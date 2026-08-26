Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Ağustos 2026
26.08.2026 00:00
NTV
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26 Ağustos 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sincik (Adıyaman)
|25 Ağustos 2026 22:47
|38.1247
|38.4468
|10.98
|2.10
|Hazar Gölü - [06.22 km] Merkez (Elazığ)
|25 Ağustos 2026 22:32
|38.4897
|39.4140
|6.66
|0.80
|Sincik (Adıyaman)
|25 Ağustos 2026 22:27
|38.1192
|38.4448
|7.93
|3.60
|Sincik (Adıyaman)
|25 Ağustos 2026 22:14
|38.1200
|38.4390
|6.74
|1.30
|Sincik (Adıyaman)
|25 Ağustos 2026 22:10
|38.1253
|38.4488
|7.02
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|25 Ağustos 2026 22:01
|39.1788
|28.1792
|7.01
|0.90
|Simav (Kütahya)
|25 Ağustos 2026 21:47
|39.2178
|28.9167
|7.22
|1.50
|Sincik (Adıyaman)
|25 Ağustos 2026 21:43
|38.1305
|38.4443
|7.00
|4.20
|Sincik (Adıyaman)
|25 Ağustos 2026 21:40
|38.1183
|38.4402
|7.01
|3.70
|Tuşba (Van)
|25 Ağustos 2026 20:58
|38.8485
|43.4663
|7.30
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|25 Ağustos 2026 20:53
|39.1160
|28.3307
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|25 Ağustos 2026 20:47
|39.2090
|28.0772
|6.61
|1.20
|Karadeniz
|25 Ağustos 2026 20:45
|44.2113
|33.4108
|8.61
|2.60
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|25 Ağustos 2026 20:40
|37.8053
|36.6673
|7.01
|1.50
|Altıeylül (Balıkesir)
|25 Ağustos 2026 19:53
|39.4260
|27.9478
|7.00
|0.90
|Dalaman (Muğla)
|25 Ağustos 2026 19:46
|36.8737
|29.0980
|7.56
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|25 Ağustos 2026 19:33
|39.2598
|28.1000
|9.57
|1.00
|Pütürge (Malatya)
|25 Ağustos 2026 18:59
|38.3172
|38.8100
|10.67
|1.40
|Gönen (Balıkesir)
|25 Ağustos 2026 18:32
|40.1557
|27.4153
|7.13
|1.10
|Kemah (Erzincan)
|25 Ağustos 2026 18:26
|39.6888
|39.1545
|6.39
|1.30
|Pütürge (Malatya)
|25 Ağustos 2026 18:09
|38.1873
|38.7048
|7.10
|1.70
|Akdeniz
|25 Ağustos 2026 18:09
|34.1132
|26.1685
|6.12
|3.00
|Akhisar (Manisa)
|25 Ağustos 2026 17:57
|39.1565
|27.9800
|6.89
|1.10
|Arsuz (Hatay)
|25 Ağustos 2026 17:50
|36.3282
|35.8987
|8.64
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|25 Ağustos 2026 17:42
|39.2217
|28.1083
|6.57
|0.90
|Kale (Malatya)
|25 Ağustos 2026 17:37
|38.3842
|38.8614
|7.00
|1.20
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|25 Ağustos 2026 16:57
|37.5035
|37.0800
|7.00
|1.40
|Yunusemre (Manisa)
|25 Ağustos 2026 16:57
|38.7552
|27.1607
|7.00
|2.20
|Doğanşehir (Malatya)
|25 Ağustos 2026 16:19
|38.0527
|37.7153
|7.00
|1.50
|Yeşilyurt (Malatya)
|25 Ağustos 2026 15:59
|38.2807
|38.2378
|7.00
|1.10
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.44 km] Kuşadası (Aydın)
|25 Ağustos 2026 15:53
|37.7500
|27.1390
|7.00
|1.50
|Ege Denizi - [08.32 km] Foça (İzmir)
|25 Ağustos 2026 15:28
|38.8133
|26.7875
|7.00
|1.40
|Merkez (Kırıkkale)
|25 Ağustos 2026 15:20
|39.7657
|33.5422
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|25 Ağustos 2026 14:26
|39.2010
|28.0892
|7.00
|1.10
|Gölova (Sivas)
|25 Ağustos 2026 13:59
|40.0198
|38.7283
|19.42
|3.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|25 Ağustos 2026 13:21
|39.2442
|28.1175
|9.43
|1.40
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|25 Ağustos 2026 23:47
|39.1975
|28.0103
|9.30
|1.40
|SUCATI-(KAHRAMANMARAS)
|25 Ağustos 2026 23:40
|37.7930
|36.7127
|9.00
|1.60
|GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
|25 Ağustos 2026 22:46
|36.8963
|29.0872
|17.30
|1.70
|YOLINDI-BIGA (CANAKKALE)
|25 Ağustos 2026 21:32
|40.1245
|27.3882
|1.50
|1.60
|DARIPINAR-KALE (MALATYA)
|25 Ağustos 2026 21:09
|38.3778
|38.6862
|18.50
|1.30
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|25 Ağustos 2026 21:09
|33.9758
|25.4632
|88.20
|3.00
|AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)
|25 Ağustos 2026 20:50
|36.3298
|35.9278
|8.20
|1.80
|DUZLEN-(MANISA)
|25 Ağustos 2026 19:57
|38.7633
|27.1415
|9.00
|2.40
|KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|25 Ağustos 2026 19:19
|37.9710
|37.6905
|41.40
|1.60
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|25 Ağustos 2026 18:53
|37.7763
|27.1537
|4.10
|1.90
|KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS)
|25 Ağustos 2026 16:59
|40.0573
|38.7042
|3.60
|3.10
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|25 Ağustos 2026 16:21
|39.2288
|28.1010
|11.00
|1.70
|EGE DENIZI
|25 Ağustos 2026 14:53
|36.4693
|27.5390
|12.50
|2.20
|KOCKALE-(ELAZIG)
|25 Ağustos 2026 14:43
|38.5715
|39.4443
|20.70
|2.10
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Son dakika Adıyaman'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman'da nerede oldu? Adıyaman deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Ağustos 2026