Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 26 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
26 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Menteşe (Muğla)
|22:58:45 26-12-2024
|37,13417
|28,82389
|6,97
|2
|Pütürge (Malatya)
|22:31:32 26-12-2024
|38,21167
|38,68833
|8,77
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:26:11 26-12-2024
|37,1703
|28,8337
|9,6
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:24:57 26-12-2024
|37,1385
|28,8325
|5,1
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:23:41 26-12-2024
|37,1732
|28,8168
|29,3
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:22:25 26-12-2024
|38,08639
|36,83694
|6,76
|2
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:22:25 26-12-2024
|38,1222
|36,8913
|3,3
|2
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:20:36 26-12-2024
|38,1815
|37,3178
|13,1
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|22:14:48 26-12-2024
|38,14
|37,87
|7,19
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|22:14:10 26-12-2024
|37,13306
|28,79917
|7
|1,6
|BEYAGAC (DENIZLI)
|22:14:10 26-12-2024
|37,1775
|28,8485
|10,6
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:12:10 26-12-2024
|37,16
|28,8122
|14,5
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|22:12:09 26-12-2024
|37,13611
|28,73611
|7
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:03:13 26-12-2024
|37,92194
|36,32111
|6,99
|2,2
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:03:12 26-12-2024
|37,9315
|36,314
|5
|2
|Menteşe (Muğla)
|21:48:35 26-12-2024
|37,14139
|28,82528
|7
|3,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:48:34 26-12-2024
|37,1483
|28,8347
|8,5
|3,6
|Menteşe (Muğla)
|21:44:45 26-12-2024
|37,13806
|28,82139
|6,97
|3,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:44:45 26-12-2024
|37,155
|28,8313
|8
|4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:32:04 26-12-2024
|37,1658
|28,8167
|8,1
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|21:31:13 26-12-2024
|37,135
|28,79
|6,95
|2,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:31:13 26-12-2024
|37,1453
|28,83
|11,2
|2,7
|Tosya (Kastamonu)
|21:18:30 26-12-2024
|41,145
|34,17194
|12,67
|2
|Ula (Muğla)
|20:57:04 26-12-2024
|36,97944
|28,53056
|6,98
|1,2
|DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)
|20:57:03 26-12-2024
|36,9778
|28,556
|8,7
|1,6
|Kozan (Adana)
|20:53:49 26-12-2024
|37,66861
|35,88556
|7
|1,7
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|20:53:49 26-12-2024
|37,6382
|35,875
|5,5
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|20:14:03 26-12-2024
|38,37833
|39,11194
|7
|0,9
|Yalvaç (Isparta)
|20:02:35 26-12-2024
|38,31917
|31,17194
|10,89
|2,3
|YALVAC (ISPARTA)
|20:02:34 26-12-2024
|38,3075
|31,1707
|7,5
|2,4
|Tercan (Erzincan)
|19:32:59 26-12-2024
|39,52417
|40,62556
|6,79
|1,5
|Manavgat (Antalya)
|19:26:41 26-12-2024
|36,76667
|31,52306
|86,4
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:15:26 26-12-2024
|38,23083
|37,29528
|7
|1,3
|Darende (Malatya)
|18:33:03 26-12-2024
|38,66917
|37,45167
|7,02
|2,6
|KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)
|18:33:03 26-12-2024
|38,675
|37,4875
|2,7
|2,6
|Pamukkale (Denizli)
|18:28:30 26-12-2024
|37,95222
|29,24167
|11,91
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|18:17:51 26-12-2024
|37,15583
|28,81861
|7
|1,2
|Yalvaç (Isparta)
|18:00:45 26-12-2024
|38,34389
|31,16639
|10,11
|3,9
|YALVAC (ISPARTA)
|18:00:44 26-12-2024
|38,2988
|31,1513
|1,1
|3,8
|Pamukkale (Denizli)
|17:53:02 26-12-2024
|37,88306
|29,25556
|6,76
|2,4
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|17:53:01 26-12-2024
|37,8853
|29,2538
|2
|2,7
|Orta (Çankırı)
|17:51:28 26-12-2024
|40,60528
|33,02944
|7
|1,3
|GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI)
|17:51:27 26-12-2024
|40,561
|33,0325
|13
|1,7
|BEYAGAC (DENIZLI)
|17:45:47 26-12-2024
|37,1822
|28,8453
|11,6
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|17:36:08 26-12-2024
|37,88306
|29,25806
|7
|2,9
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|17:36:08 26-12-2024
|37,9142
|29,2082
|5
|3,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.16 km] Bodrum (Muğla)
|16:50:48 26-12-2024
|36,94139
|27,59639
|7
|1,6
|Taşkent (Konya)
|16:49:21 26-12-2024
|36,92
|32,4725
|7,01
|1,4
|Pasinler (Erzurum)
|16:49:17 26-12-2024
|39,88333
|41,71889
|7
|1,6
|Merkez (Ağrı)
|16:43:09 26-12-2024
|39,98194
|43,03083
|7
|1,4
|AKDENIZ
|16:35:27 26-12-2024
|36,007
|27,1772
|11,5
|3
|Ege Denizi - [88.66 km] Datça (Muğla)
|16:35:26 26-12-2024
|35,92583
|27,17722
|24,38
|2,8
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.64 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:01:31 26-12-2024
|39,35167
|26,17917
|6,65
|2
|KARADORUK-GURUN (SIVAS)
|15:49:31 26-12-2024
|38,8452
|37,3608
|7,2
|2,2
|Gürün (Sivas)
|15:49:30 26-12-2024
|38,84861
|37,30778
|6,01
|2,1
|Ulubey (Uşak)
|15:27:41 26-12-2024
|38,44556
|29,15333
|7
|0,9
|Ezine (Çanakkale)
|14:16:52 26-12-2024
|39,69028
|26,39194
|7
|1,3
|Kozan (Adana)
|14:09:54 26-12-2024
|37,65278
|35,88194
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:09:26 26-12-2024
|38,19861
|38,06361
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|13:50:36 26-12-2024
|37,14
|28,80306
|7
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|13:50:36 26-12-2024
|37,1552
|28,8157
|7,1
|2,2
|Kozan (Adana)
|13:45:19 26-12-2024
|37,64917
|35,89056
|7
|1,5
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|13:45:19 26-12-2024
|37,6822
|35,8463
|9,3
|1,5
|Elmalı (Antalya)
|13:37:58 26-12-2024
|36,55
|29,93417
|7
|1,8
|AKDENIZ
|13:37:57 26-12-2024
|35,9713
|30,0172
|1,6
|2,1
|Körfez (Kocaeli)
|13:24:39 26-12-2024
|40,93833
|29,74583
|7,01
|1,3
|YAGCILAR-GEBZE (KOCAELI)
|13:24:39 26-12-2024
|40,9105
|29,6865
|0
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:11:20 26-12-2024
|38,32389
|38,16028
|7
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:04:41 26-12-2024
|39,47222
|28,1475
|7,01
|1,9
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:04:41 26-12-2024
|39,4712
|28,1355
|12
|2,2
|KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|12:53:59 26-12-2024
|38,2932
|37,0677
|15,3
|1,7
|Kemah (Erzincan)
|12:47:05 26-12-2024
|39,83611
|39,10278
|7
|1,3
|CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)
|12:47:05 26-12-2024
|39,8678
|39,108
|14
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|12:37:12 26-12-2024
|37,18667
|28,75833
|7
|1,5
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|12:37:11 26-12-2024
|37,1445
|28,783
|13,6
|1,7
|Alaşehir (Manisa)
|12:33:48 26-12-2024
|38,53806
|28,49167
|6,99
|1
|KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)
|12:31:39 26-12-2024
|38,1177
|32,6613
|0
|1,2
|Selçuklu (Konya)
|12:31:37 26-12-2024
|38,06944
|32,78222
|7
|1,2
|KUYUCAK-AKSEKI (ANTALYA)
|12:20:09 26-12-2024
|37,2703
|31,6652
|13,6
|1,1
|Elmalı (Antalya)
|12:20:07 26-12-2024
|36,53389
|29,93778
|7
|1,4
|Bozüyük (Bilecik)
|12:19:07 26-12-2024
|39,79583
|29,79389
|27,72
|1,2
|FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA)
|12:12:15 26-12-2024
|38,1643
|36,335
|3,3
|1,4
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|12:05:42 26-12-2024
|37,1235
|28,8073
|15
|1,5
|KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR)
|12:03:10 26-12-2024
|38,4442
|27,321
|5,1
|1,6
|YUKARIMEZREA-DERIK (MARDIN)
|11:48:27 26-12-2024
|37,4408
|40,257
|5
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|11:07:14 26-12-2024
|38,92028
|27,6275
|6,98
|1,8
|SIRTKOY-AKHISAR (MANISA)
|11:07:14 26-12-2024
|38,9343
|27,6073
|9,3
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|10:52:29 26-12-2024
|37,13194
|28,78472
|7
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:52:29 26-12-2024
|37,145
|28,8297
|9,3
|2,2
|Hisarcık (Kütahya)
|09:32:30 26-12-2024
|39,2025
|29,35278
|2,45
|1,3
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|09:32:30 26-12-2024
|39,2367
|29,3637
|0
|1,7
|Darende (Malatya)
|09:27:46 26-12-2024
|38,65833
|37,41111
|6,95
|2,1
|KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)
|09:27:46 26-12-2024
|38,7047
|37,4968
|5,3
|2
|Sivrice (Elazığ)
|09:21:32 26-12-2024
|38,46056
|39,21722
|7
|0,6
|Gürün (Sivas)
|09:18:23 26-12-2024
|38,87556
|37,45222
|7
|1,7
|DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)
|09:18:21 26-12-2024
|38,8945
|37,4025
|6
|1,8
|AKDENIZ
|09:01:06 26-12-2024
|35,818
|31,527
|11,7
|2
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|08:54:10 26-12-2024
|37,1632
|28,7407
|9,2
|1,4
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|08:25:39 26-12-2024
|37,6692
|36,095
|5,9
|1,6
|Sumbas (Osmaniye)
|08:25:38 26-12-2024
|37,68306
|36,12778
|7,07
|1,7
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|08:00:33 26-12-2024
|38,88972
|31,48167
|7
|2,3
|GELINCIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
|08:00:32 26-12-2024
|38,8793
|31,4717
|8,4
|2,7
|Sivrice (Elazığ)
|07:40:09 26-12-2024
|38,36806
|38,89639
|7,06
|2,3
|GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG)
|07:40:09 26-12-2024
|38,3803
|38,9347
|5,4
|2,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.25 km] Menderes (İzmir)
|07:35:42 26-12-2024
|37,97833
|27,20667
|8,35
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:35:42 26-12-2024
|37,9872
|27,1968
|4,9
|2,1
|Pamukkale (Denizli)
|07:32:42 26-12-2024
|37,88583
|29,25222
|7
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:26:47 26-12-2024
|37,46972
|36,56333
|7,03
|2,7
|KISIKLI-(KAHRAMANMARAS)
|07:26:47 26-12-2024
|37,4827
|36,567
|5,5
|2,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.23 km] Menderes (İzmir)
|07:15:24 26-12-2024
|37,98444
|27,22083
|7,67
|1,3
|Kadirli (Osmaniye)
|06:08:02 26-12-2024
|37,69306
|36,23667
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:07:13 26-12-2024
|38,01861
|36,49083
|6,95
|1,4
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:07:12 26-12-2024
|38,077
|36,6103
|5,3
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:03:11 26-12-2024
|38,11194
|36,39306
|6,99
|1,6
|SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:03:10 26-12-2024
|38,1052
|36,3635
|24,4
|1,2
|Arıcak (Elazığ)
|05:47:58 26-12-2024
|38,55472
|40,195
|6,96
|1,4
|ERBAGI-ARICAK (ELAZIG)
|05:47:58 26-12-2024
|38,561
|40,1853
|21,3
|1,5
|Kale (Malatya)
|05:43:06 26-12-2024
|38,33472
|38,79194
|9,81
|1,7
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|05:43:06 26-12-2024
|38,3552
|38,7892
|5,3
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.79 km] Menderes (İzmir)
|05:32:04 26-12-2024
|37,93361
|27,16833
|8,85
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:54:04 26-12-2024
|37,14
|28,8257
|5
|1
|AKDENIZ
|04:09:42 26-12-2024
|34,9668
|30,8005
|18
|3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:04:28 26-12-2024
|37,156
|28,8093
|12,6
|2
|BAGOZU-KAHTA (ADIYAMAN)
|04:00:50 26-12-2024
|37,866
|38,5975
|5,6
|1,5
|Tuşba (Van)
|03:59:24 26-12-2024
|38,65278
|43,24972
|12,98
|1,4
|ALAKOY-(VAN)
|03:59:22 26-12-2024
|38,6705
|43,2717
|4,5
|1,3
|Merkez (Niğde)
|03:49:32 26-12-2024
|38,3225
|34,82944
|16,05
|1,6
|ORHANLI-(NIGDE)
|03:49:32 26-12-2024
|38,2982
|34,8117
|5
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:34:32 26-12-2024
|38,05083
|38,265
|7
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|03:18:15 26-12-2024
|38,15278
|38,46667
|15,78
|1,6
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|03:18:14 26-12-2024
|38,193
|38,4677
|15,1
|1,5
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|02:49:19 26-12-2024
|37,8687
|29,2723
|8
|2
|Pamukkale (Denizli)
|02:49:18 26-12-2024
|37,88889
|29,26028
|13,94
|1,8
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.12 km] Menemen (İzmir)
|02:37:12 26-12-2024
|38,53444
|26,77194
|16,45
|2
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:37:12 26-12-2024
|38,5368
|26,8093
|5,4
|2,1
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|02:35:28 26-12-2024
|37,8657
|29,2778
|5,8
|1,9
|Çal (Denizli)
|02:35:27 26-12-2024
|37,87139
|29,27917
|16,02
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:28:51 26-12-2024
|38,13972
|36,58333
|7,02
|1,9
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:28:51 26-12-2024
|38,133
|36,6117
|7,7
|1,8
|Keles (Bursa)
|01:58:15 26-12-2024
|39,94556
|29,22167
|7
|1,6
|PINARCIK-KELES (BURSA)
|01:58:15 26-12-2024
|39,979
|29,2637
|3,5
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|01:38:15 26-12-2024
|38,57194
|39,53056
|6,97
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|01:22:08 26-12-2024
|38,14556
|37,82194
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|01:07:45 26-12-2024
|38,20806
|38,58917
|15,46
|1,8
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|01:07:44 26-12-2024
|38,2305
|38,5767
|5
|2
|Menteşe (Muğla)
|00:41:23 26-12-2024
|37,1625
|28,80333
|7,01
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA) REVIZE01 (2024.12.26 00:41:22)
|00:41:22 26-12-2024
|37,1873
|28,8157
|10
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|00:36:06 26-12-2024
|37,15806
|28,80889
|7,02
|1,8
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|00:36:05 26-12-2024
|37,0857
|28,8225
|17,1
|1,9
|Kale (Malatya)
|00:10:42 26-12-2024
|38,36278
|38,74028
|7,01
|0,9
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Menteşe (Muğla)
|22:58:45 26-12-2024
|37,13417
|28,82389
|6,97
|2
|Pütürge (Malatya)
|22:31:32 26-12-2024
|38,21167
|38,68833
|8,77
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:26:11 26-12-2024
|37,1703
|28,8337
|9,6
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:24:57 26-12-2024
|37,1385
|28,8325
|5,1
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:23:41 26-12-2024
|37,1732
|28,8168
|29,3
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:22:25 26-12-2024
|38,08639
|36,83694
|6,76
|2
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:22:25 26-12-2024
|38,1222
|36,8913
|3,3
|2
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:20:36 26-12-2024
|38,1815
|37,3178
|13,1
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|22:14:48 26-12-2024
|38,14
|37,87
|7,19
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|22:14:10 26-12-2024
|37,13306
|28,79917
|7
|1,6
|BEYAGAC (DENIZLI)
|22:14:10 26-12-2024
|37,1775
|28,8485
|10,6
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:12:10 26-12-2024
|37,16
|28,8122
|14,5
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|22:12:09 26-12-2024
|37,13611
|28,73611
|7
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:03:13 26-12-2024
|37,92194
|36,32111
|6,99
|2,2
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:03:12 26-12-2024
|37,9315
|36,314
|5
|2
|Menteşe (Muğla)
|21:48:35 26-12-2024
|37,14139
|28,82528
|7
|3,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:48:34 26-12-2024
|37,1483
|28,8347
|8,5
|3,6
|Menteşe (Muğla)
|21:44:45 26-12-2024
|37,13806
|28,82139
|6,97
|3,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:44:45 26-12-2024
|37,155
|28,8313
|8
|4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:32:04 26-12-2024
|37,1658
|28,8167
|8,1
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|21:31:13 26-12-2024
|37,135
|28,79
|6,95
|2,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:31:13 26-12-2024
|37,1453
|28,83
|11,2
|2,7
|Tosya (Kastamonu)
|21:18:30 26-12-2024
|41,145
|34,17194
|12,67
|2
|Ula (Muğla)
|20:57:04 26-12-2024
|36,97944
|28,53056
|6,98
|1,2
|DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)
|20:57:03 26-12-2024
|36,9778
|28,556
|8,7
|1,6
|Kozan (Adana)
|20:53:49 26-12-2024
|37,66861
|35,88556
|7
|1,7
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|20:53:49 26-12-2024
|37,6382
|35,875
|5,5
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|20:14:03 26-12-2024
|38,37833
|39,11194
|7
|0,9
|Yalvaç (Isparta)
|20:02:35 26-12-2024
|38,31917
|31,17194
|10,89
|2,3
|YALVAC (ISPARTA)
|20:02:34 26-12-2024
|38,3075
|31,1707
|7,5
|2,4
|Tercan (Erzincan)
|19:32:59 26-12-2024
|39,52417
|40,62556
|6,79
|1,5
|Manavgat (Antalya)
|19:26:41 26-12-2024
|36,76667
|31,52306
|86,4
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:15:26 26-12-2024
|38,23083
|37,29528
|7
|1,3
|Darende (Malatya)
|18:33:03 26-12-2024
|38,66917
|37,45167
|7,02
|2,6
|KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)
|18:33:03 26-12-2024
|38,675
|37,4875
|2,7
|2,6
|Pamukkale (Denizli)
|18:28:30 26-12-2024
|37,95222
|29,24167
|11,91
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|18:17:51 26-12-2024
|37,15583
|28,81861
|7
|1,2
|Yalvaç (Isparta)
|18:00:45 26-12-2024
|38,34389
|31,16639
|10,11
|3,9
|YALVAC (ISPARTA)
|18:00:44 26-12-2024
|38,2988
|31,1513
|1,1
|3,8
|Pamukkale (Denizli)
|17:53:02 26-12-2024
|37,88306
|29,25556
|6,76
|2,4
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|17:53:01 26-12-2024
|37,8853
|29,2538
|2
|2,7
|Orta (Çankırı)
|17:51:28 26-12-2024
|40,60528
|33,02944
|7
|1,3
|GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI)
|17:51:27 26-12-2024
|40,561
|33,0325
|13
|1,7
|BEYAGAC (DENIZLI)
|17:45:47 26-12-2024
|37,1822
|28,8453
|11,6
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|17:36:08 26-12-2024
|37,88306
|29,25806
|7
|2,9
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|17:36:08 26-12-2024
|37,9142
|29,2082
|5
|3,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.16 km] Bodrum (Muğla)
|16:50:48 26-12-2024
|36,94139
|27,59639
|7
|1,6
|Taşkent (Konya)
|16:49:21 26-12-2024
|36,92
|32,4725
|7,01
|1,4
|Pasinler (Erzurum)
|16:49:17 26-12-2024
|39,88333
|41,71889
|7
|1,6
|Merkez (Ağrı)
|16:43:09 26-12-2024
|39,98194
|43,03083
|7
|1,4
|AKDENIZ
|16:35:27 26-12-2024
|36,007
|27,1772
|11,5
|3
|Ege Denizi - [88.66 km] Datça (Muğla)
|16:35:26 26-12-2024
|35,92583
|27,17722
|24,38
|2,8
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.64 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:01:31 26-12-2024
|39,35167
|26,17917
|6,65
|2
|KARADORUK-GURUN (SIVAS)
|15:49:31 26-12-2024
|38,8452
|37,3608
|7,2
|2,2
|Gürün (Sivas)
|15:49:30 26-12-2024
|38,84861
|37,30778
|6,01
|2,1
|Ulubey (Uşak)
|15:27:41 26-12-2024
|38,44556
|29,15333
|7
|0,9
|Ezine (Çanakkale)
|14:16:52 26-12-2024
|39,69028
|26,39194
|7
|1,3
|Kozan (Adana)
|14:09:54 26-12-2024
|37,65278
|35,88194
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:09:26 26-12-2024
|38,19861
|38,06361
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|13:50:36 26-12-2024
|37,14
|28,80306
|7
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|13:50:36 26-12-2024
|37,1552
|28,8157
|7,1
|2,2
|Kozan (Adana)
|13:45:19 26-12-2024
|37,64917
|35,89056
|7
|1,5
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|13:45:19 26-12-2024
|37,6822
|35,8463
|9,3
|1,5
|Elmalı (Antalya)
|13:37:58 26-12-2024
|36,55
|29,93417
|7
|1,8
|AKDENIZ
|13:37:57 26-12-2024
|35,9713
|30,0172
|1,6
|2,1
|Körfez (Kocaeli)
|13:24:39 26-12-2024
|40,93833
|29,74583
|7,01
|1,3
|YAGCILAR-GEBZE (KOCAELI)
|13:24:39 26-12-2024
|40,9105
|29,6865
|0
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:11:20 26-12-2024
|38,32389
|38,16028
|7
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:04:41 26-12-2024
|39,47222
|28,1475
|7,01
|1,9
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:04:41 26-12-2024
|39,4712
|28,1355
|12
|2,2
|KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|12:53:59 26-12-2024
|38,2932
|37,0677
|15,3
|1,7
|Kemah (Erzincan)
|12:47:05 26-12-2024
|39,83611
|39,10278
|7
|1,3
|CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)
|12:47:05 26-12-2024
|39,8678
|39,108
|14
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|12:37:12 26-12-2024
|37,18667
|28,75833
|7
|1,5
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|12:37:11 26-12-2024
|37,1445
|28,783
|13,6
|1,7
|Alaşehir (Manisa)
|12:33:48 26-12-2024
|38,53806
|28,49167
|6,99
|1
|KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)
|12:31:39 26-12-2024
|38,1177
|32,6613
|0
|1,2
|Selçuklu (Konya)
|12:31:37 26-12-2024
|38,06944
|32,78222
|7
|1,2
|KUYUCAK-AKSEKI (ANTALYA)
|12:20:09 26-12-2024
|37,2703
|31,6652
|13,6
|1,1
|Elmalı (Antalya)
|12:20:07 26-12-2024
|36,53389
|29,93778
|7
|1,4
|Bozüyük (Bilecik)
|12:19:07 26-12-2024
|39,79583
|29,79389
|27,72
|1,2
|FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA)
|12:12:15 26-12-2024
|38,1643
|36,335
|3,3
|1,4
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|12:05:42 26-12-2024
|37,1235
|28,8073
|15
|1,5
|KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR)
|12:03:10 26-12-2024
|38,4442
|27,321
|5,1
|1,6
|YUKARIMEZREA-DERIK (MARDIN)
|11:48:27 26-12-2024
|37,4408
|40,257
|5
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|11:07:14 26-12-2024
|38,92028
|27,6275
|6,98
|1,8
|SIRTKOY-AKHISAR (MANISA)
|11:07:14 26-12-2024
|38,9343
|27,6073
|9,3
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|10:52:29 26-12-2024
|37,13194
|28,78472
|7
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:52:29 26-12-2024
|37,145
|28,8297
|9,3
|2,2
|Hisarcık (Kütahya)
|09:32:30 26-12-2024
|39,2025
|29,35278
|2,45
|1,3
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|09:32:30 26-12-2024
|39,2367
|29,3637
|0
|1,7
|Darende (Malatya)
|09:27:46 26-12-2024
|38,65833
|37,41111
|6,95
|2,1
|KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)
|09:27:46 26-12-2024
|38,7047
|37,4968
|5,3
|2
|Sivrice (Elazığ)
|09:21:32 26-12-2024
|38,46056
|39,21722
|7
|0,6
|Gürün (Sivas)
|09:18:23 26-12-2024
|38,87556
|37,45222
|7
|1,7
|DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)
|09:18:21 26-12-2024
|38,8945
|37,4025
|6
|1,8
|AKDENIZ
|09:01:06 26-12-2024
|35,818
|31,527
|11,7
|2
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|08:54:10 26-12-2024
|37,1632
|28,7407
|9,2
|1,4
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|08:25:39 26-12-2024
|37,6692
|36,095
|5,9
|1,6
|Sumbas (Osmaniye)
|08:25:38 26-12-2024
|37,68306
|36,12778
|7,07
|1,7
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|08:00:33 26-12-2024
|38,88972
|31,48167
|7
|2,3
|GELINCIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
|08:00:32 26-12-2024
|38,8793
|31,4717
|8,4
|2,7
|Sivrice (Elazığ)
|07:40:09 26-12-2024
|38,36806
|38,89639
|7,06
|2,3
|GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG)
|07:40:09 26-12-2024
|38,3803
|38,9347
|5,4
|2,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.25 km] Menderes (İzmir)
|07:35:42 26-12-2024
|37,97833
|27,20667
|8,35
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:35:42 26-12-2024
|37,9872
|27,1968
|4,9
|2,1
|Pamukkale (Denizli)
|07:32:42 26-12-2024
|37,88583
|29,25222
|7
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:26:47 26-12-2024
|37,46972
|36,56333
|7,03
|2,7
|KISIKLI-(KAHRAMANMARAS)
|07:26:47 26-12-2024
|37,4827
|36,567
|5,5
|2,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.23 km] Menderes (İzmir)
|07:15:24 26-12-2024
|37,98444
|27,22083
|7,67
|1,3
|Kadirli (Osmaniye)
|06:08:02 26-12-2024
|37,69306
|36,23667
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:07:13 26-12-2024
|38,01861
|36,49083
|6,95
|1,4
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:07:12 26-12-2024
|38,077
|36,6103
|5,3
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:03:11 26-12-2024
|38,11194
|36,39306
|6,99
|1,6
|SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:03:10 26-12-2024
|38,1052
|36,3635
|24,4
|1,2
|Arıcak (Elazığ)
|05:47:58 26-12-2024
|38,55472
|40,195
|6,96
|1,4
|ERBAGI-ARICAK (ELAZIG)
|05:47:58 26-12-2024
|38,561
|40,1853
|21,3
|1,5
|Kale (Malatya)
|05:43:06 26-12-2024
|38,33472
|38,79194
|9,81
|1,7
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|05:43:06 26-12-2024
|38,3552
|38,7892
|5,3
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.79 km] Menderes (İzmir)
|05:32:04 26-12-2024
|37,93361
|27,16833
|8,85
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:54:04 26-12-2024
|37,14
|28,8257
|5
|1
|AKDENIZ
|04:09:42 26-12-2024
|34,9668
|30,8005
|18
|3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:04:28 26-12-2024
|37,156
|28,8093
|12,6
|2
|BAGOZU-KAHTA (ADIYAMAN)
|04:00:50 26-12-2024
|37,866
|38,5975
|5,6
|1,5
|Tuşba (Van)
|03:59:24 26-12-2024
|38,65278
|43,24972
|12,98
|1,4
|ALAKOY-(VAN)
|03:59:22 26-12-2024
|38,6705
|43,2717
|4,5
|1,3
|Merkez (Niğde)
|03:49:32 26-12-2024
|38,3225
|34,82944
|16,05
|1,6
|ORHANLI-(NIGDE)
|03:49:32 26-12-2024
|38,2982
|34,8117
|5
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:34:32 26-12-2024
|38,05083
|38,265
|7
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|03:18:15 26-12-2024
|38,15278
|38,46667
|15,78
|1,6
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|03:18:14 26-12-2024
|38,193
|38,4677
|15,1
|1,5
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|02:49:19 26-12-2024
|37,8687
|29,2723
|8
|2
|Pamukkale (Denizli)
|02:49:18 26-12-2024
|37,88889
|29,26028
|13,94
|1,8
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.12 km] Menemen (İzmir)
|02:37:12 26-12-2024
|38,53444
|26,77194
|16,45
|2
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:37:12 26-12-2024
|38,5368
|26,8093
|5,4
|2,1
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|02:35:28 26-12-2024
|37,8657
|29,2778
|5,8
|1,9
|Çal (Denizli)
|02:35:27 26-12-2024
|37,87139
|29,27917
|16,02
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:28:51 26-12-2024
|38,13972
|36,58333
|7,02
|1,9
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:28:51 26-12-2024
|38,133
|36,6117
|7,7
|1,8
|Keles (Bursa)
|01:58:15 26-12-2024
|39,94556
|29,22167
|7
|1,6
|PINARCIK-KELES (BURSA)
|01:58:15 26-12-2024
|39,979
|29,2637
|3,5
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|01:38:15 26-12-2024
|38,57194
|39,53056
|6,97
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|01:22:08 26-12-2024
|38,14556
|37,82194
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|01:07:45 26-12-2024
|38,20806
|38,58917
|15,46
|1,8
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|01:07:44 26-12-2024
|38,2305
|38,5767
|5
|2
|Menteşe (Muğla)
|00:41:23 26-12-2024
|37,1625
|28,80333
|7,01
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA) REVIZE01 (2024.12.26 00:41:22)
|00:41:22 26-12-2024
|37,1873
|28,8157
|10
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|00:36:06 26-12-2024
|37,15806
|28,80889
|7,02
|1,8
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|00:36:05 26-12-2024
|37,0857
|28,8225
|17,1
|1,9
|Kale (Malatya)
|00:10:42 26-12-2024
|38,36278
|38,74028
|7,01
|0,9
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem