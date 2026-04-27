Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Nisan 2026
27.04.2026 00:00
Son depremler... 27 Nisan 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..
27 Nisan 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi
|26 Nisan 2026 23:14
|37.1450
|24.0008
|4.11
|2.80
|Merkez (Erzincan)
|26 Nisan 2026 23:09
|39.6419
|39.6411
|9.97
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|26 Nisan 2026 23:00
|39.1561
|28.2067
|7.06
|0.70
|Çal (Denizli)
|26 Nisan 2026 22:57
|37.9953
|29.3089
|14.52
|1.30
|Serik (Antalya)
|26 Nisan 2026 22:56
|37.2042
|30.9311
|16.22
|1.40
|Yenişehir (Bursa)
|26 Nisan 2026 22:35
|40.2950
|29.5092
|10.76
|1.00
|Ege Denizi - [53.99 km] Ayvacık (Çanakkale)
|26 Nisan 2026 22:24
|39.0206
|25.8592
|9.21
|1.60
|Banaz (Uşak)
|26 Nisan 2026 22:15
|38.8375
|29.6528
|8.42
|1.40
|Göksun (Kahramanmaraş)
|26 Nisan 2026 22:00
|37.9561
|36.5339
|7.00
|1.30
|Akdeniz
|26 Nisan 2026 21:40
|34.7606
|26.0203
|8.69
|3.70
|Pasinler (Erzurum)
|26 Nisan 2026 21:31
|39.8336
|41.5950
|13.00
|2.60
|Çameli (Denizli)
|26 Nisan 2026 21:22
|36.9853
|29.2953
|7.00
|1.00
|Göksun (Kahramanmaraş)
|26 Nisan 2026 21:12
|37.9381
|36.4200
|6.88
|1.00
|Bulanık (Muş)
|26 Nisan 2026 20:27
|39.3089
|42.2506
|17.83
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|26 Nisan 2026 20:15
|39.1728
|28.2508
|7.00
|2.20
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|26 Nisan 2026 20:14
|37.9031
|36.5542
|7.00
|2.80
|Antakya (Hatay)
|26 Nisan 2026 20:04
|36.3236
|36.1481
|7.00
|2.00
|Bulanık (Muş)
|26 Nisan 2026 19:48
|39.3078
|42.2261
|15.56
|4.10
|Arapgir (Malatya)
|26 Nisan 2026 19:41
|39.0425
|38.3414
|7.00
|2.00
|Bulanık (Muş)
|26 Nisan 2026 19:11
|39.2875
|42.2425
|18.39
|1.50
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|26 Nisan 2026 19:02
|39.1086
|33.2578
|7.00
|1.40
|Göksun (Kahramanmaraş)
|26 Nisan 2026 18:48
|37.9203
|36.5331
|7.00
|1.50
|Yeşilyurt (Malatya)
|26 Nisan 2026 18:22
|38.2581
|38.2150
|7.00
|1.00
|Sarayköy (Denizli)
|26 Nisan 2026 18:06
|37.9308
|28.8364
|7.02
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|26 Nisan 2026 18:00
|39.2333
|28.1242
|5.28
|1.60
|Bigadiç (Balıkesir)
|26 Nisan 2026 17:55
|39.4550
|28.1883
|7.00
|1.60
|Altıntaş (Kütahya)
|26 Nisan 2026 17:50
|39.0550
|29.8478
|6.80
|1.00
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|YURTSEVEN-MALAZGIRT (MUS)
|26 Nisan 2026 23:27
|39.2645
|42.2310
|18.70
|1.50
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|26 Nisan 2026 23:15
|39.1852
|28.2357
|11.80
|2.20
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|26 Nisan 2026 23:14
|37.8815
|36.5232
|5.00
|2.70
|TAHTAKOPRU-(HATAY)
|26 Nisan 2026 23:04
|36.3728
|36.1180
|6.10
|1.80
|SIRADERE-BULANIK (MUS)
|26 Nisan 2026 22:48
|39.2808
|42.1892
|5.00
|4.10
|EYNIR-ARAPGIR (MALATYA)
|26 Nisan 2026 22:41
|39.0647
|38.3128
|8.30
|2.00
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|26 Nisan 2026 22:18
|39.0993
|33.2007
|13.20
|1.20
|YURTSEVEN-MALAZGIRT (MUS)
|26 Nisan 2026 22:11
|39.2302
|42.2235
|20.70
|1.70
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|26 Nisan 2026 22:03
|39.1145
|33.2055
|14.30
|1.20
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|26 Nisan 2026 22:02
|39.1120
|33.2180
|5.20
|1.60
|DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)
|26 Nisan 2026 21:36
|36.8835
|29.1173
|4.10
|1.40
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|26 Nisan 2026 21:00
|39.2280
|28.0228
|2.90
|1.70
|MESUDIYE-DATCA (MUGLA)
|26 Nisan 2026 20:42
|36.6477
|27.5477
|93.00
|2.10
|TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)
|26 Nisan 2026 20:37
|40.7140
|30.6158
|12.60
|1.90
|ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)
|26 Nisan 2026 20:36
|38.2095
|38.6850
|5.50
|3.40
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|26 Nisan 2026 19:54
|37.8808
|37.8408
|7.10
|2.00
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|26 Nisan 2026 19:38
|34.8830
|25.9580
|7.20
|2.70
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|26 Nisan 2026 19:27
|34.9390
|26.0258
|8.90
|2.70
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|26 Nisan 2026 19:25
|38.4772
|37.9865
|8.50
|1.50
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|26 Nisan 2026 19:19
|34.9285
|25.9647
|11.40
|2.90
|EGE DENIZI
|26 Nisan 2026 18:40
|35.8133
|25.5847
|19.10
|2.70
|DESTIN-YATAGAN (MUGLA)
|26 Nisan 2026 18:21
|37.3257
|28.2675
|24.00
|1.40
|MENTESE-HONAZ (DENIZLI)
|26 Nisan 2026 17:50
|37.7143
|29.3213
|7.00
|1.50