Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Eylül 2024

26 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sinjar, Ninova (Irak) - [88.13 km] Nusaybin (Mardin)
|00:11:26 26-09-2024
|36,2875
|41,40222
|7
|2,2
|Tercan (Erzincan)
|21:59:27 25-09-2024
|39,60972
|40,53639
|7,09
|2,1
|Sulusaray (Tokat)
|21:34:35 25-09-2024
|40,08306
|35,9875
|6,07
|1,6
|Ege Denizi
|20:55:14 25-09-2024
|39,97917
|24,15472
|7,88
|2,2
|Marmara Denizi - [06.36 km] Marmara (Balıkesir)
|20:43:31 25-09-2024
|40,56944
|27,41694
|10,22
|1,7
|Sultangazi (İstanbul)
|19:06:44 25-09-2024
|41,10694
|28,89056
|6,94
|0,9
|Ezine (Çanakkale)
|18:20:29 25-09-2024
|39,67639
|26,39
|9,68
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|17:14:50 25-09-2024
|38,37167
|37,22694
|11,63
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|16:53:48 25-09-2024
|38,15944
|38,68417
|7,4
|1,1
|Tatvan (Bitlis)
|16:44:33 25-09-2024
|38,27528
|42,57056
|5,1
|2,4
|Simav (Kütahya)
|16:29:05 25-09-2024
|39,13306
|28,86667
|6,91
|0,9
|Tatvan (Bitlis)
|16:25:37 25-09-2024
|38,28722
|42,56389
|7,6
|1,9
|Tatvan (Bitlis)
|16:20:49 25-09-2024
|38,25778
|42,54083
|7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:06:41 25-09-2024
|38,21778
|38,16778
|15
|1,5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|16:04:49 25-09-2024
|37,83111
|37,63583
|7
|1,5
|Tirebolu (Giresun)
|15:46:58 25-09-2024
|41,03639
|38,91861
|7,95
|1,6
|Kozaklı (Nevşehir)
|15:45:27 25-09-2024
|39,20861
|34,95778
|7,18
|1
|Hekimhan (Malatya)
|15:39:13 25-09-2024
|38,81694
|38,03778
|6,89
|1,5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.83 km] Datça (Muğla)
|15:33:18 25-09-2024
|36,88889
|27,60722
|6,98
|1,4
|Sivaslı (Uşak)
|15:23:31 25-09-2024
|38,59
|29,74278
|6,94
|1
|Alaplı (Zonguldak)
|15:21:41 25-09-2024
|41,14556
|31,37667
|7
|1
|Tatvan (Bitlis)
|14:50:03 25-09-2024
|38,2575
|42,55861
|7
|4,5
|Merkez (Kırıkkale)
|13:39:18 25-09-2024
|40,01167
|33,53694
|6,7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:39:16 25-09-2024
|39,45694
|28,1025
|6,7
|1,2
|Harmancık (Bursa)
|13:03:25 25-09-2024
|39,78389
|29,15778
|6,99
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|12:33:54 25-09-2024
|37,05056
|36,775
|11,82
|1,7
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:27:14 25-09-2024
|39,96028
|28,75972
|6,99
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|12:25:40 25-09-2024
|37,06167
|36,87
|32,5
|1,1
|Divriği (Sivas)
|12:01:47 25-09-2024
|39,16778
|38,18917
|5,2
|1,2
|Saray (Tekirdağ)
|12:01:14 25-09-2024
|41,54556
|27,97417
|13,54
|0,8
|Akhisar (Manisa)
|11:51:36 25-09-2024
|38,76861
|27,90333
|7
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|11:45:51 25-09-2024
|38,68083
|38,9325
|24,8
|1,3
|Korgun (Çankırı)
|11:38:52 25-09-2024
|40,74833
|33,47972
|7
|1
|Menderes (İzmir)
|11:26:30 25-09-2024
|38,10583
|27,03528
|8,43
|1,2
|Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [08.68 km] Altınözü (Hatay)
|11:11:46 25-09-2024
|35,90833
|36,36861
|7,46
|3,1
|Ege Denizi - [74.18 km] Datça (Muğla)
|11:10:53 25-09-2024
|36,42639
|26,68806
|9,2
|2
|Merkez (Bolu)
|10:54:47 25-09-2024
|40,8675
|31,67944
|7,06
|1,3
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [08.51 km] Saray (Van)
|10:12:40 25-09-2024
|38,55944
|44,36861
|7,11
|2,3
|Merkez (Kırşehir)
|10:00:06 25-09-2024
|39,19194
|34,12472
|7
|1
|Gürün (Sivas)
|09:56:14 25-09-2024
|38,87917
|37,46611
|7
|1,7
|Kovancılar (Elazığ)
|09:16:39 25-09-2024
|38,78306
|39,96722
|23,08
|2,1
|Ege Denizi - [18.16 km] Çeşme (İzmir)
|09:11:35 25-09-2024
|38,11028
|26,29361
|7
|1,6
|Merkez (Sivas)
|08:54:02 25-09-2024
|39,63417
|37,33667
|6,95
|1,7
|Gürün (Sivas)
|07:57:53 25-09-2024
|38,87472
|37,47139
|7
|2
|Ege Denizi
|07:50:06 25-09-2024
|39,89194
|24,60472
|11,21
|1,6
|Yeşilova (Burdur)
|07:13:00 25-09-2024
|37,57639
|29,87111
|10,87
|2,2
|Beypazarı (Ankara)
|07:11:54 25-09-2024
|40,19944
|31,7575
|7
|2,2
|Gürün (Sivas)
|07:07:18 25-09-2024
|38,88278
|37,44639
|7,03
|1,8
|Ege Denizi - [20.51 km] Seferihisar (İzmir)
|06:52:03 25-09-2024
|37,8875
|26,91722
|7,28
|1,1
|Ege Denizi
|06:20:34 25-09-2024
|40,7475
|25,31639
|5,14
|1,9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|05:16:28 25-09-2024
|37,60222
|37,29861
|8,26
|2
|Pütürge (Malatya)
|04:53:47 25-09-2024
|38,27278
|38,84222
|5,35
|2
|Ege Denizi - [46.08 km] Karaburun (İzmir)
|04:52:34 25-09-2024
|38,8375
|25,92778
|7,02
|1,9
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [11.22 km] Başkale (Van)
|04:39:18 25-09-2024
|38,43472
|44,50722
|7,13
|1,7
|Aziziye (Erzurum)
|02:46:03 25-09-2024
|40,03778
|40,93583
|16,55
|2,8
|Van Gölü - [04.16 km] Tuşba (Van)
|01:06:00 25-09-2024
|38,69861
|43,14972
|7,14
|2,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)
|00:38:25 26-09-2024
|37,0158
|29,1603
|5
|1,7
|SURIYE
|00:11:27 26-09-2024
|36,1692
|41,4567
|9,6
|2,5
|ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN)
|21:59:26 25-09-2024
|39,6315
|40,5285
|5
|2,2
|ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)
|21:34:34 25-09-2024
|40,093
|35,9483
|5,4
|1,9
|YUNANISTAN
|20:55:11 25-09-2024
|39,8898
|23,9355
|8,3
|2,4
|EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)
|20:43:31 25-09-2024
|40,5563
|27,4267
|8,3
|1,9
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|19:06:42 25-09-2024
|41,1143
|28,9607
|0
|1
|BAHCELI-EZINE (CANAKKALE)
|18:20:28 25-09-2024
|39,6843
|26,3777
|12,8
|1,9
|KIRALAN-LICE (DIYARBAKIR)
|17:25:46 25-09-2024
|38,4747
|40,5602
|4,3
|1,3
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:14:47 25-09-2024
|38,21
|37,3402
|11,6
|1,6
|INCIRLI-HIZAN (BITLIS)
|16:44:34 25-09-2024
|38,285
|42,6025
|5,4
|2,3
|GUNTEPE-TATVAN (BITLIS)
|16:25:37 25-09-2024
|38,3657
|42,603
|6,8
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|15:33:17 25-09-2024
|36,8965
|27,5833
|18
|1,6
|YUMRUKAYA-TATVAN (BITLIS)
|14:50:02 25-09-2024
|38,2517
|42,5708
|5,4
|4,7
|KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY)
|14:44:39 25-09-2024
|35,8622
|36,3295
|9,1
|2,6
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:39:15 25-09-2024
|39,4975
|28,1065
|14
|1,5
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|12:44:49 25-09-2024
|36,1065
|33,5445
|0
|1,6
|KELER-MENDERES (IZMIR)
|11:26:29 25-09-2024
|38,1082
|27,0565
|1,1
|1,3
|KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY)
|11:11:45 25-09-2024
|35,8367
|36,3405
|10
|3,2
|AKDENIZ
|11:10:49 25-09-2024
|36,523
|26,47
|124,4
|2
|MESCICELE-(BOLU)
|10:54:47 25-09-2024
|40,8737
|31,671
|7,1
|1,7
|YAMANYURT-SARAY (VAN)
|10:12:39 25-09-2024
|38,5538
|44,2752
|5
|2,4
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|09:56:14 25-09-2024
|38,8565
|37,4542
|7,9
|1,6
|CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG)
|09:19:42 25-09-2024
|38,7757
|39,9878
|13
|2,1
|SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)
|09:16:39 25-09-2024
|38,7645
|40,0077
|8,4
|2,3
|SAKLI-(SIVAS)
|08:54:02 25-09-2024
|39,6107
|37,3228
|8,9
|1,8
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|07:57:52 25-09-2024
|38,8527
|37,4748
|5
|2,1
|EGE DENIZI
|07:50:05 25-09-2024
|39,7892
|24,5602
|9,6
|2
|BEYKOY-YESILOVA (BURDUR)
|07:13:00 25-09-2024
|37,6548
|29,843
|5,2
|2,3
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|07:11:53 25-09-2024
|40,169
|31,6983
|5
|2,6
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|07:07:17 25-09-2024
|38,8552
|37,4848
|5
|1,8
|EGE DENIZI
|06:20:34 25-09-2024
|40,8033
|25,3485
|5,4
|2,1
|KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)
|05:16:29 25-09-2024
|37,6185
|37,1972
|5
|1,9
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|04:53:47 25-09-2024
|38,2947
|38,851
|5,8
|2,1
|EGE DENIZI
|04:52:34 25-09-2024
|38,8343
|25,9103
|5,4
|2,1
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|04:39:18 25-09-2024
|38,4797
|44,4765
|5
|1,8
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|04:13:42 25-09-2024
|37,9003
|36,5485
|7,5
|1,4
|AKDENIZ
|03:05:21 25-09-2024
|36,4915
|25,3998
|20,5
|1,8
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|02:56:35 25-09-2024
|36,0925
|28,0313
|5,7
|2
|ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:48:00 25-09-2024
|37,3007
|37,0642
|5,6
|1,6
|YONCALIK-AZIZIYE (ERZURUM)
|02:46:03 25-09-2024
|40,0598
|40,9292
|7,6
|2,8
|SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR)
|02:44:54 25-09-2024
|40,3323
|27,7487
|15,3
|1,5
|YUNANISTAN
|02:18:20 25-09-2024
|40,4293
|24,0885
|9,2
|2,3
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|01:41:43 25-09-2024
|34,8263
|24,9075
|5
|2,7
|MOLLAKASIM-(VAN)
|01:05:59 25-09-2024
|38,6723
|43,1905
|5
|2,5
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