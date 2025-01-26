Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 26 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
26 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:59:36 26-01-2025
|37,874
|27,0898
|7
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.83 km] Menderes (İzmir)
|10:21:36 26-01-2025
|37,87806
|26,9425
|7,22
|3,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:21:35 26-01-2025
|37,8673
|26,9535
|8,7
|3,9
|KOCCAGIZ-SARIKAYA (YOZGAT)
|10:02:46 26-01-2025
|39,5833
|35,4215
|7,1
|2,3
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|09:38:38 26-01-2025
|38,5407
|37,9438
|28,1
|2,6
|AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
|08:25:42 26-01-2025
|39,7953
|39,132
|5
|2,5
|Kemah (Erzincan)
|08:25:42 26-01-2025
|39,78806
|39,07667
|6,97
|2,3
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|08:18:28 26-01-2025
|38,4023
|38,8617
|17,2
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|08:18:26 26-01-2025
|38,18972
|38,70611
|7,52
|1,9
|Karesi (Balıkesir)
|08:17:30 26-01-2025
|39,66278
|27,84306
|12,2
|1,2
|AYAN-(CANKIRI)
|07:47:26 26-01-2025
|40,6542
|33,6083
|5
|1,3
|Merkez (Çankırı)
|07:47:25 26-01-2025
|40,64472
|33,67667
|15,17
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:40:52 26-01-2025
|38,105
|38,37056
|7
|2,5
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|07:40:51 26-01-2025
|38,132
|38,3667
|5
|2,5
|Ege Denizi - Dikili Körfezi - [07.07 km] Dikili (İzmir)
|07:33:10 26-01-2025
|39,15111
|26,77833
|9,89
|1,4
|DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|07:33:09 26-01-2025
|39,0865
|26,7528
|6,5
|1,5
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|07:27:18 26-01-2025
|37,8518
|36,2585
|10,8
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|07:27:18 26-01-2025
|37,84472
|36,26972
|6,96
|1,2
|Develi (Kayseri)
|07:20:25 26-01-2025
|38,05806
|35,62222
|7
|0,9
|KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI)
|07:20:24 26-01-2025
|38,03
|35,6628
|15,5
|1
|Akdeniz - [72.28 km] Marmaris (Muğla)
|07:02:18 26-01-2025
|35,98056
|28,10111
|7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|06:24:27 26-01-2025
|38,17722
|38,68694
|7
|1,1
|ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
|06:24:26 26-01-2025
|38,1967
|38,6495
|4
|1
|Yahyalı (Kayseri)
|06:17:39 26-01-2025
|37,90333
|35,32194
|7
|1
|CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI)
|06:17:36 26-01-2025
|37,8028
|35,4503
|18,5
|1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|06:13:43 26-01-2025
|37,27861
|37,06222
|7
|0,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|06:06:49 26-01-2025
|37,07333
|36,87278
|7
|1,3
|KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|06:06:48 26-01-2025
|37,0743
|36,8975
|5,6
|1
|YUNANISTAN
|06:02:38 26-01-2025
|40,327
|24,1125
|5,2
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:52:35 26-01-2025
|38,22694
|37,30056
|6,99
|1,2
|CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:52:34 26-01-2025
|38,2148
|37,2555
|20,1
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:37:13 26-01-2025
|38,09194
|38,18444
|7
|1,3
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|05:37:13 26-01-2025
|38,1055
|38,1265
|4,3
|1,2
|Defne (Hatay)
|05:36:39 26-01-2025
|36,21167
|36,06694
|7,39
|1,4
|Karaçoban (Erzurum)
|05:33:00 26-01-2025
|39,45528
|42,20944
|6,98
|1,7
|AGACLI-KARAYAZI (ERZURUM)
|05:33:00 26-01-2025
|39,4908
|42,198
|4,6
|1,5
|AKDENIZ
|05:24:44 26-01-2025
|36,029
|29,1728
|5
|2
|Akdeniz - [42.10 km] Kaş (Antalya)
|05:24:43 26-01-2025
|35,9175
|29,16444
|22,88
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|05:14:03 26-01-2025
|38,32694
|37,86444
|8,9
|1,7
|KELLER-AKCADAG (MALATYA)
|05:14:03 26-01-2025
|38,3157
|37,8942
|7
|1,8
|Karayazı (Erzurum)
|05:04:19 26-01-2025
|39,59806
|42,37694
|7
|1
|Karayazı (Erzurum)
|05:03:40 26-01-2025
|39,59389
|42,38694
|6,98
|1
|Kırkağaç (Manisa)
|04:53:39 26-01-2025
|39,30639
|27,92583
|7,01
|1
|Karayazı (Erzurum)
|04:42:35 26-01-2025
|39,62056
|42,36667
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|04:27:21 26-01-2025
|38,35083
|37,59056
|7,01
|1,3
|DARICA-AKCADAG (MALATYA)
|04:27:20 26-01-2025
|38,3568
|37,6142
|5
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|04:22:31 26-01-2025
|38,54306
|38,01222
|6,99
|2,3
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|04:22:30 26-01-2025
|38,5213
|38,0105
|5
|2,3
|Akhisar (Manisa)
|04:13:26 26-01-2025
|39,02611
|27,52556
|8,17
|1,1
|YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)
|04:13:26 26-01-2025
|39,015
|27,5067
|5
|1,3
|Ege Denizi - [38.73 km] Çeşme (İzmir)
|04:02:41 26-01-2025
|38,37556
|25,82694
|7,11
|1,6
|EGE DENIZI
|04:02:41 26-01-2025
|38,4332
|25,7343
|10,9
|1,7
|Kale (Malatya)
|03:45:08 26-01-2025
|38,35694
|38,82139
|7
|1,4
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|03:45:07 26-01-2025
|38,3498
|38,819
|12,3
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.06 km] Bodrum (Muğla)
|03:27:33 26-01-2025
|36,90917
|27,60083
|7
|1,6
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|03:27:33 26-01-2025
|36,9242
|27,6032
|3,2
|1,9
|Sumbas (Osmaniye)
|03:25:52 26-01-2025
|37,65
|36,13722
|12,08
|1,3
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|03:25:52 26-01-2025
|37,6997
|36,1138
|5
|1,3
|AKKAYA-FEKE (ADANA)
|02:22:47 26-01-2025
|37,7597
|35,9092
|14
|1,2
|Sumbas (Osmaniye)
|02:22:46 26-01-2025
|37,655
|36,14306
|6,98
|1,2
|Kırıkhan (Hatay)
|02:06:05 26-01-2025
|36,43667
|36,44111
|7,01
|1,6
|KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY)
|02:06:04 26-01-2025
|36,529
|36,4912
|14,9
|1,6
|Altıeylül (Balıkesir)
|02:02:42 26-01-2025
|39,65806
|27,9775
|8,01
|1,8
|KARAMAN-(BALIKESIR)
|02:02:41 26-01-2025
|39,6597
|27,9812
|9,6
|1,9
|Kozan (Adana)
|01:47:24 26-01-2025
|37,63222
|35,85389
|6,94
|1,3
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|01:47:24 26-01-2025
|37,6293
|35,883
|8,2
|1,1
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|01:34:24 26-01-2025
|38,1852
|38,1407
|6,1
|1,1
|Akdeniz
|23:38:17 25-01-2025
|33,66444
|25,42111
|6,88
|3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:38:14 25-01-2025
|34,6298
|23,8203
|14,2
|3,2
|Bahşili (Kırıkkale)
|23:32:54 25-01-2025
|39,73944
|33,37167
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:12:41 25-01-2025
|38,20194
|38,09444
|7
|1,1
|Merkez (Erzincan)
|22:54:13 25-01-2025
|39,89861
|39,22667
|16,27
|1,7
|KOCYATAGI-(ERZINCAN)
|22:54:12 25-01-2025
|39,9058
|39,233
|5,3
|1,9
|Yatağan (Muğla)
|22:09:44 25-01-2025
|37,29694
|28,07194
|8,11
|1,6
|YESILKOY-YATAGAN (MUGLA)
|22:09:44 25-01-2025
|37,2942
|28,0593
|5,4
|1,8
|Yatağan (Muğla)
|22:09:05 25-01-2025
|37,30028
|28,06667
|7
|1,5
|YESILKOY-YATAGAN (MUGLA)
|22:09:05 25-01-2025
|37,2977
|28,0767
|8,8
|1,8
|Yatağan (Muğla)
|21:54:23 25-01-2025
|37,28972
|28,07056
|7,07
|1,4
|YESILKOY-YATAGAN (MUGLA)
|21:54:22 25-01-2025
|37,2973
|28,0713
|7,7
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:53:58 25-01-2025
|38,09361
|38,45361
|7
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|21:44:56 25-01-2025
|38,15861
|38,65222
|7,06
|1,2
|Yatağan (Muğla)
|21:44:13 25-01-2025
|37,30472
|28,07583
|7
|1,5
|YESILKOY-YATAGAN (MUGLA)
|21:44:12 25-01-2025
|37,294
|28,0728
|7
|1,5
|Karayazı (Erzurum)
|21:37:48 25-01-2025
|39,50194
|42,3375
|17
|1
|Pütürge (Malatya)
|21:34:22 25-01-2025
|38,29056
|38,84
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:13:45 25-01-2025
|38,12361
|36,60278
|7
|1,7
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:13:44 25-01-2025
|38,1402
|36,6412
|5,5
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:13:06 25-01-2025
|38,14028
|36,57583
|6,95
|1,4
|Akdeniz - [95.40 km] Kumluca (Antalya)
|21:10:29 25-01-2025
|35,68222
|31,1275
|7
|3,6
|Akçadağ (Malatya)
|21:07:08 25-01-2025
|38,28806
|37,72556
|11,36
|1,2
|Ayrancı (Karaman)
|21:03:50 25-01-2025
|37,46722
|33,67167
|6,88
|1,1
|Marmara Denizi - [17.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|20:44:17 25-01-2025
|40,8175
|27,90194
|8,96
|1,8
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|20:44:17 25-01-2025
|40,8335
|27,9333
|13
|1,9
|Hassa (Hatay)
|20:34:14 25-01-2025
|36,84333
|36,48556
|7
|1
|Akdeniz
|20:03:17 25-01-2025
|34,92389
|26,2625
|7,41
|2,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|20:03:16 25-01-2025
|34,727
|26,0543
|31,3
|3,1
|Karayazı (Erzurum)
|19:50:30 25-01-2025
|39,46944
|42,25556
|7,07
|1,7
|ALIKULLEK-KARAYAZI (ERZURUM)
|19:50:30 25-01-2025
|39,5028
|42,2662
|28,5
|1,6
|Kozan (Adana)
|19:18:27 25-01-2025
|37,62361
|35,91222
|6,97
|1,5
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|19:18:27 25-01-2025
|37,6347
|35,8758
|6,7
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|18:17:30 25-01-2025
|37,81056
|36,30556
|7,02
|2,1
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|18:17:29 25-01-2025
|37,8137
|36,2943
|5
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|18:06:28 25-01-2025
|38,03972
|37,71083
|12,6
|2
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:06:28 25-01-2025
|38,0613
|37,6888
|5,4
|2
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:54:23 25-01-2025
|39,4235
|26,2855
|5,1
|2,4
|Ege Denizi - [07.82 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:54:22 25-01-2025
|39,42639
|26,30139
|13,41
|2,3
|Erciş (Van)
|17:36:41 25-01-2025
|39,20417
|43,35472
|7
|1,3
|Kemah (Erzincan)
|17:36:12 25-01-2025
|39,79139
|39,08639
|7
|1,1
|Kemah (Erzincan)
|17:25:44 25-01-2025
|39,80083
|39,11667
|6,97
|2,2
|AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
|17:25:44 25-01-2025
|39,7808
|39,1257
|5,1
|2,3
|Ege Denizi - [56.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:28:53 25-01-2025
|38,98694
|25,91306
|6,39
|2,1
|Gördes (Manisa)
|16:26:11 25-01-2025
|38,94278
|28,26056
|7
|1,7
|Akdeniz - [106.77 km] Gazipaşa (Antalya)
|15:54:16 25-01-2025
|35,34389
|31,80083
|12,91
|1,8
|Kemah (Erzincan)
|15:48:27 25-01-2025
|39,81167
|39,10306
|6,94
|1,6
|Yalvaç (Isparta)
|15:12:24 25-01-2025
|38,35111
|31,16833
|5,5
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|15:05:11 25-01-2025
|38,07333
|38,40722
|9,23
|1
|Kangal (Sivas)
|15:04:55 25-01-2025
|39,22472
|37,73361
|6,88
|1,4
|Ege Denizi - [17.45 km] Foça (İzmir)
|14:51:24 25-01-2025
|38,84
|26,66917
|7
|1,6
|İslahiye (Gaziantep)
|14:48:44 25-01-2025
|36,93611
|36,54333
|0,69
|1,9
|BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|14:48:43 25-01-2025
|36,946
|36,5543
|9,2
|1,8
|Haliliye (Şanlıurfa)
|14:16:23 25-01-2025
|37,27194
|39,17694
|7,15
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:50:15 25-01-2025
|38,38139
|37,25639
|5,57
|2,2
|GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:50:14 25-01-2025
|38,407
|37,2592
|5
|2
|Kemah (Erzincan)
|13:38:46 25-01-2025
|39,76944
|39,07944
|11,39
|3,3
|AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
|13:38:45 25-01-2025
|39,7978
|39,0923
|5
|3,7
|Hisarcık (Kütahya)
|13:38:29 25-01-2025
|39,21667
|29,27194
|7
|1,4
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.88 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:47:07 25-01-2025
|36,55972
|38,55167
|7
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:59:36 26-01-2025
|37,874
|27,0898
|7
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.83 km] Menderes (İzmir)
|10:21:36 26-01-2025
|37,87806
|26,9425
|7,22
|3,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:21:35 26-01-2025
|37,8673
|26,9535
|8,7
|3,9
|KOCCAGIZ-SARIKAYA (YOZGAT)
|10:02:46 26-01-2025
|39,5833
|35,4215
|7,1
|2,3
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|09:38:38 26-01-2025
|38,5407
|37,9438
|28,1
|2,6
|AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
|08:25:42 26-01-2025
|39,7953
|39,132
|5
|2,5
|Kemah (Erzincan)
|08:25:42 26-01-2025
|39,78806
|39,07667
|6,97
|2,3
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|08:18:28 26-01-2025
|38,4023
|38,8617
|17,2
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|08:18:26 26-01-2025
|38,18972
|38,70611
|7,52
|1,9
|Karesi (Balıkesir)
|08:17:30 26-01-2025
|39,66278
|27,84306
|12,2
|1,2
|AYAN-(CANKIRI)
|07:47:26 26-01-2025
|40,6542
|33,6083
|5
|1,3
|Merkez (Çankırı)
|07:47:25 26-01-2025
|40,64472
|33,67667
|15,17
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:40:52 26-01-2025
|38,105
|38,37056
|7
|2,5
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|07:40:51 26-01-2025
|38,132
|38,3667
|5
|2,5
|Ege Denizi - Dikili Körfezi - [07.07 km] Dikili (İzmir)
|07:33:10 26-01-2025
|39,15111
|26,77833
|9,89
|1,4
|DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|07:33:09 26-01-2025
|39,0865
|26,7528
|6,5
|1,5
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|07:27:18 26-01-2025
|37,8518
|36,2585
|10,8
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|07:27:18 26-01-2025
|37,84472
|36,26972
|6,96
|1,2
|Develi (Kayseri)
|07:20:25 26-01-2025
|38,05806
|35,62222
|7
|0,9
|KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI)
|07:20:24 26-01-2025
|38,03
|35,6628
|15,5
|1
|Akdeniz - [72.28 km] Marmaris (Muğla)
|07:02:18 26-01-2025
|35,98056
|28,10111
|7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|06:24:27 26-01-2025
|38,17722
|38,68694
|7
|1,1
|ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
|06:24:26 26-01-2025
|38,1967
|38,6495
|4
|1
|Yahyalı (Kayseri)
|06:17:39 26-01-2025
|37,90333
|35,32194
|7
|1
|CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI)
|06:17:36 26-01-2025
|37,8028
|35,4503
|18,5
|1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|06:13:43 26-01-2025
|37,27861
|37,06222
|7
|0,9
|Nurdağı (Gaziantep)
|06:06:49 26-01-2025
|37,07333
|36,87278
|7
|1,3
|KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|06:06:48 26-01-2025
|37,0743
|36,8975
|5,6
|1
|YUNANISTAN
|06:02:38 26-01-2025
|40,327
|24,1125
|5,2
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:52:35 26-01-2025
|38,22694
|37,30056
|6,99
|1,2
|CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:52:34 26-01-2025
|38,2148
|37,2555
|20,1
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:37:13 26-01-2025
|38,09194
|38,18444
|7
|1,3
|YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
|05:37:13 26-01-2025
|38,1055
|38,1265
|4,3
|1,2
|Defne (Hatay)
|05:36:39 26-01-2025
|36,21167
|36,06694
|7,39
|1,4
|Karaçoban (Erzurum)
|05:33:00 26-01-2025
|39,45528
|42,20944
|6,98
|1,7
|AGACLI-KARAYAZI (ERZURUM)
|05:33:00 26-01-2025
|39,4908
|42,198
|4,6
|1,5
|AKDENIZ
|05:24:44 26-01-2025
|36,029
|29,1728
|5
|2
|Akdeniz - [42.10 km] Kaş (Antalya)
|05:24:43 26-01-2025
|35,9175
|29,16444
|22,88
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|05:14:03 26-01-2025
|38,32694
|37,86444
|8,9
|1,7
|KELLER-AKCADAG (MALATYA)
|05:14:03 26-01-2025
|38,3157
|37,8942
|7
|1,8
|Karayazı (Erzurum)
|05:04:19 26-01-2025
|39,59806
|42,37694
|7
|1
|Karayazı (Erzurum)
|05:03:40 26-01-2025
|39,59389
|42,38694
|6,98
|1
|Kırkağaç (Manisa)
|04:53:39 26-01-2025
|39,30639
|27,92583
|7,01
|1
|Karayazı (Erzurum)
|04:42:35 26-01-2025
|39,62056
|42,36667
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|04:27:21 26-01-2025
|38,35083
|37,59056
|7,01
|1,3
|DARICA-AKCADAG (MALATYA)
|04:27:20 26-01-2025
|38,3568
|37,6142
|5
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|04:22:31 26-01-2025
|38,54306
|38,01222
|6,99
|2,3
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|04:22:30 26-01-2025
|38,5213
|38,0105
|5
|2,3
|Akhisar (Manisa)
|04:13:26 26-01-2025
|39,02611
|27,52556
|8,17
|1,1
|YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)
|04:13:26 26-01-2025
|39,015
|27,5067
|5
|1,3
|Ege Denizi - [38.73 km] Çeşme (İzmir)
|04:02:41 26-01-2025
|38,37556
|25,82694
|7,11
|1,6
|EGE DENIZI
|04:02:41 26-01-2025
|38,4332
|25,7343
|10,9
|1,7
|Kale (Malatya)
|03:45:08 26-01-2025
|38,35694
|38,82139
|7
|1,4
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|03:45:07 26-01-2025
|38,3498
|38,819
|12,3
|1,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.06 km] Bodrum (Muğla)
|03:27:33 26-01-2025
|36,90917
|27,60083
|7
|1,6
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|03:27:33 26-01-2025
|36,9242
|27,6032
|3,2
|1,9
|Sumbas (Osmaniye)
|03:25:52 26-01-2025
|37,65
|36,13722
|12,08
|1,3
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|03:25:52 26-01-2025
|37,6997
|36,1138
|5
|1,3
|AKKAYA-FEKE (ADANA)
|02:22:47 26-01-2025
|37,7597
|35,9092
|14
|1,2
|Sumbas (Osmaniye)
|02:22:46 26-01-2025
|37,655
|36,14306
|6,98
|1,2
|Kırıkhan (Hatay)
|02:06:05 26-01-2025
|36,43667
|36,44111
|7,01
|1,6
|KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY)
|02:06:04 26-01-2025
|36,529
|36,4912
|14,9
|1,6
|Altıeylül (Balıkesir)
|02:02:42 26-01-2025
|39,65806
|27,9775
|8,01
|1,8
|KARAMAN-(BALIKESIR)
|02:02:41 26-01-2025
|39,6597
|27,9812
|9,6
|1,9
|Kozan (Adana)
|01:47:24 26-01-2025
|37,63222
|35,85389
|6,94
|1,3
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|01:47:24 26-01-2025
|37,6293
|35,883
|8,2
|1,1
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|01:34:24 26-01-2025
|38,1852
|38,1407
|6,1
|1,1
|Akdeniz
|23:38:17 25-01-2025
|33,66444
|25,42111
|6,88
|3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:38:14 25-01-2025
|34,6298
|23,8203
|14,2
|3,2
|Bahşili (Kırıkkale)
|23:32:54 25-01-2025
|39,73944
|33,37167
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:12:41 25-01-2025
|38,20194
|38,09444
|7
|1,1
|Merkez (Erzincan)
|22:54:13 25-01-2025
|39,89861
|39,22667
|16,27
|1,7
|KOCYATAGI-(ERZINCAN)
|22:54:12 25-01-2025
|39,9058
|39,233
|5,3
|1,9
|Yatağan (Muğla)
|22:09:44 25-01-2025
|37,29694
|28,07194
|8,11
|1,6
|YESILKOY-YATAGAN (MUGLA)
|22:09:44 25-01-2025
|37,2942
|28,0593
|5,4
|1,8
|Yatağan (Muğla)
|22:09:05 25-01-2025
|37,30028
|28,06667
|7
|1,5
|YESILKOY-YATAGAN (MUGLA)
|22:09:05 25-01-2025
|37,2977
|28,0767
|8,8
|1,8
|Yatağan (Muğla)
|21:54:23 25-01-2025
|37,28972
|28,07056
|7,07
|1,4
|YESILKOY-YATAGAN (MUGLA)
|21:54:22 25-01-2025
|37,2973
|28,0713
|7,7
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:53:58 25-01-2025
|38,09361
|38,45361
|7
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|21:44:56 25-01-2025
|38,15861
|38,65222
|7,06
|1,2
|Yatağan (Muğla)
|21:44:13 25-01-2025
|37,30472
|28,07583
|7
|1,5
|YESILKOY-YATAGAN (MUGLA)
|21:44:12 25-01-2025
|37,294
|28,0728
|7
|1,5
|Karayazı (Erzurum)
|21:37:48 25-01-2025
|39,50194
|42,3375
|17
|1
|Pütürge (Malatya)
|21:34:22 25-01-2025
|38,29056
|38,84
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:13:45 25-01-2025
|38,12361
|36,60278
|7
|1,7
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:13:44 25-01-2025
|38,1402
|36,6412
|5,5
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:13:06 25-01-2025
|38,14028
|36,57583
|6,95
|1,4
|Akdeniz - [95.40 km] Kumluca (Antalya)
|21:10:29 25-01-2025
|35,68222
|31,1275
|7
|3,6
|Akçadağ (Malatya)
|21:07:08 25-01-2025
|38,28806
|37,72556
|11,36
|1,2
|Ayrancı (Karaman)
|21:03:50 25-01-2025
|37,46722
|33,67167
|6,88
|1,1
|Marmara Denizi - [17.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|20:44:17 25-01-2025
|40,8175
|27,90194
|8,96
|1,8
|MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
|20:44:17 25-01-2025
|40,8335
|27,9333
|13
|1,9
|Hassa (Hatay)
|20:34:14 25-01-2025
|36,84333
|36,48556
|7
|1
|Akdeniz
|20:03:17 25-01-2025
|34,92389
|26,2625
|7,41
|2,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|20:03:16 25-01-2025
|34,727
|26,0543
|31,3
|3,1
|Karayazı (Erzurum)
|19:50:30 25-01-2025
|39,46944
|42,25556
|7,07
|1,7
|ALIKULLEK-KARAYAZI (ERZURUM)
|19:50:30 25-01-2025
|39,5028
|42,2662
|28,5
|1,6
|Kozan (Adana)
|19:18:27 25-01-2025
|37,62361
|35,91222
|6,97
|1,5
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|19:18:27 25-01-2025
|37,6347
|35,8758
|6,7
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|18:17:30 25-01-2025
|37,81056
|36,30556
|7,02
|2,1
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|18:17:29 25-01-2025
|37,8137
|36,2943
|5
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|18:06:28 25-01-2025
|38,03972
|37,71083
|12,6
|2
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:06:28 25-01-2025
|38,0613
|37,6888
|5,4
|2
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|17:54:23 25-01-2025
|39,4235
|26,2855
|5,1
|2,4
|Ege Denizi - [07.82 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:54:22 25-01-2025
|39,42639
|26,30139
|13,41
|2,3
|Erciş (Van)
|17:36:41 25-01-2025
|39,20417
|43,35472
|7
|1,3
|Kemah (Erzincan)
|17:36:12 25-01-2025
|39,79139
|39,08639
|7
|1,1
|Kemah (Erzincan)
|17:25:44 25-01-2025
|39,80083
|39,11667
|6,97
|2,2
|AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
|17:25:44 25-01-2025
|39,7808
|39,1257
|5,1
|2,3
|Ege Denizi - [56.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:28:53 25-01-2025
|38,98694
|25,91306
|6,39
|2,1
|Gördes (Manisa)
|16:26:11 25-01-2025
|38,94278
|28,26056
|7
|1,7
|Akdeniz - [106.77 km] Gazipaşa (Antalya)
|15:54:16 25-01-2025
|35,34389
|31,80083
|12,91
|1,8
|Kemah (Erzincan)
|15:48:27 25-01-2025
|39,81167
|39,10306
|6,94
|1,6
|Yalvaç (Isparta)
|15:12:24 25-01-2025
|38,35111
|31,16833
|5,5
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|15:05:11 25-01-2025
|38,07333
|38,40722
|9,23
|1
|Kangal (Sivas)
|15:04:55 25-01-2025
|39,22472
|37,73361
|6,88
|1,4
|Ege Denizi - [17.45 km] Foça (İzmir)
|14:51:24 25-01-2025
|38,84
|26,66917
|7
|1,6
|İslahiye (Gaziantep)
|14:48:44 25-01-2025
|36,93611
|36,54333
|0,69
|1,9
|BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|14:48:43 25-01-2025
|36,946
|36,5543
|9,2
|1,8
|Haliliye (Şanlıurfa)
|14:16:23 25-01-2025
|37,27194
|39,17694
|7,15
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:50:15 25-01-2025
|38,38139
|37,25639
|5,57
|2,2
|GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:50:14 25-01-2025
|38,407
|37,2592
|5
|2
|Kemah (Erzincan)
|13:38:46 25-01-2025
|39,76944
|39,07944
|11,39
|3,3
|AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
|13:38:45 25-01-2025
|39,7978
|39,0923
|5
|3,7
|Hisarcık (Kütahya)
|13:38:29 25-01-2025
|39,21667
|29,27194
|7
|1,4
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.88 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:47:07 25-01-2025
|36,55972
|38,55167
|7
|1,6
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