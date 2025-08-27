Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ağustos 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 27 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

27 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:30 27-08-2025 39,19278 28,28333 9,11 0,8
YENICE-AKHISAR (MANISA) 10:03:02 27-08-2025 38,993 27,9157 15,8 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 10:02:30 27-08-2025 39,1543 28,0808 13,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:02:29 27-08-2025 39,20389 28,07944 7,06 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:04 27-08-2025 39,20639 28,22722 12,69 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:56:48 27-08-2025 39,22389 28,24972 9,58 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:56:48 27-08-2025 39,1807 28,2448 7,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:53:24 27-08-2025 39,21972 28,18917 6,72 0,7
Simav (Kütahya) 09:48:26 27-08-2025 39,25194 28,97806 7 0,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:48:26 27-08-2025 39,2637 28,971 12,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:31:17 27-08-2025 39,15972 28,23333 6,67 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:31:17 27-08-2025 39,1232 28,256 3 1,4
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 09:30:10 27-08-2025 39,1058 28,0888 14,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:49 27-08-2025 39,24139 28,11306 6,72 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:28:49 27-08-2025 39,231 28,0765 7,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:16:03 27-08-2025 39,21111 28,25889 6,98 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:16:03 27-08-2025 39,1852 28,2307 11,4 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:24 27-08-2025 39,208 28,0705 5,3 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:47 27-08-2025 39,1578 28,211 1,2 1,8
HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA) 09:14:02 27-08-2025 39,2753 27,8018 0 1,3
Simav (Kütahya) 09:13:09 27-08-2025 39,25694 28,95306 7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.08.27 09:13:09) 09:13:09 27-08-2025 39,2282 28,9917 10,1 1,7
Tuşba (Van) 09:12:49 27-08-2025 38,87111 43,55278 7 2,9
AKCIFT-(VAN) 09:12:47 27-08-2025 38,8447 43,612 3,3 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:09:06 27-08-2025 39,1625 28,2573 14,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:05 27-08-2025 39,20889 28,25389 7,91 1,6
KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:00:12 27-08-2025 38,1083 36,7803 5,8 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 09:00:11 27-08-2025 38,08278 36,69167 7,24 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:59:35 27-08-2025 39,1612 28,1907 9,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:59:34 27-08-2025 39,19611 28,19778 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:57:49 27-08-2025 39,21083 28,17361 11,15 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:57:48 27-08-2025 39,194 28,0942 16,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:05 27-08-2025 39,21222 28,15694 10,64 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:04 27-08-2025 39,2173 28,1843 23,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:53:09 27-08-2025 39,18667 28,23833 6,17 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:09 27-08-2025 39,1783 28,2187 9,5 1,5
Akhisar (Manisa) 08:49:22 27-08-2025 39,22 27,99222 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:51 27-08-2025 39,21333 28,23778 11,73 1,3
ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:46:48 27-08-2025 39,2703 28,4122 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:43:23 27-08-2025 39,18889 28,2575 6,54 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:23 27-08-2025 39,0915 28,207 14,9 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:59 27-08-2025 39,1572 28,2428 9,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:58 27-08-2025 39,20472 28,26778 5,39 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:36:02 27-08-2025 39,1292 28,3003 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:01 27-08-2025 39,20444 28,25083 9,12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:11 27-08-2025 39,20111 28,25806 7,98 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:11 27-08-2025 39,1523 28,2765 8,3 1,7
Pütürge (Malatya) 08:26:48 27-08-2025 38,27306 38,8 9,3 2,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 08:26:48 27-08-2025 38,2843 38,7862 5,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:29 27-08-2025 39,22667 28,16861 9,32 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:29 27-08-2025 39,2017 28,1457 8,2 1,8
ULUPINAR-AKHISAR (MANISA) 08:25:35 27-08-2025 38,9027 27,9805 19 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:12 27-08-2025 39,15 28,19417 7,43 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:25:12 27-08-2025 39,1347 28,2028 10,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:16:15 27-08-2025 39,24361 28,00722 6,86 1,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 08:16:15 27-08-2025 39,2023 27,9615 8,8 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:11:13 27-08-2025 39,1407 28,2213 12,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:12 27-08-2025 39,17583 28,18444 6,94 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:08:23 27-08-2025 39,17444 28,25583 7 1,2
MEDAR-AKHISAR (MANISA) 08:08:21 27-08-2025 38,9458 27,8292 23,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:13 27-08-2025 39,17972 28,22694 7,52 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:06:13 27-08-2025 39,163 28,1625 11,7 1,3
Gördes (Manisa) 08:02:52 27-08-2025 38,93861 28,20194 5,13 2
KARAYAGCI-GORDES (MANISA) 08:02:52 27-08-2025 38,9317 28,2025 7,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:00:34 27-08-2025 39,18944 28,13639 7,17 1,1
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:00:34 27-08-2025 39,1482 28,3875 11,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:56:21 27-08-2025 39,19778 28,15611 7,89 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:56:19 27-08-2025 39,2572 28,0788 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:55:21 27-08-2025 39,17389 28,23667 6,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:56 27-08-2025 39,17944 28,15806 6,91 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 07:51:56 27-08-2025 39,1293 28,0625 11,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:44 27-08-2025 39,25139 28,07111 13,77 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 07:49:44 27-08-2025 39,2045 27,9723 4,9 1,6
DARGIL-GORDES (MANISA) 07:48:42 27-08-2025 39,0425 28,3893 4,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:47 27-08-2025 39,17528 28,25917 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:28:51 27-08-2025 39,14861 28,10778 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:37 27-08-2025 39,21972 28,17528 6,84 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:16:25 27-08-2025 39,20972 28,25111 5,19 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:16:24 27-08-2025 39,1813 28,2215 15,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:21 27-08-2025 39,20528 28,25278 8,33 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:07:21 27-08-2025 39,1448 28,2123 17,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:49 27-08-2025 39,19944 28,17667 8,97 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:49 27-08-2025 39,1733 28,1383 14,3 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:45 27-08-2025 39,1773 28,2297 11,8 2
Bergama (İzmir) 06:54:23 27-08-2025 38,98472 27,07694 8,41 1,7
ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR) 06:54:23 27-08-2025 38,979 27,0732 9,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:51:06 27-08-2025 39,21333 28,24667 9,6 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:51:06 27-08-2025 39,1843 28,2332 16,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 06:41:29 27-08-2025 39,20194 28,22444 8,62 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:41:29 27-08-2025 39,1625 28,2455 15 1,6
Simav (Kütahya) 06:40:37 27-08-2025 39,24306 29,00139 9,64 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:40:36 27-08-2025 39,2333 28,9742 16,2 2
KURUCAY-CUBUK (ANKARA) 06:35:10 27-08-2025 40,3783 32,9515 5,1 2
Çubuk (Ankara) 06:35:09 27-08-2025 40,37833 32,88667 6,92 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:30:29 27-08-2025 39,20639 28,24194 8,62 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:30:29 27-08-2025 39,1847 28,2315 11,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:25 27-08-2025 39,18306 28,25806 8,69 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:22 27-08-2025 39,20556 28,255 7,99 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:16:22 27-08-2025 39,195 28,2417 9,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:39 27-08-2025 39,20889 28,255 9,99 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:39 27-08-2025 39,1832 28,2113 17,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:08:01 27-08-2025 39,21167 28,25417 5,67 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:59 27-08-2025 39,1973 28,2352 15,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:02 27-08-2025 39,18333 28,24333 5,26 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:06:02 27-08-2025 39,1228 28,2697 15,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:16 27-08-2025 39,20639 28,25278 5,66 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:04:15 27-08-2025 39,1757 28,2317 8,9 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:02 27-08-2025 39,1518 28,2585 8,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:00 27-08-2025 39,19083 28,2675 7,85 1,3
Bergama (İzmir) 06:00:37 27-08-2025 38,985 27,06806 7,68 2,2
TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR) 06:00:36 27-08-2025 38,9738 27,0333 13,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:29 27-08-2025 39,20028 28,25 8,57 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:29 27-08-2025 39,1858 28,2373 9,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:21 27-08-2025 39,21972 28,25639 9,37 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:55:20 27-08-2025 39,0985 28,194 4,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:11 27-08-2025 39,20778 28,25611 6,04 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:52:10 27-08-2025 39,1833 28,241 16,8 1,9
CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE) 05:48:56 27-08-2025 40,3408 27,2662 5 3,4
Biga (Çanakkale) 05:48:55 27-08-2025 40,34056 27,25972 13,8 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:46:19 27-08-2025 39,1955 28,232 15,2 4,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:18 27-08-2025 39,2125 28,23972 10,12 4,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:51 27-08-2025 39,1623 28,2657 13,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:43 27-08-2025 39,2 28,25944 6,54 1
Buharkent (Aydın) 05:34:01 27-08-2025 37,95778 28,79833 6,74 1,6
SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) 05:34:00 27-08-2025 37,944 28,7935 11,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:52 27-08-2025 39,18944 28,15028 6,73 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:09:03 27-08-2025 39,20028 28,26083 8,11 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:09:03 27-08-2025 39,1858 28,2408 15,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:41 27-08-2025 39,19333 28,24056 8,73 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:40 27-08-2025 39,1485 28,2293 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:49 27-08-2025 39,17667 28,14333 5,32 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:28 27-08-2025 39,27056 28,08889 12,16 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:05 27-08-2025 39,2025 28,24083 7,94 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:05 27-08-2025 39,1548 28,1975 12,6 3,2
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 04:57:47 27-08-2025 38,3738 27,2342 16,9 2,3
Yayladağı (Hatay) 04:54:47 27-08-2025 36,05944 36,10833 7 2,5
KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) 04:54:45 27-08-2025 36,0132 36,0593 4,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:51 27-08-2025 39,20361 28,25583 9,27 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:51 27-08-2025 39,1753 28,2613 9,9 1,7
Sincik (Adıyaman) 04:40:36 27-08-2025 38,11111 38,45667 7 1,1
Ege Denizi - [03.85 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:37:44 27-08-2025 39,45944 26,31889 10,09 2
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 04:37:44 27-08-2025 39,449 26,2908 9,7 2,2
AKDENIZ 04:35:53 27-08-2025 36,2768 28,438 31,5 2,3
Marmara Denizi - [06.80 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 04:35:24 27-08-2025 40,82583 27,51667 18,96 1,6
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 04:35:24 27-08-2025 40,8083 27,518 8,5 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 04:35:17 27-08-2025 38,25972 38,325 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:18 27-08-2025 39,17917 28,23333 6,91 1
Buharkent (Aydın) 04:31:44 27-08-2025 37,96528 28,79972 9,48 1,5
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 04:31:44 27-08-2025 37,9392 28,787 14 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:24 27-08-2025 39,1875 28,25583 5,76 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:39 27-08-2025 39,20333 28,24278 7,83 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:39 27-08-2025 39,1915 28,2785 12,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:25:29 27-08-2025 39,17167 28,25917 7,1 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:25:29 27-08-2025 39,1965 28,225 13,5 2,4
Buharkent (Aydın) 04:20:10 27-08-2025 37,95278 28,7675 6,96 2,9
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 04:20:10 27-08-2025 37,9462 28,7697 5,4 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:08:48 27-08-2025 39,1507 28,2377 11,3 1,5
Seydikemer (Muğla) 04:07:44 27-08-2025 36,69694 29,36389 6,76 2,4
ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) 04:07:44 27-08-2025 36,7017 29,377 5 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:08 27-08-2025 39,1487 28,1415 9,4 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:37 27-08-2025 39,2503 28,137 9,9 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:58:19 27-08-2025 38,26389 37,49139 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:58:04 27-08-2025 39,18361 28,20083 6,76 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:04 27-08-2025 39,1942 28,1875 13,6 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:14 27-08-2025 39,1758 28,2378 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:13 27-08-2025 39,18944 28,25972 7,65 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 03:50:37 27-08-2025 38,29778 38,16833 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:57 27-08-2025 39,20861 28,20444 6,44 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:57 27-08-2025 39,1858 28,1942 9,8 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:44:50 27-08-2025 39,1502 28,1885 19,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:44:49 27-08-2025 39,23472 28,2075 7,63 1,8
Ege Denizi - [155.87 km] Datça (Muğla) 03:36:53 27-08-2025 35,97528 25,95583 35,89 3,4
EGE DENIZI 03:36:51 27-08-2025 35,7215 25,8347 26,7 3,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:20 27-08-2025 39,1415 28,2765 19,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:15:19 27-08-2025 39,22333 28,25944 10,68 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:05 27-08-2025 39,1715 28,2832 7,7 1,4
Ege Denizi - [66.34 km] Karaburun (İzmir) 02:44:41 27-08-2025 38,76278 25,65278 19,19 3,6
EGE DENIZI 02:44:39 27-08-2025 38,705 25,4688 6,1 3,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:13 27-08-2025 39,2132 28,088 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:12 27-08-2025 39,21222 28,07861 13,46 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:15 27-08-2025 39,1223 28,27 15,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:14 27-08-2025 39,1575 28,26889 7,67 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:34 27-08-2025 39,174 28,124 11,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:26 27-08-2025 39,20639 28,25611 6,88 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:26 27-08-2025 39,181 28,2317 14,6 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:25:48 27-08-2025 39,1747 28,2337 16,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:25:47 27-08-2025 39,18667 28,23611 9,94 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:10 27-08-2025 39,1862 28,2597 14,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:09 27-08-2025 39,18694 28,25472 8,9 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:08:53 27-08-2025 39,1658 28,257 13,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:08:52 27-08-2025 39,17 28,25639 5,93 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:05:43 27-08-2025 39,18 28,17361 6,35 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:50 27-08-2025 39,1362 28,2838 9,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:48 27-08-2025 39,20333 28,26889 9,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:53 27-08-2025 39,22028 28,08944 9,41 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:53 27-08-2025 39,2297 28,067 8,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:01 27-08-2025 39,20556 28,22694 5,52 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:31 27-08-2025 39,27333 28,06667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:28 27-08-2025 39,15889 28,26278 7,13 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:22:28 27-08-2025 39,1783 28,207 17 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:21 27-08-2025 39,2025 28,18861 8,06 1,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:21 27-08-2025 39,2145 28,198 11,2 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:16 27-08-2025 39,1797 28,2338 13,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:20 27-08-2025 39,20889 28,27583 8,33 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:20 27-08-2025 39,19 28,2365 16,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 01:06:58 27-08-2025 39,22861 28,16972 5,5 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:58 27-08-2025 39,2205 28,146 15,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:45 27-08-2025 39,1225 28,28111 7 0,9
CELEP-KULU (KONYA) 00:50:32 27-08-2025 38,947 32,9455 4,7 2
Kulu (Konya) 00:50:31 27-08-2025 38,95861 32,91917 7,03 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:50:09 27-08-2025 39,19778 28,28111 7,01 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:35:36 27-08-2025 39,1595 28,2292 18,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:35:35 27-08-2025 39,2025 28,26694 7,77 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:50 27-08-2025 39,22694 28,17194 13,63 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:50 27-08-2025 39,2153 28,155 16,2 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:43 27-08-2025 39,2258 28,1387 8,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:42 27-08-2025 39,23778 28,17278 11,21 1,5
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 00:28:51 27-08-2025 38,224 37,7125 7,4 1,8
Akçadağ (Malatya) 00:28:50 27-08-2025 38,27667 37,71833 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:48 27-08-2025 39,20944 28,25167 6,96 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:28:48 27-08-2025 39,1877 28,2482 11,5 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:23 27-08-2025 39,1933 28,27 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:22 27-08-2025 39,22139 28,27083 8,88 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:23:40 27-08-2025 39,161 28,2318 9,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:23:39 27-08-2025 39,21806 28,24806 10,89 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:10 27-08-2025 39,1808 28,2607 8,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:09 27-08-2025 39,2225 28,25639 9,54 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:21:01 27-08-2025 39,21944 28,255 7,42 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:21:01 27-08-2025 39,1887 28,244 10,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:03 27-08-2025 39,20028 28,25694 8,05 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:19:03 27-08-2025 39,1788 28,2378 9,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:30 27-08-2025 39,20917 28,25111 7,21 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:30 27-08-2025 39,204 28,2407 13,7 2,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:04 27-08-2025 39,1318 28,1835 5,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:03 27-08-2025 39,20528 28,27417 10,82 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:59 27-08-2025 39,21556 28,26083 11,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:11 27-08-2025 39,20306 28,22556 7 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:11 27-08-2025 39,1807 28,2262 13,2 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:31 26-08-2025 39,2132 28,0592 8,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:30 26-08-2025 39,25139 28,09778 8,76 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:58 26-08-2025 39,20278 28,25833 5,37 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:56:58 26-08-2025 39,1508 28,2298 9,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:27 26-08-2025 39,20472 28,25139 8,58 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:27 26-08-2025 39,1747 28,2412 11,7 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:27 26-08-2025 39,1995 28,0847 8,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:26 26-08-2025 39,22222 28,09167 10,16 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:40 26-08-2025 39,20861 28,26028 5,76 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:40 26-08-2025 39,1962 28,2383 8,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:24 26-08-2025 39,21139 28,25833 8,47 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:24 26-08-2025 39,1822 28,2422 12,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:32 26-08-2025 39,2075 28,24972 10,76 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:31 26-08-2025 39,1413 28,2298 3 2,4
Keskin (Kırıkkale) 23:31:05 26-08-2025 39,75861 33,94139 10,69 1,5
Sincik (Adıyaman) 23:30:44 26-08-2025 38,1125 38,47333 15,73 2,2
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 23:30:44 26-08-2025 38,1112 38,454 7 2,2
Kulp (Diyarbakır) 23:23:01 26-08-2025 38,42167 41,065 6,97 2,8
KONUKLU-KULP (DIYARBAKIR) 23:23:01 26-08-2025 38,3878 41,0735 5,8 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:12 26-08-2025 39,18556 28,2175 9,26 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:11 26-08-2025 39,1657 28,163 12,8 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:12:57 26-08-2025 39,1837 28,1225 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:56 26-08-2025 39,21917 28,14111 9,29 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:18 26-08-2025 39,23778 28,14611 10,94 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 23:02:18 26-08-2025 39,2387 28,1775 4,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:41 26-08-2025 39,2075 28,255 8,24 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:01:40 26-08-2025 39,1893 28,231 13,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:55 26-08-2025 39,24056 28,105 10,84 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:54:55 26-08-2025 39,2217 28,0693 8,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:51 26-08-2025 39,17917 28,18722 7,63 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:50 26-08-2025 39,1793 28,197 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:45 26-08-2025 39,2175 28,25028 9,17 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:45 26-08-2025 39,1727 28,246 12,9 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:31 26-08-2025 39,1592 28,2412 11,9 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:39:45 26-08-2025 39,0932 28,2235 17,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:43 26-08-2025 39,20889 28,26028 9,69 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:26:07 26-08-2025 39,21111 28,25444 11,98 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:26:07 26-08-2025 39,2055 28,2477 9,3 2,1
Korkut (Muş) 22:19:32 26-08-2025 38,80528 41,92472 17,25 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:57 26-08-2025 39,18889 28,22056 7,89 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:57 26-08-2025 39,1872 28,2115 13,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:54:05 26-08-2025 39,18389 28,16611 9,59 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:45:31 26-08-2025 39,2275 28,07333 9,33 3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:45:31 26-08-2025 39,2195 28,0508 12,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:01 26-08-2025 39,26306 28,08833 8,37 1,4
Merkez (Elazığ) 21:41:59 26-08-2025 38,6 39,62972 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:35:37 26-08-2025 39,22444 28,155 11,61 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:35:37 26-08-2025 39,2245 28,1573 9,9 2,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 21:30:50 26-08-2025 39,1283 28,1023 12,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:49 26-08-2025 39,16333 28,14056 4,67 1,7
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 21:29:51 26-08-2025 38,5197 37,9992 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:26 26-08-2025 39,2 28,22472 10,44 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:26 26-08-2025 39,1695 28,2285 12,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:40 26-08-2025 39,195 28,22306 7,48 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:21:40 26-08-2025 39,148 28,1637 12,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:54 26-08-2025 39,19278 28,18028 9,61 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:54 26-08-2025 39,1765 28,1713 10,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:06 26-08-2025 39,22 28,22083 13,19 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:06 26-08-2025 39,1695 28,2132 11,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:19 26-08-2025 39,20472 28,22889 12,11 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:19 26-08-2025 39,1282 28,1857 19,7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:06 26-08-2025 39,152 28,1968 11,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:05 26-08-2025 39,20917 28,24889 9,69 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:48:33 26-08-2025 39,17 28,21806 10,31 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:48:33 26-08-2025 39,1645 28,2083 16,5 2,3
Van Gölü - [16.46 km] Tuşba (Van) 20:41:25 26-08-2025 38,62472 43,01167 24,05 2,1
VAN GOLU 20:41:25 26-08-2025 38,6073 42,9958 22,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:50 26-08-2025 39,16528 28,25 6,86 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:18:45 26-08-2025 39,20306 28,1475 8,29 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:01 26-08-2025 39,20361 28,23833 6,39 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:06:01 26-08-2025 39,1743 28,2027 16,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:43 26-08-2025 39,17806 28,1525 7,04 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:47:49 26-08-2025 39,1645 28,2332 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:47:48 26-08-2025 39,19944 28,23778 9,08 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:51 26-08-2025 39,2047 28,054 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:50 26-08-2025 39,22583 28,05361 7,21 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:37:24 26-08-2025 39,18972 28,22111 7,12 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:37:24 26-08-2025 39,1528 28,1843 11,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:34:46 26-08-2025 39,21917 28,175 9,43 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:34:46 26-08-2025 39,215 28,2052 26,5 1,8
Ulaş (Sivas) 19:31:05 26-08-2025 39,42139 37,31083 7,04 2,7
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 19:31:05 26-08-2025 39,4195 37,2518 1,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:23:57 26-08-2025 39,18417 28,19417 9,34 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:44 26-08-2025 39,26833 28,15972 7 1,9
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:43 26-08-2025 39,2695 28,1603 3,3 1,9
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:53 26-08-2025 39,2552 28,2073 4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:52 26-08-2025 39,235 28,19917 6,42 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:00:47 26-08-2025 39,15389 28,16417 6,18 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:59:09 26-08-2025 39,1662 28,1528 9,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:59:08 26-08-2025 39,2 28,19389 9,11 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:39 26-08-2025 39,1925 28,18639 10,09 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:48:22 26-08-2025 39,27056 28,10611 7,19 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:16 26-08-2025 39,18694 28,2075 10,18 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:41:29 26-08-2025 39,20806 28,15611 6,09 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:37:40 26-08-2025 39,16528 28,12722 7,03 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:31:28 26-08-2025 39,22639 28,19778 7,59 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:31:28 26-08-2025 39,2023 28,1267 13 2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:29:09 26-08-2025 39,2423 28,0682 7,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:29:08 26-08-2025 39,27722 28,10056 5,26 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:12:54 26-08-2025 39,20167 28,19889 8,76 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:12:54 26-08-2025 39,2092 28,1907 8,3 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:01:20 26-08-2025 39,1548 28,208 10,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:19 26-08-2025 39,20361 28,21889 11,36 1,7
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 17:53:06 26-08-2025 38,3495 37,6248 5 1,8
Darende (Malatya) 17:53:05 26-08-2025 38,38806 37,60361 6,89 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:37 26-08-2025 39,15556 28,21028 7,06 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:49:01 26-08-2025 39,15111 28,21806 7,04 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:49:01 26-08-2025 39,1488 28,2373 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:41:08 26-08-2025 39,21278 28,105 4,9 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 17:36:33 26-08-2025 38,46444 38,16028 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:54 26-08-2025 39,25389 28,16 8,44 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:52 26-08-2025 39,15222 28,21833 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:09 26-08-2025 39,16944 28,15389 4,95 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:21:09 26-08-2025 39,1502 28,153 12,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:20:46 26-08-2025 39,22028 28,22444 5,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:15:35 26-08-2025 39,33889 28,05972 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:11:14 26-08-2025 39,19333 28,20833 11,46 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:11:14 26-08-2025 39,1678 28,2005 9,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:07:17 26-08-2025 39,21611 28,21417 9,02 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:07:17 26-08-2025 39,1803 28,2148 10,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:40 26-08-2025 39,16806 28,22806 9,84 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:03:55 26-08-2025 39,24694 27,99222 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:00:12 26-08-2025 39,13333 28,17028 7,11 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:09 26-08-2025 39,18778 28,17444 10,65 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:09 26-08-2025 39,175 28,1392 15,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:01 26-08-2025 39,2 28,16861 11,48 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:51:01 26-08-2025 39,2045 28,1267 7,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:52 26-08-2025 39,24722 28,00083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:33:43 26-08-2025 39,23528 28,17583 6,24 1,3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.35 km] Akçakale (Şanlıurfa) 16:31:46 26-08-2025 36,51889 38,51722 7,03 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:57 26-08-2025 39,16694 28,16778 5,56 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:57 26-08-2025 39,133 28,1228 15,4 1,5
Simav (Kütahya) 16:24:08 26-08-2025 39,21 28,97139 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:15:06 26-08-2025 39,24806 28,13972 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:21 26-08-2025 39,17528 28,18667 14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:06:49 26-08-2025 39,15611 28,15028 6,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:13 26-08-2025 39,17056 28,21917 12,21 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 15:59:31 26-08-2025 37,60833 36,95361 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:58:15 26-08-2025 39,15306 28,22528 6,82 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:03 26-08-2025 39,18083 28,27583 8,27 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.26 15:43:03) 15:43:03 26-08-2025 39,1732 28,2653 13,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:37:27 26-08-2025 39,2525 28,17556 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:12 26-08-2025 39,22111 28,16917 13,58 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:35:12 26-08-2025 39,1812 28,1723 16,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:44 26-08-2025 39,28 28,13056 7,42 2,2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:32:44 26-08-2025 39,2657 28,1032 9,7 2,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:20 26-08-2025 39,2552 28,1033 9,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:19 26-08-2025 39,26306 28,10667 7,82 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:38 26-08-2025 39,1943 28,1673 11,6 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:37 26-08-2025 39,22667 28,17083 4,98 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 15:15:29 26-08-2025 38,08611 36,69139 6,93 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:12:09 26-08-2025 39,088 28,1668 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:11:21 26-08-2025 39,17333 28,14111 7,09 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 15:11:20 26-08-2025 39,149 28,0817 5,2 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:06:24 26-08-2025 39,2148 28,073 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:23 26-08-2025 39,25694 28,08417 10,74 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:03:03 26-08-2025 39,25694 28,00306 7 1,2
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:03:03 26-08-2025 39,291 28,1135 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:01:40 26-08-2025 39,18333 28,19861 7,78 1,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 14:50:08 26-08-2025 39,2292 27,9882 3,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:50:07 26-08-2025 39,25194 28,04083 7 2
Battalgazi (Malatya) 14:38:29 26-08-2025 38,35222 38,43222 7 1,1
Simav (Kütahya) 14:38:04 26-08-2025 39,25694 28,96861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:17 26-08-2025 39,16 28,17806 7 1,1
BASLAMIS-AKHISAR (MANISA) 14:29:17 26-08-2025 39,0708 28,01 2,4 0,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:54 26-08-2025 39,1385 28,3065 9,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:53 26-08-2025 39,24194 28,22417 6,25 1,2
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 14:11:43 26-08-2025 39,0405 28,2277 26,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:42 26-08-2025 39,20056 28,20861 5,68 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:05 26-08-2025 39,24194 28,20056 9,56 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:27 26-08-2025 39,18694 28,19583 12,87 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:27 26-08-2025 39,1837 28,2318 22,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:10 26-08-2025 39,15917 28,23972 6,92 1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 14:03:10 26-08-2025 39,121 28,1022 26,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:57:29 26-08-2025 39,24083 28,20389 8,34 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:57:29 26-08-2025 39,1962 28,2025 11,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:42 26-08-2025 39,18361 28,2025 12,83 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:53:41 26-08-2025 39,16583 28,1425 8,19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:25 26-08-2025 39,17889 28,2225 10,71 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:51:25 26-08-2025 39,1783 28,2073 14,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:50 26-08-2025 39,22861 28,18694 8,48 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:45:09 26-08-2025 39,213 28,0772 14,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 13:45:08 26-08-2025 39,2175 28,11278 8,54 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:36 26-08-2025 39,18694 28,21 11,89 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:43:36 26-08-2025 39,1688 28,1638 18,1 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:42:27 26-08-2025 39,243 28,0832 8,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:42:26 26-08-2025 39,235 28,00667 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:39:02 26-08-2025 39,30639 28,06556 7,41 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:35:37 26-08-2025 39,24333 27,99194 7 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:27:53 26-08-2025 39,2225 28,0845 16,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:27:52 26-08-2025 39,23722 28,15444 12,52 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 13:23:54 26-08-2025 38,30306 38,26861 7,08 1,8
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 13:23:54 26-08-2025 38,295 38,2743 7,6 1,7
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 13:20:41 26-08-2025 39,1668 27,9833 10,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:40 26-08-2025 39,20472 28,05111 7 1,3
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [31.24 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:09:05 26-08-2025 36,42722 38,79139 10,09 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:49 26-08-2025 39,24611 28,10472 8,31 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:49 26-08-2025 39,2313 28,0707 12,1 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 13:04:57 26-08-2025 39,45583 28,16861 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:58:58 26-08-2025 39,2188 28,1762 11,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:58:57 26-08-2025 39,21944 28,16028 4,15 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:57:32 26-08-2025 39,22833 28,17306 7,77 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 12:57:30 26-08-2025 39,2237 28,1833 23,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:24 26-08-2025 39,26944 28,06889 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:39:25 26-08-2025 39,20306 28,1775 11,97 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:39:25 26-08-2025 39,1885 28,1607 11,6 2,8
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.77 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:38:37 26-08-2025 36,51389 38,58806 7,24 2
Akhisar (Manisa) 12:34:32 26-08-2025 39,03778 28,00694 6,96 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:15 26-08-2025 39,20361 28,14028 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:21:33 26-08-2025 38,20083 38,15528 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:19:42 26-08-2025 38,18833 38,17167 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:16:24 26-08-2025 39,16111 28,17639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:13:38 26-08-2025 39,1775 28,23889 7,11 1,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:37 26-08-2025 39,2198 28,2672 16,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:18 26-08-2025 39,15194 28,23694 6,52 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:17 26-08-2025 39,1003 28,2267 21 1
Pütürge (Malatya) 12:10:49 26-08-2025 38,28583 38,78889 6,86 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:08:39 26-08-2025 39,17556 28,23833 6,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:12 26-08-2025 39,20583 28,11806 6,73 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:07 26-08-2025 39,17833 28,14083 6,18 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:03:07 26-08-2025 39,1602 28,1673 8,8 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:02:19 26-08-2025 39,1537 28,1923 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:02:18 26-08-2025 39,17861 28,21861 11,32 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:59:22 26-08-2025 39,20694 28,25 13,49 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:59:22 26-08-2025 39,1997 28,2237 8,5 2
Yeşilyurt (Malatya) 11:58:43 26-08-2025 38,25889 38,15083 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:57:17 26-08-2025 39,20611 28,20139 11,13 1,4
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:57:16 26-08-2025 39,2497 28,223 12,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:24 26-08-2025 39,21028 28,17917 11,5 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:51:24 26-08-2025 39,1527 28,1532 10,6 1,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 11:49:39 26-08-2025 39,153 28,0177 16,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:49:38 26-08-2025 39,2 28,07444 7,18 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:39 26-08-2025 39,19028 28,22 11,75 1,4
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 11:47:39 26-08-2025 39,1117 28,1063 17,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:45:08 26-08-2025 39,22333 28,17389 6,42 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:42:34 26-08-2025 39,25611 27,99944 7 2,6
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 11:42:34 26-08-2025 39,215 27,9383 11,7 2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 11:42:12 26-08-2025 39,2343 27,9823 10,8 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:42:11 26-08-2025 39,24361 28 7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:32:52 26-08-2025 39,22 28,17417 11,44 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:32:52 26-08-2025 39,2073 28,1328 11,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:58 26-08-2025 39,15639 28,21083 2,4 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:58 26-08-2025 39,1407 28,107 5 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 11:30:28 26-08-2025 39,1537 28,0448 11,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:27 26-08-2025 39,20361 28,09556 9,09 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:00 26-08-2025 39,15917 28,21694 6,62 1,2
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 11:29:00 26-08-2025 39,1062 28,0928 4,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:29 26-08-2025 39,23306 28,20444 8,02 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:24:28 26-08-2025 39,185 28,1218 18 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:23:04 26-08-2025 39,1088 28,1427 13,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:23:03 26-08-2025 39,18806 28,23 5,25 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:16:37 26-08-2025 39,24278 27,99194 7 1,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 11:16:36 26-08-2025 39,226 27,988 7,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:07:02 26-08-2025 39,185 28,21583 12,64 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:07:02 26-08-2025 39,1643 28,2578 22,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:03:09 26-08-2025 39,22694 28,16444 12,69 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:03:09 26-08-2025 39,238 28,0817 16,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:53 26-08-2025 39,19111 28,19083 9,75 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:57:01 26-08-2025 39,2025 28,1875 8,95 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:57:01 26-08-2025 39,1842 28,1952 7,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:50:51 26-08-2025 39,23361 28,10194 4,21 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:50:27 26-08-2025 39,26472 28,11056 6,83 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:25 26-08-2025 39,22333 28 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:43 26-08-2025 39,14333 28,18278 6,95 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:41:32 26-08-2025 39,23861 28,05444 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:59 26-08-2025 39,2 28,14361 8,21 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:45 26-08-2025 39,20278 28,18389 11,53 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:30 27-08-2025 39,19278 28,28333 9,11 0,8
YENICE-AKHISAR (MANISA) 10:03:02 27-08-2025 38,993 27,9157 15,8 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 10:02:30 27-08-2025 39,1543 28,0808 13,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:02:29 27-08-2025 39,20389 28,07944 7,06 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:04 27-08-2025 39,20639 28,22722 12,69 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:56:48 27-08-2025 39,22389 28,24972 9,58 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:56:48 27-08-2025 39,1807 28,2448 7,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:53:24 27-08-2025 39,21972 28,18917 6,72 0,7
Simav (Kütahya) 09:48:26 27-08-2025 39,25194 28,97806 7 0,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:48:26 27-08-2025 39,2637 28,971 12,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:31:17 27-08-2025 39,15972 28,23333 6,67 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:31:17 27-08-2025 39,1232 28,256 3 1,4
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 09:30:10 27-08-2025 39,1058 28,0888 14,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:49 27-08-2025 39,24139 28,11306 6,72 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:28:49 27-08-2025 39,231 28,0765 7,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:16:03 27-08-2025 39,21111 28,25889 6,98 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:16:03 27-08-2025 39,1852 28,2307 11,4 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:24 27-08-2025 39,208 28,0705 5,3 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:47 27-08-2025 39,1578 28,211 1,2 1,8
HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA) 09:14:02 27-08-2025 39,2753 27,8018 0 1,3
Simav (Kütahya) 09:13:09 27-08-2025 39,25694 28,95306 7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.08.27 09:13:09) 09:13:09 27-08-2025 39,2282 28,9917 10,1 1,7
Tuşba (Van) 09:12:49 27-08-2025 38,87111 43,55278 7 2,9
AKCIFT-(VAN) 09:12:47 27-08-2025 38,8447 43,612 3,3 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:09:06 27-08-2025 39,1625 28,2573 14,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:05 27-08-2025 39,20889 28,25389 7,91 1,6
KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:00:12 27-08-2025 38,1083 36,7803 5,8 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 09:00:11 27-08-2025 38,08278 36,69167 7,24 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:59:35 27-08-2025 39,1612 28,1907 9,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:59:34 27-08-2025 39,19611 28,19778 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:57:49 27-08-2025 39,21083 28,17361 11,15 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:57:48 27-08-2025 39,194 28,0942 16,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:05 27-08-2025 39,21222 28,15694 10,64 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:04 27-08-2025 39,2173 28,1843 23,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:53:09 27-08-2025 39,18667 28,23833 6,17 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:09 27-08-2025 39,1783 28,2187 9,5 1,5
Akhisar (Manisa) 08:49:22 27-08-2025 39,22 27,99222 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:51 27-08-2025 39,21333 28,23778 11,73 1,3
ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:46:48 27-08-2025 39,2703 28,4122 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:43:23 27-08-2025 39,18889 28,2575 6,54 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:23 27-08-2025 39,0915 28,207 14,9 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:59 27-08-2025 39,1572 28,2428 9,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:58 27-08-2025 39,20472 28,26778 5,39 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:36:02 27-08-2025 39,1292 28,3003 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:01 27-08-2025 39,20444 28,25083 9,12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:11 27-08-2025 39,20111 28,25806 7,98 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:11 27-08-2025 39,1523 28,2765 8,3 1,7
Pütürge (Malatya) 08:26:48 27-08-2025 38,27306 38,8 9,3 2,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 08:26:48 27-08-2025 38,2843 38,7862 5,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:29 27-08-2025 39,22667 28,16861 9,32 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:29 27-08-2025 39,2017 28,1457 8,2 1,8
ULUPINAR-AKHISAR (MANISA) 08:25:35 27-08-2025 38,9027 27,9805 19 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:12 27-08-2025 39,15 28,19417 7,43 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:25:12 27-08-2025 39,1347 28,2028 10,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:16:15 27-08-2025 39,24361 28,00722 6,86 1,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 08:16:15 27-08-2025 39,2023 27,9615 8,8 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:11:13 27-08-2025 39,1407 28,2213 12,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:12 27-08-2025 39,17583 28,18444 6,94 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:08:23 27-08-2025 39,17444 28,25583 7 1,2
MEDAR-AKHISAR (MANISA) 08:08:21 27-08-2025 38,9458 27,8292 23,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:13 27-08-2025 39,17972 28,22694 7,52 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:06:13 27-08-2025 39,163 28,1625 11,7 1,3
Gördes (Manisa) 08:02:52 27-08-2025 38,93861 28,20194 5,13 2
KARAYAGCI-GORDES (MANISA) 08:02:52 27-08-2025 38,9317 28,2025 7,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:00:34 27-08-2025 39,18944 28,13639 7,17 1,1
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:00:34 27-08-2025 39,1482 28,3875 11,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:56:21 27-08-2025 39,19778 28,15611 7,89 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:56:19 27-08-2025 39,2572 28,0788 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:55:21 27-08-2025 39,17389 28,23667 6,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:56 27-08-2025 39,17944 28,15806 6,91 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 07:51:56 27-08-2025 39,1293 28,0625 11,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:44 27-08-2025 39,25139 28,07111 13,77 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 07:49:44 27-08-2025 39,2045 27,9723 4,9 1,6
DARGIL-GORDES (MANISA) 07:48:42 27-08-2025 39,0425 28,3893 4,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:47 27-08-2025 39,17528 28,25917 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:28:51 27-08-2025 39,14861 28,10778 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:37 27-08-2025 39,21972 28,17528 6,84 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:16:25 27-08-2025 39,20972 28,25111 5,19 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:16:24 27-08-2025 39,1813 28,2215 15,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:21 27-08-2025 39,20528 28,25278 8,33 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:07:21 27-08-2025 39,1448 28,2123 17,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:49 27-08-2025 39,19944 28,17667 8,97 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:49 27-08-2025 39,1733 28,1383 14,3 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:45 27-08-2025 39,1773 28,2297 11,8 2
Bergama (İzmir) 06:54:23 27-08-2025 38,98472 27,07694 8,41 1,7
ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR) 06:54:23 27-08-2025 38,979 27,0732 9,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:51:06 27-08-2025 39,21333 28,24667 9,6 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:51:06 27-08-2025 39,1843 28,2332 16,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 06:41:29 27-08-2025 39,20194 28,22444 8,62 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:41:29 27-08-2025 39,1625 28,2455 15 1,6
Simav (Kütahya) 06:40:37 27-08-2025 39,24306 29,00139 9,64 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:40:36 27-08-2025 39,2333 28,9742 16,2 2
KURUCAY-CUBUK (ANKARA) 06:35:10 27-08-2025 40,3783 32,9515 5,1 2
Çubuk (Ankara) 06:35:09 27-08-2025 40,37833 32,88667 6,92 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:30:29 27-08-2025 39,20639 28,24194 8,62 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:30:29 27-08-2025 39,1847 28,2315 11,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:25 27-08-2025 39,18306 28,25806 8,69 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:22 27-08-2025 39,20556 28,255 7,99 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:16:22 27-08-2025 39,195 28,2417 9,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:39 27-08-2025 39,20889 28,255 9,99 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:39 27-08-2025 39,1832 28,2113 17,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:08:01 27-08-2025 39,21167 28,25417 5,67 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:59 27-08-2025 39,1973 28,2352 15,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:02 27-08-2025 39,18333 28,24333 5,26 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:06:02 27-08-2025 39,1228 28,2697 15,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:16 27-08-2025 39,20639 28,25278 5,66 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:04:15 27-08-2025 39,1757 28,2317 8,9 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:02 27-08-2025 39,1518 28,2585 8,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:00 27-08-2025 39,19083 28,2675 7,85 1,3
Bergama (İzmir) 06:00:37 27-08-2025 38,985 27,06806 7,68 2,2
TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR) 06:00:36 27-08-2025 38,9738 27,0333 13,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:29 27-08-2025 39,20028 28,25 8,57 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:29 27-08-2025 39,1858 28,2373 9,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:21 27-08-2025 39,21972 28,25639 9,37 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:55:20 27-08-2025 39,0985 28,194 4,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:11 27-08-2025 39,20778 28,25611 6,04 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:52:10 27-08-2025 39,1833 28,241 16,8 1,9
CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE) 05:48:56 27-08-2025 40,3408 27,2662 5 3,4
Biga (Çanakkale) 05:48:55 27-08-2025 40,34056 27,25972 13,8 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:46:19 27-08-2025 39,1955 28,232 15,2 4,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:18 27-08-2025 39,2125 28,23972 10,12 4,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:51 27-08-2025 39,1623 28,2657 13,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:43 27-08-2025 39,2 28,25944 6,54 1
Buharkent (Aydın) 05:34:01 27-08-2025 37,95778 28,79833 6,74 1,6
SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) 05:34:00 27-08-2025 37,944 28,7935 11,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:52 27-08-2025 39,18944 28,15028 6,73 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:09:03 27-08-2025 39,20028 28,26083 8,11 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:09:03 27-08-2025 39,1858 28,2408 15,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:41 27-08-2025 39,19333 28,24056 8,73 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:40 27-08-2025 39,1485 28,2293 9,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:49 27-08-2025 39,17667 28,14333 5,32 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:28 27-08-2025 39,27056 28,08889 12,16 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:05 27-08-2025 39,2025 28,24083 7,94 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:05 27-08-2025 39,1548 28,1975 12,6 3,2
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 04:57:47 27-08-2025 38,3738 27,2342 16,9 2,3
Yayladağı (Hatay) 04:54:47 27-08-2025 36,05944 36,10833 7 2,5
KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) 04:54:45 27-08-2025 36,0132 36,0593 4,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:51 27-08-2025 39,20361 28,25583 9,27 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:51 27-08-2025 39,1753 28,2613 9,9 1,7
Sincik (Adıyaman) 04:40:36 27-08-2025 38,11111 38,45667 7 1,1
Ege Denizi - [03.85 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:37:44 27-08-2025 39,45944 26,31889 10,09 2
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 04:37:44 27-08-2025 39,449 26,2908 9,7 2,2
AKDENIZ 04:35:53 27-08-2025 36,2768 28,438 31,5 2,3
Marmara Denizi - [06.80 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 04:35:24 27-08-2025 40,82583 27,51667 18,96 1,6
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 04:35:24 27-08-2025 40,8083 27,518 8,5 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 04:35:17 27-08-2025 38,25972 38,325 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:18 27-08-2025 39,17917 28,23333 6,91 1
Buharkent (Aydın) 04:31:44 27-08-2025 37,96528 28,79972 9,48 1,5
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 04:31:44 27-08-2025 37,9392 28,787 14 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:24 27-08-2025 39,1875 28,25583 5,76 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:39 27-08-2025 39,20333 28,24278 7,83 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:39 27-08-2025 39,1915 28,2785 12,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:25:29 27-08-2025 39,17167 28,25917 7,1 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:25:29 27-08-2025 39,1965 28,225 13,5 2,4
Buharkent (Aydın) 04:20:10 27-08-2025 37,95278 28,7675 6,96 2,9
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 04:20:10 27-08-2025 37,9462 28,7697 5,4 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:08:48 27-08-2025 39,1507 28,2377 11,3 1,5
Seydikemer (Muğla) 04:07:44 27-08-2025 36,69694 29,36389 6,76 2,4
ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) 04:07:44 27-08-2025 36,7017 29,377 5 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:08 27-08-2025 39,1487 28,1415 9,4 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:37 27-08-2025 39,2503 28,137 9,9 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:58:19 27-08-2025 38,26389 37,49139 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:58:04 27-08-2025 39,18361 28,20083 6,76 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:04 27-08-2025 39,1942 28,1875 13,6 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:14 27-08-2025 39,1758 28,2378 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:13 27-08-2025 39,18944 28,25972 7,65 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 03:50:37 27-08-2025 38,29778 38,16833 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:57 27-08-2025 39,20861 28,20444 6,44 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:57 27-08-2025 39,1858 28,1942 9,8 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:44:50 27-08-2025 39,1502 28,1885 19,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:44:49 27-08-2025 39,23472 28,2075 7,63 1,8
Ege Denizi - [155.87 km] Datça (Muğla) 03:36:53 27-08-2025 35,97528 25,95583 35,89 3,4
EGE DENIZI 03:36:51 27-08-2025 35,7215 25,8347 26,7 3,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:20 27-08-2025 39,1415 28,2765 19,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:15:19 27-08-2025 39,22333 28,25944 10,68 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:05 27-08-2025 39,1715 28,2832 7,7 1,4
Ege Denizi - [66.34 km] Karaburun (İzmir) 02:44:41 27-08-2025 38,76278 25,65278 19,19 3,6
EGE DENIZI 02:44:39 27-08-2025 38,705 25,4688 6,1 3,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:42:13 27-08-2025 39,2132 28,088 12,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:12 27-08-2025 39,21222 28,07861 13,46 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:15 27-08-2025 39,1223 28,27 15,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:14 27-08-2025 39,1575 28,26889 7,67 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:34 27-08-2025 39,174 28,124 11,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:26 27-08-2025 39,20639 28,25611 6,88 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:26 27-08-2025 39,181 28,2317 14,6 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:25:48 27-08-2025 39,1747 28,2337 16,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:25:47 27-08-2025 39,18667 28,23611 9,94 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:10 27-08-2025 39,1862 28,2597 14,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:09 27-08-2025 39,18694 28,25472 8,9 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:08:53 27-08-2025 39,1658 28,257 13,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:08:52 27-08-2025 39,17 28,25639 5,93 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:05:43 27-08-2025 39,18 28,17361 6,35 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:50 27-08-2025 39,1362 28,2838 9,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:48 27-08-2025 39,20333 28,26889 9,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:53 27-08-2025 39,22028 28,08944 9,41 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:53 27-08-2025 39,2297 28,067 8,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:01 27-08-2025 39,20556 28,22694 5,52 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:31 27-08-2025 39,27333 28,06667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:28 27-08-2025 39,15889 28,26278 7,13 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:22:28 27-08-2025 39,1783 28,207 17 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:21 27-08-2025 39,2025 28,18861 8,06 1,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:19:21 27-08-2025 39,2145 28,198 11,2 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:16 27-08-2025 39,1797 28,2338 13,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:20 27-08-2025 39,20889 28,27583 8,33 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:20 27-08-2025 39,19 28,2365 16,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 01:06:58 27-08-2025 39,22861 28,16972 5,5 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:06:58 27-08-2025 39,2205 28,146 15,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:45 27-08-2025 39,1225 28,28111 7 0,9
CELEP-KULU (KONYA) 00:50:32 27-08-2025 38,947 32,9455 4,7 2
Kulu (Konya) 00:50:31 27-08-2025 38,95861 32,91917 7,03 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:50:09 27-08-2025 39,19778 28,28111 7,01 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:35:36 27-08-2025 39,1595 28,2292 18,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:35:35 27-08-2025 39,2025 28,26694 7,77 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:50 27-08-2025 39,22694 28,17194 13,63 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:50 27-08-2025 39,2153 28,155 16,2 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:43 27-08-2025 39,2258 28,1387 8,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:42 27-08-2025 39,23778 28,17278 11,21 1,5
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 00:28:51 27-08-2025 38,224 37,7125 7,4 1,8
Akçadağ (Malatya) 00:28:50 27-08-2025 38,27667 37,71833 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:48 27-08-2025 39,20944 28,25167 6,96 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:28:48 27-08-2025 39,1877 28,2482 11,5 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:23 27-08-2025 39,1933 28,27 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:22 27-08-2025 39,22139 28,27083 8,88 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:23:40 27-08-2025 39,161 28,2318 9,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:23:39 27-08-2025 39,21806 28,24806 10,89 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:10 27-08-2025 39,1808 28,2607 8,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:09 27-08-2025 39,2225 28,25639 9,54 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:21:01 27-08-2025 39,21944 28,255 7,42 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:21:01 27-08-2025 39,1887 28,244 10,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:03 27-08-2025 39,20028 28,25694 8,05 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:19:03 27-08-2025 39,1788 28,2378 9,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:30 27-08-2025 39,20917 28,25111 7,21 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:30 27-08-2025 39,204 28,2407 13,7 2,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:04 27-08-2025 39,1318 28,1835 5,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:03 27-08-2025 39,20528 28,27417 10,82 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:59 27-08-2025 39,21556 28,26083 11,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:11 27-08-2025 39,20306 28,22556 7 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:11 27-08-2025 39,1807 28,2262 13,2 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:31 26-08-2025 39,2132 28,0592 8,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:30 26-08-2025 39,25139 28,09778 8,76 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:58 26-08-2025 39,20278 28,25833 5,37 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:56:58 26-08-2025 39,1508 28,2298 9,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:27 26-08-2025 39,20472 28,25139 8,58 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:27 26-08-2025 39,1747 28,2412 11,7 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:27 26-08-2025 39,1995 28,0847 8,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:26 26-08-2025 39,22222 28,09167 10,16 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:40 26-08-2025 39,20861 28,26028 5,76 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:40 26-08-2025 39,1962 28,2383 8,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:24 26-08-2025 39,21139 28,25833 8,47 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:24 26-08-2025 39,1822 28,2422 12,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:32 26-08-2025 39,2075 28,24972 10,76 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:31 26-08-2025 39,1413 28,2298 3 2,4
Keskin (Kırıkkale) 23:31:05 26-08-2025 39,75861 33,94139 10,69 1,5
Sincik (Adıyaman) 23:30:44 26-08-2025 38,1125 38,47333 15,73 2,2
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 23:30:44 26-08-2025 38,1112 38,454 7 2,2
Kulp (Diyarbakır) 23:23:01 26-08-2025 38,42167 41,065 6,97 2,8
KONUKLU-KULP (DIYARBAKIR) 23:23:01 26-08-2025 38,3878 41,0735 5,8 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:12 26-08-2025 39,18556 28,2175 9,26 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:11 26-08-2025 39,1657 28,163 12,8 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:12:57 26-08-2025 39,1837 28,1225 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:56 26-08-2025 39,21917 28,14111 9,29 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:18 26-08-2025 39,23778 28,14611 10,94 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 23:02:18 26-08-2025 39,2387 28,1775 4,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:41 26-08-2025 39,2075 28,255 8,24 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:01:40 26-08-2025 39,1893 28,231 13,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:55 26-08-2025 39,24056 28,105 10,84 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:54:55 26-08-2025 39,2217 28,0693 8,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:51 26-08-2025 39,17917 28,18722 7,63 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:50 26-08-2025 39,1793 28,197 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:45 26-08-2025 39,2175 28,25028 9,17 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:45 26-08-2025 39,1727 28,246 12,9 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:31 26-08-2025 39,1592 28,2412 11,9 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:39:45 26-08-2025 39,0932 28,2235 17,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:43 26-08-2025 39,20889 28,26028 9,69 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:26:07 26-08-2025 39,21111 28,25444 11,98 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:26:07 26-08-2025 39,2055 28,2477 9,3 2,1
Korkut (Muş) 22:19:32 26-08-2025 38,80528 41,92472 17,25 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:57 26-08-2025 39,18889 28,22056 7,89 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:57 26-08-2025 39,1872 28,2115 13,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:54:05 26-08-2025 39,18389 28,16611 9,59 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:45:31 26-08-2025 39,2275 28,07333 9,33 3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:45:31 26-08-2025 39,2195 28,0508 12,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:01 26-08-2025 39,26306 28,08833 8,37 1,4
Merkez (Elazığ) 21:41:59 26-08-2025 38,6 39,62972 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:35:37 26-08-2025 39,22444 28,155 11,61 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:35:37 26-08-2025 39,2245 28,1573 9,9 2,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 21:30:50 26-08-2025 39,1283 28,1023 12,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:49 26-08-2025 39,16333 28,14056 4,67 1,7
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 21:29:51 26-08-2025 38,5197 37,9992 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:26 26-08-2025 39,2 28,22472 10,44 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:26 26-08-2025 39,1695 28,2285 12,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:40 26-08-2025 39,195 28,22306 7,48 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:21:40 26-08-2025 39,148 28,1637 12,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:54 26-08-2025 39,19278 28,18028 9,61 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:54 26-08-2025 39,1765 28,1713 10,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:06 26-08-2025 39,22 28,22083 13,19 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:06 26-08-2025 39,1695 28,2132 11,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:19 26-08-2025 39,20472 28,22889 12,11 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:19 26-08-2025 39,1282 28,1857 19,7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:06 26-08-2025 39,152 28,1968 11,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:05 26-08-2025 39,20917 28,24889 9,69 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:48:33 26-08-2025 39,17 28,21806 10,31 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:48:33 26-08-2025 39,1645 28,2083 16,5 2,3
Van Gölü - [16.46 km] Tuşba (Van) 20:41:25 26-08-2025 38,62472 43,01167 24,05 2,1
VAN GOLU 20:41:25 26-08-2025 38,6073 42,9958 22,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:50 26-08-2025 39,16528 28,25 6,86 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:18:45 26-08-2025 39,20306 28,1475 8,29 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:01 26-08-2025 39,20361 28,23833 6,39 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:06:01 26-08-2025 39,1743 28,2027 16,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:43 26-08-2025 39,17806 28,1525 7,04 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:47:49 26-08-2025 39,1645 28,2332 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:47:48 26-08-2025 39,19944 28,23778 9,08 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:51 26-08-2025 39,2047 28,054 7,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:50 26-08-2025 39,22583 28,05361 7,21 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:37:24 26-08-2025 39,18972 28,22111 7,12 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:37:24 26-08-2025 39,1528 28,1843 11,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:34:46 26-08-2025 39,21917 28,175 9,43 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:34:46 26-08-2025 39,215 28,2052 26,5 1,8
Ulaş (Sivas) 19:31:05 26-08-2025 39,42139 37,31083 7,04 2,7
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 19:31:05 26-08-2025 39,4195 37,2518 1,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:23:57 26-08-2025 39,18417 28,19417 9,34 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:10:44 26-08-2025 39,26833 28,15972 7 1,9
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:10:43 26-08-2025 39,2695 28,1603 3,3 1,9
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:53 26-08-2025 39,2552 28,2073 4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:52 26-08-2025 39,235 28,19917 6,42 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:00:47 26-08-2025 39,15389 28,16417 6,18 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:59:09 26-08-2025 39,1662 28,1528 9,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:59:08 26-08-2025 39,2 28,19389 9,11 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:39 26-08-2025 39,1925 28,18639 10,09 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:48:22 26-08-2025 39,27056 28,10611 7,19 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:16 26-08-2025 39,18694 28,2075 10,18 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:41:29 26-08-2025 39,20806 28,15611 6,09 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:37:40 26-08-2025 39,16528 28,12722 7,03 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:31:28 26-08-2025 39,22639 28,19778 7,59 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:31:28 26-08-2025 39,2023 28,1267 13 2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:29:09 26-08-2025 39,2423 28,0682 7,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:29:08 26-08-2025 39,27722 28,10056 5,26 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:12:54 26-08-2025 39,20167 28,19889 8,76 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:12:54 26-08-2025 39,2092 28,1907 8,3 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:01:20 26-08-2025 39,1548 28,208 10,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:19 26-08-2025 39,20361 28,21889 11,36 1,7
DARICA-AKCADAG (MALATYA) 17:53:06 26-08-2025 38,3495 37,6248 5 1,8
Darende (Malatya) 17:53:05 26-08-2025 38,38806 37,60361 6,89 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:37 26-08-2025 39,15556 28,21028 7,06 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:49:01 26-08-2025 39,15111 28,21806 7,04 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:49:01 26-08-2025 39,1488 28,2373 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:41:08 26-08-2025 39,21278 28,105 4,9 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 17:36:33 26-08-2025 38,46444 38,16028 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:54 26-08-2025 39,25389 28,16 8,44 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:52 26-08-2025 39,15222 28,21833 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:09 26-08-2025 39,16944 28,15389 4,95 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:21:09 26-08-2025 39,1502 28,153 12,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:20:46 26-08-2025 39,22028 28,22444 5,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:15:35 26-08-2025 39,33889 28,05972 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:11:14 26-08-2025 39,19333 28,20833 11,46 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:11:14 26-08-2025 39,1678 28,2005 9,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:07:17 26-08-2025 39,21611 28,21417 9,02 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:07:17 26-08-2025 39,1803 28,2148 10,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:40 26-08-2025 39,16806 28,22806 9,84 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:03:55 26-08-2025 39,24694 27,99222 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:00:12 26-08-2025 39,13333 28,17028 7,11 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:09 26-08-2025 39,18778 28,17444 10,65 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:59:09 26-08-2025 39,175 28,1392 15,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:01 26-08-2025 39,2 28,16861 11,48 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:51:01 26-08-2025 39,2045 28,1267 7,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:52 26-08-2025 39,24722 28,00083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:33:43 26-08-2025 39,23528 28,17583 6,24 1,3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.35 km] Akçakale (Şanlıurfa) 16:31:46 26-08-2025 36,51889 38,51722 7,03 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:57 26-08-2025 39,16694 28,16778 5,56 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:57 26-08-2025 39,133 28,1228 15,4 1,5
Simav (Kütahya) 16:24:08 26-08-2025 39,21 28,97139 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:15:06 26-08-2025 39,24806 28,13972 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:21 26-08-2025 39,17528 28,18667 14 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:06:49 26-08-2025 39,15611 28,15028 6,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:13 26-08-2025 39,17056 28,21917 12,21 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 15:59:31 26-08-2025 37,60833 36,95361 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:58:15 26-08-2025 39,15306 28,22528 6,82 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:03 26-08-2025 39,18083 28,27583 8,27 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.26 15:43:03) 15:43:03 26-08-2025 39,1732 28,2653 13,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:37:27 26-08-2025 39,2525 28,17556 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:12 26-08-2025 39,22111 28,16917 13,58 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:35:12 26-08-2025 39,1812 28,1723 16,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:44 26-08-2025 39,28 28,13056 7,42 2,2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:32:44 26-08-2025 39,2657 28,1032 9,7 2,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:20 26-08-2025 39,2552 28,1033 9,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:19 26-08-2025 39,26306 28,10667 7,82 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:38 26-08-2025 39,1943 28,1673 11,6 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:37 26-08-2025 39,22667 28,17083 4,98 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 15:15:29 26-08-2025 38,08611 36,69139 6,93 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:12:09 26-08-2025 39,088 28,1668 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:11:21 26-08-2025 39,17333 28,14111 7,09 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 15:11:20 26-08-2025 39,149 28,0817 5,2 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:06:24 26-08-2025 39,2148 28,073 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:23 26-08-2025 39,25694 28,08417 10,74 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:03:03 26-08-2025 39,25694 28,00306 7 1,2
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:03:03 26-08-2025 39,291 28,1135 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:01:40 26-08-2025 39,18333 28,19861 7,78 1,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 14:50:08 26-08-2025 39,2292 27,9882 3,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:50:07 26-08-2025 39,25194 28,04083 7 2
Battalgazi (Malatya) 14:38:29 26-08-2025 38,35222 38,43222 7 1,1
Simav (Kütahya) 14:38:04 26-08-2025 39,25694 28,96861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:17 26-08-2025 39,16 28,17806 7 1,1
BASLAMIS-AKHISAR (MANISA) 14:29:17 26-08-2025 39,0708 28,01 2,4 0,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:54 26-08-2025 39,1385 28,3065 9,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:53 26-08-2025 39,24194 28,22417 6,25 1,2
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 14:11:43 26-08-2025 39,0405 28,2277 26,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:11:42 26-08-2025 39,20056 28,20861 5,68 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:05 26-08-2025 39,24194 28,20056 9,56 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:27 26-08-2025 39,18694 28,19583 12,87 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:27 26-08-2025 39,1837 28,2318 22,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:10 26-08-2025 39,15917 28,23972 6,92 1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 14:03:10 26-08-2025 39,121 28,1022 26,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:57:29 26-08-2025 39,24083 28,20389 8,34 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:57:29 26-08-2025 39,1962 28,2025 11,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:42 26-08-2025 39,18361 28,2025 12,83 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:53:41 26-08-2025 39,16583 28,1425 8,19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:25 26-08-2025 39,17889 28,2225 10,71 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:51:25 26-08-2025 39,1783 28,2073 14,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:50 26-08-2025 39,22861 28,18694 8,48 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:45:09 26-08-2025 39,213 28,0772 14,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 13:45:08 26-08-2025 39,2175 28,11278 8,54 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:36 26-08-2025 39,18694 28,21 11,89 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:43:36 26-08-2025 39,1688 28,1638 18,1 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:42:27 26-08-2025 39,243 28,0832 8,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:42:26 26-08-2025 39,235 28,00667 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:39:02 26-08-2025 39,30639 28,06556 7,41 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:35:37 26-08-2025 39,24333 27,99194 7 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:27:53 26-08-2025 39,2225 28,0845 16,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:27:52 26-08-2025 39,23722 28,15444 12,52 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 13:23:54 26-08-2025 38,30306 38,26861 7,08 1,8
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 13:23:54 26-08-2025 38,295 38,2743 7,6 1,7
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 13:20:41 26-08-2025 39,1668 27,9833 10,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:40 26-08-2025 39,20472 28,05111 7 1,3
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [31.24 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:09:05 26-08-2025 36,42722 38,79139 10,09 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:49 26-08-2025 39,24611 28,10472 8,31 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:49 26-08-2025 39,2313 28,0707 12,1 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 13:04:57 26-08-2025 39,45583 28,16861 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:58:58 26-08-2025 39,2188 28,1762 11,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:58:57 26-08-2025 39,21944 28,16028 4,15 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:57:32 26-08-2025 39,22833 28,17306 7,77 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 12:57:30 26-08-2025 39,2237 28,1833 23,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:24 26-08-2025 39,26944 28,06889 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:39:25 26-08-2025 39,20306 28,1775 11,97 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:39:25 26-08-2025 39,1885 28,1607 11,6 2,8
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.77 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:38:37 26-08-2025 36,51389 38,58806 7,24 2
Akhisar (Manisa) 12:34:32 26-08-2025 39,03778 28,00694 6,96 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:15 26-08-2025 39,20361 28,14028 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:21:33 26-08-2025 38,20083 38,15528 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:19:42 26-08-2025 38,18833 38,17167 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:16:24 26-08-2025 39,16111 28,17639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:13:38 26-08-2025 39,1775 28,23889 7,11 1,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:37 26-08-2025 39,2198 28,2672 16,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:18 26-08-2025 39,15194 28,23694 6,52 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:17 26-08-2025 39,1003 28,2267 21 1
Pütürge (Malatya) 12:10:49 26-08-2025 38,28583 38,78889 6,86 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:08:39 26-08-2025 39,17556 28,23833 6,99 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:12 26-08-2025 39,20583 28,11806 6,73 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:07 26-08-2025 39,17833 28,14083 6,18 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:03:07 26-08-2025 39,1602 28,1673 8,8 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:02:19 26-08-2025 39,1537 28,1923 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:02:18 26-08-2025 39,17861 28,21861 11,32 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:59:22 26-08-2025 39,20694 28,25 13,49 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:59:22 26-08-2025 39,1997 28,2237 8,5 2
Yeşilyurt (Malatya) 11:58:43 26-08-2025 38,25889 38,15083 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:57:17 26-08-2025 39,20611 28,20139 11,13 1,4
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:57:16 26-08-2025 39,2497 28,223 12,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:24 26-08-2025 39,21028 28,17917 11,5 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:51:24 26-08-2025 39,1527 28,1532 10,6 1,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 11:49:39 26-08-2025 39,153 28,0177 16,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:49:38 26-08-2025 39,2 28,07444 7,18 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:39 26-08-2025 39,19028 28,22 11,75 1,4
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 11:47:39 26-08-2025 39,1117 28,1063 17,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:45:08 26-08-2025 39,22333 28,17389 6,42 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:42:34 26-08-2025 39,25611 27,99944 7 2,6
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 11:42:34 26-08-2025 39,215 27,9383 11,7 2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 11:42:12 26-08-2025 39,2343 27,9823 10,8 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:42:11 26-08-2025 39,24361 28 7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:32:52 26-08-2025 39,22 28,17417 11,44 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:32:52 26-08-2025 39,2073 28,1328 11,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:58 26-08-2025 39,15639 28,21083 2,4 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:58 26-08-2025 39,1407 28,107 5 1,7
ISACA-AKHISAR (MANISA) 11:30:28 26-08-2025 39,1537 28,0448 11,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:27 26-08-2025 39,20361 28,09556 9,09 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:00 26-08-2025 39,15917 28,21694 6,62 1,2
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 11:29:00 26-08-2025 39,1062 28,0928 4,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:29 26-08-2025 39,23306 28,20444 8,02 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:24:28 26-08-2025 39,185 28,1218 18 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:23:04 26-08-2025 39,1088 28,1427 13,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:23:03 26-08-2025 39,18806 28,23 5,25 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:16:37 26-08-2025 39,24278 27,99194 7 1,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 11:16:36 26-08-2025 39,226 27,988 7,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:07:02 26-08-2025 39,185 28,21583 12,64 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:07:02 26-08-2025 39,1643 28,2578 22,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:03:09 26-08-2025 39,22694 28,16444 12,69 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:03:09 26-08-2025 39,238 28,0817 16,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:53 26-08-2025 39,19111 28,19083 9,75 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:57:01 26-08-2025 39,2025 28,1875 8,95 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:57:01 26-08-2025 39,1842 28,1952 7,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:50:51 26-08-2025 39,23361 28,10194 4,21 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:50:27 26-08-2025 39,26472 28,11056 6,83 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:25 26-08-2025 39,22333 28 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:43 26-08-2025 39,14333 28,18278 6,95 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:41:32 26-08-2025 39,23861 28,05444 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:59 26-08-2025 39,2 28,14361 8,21 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:45 26-08-2025 39,20278 28,18389 11,53 1,3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...