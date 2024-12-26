Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 26 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Aralık 2024

26 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Menteşe (Muğla) 22:58:45 26-12-2024 37,13417 28,82389 6,97 2
Pütürge (Malatya) 22:31:32 26-12-2024 38,21167 38,68833 8,77 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 22:26:11 26-12-2024 37,1703 28,8337 9,6 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 22:24:57 26-12-2024 37,1385 28,8325 5,1 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 22:23:41 26-12-2024 37,1732 28,8168 29,3 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 22:22:25 26-12-2024 38,08639 36,83694 6,76 2
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:22:25 26-12-2024 38,1222 36,8913 3,3 2
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:20:36 26-12-2024 38,1815 37,3178 13,1 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:14:48 26-12-2024 38,14 37,87 7,19 1,2
Menteşe (Muğla) 22:14:10 26-12-2024 37,13306 28,79917 7 1,6
BEYAGAC (DENIZLI) 22:14:10 26-12-2024 37,1775 28,8485 10,6 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 22:12:10 26-12-2024 37,16 28,8122 14,5 1,6
Menteşe (Muğla) 22:12:09 26-12-2024 37,13611 28,73611 7 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 22:03:13 26-12-2024 37,92194 36,32111 6,99 2,2
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:03:12 26-12-2024 37,9315 36,314 5 2
Menteşe (Muğla) 21:48:35 26-12-2024 37,14139 28,82528 7 3,5
KARACAOREN-(MUGLA) 21:48:34 26-12-2024 37,1483 28,8347 8,5 3,6
Menteşe (Muğla) 21:44:45 26-12-2024 37,13806 28,82139 6,97 3,9
KARACAOREN-(MUGLA) 21:44:45 26-12-2024 37,155 28,8313 8 4
KARACAOREN-(MUGLA) 21:32:04 26-12-2024 37,1658 28,8167 8,1 2,2
Menteşe (Muğla) 21:31:13 26-12-2024 37,135 28,79 6,95 2,3
KARACAOREN-(MUGLA) 21:31:13 26-12-2024 37,1453 28,83 11,2 2,7
Tosya (Kastamonu) 21:18:30 26-12-2024 41,145 34,17194 12,67 2
Ula (Muğla) 20:57:04 26-12-2024 36,97944 28,53056 6,98 1,2
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:57:03 26-12-2024 36,9778 28,556 8,7 1,6
Kozan (Adana) 20:53:49 26-12-2024 37,66861 35,88556 7 1,7
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 20:53:49 26-12-2024 37,6382 35,875 5,5 1,3
Sivrice (Elazığ) 20:14:03 26-12-2024 38,37833 39,11194 7 0,9
Yalvaç (Isparta) 20:02:35 26-12-2024 38,31917 31,17194 10,89 2,3
YALVAC (ISPARTA) 20:02:34 26-12-2024 38,3075 31,1707 7,5 2,4
Tercan (Erzincan) 19:32:59 26-12-2024 39,52417 40,62556 6,79 1,5
Manavgat (Antalya) 19:26:41 26-12-2024 36,76667 31,52306 86,4 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:15:26 26-12-2024 38,23083 37,29528 7 1,3
Darende (Malatya) 18:33:03 26-12-2024 38,66917 37,45167 7,02 2,6
KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) 18:33:03 26-12-2024 38,675 37,4875 2,7 2,6
Pamukkale (Denizli) 18:28:30 26-12-2024 37,95222 29,24167 11,91 1,3
Menteşe (Muğla) 18:17:51 26-12-2024 37,15583 28,81861 7 1,2
Yalvaç (Isparta) 18:00:45 26-12-2024 38,34389 31,16639 10,11 3,9
YALVAC (ISPARTA) 18:00:44 26-12-2024 38,2988 31,1513 1,1 3,8
Pamukkale (Denizli) 17:53:02 26-12-2024 37,88306 29,25556 6,76 2,4
IRLIGANLI-(DENIZLI) 17:53:01 26-12-2024 37,8853 29,2538 2 2,7
Orta (Çankırı) 17:51:28 26-12-2024 40,60528 33,02944 7 1,3
GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) 17:51:27 26-12-2024 40,561 33,0325 13 1,7
BEYAGAC (DENIZLI) 17:45:47 26-12-2024 37,1822 28,8453 11,6 1,9
Pamukkale (Denizli) 17:36:08 26-12-2024 37,88306 29,25806 7 2,9
IRLIGANLI-(DENIZLI) 17:36:08 26-12-2024 37,9142 29,2082 5 3,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.16 km] Bodrum (Muğla) 16:50:48 26-12-2024 36,94139 27,59639 7 1,6
Taşkent (Konya) 16:49:21 26-12-2024 36,92 32,4725 7,01 1,4
Pasinler (Erzurum) 16:49:17 26-12-2024 39,88333 41,71889 7 1,6
Merkez (Ağrı) 16:43:09 26-12-2024 39,98194 43,03083 7 1,4
AKDENIZ 16:35:27 26-12-2024 36,007 27,1772 11,5 3
Ege Denizi - [88.66 km] Datça (Muğla) 16:35:26 26-12-2024 35,92583 27,17722 24,38 2,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.64 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:01:31 26-12-2024 39,35167 26,17917 6,65 2
KARADORUK-GURUN (SIVAS) 15:49:31 26-12-2024 38,8452 37,3608 7,2 2,2
Gürün (Sivas) 15:49:30 26-12-2024 38,84861 37,30778 6,01 2,1
Ulubey (Uşak) 15:27:41 26-12-2024 38,44556 29,15333 7 0,9
Ezine (Çanakkale) 14:16:52 26-12-2024 39,69028 26,39194 7 1,3
Kozan (Adana) 14:09:54 26-12-2024 37,65278 35,88194 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 14:09:26 26-12-2024 38,19861 38,06361 7 1,3
Menteşe (Muğla) 13:50:36 26-12-2024 37,14 28,80306 7 2
KARACAOREN-(MUGLA) 13:50:36 26-12-2024 37,1552 28,8157 7,1 2,2
Kozan (Adana) 13:45:19 26-12-2024 37,64917 35,89056 7 1,5
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 13:45:19 26-12-2024 37,6822 35,8463 9,3 1,5
Elmalı (Antalya) 13:37:58 26-12-2024 36,55 29,93417 7 1,8
AKDENIZ 13:37:57 26-12-2024 35,9713 30,0172 1,6 2,1
Körfez (Kocaeli) 13:24:39 26-12-2024 40,93833 29,74583 7,01 1,3
YAGCILAR-GEBZE (KOCAELI) 13:24:39 26-12-2024 40,9105 29,6865 0 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 13:11:20 26-12-2024 38,32389 38,16028 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:04:41 26-12-2024 39,47222 28,1475 7,01 1,9
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:04:41 26-12-2024 39,4712 28,1355 12 2,2
KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 12:53:59 26-12-2024 38,2932 37,0677 15,3 1,7
Kemah (Erzincan) 12:47:05 26-12-2024 39,83611 39,10278 7 1,3
CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) 12:47:05 26-12-2024 39,8678 39,108 14 1,8
Menteşe (Muğla) 12:37:12 26-12-2024 37,18667 28,75833 7 1,5
TURGUT-ULA (MUGLA) 12:37:11 26-12-2024 37,1445 28,783 13,6 1,7
Alaşehir (Manisa) 12:33:48 26-12-2024 38,53806 28,49167 6,99 1
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 12:31:39 26-12-2024 38,1177 32,6613 0 1,2
Selçuklu (Konya) 12:31:37 26-12-2024 38,06944 32,78222 7 1,2
KUYUCAK-AKSEKI (ANTALYA) 12:20:09 26-12-2024 37,2703 31,6652 13,6 1,1
Elmalı (Antalya) 12:20:07 26-12-2024 36,53389 29,93778 7 1,4
Bozüyük (Bilecik) 12:19:07 26-12-2024 39,79583 29,79389 27,72 1,2
FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) 12:12:15 26-12-2024 38,1643 36,335 3,3 1,4
TURGUT-ULA (MUGLA) 12:05:42 26-12-2024 37,1235 28,8073 15 1,5
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:03:10 26-12-2024 38,4442 27,321 5,1 1,6
YUKARIMEZREA-DERIK (MARDIN) 11:48:27 26-12-2024 37,4408 40,257 5 1,7
Akhisar (Manisa) 11:07:14 26-12-2024 38,92028 27,6275 6,98 1,8
SIRTKOY-AKHISAR (MANISA) 11:07:14 26-12-2024 38,9343 27,6073 9,3 1,9
Menteşe (Muğla) 10:52:29 26-12-2024 37,13194 28,78472 7 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 10:52:29 26-12-2024 37,145 28,8297 9,3 2,2
Hisarcık (Kütahya) 09:32:30 26-12-2024 39,2025 29,35278 2,45 1,3
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 09:32:30 26-12-2024 39,2367 29,3637 0 1,7
Darende (Malatya) 09:27:46 26-12-2024 38,65833 37,41111 6,95 2,1
KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) 09:27:46 26-12-2024 38,7047 37,4968 5,3 2
Sivrice (Elazığ) 09:21:32 26-12-2024 38,46056 39,21722 7 0,6
Gürün (Sivas) 09:18:23 26-12-2024 38,87556 37,45222 7 1,7
DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) 09:18:21 26-12-2024 38,8945 37,4025 6 1,8
AKDENIZ 09:01:06 26-12-2024 35,818 31,527 11,7 2
TURGUT-ULA (MUGLA) 08:54:10 26-12-2024 37,1632 28,7407 9,2 1,4
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 08:25:39 26-12-2024 37,6692 36,095 5,9 1,6
Sumbas (Osmaniye) 08:25:38 26-12-2024 37,68306 36,12778 7,07 1,7
Emirdağ (Afyonkarahisar) 08:00:33 26-12-2024 38,88972 31,48167 7 2,3
GELINCIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 08:00:32 26-12-2024 38,8793 31,4717 8,4 2,7
Sivrice (Elazığ) 07:40:09 26-12-2024 38,36806 38,89639 7,06 2,3
GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) 07:40:09 26-12-2024 38,3803 38,9347 5,4 2,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.25 km] Menderes (İzmir) 07:35:42 26-12-2024 37,97833 27,20667 8,35 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 07:35:42 26-12-2024 37,9872 27,1968 4,9 2,1
Pamukkale (Denizli) 07:32:42 26-12-2024 37,88583 29,25222 7 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:26:47 26-12-2024 37,46972 36,56333 7,03 2,7
KISIKLI-(KAHRAMANMARAS) 07:26:47 26-12-2024 37,4827 36,567 5,5 2,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.23 km] Menderes (İzmir) 07:15:24 26-12-2024 37,98444 27,22083 7,67 1,3
Kadirli (Osmaniye) 06:08:02 26-12-2024 37,69306 36,23667 7 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 06:07:13 26-12-2024 38,01861 36,49083 6,95 1,4
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:07:12 26-12-2024 38,077 36,6103 5,3 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 06:03:11 26-12-2024 38,11194 36,39306 6,99 1,6
SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:03:10 26-12-2024 38,1052 36,3635 24,4 1,2
Arıcak (Elazığ) 05:47:58 26-12-2024 38,55472 40,195 6,96 1,4
ERBAGI-ARICAK (ELAZIG) 05:47:58 26-12-2024 38,561 40,1853 21,3 1,5
Kale (Malatya) 05:43:06 26-12-2024 38,33472 38,79194 9,81 1,7
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:43:06 26-12-2024 38,3552 38,7892 5,3 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.79 km] Menderes (İzmir) 05:32:04 26-12-2024 37,93361 27,16833 8,85 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 04:54:04 26-12-2024 37,14 28,8257 5 1
AKDENIZ 04:09:42 26-12-2024 34,9668 30,8005 18 3
KARACAOREN-(MUGLA) 04:04:28 26-12-2024 37,156 28,8093 12,6 2
BAGOZU-KAHTA (ADIYAMAN) 04:00:50 26-12-2024 37,866 38,5975 5,6 1,5
Tuşba (Van) 03:59:24 26-12-2024 38,65278 43,24972 12,98 1,4
ALAKOY-(VAN) 03:59:22 26-12-2024 38,6705 43,2717 4,5 1,3
Merkez (Niğde) 03:49:32 26-12-2024 38,3225 34,82944 16,05 1,6
ORHANLI-(NIGDE) 03:49:32 26-12-2024 38,2982 34,8117 5 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 03:34:32 26-12-2024 38,05083 38,265 7 0,9
Battalgazi (Malatya) 03:18:15 26-12-2024 38,15278 38,46667 15,78 1,6
GULUMUSAGI-(MALATYA) 03:18:14 26-12-2024 38,193 38,4677 15,1 1,5
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 02:49:19 26-12-2024 37,8687 29,2723 8 2
Pamukkale (Denizli) 02:49:18 26-12-2024 37,88889 29,26028 13,94 1,8
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.12 km] Menemen (İzmir) 02:37:12 26-12-2024 38,53444 26,77194 16,45 2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:37:12 26-12-2024 38,5368 26,8093 5,4 2,1
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 02:35:28 26-12-2024 37,8657 29,2778 5,8 1,9
Çal (Denizli) 02:35:27 26-12-2024 37,87139 29,27917 16,02 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 02:28:51 26-12-2024 38,13972 36,58333 7,02 1,9
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:28:51 26-12-2024 38,133 36,6117 7,7 1,8
Keles (Bursa) 01:58:15 26-12-2024 39,94556 29,22167 7 1,6
PINARCIK-KELES (BURSA) 01:58:15 26-12-2024 39,979 29,2637 3,5 1,8
Merkez (Elazığ) 01:38:15 26-12-2024 38,57194 39,53056 6,97 1,3
Doğanşehir (Malatya) 01:22:08 26-12-2024 38,14556 37,82194 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 01:07:45 26-12-2024 38,20806 38,58917 15,46 1,8
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 01:07:44 26-12-2024 38,2305 38,5767 5 2
Menteşe (Muğla) 00:41:23 26-12-2024 37,1625 28,80333 7,01 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) REVIZE01 (2024.12.26 00:41:22) 00:41:22 26-12-2024 37,1873 28,8157 10 1,7
Menteşe (Muğla) 00:36:06 26-12-2024 37,15806 28,80889 7,02 1,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:36:05 26-12-2024 37,0857 28,8225 17,1 1,9
Kale (Malatya) 00:10:42 26-12-2024 38,36278 38,74028 7,01 0,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Menteşe (Muğla) 22:58:45 26-12-2024 37,13417 28,82389 6,97 2
Pütürge (Malatya) 22:31:32 26-12-2024 38,21167 38,68833 8,77 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 22:26:11 26-12-2024 37,1703 28,8337 9,6 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 22:24:57 26-12-2024 37,1385 28,8325 5,1 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 22:23:41 26-12-2024 37,1732 28,8168 29,3 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 22:22:25 26-12-2024 38,08639 36,83694 6,76 2
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:22:25 26-12-2024 38,1222 36,8913 3,3 2
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:20:36 26-12-2024 38,1815 37,3178 13,1 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:14:48 26-12-2024 38,14 37,87 7,19 1,2
Menteşe (Muğla) 22:14:10 26-12-2024 37,13306 28,79917 7 1,6
BEYAGAC (DENIZLI) 22:14:10 26-12-2024 37,1775 28,8485 10,6 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 22:12:10 26-12-2024 37,16 28,8122 14,5 1,6
Menteşe (Muğla) 22:12:09 26-12-2024 37,13611 28,73611 7 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 22:03:13 26-12-2024 37,92194 36,32111 6,99 2,2
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:03:12 26-12-2024 37,9315 36,314 5 2
Menteşe (Muğla) 21:48:35 26-12-2024 37,14139 28,82528 7 3,5
KARACAOREN-(MUGLA) 21:48:34 26-12-2024 37,1483 28,8347 8,5 3,6
Menteşe (Muğla) 21:44:45 26-12-2024 37,13806 28,82139 6,97 3,9
KARACAOREN-(MUGLA) 21:44:45 26-12-2024 37,155 28,8313 8 4
KARACAOREN-(MUGLA) 21:32:04 26-12-2024 37,1658 28,8167 8,1 2,2
Menteşe (Muğla) 21:31:13 26-12-2024 37,135 28,79 6,95 2,3
KARACAOREN-(MUGLA) 21:31:13 26-12-2024 37,1453 28,83 11,2 2,7
Tosya (Kastamonu) 21:18:30 26-12-2024 41,145 34,17194 12,67 2
Ula (Muğla) 20:57:04 26-12-2024 36,97944 28,53056 6,98 1,2
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:57:03 26-12-2024 36,9778 28,556 8,7 1,6
Kozan (Adana) 20:53:49 26-12-2024 37,66861 35,88556 7 1,7
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 20:53:49 26-12-2024 37,6382 35,875 5,5 1,3
Sivrice (Elazığ) 20:14:03 26-12-2024 38,37833 39,11194 7 0,9
Yalvaç (Isparta) 20:02:35 26-12-2024 38,31917 31,17194 10,89 2,3
YALVAC (ISPARTA) 20:02:34 26-12-2024 38,3075 31,1707 7,5 2,4
Tercan (Erzincan) 19:32:59 26-12-2024 39,52417 40,62556 6,79 1,5
Manavgat (Antalya) 19:26:41 26-12-2024 36,76667 31,52306 86,4 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:15:26 26-12-2024 38,23083 37,29528 7 1,3
Darende (Malatya) 18:33:03 26-12-2024 38,66917 37,45167 7,02 2,6
KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) 18:33:03 26-12-2024 38,675 37,4875 2,7 2,6
Pamukkale (Denizli) 18:28:30 26-12-2024 37,95222 29,24167 11,91 1,3
Menteşe (Muğla) 18:17:51 26-12-2024 37,15583 28,81861 7 1,2
Yalvaç (Isparta) 18:00:45 26-12-2024 38,34389 31,16639 10,11 3,9
YALVAC (ISPARTA) 18:00:44 26-12-2024 38,2988 31,1513 1,1 3,8
Pamukkale (Denizli) 17:53:02 26-12-2024 37,88306 29,25556 6,76 2,4
IRLIGANLI-(DENIZLI) 17:53:01 26-12-2024 37,8853 29,2538 2 2,7
Orta (Çankırı) 17:51:28 26-12-2024 40,60528 33,02944 7 1,3
GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) 17:51:27 26-12-2024 40,561 33,0325 13 1,7
BEYAGAC (DENIZLI) 17:45:47 26-12-2024 37,1822 28,8453 11,6 1,9
Pamukkale (Denizli) 17:36:08 26-12-2024 37,88306 29,25806 7 2,9
IRLIGANLI-(DENIZLI) 17:36:08 26-12-2024 37,9142 29,2082 5 3,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.16 km] Bodrum (Muğla) 16:50:48 26-12-2024 36,94139 27,59639 7 1,6
Taşkent (Konya) 16:49:21 26-12-2024 36,92 32,4725 7,01 1,4
Pasinler (Erzurum) 16:49:17 26-12-2024 39,88333 41,71889 7 1,6
Merkez (Ağrı) 16:43:09 26-12-2024 39,98194 43,03083 7 1,4
AKDENIZ 16:35:27 26-12-2024 36,007 27,1772 11,5 3
Ege Denizi - [88.66 km] Datça (Muğla) 16:35:26 26-12-2024 35,92583 27,17722 24,38 2,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.64 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:01:31 26-12-2024 39,35167 26,17917 6,65 2
KARADORUK-GURUN (SIVAS) 15:49:31 26-12-2024 38,8452 37,3608 7,2 2,2
Gürün (Sivas) 15:49:30 26-12-2024 38,84861 37,30778 6,01 2,1
Ulubey (Uşak) 15:27:41 26-12-2024 38,44556 29,15333 7 0,9
Ezine (Çanakkale) 14:16:52 26-12-2024 39,69028 26,39194 7 1,3
Kozan (Adana) 14:09:54 26-12-2024 37,65278 35,88194 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 14:09:26 26-12-2024 38,19861 38,06361 7 1,3
Menteşe (Muğla) 13:50:36 26-12-2024 37,14 28,80306 7 2
KARACAOREN-(MUGLA) 13:50:36 26-12-2024 37,1552 28,8157 7,1 2,2
Kozan (Adana) 13:45:19 26-12-2024 37,64917 35,89056 7 1,5
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 13:45:19 26-12-2024 37,6822 35,8463 9,3 1,5
Elmalı (Antalya) 13:37:58 26-12-2024 36,55 29,93417 7 1,8
AKDENIZ 13:37:57 26-12-2024 35,9713 30,0172 1,6 2,1
Körfez (Kocaeli) 13:24:39 26-12-2024 40,93833 29,74583 7,01 1,3
YAGCILAR-GEBZE (KOCAELI) 13:24:39 26-12-2024 40,9105 29,6865 0 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 13:11:20 26-12-2024 38,32389 38,16028 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:04:41 26-12-2024 39,47222 28,1475 7,01 1,9
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:04:41 26-12-2024 39,4712 28,1355 12 2,2
KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 12:53:59 26-12-2024 38,2932 37,0677 15,3 1,7
Kemah (Erzincan) 12:47:05 26-12-2024 39,83611 39,10278 7 1,3
CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) 12:47:05 26-12-2024 39,8678 39,108 14 1,8
Menteşe (Muğla) 12:37:12 26-12-2024 37,18667 28,75833 7 1,5
TURGUT-ULA (MUGLA) 12:37:11 26-12-2024 37,1445 28,783 13,6 1,7
Alaşehir (Manisa) 12:33:48 26-12-2024 38,53806 28,49167 6,99 1
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 12:31:39 26-12-2024 38,1177 32,6613 0 1,2
Selçuklu (Konya) 12:31:37 26-12-2024 38,06944 32,78222 7 1,2
KUYUCAK-AKSEKI (ANTALYA) 12:20:09 26-12-2024 37,2703 31,6652 13,6 1,1
Elmalı (Antalya) 12:20:07 26-12-2024 36,53389 29,93778 7 1,4
Bozüyük (Bilecik) 12:19:07 26-12-2024 39,79583 29,79389 27,72 1,2
FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) 12:12:15 26-12-2024 38,1643 36,335 3,3 1,4
TURGUT-ULA (MUGLA) 12:05:42 26-12-2024 37,1235 28,8073 15 1,5
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:03:10 26-12-2024 38,4442 27,321 5,1 1,6
YUKARIMEZREA-DERIK (MARDIN) 11:48:27 26-12-2024 37,4408 40,257 5 1,7
Akhisar (Manisa) 11:07:14 26-12-2024 38,92028 27,6275 6,98 1,8
SIRTKOY-AKHISAR (MANISA) 11:07:14 26-12-2024 38,9343 27,6073 9,3 1,9
Menteşe (Muğla) 10:52:29 26-12-2024 37,13194 28,78472 7 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 10:52:29 26-12-2024 37,145 28,8297 9,3 2,2
Hisarcık (Kütahya) 09:32:30 26-12-2024 39,2025 29,35278 2,45 1,3
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 09:32:30 26-12-2024 39,2367 29,3637 0 1,7
Darende (Malatya) 09:27:46 26-12-2024 38,65833 37,41111 6,95 2,1
KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) 09:27:46 26-12-2024 38,7047 37,4968 5,3 2
Sivrice (Elazığ) 09:21:32 26-12-2024 38,46056 39,21722 7 0,6
Gürün (Sivas) 09:18:23 26-12-2024 38,87556 37,45222 7 1,7
DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) 09:18:21 26-12-2024 38,8945 37,4025 6 1,8
AKDENIZ 09:01:06 26-12-2024 35,818 31,527 11,7 2
TURGUT-ULA (MUGLA) 08:54:10 26-12-2024 37,1632 28,7407 9,2 1,4
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 08:25:39 26-12-2024 37,6692 36,095 5,9 1,6
Sumbas (Osmaniye) 08:25:38 26-12-2024 37,68306 36,12778 7,07 1,7
Emirdağ (Afyonkarahisar) 08:00:33 26-12-2024 38,88972 31,48167 7 2,3
GELINCIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 08:00:32 26-12-2024 38,8793 31,4717 8,4 2,7
Sivrice (Elazığ) 07:40:09 26-12-2024 38,36806 38,89639 7,06 2,3
GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) 07:40:09 26-12-2024 38,3803 38,9347 5,4 2,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.25 km] Menderes (İzmir) 07:35:42 26-12-2024 37,97833 27,20667 8,35 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 07:35:42 26-12-2024 37,9872 27,1968 4,9 2,1
Pamukkale (Denizli) 07:32:42 26-12-2024 37,88583 29,25222 7 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:26:47 26-12-2024 37,46972 36,56333 7,03 2,7
KISIKLI-(KAHRAMANMARAS) 07:26:47 26-12-2024 37,4827 36,567 5,5 2,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.23 km] Menderes (İzmir) 07:15:24 26-12-2024 37,98444 27,22083 7,67 1,3
Kadirli (Osmaniye) 06:08:02 26-12-2024 37,69306 36,23667 7 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 06:07:13 26-12-2024 38,01861 36,49083 6,95 1,4
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:07:12 26-12-2024 38,077 36,6103 5,3 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 06:03:11 26-12-2024 38,11194 36,39306 6,99 1,6
SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:03:10 26-12-2024 38,1052 36,3635 24,4 1,2
Arıcak (Elazığ) 05:47:58 26-12-2024 38,55472 40,195 6,96 1,4
ERBAGI-ARICAK (ELAZIG) 05:47:58 26-12-2024 38,561 40,1853 21,3 1,5
Kale (Malatya) 05:43:06 26-12-2024 38,33472 38,79194 9,81 1,7
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:43:06 26-12-2024 38,3552 38,7892 5,3 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.79 km] Menderes (İzmir) 05:32:04 26-12-2024 37,93361 27,16833 8,85 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 04:54:04 26-12-2024 37,14 28,8257 5 1
AKDENIZ 04:09:42 26-12-2024 34,9668 30,8005 18 3
KARACAOREN-(MUGLA) 04:04:28 26-12-2024 37,156 28,8093 12,6 2
BAGOZU-KAHTA (ADIYAMAN) 04:00:50 26-12-2024 37,866 38,5975 5,6 1,5
Tuşba (Van) 03:59:24 26-12-2024 38,65278 43,24972 12,98 1,4
ALAKOY-(VAN) 03:59:22 26-12-2024 38,6705 43,2717 4,5 1,3
Merkez (Niğde) 03:49:32 26-12-2024 38,3225 34,82944 16,05 1,6
ORHANLI-(NIGDE) 03:49:32 26-12-2024 38,2982 34,8117 5 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 03:34:32 26-12-2024 38,05083 38,265 7 0,9
Battalgazi (Malatya) 03:18:15 26-12-2024 38,15278 38,46667 15,78 1,6
GULUMUSAGI-(MALATYA) 03:18:14 26-12-2024 38,193 38,4677 15,1 1,5
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 02:49:19 26-12-2024 37,8687 29,2723 8 2
Pamukkale (Denizli) 02:49:18 26-12-2024 37,88889 29,26028 13,94 1,8
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.12 km] Menemen (İzmir) 02:37:12 26-12-2024 38,53444 26,77194 16,45 2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:37:12 26-12-2024 38,5368 26,8093 5,4 2,1
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 02:35:28 26-12-2024 37,8657 29,2778 5,8 1,9
Çal (Denizli) 02:35:27 26-12-2024 37,87139 29,27917 16,02 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 02:28:51 26-12-2024 38,13972 36,58333 7,02 1,9
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:28:51 26-12-2024 38,133 36,6117 7,7 1,8
Keles (Bursa) 01:58:15 26-12-2024 39,94556 29,22167 7 1,6
PINARCIK-KELES (BURSA) 01:58:15 26-12-2024 39,979 29,2637 3,5 1,8
Merkez (Elazığ) 01:38:15 26-12-2024 38,57194 39,53056 6,97 1,3
Doğanşehir (Malatya) 01:22:08 26-12-2024 38,14556 37,82194 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 01:07:45 26-12-2024 38,20806 38,58917 15,46 1,8
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 01:07:44 26-12-2024 38,2305 38,5767 5 2
Menteşe (Muğla) 00:41:23 26-12-2024 37,1625 28,80333 7,01 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) REVIZE01 (2024.12.26 00:41:22) 00:41:22 26-12-2024 37,1873 28,8157 10 1,7
Menteşe (Muğla) 00:36:06 26-12-2024 37,15806 28,80889 7,02 1,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:36:05 26-12-2024 37,0857 28,8225 17,1 1,9
Kale (Malatya) 00:10:42 26-12-2024 38,36278 38,74028 7,01 0,9
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