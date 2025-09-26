Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Eylül 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 26 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

26 Eylül 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:57:53 26-09-2025 39,1725 28,23861 7 1,3
Merkez (Elazığ) 00:45:23 26-09-2025 38,63611 39,70722 12,62 1,4
MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) 00:45:22 26-09-2025 38,6428 39,7425 9 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 00:35:33 26-09-2025 38,30806 38,2425 9,58 2,1
YESILYURT (MALATYA) 00:35:32 26-09-2025 38,2985 38,2447 3,8 2
Pütürge (Malatya) 00:27:58 26-09-2025 38,26972 38,7325 7 1,2
SARIOT-KALE (MALATYA) 00:27:57 26-09-2025 38,3118 38,7343 17,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:27 26-09-2025 39,16639 28,19139 7 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:26:26 26-09-2025 39,1648 28,1565 9,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:16 26-09-2025 39,18694 28,23861 7 1
Beypazarı (Ankara) 00:13:05 26-09-2025 40,1975 31,75333 7 2,2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 00:13:04 26-09-2025 40,1855 31,7798 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:06 26-09-2025 39,20778 28,18417 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:23 26-09-2025 39,149 28,2073 9,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:23 26-09-2025 39,17194 28,21917 6,98 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:24 25-09-2025 39,1675 28,2475 7 1,2
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 23:20:46 25-09-2025 38,2877 38,7262 5,4 1,9
Battalgazi (Malatya) 23:20:46 25-09-2025 38,29056 38,72194 12,8 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:19:23 25-09-2025 39,2097 28,0967 5,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:19:23 25-09-2025 39,21167 28,11611 10,77 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:53 25-09-2025 39,16 28,2207 13 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:53 25-09-2025 39,19972 28,22722 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:57:42 25-09-2025 38,04528 37,65306 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:48 25-09-2025 39,16917 28,23417 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:47 25-09-2025 39,1885 28,1698 9,9 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:45 25-09-2025 39,153 28,1567 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:45 25-09-2025 39,19 28,20306 7 1,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:47:44 25-09-2025 39,2287 28,2043 14,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:47:44 25-09-2025 39,2225 28,205 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:17 25-09-2025 39,1728 28,2237 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:16 25-09-2025 39,23833 28,19167 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:24 25-09-2025 39,21806 28,14972 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:23 25-09-2025 39,1962 28,1127 12,9 2,3
HASDUMEN-SERIK (ANTALYA) 22:04:16 25-09-2025 37,269 31,0058 114,9 2,1
Serik (Antalya) 22:04:15 25-09-2025 37,28861 31,0175 20,32 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:13 25-09-2025 39,19806 28,2075 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:13 25-09-2025 39,1882 28,2152 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:33 25-09-2025 39,19333 28,18639 11,91 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:33 25-09-2025 39,1817 28,1752 10,7 3,1
Salihli (Manisa) 21:25:50 25-09-2025 38,59528 28,28889 6,95 1,2
ADALA-SALIHLI (MANISA) 21:25:49 25-09-2025 38,5763 28,2748 5,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:05 25-09-2025 39,21583 28,20083 7 1
SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:34 25-09-2025 39,2613 28,1695 7,8 1,2
Germencik (Aydın) 20:25:50 25-09-2025 37,98667 27,56056 6,96 1,5
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 20:25:50 25-09-2025 37,9127 27,5852 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:22 25-09-2025 39,19417 28,16972 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:18 25-09-2025 39,13722 28,15944 6,97 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:17 25-09-2025 39,1588 28,1085 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:49:49 25-09-2025 39,22417 28,17278 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 19:41:26 25-09-2025 38,36194 38,90028 7,17 1,5
GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) 19:41:25 25-09-2025 38,3637 38,9037 18,5 1,5
Gürpınar (Van) 19:39:37 25-09-2025 38,24222 43,5225 7,03 2,2
BOLMECALI-GURPINAR (VAN) 19:39:36 25-09-2025 38,2375 43,5527 5,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:37:40 25-09-2025 39,20861 28,02472 6,92 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:01 25-09-2025 39,23694 28,08556 7 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:01 25-09-2025 39,2262 28,0423 14,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:56 25-09-2025 39,19028 28,18389 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:03:56 25-09-2025 39,1472 28,1938 5,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:45 25-09-2025 39,20056 28,1975 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:39:47 25-09-2025 39,1775 28,20139 7 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:39:47 25-09-2025 39,1523 28,1768 11,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:38:00 25-09-2025 39,24278 28,13139 7 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:38:00 25-09-2025 39,2453 28,1213 10,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:10:03 25-09-2025 39,16056 28,17583 6,98 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:10:02 25-09-2025 39,1773 28,1608 11,3 1,4
Yalvaç (Isparta) 17:48:15 25-09-2025 38,27278 31,07333 7 2
AKCASAR-YALVAC (ISPARTA) 17:48:15 25-09-2025 38,263 31,0508 8,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:45:46 25-09-2025 39,22972 28,17333 7 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 17:45:46 25-09-2025 39,2397 28,1687 6,3 2,1
Ege Denizi - [19.74 km] Dikili (İzmir) 17:39:41 25-09-2025 38,95833 26,58611 7 1,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 17:39:40 25-09-2025 38,9443 26,5837 17,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:46 25-09-2025 39,24056 28,13194 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:46 25-09-2025 39,207 28,15 12,8 1,5
Silifke (Mersin) 17:17:17 25-09-2025 36,82306 33,79194 15,72 2,6
KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) 17:17:17 25-09-2025 36,8178 33,7895 10 2,8
Beypazarı (Ankara) 17:01:58 25-09-2025 40,16861 31,82194 7,45 2,3
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 17:01:58 25-09-2025 40,1762 31,752 7,9 2,4
Pütürge (Malatya) 16:52:26 25-09-2025 38,15583 38,60861 10,37 1,7
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 16:52:26 25-09-2025 38,1622 38,6048 15,9 1,7
Sivrice (Elazığ) 16:50:22 25-09-2025 38,37778 38,89139 7 1,6
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 16:50:21 25-09-2025 38,3913 38,8835 17,2 1,7
YENICE-AKHISAR (MANISA) 16:38:24 25-09-2025 38,9865 27,9073 27,2 0,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:34:41 25-09-2025 39,194 28,1383 5,1 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:31:58 25-09-2025 39,198 28,1735 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:31:55 25-09-2025 39,25389 28,33417 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:42 25-09-2025 39,22528 28,10194 6,03 1,1
Pütürge (Malatya) 15:30:41 25-09-2025 38,18583 38,60611 7 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 15:28:59 25-09-2025 38,11333 38,34028 6,95 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:55 25-09-2025 39,16917 28,18222 5,4 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:28:55 25-09-2025 39,168 28,1193 5,3 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:11:21 25-09-2025 39,1242 28,1642 13,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:11:19 25-09-2025 39,20889 28,26333 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 15:06:56 25-09-2025 38,12194 38,32694 7 1,5
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 15:06:55 25-09-2025 38,0992 38,3287 10,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:02 25-09-2025 39,18 28,23639 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:11:02 25-09-2025 39,1617 28,244 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:27 25-09-2025 39,17944 28,18972 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:06:27 25-09-2025 39,1625 28,1775 9 1,6
BEGENLER-GORDES (MANISA) 13:54:14 25-09-2025 39,0667 28,4707 10,4 1,4
Demirci (Manisa) 13:54:13 25-09-2025 39,10028 28,51778 6,23 0,9
Demirci (Manisa) 13:54:12 25-09-2025 39,1025 28,5325 6,99 1,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 13:48:57 25-09-2025 35,2763 23,7088 7,5 2,6
Simav (Kütahya) 13:42:07 25-09-2025 39,24694 29,00722 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:42:07 25-09-2025 39,2283 28,9983 12,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:23:05 25-09-2025 39,16 28,17889 7 1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:23:05 25-09-2025 39,1213 28,1982 16,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:20 25-09-2025 39,13722 28,15667 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:21:20 25-09-2025 39,1415 28,1348 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:18:38 25-09-2025 39,20778 28,02222 7,01 1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:18:38 25-09-2025 39,2495 28,0418 6,6 1
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:18:25 25-09-2025 38,0518 38,2122 7 2,2
Çelikhan (Adıyaman) 13:18:24 25-09-2025 38,05833 38,17583 6,98 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:17:26 25-09-2025 39,46472 28,15667 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:14:09 25-09-2025 39,164 28,1887 9,5 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:23 25-09-2025 39,1017 28,1885 15,2 1,3
Tavşanlı (Kütahya) 12:58:00 25-09-2025 39,65722 29,46667 7,22 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:14 25-09-2025 39,23833 28,15111 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:14 25-09-2025 39,22 28,176 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:47 25-09-2025 39,19278 28,18389 6,93 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:21:16 25-09-2025 39,19694 28,19389 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:00 25-09-2025 39,185 28,20611 7 1,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:18:00 25-09-2025 39,2178 28,1925 17,2 1,5
Aşkale (Erzurum) 12:11:25 25-09-2025 39,925 40,83472 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:05:44 25-09-2025 39,20472 28,19861 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:05:44 25-09-2025 39,1993 28,1673 10,1 1,6
Akhisar (Manisa) 12:03:42 25-09-2025 39,16056 28,05278 7 1,4
Babadağ (Denizli) 11:59:32 25-09-2025 37,8225 28,81639 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:58:17 25-09-2025 39,1723 28,1978 9,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:58:16 25-09-2025 39,17389 28,18611 14,74 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:55:45 25-09-2025 39,1492 28,183 5,1 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:47:29 25-09-2025 39,1308 28,2248 11,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:28 25-09-2025 39,15611 28,20194 6,75 1
Aşkale (Erzurum) 11:29:34 25-09-2025 39,93194 40,865 7 4,4
KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) 11:29:32 25-09-2025 39,9215 40,836 3,2 4,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:58 25-09-2025 39,20306 28,18444 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:40 25-09-2025 39,23972 28,07833 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:52:44 25-09-2025 39,22944 28,08611 7 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 10:52:43 25-09-2025 39,158 28,027 13,5 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:14 25-09-2025 39,1545 28,1743 11,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:13 25-09-2025 39,18472 28,22278 6,25 1,3
Akçadağ (Malatya) 10:48:20 25-09-2025 38,46083 38,05361 7,01 1,8
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 10:48:20 25-09-2025 38,4293 38,0812 6,4 1,9
Gördes (Manisa) 10:48:14 25-09-2025 39,07722 28,26889 6,91 1,1
Yazıhan (Malatya) 10:37:27 25-09-2025 38,525 38,05083 7 2,2
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 10:37:27 25-09-2025 38,4815 38,0297 4,5 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:19:09 25-09-2025 39,1827 28,0625 8,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:08 25-09-2025 39,20361 28,075 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:14:00 25-09-2025 39,1678 28,2055 13,1 1,2
Yazıhan (Malatya) 09:41:04 25-09-2025 38,58222 38,02194 7 1,7
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 09:41:04 25-09-2025 38,534 38,0385 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:13 25-09-2025 39,1875 28,17333 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:25:36 25-09-2025 39,14722 28,16861 13,49 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:34 25-09-2025 39,2358 28,2118 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:27 25-09-2025 39,19028 28,20806 7 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:26 25-09-2025 39,1928 28,187 5 3
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:29 25-09-2025 39,17306 28,17417 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:29 25-09-2025 39,1697 28,1647 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:08:14 25-09-2025 39,15056 28,23389 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:27 25-09-2025 39,16917 28,20806 7 0,9
YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) 08:58:24 25-09-2025 38,9065 27,8717 30,9 1,1
EGE DENIZI 08:49:40 25-09-2025 36,564 25,6532 3,5 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:20:16 25-09-2025 39,1512 28,1807 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:20:15 25-09-2025 39,16861 28,1975 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:03:22 25-09-2025 39,17 28,19278 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:03:22 25-09-2025 39,1498 28,1333 10,5 1,5
Gördes (Manisa) 07:59:56 25-09-2025 38,92861 28,25389 7 1,1
KAYACIK-GORDES (MANISA) 07:59:55 25-09-2025 38,9033 28,2057 6,5 1,2
Sivrice (Elazığ) 07:47:34 25-09-2025 38,36694 39,09778 7 1,2
Akdeniz - [78.89 km] Marmaris (Muğla) 07:42:20 25-09-2025 35,94306 27,89222 7,62 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:33:19 25-09-2025 39,20167 28,15167 7 1,4
Ula (Muğla) 07:27:05 25-09-2025 37,09111 28,3675 7 1,6
KUYUCAK-(MUGLA) 07:27:04 25-09-2025 37,0618 28,2857 2,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:02 25-09-2025 39,2375 28,15583 7 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:02 25-09-2025 39,2333 28,0827 16,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:16:15 25-09-2025 39,1725 28,19 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:02:58 25-09-2025 39,20222 28,09306 7 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:02:58 25-09-2025 39,237 28,0705 7,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:42 25-09-2025 39,22889 28,17083 6,17 1
Çelikhan (Adıyaman) 05:49:56 25-09-2025 38,09028 38,43972 10,92 1,9
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 05:49:55 25-09-2025 38,1153 38,4593 2,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:35 25-09-2025 39,1775 28,18778 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:33 25-09-2025 39,17861 28,2575 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:36:33 25-09-2025 39,16694 28,20417 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:54 25-09-2025 39,19528 28,16667 7 1,2
Merkez (Elazığ) 05:29:39 25-09-2025 38,60861 39,70444 7 2,2
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 05:29:39 25-09-2025 38,6198 39,6662 5,9 1,9
Darende (Malatya) 05:23:35 25-09-2025 38,43556 37,43778 7,01 1,3
Sultangazi (İstanbul) 05:12:36 25-09-2025 41,14694 28,86833 8,52 2,1
SULTANGAZI (ISTANBUL) 05:12:35 25-09-2025 41,1365 28,8888 9,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:07 25-09-2025 39,23833 28,0675 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:07:36 25-09-2025 39,19972 28,1525 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:24 25-09-2025 39,17222 28,20889 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 04:55:20 25-09-2025 38,12333 38,3275 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:54:40 25-09-2025 39,17306 28,19861 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:24 25-09-2025 39,18 28,20667 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:18 25-09-2025 39,21556 28,13583 7 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:45 25-09-2025 39,1705 28,2068 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:44 25-09-2025 39,18028 28,22722 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:10:05 25-09-2025 39,1802 28,2005 9,5 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:03 25-09-2025 39,1852 28,1862 11,2 2,9
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 04:06:57 25-09-2025 38,2452 38,6148 3,7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:15 25-09-2025 39,1647 28,1287 9,9 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:10 25-09-2025 39,1572 28,1708 5,3 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:45:19 25-09-2025 39,165 28,2123 11 1,4
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 03:29:48 25-09-2025 38,4513 38,0845 12,9 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:26:57 25-09-2025 39,1565 28,1692 10,2 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:49 25-09-2025 39,1843 28,2057 9,6 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:15 25-09-2025 39,159 28,1548 9,7 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:12 25-09-2025 39,1927 28,1828 9,9 2,1
DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 03:08:32 25-09-2025 38,0037 27,5702 11,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:58:39 25-09-2025 39,19056 28,1525 10,62 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:58:39 25-09-2025 39,1698 28,1693 11,3 3,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:43:10 25-09-2025 39,1985 28,1577 8,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:43:09 25-09-2025 39,2025 28,17306 7 2
Marmara Denizi - [24.54 km] Büyükçekmece (İstanbul) 02:39:54 25-09-2025 40,82944 28,32722 7,03 1,9
MARMARA DENIZI 02:39:54 25-09-2025 40,8183 28,2943 8,9 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:01 25-09-2025 39,1777 28,2238 11 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:57:42 25-09-2025 39,1965 28,1633 10,2 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:42:04 25-09-2025 39,196 28,1513 14,5 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:30 25-09-2025 39,1948 28,1615 12 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:57:53 26-09-2025 39,1725 28,23861 7 1,3
Merkez (Elazığ) 00:45:23 26-09-2025 38,63611 39,70722 12,62 1,4
MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) 00:45:22 26-09-2025 38,6428 39,7425 9 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 00:35:33 26-09-2025 38,30806 38,2425 9,58 2,1
YESILYURT (MALATYA) 00:35:32 26-09-2025 38,2985 38,2447 3,8 2
Pütürge (Malatya) 00:27:58 26-09-2025 38,26972 38,7325 7 1,2
SARIOT-KALE (MALATYA) 00:27:57 26-09-2025 38,3118 38,7343 17,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:27 26-09-2025 39,16639 28,19139 7 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:26:26 26-09-2025 39,1648 28,1565 9,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:16 26-09-2025 39,18694 28,23861 7 1
Beypazarı (Ankara) 00:13:05 26-09-2025 40,1975 31,75333 7 2,2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 00:13:04 26-09-2025 40,1855 31,7798 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:06 26-09-2025 39,20778 28,18417 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:23 26-09-2025 39,149 28,2073 9,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:23 26-09-2025 39,17194 28,21917 6,98 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:24 25-09-2025 39,1675 28,2475 7 1,2
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 23:20:46 25-09-2025 38,2877 38,7262 5,4 1,9
Battalgazi (Malatya) 23:20:46 25-09-2025 38,29056 38,72194 12,8 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:19:23 25-09-2025 39,2097 28,0967 5,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:19:23 25-09-2025 39,21167 28,11611 10,77 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:53 25-09-2025 39,16 28,2207 13 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:53 25-09-2025 39,19972 28,22722 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:57:42 25-09-2025 38,04528 37,65306 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:48 25-09-2025 39,16917 28,23417 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:47 25-09-2025 39,1885 28,1698 9,9 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:45 25-09-2025 39,153 28,1567 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:45 25-09-2025 39,19 28,20306 7 1,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:47:44 25-09-2025 39,2287 28,2043 14,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:47:44 25-09-2025 39,2225 28,205 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:17 25-09-2025 39,1728 28,2237 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:16 25-09-2025 39,23833 28,19167 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:24 25-09-2025 39,21806 28,14972 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:23 25-09-2025 39,1962 28,1127 12,9 2,3
HASDUMEN-SERIK (ANTALYA) 22:04:16 25-09-2025 37,269 31,0058 114,9 2,1
Serik (Antalya) 22:04:15 25-09-2025 37,28861 31,0175 20,32 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:13 25-09-2025 39,19806 28,2075 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:13 25-09-2025 39,1882 28,2152 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:33 25-09-2025 39,19333 28,18639 11,91 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:33 25-09-2025 39,1817 28,1752 10,7 3,1
Salihli (Manisa) 21:25:50 25-09-2025 38,59528 28,28889 6,95 1,2
ADALA-SALIHLI (MANISA) 21:25:49 25-09-2025 38,5763 28,2748 5,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:05 25-09-2025 39,21583 28,20083 7 1
SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:34 25-09-2025 39,2613 28,1695 7,8 1,2
Germencik (Aydın) 20:25:50 25-09-2025 37,98667 27,56056 6,96 1,5
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 20:25:50 25-09-2025 37,9127 27,5852 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:22 25-09-2025 39,19417 28,16972 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:18 25-09-2025 39,13722 28,15944 6,97 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:13:17 25-09-2025 39,1588 28,1085 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:49:49 25-09-2025 39,22417 28,17278 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 19:41:26 25-09-2025 38,36194 38,90028 7,17 1,5
GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) 19:41:25 25-09-2025 38,3637 38,9037 18,5 1,5
Gürpınar (Van) 19:39:37 25-09-2025 38,24222 43,5225 7,03 2,2
BOLMECALI-GURPINAR (VAN) 19:39:36 25-09-2025 38,2375 43,5527 5,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:37:40 25-09-2025 39,20861 28,02472 6,92 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:01 25-09-2025 39,23694 28,08556 7 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:01 25-09-2025 39,2262 28,0423 14,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:56 25-09-2025 39,19028 28,18389 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:03:56 25-09-2025 39,1472 28,1938 5,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:45 25-09-2025 39,20056 28,1975 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:39:47 25-09-2025 39,1775 28,20139 7 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:39:47 25-09-2025 39,1523 28,1768 11,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:38:00 25-09-2025 39,24278 28,13139 7 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:38:00 25-09-2025 39,2453 28,1213 10,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:10:03 25-09-2025 39,16056 28,17583 6,98 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:10:02 25-09-2025 39,1773 28,1608 11,3 1,4
Yalvaç (Isparta) 17:48:15 25-09-2025 38,27278 31,07333 7 2
AKCASAR-YALVAC (ISPARTA) 17:48:15 25-09-2025 38,263 31,0508 8,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:45:46 25-09-2025 39,22972 28,17333 7 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 17:45:46 25-09-2025 39,2397 28,1687 6,3 2,1
Ege Denizi - [19.74 km] Dikili (İzmir) 17:39:41 25-09-2025 38,95833 26,58611 7 1,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 17:39:40 25-09-2025 38,9443 26,5837 17,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:46 25-09-2025 39,24056 28,13194 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:46 25-09-2025 39,207 28,15 12,8 1,5
Silifke (Mersin) 17:17:17 25-09-2025 36,82306 33,79194 15,72 2,6
KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) 17:17:17 25-09-2025 36,8178 33,7895 10 2,8
Beypazarı (Ankara) 17:01:58 25-09-2025 40,16861 31,82194 7,45 2,3
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 17:01:58 25-09-2025 40,1762 31,752 7,9 2,4
Pütürge (Malatya) 16:52:26 25-09-2025 38,15583 38,60861 10,37 1,7
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 16:52:26 25-09-2025 38,1622 38,6048 15,9 1,7
Sivrice (Elazığ) 16:50:22 25-09-2025 38,37778 38,89139 7 1,6
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 16:50:21 25-09-2025 38,3913 38,8835 17,2 1,7
YENICE-AKHISAR (MANISA) 16:38:24 25-09-2025 38,9865 27,9073 27,2 0,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:34:41 25-09-2025 39,194 28,1383 5,1 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:31:58 25-09-2025 39,198 28,1735 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:31:55 25-09-2025 39,25389 28,33417 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:42 25-09-2025 39,22528 28,10194 6,03 1,1
Pütürge (Malatya) 15:30:41 25-09-2025 38,18583 38,60611 7 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 15:28:59 25-09-2025 38,11333 38,34028 6,95 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:55 25-09-2025 39,16917 28,18222 5,4 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:28:55 25-09-2025 39,168 28,1193 5,3 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:11:21 25-09-2025 39,1242 28,1642 13,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:11:19 25-09-2025 39,20889 28,26333 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 15:06:56 25-09-2025 38,12194 38,32694 7 1,5
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 15:06:55 25-09-2025 38,0992 38,3287 10,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:02 25-09-2025 39,18 28,23639 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:11:02 25-09-2025 39,1617 28,244 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:27 25-09-2025 39,17944 28,18972 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:06:27 25-09-2025 39,1625 28,1775 9 1,6
BEGENLER-GORDES (MANISA) 13:54:14 25-09-2025 39,0667 28,4707 10,4 1,4
Demirci (Manisa) 13:54:13 25-09-2025 39,10028 28,51778 6,23 0,9
Demirci (Manisa) 13:54:12 25-09-2025 39,1025 28,5325 6,99 1,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 13:48:57 25-09-2025 35,2763 23,7088 7,5 2,6
Simav (Kütahya) 13:42:07 25-09-2025 39,24694 29,00722 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:42:07 25-09-2025 39,2283 28,9983 12,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:23:05 25-09-2025 39,16 28,17889 7 1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:23:05 25-09-2025 39,1213 28,1982 16,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:20 25-09-2025 39,13722 28,15667 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:21:20 25-09-2025 39,1415 28,1348 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:18:38 25-09-2025 39,20778 28,02222 7,01 1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:18:38 25-09-2025 39,2495 28,0418 6,6 1
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:18:25 25-09-2025 38,0518 38,2122 7 2,2
Çelikhan (Adıyaman) 13:18:24 25-09-2025 38,05833 38,17583 6,98 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:17:26 25-09-2025 39,46472 28,15667 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:14:09 25-09-2025 39,164 28,1887 9,5 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:23 25-09-2025 39,1017 28,1885 15,2 1,3
Tavşanlı (Kütahya) 12:58:00 25-09-2025 39,65722 29,46667 7,22 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:14 25-09-2025 39,23833 28,15111 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:14 25-09-2025 39,22 28,176 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:47 25-09-2025 39,19278 28,18389 6,93 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:21:16 25-09-2025 39,19694 28,19389 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:00 25-09-2025 39,185 28,20611 7 1,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:18:00 25-09-2025 39,2178 28,1925 17,2 1,5
Aşkale (Erzurum) 12:11:25 25-09-2025 39,925 40,83472 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:05:44 25-09-2025 39,20472 28,19861 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:05:44 25-09-2025 39,1993 28,1673 10,1 1,6
Akhisar (Manisa) 12:03:42 25-09-2025 39,16056 28,05278 7 1,4
Babadağ (Denizli) 11:59:32 25-09-2025 37,8225 28,81639 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:58:17 25-09-2025 39,1723 28,1978 9,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:58:16 25-09-2025 39,17389 28,18611 14,74 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:55:45 25-09-2025 39,1492 28,183 5,1 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:47:29 25-09-2025 39,1308 28,2248 11,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:28 25-09-2025 39,15611 28,20194 6,75 1
Aşkale (Erzurum) 11:29:34 25-09-2025 39,93194 40,865 7 4,4
KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) 11:29:32 25-09-2025 39,9215 40,836 3,2 4,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:58 25-09-2025 39,20306 28,18444 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:40 25-09-2025 39,23972 28,07833 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:52:44 25-09-2025 39,22944 28,08611 7 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 10:52:43 25-09-2025 39,158 28,027 13,5 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:14 25-09-2025 39,1545 28,1743 11,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:13 25-09-2025 39,18472 28,22278 6,25 1,3
Akçadağ (Malatya) 10:48:20 25-09-2025 38,46083 38,05361 7,01 1,8
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 10:48:20 25-09-2025 38,4293 38,0812 6,4 1,9
Gördes (Manisa) 10:48:14 25-09-2025 39,07722 28,26889 6,91 1,1
Yazıhan (Malatya) 10:37:27 25-09-2025 38,525 38,05083 7 2,2
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 10:37:27 25-09-2025 38,4815 38,0297 4,5 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:19:09 25-09-2025 39,1827 28,0625 8,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:08 25-09-2025 39,20361 28,075 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:14:00 25-09-2025 39,1678 28,2055 13,1 1,2
Yazıhan (Malatya) 09:41:04 25-09-2025 38,58222 38,02194 7 1,7
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 09:41:04 25-09-2025 38,534 38,0385 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:13 25-09-2025 39,1875 28,17333 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:25:36 25-09-2025 39,14722 28,16861 13,49 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:34 25-09-2025 39,2358 28,2118 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:27 25-09-2025 39,19028 28,20806 7 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:26 25-09-2025 39,1928 28,187 5 3
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:29 25-09-2025 39,17306 28,17417 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:29 25-09-2025 39,1697 28,1647 10,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:08:14 25-09-2025 39,15056 28,23389 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:27 25-09-2025 39,16917 28,20806 7 0,9
YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) 08:58:24 25-09-2025 38,9065 27,8717 30,9 1,1
EGE DENIZI 08:49:40 25-09-2025 36,564 25,6532 3,5 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:20:16 25-09-2025 39,1512 28,1807 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:20:15 25-09-2025 39,16861 28,1975 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:03:22 25-09-2025 39,17 28,19278 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:03:22 25-09-2025 39,1498 28,1333 10,5 1,5
Gördes (Manisa) 07:59:56 25-09-2025 38,92861 28,25389 7 1,1
KAYACIK-GORDES (MANISA) 07:59:55 25-09-2025 38,9033 28,2057 6,5 1,2
Sivrice (Elazığ) 07:47:34 25-09-2025 38,36694 39,09778 7 1,2
Akdeniz - [78.89 km] Marmaris (Muğla) 07:42:20 25-09-2025 35,94306 27,89222 7,62 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:33:19 25-09-2025 39,20167 28,15167 7 1,4
Ula (Muğla) 07:27:05 25-09-2025 37,09111 28,3675 7 1,6
KUYUCAK-(MUGLA) 07:27:04 25-09-2025 37,0618 28,2857 2,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:02 25-09-2025 39,2375 28,15583 7 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:02 25-09-2025 39,2333 28,0827 16,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:16:15 25-09-2025 39,1725 28,19 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:02:58 25-09-2025 39,20222 28,09306 7 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:02:58 25-09-2025 39,237 28,0705 7,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:42 25-09-2025 39,22889 28,17083 6,17 1
Çelikhan (Adıyaman) 05:49:56 25-09-2025 38,09028 38,43972 10,92 1,9
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 05:49:55 25-09-2025 38,1153 38,4593 2,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:35 25-09-2025 39,1775 28,18778 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:33 25-09-2025 39,17861 28,2575 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:36:33 25-09-2025 39,16694 28,20417 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:54 25-09-2025 39,19528 28,16667 7 1,2
Merkez (Elazığ) 05:29:39 25-09-2025 38,60861 39,70444 7 2,2
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 05:29:39 25-09-2025 38,6198 39,6662 5,9 1,9
Darende (Malatya) 05:23:35 25-09-2025 38,43556 37,43778 7,01 1,3
Sultangazi (İstanbul) 05:12:36 25-09-2025 41,14694 28,86833 8,52 2,1
SULTANGAZI (ISTANBUL) 05:12:35 25-09-2025 41,1365 28,8888 9,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:07 25-09-2025 39,23833 28,0675 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:07:36 25-09-2025 39,19972 28,1525 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:24 25-09-2025 39,17222 28,20889 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 04:55:20 25-09-2025 38,12333 38,3275 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:54:40 25-09-2025 39,17306 28,19861 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:24 25-09-2025 39,18 28,20667 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:18 25-09-2025 39,21556 28,13583 7 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:37:45 25-09-2025 39,1705 28,2068 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:37:44 25-09-2025 39,18028 28,22722 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:10:05 25-09-2025 39,1802 28,2005 9,5 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:07:03 25-09-2025 39,1852 28,1862 11,2 2,9
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 04:06:57 25-09-2025 38,2452 38,6148 3,7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:15 25-09-2025 39,1647 28,1287 9,9 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:10 25-09-2025 39,1572 28,1708 5,3 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:45:19 25-09-2025 39,165 28,2123 11 1,4
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 03:29:48 25-09-2025 38,4513 38,0845 12,9 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:26:57 25-09-2025 39,1565 28,1692 10,2 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:49 25-09-2025 39,1843 28,2057 9,6 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:15 25-09-2025 39,159 28,1548 9,7 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:12 25-09-2025 39,1927 28,1828 9,9 2,1
DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN) 03:08:32 25-09-2025 38,0037 27,5702 11,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:58:39 25-09-2025 39,19056 28,1525 10,62 3,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:58:39 25-09-2025 39,1698 28,1693 11,3 3,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:43:10 25-09-2025 39,1985 28,1577 8,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:43:09 25-09-2025 39,2025 28,17306 7 2
Marmara Denizi - [24.54 km] Büyükçekmece (İstanbul) 02:39:54 25-09-2025 40,82944 28,32722 7,03 1,9
MARMARA DENIZI 02:39:54 25-09-2025 40,8183 28,2943 8,9 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:01 25-09-2025 39,1777 28,2238 11 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:57:42 25-09-2025 39,1965 28,1633 10,2 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:42:04 25-09-2025 39,196 28,1513 14,5 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:30 25-09-2025 39,1948 28,1615 12 1,7
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...