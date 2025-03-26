imsakiye

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Mart 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 26 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Mart 2025
son dakika deprem mi oldu?

26 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 23:43:37 25-03-2025 35,6095 25,8397 9,2 2,1
Varto (Muş) 23:21:58 25-03-2025 39,12611 41,5625 6,92 1,8
GELINTASI-VARTO (MUS) 23:21:58 25-03-2025 39,135 41,5655 9 1,8
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:40:00 25-03-2025 38,3667 37,4278 5 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 22:20:28 25-03-2025 38,04 37,55278 6,98 2,1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 22:20:28 25-03-2025 38,038 37,5493 3,7 2
Pütürge (Malatya) 22:03:20 25-03-2025 38,19778 38,69667 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 21:55:21 25-03-2025 38,23889 38,16278 7 2
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 21:55:21 25-03-2025 38,271 38,1563 7,5 1,9
Van Gölü - [04.31 km] Adilcevaz (Bitlis) 21:52:38 25-03-2025 38,75139 42,99694 6,96 1,1
Ege Denizi - [132.31 km] Datça (Muğla) 21:36:18 25-03-2025 35,62056 26,80806 7 2,1
EGE DENIZI 21:36:16 25-03-2025 35,6135 26,1418 6,8 2,9
YUNANISTAN 21:30:46 25-03-2025 40,3018 24,0913 4,3 1,9
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [12.39 km] Altınözü (Hatay) 21:07:29 25-03-2025 35,85222 36,335 7,57 2,3
KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) 21:07:29 25-03-2025 35,8993 36,2787 11,3 2,2
Tuşba (Van) 20:30:24 25-03-2025 38,69028 43,35194 7,04 1,3
YUMRUTEPE-(VAN) 20:30:24 25-03-2025 38,6627 43,3 19 1,4
Kale (Malatya) 20:15:43 25-03-2025 38,36389 38,73 8,14 1,7
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 20:15:42 25-03-2025 38,3953 38,7447 5 1,7
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [01.26 km] Payas (Hatay) 19:44:02 25-03-2025 36,77139 36,19861 7,09 1,3
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 19:44:01 25-03-2025 36,696 36,1105 7,5 1,4
Akdeniz - [33.17 km] Ortaca (Muğla) 19:37:44 25-03-2025 36,41583 28,69389 6,69 1,7
AKDENIZ 19:37:44 25-03-2025 36,4705 28,7195 5 1,9
Doğanşehir (Malatya) 19:35:14 25-03-2025 38,21083 37,82167 7,15 1,1
Doğanşehir (Malatya) 19:15:27 25-03-2025 37,92861 37,97111 7 1
Bahçe (Osmaniye) 19:12:18 25-03-2025 37,14583 36,59167 4,36 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:44:30 25-03-2025 39,50056 28,10028 11,05 1,4
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:43:02 25-03-2025 39,5238 28,1388 19 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:43:01 25-03-2025 39,52639 28,16 7,04 1,6
Sivrice (Elazığ) 17:58:17 25-03-2025 38,40167 38,94222 8,87 1,6
ALADIKME-BASKIL (ELAZIG) 17:58:17 25-03-2025 38,4625 38,9432 5 1,5
Battalgazi (Malatya) 17:45:49 25-03-2025 38,27528 38,31444 10,34 1,6
EGE DENIZI 17:27:28 25-03-2025 36,6132 25,7055 8,2 2,2
Battalgazi (Malatya) 17:02:54 25-03-2025 38,13639 38,58611 7 1,8
GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) 17:02:53 25-03-2025 38,1673 38,7707 5 1,9
Yunusemre (Manisa) 17:01:14 25-03-2025 38,76944 27,27639 7,24 1,1
Yayladere (Bingöl) 16:47:15 25-03-2025 39,24722 40,18417 11,31 1,9
BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) 16:47:14 25-03-2025 39,195 40,2072 23,1 2,2
Aydıntepe (Bayburt) 16:23:29 25-03-2025 40,42278 40,12028 7 1,4
Pütürge (Malatya) 16:17:23 25-03-2025 38,18667 38,6775 7,75 1,8
Kula (Manisa) 15:49:09 25-03-2025 38,47611 28,49222 7,09 1
Kandil Barajı - [01.37 km] Ekinözü (Kahramanmaraş) 15:40:43 25-03-2025 38,05861 37,10444 7 1,9
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 15:40:42 25-03-2025 38,0582 37,1277 7,5 1,7
Germencik (Aydın) 15:31:57 25-03-2025 37,89417 27,59028 7 1,9
Battalgazi (Malatya) 14:33:56 25-03-2025 38,32194 38,33583 7 1,3
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 14:09:30 25-03-2025 38,0583 37,5835 11,6 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:09:29 25-03-2025 38,12611 37,36917 7 1,5
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 12:52:48 25-03-2025 38,4803 37,5592 7 1,1
Ege Denizi - [69.71 km] Datça (Muğla) 12:39:17 25-03-2025 36,07028 27,35833 8,26 1,6
Sincik (Adıyaman) 12:33:43 25-03-2025 38,0825 38,4925 7,13 1,5
Altıeylül (Balıkesir) 12:26:43 25-03-2025 39,55889 28,02444 10,26 1,6
ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) 12:26:43 25-03-2025 39,5752 28,0045 11,5 1,6
BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) 11:55:37 25-03-2025 39,8505 26,2728 0 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 11:47:55 25-03-2025 37,89056 36,50861 6,89 2
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 11:47:54 25-03-2025 37,828 36,4638 11,7 1,8
Menteşe (Muğla) 11:40:01 25-03-2025 37,1275 28,80167 6,9 1,3
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 11:40:01 25-03-2025 37,105 28,8688 12,1 1,6
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 11:23:13 25-03-2025 37,9013 36,1723 8,5 1,8
Saimbeyli (Adana) 11:23:12 25-03-2025 37,8225 36,18778 7,03 2,2
Pütürge (Malatya) 10:40:32 25-03-2025 38,25444 38,73667 11,5 2
Battalgazi (Malatya) 10:21:56 25-03-2025 38,29028 38,71806 12,37 1,8
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:21:21 25-03-2025 36,9688 28,8465 10,2 2,2
Köyceğiz (Muğla) 10:21:19 25-03-2025 37,02083 28,86083 7 1,9
Gürün (Sivas) 10:17:55 25-03-2025 38,97167 37,24556 7,22 2,9
BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS) 10:17:55 25-03-2025 38,9523 37,2868 5 2,7
Salihli (Manisa) 10:11:26 25-03-2025 38,51056 28,20306 7 1,2
Tut (Adıyaman) 09:54:28 25-03-2025 37,77611 37,82694 7,62 1,4
İslahiye (Gaziantep) 09:04:55 25-03-2025 36,93556 36,55306 7 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 09:00:38 25-03-2025 38,4228 37,5455 9,8 1,3
Kaş (Antalya) 08:57:22 25-03-2025 36,37194 29,41889 7 1,5
Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir) 08:07:52 25-03-2025 38,92111 26,70472 7,01 1,8
Kozan (Adana) 08:01:24 25-03-2025 37,63583 35,86889 7 1,2
Buldan (Denizli) 07:45:51 25-03-2025 38,09056 28,91778 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 07:44:31 25-03-2025 38,10611 37,85667 10,89 2,1
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:44:30 25-03-2025 38,1137 37,8382 5,5 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:43:18 25-03-2025 37,78639 36,52333 7 1,3
Altıntaş (Kütahya) 07:03:12 25-03-2025 39,09333 30,17667 7,03 1,3
Battalgazi (Malatya) 07:02:51 25-03-2025 38,27667 38,30722 7,04 1,8
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 07:02:51 25-03-2025 38,3017 38,2838 6,4 1,8
Honaz (Denizli) 06:51:30 25-03-2025 37,86861 29,34361 7,01 1,6
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 06:51:30 25-03-2025 37,8792 29,3468 9,2 1,5
İspir (Erzurum) 06:40:49 25-03-2025 40,43056 41,01667 6,92 1,3
Sincik (Adıyaman) 06:11:34 25-03-2025 38,06944 38,4775 4,95 1,7
Varto (Muş) 05:45:01 25-03-2025 39,16028 41,21 7 1,4
Milas (Muğla) 05:31:32 25-03-2025 37,00889 27,81222 7,01 1,6
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 05:31:31 25-03-2025 36,9888 27,8358 17,7 1,7
Darende (Malatya) 04:56:35 25-03-2025 38,45083 37,47111 6,93 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 04:56:34 25-03-2025 38,4078 37,501 4 1,7
Kovancılar (Elazığ) 04:10:09 25-03-2025 38,75861 39,97778 7,01 1,3
SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) 04:10:08 25-03-2025 38,7603 40,0223 10,1 1,4
Nurhak (Kahramanmaraş) 04:05:59 25-03-2025 38,03917 37,395 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 03:56:12 25-03-2025 38,13694 36,56306 8,29 0,9
Akdeniz - Antalya Körfezi - [21.77 km] Manavgat (Antalya) 03:53:18 25-03-2025 36,61056 31,27361 57,05 2
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 03:53:18 25-03-2025 36,5012 31,23 27,4 2,4
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 03:43:34 25-03-2025 37,882 36,5253 12,4 1,1
Akçadağ (Malatya) 03:33:04 25-03-2025 38,49389 37,93222 7 1,1
Menteşe (Muğla) 02:57:55 25-03-2025 37,10306 28,10583 7,02 0,9
MEKE-(MUGLA) REVIZE01 (2025.03.25 02:57:54) 02:57:54 25-03-2025 37,1303 28,1125 13,5 1,2
Marmara Denizi - [08.87 km] Marmara (Balıkesir) 02:26:04 25-03-2025 40,45472 27,42139 5,11 2,8
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 02:26:03 25-03-2025 40,454 27,4273 4,4 3
Hekimhan (Malatya) 02:21:02 25-03-2025 38,88028 38,105 7 1,3
BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) 02:21:02 25-03-2025 38,8428 38,0977 5,3 1,3
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.54 km] Aliağa (İzmir) 02:14:24 25-03-2025 38,83778 26,90639 11,85 2,1
ALIAGA (IZMIR) 02:14:24 25-03-2025 38,8198 26,9262 7,5 2,2
Çelikhan (Adıyaman) 02:12:17 25-03-2025 38,07194 38,33639 7,76 2
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:12:16 25-03-2025 38,0883 38,3255 7,2 1,9
Tire (İzmir) 02:07:56 25-03-2025 38,12472 27,59139 7,79 1,7
YENIOBA-TIRE (IZMIR) 02:07:56 25-03-2025 38,107 27,5797 5 1,8
Menteşe (Muğla) 01:56:46 25-03-2025 37,12972 28,08 7 1
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 01:56:46 25-03-2025 37,1593 28,1157 12,1 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 01:49:37 25-03-2025 38,23389 38,13556 7 1
Afşin (Kahramanmaraş) 01:39:27 25-03-2025 38,13444 36,8475 9,74 2
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:39:27 25-03-2025 38,1373 36,872 4,4 2,2
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.22 km] Aliağa (İzmir) 01:23:38 25-03-2025 38,83556 26,92389 13,47 2
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:23:38 25-03-2025 38,8305 26,919 11,3 2,1
Buca (İzmir) 01:21:13 25-03-2025 38,33722 27,20083 6,75 1,2
Pozantı (Adana) 01:19:17 25-03-2025 37,55944 34,93639 7 1,7
KAMISLI-POZANTI (ADANA) 01:19:17 25-03-2025 37,5442 34,9488 5,1 1,6
AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 01:11:06 25-03-2025 37,3418 37,159 3,2 1,4
Menteşe (Muğla) 00:52:54 25-03-2025 37,10917 28,1 6,99 1,9
BAGYAKA-(MUGLA) 00:52:53 25-03-2025 37,1087 28,1322 11,3 2,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:45:03 25-03-2025 37,775 36,55083 7 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 23:43:37 25-03-2025 35,6095 25,8397 9,2 2,1
Varto (Muş) 23:21:58 25-03-2025 39,12611 41,5625 6,92 1,8
GELINTASI-VARTO (MUS) 23:21:58 25-03-2025 39,135 41,5655 9 1,8
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:40:00 25-03-2025 38,3667 37,4278 5 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 22:20:28 25-03-2025 38,04 37,55278 6,98 2,1
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 22:20:28 25-03-2025 38,038 37,5493 3,7 2
Pütürge (Malatya) 22:03:20 25-03-2025 38,19778 38,69667 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 21:55:21 25-03-2025 38,23889 38,16278 7 2
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 21:55:21 25-03-2025 38,271 38,1563 7,5 1,9
Van Gölü - [04.31 km] Adilcevaz (Bitlis) 21:52:38 25-03-2025 38,75139 42,99694 6,96 1,1
Ege Denizi - [132.31 km] Datça (Muğla) 21:36:18 25-03-2025 35,62056 26,80806 7 2,1
EGE DENIZI 21:36:16 25-03-2025 35,6135 26,1418 6,8 2,9
YUNANISTAN 21:30:46 25-03-2025 40,3018 24,0913 4,3 1,9
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [12.39 km] Altınözü (Hatay) 21:07:29 25-03-2025 35,85222 36,335 7,57 2,3
KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) 21:07:29 25-03-2025 35,8993 36,2787 11,3 2,2
Tuşba (Van) 20:30:24 25-03-2025 38,69028 43,35194 7,04 1,3
YUMRUTEPE-(VAN) 20:30:24 25-03-2025 38,6627 43,3 19 1,4
Kale (Malatya) 20:15:43 25-03-2025 38,36389 38,73 8,14 1,7
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 20:15:42 25-03-2025 38,3953 38,7447 5 1,7
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [01.26 km] Payas (Hatay) 19:44:02 25-03-2025 36,77139 36,19861 7,09 1,3
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 19:44:01 25-03-2025 36,696 36,1105 7,5 1,4
Akdeniz - [33.17 km] Ortaca (Muğla) 19:37:44 25-03-2025 36,41583 28,69389 6,69 1,7
AKDENIZ 19:37:44 25-03-2025 36,4705 28,7195 5 1,9
Doğanşehir (Malatya) 19:35:14 25-03-2025 38,21083 37,82167 7,15 1,1
Doğanşehir (Malatya) 19:15:27 25-03-2025 37,92861 37,97111 7 1
Bahçe (Osmaniye) 19:12:18 25-03-2025 37,14583 36,59167 4,36 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:44:30 25-03-2025 39,50056 28,10028 11,05 1,4
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:43:02 25-03-2025 39,5238 28,1388 19 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:43:01 25-03-2025 39,52639 28,16 7,04 1,6
Sivrice (Elazığ) 17:58:17 25-03-2025 38,40167 38,94222 8,87 1,6
ALADIKME-BASKIL (ELAZIG) 17:58:17 25-03-2025 38,4625 38,9432 5 1,5
Battalgazi (Malatya) 17:45:49 25-03-2025 38,27528 38,31444 10,34 1,6
EGE DENIZI 17:27:28 25-03-2025 36,6132 25,7055 8,2 2,2
Battalgazi (Malatya) 17:02:54 25-03-2025 38,13639 38,58611 7 1,8
GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) 17:02:53 25-03-2025 38,1673 38,7707 5 1,9
Yunusemre (Manisa) 17:01:14 25-03-2025 38,76944 27,27639 7,24 1,1
Yayladere (Bingöl) 16:47:15 25-03-2025 39,24722 40,18417 11,31 1,9
BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) 16:47:14 25-03-2025 39,195 40,2072 23,1 2,2
Aydıntepe (Bayburt) 16:23:29 25-03-2025 40,42278 40,12028 7 1,4
Pütürge (Malatya) 16:17:23 25-03-2025 38,18667 38,6775 7,75 1,8
Kula (Manisa) 15:49:09 25-03-2025 38,47611 28,49222 7,09 1
Kandil Barajı - [01.37 km] Ekinözü (Kahramanmaraş) 15:40:43 25-03-2025 38,05861 37,10444 7 1,9
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 15:40:42 25-03-2025 38,0582 37,1277 7,5 1,7
Germencik (Aydın) 15:31:57 25-03-2025 37,89417 27,59028 7 1,9
Battalgazi (Malatya) 14:33:56 25-03-2025 38,32194 38,33583 7 1,3
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 14:09:30 25-03-2025 38,0583 37,5835 11,6 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:09:29 25-03-2025 38,12611 37,36917 7 1,5
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 12:52:48 25-03-2025 38,4803 37,5592 7 1,1
Ege Denizi - [69.71 km] Datça (Muğla) 12:39:17 25-03-2025 36,07028 27,35833 8,26 1,6
Sincik (Adıyaman) 12:33:43 25-03-2025 38,0825 38,4925 7,13 1,5
Altıeylül (Balıkesir) 12:26:43 25-03-2025 39,55889 28,02444 10,26 1,6
ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) 12:26:43 25-03-2025 39,5752 28,0045 11,5 1,6
BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) 11:55:37 25-03-2025 39,8505 26,2728 0 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 11:47:55 25-03-2025 37,89056 36,50861 6,89 2
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 11:47:54 25-03-2025 37,828 36,4638 11,7 1,8
Menteşe (Muğla) 11:40:01 25-03-2025 37,1275 28,80167 6,9 1,3
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 11:40:01 25-03-2025 37,105 28,8688 12,1 1,6
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) 11:23:13 25-03-2025 37,9013 36,1723 8,5 1,8
Saimbeyli (Adana) 11:23:12 25-03-2025 37,8225 36,18778 7,03 2,2
Pütürge (Malatya) 10:40:32 25-03-2025 38,25444 38,73667 11,5 2
Battalgazi (Malatya) 10:21:56 25-03-2025 38,29028 38,71806 12,37 1,8
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:21:21 25-03-2025 36,9688 28,8465 10,2 2,2
Köyceğiz (Muğla) 10:21:19 25-03-2025 37,02083 28,86083 7 1,9
Gürün (Sivas) 10:17:55 25-03-2025 38,97167 37,24556 7,22 2,9
BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS) 10:17:55 25-03-2025 38,9523 37,2868 5 2,7
Salihli (Manisa) 10:11:26 25-03-2025 38,51056 28,20306 7 1,2
Tut (Adıyaman) 09:54:28 25-03-2025 37,77611 37,82694 7,62 1,4
İslahiye (Gaziantep) 09:04:55 25-03-2025 36,93556 36,55306 7 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 09:00:38 25-03-2025 38,4228 37,5455 9,8 1,3
Kaş (Antalya) 08:57:22 25-03-2025 36,37194 29,41889 7 1,5
Ege Denizi - [10.08 km] Dikili (İzmir) 08:07:52 25-03-2025 38,92111 26,70472 7,01 1,8
Kozan (Adana) 08:01:24 25-03-2025 37,63583 35,86889 7 1,2
Buldan (Denizli) 07:45:51 25-03-2025 38,09056 28,91778 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 07:44:31 25-03-2025 38,10611 37,85667 10,89 2,1
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:44:30 25-03-2025 38,1137 37,8382 5,5 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:43:18 25-03-2025 37,78639 36,52333 7 1,3
Altıntaş (Kütahya) 07:03:12 25-03-2025 39,09333 30,17667 7,03 1,3
Battalgazi (Malatya) 07:02:51 25-03-2025 38,27667 38,30722 7,04 1,8
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 07:02:51 25-03-2025 38,3017 38,2838 6,4 1,8
Honaz (Denizli) 06:51:30 25-03-2025 37,86861 29,34361 7,01 1,6
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 06:51:30 25-03-2025 37,8792 29,3468 9,2 1,5
İspir (Erzurum) 06:40:49 25-03-2025 40,43056 41,01667 6,92 1,3
Sincik (Adıyaman) 06:11:34 25-03-2025 38,06944 38,4775 4,95 1,7
Varto (Muş) 05:45:01 25-03-2025 39,16028 41,21 7 1,4
Milas (Muğla) 05:31:32 25-03-2025 37,00889 27,81222 7,01 1,6
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 05:31:31 25-03-2025 36,9888 27,8358 17,7 1,7
Darende (Malatya) 04:56:35 25-03-2025 38,45083 37,47111 6,93 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 04:56:34 25-03-2025 38,4078 37,501 4 1,7
Kovancılar (Elazığ) 04:10:09 25-03-2025 38,75861 39,97778 7,01 1,3
SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) 04:10:08 25-03-2025 38,7603 40,0223 10,1 1,4
Nurhak (Kahramanmaraş) 04:05:59 25-03-2025 38,03917 37,395 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 03:56:12 25-03-2025 38,13694 36,56306 8,29 0,9
Akdeniz - Antalya Körfezi - [21.77 km] Manavgat (Antalya) 03:53:18 25-03-2025 36,61056 31,27361 57,05 2
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 03:53:18 25-03-2025 36,5012 31,23 27,4 2,4
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 03:43:34 25-03-2025 37,882 36,5253 12,4 1,1
Akçadağ (Malatya) 03:33:04 25-03-2025 38,49389 37,93222 7 1,1
Menteşe (Muğla) 02:57:55 25-03-2025 37,10306 28,10583 7,02 0,9
MEKE-(MUGLA) REVIZE01 (2025.03.25 02:57:54) 02:57:54 25-03-2025 37,1303 28,1125 13,5 1,2
Marmara Denizi - [08.87 km] Marmara (Balıkesir) 02:26:04 25-03-2025 40,45472 27,42139 5,11 2,8
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 02:26:03 25-03-2025 40,454 27,4273 4,4 3
Hekimhan (Malatya) 02:21:02 25-03-2025 38,88028 38,105 7 1,3
BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) 02:21:02 25-03-2025 38,8428 38,0977 5,3 1,3
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.54 km] Aliağa (İzmir) 02:14:24 25-03-2025 38,83778 26,90639 11,85 2,1
ALIAGA (IZMIR) 02:14:24 25-03-2025 38,8198 26,9262 7,5 2,2
Çelikhan (Adıyaman) 02:12:17 25-03-2025 38,07194 38,33639 7,76 2
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:12:16 25-03-2025 38,0883 38,3255 7,2 1,9
Tire (İzmir) 02:07:56 25-03-2025 38,12472 27,59139 7,79 1,7
YENIOBA-TIRE (IZMIR) 02:07:56 25-03-2025 38,107 27,5797 5 1,8
Menteşe (Muğla) 01:56:46 25-03-2025 37,12972 28,08 7 1
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 01:56:46 25-03-2025 37,1593 28,1157 12,1 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 01:49:37 25-03-2025 38,23389 38,13556 7 1
Afşin (Kahramanmaraş) 01:39:27 25-03-2025 38,13444 36,8475 9,74 2
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:39:27 25-03-2025 38,1373 36,872 4,4 2,2
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.22 km] Aliağa (İzmir) 01:23:38 25-03-2025 38,83556 26,92389 13,47 2
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:23:38 25-03-2025 38,8305 26,919 11,3 2,1
Buca (İzmir) 01:21:13 25-03-2025 38,33722 27,20083 6,75 1,2
Pozantı (Adana) 01:19:17 25-03-2025 37,55944 34,93639 7 1,7
KAMISLI-POZANTI (ADANA) 01:19:17 25-03-2025 37,5442 34,9488 5,1 1,6
AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 01:11:06 25-03-2025 37,3418 37,159 3,2 1,4
Menteşe (Muğla) 00:52:54 25-03-2025 37,10917 28,1 6,99 1,9
BAGYAKA-(MUGLA) 00:52:53 25-03-2025 37,1087 28,1322 11,3 2,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:45:03 25-03-2025 37,775 36,55083 7 1,2
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...