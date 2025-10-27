Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ekim 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 27 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
27 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:01:38 27-10-2025
|39,1757
|28,9877
|13,8
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|00:51:30 27-10-2025
|39,2638
|29,016
|5,3
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:45:22 27-10-2025
|39,2437
|29,0628
|9,5
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:29:18 27-10-2025
|39,2527
|28,9798
|5,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|00:29:17 27-10-2025
|39,24278
|28,97278
|7,11
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:12:38 27-10-2025
|39,14028
|28,16722
|7
|1,3
|KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:12:09 27-10-2025
|37,9898
|36,5193
|9
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:12:09 27-10-2025
|37,97778
|36,53611
|7,03
|1,5
|YILANLI-KIRIKHAN (HATAY)
|00:06:23 27-10-2025
|36,5808
|36,3118
|5,2
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|00:06:22 27-10-2025
|36,57833
|36,37333
|6,96
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:03:18 27-10-2025
|39,18972
|28,18194
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:52:15 26-10-2025
|39,15972
|28,20028
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:49:26 26-10-2025
|39,18778
|28,21972
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:34:43 26-10-2025
|39,14472
|28,18639
|7
|0,9
|Altıeylül (Balıkesir)
|23:31:36 26-10-2025
|39,63889
|27,83528
|7
|0,8
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:26:52 26-10-2025
|38,3657
|37,4013
|15,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:22:23 26-10-2025
|39,24139
|28,00417
|7,12
|1,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|23:22:22 26-10-2025
|39,225
|27,9588
|5,4
|1,5
|Hani (Diyarbakır)
|23:12:51 26-10-2025
|38,50278
|40,39306
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:50:34 26-10-2025
|38,21083
|38,10083
|6,99
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:27:48 26-10-2025
|39,20556
|28,18528
|5,01
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:00:54 26-10-2025
|39,22472
|28,15806
|8,1
|2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:00:54 26-10-2025
|39,2208
|28,1523
|8,6
|2,3
|Simav (Kütahya)
|21:55:14 26-10-2025
|39,27444
|28,98417
|7
|0,9
|Sumbas (Osmaniye)
|21:51:30 26-10-2025
|37,73833
|36,09333
|7,01
|1,1
|PASALI-FEKE (ADANA)
|21:51:30 26-10-2025
|37,7577
|35,9978
|12,7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|21:40:03 26-10-2025
|37,94472
|38,02583
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:27:55 26-10-2025
|39,14167
|28,17694
|6,58
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:11:03 26-10-2025
|39,22194
|28,0025
|7
|2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|21:11:03 26-10-2025
|39,2068
|27,9592
|9,2
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|21:02:49 26-10-2025
|38,205
|38,70722
|7
|1,1
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:50:01 26-10-2025
|39,2455
|28,2913
|10,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:42:29 26-10-2025
|39,22944
|28,23611
|5,03
|1,2
|Tuşba (Van)
|20:08:32 26-10-2025
|38,77028
|43,51
|7,07
|2,2
|CALIMLI-(VAN)
|20:08:31 26-10-2025
|38,6343
|43,7627
|5
|2,3
|Simav (Kütahya)
|20:01:20 26-10-2025
|39,26111
|28,92556
|7,09
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|20:01:20 26-10-2025
|39,2633
|28,9758
|10,4
|1,8
|Karadeniz
|19:44:51 26-10-2025
|41,45944
|28,68306
|13,57
|3,7
|ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ)
|19:44:50 26-10-2025
|41,4802
|28,7117
|11,2
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:11:21 26-10-2025
|39,12194
|28,11861
|7,08
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:53:10 26-10-2025
|39,1675
|28,15667
|7,09
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:52:27 26-10-2025
|39,179
|28,1835
|12,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:52:26 26-10-2025
|39,17361
|28,19167
|5,51
|1,3
|KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)
|18:32:29 26-10-2025
|40,2313
|31,8022
|6,7
|2,2
|Beypazarı (Ankara)
|18:32:28 26-10-2025
|40,15889
|31,79861
|6,83
|2
|Simav (Kütahya)
|17:58:39 26-10-2025
|39,2425
|28,97056
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17:58:39 26-10-2025
|39,2402
|29,0402
|2,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:49:13 26-10-2025
|39,27333
|28,9525
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:21:53 26-10-2025
|39,23528
|28,15028
|9,21
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:51:07 26-10-2025
|37,76056
|36,52583
|7,08
|2,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:44:39 26-10-2025
|37,76722
|36,52694
|7
|2,4
|KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|16:44:39 26-10-2025
|37,7048
|36,4695
|8,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:33:02 26-10-2025
|39,23972
|28,00167
|10,3
|1,5
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|16:33:02 26-10-2025
|39,2048
|27,9448
|7,2
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.80 km] Menderes (İzmir)
|16:22:35 26-10-2025
|37,9775
|27,15333
|11,42
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:36:40 26-10-2025
|39,18472
|28,16028
|4,81
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:36:40 26-10-2025
|39,1937
|28,0693
|4
|1,5
|Ula (Muğla)
|15:28:29 26-10-2025
|37,1075
|28,57778
|7
|1,3
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|15:28:28 26-10-2025
|37,1167
|28,5932
|25,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:20:22 26-10-2025
|39,22361
|28,16917
|8,74
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:20:21 26-10-2025
|39,2342
|28,0465
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|15:00:47 26-10-2025
|38,38833
|39,04667
|7
|1,2
|Hani (Diyarbakır)
|14:49:34 26-10-2025
|38,55083
|40,3825
|13,15
|4
|KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)
|14:49:34 26-10-2025
|38,5177
|40,3718
|1,5
|4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|14:27:45 26-10-2025
|39,2157
|28,9545
|17,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:15:52 26-10-2025
|39,19278
|28,18833
|4,33
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:15:52 26-10-2025
|39,1777
|28,1508
|4,3
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|14:07:04 26-10-2025
|38,00444
|37,52333
|7,01
|2,2
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|14:07:04 26-10-2025
|38,0417
|37,5473
|2,9
|2
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|13:30:11 26-10-2025
|39,0807
|28,0358
|14,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:30:09 26-10-2025
|39,20472
|28,10639
|4,78
|1,5
|Marmara Denizi - [04.47 km] Şarköy (Tekirdağ)
|13:18:33 26-10-2025
|40,76167
|27,38667
|7,29
|2,3
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|13:18:33 26-10-2025
|40,7873
|27,4218
|11,2
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:07:30 26-10-2025
|39,2018
|28,1502
|7,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:07:29 26-10-2025
|39,20917
|28,15389
|6,16
|2
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|13:00:46 26-10-2025
|39,1662
|28,9685
|15,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:00:44 26-10-2025
|39,24972
|28,92111
|7
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|12:56:52 26-10-2025
|38,97528
|28,1375
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|12:53:14 26-10-2025
|39,22667
|28,93694
|7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:53:13 26-10-2025
|39,2513
|28,9968
|4,7
|1,7
|SAMLI-(BALIKESIR)
|12:37:53 26-10-2025
|39,7813
|27,8445
|11,8
|0,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:37:51 26-10-2025
|39,49111
|28,1525
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:29:54 26-10-2025
|39,19528
|28,85056
|7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:29:53 26-10-2025
|39,244
|28,996
|11,2
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:29:15 26-10-2025
|39,2003
|28,9715
|10,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|12:29:14 26-10-2025
|39,23861
|28,97222
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|12:26:49 26-10-2025
|39,23194
|28,98056
|7
|1,8
|EFIR-SIMAV (KUTAHYA)
|12:26:49 26-10-2025
|39,214
|28,8368
|15,4
|1,9
|Silifke (Mersin)
|12:19:15 26-10-2025
|36,35583
|33,98528
|12,67
|1,9
|ARKUM-SILIFKE (MERSIN)
|12:19:14 26-10-2025
|36,3458
|34,0425
|13,5
|2,3
|Biga (Çanakkale)
|12:11:55 26-10-2025
|40,11361
|27,2875
|6,31
|1,7
|ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)
|12:11:54 26-10-2025
|40,16
|27,3192
|16,7
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|12:05:54 26-10-2025
|38,17083
|38,56
|7
|1,9
|KAMISTAS-(MALATYA)
|12:05:53 26-10-2025
|38,2743
|38,668
|4
|2,1
|Merkez (Bolu)
|11:40:41 26-10-2025
|40,78111
|31,77694
|13,12
|1,5
|DEGIRMENDERESI-(BOLU)
|11:40:41 26-10-2025
|40,8195
|31,7433
|8,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:05:20 26-10-2025
|39,24306
|28,1875
|4,54
|1,6
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:05:20 26-10-2025
|39,2285
|28,1815
|7,6
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|10:43:40 26-10-2025
|38,14278
|38,59611
|7
|1,6
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|10:43:40 26-10-2025
|38,1347
|38,5505
|9,6
|1,4
|MAMAK-SIMAV (KUTAHYA)
|10:27:18 26-10-2025
|39,0608
|29,0098
|12,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|10:27:17 26-10-2025
|39,25361
|28,80833
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:54:45 26-10-2025
|39,2175
|28,19194
|8,64
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:54:45 26-10-2025
|39,1775
|28,0842
|9,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:44:36 26-10-2025
|39,24278
|28,1
|8,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:33:31 26-10-2025
|39,20417
|28,18139
|7,29
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:19 26-10-2025
|39,17167
|28,17556
|6,41
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:19:19 26-10-2025
|39,2035
|28,1725
|10,8
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|08:43:12 26-10-2025
|38,15361
|38,57583
|7
|0,7
|Simav (Kütahya)
|08:37:41 26-10-2025
|39,24083
|29,01833
|7
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:37:41 26-10-2025
|39,2413
|29,0847
|5
|1,1
|Kırkağaç (Manisa)
|08:32:49 26-10-2025
|39,22806
|27,97556
|7,86
|1
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|08:32:47 26-10-2025
|39,2277
|27,9375
|6,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:22:57 26-10-2025
|39,2175
|28,08
|5,05
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:22:57 26-10-2025
|39,2075
|28,0105
|5,2
|1,4
|NUHLU-KARAISALI (ADANA)
|08:18:29 26-10-2025
|37,3213
|35,3698
|9
|3,1
|Karaisalı (Adana)
|08:18:28 26-10-2025
|37,33528
|35,31917
|7,02
|3
|Akçadağ (Malatya)
|08:15:20 26-10-2025
|38,27111
|37,77306
|7
|1,8
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|08:15:20 26-10-2025
|38,24
|37,7522
|12,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:48:31 26-10-2025
|39,18056
|28,17
|7
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:48:30 26-10-2025
|39,1457
|28,1115
|12
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:48 26-10-2025
|39,15333
|28,16
|7,02
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:47 26-10-2025
|39,1528
|28,194
|15
|1,5
|Simav (Kütahya)
|07:35:20 26-10-2025
|39,23667
|28,99361
|12,56
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:35:20 26-10-2025
|39,2542
|29,0012
|5,3
|2,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|07:33:28 26-10-2025
|34,876
|24,8197
|5,3
|1,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|07:27:20 26-10-2025
|34,9815
|24,9248
|13,1
|3
|Sincik (Adıyaman)
|07:17:55 26-10-2025
|38,13583
|38,53167
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:12:42 26-10-2025
|39,16056
|28,20861
|7
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:12:42 26-10-2025
|39,1642
|28,2118
|10,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:09:25 26-10-2025
|39,18917
|28,2925
|7
|0,9
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:09:25 26-10-2025
|39,173
|28,3228
|16,9
|1,3
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|07:04:49 26-10-2025
|34,9347
|26,8242
|10,7
|2,6
|SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:31:32 26-10-2025
|39,1753
|28,4538
|7,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:31:31 26-10-2025
|39,18861
|28,42889
|6,47
|1,3
|Simav (Kütahya)
|06:26:45 26-10-2025
|39,23111
|28,99944
|14,03
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:07:02 26-10-2025
|39,17667
|28,17833
|7
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:07:01 26-10-2025
|39,1647
|28,1912
|8,9
|1,5
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|06:04:50 26-10-2025
|37,1123
|28,5752
|21
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:01:23 26-10-2025
|39,19139
|28,18056
|7
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:01:22 26-10-2025
|39,2018
|28,2337
|9,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:53:24 26-10-2025
|39,20694
|28,16056
|7
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:53:24 26-10-2025
|39,1997
|28,1523
|11,6
|2,1
|Merkez (Elazığ)
|05:49:50 26-10-2025
|38,60917
|39,71556
|6,73
|1
|YOLUSTU-(ELAZIG)
|05:49:49 26-10-2025
|38,6463
|39,7123
|4
|1,2
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:45:06 26-10-2025
|39,2767
|28,17
|8,6
|1,2
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:43:01 26-10-2025
|40,2172
|31,7785
|9,2
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|05:43:00 26-10-2025
|40,2075
|31,7875
|12,17
|1,9
|Simav (Kütahya)
|05:41:32 26-10-2025
|39,22667
|28,98722
|10,04
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:41:32 26-10-2025
|39,2285
|28,9923
|10,1
|1,7
|Ege Denizi - [91.17 km] Karaburun (İzmir)
|05:40:35 26-10-2025
|38,74278
|25,35361
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|05:40:34 26-10-2025
|38,721
|25,2223
|10,7
|2,7
|Tuşba (Van)
|05:08:32 26-10-2025
|38,68333
|43,34389
|6,74
|1,6
|YENIKOSK-(VAN)
|05:08:31 26-10-2025
|38,6372
|43,355
|6,1
|1,8
|Gevaş (Van)
|05:06:44 26-10-2025
|38,45389
|42,85333
|7
|1,2
|INKOY-GEVAS (VAN)
|05:06:43 26-10-2025
|38,49
|42,8838
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:56:41 26-10-2025
|39,18889
|28,42861
|7
|1,7
|SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:56:40 26-10-2025
|39,1837
|28,4515
|10
|2
|Tuşba (Van)
|04:47:16 26-10-2025
|38,86361
|43,62639
|14,21
|1
|SURUYOLU-MURADIYE (VAN)
|04:47:08 26-10-2025
|38,784
|43,6818
|24,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:46:24 26-10-2025
|39,18417
|28,17222
|7
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:46:24 26-10-2025
|39,1833
|28,1515
|10
|2,4
|Akre, Ninova (Irak) - [33.63 km] Şemdinli (Hakkari)
|04:45:46 26-10-2025
|36,72306
|44,17
|7
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:41:12 26-10-2025
|38,06889
|36,62278
|7
|2,6
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:41:12 26-10-2025
|38,0805
|36,6177
|5
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|04:21:53 26-10-2025
|38,25444
|38,60167
|7,65
|0,9
|Menemen (İzmir)
|04:19:56 26-10-2025
|38,54583
|26,94694
|10,78
|1,2
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:19:56 26-10-2025
|38,5467
|26,9232
|9,2
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:56:51 26-10-2025
|39,1737
|28,1158
|10,4
|1,7
|BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
|03:31:56 26-10-2025
|38,8747
|38,091
|5,4
|1,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:27:42 26-10-2025
|39,2172
|28,0345
|7,1
|0,9
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|03:13:49 26-10-2025
|39,1428
|28,079
|12,2
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:05:21 26-10-2025
|39,22028
|28,15333
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:05:21 26-10-2025
|39,1975
|28,1873
|17,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:00:32 26-10-2025
|39,27583
|28,11083
|10,68
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:00:31 26-10-2025
|39,2412
|28,0975
|11,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:59:00 26-10-2025
|39,24694
|28,12556
|7
|1,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:59:00 26-10-2025
|39,2468
|28,0995
|10,4
|2
|Simav (Kütahya)
|02:57:39 26-10-2025
|39,26861
|29,01056
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:57:39 26-10-2025
|39,2447
|29,006
|11,8
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|02:55:21 26-10-2025
|38,11389
|38,44417
|7
|1,6
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|02:55:20 26-10-2025
|38,0828
|38,4355
|6,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:53:45 26-10-2025
|39,25028
|28,11056
|7
|1,3
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:53:45 26-10-2025
|39,2537
|28,1343
|12,8
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:45:14 26-10-2025
|39,2337
|28,1265
|12,5
|1,4
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:39:34 26-10-2025
|37,9988
|36,3065
|4,1
|1,3
|Darende (Malatya)
|02:38:51 26-10-2025
|38,40944
|37,49083
|7
|1,4
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:38:50 26-10-2025
|38,3927
|37,476
|5
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|02:32:59 26-10-2025
|37,15778
|36,93417
|7
|1,6
|KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|02:32:58 26-10-2025
|37,0923
|36,9637
|6,4
|1,6
|Ege Denizi - [06.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:29:03 26-10-2025
|39,48222
|25,99333
|7
|2,1
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|02:29:02 26-10-2025
|39,4905
|25,9115
|5,9
|2,4
|Nazilli (Aydın)
|02:22:39 26-10-2025
|38,07056
|28,43333
|7,71
|1,2
|KAHVEDERESI-NAZILLI (AYDIN)
|02:22:39 26-10-2025
|38,0805
|28,4362
|7,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:22:37 26-10-2025
|39,25694
|28,98611
|7
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|02:22:36 26-10-2025
|39,2558
|29,0102
|8,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:21:08 26-10-2025
|39,14667
|28,18889
|7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:21:08 26-10-2025
|39,1718
|28,2202
|10,4
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:18:11 26-10-2025
|39,1563
|28,158
|16,7
|1
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|02:12:17 26-10-2025
|37,0928
|28,591
|12,8
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:05:37 26-10-2025
|39,1763
|28,1452
|11,8
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:51:12 26-10-2025
|39,16861
|28,16278
|7
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:51:12 26-10-2025
|39,1802
|28,156
|9,5
|1,2
|Ula (Muğla)
|01:46:47 26-10-2025
|37,10139
|28,605
|7
|2,2
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|01:46:46 26-10-2025
|37,0857
|28,5973
|7
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:35:36 26-10-2025
|39,2372
|28,9795
|9,8
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:30:41 26-10-2025
|39,10833
|28,19417
|6,92
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:30:39 26-10-2025
|39,1617
|28,1328
|12,3
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:01:38 27-10-2025
|39,1757
|28,9877
|13,8
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|00:51:30 27-10-2025
|39,2638
|29,016
|5,3
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:45:22 27-10-2025
|39,2437
|29,0628
|9,5
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:29:18 27-10-2025
|39,2527
|28,9798
|5,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|00:29:17 27-10-2025
|39,24278
|28,97278
|7,11
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:12:38 27-10-2025
|39,14028
|28,16722
|7
|1,3
|KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:12:09 27-10-2025
|37,9898
|36,5193
|9
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:12:09 27-10-2025
|37,97778
|36,53611
|7,03
|1,5
|YILANLI-KIRIKHAN (HATAY)
|00:06:23 27-10-2025
|36,5808
|36,3118
|5,2
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|00:06:22 27-10-2025
|36,57833
|36,37333
|6,96
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:03:18 27-10-2025
|39,18972
|28,18194
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:52:15 26-10-2025
|39,15972
|28,20028
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:49:26 26-10-2025
|39,18778
|28,21972
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:34:43 26-10-2025
|39,14472
|28,18639
|7
|0,9
|Altıeylül (Balıkesir)
|23:31:36 26-10-2025
|39,63889
|27,83528
|7
|0,8
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:26:52 26-10-2025
|38,3657
|37,4013
|15,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:22:23 26-10-2025
|39,24139
|28,00417
|7,12
|1,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|23:22:22 26-10-2025
|39,225
|27,9588
|5,4
|1,5
|Hani (Diyarbakır)
|23:12:51 26-10-2025
|38,50278
|40,39306
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:50:34 26-10-2025
|38,21083
|38,10083
|6,99
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:27:48 26-10-2025
|39,20556
|28,18528
|5,01
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:00:54 26-10-2025
|39,22472
|28,15806
|8,1
|2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:00:54 26-10-2025
|39,2208
|28,1523
|8,6
|2,3
|Simav (Kütahya)
|21:55:14 26-10-2025
|39,27444
|28,98417
|7
|0,9
|Sumbas (Osmaniye)
|21:51:30 26-10-2025
|37,73833
|36,09333
|7,01
|1,1
|PASALI-FEKE (ADANA)
|21:51:30 26-10-2025
|37,7577
|35,9978
|12,7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|21:40:03 26-10-2025
|37,94472
|38,02583
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:27:55 26-10-2025
|39,14167
|28,17694
|6,58
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:11:03 26-10-2025
|39,22194
|28,0025
|7
|2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|21:11:03 26-10-2025
|39,2068
|27,9592
|9,2
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|21:02:49 26-10-2025
|38,205
|38,70722
|7
|1,1
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:50:01 26-10-2025
|39,2455
|28,2913
|10,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:42:29 26-10-2025
|39,22944
|28,23611
|5,03
|1,2
|Tuşba (Van)
|20:08:32 26-10-2025
|38,77028
|43,51
|7,07
|2,2
|CALIMLI-(VAN)
|20:08:31 26-10-2025
|38,6343
|43,7627
|5
|2,3
|Simav (Kütahya)
|20:01:20 26-10-2025
|39,26111
|28,92556
|7,09
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|20:01:20 26-10-2025
|39,2633
|28,9758
|10,4
|1,8
|Karadeniz
|19:44:51 26-10-2025
|41,45944
|28,68306
|13,57
|3,7
|ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ)
|19:44:50 26-10-2025
|41,4802
|28,7117
|11,2
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:11:21 26-10-2025
|39,12194
|28,11861
|7,08
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:53:10 26-10-2025
|39,1675
|28,15667
|7,09
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:52:27 26-10-2025
|39,179
|28,1835
|12,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:52:26 26-10-2025
|39,17361
|28,19167
|5,51
|1,3
|KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)
|18:32:29 26-10-2025
|40,2313
|31,8022
|6,7
|2,2
|Beypazarı (Ankara)
|18:32:28 26-10-2025
|40,15889
|31,79861
|6,83
|2
|Simav (Kütahya)
|17:58:39 26-10-2025
|39,2425
|28,97056
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17:58:39 26-10-2025
|39,2402
|29,0402
|2,2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:49:13 26-10-2025
|39,27333
|28,9525
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:21:53 26-10-2025
|39,23528
|28,15028
|9,21
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:51:07 26-10-2025
|37,76056
|36,52583
|7,08
|2,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:44:39 26-10-2025
|37,76722
|36,52694
|7
|2,4
|KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|16:44:39 26-10-2025
|37,7048
|36,4695
|8,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:33:02 26-10-2025
|39,23972
|28,00167
|10,3
|1,5
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|16:33:02 26-10-2025
|39,2048
|27,9448
|7,2
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.80 km] Menderes (İzmir)
|16:22:35 26-10-2025
|37,9775
|27,15333
|11,42
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:36:40 26-10-2025
|39,18472
|28,16028
|4,81
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:36:40 26-10-2025
|39,1937
|28,0693
|4
|1,5
|Ula (Muğla)
|15:28:29 26-10-2025
|37,1075
|28,57778
|7
|1,3
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|15:28:28 26-10-2025
|37,1167
|28,5932
|25,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:20:22 26-10-2025
|39,22361
|28,16917
|8,74
|1,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:20:21 26-10-2025
|39,2342
|28,0465
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|15:00:47 26-10-2025
|38,38833
|39,04667
|7
|1,2
|Hani (Diyarbakır)
|14:49:34 26-10-2025
|38,55083
|40,3825
|13,15
|4
|KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)
|14:49:34 26-10-2025
|38,5177
|40,3718
|1,5
|4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|14:27:45 26-10-2025
|39,2157
|28,9545
|17,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:15:52 26-10-2025
|39,19278
|28,18833
|4,33
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:15:52 26-10-2025
|39,1777
|28,1508
|4,3
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|14:07:04 26-10-2025
|38,00444
|37,52333
|7,01
|2,2
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|14:07:04 26-10-2025
|38,0417
|37,5473
|2,9
|2
|SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)
|13:30:11 26-10-2025
|39,0807
|28,0358
|14,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:30:09 26-10-2025
|39,20472
|28,10639
|4,78
|1,5
|Marmara Denizi - [04.47 km] Şarköy (Tekirdağ)
|13:18:33 26-10-2025
|40,76167
|27,38667
|7,29
|2,3
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|13:18:33 26-10-2025
|40,7873
|27,4218
|11,2
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:07:30 26-10-2025
|39,2018
|28,1502
|7,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:07:29 26-10-2025
|39,20917
|28,15389
|6,16
|2
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|13:00:46 26-10-2025
|39,1662
|28,9685
|15,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:00:44 26-10-2025
|39,24972
|28,92111
|7
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|12:56:52 26-10-2025
|38,97528
|28,1375
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|12:53:14 26-10-2025
|39,22667
|28,93694
|7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:53:13 26-10-2025
|39,2513
|28,9968
|4,7
|1,7
|SAMLI-(BALIKESIR)
|12:37:53 26-10-2025
|39,7813
|27,8445
|11,8
|0,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:37:51 26-10-2025
|39,49111
|28,1525
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:29:54 26-10-2025
|39,19528
|28,85056
|7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:29:53 26-10-2025
|39,244
|28,996
|11,2
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:29:15 26-10-2025
|39,2003
|28,9715
|10,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|12:29:14 26-10-2025
|39,23861
|28,97222
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|12:26:49 26-10-2025
|39,23194
|28,98056
|7
|1,8
|EFIR-SIMAV (KUTAHYA)
|12:26:49 26-10-2025
|39,214
|28,8368
|15,4
|1,9
|Silifke (Mersin)
|12:19:15 26-10-2025
|36,35583
|33,98528
|12,67
|1,9
|ARKUM-SILIFKE (MERSIN)
|12:19:14 26-10-2025
|36,3458
|34,0425
|13,5
|2,3
|Biga (Çanakkale)
|12:11:55 26-10-2025
|40,11361
|27,2875
|6,31
|1,7
|ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)
|12:11:54 26-10-2025
|40,16
|27,3192
|16,7
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|12:05:54 26-10-2025
|38,17083
|38,56
|7
|1,9
|KAMISTAS-(MALATYA)
|12:05:53 26-10-2025
|38,2743
|38,668
|4
|2,1
|Merkez (Bolu)
|11:40:41 26-10-2025
|40,78111
|31,77694
|13,12
|1,5
|DEGIRMENDERESI-(BOLU)
|11:40:41 26-10-2025
|40,8195
|31,7433
|8,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:05:20 26-10-2025
|39,24306
|28,1875
|4,54
|1,6
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:05:20 26-10-2025
|39,2285
|28,1815
|7,6
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|10:43:40 26-10-2025
|38,14278
|38,59611
|7
|1,6
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|10:43:40 26-10-2025
|38,1347
|38,5505
|9,6
|1,4
|MAMAK-SIMAV (KUTAHYA)
|10:27:18 26-10-2025
|39,0608
|29,0098
|12,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|10:27:17 26-10-2025
|39,25361
|28,80833
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:54:45 26-10-2025
|39,2175
|28,19194
|8,64
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:54:45 26-10-2025
|39,1775
|28,0842
|9,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:44:36 26-10-2025
|39,24278
|28,1
|8,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:33:31 26-10-2025
|39,20417
|28,18139
|7,29
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:19 26-10-2025
|39,17167
|28,17556
|6,41
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:19:19 26-10-2025
|39,2035
|28,1725
|10,8
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|08:43:12 26-10-2025
|38,15361
|38,57583
|7
|0,7
|Simav (Kütahya)
|08:37:41 26-10-2025
|39,24083
|29,01833
|7
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:37:41 26-10-2025
|39,2413
|29,0847
|5
|1,1
|Kırkağaç (Manisa)
|08:32:49 26-10-2025
|39,22806
|27,97556
|7,86
|1
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|08:32:47 26-10-2025
|39,2277
|27,9375
|6,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:22:57 26-10-2025
|39,2175
|28,08
|5,05
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:22:57 26-10-2025
|39,2075
|28,0105
|5,2
|1,4
|NUHLU-KARAISALI (ADANA)
|08:18:29 26-10-2025
|37,3213
|35,3698
|9
|3,1
|Karaisalı (Adana)
|08:18:28 26-10-2025
|37,33528
|35,31917
|7,02
|3
|Akçadağ (Malatya)
|08:15:20 26-10-2025
|38,27111
|37,77306
|7
|1,8
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|08:15:20 26-10-2025
|38,24
|37,7522
|12,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:48:31 26-10-2025
|39,18056
|28,17
|7
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:48:30 26-10-2025
|39,1457
|28,1115
|12
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:42:48 26-10-2025
|39,15333
|28,16
|7,02
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:42:47 26-10-2025
|39,1528
|28,194
|15
|1,5
|Simav (Kütahya)
|07:35:20 26-10-2025
|39,23667
|28,99361
|12,56
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:35:20 26-10-2025
|39,2542
|29,0012
|5,3
|2,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|07:33:28 26-10-2025
|34,876
|24,8197
|5,3
|1,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|07:27:20 26-10-2025
|34,9815
|24,9248
|13,1
|3
|Sincik (Adıyaman)
|07:17:55 26-10-2025
|38,13583
|38,53167
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:12:42 26-10-2025
|39,16056
|28,20861
|7
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:12:42 26-10-2025
|39,1642
|28,2118
|10,8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:09:25 26-10-2025
|39,18917
|28,2925
|7
|0,9
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:09:25 26-10-2025
|39,173
|28,3228
|16,9
|1,3
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|07:04:49 26-10-2025
|34,9347
|26,8242
|10,7
|2,6
|SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:31:32 26-10-2025
|39,1753
|28,4538
|7,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:31:31 26-10-2025
|39,18861
|28,42889
|6,47
|1,3
|Simav (Kütahya)
|06:26:45 26-10-2025
|39,23111
|28,99944
|14,03
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:07:02 26-10-2025
|39,17667
|28,17833
|7
|1,1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:07:01 26-10-2025
|39,1647
|28,1912
|8,9
|1,5
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|06:04:50 26-10-2025
|37,1123
|28,5752
|21
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:01:23 26-10-2025
|39,19139
|28,18056
|7
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:01:22 26-10-2025
|39,2018
|28,2337
|9,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:53:24 26-10-2025
|39,20694
|28,16056
|7
|2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:53:24 26-10-2025
|39,1997
|28,1523
|11,6
|2,1
|Merkez (Elazığ)
|05:49:50 26-10-2025
|38,60917
|39,71556
|6,73
|1
|YOLUSTU-(ELAZIG)
|05:49:49 26-10-2025
|38,6463
|39,7123
|4
|1,2
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:45:06 26-10-2025
|39,2767
|28,17
|8,6
|1,2
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:43:01 26-10-2025
|40,2172
|31,7785
|9,2
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|05:43:00 26-10-2025
|40,2075
|31,7875
|12,17
|1,9
|Simav (Kütahya)
|05:41:32 26-10-2025
|39,22667
|28,98722
|10,04
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:41:32 26-10-2025
|39,2285
|28,9923
|10,1
|1,7
|Ege Denizi - [91.17 km] Karaburun (İzmir)
|05:40:35 26-10-2025
|38,74278
|25,35361
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|05:40:34 26-10-2025
|38,721
|25,2223
|10,7
|2,7
|Tuşba (Van)
|05:08:32 26-10-2025
|38,68333
|43,34389
|6,74
|1,6
|YENIKOSK-(VAN)
|05:08:31 26-10-2025
|38,6372
|43,355
|6,1
|1,8
|Gevaş (Van)
|05:06:44 26-10-2025
|38,45389
|42,85333
|7
|1,2
|INKOY-GEVAS (VAN)
|05:06:43 26-10-2025
|38,49
|42,8838
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:56:41 26-10-2025
|39,18889
|28,42861
|7
|1,7
|SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:56:40 26-10-2025
|39,1837
|28,4515
|10
|2
|Tuşba (Van)
|04:47:16 26-10-2025
|38,86361
|43,62639
|14,21
|1
|SURUYOLU-MURADIYE (VAN)
|04:47:08 26-10-2025
|38,784
|43,6818
|24,3
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:46:24 26-10-2025
|39,18417
|28,17222
|7
|2,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:46:24 26-10-2025
|39,1833
|28,1515
|10
|2,4
|Akre, Ninova (Irak) - [33.63 km] Şemdinli (Hakkari)
|04:45:46 26-10-2025
|36,72306
|44,17
|7
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:41:12 26-10-2025
|38,06889
|36,62278
|7
|2,6
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:41:12 26-10-2025
|38,0805
|36,6177
|5
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|04:21:53 26-10-2025
|38,25444
|38,60167
|7,65
|0,9
|Menemen (İzmir)
|04:19:56 26-10-2025
|38,54583
|26,94694
|10,78
|1,2
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:19:56 26-10-2025
|38,5467
|26,9232
|9,2
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:56:51 26-10-2025
|39,1737
|28,1158
|10,4
|1,7
|BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
|03:31:56 26-10-2025
|38,8747
|38,091
|5,4
|1,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:27:42 26-10-2025
|39,2172
|28,0345
|7,1
|0,9
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|03:13:49 26-10-2025
|39,1428
|28,079
|12,2
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:05:21 26-10-2025
|39,22028
|28,15333
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:05:21 26-10-2025
|39,1975
|28,1873
|17,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:00:32 26-10-2025
|39,27583
|28,11083
|10,68
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:00:31 26-10-2025
|39,2412
|28,0975
|11,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:59:00 26-10-2025
|39,24694
|28,12556
|7
|1,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:59:00 26-10-2025
|39,2468
|28,0995
|10,4
|2
|Simav (Kütahya)
|02:57:39 26-10-2025
|39,26861
|29,01056
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:57:39 26-10-2025
|39,2447
|29,006
|11,8
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|02:55:21 26-10-2025
|38,11389
|38,44417
|7
|1,6
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|02:55:20 26-10-2025
|38,0828
|38,4355
|6,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:53:45 26-10-2025
|39,25028
|28,11056
|7
|1,3
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:53:45 26-10-2025
|39,2537
|28,1343
|12,8
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:45:14 26-10-2025
|39,2337
|28,1265
|12,5
|1,4
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:39:34 26-10-2025
|37,9988
|36,3065
|4,1
|1,3
|Darende (Malatya)
|02:38:51 26-10-2025
|38,40944
|37,49083
|7
|1,4
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:38:50 26-10-2025
|38,3927
|37,476
|5
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|02:32:59 26-10-2025
|37,15778
|36,93417
|7
|1,6
|KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
|02:32:58 26-10-2025
|37,0923
|36,9637
|6,4
|1,6
|Ege Denizi - [06.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:29:03 26-10-2025
|39,48222
|25,99333
|7
|2,1
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|02:29:02 26-10-2025
|39,4905
|25,9115
|5,9
|2,4
|Nazilli (Aydın)
|02:22:39 26-10-2025
|38,07056
|28,43333
|7,71
|1,2
|KAHVEDERESI-NAZILLI (AYDIN)
|02:22:39 26-10-2025
|38,0805
|28,4362
|7,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:22:37 26-10-2025
|39,25694
|28,98611
|7
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|02:22:36 26-10-2025
|39,2558
|29,0102
|8,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:21:08 26-10-2025
|39,14667
|28,18889
|7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:21:08 26-10-2025
|39,1718
|28,2202
|10,4
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:18:11 26-10-2025
|39,1563
|28,158
|16,7
|1
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|02:12:17 26-10-2025
|37,0928
|28,591
|12,8
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:05:37 26-10-2025
|39,1763
|28,1452
|11,8
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:51:12 26-10-2025
|39,16861
|28,16278
|7
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:51:12 26-10-2025
|39,1802
|28,156
|9,5
|1,2
|Ula (Muğla)
|01:46:47 26-10-2025
|37,10139
|28,605
|7
|2,2
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|01:46:46 26-10-2025
|37,0857
|28,5973
|7
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:35:36 26-10-2025
|39,2372
|28,9795
|9,8
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:30:41 26-10-2025
|39,10833
|28,19417
|6,92
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:30:39 26-10-2025
|39,1617
|28,1328
|12,3
|1
