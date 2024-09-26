Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Eylül 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 26 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Eylül 2024

26 Eylül 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sinjar, Ninova (Irak) - [88.13 km] Nusaybin (Mardin) 00:11:26 26-09-2024 36,2875 41,40222 7 2,2
Tercan (Erzincan) 21:59:27 25-09-2024 39,60972 40,53639 7,09 2,1
Sulusaray (Tokat) 21:34:35 25-09-2024 40,08306 35,9875 6,07 1,6
Ege Denizi 20:55:14 25-09-2024 39,97917 24,15472 7,88 2,2
Marmara Denizi - [06.36 km] Marmara (Balıkesir) 20:43:31 25-09-2024 40,56944 27,41694 10,22 1,7
Sultangazi (İstanbul) 19:06:44 25-09-2024 41,10694 28,89056 6,94 0,9
Ezine (Çanakkale) 18:20:29 25-09-2024 39,67639 26,39 9,68 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:14:50 25-09-2024 38,37167 37,22694 11,63 1,7
Pütürge (Malatya) 16:53:48 25-09-2024 38,15944 38,68417 7,4 1,1
Tatvan (Bitlis) 16:44:33 25-09-2024 38,27528 42,57056 5,1 2,4
Simav (Kütahya) 16:29:05 25-09-2024 39,13306 28,86667 6,91 0,9
Tatvan (Bitlis) 16:25:37 25-09-2024 38,28722 42,56389 7,6 1,9
Tatvan (Bitlis) 16:20:49 25-09-2024 38,25778 42,54083 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 16:06:41 25-09-2024 38,21778 38,16778 15 1,5
Gölbaşı (Adıyaman) 16:04:49 25-09-2024 37,83111 37,63583 7 1,5
Tirebolu (Giresun) 15:46:58 25-09-2024 41,03639 38,91861 7,95 1,6
Kozaklı (Nevşehir) 15:45:27 25-09-2024 39,20861 34,95778 7,18 1
Hekimhan (Malatya) 15:39:13 25-09-2024 38,81694 38,03778 6,89 1,5
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.83 km] Datça (Muğla) 15:33:18 25-09-2024 36,88889 27,60722 6,98 1,4
Sivaslı (Uşak) 15:23:31 25-09-2024 38,59 29,74278 6,94 1
Alaplı (Zonguldak) 15:21:41 25-09-2024 41,14556 31,37667 7 1
Tatvan (Bitlis) 14:50:03 25-09-2024 38,2575 42,55861 7 4,5
Merkez (Kırıkkale) 13:39:18 25-09-2024 40,01167 33,53694 6,7 1
Bigadiç (Balıkesir) 13:39:16 25-09-2024 39,45694 28,1025 6,7 1,2
Harmancık (Bursa) 13:03:25 25-09-2024 39,78389 29,15778 6,99 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 12:33:54 25-09-2024 37,05056 36,775 11,82 1,7
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:27:14 25-09-2024 39,96028 28,75972 6,99 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 12:25:40 25-09-2024 37,06167 36,87 32,5 1,1
Divriği (Sivas) 12:01:47 25-09-2024 39,16778 38,18917 5,2 1,2
Saray (Tekirdağ) 12:01:14 25-09-2024 41,54556 27,97417 13,54 0,8
Akhisar (Manisa) 11:51:36 25-09-2024 38,76861 27,90333 7 1,3
Merkez (Elazığ) 11:45:51 25-09-2024 38,68083 38,9325 24,8 1,3
Korgun (Çankırı) 11:38:52 25-09-2024 40,74833 33,47972 7 1
Menderes (İzmir) 11:26:30 25-09-2024 38,10583 27,03528 8,43 1,2
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [08.68 km] Altınözü (Hatay) 11:11:46 25-09-2024 35,90833 36,36861 7,46 3,1
Ege Denizi - [74.18 km] Datça (Muğla) 11:10:53 25-09-2024 36,42639 26,68806 9,2 2
Merkez (Bolu) 10:54:47 25-09-2024 40,8675 31,67944 7,06 1,3
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [08.51 km] Saray (Van) 10:12:40 25-09-2024 38,55944 44,36861 7,11 2,3
Merkez (Kırşehir) 10:00:06 25-09-2024 39,19194 34,12472 7 1
Gürün (Sivas) 09:56:14 25-09-2024 38,87917 37,46611 7 1,7
Kovancılar (Elazığ) 09:16:39 25-09-2024 38,78306 39,96722 23,08 2,1
Ege Denizi - [18.16 km] Çeşme (İzmir) 09:11:35 25-09-2024 38,11028 26,29361 7 1,6
Merkez (Sivas) 08:54:02 25-09-2024 39,63417 37,33667 6,95 1,7
Gürün (Sivas) 07:57:53 25-09-2024 38,87472 37,47139 7 2
Ege Denizi 07:50:06 25-09-2024 39,89194 24,60472 11,21 1,6
Yeşilova (Burdur) 07:13:00 25-09-2024 37,57639 29,87111 10,87 2,2
Beypazarı (Ankara) 07:11:54 25-09-2024 40,19944 31,7575 7 2,2
Gürün (Sivas) 07:07:18 25-09-2024 38,88278 37,44639 7,03 1,8
Ege Denizi - [20.51 km] Seferihisar (İzmir) 06:52:03 25-09-2024 37,8875 26,91722 7,28 1,1
Ege Denizi 06:20:34 25-09-2024 40,7475 25,31639 5,14 1,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:16:28 25-09-2024 37,60222 37,29861 8,26 2
Pütürge (Malatya) 04:53:47 25-09-2024 38,27278 38,84222 5,35 2
Ege Denizi - [46.08 km] Karaburun (İzmir) 04:52:34 25-09-2024 38,8375 25,92778 7,02 1,9
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [11.22 km] Başkale (Van) 04:39:18 25-09-2024 38,43472 44,50722 7,13 1,7
Aziziye (Erzurum) 02:46:03 25-09-2024 40,03778 40,93583 16,55 2,8
Van Gölü - [04.16 km] Tuşba (Van) 01:06:00 25-09-2024 38,69861 43,14972 7,14 2,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) 00:38:25 26-09-2024 37,0158 29,1603 5 1,7
SURIYE 00:11:27 26-09-2024 36,1692 41,4567 9,6 2,5
ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) 21:59:26 25-09-2024 39,6315 40,5285 5 2,2
ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) 21:34:34 25-09-2024 40,093 35,9483 5,4 1,9
YUNANISTAN 20:55:11 25-09-2024 39,8898 23,9355 8,3 2,4
EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) 20:43:31 25-09-2024 40,5563 27,4267 8,3 1,9
KAGITHANE (ISTANBUL) 19:06:42 25-09-2024 41,1143 28,9607 0 1
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 18:20:28 25-09-2024 39,6843 26,3777 12,8 1,9
KIRALAN-LICE (DIYARBAKIR) 17:25:46 25-09-2024 38,4747 40,5602 4,3 1,3
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:14:47 25-09-2024 38,21 37,3402 11,6 1,6
INCIRLI-HIZAN (BITLIS) 16:44:34 25-09-2024 38,285 42,6025 5,4 2,3
GUNTEPE-TATVAN (BITLIS) 16:25:37 25-09-2024 38,3657 42,603 6,8 1,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 15:33:17 25-09-2024 36,8965 27,5833 18 1,6
YUMRUKAYA-TATVAN (BITLIS) 14:50:02 25-09-2024 38,2517 42,5708 5,4 4,7
KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) 14:44:39 25-09-2024 35,8622 36,3295 9,1 2,6
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:39:15 25-09-2024 39,4975 28,1065 14 1,5
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 12:44:49 25-09-2024 36,1065 33,5445 0 1,6
KELER-MENDERES (IZMIR) 11:26:29 25-09-2024 38,1082 27,0565 1,1 1,3
KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) 11:11:45 25-09-2024 35,8367 36,3405 10 3,2
AKDENIZ 11:10:49 25-09-2024 36,523 26,47 124,4 2
MESCICELE-(BOLU) 10:54:47 25-09-2024 40,8737 31,671 7,1 1,7
YAMANYURT-SARAY (VAN) 10:12:39 25-09-2024 38,5538 44,2752 5 2,4
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 09:56:14 25-09-2024 38,8565 37,4542 7,9 1,6
CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) 09:19:42 25-09-2024 38,7757 39,9878 13 2,1
SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) 09:16:39 25-09-2024 38,7645 40,0077 8,4 2,3
SAKLI-(SIVAS) 08:54:02 25-09-2024 39,6107 37,3228 8,9 1,8
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 07:57:52 25-09-2024 38,8527 37,4748 5 2,1
EGE DENIZI 07:50:05 25-09-2024 39,7892 24,5602 9,6 2
BEYKOY-YESILOVA (BURDUR) 07:13:00 25-09-2024 37,6548 29,843 5,2 2,3
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 07:11:53 25-09-2024 40,169 31,6983 5 2,6
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 07:07:17 25-09-2024 38,8552 37,4848 5 1,8
EGE DENIZI 06:20:34 25-09-2024 40,8033 25,3485 5,4 2,1
KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) 05:16:29 25-09-2024 37,6185 37,1972 5 1,9
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 04:53:47 25-09-2024 38,2947 38,851 5,8 2,1
EGE DENIZI 04:52:34 25-09-2024 38,8343 25,9103 5,4 2,1
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 04:39:18 25-09-2024 38,4797 44,4765 5 1,8
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 04:13:42 25-09-2024 37,9003 36,5485 7,5 1,4
AKDENIZ 03:05:21 25-09-2024 36,4915 25,3998 20,5 1,8
RODOS ADASI (AKDENIZ) 02:56:35 25-09-2024 36,0925 28,0313 5,7 2
ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:48:00 25-09-2024 37,3007 37,0642 5,6 1,6
YONCALIK-AZIZIYE (ERZURUM) 02:46:03 25-09-2024 40,0598 40,9292 7,6 2,8
SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR) 02:44:54 25-09-2024 40,3323 27,7487 15,3 1,5
YUNANISTAN 02:18:20 25-09-2024 40,4293 24,0885 9,2 2,3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 01:41:43 25-09-2024 34,8263 24,9075 5 2,7
MOLLAKASIM-(VAN) 01:05:59 25-09-2024 38,6723 43,1905 5 2,5

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