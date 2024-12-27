Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 27 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Aralık 2024

27 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sivrice (Elazığ) 12:58:33 27-12-2024 38,45194 39,16917 7 1,8
Acıpayam (Denizli) 12:57:04 27-12-2024 37,10583 29,03139 7 1,2
Emet (Kütahya) 12:26:42 27-12-2024 39,36944 29,30583 5,52 1,7
Simav (Kütahya) 12:26:28 27-12-2024 39,05833 28,9775 6,95 0,9
Doğanşehir (Malatya) 12:24:23 27-12-2024 38,15972 37,9775 7 0,7
KARACAOREN-(MUGLA) 12:13:57 27-12-2024 37,158 28,8027 6,3 1,9
Menteşe (Muğla) 12:13:57 27-12-2024 37,15139 28,8075 7,01 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:10:25 27-12-2024 38,2725 38,13583 7 1
Akçadağ (Malatya) 12:08:51 27-12-2024 38,2875 37,97917 7 1,4
Köyceğiz (Muğla) 11:54:05 27-12-2024 37,04556 29,00417 7 1,5
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 11:47:53 27-12-2024 38,089 37,3855 4,1 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:47:53 27-12-2024 38,07083 37,46889 7 1,4
DARICALI-SIVEREK (SANLIURFA) 10:54:07 27-12-2024 37,6447 39,2287 18,4 1,7
Haliliye (Şanlıurfa) 10:54:06 27-12-2024 37,12611 39,26361 7,21 1,7
Ula (Muğla) 10:53:48 27-12-2024 37,15056 28,71417 7 1,4
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:53:43 27-12-2024 37,012 28,8057 12,5 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 10:35:03 27-12-2024 37,1737 28,807 5,4 1,4
Ula (Muğla) 10:35:03 27-12-2024 37,14361 28,72194 7 1,7
Menteşe (Muğla) 10:18:20 27-12-2024 37,13028 28,78722 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 10:18:19 27-12-2024 37,1613 28,7947 13,4 1,7
Menteşe (Muğla) 09:55:07 27-12-2024 37,15917 28,81139 7 2
TURGUT-ULA (MUGLA) 09:55:05 27-12-2024 37,1365 28,794 25,6 2,1
Merkez (Kırşehir) 09:44:15 27-12-2024 39,19111 34,14417 7 0,8
Hasanbeyli (Osmaniye) 09:35:08 27-12-2024 37,08806 36,50306 7 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 09:34:00 27-12-2024 37,47 36,55111 7 0,9
Çameli (Denizli) 09:28:29 27-12-2024 36,92 29,32639 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 09:22:24 27-12-2024 38,17806 38,53472 7 0,8
Aralık (Iğdır) 09:15:17 27-12-2024 39,76306 44,44611 6,65 2
Beyağaç (Denizli) 09:12:57 27-12-2024 37,18639 28,79944 7 1,6
Karamanlı (Burdur) 09:11:36 27-12-2024 37,39806 29,96361 7 1,2
Menteşe (Muğla) 09:10:44 27-12-2024 37,16056 28,81917 7 1,3
Menemen (İzmir) 08:29:07 27-12-2024 38,69528 27,20444 7,83 2,3
BOZALAN-MENEMEN (IZMIR) 08:29:07 27-12-2024 38,7022 27,1907 15,3 2,4
Menteşe (Muğla) 08:22:57 27-12-2024 37,13639 28,79333 6,98 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 08:22:57 27-12-2024 37,1342 28,8408 13,6 2
Kale (Malatya) 07:59:01 27-12-2024 38,35778 38,73611 12,24 1,4
Ula (Muğla) 07:50:46 27-12-2024 37,14111 28,64278 6,99 1,5
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 07:50:45 27-12-2024 37,0765 28,849 23,6 1,3
Akçadağ (Malatya) 07:32:40 27-12-2024 38,25 37,77417 9,79 1,7
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 07:32:40 27-12-2024 38,2417 37,7603 7,8 1,8
Beyağaç (Denizli) 07:16:55 27-12-2024 37,16083 28,85222 7 1,2
Salihli (Manisa) 07:03:58 27-12-2024 38,47 28,2875 7 1,5
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 07:03:57 27-12-2024 38,5258 28,2905 5,4 1,7
Düziçi (Osmaniye) 06:15:29 27-12-2024 37,34806 36,47778 7 2,2
COTLU-DUZICI (OSMANIYE) 06:15:28 27-12-2024 37,332 36,4517 8,4 2,2
Menteşe (Muğla) 06:10:47 27-12-2024 37,14139 28,82333 7 1,2
Menteşe (Muğla) 06:00:54 27-12-2024 37,13722 28,83444 7 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 06:00:54 27-12-2024 37,1353 28,8248 14 1,7
Hisarcık (Kütahya) 05:48:52 27-12-2024 39,26056 29,25139 7 1,4
Menteşe (Muğla) 05:42:00 27-12-2024 37,14167 28,82167 7 1,7
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:41:58 27-12-2024 37,1162 28,8105 24,3 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 05:32:41 27-12-2024 38,21833 38,24056 7 1
Seydikemer (Muğla) 05:32:04 27-12-2024 36,36111 29,26833 7,01 1,7
Menteşe (Muğla) 05:20:47 27-12-2024 37,13639 28,79278 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 05:20:47 27-12-2024 37,1353 28,8088 15,3 1,6
YUNANISTAN 05:15:05 27-12-2024 40,0488 24,361 8,7 2,6
Palu (Elazığ) 04:56:43 27-12-2024 38,74917 40,05889 6,96 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.72 km] Bodrum (Muğla) 04:37:36 27-12-2024 36,95722 27,65778 7 1,6
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 04:37:36 27-12-2024 36,9522 27,6515 4,5 1,7
Menteşe (Muğla) 04:32:25 27-12-2024 37,13833 28,79472 7 1,5
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:32:25 27-12-2024 37,1258 28,8387 13,6 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 04:15:47 27-12-2024 38,22 38,23972 7 1
Menteşe (Muğla) 04:14:38 27-12-2024 37,14417 28,78528 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 04:14:38 27-12-2024 37,1635 28,8277 14,6 1,3
Beyağaç (Denizli) 04:10:13 27-12-2024 37,14889 28,84556 7 1,2
Menteşe (Muğla) 04:01:49 27-12-2024 37,13361 28,78222 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 04:01:49 27-12-2024 37,1355 28,8252 20,2 1,6
Söke (Aydın) 03:51:22 27-12-2024 37,61611 27,23972 6,93 2,2
ATBURGAZI-SOKE (AYDIN) 03:51:22 27-12-2024 37,6238 27,2527 5,5 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 03:47:39 27-12-2024 38,1725 38,18806 7 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 03:41:43 27-12-2024 37,17417 36,88972 7 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 03:04:51 27-12-2024 38,07222 38,34056 7 1,3
Menteşe (Muğla) 03:04:38 27-12-2024 37,15306 28,83389 7 1,5
YORUKOGLU-(MUGLA) 03:04:38 27-12-2024 37,259 28,7695 3,9 1,5
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 02:54:20 27-12-2024 38,0532 37,321 15,7 1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:45:09 27-12-2024 35,7357 25,4968 21,3 2,3
Menteşe (Muğla) 02:44:42 27-12-2024 37,12833 28,83639 7 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 02:44:41 27-12-2024 37,1382 28,8422 8,9 1,6
Çay (Afyonkarahisar) 02:30:42 27-12-2024 38,65222 30,94556 6,07 1,1
KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) 02:30:41 27-12-2024 38,6605 30,9052 5,4 1,1
Emirdağ (Afyonkarahisar) 02:29:43 27-12-2024 38,8975 31,44528 7 1,7
LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 02:29:43 27-12-2024 38,8452 31,4765 5,2 1,8
Çal (Denizli) 02:28:47 27-12-2024 37,87333 29,27694 7,04 1,2
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 02:28:45 27-12-2024 37,8627 29,2887 20 1,3
Kale (Malatya) 02:00:22 27-12-2024 38,35444 38,75972 10,14 1
Menteşe (Muğla) 01:57:44 27-12-2024 37,15861 28,83028 7 1,5
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:57:44 27-12-2024 37,1078 28,849 9 1,6
Menteşe (Muğla) 01:57:11 27-12-2024 37,13944 28,80944 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 01:57:11 27-12-2024 37,1493 28,8227 16,5 1,6
Beyağaç (Denizli) 01:14:37 27-12-2024 37,21667 28,79417 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 01:14:34 27-12-2024 37,148 28,8257 24,4 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 01:11:42 27-12-2024 38,13611 36,83667 7 1,3
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:11:42 27-12-2024 38,1853 36,9027 3,6 1,2
Menteşe (Muğla) 01:05:28 27-12-2024 37,23222 28,76917 7 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 01:05:27 27-12-2024 37,1535 28,8243 4,8 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 00:51:50 27-12-2024 37,1605 28,8105 7,8 2,1
Menteşe (Muğla) 00:51:49 27-12-2024 37,14083 28,73611 7,17 2
Marmaris (Muğla) 00:44:51 27-12-2024 36,66611 28,11861 75,51 1,7
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 00:44:51 27-12-2024 36,6297 28,004 78,5 1,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:40:16 27-12-2024 37,1163 28,8143 5 1,1
Ula (Muğla) 00:21:34 27-12-2024 37,01333 28,35528 7 1,3
CITLIK-ULA (MUGLA) 00:21:32 27-12-2024 37,0085 28,4148 15 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 00:17:45 27-12-2024 37,2113 28,8283 22,4 1,2
Menteşe (Muğla) 00:15:29 27-12-2024 37,14111 28,82167 7,15 2,4
KARACAOREN-(MUGLA) 00:15:29 27-12-2024 37,1698 28,8128 9,5 2,6
Menteşe (Muğla) 00:13:37 27-12-2024 37,15056 28,8225 7 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 00:13:36 27-12-2024 37,1703 28,8298 14,6 1,4
Doğubayazıt (Ağrı) 23:50:41 26-12-2024 39,79333 43,59889 7,01 1,1
KARAKOPRU-(AMASYA) 23:39:27 26-12-2024 40,5322 35,7578 7,5 1,7
Merkez (Amasya) 23:39:26 26-12-2024 40,56111 35,73694 8,26 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 23:20:49 26-12-2024 37,1578 28,8073 26,9 1,2
Menteşe (Muğla) 23:17:38 26-12-2024 37,14111 28,80472 7 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 23:17:38 26-12-2024 37,1767 28,8278 12,7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 23:11:50 26-12-2024 38,19917 38,01833 7 1,3
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:11:50 26-12-2024 38,2008 37,9687 5,4 1
İliç (Erzincan) 23:03:59 26-12-2024 39,41667 38,63222 7 1,8
DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN) 23:03:59 26-12-2024 39,427 38,6415 7 2
Menteşe (Muğla) 22:58:45 26-12-2024 37,13417 28,82389 6,97 2
KARACAOREN-(MUGLA) 22:58:45 26-12-2024 37,1915 28,8198 9,6 2,3
Pütürge (Malatya) 22:31:32 26-12-2024 38,21167 38,68833 8,77 1,6
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 22:31:32 26-12-2024 38,2487 38,6182 21,8 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 22:26:11 26-12-2024 37,1703 28,8337 9,6 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 22:24:57 26-12-2024 37,1385 28,8325 5,1 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 22:23:41 26-12-2024 37,1732 28,8168 29,3 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 22:22:25 26-12-2024 38,08639 36,83694 6,76 2
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:22:25 26-12-2024 38,1222 36,8913 3,3 2
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:20:36 26-12-2024 38,1815 37,3178 13,1 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:14:48 26-12-2024 38,14 37,87 7,19 1,2
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:14:46 26-12-2024 38,151 37,8142 26,9 0,9
Menteşe (Muğla) 22:14:10 26-12-2024 37,13306 28,79917 7 1,6
BEYAGAC (DENIZLI) 22:14:10 26-12-2024 37,1775 28,8485 10,6 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 22:12:10 26-12-2024 37,16 28,8122 14,5 1,6
Menteşe (Muğla) 22:12:09 26-12-2024 37,13611 28,73611 7 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 22:03:13 26-12-2024 37,92194 36,32111 6,99 2,2
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:03:12 26-12-2024 37,9315 36,314 5 2
Menteşe (Muğla) 21:48:35 26-12-2024 37,14139 28,82528 7 3,5
KARACAOREN-(MUGLA) 21:48:34 26-12-2024 37,1483 28,8347 8,5 3,6
Menteşe (Muğla) 21:44:45 26-12-2024 37,13806 28,82139 6,97 3,9
KARACAOREN-(MUGLA) 21:44:45 26-12-2024 37,155 28,8313 8 4
KARACAOREN-(MUGLA) 21:32:04 26-12-2024 37,1658 28,8167 8,1 2,2
Menteşe (Muğla) 21:31:13 26-12-2024 37,135 28,79 6,95 2,3
KARACAOREN-(MUGLA) 21:31:13 26-12-2024 37,1453 28,83 11,2 2,7
Tosya (Kastamonu) 21:18:30 26-12-2024 41,145 34,17194 12,67 2
CELTIKCI-TOSYA (KASTAMONU) 21:18:30 26-12-2024 41,1098 34,1528 6 2,1
Ula (Muğla) 20:57:04 26-12-2024 36,97944 28,53056 6,98 1,2
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:57:03 26-12-2024 36,9778 28,556 8,7 1,6
Kozan (Adana) 20:53:49 26-12-2024 37,66861 35,88556 7 1,7
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 20:53:49 26-12-2024 37,6382 35,875 5,5 1,3
Sivrice (Elazığ) 20:14:03 26-12-2024 38,37833 39,11194 7 0,9
Yalvaç (Isparta) 20:02:35 26-12-2024 38,31917 31,17194 10,89 2,3
YALVAC (ISPARTA) 20:02:34 26-12-2024 38,3075 31,1707 7,5 2,4
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 19:33:00 26-12-2024 39,368 40,5595 2,3 1,4
Tercan (Erzincan) 19:32:59 26-12-2024 39,52417 40,62556 6,79 1,5
GULTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) 19:26:43 26-12-2024 36,8142 31,3762 29,3 2,1
Manavgat (Antalya) 19:26:41 26-12-2024 36,76667 31,52306 86,4 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:15:26 26-12-2024 38,23083 37,29528 7 1,3
CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:15:25 26-12-2024 38,2252 37,282 12,4 1,5
Darende (Malatya) 18:33:03 26-12-2024 38,66917 37,45167 7,02 2,6
KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) 18:33:03 26-12-2024 38,675 37,4875 2,7 2,6
Pamukkale (Denizli) 18:28:30 26-12-2024 37,95222 29,24167 11,91 1,3
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 18:28:28 26-12-2024 37,8645 29,277 13,9 1,6
Menteşe (Muğla) 18:17:51 26-12-2024 37,15583 28,81861 7 1,2
Yalvaç (Isparta) 18:00:45 26-12-2024 38,34389 31,16639 10,11 3,9
YALVAC (ISPARTA) 18:00:44 26-12-2024 38,2988 31,1513 1,1 3,8
Pamukkale (Denizli) 17:53:02 26-12-2024 37,88306 29,25556 6,76 2,4
IRLIGANLI-(DENIZLI) 17:53:01 26-12-2024 37,8853 29,2538 2 2,7
Orta (Çankırı) 17:51:28 26-12-2024 40,60528 33,02944 7 1,3
GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) 17:51:27 26-12-2024 40,561 33,0325 13 1,7
BEYAGAC (DENIZLI) 17:45:47 26-12-2024 37,1822 28,8453 11,6 1,9
Pamukkale (Denizli) 17:36:08 26-12-2024 37,88306 29,25806 7 2,9
IRLIGANLI-(DENIZLI) 17:36:08 26-12-2024 37,9142 29,2082 5 3,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.16 km] Bodrum (Muğla) 16:50:48 26-12-2024 36,94139 27,59639 7 1,6
Taşkent (Konya) 16:49:21 26-12-2024 36,92 32,4725 7,01 1,4
Pasinler (Erzurum) 16:49:17 26-12-2024 39,88333 41,71889 7 1,6
Merkez (Ağrı) 16:43:09 26-12-2024 39,98194 43,03083 7 1,4
AKDENIZ 16:35:27 26-12-2024 36,007 27,1772 11,5 3
Ege Denizi - [88.66 km] Datça (Muğla) 16:35:26 26-12-2024 35,92583 27,17722 24,38 2,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.64 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:01:31 26-12-2024 39,35167 26,17917 6,65 2
KARADORUK-GURUN (SIVAS) 15:49:31 26-12-2024 38,8452 37,3608 7,2 2,2
Gürün (Sivas) 15:49:30 26-12-2024 38,84861 37,30778 6,01 2,1
Ulubey (Uşak) 15:27:41 26-12-2024 38,44556 29,15333 7 0,9
Ezine (Çanakkale) 14:16:52 26-12-2024 39,69028 26,39194 7 1,3
Kozan (Adana) 14:09:54 26-12-2024 37,65278 35,88194 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 14:09:26 26-12-2024 38,19861 38,06361 7 1,3
Menteşe (Muğla) 13:50:36 26-12-2024 37,14 28,80306 7 2
KARACAOREN-(MUGLA) 13:50:36 26-12-2024 37,1552 28,8157 7,1 2,2
Kozan (Adana) 13:45:19 26-12-2024 37,64917 35,89056 7 1,5
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 13:45:19 26-12-2024 37,6822 35,8463 9,3 1,5
Elmalı (Antalya) 13:37:58 26-12-2024 36,55 29,93417 7 1,8
AKDENIZ 13:37:57 26-12-2024 35,9713 30,0172 1,6 2,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sivrice (Elazığ) 12:58:33 27-12-2024 38,45194 39,16917 7 1,8
Acıpayam (Denizli) 12:57:04 27-12-2024 37,10583 29,03139 7 1,2
Emet (Kütahya) 12:26:42 27-12-2024 39,36944 29,30583 5,52 1,7
Simav (Kütahya) 12:26:28 27-12-2024 39,05833 28,9775 6,95 0,9
Doğanşehir (Malatya) 12:24:23 27-12-2024 38,15972 37,9775 7 0,7
KARACAOREN-(MUGLA) 12:13:57 27-12-2024 37,158 28,8027 6,3 1,9
Menteşe (Muğla) 12:13:57 27-12-2024 37,15139 28,8075 7,01 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:10:25 27-12-2024 38,2725 38,13583 7 1
Akçadağ (Malatya) 12:08:51 27-12-2024 38,2875 37,97917 7 1,4
Köyceğiz (Muğla) 11:54:05 27-12-2024 37,04556 29,00417 7 1,5
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 11:47:53 27-12-2024 38,089 37,3855 4,1 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:47:53 27-12-2024 38,07083 37,46889 7 1,4
DARICALI-SIVEREK (SANLIURFA) 10:54:07 27-12-2024 37,6447 39,2287 18,4 1,7
Haliliye (Şanlıurfa) 10:54:06 27-12-2024 37,12611 39,26361 7,21 1,7
Ula (Muğla) 10:53:48 27-12-2024 37,15056 28,71417 7 1,4
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:53:43 27-12-2024 37,012 28,8057 12,5 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 10:35:03 27-12-2024 37,1737 28,807 5,4 1,4
Ula (Muğla) 10:35:03 27-12-2024 37,14361 28,72194 7 1,7
Menteşe (Muğla) 10:18:20 27-12-2024 37,13028 28,78722 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 10:18:19 27-12-2024 37,1613 28,7947 13,4 1,7
Menteşe (Muğla) 09:55:07 27-12-2024 37,15917 28,81139 7 2
TURGUT-ULA (MUGLA) 09:55:05 27-12-2024 37,1365 28,794 25,6 2,1
Merkez (Kırşehir) 09:44:15 27-12-2024 39,19111 34,14417 7 0,8
Hasanbeyli (Osmaniye) 09:35:08 27-12-2024 37,08806 36,50306 7 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 09:34:00 27-12-2024 37,47 36,55111 7 0,9
Çameli (Denizli) 09:28:29 27-12-2024 36,92 29,32639 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 09:22:24 27-12-2024 38,17806 38,53472 7 0,8
Aralık (Iğdır) 09:15:17 27-12-2024 39,76306 44,44611 6,65 2
Beyağaç (Denizli) 09:12:57 27-12-2024 37,18639 28,79944 7 1,6
Karamanlı (Burdur) 09:11:36 27-12-2024 37,39806 29,96361 7 1,2
Menteşe (Muğla) 09:10:44 27-12-2024 37,16056 28,81917 7 1,3
Menemen (İzmir) 08:29:07 27-12-2024 38,69528 27,20444 7,83 2,3
BOZALAN-MENEMEN (IZMIR) 08:29:07 27-12-2024 38,7022 27,1907 15,3 2,4
Menteşe (Muğla) 08:22:57 27-12-2024 37,13639 28,79333 6,98 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 08:22:57 27-12-2024 37,1342 28,8408 13,6 2
Kale (Malatya) 07:59:01 27-12-2024 38,35778 38,73611 12,24 1,4
Ula (Muğla) 07:50:46 27-12-2024 37,14111 28,64278 6,99 1,5
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 07:50:45 27-12-2024 37,0765 28,849 23,6 1,3
Akçadağ (Malatya) 07:32:40 27-12-2024 38,25 37,77417 9,79 1,7
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 07:32:40 27-12-2024 38,2417 37,7603 7,8 1,8
Beyağaç (Denizli) 07:16:55 27-12-2024 37,16083 28,85222 7 1,2
Salihli (Manisa) 07:03:58 27-12-2024 38,47 28,2875 7 1,5
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 07:03:57 27-12-2024 38,5258 28,2905 5,4 1,7
Düziçi (Osmaniye) 06:15:29 27-12-2024 37,34806 36,47778 7 2,2
COTLU-DUZICI (OSMANIYE) 06:15:28 27-12-2024 37,332 36,4517 8,4 2,2
Menteşe (Muğla) 06:10:47 27-12-2024 37,14139 28,82333 7 1,2
Menteşe (Muğla) 06:00:54 27-12-2024 37,13722 28,83444 7 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 06:00:54 27-12-2024 37,1353 28,8248 14 1,7
Hisarcık (Kütahya) 05:48:52 27-12-2024 39,26056 29,25139 7 1,4
Menteşe (Muğla) 05:42:00 27-12-2024 37,14167 28,82167 7 1,7
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:41:58 27-12-2024 37,1162 28,8105 24,3 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 05:32:41 27-12-2024 38,21833 38,24056 7 1
Seydikemer (Muğla) 05:32:04 27-12-2024 36,36111 29,26833 7,01 1,7
Menteşe (Muğla) 05:20:47 27-12-2024 37,13639 28,79278 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 05:20:47 27-12-2024 37,1353 28,8088 15,3 1,6
YUNANISTAN 05:15:05 27-12-2024 40,0488 24,361 8,7 2,6
Palu (Elazığ) 04:56:43 27-12-2024 38,74917 40,05889 6,96 1,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.72 km] Bodrum (Muğla) 04:37:36 27-12-2024 36,95722 27,65778 7 1,6
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 04:37:36 27-12-2024 36,9522 27,6515 4,5 1,7
Menteşe (Muğla) 04:32:25 27-12-2024 37,13833 28,79472 7 1,5
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:32:25 27-12-2024 37,1258 28,8387 13,6 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 04:15:47 27-12-2024 38,22 38,23972 7 1
Menteşe (Muğla) 04:14:38 27-12-2024 37,14417 28,78528 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 04:14:38 27-12-2024 37,1635 28,8277 14,6 1,3
Beyağaç (Denizli) 04:10:13 27-12-2024 37,14889 28,84556 7 1,2
Menteşe (Muğla) 04:01:49 27-12-2024 37,13361 28,78222 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 04:01:49 27-12-2024 37,1355 28,8252 20,2 1,6
Söke (Aydın) 03:51:22 27-12-2024 37,61611 27,23972 6,93 2,2
ATBURGAZI-SOKE (AYDIN) 03:51:22 27-12-2024 37,6238 27,2527 5,5 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 03:47:39 27-12-2024 38,1725 38,18806 7 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 03:41:43 27-12-2024 37,17417 36,88972 7 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 03:04:51 27-12-2024 38,07222 38,34056 7 1,3
Menteşe (Muğla) 03:04:38 27-12-2024 37,15306 28,83389 7 1,5
YORUKOGLU-(MUGLA) 03:04:38 27-12-2024 37,259 28,7695 3,9 1,5
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 02:54:20 27-12-2024 38,0532 37,321 15,7 1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 02:45:09 27-12-2024 35,7357 25,4968 21,3 2,3
Menteşe (Muğla) 02:44:42 27-12-2024 37,12833 28,83639 7 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 02:44:41 27-12-2024 37,1382 28,8422 8,9 1,6
Çay (Afyonkarahisar) 02:30:42 27-12-2024 38,65222 30,94556 6,07 1,1
KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) 02:30:41 27-12-2024 38,6605 30,9052 5,4 1,1
Emirdağ (Afyonkarahisar) 02:29:43 27-12-2024 38,8975 31,44528 7 1,7
LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 02:29:43 27-12-2024 38,8452 31,4765 5,2 1,8
Çal (Denizli) 02:28:47 27-12-2024 37,87333 29,27694 7,04 1,2
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 02:28:45 27-12-2024 37,8627 29,2887 20 1,3
Kale (Malatya) 02:00:22 27-12-2024 38,35444 38,75972 10,14 1
Menteşe (Muğla) 01:57:44 27-12-2024 37,15861 28,83028 7 1,5
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:57:44 27-12-2024 37,1078 28,849 9 1,6
Menteşe (Muğla) 01:57:11 27-12-2024 37,13944 28,80944 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 01:57:11 27-12-2024 37,1493 28,8227 16,5 1,6
Beyağaç (Denizli) 01:14:37 27-12-2024 37,21667 28,79417 7 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 01:14:34 27-12-2024 37,148 28,8257 24,4 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 01:11:42 27-12-2024 38,13611 36,83667 7 1,3
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:11:42 27-12-2024 38,1853 36,9027 3,6 1,2
Menteşe (Muğla) 01:05:28 27-12-2024 37,23222 28,76917 7 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 01:05:27 27-12-2024 37,1535 28,8243 4,8 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 00:51:50 27-12-2024 37,1605 28,8105 7,8 2,1
Menteşe (Muğla) 00:51:49 27-12-2024 37,14083 28,73611 7,17 2
Marmaris (Muğla) 00:44:51 27-12-2024 36,66611 28,11861 75,51 1,7
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 00:44:51 27-12-2024 36,6297 28,004 78,5 1,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:40:16 27-12-2024 37,1163 28,8143 5 1,1
Ula (Muğla) 00:21:34 27-12-2024 37,01333 28,35528 7 1,3
CITLIK-ULA (MUGLA) 00:21:32 27-12-2024 37,0085 28,4148 15 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 00:17:45 27-12-2024 37,2113 28,8283 22,4 1,2
Menteşe (Muğla) 00:15:29 27-12-2024 37,14111 28,82167 7,15 2,4
KARACAOREN-(MUGLA) 00:15:29 27-12-2024 37,1698 28,8128 9,5 2,6
Menteşe (Muğla) 00:13:37 27-12-2024 37,15056 28,8225 7 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 00:13:36 27-12-2024 37,1703 28,8298 14,6 1,4
Doğubayazıt (Ağrı) 23:50:41 26-12-2024 39,79333 43,59889 7,01 1,1
KARAKOPRU-(AMASYA) 23:39:27 26-12-2024 40,5322 35,7578 7,5 1,7
Merkez (Amasya) 23:39:26 26-12-2024 40,56111 35,73694 8,26 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 23:20:49 26-12-2024 37,1578 28,8073 26,9 1,2
Menteşe (Muğla) 23:17:38 26-12-2024 37,14111 28,80472 7 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 23:17:38 26-12-2024 37,1767 28,8278 12,7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 23:11:50 26-12-2024 38,19917 38,01833 7 1,3
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:11:50 26-12-2024 38,2008 37,9687 5,4 1
İliç (Erzincan) 23:03:59 26-12-2024 39,41667 38,63222 7 1,8
DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN) 23:03:59 26-12-2024 39,427 38,6415 7 2
Menteşe (Muğla) 22:58:45 26-12-2024 37,13417 28,82389 6,97 2
KARACAOREN-(MUGLA) 22:58:45 26-12-2024 37,1915 28,8198 9,6 2,3
Pütürge (Malatya) 22:31:32 26-12-2024 38,21167 38,68833 8,77 1,6
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 22:31:32 26-12-2024 38,2487 38,6182 21,8 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 22:26:11 26-12-2024 37,1703 28,8337 9,6 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 22:24:57 26-12-2024 37,1385 28,8325 5,1 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 22:23:41 26-12-2024 37,1732 28,8168 29,3 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 22:22:25 26-12-2024 38,08639 36,83694 6,76 2
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:22:25 26-12-2024 38,1222 36,8913 3,3 2
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:20:36 26-12-2024 38,1815 37,3178 13,1 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:14:48 26-12-2024 38,14 37,87 7,19 1,2
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:14:46 26-12-2024 38,151 37,8142 26,9 0,9
Menteşe (Muğla) 22:14:10 26-12-2024 37,13306 28,79917 7 1,6
BEYAGAC (DENIZLI) 22:14:10 26-12-2024 37,1775 28,8485 10,6 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 22:12:10 26-12-2024 37,16 28,8122 14,5 1,6
Menteşe (Muğla) 22:12:09 26-12-2024 37,13611 28,73611 7 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 22:03:13 26-12-2024 37,92194 36,32111 6,99 2,2
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:03:12 26-12-2024 37,9315 36,314 5 2
Menteşe (Muğla) 21:48:35 26-12-2024 37,14139 28,82528 7 3,5
KARACAOREN-(MUGLA) 21:48:34 26-12-2024 37,1483 28,8347 8,5 3,6
Menteşe (Muğla) 21:44:45 26-12-2024 37,13806 28,82139 6,97 3,9
KARACAOREN-(MUGLA) 21:44:45 26-12-2024 37,155 28,8313 8 4
KARACAOREN-(MUGLA) 21:32:04 26-12-2024 37,1658 28,8167 8,1 2,2
Menteşe (Muğla) 21:31:13 26-12-2024 37,135 28,79 6,95 2,3
KARACAOREN-(MUGLA) 21:31:13 26-12-2024 37,1453 28,83 11,2 2,7
Tosya (Kastamonu) 21:18:30 26-12-2024 41,145 34,17194 12,67 2
CELTIKCI-TOSYA (KASTAMONU) 21:18:30 26-12-2024 41,1098 34,1528 6 2,1
Ula (Muğla) 20:57:04 26-12-2024 36,97944 28,53056 6,98 1,2
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:57:03 26-12-2024 36,9778 28,556 8,7 1,6
Kozan (Adana) 20:53:49 26-12-2024 37,66861 35,88556 7 1,7
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 20:53:49 26-12-2024 37,6382 35,875 5,5 1,3
Sivrice (Elazığ) 20:14:03 26-12-2024 38,37833 39,11194 7 0,9
Yalvaç (Isparta) 20:02:35 26-12-2024 38,31917 31,17194 10,89 2,3
YALVAC (ISPARTA) 20:02:34 26-12-2024 38,3075 31,1707 7,5 2,4
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 19:33:00 26-12-2024 39,368 40,5595 2,3 1,4
Tercan (Erzincan) 19:32:59 26-12-2024 39,52417 40,62556 6,79 1,5
GULTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) 19:26:43 26-12-2024 36,8142 31,3762 29,3 2,1
Manavgat (Antalya) 19:26:41 26-12-2024 36,76667 31,52306 86,4 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:15:26 26-12-2024 38,23083 37,29528 7 1,3
CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:15:25 26-12-2024 38,2252 37,282 12,4 1,5
Darende (Malatya) 18:33:03 26-12-2024 38,66917 37,45167 7,02 2,6
KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) 18:33:03 26-12-2024 38,675 37,4875 2,7 2,6
Pamukkale (Denizli) 18:28:30 26-12-2024 37,95222 29,24167 11,91 1,3
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 18:28:28 26-12-2024 37,8645 29,277 13,9 1,6
Menteşe (Muğla) 18:17:51 26-12-2024 37,15583 28,81861 7 1,2
Yalvaç (Isparta) 18:00:45 26-12-2024 38,34389 31,16639 10,11 3,9
YALVAC (ISPARTA) 18:00:44 26-12-2024 38,2988 31,1513 1,1 3,8
Pamukkale (Denizli) 17:53:02 26-12-2024 37,88306 29,25556 6,76 2,4
IRLIGANLI-(DENIZLI) 17:53:01 26-12-2024 37,8853 29,2538 2 2,7
Orta (Çankırı) 17:51:28 26-12-2024 40,60528 33,02944 7 1,3
GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) 17:51:27 26-12-2024 40,561 33,0325 13 1,7
BEYAGAC (DENIZLI) 17:45:47 26-12-2024 37,1822 28,8453 11,6 1,9
Pamukkale (Denizli) 17:36:08 26-12-2024 37,88306 29,25806 7 2,9
IRLIGANLI-(DENIZLI) 17:36:08 26-12-2024 37,9142 29,2082 5 3,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.16 km] Bodrum (Muğla) 16:50:48 26-12-2024 36,94139 27,59639 7 1,6
Taşkent (Konya) 16:49:21 26-12-2024 36,92 32,4725 7,01 1,4
Pasinler (Erzurum) 16:49:17 26-12-2024 39,88333 41,71889 7 1,6
Merkez (Ağrı) 16:43:09 26-12-2024 39,98194 43,03083 7 1,4
AKDENIZ 16:35:27 26-12-2024 36,007 27,1772 11,5 3
Ege Denizi - [88.66 km] Datça (Muğla) 16:35:26 26-12-2024 35,92583 27,17722 24,38 2,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.64 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:01:31 26-12-2024 39,35167 26,17917 6,65 2
KARADORUK-GURUN (SIVAS) 15:49:31 26-12-2024 38,8452 37,3608 7,2 2,2
Gürün (Sivas) 15:49:30 26-12-2024 38,84861 37,30778 6,01 2,1
Ulubey (Uşak) 15:27:41 26-12-2024 38,44556 29,15333 7 0,9
Ezine (Çanakkale) 14:16:52 26-12-2024 39,69028 26,39194 7 1,3
Kozan (Adana) 14:09:54 26-12-2024 37,65278 35,88194 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 14:09:26 26-12-2024 38,19861 38,06361 7 1,3
Menteşe (Muğla) 13:50:36 26-12-2024 37,14 28,80306 7 2
KARACAOREN-(MUGLA) 13:50:36 26-12-2024 37,1552 28,8157 7,1 2,2
Kozan (Adana) 13:45:19 26-12-2024 37,64917 35,89056 7 1,5
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) 13:45:19 26-12-2024 37,6822 35,8463 9,3 1,5
Elmalı (Antalya) 13:37:58 26-12-2024 36,55 29,93417 7 1,8
AKDENIZ 13:37:57 26-12-2024 35,9713 30,0172 1,6 2,1
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