Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 26 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Şubat 2025

26 Şubat 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.71 km] Kuşadası (Aydın) 01:24:28 26-02-2025 37,81583 27,00944 6,99 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:23:56 26-02-2025 37,38861 36,94333 10,78 1,1
Gegharkunik (Ermenistan) - [55.88 km] Aralık (Iğdır) 00:58:25 26-02-2025 40,15972 45,10528 17,46 2
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.76 km] Payas (Hatay) 00:52:24 26-02-2025 36,73333 36,12472 7 1,3
EGE DENIZI 00:32:33 26-02-2025 36,6168 25,4705 14,6 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 23:35:25 25-02-2025 37,37444 37,05667 6,91 0,9
AYDINLAR-CEYHAN (ADANA) 23:33:44 25-02-2025 36,9862 35,8962 9,5 1,6
Ceyhan (Adana) 23:33:44 25-02-2025 36,92333 35,88556 7,01 1,7
EGE DENIZI 23:29:01 25-02-2025 36,6108 25,6475 18,6 3
Ege Denizi 23:28:59 25-02-2025 36,59861 25,82278 7 2,8
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:25:59 25-02-2025 38,1508 36,5907 8 1,3
Doğanşehir (Malatya) 23:17:35 25-02-2025 38,12472 37,84639 23,62 1,4
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:13:12 25-02-2025 38,0388 36,6405 5,4 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 23:13:12 25-02-2025 38,02139 36,60694 6,86 1,8
EGE DENIZI 23:00:25 25-02-2025 36,6848 25,458 10,4 2,1
EGE DENIZI 22:14:36 25-02-2025 35,7113 25,4292 14,1 1,9
Çan (Çanakkale) 22:02:08 25-02-2025 40,09 27,15417 7 1
Pamukkale (Denizli) 21:52:54 25-02-2025 37,87083 29,23528 7 1,4
IRLIGANLI-(DENIZLI) 21:52:54 25-02-2025 37,889 29,2223 14 1,5
BEYAGAC (DENIZLI) 21:35:03 25-02-2025 37,1695 28,853 13,5 1,5
Menteşe (Muğla) 21:35:02 25-02-2025 37,14333 28,77694 7,13 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 21:23:49 25-02-2025 38,28861 38,16472 7 1,3
Ula (Muğla) 21:07:49 25-02-2025 37,05556 28,53667 6,95 1,5
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:07:49 25-02-2025 37,0588 28,5705 9,4 1,7
Hilvan (Şanlıurfa) 20:55:16 25-02-2025 37,56389 38,69056 7 1,3
Ege Denizi 20:51:17 25-02-2025 35,32722 25,95389 5,22 3,6
EGE DENIZI 20:51:17 25-02-2025 35,7578 25,3307 6,6 3,4
Ege Denizi - [22.59 km] Seferihisar (İzmir) 20:44:21 25-02-2025 37,86917 26,89778 7,15 2,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:44:21 25-02-2025 37,8802 26,8862 5,4 1,9
Yapraklı (Çankırı) 20:09:06 25-02-2025 40,65278 34,10556 7,13 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 19:50:53 25-02-2025 37,3625 37,05778 9,17 2,1
KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 19:50:52 25-02-2025 37,3303 37,0295 7 1,8
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:41:00 25-02-2025 38,1138 36,5927 7,7 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 19:40:59 25-02-2025 38,11972 36,60028 6,98 1,5
EGE DENIZI 19:00:42 25-02-2025 36,6103 25,5377 5,2 2,1
YUNANISTAN 18:48:47 25-02-2025 40,3853 24,0285 9,7 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 18:48:05 25-02-2025 37,41667 36,98722 7,14 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 18:19:26 25-02-2025 38,07583 38,39583 9,82 1,8
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:19:26 25-02-2025 38,1015 38,388 9,4 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:09:47 25-02-2025 39,50972 28,1575 6,98 1,5
BEGENDIKLER-BIGADIC (BALIKESIR) 18:09:47 25-02-2025 39,515 28,1855 10,6 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 18:08:22 25-02-2025 39,4875 28,16361 7 1,4
EGE DENIZI 18:00:34 25-02-2025 36,7047 25,4513 5,7 2,4
Çelikhan (Adıyaman) 17:56:56 25-02-2025 38,08889 38,21028 7,01 2,5
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 17:56:55 25-02-2025 38,111 38,1978 3,8 2,5
Gürün (Sivas) 17:47:46 25-02-2025 38,88472 37,42306 7 1,2
YUNANISTAN 17:39:40 25-02-2025 40,3305 24,1463 11,9 2,3
Ege Denizi 17:39:39 25-02-2025 40,27028 24,06722 12,41 2,3
Ege Denizi - [06.02 km] Dikili (İzmir) 17:25:21 25-02-2025 38,90583 26,77917 7 1,4
Menteşe (Muğla) 17:16:08 25-02-2025 37,195 28,65806 7 1,1
Palu (Elazığ) 17:03:43 25-02-2025 38,69389 39,98778 7 1,8
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 17:03:42 25-02-2025 38,7392 39,9615 10,9 2
Palu (Elazığ) 17:02:57 25-02-2025 38,69083 39,96944 7 1,5
YAZIBASI-KOVANCILAR (ELAZIG) 17:01:58 25-02-2025 38,7067 39,8997 10,4 2,6
Kovancılar (Elazığ) 17:01:57 25-02-2025 38,72694 40,03889 7,16 2,2
Sincik (Adıyaman) 17:00:49 25-02-2025 38,10667 38,48611 7 0,9
Kırıkhan (Hatay) 16:51:09 25-02-2025 36,60833 36,39194 7 1,8
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 16:51:09 25-02-2025 36,608 36,3408 17,2 1,6
Ege Denizi - [07.56 km] Dikili (İzmir) 16:43:19 25-02-2025 38,89806 26,76194 7 1,3
Ege Denizi 16:40:28 25-02-2025 36,58917 25,42583 7 2,5
Sivrihisar (Eskişehir) 16:38:01 25-02-2025 39,54389 31,62611 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:54:44 25-02-2025 38,26944 37,29083 6,97 2,3
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:54:42 25-02-2025 38,2348 37,35 5 2,4
Banaz (Uşak) 15:51:37 25-02-2025 38,67417 29,67389 7 1,2
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 15:36:24 25-02-2025 37,9988 37,4257 13,7 1,4
EGE DENIZI 15:26:43 25-02-2025 36,3708 25,6585 3,9 2,7
Pütürge (Malatya) 15:22:52 25-02-2025 38,14944 38,74167 6,89 0,8
Akçadağ (Malatya) 15:16:18 25-02-2025 38,31083 37,72417 7 1,7
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 15:16:15 25-02-2025 38,1528 37,7682 2,4 1,3
Sarıkaya (Yozgat) 15:07:15 25-02-2025 39,66778 35,42111 7 0,8
EGE DENIZI 15:04:07 25-02-2025 36,6688 25,7137 8,3 2,4
KIBRIS-GUZELYALI 14:55:33 25-02-2025 35,3785 33,109 13,2 1,3
Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 14:55:28 25-02-2025 35,02028 33,555 7,07 1,7
ELAZIG (ELAZIG) 14:55:15 25-02-2025 38,6967 39,2213 5 1,3
Merkez (Elazığ) 14:55:12 25-02-2025 38,64278 39,07444 7 1,5
EGE DENIZI 14:49:39 25-02-2025 36,6885 25,6152 9,7 2,4
Akçadağ (Malatya) 14:45:20 25-02-2025 38,25222 38,06389 7 1,2
Bala (Ankara) 14:31:22 25-02-2025 39,43417 33,34722 7 0,9
EGE DENIZI 14:17:28 25-02-2025 36,566 25,6125 9 2,2
EGE DENIZI 14:12:08 25-02-2025 36,4205 25,68 8,1 2,1
EGE DENIZI 14:09:34 25-02-2025 36,501 25,5222 15,6 1,6
EGE DENIZI 13:45:58 25-02-2025 36,6885 25,657 11,4 3,7
Ege Denizi 13:45:50 25-02-2025 36,57 25,41139 7 3,6
Çumra (Konya) 13:41:48 25-02-2025 37,55778 33,02306 8,06 1,3
Menderes (İzmir) 13:39:25 25-02-2025 38,04861 27,12278 6,44 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:39:24 25-02-2025 38,0307 27,0828 1,4 1,6
Ege Denizi - [05.49 km] Dikili (İzmir) 13:15:19 25-02-2025 38,93472 26,75472 7 1,2
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:54 25-02-2025 39,4517 28,201 1,8 2
Kepsut (Balıkesir) 12:58:53 25-02-2025 39,53028 28,24278 7,24 1,7
Bergama (İzmir) 12:56:53 25-02-2025 38,9375 27,18111 9,12 1,6
Lalapaşa (Edirne) 12:52:04 25-02-2025 41,88861 26,83056 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:42:28 25-02-2025 38,34417 38,12083 7 1,2
DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA) 12:37:41 25-02-2025 39,1082 29,3257 21,1 0,7
Gediz (Kütahya) 12:37:40 25-02-2025 39,05167 29,66472 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:27:23 25-02-2025 38,26028 38,15167 7 0,9
EGE DENIZI 12:27:00 25-02-2025 36,6063 25,6557 6 2,3
Oğuzeli (Gaziantep) 12:26:00 25-02-2025 36,90611 37,58556 7 1,6
Sivrice (Elazığ) 12:23:35 25-02-2025 38,45 39,15722 7 1,8
URUNVEREN-(ELAZIG) 12:23:35 25-02-2025 38,539 39,1753 19,2 1,6
EGE DENIZI 12:21:33 25-02-2025 36,5962 25,5903 8,1 3,3
Ege Denizi 12:21:29 25-02-2025 36,56472 25,52583 7 3
Yeşilyurt (Malatya) 12:20:06 25-02-2025 38,325 38,12194 7 1,2
Dalaman (Muğla) 12:06:06 25-02-2025 36,86667 28,96944 7 1,8
Bala (Ankara) 12:05:47 25-02-2025 39,35722 33,42361 7 1,1
Hekimhan (Malatya) 12:03:20 25-02-2025 39,06167 37,94139 7 1,3
EGE DENIZI 12:00:48 25-02-2025 36,619 25,6143 5 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 11:38:07 25-02-2025 38,08528 38,425 7 1
Ege Denizi - [07.25 km] Dikili (İzmir) 11:30:08 25-02-2025 38,91972 26,74167 4,16 2,2
Dargeçit (Mardin) 11:27:04 25-02-2025 37,61944 41,78722 6,94 1,5
Uğurludağ (Çorum) 11:26:02 25-02-2025 40,36028 34,41389 7 1,1
Marmara Denizi - [12.11 km] Bakırköy (İstanbul) 11:25:34 25-02-2025 40,8525 28,84111 9,74 1,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:23:48 25-02-2025 34,8317 23,304 11,4 2,9
Pütürge (Malatya) 11:16:32 25-02-2025 38,23556 38,68333 7,04 1,2
SURIYE 11:07:48 25-02-2025 36,3657 42,0243 21,6 2,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:07:47 25-02-2025 37,46722 36,57972 7 1,2
Talafar, Ninova (Irak) - [65.18 km] Silopi (Şırnak) 11:07:46 25-02-2025 36,57972 42,15944 19,97 2,5
EGE DENIZI 11:06:29 25-02-2025 36,7148 25,1233 10,9 1,9
Kale (Malatya) 11:02:44 25-02-2025 38,33972 38,77722 6,94 0,7
EGE DENIZI 10:41:22 25-02-2025 36,6335 25,6362 3,4 2
EGE DENIZI 10:33:46 25-02-2025 36,528 25,5065 12,3 2,1
EGE DENIZI 09:55:18 25-02-2025 36,6503 25,6275 7,9 2,4
Selçuklu (Konya) 09:47:02 25-02-2025 38,06917 32,76944 7 0,8
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 09:47:02 25-02-2025 38,127 32,6918 0 0,8
EGE DENIZI 09:44:49 25-02-2025 36,624 25,5608 9,8 1,6
Gürün (Sivas) 09:39:57 25-02-2025 38,75333 37,23667 8,52 2
SULARBASI-GURUN (SIVAS) REVIZE01 (2025.02.25 09:39:59) 09:39:57 25-02-2025 38,7717 37,288 5 1,9
HUYUKBURUN-AYRANCI (KARAMAN) 09:31:29 25-02-2025 37,3662 33,6152 5 1,7
Karapınar (Konya) 09:31:26 25-02-2025 37,60333 33,63833 5,86 1,7
KARAAGAC-AYRANCI (KARAMAN) REVIZE01 (2025.02.25 09:30:53) 09:30:53 25-02-2025 37,3983 33,5877 5 1,7
Karapınar (Konya) 09:30:52 25-02-2025 37,55528 33,66556 7,01 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 09:14:04 25-02-2025 38,4502 26,8663 16,4 1,5
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.75 km] Menemen (İzmir) 09:14:03 25-02-2025 38,495 26,83889 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 09:11:55 25-02-2025 38,1325 38,55167 7 1,4
EGE DENIZI 09:06:48 25-02-2025 36,5403 25,6358 4,4 2,3
EGE DENIZI 09:04:41 25-02-2025 36,6453 25,6025 7,1 2,3
EGE DENIZI 08:59:43 25-02-2025 36,6392 25,3988 8,4 2,2
Sivrice (Elazığ) 08:56:47 25-02-2025 38,44778 39,15361 7 1,3
Pütürge (Malatya) 08:50:14 25-02-2025 38,275 38,7525 6,84 0,6
Yeşilyurt (Malatya) 08:25:56 25-02-2025 38,26639 38,31306 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 08:24:36 25-02-2025 38,14528 38,56194 7 1
EGE DENIZI 08:15:20 25-02-2025 36,594 25,4862 12,5 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 08:06:04 25-02-2025 37,8475 36,32806 7 1,3
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:06:02 25-02-2025 37,9727 36,3907 22 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 07:33:25 25-02-2025 37,93444 37,47361 6,97 1,6
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:33:22 25-02-2025 37,9965 37,456 5 1,5
Sincik (Adıyaman) 07:29:18 25-02-2025 38,09861 38,46556 7 1,2
YUNANISTAN 07:12:20 25-02-2025 40,3347 24,1273 9,6 2,2
Ege Denizi 07:12:19 25-02-2025 40,27639 24,07556 7 2,1
Pütürge (Malatya) 07:07:04 25-02-2025 38,26694 38,83611 8,84 1,2
Ege Denizi 06:54:38 25-02-2025 36,57194 25,59389 7 2
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [90.50 km] Çukurca (Hakkari) 06:39:10 25-02-2025 36,44556 43,37306 7 1,8
YUNANISTAN 06:37:59 25-02-2025 40,2658 24,162 10,3 2,2
Ege Denizi 06:37:40 25-02-2025 36,64306 25,56806 7 2,1
Akhisar (Manisa) 06:28:32 25-02-2025 39,02389 27,52667 7 1,2
EGNEZ-SOMA (MANISA) 06:28:31 25-02-2025 39,0337 27,5618 7,3 1,2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.73 km] Mudanya (Bursa) 05:43:03 25-02-2025 40,40889 28,82306 7 1,9
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 05:43:03 25-02-2025 40,395 28,8335 9,5 1,9
Altıntaş (Kütahya) 05:30:09 25-02-2025 38,9175 30,05222 7 1,5
KUCUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) 05:30:08 25-02-2025 38,9068 30,0437 5,4 1,7
Ege Denizi 05:26:55 25-02-2025 36,58389 25,57222 7 2,1
Pütürge (Malatya) 05:16:02 25-02-2025 38,27389 38,71667 12,23 1
Ege Denizi 05:07:41 25-02-2025 36,5025 25,53528 7 3
Ege Denizi - [04.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:42:30 25-02-2025 39,4575 26,2075 5,68 1,1
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 04:42:29 25-02-2025 39,4495 26,1545 6,2 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:40:55 25-02-2025 37,86944 36,62528 6,97 1,4
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 04:40:54 25-02-2025 37,8808 36,6203 6,7 1,2
EGE DENIZI 04:40:23 25-02-2025 38,7565 25,938 10,4 1,9
Ege Denizi - [49.09 km] Karaburun (İzmir) 04:40:22 25-02-2025 38,65972 25,82639 7,09 1,8
Karlıova (Bingöl) 04:34:00 25-02-2025 39,3175 40,85472 7,02 1,4
KIZILCUBUK-KARLIOVA (BINGOL) 04:33:59 25-02-2025 39,3158 40,8352 8,2 1,6
Maden (Elazığ) 04:32:02 25-02-2025 38,5525 39,52583 7 1,9
KOCKALE-(ELAZIG) 04:32:01 25-02-2025 38,5725 39,4642 8,9 1,9
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [42.17 km] Nusaybin (Mardin) 04:19:34 25-02-2025 36,69333 41,29972 15 1,8
Çiçekdağı (Kırşehir) 04:13:52 25-02-2025 39,6925 34,15889 13,08 1
Köyceğiz (Muğla) 04:12:51 25-02-2025 37,06806 28,66861 7 1,1
Karlıova (Bingöl) 04:10:30 25-02-2025 39,25111 40,88833 6,97 1,2
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 04:10:29 25-02-2025 39,2642 40,8602 13,2 1,4
Kale (Malatya) 03:56:00 25-02-2025 38,35056 38,73806 13,2 1,3
EGE DENIZI 03:24:51 25-02-2025 36,7017 25,5852 11,3 3,4
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [174.06 km] Bodrum (Muğla) 03:24:44 25-02-2025 36,7025 25,34389 4,43 3,5
Doğanşehir (Malatya) 03:12:36 25-02-2025 38,14028 37,85444 7 0,8
Ege Denizi 03:12:05 25-02-2025 36,76861 25,66083 7 2,2
EGE DENIZI 03:12:04 25-02-2025 36,6327 25,5375 4,5 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 03:09:17 25-02-2025 38,23556 38,23556 7 1,3
Ege Denizi 03:07:52 25-02-2025 36,67639 25,75583 7 1,5
Beypazarı (Ankara) 03:05:23 25-02-2025 40,17778 31,79167 6,86 1,8
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 03:05:23 25-02-2025 40,1923 31,6967 1,8 1,9
Beypazarı (Ankara) 03:04:35 25-02-2025 40,17306 31,76944 7,12 1,5
Doğanşehir (Malatya) 03:03:51 25-02-2025 38,24167 37,82833 7,02 0,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:50:39 25-02-2025 37,44528 37,07667 7 1,2
Ege Denizi 02:45:01 25-02-2025 36,73972 25,89389 7,49 1,7
Ege Denizi 02:29:41 25-02-2025 36,69972 26,06472 7,28 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 02:29:28 25-02-2025 38,24389 38,25472 7 0,9
Ege Denizi 02:23:27 25-02-2025 36,78222 25,94111 7 2,1
Menteşe (Muğla) 02:22:24 25-02-2025 37,1525 28,83556 7,07 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 02:22:23 25-02-2025 37,1632 28,8155 5 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 02:21:16 25-02-2025 37,95833 36,49722 7,03 1,1
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:21:15 25-02-2025 37,9967 36,6085 16,4 1,1
EGE DENIZI 02:15:54 25-02-2025 36,0248 27,7113 6,9 2
Ege Denizi - [77.79 km] Marmaris (Muğla) 02:15:53 25-02-2025 36,00028 27,73333 9,59 2
Ege Denizi - [71.67 km] Marmaris (Muğla) 02:07:28 25-02-2025 36,06111 27,73556 6,34 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.71 km] Kuşadası (Aydın) 01:24:28 26-02-2025 37,81583 27,00944 6,99 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:23:56 26-02-2025 37,38861 36,94333 10,78 1,1
Gegharkunik (Ermenistan) - [55.88 km] Aralık (Iğdır) 00:58:25 26-02-2025 40,15972 45,10528 17,46 2
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.76 km] Payas (Hatay) 00:52:24 26-02-2025 36,73333 36,12472 7 1,3
EGE DENIZI 00:32:33 26-02-2025 36,6168 25,4705 14,6 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 23:35:25 25-02-2025 37,37444 37,05667 6,91 0,9
AYDINLAR-CEYHAN (ADANA) 23:33:44 25-02-2025 36,9862 35,8962 9,5 1,6
Ceyhan (Adana) 23:33:44 25-02-2025 36,92333 35,88556 7,01 1,7
EGE DENIZI 23:29:01 25-02-2025 36,6108 25,6475 18,6 3
Ege Denizi 23:28:59 25-02-2025 36,59861 25,82278 7 2,8
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:25:59 25-02-2025 38,1508 36,5907 8 1,3
Doğanşehir (Malatya) 23:17:35 25-02-2025 38,12472 37,84639 23,62 1,4
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:13:12 25-02-2025 38,0388 36,6405 5,4 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 23:13:12 25-02-2025 38,02139 36,60694 6,86 1,8
EGE DENIZI 23:00:25 25-02-2025 36,6848 25,458 10,4 2,1
EGE DENIZI 22:14:36 25-02-2025 35,7113 25,4292 14,1 1,9
Çan (Çanakkale) 22:02:08 25-02-2025 40,09 27,15417 7 1
Pamukkale (Denizli) 21:52:54 25-02-2025 37,87083 29,23528 7 1,4
IRLIGANLI-(DENIZLI) 21:52:54 25-02-2025 37,889 29,2223 14 1,5
BEYAGAC (DENIZLI) 21:35:03 25-02-2025 37,1695 28,853 13,5 1,5
Menteşe (Muğla) 21:35:02 25-02-2025 37,14333 28,77694 7,13 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 21:23:49 25-02-2025 38,28861 38,16472 7 1,3
Ula (Muğla) 21:07:49 25-02-2025 37,05556 28,53667 6,95 1,5
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:07:49 25-02-2025 37,0588 28,5705 9,4 1,7
Hilvan (Şanlıurfa) 20:55:16 25-02-2025 37,56389 38,69056 7 1,3
Ege Denizi 20:51:17 25-02-2025 35,32722 25,95389 5,22 3,6
EGE DENIZI 20:51:17 25-02-2025 35,7578 25,3307 6,6 3,4
Ege Denizi - [22.59 km] Seferihisar (İzmir) 20:44:21 25-02-2025 37,86917 26,89778 7,15 2,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:44:21 25-02-2025 37,8802 26,8862 5,4 1,9
Yapraklı (Çankırı) 20:09:06 25-02-2025 40,65278 34,10556 7,13 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 19:50:53 25-02-2025 37,3625 37,05778 9,17 2,1
KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 19:50:52 25-02-2025 37,3303 37,0295 7 1,8
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:41:00 25-02-2025 38,1138 36,5927 7,7 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 19:40:59 25-02-2025 38,11972 36,60028 6,98 1,5
EGE DENIZI 19:00:42 25-02-2025 36,6103 25,5377 5,2 2,1
YUNANISTAN 18:48:47 25-02-2025 40,3853 24,0285 9,7 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 18:48:05 25-02-2025 37,41667 36,98722 7,14 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 18:19:26 25-02-2025 38,07583 38,39583 9,82 1,8
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:19:26 25-02-2025 38,1015 38,388 9,4 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:09:47 25-02-2025 39,50972 28,1575 6,98 1,5
BEGENDIKLER-BIGADIC (BALIKESIR) 18:09:47 25-02-2025 39,515 28,1855 10,6 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 18:08:22 25-02-2025 39,4875 28,16361 7 1,4
EGE DENIZI 18:00:34 25-02-2025 36,7047 25,4513 5,7 2,4
Çelikhan (Adıyaman) 17:56:56 25-02-2025 38,08889 38,21028 7,01 2,5
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 17:56:55 25-02-2025 38,111 38,1978 3,8 2,5
Gürün (Sivas) 17:47:46 25-02-2025 38,88472 37,42306 7 1,2
YUNANISTAN 17:39:40 25-02-2025 40,3305 24,1463 11,9 2,3
Ege Denizi 17:39:39 25-02-2025 40,27028 24,06722 12,41 2,3
Ege Denizi - [06.02 km] Dikili (İzmir) 17:25:21 25-02-2025 38,90583 26,77917 7 1,4
Menteşe (Muğla) 17:16:08 25-02-2025 37,195 28,65806 7 1,1
Palu (Elazığ) 17:03:43 25-02-2025 38,69389 39,98778 7 1,8
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 17:03:42 25-02-2025 38,7392 39,9615 10,9 2
Palu (Elazığ) 17:02:57 25-02-2025 38,69083 39,96944 7 1,5
YAZIBASI-KOVANCILAR (ELAZIG) 17:01:58 25-02-2025 38,7067 39,8997 10,4 2,6
Kovancılar (Elazığ) 17:01:57 25-02-2025 38,72694 40,03889 7,16 2,2
Sincik (Adıyaman) 17:00:49 25-02-2025 38,10667 38,48611 7 0,9
Kırıkhan (Hatay) 16:51:09 25-02-2025 36,60833 36,39194 7 1,8
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 16:51:09 25-02-2025 36,608 36,3408 17,2 1,6
Ege Denizi - [07.56 km] Dikili (İzmir) 16:43:19 25-02-2025 38,89806 26,76194 7 1,3
Ege Denizi 16:40:28 25-02-2025 36,58917 25,42583 7 2,5
Sivrihisar (Eskişehir) 16:38:01 25-02-2025 39,54389 31,62611 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:54:44 25-02-2025 38,26944 37,29083 6,97 2,3
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:54:42 25-02-2025 38,2348 37,35 5 2,4
Banaz (Uşak) 15:51:37 25-02-2025 38,67417 29,67389 7 1,2
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 15:36:24 25-02-2025 37,9988 37,4257 13,7 1,4
EGE DENIZI 15:26:43 25-02-2025 36,3708 25,6585 3,9 2,7
Pütürge (Malatya) 15:22:52 25-02-2025 38,14944 38,74167 6,89 0,8
Akçadağ (Malatya) 15:16:18 25-02-2025 38,31083 37,72417 7 1,7
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 15:16:15 25-02-2025 38,1528 37,7682 2,4 1,3
Sarıkaya (Yozgat) 15:07:15 25-02-2025 39,66778 35,42111 7 0,8
EGE DENIZI 15:04:07 25-02-2025 36,6688 25,7137 8,3 2,4
KIBRIS-GUZELYALI 14:55:33 25-02-2025 35,3785 33,109 13,2 1,3
Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 14:55:28 25-02-2025 35,02028 33,555 7,07 1,7
ELAZIG (ELAZIG) 14:55:15 25-02-2025 38,6967 39,2213 5 1,3
Merkez (Elazığ) 14:55:12 25-02-2025 38,64278 39,07444 7 1,5
EGE DENIZI 14:49:39 25-02-2025 36,6885 25,6152 9,7 2,4
Akçadağ (Malatya) 14:45:20 25-02-2025 38,25222 38,06389 7 1,2
Bala (Ankara) 14:31:22 25-02-2025 39,43417 33,34722 7 0,9
EGE DENIZI 14:17:28 25-02-2025 36,566 25,6125 9 2,2
EGE DENIZI 14:12:08 25-02-2025 36,4205 25,68 8,1 2,1
EGE DENIZI 14:09:34 25-02-2025 36,501 25,5222 15,6 1,6
EGE DENIZI 13:45:58 25-02-2025 36,6885 25,657 11,4 3,7
Ege Denizi 13:45:50 25-02-2025 36,57 25,41139 7 3,6
Çumra (Konya) 13:41:48 25-02-2025 37,55778 33,02306 8,06 1,3
Menderes (İzmir) 13:39:25 25-02-2025 38,04861 27,12278 6,44 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:39:24 25-02-2025 38,0307 27,0828 1,4 1,6
Ege Denizi - [05.49 km] Dikili (İzmir) 13:15:19 25-02-2025 38,93472 26,75472 7 1,2
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:54 25-02-2025 39,4517 28,201 1,8 2
Kepsut (Balıkesir) 12:58:53 25-02-2025 39,53028 28,24278 7,24 1,7
Bergama (İzmir) 12:56:53 25-02-2025 38,9375 27,18111 9,12 1,6
Lalapaşa (Edirne) 12:52:04 25-02-2025 41,88861 26,83056 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:42:28 25-02-2025 38,34417 38,12083 7 1,2
DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA) 12:37:41 25-02-2025 39,1082 29,3257 21,1 0,7
Gediz (Kütahya) 12:37:40 25-02-2025 39,05167 29,66472 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:27:23 25-02-2025 38,26028 38,15167 7 0,9
EGE DENIZI 12:27:00 25-02-2025 36,6063 25,6557 6 2,3
Oğuzeli (Gaziantep) 12:26:00 25-02-2025 36,90611 37,58556 7 1,6
Sivrice (Elazığ) 12:23:35 25-02-2025 38,45 39,15722 7 1,8
URUNVEREN-(ELAZIG) 12:23:35 25-02-2025 38,539 39,1753 19,2 1,6
EGE DENIZI 12:21:33 25-02-2025 36,5962 25,5903 8,1 3,3
Ege Denizi 12:21:29 25-02-2025 36,56472 25,52583 7 3
Yeşilyurt (Malatya) 12:20:06 25-02-2025 38,325 38,12194 7 1,2
Dalaman (Muğla) 12:06:06 25-02-2025 36,86667 28,96944 7 1,8
Bala (Ankara) 12:05:47 25-02-2025 39,35722 33,42361 7 1,1
Hekimhan (Malatya) 12:03:20 25-02-2025 39,06167 37,94139 7 1,3
EGE DENIZI 12:00:48 25-02-2025 36,619 25,6143 5 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 11:38:07 25-02-2025 38,08528 38,425 7 1
Ege Denizi - [07.25 km] Dikili (İzmir) 11:30:08 25-02-2025 38,91972 26,74167 4,16 2,2
Dargeçit (Mardin) 11:27:04 25-02-2025 37,61944 41,78722 6,94 1,5
Uğurludağ (Çorum) 11:26:02 25-02-2025 40,36028 34,41389 7 1,1
Marmara Denizi - [12.11 km] Bakırköy (İstanbul) 11:25:34 25-02-2025 40,8525 28,84111 9,74 1,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:23:48 25-02-2025 34,8317 23,304 11,4 2,9
Pütürge (Malatya) 11:16:32 25-02-2025 38,23556 38,68333 7,04 1,2
SURIYE 11:07:48 25-02-2025 36,3657 42,0243 21,6 2,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:07:47 25-02-2025 37,46722 36,57972 7 1,2
Talafar, Ninova (Irak) - [65.18 km] Silopi (Şırnak) 11:07:46 25-02-2025 36,57972 42,15944 19,97 2,5
EGE DENIZI 11:06:29 25-02-2025 36,7148 25,1233 10,9 1,9
Kale (Malatya) 11:02:44 25-02-2025 38,33972 38,77722 6,94 0,7
EGE DENIZI 10:41:22 25-02-2025 36,6335 25,6362 3,4 2
EGE DENIZI 10:33:46 25-02-2025 36,528 25,5065 12,3 2,1
EGE DENIZI 09:55:18 25-02-2025 36,6503 25,6275 7,9 2,4
Selçuklu (Konya) 09:47:02 25-02-2025 38,06917 32,76944 7 0,8
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 09:47:02 25-02-2025 38,127 32,6918 0 0,8
EGE DENIZI 09:44:49 25-02-2025 36,624 25,5608 9,8 1,6
Gürün (Sivas) 09:39:57 25-02-2025 38,75333 37,23667 8,52 2
SULARBASI-GURUN (SIVAS) REVIZE01 (2025.02.25 09:39:59) 09:39:57 25-02-2025 38,7717 37,288 5 1,9
HUYUKBURUN-AYRANCI (KARAMAN) 09:31:29 25-02-2025 37,3662 33,6152 5 1,7
Karapınar (Konya) 09:31:26 25-02-2025 37,60333 33,63833 5,86 1,7
KARAAGAC-AYRANCI (KARAMAN) REVIZE01 (2025.02.25 09:30:53) 09:30:53 25-02-2025 37,3983 33,5877 5 1,7
Karapınar (Konya) 09:30:52 25-02-2025 37,55528 33,66556 7,01 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 09:14:04 25-02-2025 38,4502 26,8663 16,4 1,5
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.75 km] Menemen (İzmir) 09:14:03 25-02-2025 38,495 26,83889 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 09:11:55 25-02-2025 38,1325 38,55167 7 1,4
EGE DENIZI 09:06:48 25-02-2025 36,5403 25,6358 4,4 2,3
EGE DENIZI 09:04:41 25-02-2025 36,6453 25,6025 7,1 2,3
EGE DENIZI 08:59:43 25-02-2025 36,6392 25,3988 8,4 2,2
Sivrice (Elazığ) 08:56:47 25-02-2025 38,44778 39,15361 7 1,3
Pütürge (Malatya) 08:50:14 25-02-2025 38,275 38,7525 6,84 0,6
Yeşilyurt (Malatya) 08:25:56 25-02-2025 38,26639 38,31306 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 08:24:36 25-02-2025 38,14528 38,56194 7 1
EGE DENIZI 08:15:20 25-02-2025 36,594 25,4862 12,5 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 08:06:04 25-02-2025 37,8475 36,32806 7 1,3
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:06:02 25-02-2025 37,9727 36,3907 22 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 07:33:25 25-02-2025 37,93444 37,47361 6,97 1,6
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:33:22 25-02-2025 37,9965 37,456 5 1,5
Sincik (Adıyaman) 07:29:18 25-02-2025 38,09861 38,46556 7 1,2
YUNANISTAN 07:12:20 25-02-2025 40,3347 24,1273 9,6 2,2
Ege Denizi 07:12:19 25-02-2025 40,27639 24,07556 7 2,1
Pütürge (Malatya) 07:07:04 25-02-2025 38,26694 38,83611 8,84 1,2
Ege Denizi 06:54:38 25-02-2025 36,57194 25,59389 7 2
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [90.50 km] Çukurca (Hakkari) 06:39:10 25-02-2025 36,44556 43,37306 7 1,8
YUNANISTAN 06:37:59 25-02-2025 40,2658 24,162 10,3 2,2
Ege Denizi 06:37:40 25-02-2025 36,64306 25,56806 7 2,1
Akhisar (Manisa) 06:28:32 25-02-2025 39,02389 27,52667 7 1,2
EGNEZ-SOMA (MANISA) 06:28:31 25-02-2025 39,0337 27,5618 7,3 1,2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.73 km] Mudanya (Bursa) 05:43:03 25-02-2025 40,40889 28,82306 7 1,9
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 05:43:03 25-02-2025 40,395 28,8335 9,5 1,9
Altıntaş (Kütahya) 05:30:09 25-02-2025 38,9175 30,05222 7 1,5
KUCUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) 05:30:08 25-02-2025 38,9068 30,0437 5,4 1,7
Ege Denizi 05:26:55 25-02-2025 36,58389 25,57222 7 2,1
Pütürge (Malatya) 05:16:02 25-02-2025 38,27389 38,71667 12,23 1
Ege Denizi 05:07:41 25-02-2025 36,5025 25,53528 7 3
Ege Denizi - [04.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:42:30 25-02-2025 39,4575 26,2075 5,68 1,1
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 04:42:29 25-02-2025 39,4495 26,1545 6,2 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:40:55 25-02-2025 37,86944 36,62528 6,97 1,4
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 04:40:54 25-02-2025 37,8808 36,6203 6,7 1,2
EGE DENIZI 04:40:23 25-02-2025 38,7565 25,938 10,4 1,9
Ege Denizi - [49.09 km] Karaburun (İzmir) 04:40:22 25-02-2025 38,65972 25,82639 7,09 1,8
Karlıova (Bingöl) 04:34:00 25-02-2025 39,3175 40,85472 7,02 1,4
KIZILCUBUK-KARLIOVA (BINGOL) 04:33:59 25-02-2025 39,3158 40,8352 8,2 1,6
Maden (Elazığ) 04:32:02 25-02-2025 38,5525 39,52583 7 1,9
KOCKALE-(ELAZIG) 04:32:01 25-02-2025 38,5725 39,4642 8,9 1,9
Kamışlı, Haseke (Suriye) - [42.17 km] Nusaybin (Mardin) 04:19:34 25-02-2025 36,69333 41,29972 15 1,8
Çiçekdağı (Kırşehir) 04:13:52 25-02-2025 39,6925 34,15889 13,08 1
Köyceğiz (Muğla) 04:12:51 25-02-2025 37,06806 28,66861 7 1,1
Karlıova (Bingöl) 04:10:30 25-02-2025 39,25111 40,88833 6,97 1,2
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 04:10:29 25-02-2025 39,2642 40,8602 13,2 1,4
Kale (Malatya) 03:56:00 25-02-2025 38,35056 38,73806 13,2 1,3
EGE DENIZI 03:24:51 25-02-2025 36,7017 25,5852 11,3 3,4
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [174.06 km] Bodrum (Muğla) 03:24:44 25-02-2025 36,7025 25,34389 4,43 3,5
Doğanşehir (Malatya) 03:12:36 25-02-2025 38,14028 37,85444 7 0,8
Ege Denizi 03:12:05 25-02-2025 36,76861 25,66083 7 2,2
EGE DENIZI 03:12:04 25-02-2025 36,6327 25,5375 4,5 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 03:09:17 25-02-2025 38,23556 38,23556 7 1,3
Ege Denizi 03:07:52 25-02-2025 36,67639 25,75583 7 1,5
Beypazarı (Ankara) 03:05:23 25-02-2025 40,17778 31,79167 6,86 1,8
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 03:05:23 25-02-2025 40,1923 31,6967 1,8 1,9
Beypazarı (Ankara) 03:04:35 25-02-2025 40,17306 31,76944 7,12 1,5
Doğanşehir (Malatya) 03:03:51 25-02-2025 38,24167 37,82833 7,02 0,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:50:39 25-02-2025 37,44528 37,07667 7 1,2
Ege Denizi 02:45:01 25-02-2025 36,73972 25,89389 7,49 1,7
Ege Denizi 02:29:41 25-02-2025 36,69972 26,06472 7,28 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 02:29:28 25-02-2025 38,24389 38,25472 7 0,9
Ege Denizi 02:23:27 25-02-2025 36,78222 25,94111 7 2,1
Menteşe (Muğla) 02:22:24 25-02-2025 37,1525 28,83556 7,07 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 02:22:23 25-02-2025 37,1632 28,8155 5 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 02:21:16 25-02-2025 37,95833 36,49722 7,03 1,1
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:21:15 25-02-2025 37,9967 36,6085 16,4 1,1
EGE DENIZI 02:15:54 25-02-2025 36,0248 27,7113 6,9 2
Ege Denizi - [77.79 km] Marmaris (Muğla) 02:15:53 25-02-2025 36,00028 27,73333 9,59 2
Ege Denizi - [71.67 km] Marmaris (Muğla) 02:07:28 25-02-2025 36,06111 27,73556 6,34 1,4

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