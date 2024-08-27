Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ağustos 2024

27 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Doğanşehir (Malatya)
|23:17:23 26-08-2024
|38,24972
|37,78361
|7
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:11:36 26-08-2024
|38,04
|38,26056
|10,4
|2
|Darende (Malatya)
|21:26:37 26-08-2024
|38,63611
|37,765
|5,58
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:27:15 26-08-2024
|38,07333
|36,55944
|7
|2,7
|Menderes (İzmir)
|20:05:11 26-08-2024
|38,26639
|27,20944
|7
|2,1
|Menderes (İzmir)
|20:00:18 26-08-2024
|38,26444
|27,21694
|7
|3
|Çınarcık (Yalova)
|19:24:51 26-08-2024
|40,63361
|29,10722
|9,38
|2,8
|Beypazarı (Ankara)
|19:20:36 26-08-2024
|40,22722
|31,71
|6,98
|2,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.23 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:09:42 26-08-2024
|36,61694
|38,50889
|7
|1,9
|Erzin (Hatay)
|17:41:16 26-08-2024
|36,96694
|36,13639
|12,09
|2,3
|Hizan (Bitlis)
|17:25:25 26-08-2024
|38,16889
|42,56806
|7
|1,6
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [07.12 km] Biga (Çanakkale)
|17:11:41 26-08-2024
|40,40417
|27,4025
|7,01
|2,3
|Menderes (İzmir)
|17:10:33 26-08-2024
|38,06889
|27,23111
|11,03
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|16:57:29 26-08-2024
|37,08472
|28,86806
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|16:49:20 26-08-2024
|38,24972
|38,57083
|10,83
|2
|Salihli (Manisa)
|15:45:46 26-08-2024
|38,50861
|28,22472
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|14:52:35 26-08-2024
|38,15556
|37,82083
|8,15
|1,4
|Germencik (Aydın)
|13:47:12 26-08-2024
|37,88444
|27,645
|7
|1
|Germencik (Aydın)
|13:45:12 26-08-2024
|37,92278
|27,61944
|7
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:56:21 26-08-2024
|38,01917
|38,35722
|6,5
|1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:51:02 26-08-2024
|39,66778
|29,46694
|7
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|12:43:53 26-08-2024
|38,27417
|37,73472
|6,98
|2
|Merkez (Elazığ)
|12:30:58 26-08-2024
|38,61
|39,6325
|6,95
|1,9
|Divriği (Sivas)
|12:18:13 26-08-2024
|39,65056
|38,21722
|7
|1
|Hekimhan (Malatya)
|11:52:26 26-08-2024
|39,00944
|38,00306
|7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|11:29:22 26-08-2024
|38,255
|38,34861
|6,84
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|10:59:27 26-08-2024
|38,13722
|37,95028
|6,99
|1,3
|Gönen (Balıkesir)
|10:54:10 26-08-2024
|40,00611
|27,7225
|7
|1,4
|Divriği (Sivas)
|08:42:29 26-08-2024
|39,51917
|37,87111
|7,01
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:35:02 26-08-2024
|38,4025
|37,23806
|17,37
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|07:49:15 26-08-2024
|38,27
|37,78472
|9,95
|1,5
|Ege Denizi - [22.42 km] Seferihisar (İzmir)
|07:39:02 26-08-2024
|37,89972
|26,77
|6,49
|2,9
|Sincik (Adıyaman)
|07:29:19 26-08-2024
|38,14778
|38,53556
|6,86
|1,3
|Ege Denizi - [22.21 km] Seferihisar (İzmir)
|07:28:43 26-08-2024
|37,90028
|26,77472
|6,9
|1,4
|Göynücek (Amasya)
|07:19:08 26-08-2024
|40,49778
|35,52333
|6,96
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:20:04 26-08-2024
|38,0675
|36,55111
|6,95
|1,4
|Kadışehri (Yozgat)
|05:45:12 26-08-2024
|40,09056
|35,95389
|8,39
|1,2
|Akhisar (Manisa)
|05:33:24 26-08-2024
|38,86611
|27,81639
|6,96
|2
|Akdeniz - [31.17 km] Gazipaşa (Antalya)
|05:13:14 26-08-2024
|36,06917
|32,03778
|66,77
|1,8
|Nurdağı (Gaziantep)
|05:04:57 26-08-2024
|37,18306
|36,92306
|7,09
|1,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|04:59:57 26-08-2024
|39,87778
|39,65722
|14,09
|2,1
|Tekman (Erzurum)
|04:21:45 26-08-2024
|39,72667
|41,71556
|7,16
|1,6
|Kadışehri (Yozgat)
|04:12:54 26-08-2024
|40,07444
|35,93667
|17,56
|1,6
|Keban (Elazığ)
|04:07:01 26-08-2024
|38,72306
|38,68028
|7
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:01:32 26-08-2024
|38,24417
|38,1675
|6,99
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|03:53:30 26-08-2024
|38,06722
|37,40944
|7
|1,5
|Ege Denizi
|03:01:59 26-08-2024
|40,44056
|24,30028
|7
|2,1
|Akdeniz
|02:24:57 26-08-2024
|34,77056
|33,91583
|39,27
|3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|23:17:22 26-08-2024
|38,2605
|37,7393
|12,6
|1,7
|YUNANISTAN
|22:53:42 26-08-2024
|39,0033
|23,4127
|11,2
|4,6
|DOGANLI-(ADIYAMAN)
|22:11:37 26-08-2024
|37,9867
|38,2745
|17,3
|1,9
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:27:14 26-08-2024
|38,0865
|36,5498
|5
|2,5
|YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
|20:05:10 26-08-2024
|38,2717
|27,2257
|8,7
|2,1
|YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
|20:00:18 26-08-2024
|38,2787
|27,2372
|6,8
|3
|YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN)
|19:46:29 26-08-2024
|37,7553
|37,7017
|17,2
|1,6
|CINARCIK (YALOVA)
|19:24:50 26-08-2024
|40,6367
|29,1188
|16,7
|2,8
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|19:20:35 26-08-2024
|40,2147
|31,7498
|7,4
|2,2
|TURUNCLU-ERZIN (HATAY)
|17:41:15 26-08-2024
|36,9872
|36,0613
|5,7
|2,1
|KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)
|17:11:41 26-08-2024
|40,4168
|27,4315
|16,4
|2,7
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|16:49:20 26-08-2024
|38,2342
|38,6148
|5,4
|1,9
|KIBRIS-LEFKOSA
|13:56:44 26-08-2024
|35,1985
|33,4115
|0
|0,9
|CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|13:45:13 26-08-2024
|37,9167
|27,665
|8
|0,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|13:44:22 26-08-2024
|35,6705
|25,1248
|5
|2,6
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:51:03 26-08-2024
|39,574
|29,4505
|0
|1,5
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|12:43:53 26-08-2024
|38,264
|37,6808
|16,8
|2
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|12:35:40 26-08-2024
|40,4617
|29,204
|0
|0,8
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|12:30:57 26-08-2024
|38,6253
|39,64
|9,8
|2,1
|FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA)
|11:52:25 26-08-2024
|38,6418
|38,132
|3
|1,5
|SOMA (MANISA)
|11:00:35 26-08-2024
|39,1785
|27,598
|0
|1,4
|CALICA-GONEN (BALIKESIR)
|10:54:10 26-08-2024
|40
|27,7527
|13,4
|1,4
|SAGLIK-(AKSARAY)
|10:14:05 26-08-2024
|38,3187
|34,0933
|4,1
|1,2
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:34:55 26-08-2024
|38,0285
|37,5957
|19,4
|1,8
|KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY)
|08:13:12 26-08-2024
|36,5505
|36,2683
|1,5
|1,4
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|07:49:15 26-08-2024
|38,2973
|37,8147
|5,4
|1,6
|EGE DENIZI
|07:39:02 26-08-2024
|37,8948
|26,7682
|2,3
|3,1
|EGE DENIZI
|07:28:44 26-08-2024
|37,8763
|26,7745
|9,2
|1,2
|CULPARA-GOYNUCEK (AMASYA)
|07:19:09 26-08-2024
|40,5132
|35,5345
|7,6
|1,8
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:20:05 26-08-2024
|38,1233
|36,5637
|7,9
|1,4
|MORALILAR-AKHISAR (MANISA)
|05:33:25 26-08-2024
|38,8512
|27,8322
|7,8
|2,3
|GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE)
|04:59:58 26-08-2024
|39,8952
|39,6908
|7,7
|2,4
|EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM)
|04:21:44 26-08-2024
|39,7547
|41,756
|20,4
|1,6
|DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)
|04:12:54 26-08-2024
|40,0487
|36,0118
|5
|1,6
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|03:53:30 26-08-2024
|38,0838
|37,39
|14,3
|1,4
|YUNANISTAN
|03:01:58 26-08-2024
|40,2755
|24,0925
|13,3
|1,9
|BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|02:30:46 26-08-2024
|38,3508
|37,8645
|8,4
|1,5
|AKDENIZ
|02:24:57 26-08-2024
|34,6998
|33,8747
|25,4
|3,3
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