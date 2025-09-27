Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Eylül 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

27 Eylül 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:09 27-09-2025 39,2552 28,1498 6,9 1,5
PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 22:45:02 27-09-2025 38,2167 38,7245 8,7 1,8
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 22:31:03 27-09-2025 38,4745 38,0652 5,8 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:47 27-09-2025 39,189 28,1367 7,9 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:37 27-09-2025 39,1833 28,1567 15,7 1,6
Erciş (Van) 20:35:13 27-09-2025 39,01444 43,58333 9,42 1,6
Erciş (Van) 20:34:22 27-09-2025 39,00722 43,58417 9,83 1,3
Altınözü (Hatay) 20:16:17 27-09-2025 36,12528 36,305 6,67 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:01 27-09-2025 39,24167 28,05806 7,19 2,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:01 27-09-2025 39,2138 28,049 11,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:28 27-09-2025 39,21639 28,16806 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:28 27-09-2025 39,1763 28,1138 13,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:03:49 27-09-2025 39,15583 28,19722 10,36 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:03:49 27-09-2025 39,1603 28,172 14,5 1,9
Gürün (Sivas) 20:02:58 27-09-2025 38,83361 37,37917 6,63 1,1
Ege Denizi - [05.74 km] Bodrum (Muğla) 19:53:47 27-09-2025 36,9825 27,38139 10,05 2,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 19:53:47 27-09-2025 36,9877 27,473 12,8 2,9
Ege Denizi - [06.24 km] Bodrum (Muğla) 19:52:02 27-09-2025 36,97639 27,39167 9,45 2,7
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 19:52:01 27-09-2025 36,9727 27,4512 19,2 3
YARIMCA-DARENDE (MALATYA) 19:40:45 27-09-2025 38,4828 37,373 4,2 1,5
Darende (Malatya) 19:40:44 27-09-2025 38,46611 37,34278 7,06 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:22:03 27-09-2025 39,22278 28,25278 7 1,2
Selim (Kars) 19:15:40 27-09-2025 40,56861 42,55806 7 3,7
ESENCE-SENKAYA (ERZURUM) 19:15:39 27-09-2025 40,6052 42,5352 3,8 3,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:57:39 27-09-2025 39,50694 28,15778 7,03 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 18:50:48 27-09-2025 37,43694 37,03111 6,51 2
SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) 18:50:48 27-09-2025 37,4427 37,013 5,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:21 27-09-2025 39,23972 28,14333 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:31:55 27-09-2025 39,17917 28,20167 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 18:04:35 27-09-2025 38,11111 36,58639 7,01 2,1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:04:35 27-09-2025 38,1252 36,622 5,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:43 27-09-2025 39,19972 28,18222 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:54:41 27-09-2025 39,173 28,111 8,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:19:50 27-09-2025 39,20222 28,20694 5,8 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:19:50 27-09-2025 39,1985 28,2022 10,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:15:56 27-09-2025 39,185 28,18972 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:15:56 27-09-2025 39,1548 28,1895 13,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:02:43 27-09-2025 39,19917 28,16028 7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:02:43 27-09-2025 39,2295 28,1392 7,9 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:26:27 27-09-2025 39,1572 28,1323 11,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:26:26 27-09-2025 39,14 28,15972 7,01 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:12:04 27-09-2025 39,1493 28,1765 14,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:12:03 27-09-2025 39,12583 28,14778 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:42:09 27-09-2025 39,21889 28,15139 7 1,4
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 14:41:24 27-09-2025 38,5847 28,2055 14,7 1,4
Karadeniz - [07.58 km] Ünye (Ordu) 14:30:11 27-09-2025 41,20167 37,21083 5,16 2,6
AKCAY-TERME (SAMSUN) 14:30:10 27-09-2025 41,2258 37,2147 7,1 2,8
Buldan (Denizli) 13:35:30 27-09-2025 37,99306 28,84778 9,18 2
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 13:35:30 27-09-2025 37,9847 28,8287 5,3 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:32:58 27-09-2025 39,48194 28,18778 7 1,6
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:32:58 27-09-2025 39,4617 28,119 7 1,8
Delice (Kırıkkale) 13:14:25 27-09-2025 40,18528 33,99694 12,53 1,4
BOZKOY-DELICE (KIRIKKALE) 13:14:25 27-09-2025 40,1115 34,0435 9,8 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:18 27-09-2025 39,1613 28,137 12,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:17 27-09-2025 39,16944 28,17167 7 1,8
Maden (Elazığ) 13:11:58 27-09-2025 38,48528 39,48917 7 1,2
DURMUSTEPE-MADEN (ELAZIG) 13:11:57 27-09-2025 38,4353 39,448 16,4 1,3
Merkez (Bayburt) 12:56:16 27-09-2025 40,32861 40,18056 7 1,7
TASKESEN-(BAYBURT) 12:56:15 27-09-2025 40,3047 40,1663 18,1 2,1
Soma (Manisa) 12:37:59 27-09-2025 39,24361 27,77694 6,93 1,4
OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) 12:37:58 27-09-2025 39,1277 27,6652 0 1,4
EGE DENIZI 12:37:19 27-09-2025 36,6603 25,6417 6 1,9
Akdeniz - [112.67 km] Marmaris (Muğla) 12:32:27 27-09-2025 35,62028 28,00194 20,76 2,4
AKDENIZ 12:32:27 27-09-2025 35,5488 27,785 11,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:29:14 27-09-2025 39,10056 28,21944 5,55 1,7
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 12:29:14 27-09-2025 39,097 28,1337 20,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:43 27-09-2025 39,17472 28,21972 6,88 1,8
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:42 27-09-2025 39,2345 28,255 7,1 2
Mazıdağı (Mardin) 12:15:08 27-09-2025 37,47083 40,33639 6,99 1,5
KAYACIK-DERIK (MARDIN) 12:15:05 27-09-2025 37,2963 40,1502 9,1 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:11:08 27-09-2025 38,29028 38,10917 6,95 1,4
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 12:11:07 27-09-2025 38,2315 38,1472 5 1,4
KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) 12:06:12 27-09-2025 36,2907 33,7143 0 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:56:20 27-09-2025 39,12083 28,21917 7,03 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:56:20 27-09-2025 39,169 28,1635 8,8 1,7
YUNANISTAN 11:24:52 27-09-2025 40,3358 24,1042 4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:49 27-09-2025 39,18083 28,21167 6,6 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:49 27-09-2025 39,208 28,1792 8,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:26 27-09-2025 39,145 28,20611 7,01 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:49:26 27-09-2025 39,1633 28,2203 8,1 1,5
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 09:43:20 27-09-2025 38,5108 37,3082 5 1,9
Darende (Malatya) 09:43:19 27-09-2025 38,47833 37,31806 7,02 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:22:26 27-09-2025 39,145 28,1178 14,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:22:25 27-09-2025 39,18417 28,16806 6,51 1,8
Gördes (Manisa) 09:01:41 27-09-2025 39,07056 28,21639 7 1,4
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 09:01:41 27-09-2025 39,0937 28,1355 15 1,4
ELMALI-PINARBASI (KAYSERI) 08:46:58 27-09-2025 38,58 36,2738 5,3 1,5
Pınarbaşı (Kayseri) 08:46:57 27-09-2025 38,60722 36,28389 13,3 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:39 27-09-2025 39,198 28,1878 7,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:38 27-09-2025 39,255 28,17083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:12:47 27-09-2025 39,19167 28,17583 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:12:47 27-09-2025 39,1742 28,1963 13 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:03:56 27-09-2025 39,15361 28,20083 7,17 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:44:29 27-09-2025 39,17222 28,21333 10,22 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:44:29 27-09-2025 39,1223 28,2478 14,6 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:42:32 27-09-2025 37,4475 37,08333 6,73 1,1
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 06:42:32 27-09-2025 37,3965 37,0943 6,4 1,3
Simav (Kütahya) 06:29:15 27-09-2025 39,24111 28,99444 9,47 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:29:14 27-09-2025 39,2522 28,976 7,5 1,7
Battalgazi (Malatya) 06:13:17 27-09-2025 38,14194 38,57333 7 1
PELITLI (MALATYA) 06:13:16 27-09-2025 38,2933 38,5958 25,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:09:51 27-09-2025 39,19194 28,2275 7 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:51 27-09-2025 39,218 28,2338 8,5 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:33 27-09-2025 39,1837 28,2328 16,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:38 27-09-2025 39,17944 28,1875 11,46 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:55:38 27-09-2025 39,1677 28,1662 9,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:25 27-09-2025 39,20639 28,20833 4,77 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:34:25 27-09-2025 39,1633 28,184 13,8 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:24:46 27-09-2025 39,1723 28,1425 10,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:45 27-09-2025 39,20611 28,14722 11,64 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:12 27-09-2025 39,1308 28,1915 13,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:11 27-09-2025 39,21 28,175 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:37 27-09-2025 39,1442 28,154 12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:36 27-09-2025 39,17444 28,17556 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 04:58:37 27-09-2025 37,9525 38,07194 15,33 2
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:58:36 27-09-2025 37,9525 38,0657 1,5 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:10 27-09-2025 39,1847 28,1577 9,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:09 27-09-2025 39,20944 28,16917 9,93 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:07 27-09-2025 39,2068 28,1972 9,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:06 27-09-2025 39,17222 28,1625 6,94 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:19:23 27-09-2025 39,149 28,1402 14,1 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:04:15 27-09-2025 39,175 28,1843 11,3 2,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:02 27-09-2025 39,1218 28,3203 12,6 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:25:42 27-09-2025 39,2245 28,1132 11,9 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:43 27-09-2025 39,234 28,0028 6,9 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:46 27-09-2025 39,1472 28,2723 9,1 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:06 27-09-2025 39,1797 28,1763 10 1,8
YAZOREN-SAVASTEPE (BALIKESIR) 03:02:35 27-09-2025 39,3408 27,7998 24,8 1
Doğanşehir (Malatya) 02:38:16 27-09-2025 37,97417 37,7325 7,7 2
ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:38:15 27-09-2025 37,9717 37,724 2,5 1,9
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [06.12 km] Erdek (Balıkesir) 02:28:24 27-09-2025 40,4075 27,62889 7 3,1
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 02:28:23 27-09-2025 40,3948 27,6453 12,1 3,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:58 27-09-2025 39,1052 28,1408 11 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:46:59 27-09-2025 39,1238 28,2233 12,9 1,3
Ege Denizi 01:16:37 27-09-2025 38,38333 24,59167 7 3,8
YUNANISTAN 01:16:27 27-09-2025 38,4085 24,0827 9,5 3,8
Doğanşehir (Malatya) 01:10:23 27-09-2025 38,05 37,73167 7 2,5
KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:10:23 27-09-2025 38,0445 37,79 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:43 27-09-2025 39,21806 28,11722 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:43 27-09-2025 39,1905 28,0842 15,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:44:30 27-09-2025 39,11 28,16528 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:41:49 27-09-2025 39,11083 28,24306 7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:41:48 27-09-2025 39,1027 28,217 23,6 1,3
Simav (Kütahya) 00:34:03 27-09-2025 39,27222 28,95611 10,02 1,2
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 00:32:13 27-09-2025 36,4942 29,0347 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:03 27-09-2025 39,13472 28,15917 5,28 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:01 27-09-2025 39,1797 28,1557 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:06 27-09-2025 39,18028 28,18222 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:19:05 27-09-2025 39,1883 28,1605 11,1 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:09 27-09-2025 39,2552 28,1498 6,9 1,5
PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 22:45:02 27-09-2025 38,2167 38,7245 8,7 1,8
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 22:31:03 27-09-2025 38,4745 38,0652 5,8 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:47 27-09-2025 39,189 28,1367 7,9 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:37 27-09-2025 39,1833 28,1567 15,7 1,6
Erciş (Van) 20:35:13 27-09-2025 39,01444 43,58333 9,42 1,6
Erciş (Van) 20:34:22 27-09-2025 39,00722 43,58417 9,83 1,3
Altınözü (Hatay) 20:16:17 27-09-2025 36,12528 36,305 6,67 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:01 27-09-2025 39,24167 28,05806 7,19 2,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:01 27-09-2025 39,2138 28,049 11,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:05:28 27-09-2025 39,21639 28,16806 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:28 27-09-2025 39,1763 28,1138 13,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:03:49 27-09-2025 39,15583 28,19722 10,36 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:03:49 27-09-2025 39,1603 28,172 14,5 1,9
Gürün (Sivas) 20:02:58 27-09-2025 38,83361 37,37917 6,63 1,1
Ege Denizi - [05.74 km] Bodrum (Muğla) 19:53:47 27-09-2025 36,9825 27,38139 10,05 2,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 19:53:47 27-09-2025 36,9877 27,473 12,8 2,9
Ege Denizi - [06.24 km] Bodrum (Muğla) 19:52:02 27-09-2025 36,97639 27,39167 9,45 2,7
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 19:52:01 27-09-2025 36,9727 27,4512 19,2 3
YARIMCA-DARENDE (MALATYA) 19:40:45 27-09-2025 38,4828 37,373 4,2 1,5
Darende (Malatya) 19:40:44 27-09-2025 38,46611 37,34278 7,06 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:22:03 27-09-2025 39,22278 28,25278 7 1,2
Selim (Kars) 19:15:40 27-09-2025 40,56861 42,55806 7 3,7
ESENCE-SENKAYA (ERZURUM) 19:15:39 27-09-2025 40,6052 42,5352 3,8 3,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:57:39 27-09-2025 39,50694 28,15778 7,03 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 18:50:48 27-09-2025 37,43694 37,03111 6,51 2
SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) 18:50:48 27-09-2025 37,4427 37,013 5,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:50:21 27-09-2025 39,23972 28,14333 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:31:55 27-09-2025 39,17917 28,20167 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 18:04:35 27-09-2025 38,11111 36,58639 7,01 2,1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:04:35 27-09-2025 38,1252 36,622 5,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:43 27-09-2025 39,19972 28,18222 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:54:41 27-09-2025 39,173 28,111 8,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:19:50 27-09-2025 39,20222 28,20694 5,8 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:19:50 27-09-2025 39,1985 28,2022 10,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:15:56 27-09-2025 39,185 28,18972 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:15:56 27-09-2025 39,1548 28,1895 13,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:02:43 27-09-2025 39,19917 28,16028 7 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:02:43 27-09-2025 39,2295 28,1392 7,9 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:26:27 27-09-2025 39,1572 28,1323 11,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:26:26 27-09-2025 39,14 28,15972 7,01 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:12:04 27-09-2025 39,1493 28,1765 14,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:12:03 27-09-2025 39,12583 28,14778 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:42:09 27-09-2025 39,21889 28,15139 7 1,4
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 14:41:24 27-09-2025 38,5847 28,2055 14,7 1,4
Karadeniz - [07.58 km] Ünye (Ordu) 14:30:11 27-09-2025 41,20167 37,21083 5,16 2,6
AKCAY-TERME (SAMSUN) 14:30:10 27-09-2025 41,2258 37,2147 7,1 2,8
Buldan (Denizli) 13:35:30 27-09-2025 37,99306 28,84778 9,18 2
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 13:35:30 27-09-2025 37,9847 28,8287 5,3 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 13:32:58 27-09-2025 39,48194 28,18778 7 1,6
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:32:58 27-09-2025 39,4617 28,119 7 1,8
Delice (Kırıkkale) 13:14:25 27-09-2025 40,18528 33,99694 12,53 1,4
BOZKOY-DELICE (KIRIKKALE) 13:14:25 27-09-2025 40,1115 34,0435 9,8 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:18 27-09-2025 39,1613 28,137 12,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:17 27-09-2025 39,16944 28,17167 7 1,8
Maden (Elazığ) 13:11:58 27-09-2025 38,48528 39,48917 7 1,2
DURMUSTEPE-MADEN (ELAZIG) 13:11:57 27-09-2025 38,4353 39,448 16,4 1,3
Merkez (Bayburt) 12:56:16 27-09-2025 40,32861 40,18056 7 1,7
TASKESEN-(BAYBURT) 12:56:15 27-09-2025 40,3047 40,1663 18,1 2,1
Soma (Manisa) 12:37:59 27-09-2025 39,24361 27,77694 6,93 1,4
OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) 12:37:58 27-09-2025 39,1277 27,6652 0 1,4
EGE DENIZI 12:37:19 27-09-2025 36,6603 25,6417 6 1,9
Akdeniz - [112.67 km] Marmaris (Muğla) 12:32:27 27-09-2025 35,62028 28,00194 20,76 2,4
AKDENIZ 12:32:27 27-09-2025 35,5488 27,785 11,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:29:14 27-09-2025 39,10056 28,21944 5,55 1,7
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 12:29:14 27-09-2025 39,097 28,1337 20,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:43 27-09-2025 39,17472 28,21972 6,88 1,8
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:42 27-09-2025 39,2345 28,255 7,1 2
Mazıdağı (Mardin) 12:15:08 27-09-2025 37,47083 40,33639 6,99 1,5
KAYACIK-DERIK (MARDIN) 12:15:05 27-09-2025 37,2963 40,1502 9,1 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:11:08 27-09-2025 38,29028 38,10917 6,95 1,4
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 12:11:07 27-09-2025 38,2315 38,1472 5 1,4
KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) 12:06:12 27-09-2025 36,2907 33,7143 0 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:56:20 27-09-2025 39,12083 28,21917 7,03 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:56:20 27-09-2025 39,169 28,1635 8,8 1,7
YUNANISTAN 11:24:52 27-09-2025 40,3358 24,1042 4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:49 27-09-2025 39,18083 28,21167 6,6 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:49 27-09-2025 39,208 28,1792 8,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:26 27-09-2025 39,145 28,20611 7,01 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:49:26 27-09-2025 39,1633 28,2203 8,1 1,5
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 09:43:20 27-09-2025 38,5108 37,3082 5 1,9
Darende (Malatya) 09:43:19 27-09-2025 38,47833 37,31806 7,02 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:22:26 27-09-2025 39,145 28,1178 14,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:22:25 27-09-2025 39,18417 28,16806 6,51 1,8
Gördes (Manisa) 09:01:41 27-09-2025 39,07056 28,21639 7 1,4
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 09:01:41 27-09-2025 39,0937 28,1355 15 1,4
ELMALI-PINARBASI (KAYSERI) 08:46:58 27-09-2025 38,58 36,2738 5,3 1,5
Pınarbaşı (Kayseri) 08:46:57 27-09-2025 38,60722 36,28389 13,3 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:39 27-09-2025 39,198 28,1878 7,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:38 27-09-2025 39,255 28,17083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:12:47 27-09-2025 39,19167 28,17583 7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:12:47 27-09-2025 39,1742 28,1963 13 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:03:56 27-09-2025 39,15361 28,20083 7,17 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:44:29 27-09-2025 39,17222 28,21333 10,22 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:44:29 27-09-2025 39,1223 28,2478 14,6 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:42:32 27-09-2025 37,4475 37,08333 6,73 1,1
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 06:42:32 27-09-2025 37,3965 37,0943 6,4 1,3
Simav (Kütahya) 06:29:15 27-09-2025 39,24111 28,99444 9,47 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:29:14 27-09-2025 39,2522 28,976 7,5 1,7
Battalgazi (Malatya) 06:13:17 27-09-2025 38,14194 38,57333 7 1
PELITLI (MALATYA) 06:13:16 27-09-2025 38,2933 38,5958 25,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:09:51 27-09-2025 39,19194 28,2275 7 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:51 27-09-2025 39,218 28,2338 8,5 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:33 27-09-2025 39,1837 28,2328 16,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:38 27-09-2025 39,17944 28,1875 11,46 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:55:38 27-09-2025 39,1677 28,1662 9,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:34:25 27-09-2025 39,20639 28,20833 4,77 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:34:25 27-09-2025 39,1633 28,184 13,8 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:24:46 27-09-2025 39,1723 28,1425 10,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:45 27-09-2025 39,20611 28,14722 11,64 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:12 27-09-2025 39,1308 28,1915 13,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:11 27-09-2025 39,21 28,175 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:37 27-09-2025 39,1442 28,154 12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:36 27-09-2025 39,17444 28,17556 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 04:58:37 27-09-2025 37,9525 38,07194 15,33 2
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:58:36 27-09-2025 37,9525 38,0657 1,5 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:10 27-09-2025 39,1847 28,1577 9,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:09 27-09-2025 39,20944 28,16917 9,93 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:07 27-09-2025 39,2068 28,1972 9,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:06 27-09-2025 39,17222 28,1625 6,94 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:19:23 27-09-2025 39,149 28,1402 14,1 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:04:15 27-09-2025 39,175 28,1843 11,3 2,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:02 27-09-2025 39,1218 28,3203 12,6 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:25:42 27-09-2025 39,2245 28,1132 11,9 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:43 27-09-2025 39,234 28,0028 6,9 1,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:46 27-09-2025 39,1472 28,2723 9,1 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:12:06 27-09-2025 39,1797 28,1763 10 1,8
YAZOREN-SAVASTEPE (BALIKESIR) 03:02:35 27-09-2025 39,3408 27,7998 24,8 1
Doğanşehir (Malatya) 02:38:16 27-09-2025 37,97417 37,7325 7,7 2
ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:38:15 27-09-2025 37,9717 37,724 2,5 1,9
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [06.12 km] Erdek (Balıkesir) 02:28:24 27-09-2025 40,4075 27,62889 7 3,1
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 02:28:23 27-09-2025 40,3948 27,6453 12,1 3,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:58 27-09-2025 39,1052 28,1408 11 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:46:59 27-09-2025 39,1238 28,2233 12,9 1,3
Ege Denizi 01:16:37 27-09-2025 38,38333 24,59167 7 3,8
YUNANISTAN 01:16:27 27-09-2025 38,4085 24,0827 9,5 3,8
Doğanşehir (Malatya) 01:10:23 27-09-2025 38,05 37,73167 7 2,5
KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:10:23 27-09-2025 38,0445 37,79 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:43 27-09-2025 39,21806 28,11722 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:43 27-09-2025 39,1905 28,0842 15,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:44:30 27-09-2025 39,11 28,16528 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:41:49 27-09-2025 39,11083 28,24306 7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:41:48 27-09-2025 39,1027 28,217 23,6 1,3
Simav (Kütahya) 00:34:03 27-09-2025 39,27222 28,95611 10,02 1,2
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 00:32:13 27-09-2025 36,4942 29,0347 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:27:03 27-09-2025 39,13472 28,15917 5,28 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:01 27-09-2025 39,1797 28,1557 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:06 27-09-2025 39,18028 28,18222 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:19:05 27-09-2025 39,1883 28,1605 11,1 1,8
