Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ekim 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ekim 2025
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:01:38 27-10-2025 39,1757 28,9877 13,8 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:51:30 27-10-2025 39,2638 29,016 5,3 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:45:22 27-10-2025 39,2437 29,0628 9,5 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:29:18 27-10-2025 39,2527 28,9798 5,3 1,7
Simav (Kütahya) 00:29:17 27-10-2025 39,24278 28,97278 7,11 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:38 27-10-2025 39,14028 28,16722 7 1,3
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:12:09 27-10-2025 37,9898 36,5193 9 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 00:12:09 27-10-2025 37,97778 36,53611 7,03 1,5
YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) 00:06:23 27-10-2025 36,5808 36,3118 5,2 1,5
Kırıkhan (Hatay) 00:06:22 27-10-2025 36,57833 36,37333 6,96 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:18 27-10-2025 39,18972 28,18194 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:15 26-10-2025 39,15972 28,20028 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:26 26-10-2025 39,18778 28,21972 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:43 26-10-2025 39,14472 28,18639 7 0,9
Altıeylül (Balıkesir) 23:31:36 26-10-2025 39,63889 27,83528 7 0,8
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:26:52 26-10-2025 38,3657 37,4013 15,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:23 26-10-2025 39,24139 28,00417 7,12 1,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 23:22:22 26-10-2025 39,225 27,9588 5,4 1,5
Hani (Diyarbakır) 23:12:51 26-10-2025 38,50278 40,39306 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 22:50:34 26-10-2025 38,21083 38,10083 6,99 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:27:48 26-10-2025 39,20556 28,18528 5,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:54 26-10-2025 39,22472 28,15806 8,1 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:54 26-10-2025 39,2208 28,1523 8,6 2,3
Simav (Kütahya) 21:55:14 26-10-2025 39,27444 28,98417 7 0,9
Sumbas (Osmaniye) 21:51:30 26-10-2025 37,73833 36,09333 7,01 1,1
PASALI-FEKE (ADANA) 21:51:30 26-10-2025 37,7577 35,9978 12,7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 21:40:03 26-10-2025 37,94472 38,02583 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:55 26-10-2025 39,14167 28,17694 6,58 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:11:03 26-10-2025 39,22194 28,0025 7 2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 21:11:03 26-10-2025 39,2068 27,9592 9,2 2,3
Pütürge (Malatya) 21:02:49 26-10-2025 38,205 38,70722 7 1,1
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:01 26-10-2025 39,2455 28,2913 10,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:42:29 26-10-2025 39,22944 28,23611 5,03 1,2
Tuşba (Van) 20:08:32 26-10-2025 38,77028 43,51 7,07 2,2
CALIMLI-(VAN) 20:08:31 26-10-2025 38,6343 43,7627 5 2,3
Simav (Kütahya) 20:01:20 26-10-2025 39,26111 28,92556 7,09 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 20:01:20 26-10-2025 39,2633 28,9758 10,4 1,8
Karadeniz 19:44:51 26-10-2025 41,45944 28,68306 13,57 3,7
ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) 19:44:50 26-10-2025 41,4802 28,7117 11,2 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:21 26-10-2025 39,12194 28,11861 7,08 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:10 26-10-2025 39,1675 28,15667 7,09 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:27 26-10-2025 39,179 28,1835 12,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:26 26-10-2025 39,17361 28,19167 5,51 1,3
KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) 18:32:29 26-10-2025 40,2313 31,8022 6,7 2,2
Beypazarı (Ankara) 18:32:28 26-10-2025 40,15889 31,79861 6,83 2
Simav (Kütahya) 17:58:39 26-10-2025 39,2425 28,97056 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 17:58:39 26-10-2025 39,2402 29,0402 2,2 1,5
Simav (Kütahya) 17:49:13 26-10-2025 39,27333 28,9525 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:53 26-10-2025 39,23528 28,15028 9,21 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:51:07 26-10-2025 37,76056 36,52583 7,08 2,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:44:39 26-10-2025 37,76722 36,52694 7 2,4
KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 16:44:39 26-10-2025 37,7048 36,4695 8,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:33:02 26-10-2025 39,23972 28,00167 10,3 1,5
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 16:33:02 26-10-2025 39,2048 27,9448 7,2 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.80 km] Menderes (İzmir) 16:22:35 26-10-2025 37,9775 27,15333 11,42 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:36:40 26-10-2025 39,18472 28,16028 4,81 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:36:40 26-10-2025 39,1937 28,0693 4 1,5
Ula (Muğla) 15:28:29 26-10-2025 37,1075 28,57778 7 1,3
ARICILAR-ULA (MUGLA) 15:28:28 26-10-2025 37,1167 28,5932 25,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:20:22 26-10-2025 39,22361 28,16917 8,74 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:20:21 26-10-2025 39,2342 28,0465 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 15:00:47 26-10-2025 38,38833 39,04667 7 1,2
Hani (Diyarbakır) 14:49:34 26-10-2025 38,55083 40,3825 13,15 4
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) 14:49:34 26-10-2025 38,5177 40,3718 1,5 4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 14:27:45 26-10-2025 39,2157 28,9545 17,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:15:52 26-10-2025 39,19278 28,18833 4,33 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:15:52 26-10-2025 39,1777 28,1508 4,3 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 14:07:04 26-10-2025 38,00444 37,52333 7,01 2,2
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 14:07:04 26-10-2025 38,0417 37,5473 2,9 2
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 13:30:11 26-10-2025 39,0807 28,0358 14,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:30:09 26-10-2025 39,20472 28,10639 4,78 1,5
Marmara Denizi - [04.47 km] Şarköy (Tekirdağ) 13:18:33 26-10-2025 40,76167 27,38667 7,29 2,3
YENIKOY-(TEKIRDAG) 13:18:33 26-10-2025 40,7873 27,4218 11,2 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:30 26-10-2025 39,2018 28,1502 7,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:29 26-10-2025 39,20917 28,15389 6,16 2
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 13:00:46 26-10-2025 39,1662 28,9685 15,2 1,6
Simav (Kütahya) 13:00:44 26-10-2025 39,24972 28,92111 7 1,6
Akhisar (Manisa) 12:56:52 26-10-2025 38,97528 28,1375 7 0,8
Simav (Kütahya) 12:53:14 26-10-2025 39,22667 28,93694 7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:53:13 26-10-2025 39,2513 28,9968 4,7 1,7
SAMLI-(BALIKESIR) 12:37:53 26-10-2025 39,7813 27,8445 11,8 0,8
Bigadiç (Balıkesir) 12:37:51 26-10-2025 39,49111 28,1525 7 1,2
Simav (Kütahya) 12:29:54 26-10-2025 39,19528 28,85056 7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:29:53 26-10-2025 39,244 28,996 11,2 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 12:29:15 26-10-2025 39,2003 28,9715 10,5 1,6
Simav (Kütahya) 12:29:14 26-10-2025 39,23861 28,97222 7 1,4
Simav (Kütahya) 12:26:49 26-10-2025 39,23194 28,98056 7 1,8
EFIR-SIMAV (KUTAHYA) 12:26:49 26-10-2025 39,214 28,8368 15,4 1,9
Silifke (Mersin) 12:19:15 26-10-2025 36,35583 33,98528 12,67 1,9
ARKUM-SILIFKE (MERSIN) 12:19:14 26-10-2025 36,3458 34,0425 13,5 2,3
Biga (Çanakkale) 12:11:55 26-10-2025 40,11361 27,2875 6,31 1,7
ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) 12:11:54 26-10-2025 40,16 27,3192 16,7 1,7
Battalgazi (Malatya) 12:05:54 26-10-2025 38,17083 38,56 7 1,9
KAMISTAS-(MALATYA) 12:05:53 26-10-2025 38,2743 38,668 4 2,1
Merkez (Bolu) 11:40:41 26-10-2025 40,78111 31,77694 13,12 1,5
DEGIRMENDERESI-(BOLU) 11:40:41 26-10-2025 40,8195 31,7433 8,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:20 26-10-2025 39,24306 28,1875 4,54 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 11:05:20 26-10-2025 39,2285 28,1815 7,6 1,8
Battalgazi (Malatya) 10:43:40 26-10-2025 38,14278 38,59611 7 1,6
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 10:43:40 26-10-2025 38,1347 38,5505 9,6 1,4
MAMAK-SIMAV (KUTAHYA) 10:27:18 26-10-2025 39,0608 29,0098 12,8 1,5
Simav (Kütahya) 10:27:17 26-10-2025 39,25361 28,80833 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:45 26-10-2025 39,2175 28,19194 8,64 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:45 26-10-2025 39,1775 28,0842 9,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:44:36 26-10-2025 39,24278 28,1 8,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:31 26-10-2025 39,20417 28,18139 7,29 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:19 26-10-2025 39,17167 28,17556 6,41 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:19 26-10-2025 39,2035 28,1725 10,8 1,4
Battalgazi (Malatya) 08:43:12 26-10-2025 38,15361 38,57583 7 0,7
Simav (Kütahya) 08:37:41 26-10-2025 39,24083 29,01833 7 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:37:41 26-10-2025 39,2413 29,0847 5 1,1
Kırkağaç (Manisa) 08:32:49 26-10-2025 39,22806 27,97556 7,86 1
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 08:32:47 26-10-2025 39,2277 27,9375 6,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:22:57 26-10-2025 39,2175 28,08 5,05 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:22:57 26-10-2025 39,2075 28,0105 5,2 1,4
NUHLU-KARAISALI (ADANA) 08:18:29 26-10-2025 37,3213 35,3698 9 3,1
Karaisalı (Adana) 08:18:28 26-10-2025 37,33528 35,31917 7,02 3
Akçadağ (Malatya) 08:15:20 26-10-2025 38,27111 37,77306 7 1,8
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 08:15:20 26-10-2025 38,24 37,7522 12,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:48:31 26-10-2025 39,18056 28,17 7 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:48:30 26-10-2025 39,1457 28,1115 12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:48 26-10-2025 39,15333 28,16 7,02 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:47 26-10-2025 39,1528 28,194 15 1,5
Simav (Kütahya) 07:35:20 26-10-2025 39,23667 28,99361 12,56 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:35:20 26-10-2025 39,2542 29,0012 5,3 2,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:33:28 26-10-2025 34,876 24,8197 5,3 1,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:27:20 26-10-2025 34,9815 24,9248 13,1 3
Sincik (Adıyaman) 07:17:55 26-10-2025 38,13583 38,53167 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:42 26-10-2025 39,16056 28,20861 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:12:42 26-10-2025 39,1642 28,2118 10,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:09:25 26-10-2025 39,18917 28,2925 7 0,9
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:09:25 26-10-2025 39,173 28,3228 16,9 1,3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:04:49 26-10-2025 34,9347 26,8242 10,7 2,6
SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:31:32 26-10-2025 39,1753 28,4538 7,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:31 26-10-2025 39,18861 28,42889 6,47 1,3
Simav (Kütahya) 06:26:45 26-10-2025 39,23111 28,99944 14,03 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:07:02 26-10-2025 39,17667 28,17833 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:01 26-10-2025 39,1647 28,1912 8,9 1,5
ARICILAR-ULA (MUGLA) 06:04:50 26-10-2025 37,1123 28,5752 21 1
Sındırgı (Balıkesir) 06:01:23 26-10-2025 39,19139 28,18056 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:01:22 26-10-2025 39,2018 28,2337 9,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:53:24 26-10-2025 39,20694 28,16056 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:53:24 26-10-2025 39,1997 28,1523 11,6 2,1
Merkez (Elazığ) 05:49:50 26-10-2025 38,60917 39,71556 6,73 1
YOLUSTU-(ELAZIG) 05:49:49 26-10-2025 38,6463 39,7123 4 1,2
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:45:06 26-10-2025 39,2767 28,17 8,6 1,2
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 05:43:01 26-10-2025 40,2172 31,7785 9,2 2,1
Beypazarı (Ankara) 05:43:00 26-10-2025 40,2075 31,7875 12,17 1,9
Simav (Kütahya) 05:41:32 26-10-2025 39,22667 28,98722 10,04 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:41:32 26-10-2025 39,2285 28,9923 10,1 1,7
Ege Denizi - [91.17 km] Karaburun (İzmir) 05:40:35 26-10-2025 38,74278 25,35361 7 2,6
EGE DENIZI 05:40:34 26-10-2025 38,721 25,2223 10,7 2,7
Tuşba (Van) 05:08:32 26-10-2025 38,68333 43,34389 6,74 1,6
YENIKOSK-(VAN) 05:08:31 26-10-2025 38,6372 43,355 6,1 1,8
Gevaş (Van) 05:06:44 26-10-2025 38,45389 42,85333 7 1,2
INKOY-GEVAS (VAN) 05:06:43 26-10-2025 38,49 42,8838 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:41 26-10-2025 39,18889 28,42861 7 1,7
SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:56:40 26-10-2025 39,1837 28,4515 10 2
Tuşba (Van) 04:47:16 26-10-2025 38,86361 43,62639 14,21 1
SURUYOLU-MURADIYE (VAN) 04:47:08 26-10-2025 38,784 43,6818 24,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:46:24 26-10-2025 39,18417 28,17222 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:46:24 26-10-2025 39,1833 28,1515 10 2,4
Akre, Ninova (Irak) - [33.63 km] Şemdinli (Hakkari) 04:45:46 26-10-2025 36,72306 44,17 7 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 04:41:12 26-10-2025 38,06889 36,62278 7 2,6
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:41:12 26-10-2025 38,0805 36,6177 5 2,7
Pütürge (Malatya) 04:21:53 26-10-2025 38,25444 38,60167 7,65 0,9
Menemen (İzmir) 04:19:56 26-10-2025 38,54583 26,94694 10,78 1,2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 04:19:56 26-10-2025 38,5467 26,9232 9,2 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:51 26-10-2025 39,1737 28,1158 10,4 1,7
BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) 03:31:56 26-10-2025 38,8747 38,091 5,4 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:27:42 26-10-2025 39,2172 28,0345 7,1 0,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:13:49 26-10-2025 39,1428 28,079 12,2 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:21 26-10-2025 39,22028 28,15333 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:05:21 26-10-2025 39,1975 28,1873 17,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:32 26-10-2025 39,27583 28,11083 10,68 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:31 26-10-2025 39,2412 28,0975 11,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:59:00 26-10-2025 39,24694 28,12556 7 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:00 26-10-2025 39,2468 28,0995 10,4 2
Simav (Kütahya) 02:57:39 26-10-2025 39,26861 29,01056 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:57:39 26-10-2025 39,2447 29,006 11,8 1,5
Sincik (Adıyaman) 02:55:21 26-10-2025 38,11389 38,44417 7 1,6
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:55:20 26-10-2025 38,0828 38,4355 6,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:53:45 26-10-2025 39,25028 28,11056 7 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:53:45 26-10-2025 39,2537 28,1343 12,8 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:14 26-10-2025 39,2337 28,1265 12,5 1,4
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:39:34 26-10-2025 37,9988 36,3065 4,1 1,3
Darende (Malatya) 02:38:51 26-10-2025 38,40944 37,49083 7 1,4
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:38:50 26-10-2025 38,3927 37,476 5 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 02:32:59 26-10-2025 37,15778 36,93417 7 1,6
KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) 02:32:58 26-10-2025 37,0923 36,9637 6,4 1,6
Ege Denizi - [06.24 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:29:03 26-10-2025 39,48222 25,99333 7 2,1
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 02:29:02 26-10-2025 39,4905 25,9115 5,9 2,4
Nazilli (Aydın) 02:22:39 26-10-2025 38,07056 28,43333 7,71 1,2
KAHVEDERESI-NAZILLI (AYDIN) 02:22:39 26-10-2025 38,0805 28,4362 7,4 1,4
Simav (Kütahya) 02:22:37 26-10-2025 39,25694 28,98611 7 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 02:22:36 26-10-2025 39,2558 29,0102 8,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:08 26-10-2025 39,14667 28,18889 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:08 26-10-2025 39,1718 28,2202 10,4 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:11 26-10-2025 39,1563 28,158 16,7 1
ARICILAR-ULA (MUGLA) 02:12:17 26-10-2025 37,0928 28,591 12,8 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:05:37 26-10-2025 39,1763 28,1452 11,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:12 26-10-2025 39,16861 28,16278 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:51:12 26-10-2025 39,1802 28,156 9,5 1,2
Ula (Muğla) 01:46:47 26-10-2025 37,10139 28,605 7 2,2
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:46:46 26-10-2025 37,0857 28,5973 7 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:35:36 26-10-2025 39,2372 28,9795 9,8 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:41 26-10-2025 39,10833 28,19417 6,92 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:39 26-10-2025 39,1617 28,1328 12,3 1
