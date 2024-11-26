Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 26 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Kasım 2024

26 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Biga (Çanakkale) 01:12:48 26-11-2024 40,31667 27,44222 6,94 1,2
Doğanşehir (Malatya) 00:56:03 26-11-2024 37,97028 38,14083 6,98 1,3
Akdeniz - [43.14 km] Marmaris (Muğla) 00:50:49 26-11-2024 36,3575 28,45028 32,42 2,2
AKDENIZ 00:50:48 26-11-2024 36,3378 28,4265 32,9 2,3
Nurdağı (Gaziantep) 00:48:13 26-11-2024 37,16806 36,68833 6,91 1
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 00:33:42 26-11-2024 37,9047 27,585 1,2 2
Germencik (Aydın) 00:33:42 26-11-2024 37,90528 27,61028 5,34 2
DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 00:28:44 26-11-2024 37,8968 27,6112 10,6 2,3
Germencik (Aydın) 00:28:43 26-11-2024 37,91056 27,6025 7 2,2
Germencik (Aydın) 00:25:55 26-11-2024 37,88528 27,59306 7 1,9
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 00:25:54 26-11-2024 37,8827 27,5828 7,3 1,9
GERMENCIK (AYDIN) 00:24:44 26-11-2024 37,867 27,6212 7,2 2,3
Germencik (Aydın) 00:24:44 26-11-2024 37,90306 27,57333 7 2,2
Doğanşehir (Malatya) 00:14:52 26-11-2024 38,15556 37,86056 7,95 1,3
Akdeniz - [102.47 km] Gazipaşa (Antalya) 22:25:07 25-11-2024 35,60139 31,49472 28,08 2,7
AKDENIZ 22:25:06 25-11-2024 35,6688 31,6183 10,7 2,7
Kargı (Çorum) 22:17:56 25-11-2024 41,05833 34,455 7 2,4
SEKIKOY-KARGI (CORUM) 22:17:55 25-11-2024 41,0425 34,4437 5 2,4
Sumbas (Osmaniye) 22:05:04 25-11-2024 37,71694 36,1325 7 2,4
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 22:05:03 25-11-2024 37,6947 36,0623 5 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 22:01:00 25-11-2024 38,39111 38,17722 6,99 1,4
Kale (Malatya) 21:48:54 25-11-2024 38,35917 38,74917 6,8 1,1
Baskil (Elazığ) 21:34:42 25-11-2024 38,39444 38,88667 8,05 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 21:12:25 25-11-2024 38,11639 38,41889 6,9 1,2
Doğanşehir (Malatya) 21:02:21 25-11-2024 38,16194 37,89833 7 1,5
Ege Denizi - [28.02 km] Karaburun (İzmir) 20:49:42 25-11-2024 38,61028 26,06278 7,05 2
Merkez (Osmaniye) 20:45:23 25-11-2024 37,14222 36,21722 7 2,3
KAZMACA-(OSMANIYE) 20:45:22 25-11-2024 37,1765 36,2085 7,7 2,2
Doğanşehir (Malatya) 20:36:59 25-11-2024 38,15 37,86028 9,95 1,8
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:36:58 25-11-2024 38,1332 37,8785 7,9 1,8
AKDENIZ 20:28:46 25-11-2024 35,373 27,0553 18 3,8
Akdeniz - [155.47 km] Datça (Muğla) 20:28:43 25-11-2024 35,35417 26,94417 8,11 3,6
Doğanşehir (Malatya) 20:20:04 25-11-2024 38,16222 37,855 9,75 4,6
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:20:03 25-11-2024 38,1663 37,8473 5,4 4,5
NILUFER (BURSA) 20:03:57 25-11-2024 40,2182 29,014 5,2 1,7
Osmangazi (Bursa) 20:03:56 25-11-2024 40,2025 29,02306 11,61 1,6
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.26 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:06:00 25-11-2024 39,35361 26,24028 7,01 1,8
Ulubey (Uşak) 18:36:31 25-11-2024 38,46639 29,15861 6,99 1
Eşme (Uşak) 18:34:34 25-11-2024 38,50361 29,13361 7 1
Andırın (Kahramanmaraş) 18:06:43 25-11-2024 37,535 36,43528 7 2,2
ARIKLAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 18:06:42 25-11-2024 37,5495 36,4232 5 1,9
Samandağ (Hatay) 17:50:49 25-11-2024 36,21722 35,99972 6,86 1,6
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 17:08:55 25-11-2024 37,4192 26,845 3,8 2,2
Ege Denizi - [45.43 km] Didim (Aydın) 17:08:54 25-11-2024 37,42639 26,71056 6,97 2
Tuşba (Van) 16:35:09 25-11-2024 38,64222 43,1725 9,2 1,8
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [54.53 km] Akyaka (Kars) 16:33:19 25-11-2024 41,30917 44,07694 10,77 2,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 16:26:16 25-11-2024 37,60167 37,27389 9,07 2,1
EMIRUSAGI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 16:26:15 25-11-2024 37,6695 37,2435 11,2 1,8
Saimbeyli (Adana) 16:19:50 25-11-2024 37,95083 36,11861 4,8 2
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 16:19:49 25-11-2024 37,9258 36,1687 7 1,9
Tekman (Erzurum) 15:46:48 25-11-2024 39,56278 41,35472 7,03 1,7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.83 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:25:26 25-11-2024 36,50861 38,55056 8,11 1,9
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.97 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:21:26 25-11-2024 36,56972 38,57389 7,01 1,6
Eşme (Uşak) 15:16:10 25-11-2024 38,48444 29,13889 7 1,3
KUCUKILYASLI-ULUBEY (USAK) 15:16:09 25-11-2024 38,5168 29,1895 12 1,5
Pütürge (Malatya) 15:10:35 25-11-2024 38,26972 38,80722 7 1,6
Merkez (Uşak) 14:55:05 25-11-2024 38,66611 29,2625 7 0,9
Ege Denizi - [03.73 km] Bozcaada (Çanakkale) 14:35:27 25-11-2024 39,86917 26,07694 10,38 2,1
KUMBURUN-EZINE (CANAKKALE) 14:35:27 25-11-2024 39,8862 26,1093 7,4 2,1
Tatvan (Bitlis) 14:28:45 25-11-2024 38,39667 42,65667 7 1,6
CANAKDUZU-TATVAN (BITLIS) 14:28:43 25-11-2024 38,5667 42,7102 6,8 2,1
Ayrancı (Karaman) 14:18:33 25-11-2024 37,48833 33,70722 7,11 2
BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN) 14:18:33 25-11-2024 37,4728 33,7423 9,7 2,2
YUNANISTAN 13:55:10 25-11-2024 40,3342 24,169 6,1 2,5
Urla (İzmir) 13:49:04 25-11-2024 38,25333 26,65333 7 1
Gölbaşı (Adıyaman) 13:20:01 25-11-2024 37,79611 37,74278 5,76 1,4
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:11:39 25-11-2024 39,4685 28,1142 5,4 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 11:45:26 25-11-2024 37,99278 36,65139 7,11 1,5
Soma (Manisa) 11:30:03 25-11-2024 39,15806 27,615 7 1,2
Pütürge (Malatya) 10:36:38 25-11-2024 38,28944 38,75556 7,86 2,7
CANAKCI-KALE (MALATYA) 10:36:36 25-11-2024 38,354 38,7612 5 2,7
Karesi (Balıkesir) 10:20:24 25-11-2024 39,73806 27,86611 10,48 1,4
YUNANISTAN 09:43:20 25-11-2024 40,2667 24,1293 7 1,9
SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) 09:37:06 25-11-2024 38,7707 40,0008 4,4 2,2
Palu (Elazığ) 09:37:05 25-11-2024 38,775 40,16306 7,13 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:10:06 25-11-2024 38,06167 37,60139 6,97 2,1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 09:10:05 25-11-2024 38,033 37,56 16,3 2
SESLIDOGAN-HAMUR (AGRI) 08:46:34 25-11-2024 39,5675 42,9568 27,3 1,5
DUMREKHUSEYINPASA-TAVSANLI (KUTAHYA) 08:42:44 25-11-2024 39,557 29,1113 10,7 1,7
Merkez (Elazığ) 08:29:17 25-11-2024 38,53361 39,05583 7,17 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 08:00:38 25-11-2024 39,36472 28,27528 7,04 1,4
Gölbaşı (Adıyaman) 07:54:15 25-11-2024 37,80583 37,60833 6,58 2,1
CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) 07:54:15 25-11-2024 37,824 37,6262 9,3 1,9
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 06:11:52 25-11-2024 40,1778 31,7335 9,7 2,3
Mihalıcçık (Eskişehir) 06:11:50 25-11-2024 40,01028 31,37361 7,3 2
Yazıhan (Malatya) 05:17:52 25-11-2024 38,56472 38,05944 7,1 2
MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA) 05:17:51 25-11-2024 38,5858 38,0962 2,7 2
Dursunbey (Balıkesir) 04:49:10 25-11-2024 39,65472 28,53361 9,79 1,3
UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) 04:49:08 25-11-2024 39,6462 28,5267 13,7 1,6
Köyceğiz (Muğla) 04:39:18 25-11-2024 37,11861 28,89806 7,01 1,3
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:39:16 25-11-2024 37,1272 28,8973 5,3 1,5
Battalgazi (Malatya) 04:37:47 25-11-2024 38,29667 38,72778 9,16 1,1
Beypazarı (Ankara) 03:58:20 25-11-2024 40,1425 31,77694 7,31 1,3
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 03:58:19 25-11-2024 40,265 31,6812 19 1,5
Merkezefendi (Denizli) 03:44:57 25-11-2024 37,83194 28,98472 7,04 1,8
YESILYAYLA-(DENIZLI) 03:44:56 25-11-2024 37,8158 29,0007 15,7 1,8
Ege Denizi - [29.24 km] Çeşme (İzmir) 03:24:45 25-11-2024 38,08389 26,03139 7,02 1,8
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 03:24:45 25-11-2024 38,1623 26,0275 8,4 1,7
Kozan (Adana) 02:56:55 25-11-2024 37,655 35,89611 7 1,6
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 02:56:54 25-11-2024 37,5822 35,8267 7,4 1,5
Ege Denizi - [43.43 km] Bozcaada (Çanakkale) 02:29:22 25-11-2024 39,66222 25,605 13,71 2,1
EGE DENIZI 02:29:21 25-11-2024 39,6705 25,547 10,7 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Biga (Çanakkale) 01:12:48 26-11-2024 40,31667 27,44222 6,94 1,2
Doğanşehir (Malatya) 00:56:03 26-11-2024 37,97028 38,14083 6,98 1,3
Akdeniz - [43.14 km] Marmaris (Muğla) 00:50:49 26-11-2024 36,3575 28,45028 32,42 2,2
AKDENIZ 00:50:48 26-11-2024 36,3378 28,4265 32,9 2,3
Nurdağı (Gaziantep) 00:48:13 26-11-2024 37,16806 36,68833 6,91 1
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 00:33:42 26-11-2024 37,9047 27,585 1,2 2
Germencik (Aydın) 00:33:42 26-11-2024 37,90528 27,61028 5,34 2
DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) 00:28:44 26-11-2024 37,8968 27,6112 10,6 2,3
Germencik (Aydın) 00:28:43 26-11-2024 37,91056 27,6025 7 2,2
Germencik (Aydın) 00:25:55 26-11-2024 37,88528 27,59306 7 1,9
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) 00:25:54 26-11-2024 37,8827 27,5828 7,3 1,9
GERMENCIK (AYDIN) 00:24:44 26-11-2024 37,867 27,6212 7,2 2,3
Germencik (Aydın) 00:24:44 26-11-2024 37,90306 27,57333 7 2,2
Doğanşehir (Malatya) 00:14:52 26-11-2024 38,15556 37,86056 7,95 1,3
Akdeniz - [102.47 km] Gazipaşa (Antalya) 22:25:07 25-11-2024 35,60139 31,49472 28,08 2,7
AKDENIZ 22:25:06 25-11-2024 35,6688 31,6183 10,7 2,7
Kargı (Çorum) 22:17:56 25-11-2024 41,05833 34,455 7 2,4
SEKIKOY-KARGI (CORUM) 22:17:55 25-11-2024 41,0425 34,4437 5 2,4
Sumbas (Osmaniye) 22:05:04 25-11-2024 37,71694 36,1325 7 2,4
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 22:05:03 25-11-2024 37,6947 36,0623 5 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 22:01:00 25-11-2024 38,39111 38,17722 6,99 1,4
Kale (Malatya) 21:48:54 25-11-2024 38,35917 38,74917 6,8 1,1
Baskil (Elazığ) 21:34:42 25-11-2024 38,39444 38,88667 8,05 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 21:12:25 25-11-2024 38,11639 38,41889 6,9 1,2
Doğanşehir (Malatya) 21:02:21 25-11-2024 38,16194 37,89833 7 1,5
Ege Denizi - [28.02 km] Karaburun (İzmir) 20:49:42 25-11-2024 38,61028 26,06278 7,05 2
Merkez (Osmaniye) 20:45:23 25-11-2024 37,14222 36,21722 7 2,3
KAZMACA-(OSMANIYE) 20:45:22 25-11-2024 37,1765 36,2085 7,7 2,2
Doğanşehir (Malatya) 20:36:59 25-11-2024 38,15 37,86028 9,95 1,8
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:36:58 25-11-2024 38,1332 37,8785 7,9 1,8
AKDENIZ 20:28:46 25-11-2024 35,373 27,0553 18 3,8
Akdeniz - [155.47 km] Datça (Muğla) 20:28:43 25-11-2024 35,35417 26,94417 8,11 3,6
Doğanşehir (Malatya) 20:20:04 25-11-2024 38,16222 37,855 9,75 4,6
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:20:03 25-11-2024 38,1663 37,8473 5,4 4,5
NILUFER (BURSA) 20:03:57 25-11-2024 40,2182 29,014 5,2 1,7
Osmangazi (Bursa) 20:03:56 25-11-2024 40,2025 29,02306 11,61 1,6
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.26 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:06:00 25-11-2024 39,35361 26,24028 7,01 1,8
Ulubey (Uşak) 18:36:31 25-11-2024 38,46639 29,15861 6,99 1
Eşme (Uşak) 18:34:34 25-11-2024 38,50361 29,13361 7 1
Andırın (Kahramanmaraş) 18:06:43 25-11-2024 37,535 36,43528 7 2,2
ARIKLAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 18:06:42 25-11-2024 37,5495 36,4232 5 1,9
Samandağ (Hatay) 17:50:49 25-11-2024 36,21722 35,99972 6,86 1,6
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 17:08:55 25-11-2024 37,4192 26,845 3,8 2,2
Ege Denizi - [45.43 km] Didim (Aydın) 17:08:54 25-11-2024 37,42639 26,71056 6,97 2
Tuşba (Van) 16:35:09 25-11-2024 38,64222 43,1725 9,2 1,8
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [54.53 km] Akyaka (Kars) 16:33:19 25-11-2024 41,30917 44,07694 10,77 2,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 16:26:16 25-11-2024 37,60167 37,27389 9,07 2,1
EMIRUSAGI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 16:26:15 25-11-2024 37,6695 37,2435 11,2 1,8
Saimbeyli (Adana) 16:19:50 25-11-2024 37,95083 36,11861 4,8 2
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 16:19:49 25-11-2024 37,9258 36,1687 7 1,9
Tekman (Erzurum) 15:46:48 25-11-2024 39,56278 41,35472 7,03 1,7
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.83 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:25:26 25-11-2024 36,50861 38,55056 8,11 1,9
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.97 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:21:26 25-11-2024 36,56972 38,57389 7,01 1,6
Eşme (Uşak) 15:16:10 25-11-2024 38,48444 29,13889 7 1,3
KUCUKILYASLI-ULUBEY (USAK) 15:16:09 25-11-2024 38,5168 29,1895 12 1,5
Pütürge (Malatya) 15:10:35 25-11-2024 38,26972 38,80722 7 1,6
Merkez (Uşak) 14:55:05 25-11-2024 38,66611 29,2625 7 0,9
Ege Denizi - [03.73 km] Bozcaada (Çanakkale) 14:35:27 25-11-2024 39,86917 26,07694 10,38 2,1
KUMBURUN-EZINE (CANAKKALE) 14:35:27 25-11-2024 39,8862 26,1093 7,4 2,1
Tatvan (Bitlis) 14:28:45 25-11-2024 38,39667 42,65667 7 1,6
CANAKDUZU-TATVAN (BITLIS) 14:28:43 25-11-2024 38,5667 42,7102 6,8 2,1
Ayrancı (Karaman) 14:18:33 25-11-2024 37,48833 33,70722 7,11 2
BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN) 14:18:33 25-11-2024 37,4728 33,7423 9,7 2,2
YUNANISTAN 13:55:10 25-11-2024 40,3342 24,169 6,1 2,5
Urla (İzmir) 13:49:04 25-11-2024 38,25333 26,65333 7 1
Gölbaşı (Adıyaman) 13:20:01 25-11-2024 37,79611 37,74278 5,76 1,4
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:11:39 25-11-2024 39,4685 28,1142 5,4 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 11:45:26 25-11-2024 37,99278 36,65139 7,11 1,5
Soma (Manisa) 11:30:03 25-11-2024 39,15806 27,615 7 1,2
Pütürge (Malatya) 10:36:38 25-11-2024 38,28944 38,75556 7,86 2,7
CANAKCI-KALE (MALATYA) 10:36:36 25-11-2024 38,354 38,7612 5 2,7
Karesi (Balıkesir) 10:20:24 25-11-2024 39,73806 27,86611 10,48 1,4
YUNANISTAN 09:43:20 25-11-2024 40,2667 24,1293 7 1,9
SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) 09:37:06 25-11-2024 38,7707 40,0008 4,4 2,2
Palu (Elazığ) 09:37:05 25-11-2024 38,775 40,16306 7,13 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:10:06 25-11-2024 38,06167 37,60139 6,97 2,1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 09:10:05 25-11-2024 38,033 37,56 16,3 2
SESLIDOGAN-HAMUR (AGRI) 08:46:34 25-11-2024 39,5675 42,9568 27,3 1,5
DUMREKHUSEYINPASA-TAVSANLI (KUTAHYA) 08:42:44 25-11-2024 39,557 29,1113 10,7 1,7
Merkez (Elazığ) 08:29:17 25-11-2024 38,53361 39,05583 7,17 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 08:00:38 25-11-2024 39,36472 28,27528 7,04 1,4
Gölbaşı (Adıyaman) 07:54:15 25-11-2024 37,80583 37,60833 6,58 2,1
CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) 07:54:15 25-11-2024 37,824 37,6262 9,3 1,9
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 06:11:52 25-11-2024 40,1778 31,7335 9,7 2,3
Mihalıcçık (Eskişehir) 06:11:50 25-11-2024 40,01028 31,37361 7,3 2
Yazıhan (Malatya) 05:17:52 25-11-2024 38,56472 38,05944 7,1 2
MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA) 05:17:51 25-11-2024 38,5858 38,0962 2,7 2
Dursunbey (Balıkesir) 04:49:10 25-11-2024 39,65472 28,53361 9,79 1,3
UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) 04:49:08 25-11-2024 39,6462 28,5267 13,7 1,6
Köyceğiz (Muğla) 04:39:18 25-11-2024 37,11861 28,89806 7,01 1,3
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:39:16 25-11-2024 37,1272 28,8973 5,3 1,5
Battalgazi (Malatya) 04:37:47 25-11-2024 38,29667 38,72778 9,16 1,1
Beypazarı (Ankara) 03:58:20 25-11-2024 40,1425 31,77694 7,31 1,3
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 03:58:19 25-11-2024 40,265 31,6812 19 1,5
Merkezefendi (Denizli) 03:44:57 25-11-2024 37,83194 28,98472 7,04 1,8
YESILYAYLA-(DENIZLI) 03:44:56 25-11-2024 37,8158 29,0007 15,7 1,8
Ege Denizi - [29.24 km] Çeşme (İzmir) 03:24:45 25-11-2024 38,08389 26,03139 7,02 1,8
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 03:24:45 25-11-2024 38,1623 26,0275 8,4 1,7
Kozan (Adana) 02:56:55 25-11-2024 37,655 35,89611 7 1,6
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 02:56:54 25-11-2024 37,5822 35,8267 7,4 1,5
Ege Denizi - [43.43 km] Bozcaada (Çanakkale) 02:29:22 25-11-2024 39,66222 25,605 13,71 2,1
EGE DENIZI 02:29:21 25-11-2024 39,6705 25,547 10,7 2,3

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