Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Şubat 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 26 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
26 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.71 km] Kuşadası (Aydın)
|01:24:28 26-02-2025
|37,81583
|27,00944
|6,99
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:23:56 26-02-2025
|37,38861
|36,94333
|10,78
|1,1
|Gegharkunik (Ermenistan) - [55.88 km] Aralık (Iğdır)
|00:58:25 26-02-2025
|40,15972
|45,10528
|17,46
|2
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.76 km] Payas (Hatay)
|00:52:24 26-02-2025
|36,73333
|36,12472
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|00:32:33 26-02-2025
|36,6168
|25,4705
|14,6
|1,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|23:35:25 25-02-2025
|37,37444
|37,05667
|6,91
|0,9
|AYDINLAR-CEYHAN (ADANA)
|23:33:44 25-02-2025
|36,9862
|35,8962
|9,5
|1,6
|Ceyhan (Adana)
|23:33:44 25-02-2025
|36,92333
|35,88556
|7,01
|1,7
|EGE DENIZI
|23:29:01 25-02-2025
|36,6108
|25,6475
|18,6
|3
|Ege Denizi
|23:28:59 25-02-2025
|36,59861
|25,82278
|7
|2,8
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:25:59 25-02-2025
|38,1508
|36,5907
|8
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|23:17:35 25-02-2025
|38,12472
|37,84639
|23,62
|1,4
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:13:12 25-02-2025
|38,0388
|36,6405
|5,4
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:13:12 25-02-2025
|38,02139
|36,60694
|6,86
|1,8
|EGE DENIZI
|23:00:25 25-02-2025
|36,6848
|25,458
|10,4
|2,1
|EGE DENIZI
|22:14:36 25-02-2025
|35,7113
|25,4292
|14,1
|1,9
|Çan (Çanakkale)
|22:02:08 25-02-2025
|40,09
|27,15417
|7
|1
|Pamukkale (Denizli)
|21:52:54 25-02-2025
|37,87083
|29,23528
|7
|1,4
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|21:52:54 25-02-2025
|37,889
|29,2223
|14
|1,5
|BEYAGAC (DENIZLI)
|21:35:03 25-02-2025
|37,1695
|28,853
|13,5
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|21:35:02 25-02-2025
|37,14333
|28,77694
|7,13
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:23:49 25-02-2025
|38,28861
|38,16472
|7
|1,3
|Ula (Muğla)
|21:07:49 25-02-2025
|37,05556
|28,53667
|6,95
|1,5
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|21:07:49 25-02-2025
|37,0588
|28,5705
|9,4
|1,7
|Hilvan (Şanlıurfa)
|20:55:16 25-02-2025
|37,56389
|38,69056
|7
|1,3
|Ege Denizi
|20:51:17 25-02-2025
|35,32722
|25,95389
|5,22
|3,6
|EGE DENIZI
|20:51:17 25-02-2025
|35,7578
|25,3307
|6,6
|3,4
|Ege Denizi - [22.59 km] Seferihisar (İzmir)
|20:44:21 25-02-2025
|37,86917
|26,89778
|7,15
|2,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:44:21 25-02-2025
|37,8802
|26,8862
|5,4
|1,9
|Yapraklı (Çankırı)
|20:09:06 25-02-2025
|40,65278
|34,10556
|7,13
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|19:50:53 25-02-2025
|37,3625
|37,05778
|9,17
|2,1
|KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|19:50:52 25-02-2025
|37,3303
|37,0295
|7
|1,8
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:41:00 25-02-2025
|38,1138
|36,5927
|7,7
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:40:59 25-02-2025
|38,11972
|36,60028
|6,98
|1,5
|EGE DENIZI
|19:00:42 25-02-2025
|36,6103
|25,5377
|5,2
|2,1
|YUNANISTAN
|18:48:47 25-02-2025
|40,3853
|24,0285
|9,7
|1,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|18:48:05 25-02-2025
|37,41667
|36,98722
|7,14
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:19:26 25-02-2025
|38,07583
|38,39583
|9,82
|1,8
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|18:19:26 25-02-2025
|38,1015
|38,388
|9,4
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:09:47 25-02-2025
|39,50972
|28,1575
|6,98
|1,5
|BEGENDIKLER-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:09:47 25-02-2025
|39,515
|28,1855
|10,6
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:08:22 25-02-2025
|39,4875
|28,16361
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|18:00:34 25-02-2025
|36,7047
|25,4513
|5,7
|2,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:56:56 25-02-2025
|38,08889
|38,21028
|7,01
|2,5
|CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|17:56:55 25-02-2025
|38,111
|38,1978
|3,8
|2,5
|Gürün (Sivas)
|17:47:46 25-02-2025
|38,88472
|37,42306
|7
|1,2
|YUNANISTAN
|17:39:40 25-02-2025
|40,3305
|24,1463
|11,9
|2,3
|Ege Denizi
|17:39:39 25-02-2025
|40,27028
|24,06722
|12,41
|2,3
|Ege Denizi - [06.02 km] Dikili (İzmir)
|17:25:21 25-02-2025
|38,90583
|26,77917
|7
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|17:16:08 25-02-2025
|37,195
|28,65806
|7
|1,1
|Palu (Elazığ)
|17:03:43 25-02-2025
|38,69389
|39,98778
|7
|1,8
|SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
|17:03:42 25-02-2025
|38,7392
|39,9615
|10,9
|2
|Palu (Elazığ)
|17:02:57 25-02-2025
|38,69083
|39,96944
|7
|1,5
|YAZIBASI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|17:01:58 25-02-2025
|38,7067
|39,8997
|10,4
|2,6
|Kovancılar (Elazığ)
|17:01:57 25-02-2025
|38,72694
|40,03889
|7,16
|2,2
|Sincik (Adıyaman)
|17:00:49 25-02-2025
|38,10667
|38,48611
|7
|0,9
|Kırıkhan (Hatay)
|16:51:09 25-02-2025
|36,60833
|36,39194
|7
|1,8
|ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
|16:51:09 25-02-2025
|36,608
|36,3408
|17,2
|1,6
|Ege Denizi - [07.56 km] Dikili (İzmir)
|16:43:19 25-02-2025
|38,89806
|26,76194
|7
|1,3
|Ege Denizi
|16:40:28 25-02-2025
|36,58917
|25,42583
|7
|2,5
|Sivrihisar (Eskişehir)
|16:38:01 25-02-2025
|39,54389
|31,62611
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:54:44 25-02-2025
|38,26944
|37,29083
|6,97
|2,3
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:54:42 25-02-2025
|38,2348
|37,35
|5
|2,4
|Banaz (Uşak)
|15:51:37 25-02-2025
|38,67417
|29,67389
|7
|1,2
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|15:36:24 25-02-2025
|37,9988
|37,4257
|13,7
|1,4
|EGE DENIZI
|15:26:43 25-02-2025
|36,3708
|25,6585
|3,9
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|15:22:52 25-02-2025
|38,14944
|38,74167
|6,89
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|15:16:18 25-02-2025
|38,31083
|37,72417
|7
|1,7
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|15:16:15 25-02-2025
|38,1528
|37,7682
|2,4
|1,3
|Sarıkaya (Yozgat)
|15:07:15 25-02-2025
|39,66778
|35,42111
|7
|0,8
|EGE DENIZI
|15:04:07 25-02-2025
|36,6688
|25,7137
|8,3
|2,4
|KIBRIS-GUZELYALI
|14:55:33 25-02-2025
|35,3785
|33,109
|13,2
|1,3
|Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|14:55:28 25-02-2025
|35,02028
|33,555
|7,07
|1,7
|ELAZIG (ELAZIG)
|14:55:15 25-02-2025
|38,6967
|39,2213
|5
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|14:55:12 25-02-2025
|38,64278
|39,07444
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|14:49:39 25-02-2025
|36,6885
|25,6152
|9,7
|2,4
|Akçadağ (Malatya)
|14:45:20 25-02-2025
|38,25222
|38,06389
|7
|1,2
|Bala (Ankara)
|14:31:22 25-02-2025
|39,43417
|33,34722
|7
|0,9
|EGE DENIZI
|14:17:28 25-02-2025
|36,566
|25,6125
|9
|2,2
|EGE DENIZI
|14:12:08 25-02-2025
|36,4205
|25,68
|8,1
|2,1
|EGE DENIZI
|14:09:34 25-02-2025
|36,501
|25,5222
|15,6
|1,6
|EGE DENIZI
|13:45:58 25-02-2025
|36,6885
|25,657
|11,4
|3,7
|Ege Denizi
|13:45:50 25-02-2025
|36,57
|25,41139
|7
|3,6
|Çumra (Konya)
|13:41:48 25-02-2025
|37,55778
|33,02306
|8,06
|1,3
|Menderes (İzmir)
|13:39:25 25-02-2025
|38,04861
|27,12278
|6,44
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:39:24 25-02-2025
|38,0307
|27,0828
|1,4
|1,6
|Ege Denizi - [05.49 km] Dikili (İzmir)
|13:15:19 25-02-2025
|38,93472
|26,75472
|7
|1,2
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:58:54 25-02-2025
|39,4517
|28,201
|1,8
|2
|Kepsut (Balıkesir)
|12:58:53 25-02-2025
|39,53028
|28,24278
|7,24
|1,7
|Bergama (İzmir)
|12:56:53 25-02-2025
|38,9375
|27,18111
|9,12
|1,6
|Lalapaşa (Edirne)
|12:52:04 25-02-2025
|41,88861
|26,83056
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:42:28 25-02-2025
|38,34417
|38,12083
|7
|1,2
|DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA)
|12:37:41 25-02-2025
|39,1082
|29,3257
|21,1
|0,7
|Gediz (Kütahya)
|12:37:40 25-02-2025
|39,05167
|29,66472
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:27:23 25-02-2025
|38,26028
|38,15167
|7
|0,9
|EGE DENIZI
|12:27:00 25-02-2025
|36,6063
|25,6557
|6
|2,3
|Oğuzeli (Gaziantep)
|12:26:00 25-02-2025
|36,90611
|37,58556
|7
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|12:23:35 25-02-2025
|38,45
|39,15722
|7
|1,8
|URUNVEREN-(ELAZIG)
|12:23:35 25-02-2025
|38,539
|39,1753
|19,2
|1,6
|EGE DENIZI
|12:21:33 25-02-2025
|36,5962
|25,5903
|8,1
|3,3
|Ege Denizi
|12:21:29 25-02-2025
|36,56472
|25,52583
|7
|3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:20:06 25-02-2025
|38,325
|38,12194
|7
|1,2
|Dalaman (Muğla)
|12:06:06 25-02-2025
|36,86667
|28,96944
|7
|1,8
|Bala (Ankara)
|12:05:47 25-02-2025
|39,35722
|33,42361
|7
|1,1
|Hekimhan (Malatya)
|12:03:20 25-02-2025
|39,06167
|37,94139
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|12:00:48 25-02-2025
|36,619
|25,6143
|5
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:38:07 25-02-2025
|38,08528
|38,425
|7
|1
|Ege Denizi - [07.25 km] Dikili (İzmir)
|11:30:08 25-02-2025
|38,91972
|26,74167
|4,16
|2,2
|Dargeçit (Mardin)
|11:27:04 25-02-2025
|37,61944
|41,78722
|6,94
|1,5
|Uğurludağ (Çorum)
|11:26:02 25-02-2025
|40,36028
|34,41389
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [12.11 km] Bakırköy (İstanbul)
|11:25:34 25-02-2025
|40,8525
|28,84111
|9,74
|1,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|11:23:48 25-02-2025
|34,8317
|23,304
|11,4
|2,9
|Pütürge (Malatya)
|11:16:32 25-02-2025
|38,23556
|38,68333
|7,04
|1,2
|SURIYE
|11:07:48 25-02-2025
|36,3657
|42,0243
|21,6
|2,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:07:47 25-02-2025
|37,46722
|36,57972
|7
|1,2
|Talafar, Ninova (Irak) - [65.18 km] Silopi (Şırnak)
|11:07:46 25-02-2025
|36,57972
|42,15944
|19,97
|2,5
|EGE DENIZI
|11:06:29 25-02-2025
|36,7148
|25,1233
|10,9
|1,9
|Kale (Malatya)
|11:02:44 25-02-2025
|38,33972
|38,77722
|6,94
|0,7
|EGE DENIZI
|10:41:22 25-02-2025
|36,6335
|25,6362
|3,4
|2
|EGE DENIZI
|10:33:46 25-02-2025
|36,528
|25,5065
|12,3
|2,1
|EGE DENIZI
|09:55:18 25-02-2025
|36,6503
|25,6275
|7,9
|2,4
|Selçuklu (Konya)
|09:47:02 25-02-2025
|38,06917
|32,76944
|7
|0,8
|KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)
|09:47:02 25-02-2025
|38,127
|32,6918
|0
|0,8
|EGE DENIZI
|09:44:49 25-02-2025
|36,624
|25,5608
|9,8
|1,6
|Gürün (Sivas)
|09:39:57 25-02-2025
|38,75333
|37,23667
|8,52
|2
|SULARBASI-GURUN (SIVAS) REVIZE01 (2025.02.25 09:39:59)
|09:39:57 25-02-2025
|38,7717
|37,288
|5
|1,9
|HUYUKBURUN-AYRANCI (KARAMAN)
|09:31:29 25-02-2025
|37,3662
|33,6152
|5
|1,7
|Karapınar (Konya)
|09:31:26 25-02-2025
|37,60333
|33,63833
|5,86
|1,7
|KARAAGAC-AYRANCI (KARAMAN) REVIZE01 (2025.02.25 09:30:53)
|09:30:53 25-02-2025
|37,3983
|33,5877
|5
|1,7
|Karapınar (Konya)
|09:30:52 25-02-2025
|37,55528
|33,66556
|7,01
|1,7
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:14:04 25-02-2025
|38,4502
|26,8663
|16,4
|1,5
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.75 km] Menemen (İzmir)
|09:14:03 25-02-2025
|38,495
|26,83889
|7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|09:11:55 25-02-2025
|38,1325
|38,55167
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|09:06:48 25-02-2025
|36,5403
|25,6358
|4,4
|2,3
|EGE DENIZI
|09:04:41 25-02-2025
|36,6453
|25,6025
|7,1
|2,3
|EGE DENIZI
|08:59:43 25-02-2025
|36,6392
|25,3988
|8,4
|2,2
|Sivrice (Elazığ)
|08:56:47 25-02-2025
|38,44778
|39,15361
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|08:50:14 25-02-2025
|38,275
|38,7525
|6,84
|0,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:25:56 25-02-2025
|38,26639
|38,31306
|7
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|08:24:36 25-02-2025
|38,14528
|38,56194
|7
|1
|EGE DENIZI
|08:15:20 25-02-2025
|36,594
|25,4862
|12,5
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:06:04 25-02-2025
|37,8475
|36,32806
|7
|1,3
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:06:02 25-02-2025
|37,9727
|36,3907
|22
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|07:33:25 25-02-2025
|37,93444
|37,47361
|6,97
|1,6
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:33:22 25-02-2025
|37,9965
|37,456
|5
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|07:29:18 25-02-2025
|38,09861
|38,46556
|7
|1,2
|YUNANISTAN
|07:12:20 25-02-2025
|40,3347
|24,1273
|9,6
|2,2
|Ege Denizi
|07:12:19 25-02-2025
|40,27639
|24,07556
|7
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|07:07:04 25-02-2025
|38,26694
|38,83611
|8,84
|1,2
|Ege Denizi
|06:54:38 25-02-2025
|36,57194
|25,59389
|7
|2
|Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [90.50 km] Çukurca (Hakkari)
|06:39:10 25-02-2025
|36,44556
|43,37306
|7
|1,8
|YUNANISTAN
|06:37:59 25-02-2025
|40,2658
|24,162
|10,3
|2,2
|Ege Denizi
|06:37:40 25-02-2025
|36,64306
|25,56806
|7
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|06:28:32 25-02-2025
|39,02389
|27,52667
|7
|1,2
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|06:28:31 25-02-2025
|39,0337
|27,5618
|7,3
|1,2
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.73 km] Mudanya (Bursa)
|05:43:03 25-02-2025
|40,40889
|28,82306
|7
|1,9
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|05:43:03 25-02-2025
|40,395
|28,8335
|9,5
|1,9
|Altıntaş (Kütahya)
|05:30:09 25-02-2025
|38,9175
|30,05222
|7
|1,5
|KUCUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA)
|05:30:08 25-02-2025
|38,9068
|30,0437
|5,4
|1,7
|Ege Denizi
|05:26:55 25-02-2025
|36,58389
|25,57222
|7
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|05:16:02 25-02-2025
|38,27389
|38,71667
|12,23
|1
|Ege Denizi
|05:07:41 25-02-2025
|36,5025
|25,53528
|7
|3
|Ege Denizi - [04.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:42:30 25-02-2025
|39,4575
|26,2075
|5,68
|1,1
|KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
|04:42:29 25-02-2025
|39,4495
|26,1545
|6,2
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:40:55 25-02-2025
|37,86944
|36,62528
|6,97
|1,4
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|04:40:54 25-02-2025
|37,8808
|36,6203
|6,7
|1,2
|EGE DENIZI
|04:40:23 25-02-2025
|38,7565
|25,938
|10,4
|1,9
|Ege Denizi - [49.09 km] Karaburun (İzmir)
|04:40:22 25-02-2025
|38,65972
|25,82639
|7,09
|1,8
|Karlıova (Bingöl)
|04:34:00 25-02-2025
|39,3175
|40,85472
|7,02
|1,4
|KIZILCUBUK-KARLIOVA (BINGOL)
|04:33:59 25-02-2025
|39,3158
|40,8352
|8,2
|1,6
|Maden (Elazığ)
|04:32:02 25-02-2025
|38,5525
|39,52583
|7
|1,9
|KOCKALE-(ELAZIG)
|04:32:01 25-02-2025
|38,5725
|39,4642
|8,9
|1,9
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [42.17 km] Nusaybin (Mardin)
|04:19:34 25-02-2025
|36,69333
|41,29972
|15
|1,8
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|04:13:52 25-02-2025
|39,6925
|34,15889
|13,08
|1
|Köyceğiz (Muğla)
|04:12:51 25-02-2025
|37,06806
|28,66861
|7
|1,1
|Karlıova (Bingöl)
|04:10:30 25-02-2025
|39,25111
|40,88833
|6,97
|1,2
|KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)
|04:10:29 25-02-2025
|39,2642
|40,8602
|13,2
|1,4
|Kale (Malatya)
|03:56:00 25-02-2025
|38,35056
|38,73806
|13,2
|1,3
|EGE DENIZI
|03:24:51 25-02-2025
|36,7017
|25,5852
|11,3
|3,4
|Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [174.06 km] Bodrum (Muğla)
|03:24:44 25-02-2025
|36,7025
|25,34389
|4,43
|3,5
|Doğanşehir (Malatya)
|03:12:36 25-02-2025
|38,14028
|37,85444
|7
|0,8
|Ege Denizi
|03:12:05 25-02-2025
|36,76861
|25,66083
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|03:12:04 25-02-2025
|36,6327
|25,5375
|4,5
|2,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:09:17 25-02-2025
|38,23556
|38,23556
|7
|1,3
|Ege Denizi
|03:07:52 25-02-2025
|36,67639
|25,75583
|7
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|03:05:23 25-02-2025
|40,17778
|31,79167
|6,86
|1,8
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|03:05:23 25-02-2025
|40,1923
|31,6967
|1,8
|1,9
|Beypazarı (Ankara)
|03:04:35 25-02-2025
|40,17306
|31,76944
|7,12
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|03:03:51 25-02-2025
|38,24167
|37,82833
|7,02
|0,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:50:39 25-02-2025
|37,44528
|37,07667
|7
|1,2
|Ege Denizi
|02:45:01 25-02-2025
|36,73972
|25,89389
|7,49
|1,7
|Ege Denizi
|02:29:41 25-02-2025
|36,69972
|26,06472
|7,28
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:29:28 25-02-2025
|38,24389
|38,25472
|7
|0,9
|Ege Denizi
|02:23:27 25-02-2025
|36,78222
|25,94111
|7
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|02:22:24 25-02-2025
|37,1525
|28,83556
|7,07
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|02:22:23 25-02-2025
|37,1632
|28,8155
|5
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:21:16 25-02-2025
|37,95833
|36,49722
|7,03
|1,1
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:21:15 25-02-2025
|37,9967
|36,6085
|16,4
|1,1
|EGE DENIZI
|02:15:54 25-02-2025
|36,0248
|27,7113
|6,9
|2
|Ege Denizi - [77.79 km] Marmaris (Muğla)
|02:15:53 25-02-2025
|36,00028
|27,73333
|9,59
|2
|Ege Denizi - [71.67 km] Marmaris (Muğla)
|02:07:28 25-02-2025
|36,06111
|27,73556
|6,34
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.71 km] Kuşadası (Aydın)
|01:24:28 26-02-2025
|37,81583
|27,00944
|6,99
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:23:56 26-02-2025
|37,38861
|36,94333
|10,78
|1,1
|Gegharkunik (Ermenistan) - [55.88 km] Aralık (Iğdır)
|00:58:25 26-02-2025
|40,15972
|45,10528
|17,46
|2
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.76 km] Payas (Hatay)
|00:52:24 26-02-2025
|36,73333
|36,12472
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|00:32:33 26-02-2025
|36,6168
|25,4705
|14,6
|1,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|23:35:25 25-02-2025
|37,37444
|37,05667
|6,91
|0,9
|AYDINLAR-CEYHAN (ADANA)
|23:33:44 25-02-2025
|36,9862
|35,8962
|9,5
|1,6
|Ceyhan (Adana)
|23:33:44 25-02-2025
|36,92333
|35,88556
|7,01
|1,7
|EGE DENIZI
|23:29:01 25-02-2025
|36,6108
|25,6475
|18,6
|3
|Ege Denizi
|23:28:59 25-02-2025
|36,59861
|25,82278
|7
|2,8
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:25:59 25-02-2025
|38,1508
|36,5907
|8
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|23:17:35 25-02-2025
|38,12472
|37,84639
|23,62
|1,4
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:13:12 25-02-2025
|38,0388
|36,6405
|5,4
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:13:12 25-02-2025
|38,02139
|36,60694
|6,86
|1,8
|EGE DENIZI
|23:00:25 25-02-2025
|36,6848
|25,458
|10,4
|2,1
|EGE DENIZI
|22:14:36 25-02-2025
|35,7113
|25,4292
|14,1
|1,9
|Çan (Çanakkale)
|22:02:08 25-02-2025
|40,09
|27,15417
|7
|1
|Pamukkale (Denizli)
|21:52:54 25-02-2025
|37,87083
|29,23528
|7
|1,4
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|21:52:54 25-02-2025
|37,889
|29,2223
|14
|1,5
|BEYAGAC (DENIZLI)
|21:35:03 25-02-2025
|37,1695
|28,853
|13,5
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|21:35:02 25-02-2025
|37,14333
|28,77694
|7,13
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:23:49 25-02-2025
|38,28861
|38,16472
|7
|1,3
|Ula (Muğla)
|21:07:49 25-02-2025
|37,05556
|28,53667
|6,95
|1,5
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|21:07:49 25-02-2025
|37,0588
|28,5705
|9,4
|1,7
|Hilvan (Şanlıurfa)
|20:55:16 25-02-2025
|37,56389
|38,69056
|7
|1,3
|Ege Denizi
|20:51:17 25-02-2025
|35,32722
|25,95389
|5,22
|3,6
|EGE DENIZI
|20:51:17 25-02-2025
|35,7578
|25,3307
|6,6
|3,4
|Ege Denizi - [22.59 km] Seferihisar (İzmir)
|20:44:21 25-02-2025
|37,86917
|26,89778
|7,15
|2,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:44:21 25-02-2025
|37,8802
|26,8862
|5,4
|1,9
|Yapraklı (Çankırı)
|20:09:06 25-02-2025
|40,65278
|34,10556
|7,13
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|19:50:53 25-02-2025
|37,3625
|37,05778
|9,17
|2,1
|KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|19:50:52 25-02-2025
|37,3303
|37,0295
|7
|1,8
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:41:00 25-02-2025
|38,1138
|36,5927
|7,7
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:40:59 25-02-2025
|38,11972
|36,60028
|6,98
|1,5
|EGE DENIZI
|19:00:42 25-02-2025
|36,6103
|25,5377
|5,2
|2,1
|YUNANISTAN
|18:48:47 25-02-2025
|40,3853
|24,0285
|9,7
|1,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|18:48:05 25-02-2025
|37,41667
|36,98722
|7,14
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:19:26 25-02-2025
|38,07583
|38,39583
|9,82
|1,8
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|18:19:26 25-02-2025
|38,1015
|38,388
|9,4
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:09:47 25-02-2025
|39,50972
|28,1575
|6,98
|1,5
|BEGENDIKLER-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:09:47 25-02-2025
|39,515
|28,1855
|10,6
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:08:22 25-02-2025
|39,4875
|28,16361
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|18:00:34 25-02-2025
|36,7047
|25,4513
|5,7
|2,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:56:56 25-02-2025
|38,08889
|38,21028
|7,01
|2,5
|CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|17:56:55 25-02-2025
|38,111
|38,1978
|3,8
|2,5
|Gürün (Sivas)
|17:47:46 25-02-2025
|38,88472
|37,42306
|7
|1,2
|YUNANISTAN
|17:39:40 25-02-2025
|40,3305
|24,1463
|11,9
|2,3
|Ege Denizi
|17:39:39 25-02-2025
|40,27028
|24,06722
|12,41
|2,3
|Ege Denizi - [06.02 km] Dikili (İzmir)
|17:25:21 25-02-2025
|38,90583
|26,77917
|7
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|17:16:08 25-02-2025
|37,195
|28,65806
|7
|1,1
|Palu (Elazığ)
|17:03:43 25-02-2025
|38,69389
|39,98778
|7
|1,8
|SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
|17:03:42 25-02-2025
|38,7392
|39,9615
|10,9
|2
|Palu (Elazığ)
|17:02:57 25-02-2025
|38,69083
|39,96944
|7
|1,5
|YAZIBASI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|17:01:58 25-02-2025
|38,7067
|39,8997
|10,4
|2,6
|Kovancılar (Elazığ)
|17:01:57 25-02-2025
|38,72694
|40,03889
|7,16
|2,2
|Sincik (Adıyaman)
|17:00:49 25-02-2025
|38,10667
|38,48611
|7
|0,9
|Kırıkhan (Hatay)
|16:51:09 25-02-2025
|36,60833
|36,39194
|7
|1,8
|ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
|16:51:09 25-02-2025
|36,608
|36,3408
|17,2
|1,6
|Ege Denizi - [07.56 km] Dikili (İzmir)
|16:43:19 25-02-2025
|38,89806
|26,76194
|7
|1,3
|Ege Denizi
|16:40:28 25-02-2025
|36,58917
|25,42583
|7
|2,5
|Sivrihisar (Eskişehir)
|16:38:01 25-02-2025
|39,54389
|31,62611
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:54:44 25-02-2025
|38,26944
|37,29083
|6,97
|2,3
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:54:42 25-02-2025
|38,2348
|37,35
|5
|2,4
|Banaz (Uşak)
|15:51:37 25-02-2025
|38,67417
|29,67389
|7
|1,2
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|15:36:24 25-02-2025
|37,9988
|37,4257
|13,7
|1,4
|EGE DENIZI
|15:26:43 25-02-2025
|36,3708
|25,6585
|3,9
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|15:22:52 25-02-2025
|38,14944
|38,74167
|6,89
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|15:16:18 25-02-2025
|38,31083
|37,72417
|7
|1,7
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|15:16:15 25-02-2025
|38,1528
|37,7682
|2,4
|1,3
|Sarıkaya (Yozgat)
|15:07:15 25-02-2025
|39,66778
|35,42111
|7
|0,8
|EGE DENIZI
|15:04:07 25-02-2025
|36,6688
|25,7137
|8,3
|2,4
|KIBRIS-GUZELYALI
|14:55:33 25-02-2025
|35,3785
|33,109
|13,2
|1,3
|Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|14:55:28 25-02-2025
|35,02028
|33,555
|7,07
|1,7
|ELAZIG (ELAZIG)
|14:55:15 25-02-2025
|38,6967
|39,2213
|5
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|14:55:12 25-02-2025
|38,64278
|39,07444
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|14:49:39 25-02-2025
|36,6885
|25,6152
|9,7
|2,4
|Akçadağ (Malatya)
|14:45:20 25-02-2025
|38,25222
|38,06389
|7
|1,2
|Bala (Ankara)
|14:31:22 25-02-2025
|39,43417
|33,34722
|7
|0,9
|EGE DENIZI
|14:17:28 25-02-2025
|36,566
|25,6125
|9
|2,2
|EGE DENIZI
|14:12:08 25-02-2025
|36,4205
|25,68
|8,1
|2,1
|EGE DENIZI
|14:09:34 25-02-2025
|36,501
|25,5222
|15,6
|1,6
|EGE DENIZI
|13:45:58 25-02-2025
|36,6885
|25,657
|11,4
|3,7
|Ege Denizi
|13:45:50 25-02-2025
|36,57
|25,41139
|7
|3,6
|Çumra (Konya)
|13:41:48 25-02-2025
|37,55778
|33,02306
|8,06
|1,3
|Menderes (İzmir)
|13:39:25 25-02-2025
|38,04861
|27,12278
|6,44
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:39:24 25-02-2025
|38,0307
|27,0828
|1,4
|1,6
|Ege Denizi - [05.49 km] Dikili (İzmir)
|13:15:19 25-02-2025
|38,93472
|26,75472
|7
|1,2
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:58:54 25-02-2025
|39,4517
|28,201
|1,8
|2
|Kepsut (Balıkesir)
|12:58:53 25-02-2025
|39,53028
|28,24278
|7,24
|1,7
|Bergama (İzmir)
|12:56:53 25-02-2025
|38,9375
|27,18111
|9,12
|1,6
|Lalapaşa (Edirne)
|12:52:04 25-02-2025
|41,88861
|26,83056
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:42:28 25-02-2025
|38,34417
|38,12083
|7
|1,2
|DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA)
|12:37:41 25-02-2025
|39,1082
|29,3257
|21,1
|0,7
|Gediz (Kütahya)
|12:37:40 25-02-2025
|39,05167
|29,66472
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:27:23 25-02-2025
|38,26028
|38,15167
|7
|0,9
|EGE DENIZI
|12:27:00 25-02-2025
|36,6063
|25,6557
|6
|2,3
|Oğuzeli (Gaziantep)
|12:26:00 25-02-2025
|36,90611
|37,58556
|7
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|12:23:35 25-02-2025
|38,45
|39,15722
|7
|1,8
|URUNVEREN-(ELAZIG)
|12:23:35 25-02-2025
|38,539
|39,1753
|19,2
|1,6
|EGE DENIZI
|12:21:33 25-02-2025
|36,5962
|25,5903
|8,1
|3,3
|Ege Denizi
|12:21:29 25-02-2025
|36,56472
|25,52583
|7
|3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:20:06 25-02-2025
|38,325
|38,12194
|7
|1,2
|Dalaman (Muğla)
|12:06:06 25-02-2025
|36,86667
|28,96944
|7
|1,8
|Bala (Ankara)
|12:05:47 25-02-2025
|39,35722
|33,42361
|7
|1,1
|Hekimhan (Malatya)
|12:03:20 25-02-2025
|39,06167
|37,94139
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|12:00:48 25-02-2025
|36,619
|25,6143
|5
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:38:07 25-02-2025
|38,08528
|38,425
|7
|1
|Ege Denizi - [07.25 km] Dikili (İzmir)
|11:30:08 25-02-2025
|38,91972
|26,74167
|4,16
|2,2
|Dargeçit (Mardin)
|11:27:04 25-02-2025
|37,61944
|41,78722
|6,94
|1,5
|Uğurludağ (Çorum)
|11:26:02 25-02-2025
|40,36028
|34,41389
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [12.11 km] Bakırköy (İstanbul)
|11:25:34 25-02-2025
|40,8525
|28,84111
|9,74
|1,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|11:23:48 25-02-2025
|34,8317
|23,304
|11,4
|2,9
|Pütürge (Malatya)
|11:16:32 25-02-2025
|38,23556
|38,68333
|7,04
|1,2
|SURIYE
|11:07:48 25-02-2025
|36,3657
|42,0243
|21,6
|2,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:07:47 25-02-2025
|37,46722
|36,57972
|7
|1,2
|Talafar, Ninova (Irak) - [65.18 km] Silopi (Şırnak)
|11:07:46 25-02-2025
|36,57972
|42,15944
|19,97
|2,5
|EGE DENIZI
|11:06:29 25-02-2025
|36,7148
|25,1233
|10,9
|1,9
|Kale (Malatya)
|11:02:44 25-02-2025
|38,33972
|38,77722
|6,94
|0,7
|EGE DENIZI
|10:41:22 25-02-2025
|36,6335
|25,6362
|3,4
|2
|EGE DENIZI
|10:33:46 25-02-2025
|36,528
|25,5065
|12,3
|2,1
|EGE DENIZI
|09:55:18 25-02-2025
|36,6503
|25,6275
|7,9
|2,4
|Selçuklu (Konya)
|09:47:02 25-02-2025
|38,06917
|32,76944
|7
|0,8
|KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)
|09:47:02 25-02-2025
|38,127
|32,6918
|0
|0,8
|EGE DENIZI
|09:44:49 25-02-2025
|36,624
|25,5608
|9,8
|1,6
|Gürün (Sivas)
|09:39:57 25-02-2025
|38,75333
|37,23667
|8,52
|2
|SULARBASI-GURUN (SIVAS) REVIZE01 (2025.02.25 09:39:59)
|09:39:57 25-02-2025
|38,7717
|37,288
|5
|1,9
|HUYUKBURUN-AYRANCI (KARAMAN)
|09:31:29 25-02-2025
|37,3662
|33,6152
|5
|1,7
|Karapınar (Konya)
|09:31:26 25-02-2025
|37,60333
|33,63833
|5,86
|1,7
|KARAAGAC-AYRANCI (KARAMAN) REVIZE01 (2025.02.25 09:30:53)
|09:30:53 25-02-2025
|37,3983
|33,5877
|5
|1,7
|Karapınar (Konya)
|09:30:52 25-02-2025
|37,55528
|33,66556
|7,01
|1,7
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:14:04 25-02-2025
|38,4502
|26,8663
|16,4
|1,5
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.75 km] Menemen (İzmir)
|09:14:03 25-02-2025
|38,495
|26,83889
|7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|09:11:55 25-02-2025
|38,1325
|38,55167
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|09:06:48 25-02-2025
|36,5403
|25,6358
|4,4
|2,3
|EGE DENIZI
|09:04:41 25-02-2025
|36,6453
|25,6025
|7,1
|2,3
|EGE DENIZI
|08:59:43 25-02-2025
|36,6392
|25,3988
|8,4
|2,2
|Sivrice (Elazığ)
|08:56:47 25-02-2025
|38,44778
|39,15361
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|08:50:14 25-02-2025
|38,275
|38,7525
|6,84
|0,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:25:56 25-02-2025
|38,26639
|38,31306
|7
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|08:24:36 25-02-2025
|38,14528
|38,56194
|7
|1
|EGE DENIZI
|08:15:20 25-02-2025
|36,594
|25,4862
|12,5
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:06:04 25-02-2025
|37,8475
|36,32806
|7
|1,3
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:06:02 25-02-2025
|37,9727
|36,3907
|22
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|07:33:25 25-02-2025
|37,93444
|37,47361
|6,97
|1,6
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:33:22 25-02-2025
|37,9965
|37,456
|5
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|07:29:18 25-02-2025
|38,09861
|38,46556
|7
|1,2
|YUNANISTAN
|07:12:20 25-02-2025
|40,3347
|24,1273
|9,6
|2,2
|Ege Denizi
|07:12:19 25-02-2025
|40,27639
|24,07556
|7
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|07:07:04 25-02-2025
|38,26694
|38,83611
|8,84
|1,2
|Ege Denizi
|06:54:38 25-02-2025
|36,57194
|25,59389
|7
|2
|Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [90.50 km] Çukurca (Hakkari)
|06:39:10 25-02-2025
|36,44556
|43,37306
|7
|1,8
|YUNANISTAN
|06:37:59 25-02-2025
|40,2658
|24,162
|10,3
|2,2
|Ege Denizi
|06:37:40 25-02-2025
|36,64306
|25,56806
|7
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|06:28:32 25-02-2025
|39,02389
|27,52667
|7
|1,2
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|06:28:31 25-02-2025
|39,0337
|27,5618
|7,3
|1,2
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.73 km] Mudanya (Bursa)
|05:43:03 25-02-2025
|40,40889
|28,82306
|7
|1,9
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|05:43:03 25-02-2025
|40,395
|28,8335
|9,5
|1,9
|Altıntaş (Kütahya)
|05:30:09 25-02-2025
|38,9175
|30,05222
|7
|1,5
|KUCUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA)
|05:30:08 25-02-2025
|38,9068
|30,0437
|5,4
|1,7
|Ege Denizi
|05:26:55 25-02-2025
|36,58389
|25,57222
|7
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|05:16:02 25-02-2025
|38,27389
|38,71667
|12,23
|1
|Ege Denizi
|05:07:41 25-02-2025
|36,5025
|25,53528
|7
|3
|Ege Denizi - [04.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:42:30 25-02-2025
|39,4575
|26,2075
|5,68
|1,1
|KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
|04:42:29 25-02-2025
|39,4495
|26,1545
|6,2
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:40:55 25-02-2025
|37,86944
|36,62528
|6,97
|1,4
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|04:40:54 25-02-2025
|37,8808
|36,6203
|6,7
|1,2
|EGE DENIZI
|04:40:23 25-02-2025
|38,7565
|25,938
|10,4
|1,9
|Ege Denizi - [49.09 km] Karaburun (İzmir)
|04:40:22 25-02-2025
|38,65972
|25,82639
|7,09
|1,8
|Karlıova (Bingöl)
|04:34:00 25-02-2025
|39,3175
|40,85472
|7,02
|1,4
|KIZILCUBUK-KARLIOVA (BINGOL)
|04:33:59 25-02-2025
|39,3158
|40,8352
|8,2
|1,6
|Maden (Elazığ)
|04:32:02 25-02-2025
|38,5525
|39,52583
|7
|1,9
|KOCKALE-(ELAZIG)
|04:32:01 25-02-2025
|38,5725
|39,4642
|8,9
|1,9
|Kamışlı, Haseke (Suriye) - [42.17 km] Nusaybin (Mardin)
|04:19:34 25-02-2025
|36,69333
|41,29972
|15
|1,8
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|04:13:52 25-02-2025
|39,6925
|34,15889
|13,08
|1
|Köyceğiz (Muğla)
|04:12:51 25-02-2025
|37,06806
|28,66861
|7
|1,1
|Karlıova (Bingöl)
|04:10:30 25-02-2025
|39,25111
|40,88833
|6,97
|1,2
|KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)
|04:10:29 25-02-2025
|39,2642
|40,8602
|13,2
|1,4
|Kale (Malatya)
|03:56:00 25-02-2025
|38,35056
|38,73806
|13,2
|1,3
|EGE DENIZI
|03:24:51 25-02-2025
|36,7017
|25,5852
|11,3
|3,4
|Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [174.06 km] Bodrum (Muğla)
|03:24:44 25-02-2025
|36,7025
|25,34389
|4,43
|3,5
|Doğanşehir (Malatya)
|03:12:36 25-02-2025
|38,14028
|37,85444
|7
|0,8
|Ege Denizi
|03:12:05 25-02-2025
|36,76861
|25,66083
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|03:12:04 25-02-2025
|36,6327
|25,5375
|4,5
|2,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:09:17 25-02-2025
|38,23556
|38,23556
|7
|1,3
|Ege Denizi
|03:07:52 25-02-2025
|36,67639
|25,75583
|7
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|03:05:23 25-02-2025
|40,17778
|31,79167
|6,86
|1,8
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|03:05:23 25-02-2025
|40,1923
|31,6967
|1,8
|1,9
|Beypazarı (Ankara)
|03:04:35 25-02-2025
|40,17306
|31,76944
|7,12
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|03:03:51 25-02-2025
|38,24167
|37,82833
|7,02
|0,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:50:39 25-02-2025
|37,44528
|37,07667
|7
|1,2
|Ege Denizi
|02:45:01 25-02-2025
|36,73972
|25,89389
|7,49
|1,7
|Ege Denizi
|02:29:41 25-02-2025
|36,69972
|26,06472
|7,28
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:29:28 25-02-2025
|38,24389
|38,25472
|7
|0,9
|Ege Denizi
|02:23:27 25-02-2025
|36,78222
|25,94111
|7
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|02:22:24 25-02-2025
|37,1525
|28,83556
|7,07
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|02:22:23 25-02-2025
|37,1632
|28,8155
|5
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:21:16 25-02-2025
|37,95833
|36,49722
|7,03
|1,1
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:21:15 25-02-2025
|37,9967
|36,6085
|16,4
|1,1
|EGE DENIZI
|02:15:54 25-02-2025
|36,0248
|27,7113
|6,9
|2
|Ege Denizi - [77.79 km] Marmaris (Muğla)
|02:15:53 25-02-2025
|36,00028
|27,73333
|9,59
|2
|Ege Denizi - [71.67 km] Marmaris (Muğla)
|02:07:28 25-02-2025
|36,06111
|27,73556
|6,34
|1,4
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