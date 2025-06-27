Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Haziran 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 27 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
27 Haziran 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGE DENIZI
|23:59:38 26-06-2025
|39,1228
|25,8018
|11,9
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|23:41:26 26-06-2025
|38,16167
|38,63944
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:24:33 26-06-2025
|38,30111
|37,55167
|7,03
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:04:38 26-06-2025
|39,23361
|28,98944
|7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:04:38 26-06-2025
|39,2207
|29,0292
|3,6
|1,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|23:01:58 26-06-2025
|38,12139
|37,13194
|7,16
|1,7
|Ulaş (Sivas)
|22:51:39 26-06-2025
|39,44167
|37,31667
|7
|1,4
|Çerkeş (Çankırı)
|22:39:53 26-06-2025
|40,73611
|32,93361
|8,82
|1
|Kiğı (Bingöl)
|21:59:35 26-06-2025
|39,22944
|40,29083
|7
|3
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|21:59:35 26-06-2025
|39,27
|40,2397
|8,8
|3,2
|Ege Denizi - [07.84 km] Karaburun (İzmir)
|21:44:48 26-06-2025
|38,72
|26,50972
|12,96
|2,4
|EGE DENIZI
|21:44:47 26-06-2025
|38,722
|26,4938
|15,7
|2,4
|Ege Denizi - [25.98 km] Dikili (İzmir)
|21:35:23 26-06-2025
|39,04111
|26,525
|7
|1
|Menteşe (Muğla)
|21:15:48 26-06-2025
|37,15556
|28,75278
|8,99
|1,1
|Refahiye (Erzincan)
|21:08:54 26-06-2025
|39,99
|38,76139
|7
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|20:55:25 26-06-2025
|37,36111
|36,40611
|7
|1,4
|Merkez (Bolu)
|20:41:08 26-06-2025
|40,7525
|31,72861
|11,21
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:36:23 26-06-2025
|39,18528
|28,85694
|6,98
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:36:20 26-06-2025
|39,2435
|28,9785
|6,7
|2,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:21:37 26-06-2025
|38,23417
|38,16056
|7
|1,2
|Ege Denizi - [41.32 km] Datça (Muğla)
|19:48:38 26-06-2025
|36,43361
|27,11778
|17,75
|1,6
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:36:21 26-06-2025
|38,14
|36,6335
|5,2
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:36:20 26-06-2025
|38,15556
|36,60778
|6,99
|2,3
|Ege Denizi - [23.03 km] Dikili (İzmir)
|18:05:06 26-06-2025
|39,00389
|26,55611
|6,69
|2,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|18:05:05 26-06-2025
|38,9942
|26,5173
|8,4
|2,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:04:54 26-06-2025
|39,47444
|28,17667
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:03:00 26-06-2025
|39,44056
|28,11278
|7
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|18:00:32 26-06-2025
|38,03722
|37,67472
|5,15
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:43:36 26-06-2025
|38,07389
|36,35306
|6,81
|1,4
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:43:35 26-06-2025
|38,1428
|36,5893
|18,9
|1,8
|Ulubey (Uşak)
|17:31:52 26-06-2025
|38,47056
|29,135
|7
|1
|Ulaş (Sivas)
|16:34:07 26-06-2025
|39,435
|37,31917
|7
|3,9
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|16:34:07 26-06-2025
|39,435
|37,2762
|7,4
|4
|Ulaş (Sivas)
|16:27:04 26-06-2025
|39,43667
|37,31667
|7
|2,2
|Büyükorhan (Bursa)
|16:17:56 26-06-2025
|39,82889
|28,80278
|7,76
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:04:27 26-06-2025
|38,07111
|36,60861
|7
|1,5
|Çatalca (İstanbul)
|15:29:13 26-06-2025
|41,16472
|28,39056
|7
|1
|Kırıkhan (Hatay)
|15:15:44 26-06-2025
|36,62278
|36,40861
|7
|1,9
|DORTYOL (HATAY)
|15:15:37 26-06-2025
|36,8553
|36,2108
|24,9
|1,7
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|15:02:04 26-06-2025
|37,50194
|37,405
|7
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|14:50:22 26-06-2025
|38,38278
|38,9775
|7
|1,2
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|14:50:16 26-06-2025
|38,2312
|38,6193
|5,3
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|14:49:04 26-06-2025
|38,38639
|38,94028
|7
|1,2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|14:42:47 26-06-2025
|37,68083
|37,50361
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|13:56:27 26-06-2025
|39,17139
|28,9475
|6,54
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|13:56:25 26-06-2025
|39,2007
|29,0698
|14,8
|1,5
|Marmara Denizi - [24.45 km] Silivri (İstanbul)
|13:10:53 26-06-2025
|40,84667
|28,27389
|14,02
|1,9
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|13:10:53 26-06-2025
|40,837
|28,2683
|22,7
|2,2
|Simav (Kütahya)
|12:42:55 26-06-2025
|39,24944
|28,98
|7,28
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:42:55 26-06-2025
|39,257
|28,9743
|7,6
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|12:35:52 26-06-2025
|38,27389
|38,70917
|12,05
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:28:05 26-06-2025
|38,29167
|38,155
|7
|0,9
|Çubuk (Ankara)
|12:19:06 26-06-2025
|40,15361
|32,98417
|6,51
|1,7
|Simav (Kütahya)
|12:15:34 26-06-2025
|39,25528
|28,925
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|12:13:44 26-06-2025
|39,25333
|28,96417
|6,79
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|12:05:59 26-06-2025
|38,70556
|39,14444
|7,57
|0,9
|Köyceğiz (Muğla)
|11:54:28 26-06-2025
|36,95528
|28,85222
|7,13
|1
|Simav (Kütahya)
|11:25:53 26-06-2025
|39,30083
|28,93639
|7
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|11:08:56 26-06-2025
|39,2115
|29,008
|12,7
|2
|SENKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|11:07:36 26-06-2025
|39,4107
|28,9425
|20,9
|2,1
|Simav (Kütahya)
|11:02:27 26-06-2025
|39,23472
|28,975
|11,64
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:02:27 26-06-2025
|39,2482
|28,9622
|5
|3,3
|Merkez (Adıyaman)
|11:01:41 26-06-2025
|37,73361
|38,10972
|7
|1,8
|Marmara Denizi - [18.40 km] Silivri (İstanbul)
|10:38:53 26-06-2025
|40,90389
|28,23944
|7,52
|1,5
|Divriği (Sivas)
|10:25:08 26-06-2025
|39,55861
|38,24
|9,89
|2,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:16:16 26-06-2025
|38,25139
|38,09694
|7,44
|1,5
|Bulanık (Muş)
|10:06:09 26-06-2025
|39,03444
|42,20361
|15,75
|1,5
|ESENLER-VARTO (MUS)
|10:06:03 26-06-2025
|39,0823
|41,8727
|23,4
|2,3
|Milas (Muğla)
|09:41:36 26-06-2025
|37,22222
|27,79444
|7
|1,6
|ASLANYAKA-MILAS (MUGLA)
|09:41:35 26-06-2025
|37,2352
|27,8288
|12,3
|1,8
|AKPINAR-EYUP (ISTANBUL)
|09:36:57 26-06-2025
|41,313
|28,794
|0
|1,5
|MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:29:02 26-06-2025
|38,1208
|36,4995
|29,8
|1,8
|Bozkurt (Denizli)
|09:21:39 26-06-2025
|37,86222
|29,49139
|7
|1,8
|CARDAK (DENIZLI)
|09:21:37 26-06-2025
|37,8058
|29,6475
|21,4
|1,6
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|08:49:37 26-06-2025
|36,1803
|27,8325
|9,9
|1,7
|Ege Denizi - [89.94 km] Datça (Muğla)
|08:49:34 26-06-2025
|35,89306
|27,6475
|7,37
|1,9
|Savaştepe (Balıkesir)
|08:39:17 26-06-2025
|39,45472
|27,70667
|7
|2,1
|GUVEMKUCUKTARLA-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|08:39:17 26-06-2025
|39,4628
|27,7133
|13,8
|2,1
|Merkez (Düzce)
|08:36:11 26-06-2025
|40,79278
|31,07
|7,48
|1,8
|ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
|08:36:10 26-06-2025
|40,7958
|31,0448
|8
|1,9
|Başkale (Van)
|08:28:39 26-06-2025
|37,77361
|43,90222
|7
|2,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|08:22:19 26-06-2025
|37,4
|37,14417
|9,99
|1,7
|Dalaman (Muğla)
|07:48:55 26-06-2025
|36,84111
|28,79667
|24,02
|1,2
|Ulaş (Sivas)
|07:03:03 26-06-2025
|39,41389
|37,2925
|6,99
|1,6
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|07:03:02 26-06-2025
|39,413
|37,278
|9,1
|1,8
|Bulanık (Muş)
|06:37:33 26-06-2025
|39,15194
|42,0175
|7
|1,6
|DEGIRMENSUYU-BULANIK (MUS)
|06:37:31 26-06-2025
|39,162
|42,1215
|18,4
|1,4
|Ezine (Çanakkale)
|05:41:12 26-06-2025
|39,68833
|26,18722
|7
|1
|TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE)
|05:41:11 26-06-2025
|39,6763
|26,1767
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|05:40:40 26-06-2025
|38,47528
|38,0475
|7
|1,1
|Ezine (Çanakkale)
|05:40:09 26-06-2025
|39,68028
|26,20083
|7,03
|1,5
|TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE)
|05:40:08 26-06-2025
|39,6618
|26,1648
|6,5
|1,7
|Demirözü (Bayburt)
|05:37:35 26-06-2025
|39,92694
|39,81361
|6,98
|1
|Ege Denizi - [10.75 km] Karaburun (İzmir)
|05:31:15 26-06-2025
|38,76056
|26,40417
|6,99
|1,5
|EGE DENIZI
|05:31:13 26-06-2025
|38,7715
|26,4358
|6,7
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:27:40 26-06-2025
|38,10694
|36,62722
|6,99
|1,6
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:27:39 26-06-2025
|38,1043
|36,6533
|6,7
|1,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|05:23:33 26-06-2025
|38,02472
|37,36694
|7,01
|1,8
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|05:23:32 26-06-2025
|38,0397
|37,4483
|5
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|05:18:03 26-06-2025
|37,21806
|28,38194
|7
|1,4
|MUGLA (MUGLA)
|05:18:01 26-06-2025
|37,237
|28,3672
|3,7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|05:07:01 26-06-2025
|38,13528
|38,60194
|7
|2
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|05:07:00 26-06-2025
|38,1752
|38,6077
|8,9
|2
|Seydikemer (Muğla)
|04:33:49 26-06-2025
|36,67833
|29,37722
|6,94
|1,5
|SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA)
|04:33:48 26-06-2025
|36,7032
|29,3918
|7,1
|1,5
|Ege Denizi - [10.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:33:33 26-06-2025
|39,62556
|26,06528
|10,96
|1,5
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|04:33:31 26-06-2025
|39,6418
|26,0207
|2,4
|1,7
|Ulaş (Sivas)
|04:26:29 26-06-2025
|39,42694
|37,29722
|7
|1,5
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|04:26:28 26-06-2025
|39,4108
|37,2603
|14,5
|1,6
|Keçiborlu (Isparta)
|04:16:13 26-06-2025
|37,92389
|30,33278
|15,41
|1,3
|GUMUSGUN-GONEN (ISPARTA)
|04:16:11 26-06-2025
|37,9282
|30,3835
|7,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|04:06:37 26-06-2025
|39,20583
|29,00917
|12,17
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|04:06:37 26-06-2025
|39,1985
|29,0423
|11,7
|1,3
|Gediz (Kütahya)
|03:44:05 26-06-2025
|39,05472
|29,55528
|6,97
|1
|Sungurlu (Çorum)
|03:28:11 26-06-2025
|40,20139
|34,22917
|4,81
|1,5
|TERZILI-SUNGURLU (CORUM)
|03:28:10 26-06-2025
|40,207
|34,1963
|7,8
|1,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|03:03:22 26-06-2025
|38,05611
|37,42278
|6,69
|1,1
|EGE DENIZI
|02:57:49 26-06-2025
|37,8357
|26,7385
|5,2
|2,2
|Ege Denizi - [29.74 km] Seferihisar (İzmir)
|02:57:48 26-06-2025
|37,83333
|26,75611
|7,68
|2,2
|Menderes (İzmir)
|02:50:20 26-06-2025
|38,11389
|27,10833
|7
|1,1
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|02:46:27 26-06-2025
|37,6507
|35,9323
|12
|1,9
|Kozan (Adana)
|02:46:26 26-06-2025
|37,63861
|35,99
|12,47
|1,9
|Simav (Kütahya)
|02:45:23 26-06-2025
|39,17333
|28,98111
|11,66
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|02:37:20 26-06-2025
|38,09083
|37,8375
|4,78
|1
|Konyaaltı (Antalya)
|02:22:28 26-06-2025
|36,81917
|30,40694
|8,66
|1,4
|Ege Denizi - [31.34 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:06:52 26-06-2025
|39,38444
|25,72306
|7,22
|1,3
|EGE DENIZI
|02:06:50 26-06-2025
|39,3428
|25,6535
|8,7
|1,6
|Dursunbey (Balıkesir)
|01:41:47 26-06-2025
|39,435
|28,6075
|7
|1,6
|ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|01:41:47 26-06-2025
|39,4208
|28,6213
|7,8
|1,7
|Kırkağaç (Manisa)
|01:39:46 26-06-2025
|39,09306
|27,77389
|9,88
|1
|Merkez (Ağrı)
|01:37:54 26-06-2025
|39,67472
|43,09361
|7
|1,2
|ASAGIYOLDUZU-(AGRI)
|01:37:51 26-06-2025
|39,7833
|43,0587
|23,4
|1,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|01:33:46 26-06-2025
|38,03583
|37,27472
|7,01
|1
|Ege Denizi - [32.50 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:23:16 26-06-2025
|39,39139
|25,70583
|7,61
|1,4
|EGE DENIZI
|01:23:14 26-06-2025
|39,3348
|25,6443
|8,2
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|01:20:33 26-06-2025
|38,22139
|38,635
|9,29
|1,1
|Ege Denizi - [06.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:11:18 26-06-2025
|39,63833
|26,10306
|7
|1
|Merkez (Bayburt)
|01:08:35 26-06-2025
|40,12722
|40,55611
|7
|0,8
|Marmara Denizi - [24.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01:03:30 26-06-2025
|40,84778
|28,20444
|10,25
|1,5
|MARMARA DENIZI
|01:03:28 26-06-2025
|40,8238
|28,1627
|13,3
|1,8
|Pasinler (Erzurum)
|00:56:47 26-06-2025
|39,8425
|41,45167
|7,06
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:43:51 26-06-2025
|38,02444
|37,67583
|7
|1
|Merkez (Amasya)
|00:37:54 26-06-2025
|40,7425
|35,78417
|9,32
|1,2
|Selçuk (İzmir)
|00:35:20 26-06-2025
|37,93694
|27,40778
|7
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGE DENIZI
|23:59:38 26-06-2025
|39,1228
|25,8018
|11,9
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|23:41:26 26-06-2025
|38,16167
|38,63944
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:24:33 26-06-2025
|38,30111
|37,55167
|7,03
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:04:38 26-06-2025
|39,23361
|28,98944
|7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|23:04:38 26-06-2025
|39,2207
|29,0292
|3,6
|1,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|23:01:58 26-06-2025
|38,12139
|37,13194
|7,16
|1,7
|Ulaş (Sivas)
|22:51:39 26-06-2025
|39,44167
|37,31667
|7
|1,4
|Çerkeş (Çankırı)
|22:39:53 26-06-2025
|40,73611
|32,93361
|8,82
|1
|Kiğı (Bingöl)
|21:59:35 26-06-2025
|39,22944
|40,29083
|7
|3
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|21:59:35 26-06-2025
|39,27
|40,2397
|8,8
|3,2
|Ege Denizi - [07.84 km] Karaburun (İzmir)
|21:44:48 26-06-2025
|38,72
|26,50972
|12,96
|2,4
|EGE DENIZI
|21:44:47 26-06-2025
|38,722
|26,4938
|15,7
|2,4
|Ege Denizi - [25.98 km] Dikili (İzmir)
|21:35:23 26-06-2025
|39,04111
|26,525
|7
|1
|Menteşe (Muğla)
|21:15:48 26-06-2025
|37,15556
|28,75278
|8,99
|1,1
|Refahiye (Erzincan)
|21:08:54 26-06-2025
|39,99
|38,76139
|7
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|20:55:25 26-06-2025
|37,36111
|36,40611
|7
|1,4
|Merkez (Bolu)
|20:41:08 26-06-2025
|40,7525
|31,72861
|11,21
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:36:23 26-06-2025
|39,18528
|28,85694
|6,98
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:36:20 26-06-2025
|39,2435
|28,9785
|6,7
|2,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:21:37 26-06-2025
|38,23417
|38,16056
|7
|1,2
|Ege Denizi - [41.32 km] Datça (Muğla)
|19:48:38 26-06-2025
|36,43361
|27,11778
|17,75
|1,6
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:36:21 26-06-2025
|38,14
|36,6335
|5,2
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:36:20 26-06-2025
|38,15556
|36,60778
|6,99
|2,3
|Ege Denizi - [23.03 km] Dikili (İzmir)
|18:05:06 26-06-2025
|39,00389
|26,55611
|6,69
|2,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|18:05:05 26-06-2025
|38,9942
|26,5173
|8,4
|2,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:04:54 26-06-2025
|39,47444
|28,17667
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:03:00 26-06-2025
|39,44056
|28,11278
|7
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|18:00:32 26-06-2025
|38,03722
|37,67472
|5,15
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:43:36 26-06-2025
|38,07389
|36,35306
|6,81
|1,4
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:43:35 26-06-2025
|38,1428
|36,5893
|18,9
|1,8
|Ulubey (Uşak)
|17:31:52 26-06-2025
|38,47056
|29,135
|7
|1
|Ulaş (Sivas)
|16:34:07 26-06-2025
|39,435
|37,31917
|7
|3,9
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|16:34:07 26-06-2025
|39,435
|37,2762
|7,4
|4
|Ulaş (Sivas)
|16:27:04 26-06-2025
|39,43667
|37,31667
|7
|2,2
|Büyükorhan (Bursa)
|16:17:56 26-06-2025
|39,82889
|28,80278
|7,76
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:04:27 26-06-2025
|38,07111
|36,60861
|7
|1,5
|Çatalca (İstanbul)
|15:29:13 26-06-2025
|41,16472
|28,39056
|7
|1
|Kırıkhan (Hatay)
|15:15:44 26-06-2025
|36,62278
|36,40861
|7
|1,9
|DORTYOL (HATAY)
|15:15:37 26-06-2025
|36,8553
|36,2108
|24,9
|1,7
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|15:02:04 26-06-2025
|37,50194
|37,405
|7
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|14:50:22 26-06-2025
|38,38278
|38,9775
|7
|1,2
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|14:50:16 26-06-2025
|38,2312
|38,6193
|5,3
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|14:49:04 26-06-2025
|38,38639
|38,94028
|7
|1,2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|14:42:47 26-06-2025
|37,68083
|37,50361
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|13:56:27 26-06-2025
|39,17139
|28,9475
|6,54
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|13:56:25 26-06-2025
|39,2007
|29,0698
|14,8
|1,5
|Marmara Denizi - [24.45 km] Silivri (İstanbul)
|13:10:53 26-06-2025
|40,84667
|28,27389
|14,02
|1,9
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|13:10:53 26-06-2025
|40,837
|28,2683
|22,7
|2,2
|Simav (Kütahya)
|12:42:55 26-06-2025
|39,24944
|28,98
|7,28
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:42:55 26-06-2025
|39,257
|28,9743
|7,6
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|12:35:52 26-06-2025
|38,27389
|38,70917
|12,05
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:28:05 26-06-2025
|38,29167
|38,155
|7
|0,9
|Çubuk (Ankara)
|12:19:06 26-06-2025
|40,15361
|32,98417
|6,51
|1,7
|Simav (Kütahya)
|12:15:34 26-06-2025
|39,25528
|28,925
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|12:13:44 26-06-2025
|39,25333
|28,96417
|6,79
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|12:05:59 26-06-2025
|38,70556
|39,14444
|7,57
|0,9
|Köyceğiz (Muğla)
|11:54:28 26-06-2025
|36,95528
|28,85222
|7,13
|1
|Simav (Kütahya)
|11:25:53 26-06-2025
|39,30083
|28,93639
|7
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|11:08:56 26-06-2025
|39,2115
|29,008
|12,7
|2
|SENKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|11:07:36 26-06-2025
|39,4107
|28,9425
|20,9
|2,1
|Simav (Kütahya)
|11:02:27 26-06-2025
|39,23472
|28,975
|11,64
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:02:27 26-06-2025
|39,2482
|28,9622
|5
|3,3
|Merkez (Adıyaman)
|11:01:41 26-06-2025
|37,73361
|38,10972
|7
|1,8
|Marmara Denizi - [18.40 km] Silivri (İstanbul)
|10:38:53 26-06-2025
|40,90389
|28,23944
|7,52
|1,5
|Divriği (Sivas)
|10:25:08 26-06-2025
|39,55861
|38,24
|9,89
|2,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:16:16 26-06-2025
|38,25139
|38,09694
|7,44
|1,5
|Bulanık (Muş)
|10:06:09 26-06-2025
|39,03444
|42,20361
|15,75
|1,5
|ESENLER-VARTO (MUS)
|10:06:03 26-06-2025
|39,0823
|41,8727
|23,4
|2,3
|Milas (Muğla)
|09:41:36 26-06-2025
|37,22222
|27,79444
|7
|1,6
|ASLANYAKA-MILAS (MUGLA)
|09:41:35 26-06-2025
|37,2352
|27,8288
|12,3
|1,8
|AKPINAR-EYUP (ISTANBUL)
|09:36:57 26-06-2025
|41,313
|28,794
|0
|1,5
|MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:29:02 26-06-2025
|38,1208
|36,4995
|29,8
|1,8
|Bozkurt (Denizli)
|09:21:39 26-06-2025
|37,86222
|29,49139
|7
|1,8
|CARDAK (DENIZLI)
|09:21:37 26-06-2025
|37,8058
|29,6475
|21,4
|1,6
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|08:49:37 26-06-2025
|36,1803
|27,8325
|9,9
|1,7
|Ege Denizi - [89.94 km] Datça (Muğla)
|08:49:34 26-06-2025
|35,89306
|27,6475
|7,37
|1,9
|Savaştepe (Balıkesir)
|08:39:17 26-06-2025
|39,45472
|27,70667
|7
|2,1
|GUVEMKUCUKTARLA-SAVASTEPE (BALIKESIR)
|08:39:17 26-06-2025
|39,4628
|27,7133
|13,8
|2,1
|Merkez (Düzce)
|08:36:11 26-06-2025
|40,79278
|31,07
|7,48
|1,8
|ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
|08:36:10 26-06-2025
|40,7958
|31,0448
|8
|1,9
|Başkale (Van)
|08:28:39 26-06-2025
|37,77361
|43,90222
|7
|2,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|08:22:19 26-06-2025
|37,4
|37,14417
|9,99
|1,7
|Dalaman (Muğla)
|07:48:55 26-06-2025
|36,84111
|28,79667
|24,02
|1,2
|Ulaş (Sivas)
|07:03:03 26-06-2025
|39,41389
|37,2925
|6,99
|1,6
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|07:03:02 26-06-2025
|39,413
|37,278
|9,1
|1,8
|Bulanık (Muş)
|06:37:33 26-06-2025
|39,15194
|42,0175
|7
|1,6
|DEGIRMENSUYU-BULANIK (MUS)
|06:37:31 26-06-2025
|39,162
|42,1215
|18,4
|1,4
|Ezine (Çanakkale)
|05:41:12 26-06-2025
|39,68833
|26,18722
|7
|1
|TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE)
|05:41:11 26-06-2025
|39,6763
|26,1767
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|05:40:40 26-06-2025
|38,47528
|38,0475
|7
|1,1
|Ezine (Çanakkale)
|05:40:09 26-06-2025
|39,68028
|26,20083
|7,03
|1,5
|TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE)
|05:40:08 26-06-2025
|39,6618
|26,1648
|6,5
|1,7
|Demirözü (Bayburt)
|05:37:35 26-06-2025
|39,92694
|39,81361
|6,98
|1
|Ege Denizi - [10.75 km] Karaburun (İzmir)
|05:31:15 26-06-2025
|38,76056
|26,40417
|6,99
|1,5
|EGE DENIZI
|05:31:13 26-06-2025
|38,7715
|26,4358
|6,7
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:27:40 26-06-2025
|38,10694
|36,62722
|6,99
|1,6
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:27:39 26-06-2025
|38,1043
|36,6533
|6,7
|1,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|05:23:33 26-06-2025
|38,02472
|37,36694
|7,01
|1,8
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|05:23:32 26-06-2025
|38,0397
|37,4483
|5
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|05:18:03 26-06-2025
|37,21806
|28,38194
|7
|1,4
|MUGLA (MUGLA)
|05:18:01 26-06-2025
|37,237
|28,3672
|3,7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|05:07:01 26-06-2025
|38,13528
|38,60194
|7
|2
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|05:07:00 26-06-2025
|38,1752
|38,6077
|8,9
|2
|Seydikemer (Muğla)
|04:33:49 26-06-2025
|36,67833
|29,37722
|6,94
|1,5
|SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA)
|04:33:48 26-06-2025
|36,7032
|29,3918
|7,1
|1,5
|Ege Denizi - [10.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:33:33 26-06-2025
|39,62556
|26,06528
|10,96
|1,5
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|04:33:31 26-06-2025
|39,6418
|26,0207
|2,4
|1,7
|Ulaş (Sivas)
|04:26:29 26-06-2025
|39,42694
|37,29722
|7
|1,5
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|04:26:28 26-06-2025
|39,4108
|37,2603
|14,5
|1,6
|Keçiborlu (Isparta)
|04:16:13 26-06-2025
|37,92389
|30,33278
|15,41
|1,3
|GUMUSGUN-GONEN (ISPARTA)
|04:16:11 26-06-2025
|37,9282
|30,3835
|7,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|04:06:37 26-06-2025
|39,20583
|29,00917
|12,17
|1,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|04:06:37 26-06-2025
|39,1985
|29,0423
|11,7
|1,3
|Gediz (Kütahya)
|03:44:05 26-06-2025
|39,05472
|29,55528
|6,97
|1
|Sungurlu (Çorum)
|03:28:11 26-06-2025
|40,20139
|34,22917
|4,81
|1,5
|TERZILI-SUNGURLU (CORUM)
|03:28:10 26-06-2025
|40,207
|34,1963
|7,8
|1,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|03:03:22 26-06-2025
|38,05611
|37,42278
|6,69
|1,1
|EGE DENIZI
|02:57:49 26-06-2025
|37,8357
|26,7385
|5,2
|2,2
|Ege Denizi - [29.74 km] Seferihisar (İzmir)
|02:57:48 26-06-2025
|37,83333
|26,75611
|7,68
|2,2
|Menderes (İzmir)
|02:50:20 26-06-2025
|38,11389
|27,10833
|7
|1,1
|CURUKLU-KOZAN (ADANA)
|02:46:27 26-06-2025
|37,6507
|35,9323
|12
|1,9
|Kozan (Adana)
|02:46:26 26-06-2025
|37,63861
|35,99
|12,47
|1,9
|Simav (Kütahya)
|02:45:23 26-06-2025
|39,17333
|28,98111
|11,66
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|02:37:20 26-06-2025
|38,09083
|37,8375
|4,78
|1
|Konyaaltı (Antalya)
|02:22:28 26-06-2025
|36,81917
|30,40694
|8,66
|1,4
|Ege Denizi - [31.34 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:06:52 26-06-2025
|39,38444
|25,72306
|7,22
|1,3
|EGE DENIZI
|02:06:50 26-06-2025
|39,3428
|25,6535
|8,7
|1,6
|Dursunbey (Balıkesir)
|01:41:47 26-06-2025
|39,435
|28,6075
|7
|1,6
|ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|01:41:47 26-06-2025
|39,4208
|28,6213
|7,8
|1,7
|Kırkağaç (Manisa)
|01:39:46 26-06-2025
|39,09306
|27,77389
|9,88
|1
|Merkez (Ağrı)
|01:37:54 26-06-2025
|39,67472
|43,09361
|7
|1,2
|ASAGIYOLDUZU-(AGRI)
|01:37:51 26-06-2025
|39,7833
|43,0587
|23,4
|1,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|01:33:46 26-06-2025
|38,03583
|37,27472
|7,01
|1
|Ege Denizi - [32.50 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:23:16 26-06-2025
|39,39139
|25,70583
|7,61
|1,4
|EGE DENIZI
|01:23:14 26-06-2025
|39,3348
|25,6443
|8,2
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|01:20:33 26-06-2025
|38,22139
|38,635
|9,29
|1,1
|Ege Denizi - [06.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:11:18 26-06-2025
|39,63833
|26,10306
|7
|1
|Merkez (Bayburt)
|01:08:35 26-06-2025
|40,12722
|40,55611
|7
|0,8
|Marmara Denizi - [24.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01:03:30 26-06-2025
|40,84778
|28,20444
|10,25
|1,5
|MARMARA DENIZI
|01:03:28 26-06-2025
|40,8238
|28,1627
|13,3
|1,8
|Pasinler (Erzurum)
|00:56:47 26-06-2025
|39,8425
|41,45167
|7,06
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:43:51 26-06-2025
|38,02444
|37,67583
|7
|1
|Merkez (Amasya)
|00:37:54 26-06-2025
|40,7425
|35,78417
|9,32
|1,2
|Selçuk (İzmir)
|00:35:20 26-06-2025
|37,93694
|27,40778
|7
|1
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