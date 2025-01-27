Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 27 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
27 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Menteşe (Muğla)
|06:29:13 27-01-2025
|37,24722
|28,50333
|13,46
|1,4
|Merkez (Bolu)
|05:45:25 27-01-2025
|40,77361
|31,49056
|7,81
|0,8
|Sulusaray (Tokat)
|05:39:36 27-01-2025
|40,08083
|35,96917
|8,08
|1
|Mamak (Ankara)
|05:39:15 27-01-2025
|39,88528
|33,11333
|7,02
|0,6
|Çal (Denizli)
|05:23:39 27-01-2025
|37,91917
|29,40306
|7
|0,7
|Akçadağ (Malatya)
|05:17:10 27-01-2025
|38,5
|37,95833
|7
|0,9
|GOKDERE-(TOKAT)
|05:13:39 27-01-2025
|40,4933
|36,7495
|7,4
|1,2
|Merkez (Tokat)
|05:13:39 27-01-2025
|40,54889
|36,73361
|19,3
|1,2
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|04:46:02 27-01-2025
|39,2605
|44,2422
|4,2
|1,8
|Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [16.48 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|04:46:02 27-01-2025
|39,26083
|44,31028
|6,86
|1,5
|Ege Denizi
|04:34:30 27-01-2025
|36,55583
|25,34222
|7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:34:01 27-01-2025
|38,20472
|38,04361
|7
|0,9
|Aladağ (Adana)
|04:27:17 27-01-2025
|37,67667
|35,40611
|6,97
|1,5
|KUP-ALADAG (ADANA)
|04:27:15 27-01-2025
|37,6952
|35,4168
|5
|1,6
|Ovacık (Tunceli)
|04:21:17 27-01-2025
|39,395
|39,17167
|7
|1
|IRAK
|04:02:56 27-01-2025
|36,179
|44,1767
|7,8
|4,6
|Khanaqin, Diyala (Irak)
|04:02:26 27-01-2025
|34,08528
|45,34444
|7,01
|4,9
|Van Gölü - [04.20 km] Erciş (Van)
|03:04:26 27-01-2025
|38,95806
|43,53639
|10,92
|1,2
|CAKIRBEY-(VAN)
|03:04:23 27-01-2025
|38,8782
|43,567
|15,2
|1,5
|GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR)
|02:56:22 27-01-2025
|38,4377
|27,6773
|12,8
|1,7
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:56:22 27-01-2025
|38,40056
|27,69194
|7
|1,7
|Yazıhan (Malatya)
|02:43:19 27-01-2025
|38,53917
|38,01778
|9,74
|2,3
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|02:43:17 27-01-2025
|38,5387
|38,0018
|5
|2,2
|AKDENIZ
|02:31:52 27-01-2025
|36,6475
|26,3562
|157,6
|2
|Ege Denizi - [03.76 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:40:47 27-01-2025
|39,47583
|26,27611
|9,19
|1,6
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:40:46 27-01-2025
|39,4522
|26,258
|12,4
|1,9
|Kemalpaşa (İzmir)
|01:36:10 27-01-2025
|38,39056
|27,69306
|8,96
|1,2
|GOKGEDIK-TURGUTLU (MANISA)
|01:36:08 27-01-2025
|38,4113
|27,7218
|16,3
|1,4
|KURTPINAR-CEYHAN (ADANA)
|00:27:54 27-01-2025
|36,9338
|35,9672
|5,3
|1,4
|İslahiye (Gaziantep)
|00:27:21 27-01-2025
|36,93139
|36,55139
|7
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:24:55 27-01-2025
|38,15139
|38,28917
|6,98
|1,3
|ONCU-YESILYURT (MALATYA)
|00:24:51 27-01-2025
|38,1702
|38,367
|26
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.68 km] Menderes (İzmir)
|00:22:13 27-01-2025
|37,90333
|26,96056
|5,68
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:22:11 27-01-2025
|37,893
|26,9212
|5,4
|1,5
|Ege Denizi - [128.07 km] Datça (Muğla)
|23:31:32 26-01-2025
|35,57056
|27,12333
|28,24
|2,4
|AKDENIZ
|23:31:31 26-01-2025
|35,3977
|27,2508
|16,2
|2,8
|Doğanşehir (Malatya)
|23:24:43 26-01-2025
|38,10972
|37,80139
|4,21
|1,8
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:24:43 26-01-2025
|38,1125
|37,8005
|5,3
|1,7
|Ayrancı (Karaman)
|23:23:11 26-01-2025
|37,48806
|33,67056
|6,99
|1,7
|KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN)
|23:23:10 26-01-2025
|37,5157
|33,6465
|7,6
|2
|Yatağan (Muğla)
|23:22:08 26-01-2025
|37,28528
|28,04333
|7,06
|1,1
|Yatağan (Muğla)
|23:20:00 26-01-2025
|37,29778
|28,06278
|10,7
|1,6
|YESILKOY-YATAGAN (MUGLA)
|23:20:00 26-01-2025
|37,292
|28,0563
|5,4
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:53:42 26-01-2025
|38,01333
|36,48139
|7,03
|1,9
|GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:53:42 26-01-2025
|38,0153
|36,516
|3,7
|1,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.73 km] Bodrum (Muğla)
|22:50:38 26-01-2025
|36,98056
|27,73833
|17,99
|0,8
|Yazıhan (Malatya)
|22:49:03 26-01-2025
|38,52444
|37,99222
|7
|1,5
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|22:49:01 26-01-2025
|38,4873
|38,0343
|5
|1,4
|Yeşilova (Burdur)
|22:12:37 26-01-2025
|37,61833
|29,94806
|7
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|22:03:43 26-01-2025
|38,04222
|37,22167
|7,12
|1,3
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|22:03:42 26-01-2025
|38,0473
|37,2152
|8,4
|1,4
|Bala (Ankara)
|21:55:34 26-01-2025
|39,43556
|33,08667
|7
|0,8
|Sütçüler (Isparta)
|21:40:53 26-01-2025
|37,47639
|31,355
|11,38
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|21:35:09 26-01-2025
|37,36278
|36,88611
|9,17
|1,8
|TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|21:35:09 26-01-2025
|37,375
|36,8642
|5,4
|1,8
|Sarıkamış (Kars)
|21:30:37 26-01-2025
|40,31028
|42,15639
|7,1
|1,2
|Karaköprü (Şanlıurfa)
|21:28:38 26-01-2025
|37,43361
|38,77278
|7,04
|1,3
|Hilvan (Şanlıurfa)
|21:25:37 26-01-2025
|37,52083
|38,7
|10,31
|2,2
|AYDINLI-HILVAN (SANLIURFA)
|21:25:36 26-01-2025
|37,5455
|38,6695
|5,5
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|21:15:54 26-01-2025
|38,47361
|38,00139
|6,92
|1,5
|ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
|21:15:53 26-01-2025
|38,4275
|38,0255
|6,7
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.32 km] Menderes (İzmir)
|21:12:48 26-01-2025
|37,87917
|26,9325
|7,26
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:12:48 26-01-2025
|37,8935
|26,9222
|8
|1,4
|Sarıgöl (Manisa)
|21:05:57 26-01-2025
|38,25722
|28,76222
|7,05
|0,8
|AKDENIZ
|20:55:10 26-01-2025
|35,907
|28,1553
|7,3
|2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|20:43:31 26-01-2025
|39,0705
|26,487
|11,4
|2,3
|Gürün (Sivas)
|19:45:59 26-01-2025
|38,76694
|37,3725
|7,85
|1,3
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|19:45:59 26-01-2025
|38,7678
|37,3873
|9,7
|1,2
|Maden (Elazığ)
|19:34:38 26-01-2025
|38,58917
|39,59083
|7
|1,8
|YUKARIBAG-(ELAZIG)
|19:34:37 26-01-2025
|38,6183
|39,5778
|8,2
|1,8
|ALKASNAK-MURADIYE (VAN)
|19:27:17 26-01-2025
|38,9962
|43,6537
|9
|2,1
|Sincik (Adıyaman)
|19:16:43 26-01-2025
|38,11944
|38,53583
|9,39
|1,7
|ULUKOY-(MALATYA)
|19:16:43 26-01-2025
|38,1543
|38,567
|5
|1,7
|Soma (Manisa)
|19:10:03 26-01-2025
|39,28583
|27,72083
|5,86
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|19:05:55 26-01-2025
|38,49139
|38,04417
|7
|1,7
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|19:05:53 26-01-2025
|38,4958
|38,0307
|4,6
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|18:59:22 26-01-2025
|38,12111
|38,54611
|7
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|18:46:22 26-01-2025
|38,46889
|38,03222
|7,08
|1,4
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [20.46 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:16:57 26-01-2025
|36,54222
|38,6725
|7
|1,7
|Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [14.93 km] Lalapaşa (Edirne)
|17:58:32 26-01-2025
|42,00472
|26,44361
|16,42
|1,5
|BULGARISTAN
|17:58:30 26-01-2025
|41,9837
|26,3155
|16,3
|2,1
|AKDENIZ
|16:42:25 26-01-2025
|35,021
|27,9892
|8
|3,3
|Akdeniz - [194.30 km] Marmaris (Muğla)
|16:42:23 26-01-2025
|34,89333
|27,8525
|7,12
|2,9
|Gönen (Balıkesir)
|16:09:59 26-01-2025
|40,07056
|27,64306
|8,32
|1,7
|GUNESLI-GONEN (BALIKESIR)
|16:09:58 26-01-2025
|40,0615
|27,6283
|11,6
|2,2
|Ayrancı (Karaman)
|15:56:18 26-01-2025
|37,52278
|33,68389
|7
|3
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|15:56:18 26-01-2025
|37,4777
|33,6288
|5
|2,9
|Menteşe (Muğla)
|15:09:26 26-01-2025
|37,14389
|28,19222
|6,92
|1,2
|CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA)
|15:09:24 26-01-2025
|37,2213
|28,1322
|14,6
|1,5
|Merkez (Osmaniye)
|15:04:00 26-01-2025
|37,03361
|36,37444
|6,98
|3,5
|KARATAS-(OSMANIYE)
|15:03:59 26-01-2025
|37,0268
|36,3753
|5
|3,2
|Sarıçam (Adana)
|13:49:01 26-01-2025
|37,0925
|35,40139
|33,18
|2,5
|HOCALI-SARICAM (ADANA)
|13:49:00 26-01-2025
|37,1243
|35,4132
|24,6
|2,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.89 km] Menderes (İzmir)
|10:59:39 26-01-2025
|37,88889
|26,96056
|7,05
|2,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:59:36 26-01-2025
|37,874
|27,0898
|7
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.83 km] Menderes (İzmir)
|10:21:36 26-01-2025
|37,87806
|26,9425
|7,22
|3,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:21:35 26-01-2025
|37,8673
|26,9535
|8,7
|3,9
|Sarıkaya (Yozgat)
|10:02:47 26-01-2025
|39,5725
|35,36861
|14,07
|2,1
|KOCCAGIZ-SARIKAYA (YOZGAT)
|10:02:46 26-01-2025
|39,5833
|35,4215
|7,1
|2,3
|Kemah (Erzincan)
|09:38:56 26-01-2025
|39,78111
|39,08528
|7,01
|2,8
|Akçadağ (Malatya)
|09:38:41 26-01-2025
|38,51556
|37,91444
|7,26
|2,4
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|09:38:38 26-01-2025
|38,5407
|37,9438
|28,1
|2,6
|Kale (Malatya)
|09:34:21 26-01-2025
|38,345
|38,78083
|8,86
|1,6
|Kale (Malatya)
|09:32:58 26-01-2025
|38,33333
|38,79083
|7,01
|1,5
|Kemah (Erzincan)
|08:25:42 26-01-2025
|39,78806
|39,07667
|6,97
|2,3
|AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
|08:25:42 26-01-2025
|39,7953
|39,132
|5
|2,5
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|08:18:28 26-01-2025
|38,4023
|38,8617
|17,2
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|08:18:26 26-01-2025
|38,18972
|38,70611
|7,52
|1,9
|Karesi (Balıkesir)
|08:17:30 26-01-2025
|39,66278
|27,84306
|12,2
|1,2
|AYAN-(CANKIRI)
|07:47:26 26-01-2025
|40,6542
|33,6083
|5
|1,3
|Merkez (Çankırı)
|07:47:25 26-01-2025
|40,64472
|33,67667
|15,17
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:40:52 26-01-2025
|38,105
|38,37056
|7
|2,5
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|07:40:51 26-01-2025
|38,132
|38,3667
|5
|2,5
|Ege Denizi - Dikili Körfezi - [07.07 km] Dikili (İzmir)
|07:33:10 26-01-2025
|39,15111
|26,77833
|9,89
|1,4
|DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|07:33:09 26-01-2025
|39,0865
|26,7528
|6,5
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|07:27:18 26-01-2025
|37,84472
|36,26972
|6,96
|1,2
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|07:27:18 26-01-2025
|37,8518
|36,2585
|10,8
|1,2
|Develi (Kayseri)
|07:20:25 26-01-2025
|38,05806
|35,62222
|7
|0,9
|KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI)
|07:20:24 26-01-2025
|38,03
|35,6628
|15,5
|1
|Akdeniz - [72.28 km] Marmaris (Muğla)
|07:02:18 26-01-2025
|35,98056
|28,10111
|7
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Menteşe (Muğla)
|06:29:13 27-01-2025
|37,24722
|28,50333
|13,46
|1,4
|Merkez (Bolu)
|05:45:25 27-01-2025
|40,77361
|31,49056
|7,81
|0,8
|Sulusaray (Tokat)
|05:39:36 27-01-2025
|40,08083
|35,96917
|8,08
|1
|Mamak (Ankara)
|05:39:15 27-01-2025
|39,88528
|33,11333
|7,02
|0,6
|Çal (Denizli)
|05:23:39 27-01-2025
|37,91917
|29,40306
|7
|0,7
|Akçadağ (Malatya)
|05:17:10 27-01-2025
|38,5
|37,95833
|7
|0,9
|GOKDERE-(TOKAT)
|05:13:39 27-01-2025
|40,4933
|36,7495
|7,4
|1,2
|Merkez (Tokat)
|05:13:39 27-01-2025
|40,54889
|36,73361
|19,3
|1,2
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|04:46:02 27-01-2025
|39,2605
|44,2422
|4,2
|1,8
|Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [16.48 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|04:46:02 27-01-2025
|39,26083
|44,31028
|6,86
|1,5
|Ege Denizi
|04:34:30 27-01-2025
|36,55583
|25,34222
|7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:34:01 27-01-2025
|38,20472
|38,04361
|7
|0,9
|Aladağ (Adana)
|04:27:17 27-01-2025
|37,67667
|35,40611
|6,97
|1,5
|KUP-ALADAG (ADANA)
|04:27:15 27-01-2025
|37,6952
|35,4168
|5
|1,6
|Ovacık (Tunceli)
|04:21:17 27-01-2025
|39,395
|39,17167
|7
|1
|IRAK
|04:02:56 27-01-2025
|36,179
|44,1767
|7,8
|4,6
|Khanaqin, Diyala (Irak)
|04:02:26 27-01-2025
|34,08528
|45,34444
|7,01
|4,9
|Van Gölü - [04.20 km] Erciş (Van)
|03:04:26 27-01-2025
|38,95806
|43,53639
|10,92
|1,2
|CAKIRBEY-(VAN)
|03:04:23 27-01-2025
|38,8782
|43,567
|15,2
|1,5
|GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR)
|02:56:22 27-01-2025
|38,4377
|27,6773
|12,8
|1,7
|Kemalpaşa (İzmir)
|02:56:22 27-01-2025
|38,40056
|27,69194
|7
|1,7
|Yazıhan (Malatya)
|02:43:19 27-01-2025
|38,53917
|38,01778
|9,74
|2,3
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|02:43:17 27-01-2025
|38,5387
|38,0018
|5
|2,2
|AKDENIZ
|02:31:52 27-01-2025
|36,6475
|26,3562
|157,6
|2
|Ege Denizi - [03.76 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:40:47 27-01-2025
|39,47583
|26,27611
|9,19
|1,6
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:40:46 27-01-2025
|39,4522
|26,258
|12,4
|1,9
|Kemalpaşa (İzmir)
|01:36:10 27-01-2025
|38,39056
|27,69306
|8,96
|1,2
|GOKGEDIK-TURGUTLU (MANISA)
|01:36:08 27-01-2025
|38,4113
|27,7218
|16,3
|1,4
|KURTPINAR-CEYHAN (ADANA)
|00:27:54 27-01-2025
|36,9338
|35,9672
|5,3
|1,4
|İslahiye (Gaziantep)
|00:27:21 27-01-2025
|36,93139
|36,55139
|7
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:24:55 27-01-2025
|38,15139
|38,28917
|6,98
|1,3
|ONCU-YESILYURT (MALATYA)
|00:24:51 27-01-2025
|38,1702
|38,367
|26
|0,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.68 km] Menderes (İzmir)
|00:22:13 27-01-2025
|37,90333
|26,96056
|5,68
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:22:11 27-01-2025
|37,893
|26,9212
|5,4
|1,5
|Ege Denizi - [128.07 km] Datça (Muğla)
|23:31:32 26-01-2025
|35,57056
|27,12333
|28,24
|2,4
|AKDENIZ
|23:31:31 26-01-2025
|35,3977
|27,2508
|16,2
|2,8
|Doğanşehir (Malatya)
|23:24:43 26-01-2025
|38,10972
|37,80139
|4,21
|1,8
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:24:43 26-01-2025
|38,1125
|37,8005
|5,3
|1,7
|Ayrancı (Karaman)
|23:23:11 26-01-2025
|37,48806
|33,67056
|6,99
|1,7
|KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN)
|23:23:10 26-01-2025
|37,5157
|33,6465
|7,6
|2
|Yatağan (Muğla)
|23:22:08 26-01-2025
|37,28528
|28,04333
|7,06
|1,1
|Yatağan (Muğla)
|23:20:00 26-01-2025
|37,29778
|28,06278
|10,7
|1,6
|YESILKOY-YATAGAN (MUGLA)
|23:20:00 26-01-2025
|37,292
|28,0563
|5,4
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:53:42 26-01-2025
|38,01333
|36,48139
|7,03
|1,9
|GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:53:42 26-01-2025
|38,0153
|36,516
|3,7
|1,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.73 km] Bodrum (Muğla)
|22:50:38 26-01-2025
|36,98056
|27,73833
|17,99
|0,8
|Yazıhan (Malatya)
|22:49:03 26-01-2025
|38,52444
|37,99222
|7
|1,5
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|22:49:01 26-01-2025
|38,4873
|38,0343
|5
|1,4
|Yeşilova (Burdur)
|22:12:37 26-01-2025
|37,61833
|29,94806
|7
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|22:03:43 26-01-2025
|38,04222
|37,22167
|7,12
|1,3
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|22:03:42 26-01-2025
|38,0473
|37,2152
|8,4
|1,4
|Bala (Ankara)
|21:55:34 26-01-2025
|39,43556
|33,08667
|7
|0,8
|Sütçüler (Isparta)
|21:40:53 26-01-2025
|37,47639
|31,355
|11,38
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|21:35:09 26-01-2025
|37,36278
|36,88611
|9,17
|1,8
|TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|21:35:09 26-01-2025
|37,375
|36,8642
|5,4
|1,8
|Sarıkamış (Kars)
|21:30:37 26-01-2025
|40,31028
|42,15639
|7,1
|1,2
|Karaköprü (Şanlıurfa)
|21:28:38 26-01-2025
|37,43361
|38,77278
|7,04
|1,3
|Hilvan (Şanlıurfa)
|21:25:37 26-01-2025
|37,52083
|38,7
|10,31
|2,2
|AYDINLI-HILVAN (SANLIURFA)
|21:25:36 26-01-2025
|37,5455
|38,6695
|5,5
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|21:15:54 26-01-2025
|38,47361
|38,00139
|6,92
|1,5
|ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
|21:15:53 26-01-2025
|38,4275
|38,0255
|6,7
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.32 km] Menderes (İzmir)
|21:12:48 26-01-2025
|37,87917
|26,9325
|7,26
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:12:48 26-01-2025
|37,8935
|26,9222
|8
|1,4
|Sarıgöl (Manisa)
|21:05:57 26-01-2025
|38,25722
|28,76222
|7,05
|0,8
|AKDENIZ
|20:55:10 26-01-2025
|35,907
|28,1553
|7,3
|2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|20:43:31 26-01-2025
|39,0705
|26,487
|11,4
|2,3
|Gürün (Sivas)
|19:45:59 26-01-2025
|38,76694
|37,3725
|7,85
|1,3
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|19:45:59 26-01-2025
|38,7678
|37,3873
|9,7
|1,2
|Maden (Elazığ)
|19:34:38 26-01-2025
|38,58917
|39,59083
|7
|1,8
|YUKARIBAG-(ELAZIG)
|19:34:37 26-01-2025
|38,6183
|39,5778
|8,2
|1,8
|ALKASNAK-MURADIYE (VAN)
|19:27:17 26-01-2025
|38,9962
|43,6537
|9
|2,1
|Sincik (Adıyaman)
|19:16:43 26-01-2025
|38,11944
|38,53583
|9,39
|1,7
|ULUKOY-(MALATYA)
|19:16:43 26-01-2025
|38,1543
|38,567
|5
|1,7
|Soma (Manisa)
|19:10:03 26-01-2025
|39,28583
|27,72083
|5,86
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|19:05:55 26-01-2025
|38,49139
|38,04417
|7
|1,7
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|19:05:53 26-01-2025
|38,4958
|38,0307
|4,6
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|18:59:22 26-01-2025
|38,12111
|38,54611
|7
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|18:46:22 26-01-2025
|38,46889
|38,03222
|7,08
|1,4
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [20.46 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:16:57 26-01-2025
|36,54222
|38,6725
|7
|1,7
|Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [14.93 km] Lalapaşa (Edirne)
|17:58:32 26-01-2025
|42,00472
|26,44361
|16,42
|1,5
|BULGARISTAN
|17:58:30 26-01-2025
|41,9837
|26,3155
|16,3
|2,1
|AKDENIZ
|16:42:25 26-01-2025
|35,021
|27,9892
|8
|3,3
|Akdeniz - [194.30 km] Marmaris (Muğla)
|16:42:23 26-01-2025
|34,89333
|27,8525
|7,12
|2,9
|Gönen (Balıkesir)
|16:09:59 26-01-2025
|40,07056
|27,64306
|8,32
|1,7
|GUNESLI-GONEN (BALIKESIR)
|16:09:58 26-01-2025
|40,0615
|27,6283
|11,6
|2,2
|Ayrancı (Karaman)
|15:56:18 26-01-2025
|37,52278
|33,68389
|7
|3
|AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)
|15:56:18 26-01-2025
|37,4777
|33,6288
|5
|2,9
|Menteşe (Muğla)
|15:09:26 26-01-2025
|37,14389
|28,19222
|6,92
|1,2
|CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA)
|15:09:24 26-01-2025
|37,2213
|28,1322
|14,6
|1,5
|Merkez (Osmaniye)
|15:04:00 26-01-2025
|37,03361
|36,37444
|6,98
|3,5
|KARATAS-(OSMANIYE)
|15:03:59 26-01-2025
|37,0268
|36,3753
|5
|3,2
|Sarıçam (Adana)
|13:49:01 26-01-2025
|37,0925
|35,40139
|33,18
|2,5
|HOCALI-SARICAM (ADANA)
|13:49:00 26-01-2025
|37,1243
|35,4132
|24,6
|2,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.89 km] Menderes (İzmir)
|10:59:39 26-01-2025
|37,88889
|26,96056
|7,05
|2,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:59:36 26-01-2025
|37,874
|27,0898
|7
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.83 km] Menderes (İzmir)
|10:21:36 26-01-2025
|37,87806
|26,9425
|7,22
|3,9
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:21:35 26-01-2025
|37,8673
|26,9535
|8,7
|3,9
|Sarıkaya (Yozgat)
|10:02:47 26-01-2025
|39,5725
|35,36861
|14,07
|2,1
|KOCCAGIZ-SARIKAYA (YOZGAT)
|10:02:46 26-01-2025
|39,5833
|35,4215
|7,1
|2,3
|Kemah (Erzincan)
|09:38:56 26-01-2025
|39,78111
|39,08528
|7,01
|2,8
|Akçadağ (Malatya)
|09:38:41 26-01-2025
|38,51556
|37,91444
|7,26
|2,4
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|09:38:38 26-01-2025
|38,5407
|37,9438
|28,1
|2,6
|Kale (Malatya)
|09:34:21 26-01-2025
|38,345
|38,78083
|8,86
|1,6
|Kale (Malatya)
|09:32:58 26-01-2025
|38,33333
|38,79083
|7,01
|1,5
|Kemah (Erzincan)
|08:25:42 26-01-2025
|39,78806
|39,07667
|6,97
|2,3
|AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)
|08:25:42 26-01-2025
|39,7953
|39,132
|5
|2,5
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|08:18:28 26-01-2025
|38,4023
|38,8617
|17,2
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|08:18:26 26-01-2025
|38,18972
|38,70611
|7,52
|1,9
|Karesi (Balıkesir)
|08:17:30 26-01-2025
|39,66278
|27,84306
|12,2
|1,2
|AYAN-(CANKIRI)
|07:47:26 26-01-2025
|40,6542
|33,6083
|5
|1,3
|Merkez (Çankırı)
|07:47:25 26-01-2025
|40,64472
|33,67667
|15,17
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:40:52 26-01-2025
|38,105
|38,37056
|7
|2,5
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|07:40:51 26-01-2025
|38,132
|38,3667
|5
|2,5
|Ege Denizi - Dikili Körfezi - [07.07 km] Dikili (İzmir)
|07:33:10 26-01-2025
|39,15111
|26,77833
|9,89
|1,4
|DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|07:33:09 26-01-2025
|39,0865
|26,7528
|6,5
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|07:27:18 26-01-2025
|37,84472
|36,26972
|6,96
|1,2
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|07:27:18 26-01-2025
|37,8518
|36,2585
|10,8
|1,2
|Develi (Kayseri)
|07:20:25 26-01-2025
|38,05806
|35,62222
|7
|0,9
|KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI)
|07:20:24 26-01-2025
|38,03
|35,6628
|15,5
|1
|Akdeniz - [72.28 km] Marmaris (Muğla)
|07:02:18 26-01-2025
|35,98056
|28,10111
|7
|1,6
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem