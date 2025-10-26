Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Ekim 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 26 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
26 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|03:13:49 26-10-2025
|39,1428
|28,079
|12,2
|0,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:05:21 26-10-2025
|39,1975
|28,1873
|17,3
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:00:31 26-10-2025
|39,2412
|28,0975
|11,1
|2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:59:00 26-10-2025
|39,2468
|28,0995
|10,4
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:57:39 26-10-2025
|39,2447
|29,006
|11,8
|1,5
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|02:55:20 26-10-2025
|38,0828
|38,4355
|6,8
|1,6
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:53:45 26-10-2025
|39,2537
|28,1343
|12,8
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:45:14 26-10-2025
|39,2337
|28,1265
|12,5
|1,4
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:39:34 26-10-2025
|37,9988
|36,3065
|4,1
|1,3
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:38:50 26-10-2025
|38,3927
|37,476
|5
|1,5
|KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|02:32:58 26-10-2025
|37,0923
|36,9637
|6,4
|1,6
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|02:29:02 26-10-2025
|39,4905
|25,9115
|5,9
|2,4
|KAHVEDERESI-NAZILLI (AYDIN)
|02:22:39 26-10-2025
|38,0805
|28,4362
|7,4
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|02:22:36 26-10-2025
|39,2558
|29,0102
|8,7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:21:08 26-10-2025
|39,1718
|28,2202
|10,4
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:18:11 26-10-2025
|39,1563
|28,158
|16,7
|1
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|02:12:17 26-10-2025
|37,0928
|28,591
|12,8
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:05:37 26-10-2025
|39,1763
|28,1452
|11,8
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:51:12 26-10-2025
|39,16861
|28,16278
|7
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:51:12 26-10-2025
|39,1802
|28,156
|9,5
|1,2
|Ula (Muğla)
|01:46:47 26-10-2025
|37,10139
|28,605
|7
|2,2
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|01:46:46 26-10-2025
|37,0857
|28,5973
|7
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:35:36 26-10-2025
|39,2372
|28,9795
|9,8
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:30:41 26-10-2025
|39,10833
|28,19417
|6,92
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:30:39 26-10-2025
|39,1617
|28,1328
|12,3
|1
|Bahçe (Osmaniye)
|01:29:36 26-10-2025
|37,22361
|36,64167
|10,55
|1,5
|KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)
|01:29:33 26-10-2025
|37,1663
|36,645
|7,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|01:09:34 26-10-2025
|39,19972
|29,01861
|6,86
|0,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:09:33 26-10-2025
|39,2158
|29,0355
|11,3
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:14 26-10-2025
|39,19528
|28,1
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:55:09 26-10-2025
|38,22361
|37,32139
|7
|1,7
|SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|00:55:07 26-10-2025
|38,211
|37,2875
|4,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:46:49 26-10-2025
|39,1675
|28,19417
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:58:48 25-10-2025
|39,26639
|28,05417
|7
|0,7
|Simav (Kütahya)
|23:12:55 25-10-2025
|39,24361
|28,94111
|7
|0,7
|Yüksekova (Hakkari)
|23:04:21 25-10-2025
|37,425
|43,98583
|7,2
|1,7
|Simav (Kütahya)
|23:02:17 25-10-2025
|39,26056
|28,9775
|14,95
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:59:09 25-10-2025
|39,2532
|28,9692
|5,1
|1
|MARMARA DENIZI
|22:53:00 25-10-2025
|40,7807
|27,8967
|7,1
|2
|Marmara Denizi - [18.25 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|22:52:59 25-10-2025
|40,81222
|27,87028
|7,07
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:52:54 25-10-2025
|39,17639
|28,15833
|5,78
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:25:36 25-10-2025
|39,26083
|28,12556
|7
|0,8
|Baklan (Denizli)
|22:09:43 25-10-2025
|37,86222
|29,46333
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|21:56:31 25-10-2025
|39,23972
|28,96889
|10,14
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:56:31 25-10-2025
|39,2387
|29,0177
|4,8
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|21:48:59 25-10-2025
|40,15306
|31,79
|7
|2,2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|21:48:59 25-10-2025
|40,1933
|31,762
|8
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:13:05 25-10-2025
|39,2525
|28,09028
|7
|1
|KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:13:03 25-10-2025
|39,3422
|28,2063
|8,4
|1,2
|FETHIYE-(BALIKESIR)
|20:59:45 25-10-2025
|39,7378
|27,9077
|4,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:58:18 25-10-2025
|39,17444
|28,12333
|7
|0,8
|Akdeniz - [171.33 km] Datça (Muğla)
|20:51:50 25-10-2025
|35,22333
|26,87
|12,72
|3,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|20:51:47 25-10-2025
|35,1845
|26,6393
|19,8
|3,1
|Ege Denizi - [07.75 km] Karaburun (İzmir)
|20:32:45 25-10-2025
|38,72222
|26,50083
|7
|1,6
|BOZKOY-KARABURUN (IZMIR)
|20:32:43 25-10-2025
|38,7098
|26,4795
|10,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:15:44 25-10-2025
|39,14417
|28,25028
|7
|1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:15:44 25-10-2025
|39,1448
|28,2407
|10,6
|1,4
|Simav (Kütahya)
|20:11:59 25-10-2025
|39,23611
|28,98556
|12,41
|1,8
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|20:11:58 25-10-2025
|39,2895
|28,9528
|5,5
|1,9
|Marmara Denizi - [11.95 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|19:56:50 25-10-2025
|40,89028
|28,50056
|8,57
|2,3
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|19:56:50 25-10-2025
|40,8763
|28,4773
|7,3
|2,3
|KIBRIS-TUZLA
|19:33:45 25-10-2025
|35,1813
|33,8178
|37,8
|2,4
|İskele (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
|19:33:44 25-10-2025
|35,23611
|33,87583
|49,46
|2,3
|Çüngüş (Diyarbakır)
|19:23:51 25-10-2025
|38,28667
|39,35806
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:13:02 25-10-2025
|39,23389
|28,12083
|11,27
|1
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:13:00 25-10-2025
|39,293
|28,1518
|7,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:33:25 25-10-2025
|39,28889
|28,085
|7
|1,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:33:25 25-10-2025
|39,2553
|28,0168
|7,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:14:35 25-10-2025
|39,22083
|28,98417
|7
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:14:35 25-10-2025
|39,24
|29,005
|11,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:03:54 25-10-2025
|39,18861
|28,43778
|6,99
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:49:02 25-10-2025
|39,23806
|28,15611
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|17:43:16 25-10-2025
|38,44083
|39,2325
|6,9
|0,9
|Simav (Kütahya)
|16:57:36 25-10-2025
|39,24472
|28,97222
|8,86
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:57:35 25-10-2025
|39,2428
|28,9915
|10,3
|2,2
|Serik (Antalya)
|16:43:39 25-10-2025
|36,99556
|31,03
|58,85
|2,1
|DENIZTEPESI-SERIK (ANTALYA)
|16:43:37 25-10-2025
|36,9748
|31,1298
|77,2
|2,3
|KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)
|16:37:50 25-10-2025
|38,042
|36,288
|5
|1,5
|Tomarza (Kayseri)
|16:37:49 25-10-2025
|38,29361
|36,05
|7
|1,5
|CATALCA (ISTANBUL)
|16:30:30 25-10-2025
|41,1202
|28,5218
|0
|0,8
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:25:13 25-10-2025
|39,1092
|28,3188
|7,4
|1,4
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|16:17:20 25-10-2025
|38,5785
|28,2347
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:16:39 25-10-2025
|39,1625
|28,17639
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:07:52 25-10-2025
|39,18917
|28,44417
|7
|1,6
|SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:07:52 25-10-2025
|39,1753
|28,4335
|9,7
|1,7
|POLATPINARI-TUFANBEYLI (ADANA)
|15:50:10 25-10-2025
|38,2905
|36,3085
|5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:40:00 25-10-2025
|39,27472
|28,10528
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:16:32 25-10-2025
|39,22472
|28,08528
|7
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:16:32 25-10-2025
|39,2137
|28,0535
|14,7
|1,6
|Merkez (Bingöl)
|15:12:42 25-10-2025
|38,96556
|40,62222
|7
|2
|GOLTEPESI-(BINGOL)
|15:12:42 25-10-2025
|38,9588
|40,6088
|11,5
|2,3
|ALANGOR-YENISEHIR (DIYARBAKIR)
|14:48:42 25-10-2025
|38,093
|40,0073
|2,2
|2,5
|Eğil (Diyarbakır)
|14:48:41 25-10-2025
|38,12306
|40,06278
|11,46
|2,5
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:25:15 25-10-2025
|39,2822
|28,1798
|7,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:25:14 25-10-2025
|39,26083
|28,10222
|6,95
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:21:54 25-10-2025
|39,25417
|28,12
|8,54
|1,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:21:53 25-10-2025
|39,2547
|28,0287
|19,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:42:13 25-10-2025
|39,27472
|28,96722
|7,06
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:42:13 25-10-2025
|39,2397
|28,9847
|10,7
|2,1
|Emet (Kütahya)
|13:27:17 25-10-2025
|39,39556
|29,28639
|4,36
|1,1
|ELDENIZLI-(DENIZLI)
|13:21:56 25-10-2025
|37,8777
|29,1688
|5,3
|1,5
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:19:06 25-10-2025
|36,1127
|33,57
|0
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:53:43 25-10-2025
|39,26333
|28,93694
|7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:53:43 25-10-2025
|39,216
|28,9955
|12,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:49:00 25-10-2025
|39,19694
|28,29278
|7
|1,5
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:49:00 25-10-2025
|39,1998
|28,2833
|9,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|12:41:11 25-10-2025
|39,23194
|28,99111
|10,45
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:41:10 25-10-2025
|39,2362
|29,013
|9,9
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|12:24:59 25-10-2025
|38,25333
|38,69861
|6,96
|1,2
|DELIKTAS-BASKIL (ELAZIG)
|12:24:57 25-10-2025
|38,5135
|38,6392
|2,6
|1,3
|PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL)
|12:22:32 25-10-2025
|41,1947
|28,8362
|0
|0,9
|Bala (Ankara)
|12:16:45 25-10-2025
|39,36722
|33,41972
|7
|1,1
|TEPEKOY-BALA (ANKARA)
|12:16:45 25-10-2025
|39,3555
|33,4227
|0
|1,3
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|12:16:27 25-10-2025
|40,2172
|31,7695
|8,6
|2,2
|Beypazarı (Ankara)
|12:16:26 25-10-2025
|40,2025
|31,70889
|6,94
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:15:44 25-10-2025
|38,25861
|38,0975
|7
|1,3
|IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:15:35 25-10-2025
|38,265
|37,4393
|7,5
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|12:13:06 25-10-2025
|38,07472
|37,22556
|6,95
|1,8
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|12:13:06 25-10-2025
|38,074
|37,2282
|2,5
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:50:02 25-10-2025
|39,2445
|29,0365
|11
|0,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:44:48 25-10-2025
|39,279
|28,999
|8,2
|0,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:43:47 25-10-2025
|39,2312
|29,0643
|10,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:37:53 25-10-2025
|39,2525
|28,02083
|5,34
|1,2
|KAYGANLI-AKHISAR (MANISA)
|11:37:52 25-10-2025
|39,1338
|27,991
|5,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:33:21 25-10-2025
|39,19472
|28,0775
|7
|1,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:33:21 25-10-2025
|39,195
|28,0253
|8,1
|1,7
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|11:02:53 25-10-2025
|39,1425
|29,1222
|12,9
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:51:59 25-10-2025
|39,13389
|28,19083
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|10:44:20 25-10-2025
|39,22083
|29,02611
|6,75
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:44:20 25-10-2025
|39,2295
|29,0417
|7,1
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:43:02 25-10-2025
|39,2342
|29,011
|16
|1,3
|EGE DENIZI
|10:41:14 25-10-2025
|35,8565
|25,6065
|20,5
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:35:09 25-10-2025
|39,22389
|28,14111
|7
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|10:10:00 25-10-2025
|39,18861
|28,03111
|7
|1,2
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|10:09:59 25-10-2025
|39,1638
|27,961
|8,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:01:29 25-10-2025
|39,17444
|28,20222
|11,79
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:01:28 25-10-2025
|39,2117
|28,1268
|16
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:47:03 25-10-2025
|37,46639
|37,02611
|7
|2
|KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
|09:47:03 25-10-2025
|37,4598
|37,0148
|2,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:46:50 25-10-2025
|39,20639
|28,20833
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:46:50 25-10-2025
|39,189
|28,1883
|8,1
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:45:09 25-10-2025
|39,1487
|28,1697
|5,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:45:08 25-10-2025
|39,14694
|28,16389
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:39:41 25-10-2025
|39,19472
|28,16
|7
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:39:40 25-10-2025
|39,2245
|28,0618
|13,6
|1,2
|GUVENLI-GEMLIK (BURSA)
|09:36:59 25-10-2025
|40,3788
|29,2487
|0
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:35:25 25-10-2025
|39,21917
|28,15056
|7
|1,2
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:35:25 25-10-2025
|39,253
|28,1205
|11,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:36 25-10-2025
|39,13806
|28,1275
|7
|1,9
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|09:19:36 25-10-2025
|39,1035
|28,1197
|12,9
|2,1
|Soma (Manisa)
|09:13:27 25-10-2025
|39,09194
|27,54361
|7
|1,6
|Merkez (Bolu)
|08:43:27 25-10-2025
|40,8175
|31,77806
|11,33
|1,5
|TOKMAKLAR (BOLU)
|08:43:27 25-10-2025
|40,8042
|31,7677
|0
|1,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:15:33 25-10-2025
|39,2318
|28,9427
|8,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|08:15:32 25-10-2025
|39,24389
|28,945
|7,12
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:55:44 25-10-2025
|39,20806
|28,05333
|7,18
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:55:44 25-10-2025
|39,2487
|28,0953
|4,6
|1,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:50:11 25-10-2025
|39,2418
|28,9368
|7,3
|2,1
|Simav (Kütahya)
|07:50:10 25-10-2025
|39,22611
|28,92333
|7,02
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:48 25-10-2025
|39,22722
|28,04722
|7,34
|2,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:48 25-10-2025
|39,226
|28,0487
|7,5
|2,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:31:42 25-10-2025
|37,95028
|36,3
|7,29
|1,8
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:31:42 25-10-2025
|37,956
|36,3312
|20,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:23:43 25-10-2025
|39,20667
|28,05472
|5,59
|2,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:23:43 25-10-2025
|39,2207
|28,0367
|8
|2,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:10:16 25-10-2025
|39,2467
|28,9547
|5,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|07:10:15 25-10-2025
|39,23444
|28,94611
|10,78
|2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|07:01:55 25-10-2025
|38,04194
|37,36389
|7,04
|1,9
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:01:54 25-10-2025
|38,0575
|37,3433
|5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:34:53 25-10-2025
|39,22361
|28,15972
|9,45
|1,6
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:34:53 25-10-2025
|39,2207
|28,1143
|9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:27:17 25-10-2025
|39,20028
|28,15694
|5,96
|2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:27:17 25-10-2025
|39,213
|28,1317
|10,9
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:20:33 25-10-2025
|39,205
|28,1183
|7,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:20:31 25-10-2025
|39,235
|28,08722
|6,36
|1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:14:40 25-10-2025
|39,2357
|28,1722
|7,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:14:39 25-10-2025
|39,22306
|28,12278
|6,77
|1,1
|BULDUKLU-KOZAN (ADANA)
|06:09:55 25-10-2025
|37,376
|35,8962
|22,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:07:09 25-10-2025
|39,34694
|28,01667
|6,97
|1,9
|HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
|06:07:09 25-10-2025
|39,3688
|28,0105
|5,1
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:01:30 25-10-2025
|39,159
|28,1793
|13,2
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:57:48 25-10-2025
|39,21028
|28,03361
|7,13
|2,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:57:48 25-10-2025
|39,2287
|28,0497
|8,6
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:54:33 25-10-2025
|39,18361
|28,15333
|6,58
|0,9
|Simav (Kütahya)
|05:48:14 25-10-2025
|39,26694
|28,96611
|7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:48:14 25-10-2025
|39,2567
|28,9707
|14,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:45:47 25-10-2025
|39,33972
|28,01972
|4,82
|2,3
|ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:45:46 25-10-2025
|39,3618
|28,0413
|5
|2,4
|Ceyhan (Adana)
|05:43:02 25-10-2025
|37,07528
|35,88556
|6,98
|1,5
|GUNYAZI-CEYHAN (ADANA)
|05:43:02 25-10-2025
|37,0697
|35,9792
|9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:42:28 25-10-2025
|39,20806
|28,05306
|6,84
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:42:28 25-10-2025
|39,2385
|28,067
|9,9
|2,1
|Simav (Kütahya)
|05:01:56 25-10-2025
|39,23472
|29,01056
|15,85
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:53:41 25-10-2025
|39,18861
|28,12472
|5,42
|1
|YUNANISTAN
|04:46:55 25-10-2025
|40,3455
|24,1128
|6,8
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:45:00 25-10-2025
|39,2395
|28,9823
|11,3
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:44:59 25-10-2025
|39,22361
|28,98667
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:40:43 25-10-2025
|39,13028
|28,12889
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:40:42 25-10-2025
|39,1483
|28,1328
|16,2
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:34:47 25-10-2025
|38,13861
|36,89083
|6,95
|1,8
|SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|04:34:47 25-10-2025
|38,1427
|36,911
|6,9
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:20:05 25-10-2025
|39,2392
|28,996
|10
|1,5
|Simav (Kütahya)
|04:20:04 25-10-2025
|39,23639
|28,96889
|7,07
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|04:18:43 25-10-2025
|37,28417
|37,05972
|7,62
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:11:09 25-10-2025
|39,1702
|28,1705
|8,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:11:08 25-10-2025
|39,17583
|28,20417
|5,64
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|03:13:49 26-10-2025
|39,1428
|28,079
|12,2
|0,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:05:21 26-10-2025
|39,1975
|28,1873
|17,3
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:00:31 26-10-2025
|39,2412
|28,0975
|11,1
|2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:59:00 26-10-2025
|39,2468
|28,0995
|10,4
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:57:39 26-10-2025
|39,2447
|29,006
|11,8
|1,5
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|02:55:20 26-10-2025
|38,0828
|38,4355
|6,8
|1,6
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:53:45 26-10-2025
|39,2537
|28,1343
|12,8
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:45:14 26-10-2025
|39,2337
|28,1265
|12,5
|1,4
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:39:34 26-10-2025
|37,9988
|36,3065
|4,1
|1,3
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:38:50 26-10-2025
|38,3927
|37,476
|5
|1,5
|KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|02:32:58 26-10-2025
|37,0923
|36,9637
|6,4
|1,6
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|02:29:02 26-10-2025
|39,4905
|25,9115
|5,9
|2,4
|KAHVEDERESI-NAZILLI (AYDIN)
|02:22:39 26-10-2025
|38,0805
|28,4362
|7,4
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|02:22:36 26-10-2025
|39,2558
|29,0102
|8,7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:21:08 26-10-2025
|39,1718
|28,2202
|10,4
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:18:11 26-10-2025
|39,1563
|28,158
|16,7
|1
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|02:12:17 26-10-2025
|37,0928
|28,591
|12,8
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:05:37 26-10-2025
|39,1763
|28,1452
|11,8
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:51:12 26-10-2025
|39,16861
|28,16278
|7
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:51:12 26-10-2025
|39,1802
|28,156
|9,5
|1,2
|Ula (Muğla)
|01:46:47 26-10-2025
|37,10139
|28,605
|7
|2,2
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|01:46:46 26-10-2025
|37,0857
|28,5973
|7
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:35:36 26-10-2025
|39,2372
|28,9795
|9,8
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:30:41 26-10-2025
|39,10833
|28,19417
|6,92
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:30:39 26-10-2025
|39,1617
|28,1328
|12,3
|1
|Bahçe (Osmaniye)
|01:29:36 26-10-2025
|37,22361
|36,64167
|10,55
|1,5
|KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)
|01:29:33 26-10-2025
|37,1663
|36,645
|7,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|01:09:34 26-10-2025
|39,19972
|29,01861
|6,86
|0,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:09:33 26-10-2025
|39,2158
|29,0355
|11,3
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:55:14 26-10-2025
|39,19528
|28,1
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:55:09 26-10-2025
|38,22361
|37,32139
|7
|1,7
|SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|00:55:07 26-10-2025
|38,211
|37,2875
|4,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:46:49 26-10-2025
|39,1675
|28,19417
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:58:48 25-10-2025
|39,26639
|28,05417
|7
|0,7
|Simav (Kütahya)
|23:12:55 25-10-2025
|39,24361
|28,94111
|7
|0,7
|Yüksekova (Hakkari)
|23:04:21 25-10-2025
|37,425
|43,98583
|7,2
|1,7
|Simav (Kütahya)
|23:02:17 25-10-2025
|39,26056
|28,9775
|14,95
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:59:09 25-10-2025
|39,2532
|28,9692
|5,1
|1
|MARMARA DENIZI
|22:53:00 25-10-2025
|40,7807
|27,8967
|7,1
|2
|Marmara Denizi - [18.25 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|22:52:59 25-10-2025
|40,81222
|27,87028
|7,07
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:52:54 25-10-2025
|39,17639
|28,15833
|5,78
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:25:36 25-10-2025
|39,26083
|28,12556
|7
|0,8
|Baklan (Denizli)
|22:09:43 25-10-2025
|37,86222
|29,46333
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|21:56:31 25-10-2025
|39,23972
|28,96889
|10,14
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:56:31 25-10-2025
|39,2387
|29,0177
|4,8
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|21:48:59 25-10-2025
|40,15306
|31,79
|7
|2,2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|21:48:59 25-10-2025
|40,1933
|31,762
|8
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:13:05 25-10-2025
|39,2525
|28,09028
|7
|1
|KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:13:03 25-10-2025
|39,3422
|28,2063
|8,4
|1,2
|FETHIYE-(BALIKESIR)
|20:59:45 25-10-2025
|39,7378
|27,9077
|4,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:58:18 25-10-2025
|39,17444
|28,12333
|7
|0,8
|Akdeniz - [171.33 km] Datça (Muğla)
|20:51:50 25-10-2025
|35,22333
|26,87
|12,72
|3,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|20:51:47 25-10-2025
|35,1845
|26,6393
|19,8
|3,1
|Ege Denizi - [07.75 km] Karaburun (İzmir)
|20:32:45 25-10-2025
|38,72222
|26,50083
|7
|1,6
|BOZKOY-KARABURUN (IZMIR)
|20:32:43 25-10-2025
|38,7098
|26,4795
|10,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:15:44 25-10-2025
|39,14417
|28,25028
|7
|1
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:15:44 25-10-2025
|39,1448
|28,2407
|10,6
|1,4
|Simav (Kütahya)
|20:11:59 25-10-2025
|39,23611
|28,98556
|12,41
|1,8
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|20:11:58 25-10-2025
|39,2895
|28,9528
|5,5
|1,9
|Marmara Denizi - [11.95 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|19:56:50 25-10-2025
|40,89028
|28,50056
|8,57
|2,3
|GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|19:56:50 25-10-2025
|40,8763
|28,4773
|7,3
|2,3
|KIBRIS-TUZLA
|19:33:45 25-10-2025
|35,1813
|33,8178
|37,8
|2,4
|İskele (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
|19:33:44 25-10-2025
|35,23611
|33,87583
|49,46
|2,3
|Çüngüş (Diyarbakır)
|19:23:51 25-10-2025
|38,28667
|39,35806
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:13:02 25-10-2025
|39,23389
|28,12083
|11,27
|1
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:13:00 25-10-2025
|39,293
|28,1518
|7,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:33:25 25-10-2025
|39,28889
|28,085
|7
|1,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:33:25 25-10-2025
|39,2553
|28,0168
|7,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:14:35 25-10-2025
|39,22083
|28,98417
|7
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:14:35 25-10-2025
|39,24
|29,005
|11,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:03:54 25-10-2025
|39,18861
|28,43778
|6,99
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:49:02 25-10-2025
|39,23806
|28,15611
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|17:43:16 25-10-2025
|38,44083
|39,2325
|6,9
|0,9
|Simav (Kütahya)
|16:57:36 25-10-2025
|39,24472
|28,97222
|8,86
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:57:35 25-10-2025
|39,2428
|28,9915
|10,3
|2,2
|Serik (Antalya)
|16:43:39 25-10-2025
|36,99556
|31,03
|58,85
|2,1
|DENIZTEPESI-SERIK (ANTALYA)
|16:43:37 25-10-2025
|36,9748
|31,1298
|77,2
|2,3
|KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)
|16:37:50 25-10-2025
|38,042
|36,288
|5
|1,5
|Tomarza (Kayseri)
|16:37:49 25-10-2025
|38,29361
|36,05
|7
|1,5
|CATALCA (ISTANBUL)
|16:30:30 25-10-2025
|41,1202
|28,5218
|0
|0,8
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:25:13 25-10-2025
|39,1092
|28,3188
|7,4
|1,4
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|16:17:20 25-10-2025
|38,5785
|28,2347
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:16:39 25-10-2025
|39,1625
|28,17639
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:07:52 25-10-2025
|39,18917
|28,44417
|7
|1,6
|SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:07:52 25-10-2025
|39,1753
|28,4335
|9,7
|1,7
|POLATPINARI-TUFANBEYLI (ADANA)
|15:50:10 25-10-2025
|38,2905
|36,3085
|5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:40:00 25-10-2025
|39,27472
|28,10528
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:16:32 25-10-2025
|39,22472
|28,08528
|7
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:16:32 25-10-2025
|39,2137
|28,0535
|14,7
|1,6
|Merkez (Bingöl)
|15:12:42 25-10-2025
|38,96556
|40,62222
|7
|2
|GOLTEPESI-(BINGOL)
|15:12:42 25-10-2025
|38,9588
|40,6088
|11,5
|2,3
|ALANGOR-YENISEHIR (DIYARBAKIR)
|14:48:42 25-10-2025
|38,093
|40,0073
|2,2
|2,5
|Eğil (Diyarbakır)
|14:48:41 25-10-2025
|38,12306
|40,06278
|11,46
|2,5
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:25:15 25-10-2025
|39,2822
|28,1798
|7,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:25:14 25-10-2025
|39,26083
|28,10222
|6,95
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:21:54 25-10-2025
|39,25417
|28,12
|8,54
|1,3
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:21:53 25-10-2025
|39,2547
|28,0287
|19,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:42:13 25-10-2025
|39,27472
|28,96722
|7,06
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:42:13 25-10-2025
|39,2397
|28,9847
|10,7
|2,1
|Emet (Kütahya)
|13:27:17 25-10-2025
|39,39556
|29,28639
|4,36
|1,1
|ELDENIZLI-(DENIZLI)
|13:21:56 25-10-2025
|37,8777
|29,1688
|5,3
|1,5
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:19:06 25-10-2025
|36,1127
|33,57
|0
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:53:43 25-10-2025
|39,26333
|28,93694
|7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:53:43 25-10-2025
|39,216
|28,9955
|12,2
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:49:00 25-10-2025
|39,19694
|28,29278
|7
|1,5
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:49:00 25-10-2025
|39,1998
|28,2833
|9,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|12:41:11 25-10-2025
|39,23194
|28,99111
|10,45
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:41:10 25-10-2025
|39,2362
|29,013
|9,9
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|12:24:59 25-10-2025
|38,25333
|38,69861
|6,96
|1,2
|DELIKTAS-BASKIL (ELAZIG)
|12:24:57 25-10-2025
|38,5135
|38,6392
|2,6
|1,3
|PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL)
|12:22:32 25-10-2025
|41,1947
|28,8362
|0
|0,9
|Bala (Ankara)
|12:16:45 25-10-2025
|39,36722
|33,41972
|7
|1,1
|TEPEKOY-BALA (ANKARA)
|12:16:45 25-10-2025
|39,3555
|33,4227
|0
|1,3
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|12:16:27 25-10-2025
|40,2172
|31,7695
|8,6
|2,2
|Beypazarı (Ankara)
|12:16:26 25-10-2025
|40,2025
|31,70889
|6,94
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:15:44 25-10-2025
|38,25861
|38,0975
|7
|1,3
|IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:15:35 25-10-2025
|38,265
|37,4393
|7,5
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|12:13:06 25-10-2025
|38,07472
|37,22556
|6,95
|1,8
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|12:13:06 25-10-2025
|38,074
|37,2282
|2,5
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:50:02 25-10-2025
|39,2445
|29,0365
|11
|0,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:44:48 25-10-2025
|39,279
|28,999
|8,2
|0,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:43:47 25-10-2025
|39,2312
|29,0643
|10,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:37:53 25-10-2025
|39,2525
|28,02083
|5,34
|1,2
|KAYGANLI-AKHISAR (MANISA)
|11:37:52 25-10-2025
|39,1338
|27,991
|5,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:33:21 25-10-2025
|39,19472
|28,0775
|7
|1,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:33:21 25-10-2025
|39,195
|28,0253
|8,1
|1,7
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|11:02:53 25-10-2025
|39,1425
|29,1222
|12,9
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:51:59 25-10-2025
|39,13389
|28,19083
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|10:44:20 25-10-2025
|39,22083
|29,02611
|6,75
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:44:20 25-10-2025
|39,2295
|29,0417
|7,1
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:43:02 25-10-2025
|39,2342
|29,011
|16
|1,3
|EGE DENIZI
|10:41:14 25-10-2025
|35,8565
|25,6065
|20,5
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:35:09 25-10-2025
|39,22389
|28,14111
|7
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|10:10:00 25-10-2025
|39,18861
|28,03111
|7
|1,2
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|10:09:59 25-10-2025
|39,1638
|27,961
|8,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:01:29 25-10-2025
|39,17444
|28,20222
|11,79
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:01:28 25-10-2025
|39,2117
|28,1268
|16
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:47:03 25-10-2025
|37,46639
|37,02611
|7
|2
|KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
|09:47:03 25-10-2025
|37,4598
|37,0148
|2,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:46:50 25-10-2025
|39,20639
|28,20833
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:46:50 25-10-2025
|39,189
|28,1883
|8,1
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:45:09 25-10-2025
|39,1487
|28,1697
|5,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:45:08 25-10-2025
|39,14694
|28,16389
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:39:41 25-10-2025
|39,19472
|28,16
|7
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:39:40 25-10-2025
|39,2245
|28,0618
|13,6
|1,2
|GUVENLI-GEMLIK (BURSA)
|09:36:59 25-10-2025
|40,3788
|29,2487
|0
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:35:25 25-10-2025
|39,21917
|28,15056
|7
|1,2
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:35:25 25-10-2025
|39,253
|28,1205
|11,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:36 25-10-2025
|39,13806
|28,1275
|7
|1,9
|HANPASA-AKHISAR (MANISA)
|09:19:36 25-10-2025
|39,1035
|28,1197
|12,9
|2,1
|Soma (Manisa)
|09:13:27 25-10-2025
|39,09194
|27,54361
|7
|1,6
|Merkez (Bolu)
|08:43:27 25-10-2025
|40,8175
|31,77806
|11,33
|1,5
|TOKMAKLAR (BOLU)
|08:43:27 25-10-2025
|40,8042
|31,7677
|0
|1,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:15:33 25-10-2025
|39,2318
|28,9427
|8,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|08:15:32 25-10-2025
|39,24389
|28,945
|7,12
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:55:44 25-10-2025
|39,20806
|28,05333
|7,18
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:55:44 25-10-2025
|39,2487
|28,0953
|4,6
|1,4
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:50:11 25-10-2025
|39,2418
|28,9368
|7,3
|2,1
|Simav (Kütahya)
|07:50:10 25-10-2025
|39,22611
|28,92333
|7,02
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:48 25-10-2025
|39,22722
|28,04722
|7,34
|2,7
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:48 25-10-2025
|39,226
|28,0487
|7,5
|2,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:31:42 25-10-2025
|37,95028
|36,3
|7,29
|1,8
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:31:42 25-10-2025
|37,956
|36,3312
|20,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:23:43 25-10-2025
|39,20667
|28,05472
|5,59
|2,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:23:43 25-10-2025
|39,2207
|28,0367
|8
|2,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:10:16 25-10-2025
|39,2467
|28,9547
|5,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|07:10:15 25-10-2025
|39,23444
|28,94611
|10,78
|2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|07:01:55 25-10-2025
|38,04194
|37,36389
|7,04
|1,9
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:01:54 25-10-2025
|38,0575
|37,3433
|5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:34:53 25-10-2025
|39,22361
|28,15972
|9,45
|1,6
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:34:53 25-10-2025
|39,2207
|28,1143
|9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:27:17 25-10-2025
|39,20028
|28,15694
|5,96
|2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:27:17 25-10-2025
|39,213
|28,1317
|10,9
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:20:33 25-10-2025
|39,205
|28,1183
|7,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:20:31 25-10-2025
|39,235
|28,08722
|6,36
|1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:14:40 25-10-2025
|39,2357
|28,1722
|7,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:14:39 25-10-2025
|39,22306
|28,12278
|6,77
|1,1
|BULDUKLU-KOZAN (ADANA)
|06:09:55 25-10-2025
|37,376
|35,8962
|22,8
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:07:09 25-10-2025
|39,34694
|28,01667
|6,97
|1,9
|HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
|06:07:09 25-10-2025
|39,3688
|28,0105
|5,1
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:01:30 25-10-2025
|39,159
|28,1793
|13,2
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:57:48 25-10-2025
|39,21028
|28,03361
|7,13
|2,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:57:48 25-10-2025
|39,2287
|28,0497
|8,6
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:54:33 25-10-2025
|39,18361
|28,15333
|6,58
|0,9
|Simav (Kütahya)
|05:48:14 25-10-2025
|39,26694
|28,96611
|7
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:48:14 25-10-2025
|39,2567
|28,9707
|14,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:45:47 25-10-2025
|39,33972
|28,01972
|4,82
|2,3
|ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:45:46 25-10-2025
|39,3618
|28,0413
|5
|2,4
|Ceyhan (Adana)
|05:43:02 25-10-2025
|37,07528
|35,88556
|6,98
|1,5
|GUNYAZI-CEYHAN (ADANA)
|05:43:02 25-10-2025
|37,0697
|35,9792
|9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:42:28 25-10-2025
|39,20806
|28,05306
|6,84
|1,9
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:42:28 25-10-2025
|39,2385
|28,067
|9,9
|2,1
|Simav (Kütahya)
|05:01:56 25-10-2025
|39,23472
|29,01056
|15,85
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:53:41 25-10-2025
|39,18861
|28,12472
|5,42
|1
|YUNANISTAN
|04:46:55 25-10-2025
|40,3455
|24,1128
|6,8
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:45:00 25-10-2025
|39,2395
|28,9823
|11,3
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:44:59 25-10-2025
|39,22361
|28,98667
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:40:43 25-10-2025
|39,13028
|28,12889
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:40:42 25-10-2025
|39,1483
|28,1328
|16,2
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:34:47 25-10-2025
|38,13861
|36,89083
|6,95
|1,8
|SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|04:34:47 25-10-2025
|38,1427
|36,911
|6,9
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:20:05 25-10-2025
|39,2392
|28,996
|10
|1,5
|Simav (Kütahya)
|04:20:04 25-10-2025
|39,23639
|28,96889
|7,07
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|04:18:43 25-10-2025
|37,28417
|37,05972
|7,62
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:11:09 25-10-2025
|39,1702
|28,1705
|8,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:11:08 25-10-2025
|39,17583
|28,20417
|5,64
|1,3
- Etiketler :
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem