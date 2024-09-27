Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Eylül 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 27 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
27 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Eleşkirt (Ağrı)
|00:04:01 27-09-2024
|39,8275
|42,80806
|6,98
|2,1
|Darende (Malatya)
|00:03:05 27-09-2024
|38,41111
|37,49083
|7
|2,4
|Palandöken (Erzurum)
|23:46:16 26-09-2024
|39,76444
|41,05139
|11,97
|1,5
|Marmara Denizi - [19.59 km] Marmara (Balıkesir)
|23:42:43 26-09-2024
|40,80361
|27,77806
|7,05
|1,2
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [06.43 km] Erdek (Balıkesir)
|23:38:44 26-09-2024
|40,40417
|27,67028
|11,99
|1,5
|Şabanözü (Çankırı)
|23:30:25 26-09-2024
|40,45778
|33,4425
|4,71
|0,8
|Tekman (Erzurum)
|23:20:07 26-09-2024
|39,62056
|41,175
|9,55
|1,3
|Ege Denizi - [03.91 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:19:28 26-09-2024
|39,46167
|26,2025
|8,5
|2
|Karapınar (Konya)
|23:14:26 26-09-2024
|37,82028
|33,26694
|7
|1,8
|Kargı (Çorum)
|23:13:52 26-09-2024
|41,145
|34,30417
|9,69
|1,2
|Haskovo, Hasköy (Bulgaristan) - [43.01 km] Merkez (Edirne)
|22:49:56 26-09-2024
|41,82361
|25,83
|6,28
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|22:45:29 26-09-2024
|37,44
|36,46361
|7,64
|1,4
|Ege Denizi
|22:32:25 26-09-2024
|40,73667
|25,40278
|9,1
|1,6
|Antakya (Hatay)
|22:27:01 26-09-2024
|36,25417
|36,095
|6,99
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|22:26:54 26-09-2024
|38,17306
|37,82694
|7,19
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:06:35 26-09-2024
|38,26528
|37,30194
|6,08
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|21:42:01 26-09-2024
|38,23472
|38,65417
|7,36
|1,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:38:53 26-09-2024
|37,25611
|37,08972
|10,44
|2,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:29:52 26-09-2024
|38,14167
|37,55889
|7
|1,2
|Eğirdir Gölü - [04.05 km] Senirkent (Isparta)
|20:56:39 26-09-2024
|38,17306
|30,79389
|7
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|18:28:24 26-09-2024
|38,10194
|38,52917
|7
|0,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:50:38 26-09-2024
|38,10389
|38,28583
|7
|1,2
|Tatvan (Bitlis)
|17:46:21 26-09-2024
|38,25194
|42,56028
|7,03
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|17:43:14 26-09-2024
|38,25583
|38,77222
|9,52
|1,2
|Yedisu (Bingöl)
|17:36:50 26-09-2024
|39,41833
|40,59278
|7,09
|2,1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|17:32:50 26-09-2024
|38,04833
|37,25083
|7
|1,7
|Divriği (Sivas)
|17:18:15 26-09-2024
|39,40306
|38,19889
|8,07
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|15:57:16 26-09-2024
|39,66611
|29,46833
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|15:46:24 26-09-2024
|38,22583
|38,65222
|7,07
|1,6
|Kangal (Sivas)
|15:36:42 26-09-2024
|39,04861
|37,45139
|7,01
|1,8
|Hisarcık (Kütahya)
|15:28:23 26-09-2024
|39,22056
|29,30167
|7
|0,8
|Hisarcık (Kütahya)
|15:18:54 26-09-2024
|39,23639
|29,27528
|7
|1
|Efeler (Aydın)
|15:16:33 26-09-2024
|37,80556
|27,80083
|7
|1,6
|Alaşehir (Manisa)
|14:40:46 26-09-2024
|38,47139
|28,48139
|8,89
|1,1
|Çubuk (Ankara)
|14:32:54 26-09-2024
|40,16278
|32,9075
|7
|1,4
|Karaköprü (Şanlıurfa)
|13:53:45 26-09-2024
|37,13694
|38,69278
|7,01
|2
|İvrindi (Balıkesir)
|13:27:04 26-09-2024
|39,40222
|27,34778
|7
|1,1
|Hisarcık (Kütahya)
|13:22:14 26-09-2024
|39,2025
|29,26333
|7
|1,2
|Orhaneli (Bursa)
|13:13:46 26-09-2024
|39,89222
|28,85
|7,09
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:06:15 26-09-2024
|39,46917
|28,16083
|11,37
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:02:39 26-09-2024
|37,93528
|36,27889
|7
|1,5
|Kaynaşlı (Düzce)
|12:42:04 26-09-2024
|40,755
|31,3525
|7
|1
|Suşehri (Sivas)
|12:11:43 26-09-2024
|40,1175
|38,21694
|7,61
|1,8
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [34.56 km] Akyaka (Kars)
|11:54:20 26-09-2024
|41,19389
|43,89222
|6,48
|2
|Pütürge (Malatya)
|11:07:40 26-09-2024
|38,12472
|38,65583
|10
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|10:57:52 26-09-2024
|37,98528
|36,16833
|9,03
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:32:04 26-09-2024
|38,0175
|36,90611
|7
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:06:43 26-09-2024
|37,86667
|36,31694
|7
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:48:24 26-09-2024
|37,94361
|36,21972
|7
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|09:15:02 26-09-2024
|37,43306
|36,47361
|7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|09:05:22 26-09-2024
|38,12972
|38,53556
|7
|1,8
|Ege Denizi
|07:35:50 26-09-2024
|40,77167
|25,35667
|7,37
|1,4
|Marmara Denizi - [07.59 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|07:24:02 26-09-2024
|40,78417
|27,46944
|7,09
|1,2
|Marmara Denizi - [06.29 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|07:22:14 26-09-2024
|40,81083
|27,46972
|7,23
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:39:28 26-09-2024
|38,09083
|37,24306
|7,02
|1,6
|Ege Denizi
|05:57:43 26-09-2024
|40,78944
|25,42333
|14,24
|1,4
|Ege Denizi
|05:46:38 26-09-2024
|40,77222
|25,36278
|10,14
|1,8
|Ege Denizi
|05:42:07 26-09-2024
|40,79222
|25,39556
|14,19
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|05:32:43 26-09-2024
|37,07194
|28,30861
|6,99
|1,1
|Bulanık (Muş)
|04:11:31 26-09-2024
|38,89417
|42,19
|9
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|03:53:47 26-09-2024
|37,77333
|36,59111
|6,98
|2,1
|Yalvaç (Isparta)
|03:40:57 26-09-2024
|38,24528
|31,16833
|5,47
|0,9
|Tatvan (Bitlis)
|03:16:29 26-09-2024
|38,32333
|42,57222
|7,18
|1,1
|İmamoğlu (Adana)
|02:17:24 26-09-2024
|37,3375
|35,525
|27,07
|2,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|TOPRAKKALE-ELESKIRT (AGRI)
|00:04:01 27-09-2024
|39,8492
|42,7927
|7,6
|2,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|00:03:06 27-09-2024
|38,4412
|37,5095
|4,9
|2,2
|GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)
|23:46:16 26-09-2024
|39,7833
|41,009
|9
|1,7
|MARMARA DENIZI
|23:42:43 26-09-2024
|40,8168
|27,7835
|19,5
|1,3
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|23:38:44 26-09-2024
|40,432
|27,6993
|10,6
|1,9
|KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
|23:19:27 26-09-2024
|39,4548
|26,2107
|5,4
|2,2
|BESAGIL-KARATAY (KONYA)
|23:14:25 26-09-2024
|37,8418
|33,3117
|5
|2,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|22:58:38 26-09-2024
|35,4618
|25,6708
|10,1
|1,9
|YUNANISTAN
|22:53:09 26-09-2024
|37,3668
|23,2968
|10
|3,2
|SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|22:45:28 26-09-2024
|37,3823
|36,5142
|18,1
|1,1
|KESECIK-(HATAY)
|22:27:01 26-09-2024
|36,2548
|36,0753
|6,4
|1,3
|KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:06:35 26-09-2024
|38,2993
|37,2442
|7,1
|1,8
|YUNANISTAN
|21:56:35 26-09-2024
|40,2858
|24,1425
|4,3
|1,9
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|21:42:03 26-09-2024
|38,2138
|38,6587
|5,4
|1,7
|EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:38:53 26-09-2024
|37,2607
|37,0908
|4,4
|2,1
|KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:30:29 26-09-2024
|37,9945
|36,6043
|8,8
|1,3
|GARIP-SENIRKENT (ISPARTA)
|20:56:39 26-09-2024
|38,1535
|30,7372
|12,7
|1,1
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:10:47 26-09-2024
|38,075
|37,7442
|14
|1,9
|YUNANISTAN
|19:07:29 26-09-2024
|40,3135
|24,0773
|13,1
|2,6
|AKDENIZ
|19:05:47 26-09-2024
|35,2652
|27,8157
|10,4
|2,1
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|19:05:15 26-09-2024
|41,1088
|28,9445
|0
|0,9
|AKYAR-(OSMANIYE)
|18:56:22 26-09-2024
|37,033
|36,1985
|5,9
|1,2
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|18:16:49 26-09-2024
|40,2393
|31,7673
|14,7
|1,7
|INCIRLI-HIZAN (BITLIS)
|17:46:21 26-09-2024
|38,276
|42,5862
|6,1
|2,2
|YEDISU (BINGOL)
|17:36:50 26-09-2024
|39,4505
|40,5195
|6,7
|2,1
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17:32:50 26-09-2024
|38,0853
|37,2413
|4,1
|1,7
|AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS)
|17:18:11 26-09-2024
|39,5972
|38,3115
|17,8
|1,5
|DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)
|15:57:15 26-09-2024
|39,6357
|29,3298
|0
|1,7
|YENIKOY-KANGAL (SIVAS)
|15:36:42 26-09-2024
|39,0162
|37,4528
|8,3
|2
|KIRGIL-EMET (KUTAHYA)
|15:18:54 26-09-2024
|39,2608
|29,3068
|0
|1,4
|KADIKOY-(AYDIN)
|15:16:33 26-09-2024
|37,7913
|27,8138
|8,3
|1,7
|HAYALLI-KULA (MANISA)
|14:40:45 26-09-2024
|38,4807
|28,4605
|4,9
|1,5
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|14:32:54 26-09-2024
|40,1573
|32,9448
|8,3
|1,7
|KIZLARKALE-HORASAN (ERZURUM)
|14:27:12 26-09-2024
|40,198
|42,0468
|15,2
|2,3
|HACIMASLI-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)
|14:06:36 26-09-2024
|41,1987
|28,6613
|7
|1,2
|KARAKOPRU-(SANLIURFA)
|13:53:45 26-09-2024
|37,1812
|38,7968
|0
|2
|YUKARIADA-BERGAMA (IZMIR)
|13:27:05 26-09-2024
|39,3888
|27,347
|5,5
|1,4
|ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA)
|13:22:14 26-09-2024
|39,2277
|29,2303
|0
|1,6
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:02:37 26-09-2024
|37,908
|36,315
|17,5
|1,6
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:48:36 26-09-2024
|39,6507
|29,4502
|0
|1,8
|GOKCEOREN-KULA (MANISA)
|12:46:46 26-09-2024
|38,5672
|28,5325
|2,5
|1,3
|DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)
|12:42:04 26-09-2024
|40,7648
|31,3482
|9,8
|1,7
|ESENYAKA-SUSEHRI (SIVAS)
|12:11:42 26-09-2024
|40,1202
|38,2337
|6
|2,3
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:32:02 26-09-2024
|38,1092
|36,9527
|5,4
|1,7
|KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:48:23 26-09-2024
|37,9638
|36,2602
|5,4
|1,9
|EGE DENIZI
|07:35:48 26-09-2024
|40,8222
|25,3755
|5,5
|1,6
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|07:24:02 26-09-2024
|40,7742
|27,4717
|14,8
|1,4
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|07:22:14 26-09-2024
|40,7738
|27,4302
|18,8
|1,6
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|06:39:27 26-09-2024
|38,1003
|37,1948
|7,3
|1,7
|EGE DENIZI
|05:57:40 26-09-2024
|40,8232
|25,316
|7,8
|1,5
|EGE DENIZI
|05:46:37 26-09-2024
|40,7727
|25,4062
|5
|2
|EGE DENIZI
|05:42:05 26-09-2024
|40,7985
|25,3695
|2,4
|1,7
|KUYUCAK-(MUGLA)
|05:32:43 26-09-2024
|37,066
|28,3003
|13,1
|1,3
|ALABALIK-VARTO (MUS)
|04:49:35 26-09-2024
|39,3215
|41,1505
|5,3
|2
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|04:41:21 26-09-2024
|38,4978
|37,2635
|11,6
|1,4
|AKDENIZ
|04:40:50 26-09-2024
|35,5643
|27,1425
|15,4
|2,5
|NAZIK-AHLAT (BITLIS)
|04:32:51 26-09-2024
|38,8668
|42,1215
|5,8
|1,9
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|03:53:47 26-09-2024
|37,7697
|36,5502
|7
|2
|YAGCILAR-YALVAC (ISPARTA)
|03:40:55 26-09-2024
|38,2607
|31,1485
|17,4
|1,2
|KISIKLI-TATVAN (BITLIS)
|03:16:28 26-09-2024
|38,2828
|42,5665
|8,7
|1,6
|UCTEPE-IMAMOGLU (ADANA)
|02:17:23 26-09-2024
|37,386
|35,5403
|21
|2,3
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