Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 27 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
27 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YUNANISTAN
|23:27:06 26-03-2025
|40,3018
|24,105
|4,8
|1,6
|YUNANISTAN
|23:21:23 26-03-2025
|40,2708
|24,1182
|6,8
|1,4
|Kırıkhan (Hatay)
|23:19:28 26-03-2025
|36,47194
|36,30056
|7
|2,5
|CAKALLI-BELEN (HATAY)
|23:19:28 26-03-2025
|36,4697
|36,2745
|3,6
|2,4
|YUNANISTAN
|23:14:52 26-03-2025
|40,3183
|24,1132
|5,7
|1,7
|Germencik (Aydın)
|22:48:50 26-03-2025
|37,88611
|27,60278
|6,91
|1,1
|Shirak (Ermenistan) - [26.57 km] Akyaka (Kars)
|22:43:35 26-03-2025
|41,13556
|43,83528
|7
|2,5
|GURCISTAN
|22:43:35 26-03-2025
|41,1052
|43,773
|6,1
|2,5
|Shirak (Ermenistan) - [22.73 km] Akyaka (Kars)
|22:11:41 26-03-2025
|41,0775
|43,83972
|7,32
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|21:29:28 26-03-2025
|38,10806
|37,80333
|7
|1,4
|Marmara Denizi - [15.85 km] Marmara (Balıkesir)
|21:14:43 26-03-2025
|40,78694
|27,72194
|7,01
|1
|MARMARA DENIZI
|21:14:43 26-03-2025
|40,7568
|27,7233
|5
|1,1
|EGE DENIZI
|21:08:36 26-03-2025
|36,6488
|25,5337
|11,1
|2,5
|Darende (Malatya)
|20:43:31 26-03-2025
|38,5025
|37,81556
|6,92
|1,3
|ILICA-DARENDE (MALATYA)
|20:43:29 26-03-2025
|38,5112
|37,7313
|6,2
|1,6
|EGE DENIZI
|20:40:11 26-03-2025
|36,7145
|25,5223
|7,5
|1,7
|Başmakçı (Afyonkarahisar)
|19:49:08 26-03-2025
|37,88556
|29,96139
|6,95
|1,7
|YUREGIL-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
|19:49:08 26-03-2025
|37,8708
|29,9458
|6,4
|1,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|19:25:25 26-03-2025
|38,4198
|37,5215
|1,5
|1,7
|Yomra (Trabzon)
|19:11:16 26-03-2025
|40,88694
|39,83667
|6,19
|1,5
|CINARLI-YOMRA (TRABZON)
|19:11:15 26-03-2025
|40,9388
|39,808
|10,6
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.74 km] Seferihisar (İzmir)
|18:57:42 26-03-2025
|37,90417
|26,93194
|7
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:57:42 26-03-2025
|37,9125
|26,9537
|6,4
|2,1
|YUNANISTAN
|18:53:52 26-03-2025
|40,5547
|23,4463
|29
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|18:45:24 26-03-2025
|38,26861
|38,84111
|7
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|18:45:24 26-03-2025
|38,24806
|38,83278
|6,51
|1,8
|TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA)
|18:45:22 26-03-2025
|38,2747
|38,9128
|16,7
|1,6
|Sungurlu (Çorum)
|18:43:50 26-03-2025
|40,28389
|34,42389
|7,06
|2,9
|KALEDERE-SUNGURLU (CORUM)
|18:43:49 26-03-2025
|40,3288
|34,4045
|5
|3,3
|Ege Denizi - [12.74 km] Çeşme (İzmir)
|17:55:18 26-03-2025
|38,16056
|26,30361
|19,39
|1,7
|EGE DENIZI
|17:55:15 26-03-2025
|38,1027
|26,166
|1,7
|2
|KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:37:43 26-03-2025
|38,119
|36,9133
|7
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|17:34:06 26-03-2025
|35,0845
|23,3825
|2
|3,1
|EGE DENIZI
|17:22:01 26-03-2025
|36,6698
|25,648
|9,4
|1,9
|EGE DENIZI
|17:11:17 26-03-2025
|36,6287
|25,5785
|8,1
|2,5
|Akdeniz - [130.17 km] Marmaris (Muğla)
|16:09:20 26-03-2025
|35,45889
|28,12667
|9,26
|2,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|14:57:36 26-03-2025
|37,37361
|36,99778
|8,38
|1,5
|AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|14:57:35 26-03-2025
|37,288
|36,9958
|10,7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|14:56:56 26-03-2025
|38,24444
|38,83167
|6,97
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:47:30 26-03-2025
|39,49917
|28,15389
|6,98
|1,5
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:47:30 26-03-2025
|39,5027
|28,1405
|11,9
|2
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|13:18:08 26-03-2025
|36,3382
|35,7552
|9,3
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:07:50 26-03-2025
|39,47944
|28,17722
|6,98
|2,1
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:07:49 26-03-2025
|39,4512
|28,0925
|8,9
|2
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:01:20 26-03-2025
|39,6072
|29,4753
|0
|1,3
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:55:24 26-03-2025
|39,6258
|29,4148
|0
|1,3
|AKDENIZ
|11:58:52 26-03-2025
|36,1855
|35,7212
|5,8
|1,6
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|11:10:13 26-03-2025
|38,1563
|38,4635
|1,6
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:10:12 26-03-2025
|38,15472
|38,41111
|12,9
|1,6
|OLUCAK-(GUMUSHANE)
|10:58:00 26-03-2025
|40,5648
|39,5855
|27,8
|1,7
|Torul (Gümüşhane)
|10:57:58 26-03-2025
|40,50472
|39,25222
|7,2
|1,5
|İslahiye (Gaziantep)
|10:29:55 26-03-2025
|36,89417
|36,54972
|7,18
|1,9
|CINARBASI-HASSA (HATAY)
|10:29:55 26-03-2025
|36,8268
|36,6278
|10,1
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:22:58 26-03-2025
|38,13583
|36,56
|7,07
|2
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:22:58 26-03-2025
|38,142
|36,5892
|5
|1,8
|Yığılca (Düzce)
|10:15:49 26-03-2025
|40,94972
|31,37083
|8,14
|1
|DUZMESE-OSMANELI (BILECIK)
|10:14:50 26-03-2025
|40,3723
|29,9457
|9
|1,5
|YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG)
|10:09:22 26-03-2025
|38,3585
|39,2757
|5
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|10:09:21 26-03-2025
|38,35278
|39,25167
|7
|1
|Ahlat (Bitlis)
|09:54:45 26-03-2025
|38,77
|42,43361
|10,55
|2,2
|AHLAT (BITLIS)
|09:54:44 26-03-2025
|38,7638
|42,461
|17,2
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|08:42:28 26-03-2025
|37,82444
|36,64917
|6,96
|1,4
|Hazar Gölü - [02.92 km] Sivrice (Elazığ)
|08:41:22 26-03-2025
|38,48667
|39,34917
|7
|1,4
|DOGANKUS-(ELAZIG)
|08:41:22 26-03-2025
|38,5798
|39,2992
|5
|1,3
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|08:24:47 26-03-2025
|38,39667
|30,01111
|7
|0,8
|Akhisar (Manisa)
|07:58:58 26-03-2025
|38,94556
|27,89139
|6,99
|1,4
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|07:58:58 26-03-2025
|38,9945
|27,9365
|5,3
|1,5
|Ege Denizi - [111.97 km] Datça (Muğla)
|06:54:05 26-03-2025
|36,10278
|26,43611
|7,65
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|06:40:25 26-03-2025
|38,1
|38,50639
|7,63
|1,1
|Ege Denizi, Nikuriya Adası - [122.52 km] Bodrum (Muğla)
|06:28:21 26-03-2025
|36,88694
|25,89111
|7
|1,9
|EGE DENIZI
|06:28:19 26-03-2025
|36,822
|25,776
|12,9
|1,9
|Aladağ (Adana)
|06:07:29 26-03-2025
|37,685
|35,39333
|6,37
|1,5
|BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)
|06:07:28 26-03-2025
|37,7308
|35,419
|4,8
|1,5
|Şenkaya (Erzurum)
|05:52:56 26-03-2025
|40,40389
|42,29111
|6,66
|1,8
|Darende (Malatya)
|05:41:39 26-03-2025
|38,49278
|37,7125
|7,02
|1,2
|ILICA-DARENDE (MALATYA)
|05:41:39 26-03-2025
|38,5263
|37,7362
|6
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:18:01 26-03-2025
|38,19444
|37,67222
|7
|1,5
|ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:18:00 26-03-2025
|38,1827
|37,6667
|8,1
|1,4
|EGE DENIZI
|05:08:00 26-03-2025
|36,5475
|25,754
|13,5
|2,7
|Ege Denizi
|05:07:58 26-03-2025
|36,55111
|25,77417
|7
|2,8
|Selçuk (İzmir)
|04:56:13 26-03-2025
|37,93167
|27,33583
|8,66
|2,5
|SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)
|04:56:12 26-03-2025
|37,909
|27,2887
|14,3
|2,6
|Haseke (Suriye) - [90.00 km] Nusaybin (Mardin)
|04:23:56 26-03-2025
|36,27167
|41,02222
|7
|2,9
|Ceyhan (Adana)
|04:22:55 26-03-2025
|37,07444
|35,78778
|6,94
|1,3
|BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA)
|04:22:54 26-03-2025
|37,0465
|35,6918
|21
|1,3
|Akdeniz - [30.36 km] Ortaca (Muğla)
|03:59:47 26-03-2025
|36,44139
|28,68806
|10,31
|2,9
|AKDENIZ
|03:59:47 26-03-2025
|36,4473
|28,6953
|6,9
|2,9
|Ege Denizi
|03:57:14 26-03-2025
|36,73472
|25,69167
|7
|2
|EGE DENIZI
|03:57:14 26-03-2025
|36,6743
|25,5172
|12,3
|2,1
|Akdeniz - [07.14 km] Arsuz (Hatay)
|03:51:50 26-03-2025
|36,2575
|35,72361
|6,91
|1,1
|Akdeniz - [46.20 km] Kaş (Antalya)
|03:40:01 26-03-2025
|36,01972
|28,915
|39,17
|2
|AKDENIZ
|03:40:00 26-03-2025
|35,9412
|28,9797
|9,7
|2,1
|Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [02.73 km] Lalapaşa (Edirne)
|03:35:27 26-03-2025
|41,96833
|26,60972
|8,04
|1
|Ege Denizi
|03:20:37 26-03-2025
|36,61778
|25,7925
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|03:20:37 26-03-2025
|36,6628
|25,5945
|9,1
|2,6
|Akdeniz - [58.06 km] Marmaris (Muğla)
|03:03:45 26-03-2025
|36,10889
|28,125
|6,68
|1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|02:59:42 26-03-2025
|38,47528
|36,99111
|7,16
|1,2
|BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|02:59:41 26-03-2025
|38,4533
|36,9657
|5
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|02:52:35 26-03-2025
|38,09306
|38,50167
|7
|1,1
|İpekyolu (Van)
|02:27:48 26-03-2025
|38,75222
|43,62694
|15,2
|2,1
|YUKARIGOLALAN-(VAN)
|02:27:47 26-03-2025
|38,7672
|43,5927
|10,8
|2,2
|Ege Denizi
|02:21:10 26-03-2025
|36,71056
|25,77917
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|02:21:08 26-03-2025
|36,6275
|25,5148
|5,7
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:15:35 26-03-2025
|37,95222
|36,2275
|7
|1
|Ege Denizi - [21.20 km] Datça (Muğla)
|02:11:08 26-03-2025
|36,50917
|27,51861
|86,73
|2
|EGE DENIZI
|02:11:08 26-03-2025
|36,4895
|27,5513
|92,5
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.61 km] Marmaris (Muğla)
|02:05:21 26-03-2025
|37,01139
|28,26056
|6,82
|1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:05:20 26-03-2025
|37,0277
|28,2188
|5,2
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|02:01:56 26-03-2025
|37,14194
|28,79694
|7,06
|0,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:00:07 26-03-2025
|37,98417
|36,38583
|6,98
|1,8
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:00:07 26-03-2025
|37,9767
|36,3977
|7,6
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:51:27 26-03-2025
|37,99806
|36,40972
|5,6
|2,7
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:51:26 26-03-2025
|38
|36,3853
|5
|2,6
|Pütürge (Malatya)
|01:34:35 26-03-2025
|38,22306
|38,69611
|10,83
|1
|Samandağ (Hatay)
|01:25:12 26-03-2025
|36,18611
|36,0425
|7,06
|1
|Ege Denizi - [28.21 km] Söke (Aydın)
|01:23:26 26-03-2025
|37,5925
|26,86083
|14,7
|2,8
|EGE DENIZI
|01:23:25 26-03-2025
|37,5897
|26,8502
|14,7
|2,9
|Akdeniz - [24.53 km] Ortaca (Muğla)
|01:07:21 26-03-2025
|36,49361
|28,69917
|7
|1
|EGE DENIZI
|01:02:24 26-03-2025
|36,6602
|25,4995
|7,8
|2,1
|Yazıhan (Malatya)
|01:02:01 26-03-2025
|38,55028
|38,05611
|6,17
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YUNANISTAN
|23:27:06 26-03-2025
|40,3018
|24,105
|4,8
|1,6
|YUNANISTAN
|23:21:23 26-03-2025
|40,2708
|24,1182
|6,8
|1,4
|Kırıkhan (Hatay)
|23:19:28 26-03-2025
|36,47194
|36,30056
|7
|2,5
|CAKALLI-BELEN (HATAY)
|23:19:28 26-03-2025
|36,4697
|36,2745
|3,6
|2,4
|YUNANISTAN
|23:14:52 26-03-2025
|40,3183
|24,1132
|5,7
|1,7
|Germencik (Aydın)
|22:48:50 26-03-2025
|37,88611
|27,60278
|6,91
|1,1
|Shirak (Ermenistan) - [26.57 km] Akyaka (Kars)
|22:43:35 26-03-2025
|41,13556
|43,83528
|7
|2,5
|GURCISTAN
|22:43:35 26-03-2025
|41,1052
|43,773
|6,1
|2,5
|Shirak (Ermenistan) - [22.73 km] Akyaka (Kars)
|22:11:41 26-03-2025
|41,0775
|43,83972
|7,32
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|21:29:28 26-03-2025
|38,10806
|37,80333
|7
|1,4
|Marmara Denizi - [15.85 km] Marmara (Balıkesir)
|21:14:43 26-03-2025
|40,78694
|27,72194
|7,01
|1
|MARMARA DENIZI
|21:14:43 26-03-2025
|40,7568
|27,7233
|5
|1,1
|EGE DENIZI
|21:08:36 26-03-2025
|36,6488
|25,5337
|11,1
|2,5
|Darende (Malatya)
|20:43:31 26-03-2025
|38,5025
|37,81556
|6,92
|1,3
|ILICA-DARENDE (MALATYA)
|20:43:29 26-03-2025
|38,5112
|37,7313
|6,2
|1,6
|EGE DENIZI
|20:40:11 26-03-2025
|36,7145
|25,5223
|7,5
|1,7
|Başmakçı (Afyonkarahisar)
|19:49:08 26-03-2025
|37,88556
|29,96139
|6,95
|1,7
|YUREGIL-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
|19:49:08 26-03-2025
|37,8708
|29,9458
|6,4
|1,9
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|19:25:25 26-03-2025
|38,4198
|37,5215
|1,5
|1,7
|Yomra (Trabzon)
|19:11:16 26-03-2025
|40,88694
|39,83667
|6,19
|1,5
|CINARLI-YOMRA (TRABZON)
|19:11:15 26-03-2025
|40,9388
|39,808
|10,6
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.74 km] Seferihisar (İzmir)
|18:57:42 26-03-2025
|37,90417
|26,93194
|7
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:57:42 26-03-2025
|37,9125
|26,9537
|6,4
|2,1
|YUNANISTAN
|18:53:52 26-03-2025
|40,5547
|23,4463
|29
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|18:45:24 26-03-2025
|38,26861
|38,84111
|7
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|18:45:24 26-03-2025
|38,24806
|38,83278
|6,51
|1,8
|TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA)
|18:45:22 26-03-2025
|38,2747
|38,9128
|16,7
|1,6
|Sungurlu (Çorum)
|18:43:50 26-03-2025
|40,28389
|34,42389
|7,06
|2,9
|KALEDERE-SUNGURLU (CORUM)
|18:43:49 26-03-2025
|40,3288
|34,4045
|5
|3,3
|Ege Denizi - [12.74 km] Çeşme (İzmir)
|17:55:18 26-03-2025
|38,16056
|26,30361
|19,39
|1,7
|EGE DENIZI
|17:55:15 26-03-2025
|38,1027
|26,166
|1,7
|2
|KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:37:43 26-03-2025
|38,119
|36,9133
|7
|1,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|17:34:06 26-03-2025
|35,0845
|23,3825
|2
|3,1
|EGE DENIZI
|17:22:01 26-03-2025
|36,6698
|25,648
|9,4
|1,9
|EGE DENIZI
|17:11:17 26-03-2025
|36,6287
|25,5785
|8,1
|2,5
|Akdeniz - [130.17 km] Marmaris (Muğla)
|16:09:20 26-03-2025
|35,45889
|28,12667
|9,26
|2,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|14:57:36 26-03-2025
|37,37361
|36,99778
|8,38
|1,5
|AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|14:57:35 26-03-2025
|37,288
|36,9958
|10,7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|14:56:56 26-03-2025
|38,24444
|38,83167
|6,97
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:47:30 26-03-2025
|39,49917
|28,15389
|6,98
|1,5
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:47:30 26-03-2025
|39,5027
|28,1405
|11,9
|2
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|13:18:08 26-03-2025
|36,3382
|35,7552
|9,3
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:07:50 26-03-2025
|39,47944
|28,17722
|6,98
|2,1
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:07:49 26-03-2025
|39,4512
|28,0925
|8,9
|2
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:01:20 26-03-2025
|39,6072
|29,4753
|0
|1,3
|KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:55:24 26-03-2025
|39,6258
|29,4148
|0
|1,3
|AKDENIZ
|11:58:52 26-03-2025
|36,1855
|35,7212
|5,8
|1,6
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|11:10:13 26-03-2025
|38,1563
|38,4635
|1,6
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:10:12 26-03-2025
|38,15472
|38,41111
|12,9
|1,6
|OLUCAK-(GUMUSHANE)
|10:58:00 26-03-2025
|40,5648
|39,5855
|27,8
|1,7
|Torul (Gümüşhane)
|10:57:58 26-03-2025
|40,50472
|39,25222
|7,2
|1,5
|İslahiye (Gaziantep)
|10:29:55 26-03-2025
|36,89417
|36,54972
|7,18
|1,9
|CINARBASI-HASSA (HATAY)
|10:29:55 26-03-2025
|36,8268
|36,6278
|10,1
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:22:58 26-03-2025
|38,13583
|36,56
|7,07
|2
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:22:58 26-03-2025
|38,142
|36,5892
|5
|1,8
|Yığılca (Düzce)
|10:15:49 26-03-2025
|40,94972
|31,37083
|8,14
|1
|DUZMESE-OSMANELI (BILECIK)
|10:14:50 26-03-2025
|40,3723
|29,9457
|9
|1,5
|YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG)
|10:09:22 26-03-2025
|38,3585
|39,2757
|5
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|10:09:21 26-03-2025
|38,35278
|39,25167
|7
|1
|Ahlat (Bitlis)
|09:54:45 26-03-2025
|38,77
|42,43361
|10,55
|2,2
|AHLAT (BITLIS)
|09:54:44 26-03-2025
|38,7638
|42,461
|17,2
|2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|08:42:28 26-03-2025
|37,82444
|36,64917
|6,96
|1,4
|Hazar Gölü - [02.92 km] Sivrice (Elazığ)
|08:41:22 26-03-2025
|38,48667
|39,34917
|7
|1,4
|DOGANKUS-(ELAZIG)
|08:41:22 26-03-2025
|38,5798
|39,2992
|5
|1,3
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|08:24:47 26-03-2025
|38,39667
|30,01111
|7
|0,8
|Akhisar (Manisa)
|07:58:58 26-03-2025
|38,94556
|27,89139
|6,99
|1,4
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|07:58:58 26-03-2025
|38,9945
|27,9365
|5,3
|1,5
|Ege Denizi - [111.97 km] Datça (Muğla)
|06:54:05 26-03-2025
|36,10278
|26,43611
|7,65
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|06:40:25 26-03-2025
|38,1
|38,50639
|7,63
|1,1
|Ege Denizi, Nikuriya Adası - [122.52 km] Bodrum (Muğla)
|06:28:21 26-03-2025
|36,88694
|25,89111
|7
|1,9
|EGE DENIZI
|06:28:19 26-03-2025
|36,822
|25,776
|12,9
|1,9
|Aladağ (Adana)
|06:07:29 26-03-2025
|37,685
|35,39333
|6,37
|1,5
|BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)
|06:07:28 26-03-2025
|37,7308
|35,419
|4,8
|1,5
|Şenkaya (Erzurum)
|05:52:56 26-03-2025
|40,40389
|42,29111
|6,66
|1,8
|Darende (Malatya)
|05:41:39 26-03-2025
|38,49278
|37,7125
|7,02
|1,2
|ILICA-DARENDE (MALATYA)
|05:41:39 26-03-2025
|38,5263
|37,7362
|6
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:18:01 26-03-2025
|38,19444
|37,67222
|7
|1,5
|ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:18:00 26-03-2025
|38,1827
|37,6667
|8,1
|1,4
|EGE DENIZI
|05:08:00 26-03-2025
|36,5475
|25,754
|13,5
|2,7
|Ege Denizi
|05:07:58 26-03-2025
|36,55111
|25,77417
|7
|2,8
|Selçuk (İzmir)
|04:56:13 26-03-2025
|37,93167
|27,33583
|8,66
|2,5
|SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)
|04:56:12 26-03-2025
|37,909
|27,2887
|14,3
|2,6
|Haseke (Suriye) - [90.00 km] Nusaybin (Mardin)
|04:23:56 26-03-2025
|36,27167
|41,02222
|7
|2,9
|Ceyhan (Adana)
|04:22:55 26-03-2025
|37,07444
|35,78778
|6,94
|1,3
|BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA)
|04:22:54 26-03-2025
|37,0465
|35,6918
|21
|1,3
|Akdeniz - [30.36 km] Ortaca (Muğla)
|03:59:47 26-03-2025
|36,44139
|28,68806
|10,31
|2,9
|AKDENIZ
|03:59:47 26-03-2025
|36,4473
|28,6953
|6,9
|2,9
|Ege Denizi
|03:57:14 26-03-2025
|36,73472
|25,69167
|7
|2
|EGE DENIZI
|03:57:14 26-03-2025
|36,6743
|25,5172
|12,3
|2,1
|Akdeniz - [07.14 km] Arsuz (Hatay)
|03:51:50 26-03-2025
|36,2575
|35,72361
|6,91
|1,1
|Akdeniz - [46.20 km] Kaş (Antalya)
|03:40:01 26-03-2025
|36,01972
|28,915
|39,17
|2
|AKDENIZ
|03:40:00 26-03-2025
|35,9412
|28,9797
|9,7
|2,1
|Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [02.73 km] Lalapaşa (Edirne)
|03:35:27 26-03-2025
|41,96833
|26,60972
|8,04
|1
|Ege Denizi
|03:20:37 26-03-2025
|36,61778
|25,7925
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|03:20:37 26-03-2025
|36,6628
|25,5945
|9,1
|2,6
|Akdeniz - [58.06 km] Marmaris (Muğla)
|03:03:45 26-03-2025
|36,10889
|28,125
|6,68
|1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|02:59:42 26-03-2025
|38,47528
|36,99111
|7,16
|1,2
|BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|02:59:41 26-03-2025
|38,4533
|36,9657
|5
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|02:52:35 26-03-2025
|38,09306
|38,50167
|7
|1,1
|İpekyolu (Van)
|02:27:48 26-03-2025
|38,75222
|43,62694
|15,2
|2,1
|YUKARIGOLALAN-(VAN)
|02:27:47 26-03-2025
|38,7672
|43,5927
|10,8
|2,2
|Ege Denizi
|02:21:10 26-03-2025
|36,71056
|25,77917
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|02:21:08 26-03-2025
|36,6275
|25,5148
|5,7
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:15:35 26-03-2025
|37,95222
|36,2275
|7
|1
|Ege Denizi - [21.20 km] Datça (Muğla)
|02:11:08 26-03-2025
|36,50917
|27,51861
|86,73
|2
|EGE DENIZI
|02:11:08 26-03-2025
|36,4895
|27,5513
|92,5
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.61 km] Marmaris (Muğla)
|02:05:21 26-03-2025
|37,01139
|28,26056
|6,82
|1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:05:20 26-03-2025
|37,0277
|28,2188
|5,2
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|02:01:56 26-03-2025
|37,14194
|28,79694
|7,06
|0,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:00:07 26-03-2025
|37,98417
|36,38583
|6,98
|1,8
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:00:07 26-03-2025
|37,9767
|36,3977
|7,6
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:51:27 26-03-2025
|37,99806
|36,40972
|5,6
|2,7
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:51:26 26-03-2025
|38
|36,3853
|5
|2,6
|Pütürge (Malatya)
|01:34:35 26-03-2025
|38,22306
|38,69611
|10,83
|1
|Samandağ (Hatay)
|01:25:12 26-03-2025
|36,18611
|36,0425
|7,06
|1
|Ege Denizi - [28.21 km] Söke (Aydın)
|01:23:26 26-03-2025
|37,5925
|26,86083
|14,7
|2,8
|EGE DENIZI
|01:23:25 26-03-2025
|37,5897
|26,8502
|14,7
|2,9
|Akdeniz - [24.53 km] Ortaca (Muğla)
|01:07:21 26-03-2025
|36,49361
|28,69917
|7
|1
|EGE DENIZI
|01:02:24 26-03-2025
|36,6602
|25,4995
|7,8
|2,1
|Yazıhan (Malatya)
|01:02:01 26-03-2025
|38,55028
|38,05611
|6,17
|1
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