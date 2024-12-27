Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 27 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
27 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sivrice (Elazığ)
|12:58:33 27-12-2024
|38,45194
|39,16917
|7
|1,8
|Acıpayam (Denizli)
|12:57:04 27-12-2024
|37,10583
|29,03139
|7
|1,2
|Emet (Kütahya)
|12:26:42 27-12-2024
|39,36944
|29,30583
|5,52
|1,7
|Simav (Kütahya)
|12:26:28 27-12-2024
|39,05833
|28,9775
|6,95
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|12:24:23 27-12-2024
|38,15972
|37,9775
|7
|0,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|12:13:57 27-12-2024
|37,158
|28,8027
|6,3
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|12:13:57 27-12-2024
|37,15139
|28,8075
|7,01
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:10:25 27-12-2024
|38,2725
|38,13583
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|12:08:51 27-12-2024
|38,2875
|37,97917
|7
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|11:54:05 27-12-2024
|37,04556
|29,00417
|7
|1,5
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|11:47:53 27-12-2024
|38,089
|37,3855
|4,1
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:47:53 27-12-2024
|38,07083
|37,46889
|7
|1,4
|DARICALI-SIVEREK (SANLIURFA)
|10:54:07 27-12-2024
|37,6447
|39,2287
|18,4
|1,7
|Haliliye (Şanlıurfa)
|10:54:06 27-12-2024
|37,12611
|39,26361
|7,21
|1,7
|Ula (Muğla)
|10:53:48 27-12-2024
|37,15056
|28,71417
|7
|1,4
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:53:43 27-12-2024
|37,012
|28,8057
|12,5
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:35:03 27-12-2024
|37,1737
|28,807
|5,4
|1,4
|Ula (Muğla)
|10:35:03 27-12-2024
|37,14361
|28,72194
|7
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|10:18:20 27-12-2024
|37,13028
|28,78722
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:18:19 27-12-2024
|37,1613
|28,7947
|13,4
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|09:55:07 27-12-2024
|37,15917
|28,81139
|7
|2
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|09:55:05 27-12-2024
|37,1365
|28,794
|25,6
|2,1
|Merkez (Kırşehir)
|09:44:15 27-12-2024
|39,19111
|34,14417
|7
|0,8
|Hasanbeyli (Osmaniye)
|09:35:08 27-12-2024
|37,08806
|36,50306
|7
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|09:34:00 27-12-2024
|37,47
|36,55111
|7
|0,9
|Çameli (Denizli)
|09:28:29 27-12-2024
|36,92
|29,32639
|7
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|09:22:24 27-12-2024
|38,17806
|38,53472
|7
|0,8
|Aralık (Iğdır)
|09:15:17 27-12-2024
|39,76306
|44,44611
|6,65
|2
|Beyağaç (Denizli)
|09:12:57 27-12-2024
|37,18639
|28,79944
|7
|1,6
|Karamanlı (Burdur)
|09:11:36 27-12-2024
|37,39806
|29,96361
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|09:10:44 27-12-2024
|37,16056
|28,81917
|7
|1,3
|Menemen (İzmir)
|08:29:07 27-12-2024
|38,69528
|27,20444
|7,83
|2,3
|BOZALAN-MENEMEN (IZMIR)
|08:29:07 27-12-2024
|38,7022
|27,1907
|15,3
|2,4
|Menteşe (Muğla)
|08:22:57 27-12-2024
|37,13639
|28,79333
|6,98
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|08:22:57 27-12-2024
|37,1342
|28,8408
|13,6
|2
|Kale (Malatya)
|07:59:01 27-12-2024
|38,35778
|38,73611
|12,24
|1,4
|Ula (Muğla)
|07:50:46 27-12-2024
|37,14111
|28,64278
|6,99
|1,5
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|07:50:45 27-12-2024
|37,0765
|28,849
|23,6
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|07:32:40 27-12-2024
|38,25
|37,77417
|9,79
|1,7
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|07:32:40 27-12-2024
|38,2417
|37,7603
|7,8
|1,8
|Beyağaç (Denizli)
|07:16:55 27-12-2024
|37,16083
|28,85222
|7
|1,2
|Salihli (Manisa)
|07:03:58 27-12-2024
|38,47
|28,2875
|7
|1,5
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|07:03:57 27-12-2024
|38,5258
|28,2905
|5,4
|1,7
|Düziçi (Osmaniye)
|06:15:29 27-12-2024
|37,34806
|36,47778
|7
|2,2
|COTLU-DUZICI (OSMANIYE)
|06:15:28 27-12-2024
|37,332
|36,4517
|8,4
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|06:10:47 27-12-2024
|37,14139
|28,82333
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|06:00:54 27-12-2024
|37,13722
|28,83444
|7
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|06:00:54 27-12-2024
|37,1353
|28,8248
|14
|1,7
|Hisarcık (Kütahya)
|05:48:52 27-12-2024
|39,26056
|29,25139
|7
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|05:42:00 27-12-2024
|37,14167
|28,82167
|7
|1,7
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:41:58 27-12-2024
|37,1162
|28,8105
|24,3
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:32:41 27-12-2024
|38,21833
|38,24056
|7
|1
|Seydikemer (Muğla)
|05:32:04 27-12-2024
|36,36111
|29,26833
|7,01
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|05:20:47 27-12-2024
|37,13639
|28,79278
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|05:20:47 27-12-2024
|37,1353
|28,8088
|15,3
|1,6
|YUNANISTAN
|05:15:05 27-12-2024
|40,0488
|24,361
|8,7
|2,6
|Palu (Elazığ)
|04:56:43 27-12-2024
|38,74917
|40,05889
|6,96
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.72 km] Bodrum (Muğla)
|04:37:36 27-12-2024
|36,95722
|27,65778
|7
|1,6
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|04:37:36 27-12-2024
|36,9522
|27,6515
|4,5
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|04:32:25 27-12-2024
|37,13833
|28,79472
|7
|1,5
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|04:32:25 27-12-2024
|37,1258
|28,8387
|13,6
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:15:47 27-12-2024
|38,22
|38,23972
|7
|1
|Menteşe (Muğla)
|04:14:38 27-12-2024
|37,14417
|28,78528
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:14:38 27-12-2024
|37,1635
|28,8277
|14,6
|1,3
|Beyağaç (Denizli)
|04:10:13 27-12-2024
|37,14889
|28,84556
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|04:01:49 27-12-2024
|37,13361
|28,78222
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:01:49 27-12-2024
|37,1355
|28,8252
|20,2
|1,6
|Söke (Aydın)
|03:51:22 27-12-2024
|37,61611
|27,23972
|6,93
|2,2
|ATBURGAZI-SOKE (AYDIN)
|03:51:22 27-12-2024
|37,6238
|27,2527
|5,5
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:47:39 27-12-2024
|38,1725
|38,18806
|7
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:41:43 27-12-2024
|37,17417
|36,88972
|7
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:04:51 27-12-2024
|38,07222
|38,34056
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|03:04:38 27-12-2024
|37,15306
|28,83389
|7
|1,5
|YORUKOGLU-(MUGLA)
|03:04:38 27-12-2024
|37,259
|28,7695
|3,9
|1,5
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|02:54:20 27-12-2024
|38,0532
|37,321
|15,7
|1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:45:09 27-12-2024
|35,7357
|25,4968
|21,3
|2,3
|Menteşe (Muğla)
|02:44:42 27-12-2024
|37,12833
|28,83639
|7
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|02:44:41 27-12-2024
|37,1382
|28,8422
|8,9
|1,6
|Çay (Afyonkarahisar)
|02:30:42 27-12-2024
|38,65222
|30,94556
|6,07
|1,1
|KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)
|02:30:41 27-12-2024
|38,6605
|30,9052
|5,4
|1,1
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|02:29:43 27-12-2024
|38,8975
|31,44528
|7
|1,7
|LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
|02:29:43 27-12-2024
|38,8452
|31,4765
|5,2
|1,8
|Çal (Denizli)
|02:28:47 27-12-2024
|37,87333
|29,27694
|7,04
|1,2
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|02:28:45 27-12-2024
|37,8627
|29,2887
|20
|1,3
|Kale (Malatya)
|02:00:22 27-12-2024
|38,35444
|38,75972
|10,14
|1
|Menteşe (Muğla)
|01:57:44 27-12-2024
|37,15861
|28,83028
|7
|1,5
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|01:57:44 27-12-2024
|37,1078
|28,849
|9
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|01:57:11 27-12-2024
|37,13944
|28,80944
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|01:57:11 27-12-2024
|37,1493
|28,8227
|16,5
|1,6
|Beyağaç (Denizli)
|01:14:37 27-12-2024
|37,21667
|28,79417
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|01:14:34 27-12-2024
|37,148
|28,8257
|24,4
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|01:11:42 27-12-2024
|38,13611
|36,83667
|7
|1,3
|HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|01:11:42 27-12-2024
|38,1853
|36,9027
|3,6
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|01:05:28 27-12-2024
|37,23222
|28,76917
|7
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|01:05:27 27-12-2024
|37,1535
|28,8243
|4,8
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:51:50 27-12-2024
|37,1605
|28,8105
|7,8
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|00:51:49 27-12-2024
|37,14083
|28,73611
|7,17
|2
|Marmaris (Muğla)
|00:44:51 27-12-2024
|36,66611
|28,11861
|75,51
|1,7
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|00:44:51 27-12-2024
|36,6297
|28,004
|78,5
|1,8
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|00:40:16 27-12-2024
|37,1163
|28,8143
|5
|1,1
|Ula (Muğla)
|00:21:34 27-12-2024
|37,01333
|28,35528
|7
|1,3
|CITLIK-ULA (MUGLA)
|00:21:32 27-12-2024
|37,0085
|28,4148
|15
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:17:45 27-12-2024
|37,2113
|28,8283
|22,4
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|00:15:29 27-12-2024
|37,14111
|28,82167
|7,15
|2,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:15:29 27-12-2024
|37,1698
|28,8128
|9,5
|2,6
|Menteşe (Muğla)
|00:13:37 27-12-2024
|37,15056
|28,8225
|7
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:13:36 27-12-2024
|37,1703
|28,8298
|14,6
|1,4
|Doğubayazıt (Ağrı)
|23:50:41 26-12-2024
|39,79333
|43,59889
|7,01
|1,1
|KARAKOPRU-(AMASYA)
|23:39:27 26-12-2024
|40,5322
|35,7578
|7,5
|1,7
|Merkez (Amasya)
|23:39:26 26-12-2024
|40,56111
|35,73694
|8,26
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:20:49 26-12-2024
|37,1578
|28,8073
|26,9
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|23:17:38 26-12-2024
|37,14111
|28,80472
|7
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:17:38 26-12-2024
|37,1767
|28,8278
|12,7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:11:50 26-12-2024
|38,19917
|38,01833
|7
|1,3
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:11:50 26-12-2024
|38,2008
|37,9687
|5,4
|1
|İliç (Erzincan)
|23:03:59 26-12-2024
|39,41667
|38,63222
|7
|1,8
|DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN)
|23:03:59 26-12-2024
|39,427
|38,6415
|7
|2
|Menteşe (Muğla)
|22:58:45 26-12-2024
|37,13417
|28,82389
|6,97
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:58:45 26-12-2024
|37,1915
|28,8198
|9,6
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|22:31:32 26-12-2024
|38,21167
|38,68833
|8,77
|1,6
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|22:31:32 26-12-2024
|38,2487
|38,6182
|21,8
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:26:11 26-12-2024
|37,1703
|28,8337
|9,6
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:24:57 26-12-2024
|37,1385
|28,8325
|5,1
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:23:41 26-12-2024
|37,1732
|28,8168
|29,3
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:22:25 26-12-2024
|38,08639
|36,83694
|6,76
|2
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:22:25 26-12-2024
|38,1222
|36,8913
|3,3
|2
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:20:36 26-12-2024
|38,1815
|37,3178
|13,1
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|22:14:48 26-12-2024
|38,14
|37,87
|7,19
|1,2
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|22:14:46 26-12-2024
|38,151
|37,8142
|26,9
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|22:14:10 26-12-2024
|37,13306
|28,79917
|7
|1,6
|BEYAGAC (DENIZLI)
|22:14:10 26-12-2024
|37,1775
|28,8485
|10,6
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:12:10 26-12-2024
|37,16
|28,8122
|14,5
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|22:12:09 26-12-2024
|37,13611
|28,73611
|7
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:03:13 26-12-2024
|37,92194
|36,32111
|6,99
|2,2
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:03:12 26-12-2024
|37,9315
|36,314
|5
|2
|Menteşe (Muğla)
|21:48:35 26-12-2024
|37,14139
|28,82528
|7
|3,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:48:34 26-12-2024
|37,1483
|28,8347
|8,5
|3,6
|Menteşe (Muğla)
|21:44:45 26-12-2024
|37,13806
|28,82139
|6,97
|3,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:44:45 26-12-2024
|37,155
|28,8313
|8
|4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:32:04 26-12-2024
|37,1658
|28,8167
|8,1
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|21:31:13 26-12-2024
|37,135
|28,79
|6,95
|2,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:31:13 26-12-2024
|37,1453
|28,83
|11,2
|2,7
|Tosya (Kastamonu)
|21:18:30 26-12-2024
|41,145
|34,17194
|12,67
|2
|CELTIKCI-TOSYA (KASTAMONU)
|21:18:30 26-12-2024
|41,1098
|34,1528
|6
|2,1
|Ula (Muğla)
|20:57:04 26-12-2024
|36,97944
|28,53056
|6,98
|1,2
|DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)
|20:57:03 26-12-2024
|36,9778
|28,556
|8,7
|1,6
|Kozan (Adana)
|20:53:49 26-12-2024
|37,66861
|35,88556
|7
|1,7
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|20:53:49 26-12-2024
|37,6382
|35,875
|5,5
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|20:14:03 26-12-2024
|38,37833
|39,11194
|7
|0,9
|Yalvaç (Isparta)
|20:02:35 26-12-2024
|38,31917
|31,17194
|10,89
|2,3
|YALVAC (ISPARTA)
|20:02:34 26-12-2024
|38,3075
|31,1707
|7,5
|2,4
|SENKOY-YEDISU (BINGOL)
|19:33:00 26-12-2024
|39,368
|40,5595
|2,3
|1,4
|Tercan (Erzincan)
|19:32:59 26-12-2024
|39,52417
|40,62556
|6,79
|1,5
|GULTEPE-MANAVGAT (ANTALYA)
|19:26:43 26-12-2024
|36,8142
|31,3762
|29,3
|2,1
|Manavgat (Antalya)
|19:26:41 26-12-2024
|36,76667
|31,52306
|86,4
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:15:26 26-12-2024
|38,23083
|37,29528
|7
|1,3
|CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:15:25 26-12-2024
|38,2252
|37,282
|12,4
|1,5
|Darende (Malatya)
|18:33:03 26-12-2024
|38,66917
|37,45167
|7,02
|2,6
|KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)
|18:33:03 26-12-2024
|38,675
|37,4875
|2,7
|2,6
|Pamukkale (Denizli)
|18:28:30 26-12-2024
|37,95222
|29,24167
|11,91
|1,3
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|18:28:28 26-12-2024
|37,8645
|29,277
|13,9
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|18:17:51 26-12-2024
|37,15583
|28,81861
|7
|1,2
|Yalvaç (Isparta)
|18:00:45 26-12-2024
|38,34389
|31,16639
|10,11
|3,9
|YALVAC (ISPARTA)
|18:00:44 26-12-2024
|38,2988
|31,1513
|1,1
|3,8
|Pamukkale (Denizli)
|17:53:02 26-12-2024
|37,88306
|29,25556
|6,76
|2,4
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|17:53:01 26-12-2024
|37,8853
|29,2538
|2
|2,7
|Orta (Çankırı)
|17:51:28 26-12-2024
|40,60528
|33,02944
|7
|1,3
|GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI)
|17:51:27 26-12-2024
|40,561
|33,0325
|13
|1,7
|BEYAGAC (DENIZLI)
|17:45:47 26-12-2024
|37,1822
|28,8453
|11,6
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|17:36:08 26-12-2024
|37,88306
|29,25806
|7
|2,9
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|17:36:08 26-12-2024
|37,9142
|29,2082
|5
|3,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.16 km] Bodrum (Muğla)
|16:50:48 26-12-2024
|36,94139
|27,59639
|7
|1,6
|Taşkent (Konya)
|16:49:21 26-12-2024
|36,92
|32,4725
|7,01
|1,4
|Pasinler (Erzurum)
|16:49:17 26-12-2024
|39,88333
|41,71889
|7
|1,6
|Merkez (Ağrı)
|16:43:09 26-12-2024
|39,98194
|43,03083
|7
|1,4
|AKDENIZ
|16:35:27 26-12-2024
|36,007
|27,1772
|11,5
|3
|Ege Denizi - [88.66 km] Datça (Muğla)
|16:35:26 26-12-2024
|35,92583
|27,17722
|24,38
|2,8
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.64 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:01:31 26-12-2024
|39,35167
|26,17917
|6,65
|2
|KARADORUK-GURUN (SIVAS)
|15:49:31 26-12-2024
|38,8452
|37,3608
|7,2
|2,2
|Gürün (Sivas)
|15:49:30 26-12-2024
|38,84861
|37,30778
|6,01
|2,1
|Ulubey (Uşak)
|15:27:41 26-12-2024
|38,44556
|29,15333
|7
|0,9
|Ezine (Çanakkale)
|14:16:52 26-12-2024
|39,69028
|26,39194
|7
|1,3
|Kozan (Adana)
|14:09:54 26-12-2024
|37,65278
|35,88194
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:09:26 26-12-2024
|38,19861
|38,06361
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|13:50:36 26-12-2024
|37,14
|28,80306
|7
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|13:50:36 26-12-2024
|37,1552
|28,8157
|7,1
|2,2
|Kozan (Adana)
|13:45:19 26-12-2024
|37,64917
|35,89056
|7
|1,5
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|13:45:19 26-12-2024
|37,6822
|35,8463
|9,3
|1,5
|Elmalı (Antalya)
|13:37:58 26-12-2024
|36,55
|29,93417
|7
|1,8
|AKDENIZ
|13:37:57 26-12-2024
|35,9713
|30,0172
|1,6
|2,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Sivrice (Elazığ)
|12:58:33 27-12-2024
|38,45194
|39,16917
|7
|1,8
|Acıpayam (Denizli)
|12:57:04 27-12-2024
|37,10583
|29,03139
|7
|1,2
|Emet (Kütahya)
|12:26:42 27-12-2024
|39,36944
|29,30583
|5,52
|1,7
|Simav (Kütahya)
|12:26:28 27-12-2024
|39,05833
|28,9775
|6,95
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|12:24:23 27-12-2024
|38,15972
|37,9775
|7
|0,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|12:13:57 27-12-2024
|37,158
|28,8027
|6,3
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|12:13:57 27-12-2024
|37,15139
|28,8075
|7,01
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:10:25 27-12-2024
|38,2725
|38,13583
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|12:08:51 27-12-2024
|38,2875
|37,97917
|7
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|11:54:05 27-12-2024
|37,04556
|29,00417
|7
|1,5
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|11:47:53 27-12-2024
|38,089
|37,3855
|4,1
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:47:53 27-12-2024
|38,07083
|37,46889
|7
|1,4
|DARICALI-SIVEREK (SANLIURFA)
|10:54:07 27-12-2024
|37,6447
|39,2287
|18,4
|1,7
|Haliliye (Şanlıurfa)
|10:54:06 27-12-2024
|37,12611
|39,26361
|7,21
|1,7
|Ula (Muğla)
|10:53:48 27-12-2024
|37,15056
|28,71417
|7
|1,4
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:53:43 27-12-2024
|37,012
|28,8057
|12,5
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:35:03 27-12-2024
|37,1737
|28,807
|5,4
|1,4
|Ula (Muğla)
|10:35:03 27-12-2024
|37,14361
|28,72194
|7
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|10:18:20 27-12-2024
|37,13028
|28,78722
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|10:18:19 27-12-2024
|37,1613
|28,7947
|13,4
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|09:55:07 27-12-2024
|37,15917
|28,81139
|7
|2
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|09:55:05 27-12-2024
|37,1365
|28,794
|25,6
|2,1
|Merkez (Kırşehir)
|09:44:15 27-12-2024
|39,19111
|34,14417
|7
|0,8
|Hasanbeyli (Osmaniye)
|09:35:08 27-12-2024
|37,08806
|36,50306
|7
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|09:34:00 27-12-2024
|37,47
|36,55111
|7
|0,9
|Çameli (Denizli)
|09:28:29 27-12-2024
|36,92
|29,32639
|7
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|09:22:24 27-12-2024
|38,17806
|38,53472
|7
|0,8
|Aralık (Iğdır)
|09:15:17 27-12-2024
|39,76306
|44,44611
|6,65
|2
|Beyağaç (Denizli)
|09:12:57 27-12-2024
|37,18639
|28,79944
|7
|1,6
|Karamanlı (Burdur)
|09:11:36 27-12-2024
|37,39806
|29,96361
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|09:10:44 27-12-2024
|37,16056
|28,81917
|7
|1,3
|Menemen (İzmir)
|08:29:07 27-12-2024
|38,69528
|27,20444
|7,83
|2,3
|BOZALAN-MENEMEN (IZMIR)
|08:29:07 27-12-2024
|38,7022
|27,1907
|15,3
|2,4
|Menteşe (Muğla)
|08:22:57 27-12-2024
|37,13639
|28,79333
|6,98
|1,8
|KARACAOREN-(MUGLA)
|08:22:57 27-12-2024
|37,1342
|28,8408
|13,6
|2
|Kale (Malatya)
|07:59:01 27-12-2024
|38,35778
|38,73611
|12,24
|1,4
|Ula (Muğla)
|07:50:46 27-12-2024
|37,14111
|28,64278
|6,99
|1,5
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|07:50:45 27-12-2024
|37,0765
|28,849
|23,6
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|07:32:40 27-12-2024
|38,25
|37,77417
|9,79
|1,7
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|07:32:40 27-12-2024
|38,2417
|37,7603
|7,8
|1,8
|Beyağaç (Denizli)
|07:16:55 27-12-2024
|37,16083
|28,85222
|7
|1,2
|Salihli (Manisa)
|07:03:58 27-12-2024
|38,47
|28,2875
|7
|1,5
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|07:03:57 27-12-2024
|38,5258
|28,2905
|5,4
|1,7
|Düziçi (Osmaniye)
|06:15:29 27-12-2024
|37,34806
|36,47778
|7
|2,2
|COTLU-DUZICI (OSMANIYE)
|06:15:28 27-12-2024
|37,332
|36,4517
|8,4
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|06:10:47 27-12-2024
|37,14139
|28,82333
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|06:00:54 27-12-2024
|37,13722
|28,83444
|7
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|06:00:54 27-12-2024
|37,1353
|28,8248
|14
|1,7
|Hisarcık (Kütahya)
|05:48:52 27-12-2024
|39,26056
|29,25139
|7
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|05:42:00 27-12-2024
|37,14167
|28,82167
|7
|1,7
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:41:58 27-12-2024
|37,1162
|28,8105
|24,3
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:32:41 27-12-2024
|38,21833
|38,24056
|7
|1
|Seydikemer (Muğla)
|05:32:04 27-12-2024
|36,36111
|29,26833
|7,01
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|05:20:47 27-12-2024
|37,13639
|28,79278
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|05:20:47 27-12-2024
|37,1353
|28,8088
|15,3
|1,6
|YUNANISTAN
|05:15:05 27-12-2024
|40,0488
|24,361
|8,7
|2,6
|Palu (Elazığ)
|04:56:43 27-12-2024
|38,74917
|40,05889
|6,96
|1,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.72 km] Bodrum (Muğla)
|04:37:36 27-12-2024
|36,95722
|27,65778
|7
|1,6
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|04:37:36 27-12-2024
|36,9522
|27,6515
|4,5
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|04:32:25 27-12-2024
|37,13833
|28,79472
|7
|1,5
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|04:32:25 27-12-2024
|37,1258
|28,8387
|13,6
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:15:47 27-12-2024
|38,22
|38,23972
|7
|1
|Menteşe (Muğla)
|04:14:38 27-12-2024
|37,14417
|28,78528
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:14:38 27-12-2024
|37,1635
|28,8277
|14,6
|1,3
|Beyağaç (Denizli)
|04:10:13 27-12-2024
|37,14889
|28,84556
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|04:01:49 27-12-2024
|37,13361
|28,78222
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|04:01:49 27-12-2024
|37,1355
|28,8252
|20,2
|1,6
|Söke (Aydın)
|03:51:22 27-12-2024
|37,61611
|27,23972
|6,93
|2,2
|ATBURGAZI-SOKE (AYDIN)
|03:51:22 27-12-2024
|37,6238
|27,2527
|5,5
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:47:39 27-12-2024
|38,1725
|38,18806
|7
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:41:43 27-12-2024
|37,17417
|36,88972
|7
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:04:51 27-12-2024
|38,07222
|38,34056
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|03:04:38 27-12-2024
|37,15306
|28,83389
|7
|1,5
|YORUKOGLU-(MUGLA)
|03:04:38 27-12-2024
|37,259
|28,7695
|3,9
|1,5
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|02:54:20 27-12-2024
|38,0532
|37,321
|15,7
|1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|02:45:09 27-12-2024
|35,7357
|25,4968
|21,3
|2,3
|Menteşe (Muğla)
|02:44:42 27-12-2024
|37,12833
|28,83639
|7
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|02:44:41 27-12-2024
|37,1382
|28,8422
|8,9
|1,6
|Çay (Afyonkarahisar)
|02:30:42 27-12-2024
|38,65222
|30,94556
|6,07
|1,1
|KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)
|02:30:41 27-12-2024
|38,6605
|30,9052
|5,4
|1,1
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|02:29:43 27-12-2024
|38,8975
|31,44528
|7
|1,7
|LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
|02:29:43 27-12-2024
|38,8452
|31,4765
|5,2
|1,8
|Çal (Denizli)
|02:28:47 27-12-2024
|37,87333
|29,27694
|7,04
|1,2
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|02:28:45 27-12-2024
|37,8627
|29,2887
|20
|1,3
|Kale (Malatya)
|02:00:22 27-12-2024
|38,35444
|38,75972
|10,14
|1
|Menteşe (Muğla)
|01:57:44 27-12-2024
|37,15861
|28,83028
|7
|1,5
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|01:57:44 27-12-2024
|37,1078
|28,849
|9
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|01:57:11 27-12-2024
|37,13944
|28,80944
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|01:57:11 27-12-2024
|37,1493
|28,8227
|16,5
|1,6
|Beyağaç (Denizli)
|01:14:37 27-12-2024
|37,21667
|28,79417
|7
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|01:14:34 27-12-2024
|37,148
|28,8257
|24,4
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|01:11:42 27-12-2024
|38,13611
|36,83667
|7
|1,3
|HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|01:11:42 27-12-2024
|38,1853
|36,9027
|3,6
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|01:05:28 27-12-2024
|37,23222
|28,76917
|7
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|01:05:27 27-12-2024
|37,1535
|28,8243
|4,8
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:51:50 27-12-2024
|37,1605
|28,8105
|7,8
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|00:51:49 27-12-2024
|37,14083
|28,73611
|7,17
|2
|Marmaris (Muğla)
|00:44:51 27-12-2024
|36,66611
|28,11861
|75,51
|1,7
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|00:44:51 27-12-2024
|36,6297
|28,004
|78,5
|1,8
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|00:40:16 27-12-2024
|37,1163
|28,8143
|5
|1,1
|Ula (Muğla)
|00:21:34 27-12-2024
|37,01333
|28,35528
|7
|1,3
|CITLIK-ULA (MUGLA)
|00:21:32 27-12-2024
|37,0085
|28,4148
|15
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:17:45 27-12-2024
|37,2113
|28,8283
|22,4
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|00:15:29 27-12-2024
|37,14111
|28,82167
|7,15
|2,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:15:29 27-12-2024
|37,1698
|28,8128
|9,5
|2,6
|Menteşe (Muğla)
|00:13:37 27-12-2024
|37,15056
|28,8225
|7
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|00:13:36 27-12-2024
|37,1703
|28,8298
|14,6
|1,4
|Doğubayazıt (Ağrı)
|23:50:41 26-12-2024
|39,79333
|43,59889
|7,01
|1,1
|KARAKOPRU-(AMASYA)
|23:39:27 26-12-2024
|40,5322
|35,7578
|7,5
|1,7
|Merkez (Amasya)
|23:39:26 26-12-2024
|40,56111
|35,73694
|8,26
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:20:49 26-12-2024
|37,1578
|28,8073
|26,9
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|23:17:38 26-12-2024
|37,14111
|28,80472
|7
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:17:38 26-12-2024
|37,1767
|28,8278
|12,7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:11:50 26-12-2024
|38,19917
|38,01833
|7
|1,3
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:11:50 26-12-2024
|38,2008
|37,9687
|5,4
|1
|İliç (Erzincan)
|23:03:59 26-12-2024
|39,41667
|38,63222
|7
|1,8
|DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN)
|23:03:59 26-12-2024
|39,427
|38,6415
|7
|2
|Menteşe (Muğla)
|22:58:45 26-12-2024
|37,13417
|28,82389
|6,97
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:58:45 26-12-2024
|37,1915
|28,8198
|9,6
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|22:31:32 26-12-2024
|38,21167
|38,68833
|8,77
|1,6
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|22:31:32 26-12-2024
|38,2487
|38,6182
|21,8
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:26:11 26-12-2024
|37,1703
|28,8337
|9,6
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:24:57 26-12-2024
|37,1385
|28,8325
|5,1
|1,4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:23:41 26-12-2024
|37,1732
|28,8168
|29,3
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:22:25 26-12-2024
|38,08639
|36,83694
|6,76
|2
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:22:25 26-12-2024
|38,1222
|36,8913
|3,3
|2
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:20:36 26-12-2024
|38,1815
|37,3178
|13,1
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|22:14:48 26-12-2024
|38,14
|37,87
|7,19
|1,2
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|22:14:46 26-12-2024
|38,151
|37,8142
|26,9
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|22:14:10 26-12-2024
|37,13306
|28,79917
|7
|1,6
|BEYAGAC (DENIZLI)
|22:14:10 26-12-2024
|37,1775
|28,8485
|10,6
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|22:12:10 26-12-2024
|37,16
|28,8122
|14,5
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|22:12:09 26-12-2024
|37,13611
|28,73611
|7
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:03:13 26-12-2024
|37,92194
|36,32111
|6,99
|2,2
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:03:12 26-12-2024
|37,9315
|36,314
|5
|2
|Menteşe (Muğla)
|21:48:35 26-12-2024
|37,14139
|28,82528
|7
|3,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:48:34 26-12-2024
|37,1483
|28,8347
|8,5
|3,6
|Menteşe (Muğla)
|21:44:45 26-12-2024
|37,13806
|28,82139
|6,97
|3,9
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:44:45 26-12-2024
|37,155
|28,8313
|8
|4
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:32:04 26-12-2024
|37,1658
|28,8167
|8,1
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|21:31:13 26-12-2024
|37,135
|28,79
|6,95
|2,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:31:13 26-12-2024
|37,1453
|28,83
|11,2
|2,7
|Tosya (Kastamonu)
|21:18:30 26-12-2024
|41,145
|34,17194
|12,67
|2
|CELTIKCI-TOSYA (KASTAMONU)
|21:18:30 26-12-2024
|41,1098
|34,1528
|6
|2,1
|Ula (Muğla)
|20:57:04 26-12-2024
|36,97944
|28,53056
|6,98
|1,2
|DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)
|20:57:03 26-12-2024
|36,9778
|28,556
|8,7
|1,6
|Kozan (Adana)
|20:53:49 26-12-2024
|37,66861
|35,88556
|7
|1,7
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|20:53:49 26-12-2024
|37,6382
|35,875
|5,5
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|20:14:03 26-12-2024
|38,37833
|39,11194
|7
|0,9
|Yalvaç (Isparta)
|20:02:35 26-12-2024
|38,31917
|31,17194
|10,89
|2,3
|YALVAC (ISPARTA)
|20:02:34 26-12-2024
|38,3075
|31,1707
|7,5
|2,4
|SENKOY-YEDISU (BINGOL)
|19:33:00 26-12-2024
|39,368
|40,5595
|2,3
|1,4
|Tercan (Erzincan)
|19:32:59 26-12-2024
|39,52417
|40,62556
|6,79
|1,5
|GULTEPE-MANAVGAT (ANTALYA)
|19:26:43 26-12-2024
|36,8142
|31,3762
|29,3
|2,1
|Manavgat (Antalya)
|19:26:41 26-12-2024
|36,76667
|31,52306
|86,4
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:15:26 26-12-2024
|38,23083
|37,29528
|7
|1,3
|CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:15:25 26-12-2024
|38,2252
|37,282
|12,4
|1,5
|Darende (Malatya)
|18:33:03 26-12-2024
|38,66917
|37,45167
|7,02
|2,6
|KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)
|18:33:03 26-12-2024
|38,675
|37,4875
|2,7
|2,6
|Pamukkale (Denizli)
|18:28:30 26-12-2024
|37,95222
|29,24167
|11,91
|1,3
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|18:28:28 26-12-2024
|37,8645
|29,277
|13,9
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|18:17:51 26-12-2024
|37,15583
|28,81861
|7
|1,2
|Yalvaç (Isparta)
|18:00:45 26-12-2024
|38,34389
|31,16639
|10,11
|3,9
|YALVAC (ISPARTA)
|18:00:44 26-12-2024
|38,2988
|31,1513
|1,1
|3,8
|Pamukkale (Denizli)
|17:53:02 26-12-2024
|37,88306
|29,25556
|6,76
|2,4
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|17:53:01 26-12-2024
|37,8853
|29,2538
|2
|2,7
|Orta (Çankırı)
|17:51:28 26-12-2024
|40,60528
|33,02944
|7
|1,3
|GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI)
|17:51:27 26-12-2024
|40,561
|33,0325
|13
|1,7
|BEYAGAC (DENIZLI)
|17:45:47 26-12-2024
|37,1822
|28,8453
|11,6
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|17:36:08 26-12-2024
|37,88306
|29,25806
|7
|2,9
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|17:36:08 26-12-2024
|37,9142
|29,2082
|5
|3,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.16 km] Bodrum (Muğla)
|16:50:48 26-12-2024
|36,94139
|27,59639
|7
|1,6
|Taşkent (Konya)
|16:49:21 26-12-2024
|36,92
|32,4725
|7,01
|1,4
|Pasinler (Erzurum)
|16:49:17 26-12-2024
|39,88333
|41,71889
|7
|1,6
|Merkez (Ağrı)
|16:43:09 26-12-2024
|39,98194
|43,03083
|7
|1,4
|AKDENIZ
|16:35:27 26-12-2024
|36,007
|27,1772
|11,5
|3
|Ege Denizi - [88.66 km] Datça (Muğla)
|16:35:26 26-12-2024
|35,92583
|27,17722
|24,38
|2,8
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.64 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:01:31 26-12-2024
|39,35167
|26,17917
|6,65
|2
|KARADORUK-GURUN (SIVAS)
|15:49:31 26-12-2024
|38,8452
|37,3608
|7,2
|2,2
|Gürün (Sivas)
|15:49:30 26-12-2024
|38,84861
|37,30778
|6,01
|2,1
|Ulubey (Uşak)
|15:27:41 26-12-2024
|38,44556
|29,15333
|7
|0,9
|Ezine (Çanakkale)
|14:16:52 26-12-2024
|39,69028
|26,39194
|7
|1,3
|Kozan (Adana)
|14:09:54 26-12-2024
|37,65278
|35,88194
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:09:26 26-12-2024
|38,19861
|38,06361
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|13:50:36 26-12-2024
|37,14
|28,80306
|7
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|13:50:36 26-12-2024
|37,1552
|28,8157
|7,1
|2,2
|Kozan (Adana)
|13:45:19 26-12-2024
|37,64917
|35,89056
|7
|1,5
|CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
|13:45:19 26-12-2024
|37,6822
|35,8463
|9,3
|1,5
|Elmalı (Antalya)
|13:37:58 26-12-2024
|36,55
|29,93417
|7
|1,8
|AKDENIZ
|13:37:57 26-12-2024
|35,9713
|30,0172
|1,6
|2,1
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