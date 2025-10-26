Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Ekim 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Ekim 2025
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:13:49 26-10-2025 39,1428 28,079 12,2 0,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:05:21 26-10-2025 39,1975 28,1873 17,3 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:31 26-10-2025 39,2412 28,0975 11,1 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:00 26-10-2025 39,2468 28,0995 10,4 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:57:39 26-10-2025 39,2447 29,006 11,8 1,5
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:55:20 26-10-2025 38,0828 38,4355 6,8 1,6
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:53:45 26-10-2025 39,2537 28,1343 12,8 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:14 26-10-2025 39,2337 28,1265 12,5 1,4
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:39:34 26-10-2025 37,9988 36,3065 4,1 1,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:38:50 26-10-2025 38,3927 37,476 5 1,5
KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) 02:32:58 26-10-2025 37,0923 36,9637 6,4 1,6
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 02:29:02 26-10-2025 39,4905 25,9115 5,9 2,4
KAHVEDERESI-NAZILLI (AYDIN) 02:22:39 26-10-2025 38,0805 28,4362 7,4 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 02:22:36 26-10-2025 39,2558 29,0102 8,7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:08 26-10-2025 39,1718 28,2202 10,4 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:11 26-10-2025 39,1563 28,158 16,7 1
ARICILAR-ULA (MUGLA) 02:12:17 26-10-2025 37,0928 28,591 12,8 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:05:37 26-10-2025 39,1763 28,1452 11,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:12 26-10-2025 39,16861 28,16278 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:12 26-10-2025 39,1802 28,156 9,5 1,2
Ula (Muğla) 01:46:47 26-10-2025 37,10139 28,605 7 2,2
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:46:46 26-10-2025 37,0857 28,5973 7 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:35:36 26-10-2025 39,2372 28,9795 9,8 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:41 26-10-2025 39,10833 28,19417 6,92 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:39 26-10-2025 39,1617 28,1328 12,3 1
Bahçe (Osmaniye) 01:29:36 26-10-2025 37,22361 36,64167 10,55 1,5
KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) 01:29:33 26-10-2025 37,1663 36,645 7,7 1,5
Simav (Kütahya) 01:09:34 26-10-2025 39,19972 29,01861 6,86 0,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:09:33 26-10-2025 39,2158 29,0355 11,3 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:14 26-10-2025 39,19528 28,1 7 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:55:09 26-10-2025 38,22361 37,32139 7 1,7
SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:55:07 26-10-2025 38,211 37,2875 4,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:49 26-10-2025 39,1675 28,19417 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:48 25-10-2025 39,26639 28,05417 7 0,7
Simav (Kütahya) 23:12:55 25-10-2025 39,24361 28,94111 7 0,7
Yüksekova (Hakkari) 23:04:21 25-10-2025 37,425 43,98583 7,2 1,7
Simav (Kütahya) 23:02:17 25-10-2025 39,26056 28,9775 14,95 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:59:09 25-10-2025 39,2532 28,9692 5,1 1
MARMARA DENIZI 22:53:00 25-10-2025 40,7807 27,8967 7,1 2
Marmara Denizi - [18.25 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:52:59 25-10-2025 40,81222 27,87028 7,07 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:54 25-10-2025 39,17639 28,15833 5,78 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:25:36 25-10-2025 39,26083 28,12556 7 0,8
Baklan (Denizli) 22:09:43 25-10-2025 37,86222 29,46333 7 0,9
Simav (Kütahya) 21:56:31 25-10-2025 39,23972 28,96889 10,14 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:56:31 25-10-2025 39,2387 29,0177 4,8 1,7
Beypazarı (Ankara) 21:48:59 25-10-2025 40,15306 31,79 7 2,2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 21:48:59 25-10-2025 40,1933 31,762 8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:13:05 25-10-2025 39,2525 28,09028 7 1
KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:13:03 25-10-2025 39,3422 28,2063 8,4 1,2
FETHIYE-(BALIKESIR) 20:59:45 25-10-2025 39,7378 27,9077 4,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:18 25-10-2025 39,17444 28,12333 7 0,8
Akdeniz - [171.33 km] Datça (Muğla) 20:51:50 25-10-2025 35,22333 26,87 12,72 3,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:51:47 25-10-2025 35,1845 26,6393 19,8 3,1
Ege Denizi - [07.75 km] Karaburun (İzmir) 20:32:45 25-10-2025 38,72222 26,50083 7 1,6
BOZKOY-KARABURUN (IZMIR) 20:32:43 25-10-2025 38,7098 26,4795 10,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:44 25-10-2025 39,14417 28,25028 7 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:44 25-10-2025 39,1448 28,2407 10,6 1,4
Simav (Kütahya) 20:11:59 25-10-2025 39,23611 28,98556 12,41 1,8
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 20:11:58 25-10-2025 39,2895 28,9528 5,5 1,9
Marmara Denizi - [11.95 km] Büyükçekmece (İstanbul) 19:56:50 25-10-2025 40,89028 28,50056 8,57 2,3
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:56:50 25-10-2025 40,8763 28,4773 7,3 2,3
KIBRIS-TUZLA 19:33:45 25-10-2025 35,1813 33,8178 37,8 2,4
İskele (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 19:33:44 25-10-2025 35,23611 33,87583 49,46 2,3
Çüngüş (Diyarbakır) 19:23:51 25-10-2025 38,28667 39,35806 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:13:02 25-10-2025 39,23389 28,12083 11,27 1
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:13:00 25-10-2025 39,293 28,1518 7,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:33:25 25-10-2025 39,28889 28,085 7 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:33:25 25-10-2025 39,2553 28,0168 7,1 1,4
Simav (Kütahya) 18:14:35 25-10-2025 39,22083 28,98417 7 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:14:35 25-10-2025 39,24 29,005 11,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:03:54 25-10-2025 39,18861 28,43778 6,99 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:49:02 25-10-2025 39,23806 28,15611 7 1
Sivrice (Elazığ) 17:43:16 25-10-2025 38,44083 39,2325 6,9 0,9
Simav (Kütahya) 16:57:36 25-10-2025 39,24472 28,97222 8,86 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:57:35 25-10-2025 39,2428 28,9915 10,3 2,2
Serik (Antalya) 16:43:39 25-10-2025 36,99556 31,03 58,85 2,1
DENIZTEPESI-SERIK (ANTALYA) 16:43:37 25-10-2025 36,9748 31,1298 77,2 2,3
KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) 16:37:50 25-10-2025 38,042 36,288 5 1,5
Tomarza (Kayseri) 16:37:49 25-10-2025 38,29361 36,05 7 1,5
CATALCA (ISTANBUL) 16:30:30 25-10-2025 41,1202 28,5218 0 0,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:25:13 25-10-2025 39,1092 28,3188 7,4 1,4
ADALA-SALIHLI (MANISA) 16:17:20 25-10-2025 38,5785 28,2347 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:39 25-10-2025 39,1625 28,17639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:52 25-10-2025 39,18917 28,44417 7 1,6
SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:07:52 25-10-2025 39,1753 28,4335 9,7 1,7
POLATPINARI-TUFANBEYLI (ADANA) 15:50:10 25-10-2025 38,2905 36,3085 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:40:00 25-10-2025 39,27472 28,10528 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:16:32 25-10-2025 39,22472 28,08528 7 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:16:32 25-10-2025 39,2137 28,0535 14,7 1,6
Merkez (Bingöl) 15:12:42 25-10-2025 38,96556 40,62222 7 2
GOLTEPESI-(BINGOL) 15:12:42 25-10-2025 38,9588 40,6088 11,5 2,3
ALANGOR-YENISEHIR (DIYARBAKIR) 14:48:42 25-10-2025 38,093 40,0073 2,2 2,5
Eğil (Diyarbakır) 14:48:41 25-10-2025 38,12306 40,06278 11,46 2,5
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:25:15 25-10-2025 39,2822 28,1798 7,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:25:14 25-10-2025 39,26083 28,10222 6,95 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:54 25-10-2025 39,25417 28,12 8,54 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:53 25-10-2025 39,2547 28,0287 19,2 1,6
Simav (Kütahya) 13:42:13 25-10-2025 39,27472 28,96722 7,06 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:42:13 25-10-2025 39,2397 28,9847 10,7 2,1
Emet (Kütahya) 13:27:17 25-10-2025 39,39556 29,28639 4,36 1,1
ELDENIZLI-(DENIZLI) 13:21:56 25-10-2025 37,8777 29,1688 5,3 1,5
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:19:06 25-10-2025 36,1127 33,57 0 1,2
Simav (Kütahya) 12:53:43 25-10-2025 39,26333 28,93694 7 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 12:53:43 25-10-2025 39,216 28,9955 12,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:00 25-10-2025 39,19694 28,29278 7 1,5
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:49:00 25-10-2025 39,1998 28,2833 9,6 1,5
Simav (Kütahya) 12:41:11 25-10-2025 39,23194 28,99111 10,45 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:41:10 25-10-2025 39,2362 29,013 9,9 1,6
Pütürge (Malatya) 12:24:59 25-10-2025 38,25333 38,69861 6,96 1,2
DELIKTAS-BASKIL (ELAZIG) 12:24:57 25-10-2025 38,5135 38,6392 2,6 1,3
PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) 12:22:32 25-10-2025 41,1947 28,8362 0 0,9
Bala (Ankara) 12:16:45 25-10-2025 39,36722 33,41972 7 1,1
TEPEKOY-BALA (ANKARA) 12:16:45 25-10-2025 39,3555 33,4227 0 1,3
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 12:16:27 25-10-2025 40,2172 31,7695 8,6 2,2
Beypazarı (Ankara) 12:16:26 25-10-2025 40,2025 31,70889 6,94 2
Yeşilyurt (Malatya) 12:15:44 25-10-2025 38,25861 38,0975 7 1,3
IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:15:35 25-10-2025 38,265 37,4393 7,5 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 12:13:06 25-10-2025 38,07472 37,22556 6,95 1,8
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 12:13:06 25-10-2025 38,074 37,2282 2,5 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:50:02 25-10-2025 39,2445 29,0365 11 0,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:44:48 25-10-2025 39,279 28,999 8,2 0,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:43:47 25-10-2025 39,2312 29,0643 10,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:53 25-10-2025 39,2525 28,02083 5,34 1,2
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 11:37:52 25-10-2025 39,1338 27,991 5,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:21 25-10-2025 39,19472 28,0775 7 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:21 25-10-2025 39,195 28,0253 8,1 1,7
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 11:02:53 25-10-2025 39,1425 29,1222 12,9 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:59 25-10-2025 39,13389 28,19083 7 0,8
Simav (Kütahya) 10:44:20 25-10-2025 39,22083 29,02611 6,75 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:44:20 25-10-2025 39,2295 29,0417 7,1 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:43:02 25-10-2025 39,2342 29,011 16 1,3
EGE DENIZI 10:41:14 25-10-2025 35,8565 25,6065 20,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:09 25-10-2025 39,22389 28,14111 7 1,4
Akhisar (Manisa) 10:10:00 25-10-2025 39,18861 28,03111 7 1,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 10:09:59 25-10-2025 39,1638 27,961 8,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:29 25-10-2025 39,17444 28,20222 11,79 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:01:28 25-10-2025 39,2117 28,1268 16 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:47:03 25-10-2025 37,46639 37,02611 7 2
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) 09:47:03 25-10-2025 37,4598 37,0148 2,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:50 25-10-2025 39,20639 28,20833 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:46:50 25-10-2025 39,189 28,1883 8,1 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:45:09 25-10-2025 39,1487 28,1697 5,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:45:08 25-10-2025 39,14694 28,16389 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:39:41 25-10-2025 39,19472 28,16 7 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:39:40 25-10-2025 39,2245 28,0618 13,6 1,2
GUVENLI-GEMLIK (BURSA) 09:36:59 25-10-2025 40,3788 29,2487 0 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:35:25 25-10-2025 39,21917 28,15056 7 1,2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:35:25 25-10-2025 39,253 28,1205 11,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:36 25-10-2025 39,13806 28,1275 7 1,9
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 09:19:36 25-10-2025 39,1035 28,1197 12,9 2,1
Soma (Manisa) 09:13:27 25-10-2025 39,09194 27,54361 7 1,6
Merkez (Bolu) 08:43:27 25-10-2025 40,8175 31,77806 11,33 1,5
TOKMAKLAR (BOLU) 08:43:27 25-10-2025 40,8042 31,7677 0 1,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 08:15:33 25-10-2025 39,2318 28,9427 8,4 1,4
Simav (Kütahya) 08:15:32 25-10-2025 39,24389 28,945 7,12 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:55:44 25-10-2025 39,20806 28,05333 7,18 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:55:44 25-10-2025 39,2487 28,0953 4,6 1,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:50:11 25-10-2025 39,2418 28,9368 7,3 2,1
Simav (Kütahya) 07:50:10 25-10-2025 39,22611 28,92333 7,02 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:48 25-10-2025 39,22722 28,04722 7,34 2,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:48 25-10-2025 39,226 28,0487 7,5 2,9
Göksun (Kahramanmaraş) 07:31:42 25-10-2025 37,95028 36,3 7,29 1,8
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:31:42 25-10-2025 37,956 36,3312 20,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:23:43 25-10-2025 39,20667 28,05472 5,59 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:23:43 25-10-2025 39,2207 28,0367 8 2,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:10:16 25-10-2025 39,2467 28,9547 5,4 2,2
Simav (Kütahya) 07:10:15 25-10-2025 39,23444 28,94611 10,78 2
Nurhak (Kahramanmaraş) 07:01:55 25-10-2025 38,04194 37,36389 7,04 1,9
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:01:54 25-10-2025 38,0575 37,3433 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:34:53 25-10-2025 39,22361 28,15972 9,45 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:34:53 25-10-2025 39,2207 28,1143 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:27:17 25-10-2025 39,20028 28,15694 5,96 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:27:17 25-10-2025 39,213 28,1317 10,9 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:20:33 25-10-2025 39,205 28,1183 7,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:31 25-10-2025 39,235 28,08722 6,36 1
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:14:40 25-10-2025 39,2357 28,1722 7,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:14:39 25-10-2025 39,22306 28,12278 6,77 1,1
BULDUKLU-KOZAN (ADANA) 06:09:55 25-10-2025 37,376 35,8962 22,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:07:09 25-10-2025 39,34694 28,01667 6,97 1,9
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 06:07:09 25-10-2025 39,3688 28,0105 5,1 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:01:30 25-10-2025 39,159 28,1793 13,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:57:48 25-10-2025 39,21028 28,03361 7,13 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:48 25-10-2025 39,2287 28,0497 8,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:54:33 25-10-2025 39,18361 28,15333 6,58 0,9
Simav (Kütahya) 05:48:14 25-10-2025 39,26694 28,96611 7 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:48:14 25-10-2025 39,2567 28,9707 14,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:45:47 25-10-2025 39,33972 28,01972 4,82 2,3
ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:45:46 25-10-2025 39,3618 28,0413 5 2,4
Ceyhan (Adana) 05:43:02 25-10-2025 37,07528 35,88556 6,98 1,5
GUNYAZI-CEYHAN (ADANA) 05:43:02 25-10-2025 37,0697 35,9792 9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:28 25-10-2025 39,20806 28,05306 6,84 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:28 25-10-2025 39,2385 28,067 9,9 2,1
Simav (Kütahya) 05:01:56 25-10-2025 39,23472 29,01056 15,85 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:53:41 25-10-2025 39,18861 28,12472 5,42 1
YUNANISTAN 04:46:55 25-10-2025 40,3455 24,1128 6,8 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:45:00 25-10-2025 39,2395 28,9823 11,3 1,3
Simav (Kütahya) 04:44:59 25-10-2025 39,22361 28,98667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:43 25-10-2025 39,13028 28,12889 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:42 25-10-2025 39,1483 28,1328 16,2 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 04:34:47 25-10-2025 38,13861 36,89083 6,95 1,8
SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 04:34:47 25-10-2025 38,1427 36,911 6,9 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:20:05 25-10-2025 39,2392 28,996 10 1,5
Simav (Kütahya) 04:20:04 25-10-2025 39,23639 28,96889 7,07 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 04:18:43 25-10-2025 37,28417 37,05972 7,62 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:11:09 25-10-2025 39,1702 28,1705 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:08 25-10-2025 39,17583 28,20417 5,64 1,3
