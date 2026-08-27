Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ağustos 2026
27.08.2026 00:00
NTV
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27 Ağustos 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.85 km] Kuşadası (Aydın)
|26 Ağustos 2026 23:24
|37.8402
|27.0170
|7.01
|1.30
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|26 Ağustos 2026 23:18
|37.3312
|37.0322
|10.00
|1.30
|Dalaman (Muğla)
|26 Ağustos 2026 22:58
|36.8807
|29.0915
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|26 Ağustos 2026 22:49
|39.1238
|28.2917
|7.64
|1.50
|Aşkale (Erzurum)
|26 Ağustos 2026 22:48
|40.0838
|40.6467
|7.00
|1.10
|Pütürge (Malatya)
|26 Ağustos 2026 22:44
|38.1790
|38.7052
|7.00
|1.10
|Maden (Elazığ)
|26 Ağustos 2026 22:41
|38.5817
|39.5903
|7.00
|1.10
|Ege Denizi - [22.94 km] Seferihisar (İzmir)
|26 Ağustos 2026 22:33
|37.8768
|26.8282
|7.64
|1.50
|Çatak (Van)
|26 Ağustos 2026 21:30
|37.9903
|42.9978
|7.00
|1.80
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|26 Ağustos 2026 21:13
|37.3953
|36.7713
|8.74
|1.60
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.36 km] Datça (Muğla)
|26 Ağustos 2026 21:08
|36.8943
|27.6995
|7.00
|1.00
|Simav (Kütahya)
|26 Ağustos 2026 21:06
|39.2552
|28.9427
|8.76
|1.00
|Battalgazi (Malatya)
|26 Ağustos 2026 21:03
|38.2328
|38.4748
|15.71
|1.60
|Battalgazi (Malatya)
|26 Ağustos 2026 20:35
|38.2235
|38.4725
|10.68
|2.70
|Akçadağ (Malatya)
|26 Ağustos 2026 20:10
|38.2747
|37.7860
|7.00
|1.10
|Biga (Çanakkale)
|26 Ağustos 2026 19:49
|40.3438
|27.1688
|7.00
|2.10
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|26 Ağustos 2026 19:18
|37.5213
|37.1367
|7.00
|1.60
|Aslanapa (Kütahya)
|26 Ağustos 2026 19:16
|39.0440
|29.7893
|7.00
|1.40
|Altıntaş (Kütahya)
|26 Ağustos 2026 19:15
|39.0373
|29.8062
|7.00
|1.50
|Kiğı (Bingöl)
|26 Ağustos 2026 19:15
|39.3665
|40.2917
|7.00
|2.40
|Doğanşehir (Malatya)
|26 Ağustos 2026 19:07
|38.2510
|37.8047
|8.55
|2.00
|Adapazarı (Sakarya)
|26 Ağustos 2026 17:57
|40.7950
|30.4540
|4.98
|1.30
|Kırkağaç (Manisa)
|26 Ağustos 2026 17:40
|39.2223
|27.9548
|6.99
|1.00
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.09 km] Kuşadası (Aydın)
|26 Ağustos 2026 16:10
|37.7553
|27.1343
|7.03
|1.70
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|26 Ağustos 2026 23:35
|38.2367
|38.4342
|5.00
|2.70
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|26 Ağustos 2026 23:26
|36.9022
|27.8390
|14.10
|1.40
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|26 Ağustos 2026 23:10
|38.2737
|37.7195
|17.60
|1.30
|KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE)
|26 Ağustos 2026 22:49
|40.3577
|27.1927
|12.60
|2.50
|DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|26 Ağustos 2026 22:18
|37.4747
|37.1758
|6.90
|1.60
|ASLIHANLAR-ASLANAPA (KUTAHYA)
|26 Ağustos 2026 22:16
|39.0722
|29.8208
|5.20
|1.90
|ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)
|26 Ağustos 2026 22:15
|39.0473
|29.8177
|7.30
|2.00
|KIGI (BINGOL)
|26 Ağustos 2026 22:15
|39.3437
|40.3048
|5.00
|2.50
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|26 Ağustos 2026 22:07
|38.2307
|37.7795
|12.00
|2.00
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|26 Ağustos 2026 19:10
|37.7460
|27.1672
|6.40
|1.80
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|26 Ağustos 2026 18:40
|38.1340
|38.4027
|12.20
|1.50
|YUNANISTAN
|26 Ağustos 2026 18:30
|36.4568
|24.1562
|10.60
|3.40
|AFSAR-BALA (ANKARA)
|26 Ağustos 2026 18:26
|39.4380
|33.0395
|6.90
|1.60
|YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
|26 Ağustos 2026 17:58
|38.7343
|36.5647
|12.80
|1.80
|ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
|26 Ağustos 2026 17:57
|38.7672
|36.5162
|1.00
|2.30
|YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
|26 Ağustos 2026 17:53
|38.7537
|36.5230
|4.90
|3.10
|DERINDERE-PULUMUR (TUNCELI)
|26 Ağustos 2026 17:49
|39.5107
|40.1748
|6.30
|2.40
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|26 Ağustos 2026 17:42
|38.1572
|38.3962
|24.30
|1.30
|MARMARA DENIZI
|26 Ağustos 2026 17:25
|40.7037
|28.6380
|21.20
|1.60
|MARMARA DENIZI
|26 Ağustos 2026 17:24
|40.6670
|28.6778
|10.50
|2.90
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|26 Ağustos 2026 17:13
|38.1223
|38.3730
|3.90
|1.40
|BICAKCI-CAMELI (DENIZLI)
|26 Ağustos 2026 17:02
|37.0503
|29.3208
|5.40
|1.90
|CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)
|26 Ağustos 2026 17:01
|37.0243
|29.3088
|5.40
|1.90
|HACISAM-KOVANCILAR (ELAZIG)
|26 Ağustos 2026 16:27
|38.6647
|39.7325
|21.70
|1.80
|SARILAR-ELMALI (ANTALYA)
|26 Ağustos 2026 16:20
|36.6318
|29.8060
|12.90
|1.50
|BICAKCI-CAMELI (DENIZLI)
|26 Ağustos 2026 16:12
|37.0515
|29.3182
|6.10
|2.00