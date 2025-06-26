Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Haziran 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 26 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Haziran 2025
son dakika deprem mi oldu?

26 Haziran 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ASAGIYOLDUZU-(AGRI) 01:37:51 26-06-2025 39,7833 43,0587 23,4 1,6
MARMARA DENIZI 01:03:28 26-06-2025 40,8238 28,1627 13,3 1,8
Pasinler (Erzurum) 00:56:47 26-06-2025 39,8425 41,45167 7,06 1,1
Doğanşehir (Malatya) 00:43:51 26-06-2025 38,02444 37,67583 7 1
Merkez (Amasya) 00:37:54 26-06-2025 40,7425 35,78417 9,32 1,2
Selçuk (İzmir) 00:35:20 26-06-2025 37,93694 27,40778 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:40:52 25-06-2025 38,05389 37,53333 7,01 1,7
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:40:51 25-06-2025 38,0682 37,5693 5 1,6
Akdağmadeni (Yozgat) 23:30:00 25-06-2025 39,70306 35,74056 14,44 1,4
OLUKOZU-AKDAGMADENI (YOZGAT) 23:30:00 25-06-2025 39,7022 35,764 10,7 1,9
Marmara Denizi - [19.65 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:25:30 25-06-2025 40,84944 28,39972 15,69 3,1
MARMARA DENIZI 23:25:30 25-06-2025 40,837 28,4128 9,8 3,4
Marmara Denizi - [19.15 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:20:05 25-06-2025 40,85417 28,40028 12,74 2,1
MARMARA DENIZI 23:20:05 25-06-2025 40,8533 28,4233 9,6 2,4
Ege Denizi - [13.19 km] Foça (İzmir) 23:18:19 25-06-2025 38,81194 26,70389 11,44 2,1
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:18:19 25-06-2025 38,8207 26,7197 5,5 2,4
Divriği (Sivas) 23:13:37 25-06-2025 39,51 38,17917 6,99 1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.23 km] Foça (İzmir) 22:33:11 25-06-2025 38,56056 26,75611 13,22 2,3
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 22:33:11 25-06-2025 38,572 26,7788 7,8 2,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:24:26 25-06-2025 39,2303 29,043 10,1 1,3
Simav (Kütahya) 22:24:25 25-06-2025 39,2375 28,97194 7,1 1,2
Kiğı (Bingöl) 22:11:47 25-06-2025 39,18611 40,31472 7 1,4
CANAKCI-KIGI (BINGOL) 22:11:46 25-06-2025 39,1727 40,3033 14,3 1,9
Akdeniz - [78.71 km] Kaş (Antalya) 21:56:07 25-06-2025 35,7975 28,67472 7,55 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 21:34:18 25-06-2025 38,09056 38,34944 10,19 1,6
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:34:18 25-06-2025 38,1007 38,3397 7,5 1,6
Doğanşehir (Malatya) 21:28:28 25-06-2025 38,19167 37,86222 6,03 1
Afşin (Kahramanmaraş) 21:12:28 25-06-2025 38,14361 36,87667 8,86 1,4
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:12:27 25-06-2025 38,126 36,8595 8,4 1,4
Kiğı (Bingöl) 21:06:48 25-06-2025 39,38167 40,30944 12,21 1,7
KIGI (BINGOL) 21:06:48 25-06-2025 39,3662 40,3303 7,3 2
Pütürge (Malatya) 21:02:20 25-06-2025 38,18556 38,61083 7 1
Pütürge (Malatya) 20:52:17 25-06-2025 38,18778 38,61028 10,75 1,5
GULUMUSAGI-(MALATYA) 20:52:15 25-06-2025 38,2125 38,5503 26,9 1,6
Marmara Denizi - [16.20 km] Büyükçekmece (İstanbul) 20:42:38 25-06-2025 40,86889 28,43972 13,18 1,3
MARMARA DENIZI 20:42:38 25-06-2025 40,8468 28,3862 5,3 1,8
Mamak (Ankara) 20:09:54 25-06-2025 39,93722 33,11944 5,81 1
UZUNLAR-AKYURT (ANKARA) 20:09:49 25-06-2025 40,1982 33,1248 12,7 1,6
Yığılca (Düzce) 20:07:38 25-06-2025 40,96 31,63361 7 1,1
Lazkiye (Suriye) - [09.00 km] Yayladağı (Hatay) 19:38:53 25-06-2025 35,82444 36,02333 12,01 1,9
SURIYE 19:38:50 25-06-2025 35,669 35,91 8,7 1,9
Simav (Kütahya) 19:34:30 25-06-2025 39,22889 28,96694 7,03 1
GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) 19:34:27 25-06-2025 39,1692 28,8765 9,2 1,4
Simav (Kütahya) 19:22:26 25-06-2025 39,2975 28,91889 6,04 1,3
GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) 19:22:23 25-06-2025 39,085 29,0395 3,7 1,6
ALTINYAYLA (BURDUR) 19:11:33 25-06-2025 36,9935 29,5597 4,5 1,7
Altınyayla (Burdur) 19:11:32 25-06-2025 37,00083 29,57694 16,62 1,5
Yazıhan (Malatya) 18:51:48 25-06-2025 38,52833 37,97194 7 1,1
Soma (Manisa) 18:12:18 25-06-2025 39,05944 27,56139 7,03 1,3
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 18:12:16 25-06-2025 39,0803 27,5127 9,1 1,6
Divriği (Sivas) 18:04:05 25-06-2025 39,49361 38,17833 6,99 1,8
CITME-DIVRIGI (SIVAS) 18:04:04 25-06-2025 39,5393 38,2195 5 2,1
Sivrice (Elazığ) 16:57:34 25-06-2025 38,36806 38,92056 7 1,6
UYANIK-KALE (MALATYA) 16:57:31 25-06-2025 38,3325 38,858 17,2 1,6
Akçadağ (Malatya) 16:36:53 25-06-2025 38,24806 37,77528 8,03 2,3
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 16:36:53 25-06-2025 38,2807 37,8033 1,5 2,2
Varto (Muş) 16:31:24 25-06-2025 39,16889 41,46278 7,11 2
COBANDAGI-VARTO (MUS) 16:31:24 25-06-2025 39,2463 41,4638 3,9 2,2
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:34:02 25-06-2025 38,1848 37,3498 5 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:34:01 25-06-2025 38,22639 37,33889 0,5 1,7
Battalgazi (Malatya) 15:28:26 25-06-2025 38,27278 38,67722 11,39 2,1
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) 15:28:24 25-06-2025 38,3732 38,8868 62,4 1,9
Battalgazi (Malatya) 15:27:27 25-06-2025 38,26972 38,67833 13,8 1,7
Pütürge (Malatya) 15:13:39 25-06-2025 38,27611 38,82861 8,86 1,8
CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2025.06.25 15:13:39) 15:13:39 25-06-2025 38,3197 38,8775 7,2 1,7
Büyükorhan (Bursa) 13:31:47 25-06-2025 39,805 28,82917 11,1 2,8
AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) REVIZE01 (2025.06.25 13:31:47) 13:31:47 25-06-2025 39,8033 28,8175 6,8 2,8
Biga (Çanakkale) 13:12:49 25-06-2025 40,31472 27,02139 7 1,4
SELVI-BIGA (CANAKKALE) 13:12:48 25-06-2025 40,2908 27,0662 23,3 1,7
Çayırlı (Erzincan) 12:41:48 25-06-2025 39,86944 39,88333 6,86 1,4
Kula (Manisa) 12:38:42 25-06-2025 38,53778 28,51417 5,08 1,1
Viranşehir (Şanlıurfa) 12:37:22 25-06-2025 37,20361 40,03111 30,03 1,1
Soma (Manisa) 12:12:32 25-06-2025 39,08639 27,53167 6,46 1,5
ADIL-SOMA (MANISA) 12:12:30 25-06-2025 39,1017 27,6258 0 1,9
İnönü (Eskişehir) 12:05:43 25-06-2025 39,75417 30,17028 7 1,3
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:02:52 25-06-2025 36,2293 33,7917 0 1,4
MARMARA DENIZI 11:24:06 25-06-2025 40,8533 28,3978 16,6 2,4
Marmara Denizi - [21.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) 11:24:05 25-06-2025 40,83778 28,38639 13,16 2,2
Marmara Denizi - [21.04 km] Büyükçekmece (İstanbul) 11:20:36 25-06-2025 40,83583 28,4 8,04 1,5
Baskil (Elazığ) 10:40:09 25-06-2025 38,4175 38,84222 7 1,2
Kale (Malatya) 10:34:24 25-06-2025 38,38361 38,86972 7 1,2
Şenkaya (Erzurum) 09:59:00 25-06-2025 40,74333 42,39667 7 1,7
GULVEREN-SENKAYA (ERZURUM) 09:58:59 25-06-2025 40,7343 42,3837 4,7 1,9
Simav (Kütahya) 09:53:54 25-06-2025 39,20611 28,99444 10,83 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:53:54 25-06-2025 39,2423 29,0177 5,9 2
Şenkaya (Erzurum) 09:47:52 25-06-2025 40,70472 42,30806 7 1
Ulaş (Sivas) 09:24:51 25-06-2025 39,39056 37,27722 7 1,6
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 09:24:51 25-06-2025 39,4222 37,241 11,3 1,6
Ulaş (Sivas) 09:20:44 25-06-2025 39,42583 37,28472 7,17 1,7
Ulaş (Sivas) 08:43:00 25-06-2025 39,38861 37,2725 7 1,8
KAYAPINAR-ULAS (SIVAS) 08:42:59 25-06-2025 39,4418 37,1815 4,1 1,9
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 08:41:22 25-06-2025 39,4288 37,2978 14,9 1,8
Ulaş (Sivas) 08:41:21 25-06-2025 39,40306 37,26111 7,05 1,7
Akdeniz - [48.98 km] Seydikemer (Muğla) 08:05:46 25-06-2025 36,11361 28,79167 8,57 1,6
AKDENIZ 08:05:45 25-06-2025 36,1267 28,8532 24 1,9
Ceyhan (Adana) 07:47:38 25-06-2025 37,04778 35,74083 7 1,2
BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA) 07:47:37 25-06-2025 37,0433 35,7367 23,9 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:33:09 25-06-2025 38,36389 37,375 6,69 1,4
Başkale (Van) 07:23:16 25-06-2025 37,90944 44,18694 4,34 2,8
ILICAK-BASKALE (VAN) 07:23:16 25-06-2025 37,849 44,1735 5 3,1
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [11.54 km] Dikili (İzmir) 07:00:13 25-06-2025 38,85139 26,8425 13,9 2,7
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 07:00:13 25-06-2025 38,8503 26,8413 14,9 2,9
Ulaş (Sivas) 05:40:28 25-06-2025 39,37667 37,28389 7 1
Refahiye (Erzincan) 05:25:41 25-06-2025 39,90806 38,62 7 1
Simav (Kütahya) 04:51:37 25-06-2025 39,21111 28,9875 7 1,2
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 03:58:54 25-06-2025 39,441 37,2557 12,4 1,5
Ulaş (Sivas) 03:58:53 25-06-2025 39,41917 37,31 8,45 1,6
Tuşba (Van) 03:56:26 25-06-2025 38,77972 43,51306 7 1,4
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 03:56:13 25-06-2025 39,4067 37,2143 8,2 1,7
Ulaş (Sivas) 03:56:12 25-06-2025 39,40361 37,29 7 1,6
Ulaş (Sivas) 03:54:34 25-06-2025 39,39833 37,25222 7 1,8
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 03:54:33 25-06-2025 39,4337 37,2425 5 2,1
Ulaş (Sivas) 03:33:51 25-06-2025 39,41167 37,29639 10,34 1,2
Ulaş (Sivas) 03:11:59 25-06-2025 39,3975 37,28972 6,92 1
Divriği (Sivas) 03:05:14 25-06-2025 39,58028 38,14 6,91 0,9
Saray (Van) 02:55:34 25-06-2025 38,57444 44,17028 6,98 1
Ulaş (Sivas) 02:42:15 25-06-2025 39,42361 37,3225 5,16 1,1
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 02:42:14 25-06-2025 39,4072 37,2352 5,5 1,3
Ulaş (Sivas) 02:39:49 25-06-2025 39,39333 37,27778 7,04 1
KARAGOL-ULAS (SIVAS) 02:37:41 25-06-2025 39,4748 37,3718 5,9 1,4
Ulaş (Sivas) 02:37:40 25-06-2025 39,42194 37,28833 6,99 1,2
Kiğı (Bingöl) 02:24:45 25-06-2025 39,21056 40,22833 7,8 2,2
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 02:24:45 25-06-2025 39,1813 40,2663 7,1 2,2
Palu (Elazığ) 02:13:11 25-06-2025 38,71361 40,04028 6,98 1,5
KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) 02:13:10 25-06-2025 38,736 40,0382 4,5 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ASAGIYOLDUZU-(AGRI) 01:37:51 26-06-2025 39,7833 43,0587 23,4 1,6
MARMARA DENIZI 01:03:28 26-06-2025 40,8238 28,1627 13,3 1,8
Pasinler (Erzurum) 00:56:47 26-06-2025 39,8425 41,45167 7,06 1,1
Doğanşehir (Malatya) 00:43:51 26-06-2025 38,02444 37,67583 7 1
Merkez (Amasya) 00:37:54 26-06-2025 40,7425 35,78417 9,32 1,2
Selçuk (İzmir) 00:35:20 26-06-2025 37,93694 27,40778 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:40:52 25-06-2025 38,05389 37,53333 7,01 1,7
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:40:51 25-06-2025 38,0682 37,5693 5 1,6
Akdağmadeni (Yozgat) 23:30:00 25-06-2025 39,70306 35,74056 14,44 1,4
OLUKOZU-AKDAGMADENI (YOZGAT) 23:30:00 25-06-2025 39,7022 35,764 10,7 1,9
Marmara Denizi - [19.65 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:25:30 25-06-2025 40,84944 28,39972 15,69 3,1
MARMARA DENIZI 23:25:30 25-06-2025 40,837 28,4128 9,8 3,4
Marmara Denizi - [19.15 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:20:05 25-06-2025 40,85417 28,40028 12,74 2,1
MARMARA DENIZI 23:20:05 25-06-2025 40,8533 28,4233 9,6 2,4
Ege Denizi - [13.19 km] Foça (İzmir) 23:18:19 25-06-2025 38,81194 26,70389 11,44 2,1
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:18:19 25-06-2025 38,8207 26,7197 5,5 2,4
Divriği (Sivas) 23:13:37 25-06-2025 39,51 38,17917 6,99 1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.23 km] Foça (İzmir) 22:33:11 25-06-2025 38,56056 26,75611 13,22 2,3
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 22:33:11 25-06-2025 38,572 26,7788 7,8 2,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:24:26 25-06-2025 39,2303 29,043 10,1 1,3
Simav (Kütahya) 22:24:25 25-06-2025 39,2375 28,97194 7,1 1,2
Kiğı (Bingöl) 22:11:47 25-06-2025 39,18611 40,31472 7 1,4
CANAKCI-KIGI (BINGOL) 22:11:46 25-06-2025 39,1727 40,3033 14,3 1,9
Akdeniz - [78.71 km] Kaş (Antalya) 21:56:07 25-06-2025 35,7975 28,67472 7,55 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 21:34:18 25-06-2025 38,09056 38,34944 10,19 1,6
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:34:18 25-06-2025 38,1007 38,3397 7,5 1,6
Doğanşehir (Malatya) 21:28:28 25-06-2025 38,19167 37,86222 6,03 1
Afşin (Kahramanmaraş) 21:12:28 25-06-2025 38,14361 36,87667 8,86 1,4
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:12:27 25-06-2025 38,126 36,8595 8,4 1,4
Kiğı (Bingöl) 21:06:48 25-06-2025 39,38167 40,30944 12,21 1,7
KIGI (BINGOL) 21:06:48 25-06-2025 39,3662 40,3303 7,3 2
Pütürge (Malatya) 21:02:20 25-06-2025 38,18556 38,61083 7 1
Pütürge (Malatya) 20:52:17 25-06-2025 38,18778 38,61028 10,75 1,5
GULUMUSAGI-(MALATYA) 20:52:15 25-06-2025 38,2125 38,5503 26,9 1,6
Marmara Denizi - [16.20 km] Büyükçekmece (İstanbul) 20:42:38 25-06-2025 40,86889 28,43972 13,18 1,3
MARMARA DENIZI 20:42:38 25-06-2025 40,8468 28,3862 5,3 1,8
Mamak (Ankara) 20:09:54 25-06-2025 39,93722 33,11944 5,81 1
UZUNLAR-AKYURT (ANKARA) 20:09:49 25-06-2025 40,1982 33,1248 12,7 1,6
Yığılca (Düzce) 20:07:38 25-06-2025 40,96 31,63361 7 1,1
Lazkiye (Suriye) - [09.00 km] Yayladağı (Hatay) 19:38:53 25-06-2025 35,82444 36,02333 12,01 1,9
SURIYE 19:38:50 25-06-2025 35,669 35,91 8,7 1,9
Simav (Kütahya) 19:34:30 25-06-2025 39,22889 28,96694 7,03 1
GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) 19:34:27 25-06-2025 39,1692 28,8765 9,2 1,4
Simav (Kütahya) 19:22:26 25-06-2025 39,2975 28,91889 6,04 1,3
GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) 19:22:23 25-06-2025 39,085 29,0395 3,7 1,6
ALTINYAYLA (BURDUR) 19:11:33 25-06-2025 36,9935 29,5597 4,5 1,7
Altınyayla (Burdur) 19:11:32 25-06-2025 37,00083 29,57694 16,62 1,5
Yazıhan (Malatya) 18:51:48 25-06-2025 38,52833 37,97194 7 1,1
Soma (Manisa) 18:12:18 25-06-2025 39,05944 27,56139 7,03 1,3
ARPASEKI-KINIK (IZMIR) 18:12:16 25-06-2025 39,0803 27,5127 9,1 1,6
Divriği (Sivas) 18:04:05 25-06-2025 39,49361 38,17833 6,99 1,8
CITME-DIVRIGI (SIVAS) 18:04:04 25-06-2025 39,5393 38,2195 5 2,1
Sivrice (Elazığ) 16:57:34 25-06-2025 38,36806 38,92056 7 1,6
UYANIK-KALE (MALATYA) 16:57:31 25-06-2025 38,3325 38,858 17,2 1,6
Akçadağ (Malatya) 16:36:53 25-06-2025 38,24806 37,77528 8,03 2,3
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 16:36:53 25-06-2025 38,2807 37,8033 1,5 2,2
Varto (Muş) 16:31:24 25-06-2025 39,16889 41,46278 7,11 2
COBANDAGI-VARTO (MUS) 16:31:24 25-06-2025 39,2463 41,4638 3,9 2,2
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:34:02 25-06-2025 38,1848 37,3498 5 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:34:01 25-06-2025 38,22639 37,33889 0,5 1,7
Battalgazi (Malatya) 15:28:26 25-06-2025 38,27278 38,67722 11,39 2,1
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) 15:28:24 25-06-2025 38,3732 38,8868 62,4 1,9
Battalgazi (Malatya) 15:27:27 25-06-2025 38,26972 38,67833 13,8 1,7
Pütürge (Malatya) 15:13:39 25-06-2025 38,27611 38,82861 8,86 1,8
CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2025.06.25 15:13:39) 15:13:39 25-06-2025 38,3197 38,8775 7,2 1,7
Büyükorhan (Bursa) 13:31:47 25-06-2025 39,805 28,82917 11,1 2,8
AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) REVIZE01 (2025.06.25 13:31:47) 13:31:47 25-06-2025 39,8033 28,8175 6,8 2,8
Biga (Çanakkale) 13:12:49 25-06-2025 40,31472 27,02139 7 1,4
SELVI-BIGA (CANAKKALE) 13:12:48 25-06-2025 40,2908 27,0662 23,3 1,7
Çayırlı (Erzincan) 12:41:48 25-06-2025 39,86944 39,88333 6,86 1,4
Kula (Manisa) 12:38:42 25-06-2025 38,53778 28,51417 5,08 1,1
Viranşehir (Şanlıurfa) 12:37:22 25-06-2025 37,20361 40,03111 30,03 1,1
Soma (Manisa) 12:12:32 25-06-2025 39,08639 27,53167 6,46 1,5
ADIL-SOMA (MANISA) 12:12:30 25-06-2025 39,1017 27,6258 0 1,9
İnönü (Eskişehir) 12:05:43 25-06-2025 39,75417 30,17028 7 1,3
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:02:52 25-06-2025 36,2293 33,7917 0 1,4
MARMARA DENIZI 11:24:06 25-06-2025 40,8533 28,3978 16,6 2,4
Marmara Denizi - [21.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) 11:24:05 25-06-2025 40,83778 28,38639 13,16 2,2
Marmara Denizi - [21.04 km] Büyükçekmece (İstanbul) 11:20:36 25-06-2025 40,83583 28,4 8,04 1,5
Baskil (Elazığ) 10:40:09 25-06-2025 38,4175 38,84222 7 1,2
Kale (Malatya) 10:34:24 25-06-2025 38,38361 38,86972 7 1,2
Şenkaya (Erzurum) 09:59:00 25-06-2025 40,74333 42,39667 7 1,7
GULVEREN-SENKAYA (ERZURUM) 09:58:59 25-06-2025 40,7343 42,3837 4,7 1,9
Simav (Kütahya) 09:53:54 25-06-2025 39,20611 28,99444 10,83 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:53:54 25-06-2025 39,2423 29,0177 5,9 2
Şenkaya (Erzurum) 09:47:52 25-06-2025 40,70472 42,30806 7 1
Ulaş (Sivas) 09:24:51 25-06-2025 39,39056 37,27722 7 1,6
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 09:24:51 25-06-2025 39,4222 37,241 11,3 1,6
Ulaş (Sivas) 09:20:44 25-06-2025 39,42583 37,28472 7,17 1,7
Ulaş (Sivas) 08:43:00 25-06-2025 39,38861 37,2725 7 1,8
KAYAPINAR-ULAS (SIVAS) 08:42:59 25-06-2025 39,4418 37,1815 4,1 1,9
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 08:41:22 25-06-2025 39,4288 37,2978 14,9 1,8
Ulaş (Sivas) 08:41:21 25-06-2025 39,40306 37,26111 7,05 1,7
Akdeniz - [48.98 km] Seydikemer (Muğla) 08:05:46 25-06-2025 36,11361 28,79167 8,57 1,6
AKDENIZ 08:05:45 25-06-2025 36,1267 28,8532 24 1,9
Ceyhan (Adana) 07:47:38 25-06-2025 37,04778 35,74083 7 1,2
BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA) 07:47:37 25-06-2025 37,0433 35,7367 23,9 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:33:09 25-06-2025 38,36389 37,375 6,69 1,4
Başkale (Van) 07:23:16 25-06-2025 37,90944 44,18694 4,34 2,8
ILICAK-BASKALE (VAN) 07:23:16 25-06-2025 37,849 44,1735 5 3,1
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [11.54 km] Dikili (İzmir) 07:00:13 25-06-2025 38,85139 26,8425 13,9 2,7
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 07:00:13 25-06-2025 38,8503 26,8413 14,9 2,9
Ulaş (Sivas) 05:40:28 25-06-2025 39,37667 37,28389 7 1
Refahiye (Erzincan) 05:25:41 25-06-2025 39,90806 38,62 7 1
Simav (Kütahya) 04:51:37 25-06-2025 39,21111 28,9875 7 1,2
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 03:58:54 25-06-2025 39,441 37,2557 12,4 1,5
Ulaş (Sivas) 03:58:53 25-06-2025 39,41917 37,31 8,45 1,6
Tuşba (Van) 03:56:26 25-06-2025 38,77972 43,51306 7 1,4
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 03:56:13 25-06-2025 39,4067 37,2143 8,2 1,7
Ulaş (Sivas) 03:56:12 25-06-2025 39,40361 37,29 7 1,6
Ulaş (Sivas) 03:54:34 25-06-2025 39,39833 37,25222 7 1,8
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 03:54:33 25-06-2025 39,4337 37,2425 5 2,1
Ulaş (Sivas) 03:33:51 25-06-2025 39,41167 37,29639 10,34 1,2
Ulaş (Sivas) 03:11:59 25-06-2025 39,3975 37,28972 6,92 1
Divriği (Sivas) 03:05:14 25-06-2025 39,58028 38,14 6,91 0,9
Saray (Van) 02:55:34 25-06-2025 38,57444 44,17028 6,98 1
Ulaş (Sivas) 02:42:15 25-06-2025 39,42361 37,3225 5,16 1,1
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 02:42:14 25-06-2025 39,4072 37,2352 5,5 1,3
Ulaş (Sivas) 02:39:49 25-06-2025 39,39333 37,27778 7,04 1
KARAGOL-ULAS (SIVAS) 02:37:41 25-06-2025 39,4748 37,3718 5,9 1,4
Ulaş (Sivas) 02:37:40 25-06-2025 39,42194 37,28833 6,99 1,2
Kiğı (Bingöl) 02:24:45 25-06-2025 39,21056 40,22833 7,8 2,2
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 02:24:45 25-06-2025 39,1813 40,2663 7,1 2,2
Palu (Elazığ) 02:13:11 25-06-2025 38,71361 40,04028 6,98 1,5
KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) 02:13:10 25-06-2025 38,736 40,0382 4,5 1,7
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