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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Mart 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Mart 2025
son dakika deprem mi oldu?

27 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YUNANISTAN 23:27:06 26-03-2025 40,3018 24,105 4,8 1,6
YUNANISTAN 23:21:23 26-03-2025 40,2708 24,1182 6,8 1,4
Kırıkhan (Hatay) 23:19:28 26-03-2025 36,47194 36,30056 7 2,5
CAKALLI-BELEN (HATAY) 23:19:28 26-03-2025 36,4697 36,2745 3,6 2,4
YUNANISTAN 23:14:52 26-03-2025 40,3183 24,1132 5,7 1,7
Germencik (Aydın) 22:48:50 26-03-2025 37,88611 27,60278 6,91 1,1
Shirak (Ermenistan) - [26.57 km] Akyaka (Kars) 22:43:35 26-03-2025 41,13556 43,83528 7 2,5
GURCISTAN 22:43:35 26-03-2025 41,1052 43,773 6,1 2,5
Shirak (Ermenistan) - [22.73 km] Akyaka (Kars) 22:11:41 26-03-2025 41,0775 43,83972 7,32 1,6
Doğanşehir (Malatya) 21:29:28 26-03-2025 38,10806 37,80333 7 1,4
Marmara Denizi - [15.85 km] Marmara (Balıkesir) 21:14:43 26-03-2025 40,78694 27,72194 7,01 1
MARMARA DENIZI 21:14:43 26-03-2025 40,7568 27,7233 5 1,1
EGE DENIZI 21:08:36 26-03-2025 36,6488 25,5337 11,1 2,5
Darende (Malatya) 20:43:31 26-03-2025 38,5025 37,81556 6,92 1,3
ILICA-DARENDE (MALATYA) 20:43:29 26-03-2025 38,5112 37,7313 6,2 1,6
EGE DENIZI 20:40:11 26-03-2025 36,7145 25,5223 7,5 1,7
Başmakçı (Afyonkarahisar) 19:49:08 26-03-2025 37,88556 29,96139 6,95 1,7
YUREGIL-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) 19:49:08 26-03-2025 37,8708 29,9458 6,4 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 19:25:25 26-03-2025 38,4198 37,5215 1,5 1,7
Yomra (Trabzon) 19:11:16 26-03-2025 40,88694 39,83667 6,19 1,5
CINARLI-YOMRA (TRABZON) 19:11:15 26-03-2025 40,9388 39,808 10,6 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.74 km] Seferihisar (İzmir) 18:57:42 26-03-2025 37,90417 26,93194 7 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:57:42 26-03-2025 37,9125 26,9537 6,4 2,1
YUNANISTAN 18:53:52 26-03-2025 40,5547 23,4463 29 1,5
Pütürge (Malatya) 18:45:24 26-03-2025 38,26861 38,84111 7 1,9
Pütürge (Malatya) 18:45:24 26-03-2025 38,24806 38,83278 6,51 1,8
TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) 18:45:22 26-03-2025 38,2747 38,9128 16,7 1,6
Sungurlu (Çorum) 18:43:50 26-03-2025 40,28389 34,42389 7,06 2,9
KALEDERE-SUNGURLU (CORUM) 18:43:49 26-03-2025 40,3288 34,4045 5 3,3
Ege Denizi - [12.74 km] Çeşme (İzmir) 17:55:18 26-03-2025 38,16056 26,30361 19,39 1,7
EGE DENIZI 17:55:15 26-03-2025 38,1027 26,166 1,7 2
KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:37:43 26-03-2025 38,119 36,9133 7 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:34:06 26-03-2025 35,0845 23,3825 2 3,1
EGE DENIZI 17:22:01 26-03-2025 36,6698 25,648 9,4 1,9
EGE DENIZI 17:11:17 26-03-2025 36,6287 25,5785 8,1 2,5
Akdeniz - [130.17 km] Marmaris (Muğla) 16:09:20 26-03-2025 35,45889 28,12667 9,26 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 14:57:36 26-03-2025 37,37361 36,99778 8,38 1,5
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 14:57:35 26-03-2025 37,288 36,9958 10,7 1,6
Pütürge (Malatya) 14:56:56 26-03-2025 38,24444 38,83167 6,97 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:47:30 26-03-2025 39,49917 28,15389 6,98 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:47:30 26-03-2025 39,5027 28,1405 11,9 2
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 13:18:08 26-03-2025 36,3382 35,7552 9,3 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:50 26-03-2025 39,47944 28,17722 6,98 2,1
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:07:49 26-03-2025 39,4512 28,0925 8,9 2
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:01:20 26-03-2025 39,6072 29,4753 0 1,3
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:55:24 26-03-2025 39,6258 29,4148 0 1,3
AKDENIZ 11:58:52 26-03-2025 36,1855 35,7212 5,8 1,6
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 11:10:13 26-03-2025 38,1563 38,4635 1,6 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 11:10:12 26-03-2025 38,15472 38,41111 12,9 1,6
OLUCAK-(GUMUSHANE) 10:58:00 26-03-2025 40,5648 39,5855 27,8 1,7
Torul (Gümüşhane) 10:57:58 26-03-2025 40,50472 39,25222 7,2 1,5
İslahiye (Gaziantep) 10:29:55 26-03-2025 36,89417 36,54972 7,18 1,9
CINARBASI-HASSA (HATAY) 10:29:55 26-03-2025 36,8268 36,6278 10,1 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 10:22:58 26-03-2025 38,13583 36,56 7,07 2
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:22:58 26-03-2025 38,142 36,5892 5 1,8
Yığılca (Düzce) 10:15:49 26-03-2025 40,94972 31,37083 8,14 1
DUZMESE-OSMANELI (BILECIK) 10:14:50 26-03-2025 40,3723 29,9457 9 1,5
YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) 10:09:22 26-03-2025 38,3585 39,2757 5 1,1
Sivrice (Elazığ) 10:09:21 26-03-2025 38,35278 39,25167 7 1
Ahlat (Bitlis) 09:54:45 26-03-2025 38,77 42,43361 10,55 2,2
AHLAT (BITLIS) 09:54:44 26-03-2025 38,7638 42,461 17,2 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 08:42:28 26-03-2025 37,82444 36,64917 6,96 1,4
Hazar Gölü - [02.92 km] Sivrice (Elazığ) 08:41:22 26-03-2025 38,48667 39,34917 7 1,4
DOGANKUS-(ELAZIG) 08:41:22 26-03-2025 38,5798 39,2992 5 1,3
Sandıklı (Afyonkarahisar) 08:24:47 26-03-2025 38,39667 30,01111 7 0,8
Akhisar (Manisa) 07:58:58 26-03-2025 38,94556 27,89139 6,99 1,4
YENICE-AKHISAR (MANISA) 07:58:58 26-03-2025 38,9945 27,9365 5,3 1,5
Ege Denizi - [111.97 km] Datça (Muğla) 06:54:05 26-03-2025 36,10278 26,43611 7,65 1,4
Sincik (Adıyaman) 06:40:25 26-03-2025 38,1 38,50639 7,63 1,1
Ege Denizi, Nikuriya Adası - [122.52 km] Bodrum (Muğla) 06:28:21 26-03-2025 36,88694 25,89111 7 1,9
EGE DENIZI 06:28:19 26-03-2025 36,822 25,776 12,9 1,9
Aladağ (Adana) 06:07:29 26-03-2025 37,685 35,39333 6,37 1,5
BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) 06:07:28 26-03-2025 37,7308 35,419 4,8 1,5
Şenkaya (Erzurum) 05:52:56 26-03-2025 40,40389 42,29111 6,66 1,8
Darende (Malatya) 05:41:39 26-03-2025 38,49278 37,7125 7,02 1,2
ILICA-DARENDE (MALATYA) 05:41:39 26-03-2025 38,5263 37,7362 6 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:18:01 26-03-2025 38,19444 37,67222 7 1,5
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:18:00 26-03-2025 38,1827 37,6667 8,1 1,4
EGE DENIZI 05:08:00 26-03-2025 36,5475 25,754 13,5 2,7
Ege Denizi 05:07:58 26-03-2025 36,55111 25,77417 7 2,8
Selçuk (İzmir) 04:56:13 26-03-2025 37,93167 27,33583 8,66 2,5
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 04:56:12 26-03-2025 37,909 27,2887 14,3 2,6
Haseke (Suriye) - [90.00 km] Nusaybin (Mardin) 04:23:56 26-03-2025 36,27167 41,02222 7 2,9
Ceyhan (Adana) 04:22:55 26-03-2025 37,07444 35,78778 6,94 1,3
BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA) 04:22:54 26-03-2025 37,0465 35,6918 21 1,3
Akdeniz - [30.36 km] Ortaca (Muğla) 03:59:47 26-03-2025 36,44139 28,68806 10,31 2,9
AKDENIZ 03:59:47 26-03-2025 36,4473 28,6953 6,9 2,9
Ege Denizi 03:57:14 26-03-2025 36,73472 25,69167 7 2
EGE DENIZI 03:57:14 26-03-2025 36,6743 25,5172 12,3 2,1
Akdeniz - [07.14 km] Arsuz (Hatay) 03:51:50 26-03-2025 36,2575 35,72361 6,91 1,1
Akdeniz - [46.20 km] Kaş (Antalya) 03:40:01 26-03-2025 36,01972 28,915 39,17 2
AKDENIZ 03:40:00 26-03-2025 35,9412 28,9797 9,7 2,1
Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [02.73 km] Lalapaşa (Edirne) 03:35:27 26-03-2025 41,96833 26,60972 8,04 1
Ege Denizi 03:20:37 26-03-2025 36,61778 25,7925 7 2,3
EGE DENIZI 03:20:37 26-03-2025 36,6628 25,5945 9,1 2,6
Akdeniz - [58.06 km] Marmaris (Muğla) 03:03:45 26-03-2025 36,10889 28,125 6,68 1
Afşin (Kahramanmaraş) 02:59:42 26-03-2025 38,47528 36,99111 7,16 1,2
BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:59:41 26-03-2025 38,4533 36,9657 5 1,4
Sincik (Adıyaman) 02:52:35 26-03-2025 38,09306 38,50167 7 1,1
İpekyolu (Van) 02:27:48 26-03-2025 38,75222 43,62694 15,2 2,1
YUKARIGOLALAN-(VAN) 02:27:47 26-03-2025 38,7672 43,5927 10,8 2,2
Ege Denizi 02:21:10 26-03-2025 36,71056 25,77917 7 1,5
EGE DENIZI 02:21:08 26-03-2025 36,6275 25,5148 5,7 2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:15:35 26-03-2025 37,95222 36,2275 7 1
Ege Denizi - [21.20 km] Datça (Muğla) 02:11:08 26-03-2025 36,50917 27,51861 86,73 2
EGE DENIZI 02:11:08 26-03-2025 36,4895 27,5513 92,5 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.61 km] Marmaris (Muğla) 02:05:21 26-03-2025 37,01139 28,26056 6,82 1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 02:05:20 26-03-2025 37,0277 28,2188 5,2 1,2
Menteşe (Muğla) 02:01:56 26-03-2025 37,14194 28,79694 7,06 0,8
Göksun (Kahramanmaraş) 02:00:07 26-03-2025 37,98417 36,38583 6,98 1,8
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:00:07 26-03-2025 37,9767 36,3977 7,6 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 01:51:27 26-03-2025 37,99806 36,40972 5,6 2,7
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:51:26 26-03-2025 38 36,3853 5 2,6
Pütürge (Malatya) 01:34:35 26-03-2025 38,22306 38,69611 10,83 1
Samandağ (Hatay) 01:25:12 26-03-2025 36,18611 36,0425 7,06 1
Ege Denizi - [28.21 km] Söke (Aydın) 01:23:26 26-03-2025 37,5925 26,86083 14,7 2,8
EGE DENIZI 01:23:25 26-03-2025 37,5897 26,8502 14,7 2,9
Akdeniz - [24.53 km] Ortaca (Muğla) 01:07:21 26-03-2025 36,49361 28,69917 7 1
EGE DENIZI 01:02:24 26-03-2025 36,6602 25,4995 7,8 2,1
Yazıhan (Malatya) 01:02:01 26-03-2025 38,55028 38,05611 6,17 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YUNANISTAN 23:27:06 26-03-2025 40,3018 24,105 4,8 1,6
YUNANISTAN 23:21:23 26-03-2025 40,2708 24,1182 6,8 1,4
Kırıkhan (Hatay) 23:19:28 26-03-2025 36,47194 36,30056 7 2,5
CAKALLI-BELEN (HATAY) 23:19:28 26-03-2025 36,4697 36,2745 3,6 2,4
YUNANISTAN 23:14:52 26-03-2025 40,3183 24,1132 5,7 1,7
Germencik (Aydın) 22:48:50 26-03-2025 37,88611 27,60278 6,91 1,1
Shirak (Ermenistan) - [26.57 km] Akyaka (Kars) 22:43:35 26-03-2025 41,13556 43,83528 7 2,5
GURCISTAN 22:43:35 26-03-2025 41,1052 43,773 6,1 2,5
Shirak (Ermenistan) - [22.73 km] Akyaka (Kars) 22:11:41 26-03-2025 41,0775 43,83972 7,32 1,6
Doğanşehir (Malatya) 21:29:28 26-03-2025 38,10806 37,80333 7 1,4
Marmara Denizi - [15.85 km] Marmara (Balıkesir) 21:14:43 26-03-2025 40,78694 27,72194 7,01 1
MARMARA DENIZI 21:14:43 26-03-2025 40,7568 27,7233 5 1,1
EGE DENIZI 21:08:36 26-03-2025 36,6488 25,5337 11,1 2,5
Darende (Malatya) 20:43:31 26-03-2025 38,5025 37,81556 6,92 1,3
ILICA-DARENDE (MALATYA) 20:43:29 26-03-2025 38,5112 37,7313 6,2 1,6
EGE DENIZI 20:40:11 26-03-2025 36,7145 25,5223 7,5 1,7
Başmakçı (Afyonkarahisar) 19:49:08 26-03-2025 37,88556 29,96139 6,95 1,7
YUREGIL-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) 19:49:08 26-03-2025 37,8708 29,9458 6,4 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 19:25:25 26-03-2025 38,4198 37,5215 1,5 1,7
Yomra (Trabzon) 19:11:16 26-03-2025 40,88694 39,83667 6,19 1,5
CINARLI-YOMRA (TRABZON) 19:11:15 26-03-2025 40,9388 39,808 10,6 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.74 km] Seferihisar (İzmir) 18:57:42 26-03-2025 37,90417 26,93194 7 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 18:57:42 26-03-2025 37,9125 26,9537 6,4 2,1
YUNANISTAN 18:53:52 26-03-2025 40,5547 23,4463 29 1,5
Pütürge (Malatya) 18:45:24 26-03-2025 38,26861 38,84111 7 1,9
Pütürge (Malatya) 18:45:24 26-03-2025 38,24806 38,83278 6,51 1,8
TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) 18:45:22 26-03-2025 38,2747 38,9128 16,7 1,6
Sungurlu (Çorum) 18:43:50 26-03-2025 40,28389 34,42389 7,06 2,9
KALEDERE-SUNGURLU (CORUM) 18:43:49 26-03-2025 40,3288 34,4045 5 3,3
Ege Denizi - [12.74 km] Çeşme (İzmir) 17:55:18 26-03-2025 38,16056 26,30361 19,39 1,7
EGE DENIZI 17:55:15 26-03-2025 38,1027 26,166 1,7 2
KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:37:43 26-03-2025 38,119 36,9133 7 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:34:06 26-03-2025 35,0845 23,3825 2 3,1
EGE DENIZI 17:22:01 26-03-2025 36,6698 25,648 9,4 1,9
EGE DENIZI 17:11:17 26-03-2025 36,6287 25,5785 8,1 2,5
Akdeniz - [130.17 km] Marmaris (Muğla) 16:09:20 26-03-2025 35,45889 28,12667 9,26 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 14:57:36 26-03-2025 37,37361 36,99778 8,38 1,5
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 14:57:35 26-03-2025 37,288 36,9958 10,7 1,6
Pütürge (Malatya) 14:56:56 26-03-2025 38,24444 38,83167 6,97 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 13:47:30 26-03-2025 39,49917 28,15389 6,98 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:47:30 26-03-2025 39,5027 28,1405 11,9 2
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 13:18:08 26-03-2025 36,3382 35,7552 9,3 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:50 26-03-2025 39,47944 28,17722 6,98 2,1
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:07:49 26-03-2025 39,4512 28,0925 8,9 2
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:01:20 26-03-2025 39,6072 29,4753 0 1,3
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:55:24 26-03-2025 39,6258 29,4148 0 1,3
AKDENIZ 11:58:52 26-03-2025 36,1855 35,7212 5,8 1,6
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 11:10:13 26-03-2025 38,1563 38,4635 1,6 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 11:10:12 26-03-2025 38,15472 38,41111 12,9 1,6
OLUCAK-(GUMUSHANE) 10:58:00 26-03-2025 40,5648 39,5855 27,8 1,7
Torul (Gümüşhane) 10:57:58 26-03-2025 40,50472 39,25222 7,2 1,5
İslahiye (Gaziantep) 10:29:55 26-03-2025 36,89417 36,54972 7,18 1,9
CINARBASI-HASSA (HATAY) 10:29:55 26-03-2025 36,8268 36,6278 10,1 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 10:22:58 26-03-2025 38,13583 36,56 7,07 2
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:22:58 26-03-2025 38,142 36,5892 5 1,8
Yığılca (Düzce) 10:15:49 26-03-2025 40,94972 31,37083 8,14 1
DUZMESE-OSMANELI (BILECIK) 10:14:50 26-03-2025 40,3723 29,9457 9 1,5
YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) 10:09:22 26-03-2025 38,3585 39,2757 5 1,1
Sivrice (Elazığ) 10:09:21 26-03-2025 38,35278 39,25167 7 1
Ahlat (Bitlis) 09:54:45 26-03-2025 38,77 42,43361 10,55 2,2
AHLAT (BITLIS) 09:54:44 26-03-2025 38,7638 42,461 17,2 2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 08:42:28 26-03-2025 37,82444 36,64917 6,96 1,4
Hazar Gölü - [02.92 km] Sivrice (Elazığ) 08:41:22 26-03-2025 38,48667 39,34917 7 1,4
DOGANKUS-(ELAZIG) 08:41:22 26-03-2025 38,5798 39,2992 5 1,3
Sandıklı (Afyonkarahisar) 08:24:47 26-03-2025 38,39667 30,01111 7 0,8
Akhisar (Manisa) 07:58:58 26-03-2025 38,94556 27,89139 6,99 1,4
YENICE-AKHISAR (MANISA) 07:58:58 26-03-2025 38,9945 27,9365 5,3 1,5
Ege Denizi - [111.97 km] Datça (Muğla) 06:54:05 26-03-2025 36,10278 26,43611 7,65 1,4
Sincik (Adıyaman) 06:40:25 26-03-2025 38,1 38,50639 7,63 1,1
Ege Denizi, Nikuriya Adası - [122.52 km] Bodrum (Muğla) 06:28:21 26-03-2025 36,88694 25,89111 7 1,9
EGE DENIZI 06:28:19 26-03-2025 36,822 25,776 12,9 1,9
Aladağ (Adana) 06:07:29 26-03-2025 37,685 35,39333 6,37 1,5
BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) 06:07:28 26-03-2025 37,7308 35,419 4,8 1,5
Şenkaya (Erzurum) 05:52:56 26-03-2025 40,40389 42,29111 6,66 1,8
Darende (Malatya) 05:41:39 26-03-2025 38,49278 37,7125 7,02 1,2
ILICA-DARENDE (MALATYA) 05:41:39 26-03-2025 38,5263 37,7362 6 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:18:01 26-03-2025 38,19444 37,67222 7 1,5
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:18:00 26-03-2025 38,1827 37,6667 8,1 1,4
EGE DENIZI 05:08:00 26-03-2025 36,5475 25,754 13,5 2,7
Ege Denizi 05:07:58 26-03-2025 36,55111 25,77417 7 2,8
Selçuk (İzmir) 04:56:13 26-03-2025 37,93167 27,33583 8,66 2,5
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 04:56:12 26-03-2025 37,909 27,2887 14,3 2,6
Haseke (Suriye) - [90.00 km] Nusaybin (Mardin) 04:23:56 26-03-2025 36,27167 41,02222 7 2,9
Ceyhan (Adana) 04:22:55 26-03-2025 37,07444 35,78778 6,94 1,3
BUYUKBURHANIYE-CEYHAN (ADANA) 04:22:54 26-03-2025 37,0465 35,6918 21 1,3
Akdeniz - [30.36 km] Ortaca (Muğla) 03:59:47 26-03-2025 36,44139 28,68806 10,31 2,9
AKDENIZ 03:59:47 26-03-2025 36,4473 28,6953 6,9 2,9
Ege Denizi 03:57:14 26-03-2025 36,73472 25,69167 7 2
EGE DENIZI 03:57:14 26-03-2025 36,6743 25,5172 12,3 2,1
Akdeniz - [07.14 km] Arsuz (Hatay) 03:51:50 26-03-2025 36,2575 35,72361 6,91 1,1
Akdeniz - [46.20 km] Kaş (Antalya) 03:40:01 26-03-2025 36,01972 28,915 39,17 2
AKDENIZ 03:40:00 26-03-2025 35,9412 28,9797 9,7 2,1
Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [02.73 km] Lalapaşa (Edirne) 03:35:27 26-03-2025 41,96833 26,60972 8,04 1
Ege Denizi 03:20:37 26-03-2025 36,61778 25,7925 7 2,3
EGE DENIZI 03:20:37 26-03-2025 36,6628 25,5945 9,1 2,6
Akdeniz - [58.06 km] Marmaris (Muğla) 03:03:45 26-03-2025 36,10889 28,125 6,68 1
Afşin (Kahramanmaraş) 02:59:42 26-03-2025 38,47528 36,99111 7,16 1,2
BUGET-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:59:41 26-03-2025 38,4533 36,9657 5 1,4
Sincik (Adıyaman) 02:52:35 26-03-2025 38,09306 38,50167 7 1,1
İpekyolu (Van) 02:27:48 26-03-2025 38,75222 43,62694 15,2 2,1
YUKARIGOLALAN-(VAN) 02:27:47 26-03-2025 38,7672 43,5927 10,8 2,2
Ege Denizi 02:21:10 26-03-2025 36,71056 25,77917 7 1,5
EGE DENIZI 02:21:08 26-03-2025 36,6275 25,5148 5,7 2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:15:35 26-03-2025 37,95222 36,2275 7 1
Ege Denizi - [21.20 km] Datça (Muğla) 02:11:08 26-03-2025 36,50917 27,51861 86,73 2
EGE DENIZI 02:11:08 26-03-2025 36,4895 27,5513 92,5 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.61 km] Marmaris (Muğla) 02:05:21 26-03-2025 37,01139 28,26056 6,82 1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 02:05:20 26-03-2025 37,0277 28,2188 5,2 1,2
Menteşe (Muğla) 02:01:56 26-03-2025 37,14194 28,79694 7,06 0,8
Göksun (Kahramanmaraş) 02:00:07 26-03-2025 37,98417 36,38583 6,98 1,8
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:00:07 26-03-2025 37,9767 36,3977 7,6 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 01:51:27 26-03-2025 37,99806 36,40972 5,6 2,7
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:51:26 26-03-2025 38 36,3853 5 2,6
Pütürge (Malatya) 01:34:35 26-03-2025 38,22306 38,69611 10,83 1
Samandağ (Hatay) 01:25:12 26-03-2025 36,18611 36,0425 7,06 1
Ege Denizi - [28.21 km] Söke (Aydın) 01:23:26 26-03-2025 37,5925 26,86083 14,7 2,8
EGE DENIZI 01:23:25 26-03-2025 37,5897 26,8502 14,7 2,9
Akdeniz - [24.53 km] Ortaca (Muğla) 01:07:21 26-03-2025 36,49361 28,69917 7 1
EGE DENIZI 01:02:24 26-03-2025 36,6602 25,4995 7,8 2,1
Yazıhan (Malatya) 01:02:01 26-03-2025 38,55028 38,05611 6,17 1
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