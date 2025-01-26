Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Ocak 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Ocak 2025

26 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:59:36 26-01-2025 37,874 27,0898 7 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.83 km] Menderes (İzmir) 10:21:36 26-01-2025 37,87806 26,9425 7,22 3,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:21:35 26-01-2025 37,8673 26,9535 8,7 3,9
KOCCAGIZ-SARIKAYA (YOZGAT) 10:02:46 26-01-2025 39,5833 35,4215 7,1 2,3
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 09:38:38 26-01-2025 38,5407 37,9438 28,1 2,6
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) 08:25:42 26-01-2025 39,7953 39,132 5 2,5
Kemah (Erzincan) 08:25:42 26-01-2025 39,78806 39,07667 6,97 2,3
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 08:18:28 26-01-2025 38,4023 38,8617 17,2 1,7
Pütürge (Malatya) 08:18:26 26-01-2025 38,18972 38,70611 7,52 1,9
Karesi (Balıkesir) 08:17:30 26-01-2025 39,66278 27,84306 12,2 1,2
AYAN-(CANKIRI) 07:47:26 26-01-2025 40,6542 33,6083 5 1,3
Merkez (Çankırı) 07:47:25 26-01-2025 40,64472 33,67667 15,17 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 07:40:52 26-01-2025 38,105 38,37056 7 2,5
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 07:40:51 26-01-2025 38,132 38,3667 5 2,5
Ege Denizi - Dikili Körfezi - [07.07 km] Dikili (İzmir) 07:33:10 26-01-2025 39,15111 26,77833 9,89 1,4
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 07:33:09 26-01-2025 39,0865 26,7528 6,5 1,5
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 07:27:18 26-01-2025 37,8518 36,2585 10,8 1,2
Saimbeyli (Adana) 07:27:18 26-01-2025 37,84472 36,26972 6,96 1,2
Develi (Kayseri) 07:20:25 26-01-2025 38,05806 35,62222 7 0,9
KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) 07:20:24 26-01-2025 38,03 35,6628 15,5 1
Akdeniz - [72.28 km] Marmaris (Muğla) 07:02:18 26-01-2025 35,98056 28,10111 7 1,6
Pütürge (Malatya) 06:24:27 26-01-2025 38,17722 38,68694 7 1,1
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 06:24:26 26-01-2025 38,1967 38,6495 4 1
Yahyalı (Kayseri) 06:17:39 26-01-2025 37,90333 35,32194 7 1
CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) 06:17:36 26-01-2025 37,8028 35,4503 18,5 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:13:43 26-01-2025 37,27861 37,06222 7 0,9
Nurdağı (Gaziantep) 06:06:49 26-01-2025 37,07333 36,87278 7 1,3
KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 06:06:48 26-01-2025 37,0743 36,8975 5,6 1
YUNANISTAN 06:02:38 26-01-2025 40,327 24,1125 5,2 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:52:35 26-01-2025 38,22694 37,30056 6,99 1,2
CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:52:34 26-01-2025 38,2148 37,2555 20,1 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 05:37:13 26-01-2025 38,09194 38,18444 7 1,3
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 05:37:13 26-01-2025 38,1055 38,1265 4,3 1,2
Defne (Hatay) 05:36:39 26-01-2025 36,21167 36,06694 7,39 1,4
Karaçoban (Erzurum) 05:33:00 26-01-2025 39,45528 42,20944 6,98 1,7
AGACLI-KARAYAZI (ERZURUM) 05:33:00 26-01-2025 39,4908 42,198 4,6 1,5
AKDENIZ 05:24:44 26-01-2025 36,029 29,1728 5 2
Akdeniz - [42.10 km] Kaş (Antalya) 05:24:43 26-01-2025 35,9175 29,16444 22,88 2,1
Akçadağ (Malatya) 05:14:03 26-01-2025 38,32694 37,86444 8,9 1,7
KELLER-AKCADAG (MALATYA) 05:14:03 26-01-2025 38,3157 37,8942 7 1,8
Karayazı (Erzurum) 05:04:19 26-01-2025 39,59806 42,37694 7 1
Karayazı (Erzurum) 05:03:40 26-01-2025 39,59389 42,38694 6,98 1
Kırkağaç (Manisa) 04:53:39 26-01-2025 39,30639 27,92583 7,01 1
Karayazı (Erzurum) 04:42:35 26-01-2025 39,62056 42,36667 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 04:27:20 26-01-2025 38,3568 37,6142 5 1,1
Yazıhan (Malatya) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 04:22:30 26-01-2025 38,5213 38,0105 5 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 04:13:26 26-01-2025 39,015 27,5067 5 1,3
Ege Denizi - [38.73 km] Çeşme (İzmir) 04:02:41 26-01-2025 38,37556 25,82694 7,11 1,6
EGE DENIZI 04:02:41 26-01-2025 38,4332 25,7343 10,9 1,7
Kale (Malatya) 03:45:08 26-01-2025 38,35694 38,82139 7 1,4
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 03:45:07 26-01-2025 38,3498 38,819 12,3 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.06 km] Bodrum (Muğla) 03:27:33 26-01-2025 36,90917 27,60083 7 1,6
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 03:27:33 26-01-2025 36,9242 27,6032 3,2 1,9
Sumbas (Osmaniye) 03:25:52 26-01-2025 37,65 36,13722 12,08 1,3
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 03:25:52 26-01-2025 37,6997 36,1138 5 1,3
AKKAYA-FEKE (ADANA) 02:22:47 26-01-2025 37,7597 35,9092 14 1,2
Sumbas (Osmaniye) 02:22:46 26-01-2025 37,655 36,14306 6,98 1,2
Kırıkhan (Hatay) 02:06:05 26-01-2025 36,43667 36,44111 7,01 1,6
KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY) 02:06:04 26-01-2025 36,529 36,4912 14,9 1,6
Altıeylül (Balıkesir) 02:02:42 26-01-2025 39,65806 27,9775 8,01 1,8
KARAMAN-(BALIKESIR) 02:02:41 26-01-2025 39,6597 27,9812 9,6 1,9
Kozan (Adana) 01:47:24 26-01-2025 37,63222 35,85389 6,94 1,3
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 01:47:24 26-01-2025 37,6293 35,883 8,2 1,1
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 01:34:24 26-01-2025 38,1852 38,1407 6,1 1,1
Akdeniz 23:38:17 25-01-2025 33,66444 25,42111 6,88 3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 23:38:14 25-01-2025 34,6298 23,8203 14,2 3,2
Bahşili (Kırıkkale) 23:32:54 25-01-2025 39,73944 33,37167 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 23:12:41 25-01-2025 38,20194 38,09444 7 1,1
Merkez (Erzincan) 22:54:13 25-01-2025 39,89861 39,22667 16,27 1,7
KOCYATAGI-(ERZINCAN) 22:54:12 25-01-2025 39,9058 39,233 5,3 1,9
Yatağan (Muğla) 22:09:44 25-01-2025 37,29694 28,07194 8,11 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 22:09:44 25-01-2025 37,2942 28,0593 5,4 1,8
Yatağan (Muğla) 22:09:05 25-01-2025 37,30028 28,06667 7 1,5
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 22:09:05 25-01-2025 37,2977 28,0767 8,8 1,8
Yatağan (Muğla) 21:54:23 25-01-2025 37,28972 28,07056 7,07 1,4
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:54:22 25-01-2025 37,2973 28,0713 7,7 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 21:53:58 25-01-2025 38,09361 38,45361 7 0,9
Pütürge (Malatya) 21:44:56 25-01-2025 38,15861 38,65222 7,06 1,2
Yatağan (Muğla) 21:44:13 25-01-2025 37,30472 28,07583 7 1,5
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:44:12 25-01-2025 37,294 28,0728 7 1,5
Karayazı (Erzurum) 21:37:48 25-01-2025 39,50194 42,3375 17 1
Pütürge (Malatya) 21:34:22 25-01-2025 38,29056 38,84 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 21:13:45 25-01-2025 38,12361 36,60278 7 1,7
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:13:44 25-01-2025 38,1402 36,6412 5,5 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 21:13:06 25-01-2025 38,14028 36,57583 6,95 1,4
Akdeniz - [95.40 km] Kumluca (Antalya) 21:10:29 25-01-2025 35,68222 31,1275 7 3,6
Akçadağ (Malatya) 21:07:08 25-01-2025 38,28806 37,72556 11,36 1,2
Ayrancı (Karaman) 21:03:50 25-01-2025 37,46722 33,67167 6,88 1,1
Marmara Denizi - [17.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 20:44:17 25-01-2025 40,8175 27,90194 8,96 1,8
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 20:44:17 25-01-2025 40,8335 27,9333 13 1,9
Hassa (Hatay) 20:34:14 25-01-2025 36,84333 36,48556 7 1
Akdeniz 20:03:17 25-01-2025 34,92389 26,2625 7,41 2,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 20:03:16 25-01-2025 34,727 26,0543 31,3 3,1
Karayazı (Erzurum) 19:50:30 25-01-2025 39,46944 42,25556 7,07 1,7
ALIKULLEK-KARAYAZI (ERZURUM) 19:50:30 25-01-2025 39,5028 42,2662 28,5 1,6
Kozan (Adana) 19:18:27 25-01-2025 37,62361 35,91222 6,97 1,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 19:18:27 25-01-2025 37,6347 35,8758 6,7 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 18:17:30 25-01-2025 37,81056 36,30556 7,02 2,1
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 18:17:29 25-01-2025 37,8137 36,2943 5 2
Doğanşehir (Malatya) 18:06:28 25-01-2025 38,03972 37,71083 12,6 2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:06:28 25-01-2025 38,0613 37,6888 5,4 2
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 17:54:23 25-01-2025 39,4235 26,2855 5,1 2,4
Ege Denizi - [07.82 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:54:22 25-01-2025 39,42639 26,30139 13,41 2,3
Erciş (Van) 17:36:41 25-01-2025 39,20417 43,35472 7 1,3
Kemah (Erzincan) 17:36:12 25-01-2025 39,79139 39,08639 7 1,1
Kemah (Erzincan) 17:25:44 25-01-2025 39,80083 39,11667 6,97 2,2
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) 17:25:44 25-01-2025 39,7808 39,1257 5,1 2,3
Ege Denizi - [56.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:28:53 25-01-2025 38,98694 25,91306 6,39 2,1
Gördes (Manisa) 16:26:11 25-01-2025 38,94278 28,26056 7 1,7
Akdeniz - [106.77 km] Gazipaşa (Antalya) 15:54:16 25-01-2025 35,34389 31,80083 12,91 1,8
Kemah (Erzincan) 15:48:27 25-01-2025 39,81167 39,10306 6,94 1,6
Yalvaç (Isparta) 15:12:24 25-01-2025 38,35111 31,16833 5,5 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 15:05:11 25-01-2025 38,07333 38,40722 9,23 1
Kangal (Sivas) 15:04:55 25-01-2025 39,22472 37,73361 6,88 1,4
Ege Denizi - [17.45 km] Foça (İzmir) 14:51:24 25-01-2025 38,84 26,66917 7 1,6
İslahiye (Gaziantep) 14:48:44 25-01-2025 36,93611 36,54333 0,69 1,9
BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 14:48:43 25-01-2025 36,946 36,5543 9,2 1,8
Haliliye (Şanlıurfa) 14:16:23 25-01-2025 37,27194 39,17694 7,15 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:50:15 25-01-2025 38,38139 37,25639 5,57 2,2
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:50:14 25-01-2025 38,407 37,2592 5 2
Kemah (Erzincan) 13:38:46 25-01-2025 39,76944 39,07944 11,39 3,3
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) 13:38:45 25-01-2025 39,7978 39,0923 5 3,7
Hisarcık (Kütahya) 13:38:29 25-01-2025 39,21667 29,27194 7 1,4
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.88 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:47:07 25-01-2025 36,55972 38,55167 7 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:59:36 26-01-2025 37,874 27,0898 7 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.83 km] Menderes (İzmir) 10:21:36 26-01-2025 37,87806 26,9425 7,22 3,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:21:35 26-01-2025 37,8673 26,9535 8,7 3,9
KOCCAGIZ-SARIKAYA (YOZGAT) 10:02:46 26-01-2025 39,5833 35,4215 7,1 2,3
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 09:38:38 26-01-2025 38,5407 37,9438 28,1 2,6
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) 08:25:42 26-01-2025 39,7953 39,132 5 2,5
Kemah (Erzincan) 08:25:42 26-01-2025 39,78806 39,07667 6,97 2,3
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 08:18:28 26-01-2025 38,4023 38,8617 17,2 1,7
Pütürge (Malatya) 08:18:26 26-01-2025 38,18972 38,70611 7,52 1,9
Karesi (Balıkesir) 08:17:30 26-01-2025 39,66278 27,84306 12,2 1,2
AYAN-(CANKIRI) 07:47:26 26-01-2025 40,6542 33,6083 5 1,3
Merkez (Çankırı) 07:47:25 26-01-2025 40,64472 33,67667 15,17 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 07:40:52 26-01-2025 38,105 38,37056 7 2,5
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 07:40:51 26-01-2025 38,132 38,3667 5 2,5
Ege Denizi - Dikili Körfezi - [07.07 km] Dikili (İzmir) 07:33:10 26-01-2025 39,15111 26,77833 9,89 1,4
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 07:33:09 26-01-2025 39,0865 26,7528 6,5 1,5
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 07:27:18 26-01-2025 37,8518 36,2585 10,8 1,2
Saimbeyli (Adana) 07:27:18 26-01-2025 37,84472 36,26972 6,96 1,2
Develi (Kayseri) 07:20:25 26-01-2025 38,05806 35,62222 7 0,9
KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) 07:20:24 26-01-2025 38,03 35,6628 15,5 1
Akdeniz - [72.28 km] Marmaris (Muğla) 07:02:18 26-01-2025 35,98056 28,10111 7 1,6
Pütürge (Malatya) 06:24:27 26-01-2025 38,17722 38,68694 7 1,1
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 06:24:26 26-01-2025 38,1967 38,6495 4 1
Yahyalı (Kayseri) 06:17:39 26-01-2025 37,90333 35,32194 7 1
CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) 06:17:36 26-01-2025 37,8028 35,4503 18,5 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:13:43 26-01-2025 37,27861 37,06222 7 0,9
Nurdağı (Gaziantep) 06:06:49 26-01-2025 37,07333 36,87278 7 1,3
KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 06:06:48 26-01-2025 37,0743 36,8975 5,6 1
YUNANISTAN 06:02:38 26-01-2025 40,327 24,1125 5,2 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:52:35 26-01-2025 38,22694 37,30056 6,99 1,2
CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:52:34 26-01-2025 38,2148 37,2555 20,1 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 05:37:13 26-01-2025 38,09194 38,18444 7 1,3
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 05:37:13 26-01-2025 38,1055 38,1265 4,3 1,2
Defne (Hatay) 05:36:39 26-01-2025 36,21167 36,06694 7,39 1,4
Karaçoban (Erzurum) 05:33:00 26-01-2025 39,45528 42,20944 6,98 1,7
AGACLI-KARAYAZI (ERZURUM) 05:33:00 26-01-2025 39,4908 42,198 4,6 1,5
AKDENIZ 05:24:44 26-01-2025 36,029 29,1728 5 2
Akdeniz - [42.10 km] Kaş (Antalya) 05:24:43 26-01-2025 35,9175 29,16444 22,88 2,1
Akçadağ (Malatya) 05:14:03 26-01-2025 38,32694 37,86444 8,9 1,7
KELLER-AKCADAG (MALATYA) 05:14:03 26-01-2025 38,3157 37,8942 7 1,8
Karayazı (Erzurum) 05:04:19 26-01-2025 39,59806 42,37694 7 1
Karayazı (Erzurum) 05:03:40 26-01-2025 39,59389 42,38694 6,98 1
Kırkağaç (Manisa) 04:53:39 26-01-2025 39,30639 27,92583 7,01 1
Karayazı (Erzurum) 04:42:35 26-01-2025 39,62056 42,36667 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 04:27:20 26-01-2025 38,3568 37,6142 5 1,1
Yazıhan (Malatya) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 04:22:30 26-01-2025 38,5213 38,0105 5 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 04:13:26 26-01-2025 39,015 27,5067 5 1,3
Ege Denizi - [38.73 km] Çeşme (İzmir) 04:02:41 26-01-2025 38,37556 25,82694 7,11 1,6
EGE DENIZI 04:02:41 26-01-2025 38,4332 25,7343 10,9 1,7
Kale (Malatya) 03:45:08 26-01-2025 38,35694 38,82139 7 1,4
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 03:45:07 26-01-2025 38,3498 38,819 12,3 1,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.06 km] Bodrum (Muğla) 03:27:33 26-01-2025 36,90917 27,60083 7 1,6
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 03:27:33 26-01-2025 36,9242 27,6032 3,2 1,9
Sumbas (Osmaniye) 03:25:52 26-01-2025 37,65 36,13722 12,08 1,3
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 03:25:52 26-01-2025 37,6997 36,1138 5 1,3
AKKAYA-FEKE (ADANA) 02:22:47 26-01-2025 37,7597 35,9092 14 1,2
Sumbas (Osmaniye) 02:22:46 26-01-2025 37,655 36,14306 6,98 1,2
Kırıkhan (Hatay) 02:06:05 26-01-2025 36,43667 36,44111 7,01 1,6
KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY) 02:06:04 26-01-2025 36,529 36,4912 14,9 1,6
Altıeylül (Balıkesir) 02:02:42 26-01-2025 39,65806 27,9775 8,01 1,8
KARAMAN-(BALIKESIR) 02:02:41 26-01-2025 39,6597 27,9812 9,6 1,9
Kozan (Adana) 01:47:24 26-01-2025 37,63222 35,85389 6,94 1,3
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 01:47:24 26-01-2025 37,6293 35,883 8,2 1,1
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 01:34:24 26-01-2025 38,1852 38,1407 6,1 1,1
Akdeniz 23:38:17 25-01-2025 33,66444 25,42111 6,88 3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 23:38:14 25-01-2025 34,6298 23,8203 14,2 3,2
Bahşili (Kırıkkale) 23:32:54 25-01-2025 39,73944 33,37167 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 23:12:41 25-01-2025 38,20194 38,09444 7 1,1
Merkez (Erzincan) 22:54:13 25-01-2025 39,89861 39,22667 16,27 1,7
KOCYATAGI-(ERZINCAN) 22:54:12 25-01-2025 39,9058 39,233 5,3 1,9
Yatağan (Muğla) 22:09:44 25-01-2025 37,29694 28,07194 8,11 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 22:09:44 25-01-2025 37,2942 28,0593 5,4 1,8
Yatağan (Muğla) 22:09:05 25-01-2025 37,30028 28,06667 7 1,5
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 22:09:05 25-01-2025 37,2977 28,0767 8,8 1,8
Yatağan (Muğla) 21:54:23 25-01-2025 37,28972 28,07056 7,07 1,4
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:54:22 25-01-2025 37,2973 28,0713 7,7 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 21:53:58 25-01-2025 38,09361 38,45361 7 0,9
Pütürge (Malatya) 21:44:56 25-01-2025 38,15861 38,65222 7,06 1,2
Yatağan (Muğla) 21:44:13 25-01-2025 37,30472 28,07583 7 1,5
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 21:44:12 25-01-2025 37,294 28,0728 7 1,5
Karayazı (Erzurum) 21:37:48 25-01-2025 39,50194 42,3375 17 1
Pütürge (Malatya) 21:34:22 25-01-2025 38,29056 38,84 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 21:13:45 25-01-2025 38,12361 36,60278 7 1,7
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:13:44 25-01-2025 38,1402 36,6412 5,5 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 21:13:06 25-01-2025 38,14028 36,57583 6,95 1,4
Akdeniz - [95.40 km] Kumluca (Antalya) 21:10:29 25-01-2025 35,68222 31,1275 7 3,6
Akçadağ (Malatya) 21:07:08 25-01-2025 38,28806 37,72556 11,36 1,2
Ayrancı (Karaman) 21:03:50 25-01-2025 37,46722 33,67167 6,88 1,1
Marmara Denizi - [17.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 20:44:17 25-01-2025 40,8175 27,90194 8,96 1,8
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 20:44:17 25-01-2025 40,8335 27,9333 13 1,9
Hassa (Hatay) 20:34:14 25-01-2025 36,84333 36,48556 7 1
Akdeniz 20:03:17 25-01-2025 34,92389 26,2625 7,41 2,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 20:03:16 25-01-2025 34,727 26,0543 31,3 3,1
Karayazı (Erzurum) 19:50:30 25-01-2025 39,46944 42,25556 7,07 1,7
ALIKULLEK-KARAYAZI (ERZURUM) 19:50:30 25-01-2025 39,5028 42,2662 28,5 1,6
Kozan (Adana) 19:18:27 25-01-2025 37,62361 35,91222 6,97 1,5
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 19:18:27 25-01-2025 37,6347 35,8758 6,7 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 18:17:30 25-01-2025 37,81056 36,30556 7,02 2,1
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 18:17:29 25-01-2025 37,8137 36,2943 5 2
Doğanşehir (Malatya) 18:06:28 25-01-2025 38,03972 37,71083 12,6 2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:06:28 25-01-2025 38,0613 37,6888 5,4 2
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 17:54:23 25-01-2025 39,4235 26,2855 5,1 2,4
Ege Denizi - [07.82 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:54:22 25-01-2025 39,42639 26,30139 13,41 2,3
Erciş (Van) 17:36:41 25-01-2025 39,20417 43,35472 7 1,3
Kemah (Erzincan) 17:36:12 25-01-2025 39,79139 39,08639 7 1,1
Kemah (Erzincan) 17:25:44 25-01-2025 39,80083 39,11667 6,97 2,2
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) 17:25:44 25-01-2025 39,7808 39,1257 5,1 2,3
Ege Denizi - [56.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:28:53 25-01-2025 38,98694 25,91306 6,39 2,1
Gördes (Manisa) 16:26:11 25-01-2025 38,94278 28,26056 7 1,7
Akdeniz - [106.77 km] Gazipaşa (Antalya) 15:54:16 25-01-2025 35,34389 31,80083 12,91 1,8
Kemah (Erzincan) 15:48:27 25-01-2025 39,81167 39,10306 6,94 1,6
Yalvaç (Isparta) 15:12:24 25-01-2025 38,35111 31,16833 5,5 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 15:05:11 25-01-2025 38,07333 38,40722 9,23 1
Kangal (Sivas) 15:04:55 25-01-2025 39,22472 37,73361 6,88 1,4
Ege Denizi - [17.45 km] Foça (İzmir) 14:51:24 25-01-2025 38,84 26,66917 7 1,6
İslahiye (Gaziantep) 14:48:44 25-01-2025 36,93611 36,54333 0,69 1,9
BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 14:48:43 25-01-2025 36,946 36,5543 9,2 1,8
Haliliye (Şanlıurfa) 14:16:23 25-01-2025 37,27194 39,17694 7,15 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:50:15 25-01-2025 38,38139 37,25639 5,57 2,2
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:50:14 25-01-2025 38,407 37,2592 5 2
Kemah (Erzincan) 13:38:46 25-01-2025 39,76944 39,07944 11,39 3,3
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) 13:38:45 25-01-2025 39,7978 39,0923 5 3,7
Hisarcık (Kütahya) 13:38:29 25-01-2025 39,21667 29,27194 7 1,4
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [23.88 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:47:07 25-01-2025 36,55972 38,55167 7 1,6

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