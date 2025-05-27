Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Mayıs 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 27 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
27 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BULGARISTAN
|23:57:38 26-05-2025
|42,1322
|24,8515
|5
|2,2
|Kiğı (Bingöl)
|23:54:36 26-05-2025
|39,23778
|40,25
|7,17
|1,9
|Simav (Kütahya)
|23:54:31 26-05-2025
|39,19444
|28,94528
|10,82
|0,9
|Kiğı (Bingöl)
|23:48:37 26-05-2025
|39,21528
|40,27028
|7,13
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.86 km] Menderes (İzmir)
|23:37:01 26-05-2025
|37,85833
|26,97722
|6,95
|3,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:37:01 26-05-2025
|37,8532
|26,9707
|4,5
|3
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:27:44 26-05-2025
|38,30111
|38,25444
|6,81
|1,5
|Merkez (Ardahan)
|23:16:19 26-05-2025
|41,05583
|42,3725
|7,01
|1,9
|Kiğı (Bingöl)
|23:12:32 26-05-2025
|39,23611
|40,27111
|5,87
|2,8
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|23:12:30 26-05-2025
|39,1993
|40,2675
|5
|2,9
|Merkezefendi (Denizli)
|22:59:26 26-05-2025
|37,91722
|29,00611
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|22:26:12 26-05-2025
|38,24667
|38,7075
|7,67
|1,4
|Kale (Malatya)
|22:09:02 26-05-2025
|38,34111
|38,80694
|9,81
|1,4
|Akdeniz - [36.34 km] Ortaca (Muğla)
|22:02:55 26-05-2025
|36,42028
|28,52611
|7,49
|2,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|21:49:42 26-05-2025
|39,64333
|27,85278
|6,97
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|21:17:15 26-05-2025
|39,23611
|40,25917
|6,01
|2,5
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|21:17:14 26-05-2025
|39,219
|40,2957
|5
|2,6
|Kiğı (Bingöl)
|21:16:21 26-05-2025
|39,23806
|40,24917
|7,33
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:11:16 26-05-2025
|39,26278
|28,93528
|7
|1,1
|Çayıralan (Yozgat)
|20:20:41 26-05-2025
|39,44889
|35,86944
|6,99
|1,1
|Kiğı (Bingöl)
|20:13:14 26-05-2025
|39,20667
|40,27111
|7,02
|3,9
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|20:13:13 26-05-2025
|39,1993
|40,28
|5
|3,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.53 km] Seferihisar (İzmir)
|20:05:19 26-05-2025
|37,91472
|26,92667
|7,11
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:05:18 26-05-2025
|37,9207
|26,9203
|4,1
|1,8
|Buharkent (Aydın)
|19:55:28 26-05-2025
|37,93389
|28,82556
|6,73
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:35:37 26-05-2025
|38,08583
|38,43
|7
|1,6
|Osmancık (Çorum)
|19:19:10 26-05-2025
|40,89556
|34,92722
|6,83
|1,3
|SEKIBAGI-OSMANCIK (CORUM)
|19:19:10 26-05-2025
|40,9232
|34,5992
|4
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|19:04:21 26-05-2025
|38,25667
|38,72694
|7,6
|1,1
|Aziziye (Erzurum)
|18:57:42 26-05-2025
|40,16667
|41,08611
|6,76
|1,2
|Akseki (Antalya)
|17:48:03 26-05-2025
|37,10333
|31,93306
|6,99
|1,6
|YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA)
|17:48:02 26-05-2025
|37,08
|31,9555
|21,2
|1,9
|Antakya (Hatay)
|17:20:59 26-05-2025
|36,24389
|36,13444
|6,97
|1,7
|Akdeniz - [79.28 km] Kaş (Antalya)
|17:12:17 26-05-2025
|35,87444
|28,59167
|14,28
|2,5
|AKDENIZ
|17:12:17 26-05-2025
|35,7157
|28,5545
|30,3
|2,9
|CIFTLIKKOY-KARLIOVA (BINGOL)
|16:22:07 26-05-2025
|39,3898
|41,0598
|5,9
|1,7
|Karlıova (Bingöl)
|16:22:06 26-05-2025
|39,27778
|40,96417
|6,77
|2
|Sincik (Adıyaman)
|16:12:33 26-05-2025
|38,10528
|38,47306
|7
|1,3
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|16:12:32 26-05-2025
|38,1653
|38,389
|10,6
|1,4
|UFACIK-SEYDISEHIR (KONYA)
|15:23:17 26-05-2025
|37,6552
|31,9718
|11,6
|1,7
|Seydişehir (Konya)
|15:23:16 26-05-2025
|37,71056
|32,03389
|7,03
|1,7
|Karaçoban (Erzurum)
|15:20:43 26-05-2025
|39,34167
|42,16694
|7
|2,1
|BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM)
|15:20:41 26-05-2025
|39,3192
|42,0652
|24,1
|2,1
|YUNANISTAN
|15:13:05 26-05-2025
|40,3067
|23,7002
|10,5
|2
|Yazıhan (Malatya)
|15:08:12 26-05-2025
|38,52694
|37,99306
|7
|1,7
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|15:08:12 26-05-2025
|38,5525
|37,9418
|20,3
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|15:01:45 26-05-2025
|38,09028
|38,45
|7,68
|1,7
|SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN)
|15:01:45 26-05-2025
|38,0392
|38,6078
|4,3
|1,5
|Karaçoban (Erzurum)
|14:59:00 26-05-2025
|39,29083
|42,12528
|27,27
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|14:14:46 26-05-2025
|39,24
|29,0382
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|14:14:45 26-05-2025
|39,26111
|28,97167
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|14:04:21 26-05-2025
|39,22194
|28,9575
|14,27
|1,3
|Emet (Kütahya)
|13:46:41 26-05-2025
|39,36389
|29,26306
|4,32
|1
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|13:46:41 26-05-2025
|39,358
|29,285
|0
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:06:55 26-05-2025
|39,51944
|28,18417
|7
|1,2
|DOMBAYDERE-KEPSUT (BALIKESIR)
|13:06:55 26-05-2025
|39,5522
|28,1657
|15,6
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:31 26-05-2025
|39,46472
|28,12806
|7,03
|1,7
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:31 26-05-2025
|39,4668
|28,1668
|8
|1,9
|Ege Denizi - [21.54 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:59:14 26-05-2025
|39,30639
|25,95306
|7
|1,6
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|12:59:13 26-05-2025
|39,3162
|25,9577
|14,2
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:33 26-05-2025
|39,50583
|28,21806
|7,15
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:57:53 26-05-2025
|39,49056
|28,15333
|7
|1,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|12:41:26 26-05-2025
|35,6192
|25,0902
|22,1
|2,7
|TASIT-DERIK (MARDIN)
|12:29:52 26-05-2025
|37,4438
|40,3258
|10,3
|1,7
|AYDINLAR-KAMAN (KIRSEHIR)
|12:06:09 26-05-2025
|39,3805
|33,9403
|13,1
|1,7
|Merkez (Kırşehir)
|12:06:05 26-05-2025
|39,27167
|34,07167
|7
|1,1
|EGE DENIZI
|12:02:37 26-05-2025
|35,7392
|25,4215
|5,2
|2
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|11:32:37 26-05-2025
|36,2473
|30,7918
|78,2
|2
|Akdeniz - [38.46 km] Kumluca (Antalya)
|11:32:36 26-05-2025
|36,13639
|30,78667
|27,22
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|11:32:02 26-05-2025
|38,45028
|39,09083
|15,83
|2,9
|DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)
|11:32:02 26-05-2025
|38,4502
|39,1282
|13,2
|2,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:25:29 26-05-2025
|38,09111
|38,45111
|6,26
|2,3
|Marmara Denizi - [24.45 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|11:13:30 26-05-2025
|40,82333
|28,34194
|11
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|10:57:53 26-05-2025
|38,08167
|38,46306
|7,79
|1,4
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|10:57:52 26-05-2025
|38,1362
|38,3447
|23
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|10:56:28 26-05-2025
|38,09333
|38,47139
|6,57
|2
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|10:56:27 26-05-2025
|38,1147
|38,4667
|9,8
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:45:13 26-05-2025
|38,08528
|38,43528
|6,97
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:44:11 26-05-2025
|38,08111
|38,44889
|8,36
|2
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|10:44:10 26-05-2025
|38,0912
|38,4625
|23,7
|1,8
|Ege Denizi - [139.73 km] Datça (Muğla)
|10:34:34 26-05-2025
|36,04
|26,11694
|23,41
|3
|EGE DENIZI
|10:34:31 26-05-2025
|35,7322
|25,8197
|27,4
|3,4
|YUNANISTAN
|09:13:14 26-05-2025
|40,3697
|24,1215
|7
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|08:56:12 26-05-2025
|38,14722
|38,58194
|10,3
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|08:49:54 26-05-2025
|37,685
|29,23333
|7
|2,4
|KARATAS-(DENIZLI)
|08:49:54 26-05-2025
|37,6767
|29,2503
|11,8
|2
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [14.42 km] Payas (Hatay)
|08:43:51 26-05-2025
|36,69861
|36,06222
|7
|2
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|08:43:50 26-05-2025
|36,7093
|36,017
|9,9
|2
|Battalgazi (Malatya)
|08:32:15 26-05-2025
|38,28583
|38,6375
|8,11
|1,2
|EGE DENIZI
|07:12:21 26-05-2025
|35,7827
|25,4982
|8,2
|2,1
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|06:05:11 26-05-2025
|37,0898
|30,6012
|5,4
|1,5
|Kepez (Antalya)
|06:05:10 26-05-2025
|37,06194
|30,65056
|7,63
|1,3
|Samandağ (Hatay)
|05:57:26 26-05-2025
|36,25333
|35,97667
|7
|1,4
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|05:30:52 26-05-2025
|40,484
|29,1735
|5,6
|1
|Kiğı (Bingöl)
|05:14:35 26-05-2025
|39,20222
|40,28056
|18,01
|2
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|05:14:35 26-05-2025
|39,1982
|40,2588
|5,5
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|05:13:49 26-05-2025
|38,22333
|38,72556
|6,46
|0,9
|YUNANISTAN
|05:08:09 26-05-2025
|40,3342
|24,077
|5,3
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|05:08:06 26-05-2025
|38,28111
|37,76861
|7
|1,1
|Kale (Malatya)
|04:58:01 26-05-2025
|38,35972
|38,8225
|7
|0,9
|Hassa (Hatay)
|04:57:50 26-05-2025
|36,80667
|36,44361
|8,21
|1,8
|EGRIBUCAK-HASSA (HATAY)
|04:57:50 26-05-2025
|36,7418
|36,4587
|8,3
|1,7
|Tuşba (Van)
|04:37:15 26-05-2025
|38,74556
|43,45833
|7,07
|1,5
|PIRGARIP-(VAN)
|04:37:15 26-05-2025
|38,7762
|43,4198
|14,4
|1,7
|Kırıkhan (Hatay)
|04:33:15 26-05-2025
|36,61694
|36,39167
|7
|1,4
|ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
|04:33:15 26-05-2025
|36,5988
|36,3715
|5
|1,5
|Marmara Denizi - [25.11 km] Silivri (İstanbul)
|04:31:08 26-05-2025
|40,84111
|28,2625
|5,31
|1,8
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|04:31:08 26-05-2025
|40,8423
|28,2817
|19,4
|2,1
|Yedisu (Bingöl)
|04:20:50 26-05-2025
|39,46639
|40,3375
|6,95
|2
|KABAYEL-YEDISU (BINGOL)
|04:20:49 26-05-2025
|39,4403
|40,3375
|5
|2,1
|Sarayköy (Denizli)
|04:14:12 26-05-2025
|37,93389
|28,82222
|7,38
|0,9
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|04:14:12 26-05-2025
|37,9357
|28,8032
|18,1
|1
|Marmara Denizi - [27.23 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|03:57:17 26-05-2025
|40,80861
|28,31083
|7
|2,1
|MARMARA DENIZI
|03:57:17 26-05-2025
|40,8468
|28,2898
|10,1
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|03:46:50 26-05-2025
|38,47222
|39,15056
|7
|1,7
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|03:46:49 26-05-2025
|38,5038
|39,181
|7,3
|1,8
|Refahiye (Erzincan)
|03:31:05 26-05-2025
|39,83972
|38,99083
|7
|2
|KEDEK-KEMAH (ERZINCAN)
|03:31:04 26-05-2025
|39,8248
|39,0078
|7,5
|2
|YUNANISTAN
|03:01:47 26-05-2025
|40,3248
|24,1388
|11,2
|2,2
|Köyceğiz (Muğla)
|03:01:44 26-05-2025
|37,02111
|28,94667
|7,19
|1,8
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|03:01:44 26-05-2025
|37,0402
|28,9492
|5,5
|2,1
|Simav (Kütahya)
|03:00:02 26-05-2025
|39,20056
|29,00806
|7
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:00:01 26-05-2025
|39,2245
|29,0173
|8,6
|1,6
|Ege Denizi
|02:56:17 26-05-2025
|40,00028
|24,50139
|5,11
|2,2
|YUNANISTAN
|02:56:07 26-05-2025
|40,3073
|24,1302
|8,9
|2,2
|YUNANISTAN
|02:50:24 26-05-2025
|40,3185
|24,1253
|11,6
|2,6
|Ege Denizi
|02:50:18 26-05-2025
|40,24056
|23,99111
|7
|2,6
|Simav (Kütahya)
|02:28:10 26-05-2025
|39,20667
|28,97333
|7
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:28:09 26-05-2025
|39,2175
|29,0083
|14,9
|1,4
|Muradiye (Van)
|02:10:15 26-05-2025
|39,03806
|43,65083
|7
|1,7
|KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN)
|02:10:14 26-05-2025
|39,0297
|43,6822
|5
|1,9
|Samandağ (Hatay)
|02:04:26 26-05-2025
|36,29028
|36,02361
|7
|1
|Akdeniz
|01:49:16 26-05-2025
|34,96861
|25,93583
|6,29
|3,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:49:16 26-05-2025
|35,0387
|25,9973
|5
|3,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:48:00 26-05-2025
|34,969
|25,9668
|9,5
|2,8
|Simav (Kütahya)
|01:29:27 26-05-2025
|39,23333
|28,96611
|11,3
|1,2
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|01:29:27 26-05-2025
|39,206
|29,07
|12,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|01:19:33 26-05-2025
|39,16222
|29,10528
|12,28
|1
|Simav (Kütahya)
|01:17:14 26-05-2025
|39,2
|29,02333
|7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:17:13 26-05-2025
|39,2305
|28,982
|10,5
|1,5
|Marmara Denizi - [23.07 km] Silivri (İstanbul)
|01:03:54 26-05-2025
|40,85917
|28,27028
|10,61
|2,4
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|01:03:53 26-05-2025
|40,8527
|28,2797
|9,9
|2,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|BULGARISTAN
|23:57:38 26-05-2025
|42,1322
|24,8515
|5
|2,2
|Kiğı (Bingöl)
|23:54:36 26-05-2025
|39,23778
|40,25
|7,17
|1,9
|Simav (Kütahya)
|23:54:31 26-05-2025
|39,19444
|28,94528
|10,82
|0,9
|Kiğı (Bingöl)
|23:48:37 26-05-2025
|39,21528
|40,27028
|7,13
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.86 km] Menderes (İzmir)
|23:37:01 26-05-2025
|37,85833
|26,97722
|6,95
|3,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:37:01 26-05-2025
|37,8532
|26,9707
|4,5
|3
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:27:44 26-05-2025
|38,30111
|38,25444
|6,81
|1,5
|Merkez (Ardahan)
|23:16:19 26-05-2025
|41,05583
|42,3725
|7,01
|1,9
|Kiğı (Bingöl)
|23:12:32 26-05-2025
|39,23611
|40,27111
|5,87
|2,8
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|23:12:30 26-05-2025
|39,1993
|40,2675
|5
|2,9
|Merkezefendi (Denizli)
|22:59:26 26-05-2025
|37,91722
|29,00611
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|22:26:12 26-05-2025
|38,24667
|38,7075
|7,67
|1,4
|Kale (Malatya)
|22:09:02 26-05-2025
|38,34111
|38,80694
|9,81
|1,4
|Akdeniz - [36.34 km] Ortaca (Muğla)
|22:02:55 26-05-2025
|36,42028
|28,52611
|7,49
|2,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|21:49:42 26-05-2025
|39,64333
|27,85278
|6,97
|1,2
|Kiğı (Bingöl)
|21:17:15 26-05-2025
|39,23611
|40,25917
|6,01
|2,5
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|21:17:14 26-05-2025
|39,219
|40,2957
|5
|2,6
|Kiğı (Bingöl)
|21:16:21 26-05-2025
|39,23806
|40,24917
|7,33
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:11:16 26-05-2025
|39,26278
|28,93528
|7
|1,1
|Çayıralan (Yozgat)
|20:20:41 26-05-2025
|39,44889
|35,86944
|6,99
|1,1
|Kiğı (Bingöl)
|20:13:14 26-05-2025
|39,20667
|40,27111
|7,02
|3,9
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|20:13:13 26-05-2025
|39,1993
|40,28
|5
|3,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.53 km] Seferihisar (İzmir)
|20:05:19 26-05-2025
|37,91472
|26,92667
|7,11
|1,8
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:05:18 26-05-2025
|37,9207
|26,9203
|4,1
|1,8
|Buharkent (Aydın)
|19:55:28 26-05-2025
|37,93389
|28,82556
|6,73
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:35:37 26-05-2025
|38,08583
|38,43
|7
|1,6
|Osmancık (Çorum)
|19:19:10 26-05-2025
|40,89556
|34,92722
|6,83
|1,3
|SEKIBAGI-OSMANCIK (CORUM)
|19:19:10 26-05-2025
|40,9232
|34,5992
|4
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|19:04:21 26-05-2025
|38,25667
|38,72694
|7,6
|1,1
|Aziziye (Erzurum)
|18:57:42 26-05-2025
|40,16667
|41,08611
|6,76
|1,2
|Akseki (Antalya)
|17:48:03 26-05-2025
|37,10333
|31,93306
|6,99
|1,6
|YARPUZ-AKSEKI (ANTALYA)
|17:48:02 26-05-2025
|37,08
|31,9555
|21,2
|1,9
|Antakya (Hatay)
|17:20:59 26-05-2025
|36,24389
|36,13444
|6,97
|1,7
|Akdeniz - [79.28 km] Kaş (Antalya)
|17:12:17 26-05-2025
|35,87444
|28,59167
|14,28
|2,5
|AKDENIZ
|17:12:17 26-05-2025
|35,7157
|28,5545
|30,3
|2,9
|CIFTLIKKOY-KARLIOVA (BINGOL)
|16:22:07 26-05-2025
|39,3898
|41,0598
|5,9
|1,7
|Karlıova (Bingöl)
|16:22:06 26-05-2025
|39,27778
|40,96417
|6,77
|2
|Sincik (Adıyaman)
|16:12:33 26-05-2025
|38,10528
|38,47306
|7
|1,3
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|16:12:32 26-05-2025
|38,1653
|38,389
|10,6
|1,4
|UFACIK-SEYDISEHIR (KONYA)
|15:23:17 26-05-2025
|37,6552
|31,9718
|11,6
|1,7
|Seydişehir (Konya)
|15:23:16 26-05-2025
|37,71056
|32,03389
|7,03
|1,7
|Karaçoban (Erzurum)
|15:20:43 26-05-2025
|39,34167
|42,16694
|7
|2,1
|BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM)
|15:20:41 26-05-2025
|39,3192
|42,0652
|24,1
|2,1
|YUNANISTAN
|15:13:05 26-05-2025
|40,3067
|23,7002
|10,5
|2
|Yazıhan (Malatya)
|15:08:12 26-05-2025
|38,52694
|37,99306
|7
|1,7
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|15:08:12 26-05-2025
|38,5525
|37,9418
|20,3
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|15:01:45 26-05-2025
|38,09028
|38,45
|7,68
|1,7
|SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN)
|15:01:45 26-05-2025
|38,0392
|38,6078
|4,3
|1,5
|Karaçoban (Erzurum)
|14:59:00 26-05-2025
|39,29083
|42,12528
|27,27
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|14:14:46 26-05-2025
|39,24
|29,0382
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|14:14:45 26-05-2025
|39,26111
|28,97167
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|14:04:21 26-05-2025
|39,22194
|28,9575
|14,27
|1,3
|Emet (Kütahya)
|13:46:41 26-05-2025
|39,36389
|29,26306
|4,32
|1
|CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA)
|13:46:41 26-05-2025
|39,358
|29,285
|0
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:06:55 26-05-2025
|39,51944
|28,18417
|7
|1,2
|DOMBAYDERE-KEPSUT (BALIKESIR)
|13:06:55 26-05-2025
|39,5522
|28,1657
|15,6
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:31 26-05-2025
|39,46472
|28,12806
|7,03
|1,7
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:31 26-05-2025
|39,4668
|28,1668
|8
|1,9
|Ege Denizi - [21.54 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:59:14 26-05-2025
|39,30639
|25,95306
|7
|1,6
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|12:59:13 26-05-2025
|39,3162
|25,9577
|14,2
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:33 26-05-2025
|39,50583
|28,21806
|7,15
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:57:53 26-05-2025
|39,49056
|28,15333
|7
|1,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|12:41:26 26-05-2025
|35,6192
|25,0902
|22,1
|2,7
|TASIT-DERIK (MARDIN)
|12:29:52 26-05-2025
|37,4438
|40,3258
|10,3
|1,7
|AYDINLAR-KAMAN (KIRSEHIR)
|12:06:09 26-05-2025
|39,3805
|33,9403
|13,1
|1,7
|Merkez (Kırşehir)
|12:06:05 26-05-2025
|39,27167
|34,07167
|7
|1,1
|EGE DENIZI
|12:02:37 26-05-2025
|35,7392
|25,4215
|5,2
|2
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|11:32:37 26-05-2025
|36,2473
|30,7918
|78,2
|2
|Akdeniz - [38.46 km] Kumluca (Antalya)
|11:32:36 26-05-2025
|36,13639
|30,78667
|27,22
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|11:32:02 26-05-2025
|38,45028
|39,09083
|15,83
|2,9
|DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)
|11:32:02 26-05-2025
|38,4502
|39,1282
|13,2
|2,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|11:25:29 26-05-2025
|38,09111
|38,45111
|6,26
|2,3
|Marmara Denizi - [24.45 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|11:13:30 26-05-2025
|40,82333
|28,34194
|11
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|10:57:53 26-05-2025
|38,08167
|38,46306
|7,79
|1,4
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|10:57:52 26-05-2025
|38,1362
|38,3447
|23
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|10:56:28 26-05-2025
|38,09333
|38,47139
|6,57
|2
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|10:56:27 26-05-2025
|38,1147
|38,4667
|9,8
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:45:13 26-05-2025
|38,08528
|38,43528
|6,97
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:44:11 26-05-2025
|38,08111
|38,44889
|8,36
|2
|KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
|10:44:10 26-05-2025
|38,0912
|38,4625
|23,7
|1,8
|Ege Denizi - [139.73 km] Datça (Muğla)
|10:34:34 26-05-2025
|36,04
|26,11694
|23,41
|3
|EGE DENIZI
|10:34:31 26-05-2025
|35,7322
|25,8197
|27,4
|3,4
|YUNANISTAN
|09:13:14 26-05-2025
|40,3697
|24,1215
|7
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|08:56:12 26-05-2025
|38,14722
|38,58194
|10,3
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|08:49:54 26-05-2025
|37,685
|29,23333
|7
|2,4
|KARATAS-(DENIZLI)
|08:49:54 26-05-2025
|37,6767
|29,2503
|11,8
|2
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [14.42 km] Payas (Hatay)
|08:43:51 26-05-2025
|36,69861
|36,06222
|7
|2
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|08:43:50 26-05-2025
|36,7093
|36,017
|9,9
|2
|Battalgazi (Malatya)
|08:32:15 26-05-2025
|38,28583
|38,6375
|8,11
|1,2
|EGE DENIZI
|07:12:21 26-05-2025
|35,7827
|25,4982
|8,2
|2,1
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|06:05:11 26-05-2025
|37,0898
|30,6012
|5,4
|1,5
|Kepez (Antalya)
|06:05:10 26-05-2025
|37,06194
|30,65056
|7,63
|1,3
|Samandağ (Hatay)
|05:57:26 26-05-2025
|36,25333
|35,97667
|7
|1,4
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|05:30:52 26-05-2025
|40,484
|29,1735
|5,6
|1
|Kiğı (Bingöl)
|05:14:35 26-05-2025
|39,20222
|40,28056
|18,01
|2
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|05:14:35 26-05-2025
|39,1982
|40,2588
|5,5
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|05:13:49 26-05-2025
|38,22333
|38,72556
|6,46
|0,9
|YUNANISTAN
|05:08:09 26-05-2025
|40,3342
|24,077
|5,3
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|05:08:06 26-05-2025
|38,28111
|37,76861
|7
|1,1
|Kale (Malatya)
|04:58:01 26-05-2025
|38,35972
|38,8225
|7
|0,9
|Hassa (Hatay)
|04:57:50 26-05-2025
|36,80667
|36,44361
|8,21
|1,8
|EGRIBUCAK-HASSA (HATAY)
|04:57:50 26-05-2025
|36,7418
|36,4587
|8,3
|1,7
|Tuşba (Van)
|04:37:15 26-05-2025
|38,74556
|43,45833
|7,07
|1,5
|PIRGARIP-(VAN)
|04:37:15 26-05-2025
|38,7762
|43,4198
|14,4
|1,7
|Kırıkhan (Hatay)
|04:33:15 26-05-2025
|36,61694
|36,39167
|7
|1,4
|ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
|04:33:15 26-05-2025
|36,5988
|36,3715
|5
|1,5
|Marmara Denizi - [25.11 km] Silivri (İstanbul)
|04:31:08 26-05-2025
|40,84111
|28,2625
|5,31
|1,8
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|04:31:08 26-05-2025
|40,8423
|28,2817
|19,4
|2,1
|Yedisu (Bingöl)
|04:20:50 26-05-2025
|39,46639
|40,3375
|6,95
|2
|KABAYEL-YEDISU (BINGOL)
|04:20:49 26-05-2025
|39,4403
|40,3375
|5
|2,1
|Sarayköy (Denizli)
|04:14:12 26-05-2025
|37,93389
|28,82222
|7,38
|0,9
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|04:14:12 26-05-2025
|37,9357
|28,8032
|18,1
|1
|Marmara Denizi - [27.23 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|03:57:17 26-05-2025
|40,80861
|28,31083
|7
|2,1
|MARMARA DENIZI
|03:57:17 26-05-2025
|40,8468
|28,2898
|10,1
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|03:46:50 26-05-2025
|38,47222
|39,15056
|7
|1,7
|DEDEPINARI-(ELAZIG)
|03:46:49 26-05-2025
|38,5038
|39,181
|7,3
|1,8
|Refahiye (Erzincan)
|03:31:05 26-05-2025
|39,83972
|38,99083
|7
|2
|KEDEK-KEMAH (ERZINCAN)
|03:31:04 26-05-2025
|39,8248
|39,0078
|7,5
|2
|YUNANISTAN
|03:01:47 26-05-2025
|40,3248
|24,1388
|11,2
|2,2
|Köyceğiz (Muğla)
|03:01:44 26-05-2025
|37,02111
|28,94667
|7,19
|1,8
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|03:01:44 26-05-2025
|37,0402
|28,9492
|5,5
|2,1
|Simav (Kütahya)
|03:00:02 26-05-2025
|39,20056
|29,00806
|7
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:00:01 26-05-2025
|39,2245
|29,0173
|8,6
|1,6
|Ege Denizi
|02:56:17 26-05-2025
|40,00028
|24,50139
|5,11
|2,2
|YUNANISTAN
|02:56:07 26-05-2025
|40,3073
|24,1302
|8,9
|2,2
|YUNANISTAN
|02:50:24 26-05-2025
|40,3185
|24,1253
|11,6
|2,6
|Ege Denizi
|02:50:18 26-05-2025
|40,24056
|23,99111
|7
|2,6
|Simav (Kütahya)
|02:28:10 26-05-2025
|39,20667
|28,97333
|7
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:28:09 26-05-2025
|39,2175
|29,0083
|14,9
|1,4
|Muradiye (Van)
|02:10:15 26-05-2025
|39,03806
|43,65083
|7
|1,7
|KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN)
|02:10:14 26-05-2025
|39,0297
|43,6822
|5
|1,9
|Samandağ (Hatay)
|02:04:26 26-05-2025
|36,29028
|36,02361
|7
|1
|Akdeniz
|01:49:16 26-05-2025
|34,96861
|25,93583
|6,29
|3,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:49:16 26-05-2025
|35,0387
|25,9973
|5
|3,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:48:00 26-05-2025
|34,969
|25,9668
|9,5
|2,8
|Simav (Kütahya)
|01:29:27 26-05-2025
|39,23333
|28,96611
|11,3
|1,2
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|01:29:27 26-05-2025
|39,206
|29,07
|12,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|01:19:33 26-05-2025
|39,16222
|29,10528
|12,28
|1
|Simav (Kütahya)
|01:17:14 26-05-2025
|39,2
|29,02333
|7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:17:13 26-05-2025
|39,2305
|28,982
|10,5
|1,5
|Marmara Denizi - [23.07 km] Silivri (İstanbul)
|01:03:54 26-05-2025
|40,85917
|28,27028
|10,61
|2,4
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|01:03:53 26-05-2025
|40,8527
|28,2797
|9,9
|2,3
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