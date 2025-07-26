Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Temmuz 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 26 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

26 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kemalpaşa (İzmir) 00:29:43 26-07-2025 38,42361 27,64111 7 1,6
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 00:29:42 26-07-2025 38,444 27,6632 18,6 1,4
Doğanşehir (Malatya) 23:55:12 25-07-2025 38,175 37,9025 6,64 0,7
Çavdarhisar (Kütahya) 23:21:54 25-07-2025 39,18889 29,46 13,17 1
Sincik (Adıyaman) 23:03:25 25-07-2025 38,07333 38,52278 7 1,1
Kemalpaşa (İzmir) 22:33:22 25-07-2025 38,43417 27,66472 7,03 1,5
Akçadağ (Malatya) 22:11:13 25-07-2025 38,30444 37,70833 7,13 1,3
Ula (Muğla) 21:35:03 25-07-2025 37,09361 28,44389 12,04 1,3
CICEKLI-ULA (MUGLA) 21:35:03 25-07-2025 37,0968 28,4658 10,4 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:34:01 25-07-2025 37,30639 36,76972 11,43 1,6
Kırıkhan (Hatay) 21:19:05 25-07-2025 36,62194 36,47 7 2,1
TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) 21:19:05 25-07-2025 36,6322 36,3927 4,1 1,9
Ula (Muğla) 21:04:22 25-07-2025 37,10889 28,40056 7 1,2
YESILOVA-ULA (MUGLA) 21:04:22 25-07-2025 37,0607 28,4263 4,9 1,4
Suluova (Amasya) 20:55:12 25-07-2025 40,78528 35,81444 12,8 2,4
ORMANOZU-(AMASYA) 20:55:12 25-07-2025 40,7832 35,8558 7,4 2,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:25:19 25-07-2025 35,4378 25,2038 14,1 2,4
Ula (Muğla) 19:16:53 25-07-2025 37,10556 28,435 7 2
ULA (MUGLA) 19:16:53 25-07-2025 37,0907 28,4452 7,5 2,1
Ula (Muğla) 19:14:23 25-07-2025 37,10778 28,4375 7 1,4
ELMALI-ULA (MUGLA) 19:14:23 25-07-2025 37,0793 28,4637 10,9 1,6
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 19:13:33 25-07-2025 39,1192 33,277 5,3 1,6
Kulu (Konya) 19:13:32 25-07-2025 39,09639 33,29972 7 1,5
Ula (Muğla) 19:01:39 25-07-2025 37,10083 28,4425 8,48 3,6
ULA (MUGLA) 19:01:38 25-07-2025 37,1242 28,4108 10,1 3,4
Ula (Muğla) 19:00:11 25-07-2025 37,10361 28,45444 10,38 3,2
ULA (MUGLA) 19:00:11 25-07-2025 37,103 28,432 6,6 3,2
Ula (Muğla) 18:54:07 25-07-2025 37,10972 28,4575 7 2,4
ULA (MUGLA) 18:54:07 25-07-2025 37,0938 28,4138 6,9 2,6
ULA (MUGLA) 18:48:03 25-07-2025 37,086 28,399 15 1,4
Marmara Denizi - [13.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 18:32:00 25-07-2025 40,93861 28,10861 7,08 1,3
MARMARA DENIZI 18:31:58 25-07-2025 40,8238 28,1602 13,5 1,6
Çat Barajı - [01.99 km] Çelikhan (Adıyaman) 18:19:59 25-07-2025 38,10528 38,29833 7 1,3
Merkez (Bingöl) 17:06:34 25-07-2025 39,00556 40,69694 7 2
YENIBASLAR-(BINGOL) 17:06:34 25-07-2025 39,0188 40,6605 7,3 2,2
Akhisar (Manisa) 16:28:15 25-07-2025 39,01056 27,90333 7 1,3
YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) 15:49:50 25-07-2025 38,0242 36,1655 5,4 2,1
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:33:45 25-07-2025 37,9895 36,6178 7,7 1,9
Ege Denizi - [07.05 km] Bodrum (Muğla) 14:52:23 25-07-2025 36,93056 27,35472 7 1,8
KOS ADASI (EGE DENIZI) 14:52:22 25-07-2025 36,9002 27,2708 8,9 1,9
Pütürge (Malatya) 14:41:24 25-07-2025 38,24417 38,80944 7 1,9
ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 14:41:24 25-07-2025 38,25 38,7928 4,2 2
Doğanşehir (Malatya) 14:06:05 25-07-2025 38,02417 37,62417 7 3,2
Svilengrad, Hasköy (Bulgaristan) - [14.00 km] Lalapaşa (Edirne) 14:03:07 25-07-2025 41,95861 26,42778 16,67 1,4
Battalgazi (Malatya) 13:42:00 25-07-2025 38,28278 38,37639 7 1,4
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 13:10:35 25-07-2025 37,1295 27,9093 0 1,4
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:59:31 25-07-2025 37,1613 27,8823 0 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:56:28 25-07-2025 37,141 27,896 0 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:53:15 25-07-2025 38,24083 38,14278 7,04 1,4
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 12:51:05 25-07-2025 36,5258 26,8815 4,7 1,9
AVCILAR-(KAHRAMANMARAS) 12:28:56 25-07-2025 37,8393 36,7775 12,9 1,7
Ege Denizi - [00.89 km] Çeşme (İzmir) 12:08:47 25-07-2025 38,28833 26,25028 6,43 1,5
KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 11:28:42 25-07-2025 38,0385 37,022 5 2,6
Afşin (Kahramanmaraş) 11:28:41 25-07-2025 38,13 36,94444 6,99 2,5
BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 11:17:26 25-07-2025 36,7397 31,1525 15,7 2,4
Manavgat (Antalya) 11:17:23 25-07-2025 37,27944 31,15556 9 1,6
Orhaneli (Bursa) 10:48:56 25-07-2025 39,89333 28,86778 7,15 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 10:36:04 25-07-2025 38,08694 38,43417 7 2,1
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.07.25 10:36:04) 10:36:04 25-07-2025 38,1288 38,4338 3 2
Darende (Malatya) 10:30:10 25-07-2025 38,39722 37,55278 7 1,5
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 10:30:09 25-07-2025 38,3755 37,6528 15,4 1,6
YUNANISTAN 10:25:49 25-07-2025 40,3517 24,1193 4,3 2,4
GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) 09:47:06 25-07-2025 38,6567 30,8548 5,3 2,9
Çay (Afyonkarahisar) 09:47:05 25-07-2025 38,65889 30,89361 15,26 2,8
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:43:43 25-07-2025 40,8888 28,4722 22,5 1,9
Marmara Denizi - [18.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) 09:43:42 25-07-2025 40,85917 28,41306 6,98 1,7
Kızılcahamam (Ankara) 09:35:12 25-07-2025 40,58861 32,84111 7,02 2,3
EGERLIBASKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 09:35:12 25-07-2025 40,578 32,819 3,5 2,7
Kulu (Konya) 09:25:34 25-07-2025 39,08861 33,28667 6,97 1,4
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 09:25:34 25-07-2025 39,1137 33,294 4,9 1,7
Simav (Kütahya) 09:18:59 25-07-2025 39,2375 29,005 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:18:59 25-07-2025 39,2285 29,0385 8,5 1,6
Simav (Kütahya) 09:11:18 25-07-2025 39,30167 28,90556 7 1,2
Menderes (İzmir) 08:43:40 25-07-2025 38,12694 27,20667 7 1,5
KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) 08:43:39 25-07-2025 38,1113 27,2108 5,2 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 08:26:38 25-07-2025 38,23361 38,07806 8,63 1,8
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 08:26:37 25-07-2025 38,2393 38,071 0 1,9
Simav (Kütahya) 08:21:55 25-07-2025 39,25139 28,98444 8,91 1,7
Merkez (Bolu) 08:16:04 25-07-2025 40,76694 31,70417 12,07 1,7
TATLAR-(BOLU) 08:16:04 25-07-2025 40,7795 31,7242 6,5 1,9
Yahyalı (Kayseri) 07:05:43 25-07-2025 37,79694 35,42833 6,99 1,2
Merkez (Elazığ) 06:38:25 25-07-2025 38,58889 39,64111 20,19 1,1
AKDENIZ 06:31:34 25-07-2025 35,8155 31,963 31,3 3,9
Akdeniz - [56.84 km] Gazipaşa (Antalya) 06:31:32 25-07-2025 35,82167 31,95222 46,26 3,7
Sarayköy (Denizli) 06:24:32 25-07-2025 37,92472 28,79889 6,23 2,3
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 06:24:32 25-07-2025 37,9112 28,7553 3,6 2,4
KIBRIS RUM KESIMI 06:19:10 25-07-2025 35,1025 32,648 49,1 2,3
Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 06:19:08 25-07-2025 34,95528 32,59167 55,94 2,1
Bahşili (Kırıkkale) 05:50:17 25-07-2025 39,68833 33,33667 6,99 1,4
Bala (Ankara) 05:49:38 25-07-2025 39,28444 33,12222 7,29 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 05:44:14 25-07-2025 38,30222 38,30444 6,03 1,4
Güney (Denizli) 05:15:28 25-07-2025 38,07611 29,01833 7,06 0,9
Ege Denizi - [07.14 km] Ayvalık (Balıkesir) 05:08:10 25-07-2025 39,17361 26,72306 9,63 1,5
İslahiye (Gaziantep) 05:00:18 25-07-2025 36,885 36,54 7 1,8
ESENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 05:00:18 25-07-2025 36,8723 36,529 6,2 1,7
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [105.63 km] Altınözü (Hatay) 04:48:40 25-07-2025 35,23889 37,05778 5,84 2
Nurdağı (Gaziantep) 04:46:19 25-07-2025 37,25028 36,86806 7 1,6
Battalgazi (Malatya) 04:40:48 25-07-2025 38,18028 38,49861 7 0,9
Ege Denizi 04:31:32 25-07-2025 36,57194 25,48694 7 2,4
Pütürge (Malatya) 03:45:50 25-07-2025 38,1775 38,65278 7 0,9
Ege Denizi - [05.47 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:44:48 25-07-2025 39,575 26,08444 8,6 1,9
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:44:48 25-07-2025 39,546 26,0337 12 1,8
Merkez (Erzincan) 03:42:17 25-07-2025 39,72417 39,6125 6,85 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:28:46 25-07-2025 38,14167 37,57389 6,86 1,5
ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:28:45 25-07-2025 38,123 37,7108 12,6 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 03:26:18 25-07-2025 38,07028 36,47 7 1,3
Kumlu (Hatay) 02:43:27 25-07-2025 36,36056 36,37083 4,65 1,9
KARACANLIK-REYHANLI (HATAY) 02:43:27 25-07-2025 36,34 36,392 5,8 1,8
Saimbeyli (Adana) 02:37:48 25-07-2025 37,83528 36,24556 7,23 1,5
EGE DENIZI 02:11:51 25-07-2025 40,1928 25,4758 11,7 2,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kemalpaşa (İzmir) 00:29:43 26-07-2025 38,42361 27,64111 7 1,6
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 00:29:42 26-07-2025 38,444 27,6632 18,6 1,4
Doğanşehir (Malatya) 23:55:12 25-07-2025 38,175 37,9025 6,64 0,7
Çavdarhisar (Kütahya) 23:21:54 25-07-2025 39,18889 29,46 13,17 1
Sincik (Adıyaman) 23:03:25 25-07-2025 38,07333 38,52278 7 1,1
Kemalpaşa (İzmir) 22:33:22 25-07-2025 38,43417 27,66472 7,03 1,5
Akçadağ (Malatya) 22:11:13 25-07-2025 38,30444 37,70833 7,13 1,3
Ula (Muğla) 21:35:03 25-07-2025 37,09361 28,44389 12,04 1,3
CICEKLI-ULA (MUGLA) 21:35:03 25-07-2025 37,0968 28,4658 10,4 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:34:01 25-07-2025 37,30639 36,76972 11,43 1,6
Kırıkhan (Hatay) 21:19:05 25-07-2025 36,62194 36,47 7 2,1
TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) 21:19:05 25-07-2025 36,6322 36,3927 4,1 1,9
Ula (Muğla) 21:04:22 25-07-2025 37,10889 28,40056 7 1,2
YESILOVA-ULA (MUGLA) 21:04:22 25-07-2025 37,0607 28,4263 4,9 1,4
Suluova (Amasya) 20:55:12 25-07-2025 40,78528 35,81444 12,8 2,4
ORMANOZU-(AMASYA) 20:55:12 25-07-2025 40,7832 35,8558 7,4 2,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:25:19 25-07-2025 35,4378 25,2038 14,1 2,4
Ula (Muğla) 19:16:53 25-07-2025 37,10556 28,435 7 2
ULA (MUGLA) 19:16:53 25-07-2025 37,0907 28,4452 7,5 2,1
Ula (Muğla) 19:14:23 25-07-2025 37,10778 28,4375 7 1,4
ELMALI-ULA (MUGLA) 19:14:23 25-07-2025 37,0793 28,4637 10,9 1,6
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 19:13:33 25-07-2025 39,1192 33,277 5,3 1,6
Kulu (Konya) 19:13:32 25-07-2025 39,09639 33,29972 7 1,5
Ula (Muğla) 19:01:39 25-07-2025 37,10083 28,4425 8,48 3,6
ULA (MUGLA) 19:01:38 25-07-2025 37,1242 28,4108 10,1 3,4
Ula (Muğla) 19:00:11 25-07-2025 37,10361 28,45444 10,38 3,2
ULA (MUGLA) 19:00:11 25-07-2025 37,103 28,432 6,6 3,2
Ula (Muğla) 18:54:07 25-07-2025 37,10972 28,4575 7 2,4
ULA (MUGLA) 18:54:07 25-07-2025 37,0938 28,4138 6,9 2,6
ULA (MUGLA) 18:48:03 25-07-2025 37,086 28,399 15 1,4
Marmara Denizi - [13.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 18:32:00 25-07-2025 40,93861 28,10861 7,08 1,3
MARMARA DENIZI 18:31:58 25-07-2025 40,8238 28,1602 13,5 1,6
Çat Barajı - [01.99 km] Çelikhan (Adıyaman) 18:19:59 25-07-2025 38,10528 38,29833 7 1,3
Merkez (Bingöl) 17:06:34 25-07-2025 39,00556 40,69694 7 2
YENIBASLAR-(BINGOL) 17:06:34 25-07-2025 39,0188 40,6605 7,3 2,2
Akhisar (Manisa) 16:28:15 25-07-2025 39,01056 27,90333 7 1,3
YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) 15:49:50 25-07-2025 38,0242 36,1655 5,4 2,1
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:33:45 25-07-2025 37,9895 36,6178 7,7 1,9
Ege Denizi - [07.05 km] Bodrum (Muğla) 14:52:23 25-07-2025 36,93056 27,35472 7 1,8
KOS ADASI (EGE DENIZI) 14:52:22 25-07-2025 36,9002 27,2708 8,9 1,9
Pütürge (Malatya) 14:41:24 25-07-2025 38,24417 38,80944 7 1,9
ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 14:41:24 25-07-2025 38,25 38,7928 4,2 2
Doğanşehir (Malatya) 14:06:05 25-07-2025 38,02417 37,62417 7 3,2
Svilengrad, Hasköy (Bulgaristan) - [14.00 km] Lalapaşa (Edirne) 14:03:07 25-07-2025 41,95861 26,42778 16,67 1,4
Battalgazi (Malatya) 13:42:00 25-07-2025 38,28278 38,37639 7 1,4
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 13:10:35 25-07-2025 37,1295 27,9093 0 1,4
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 12:59:31 25-07-2025 37,1613 27,8823 0 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 12:56:28 25-07-2025 37,141 27,896 0 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:53:15 25-07-2025 38,24083 38,14278 7,04 1,4
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 12:51:05 25-07-2025 36,5258 26,8815 4,7 1,9
AVCILAR-(KAHRAMANMARAS) 12:28:56 25-07-2025 37,8393 36,7775 12,9 1,7
Ege Denizi - [00.89 km] Çeşme (İzmir) 12:08:47 25-07-2025 38,28833 26,25028 6,43 1,5
KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 11:28:42 25-07-2025 38,0385 37,022 5 2,6
Afşin (Kahramanmaraş) 11:28:41 25-07-2025 38,13 36,94444 6,99 2,5
BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 11:17:26 25-07-2025 36,7397 31,1525 15,7 2,4
Manavgat (Antalya) 11:17:23 25-07-2025 37,27944 31,15556 9 1,6
Orhaneli (Bursa) 10:48:56 25-07-2025 39,89333 28,86778 7,15 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 10:36:04 25-07-2025 38,08694 38,43417 7 2,1
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.07.25 10:36:04) 10:36:04 25-07-2025 38,1288 38,4338 3 2
Darende (Malatya) 10:30:10 25-07-2025 38,39722 37,55278 7 1,5
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 10:30:09 25-07-2025 38,3755 37,6528 15,4 1,6
YUNANISTAN 10:25:49 25-07-2025 40,3517 24,1193 4,3 2,4
GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) 09:47:06 25-07-2025 38,6567 30,8548 5,3 2,9
Çay (Afyonkarahisar) 09:47:05 25-07-2025 38,65889 30,89361 15,26 2,8
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 09:43:43 25-07-2025 40,8888 28,4722 22,5 1,9
Marmara Denizi - [18.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) 09:43:42 25-07-2025 40,85917 28,41306 6,98 1,7
Kızılcahamam (Ankara) 09:35:12 25-07-2025 40,58861 32,84111 7,02 2,3
EGERLIBASKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 09:35:12 25-07-2025 40,578 32,819 3,5 2,7
Kulu (Konya) 09:25:34 25-07-2025 39,08861 33,28667 6,97 1,4
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 09:25:34 25-07-2025 39,1137 33,294 4,9 1,7
Simav (Kütahya) 09:18:59 25-07-2025 39,2375 29,005 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:18:59 25-07-2025 39,2285 29,0385 8,5 1,6
Simav (Kütahya) 09:11:18 25-07-2025 39,30167 28,90556 7 1,2
Menderes (İzmir) 08:43:40 25-07-2025 38,12694 27,20667 7 1,5
KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) 08:43:39 25-07-2025 38,1113 27,2108 5,2 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 08:26:38 25-07-2025 38,23361 38,07806 8,63 1,8
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 08:26:37 25-07-2025 38,2393 38,071 0 1,9
Simav (Kütahya) 08:21:55 25-07-2025 39,25139 28,98444 8,91 1,7
Merkez (Bolu) 08:16:04 25-07-2025 40,76694 31,70417 12,07 1,7
TATLAR-(BOLU) 08:16:04 25-07-2025 40,7795 31,7242 6,5 1,9
Yahyalı (Kayseri) 07:05:43 25-07-2025 37,79694 35,42833 6,99 1,2
Merkez (Elazığ) 06:38:25 25-07-2025 38,58889 39,64111 20,19 1,1
AKDENIZ 06:31:34 25-07-2025 35,8155 31,963 31,3 3,9
Akdeniz - [56.84 km] Gazipaşa (Antalya) 06:31:32 25-07-2025 35,82167 31,95222 46,26 3,7
Sarayköy (Denizli) 06:24:32 25-07-2025 37,92472 28,79889 6,23 2,3
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 06:24:32 25-07-2025 37,9112 28,7553 3,6 2,4
KIBRIS RUM KESIMI 06:19:10 25-07-2025 35,1025 32,648 49,1 2,3
Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 06:19:08 25-07-2025 34,95528 32,59167 55,94 2,1
Bahşili (Kırıkkale) 05:50:17 25-07-2025 39,68833 33,33667 6,99 1,4
Bala (Ankara) 05:49:38 25-07-2025 39,28444 33,12222 7,29 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 05:44:14 25-07-2025 38,30222 38,30444 6,03 1,4
Güney (Denizli) 05:15:28 25-07-2025 38,07611 29,01833 7,06 0,9
Ege Denizi - [07.14 km] Ayvalık (Balıkesir) 05:08:10 25-07-2025 39,17361 26,72306 9,63 1,5
İslahiye (Gaziantep) 05:00:18 25-07-2025 36,885 36,54 7 1,8
ESENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 05:00:18 25-07-2025 36,8723 36,529 6,2 1,7
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [105.63 km] Altınözü (Hatay) 04:48:40 25-07-2025 35,23889 37,05778 5,84 2
Nurdağı (Gaziantep) 04:46:19 25-07-2025 37,25028 36,86806 7 1,6
Battalgazi (Malatya) 04:40:48 25-07-2025 38,18028 38,49861 7 0,9
Ege Denizi 04:31:32 25-07-2025 36,57194 25,48694 7 2,4
Pütürge (Malatya) 03:45:50 25-07-2025 38,1775 38,65278 7 0,9
Ege Denizi - [05.47 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:44:48 25-07-2025 39,575 26,08444 8,6 1,9
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:44:48 25-07-2025 39,546 26,0337 12 1,8
Merkez (Erzincan) 03:42:17 25-07-2025 39,72417 39,6125 6,85 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:28:46 25-07-2025 38,14167 37,57389 6,86 1,5
ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:28:45 25-07-2025 38,123 37,7108 12,6 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 03:26:18 25-07-2025 38,07028 36,47 7 1,3
Kumlu (Hatay) 02:43:27 25-07-2025 36,36056 36,37083 4,65 1,9
KARACANLIK-REYHANLI (HATAY) 02:43:27 25-07-2025 36,34 36,392 5,8 1,8
Saimbeyli (Adana) 02:37:48 25-07-2025 37,83528 36,24556 7,23 1,5
EGE DENIZI 02:11:51 25-07-2025 40,1928 25,4758 11,7 2,7
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