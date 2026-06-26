Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Haziran 2026
26.06.2026 00:00
NTV
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26 Haziran 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Doğanşehir (Malatya)
|25 Haziran 2026 22:54
|38.0672
|37.6997
|7.00
|1.60
|Saimbeyli (Adana)
|25 Haziran 2026 22:41
|37.8033
|36.1722
|7.02
|1.60
|Seydikemer (Muğla)
|25 Haziran 2026 22:41
|36.6375
|29.3531
|7.00
|1.30
|Yazıhan (Malatya)
|25 Haziran 2026 22:34
|38.5414
|38.0372
|7.05
|1.80
|Merkez (Bolu)
|25 Haziran 2026 21:35
|40.8242
|31.7275
|5.46
|1.50
|Ezine (Çanakkale)
|25 Haziran 2026 21:00
|39.7083
|26.3664
|6.96
|1.30
|Ege Denizi - [47.91 km] Ayvacık (Çanakkale)
|25 Haziran 2026 19:56
|39.0528
|25.9836
|10.16
|1.60
|Akhisar (Manisa)
|25 Haziran 2026 19:48
|39.2094
|27.9747
|7.00
|1.10
|Battalgazi (Malatya)
|25 Haziran 2026 19:43
|38.2881
|38.5847
|13.53
|1.50
|Battalgazi (Malatya)
|25 Haziran 2026 19:41
|38.2747
|38.5881
|7.23
|0.90
|Emet (Kütahya)
|25 Haziran 2026 19:22
|39.2811
|29.1594
|10.76
|1.90
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.65 km] Karaburun (İzmir)
|25 Haziran 2026 18:26
|38.6914
|26.6072
|7.19
|1.30
|Simav (Kütahya)
|25 Haziran 2026 17:49
|39.2311
|29.0061
|12.91
|2.20
|Ege Denizi - [52.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
|25 Haziran 2026 16:32
|39.0222
|25.9083
|5.72
|1.70
|Battalgazi (Malatya)
|25 Haziran 2026 16:22
|38.2833
|38.5906
|9.13
|4.00
|Ayvacık (Çanakkale)
|25 Haziran 2026 15:50
|39.5332
|26.1042
|7.90
|1.20
|Ege Denizi - [77.12 km] Çeşme (İzmir)
|25 Haziran 2026 15:43
|38.4089
|25.3861
|7.22
|2.40
|Gürün (Sivas)
|25 Haziran 2026 14:58
|38.9642
|37.3872
|7.30
|1.80
|Sivrice (Elazığ)
|25 Haziran 2026 13:53
|38.4889
|39.3244
|6.98
|1.10
|Pınarbaşı (Kayseri)
|25 Haziran 2026 12:55
|38.7417
|36.5522
|6.17
|1.60
|İvrindi (Balıkesir)
|25 Haziran 2026 12:42
|39.6086
|27.4925
|7.79
|1.20
|Ege Denizi - [52.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
|25 Haziran 2026 12:32
|39.0217
|25.9375
|6.46
|2.00
|Yahşihan (Kırıkkale)
|25 Haziran 2026 11:58
|39.8983
|33.4133
|6.96
|0.70
|Merkez (Adıyaman)
|25 Haziran 2026 11:39
|37.9400
|38.3256
|7.00
|1.10
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|25 Haziran 2026 22:56
|39.0147
|25.9598
|9.80
|1.70
|ULUKOY-(MALATYA)
|25 Haziran 2026 22:43
|38.1822
|38.5577
|21.60
|1.70
|GULDUREN-HISARCIK (KUTAHYA) REVIZE01 (2026.06.25 19:22:42)
|25 Haziran 2026 22:22
|39.2420
|29.1563
|3.80
|1.90
|GULDUREN-HISARCIK (KUTAHYA)
|25 Haziran 2026 22:22
|39.2420
|29.1563
|3.80
|2.30
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|25 Haziran 2026 20:49
|39.2283
|28.9972
|4.90
|2.40
|SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|25 Haziran 2026 20:37
|38.2103
|37.3012
|14.60
|1.50
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|25 Haziran 2026 19:32
|39.0148
|25.9603
|12.00
|1.70
|TANISIK-(MALATYA)
|25 Haziran 2026 19:22
|38.2923
|38.5805
|8.60
|3.90
|BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
|25 Haziran 2026 18:50
|39.5205
|26.0398
|10.80
|1.60
|EGE DENIZI
|25 Haziran 2026 18:43
|38.3885
|25.2013
|5.40
|2.30
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|25 Haziran 2026 16:59
|39.1615
|29.0040
|8.30
|1.60
|BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)
|25 Haziran 2026 16:40
|38.0883
|36.2587
|15.40
|1.60
|ORENPINAR-GULNAR (MERSIN)
|25 Haziran 2026 16:25
|36.4533
|33.3420
|4.20
|1.10
|ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
|25 Haziran 2026 15:55
|38.7632
|36.5117
|7.10
|1.80
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|25 Haziran 2026 15:32
|39.0003
|25.7833
|7.10
|2.40
|MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|25 Haziran 2026 14:33
|38.1143
|36.5127
|7.90
|1.90
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|25 Haziran 2026 14:06
|34.9743
|25.2072
|5.00
|3.30
|DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI)
|25 Haziran 2026 13:36
|39.5328
|39.8965
|1.90
|1.40
|DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI)
|25 Haziran 2026 13:34
|39.5282
|39.8797
|5.00
|1.60
|BASKALECIK-PULUMUR (TUNCELI)
|25 Haziran 2026 13:27
|39.5342
|39.8442
|3.80
|1.50
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|25 Haziran 2026 12:59
|39.1673
|29.0375
|5.00
|0.80
|COBANISA-KUYUCAK (AYDIN)
|25 Haziran 2026 12:56
|37.9550
|28.4948
|5.30
|1.50
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|25 Haziran 2026 12:31
|39.1118
|28.2935
|12.00
|2.10
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|25 Haziran 2026 12:23
|37.8747
|26.8667
|1.40
|1.70
|DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|25 Haziran 2026 11:53
|38.4278
|26.4378
|2.40
|2.00
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|25 Haziran 2026 11:51
|37.8618
|26.8875
|5.40
|3.40