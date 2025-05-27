Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Mayıs 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 27 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

27 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BULGARISTAN 23:57:38 26-05-2025 42,1322 24,8515 5 2,2
Kiğı (Bingöl) 23:54:36 26-05-2025 39,23778 40,25 7,17 1,9
Simav (Kütahya) 23:54:31 26-05-2025 39,19444 28,94528 10,82 0,9
Kiğı (Bingöl) 23:48:37 26-05-2025 39,21528 40,27028 7,13 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.86 km] Menderes (İzmir) 23:37:01 26-05-2025 37,85833 26,97722 6,95 3,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:37:01 26-05-2025 37,8532 26,9707 4,5 3
Yeşilyurt (Malatya) 23:27:44 26-05-2025 38,30111 38,25444 6,81 1,5
Merkez (Ardahan) 23:16:19 26-05-2025 41,05583 42,3725 7,01 1,9
Kiğı (Bingöl) 23:12:32 26-05-2025 39,23611 40,27111 5,87 2,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 23:12:30 26-05-2025 39,1993 40,2675 5 2,9
Merkezefendi (Denizli) 22:59:26 26-05-2025 37,91722 29,00611 7 1,5
Pütürge (Malatya) 22:26:12 26-05-2025 38,24667 38,7075 7,67 1,4
Kale (Malatya) 22:09:02 26-05-2025 38,34111 38,80694 9,81 1,4
Akdeniz - [36.34 km] Ortaca (Muğla) 22:02:55 26-05-2025 36,42028 28,52611 7,49 2,2
Altıeylül (Balıkesir) 21:49:42 26-05-2025 39,64333 27,85278 6,97 1,2
Kiğı (Bingöl) 21:17:15 26-05-2025 39,23611 40,25917 6,01 2,5
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 21:17:14 26-05-2025 39,219 40,2957 5 2,6
Kiğı (Bingöl) 21:16:21 26-05-2025 39,23806 40,24917 7,33 1,8
Simav (Kütahya) 21:11:16 26-05-2025 39,26278 28,93528 7 1,1
Çayıralan (Yozgat) 20:20:41 26-05-2025 39,44889 35,86944 6,99 1,1
Kiğı (Bingöl) 20:13:14 26-05-2025 39,20667 40,27111 7,02 3,9
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 20:13:13 26-05-2025 39,1993 40,28 5 3,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.53 km] Seferihisar (İzmir) 20:05:19 26-05-2025 37,91472 26,92667 7,11 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:05:18 26-05-2025 37,9207 26,9203 4,1 1,8
Buharkent (Aydın) 19:55:28 26-05-2025 37,93389 28,82556 6,73 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 19:35:37 26-05-2025 38,08583 38,43 7 1,6
Osmancık (Çorum) 19:19:10 26-05-2025 40,89556 34,92722 6,83 1,3
SEKIBAGI-OSMANCIK (CORUM) 19:19:10 26-05-2025 40,9232 34,5992 4 1,8
Pütürge (Malatya) 19:04:21 26-05-2025 38,25667 38,72694 7,6 1,1
Aziziye (Erzurum) 18:57:42 26-05-2025 40,16667 41,08611 6,76 1,2
Akseki (Antalya) 17:48:03 26-05-2025 37,10333 31,93306 6,99 1,6
YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA) 17:48:02 26-05-2025 37,08 31,9555 21,2 1,9
Antakya (Hatay) 17:20:59 26-05-2025 36,24389 36,13444 6,97 1,7
Akdeniz - [79.28 km] Kaş (Antalya) 17:12:17 26-05-2025 35,87444 28,59167 14,28 2,5
AKDENIZ 17:12:17 26-05-2025 35,7157 28,5545 30,3 2,9
CIFTLIKKOY-KARLIOVA (BINGOL) 16:22:07 26-05-2025 39,3898 41,0598 5,9 1,7
Karlıova (Bingöl) 16:22:06 26-05-2025 39,27778 40,96417 6,77 2
Sincik (Adıyaman) 16:12:33 26-05-2025 38,10528 38,47306 7 1,3
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 16:12:32 26-05-2025 38,1653 38,389 10,6 1,4
UFACIK-SEYDISEHIR (KONYA) 15:23:17 26-05-2025 37,6552 31,9718 11,6 1,7
Seydişehir (Konya) 15:23:16 26-05-2025 37,71056 32,03389 7,03 1,7
Karaçoban (Erzurum) 15:20:43 26-05-2025 39,34167 42,16694 7 2,1
BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) 15:20:41 26-05-2025 39,3192 42,0652 24,1 2,1
YUNANISTAN 15:13:05 26-05-2025 40,3067 23,7002 10,5 2
Yazıhan (Malatya) 15:08:12 26-05-2025 38,52694 37,99306 7 1,7
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 15:08:12 26-05-2025 38,5525 37,9418 20,3 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 15:01:45 26-05-2025 38,09028 38,45 7,68 1,7
SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN) 15:01:45 26-05-2025 38,0392 38,6078 4,3 1,5
Karaçoban (Erzurum) 14:59:00 26-05-2025 39,29083 42,12528 27,27 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:14:46 26-05-2025 39,24 29,0382 7 1,6
Simav (Kütahya) 14:14:45 26-05-2025 39,26111 28,97167 7 1,6
Simav (Kütahya) 14:04:21 26-05-2025 39,22194 28,9575 14,27 1,3
Emet (Kütahya) 13:46:41 26-05-2025 39,36389 29,26306 4,32 1
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 13:46:41 26-05-2025 39,358 29,285 0 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:06:55 26-05-2025 39,51944 28,18417 7 1,2
DOMBAYDERE-KEPSUT (BALIKESIR) 13:06:55 26-05-2025 39,5522 28,1657 15,6 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:31 26-05-2025 39,46472 28,12806 7,03 1,7
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:31 26-05-2025 39,4668 28,1668 8 1,9
Ege Denizi - [21.54 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:59:14 26-05-2025 39,30639 25,95306 7 1,6
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 12:59:13 26-05-2025 39,3162 25,9577 14,2 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:33 26-05-2025 39,50583 28,21806 7,15 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:57:53 26-05-2025 39,49056 28,15333 7 1,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 12:41:26 26-05-2025 35,6192 25,0902 22,1 2,7
TASIT-DERIK (MARDIN) 12:29:52 26-05-2025 37,4438 40,3258 10,3 1,7
AYDINLAR-KAMAN (KIRSEHIR) 12:06:09 26-05-2025 39,3805 33,9403 13,1 1,7
Merkez (Kırşehir) 12:06:05 26-05-2025 39,27167 34,07167 7 1,1
EGE DENIZI 12:02:37 26-05-2025 35,7392 25,4215 5,2 2
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 11:32:37 26-05-2025 36,2473 30,7918 78,2 2
Akdeniz - [38.46 km] Kumluca (Antalya) 11:32:36 26-05-2025 36,13639 30,78667 27,22 1,9
Sivrice (Elazığ) 11:32:02 26-05-2025 38,45028 39,09083 15,83 2,9
DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) 11:32:02 26-05-2025 38,4502 39,1282 13,2 2,5
Çelikhan (Adıyaman) 11:25:29 26-05-2025 38,09111 38,45111 6,26 2,3
Marmara Denizi - [24.45 km] Büyükçekmece (İstanbul) 11:13:30 26-05-2025 40,82333 28,34194 11 1,8
Sincik (Adıyaman) 10:57:53 26-05-2025 38,08167 38,46306 7,79 1,4
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 10:57:52 26-05-2025 38,1362 38,3447 23 1,3
Sincik (Adıyaman) 10:56:28 26-05-2025 38,09333 38,47139 6,57 2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 10:56:27 26-05-2025 38,1147 38,4667 9,8 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 10:45:13 26-05-2025 38,08528 38,43528 6,97 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 10:44:11 26-05-2025 38,08111 38,44889 8,36 2
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 10:44:10 26-05-2025 38,0912 38,4625 23,7 1,8
Ege Denizi - [139.73 km] Datça (Muğla) 10:34:34 26-05-2025 36,04 26,11694 23,41 3
EGE DENIZI 10:34:31 26-05-2025 35,7322 25,8197 27,4 3,4
YUNANISTAN 09:13:14 26-05-2025 40,3697 24,1215 7 1,9
Battalgazi (Malatya) 08:56:12 26-05-2025 38,14722 38,58194 10,3 1,6
Pamukkale (Denizli) 08:49:54 26-05-2025 37,685 29,23333 7 2,4
KARATAS-(DENIZLI) 08:49:54 26-05-2025 37,6767 29,2503 11,8 2
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [14.42 km] Payas (Hatay) 08:43:51 26-05-2025 36,69861 36,06222 7 2
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 08:43:50 26-05-2025 36,7093 36,017 9,9 2
Battalgazi (Malatya) 08:32:15 26-05-2025 38,28583 38,6375 8,11 1,2
EGE DENIZI 07:12:21 26-05-2025 35,7827 25,4982 8,2 2,1
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 06:05:11 26-05-2025 37,0898 30,6012 5,4 1,5
Kepez (Antalya) 06:05:10 26-05-2025 37,06194 30,65056 7,63 1,3
Samandağ (Hatay) 05:57:26 26-05-2025 36,25333 35,97667 7 1,4
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 05:30:52 26-05-2025 40,484 29,1735 5,6 1
Kiğı (Bingöl) 05:14:35 26-05-2025 39,20222 40,28056 18,01 2
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 05:14:35 26-05-2025 39,1982 40,2588 5,5 2,2
Pütürge (Malatya) 05:13:49 26-05-2025 38,22333 38,72556 6,46 0,9
YUNANISTAN 05:08:09 26-05-2025 40,3342 24,077 5,3 2,2
Akçadağ (Malatya) 05:08:06 26-05-2025 38,28111 37,76861 7 1,1
Kale (Malatya) 04:58:01 26-05-2025 38,35972 38,8225 7 0,9
Hassa (Hatay) 04:57:50 26-05-2025 36,80667 36,44361 8,21 1,8
EGRIBUCAK-HASSA (HATAY) 04:57:50 26-05-2025 36,7418 36,4587 8,3 1,7
Tuşba (Van) 04:37:15 26-05-2025 38,74556 43,45833 7,07 1,5
PIRGARIP-(VAN) 04:37:15 26-05-2025 38,7762 43,4198 14,4 1,7
Kırıkhan (Hatay) 04:33:15 26-05-2025 36,61694 36,39167 7 1,4
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 04:33:15 26-05-2025 36,5988 36,3715 5 1,5
Marmara Denizi - [25.11 km] Silivri (İstanbul) 04:31:08 26-05-2025 40,84111 28,2625 5,31 1,8
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 04:31:08 26-05-2025 40,8423 28,2817 19,4 2,1
Yedisu (Bingöl) 04:20:50 26-05-2025 39,46639 40,3375 6,95 2
KABAYEL-YEDISU (BINGOL) 04:20:49 26-05-2025 39,4403 40,3375 5 2,1
Sarayköy (Denizli) 04:14:12 26-05-2025 37,93389 28,82222 7,38 0,9
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 04:14:12 26-05-2025 37,9357 28,8032 18,1 1
Marmara Denizi - [27.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) 03:57:17 26-05-2025 40,80861 28,31083 7 2,1
MARMARA DENIZI 03:57:17 26-05-2025 40,8468 28,2898 10,1 1,9
Sivrice (Elazığ) 03:46:50 26-05-2025 38,47222 39,15056 7 1,7
DEDEPINARI-(ELAZIG) 03:46:49 26-05-2025 38,5038 39,181 7,3 1,8
Refahiye (Erzincan) 03:31:05 26-05-2025 39,83972 38,99083 7 2
KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) 03:31:04 26-05-2025 39,8248 39,0078 7,5 2
YUNANISTAN 03:01:47 26-05-2025 40,3248 24,1388 11,2 2,2
Köyceğiz (Muğla) 03:01:44 26-05-2025 37,02111 28,94667 7,19 1,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 03:01:44 26-05-2025 37,0402 28,9492 5,5 2,1
Simav (Kütahya) 03:00:02 26-05-2025 39,20056 29,00806 7 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:00:01 26-05-2025 39,2245 29,0173 8,6 1,6
Ege Denizi 02:56:17 26-05-2025 40,00028 24,50139 5,11 2,2
YUNANISTAN 02:56:07 26-05-2025 40,3073 24,1302 8,9 2,2
YUNANISTAN 02:50:24 26-05-2025 40,3185 24,1253 11,6 2,6
Ege Denizi 02:50:18 26-05-2025 40,24056 23,99111 7 2,6
Simav (Kütahya) 02:28:10 26-05-2025 39,20667 28,97333 7 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:28:09 26-05-2025 39,2175 29,0083 14,9 1,4
Muradiye (Van) 02:10:15 26-05-2025 39,03806 43,65083 7 1,7
KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) 02:10:14 26-05-2025 39,0297 43,6822 5 1,9
Samandağ (Hatay) 02:04:26 26-05-2025 36,29028 36,02361 7 1
Akdeniz 01:49:16 26-05-2025 34,96861 25,93583 6,29 3,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:49:16 26-05-2025 35,0387 25,9973 5 3,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:48:00 26-05-2025 34,969 25,9668 9,5 2,8
Simav (Kütahya) 01:29:27 26-05-2025 39,23333 28,96611 11,3 1,2
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 01:29:27 26-05-2025 39,206 29,07 12,5 1,3
Simav (Kütahya) 01:19:33 26-05-2025 39,16222 29,10528 12,28 1
Simav (Kütahya) 01:17:14 26-05-2025 39,2 29,02333 7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:17:13 26-05-2025 39,2305 28,982 10,5 1,5
Marmara Denizi - [23.07 km] Silivri (İstanbul) 01:03:54 26-05-2025 40,85917 28,27028 10,61 2,4
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 01:03:53 26-05-2025 40,8527 28,2797 9,9 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BULGARISTAN 23:57:38 26-05-2025 42,1322 24,8515 5 2,2
Kiğı (Bingöl) 23:54:36 26-05-2025 39,23778 40,25 7,17 1,9
Simav (Kütahya) 23:54:31 26-05-2025 39,19444 28,94528 10,82 0,9
Kiğı (Bingöl) 23:48:37 26-05-2025 39,21528 40,27028 7,13 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.86 km] Menderes (İzmir) 23:37:01 26-05-2025 37,85833 26,97722 6,95 3,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:37:01 26-05-2025 37,8532 26,9707 4,5 3
Yeşilyurt (Malatya) 23:27:44 26-05-2025 38,30111 38,25444 6,81 1,5
Merkez (Ardahan) 23:16:19 26-05-2025 41,05583 42,3725 7,01 1,9
Kiğı (Bingöl) 23:12:32 26-05-2025 39,23611 40,27111 5,87 2,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 23:12:30 26-05-2025 39,1993 40,2675 5 2,9
Merkezefendi (Denizli) 22:59:26 26-05-2025 37,91722 29,00611 7 1,5
Pütürge (Malatya) 22:26:12 26-05-2025 38,24667 38,7075 7,67 1,4
Kale (Malatya) 22:09:02 26-05-2025 38,34111 38,80694 9,81 1,4
Akdeniz - [36.34 km] Ortaca (Muğla) 22:02:55 26-05-2025 36,42028 28,52611 7,49 2,2
Altıeylül (Balıkesir) 21:49:42 26-05-2025 39,64333 27,85278 6,97 1,2
Kiğı (Bingöl) 21:17:15 26-05-2025 39,23611 40,25917 6,01 2,5
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 21:17:14 26-05-2025 39,219 40,2957 5 2,6
Kiğı (Bingöl) 21:16:21 26-05-2025 39,23806 40,24917 7,33 1,8
Simav (Kütahya) 21:11:16 26-05-2025 39,26278 28,93528 7 1,1
Çayıralan (Yozgat) 20:20:41 26-05-2025 39,44889 35,86944 6,99 1,1
Kiğı (Bingöl) 20:13:14 26-05-2025 39,20667 40,27111 7,02 3,9
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 20:13:13 26-05-2025 39,1993 40,28 5 3,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.53 km] Seferihisar (İzmir) 20:05:19 26-05-2025 37,91472 26,92667 7,11 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:05:18 26-05-2025 37,9207 26,9203 4,1 1,8
Buharkent (Aydın) 19:55:28 26-05-2025 37,93389 28,82556 6,73 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 19:35:37 26-05-2025 38,08583 38,43 7 1,6
Osmancık (Çorum) 19:19:10 26-05-2025 40,89556 34,92722 6,83 1,3
SEKIBAGI-OSMANCIK (CORUM) 19:19:10 26-05-2025 40,9232 34,5992 4 1,8
Pütürge (Malatya) 19:04:21 26-05-2025 38,25667 38,72694 7,6 1,1
Aziziye (Erzurum) 18:57:42 26-05-2025 40,16667 41,08611 6,76 1,2
Akseki (Antalya) 17:48:03 26-05-2025 37,10333 31,93306 6,99 1,6
YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA) 17:48:02 26-05-2025 37,08 31,9555 21,2 1,9
Antakya (Hatay) 17:20:59 26-05-2025 36,24389 36,13444 6,97 1,7
Akdeniz - [79.28 km] Kaş (Antalya) 17:12:17 26-05-2025 35,87444 28,59167 14,28 2,5
AKDENIZ 17:12:17 26-05-2025 35,7157 28,5545 30,3 2,9
CIFTLIKKOY-KARLIOVA (BINGOL) 16:22:07 26-05-2025 39,3898 41,0598 5,9 1,7
Karlıova (Bingöl) 16:22:06 26-05-2025 39,27778 40,96417 6,77 2
Sincik (Adıyaman) 16:12:33 26-05-2025 38,10528 38,47306 7 1,3
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 16:12:32 26-05-2025 38,1653 38,389 10,6 1,4
UFACIK-SEYDISEHIR (KONYA) 15:23:17 26-05-2025 37,6552 31,9718 11,6 1,7
Seydişehir (Konya) 15:23:16 26-05-2025 37,71056 32,03389 7,03 1,7
Karaçoban (Erzurum) 15:20:43 26-05-2025 39,34167 42,16694 7 2,1
BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) 15:20:41 26-05-2025 39,3192 42,0652 24,1 2,1
YUNANISTAN 15:13:05 26-05-2025 40,3067 23,7002 10,5 2
Yazıhan (Malatya) 15:08:12 26-05-2025 38,52694 37,99306 7 1,7
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 15:08:12 26-05-2025 38,5525 37,9418 20,3 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 15:01:45 26-05-2025 38,09028 38,45 7,68 1,7
SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN) 15:01:45 26-05-2025 38,0392 38,6078 4,3 1,5
Karaçoban (Erzurum) 14:59:00 26-05-2025 39,29083 42,12528 27,27 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:14:46 26-05-2025 39,24 29,0382 7 1,6
Simav (Kütahya) 14:14:45 26-05-2025 39,26111 28,97167 7 1,6
Simav (Kütahya) 14:04:21 26-05-2025 39,22194 28,9575 14,27 1,3
Emet (Kütahya) 13:46:41 26-05-2025 39,36389 29,26306 4,32 1
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 13:46:41 26-05-2025 39,358 29,285 0 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:06:55 26-05-2025 39,51944 28,18417 7 1,2
DOMBAYDERE-KEPSUT (BALIKESIR) 13:06:55 26-05-2025 39,5522 28,1657 15,6 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:31 26-05-2025 39,46472 28,12806 7,03 1,7
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:31 26-05-2025 39,4668 28,1668 8 1,9
Ege Denizi - [21.54 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:59:14 26-05-2025 39,30639 25,95306 7 1,6
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 12:59:13 26-05-2025 39,3162 25,9577 14,2 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:33 26-05-2025 39,50583 28,21806 7,15 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 12:57:53 26-05-2025 39,49056 28,15333 7 1,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 12:41:26 26-05-2025 35,6192 25,0902 22,1 2,7
TASIT-DERIK (MARDIN) 12:29:52 26-05-2025 37,4438 40,3258 10,3 1,7
AYDINLAR-KAMAN (KIRSEHIR) 12:06:09 26-05-2025 39,3805 33,9403 13,1 1,7
Merkez (Kırşehir) 12:06:05 26-05-2025 39,27167 34,07167 7 1,1
EGE DENIZI 12:02:37 26-05-2025 35,7392 25,4215 5,2 2
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 11:32:37 26-05-2025 36,2473 30,7918 78,2 2
Akdeniz - [38.46 km] Kumluca (Antalya) 11:32:36 26-05-2025 36,13639 30,78667 27,22 1,9
Sivrice (Elazığ) 11:32:02 26-05-2025 38,45028 39,09083 15,83 2,9
DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) 11:32:02 26-05-2025 38,4502 39,1282 13,2 2,5
Çelikhan (Adıyaman) 11:25:29 26-05-2025 38,09111 38,45111 6,26 2,3
Marmara Denizi - [24.45 km] Büyükçekmece (İstanbul) 11:13:30 26-05-2025 40,82333 28,34194 11 1,8
Sincik (Adıyaman) 10:57:53 26-05-2025 38,08167 38,46306 7,79 1,4
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 10:57:52 26-05-2025 38,1362 38,3447 23 1,3
Sincik (Adıyaman) 10:56:28 26-05-2025 38,09333 38,47139 6,57 2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 10:56:27 26-05-2025 38,1147 38,4667 9,8 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 10:45:13 26-05-2025 38,08528 38,43528 6,97 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 10:44:11 26-05-2025 38,08111 38,44889 8,36 2
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 10:44:10 26-05-2025 38,0912 38,4625 23,7 1,8
Ege Denizi - [139.73 km] Datça (Muğla) 10:34:34 26-05-2025 36,04 26,11694 23,41 3
EGE DENIZI 10:34:31 26-05-2025 35,7322 25,8197 27,4 3,4
YUNANISTAN 09:13:14 26-05-2025 40,3697 24,1215 7 1,9
Battalgazi (Malatya) 08:56:12 26-05-2025 38,14722 38,58194 10,3 1,6
Pamukkale (Denizli) 08:49:54 26-05-2025 37,685 29,23333 7 2,4
KARATAS-(DENIZLI) 08:49:54 26-05-2025 37,6767 29,2503 11,8 2
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [14.42 km] Payas (Hatay) 08:43:51 26-05-2025 36,69861 36,06222 7 2
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 08:43:50 26-05-2025 36,7093 36,017 9,9 2
Battalgazi (Malatya) 08:32:15 26-05-2025 38,28583 38,6375 8,11 1,2
EGE DENIZI 07:12:21 26-05-2025 35,7827 25,4982 8,2 2,1
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 06:05:11 26-05-2025 37,0898 30,6012 5,4 1,5
Kepez (Antalya) 06:05:10 26-05-2025 37,06194 30,65056 7,63 1,3
Samandağ (Hatay) 05:57:26 26-05-2025 36,25333 35,97667 7 1,4
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 05:30:52 26-05-2025 40,484 29,1735 5,6 1
Kiğı (Bingöl) 05:14:35 26-05-2025 39,20222 40,28056 18,01 2
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 05:14:35 26-05-2025 39,1982 40,2588 5,5 2,2
Pütürge (Malatya) 05:13:49 26-05-2025 38,22333 38,72556 6,46 0,9
YUNANISTAN 05:08:09 26-05-2025 40,3342 24,077 5,3 2,2
Akçadağ (Malatya) 05:08:06 26-05-2025 38,28111 37,76861 7 1,1
Kale (Malatya) 04:58:01 26-05-2025 38,35972 38,8225 7 0,9
Hassa (Hatay) 04:57:50 26-05-2025 36,80667 36,44361 8,21 1,8
EGRIBUCAK-HASSA (HATAY) 04:57:50 26-05-2025 36,7418 36,4587 8,3 1,7
Tuşba (Van) 04:37:15 26-05-2025 38,74556 43,45833 7,07 1,5
PIRGARIP-(VAN) 04:37:15 26-05-2025 38,7762 43,4198 14,4 1,7
Kırıkhan (Hatay) 04:33:15 26-05-2025 36,61694 36,39167 7 1,4
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 04:33:15 26-05-2025 36,5988 36,3715 5 1,5
Marmara Denizi - [25.11 km] Silivri (İstanbul) 04:31:08 26-05-2025 40,84111 28,2625 5,31 1,8
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 04:31:08 26-05-2025 40,8423 28,2817 19,4 2,1
Yedisu (Bingöl) 04:20:50 26-05-2025 39,46639 40,3375 6,95 2
KABAYEL-YEDISU (BINGOL) 04:20:49 26-05-2025 39,4403 40,3375 5 2,1
Sarayköy (Denizli) 04:14:12 26-05-2025 37,93389 28,82222 7,38 0,9
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 04:14:12 26-05-2025 37,9357 28,8032 18,1 1
Marmara Denizi - [27.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) 03:57:17 26-05-2025 40,80861 28,31083 7 2,1
MARMARA DENIZI 03:57:17 26-05-2025 40,8468 28,2898 10,1 1,9
Sivrice (Elazığ) 03:46:50 26-05-2025 38,47222 39,15056 7 1,7
DEDEPINARI-(ELAZIG) 03:46:49 26-05-2025 38,5038 39,181 7,3 1,8
Refahiye (Erzincan) 03:31:05 26-05-2025 39,83972 38,99083 7 2
KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) 03:31:04 26-05-2025 39,8248 39,0078 7,5 2
YUNANISTAN 03:01:47 26-05-2025 40,3248 24,1388 11,2 2,2
Köyceğiz (Muğla) 03:01:44 26-05-2025 37,02111 28,94667 7,19 1,8
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 03:01:44 26-05-2025 37,0402 28,9492 5,5 2,1
Simav (Kütahya) 03:00:02 26-05-2025 39,20056 29,00806 7 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:00:01 26-05-2025 39,2245 29,0173 8,6 1,6
Ege Denizi 02:56:17 26-05-2025 40,00028 24,50139 5,11 2,2
YUNANISTAN 02:56:07 26-05-2025 40,3073 24,1302 8,9 2,2
YUNANISTAN 02:50:24 26-05-2025 40,3185 24,1253 11,6 2,6
Ege Denizi 02:50:18 26-05-2025 40,24056 23,99111 7 2,6
Simav (Kütahya) 02:28:10 26-05-2025 39,20667 28,97333 7 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:28:09 26-05-2025 39,2175 29,0083 14,9 1,4
Muradiye (Van) 02:10:15 26-05-2025 39,03806 43,65083 7 1,7
KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) 02:10:14 26-05-2025 39,0297 43,6822 5 1,9
Samandağ (Hatay) 02:04:26 26-05-2025 36,29028 36,02361 7 1
Akdeniz 01:49:16 26-05-2025 34,96861 25,93583 6,29 3,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:49:16 26-05-2025 35,0387 25,9973 5 3,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:48:00 26-05-2025 34,969 25,9668 9,5 2,8
Simav (Kütahya) 01:29:27 26-05-2025 39,23333 28,96611 11,3 1,2
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 01:29:27 26-05-2025 39,206 29,07 12,5 1,3
Simav (Kütahya) 01:19:33 26-05-2025 39,16222 29,10528 12,28 1
Simav (Kütahya) 01:17:14 26-05-2025 39,2 29,02333 7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:17:13 26-05-2025 39,2305 28,982 10,5 1,5
Marmara Denizi - [23.07 km] Silivri (İstanbul) 01:03:54 26-05-2025 40,85917 28,27028 10,61 2,4
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 01:03:53 26-05-2025 40,8527 28,2797 9,9 2,3
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