Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 26 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
26 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:43:37 25-03-2025
|35,6095
|25,8397
|9,2
|2,1
|Varto (Muş)
|23:21:58 25-03-2025
|39,12611
|41,5625
|6,92
|1,8
|GELINTASI-VARTO (MUS)
|23:21:58 25-03-2025
|39,135
|41,5655
|9
|1,8
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:40:00 25-03-2025
|38,3667
|37,4278
|5
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|22:20:28 25-03-2025
|38,04
|37,55278
|6,98
|2,1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|22:20:28 25-03-2025
|38,038
|37,5493
|3,7
|2
|Pütürge (Malatya)
|22:03:20 25-03-2025
|38,19778
|38,69667
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:55:21 25-03-2025
|38,23889
|38,16278
|7
|2
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|21:55:21 25-03-2025
|38,271
|38,1563
|7,5
|1,9
|Van Gölü - [04.31 km] Adilcevaz (Bitlis)
|21:52:38 25-03-2025
|38,75139
|42,99694
|6,96
|1,1
|Ege Denizi - [132.31 km] Datça (Muğla)
|21:36:18 25-03-2025
|35,62056
|26,80806
|7
|2,1
|EGE DENIZI
|21:36:16 25-03-2025
|35,6135
|26,1418
|6,8
|2,9
|YUNANISTAN
|21:30:46 25-03-2025
|40,3018
|24,0913
|4,3
|1,9
|Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [12.39 km] Altınözü (Hatay)
|21:07:29 25-03-2025
|35,85222
|36,335
|7,57
|2,3
|KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY)
|21:07:29 25-03-2025
|35,8993
|36,2787
|11,3
|2,2
|Tuşba (Van)
|20:30:24 25-03-2025
|38,69028
|43,35194
|7,04
|1,3
|YUMRUTEPE-(VAN)
|20:30:24 25-03-2025
|38,6627
|43,3
|19
|1,4
|Kale (Malatya)
|20:15:43 25-03-2025
|38,36389
|38,73
|8,14
|1,7
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|20:15:42 25-03-2025
|38,3953
|38,7447
|5
|1,7
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [01.26 km] Payas (Hatay)
|19:44:02 25-03-2025
|36,77139
|36,19861
|7,09
|1,3
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|19:44:01 25-03-2025
|36,696
|36,1105
|7,5
|1,4
|Akdeniz - [33.17 km] Ortaca (Muğla)
|19:37:44 25-03-2025
|36,41583
|28,69389
|6,69
|1,7
|AKDENIZ
|19:37:44 25-03-2025
|36,4705
|28,7195
|5
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|19:35:14 25-03-2025
|38,21083
|37,82167
|7,15
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|19:15:27 25-03-2025
|37,92861
|37,97111
|7
|1
|Bahçe (Osmaniye)
|19:12:18 25-03-2025
|37,14583
|36,59167
|4,36
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:44:30 25-03-2025
|39,50056
|28,10028
|11,05
|1,4
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:43:02 25-03-2025
|39,5238
|28,1388
|19
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:43:01 25-03-2025
|39,52639
|28,16
|7,04
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|17:58:17 25-03-2025
|38,40167
|38,94222
|8,87
|1,6
|ALADIKME-BASKIL (ELAZIG)
|17:58:17 25-03-2025
|38,4625
|38,9432
|5
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|17:45:49 25-03-2025
|38,27528
|38,31444
|10,34
|1,6
|EGE DENIZI
|17:27:28 25-03-2025
|36,6132
|25,7055
|8,2
|2,2
|Battalgazi (Malatya)
|17:02:54 25-03-2025
|38,13639
|38,58611
|7
|1,8
|GOKCELI-PUTURGE (MALATYA)
|17:02:53 25-03-2025
|38,1673
|38,7707
|5
|1,9
|Yunusemre (Manisa)
|17:01:14 25-03-2025
|38,76944
|27,27639
|7,24
|1,1
|Yayladere (Bingöl)
|16:47:15 25-03-2025
|39,24722
|40,18417
|11,31
|1,9
|BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL)
|16:47:14 25-03-2025
|39,195
|40,2072
|23,1
|2,2
|Aydıntepe (Bayburt)
|16:23:29 25-03-2025
|40,42278
|40,12028
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|16:17:23 25-03-2025
|38,18667
|38,6775
|7,75
|1,8
|Kula (Manisa)
|15:49:09 25-03-2025
|38,47611
|28,49222
|7,09
|1
|Kandil Barajı - [01.37 km] Ekinözü (Kahramanmaraş)
|15:40:43 25-03-2025
|38,05861
|37,10444
|7
|1,9
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|15:40:42 25-03-2025
|38,0582
|37,1277
|7,5
|1,7
|Germencik (Aydın)
|15:31:57 25-03-2025
|37,89417
|27,59028
|7
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|14:33:56 25-03-2025
|38,32194
|38,33583
|7
|1,3
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|14:09:30 25-03-2025
|38,0583
|37,5835
|11,6
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:09:29 25-03-2025
|38,12611
|37,36917
|7
|1,5
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|12:52:48 25-03-2025
|38,4803
|37,5592
|7
|1,1
|Ege Denizi - [69.71 km] Datça (Muğla)
|12:39:17 25-03-2025
|36,07028
|27,35833
|8,26
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|12:33:43 25-03-2025
|38,0825
|38,4925
|7,13
|1,5
|Altıeylül (Balıkesir)
|12:26:43 25-03-2025
|39,55889
|28,02444
|10,26
|1,6
|ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR)
|12:26:43 25-03-2025
|39,5752
|28,0045
|11,5
|1,6
|BOZALAN-EZINE (CANAKKALE)
|11:55:37 25-03-2025
|39,8505
|26,2728
|0
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:47:55 25-03-2025
|37,89056
|36,50861
|6,89
|2
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|11:47:54 25-03-2025
|37,828
|36,4638
|11,7
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|11:40:01 25-03-2025
|37,1275
|28,80167
|6,9
|1,3
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|11:40:01 25-03-2025
|37,105
|28,8688
|12,1
|1,6
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|11:23:13 25-03-2025
|37,9013
|36,1723
|8,5
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|11:23:12 25-03-2025
|37,8225
|36,18778
|7,03
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|10:40:32 25-03-2025
|38,25444
|38,73667
|11,5
|2
|Battalgazi (Malatya)
|10:21:56 25-03-2025
|38,29028
|38,71806
|12,37
|1,8
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:21:21 25-03-2025
|36,9688
|28,8465
|10,2
|2,2
|Köyceğiz (Muğla)
|10:21:19 25-03-2025
|37,02083
|28,86083
|7
|1,9
|Gürün (Sivas)
|10:17:55 25-03-2025
|38,97167
|37,24556
|7,22
|2,9
|BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS)
|10:17:55 25-03-2025
|38,9523
|37,2868
|5
|2,7
|Salihli (Manisa)
|10:11:26 25-03-2025
|38,51056
|28,20306
|7
|1,2
|Tut (Adıyaman)
|09:54:28 25-03-2025
|37,77611
|37,82694
|7,62
|1,4
|İslahiye (Gaziantep)
|09:04:55 25-03-2025
|36,93556
|36,55306
|7
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|09:00:38 25-03-2025
|38,4228
|37,5455
|9,8
|1,3
|Kaş (Antalya)
|08:57:22 25-03-2025
|36,37194
|29,41889
|7
|1,5
|Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir)
|08:07:52 25-03-2025
|38,92111
|26,70472
|7,01
|1,8
|Kozan (Adana)
|08:01:24 25-03-2025
|37,63583
|35,86889
|7
|1,2
|Buldan (Denizli)
|07:45:51 25-03-2025
|38,09056
|28,91778
|7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|07:44:31 25-03-2025
|38,10611
|37,85667
|10,89
|2,1
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:44:30 25-03-2025
|38,1137
|37,8382
|5,5
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:43:18 25-03-2025
|37,78639
|36,52333
|7
|1,3
|Altıntaş (Kütahya)
|07:03:12 25-03-2025
|39,09333
|30,17667
|7,03
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|07:02:51 25-03-2025
|38,27667
|38,30722
|7,04
|1,8
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|07:02:51 25-03-2025
|38,3017
|38,2838
|6,4
|1,8
|Honaz (Denizli)
|06:51:30 25-03-2025
|37,86861
|29,34361
|7,01
|1,6
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|06:51:30 25-03-2025
|37,8792
|29,3468
|9,2
|1,5
|İspir (Erzurum)
|06:40:49 25-03-2025
|40,43056
|41,01667
|6,92
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|06:11:34 25-03-2025
|38,06944
|38,4775
|4,95
|1,7
|Varto (Muş)
|05:45:01 25-03-2025
|39,16028
|41,21
|7
|1,4
|Milas (Muğla)
|05:31:32 25-03-2025
|37,00889
|27,81222
|7,01
|1,6
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:31:31 25-03-2025
|36,9888
|27,8358
|17,7
|1,7
|Darende (Malatya)
|04:56:35 25-03-2025
|38,45083
|37,47111
|6,93
|1,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|04:56:34 25-03-2025
|38,4078
|37,501
|4
|1,7
|Kovancılar (Elazığ)
|04:10:09 25-03-2025
|38,75861
|39,97778
|7,01
|1,3
|SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)
|04:10:08 25-03-2025
|38,7603
|40,0223
|10,1
|1,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|04:05:59 25-03-2025
|38,03917
|37,395
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:56:12 25-03-2025
|38,13694
|36,56306
|8,29
|0,9
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [21.77 km] Manavgat (Antalya)
|03:53:18 25-03-2025
|36,61056
|31,27361
|57,05
|2
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|03:53:18 25-03-2025
|36,5012
|31,23
|27,4
|2,4
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|03:43:34 25-03-2025
|37,882
|36,5253
|12,4
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|03:33:04 25-03-2025
|38,49389
|37,93222
|7
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|02:57:55 25-03-2025
|37,10306
|28,10583
|7,02
|0,9
|MEKE-(MUGLA) REVIZE01 (2025.03.25 02:57:54)
|02:57:54 25-03-2025
|37,1303
|28,1125
|13,5
|1,2
|Marmara Denizi - [08.87 km] Marmara (Balıkesir)
|02:26:04 25-03-2025
|40,45472
|27,42139
|5,11
|2,8
|AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
|02:26:03 25-03-2025
|40,454
|27,4273
|4,4
|3
|Hekimhan (Malatya)
|02:21:02 25-03-2025
|38,88028
|38,105
|7
|1,3
|BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
|02:21:02 25-03-2025
|38,8428
|38,0977
|5,3
|1,3
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.54 km] Aliağa (İzmir)
|02:14:24 25-03-2025
|38,83778
|26,90639
|11,85
|2,1
|ALIAGA (IZMIR)
|02:14:24 25-03-2025
|38,8198
|26,9262
|7,5
|2,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:12:17 25-03-2025
|38,07194
|38,33639
|7,76
|2
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|02:12:16 25-03-2025
|38,0883
|38,3255
|7,2
|1,9
|Tire (İzmir)
|02:07:56 25-03-2025
|38,12472
|27,59139
|7,79
|1,7
|YENIOBA-TIRE (IZMIR)
|02:07:56 25-03-2025
|38,107
|27,5797
|5
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|01:56:46 25-03-2025
|37,12972
|28,08
|7
|1
|CIFTLIKKOY-(MUGLA)
|01:56:46 25-03-2025
|37,1593
|28,1157
|12,1
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:49:37 25-03-2025
|38,23389
|38,13556
|7
|1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|01:39:27 25-03-2025
|38,13444
|36,8475
|9,74
|2
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|01:39:27 25-03-2025
|38,1373
|36,872
|4,4
|2,2
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.22 km] Aliağa (İzmir)
|01:23:38 25-03-2025
|38,83556
|26,92389
|13,47
|2
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:23:38 25-03-2025
|38,8305
|26,919
|11,3
|2,1
|Buca (İzmir)
|01:21:13 25-03-2025
|38,33722
|27,20083
|6,75
|1,2
|Pozantı (Adana)
|01:19:17 25-03-2025
|37,55944
|34,93639
|7
|1,7
|KAMISLI-POZANTI (ADANA)
|01:19:17 25-03-2025
|37,5442
|34,9488
|5,1
|1,6
|AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|01:11:06 25-03-2025
|37,3418
|37,159
|3,2
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|00:52:54 25-03-2025
|37,10917
|28,1
|6,99
|1,9
|BAGYAKA-(MUGLA)
|00:52:53 25-03-2025
|37,1087
|28,1322
|11,3
|2,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:45:03 25-03-2025
|37,775
|36,55083
|7
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:43:37 25-03-2025
|35,6095
|25,8397
|9,2
|2,1
|Varto (Muş)
|23:21:58 25-03-2025
|39,12611
|41,5625
|6,92
|1,8
|GELINTASI-VARTO (MUS)
|23:21:58 25-03-2025
|39,135
|41,5655
|9
|1,8
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:40:00 25-03-2025
|38,3667
|37,4278
|5
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|22:20:28 25-03-2025
|38,04
|37,55278
|6,98
|2,1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|22:20:28 25-03-2025
|38,038
|37,5493
|3,7
|2
|Pütürge (Malatya)
|22:03:20 25-03-2025
|38,19778
|38,69667
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:55:21 25-03-2025
|38,23889
|38,16278
|7
|2
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|21:55:21 25-03-2025
|38,271
|38,1563
|7,5
|1,9
|Van Gölü - [04.31 km] Adilcevaz (Bitlis)
|21:52:38 25-03-2025
|38,75139
|42,99694
|6,96
|1,1
|Ege Denizi - [132.31 km] Datça (Muğla)
|21:36:18 25-03-2025
|35,62056
|26,80806
|7
|2,1
|EGE DENIZI
|21:36:16 25-03-2025
|35,6135
|26,1418
|6,8
|2,9
|YUNANISTAN
|21:30:46 25-03-2025
|40,3018
|24,0913
|4,3
|1,9
|Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [12.39 km] Altınözü (Hatay)
|21:07:29 25-03-2025
|35,85222
|36,335
|7,57
|2,3
|KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY)
|21:07:29 25-03-2025
|35,8993
|36,2787
|11,3
|2,2
|Tuşba (Van)
|20:30:24 25-03-2025
|38,69028
|43,35194
|7,04
|1,3
|YUMRUTEPE-(VAN)
|20:30:24 25-03-2025
|38,6627
|43,3
|19
|1,4
|Kale (Malatya)
|20:15:43 25-03-2025
|38,36389
|38,73
|8,14
|1,7
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|20:15:42 25-03-2025
|38,3953
|38,7447
|5
|1,7
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [01.26 km] Payas (Hatay)
|19:44:02 25-03-2025
|36,77139
|36,19861
|7,09
|1,3
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|19:44:01 25-03-2025
|36,696
|36,1105
|7,5
|1,4
|Akdeniz - [33.17 km] Ortaca (Muğla)
|19:37:44 25-03-2025
|36,41583
|28,69389
|6,69
|1,7
|AKDENIZ
|19:37:44 25-03-2025
|36,4705
|28,7195
|5
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|19:35:14 25-03-2025
|38,21083
|37,82167
|7,15
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|19:15:27 25-03-2025
|37,92861
|37,97111
|7
|1
|Bahçe (Osmaniye)
|19:12:18 25-03-2025
|37,14583
|36,59167
|4,36
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:44:30 25-03-2025
|39,50056
|28,10028
|11,05
|1,4
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:43:02 25-03-2025
|39,5238
|28,1388
|19
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:43:01 25-03-2025
|39,52639
|28,16
|7,04
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|17:58:17 25-03-2025
|38,40167
|38,94222
|8,87
|1,6
|ALADIKME-BASKIL (ELAZIG)
|17:58:17 25-03-2025
|38,4625
|38,9432
|5
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|17:45:49 25-03-2025
|38,27528
|38,31444
|10,34
|1,6
|EGE DENIZI
|17:27:28 25-03-2025
|36,6132
|25,7055
|8,2
|2,2
|Battalgazi (Malatya)
|17:02:54 25-03-2025
|38,13639
|38,58611
|7
|1,8
|GOKCELI-PUTURGE (MALATYA)
|17:02:53 25-03-2025
|38,1673
|38,7707
|5
|1,9
|Yunusemre (Manisa)
|17:01:14 25-03-2025
|38,76944
|27,27639
|7,24
|1,1
|Yayladere (Bingöl)
|16:47:15 25-03-2025
|39,24722
|40,18417
|11,31
|1,9
|BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL)
|16:47:14 25-03-2025
|39,195
|40,2072
|23,1
|2,2
|Aydıntepe (Bayburt)
|16:23:29 25-03-2025
|40,42278
|40,12028
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|16:17:23 25-03-2025
|38,18667
|38,6775
|7,75
|1,8
|Kula (Manisa)
|15:49:09 25-03-2025
|38,47611
|28,49222
|7,09
|1
|Kandil Barajı - [01.37 km] Ekinözü (Kahramanmaraş)
|15:40:43 25-03-2025
|38,05861
|37,10444
|7
|1,9
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|15:40:42 25-03-2025
|38,0582
|37,1277
|7,5
|1,7
|Germencik (Aydın)
|15:31:57 25-03-2025
|37,89417
|27,59028
|7
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|14:33:56 25-03-2025
|38,32194
|38,33583
|7
|1,3
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|14:09:30 25-03-2025
|38,0583
|37,5835
|11,6
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:09:29 25-03-2025
|38,12611
|37,36917
|7
|1,5
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|12:52:48 25-03-2025
|38,4803
|37,5592
|7
|1,1
|Ege Denizi - [69.71 km] Datça (Muğla)
|12:39:17 25-03-2025
|36,07028
|27,35833
|8,26
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|12:33:43 25-03-2025
|38,0825
|38,4925
|7,13
|1,5
|Altıeylül (Balıkesir)
|12:26:43 25-03-2025
|39,55889
|28,02444
|10,26
|1,6
|ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR)
|12:26:43 25-03-2025
|39,5752
|28,0045
|11,5
|1,6
|BOZALAN-EZINE (CANAKKALE)
|11:55:37 25-03-2025
|39,8505
|26,2728
|0
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:47:55 25-03-2025
|37,89056
|36,50861
|6,89
|2
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|11:47:54 25-03-2025
|37,828
|36,4638
|11,7
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|11:40:01 25-03-2025
|37,1275
|28,80167
|6,9
|1,3
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|11:40:01 25-03-2025
|37,105
|28,8688
|12,1
|1,6
|EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|11:23:13 25-03-2025
|37,9013
|36,1723
|8,5
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|11:23:12 25-03-2025
|37,8225
|36,18778
|7,03
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|10:40:32 25-03-2025
|38,25444
|38,73667
|11,5
|2
|Battalgazi (Malatya)
|10:21:56 25-03-2025
|38,29028
|38,71806
|12,37
|1,8
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:21:21 25-03-2025
|36,9688
|28,8465
|10,2
|2,2
|Köyceğiz (Muğla)
|10:21:19 25-03-2025
|37,02083
|28,86083
|7
|1,9
|Gürün (Sivas)
|10:17:55 25-03-2025
|38,97167
|37,24556
|7,22
|2,9
|BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS)
|10:17:55 25-03-2025
|38,9523
|37,2868
|5
|2,7
|Salihli (Manisa)
|10:11:26 25-03-2025
|38,51056
|28,20306
|7
|1,2
|Tut (Adıyaman)
|09:54:28 25-03-2025
|37,77611
|37,82694
|7,62
|1,4
|İslahiye (Gaziantep)
|09:04:55 25-03-2025
|36,93556
|36,55306
|7
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|09:00:38 25-03-2025
|38,4228
|37,5455
|9,8
|1,3
|Kaş (Antalya)
|08:57:22 25-03-2025
|36,37194
|29,41889
|7
|1,5
|Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir)
|08:07:52 25-03-2025
|38,92111
|26,70472
|7,01
|1,8
|Kozan (Adana)
|08:01:24 25-03-2025
|37,63583
|35,86889
|7
|1,2
|Buldan (Denizli)
|07:45:51 25-03-2025
|38,09056
|28,91778
|7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|07:44:31 25-03-2025
|38,10611
|37,85667
|10,89
|2,1
|TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:44:30 25-03-2025
|38,1137
|37,8382
|5,5
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|07:43:18 25-03-2025
|37,78639
|36,52333
|7
|1,3
|Altıntaş (Kütahya)
|07:03:12 25-03-2025
|39,09333
|30,17667
|7,03
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|07:02:51 25-03-2025
|38,27667
|38,30722
|7,04
|1,8
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|07:02:51 25-03-2025
|38,3017
|38,2838
|6,4
|1,8
|Honaz (Denizli)
|06:51:30 25-03-2025
|37,86861
|29,34361
|7,01
|1,6
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|06:51:30 25-03-2025
|37,8792
|29,3468
|9,2
|1,5
|İspir (Erzurum)
|06:40:49 25-03-2025
|40,43056
|41,01667
|6,92
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|06:11:34 25-03-2025
|38,06944
|38,4775
|4,95
|1,7
|Varto (Muş)
|05:45:01 25-03-2025
|39,16028
|41,21
|7
|1,4
|Milas (Muğla)
|05:31:32 25-03-2025
|37,00889
|27,81222
|7,01
|1,6
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:31:31 25-03-2025
|36,9888
|27,8358
|17,7
|1,7
|Darende (Malatya)
|04:56:35 25-03-2025
|38,45083
|37,47111
|6,93
|1,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|04:56:34 25-03-2025
|38,4078
|37,501
|4
|1,7
|Kovancılar (Elazığ)
|04:10:09 25-03-2025
|38,75861
|39,97778
|7,01
|1,3
|SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)
|04:10:08 25-03-2025
|38,7603
|40,0223
|10,1
|1,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|04:05:59 25-03-2025
|38,03917
|37,395
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:56:12 25-03-2025
|38,13694
|36,56306
|8,29
|0,9
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [21.77 km] Manavgat (Antalya)
|03:53:18 25-03-2025
|36,61056
|31,27361
|57,05
|2
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|03:53:18 25-03-2025
|36,5012
|31,23
|27,4
|2,4
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|03:43:34 25-03-2025
|37,882
|36,5253
|12,4
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|03:33:04 25-03-2025
|38,49389
|37,93222
|7
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|02:57:55 25-03-2025
|37,10306
|28,10583
|7,02
|0,9
|MEKE-(MUGLA) REVIZE01 (2025.03.25 02:57:54)
|02:57:54 25-03-2025
|37,1303
|28,1125
|13,5
|1,2
|Marmara Denizi - [08.87 km] Marmara (Balıkesir)
|02:26:04 25-03-2025
|40,45472
|27,42139
|5,11
|2,8
|AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
|02:26:03 25-03-2025
|40,454
|27,4273
|4,4
|3
|Hekimhan (Malatya)
|02:21:02 25-03-2025
|38,88028
|38,105
|7
|1,3
|BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
|02:21:02 25-03-2025
|38,8428
|38,0977
|5,3
|1,3
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.54 km] Aliağa (İzmir)
|02:14:24 25-03-2025
|38,83778
|26,90639
|11,85
|2,1
|ALIAGA (IZMIR)
|02:14:24 25-03-2025
|38,8198
|26,9262
|7,5
|2,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:12:17 25-03-2025
|38,07194
|38,33639
|7,76
|2
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|02:12:16 25-03-2025
|38,0883
|38,3255
|7,2
|1,9
|Tire (İzmir)
|02:07:56 25-03-2025
|38,12472
|27,59139
|7,79
|1,7
|YENIOBA-TIRE (IZMIR)
|02:07:56 25-03-2025
|38,107
|27,5797
|5
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|01:56:46 25-03-2025
|37,12972
|28,08
|7
|1
|CIFTLIKKOY-(MUGLA)
|01:56:46 25-03-2025
|37,1593
|28,1157
|12,1
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:49:37 25-03-2025
|38,23389
|38,13556
|7
|1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|01:39:27 25-03-2025
|38,13444
|36,8475
|9,74
|2
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|01:39:27 25-03-2025
|38,1373
|36,872
|4,4
|2,2
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.22 km] Aliağa (İzmir)
|01:23:38 25-03-2025
|38,83556
|26,92389
|13,47
|2
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:23:38 25-03-2025
|38,8305
|26,919
|11,3
|2,1
|Buca (İzmir)
|01:21:13 25-03-2025
|38,33722
|27,20083
|6,75
|1,2
|Pozantı (Adana)
|01:19:17 25-03-2025
|37,55944
|34,93639
|7
|1,7
|KAMISLI-POZANTI (ADANA)
|01:19:17 25-03-2025
|37,5442
|34,9488
|5,1
|1,6
|AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|01:11:06 25-03-2025
|37,3418
|37,159
|3,2
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|00:52:54 25-03-2025
|37,10917
|28,1
|6,99
|1,9
|BAGYAKA-(MUGLA)
|00:52:53 25-03-2025
|37,1087
|28,1322
|11,3
|2,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|00:45:03 25-03-2025
|37,775
|36,55083
|7
|1,2
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