Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Eylül 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Eylül 2024

27 Eylül 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Eleşkirt (Ağrı) 00:04:01 27-09-2024 39,8275 42,80806 6,98 2,1
Darende (Malatya) 00:03:05 27-09-2024 38,41111 37,49083 7 2,4
Palandöken (Erzurum) 23:46:16 26-09-2024 39,76444 41,05139 11,97 1,5
Marmara Denizi - [19.59 km] Marmara (Balıkesir) 23:42:43 26-09-2024 40,80361 27,77806 7,05 1,2
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [06.43 km] Erdek (Balıkesir) 23:38:44 26-09-2024 40,40417 27,67028 11,99 1,5
Şabanözü (Çankırı) 23:30:25 26-09-2024 40,45778 33,4425 4,71 0,8
Tekman (Erzurum) 23:20:07 26-09-2024 39,62056 41,175 9,55 1,3
Ege Denizi - [03.91 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:19:28 26-09-2024 39,46167 26,2025 8,5 2
Karapınar (Konya) 23:14:26 26-09-2024 37,82028 33,26694 7 1,8
Kargı (Çorum) 23:13:52 26-09-2024 41,145 34,30417 9,69 1,2
Haskovo, Hasköy (Bulgaristan) - [43.01 km] Merkez (Edirne) 22:49:56 26-09-2024 41,82361 25,83 6,28 1,7
Andırın (Kahramanmaraş) 22:45:29 26-09-2024 37,44 36,46361 7,64 1,4
Ege Denizi 22:32:25 26-09-2024 40,73667 25,40278 9,1 1,6
Antakya (Hatay) 22:27:01 26-09-2024 36,25417 36,095 6,99 1,6
Doğanşehir (Malatya) 22:26:54 26-09-2024 38,17306 37,82694 7,19 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:06:35 26-09-2024 38,26528 37,30194 6,08 1,7
Pütürge (Malatya) 21:42:01 26-09-2024 38,23472 38,65417 7,36 1,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:38:53 26-09-2024 37,25611 37,08972 10,44 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:29:52 26-09-2024 38,14167 37,55889 7 1,2
Eğirdir Gölü - [04.05 km] Senirkent (Isparta) 20:56:39 26-09-2024 38,17306 30,79389 7 1,2
Sincik (Adıyaman) 18:28:24 26-09-2024 38,10194 38,52917 7 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 17:50:38 26-09-2024 38,10389 38,28583 7 1,2
Tatvan (Bitlis) 17:46:21 26-09-2024 38,25194 42,56028 7,03 1,8
Pütürge (Malatya) 17:43:14 26-09-2024 38,25583 38,77222 9,52 1,2
Yedisu (Bingöl) 17:36:50 26-09-2024 39,41833 40,59278 7,09 2,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:32:50 26-09-2024 38,04833 37,25083 7 1,7
Divriği (Sivas) 17:18:15 26-09-2024 39,40306 38,19889 8,07 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 15:57:16 26-09-2024 39,66611 29,46833 7 1,4
Pütürge (Malatya) 15:46:24 26-09-2024 38,22583 38,65222 7,07 1,6
Kangal (Sivas) 15:36:42 26-09-2024 39,04861 37,45139 7,01 1,8
Hisarcık (Kütahya) 15:28:23 26-09-2024 39,22056 29,30167 7 0,8
Hisarcık (Kütahya) 15:18:54 26-09-2024 39,23639 29,27528 7 1
Efeler (Aydın) 15:16:33 26-09-2024 37,80556 27,80083 7 1,6
Alaşehir (Manisa) 14:40:46 26-09-2024 38,47139 28,48139 8,89 1,1
Çubuk (Ankara) 14:32:54 26-09-2024 40,16278 32,9075 7 1,4
Karaköprü (Şanlıurfa) 13:53:45 26-09-2024 37,13694 38,69278 7,01 2
İvrindi (Balıkesir) 13:27:04 26-09-2024 39,40222 27,34778 7 1,1
Hisarcık (Kütahya) 13:22:14 26-09-2024 39,2025 29,26333 7 1,2
Orhaneli (Bursa) 13:13:46 26-09-2024 39,89222 28,85 7,09 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:06:15 26-09-2024 39,46917 28,16083 11,37 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 13:02:39 26-09-2024 37,93528 36,27889 7 1,5
Kaynaşlı (Düzce) 12:42:04 26-09-2024 40,755 31,3525 7 1
Suşehri (Sivas) 12:11:43 26-09-2024 40,1175 38,21694 7,61 1,8
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [34.56 km] Akyaka (Kars) 11:54:20 26-09-2024 41,19389 43,89222 6,48 2
Pütürge (Malatya) 11:07:40 26-09-2024 38,12472 38,65583 10 1,3
Saimbeyli (Adana) 10:57:52 26-09-2024 37,98528 36,16833 9,03 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 10:32:04 26-09-2024 38,0175 36,90611 7 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 10:06:43 26-09-2024 37,86667 36,31694 7 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 09:48:24 26-09-2024 37,94361 36,21972 7 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 09:15:02 26-09-2024 37,43306 36,47361 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 09:05:22 26-09-2024 38,12972 38,53556 7 1,8
Ege Denizi 07:35:50 26-09-2024 40,77167 25,35667 7,37 1,4
Marmara Denizi - [07.59 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 07:24:02 26-09-2024 40,78417 27,46944 7,09 1,2
Marmara Denizi - [06.29 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 07:22:14 26-09-2024 40,81083 27,46972 7,23 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:39:28 26-09-2024 38,09083 37,24306 7,02 1,6
Ege Denizi 05:57:43 26-09-2024 40,78944 25,42333 14,24 1,4
Ege Denizi 05:46:38 26-09-2024 40,77222 25,36278 10,14 1,8
Ege Denizi 05:42:07 26-09-2024 40,79222 25,39556 14,19 1,5
Menteşe (Muğla) 05:32:43 26-09-2024 37,07194 28,30861 6,99 1,1
Bulanık (Muş) 04:11:31 26-09-2024 38,89417 42,19 9 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:53:47 26-09-2024 37,77333 36,59111 6,98 2,1
Yalvaç (Isparta) 03:40:57 26-09-2024 38,24528 31,16833 5,47 0,9
Tatvan (Bitlis) 03:16:29 26-09-2024 38,32333 42,57222 7,18 1,1
İmamoğlu (Adana) 02:17:24 26-09-2024 37,3375 35,525 27,07 2,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TOPRAKKALE-ELESKIRT (AGRI) 00:04:01 27-09-2024 39,8492 42,7927 7,6 2,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 00:03:06 27-09-2024 38,4412 37,5095 4,9 2,2
GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) 23:46:16 26-09-2024 39,7833 41,009 9 1,7
MARMARA DENIZI 23:42:43 26-09-2024 40,8168 27,7835 19,5 1,3
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 23:38:44 26-09-2024 40,432 27,6993 10,6 1,9
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 23:19:27 26-09-2024 39,4548 26,2107 5,4 2,2
BESAGIL-KARATAY (KONYA) 23:14:25 26-09-2024 37,8418 33,3117 5 2,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 22:58:38 26-09-2024 35,4618 25,6708 10,1 1,9
YUNANISTAN 22:53:09 26-09-2024 37,3668 23,2968 10 3,2
SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 22:45:28 26-09-2024 37,3823 36,5142 18,1 1,1
KESECIK-(HATAY) 22:27:01 26-09-2024 36,2548 36,0753 6,4 1,3
KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:06:35 26-09-2024 38,2993 37,2442 7,1 1,8
YUNANISTAN 21:56:35 26-09-2024 40,2858 24,1425 4,3 1,9
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 21:42:03 26-09-2024 38,2138 38,6587 5,4 1,7
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:38:53 26-09-2024 37,2607 37,0908 4,4 2,1
KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:30:29 26-09-2024 37,9945 36,6043 8,8 1,3
GARIP-SENIRKENT (ISPARTA) 20:56:39 26-09-2024 38,1535 30,7372 12,7 1,1
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:10:47 26-09-2024 38,075 37,7442 14 1,9
YUNANISTAN 19:07:29 26-09-2024 40,3135 24,0773 13,1 2,6
AKDENIZ 19:05:47 26-09-2024 35,2652 27,8157 10,4 2,1
KAGITHANE (ISTANBUL) 19:05:15 26-09-2024 41,1088 28,9445 0 0,9
AKYAR-(OSMANIYE) 18:56:22 26-09-2024 37,033 36,1985 5,9 1,2
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 18:16:49 26-09-2024 40,2393 31,7673 14,7 1,7
INCIRLI-HIZAN (BITLIS) 17:46:21 26-09-2024 38,276 42,5862 6,1 2,2
YEDISU (BINGOL) 17:36:50 26-09-2024 39,4505 40,5195 6,7 2,1
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:32:50 26-09-2024 38,0853 37,2413 4,1 1,7
AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS) 17:18:11 26-09-2024 39,5972 38,3115 17,8 1,5
DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) 15:57:15 26-09-2024 39,6357 29,3298 0 1,7
YENIKOY-KANGAL (SIVAS) 15:36:42 26-09-2024 39,0162 37,4528 8,3 2
KIRGIL-EMET (KUTAHYA) 15:18:54 26-09-2024 39,2608 29,3068 0 1,4
KADIKOY-(AYDIN) 15:16:33 26-09-2024 37,7913 27,8138 8,3 1,7
HAYALLI-KULA (MANISA) 14:40:45 26-09-2024 38,4807 28,4605 4,9 1,5
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 14:32:54 26-09-2024 40,1573 32,9448 8,3 1,7
KIZLARKALE-HORASAN (ERZURUM) 14:27:12 26-09-2024 40,198 42,0468 15,2 2,3
HACIMASLI-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 14:06:36 26-09-2024 41,1987 28,6613 7 1,2
KARAKOPRU-(SANLIURFA) 13:53:45 26-09-2024 37,1812 38,7968 0 2
YUKARIADA-BERGAMA (IZMIR) 13:27:05 26-09-2024 39,3888 27,347 5,5 1,4
ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA) 13:22:14 26-09-2024 39,2277 29,2303 0 1,6
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:02:37 26-09-2024 37,908 36,315 17,5 1,6
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:48:36 26-09-2024 39,6507 29,4502 0 1,8
GOKCEOREN-KULA (MANISA) 12:46:46 26-09-2024 38,5672 28,5325 2,5 1,3
DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) 12:42:04 26-09-2024 40,7648 31,3482 9,8 1,7
ESENYAKA-SUSEHRI (SIVAS) 12:11:42 26-09-2024 40,1202 38,2337 6 2,3
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:32:02 26-09-2024 38,1092 36,9527 5,4 1,7
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:48:23 26-09-2024 37,9638 36,2602 5,4 1,9
EGE DENIZI 07:35:48 26-09-2024 40,8222 25,3755 5,5 1,6
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 07:24:02 26-09-2024 40,7742 27,4717 14,8 1,4
YENIKOY-(TEKIRDAG) 07:22:14 26-09-2024 40,7738 27,4302 18,8 1,6
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:39:27 26-09-2024 38,1003 37,1948 7,3 1,7
EGE DENIZI 05:57:40 26-09-2024 40,8232 25,316 7,8 1,5
EGE DENIZI 05:46:37 26-09-2024 40,7727 25,4062 5 2
EGE DENIZI 05:42:05 26-09-2024 40,7985 25,3695 2,4 1,7
KUYUCAK-(MUGLA) 05:32:43 26-09-2024 37,066 28,3003 13,1 1,3
ALABALIK-VARTO (MUS) 04:49:35 26-09-2024 39,3215 41,1505 5,3 2
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 04:41:21 26-09-2024 38,4978 37,2635 11,6 1,4
AKDENIZ 04:40:50 26-09-2024 35,5643 27,1425 15,4 2,5
NAZIK-AHLAT (BITLIS) 04:32:51 26-09-2024 38,8668 42,1215 5,8 1,9
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 03:53:47 26-09-2024 37,7697 36,5502 7 2
YAGCILAR-YALVAC (ISPARTA) 03:40:55 26-09-2024 38,2607 31,1485 17,4 1,2
KISIKLI-TATVAN (BITLIS) 03:16:28 26-09-2024 38,2828 42,5665 8,7 1,6
UCTEPE-IMAMOGLU (ADANA) 02:17:23 26-09-2024 37,386 35,5403 21 2,3

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