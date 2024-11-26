Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 26 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
26 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Biga (Çanakkale)
|01:12:48 26-11-2024
|40,31667
|27,44222
|6,94
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|00:56:03 26-11-2024
|37,97028
|38,14083
|6,98
|1,3
|Akdeniz - [43.14 km] Marmaris (Muğla)
|00:50:49 26-11-2024
|36,3575
|28,45028
|32,42
|2,2
|AKDENIZ
|00:50:48 26-11-2024
|36,3378
|28,4265
|32,9
|2,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|00:48:13 26-11-2024
|37,16806
|36,68833
|6,91
|1
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|00:33:42 26-11-2024
|37,9047
|27,585
|1,2
|2
|Germencik (Aydın)
|00:33:42 26-11-2024
|37,90528
|27,61028
|5,34
|2
|DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)
|00:28:44 26-11-2024
|37,8968
|27,6112
|10,6
|2,3
|Germencik (Aydın)
|00:28:43 26-11-2024
|37,91056
|27,6025
|7
|2,2
|Germencik (Aydın)
|00:25:55 26-11-2024
|37,88528
|27,59306
|7
|1,9
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|00:25:54 26-11-2024
|37,8827
|27,5828
|7,3
|1,9
|GERMENCIK (AYDIN)
|00:24:44 26-11-2024
|37,867
|27,6212
|7,2
|2,3
|Germencik (Aydın)
|00:24:44 26-11-2024
|37,90306
|27,57333
|7
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|00:14:52 26-11-2024
|38,15556
|37,86056
|7,95
|1,3
|Akdeniz - [102.47 km] Gazipaşa (Antalya)
|22:25:07 25-11-2024
|35,60139
|31,49472
|28,08
|2,7
|AKDENIZ
|22:25:06 25-11-2024
|35,6688
|31,6183
|10,7
|2,7
|Kargı (Çorum)
|22:17:56 25-11-2024
|41,05833
|34,455
|7
|2,4
|SEKIKOY-KARGI (CORUM)
|22:17:55 25-11-2024
|41,0425
|34,4437
|5
|2,4
|Sumbas (Osmaniye)
|22:05:04 25-11-2024
|37,71694
|36,1325
|7
|2,4
|AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
|22:05:03 25-11-2024
|37,6947
|36,0623
|5
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:01:00 25-11-2024
|38,39111
|38,17722
|6,99
|1,4
|Kale (Malatya)
|21:48:54 25-11-2024
|38,35917
|38,74917
|6,8
|1,1
|Baskil (Elazığ)
|21:34:42 25-11-2024
|38,39444
|38,88667
|8,05
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:12:25 25-11-2024
|38,11639
|38,41889
|6,9
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|21:02:21 25-11-2024
|38,16194
|37,89833
|7
|1,5
|Ege Denizi - [28.02 km] Karaburun (İzmir)
|20:49:42 25-11-2024
|38,61028
|26,06278
|7,05
|2
|Merkez (Osmaniye)
|20:45:23 25-11-2024
|37,14222
|36,21722
|7
|2,3
|KAZMACA-(OSMANIYE)
|20:45:22 25-11-2024
|37,1765
|36,2085
|7,7
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:36:59 25-11-2024
|38,15
|37,86028
|9,95
|1,8
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:36:58 25-11-2024
|38,1332
|37,8785
|7,9
|1,8
|AKDENIZ
|20:28:46 25-11-2024
|35,373
|27,0553
|18
|3,8
|Akdeniz - [155.47 km] Datça (Muğla)
|20:28:43 25-11-2024
|35,35417
|26,94417
|8,11
|3,6
|Doğanşehir (Malatya)
|20:20:04 25-11-2024
|38,16222
|37,855
|9,75
|4,6
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:20:03 25-11-2024
|38,1663
|37,8473
|5,4
|4,5
|NILUFER (BURSA)
|20:03:57 25-11-2024
|40,2182
|29,014
|5,2
|1,7
|Osmangazi (Bursa)
|20:03:56 25-11-2024
|40,2025
|29,02306
|11,61
|1,6
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:06:00 25-11-2024
|39,35361
|26,24028
|7,01
|1,8
|Ulubey (Uşak)
|18:36:31 25-11-2024
|38,46639
|29,15861
|6,99
|1
|Eşme (Uşak)
|18:34:34 25-11-2024
|38,50361
|29,13361
|7
|1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|18:06:43 25-11-2024
|37,535
|36,43528
|7
|2,2
|ARIKLAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|18:06:42 25-11-2024
|37,5495
|36,4232
|5
|1,9
|Samandağ (Hatay)
|17:50:49 25-11-2024
|36,21722
|35,99972
|6,86
|1,6
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|17:08:55 25-11-2024
|37,4192
|26,845
|3,8
|2,2
|Ege Denizi - [45.43 km] Didim (Aydın)
|17:08:54 25-11-2024
|37,42639
|26,71056
|6,97
|2
|Tuşba (Van)
|16:35:09 25-11-2024
|38,64222
|43,1725
|9,2
|1,8
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [54.53 km] Akyaka (Kars)
|16:33:19 25-11-2024
|41,30917
|44,07694
|10,77
|2,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|16:26:16 25-11-2024
|37,60167
|37,27389
|9,07
|2,1
|EMIRUSAGI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|16:26:15 25-11-2024
|37,6695
|37,2435
|11,2
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|16:19:50 25-11-2024
|37,95083
|36,11861
|4,8
|2
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|16:19:49 25-11-2024
|37,9258
|36,1687
|7
|1,9
|Tekman (Erzurum)
|15:46:48 25-11-2024
|39,56278
|41,35472
|7,03
|1,7
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.83 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|15:25:26 25-11-2024
|36,50861
|38,55056
|8,11
|1,9
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.97 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|15:21:26 25-11-2024
|36,56972
|38,57389
|7,01
|1,6
|Eşme (Uşak)
|15:16:10 25-11-2024
|38,48444
|29,13889
|7
|1,3
|KUCUKILYASLI-ULUBEY (USAK)
|15:16:09 25-11-2024
|38,5168
|29,1895
|12
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|15:10:35 25-11-2024
|38,26972
|38,80722
|7
|1,6
|Merkez (Uşak)
|14:55:05 25-11-2024
|38,66611
|29,2625
|7
|0,9
|Ege Denizi - [03.73 km] Bozcaada (Çanakkale)
|14:35:27 25-11-2024
|39,86917
|26,07694
|10,38
|2,1
|KUMBURUN-EZINE (CANAKKALE)
|14:35:27 25-11-2024
|39,8862
|26,1093
|7,4
|2,1
|Tatvan (Bitlis)
|14:28:45 25-11-2024
|38,39667
|42,65667
|7
|1,6
|CANAKDUZU-TATVAN (BITLIS)
|14:28:43 25-11-2024
|38,5667
|42,7102
|6,8
|2,1
|Ayrancı (Karaman)
|14:18:33 25-11-2024
|37,48833
|33,70722
|7,11
|2
|BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN)
|14:18:33 25-11-2024
|37,4728
|33,7423
|9,7
|2,2
|YUNANISTAN
|13:55:10 25-11-2024
|40,3342
|24,169
|6,1
|2,5
|Urla (İzmir)
|13:49:04 25-11-2024
|38,25333
|26,65333
|7
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|13:20:01 25-11-2024
|37,79611
|37,74278
|5,76
|1,4
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:11:39 25-11-2024
|39,4685
|28,1142
|5,4
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:45:26 25-11-2024
|37,99278
|36,65139
|7,11
|1,5
|Soma (Manisa)
|11:30:03 25-11-2024
|39,15806
|27,615
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|10:36:38 25-11-2024
|38,28944
|38,75556
|7,86
|2,7
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|10:36:36 25-11-2024
|38,354
|38,7612
|5
|2,7
|Karesi (Balıkesir)
|10:20:24 25-11-2024
|39,73806
|27,86611
|10,48
|1,4
|YUNANISTAN
|09:43:20 25-11-2024
|40,2667
|24,1293
|7
|1,9
|SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)
|09:37:06 25-11-2024
|38,7707
|40,0008
|4,4
|2,2
|Palu (Elazığ)
|09:37:05 25-11-2024
|38,775
|40,16306
|7,13
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:10:06 25-11-2024
|38,06167
|37,60139
|6,97
|2,1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|09:10:05 25-11-2024
|38,033
|37,56
|16,3
|2
|SESLIDOGAN-HAMUR (AGRI)
|08:46:34 25-11-2024
|39,5675
|42,9568
|27,3
|1,5
|DUMREKHUSEYINPASA-TAVSANLI (KUTAHYA)
|08:42:44 25-11-2024
|39,557
|29,1113
|10,7
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|08:29:17 25-11-2024
|38,53361
|39,05583
|7,17
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|08:00:38 25-11-2024
|39,36472
|28,27528
|7,04
|1,4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|07:54:15 25-11-2024
|37,80583
|37,60833
|6,58
|2,1
|CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)
|07:54:15 25-11-2024
|37,824
|37,6262
|9,3
|1,9
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:11:52 25-11-2024
|40,1778
|31,7335
|9,7
|2,3
|Mihalıcçık (Eskişehir)
|06:11:50 25-11-2024
|40,01028
|31,37361
|7,3
|2
|Yazıhan (Malatya)
|05:17:52 25-11-2024
|38,56472
|38,05944
|7,1
|2
|MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA)
|05:17:51 25-11-2024
|38,5858
|38,0962
|2,7
|2
|Dursunbey (Balıkesir)
|04:49:10 25-11-2024
|39,65472
|28,53361
|9,79
|1,3
|UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|04:49:08 25-11-2024
|39,6462
|28,5267
|13,7
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|04:39:18 25-11-2024
|37,11861
|28,89806
|7,01
|1,3
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|04:39:16 25-11-2024
|37,1272
|28,8973
|5,3
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|04:37:47 25-11-2024
|38,29667
|38,72778
|9,16
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|03:58:20 25-11-2024
|40,1425
|31,77694
|7,31
|1,3
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|03:58:19 25-11-2024
|40,265
|31,6812
|19
|1,5
|Merkezefendi (Denizli)
|03:44:57 25-11-2024
|37,83194
|28,98472
|7,04
|1,8
|YESILYAYLA-(DENIZLI)
|03:44:56 25-11-2024
|37,8158
|29,0007
|15,7
|1,8
|Ege Denizi - [29.24 km] Çeşme (İzmir)
|03:24:45 25-11-2024
|38,08389
|26,03139
|7,02
|1,8
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|03:24:45 25-11-2024
|38,1623
|26,0275
|8,4
|1,7
|Kozan (Adana)
|02:56:55 25-11-2024
|37,655
|35,89611
|7
|1,6
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|02:56:54 25-11-2024
|37,5822
|35,8267
|7,4
|1,5
|Ege Denizi - [43.43 km] Bozcaada (Çanakkale)
|02:29:22 25-11-2024
|39,66222
|25,605
|13,71
|2,1
|EGE DENIZI
|02:29:21 25-11-2024
|39,6705
|25,547
|10,7
|2,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Biga (Çanakkale)
|01:12:48 26-11-2024
|40,31667
|27,44222
|6,94
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|00:56:03 26-11-2024
|37,97028
|38,14083
|6,98
|1,3
|Akdeniz - [43.14 km] Marmaris (Muğla)
|00:50:49 26-11-2024
|36,3575
|28,45028
|32,42
|2,2
|AKDENIZ
|00:50:48 26-11-2024
|36,3378
|28,4265
|32,9
|2,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|00:48:13 26-11-2024
|37,16806
|36,68833
|6,91
|1
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|00:33:42 26-11-2024
|37,9047
|27,585
|1,2
|2
|Germencik (Aydın)
|00:33:42 26-11-2024
|37,90528
|27,61028
|5,34
|2
|DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)
|00:28:44 26-11-2024
|37,8968
|27,6112
|10,6
|2,3
|Germencik (Aydın)
|00:28:43 26-11-2024
|37,91056
|27,6025
|7
|2,2
|Germencik (Aydın)
|00:25:55 26-11-2024
|37,88528
|27,59306
|7
|1,9
|HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
|00:25:54 26-11-2024
|37,8827
|27,5828
|7,3
|1,9
|GERMENCIK (AYDIN)
|00:24:44 26-11-2024
|37,867
|27,6212
|7,2
|2,3
|Germencik (Aydın)
|00:24:44 26-11-2024
|37,90306
|27,57333
|7
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|00:14:52 26-11-2024
|38,15556
|37,86056
|7,95
|1,3
|Akdeniz - [102.47 km] Gazipaşa (Antalya)
|22:25:07 25-11-2024
|35,60139
|31,49472
|28,08
|2,7
|AKDENIZ
|22:25:06 25-11-2024
|35,6688
|31,6183
|10,7
|2,7
|Kargı (Çorum)
|22:17:56 25-11-2024
|41,05833
|34,455
|7
|2,4
|SEKIKOY-KARGI (CORUM)
|22:17:55 25-11-2024
|41,0425
|34,4437
|5
|2,4
|Sumbas (Osmaniye)
|22:05:04 25-11-2024
|37,71694
|36,1325
|7
|2,4
|AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
|22:05:03 25-11-2024
|37,6947
|36,0623
|5
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:01:00 25-11-2024
|38,39111
|38,17722
|6,99
|1,4
|Kale (Malatya)
|21:48:54 25-11-2024
|38,35917
|38,74917
|6,8
|1,1
|Baskil (Elazığ)
|21:34:42 25-11-2024
|38,39444
|38,88667
|8,05
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:12:25 25-11-2024
|38,11639
|38,41889
|6,9
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|21:02:21 25-11-2024
|38,16194
|37,89833
|7
|1,5
|Ege Denizi - [28.02 km] Karaburun (İzmir)
|20:49:42 25-11-2024
|38,61028
|26,06278
|7,05
|2
|Merkez (Osmaniye)
|20:45:23 25-11-2024
|37,14222
|36,21722
|7
|2,3
|KAZMACA-(OSMANIYE)
|20:45:22 25-11-2024
|37,1765
|36,2085
|7,7
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:36:59 25-11-2024
|38,15
|37,86028
|9,95
|1,8
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:36:58 25-11-2024
|38,1332
|37,8785
|7,9
|1,8
|AKDENIZ
|20:28:46 25-11-2024
|35,373
|27,0553
|18
|3,8
|Akdeniz - [155.47 km] Datça (Muğla)
|20:28:43 25-11-2024
|35,35417
|26,94417
|8,11
|3,6
|Doğanşehir (Malatya)
|20:20:04 25-11-2024
|38,16222
|37,855
|9,75
|4,6
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:20:03 25-11-2024
|38,1663
|37,8473
|5,4
|4,5
|NILUFER (BURSA)
|20:03:57 25-11-2024
|40,2182
|29,014
|5,2
|1,7
|Osmangazi (Bursa)
|20:03:56 25-11-2024
|40,2025
|29,02306
|11,61
|1,6
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:06:00 25-11-2024
|39,35361
|26,24028
|7,01
|1,8
|Ulubey (Uşak)
|18:36:31 25-11-2024
|38,46639
|29,15861
|6,99
|1
|Eşme (Uşak)
|18:34:34 25-11-2024
|38,50361
|29,13361
|7
|1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|18:06:43 25-11-2024
|37,535
|36,43528
|7
|2,2
|ARIKLAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|18:06:42 25-11-2024
|37,5495
|36,4232
|5
|1,9
|Samandağ (Hatay)
|17:50:49 25-11-2024
|36,21722
|35,99972
|6,86
|1,6
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|17:08:55 25-11-2024
|37,4192
|26,845
|3,8
|2,2
|Ege Denizi - [45.43 km] Didim (Aydın)
|17:08:54 25-11-2024
|37,42639
|26,71056
|6,97
|2
|Tuşba (Van)
|16:35:09 25-11-2024
|38,64222
|43,1725
|9,2
|1,8
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [54.53 km] Akyaka (Kars)
|16:33:19 25-11-2024
|41,30917
|44,07694
|10,77
|2,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|16:26:16 25-11-2024
|37,60167
|37,27389
|9,07
|2,1
|EMIRUSAGI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|16:26:15 25-11-2024
|37,6695
|37,2435
|11,2
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|16:19:50 25-11-2024
|37,95083
|36,11861
|4,8
|2
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|16:19:49 25-11-2024
|37,9258
|36,1687
|7
|1,9
|Tekman (Erzurum)
|15:46:48 25-11-2024
|39,56278
|41,35472
|7,03
|1,7
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.83 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|15:25:26 25-11-2024
|36,50861
|38,55056
|8,11
|1,9
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.97 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|15:21:26 25-11-2024
|36,56972
|38,57389
|7,01
|1,6
|Eşme (Uşak)
|15:16:10 25-11-2024
|38,48444
|29,13889
|7
|1,3
|KUCUKILYASLI-ULUBEY (USAK)
|15:16:09 25-11-2024
|38,5168
|29,1895
|12
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|15:10:35 25-11-2024
|38,26972
|38,80722
|7
|1,6
|Merkez (Uşak)
|14:55:05 25-11-2024
|38,66611
|29,2625
|7
|0,9
|Ege Denizi - [03.73 km] Bozcaada (Çanakkale)
|14:35:27 25-11-2024
|39,86917
|26,07694
|10,38
|2,1
|KUMBURUN-EZINE (CANAKKALE)
|14:35:27 25-11-2024
|39,8862
|26,1093
|7,4
|2,1
|Tatvan (Bitlis)
|14:28:45 25-11-2024
|38,39667
|42,65667
|7
|1,6
|CANAKDUZU-TATVAN (BITLIS)
|14:28:43 25-11-2024
|38,5667
|42,7102
|6,8
|2,1
|Ayrancı (Karaman)
|14:18:33 25-11-2024
|37,48833
|33,70722
|7,11
|2
|BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN)
|14:18:33 25-11-2024
|37,4728
|33,7423
|9,7
|2,2
|YUNANISTAN
|13:55:10 25-11-2024
|40,3342
|24,169
|6,1
|2,5
|Urla (İzmir)
|13:49:04 25-11-2024
|38,25333
|26,65333
|7
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|13:20:01 25-11-2024
|37,79611
|37,74278
|5,76
|1,4
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:11:39 25-11-2024
|39,4685
|28,1142
|5,4
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:45:26 25-11-2024
|37,99278
|36,65139
|7,11
|1,5
|Soma (Manisa)
|11:30:03 25-11-2024
|39,15806
|27,615
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|10:36:38 25-11-2024
|38,28944
|38,75556
|7,86
|2,7
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|10:36:36 25-11-2024
|38,354
|38,7612
|5
|2,7
|Karesi (Balıkesir)
|10:20:24 25-11-2024
|39,73806
|27,86611
|10,48
|1,4
|YUNANISTAN
|09:43:20 25-11-2024
|40,2667
|24,1293
|7
|1,9
|SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)
|09:37:06 25-11-2024
|38,7707
|40,0008
|4,4
|2,2
|Palu (Elazığ)
|09:37:05 25-11-2024
|38,775
|40,16306
|7,13
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:10:06 25-11-2024
|38,06167
|37,60139
|6,97
|2,1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|09:10:05 25-11-2024
|38,033
|37,56
|16,3
|2
|SESLIDOGAN-HAMUR (AGRI)
|08:46:34 25-11-2024
|39,5675
|42,9568
|27,3
|1,5
|DUMREKHUSEYINPASA-TAVSANLI (KUTAHYA)
|08:42:44 25-11-2024
|39,557
|29,1113
|10,7
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|08:29:17 25-11-2024
|38,53361
|39,05583
|7,17
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|08:00:38 25-11-2024
|39,36472
|28,27528
|7,04
|1,4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|07:54:15 25-11-2024
|37,80583
|37,60833
|6,58
|2,1
|CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)
|07:54:15 25-11-2024
|37,824
|37,6262
|9,3
|1,9
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:11:52 25-11-2024
|40,1778
|31,7335
|9,7
|2,3
|Mihalıcçık (Eskişehir)
|06:11:50 25-11-2024
|40,01028
|31,37361
|7,3
|2
|Yazıhan (Malatya)
|05:17:52 25-11-2024
|38,56472
|38,05944
|7,1
|2
|MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA)
|05:17:51 25-11-2024
|38,5858
|38,0962
|2,7
|2
|Dursunbey (Balıkesir)
|04:49:10 25-11-2024
|39,65472
|28,53361
|9,79
|1,3
|UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|04:49:08 25-11-2024
|39,6462
|28,5267
|13,7
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|04:39:18 25-11-2024
|37,11861
|28,89806
|7,01
|1,3
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|04:39:16 25-11-2024
|37,1272
|28,8973
|5,3
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|04:37:47 25-11-2024
|38,29667
|38,72778
|9,16
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|03:58:20 25-11-2024
|40,1425
|31,77694
|7,31
|1,3
|DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)
|03:58:19 25-11-2024
|40,265
|31,6812
|19
|1,5
|Merkezefendi (Denizli)
|03:44:57 25-11-2024
|37,83194
|28,98472
|7,04
|1,8
|YESILYAYLA-(DENIZLI)
|03:44:56 25-11-2024
|37,8158
|29,0007
|15,7
|1,8
|Ege Denizi - [29.24 km] Çeşme (İzmir)
|03:24:45 25-11-2024
|38,08389
|26,03139
|7,02
|1,8
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|03:24:45 25-11-2024
|38,1623
|26,0275
|8,4
|1,7
|Kozan (Adana)
|02:56:55 25-11-2024
|37,655
|35,89611
|7
|1,6
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|02:56:54 25-11-2024
|37,5822
|35,8267
|7,4
|1,5
|Ege Denizi - [43.43 km] Bozcaada (Çanakkale)
|02:29:22 25-11-2024
|39,66222
|25,605
|13,71
|2,1
|EGE DENIZI
|02:29:21 25-11-2024
|39,6705
|25,547
|10,7
|2,3
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