Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Haziran 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 27 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Haziran 2025
son dakika deprem mi oldu?

27 Haziran 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 23:59:38 26-06-2025 39,1228 25,8018 11,9 1,9
Pütürge (Malatya) 23:41:26 26-06-2025 38,16167 38,63944 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:24:33 26-06-2025 38,30111 37,55167 7,03 1,5
Simav (Kütahya) 23:04:38 26-06-2025 39,23361 28,98944 7 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:04:38 26-06-2025 39,2207 29,0292 3,6 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:01:58 26-06-2025 38,12139 37,13194 7,16 1,7
Ulaş (Sivas) 22:51:39 26-06-2025 39,44167 37,31667 7 1,4
Çerkeş (Çankırı) 22:39:53 26-06-2025 40,73611 32,93361 8,82 1
Kiğı (Bingöl) 21:59:35 26-06-2025 39,22944 40,29083 7 3
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 21:59:35 26-06-2025 39,27 40,2397 8,8 3,2
Ege Denizi - [07.84 km] Karaburun (İzmir) 21:44:48 26-06-2025 38,72 26,50972 12,96 2,4
EGE DENIZI 21:44:47 26-06-2025 38,722 26,4938 15,7 2,4
Ege Denizi - [25.98 km] Dikili (İzmir) 21:35:23 26-06-2025 39,04111 26,525 7 1
Menteşe (Muğla) 21:15:48 26-06-2025 37,15556 28,75278 8,99 1,1
Refahiye (Erzincan) 21:08:54 26-06-2025 39,99 38,76139 7 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 20:55:25 26-06-2025 37,36111 36,40611 7 1,4
Merkez (Bolu) 20:41:08 26-06-2025 40,7525 31,72861 11,21 1,2
Simav (Kütahya) 20:36:23 26-06-2025 39,18528 28,85694 6,98 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:36:20 26-06-2025 39,2435 28,9785 6,7 2,5
Yeşilyurt (Malatya) 20:21:37 26-06-2025 38,23417 38,16056 7 1,2
Ege Denizi - [41.32 km] Datça (Muğla) 19:48:38 26-06-2025 36,43361 27,11778 17,75 1,6
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:36:21 26-06-2025 38,14 36,6335 5,2 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 19:36:20 26-06-2025 38,15556 36,60778 6,99 2,3
Ege Denizi - [23.03 km] Dikili (İzmir) 18:05:06 26-06-2025 39,00389 26,55611 6,69 2,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:05:05 26-06-2025 38,9942 26,5173 8,4 2,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:04:54 26-06-2025 39,47444 28,17667 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:03:00 26-06-2025 39,44056 28,11278 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 18:00:32 26-06-2025 38,03722 37,67472 5,15 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 17:43:36 26-06-2025 38,07389 36,35306 6,81 1,4
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:43:35 26-06-2025 38,1428 36,5893 18,9 1,8
Ulubey (Uşak) 17:31:52 26-06-2025 38,47056 29,135 7 1
Ulaş (Sivas) 16:34:07 26-06-2025 39,435 37,31917 7 3,9
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 16:34:07 26-06-2025 39,435 37,2762 7,4 4
Ulaş (Sivas) 16:27:04 26-06-2025 39,43667 37,31667 7 2,2
Büyükorhan (Bursa) 16:17:56 26-06-2025 39,82889 28,80278 7,76 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 16:04:27 26-06-2025 38,07111 36,60861 7 1,5
Çatalca (İstanbul) 15:29:13 26-06-2025 41,16472 28,39056 7 1
Kırıkhan (Hatay) 15:15:44 26-06-2025 36,62278 36,40861 7 1,9
DORTYOL (HATAY) 15:15:37 26-06-2025 36,8553 36,2108 24,9 1,7
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:02:04 26-06-2025 37,50194 37,405 7 1,6
Sivrice (Elazığ) 14:50:22 26-06-2025 38,38278 38,9775 7 1,2
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 14:50:16 26-06-2025 38,2312 38,6193 5,3 1,4
Sivrice (Elazığ) 14:49:04 26-06-2025 38,38639 38,94028 7 1,2
Gölbaşı (Adıyaman) 14:42:47 26-06-2025 37,68083 37,50361 7 1,3
Simav (Kütahya) 13:56:27 26-06-2025 39,17139 28,9475 6,54 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 13:56:25 26-06-2025 39,2007 29,0698 14,8 1,5
Marmara Denizi - [24.45 km] Silivri (İstanbul) 13:10:53 26-06-2025 40,84667 28,27389 14,02 1,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 13:10:53 26-06-2025 40,837 28,2683 22,7 2,2
Simav (Kütahya) 12:42:55 26-06-2025 39,24944 28,98 7,28 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:42:55 26-06-2025 39,257 28,9743 7,6 1,9
Battalgazi (Malatya) 12:35:52 26-06-2025 38,27389 38,70917 12,05 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:28:05 26-06-2025 38,29167 38,155 7 0,9
Çubuk (Ankara) 12:19:06 26-06-2025 40,15361 32,98417 6,51 1,7
Simav (Kütahya) 12:15:34 26-06-2025 39,25528 28,925 7 1,1
Simav (Kütahya) 12:13:44 26-06-2025 39,25333 28,96417 6,79 1,4
Merkez (Elazığ) 12:05:59 26-06-2025 38,70556 39,14444 7,57 0,9
Köyceğiz (Muğla) 11:54:28 26-06-2025 36,95528 28,85222 7,13 1
Simav (Kütahya) 11:25:53 26-06-2025 39,30083 28,93639 7 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:08:56 26-06-2025 39,2115 29,008 12,7 2
SENKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) 11:07:36 26-06-2025 39,4107 28,9425 20,9 2,1
Simav (Kütahya) 11:02:27 26-06-2025 39,23472 28,975 11,64 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:02:27 26-06-2025 39,2482 28,9622 5 3,3
Merkez (Adıyaman) 11:01:41 26-06-2025 37,73361 38,10972 7 1,8
Marmara Denizi - [18.40 km] Silivri (İstanbul) 10:38:53 26-06-2025 40,90389 28,23944 7,52 1,5
Divriği (Sivas) 10:25:08 26-06-2025 39,55861 38,24 9,89 2,5
Yeşilyurt (Malatya) 10:16:16 26-06-2025 38,25139 38,09694 7,44 1,5
Bulanık (Muş) 10:06:09 26-06-2025 39,03444 42,20361 15,75 1,5
ESENLER-VARTO (MUS) 10:06:03 26-06-2025 39,0823 41,8727 23,4 2,3
Milas (Muğla) 09:41:36 26-06-2025 37,22222 27,79444 7 1,6
ASLANYAKA-MILAS (MUGLA) 09:41:35 26-06-2025 37,2352 27,8288 12,3 1,8
AKPINAR-EYUP (ISTANBUL) 09:36:57 26-06-2025 41,313 28,794 0 1,5
MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:29:02 26-06-2025 38,1208 36,4995 29,8 1,8
Bozkurt (Denizli) 09:21:39 26-06-2025 37,86222 29,49139 7 1,8
CARDAK (DENIZLI) 09:21:37 26-06-2025 37,8058 29,6475 21,4 1,6
RODOS ADASI (AKDENIZ) 08:49:37 26-06-2025 36,1803 27,8325 9,9 1,7
Ege Denizi - [89.94 km] Datça (Muğla) 08:49:34 26-06-2025 35,89306 27,6475 7,37 1,9
Savaştepe (Balıkesir) 08:39:17 26-06-2025 39,45472 27,70667 7 2,1
GUVEMKUCUKTARLA-SAVASTEPE (BALIKESIR) 08:39:17 26-06-2025 39,4628 27,7133 13,8 2,1
Merkez (Düzce) 08:36:11 26-06-2025 40,79278 31,07 7,48 1,8
ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) 08:36:10 26-06-2025 40,7958 31,0448 8 1,9
Başkale (Van) 08:28:39 26-06-2025 37,77361 43,90222 7 2,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 08:22:19 26-06-2025 37,4 37,14417 9,99 1,7
Dalaman (Muğla) 07:48:55 26-06-2025 36,84111 28,79667 24,02 1,2
Ulaş (Sivas) 07:03:03 26-06-2025 39,41389 37,2925 6,99 1,6
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 07:03:02 26-06-2025 39,413 37,278 9,1 1,8
Bulanık (Muş) 06:37:33 26-06-2025 39,15194 42,0175 7 1,6
DEGIRMENSUYU-BULANIK (MUS) 06:37:31 26-06-2025 39,162 42,1215 18,4 1,4
Ezine (Çanakkale) 05:41:12 26-06-2025 39,68833 26,18722 7 1
TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE) 05:41:11 26-06-2025 39,6763 26,1767 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 05:40:40 26-06-2025 38,47528 38,0475 7 1,1
Ezine (Çanakkale) 05:40:09 26-06-2025 39,68028 26,20083 7,03 1,5
TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE) 05:40:08 26-06-2025 39,6618 26,1648 6,5 1,7
Demirözü (Bayburt) 05:37:35 26-06-2025 39,92694 39,81361 6,98 1
Ege Denizi - [10.75 km] Karaburun (İzmir) 05:31:15 26-06-2025 38,76056 26,40417 6,99 1,5
EGE DENIZI 05:31:13 26-06-2025 38,7715 26,4358 6,7 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 05:27:40 26-06-2025 38,10694 36,62722 6,99 1,6
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:27:39 26-06-2025 38,1043 36,6533 6,7 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 05:23:33 26-06-2025 38,02472 37,36694 7,01 1,8
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 05:23:32 26-06-2025 38,0397 37,4483 5 1,9
Menteşe (Muğla) 05:18:03 26-06-2025 37,21806 28,38194 7 1,4
MUGLA (MUGLA) 05:18:01 26-06-2025 37,237 28,3672 3,7 1,5
Pütürge (Malatya) 05:07:01 26-06-2025 38,13528 38,60194 7 2
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 05:07:00 26-06-2025 38,1752 38,6077 8,9 2
Seydikemer (Muğla) 04:33:49 26-06-2025 36,67833 29,37722 6,94 1,5
SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) 04:33:48 26-06-2025 36,7032 29,3918 7,1 1,5
Ege Denizi - [10.13 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:33:33 26-06-2025 39,62556 26,06528 10,96 1,5
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 04:33:31 26-06-2025 39,6418 26,0207 2,4 1,7
Ulaş (Sivas) 04:26:29 26-06-2025 39,42694 37,29722 7 1,5
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 04:26:28 26-06-2025 39,4108 37,2603 14,5 1,6
Keçiborlu (Isparta) 04:16:13 26-06-2025 37,92389 30,33278 15,41 1,3
GUMUSGUN-GONEN (ISPARTA) 04:16:11 26-06-2025 37,9282 30,3835 7,4 1,4
Simav (Kütahya) 04:06:37 26-06-2025 39,20583 29,00917 12,17 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 04:06:37 26-06-2025 39,1985 29,0423 11,7 1,3
Gediz (Kütahya) 03:44:05 26-06-2025 39,05472 29,55528 6,97 1
Sungurlu (Çorum) 03:28:11 26-06-2025 40,20139 34,22917 4,81 1,5
TERZILI-SUNGURLU (CORUM) 03:28:10 26-06-2025 40,207 34,1963 7,8 1,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 03:03:22 26-06-2025 38,05611 37,42278 6,69 1,1
EGE DENIZI 02:57:49 26-06-2025 37,8357 26,7385 5,2 2,2
Ege Denizi - [29.74 km] Seferihisar (İzmir) 02:57:48 26-06-2025 37,83333 26,75611 7,68 2,2
Menderes (İzmir) 02:50:20 26-06-2025 38,11389 27,10833 7 1,1
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 02:46:27 26-06-2025 37,6507 35,9323 12 1,9
Kozan (Adana) 02:46:26 26-06-2025 37,63861 35,99 12,47 1,9
Simav (Kütahya) 02:45:23 26-06-2025 39,17333 28,98111 11,66 1,1
Doğanşehir (Malatya) 02:37:20 26-06-2025 38,09083 37,8375 4,78 1
Konyaaltı (Antalya) 02:22:28 26-06-2025 36,81917 30,40694 8,66 1,4
Ege Denizi - [31.34 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:06:52 26-06-2025 39,38444 25,72306 7,22 1,3
EGE DENIZI 02:06:50 26-06-2025 39,3428 25,6535 8,7 1,6
Dursunbey (Balıkesir) 01:41:47 26-06-2025 39,435 28,6075 7 1,6
ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR) 01:41:47 26-06-2025 39,4208 28,6213 7,8 1,7
Kırkağaç (Manisa) 01:39:46 26-06-2025 39,09306 27,77389 9,88 1
Merkez (Ağrı) 01:37:54 26-06-2025 39,67472 43,09361 7 1,2
ASAGIYOLDUZU-(AGRI) 01:37:51 26-06-2025 39,7833 43,0587 23,4 1,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 01:33:46 26-06-2025 38,03583 37,27472 7,01 1
Ege Denizi - [32.50 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:23:16 26-06-2025 39,39139 25,70583 7,61 1,4
EGE DENIZI 01:23:14 26-06-2025 39,3348 25,6443 8,2 1,6
Pütürge (Malatya) 01:20:33 26-06-2025 38,22139 38,635 9,29 1,1
Ege Denizi - [06.96 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:11:18 26-06-2025 39,63833 26,10306 7 1
Merkez (Bayburt) 01:08:35 26-06-2025 40,12722 40,55611 7 0,8
Marmara Denizi - [24.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:03:30 26-06-2025 40,84778 28,20444 10,25 1,5
MARMARA DENIZI 01:03:28 26-06-2025 40,8238 28,1627 13,3 1,8
Pasinler (Erzurum) 00:56:47 26-06-2025 39,8425 41,45167 7,06 1,1
Doğanşehir (Malatya) 00:43:51 26-06-2025 38,02444 37,67583 7 1
Merkez (Amasya) 00:37:54 26-06-2025 40,7425 35,78417 9,32 1,2
Selçuk (İzmir) 00:35:20 26-06-2025 37,93694 27,40778 7 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 23:59:38 26-06-2025 39,1228 25,8018 11,9 1,9
Pütürge (Malatya) 23:41:26 26-06-2025 38,16167 38,63944 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:24:33 26-06-2025 38,30111 37,55167 7,03 1,5
Simav (Kütahya) 23:04:38 26-06-2025 39,23361 28,98944 7 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:04:38 26-06-2025 39,2207 29,0292 3,6 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:01:58 26-06-2025 38,12139 37,13194 7,16 1,7
Ulaş (Sivas) 22:51:39 26-06-2025 39,44167 37,31667 7 1,4
Çerkeş (Çankırı) 22:39:53 26-06-2025 40,73611 32,93361 8,82 1
Kiğı (Bingöl) 21:59:35 26-06-2025 39,22944 40,29083 7 3
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 21:59:35 26-06-2025 39,27 40,2397 8,8 3,2
Ege Denizi - [07.84 km] Karaburun (İzmir) 21:44:48 26-06-2025 38,72 26,50972 12,96 2,4
EGE DENIZI 21:44:47 26-06-2025 38,722 26,4938 15,7 2,4
Ege Denizi - [25.98 km] Dikili (İzmir) 21:35:23 26-06-2025 39,04111 26,525 7 1
Menteşe (Muğla) 21:15:48 26-06-2025 37,15556 28,75278 8,99 1,1
Refahiye (Erzincan) 21:08:54 26-06-2025 39,99 38,76139 7 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 20:55:25 26-06-2025 37,36111 36,40611 7 1,4
Merkez (Bolu) 20:41:08 26-06-2025 40,7525 31,72861 11,21 1,2
Simav (Kütahya) 20:36:23 26-06-2025 39,18528 28,85694 6,98 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:36:20 26-06-2025 39,2435 28,9785 6,7 2,5
Yeşilyurt (Malatya) 20:21:37 26-06-2025 38,23417 38,16056 7 1,2
Ege Denizi - [41.32 km] Datça (Muğla) 19:48:38 26-06-2025 36,43361 27,11778 17,75 1,6
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:36:21 26-06-2025 38,14 36,6335 5,2 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 19:36:20 26-06-2025 38,15556 36,60778 6,99 2,3
Ege Denizi - [23.03 km] Dikili (İzmir) 18:05:06 26-06-2025 39,00389 26,55611 6,69 2,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:05:05 26-06-2025 38,9942 26,5173 8,4 2,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:04:54 26-06-2025 39,47444 28,17667 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:03:00 26-06-2025 39,44056 28,11278 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 18:00:32 26-06-2025 38,03722 37,67472 5,15 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 17:43:36 26-06-2025 38,07389 36,35306 6,81 1,4
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:43:35 26-06-2025 38,1428 36,5893 18,9 1,8
Ulubey (Uşak) 17:31:52 26-06-2025 38,47056 29,135 7 1
Ulaş (Sivas) 16:34:07 26-06-2025 39,435 37,31917 7 3,9
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 16:34:07 26-06-2025 39,435 37,2762 7,4 4
Ulaş (Sivas) 16:27:04 26-06-2025 39,43667 37,31667 7 2,2
Büyükorhan (Bursa) 16:17:56 26-06-2025 39,82889 28,80278 7,76 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 16:04:27 26-06-2025 38,07111 36,60861 7 1,5
Çatalca (İstanbul) 15:29:13 26-06-2025 41,16472 28,39056 7 1
Kırıkhan (Hatay) 15:15:44 26-06-2025 36,62278 36,40861 7 1,9
DORTYOL (HATAY) 15:15:37 26-06-2025 36,8553 36,2108 24,9 1,7
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:02:04 26-06-2025 37,50194 37,405 7 1,6
Sivrice (Elazığ) 14:50:22 26-06-2025 38,38278 38,9775 7 1,2
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 14:50:16 26-06-2025 38,2312 38,6193 5,3 1,4
Sivrice (Elazığ) 14:49:04 26-06-2025 38,38639 38,94028 7 1,2
Gölbaşı (Adıyaman) 14:42:47 26-06-2025 37,68083 37,50361 7 1,3
Simav (Kütahya) 13:56:27 26-06-2025 39,17139 28,9475 6,54 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 13:56:25 26-06-2025 39,2007 29,0698 14,8 1,5
Marmara Denizi - [24.45 km] Silivri (İstanbul) 13:10:53 26-06-2025 40,84667 28,27389 14,02 1,9
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 13:10:53 26-06-2025 40,837 28,2683 22,7 2,2
Simav (Kütahya) 12:42:55 26-06-2025 39,24944 28,98 7,28 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:42:55 26-06-2025 39,257 28,9743 7,6 1,9
Battalgazi (Malatya) 12:35:52 26-06-2025 38,27389 38,70917 12,05 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:28:05 26-06-2025 38,29167 38,155 7 0,9
Çubuk (Ankara) 12:19:06 26-06-2025 40,15361 32,98417 6,51 1,7
Simav (Kütahya) 12:15:34 26-06-2025 39,25528 28,925 7 1,1
Simav (Kütahya) 12:13:44 26-06-2025 39,25333 28,96417 6,79 1,4
Merkez (Elazığ) 12:05:59 26-06-2025 38,70556 39,14444 7,57 0,9
Köyceğiz (Muğla) 11:54:28 26-06-2025 36,95528 28,85222 7,13 1
Simav (Kütahya) 11:25:53 26-06-2025 39,30083 28,93639 7 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:08:56 26-06-2025 39,2115 29,008 12,7 2
SENKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) 11:07:36 26-06-2025 39,4107 28,9425 20,9 2,1
Simav (Kütahya) 11:02:27 26-06-2025 39,23472 28,975 11,64 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:02:27 26-06-2025 39,2482 28,9622 5 3,3
Merkez (Adıyaman) 11:01:41 26-06-2025 37,73361 38,10972 7 1,8
Marmara Denizi - [18.40 km] Silivri (İstanbul) 10:38:53 26-06-2025 40,90389 28,23944 7,52 1,5
Divriği (Sivas) 10:25:08 26-06-2025 39,55861 38,24 9,89 2,5
Yeşilyurt (Malatya) 10:16:16 26-06-2025 38,25139 38,09694 7,44 1,5
Bulanık (Muş) 10:06:09 26-06-2025 39,03444 42,20361 15,75 1,5
ESENLER-VARTO (MUS) 10:06:03 26-06-2025 39,0823 41,8727 23,4 2,3
Milas (Muğla) 09:41:36 26-06-2025 37,22222 27,79444 7 1,6
ASLANYAKA-MILAS (MUGLA) 09:41:35 26-06-2025 37,2352 27,8288 12,3 1,8
AKPINAR-EYUP (ISTANBUL) 09:36:57 26-06-2025 41,313 28,794 0 1,5
MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:29:02 26-06-2025 38,1208 36,4995 29,8 1,8
Bozkurt (Denizli) 09:21:39 26-06-2025 37,86222 29,49139 7 1,8
CARDAK (DENIZLI) 09:21:37 26-06-2025 37,8058 29,6475 21,4 1,6
RODOS ADASI (AKDENIZ) 08:49:37 26-06-2025 36,1803 27,8325 9,9 1,7
Ege Denizi - [89.94 km] Datça (Muğla) 08:49:34 26-06-2025 35,89306 27,6475 7,37 1,9
Savaştepe (Balıkesir) 08:39:17 26-06-2025 39,45472 27,70667 7 2,1
GUVEMKUCUKTARLA-SAVASTEPE (BALIKESIR) 08:39:17 26-06-2025 39,4628 27,7133 13,8 2,1
Merkez (Düzce) 08:36:11 26-06-2025 40,79278 31,07 7,48 1,8
ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) 08:36:10 26-06-2025 40,7958 31,0448 8 1,9
Başkale (Van) 08:28:39 26-06-2025 37,77361 43,90222 7 2,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 08:22:19 26-06-2025 37,4 37,14417 9,99 1,7
Dalaman (Muğla) 07:48:55 26-06-2025 36,84111 28,79667 24,02 1,2
Ulaş (Sivas) 07:03:03 26-06-2025 39,41389 37,2925 6,99 1,6
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 07:03:02 26-06-2025 39,413 37,278 9,1 1,8
Bulanık (Muş) 06:37:33 26-06-2025 39,15194 42,0175 7 1,6
DEGIRMENSUYU-BULANIK (MUS) 06:37:31 26-06-2025 39,162 42,1215 18,4 1,4
Ezine (Çanakkale) 05:41:12 26-06-2025 39,68833 26,18722 7 1
TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE) 05:41:11 26-06-2025 39,6763 26,1767 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 05:40:40 26-06-2025 38,47528 38,0475 7 1,1
Ezine (Çanakkale) 05:40:09 26-06-2025 39,68028 26,20083 7,03 1,5
TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE) 05:40:08 26-06-2025 39,6618 26,1648 6,5 1,7
Demirözü (Bayburt) 05:37:35 26-06-2025 39,92694 39,81361 6,98 1
Ege Denizi - [10.75 km] Karaburun (İzmir) 05:31:15 26-06-2025 38,76056 26,40417 6,99 1,5
EGE DENIZI 05:31:13 26-06-2025 38,7715 26,4358 6,7 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 05:27:40 26-06-2025 38,10694 36,62722 6,99 1,6
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:27:39 26-06-2025 38,1043 36,6533 6,7 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 05:23:33 26-06-2025 38,02472 37,36694 7,01 1,8
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 05:23:32 26-06-2025 38,0397 37,4483 5 1,9
Menteşe (Muğla) 05:18:03 26-06-2025 37,21806 28,38194 7 1,4
MUGLA (MUGLA) 05:18:01 26-06-2025 37,237 28,3672 3,7 1,5
Pütürge (Malatya) 05:07:01 26-06-2025 38,13528 38,60194 7 2
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 05:07:00 26-06-2025 38,1752 38,6077 8,9 2
Seydikemer (Muğla) 04:33:49 26-06-2025 36,67833 29,37722 6,94 1,5
SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) 04:33:48 26-06-2025 36,7032 29,3918 7,1 1,5
Ege Denizi - [10.13 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:33:33 26-06-2025 39,62556 26,06528 10,96 1,5
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 04:33:31 26-06-2025 39,6418 26,0207 2,4 1,7
Ulaş (Sivas) 04:26:29 26-06-2025 39,42694 37,29722 7 1,5
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 04:26:28 26-06-2025 39,4108 37,2603 14,5 1,6
Keçiborlu (Isparta) 04:16:13 26-06-2025 37,92389 30,33278 15,41 1,3
GUMUSGUN-GONEN (ISPARTA) 04:16:11 26-06-2025 37,9282 30,3835 7,4 1,4
Simav (Kütahya) 04:06:37 26-06-2025 39,20583 29,00917 12,17 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 04:06:37 26-06-2025 39,1985 29,0423 11,7 1,3
Gediz (Kütahya) 03:44:05 26-06-2025 39,05472 29,55528 6,97 1
Sungurlu (Çorum) 03:28:11 26-06-2025 40,20139 34,22917 4,81 1,5
TERZILI-SUNGURLU (CORUM) 03:28:10 26-06-2025 40,207 34,1963 7,8 1,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 03:03:22 26-06-2025 38,05611 37,42278 6,69 1,1
EGE DENIZI 02:57:49 26-06-2025 37,8357 26,7385 5,2 2,2
Ege Denizi - [29.74 km] Seferihisar (İzmir) 02:57:48 26-06-2025 37,83333 26,75611 7,68 2,2
Menderes (İzmir) 02:50:20 26-06-2025 38,11389 27,10833 7 1,1
CURUKLU-KOZAN (ADANA) 02:46:27 26-06-2025 37,6507 35,9323 12 1,9
Kozan (Adana) 02:46:26 26-06-2025 37,63861 35,99 12,47 1,9
Simav (Kütahya) 02:45:23 26-06-2025 39,17333 28,98111 11,66 1,1
Doğanşehir (Malatya) 02:37:20 26-06-2025 38,09083 37,8375 4,78 1
Konyaaltı (Antalya) 02:22:28 26-06-2025 36,81917 30,40694 8,66 1,4
Ege Denizi - [31.34 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:06:52 26-06-2025 39,38444 25,72306 7,22 1,3
EGE DENIZI 02:06:50 26-06-2025 39,3428 25,6535 8,7 1,6
Dursunbey (Balıkesir) 01:41:47 26-06-2025 39,435 28,6075 7 1,6
ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR) 01:41:47 26-06-2025 39,4208 28,6213 7,8 1,7
Kırkağaç (Manisa) 01:39:46 26-06-2025 39,09306 27,77389 9,88 1
Merkez (Ağrı) 01:37:54 26-06-2025 39,67472 43,09361 7 1,2
ASAGIYOLDUZU-(AGRI) 01:37:51 26-06-2025 39,7833 43,0587 23,4 1,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 01:33:46 26-06-2025 38,03583 37,27472 7,01 1
Ege Denizi - [32.50 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:23:16 26-06-2025 39,39139 25,70583 7,61 1,4
EGE DENIZI 01:23:14 26-06-2025 39,3348 25,6443 8,2 1,6
Pütürge (Malatya) 01:20:33 26-06-2025 38,22139 38,635 9,29 1,1
Ege Denizi - [06.96 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:11:18 26-06-2025 39,63833 26,10306 7 1
Merkez (Bayburt) 01:08:35 26-06-2025 40,12722 40,55611 7 0,8
Marmara Denizi - [24.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:03:30 26-06-2025 40,84778 28,20444 10,25 1,5
MARMARA DENIZI 01:03:28 26-06-2025 40,8238 28,1627 13,3 1,8
Pasinler (Erzurum) 00:56:47 26-06-2025 39,8425 41,45167 7,06 1,1
Doğanşehir (Malatya) 00:43:51 26-06-2025 38,02444 37,67583 7 1
Merkez (Amasya) 00:37:54 26-06-2025 40,7425 35,78417 9,32 1,2
Selçuk (İzmir) 00:35:20 26-06-2025 37,93694 27,40778 7 1
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