28,10722
|8,43
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:48:23 25-08-2025
|39,51611
|28,16528
|7
|1,2
|KOYLUKOYU-(BALIKESIR)
|12:46:31 25-08-2025
|39,6445
|28,016
|25,9
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:46:29 25-08-2025
|39,52556
|28,15417
|6,99
|1,3
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:25:01 25-08-2025
|39,1158
|28,305
|11,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:24:59 25-08-2025
|39,19139
|28,21333
|7
|1
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:24:20 25-08-2025
|39,182
|28,2572
|3,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:24:18 25-08-2025
|39,27417
|28,1175
|7
|1,2
|Merkez (Afyonkarahisar)
|12:23:09 25-08-2025
|38,7075
|30,62333
|6,99
|1,5
|NURIBEY-(AFYONKARAHISAR)
|12:23:09 25-08-2025
|38,669
|30,6277
|14,2
|1,6
|YUNANISTAN
|12:22:52 25-08-2025
|38,0842
|23,9475
|5
|2,5
|Merkez (Afyonkarahisar)
|12:20:47 25-08-2025
|38,71306
|30,61333
|6,99
|2,1
|AFYONKARAHISAR (AFYONKARAHISAR)
|12:20:46 25-08-2025
|38,7543
|30,55
|7,2
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:19:36 25-08-2025
|39,1237
|28,1175
|13,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:19:34 25-08-2025
|39,22278
|28,15861
|8,47
|1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:18:28 25-08-2025
|39,1872
|28,1852
|9,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:18:27 25-08-2025
|39,2175
|28,16972
|5,49
|1,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:07:36 25-08-2025
|39,2295
|28,055
|27,6
|1,3
|Ula (Muğla)
|12:07:34 25-08-2025
|37,05556
|28,30083
|7,01
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|11:49:23 25-08-2025
|37,89361
|29,25111
|7,5
|2,5
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|11:49:23 25-08-2025
|37,8782
|29,2393
|5
|2,3
|Soma (Manisa)
|11:47:43 25-08-2025
|39,20722
|27,53278
|4,95
|1,4
|KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
|11:47:43 25-08-2025
|39,2705
|27,7393
|0
|1,6
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:36:42 25-08-2025
|39,1525
|28,2847
|9,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:36:41 25-08-2025
|39,19222
|28,17583
|10,28
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:25:20 25-08-2025
|39,18139
|28,22111
|7,47
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:25:20 25-08-2025
|39,1777
|28,2202
|8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:19:15 25-08-2025
|39,18861
|28,15972
|7,01
|1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.23 km] Mudanya (Bursa)
|11:15:59 25-08-2025
|40,39861
|28,88639
|7,8
|3,3
|MUDANYA (BURSA)
|11:15:59 25-08-2025
|40,3875
|28,8897
|3,1
|3,4
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:12:50 25-08-2025
|39,2295
|28,2403
|18,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:09:51 25-08-2025
|39,22306
|28,1675
|11,68
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:09:51 25-08-2025
|39,2052
|28,0982
|8,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:03:39 25-08-2025
|39,20667
|28,15917
|11,89
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:03:39 25-08-2025
|39,1813
|28,1533
|9
|2,9
|DUZYOL-(MALATYA)
|11:01:41 25-08-2025
|38,3437
|38,6483
|12,6
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|11:01:40 25-08-2025
|38,19861
|38,63917
|7
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:29:02 26-08-2025
|39,15889
|28,18667
|6,92
|1,2
|TOROS-ERDEMLI (MERSIN)
|10:29:00 26-08-2025
|37,0335
|34,0977
|8,8
|2,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:24:02 26-08-2025
|38,07833
|38,36361
|7
|3,3
|KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|10:24:01 26-08-2025
|38,0882
|38,3778
|3,8
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:19:38 26-08-2025
|39,20611
|28,18389
|8,33
|1,6
|Biga (Çanakkale)
|10:18:01 26-08-2025
|40,34667
|27,25889
|6,94
|2,8
|TOKATKIRI-BIGA (CANAKKALE)
|10:18:01 26-08-2025
|40,344
|27,2567
|10,3
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:15:24 26-08-2025
|39,23917
|28,07361
|8,15
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:15:24 26-08-2025
|39,1642
|28,142
|10,4
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:14:50 26-08-2025
|39,1577
|28,1033
|18,7
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|10:13:55 26-08-2025
|38,19028
|38,59444
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:11:21 26-08-2025
|39,22611
|28,17722
|4,57
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|10:03:00 26-08-2025
|38,91306
|27,98583
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:01:09 26-08-2025
|39,22639
|28,17389
|5,19
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:01:09 26-08-2025
|39,1898
|28,1315
|5,4
|2,3
|Merkez (Bolu)
|09:58:24 26-08-2025
|40,88361
|31,70028
|6,99
|1,2
|Nilüfer (Bursa)
|09:47:20 26-08-2025
|40,12667
|28,76083
|8,67
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:36:13 26-08-2025
|39,208
|28,1737
|7,5
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:36:12 26-08-2025
|39,22222
|28,175
|5,16
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:32:30 26-08-2025
|39,18139
|28,155
|9,22
|1
|KURTULMUS-AKHISAR (MANISA)
|09:32:29 26-08-2025
|39,1168
|27,9788
|14,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:28:57 26-08-2025
|39,19833
|28,17639
|7
|3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:28:57 26-08-2025
|39,2153
|28,1648
|10,8
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:20:09 26-08-2025
|39,15556
|28,15306
|7,04
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:18:34 26-08-2025
|39,15444
|28,2175
|7
|1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:40 26-08-2025
|39,129
|28,214
|19,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:39 26-08-2025
|39,16889
|28,21111
|8,49
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:02:44 26-08-2025
|39,1725
|28,14444
|8
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:02:43 26-08-2025
|39,1722
|28,1535
|10,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:01:17 26-08-2025
|39,21333
|28,18806
|11,49
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|09:01:03 26-08-2025
|38,27361
|38,79306
|9,02
|2,7
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|09:01:03 26-08-2025
|38,3107
|38,7917
|5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:57:42 26-08-2025
|39,22056
|28,18028
|5,01
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:45:20 26-08-2025
|39,16778
|28,17528
|6,83
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:45:20 26-08-2025
|39,1822
|28,2123
|10,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:35:55 26-08-2025
|39,21333
|28,17111
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:35:55 26-08-2025
|39,2103
|28,1645
|14
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:30:57 26-08-2025
|39,21694
|28,0675
|8,55
|1,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:30:56 26-08-2025
|39,2413
|28,0517
|21,5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:29:15 26-08-2025
|39,15694
|28,21806
|6,76
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:29:14 26-08-2025
|39,1573
|28,2283
|5,1
|1,4
|Azaplı Gölü - [01.20 km] Gölbaşı (Adıyaman)
|08:26:00 26-08-2025
|37,75
|37,55111
|5,72
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:21:01 26-08-2025
|39,20556
|28,19028
|6,75
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:21:01 26-08-2025
|39,1923
|28,1605
|10,7
|1,5
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|08:17:11 26-08-2025
|39,0868
|28,0507
|12,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:09:44 26-08-2025
|39,17306
|28,23639
|9,33
|2,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:09:44 26-08-2025
|39,1775
|28,2165
|5,4
|2,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:08:55 26-08-2025
|39,1655
|28,2607
|5,7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:52:45 26-08-2025
|39,2337
|28,9975
|17
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:49:58 26-08-2025
|39,17556
|28,14361
|9,96
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:49:58 26-08-2025
|39,1448
|28,1483
|14,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:47:19 26-08-2025
|39,22222
|28,10861
|7,14
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:47:19 26-08-2025
|39,1817
|28,0933
|13,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:29:59 26-08-2025
|39,16778
|28,15722
|6,9
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:29:59 26-08-2025
|39,1587
|28,1327
|12,9
|1,7
|HAMITKOY-AKHISAR (MANISA)
|07:17:35 26-08-2025
|38,9572
|28,0652
|18,6
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:16:00 26-08-2025
|39,1915
|28,1455
|13,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:13:25 26-08-2025
|39,27417
|28,10861
|10,14
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:13:25 26-08-2025
|39,2375
|28,0963
|9,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:09:30 26-08-2025
|39,14
|28,22694
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:09:29 26-08-2025
|39,1542
|28,1322
|17
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:08:35 26-08-2025
|39,18333
|28,21056
|8,77
|1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:08:35 26-08-2025
|39,1853
|28,2243
|5,2
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:06:43 26-08-2025
|39,22
|28,0835
|7,9
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:03:33 26-08-2025
|39,24083
|28,10806
|10,74
|1,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:03:33 26-08-2025
|39,1952
|28,0545
|8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:52:22 26-08-2025
|39,23389
|28,14
|9,82
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:52:21 26-08-2025
|39,2207
|28,1455
|11,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:40:55 26-08-2025
|39,22528
|28,18778
|13,02
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:40:55 26-08-2025
|39,206
|28,0745
|9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:38:40 26-08-2025
|39,225
|28,18556
|5,94
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:38:40 26-08-2025
|39,2118
|28,1868
|10
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:35:18 26-08-2025
|39,23444
|28,15639
|12,07
|1,2
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:35:18 26-08-2025
|39,2137
|28,1275
|7,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:28:44 26-08-2025
|39,25083
|28,08694
|10,35
|1,6
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:28:44 26-08-2025
|39,2235
|28,0947
|8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:27:28 26-08-2025
|39,1925
|28,21889
|11,85
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:27:28 26-08-2025
|39,1508
|28,2143
|17,2
|1,9
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:26:50 26-08-2025
|39,254
|28,0532
|21,9
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:22:25 26-08-2025
|39,1788
|28,1097
|4,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:22:24 26-08-2025
|39,18556
|28,15028
|8,35
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|06:19:52 26-08-2025
|40,19889
|31,77417
|7,01
|2,4
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:19:52 26-08-2025
|40,1823
|31,7457
|5,2
|2,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:19:29 26-08-2025
|39,2108
|28,0958
|13,5
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:18:47 26-08-2025
|39,183
|28,0553
|14,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:17:24 26-08-2025
|39,20944
|28,18694
|7
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:17:24 26-08-2025
|39,18
|28,1775
|11
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:12:24 26-08-2025
|39,18333
|28,15083
|6,71
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:12:23 26-08-2025
|39,2142
|28,2407
|7,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:05:50 26-08-2025
|39,20444
|28,09972
|8,9
|1,2
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|06:05:49 26-08-2025
|39,1597
|28,037
|5,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:04:55 26-08-2025
|39,16472
|28,16528
|7
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:04:55 26-08-2025
|39,1383
|28,1238
|11,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:46:09 26-08-2025
|39,17611
|28,21694
|8,99
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:46:08 26-08-2025
|39,1757
|28,2187
|10
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:44:21 26-08-2025
|39,1742
|28,195
|4,6
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:42:42 26-08-2025
|39,0838
|28,1638
|15,4
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:41:06 26-08-2025
|39,178
|28,1785
|12,3
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:39:54 26-08-2025
|39,2105
|28,0505
|14,6
|1,2
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|05:38:49 26-08-2025
|39,1525
|28,0538
|2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:38:19 26-08-2025
|39,21944
|28,19028
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:38:19 26-08-2025
|39,1925
|28,1803
|13,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:28:50 26-08-2025
|39,1575
|28,23694
|6,95
|2,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:28:49 26-08-2025
|39,1678
|28,2125
|13,9
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:28:12 26-08-2025
|39,18611
|28,21667
|6,17
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:28:11 26-08-2025
|39,1785
|28,1832
|10,6
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:13:47 26-08-2025
|39,14611
|28,25306
|7,01
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:13:47 26-08-2025
|39,1432
|28,1898
|13,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:13:09 26-08-2025
|39,23417
|28,15333
|7,41
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:13:09 26-08-2025
|39,2178
|28,1212
|7,9
|1,9
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|05:10:08 26-08-2025
|39,1305
|28,049
|5,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:06:22 26-08-2025
|39,17111
|28,22417
|7,68
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:06:21 26-08-2025
|39,163
|28,2035
|11,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:02 26-08-2025
|39,23778
|28,12056
|6,81
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:02:02 26-08-2025
|39,1945
|28,0408
|18,3
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:00:35 26-08-2025
|39,1553
|28,1397
|10,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:00:34 26-08-2025
|39,18944
|28,15139
|7,37
|1,6
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:58:15 26-08-2025
|39,1172
|28,2312
|20,6
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:50:29 26-08-2025
|39,20333
|28,19083
|6,46
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:50:28 26-08-2025
|39,1953
|28,177
|11,2
|2,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:45:39 26-08-2025
|39,1452
|28,2272
|9,4
|1,4
|Pülümür (Tunceli)
|04:45:21 26-08-2025
|39,39083
|39,82556
|6,95
|1,3
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|04:41:19 26-08-2025
|39,1665
|27,974
|10,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:41:18 26-08-2025
|39,20389
|28,04472
|10,63
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:39:05 26-08-2025
|39,16861
|28,21583
|6,05
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:39:04 26-08-2025
|39,1575
|28,2115
|12,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:36:35 26-08-2025
|39,19417
|28,15139
|8,14
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:36:34 26-08-2025
|39,1807
|28,1255
|9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:23:10 26-08-2025
|39,19528
|28,21722
|7
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:23:10 26-08-2025
|39,1715
|28,2093
|8,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:22:08 26-08-2025
|39,16028
|28,22722
|6,95
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:22:07 26-08-2025
|39,1618
|28,1975
|13,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:20:28 26-08-2025
|39,14917
|28,21722
|7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:20:27 26-08-2025
|39,1508
|28,1802
|4,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:19:34 26-08-2025
|39,14139
|28,23222
|6,97
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:19:33 26-08-2025
|39,1638
|28,2027
|12
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:17:11 26-08-2025
|39,16917
|28,21111
|7,01
|2,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:17:11 26-08-2025
|39,1753
|28,1933
|12,6
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:15:21 26-08-2025
|39,17306
|28,22417
|7,04
|3,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:15:19 26-08-2025
|39,1822
|28,2043
|13,7
|4,1
|GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|04:13:36 26-08-2025
|40,7697
|27,2908
|5,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:13:35 26-08-2025
|39,21028
|28,01361
|7,33
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:07:58 26-08-2025
|39,19306
|28,2075
|7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:07:58 26-08-2025
|39,1663
|28,2102
|14,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:06:06 26-08-2025
|39,2075
|28,15056
|6,99
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:06:05 26-08-2025
|39,1768
|28,1373
|14,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:58:12 26-08-2025
|39,20972
|28,12611
|8,7
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:58:11 26-08-2025
|39,1717
|28,0935
|14,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:56:27 26-08-2025
|39,2425
|28,07472
|8,17
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:54:43 26-08-2025
|39,19278
|28,16639
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:54:42 26-08-2025
|39,1947
|28,1703
|9,5
|1,6
|Altınyayla (Sivas)
|03:51:45 26-08-2025
|39,34
|36,74056
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:30 26-08-2025
|39,20944
|28,15111
|7,01
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:40:30 26-08-2025
|39,1423
|28,1185
|14,3
|1,2
|KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
|03:31:59 26-08-2025
|39,0305
|28,2085
|19
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:31:58 26-08-2025
|39,14222
|28,15833
|7,18
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:30:29 26-08-2025
|39,14361
|28,18528
|6,98
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:30:28 26-08-2025
|39,0935
|28,1637
|18,5
|1,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:29:43 26-08-2025
|39,1642
|28,2435
|10,2
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:27:59 26-08-2025
|39,1453
|28,1342
|14,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:23:34 26-08-2025
|39,215
|28,17222
|6,06
|3,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:23:34 26-08-2025
|39,205
|28,1577
|9,9
|3,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:21:17 26-08-2025
|39,1355
|28,1493
|11,2
|1,9
|Çerkeş (Çankırı)
|03:21:01 26-08-2025
|40,82139
|32,97083
|6,96
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:20:04 26-08-2025
|39,1975
|28,2482
|13,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:14:34 26-08-2025
|39,1675
|28,15833
|7,02
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:14:33 26-08-2025
|39,1663
|28,1447
|9,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:12:02 26-08-2025
|39,21083
|28,08194
|6,99
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:12:02 26-08-2025
|39,2078
|28,072
|7,9
|2,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:08:21 26-08-2025
|39,1793
|28,1923
|9,3
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:00:14 26-08-2025
|39,18194
|28,19222
|6,98
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:00:14 26-08-2025
|39,1538
|28,1705
|9,3
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:57:24 26-08-2025
|39,171
|28,118
|14,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:52:25 26-08-2025
|39,20028
|28,17139
|8,21
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:52:25 26-08-2025
|39,1918
|28,1388
|11,8
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:51:00 26-08-2025
|39,2007
|28,0958
|17
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:48:04 26-08-2025
|39,23472
|28,12833
|6,98
|1,1
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:48:03 26-08-2025
|39,2553
|28,1143
|1,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:42:06 26-08-2025
|39,20917
|28,08167
|7
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:42:06 26-08-2025
|39,1862
|28,059
|4,8
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|02:37:03 26-08-2025
|39,20389
|27,99444
|6,97
|1,5
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|02:37:02 26-08-2025
|39,181
|27,9602
|8,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:26:33 26-08-2025
|39,24528
|28,11833
|7
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:26:33 26-08-2025
|39,2348
|28,091
|10,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:26:07 26-08-2025
|39,25472
|28,11972
|9,76
|0,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:26:07 26-08-2025
|39,2263
|28,114
|9,6
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:23:48 26-08-2025
|39,2115
|28,2157
|13,8
|1,3
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|02:23:16 26-08-2025
|39,2188
|27,9762
|14,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:20:02 26-08-2025
|39,20972
|28,13583
|7,72
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:20:01 26-08-2025
|39,1823
|28,138
|12,2
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|02:18:16 26-08-2025
|38,43444
|39,05444
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:16:43 26-08-2025
|39,186
|28,118
|13,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:40 26-08-2025
|39,18222
|28,17833
|6,93
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:39 26-08-2025
|39,1847
|28,091
|11,1
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:14:29 26-08-2025
|39,179
|28,163
|17,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:13:41 26-08-2025
|39,18917
|28,20194
|9,59
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:13:41 26-08-2025
|39,1788
|28,1838
|9,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:10:57 26-08-2025
|39,24306
|28,17528
|6,99
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:10:57 26-08-2025
|39,177
|28,1097
|9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:10:11 26-08-2025
|39,21917
|28,07167
|7
|1,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:10:11 26-08-2025
|39,2195
|28,0493
|8,2
|1,7
|Kırkağaç (Manisa)
|02:07:45 26-08-2025
|39,19861
|27,92111
|6,93
|2,2
|KINIK-KIRKAGAC (MANISA)
|02:07:44 26-08-2025
|39,1845
|27,8867
|7,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:07:00 26-08-2025
|39,13972
|28,23833
|6,99
|0,9
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|02:06:57 26-08-2025
|39,1705
|28,0158
|16,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:01:31 26-08-2025
|39,24194
|28,06889
|6,95
|1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:01:31 26-08-2025
|39,2263
|28,0462
|5
|1
|Keles (Bursa)
|01:57:42 26-08-2025
|39,90528
|29,30528
|7,18
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:56:06 26-08-2025
|39,18444
|28,16528
|6,97
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:56:05 26-08-2025
|39,1817
|28,1725
|9,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:50:28 26-08-2025
|39,19444
|28,18944
|6,97
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:50:28 26-08-2025
|39,1755
|28,1045
|11,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:49:13 26-08-2025
|39,21528
|28,06
|6,93
|1,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:49:12 26-08-2025
|39,2433
|28,052
|7,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:48:20 26-08-2025
|39,22611
|28,20667
|6,99
|1,3
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:48:20 26-08-2025
|39,2267
|28,2143
|5,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:47:35 26-08-2025
|39,24917
|28,05833
|6,99
|1,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:47:34 26-08-2025
|39,2427
|28,0205
|8,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:43:24 26-08-2025
|39,17889
|28,27833
|7,03
|1,1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:43:24 26-08-2025
|39,1577
|28,2523
|9
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:40:13 26-08-2025
|39,1748
|28,0985
|8,9
|1,7
|Diyadin (Ağrı)
|01:38:01 26-08-2025
|39,31056
|43,51222
|7,02
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:30:54 26-08-2025
|39,20833
|28,09222
|7,01
|3,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:30:54 26-08-2025
|39,2082
|28,0677
|7,2
|3,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:26:21 26-08-2025
|39,2107
|28,0647
|10
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:18:09 26-08-2025
|39,2023
|28,157
|7,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:11:20 26-08-2025
|39,21611
|28,19667
|7
|1,1
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|01:11:20 26-08-2025
|39,1663
|28,0613
|9,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:10:45 26-08-2025
|39,22833
|28,13444
|9,8
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:10:44 26-08-2025
|39,1862
|28,0517
|4,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:36 26-08-2025
|39,17917
|28,16778
|8,19
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:55:21 26-08-2025
|38,10056
|37,25722
|7,15
|1
|Tavush (Ermenistan) - [98.73 km] Akyaka (Kars)
|00:52:14 26-08-2025
|41,00194
|44,835
|7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:47:12 26-08-2025
|39,20028
|28,17306
|7,05
|1,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:47:12 26-08-2025
|39,1982
|28,2548
|8,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:46:34 26-08-2025
|39,21139
|28,16833
|10,15
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:43:46 26-08-2025
|39,18528
|28,25861
|6,51
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:39:15 26-08-2025
|39,20306
|28,15889
|8,99
|1,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:39:14 26-08-2025
|39,21
|28,1433
|12,2
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:35:04 26-08-2025
|38,12083
|36,71806
|6,79
|1,4
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|00:35:03 26-08-2025
|38,1732
|36,785
|19,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:28:26 26-08-2025
|39,15722
|28,18917
|7
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:28:25 26-08-2025
|39,182
|28,1672
|13,6
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:24:27 26-08-2025
|39,20583
|28,07444
|7
|1,2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:24:25 26-08-2025
|39,2225
|28,078
|8,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:12:11 26-08-2025
|39,20167
|28,20056
|6,66
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:07:58 26-08-2025
|39,1825
|28,15083
|6,8
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:05:25 26-08-2025
|39,19056
|28,17389
|6,85
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:05:24 26-08-2025
|39,2048
|28,1257
|5,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:04:25 26-08-2025
|39,2775
|28,09361
|7,03
|1,4
|Hocalar (Afyonkarahisar)
|00:00:58 26-08-2025
|38,66222
|30,03861
|8,78
|2
|CEPNI-HOCALAR (AFYONKARAHISAR)
|00:00:56 26-08-2025
|38,6392
|30,0488
|5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:57:18 25-08-2025
|39,22194
|28,18417
|7
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:57:17 25-08-2025
|39,2065
|28,162
|7,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:43:21 25-08-2025
|39,1775
|28,24944
|10,9
|1,9
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:43:21 25-08-2025
|39,187
|28,2427
|9,4
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:40:19 25-08-2025
|39,18389
|28,1925
|7,95
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:40:19 25-08-2025
|39,1848
|28,162
|8,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:39:19 25-08-2025
|39,24389
|28,19722
|6,47
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:39:19 25-08-2025
|39,2203
|28,1668
|13,4
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:36:38 25-08-2025
|39,1822
|28,161
|10,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:35:25 25-08-2025
|39,28028
|28,10444
|11,01
|1,8
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:35:24 25-08-2025
|39,2742
|28,0932
|11,1
|2,1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:32:31 25-08-2025
|39,2398
|28,0892
|10,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:29:57 25-08-2025
|39,27639
|28,08417
|10,16
|3
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:29:57 25-08-2025
|39,2653
|28,076
|13,8
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:25:02 25-08-2025
|39,20167
|28,20528
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:25:02 25-08-2025
|39,2108
|28,1782
|12,3
|1,4
|Merkez (Bolu)
|23:24:52 25-08-2025
|40,85611
|31,65389
|7
|1,3
|CUKUROREN-(BOLU)
|23:24:51 25-08-2025
|40,8328
|31,6312
|9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:12:39 25-08-2025
|39,20694
|28,06306
|7
|1,3
|Merkez (Ardahan)
|23:03:26 25-08-2025
|41,09167
|42,95
|10,33
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:55:21 25-08-2025
|39,21694
|28,04278
|7,67
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:55:21 25-08-2025
|39,1935
|28,009
|12
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:44:23 25-08-2025
|39,20944
|28,07667
|8,61
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:44:23 25-08-2025
|39,1998
|28,0763
|9,1
|2,4
|EGE DENIZI
|22:39:11 25-08-2025
|35,7812
|25,5342
|11,9
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:30:03 25-08-2025
|39,179
|28,1137
|15,1
|1,3
|Merkez (Bolu)
|22:29:31 25-08-2025
|40,85833
|31,77111
|7,56
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:29:16 25-08-2025
|39,205
|28,15278
|8,14
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:29:16 25-08-2025
|39,1877
|28,1633
|13,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:22:35 25-08-2025
|39,20306
|28,13639
|9,71
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:22:35 25-08-2025
|39,2377
|28,1517
|7,8
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.60 km] Datça (Muğla)
|22:16:34 25-08-2025
|36,89333
|27,62306
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:13:51 25-08-2025
|39,1995
|28,1508
|7,9
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:13:50 25-08-2025
|39,23806
|28,1975
|5,36
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|22:12:56 25-08-2025
|38,38778
|38,87972
|8,69
|1,5
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|22:12:55 25-08-2025
|38,3995
|38,8768
|5,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:49:35 25-08-2025
|39,20694
|28,24306
|8,15
|1,2
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:49:34 25-08-2025
|39,1792
|28,252
|14,4
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:48:12 25-08-2025
|39,2468
|29,0013
|5,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|21:48:11 25-08-2025
|39,26056
|28,97972
|14,94
|1,7
|Çameli (Denizli)
|21:44:18 25-08-2025
|36,97417
|29,25
|7
|1,3
|TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)
|21:44:17 25-08-2025
|36,962
|29,2885
|15,3
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:35:10 25-08-2025
|38,4242
|37,5062
|4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:32:44 25-08-2025
|39,2525
|28,99306
|11,47
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:32:44 25-08-2025
|39,2602
|28,9807
|4,7
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:26:24 25-08-2025
|39,20944
|28,18417
|7
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:26:23 25-08-2025
|39,2092
|28,1785
|11
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:22:30 25-08-2025
|39,26083
|28,28389
|7
|1,6
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:22:29 25-08-2025
|39,2412
|28,2988
|6,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:13:40 25-08-2025
|39,23167
|28,08611
|8,17
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:13:40 25-08-2025
|39,1992
|28,0612
|13,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:00:04 25-08-2025
|39,20806
|28,25472
|7,86
|2,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:00:03 25-08-2025
|39,1967
|28,2498
|11,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:56:45 25-08-2025
|39,15056
|28,19694
|7,61
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:56:45 25-08-2025
|39,1575
|28,2067
|5,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:50:44 25-08-2025
|39,2025
|28,18528
|9,62
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:40:49 25-08-2025
|39,18611
|28,14056
|8,9
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:40:49 25-08-2025
|39,1768
|28,1527
|9
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:39:20 25-08-2025
|39,24139
|28,20806
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:39:20 25-08-2025
|39,2017
|28,1555
|10,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:31:28 25-08-2025
|39,22
|28,16111
|7,77
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:31:27 25-08-2025
|39,205
|28,1537
|9,1
|2,2
|Aladağ (Adana)
|20:19:16 25-08-2025
|37,64222
|35,52444
|6,92
|2,4
|KISLAK-ALADAG (ADANA)
|20:19:15 25-08-2025
|37,6227
|35,5385
|5,1
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:17:32 25-08-2025
|39,23028
|28,16056
|9,14
|1,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:17:32 25-08-2025
|39,2155
|28,1415
|7,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:05:41 25-08-2025
|39,24194
|28,26889
|7
|2,2
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:05:41 25-08-2025
|39,2247
|28,2505
|7,5
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:57:47 25-08-2025
|39,155
|28,16694
|6,97
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:57:45 25-08-2025
|39,188
|28,1155
|10,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:54:06 25-08-2025
|39,19389
|28,21639
|10,6
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:54:05 25-08-2025
|39,1913
|28,2443
|8,6
|1,6
|Aladağ (Adana)
|19:50:31 25-08-2025
|37,63444
|35,52444
|6,86
|2,3
|KISLAK-ALADAG (ADANA)
|19:50:30 25-08-2025
|37,6163
|35,5435
|8,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:46:12 25-08-2025
|39,23722
|28,20667
|6,18
|1,7
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:46:12 25-08-2025
|39,227
|28,1852
|9,3
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|19:43:01 25-08-2025
|39,4625
|27,98472
|7,01
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:42:44 25-08-2025
|39,15
|28,12194
|6,89
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:40:56 25-08-2025
|39,24306
|28,02333
|7,06
|1,6
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:40:55 25-08-2025
|39,2425
|28,0197
|9,9
|2
|Bozkurt (Denizli)
|19:38:30 25-08-2025
|37,8525
|29,62583
|7,18
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:36:58 25-08-2025
|39,13944
|28,18972
|6,99
|1,1
|Marmara Denizi - [11.87 km] Şarköy (Tekirdağ)
|19:36:52 25-08-2025
|40,73361
|27,47722
|7,05
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:36:13 25-08-2025
|39,20111
|28,10389
|6,97
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:36:13 25-08-2025
|39,1745
|28,0892
|8,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:34:05 25-08-2025
|39,16972
|28,16361
|6,15
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:27:16 25-08-2025
|39,24139
|27,98472
|7
|1,6
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|19:27:16 25-08-2025
|39,2313
|27,9608
|5,4
|2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:14:43 25-08-2025
|39,2092
|28,2135
|10
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:14:17 25-08-2025
|39,15583
|28,13361
|6,94
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:14:15 25-08-2025
|39,1793
|28,1492
|11,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:08:28 25-08-2025
|39,27194
|28,12889
|6,99
|1,1
|CAMLICA-SARICAM (ADANA)
|19:02:50 25-08-2025
|37,0598
|35,6085
|12,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:01:13 25-08-2025
|39,23361
|28,15083
|7,95
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:57:39 25-08-2025
|39,22
|28,17639
|6,99
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:57:38 25-08-2025
|39,2167
|28,1645
|8,5
|1,7
|Baskil (Elazığ)
|18:44:58 25-08-2025
|38,41083
|38,91556
|7,01
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:40:08 25-08-2025
|39,2675
|28,09167
|8,94
|2,1
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:40:07 25-08-2025
|39,2565
|28,0793
|12,7
|2,2
|Yazıhan (Malatya)
|18:38:09 25-08-2025
|38,59
|38,1125
|6,93
|2,1
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|18:38:08 25-08-2025
|38,5432
|37,9945
|5,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:28:57 25-08-2025
|39,1775
|28,19694
|6,92
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:28:54 25-08-2025
|39,215
|28,0673
|8,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:07:18 25-08-2025
|39,19194
|28,17361
|6,98
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:07:18 25-08-2025
|39,1937
|28,1197
|8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:05:14 25-08-2025
|39,24139
|28,16944
|9,74
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:05:13 25-08-2025
|39,2028
|28,1438
|9,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:00:32 25-08-2025
|39,27611
|28,10611
|8,44
|2,2
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:00:32 25-08-2025
|39,2632
|28,0923
|12,1
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|17:54:08 25-08-2025
|38,33639
|38,81556
|8,77
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:50:56 25-08-2025
|39,23472
|28,09917
|6,81
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:50:55 25-08-2025
|39,2248
|28,0792
|7,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:45:41 25-08-2025
|39,22028
|28,19139
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:45:41 25-08-2025
|39,2057
|28,1695
|10,5
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:34:10 25-08-2025
|39,2073
|28,1788
|7,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:34:09 25-08-2025
|39,22639
|28,20583
|6,49
|2,1
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|17:28:25 25-08-2025
|38,1075
|37,19167
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:18:23 25-08-2025
|39,1825
|28,18028
|10,07
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:18:22 25-08-2025
|39,21
|28,1292
|7,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:09:42 25-08-2025
|39,22639
|28,18944
|4,54
|1,3
|Gördes (Manisa)
|17:01:44 25-08-2025
|39,07278
|28,28472
|7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:55:57 25-08-2025
|39,1525
|28,1852
|10
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:55:56 25-08-2025
|39,2
|28,18028
|6,64
|2,3
|DUTLUCA-GORDES (MANISA)
|16:51:37 25-08-2025
|39,0527
|28,2328
|16,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:51:35 25-08-2025
|39,20528
|28,19389
|7,03
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:46:50 25-08-2025
|39,2175
|28,14944
|13,61
|1,2
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:44:56 25-08-2025
|39,2627
|28,083
|10,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:38:26 25-08-2025
|39,18556
|28,12389
|6,98
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:38:26 25-08-2025
|39,2077
|28,0743
|13,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:31:33 25-08-2025
|39,22028
|28,21361
|5,82
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:30:54 25-08-2025
|39,2375
|28,1675
|5,51
|1,4
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:30:54 25-08-2025
|39,2442
|28,342
|12,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:24:23 25-08-2025
|39,22361
|28,1975
|5,96
|1,7
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:24:23 25-08-2025
|39,2333
|28,1697
|14,3
|1,7
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:20:18 25-08-2025
|39,2717
|28,0995
|9,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:20:17 25-08-2025
|39,28583
|28,12333
|9,77
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:59:52 25-08-2025
|39,20972
|28,21472
|7
|1,5
|Toprakkale (Osmaniye)
|15:47:38 25-08-2025
|37,03889
|36,06778
|15,21
|3
|LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|15:47:38 25-08-2025
|37,0658
|36,0587
|1,9
|2,8
|Kumluca (Antalya)
|15:42:41 25-08-2025
|36,79361
|30,30139
|6,73
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:41:15 25-08-2025
|39,15167
|28,22694
|6,48
|1,4
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:41:15 25-08-2025
|39,1453
|28,3262
|8,1
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:32:59 25-08-2025
|39,2062
|28,1433
|5,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:32:58 25-08-2025
|39,21472
|28,20472
|7,53
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:28:21 25-08-2025
|39,23806
|28,10667
|5,42
|1,6
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:28:21 25-08-2025
|39,2217
|28,2063
|15,2
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:23:56 25-08-2025
|39,1967
|28,1857
|11,3
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:23:55 25-08-2025
|39,22667
|28,18
|6,11
|2,6
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:18:50 25-08-2025
|39,0985
|28,2217
|11,6
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|15:18:47 25-08-2025
|39,125
|28,07139
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:55:36 25-08-2025
|39,20861
|28,04194
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:46:14 25-08-2025
|39,2025
|28,05472
|7,01
|1,2
|KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
|14:46:14 25-08-2025
|39,1515
|27,9747
|5
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:38:17 25-08-2025
|39,2087
|28,1427
|12,3
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:38:16 25-08-2025
|39,2525
|28,19222
|6,37
|2,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:36:59 25-08-2025
|39,2145
|28,1063
|12,6
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:36:58 25-08-2025
|39,24056
|28,11222
|8,08
|2,3
|DAGDERE-AKHISAR (MANISA)
|14:35:26 25-08-2025
|39,0013
|28,1565
|15,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:32:19 25-08-2025
|39,17583
|28,21806
|11,82
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:32:19 25-08-2025
|39,1752
|28,1963
|9,9
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:22:11 25-08-2025
|39,19861
|28,18417
|6,98
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:22:11 25-08-2025
|39,2025
|28,141
|10,3
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:21:09 25-08-2025
|39,19
|28,2278
|13,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:21:08 25-08-2025
|39,24556
|28,18889
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:17:11 25-08-2025
|39,10972
|28,26111
|7
|1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:14:36 25-08-2025
|39,1267
|28,159
|10,1
|2
|ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA)
|14:06:40 25-08-2025
|39,0927
|27,9342
|13,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:03:05 25-08-2025
|39,17556
|28,14361
|9,28
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:03:05 25-08-2025
|39,1665
|28,1303
|5
|3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:00:43 25-08-2025
|39,1877
|28,2055
|10,7
|1,7
|BOYALI-GORDES (MANISA)
|13:59:54 25-08-2025
|38,8493
|28,126
|26,2
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|13:54:19 25-08-2025
|38,20944
|38,4775
|7
|1,1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:48:59 25-08-2025
|39,1223
|28,2828
|11,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:45:31 25-08-2025
|39,15306
|28,19306
|9,21
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:45:31 25-08-2025
|39,163
|28,19
|9,5
|2
|Kovancılar (Elazığ)
|13:39:57 25-08-2025
|38,66444
|39,82806
|14,85
|1,8
|UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG)
|13:39:57 25-08-2025
|38,6653
|39,8678
|5,8
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:34:48 25-08-2025
|38,27694
|38,19167
|7,06
|1,8
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|13:34:48 25-08-2025
|38,2667
|38,263
|17,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:34:32 25-08-2025
|39,24556
|28,125
|11,4
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:34:32 25-08-2025
|39,2257
|28,129
|9,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:34:01 25-08-2025
|39,22167
|28,17583
|11,29
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:34:01 25-08-2025
|39,2037
|28,2012
|15,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:25:57 25-08-2025
|39,19833
|28,21028
|9,03
|2,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:25:57 25-08-2025
|39,194
|28,1755
|10,8
|2,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:15:44 25-08-2025
|39,1862
|28,1377
|15,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:15:43 25-08-2025
|39,18028
|28,16861
|7,03
|1,6
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:02:32 25-08-2025
|39,1775
|28,2708
|3,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:59:46 25-08-2025
|39,19
|28,17
|8,26
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:59:46 25-08-2025
|39,1848
|28,14
|9,9
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:53:31 25-08-2025
|39,10694
|28,22528
|7
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:50:34 25-08-2025
|39,1823
|28,0812
|8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:50:33 25-08-2025
|39,215
|28,10722
|8,43
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:48:23 25-08-2025
|39,51611
|28,16528
|7
|1,2
|KOYLUKOYU-(BALIKESIR)
|12:46:31 25-08-2025
|39,6445
|28,016
|25,9
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:46:29 25-08-2025
|39,52556
|28,15417
|6,99
|1,3
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:25:01 25-08-2025
|39,1158
|28,305
|11,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:24:59 25-08-2025
|39,19139
|28,21333
|7
|1
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:24:20 25-08-2025
|39,182
|28,2572
|3,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:24:18 25-08-2025
|39,27417
|28,1175
|7
|1,2
|Merkez (Afyonkarahisar)
|12:23:09 25-08-2025
|38,7075
|30,62333
|6,99
|1,5
|NURIBEY-(AFYONKARAHISAR)
|12:23:09 25-08-2025
|38,669
|30,6277
|14,2
|1,6
|YUNANISTAN
|12:22:52 25-08-2025
|38,0842
|23,9475
|5
|2,5
|Merkez (Afyonkarahisar)
|12:20:47 25-08-2025
|38,71306
|30,61333
|6,99
|2,1
|AFYONKARAHISAR (AFYONKARAHISAR)
|12:20:46 25-08-2025
|38,7543
|30,55
|7,2
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:19:36 25-08-2025
|39,1237
|28,1175
|13,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:19:34 25-08-2025
|39,22278
|28,15861
|8,47
|1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:18:28 25-08-2025
|39,1872
|28,1852
|9,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:18:27 25-08-2025
|39,2175
|28,16972
|5,49
|1,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:07:36 25-08-2025
|39,2295
|28,055
|27,6
|1,3
|Ula (Muğla)
|12:07:34 25-08-2025
|37,05556
|28,30083
|7,01
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|11:49:23 25-08-2025
|37,89361
|29,25111
|7,5
|2,5
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|11:49:23 25-08-2025
|37,8782
|29,2393
|5
|2,3
|Soma (Manisa)
|11:47:43 25-08-2025
|39,20722
|27,53278
|4,95
|1,4
|KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
|11:47:43 25-08-2025
|39,2705
|27,7393
|0
|1,6
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:36:42 25-08-2025
|39,1525
|28,2847
|9,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:36:41 25-08-2025
|39,19222
|28,17583
|10,28
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:25:20 25-08-2025
|39,18139
|28,22111
|7,47
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:25:20 25-08-2025
|39,1777
|28,2202
|8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:19:15 25-08-2025
|39,18861
|28,15972
|7,01
|1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.23 km] Mudanya (Bursa)
|11:15:59 25-08-2025
|40,39861
|28,88639
|7,8
|3,3
|MUDANYA (BURSA)
|11:15:59 25-08-2025
|40,3875
|28,8897
|3,1
|3,4
|CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:12:50 25-08-2025
|39,2295
|28,2403
|18,3
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:09:51 25-08-2025
|39,22306
|28,1675
|11,68
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:09:51 25-08-2025
|39,2052
|28,0982
|8,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:03:39 25-08-2025
|39,20667
|28,15917
|11,89
|2,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:03:39 25-08-2025
|39,1813
|28,1533
|9
|2,9
|DUZYOL-(MALATYA)
|11:01:41 25-08-2025
|38,3437
|38,6483
|12,6
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|11:01:40 25-08-2025
|38,19861
|38,63917
|7
|1,6
