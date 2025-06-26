Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Haziran 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 26 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
26 Haziran 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ASAGIYOLDUZU-(AGRI)
|01:37:51 26-06-2025
|39,7833
|43,0587
|23,4
|1,6
|MARMARA DENIZI
|01:03:28 26-06-2025
|40,8238
|28,1627
|13,3
|1,8
|Pasinler (Erzurum)
|00:56:47 26-06-2025
|39,8425
|41,45167
|7,06
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:43:51 26-06-2025
|38,02444
|37,67583
|7
|1
|Merkez (Amasya)
|00:37:54 26-06-2025
|40,7425
|35,78417
|9,32
|1,2
|Selçuk (İzmir)
|00:35:20 26-06-2025
|37,93694
|27,40778
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:40:52 25-06-2025
|38,05389
|37,53333
|7,01
|1,7
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:40:51 25-06-2025
|38,0682
|37,5693
|5
|1,6
|Akdağmadeni (Yozgat)
|23:30:00 25-06-2025
|39,70306
|35,74056
|14,44
|1,4
|OLUKOZU-AKDAGMADENI (YOZGAT)
|23:30:00 25-06-2025
|39,7022
|35,764
|10,7
|1,9
|Marmara Denizi - [19.65 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|23:25:30 25-06-2025
|40,84944
|28,39972
|15,69
|3,1
|MARMARA DENIZI
|23:25:30 25-06-2025
|40,837
|28,4128
|9,8
|3,4
|Marmara Denizi - [19.15 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|23:20:05 25-06-2025
|40,85417
|28,40028
|12,74
|2,1
|MARMARA DENIZI
|23:20:05 25-06-2025
|40,8533
|28,4233
|9,6
|2,4
|Ege Denizi - [13.19 km] Foça (İzmir)
|23:18:19 25-06-2025
|38,81194
|26,70389
|11,44
|2,1
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:18:19 25-06-2025
|38,8207
|26,7197
|5,5
|2,4
|Divriği (Sivas)
|23:13:37 25-06-2025
|39,51
|38,17917
|6,99
|1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.23 km] Foça (İzmir)
|22:33:11 25-06-2025
|38,56056
|26,75611
|13,22
|2,3
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:33:11 25-06-2025
|38,572
|26,7788
|7,8
|2,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:24:26 25-06-2025
|39,2303
|29,043
|10,1
|1,3
|Simav (Kütahya)
|22:24:25 25-06-2025
|39,2375
|28,97194
|7,1
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|22:11:47 25-06-2025
|39,18611
|40,31472
|7
|1,4
|CANAKCI-KIGI (BINGOL)
|22:11:46 25-06-2025
|39,1727
|40,3033
|14,3
|1,9
|Akdeniz - [78.71 km] Kaş (Antalya)
|21:56:07 25-06-2025
|35,7975
|28,67472
|7,55
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:34:18 25-06-2025
|38,09056
|38,34944
|10,19
|1,6
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|21:34:18 25-06-2025
|38,1007
|38,3397
|7,5
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|21:28:28 25-06-2025
|38,19167
|37,86222
|6,03
|1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|21:12:28 25-06-2025
|38,14361
|36,87667
|8,86
|1,4
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:12:27 25-06-2025
|38,126
|36,8595
|8,4
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|21:06:48 25-06-2025
|39,38167
|40,30944
|12,21
|1,7
|KIGI (BINGOL)
|21:06:48 25-06-2025
|39,3662
|40,3303
|7,3
|2
|Pütürge (Malatya)
|21:02:20 25-06-2025
|38,18556
|38,61083
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|20:52:17 25-06-2025
|38,18778
|38,61028
|10,75
|1,5
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|20:52:15 25-06-2025
|38,2125
|38,5503
|26,9
|1,6
|Marmara Denizi - [16.20 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|20:42:38 25-06-2025
|40,86889
|28,43972
|13,18
|1,3
|MARMARA DENIZI
|20:42:38 25-06-2025
|40,8468
|28,3862
|5,3
|1,8
|Mamak (Ankara)
|20:09:54 25-06-2025
|39,93722
|33,11944
|5,81
|1
|UZUNLAR-AKYURT (ANKARA)
|20:09:49 25-06-2025
|40,1982
|33,1248
|12,7
|1,6
|Yığılca (Düzce)
|20:07:38 25-06-2025
|40,96
|31,63361
|7
|1,1
|Lazkiye (Suriye) - [09.00 km] Yayladağı (Hatay)
|19:38:53 25-06-2025
|35,82444
|36,02333
|12,01
|1,9
|SURIYE
|19:38:50 25-06-2025
|35,669
|35,91
|8,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|19:34:30 25-06-2025
|39,22889
|28,96694
|7,03
|1
|GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA)
|19:34:27 25-06-2025
|39,1692
|28,8765
|9,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:22:26 25-06-2025
|39,2975
|28,91889
|6,04
|1,3
|GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:22:23 25-06-2025
|39,085
|29,0395
|3,7
|1,6
|ALTINYAYLA (BURDUR)
|19:11:33 25-06-2025
|36,9935
|29,5597
|4,5
|1,7
|Altınyayla (Burdur)
|19:11:32 25-06-2025
|37,00083
|29,57694
|16,62
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|18:51:48 25-06-2025
|38,52833
|37,97194
|7
|1,1
|Soma (Manisa)
|18:12:18 25-06-2025
|39,05944
|27,56139
|7,03
|1,3
|ARPASEKI-KINIK (IZMIR)
|18:12:16 25-06-2025
|39,0803
|27,5127
|9,1
|1,6
|Divriği (Sivas)
|18:04:05 25-06-2025
|39,49361
|38,17833
|6,99
|1,8
|CITME-DIVRIGI (SIVAS)
|18:04:04 25-06-2025
|39,5393
|38,2195
|5
|2,1
|Sivrice (Elazığ)
|16:57:34 25-06-2025
|38,36806
|38,92056
|7
|1,6
|UYANIK-KALE (MALATYA)
|16:57:31 25-06-2025
|38,3325
|38,858
|17,2
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|16:36:53 25-06-2025
|38,24806
|37,77528
|8,03
|2,3
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|16:36:53 25-06-2025
|38,2807
|37,8033
|1,5
|2,2
|Varto (Muş)
|16:31:24 25-06-2025
|39,16889
|41,46278
|7,11
|2
|COBANDAGI-VARTO (MUS)
|16:31:24 25-06-2025
|39,2463
|41,4638
|3,9
|2,2
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:34:02 25-06-2025
|38,1848
|37,3498
|5
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:34:01 25-06-2025
|38,22639
|37,33889
|0,5
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|15:28:26 25-06-2025
|38,27278
|38,67722
|11,39
|2,1
|KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
|15:28:24 25-06-2025
|38,3732
|38,8868
|62,4
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|15:27:27 25-06-2025
|38,26972
|38,67833
|13,8
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|15:13:39 25-06-2025
|38,27611
|38,82861
|8,86
|1,8
|CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2025.06.25 15:13:39)
|15:13:39 25-06-2025
|38,3197
|38,8775
|7,2
|1,7
|Büyükorhan (Bursa)
|13:31:47 25-06-2025
|39,805
|28,82917
|11,1
|2,8
|AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) REVIZE01 (2025.06.25 13:31:47)
|13:31:47 25-06-2025
|39,8033
|28,8175
|6,8
|2,8
|Biga (Çanakkale)
|13:12:49 25-06-2025
|40,31472
|27,02139
|7
|1,4
|SELVI-BIGA (CANAKKALE)
|13:12:48 25-06-2025
|40,2908
|27,0662
|23,3
|1,7
|Çayırlı (Erzincan)
|12:41:48 25-06-2025
|39,86944
|39,88333
|6,86
|1,4
|Kula (Manisa)
|12:38:42 25-06-2025
|38,53778
|28,51417
|5,08
|1,1
|Viranşehir (Şanlıurfa)
|12:37:22 25-06-2025
|37,20361
|40,03111
|30,03
|1,1
|Soma (Manisa)
|12:12:32 25-06-2025
|39,08639
|27,53167
|6,46
|1,5
|ADIL-SOMA (MANISA)
|12:12:30 25-06-2025
|39,1017
|27,6258
|0
|1,9
|İnönü (Eskişehir)
|12:05:43 25-06-2025
|39,75417
|30,17028
|7
|1,3
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|12:02:52 25-06-2025
|36,2293
|33,7917
|0
|1,4
|MARMARA DENIZI
|11:24:06 25-06-2025
|40,8533
|28,3978
|16,6
|2,4
|Marmara Denizi - [21.29 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|11:24:05 25-06-2025
|40,83778
|28,38639
|13,16
|2,2
|Marmara Denizi - [21.04 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|11:20:36 25-06-2025
|40,83583
|28,4
|8,04
|1,5
|Baskil (Elazığ)
|10:40:09 25-06-2025
|38,4175
|38,84222
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|10:34:24 25-06-2025
|38,38361
|38,86972
|7
|1,2
|Şenkaya (Erzurum)
|09:59:00 25-06-2025
|40,74333
|42,39667
|7
|1,7
|GULVEREN-SENKAYA (ERZURUM)
|09:58:59 25-06-2025
|40,7343
|42,3837
|4,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|09:53:54 25-06-2025
|39,20611
|28,99444
|10,83
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:53:54 25-06-2025
|39,2423
|29,0177
|5,9
|2
|Şenkaya (Erzurum)
|09:47:52 25-06-2025
|40,70472
|42,30806
|7
|1
|Ulaş (Sivas)
|09:24:51 25-06-2025
|39,39056
|37,27722
|7
|1,6
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|09:24:51 25-06-2025
|39,4222
|37,241
|11,3
|1,6
|Ulaş (Sivas)
|09:20:44 25-06-2025
|39,42583
|37,28472
|7,17
|1,7
|Ulaş (Sivas)
|08:43:00 25-06-2025
|39,38861
|37,2725
|7
|1,8
|KAYAPINAR-ULAS (SIVAS)
|08:42:59 25-06-2025
|39,4418
|37,1815
|4,1
|1,9
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|08:41:22 25-06-2025
|39,4288
|37,2978
|14,9
|1,8
|Ulaş (Sivas)
|08:41:21 25-06-2025
|39,40306
|37,26111
|7,05
|1,7
|Akdeniz - [48.98 km] Seydikemer (Muğla)
|08:05:46 25-06-2025
|36,11361
|28,79167
|8,57
|1,6
|AKDENIZ
|08:05:45 25-06-2025
|36,1267
|28,8532
|24
|1,9
|Ceyhan (Adana)
|07:47:38 25-06-2025
|37,04778
|35,74083
|7
|1,2
|BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA)
|07:47:37 25-06-2025
|37,0433
|35,7367
|23,9
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:33:09 25-06-2025
|38,36389
|37,375
|6,69
|1,4
|Başkale (Van)
|07:23:16 25-06-2025
|37,90944
|44,18694
|4,34
|2,8
|ILICAK-BASKALE (VAN)
|07:23:16 25-06-2025
|37,849
|44,1735
|5
|3,1
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [11.54 km] Dikili (İzmir)
|07:00:13 25-06-2025
|38,85139
|26,8425
|13,9
|2,7
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:00:13 25-06-2025
|38,8503
|26,8413
|14,9
|2,9
|Ulaş (Sivas)
|05:40:28 25-06-2025
|39,37667
|37,28389
|7
|1
|Refahiye (Erzincan)
|05:25:41 25-06-2025
|39,90806
|38,62
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|04:51:37 25-06-2025
|39,21111
|28,9875
|7
|1,2
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|03:58:54 25-06-2025
|39,441
|37,2557
|12,4
|1,5
|Ulaş (Sivas)
|03:58:53 25-06-2025
|39,41917
|37,31
|8,45
|1,6
|Tuşba (Van)
|03:56:26 25-06-2025
|38,77972
|43,51306
|7
|1,4
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|03:56:13 25-06-2025
|39,4067
|37,2143
|8,2
|1,7
|Ulaş (Sivas)
|03:56:12 25-06-2025
|39,40361
|37,29
|7
|1,6
|Ulaş (Sivas)
|03:54:34 25-06-2025
|39,39833
|37,25222
|7
|1,8
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|03:54:33 25-06-2025
|39,4337
|37,2425
|5
|2,1
|Ulaş (Sivas)
|03:33:51 25-06-2025
|39,41167
|37,29639
|10,34
|1,2
|Ulaş (Sivas)
|03:11:59 25-06-2025
|39,3975
|37,28972
|6,92
|1
|Divriği (Sivas)
|03:05:14 25-06-2025
|39,58028
|38,14
|6,91
|0,9
|Saray (Van)
|02:55:34 25-06-2025
|38,57444
|44,17028
|6,98
|1
|Ulaş (Sivas)
|02:42:15 25-06-2025
|39,42361
|37,3225
|5,16
|1,1
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|02:42:14 25-06-2025
|39,4072
|37,2352
|5,5
|1,3
|Ulaş (Sivas)
|02:39:49 25-06-2025
|39,39333
|37,27778
|7,04
|1
|KARAGOL-ULAS (SIVAS)
|02:37:41 25-06-2025
|39,4748
|37,3718
|5,9
|1,4
|Ulaş (Sivas)
|02:37:40 25-06-2025
|39,42194
|37,28833
|6,99
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|02:24:45 25-06-2025
|39,21056
|40,22833
|7,8
|2,2
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|02:24:45 25-06-2025
|39,1813
|40,2663
|7,1
|2,2
|Palu (Elazığ)
|02:13:11 25-06-2025
|38,71361
|40,04028
|6,98
|1,5
|KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG)
|02:13:10 25-06-2025
|38,736
|40,0382
|4,5
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|ASAGIYOLDUZU-(AGRI)
|01:37:51 26-06-2025
|39,7833
|43,0587
|23,4
|1,6
|MARMARA DENIZI
|01:03:28 26-06-2025
|40,8238
|28,1627
|13,3
|1,8
|Pasinler (Erzurum)
|00:56:47 26-06-2025
|39,8425
|41,45167
|7,06
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:43:51 26-06-2025
|38,02444
|37,67583
|7
|1
|Merkez (Amasya)
|00:37:54 26-06-2025
|40,7425
|35,78417
|9,32
|1,2
|Selçuk (İzmir)
|00:35:20 26-06-2025
|37,93694
|27,40778
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:40:52 25-06-2025
|38,05389
|37,53333
|7,01
|1,7
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:40:51 25-06-2025
|38,0682
|37,5693
|5
|1,6
|Akdağmadeni (Yozgat)
|23:30:00 25-06-2025
|39,70306
|35,74056
|14,44
|1,4
|OLUKOZU-AKDAGMADENI (YOZGAT)
|23:30:00 25-06-2025
|39,7022
|35,764
|10,7
|1,9
|Marmara Denizi - [19.65 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|23:25:30 25-06-2025
|40,84944
|28,39972
|15,69
|3,1
|MARMARA DENIZI
|23:25:30 25-06-2025
|40,837
|28,4128
|9,8
|3,4
|Marmara Denizi - [19.15 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|23:20:05 25-06-2025
|40,85417
|28,40028
|12,74
|2,1
|MARMARA DENIZI
|23:20:05 25-06-2025
|40,8533
|28,4233
|9,6
|2,4
|Ege Denizi - [13.19 km] Foça (İzmir)
|23:18:19 25-06-2025
|38,81194
|26,70389
|11,44
|2,1
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:18:19 25-06-2025
|38,8207
|26,7197
|5,5
|2,4
|Divriği (Sivas)
|23:13:37 25-06-2025
|39,51
|38,17917
|6,99
|1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.23 km] Foça (İzmir)
|22:33:11 25-06-2025
|38,56056
|26,75611
|13,22
|2,3
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:33:11 25-06-2025
|38,572
|26,7788
|7,8
|2,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:24:26 25-06-2025
|39,2303
|29,043
|10,1
|1,3
|Simav (Kütahya)
|22:24:25 25-06-2025
|39,2375
|28,97194
|7,1
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|22:11:47 25-06-2025
|39,18611
|40,31472
|7
|1,4
|CANAKCI-KIGI (BINGOL)
|22:11:46 25-06-2025
|39,1727
|40,3033
|14,3
|1,9
|Akdeniz - [78.71 km] Kaş (Antalya)
|21:56:07 25-06-2025
|35,7975
|28,67472
|7,55
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:34:18 25-06-2025
|38,09056
|38,34944
|10,19
|1,6
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|21:34:18 25-06-2025
|38,1007
|38,3397
|7,5
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|21:28:28 25-06-2025
|38,19167
|37,86222
|6,03
|1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|21:12:28 25-06-2025
|38,14361
|36,87667
|8,86
|1,4
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:12:27 25-06-2025
|38,126
|36,8595
|8,4
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|21:06:48 25-06-2025
|39,38167
|40,30944
|12,21
|1,7
|KIGI (BINGOL)
|21:06:48 25-06-2025
|39,3662
|40,3303
|7,3
|2
|Pütürge (Malatya)
|21:02:20 25-06-2025
|38,18556
|38,61083
|7
|1
|Pütürge (Malatya)
|20:52:17 25-06-2025
|38,18778
|38,61028
|10,75
|1,5
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|20:52:15 25-06-2025
|38,2125
|38,5503
|26,9
|1,6
|Marmara Denizi - [16.20 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|20:42:38 25-06-2025
|40,86889
|28,43972
|13,18
|1,3
|MARMARA DENIZI
|20:42:38 25-06-2025
|40,8468
|28,3862
|5,3
|1,8
|Mamak (Ankara)
|20:09:54 25-06-2025
|39,93722
|33,11944
|5,81
|1
|UZUNLAR-AKYURT (ANKARA)
|20:09:49 25-06-2025
|40,1982
|33,1248
|12,7
|1,6
|Yığılca (Düzce)
|20:07:38 25-06-2025
|40,96
|31,63361
|7
|1,1
|Lazkiye (Suriye) - [09.00 km] Yayladağı (Hatay)
|19:38:53 25-06-2025
|35,82444
|36,02333
|12,01
|1,9
|SURIYE
|19:38:50 25-06-2025
|35,669
|35,91
|8,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|19:34:30 25-06-2025
|39,22889
|28,96694
|7,03
|1
|GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA)
|19:34:27 25-06-2025
|39,1692
|28,8765
|9,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:22:26 25-06-2025
|39,2975
|28,91889
|6,04
|1,3
|GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:22:23 25-06-2025
|39,085
|29,0395
|3,7
|1,6
|ALTINYAYLA (BURDUR)
|19:11:33 25-06-2025
|36,9935
|29,5597
|4,5
|1,7
|Altınyayla (Burdur)
|19:11:32 25-06-2025
|37,00083
|29,57694
|16,62
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|18:51:48 25-06-2025
|38,52833
|37,97194
|7
|1,1
|Soma (Manisa)
|18:12:18 25-06-2025
|39,05944
|27,56139
|7,03
|1,3
|ARPASEKI-KINIK (IZMIR)
|18:12:16 25-06-2025
|39,0803
|27,5127
|9,1
|1,6
|Divriği (Sivas)
|18:04:05 25-06-2025
|39,49361
|38,17833
|6,99
|1,8
|CITME-DIVRIGI (SIVAS)
|18:04:04 25-06-2025
|39,5393
|38,2195
|5
|2,1
|Sivrice (Elazığ)
|16:57:34 25-06-2025
|38,36806
|38,92056
|7
|1,6
|UYANIK-KALE (MALATYA)
|16:57:31 25-06-2025
|38,3325
|38,858
|17,2
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|16:36:53 25-06-2025
|38,24806
|37,77528
|8,03
|2,3
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|16:36:53 25-06-2025
|38,2807
|37,8033
|1,5
|2,2
|Varto (Muş)
|16:31:24 25-06-2025
|39,16889
|41,46278
|7,11
|2
|COBANDAGI-VARTO (MUS)
|16:31:24 25-06-2025
|39,2463
|41,4638
|3,9
|2,2
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:34:02 25-06-2025
|38,1848
|37,3498
|5
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:34:01 25-06-2025
|38,22639
|37,33889
|0,5
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|15:28:26 25-06-2025
|38,27278
|38,67722
|11,39
|2,1
|KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
|15:28:24 25-06-2025
|38,3732
|38,8868
|62,4
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|15:27:27 25-06-2025
|38,26972
|38,67833
|13,8
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|15:13:39 25-06-2025
|38,27611
|38,82861
|8,86
|1,8
|CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2025.06.25 15:13:39)
|15:13:39 25-06-2025
|38,3197
|38,8775
|7,2
|1,7
|Büyükorhan (Bursa)
|13:31:47 25-06-2025
|39,805
|28,82917
|11,1
|2,8
|AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) REVIZE01 (2025.06.25 13:31:47)
|13:31:47 25-06-2025
|39,8033
|28,8175
|6,8
|2,8
|Biga (Çanakkale)
|13:12:49 25-06-2025
|40,31472
|27,02139
|7
|1,4
|SELVI-BIGA (CANAKKALE)
|13:12:48 25-06-2025
|40,2908
|27,0662
|23,3
|1,7
|Çayırlı (Erzincan)
|12:41:48 25-06-2025
|39,86944
|39,88333
|6,86
|1,4
|Kula (Manisa)
|12:38:42 25-06-2025
|38,53778
|28,51417
|5,08
|1,1
|Viranşehir (Şanlıurfa)
|12:37:22 25-06-2025
|37,20361
|40,03111
|30,03
|1,1
|Soma (Manisa)
|12:12:32 25-06-2025
|39,08639
|27,53167
|6,46
|1,5
|ADIL-SOMA (MANISA)
|12:12:30 25-06-2025
|39,1017
|27,6258
|0
|1,9
|İnönü (Eskişehir)
|12:05:43 25-06-2025
|39,75417
|30,17028
|7
|1,3
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|12:02:52 25-06-2025
|36,2293
|33,7917
|0
|1,4
|MARMARA DENIZI
|11:24:06 25-06-2025
|40,8533
|28,3978
|16,6
|2,4
|Marmara Denizi - [21.29 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|11:24:05 25-06-2025
|40,83778
|28,38639
|13,16
|2,2
|Marmara Denizi - [21.04 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|11:20:36 25-06-2025
|40,83583
|28,4
|8,04
|1,5
|Baskil (Elazığ)
|10:40:09 25-06-2025
|38,4175
|38,84222
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|10:34:24 25-06-2025
|38,38361
|38,86972
|7
|1,2
|Şenkaya (Erzurum)
|09:59:00 25-06-2025
|40,74333
|42,39667
|7
|1,7
|GULVEREN-SENKAYA (ERZURUM)
|09:58:59 25-06-2025
|40,7343
|42,3837
|4,7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|09:53:54 25-06-2025
|39,20611
|28,99444
|10,83
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:53:54 25-06-2025
|39,2423
|29,0177
|5,9
|2
|Şenkaya (Erzurum)
|09:47:52 25-06-2025
|40,70472
|42,30806
|7
|1
|Ulaş (Sivas)
|09:24:51 25-06-2025
|39,39056
|37,27722
|7
|1,6
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|09:24:51 25-06-2025
|39,4222
|37,241
|11,3
|1,6
|Ulaş (Sivas)
|09:20:44 25-06-2025
|39,42583
|37,28472
|7,17
|1,7
|Ulaş (Sivas)
|08:43:00 25-06-2025
|39,38861
|37,2725
|7
|1,8
|KAYAPINAR-ULAS (SIVAS)
|08:42:59 25-06-2025
|39,4418
|37,1815
|4,1
|1,9
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|08:41:22 25-06-2025
|39,4288
|37,2978
|14,9
|1,8
|Ulaş (Sivas)
|08:41:21 25-06-2025
|39,40306
|37,26111
|7,05
|1,7
|Akdeniz - [48.98 km] Seydikemer (Muğla)
|08:05:46 25-06-2025
|36,11361
|28,79167
|8,57
|1,6
|AKDENIZ
|08:05:45 25-06-2025
|36,1267
|28,8532
|24
|1,9
|Ceyhan (Adana)
|07:47:38 25-06-2025
|37,04778
|35,74083
|7
|1,2
|BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA)
|07:47:37 25-06-2025
|37,0433
|35,7367
|23,9
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:33:09 25-06-2025
|38,36389
|37,375
|6,69
|1,4
|Başkale (Van)
|07:23:16 25-06-2025
|37,90944
|44,18694
|4,34
|2,8
|ILICAK-BASKALE (VAN)
|07:23:16 25-06-2025
|37,849
|44,1735
|5
|3,1
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [11.54 km] Dikili (İzmir)
|07:00:13 25-06-2025
|38,85139
|26,8425
|13,9
|2,7
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:00:13 25-06-2025
|38,8503
|26,8413
|14,9
|2,9
|Ulaş (Sivas)
|05:40:28 25-06-2025
|39,37667
|37,28389
|7
|1
|Refahiye (Erzincan)
|05:25:41 25-06-2025
|39,90806
|38,62
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|04:51:37 25-06-2025
|39,21111
|28,9875
|7
|1,2
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|03:58:54 25-06-2025
|39,441
|37,2557
|12,4
|1,5
|Ulaş (Sivas)
|03:58:53 25-06-2025
|39,41917
|37,31
|8,45
|1,6
|Tuşba (Van)
|03:56:26 25-06-2025
|38,77972
|43,51306
|7
|1,4
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|03:56:13 25-06-2025
|39,4067
|37,2143
|8,2
|1,7
|Ulaş (Sivas)
|03:56:12 25-06-2025
|39,40361
|37,29
|7
|1,6
|Ulaş (Sivas)
|03:54:34 25-06-2025
|39,39833
|37,25222
|7
|1,8
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|03:54:33 25-06-2025
|39,4337
|37,2425
|5
|2,1
|Ulaş (Sivas)
|03:33:51 25-06-2025
|39,41167
|37,29639
|10,34
|1,2
|Ulaş (Sivas)
|03:11:59 25-06-2025
|39,3975
|37,28972
|6,92
|1
|Divriği (Sivas)
|03:05:14 25-06-2025
|39,58028
|38,14
|6,91
|0,9
|Saray (Van)
|02:55:34 25-06-2025
|38,57444
|44,17028
|6,98
|1
|Ulaş (Sivas)
|02:42:15 25-06-2025
|39,42361
|37,3225
|5,16
|1,1
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|02:42:14 25-06-2025
|39,4072
|37,2352
|5,5
|1,3
|Ulaş (Sivas)
|02:39:49 25-06-2025
|39,39333
|37,27778
|7,04
|1
|KARAGOL-ULAS (SIVAS)
|02:37:41 25-06-2025
|39,4748
|37,3718
|5,9
|1,4
|Ulaş (Sivas)
|02:37:40 25-06-2025
|39,42194
|37,28833
|6,99
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|02:24:45 25-06-2025
|39,21056
|40,22833
|7,8
|2,2
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|02:24:45 25-06-2025
|39,1813
|40,2663
|7,1
|2,2
|Palu (Elazığ)
|02:13:11 25-06-2025
|38,71361
|40,04028
|6,98
|1,5
|KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG)
|02:13:10 25-06-2025
|38,736
|40,0382
|4,5
|1,7
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