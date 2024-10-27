Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 27 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
27 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kale (Malatya)
|01:48:41 27-10-2024
|38,33917
|38,77806
|8,26
|1,4
|Yayladere (Bingöl)
|01:47:45 27-10-2024
|39,155
|39,95
|7
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:20:43 27-10-2024
|37,87139
|36,30694
|8,09
|1,3
|Akdeniz
|01:02:37 27-10-2024
|35,34139
|32,8375
|65,52
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:57:43 27-10-2024
|38,24972
|37,79694
|7
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|00:42:26 27-10-2024
|38,08472
|37,17917
|7
|1,2
|Çal (Denizli)
|00:11:34 27-10-2024
|37,92694
|29,26833
|7
|1,1
|Akdeniz - [119.57 km] Marmaris (Muğla)
|00:06:37 27-10-2024
|35,57278
|27,86444
|8,96
|1,7
|Kale (Malatya)
|00:02:26 27-10-2024
|38,35028
|38,86611
|7
|1,5
|Akdeniz - [72.64 km] Marmaris (Muğla)
|23:54:54 26-10-2024
|35,98694
|27,97056
|30,05
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:51:42 26-10-2024
|38,07444
|38,21778
|7
|1,2
|Maden (Elazığ)
|23:27:43 26-10-2024
|38,46083
|39,62
|7,24
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:15:56 26-10-2024
|38,14139
|38,43333
|7
|1
|Söke (Aydın)
|23:15:40 26-10-2024
|37,65583
|27,41
|7
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|22:36:11 26-10-2024
|38,50167
|39,36944
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|21:47:54 26-10-2024
|38,33639
|38,79167
|10,11
|1,3
|Van Gölü - [13.94 km] Tuşba (Van)
|21:37:33 26-10-2024
|38,65333
|43,03139
|6,71
|1,6
|Manavgat (Antalya)
|20:57:58 26-10-2024
|37,13472
|31,34
|6,76
|1,1
|Kale (Malatya)
|20:10:52 26-10-2024
|38,34083
|38,73528
|11,99
|1,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.67 km] Foça (İzmir)
|19:39:21 26-10-2024
|38,55639
|26,75028
|7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|19:02:08 26-10-2024
|38,10389
|38,44333
|7
|0,8
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [07.57 km] Suruç (Şanlıurfa)
|18:53:54 26-10-2024
|36,84222
|38,30972
|6,68
|1,9
|Akyazı (Sakarya)
|18:48:23 26-10-2024
|40,67028
|30,5475
|7
|2
|Gelendost (Isparta)
|18:25:25 26-10-2024
|38,08833
|31,04444
|6,94
|1,3
|Yatağan (Muğla)
|17:55:46 26-10-2024
|37,39639
|28,08111
|7
|2,5
|Gülnar (Mersin)
|17:42:53 26-10-2024
|36,47111
|33,20056
|4,9
|2,3
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|17:42:21 26-10-2024
|39,21083
|33,23056
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|17:13:30 26-10-2024
|39,04111
|28,97417
|7,03
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|17:08:55 26-10-2024
|38,12361
|38,71222
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|17:06:55 26-10-2024
|38,26861
|38,82778
|7,03
|1,2
|Yahşihan (Kırıkkale)
|16:38:01 26-10-2024
|39,99167
|33,5225
|6,79
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|16:26:21 26-10-2024
|38,25389
|38,83722
|5,31
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|15:11:51 26-10-2024
|38,07333
|37,74972
|7,15
|1,5
|Ege Denizi - [45.57 km] Datça (Muğla)
|15:05:31 26-10-2024
|36,29167
|27,60861
|7
|1,6
|Aziziye (Erzurum)
|14:50:29 26-10-2024
|40,13639
|41,02528
|7,05
|2,5
|Aziziye (Erzurum)
|14:41:48 26-10-2024
|40,12444
|40,99861
|6,9
|2,3
|Beypazarı (Ankara)
|13:04:44 26-10-2024
|40,05361
|31,8575
|7,05
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|13:01:56 26-10-2024
|40,18278
|31,72167
|6,99
|2,4
|Gümüşova (Düzce)
|13:00:56 26-10-2024
|40,79861
|30,90417
|13,81
|1,8
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:52:58 26-10-2024
|39,65139
|29,42861
|7
|1,3
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:50:43 26-10-2024
|39,6425
|29,48444
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|12:50:39 26-10-2024
|38,08472
|37,86861
|5,91
|1,6
|Gölbaşı (Adıyaman)
|11:33:43 26-10-2024
|37,78333
|37,71889
|4,47
|1,5
|Kale (Malatya)
|10:38:25 26-10-2024
|38,36583
|38,80528
|7
|3,1
|Pamukkale (Denizli)
|10:22:31 26-10-2024
|37,95333
|29,25167
|4,52
|1,1
|Orhaneli (Bursa)
|10:09:56 26-10-2024
|39,88194
|28,86889
|7,89
|1,8
|İnönü (Eskişehir)
|10:01:43 26-10-2024
|39,75861
|30,18556
|7,16
|1,6
|Ayvacık (Çanakkale)
|09:10:38 26-10-2024
|39,56028
|26,11639
|7,17
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|09:00:51 26-10-2024
|37,36222
|37,01639
|11,49
|1,8
|Kale (Malatya)
|08:37:21 26-10-2024
|38,36278
|38,76639
|11,52
|2,3
|Akdeniz - [37.31 km] Alanya (Antalya)
|08:14:27 26-10-2024
|36,30083
|31,67056
|83,11
|2,9
|Pülümür (Tunceli)
|07:14:50 26-10-2024
|39,33028
|40,05444
|7,03
|1,5
|Kangal (Sivas)
|07:08:13 26-10-2024
|39,13722
|37,77528
|7
|1,5
|Bent Jbayl, An Nabatiyah (Lübnan)
|07:02:38 26-10-2024
|33,19444
|35,44306
|7,02
|3,4
|Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [95.10 km] Posof (Ardahan)
|06:32:51 26-10-2024
|42,41972
|43,05083
|16,4
|2,6
|Akdeniz - [141.09 km] Kaş (Antalya)
|06:28:42 26-10-2024
|35,25639
|28,38667
|7
|2,2
|Ula (Muğla)
|06:20:03 26-10-2024
|37,02694
|28,45667
|7
|1,8
|Ula (Muğla)
|06:19:39 26-10-2024
|37,03694
|28,45444
|6,97
|2,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|AKDENIZ
|01:02:40 27-10-2024
|35,3785
|32,7948
|45,2
|2,2
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|00:42:26 27-10-2024
|38,1095
|37,13
|2,5
|1,3
|AKDENIZ
|00:06:36 27-10-2024
|35,5387
|27,7465
|9,3
|1,9
|KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
|00:02:25 27-10-2024
|38,3777
|38,8825
|5
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:48:18 26-10-2024
|35,0407
|23,6565
|5
|2,6
|KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
|23:44:37 26-10-2024
|36,4607
|33,268
|20,1
|1,3
|ORTULU-MADEN (ELAZIG)
|23:27:41 26-10-2024
|38,531
|39,6625
|7,8
|1,5
|GOLBENT-SOKE (AYDIN)
|23:15:39 26-10-2024
|37,6415
|27,3765
|5,6
|1,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|23:01:41 26-10-2024
|35,1945
|26,0525
|7,6
|2,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|22:55:32 26-10-2024
|35,0975
|26,0638
|1,6
|2,5
|CEVIZDERE-(ELAZIG)
|22:36:10 26-10-2024
|38,5242
|39,3887
|9,1
|1,9
|VAN GOLU
|21:37:32 26-10-2024
|38,6408
|43,0238
|1,5
|1,9
|KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
|20:26:41 26-10-2024
|36,4888
|33,2508
|19,3
|1,4
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|19:39:20 26-10-2024
|38,5795
|26,7745
|5
|1,5
|ESMELER-BIRECIK (SANLIURFA)
|18:53:51 26-10-2024
|36,7507
|38,1787
|1,9
|1,8
|KEPEKLI-AKYAZI (SAKARYA)
|18:48:22 26-10-2024
|40,6845
|30,5352
|16,2
|2,2
|YAKA-GELENDOST (ISPARTA)
|18:25:25 26-10-2024
|38,0968
|31,0547
|6,3
|1,8
|YAVA-YATAGAN (MUGLA)
|17:55:46 26-10-2024
|37,387
|28,0728
|9,2
|2,5
|KOSECOBANLI-GULNAR (MERSIN)
|17:45:29 26-10-2024
|36,448
|33,2063
|16,3
|1
|KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
|17:42:53 26-10-2024
|36,4713
|33,218
|6,6
|2,6
|KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
|17:31:11 26-10-2024
|36,484
|33,2323
|6
|2,4
|PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)
|16:26:19 26-10-2024
|38,2182
|38,7503
|9,8
|2
|ELMALI-AZIZIYE (ERZURUM)
|14:50:29 26-10-2024
|40,1265
|41,053
|8,3
|2,6
|ELMALI-AZIZIYE (ERZURUM)
|14:41:47 26-10-2024
|40,1107
|41,0323
|15
|2,2
|SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)
|13:04:46 26-10-2024
|40,2182
|31,8422
|17,5
|1,6
|ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
|13:01:55 26-10-2024
|40,1623
|31,684
|26,4
|2,4
|GOLORMANI-(DUZCE)
|13:00:53 26-10-2024
|40,7377
|31,0922
|15,2
|1,9
|KARAAGAC-KALE (MALATYA)
|10:38:24 26-10-2024
|38,3788
|38,8395
|3,6
|3,1
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|10:22:28 26-10-2024
|37,8913
|29,3167
|5
|1,1
|AKCASAZ-BUYUKORHAN (BURSA)
|10:09:48 26-10-2024
|39,6753
|28,9322
|14,1
|1,7
|DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR)
|10:01:44 26-10-2024
|39,7322
|30,195
|10,6
|1,6
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|09:10:34 26-10-2024
|39,4932
|25,8787
|14,9
|1,6
|KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|09:00:50 26-10-2024
|37,3372
|37,0222
|10,6
|1,7
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|08:37:22 26-10-2024
|38,3918
|38,8988
|8,2
|2,1
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|08:14:28 26-10-2024
|36,264
|31,5698
|84
|3,1
|DOGU AKDENIZ
|07:02:36 26-10-2024
|33,1568
|35,35
|2,3
|3,3
|AKDENIZ
|06:28:52 26-10-2024
|35,5712
|28,5013
|82,6
|2,2
|CORUS-ULA (MUGLA)
|06:20:04 26-10-2024
|36,9967
|28,484
|14
|1,9
|KIZILYAKA-ULA (MUGLA)
|06:19:39 26-10-2024
|37,0245
|28,4568
|9,7
|2,2
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|05:17:57 26-10-2024
|38,3737
|38,7925
|1,9
|2
|MUGLA (MUGLA)
|04:44:35 26-10-2024
|37,2315
|28,4053
|22,4
|1,6
|GOKOVA-ULA (MUGLA)
|04:01:53 26-10-2024
|37,0602
|28,372
|1,3
|1,5
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|03:12:21 26-10-2024
|38,1575
|26,0197
|2,7
|2,7
|BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:58:59 26-10-2024
|37,43
|37,1875
|7,4
|1,8
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem