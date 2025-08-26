Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Ağustos 2025

26 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:02 26-08-2025 39,15889 28,18667 6,92 1,2
TOROS-ERDEMLI (MERSIN) 10:29:00 26-08-2025 37,0335 34,0977 8,8 2,4
Çelikhan (Adıyaman) 10:24:02 26-08-2025 38,07833 38,36361 7 3,3
KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 10:24:01 26-08-2025 38,0882 38,3778 3,8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:38 26-08-2025 39,20611 28,18389 8,33 1,6
Biga (Çanakkale) 10:18:01 26-08-2025 40,34667 27,25889 6,94 2,8
TOKATKIRI-BIGA (CANAKKALE) 10:18:01 26-08-2025 40,344 27,2567 10,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:15:24 26-08-2025 39,23917 28,07361 8,15 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:24 26-08-2025 39,1642 28,142 10,4 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:14:50 26-08-2025 39,1577 28,1033 18,7 1,6
Battalgazi (Malatya) 10:13:55 26-08-2025 38,19028 38,59444 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:11:21 26-08-2025 39,22611 28,17722 4,57 1,3
Akhisar (Manisa) 10:03:00 26-08-2025 38,91306 27,98583 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:09 26-08-2025 39,22639 28,17389 5,19 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:01:09 26-08-2025 39,1898 28,1315 5,4 2,3
Merkez (Bolu) 09:58:24 26-08-2025 40,88361 31,70028 6,99 1,2
Nilüfer (Bursa) 09:47:20 26-08-2025 40,12667 28,76083 8,67 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:36:13 26-08-2025 39,208 28,1737 7,5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:36:12 26-08-2025 39,22222 28,175 5,16 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:30 26-08-2025 39,18139 28,155 9,22 1
KURTULMUS-AKHISAR (MANISA) 09:32:29 26-08-2025 39,1168 27,9788 14,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:57 26-08-2025 39,19833 28,17639 7 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:28:57 26-08-2025 39,2153 28,1648 10,8 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:20:09 26-08-2025 39,15556 28,15306 7,04 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:34 26-08-2025 39,15444 28,2175 7 1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:40 26-08-2025 39,129 28,214 19,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:10:39 26-08-2025 39,16889 28,21111 8,49 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:44 26-08-2025 39,1725 28,14444 8 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:02:43 26-08-2025 39,1722 28,1535 10,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:01:17 26-08-2025 39,21333 28,18806 11,49 1,4
Pütürge (Malatya) 09:01:03 26-08-2025 38,27361 38,79306 9,02 2,7
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 09:01:03 26-08-2025 38,3107 38,7917 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:57:42 26-08-2025 39,22056 28,18028 5,01 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:45:20 26-08-2025 39,16778 28,17528 6,83 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:45:20 26-08-2025 39,1822 28,2123 10,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:55 26-08-2025 39,21333 28,17111 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:55 26-08-2025 39,2103 28,1645 14 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:30:57 26-08-2025 39,21694 28,0675 8,55 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:30:56 26-08-2025 39,2413 28,0517 21,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:29:15 26-08-2025 39,15694 28,21806 6,76 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:29:14 26-08-2025 39,1573 28,2283 5,1 1,4
Azaplı Gölü - [01.20 km] Gölbaşı (Adıyaman) 08:26:00 26-08-2025 37,75 37,55111 5,72 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:21:01 26-08-2025 39,20556 28,19028 6,75 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:01 26-08-2025 39,1923 28,1605 10,7 1,5
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 08:17:11 26-08-2025 39,0868 28,0507 12,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:09:44 26-08-2025 39,17306 28,23639 9,33 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:09:44 26-08-2025 39,1775 28,2165 5,4 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:08:55 26-08-2025 39,1655 28,2607 5,7 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:52:45 26-08-2025 39,2337 28,9975 17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:58 26-08-2025 39,17556 28,14361 9,96 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:49:58 26-08-2025 39,1448 28,1483 14,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:19 26-08-2025 39,22222 28,10861 7,14 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:47:19 26-08-2025 39,1817 28,0933 13,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:29:59 26-08-2025 39,16778 28,15722 6,9 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:29:59 26-08-2025 39,1587 28,1327 12,9 1,7
HAMITKOY-AKHISAR (MANISA) 07:17:35 26-08-2025 38,9572 28,0652 18,6 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:16:00 26-08-2025 39,1915 28,1455 13,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:25 26-08-2025 39,27417 28,10861 10,14 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:13:25 26-08-2025 39,2375 28,0963 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:09:30 26-08-2025 39,14 28,22694 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:09:29 26-08-2025 39,1542 28,1322 17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:35 26-08-2025 39,18333 28,21056 8,77 1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:35 26-08-2025 39,1853 28,2243 5,2 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:06:43 26-08-2025 39,22 28,0835 7,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:03:33 26-08-2025 39,24083 28,10806 10,74 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:03:33 26-08-2025 39,1952 28,0545 8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:22 26-08-2025 39,23389 28,14 9,82 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:52:21 26-08-2025 39,2207 28,1455 11,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:55 26-08-2025 39,22528 28,18778 13,02 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:40:55 26-08-2025 39,206 28,0745 9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:38:40 26-08-2025 39,225 28,18556 5,94 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:38:40 26-08-2025 39,2118 28,1868 10 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:35:18 26-08-2025 39,23444 28,15639 12,07 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:35:18 26-08-2025 39,2137 28,1275 7,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:28:44 26-08-2025 39,25083 28,08694 10,35 1,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:28:44 26-08-2025 39,2235 28,0947 8 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:27:28 26-08-2025 39,1925 28,21889 11,85 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:27:28 26-08-2025 39,1508 28,2143 17,2 1,9
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:26:50 26-08-2025 39,254 28,0532 21,9 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:22:25 26-08-2025 39,1788 28,1097 4,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:22:24 26-08-2025 39,18556 28,15028 8,35 1,6
Beypazarı (Ankara) 06:19:52 26-08-2025 40,19889 31,77417 7,01 2,4
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 06:19:52 26-08-2025 40,1823 31,7457 5,2 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:19:29 26-08-2025 39,2108 28,0958 13,5 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:18:47 26-08-2025 39,183 28,0553 14,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:17:24 26-08-2025 39,20944 28,18694 7 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:17:24 26-08-2025 39,18 28,1775 11 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:12:24 26-08-2025 39,18333 28,15083 6,71 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:12:23 26-08-2025 39,2142 28,2407 7,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:05:50 26-08-2025 39,20444 28,09972 8,9 1,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 06:05:49 26-08-2025 39,1597 28,037 5,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:55 26-08-2025 39,16472 28,16528 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:04:55 26-08-2025 39,1383 28,1238 11,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:09 26-08-2025 39,17611 28,21694 8,99 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:46:08 26-08-2025 39,1757 28,2187 10 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:44:21 26-08-2025 39,1742 28,195 4,6 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:42 26-08-2025 39,0838 28,1638 15,4 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:06 26-08-2025 39,178 28,1785 12,3 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:39:54 26-08-2025 39,2105 28,0505 14,6 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:38:49 26-08-2025 39,1525 28,0538 2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:38:19 26-08-2025 39,21944 28,19028 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:38:19 26-08-2025 39,1925 28,1803 13,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:50 26-08-2025 39,1575 28,23694 6,95 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:49 26-08-2025 39,1678 28,2125 13,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:12 26-08-2025 39,18611 28,21667 6,17 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:11 26-08-2025 39,1785 28,1832 10,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:47 26-08-2025 39,14611 28,25306 7,01 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:13:47 26-08-2025 39,1432 28,1898 13,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:09 26-08-2025 39,23417 28,15333 7,41 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:13:09 26-08-2025 39,2178 28,1212 7,9 1,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:10:08 26-08-2025 39,1305 28,049 5,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:22 26-08-2025 39,17111 28,22417 7,68 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:21 26-08-2025 39,163 28,2035 11,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:02 26-08-2025 39,23778 28,12056 6,81 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:02:02 26-08-2025 39,1945 28,0408 18,3 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:35 26-08-2025 39,1553 28,1397 10,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:34 26-08-2025 39,18944 28,15139 7,37 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:15 26-08-2025 39,1172 28,2312 20,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:29 26-08-2025 39,20333 28,19083 6,46 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:28 26-08-2025 39,1953 28,177 11,2 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:45:39 26-08-2025 39,1452 28,2272 9,4 1,4
Pülümür (Tunceli) 04:45:21 26-08-2025 39,39083 39,82556 6,95 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 04:41:19 26-08-2025 39,1665 27,974 10,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:18 26-08-2025 39,20389 28,04472 10,63 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:39:05 26-08-2025 39,16861 28,21583 6,05 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:39:04 26-08-2025 39,1575 28,2115 12,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:36:35 26-08-2025 39,19417 28,15139 8,14 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:36:34 26-08-2025 39,1807 28,1255 9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:10 26-08-2025 39,19528 28,21722 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:23:10 26-08-2025 39,1715 28,2093 8,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:22:08 26-08-2025 39,16028 28,22722 6,95 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:22:07 26-08-2025 39,1618 28,1975 13,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:28 26-08-2025 39,14917 28,21722 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:27 26-08-2025 39,1508 28,1802 4,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:34 26-08-2025 39,14139 28,23222 6,97 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:19:33 26-08-2025 39,1638 28,2027 12 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:17:11 26-08-2025 39,16917 28,21111 7,01 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:11 26-08-2025 39,1753 28,1933 12,6 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:15:21 26-08-2025 39,17306 28,22417 7,04 3,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:15:19 26-08-2025 39,1822 28,2043 13,7 4,1
GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 04:13:36 26-08-2025 40,7697 27,2908 5,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:35 26-08-2025 39,21028 28,01361 7,33 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:07:58 26-08-2025 39,19306 28,2075 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:58 26-08-2025 39,1663 28,2102 14,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:06:06 26-08-2025 39,2075 28,15056 6,99 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:06:05 26-08-2025 39,1768 28,1373 14,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:58:12 26-08-2025 39,20972 28,12611 8,7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:11 26-08-2025 39,1717 28,0935 14,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:27 26-08-2025 39,2425 28,07472 8,17 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:54:43 26-08-2025 39,19278 28,16639 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:42 26-08-2025 39,1947 28,1703 9,5 1,6
Altınyayla (Sivas) 03:51:45 26-08-2025 39,34 36,74056 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:30 26-08-2025 39,20944 28,15111 7,01 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:30 26-08-2025 39,1423 28,1185 14,3 1,2
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 03:31:59 26-08-2025 39,0305 28,2085 19 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:58 26-08-2025 39,14222 28,15833 7,18 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:30:29 26-08-2025 39,14361 28,18528 6,98 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:30:28 26-08-2025 39,0935 28,1637 18,5 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:29:43 26-08-2025 39,1642 28,2435 10,2 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:27:59 26-08-2025 39,1453 28,1342 14,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:23:34 26-08-2025 39,215 28,17222 6,06 3,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:23:34 26-08-2025 39,205 28,1577 9,9 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:17 26-08-2025 39,1355 28,1493 11,2 1,9
Çerkeş (Çankırı) 03:21:01 26-08-2025 40,82139 32,97083 6,96 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:04 26-08-2025 39,1975 28,2482 13,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:34 26-08-2025 39,1675 28,15833 7,02 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:33 26-08-2025 39,1663 28,1447 9,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:02 26-08-2025 39,21083 28,08194 6,99 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:02 26-08-2025 39,2078 28,072 7,9 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:08:21 26-08-2025 39,1793 28,1923 9,3 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:14 26-08-2025 39,18194 28,19222 6,98 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:14 26-08-2025 39,1538 28,1705 9,3 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:24 26-08-2025 39,171 28,118 14,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:25 26-08-2025 39,20028 28,17139 8,21 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:52:25 26-08-2025 39,1918 28,1388 11,8 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:51:00 26-08-2025 39,2007 28,0958 17 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:04 26-08-2025 39,23472 28,12833 6,98 1,1
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:48:03 26-08-2025 39,2553 28,1143 1,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:06 26-08-2025 39,20917 28,08167 7 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:06 26-08-2025 39,1862 28,059 4,8 1,5
Akhisar (Manisa) 02:37:03 26-08-2025 39,20389 27,99444 6,97 1,5
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 02:37:02 26-08-2025 39,181 27,9602 8,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:33 26-08-2025 39,24528 28,11833 7 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:33 26-08-2025 39,2348 28,091 10,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:07 26-08-2025 39,25472 28,11972 9,76 0,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:07 26-08-2025 39,2263 28,114 9,6 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:23:48 26-08-2025 39,2115 28,2157 13,8 1,3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 02:23:16 26-08-2025 39,2188 27,9762 14,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:20:02 26-08-2025 39,20972 28,13583 7,72 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:20:01 26-08-2025 39,1823 28,138 12,2 1,5
Sivrice (Elazığ) 02:18:16 26-08-2025 38,43444 39,05444 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:43 26-08-2025 39,186 28,118 13,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:40 26-08-2025 39,18222 28,17833 6,93 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:39 26-08-2025 39,1847 28,091 11,1 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:29 26-08-2025 39,179 28,163 17,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:13:41 26-08-2025 39,18917 28,20194 9,59 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:13:41 26-08-2025 39,1788 28,1838 9,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:57 26-08-2025 39,24306 28,17528 6,99 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:57 26-08-2025 39,177 28,1097 9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:11 26-08-2025 39,21917 28,07167 7 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:11 26-08-2025 39,2195 28,0493 8,2 1,7
Kırkağaç (Manisa) 02:07:45 26-08-2025 39,19861 27,92111 6,93 2,2
KINIK-KIRKAGAC (MANISA) 02:07:44 26-08-2025 39,1845 27,8867 7,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:00 26-08-2025 39,13972 28,23833 6,99 0,9
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:06:57 26-08-2025 39,1705 28,0158 16,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:01:31 26-08-2025 39,24194 28,06889 6,95 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:01:31 26-08-2025 39,2263 28,0462 5 1
Keles (Bursa) 01:57:42 26-08-2025 39,90528 29,30528 7,18 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:56:06 26-08-2025 39,18444 28,16528 6,97 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:56:05 26-08-2025 39,1817 28,1725 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:28 26-08-2025 39,19444 28,18944 6,97 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:28 26-08-2025 39,1755 28,1045 11,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:13 26-08-2025 39,21528 28,06 6,93 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:12 26-08-2025 39,2433 28,052 7,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:48:20 26-08-2025 39,22611 28,20667 6,99 1,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:48:20 26-08-2025 39,2267 28,2143 5,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:35 26-08-2025 39,24917 28,05833 6,99 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:34 26-08-2025 39,2427 28,0205 8,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:24 26-08-2025 39,17889 28,27833 7,03 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:43:24 26-08-2025 39,1577 28,2523 9 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:13 26-08-2025 39,1748 28,0985 8,9 1,7
Diyadin (Ağrı) 01:38:01 26-08-2025 39,31056 43,51222 7,02 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:54 26-08-2025 39,20833 28,09222 7,01 3,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:54 26-08-2025 39,2082 28,0677 7,2 3,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:21 26-08-2025 39,2107 28,0647 10 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:09 26-08-2025 39,2023 28,157 7,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:11:20 26-08-2025 39,21611 28,19667 7 1,1
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 01:11:20 26-08-2025 39,1663 28,0613 9,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:45 26-08-2025 39,22833 28,13444 9,8 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:44 26-08-2025 39,1862 28,0517 4,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:36 26-08-2025 39,17917 28,16778 8,19 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:55:21 26-08-2025 38,10056 37,25722 7,15 1
Tavush (Ermenistan) - [98.73 km] Akyaka (Kars) 00:52:14 26-08-2025 41,00194 44,835 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:47:12 26-08-2025 39,20028 28,17306 7,05 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:12 26-08-2025 39,1982 28,2548 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:34 26-08-2025 39,21139 28,16833 10,15 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:43:46 26-08-2025 39,18528 28,25861 6,51 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:39:15 26-08-2025 39,20306 28,15889 8,99 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:39:14 26-08-2025 39,21 28,1433 12,2 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 00:35:04 26-08-2025 38,12083 36,71806 6,79 1,4
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 00:35:03 26-08-2025 38,1732 36,785 19,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:26 26-08-2025 39,15722 28,18917 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:28:25 26-08-2025 39,182 28,1672 13,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:24:27 26-08-2025 39,20583 28,07444 7 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:24:25 26-08-2025 39,2225 28,078 8,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:11 26-08-2025 39,20167 28,20056 6,66 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:58 26-08-2025 39,1825 28,15083 6,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:25 26-08-2025 39,19056 28,17389 6,85 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:24 26-08-2025 39,2048 28,1257 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:25 26-08-2025 39,2775 28,09361 7,03 1,4
Hocalar (Afyonkarahisar) 00:00:58 26-08-2025 38,66222 30,03861 8,78 2
CEPNI-HOCALAR (AFYONKARAHISAR) 00:00:56 26-08-2025 38,6392 30,0488 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:18 25-08-2025 39,22194 28,18417 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:17 25-08-2025 39,2065 28,162 7,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:21 25-08-2025 39,1775 28,24944 10,9 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:21 25-08-2025 39,187 28,2427 9,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:19 25-08-2025 39,18389 28,1925 7,95 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:19 25-08-2025 39,1848 28,162 8,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:19 25-08-2025 39,24389 28,19722 6,47 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:39:19 25-08-2025 39,2203 28,1668 13,4 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:36:38 25-08-2025 39,1822 28,161 10,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:35:25 25-08-2025 39,28028 28,10444 11,01 1,8
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:35:24 25-08-2025 39,2742 28,0932 11,1 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:31 25-08-2025 39,2398 28,0892 10,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:29:57 25-08-2025 39,27639 28,08417 10,16 3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:57 25-08-2025 39,2653 28,076 13,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:02 25-08-2025 39,20167 28,20528 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:02 25-08-2025 39,2108 28,1782 12,3 1,4
Merkez (Bolu) 23:24:52 25-08-2025 40,85611 31,65389 7 1,3
CUKUROREN-(BOLU) 23:24:51 25-08-2025 40,8328 31,6312 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:39 25-08-2025 39,20694 28,06306 7 1,3
Merkez (Ardahan) 23:03:26 25-08-2025 41,09167 42,95 10,33 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:55:21 25-08-2025 39,21694 28,04278 7,67 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:55:21 25-08-2025 39,1935 28,009 12 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:23 25-08-2025 39,20944 28,07667 8,61 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:23 25-08-2025 39,1998 28,0763 9,1 2,4
EGE DENIZI 22:39:11 25-08-2025 35,7812 25,5342 11,9 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:30:03 25-08-2025 39,179 28,1137 15,1 1,3
Merkez (Bolu) 22:29:31 25-08-2025 40,85833 31,77111 7,56 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:29:16 25-08-2025 39,205 28,15278 8,14 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:29:16 25-08-2025 39,1877 28,1633 13,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:22:35 25-08-2025 39,20306 28,13639 9,71 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:22:35 25-08-2025 39,2377 28,1517 7,8 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.60 km] Datça (Muğla) 22:16:34 25-08-2025 36,89333 27,62306 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:13:51 25-08-2025 39,1995 28,1508 7,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:13:50 25-08-2025 39,23806 28,1975 5,36 1,1
Sivrice (Elazığ) 22:12:56 25-08-2025 38,38778 38,87972 8,69 1,5
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 22:12:55 25-08-2025 38,3995 38,8768 5,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:49:35 25-08-2025 39,20694 28,24306 8,15 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:49:34 25-08-2025 39,1792 28,252 14,4 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:48:12 25-08-2025 39,2468 29,0013 5,4 1,9
Simav (Kütahya) 21:48:11 25-08-2025 39,26056 28,97972 14,94 1,7
Çameli (Denizli) 21:44:18 25-08-2025 36,97417 29,25 7 1,3
TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) 21:44:17 25-08-2025 36,962 29,2885 15,3 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:35:10 25-08-2025 38,4242 37,5062 4 1,5
Simav (Kütahya) 21:32:44 25-08-2025 39,2525 28,99306 11,47 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:32:44 25-08-2025 39,2602 28,9807 4,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:26:24 25-08-2025 39,20944 28,18417 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:26:23 25-08-2025 39,2092 28,1785 11 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:22:30 25-08-2025 39,26083 28,28389 7 1,6
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:29 25-08-2025 39,2412 28,2988 6,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:13:40 25-08-2025 39,23167 28,08611 8,17 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:13:40 25-08-2025 39,1992 28,0612 13,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:04 25-08-2025 39,20806 28,25472 7,86 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:03 25-08-2025 39,1967 28,2498 11,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:45 25-08-2025 39,15056 28,19694 7,61 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:56:45 25-08-2025 39,1575 28,2067 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:44 25-08-2025 39,2025 28,18528 9,62 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:49 25-08-2025 39,18611 28,14056 8,9 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:40:49 25-08-2025 39,1768 28,1527 9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:39:20 25-08-2025 39,24139 28,20806 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:20 25-08-2025 39,2017 28,1555 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:28 25-08-2025 39,22 28,16111 7,77 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:31:27 25-08-2025 39,205 28,1537 9,1 2,2
Aladağ (Adana) 20:19:16 25-08-2025 37,64222 35,52444 6,92 2,4
KISLAK-ALADAG (ADANA) 20:19:15 25-08-2025 37,6227 35,5385 5,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:32 25-08-2025 39,23028 28,16056 9,14 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:32 25-08-2025 39,2155 28,1415 7,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:41 25-08-2025 39,24194 28,26889 7 2,2
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:41 25-08-2025 39,2247 28,2505 7,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:47 25-08-2025 39,155 28,16694 6,97 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:57:45 25-08-2025 39,188 28,1155 10,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:54:06 25-08-2025 39,19389 28,21639 10,6 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:54:05 25-08-2025 39,1913 28,2443 8,6 1,6
Aladağ (Adana) 19:50:31 25-08-2025 37,63444 35,52444 6,86 2,3
KISLAK-ALADAG (ADANA) 19:50:30 25-08-2025 37,6163 35,5435 8,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:46:12 25-08-2025 39,23722 28,20667 6,18 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 19:46:12 25-08-2025 39,227 28,1852 9,3 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 19:43:01 25-08-2025 39,4625 27,98472 7,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:44 25-08-2025 39,15 28,12194 6,89 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:56 25-08-2025 39,24306 28,02333 7,06 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:40:55 25-08-2025 39,2425 28,0197 9,9 2
Bozkurt (Denizli) 19:38:30 25-08-2025 37,8525 29,62583 7,18 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:36:58 25-08-2025 39,13944 28,18972 6,99 1,1
Marmara Denizi - [11.87 km] Şarköy (Tekirdağ) 19:36:52 25-08-2025 40,73361 27,47722 7,05 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:36:13 25-08-2025 39,20111 28,10389 6,97 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:36:13 25-08-2025 39,1745 28,0892 8,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:34:05 25-08-2025 39,16972 28,16361 6,15 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:27:16 25-08-2025 39,24139 27,98472 7 1,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 19:27:16 25-08-2025 39,2313 27,9608 5,4 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:14:43 25-08-2025 39,2092 28,2135 10 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:14:17 25-08-2025 39,15583 28,13361 6,94 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:14:15 25-08-2025 39,1793 28,1492 11,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:28 25-08-2025 39,27194 28,12889 6,99 1,1
CAMLICA-SARICAM (ADANA) 19:02:50 25-08-2025 37,0598 35,6085 12,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:13 25-08-2025 39,23361 28,15083 7,95 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:57:39 25-08-2025 39,22 28,17639 6,99 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:57:38 25-08-2025 39,2167 28,1645 8,5 1,7
Baskil (Elazığ) 18:44:58 25-08-2025 38,41083 38,91556 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:08 25-08-2025 39,2675 28,09167 8,94 2,1
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:07 25-08-2025 39,2565 28,0793 12,7 2,2
Yazıhan (Malatya) 18:38:09 25-08-2025 38,59 38,1125 6,93 2,1
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 18:38:08 25-08-2025 38,5432 37,9945 5,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:28:57 25-08-2025 39,1775 28,19694 6,92 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:54 25-08-2025 39,215 28,0673 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:07:18 25-08-2025 39,19194 28,17361 6,98 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:07:18 25-08-2025 39,1937 28,1197 8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:14 25-08-2025 39,24139 28,16944 9,74 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:05:13 25-08-2025 39,2028 28,1438 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:32 25-08-2025 39,27611 28,10611 8,44 2,2
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:00:32 25-08-2025 39,2632 28,0923 12,1 2,4
Pütürge (Malatya) 17:54:08 25-08-2025 38,33639 38,81556 8,77 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:56 25-08-2025 39,23472 28,09917 6,81 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:55 25-08-2025 39,2248 28,0792 7,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:45:41 25-08-2025 39,22028 28,19139 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:45:41 25-08-2025 39,2057 28,1695 10,5 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:10 25-08-2025 39,2073 28,1788 7,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:09 25-08-2025 39,22639 28,20583 6,49 2,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 17:28:25 25-08-2025 38,1075 37,19167 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:23 25-08-2025 39,1825 28,18028 10,07 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:22 25-08-2025 39,21 28,1292 7,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:09:42 25-08-2025 39,22639 28,18944 4,54 1,3
Gördes (Manisa) 17:01:44 25-08-2025 39,07278 28,28472 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:55:57 25-08-2025 39,1525 28,1852 10 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:55:56 25-08-2025 39,2 28,18028 6,64 2,3
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 16:51:37 25-08-2025 39,0527 28,2328 16,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:35 25-08-2025 39,20528 28,19389 7,03 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:46:50 25-08-2025 39,2175 28,14944 13,61 1,2
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:44:56 25-08-2025 39,2627 28,083 10,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:26 25-08-2025 39,18556 28,12389 6,98 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:38:26 25-08-2025 39,2077 28,0743 13,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:31:33 25-08-2025 39,22028 28,21361 5,82 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:54 25-08-2025 39,2375 28,1675 5,51 1,4
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:30:54 25-08-2025 39,2442 28,342 12,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:23 25-08-2025 39,22361 28,1975 5,96 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:23 25-08-2025 39,2333 28,1697 14,3 1,7
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:20:18 25-08-2025 39,2717 28,0995 9,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:20:17 25-08-2025 39,28583 28,12333 9,77 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:59:52 25-08-2025 39,20972 28,21472 7 1,5
Toprakkale (Osmaniye) 15:47:38 25-08-2025 37,03889 36,06778 15,21 3
LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 15:47:38 25-08-2025 37,0658 36,0587 1,9 2,8
Kumluca (Antalya) 15:42:41 25-08-2025 36,79361 30,30139 6,73 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:15 25-08-2025 39,15167 28,22694 6,48 1,4
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:41:15 25-08-2025 39,1453 28,3262 8,1 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:32:59 25-08-2025 39,2062 28,1433 5,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:58 25-08-2025 39,21472 28,20472 7,53 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:21 25-08-2025 39,23806 28,10667 5,42 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:28:21 25-08-2025 39,2217 28,2063 15,2 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:56 25-08-2025 39,1967 28,1857 11,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:23:55 25-08-2025 39,22667 28,18 6,11 2,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:50 25-08-2025 39,0985 28,2217 11,6 1,6
Akhisar (Manisa) 15:18:47 25-08-2025 39,125 28,07139 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:36 25-08-2025 39,20861 28,04194 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:46:14 25-08-2025 39,2025 28,05472 7,01 1,2
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 14:46:14 25-08-2025 39,1515 27,9747 5 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:38:17 25-08-2025 39,2087 28,1427 12,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:38:16 25-08-2025 39,2525 28,19222 6,37 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:59 25-08-2025 39,2145 28,1063 12,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:58 25-08-2025 39,24056 28,11222 8,08 2,3
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 14:35:26 25-08-2025 39,0013 28,1565 15,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:19 25-08-2025 39,17583 28,21806 11,82 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:32:19 25-08-2025 39,1752 28,1963 9,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:11 25-08-2025 39,19861 28,18417 6,98 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:11 25-08-2025 39,2025 28,141 10,3 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:09 25-08-2025 39,19 28,2278 13,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:08 25-08-2025 39,24556 28,18889 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:11 25-08-2025 39,10972 28,26111 7 1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:14:36 25-08-2025 39,1267 28,159 10,1 2
ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) 14:06:40 25-08-2025 39,0927 27,9342 13,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:05 25-08-2025 39,17556 28,14361 9,28 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:03:05 25-08-2025 39,1665 28,1303 5 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:43 25-08-2025 39,1877 28,2055 10,7 1,7
BOYALI-GORDES (MANISA) 13:59:54 25-08-2025 38,8493 28,126 26,2 1,4
Battalgazi (Malatya) 13:54:19 25-08-2025 38,20944 38,4775 7 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:59 25-08-2025 39,1223 28,2828 11,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:45:31 25-08-2025 39,15306 28,19306 9,21 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:45:31 25-08-2025 39,163 28,19 9,5 2
Kovancılar (Elazığ) 13:39:57 25-08-2025 38,66444 39,82806 14,85 1,8
UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG) 13:39:57 25-08-2025 38,6653 39,8678 5,8 2
Yeşilyurt (Malatya) 13:34:48 25-08-2025 38,27694 38,19167 7,06 1,8
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 13:34:48 25-08-2025 38,2667 38,263 17,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:32 25-08-2025 39,24556 28,125 11,4 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:32 25-08-2025 39,2257 28,129 9,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:01 25-08-2025 39,22167 28,17583 11,29 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:01 25-08-2025 39,2037 28,2012 15,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:57 25-08-2025 39,19833 28,21028 9,03 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:25:57 25-08-2025 39,194 28,1755 10,8 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:15:44 25-08-2025 39,1862 28,1377 15,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:15:43 25-08-2025 39,18028 28,16861 7,03 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:02:32 25-08-2025 39,1775 28,2708 3,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:59:46 25-08-2025 39,19 28,17 8,26 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:59:46 25-08-2025 39,1848 28,14 9,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:53:31 25-08-2025 39,10694 28,22528 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:50:34 25-08-2025 39,1823 28,0812 8 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:33 25-08-2025 39,215 28,10722 8,43 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 12:48:23 25-08-2025 39,51611 28,16528 7 1,2
KOYLUKOYU-(BALIKESIR) 12:46:31 25-08-2025 39,6445 28,016 25,9 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:46:29 25-08-2025 39,52556 28,15417 6,99 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:25:01 25-08-2025 39,1158 28,305 11,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:24:59 25-08-2025 39,19139 28,21333 7 1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:24:20 25-08-2025 39,182 28,2572 3,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:24:18 25-08-2025 39,27417 28,1175 7 1,2
Merkez (Afyonkarahisar) 12:23:09 25-08-2025 38,7075 30,62333 6,99 1,5
NURIBEY-(AFYONKARAHISAR) 12:23:09 25-08-2025 38,669 30,6277 14,2 1,6
YUNANISTAN 12:22:52 25-08-2025 38,0842 23,9475 5 2,5
Merkez (Afyonkarahisar) 12:20:47 25-08-2025 38,71306 30,61333 6,99 2,1
AFYONKARAHISAR (AFYONKARAHISAR) 12:20:46 25-08-2025 38,7543 30,55 7,2 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:36 25-08-2025 39,1237 28,1175 13,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:34 25-08-2025 39,22278 28,15861 8,47 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:18:28 25-08-2025 39,1872 28,1852 9,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:27 25-08-2025 39,2175 28,16972 5,49 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:36 25-08-2025 39,2295 28,055 27,6 1,3
Ula (Muğla) 12:07:34 25-08-2025 37,05556 28,30083 7,01 1,6
Pamukkale (Denizli) 11:49:23 25-08-2025 37,89361 29,25111 7,5 2,5
IRLIGANLI-(DENIZLI) 11:49:23 25-08-2025 37,8782 29,2393 5 2,3
Soma (Manisa) 11:47:43 25-08-2025 39,20722 27,53278 4,95 1,4
KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 11:47:43 25-08-2025 39,2705 27,7393 0 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:36:42 25-08-2025 39,1525 28,2847 9,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:36:41 25-08-2025 39,19222 28,17583 10,28 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:20 25-08-2025 39,18139 28,22111 7,47 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:20 25-08-2025 39,1777 28,2202 8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:19:15 25-08-2025 39,18861 28,15972 7,01 1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.23 km] Mudanya (Bursa) 11:15:59 25-08-2025 40,39861 28,88639 7,8 3,3
MUDANYA (BURSA) 11:15:59 25-08-2025 40,3875 28,8897 3,1 3,4
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:12:50 25-08-2025 39,2295 28,2403 18,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:51 25-08-2025 39,22306 28,1675 11,68 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:09:51 25-08-2025 39,2052 28,0982 8,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:03:39 25-08-2025 39,20667 28,15917 11,89 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:03:39 25-08-2025 39,1813 28,1533 9 2,9
DUZYOL-(MALATYA) 11:01:41 25-08-2025 38,3437 38,6483 12,6 1,6
Pütürge (Malatya) 11:01:40 25-08-2025 38,19861 38,63917 7 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
