Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 27 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

27 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Menteşe (Muğla) 06:29:13 27-01-2025 37,24722 28,50333 13,46 1,4
Merkez (Bolu) 05:45:25 27-01-2025 40,77361 31,49056 7,81 0,8
Sulusaray (Tokat) 05:39:36 27-01-2025 40,08083 35,96917 8,08 1
Mamak (Ankara) 05:39:15 27-01-2025 39,88528 33,11333 7,02 0,6
Çal (Denizli) 05:23:39 27-01-2025 37,91917 29,40306 7 0,7
Akçadağ (Malatya) 05:17:10 27-01-2025 38,5 37,95833 7 0,9
GOKDERE-(TOKAT) 05:13:39 27-01-2025 40,4933 36,7495 7,4 1,2
Merkez (Tokat) 05:13:39 27-01-2025 40,54889 36,73361 19,3 1,2
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 04:46:02 27-01-2025 39,2605 44,2422 4,2 1,8
Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [16.48 km] Doğubayazıt (Ağrı) 04:46:02 27-01-2025 39,26083 44,31028 6,86 1,5
Ege Denizi 04:34:30 27-01-2025 36,55583 25,34222 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 04:34:01 27-01-2025 38,20472 38,04361 7 0,9
Aladağ (Adana) 04:27:17 27-01-2025 37,67667 35,40611 6,97 1,5
KUP-ALADAG (ADANA) 04:27:15 27-01-2025 37,6952 35,4168 5 1,6
Ovacık (Tunceli) 04:21:17 27-01-2025 39,395 39,17167 7 1
IRAK 04:02:56 27-01-2025 36,179 44,1767 7,8 4,6
Khanaqin, Diyala (Irak) 04:02:26 27-01-2025 34,08528 45,34444 7,01 4,9
Van Gölü - [04.20 km] Erciş (Van) 03:04:26 27-01-2025 38,95806 43,53639 10,92 1,2
CAKIRBEY-(VAN) 03:04:23 27-01-2025 38,8782 43,567 15,2 1,5
GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) 02:56:22 27-01-2025 38,4377 27,6773 12,8 1,7
Kemalpaşa (İzmir) 02:56:22 27-01-2025 38,40056 27,69194 7 1,7
Yazıhan (Malatya) 02:43:19 27-01-2025 38,53917 38,01778 9,74 2,3
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 02:43:17 27-01-2025 38,5387 38,0018 5 2,2
AKDENIZ 02:31:52 27-01-2025 36,6475 26,3562 157,6 2
Ege Denizi - [03.76 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:40:47 27-01-2025 39,47583 26,27611 9,19 1,6
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 01:40:46 27-01-2025 39,4522 26,258 12,4 1,9
Kemalpaşa (İzmir) 01:36:10 27-01-2025 38,39056 27,69306 8,96 1,2
GOKGEDIK-TURGUTLU (MANISA) 01:36:08 27-01-2025 38,4113 27,7218 16,3 1,4
KURTPINAR-CEYHAN (ADANA) 00:27:54 27-01-2025 36,9338 35,9672 5,3 1,4
İslahiye (Gaziantep) 00:27:21 27-01-2025 36,93139 36,55139 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 00:24:55 27-01-2025 38,15139 38,28917 6,98 1,3
ONCU-YESILYURT (MALATYA) 00:24:51 27-01-2025 38,1702 38,367 26 0,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.68 km] Menderes (İzmir) 00:22:13 27-01-2025 37,90333 26,96056 5,68 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 00:22:11 27-01-2025 37,893 26,9212 5,4 1,5
Ege Denizi - [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
AKDENIZ 23:31:31 26-01-2025 35,3977 27,2508 16,2 2,8
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:24:43 26-01-2025 38,1125 37,8005 5,3 1,7
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN) 23:23:10 26-01-2025 37,5157 33,6465 7,6 2
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:53:42 26-01-2025 38,0153 36,516 3,7 1,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.73 km] Bodrum (Muğla) 22:50:38 26-01-2025 36,98056 27,73833 17,99 0,8
Yazıhan (Malatya) 22:49:03 26-01-2025 38,52444 37,99222 7 1,5
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 22:49:01 26-01-2025 38,4873 38,0343 5 1,4
Yeşilova (Burdur) 22:12:37 26-01-2025 37,61833 29,94806 7 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 22:03:43 26-01-2025 38,04222 37,22167 7,12 1,3
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 22:03:42 26-01-2025 38,0473 37,2152 8,4 1,4
Bala (Ankara) 21:55:34 26-01-2025 39,43556 33,08667 7 0,8
Sütçüler (Isparta) 21:40:53 26-01-2025 37,47639 31,355 11,38 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:35:09 26-01-2025 37,36278 36,88611 9,17 1,8
TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 21:35:09 26-01-2025 37,375 36,8642 5,4 1,8
Sarıkamış (Kars) 21:30:37 26-01-2025 40,31028 42,15639 7,1 1,2
Karaköprü (Şanlıurfa) 21:28:38 26-01-2025 37,43361 38,77278 7,04 1,3
Hilvan (Şanlıurfa) 21:25:37 26-01-2025 37,52083 38,7 10,31 2,2
AYDINLI-HILVAN (SANLIURFA) 21:25:36 26-01-2025 37,5455 38,6695 5,5 2,2
Akçadağ (Malatya) 21:15:54 26-01-2025 38,47361 38,00139 6,92 1,5
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 21:15:53 26-01-2025 38,4275 38,0255 6,7 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.32 km] Menderes (İzmir) 21:12:48 26-01-2025 37,87917 26,9325 7,26 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 21:12:48 26-01-2025 37,8935 26,9222 8 1,4
Sarıgöl (Manisa) 21:05:57 26-01-2025 38,25722 28,76222 7,05 0,8
AKDENIZ 20:55:10 26-01-2025 35,907 28,1553 7,3 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 20:43:31 26-01-2025 39,0705 26,487 11,4 2,3
Gürün (Sivas) 19:45:59 26-01-2025 38,76694 37,3725 7,85 1,3
YUVA-GURUN (SIVAS) 19:45:59 26-01-2025 38,7678 37,3873 9,7 1,2
Maden (Elazığ) 19:34:38 26-01-2025 38,58917 39,59083 7 1,8
YUKARIBAG-(ELAZIG) 19:34:37 26-01-2025 38,6183 39,5778 8,2 1,8
ALKASNAK-MURADIYE (VAN) 19:27:17 26-01-2025 38,9962 43,6537 9 2,1
Sincik (Adıyaman) 19:16:43 26-01-2025 38,11944 38,53583 9,39 1,7
ULUKOY-(MALATYA) 19:16:43 26-01-2025 38,1543 38,567 5 1,7
Soma (Manisa) 19:10:03 26-01-2025 39,28583 27,72083 5,86 1,2
Akçadağ (Malatya) 19:05:55 26-01-2025 38,49139 38,04417 7 1,7
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 19:05:53 26-01-2025 38,4958 38,0307 4,6 1,8
Sincik (Adıyaman) 18:59:22 26-01-2025 38,12111 38,54611 7 1,3
Akçadağ (Malatya) 18:46:22 26-01-2025 38,46889 38,03222 7,08 1,4
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [20.46 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:16:57 26-01-2025 36,54222 38,6725 7 1,7
Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [14.93 km] Lalapaşa (Edirne) 17:58:32 26-01-2025 42,00472 26,44361 16,42 1,5
BULGARISTAN 17:58:30 26-01-2025 41,9837 26,3155 16,3 2,1
AKDENIZ 16:42:25 26-01-2025 35,021 27,9892 8 3,3
Akdeniz - [194.30 km] Marmaris (Muğla) 16:42:23 26-01-2025 34,89333 27,8525 7,12 2,9
Gönen (Balıkesir) 16:09:59 26-01-2025 40,07056 27,64306 8,32 1,7
GUNESLI-GONEN (BALIKESIR) 16:09:58 26-01-2025 40,0615 27,6283 11,6 2,2
Ayrancı (Karaman) 15:56:18 26-01-2025 37,52278 33,68389 7 3
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 15:56:18 26-01-2025 37,4777 33,6288 5 2,9
Menteşe (Muğla) 15:09:26 26-01-2025 37,14389 28,19222 6,92 1,2
CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) 15:09:24 26-01-2025 37,2213 28,1322 14,6 1,5
Merkez (Osmaniye) 15:04:00 26-01-2025 37,03361 36,37444 6,98 3,5
KARATAS-(OSMANIYE) 15:03:59 26-01-2025 37,0268 36,3753 5 3,2
Sarıçam (Adana) 13:49:01 26-01-2025 37,0925 35,40139 33,18 2,5
HOCALI-SARICAM (ADANA) 13:49:00 26-01-2025 37,1243 35,4132 24,6 2,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.89 km] Menderes (İzmir) 10:59:39 26-01-2025 37,88889 26,96056 7,05 2,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:59:36 26-01-2025 37,874 27,0898 7 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.83 km] Menderes (İzmir) 10:21:36 26-01-2025 37,87806 26,9425 7,22 3,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:21:35 26-01-2025 37,8673 26,9535 8,7 3,9
Sarıkaya (Yozgat) 10:02:47 26-01-2025 39,5725 35,36861 14,07 2,1
KOCCAGIZ-SARIKAYA (YOZGAT) 10:02:46 26-01-2025 39,5833 35,4215 7,1 2,3
Kemah (Erzincan) 09:38:56 26-01-2025 39,78111 39,08528 7,01 2,8
Akçadağ (Malatya) 09:38:41 26-01-2025 38,51556 37,91444 7,26 2,4
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 09:38:38 26-01-2025 38,5407 37,9438 28,1 2,6
Kale (Malatya) 09:34:21 26-01-2025 38,345 38,78083 8,86 1,6
Kale (Malatya) 09:32:58 26-01-2025 38,33333 38,79083 7,01 1,5
Kemah (Erzincan) 08:25:42 26-01-2025 39,78806 39,07667 6,97 2,3
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) 08:25:42 26-01-2025 39,7953 39,132 5 2,5
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 08:18:28 26-01-2025 38,4023 38,8617 17,2 1,7
Pütürge (Malatya) 08:18:26 26-01-2025 38,18972 38,70611 7,52 1,9
Karesi (Balıkesir) 08:17:30 26-01-2025 39,66278 27,84306 12,2 1,2
AYAN-(CANKIRI) 07:47:26 26-01-2025 40,6542 33,6083 5 1,3
Merkez (Çankırı) 07:47:25 26-01-2025 40,64472 33,67667 15,17 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 07:40:52 26-01-2025 38,105 38,37056 7 2,5
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 07:40:51 26-01-2025 38,132 38,3667 5 2,5
Ege Denizi - Dikili Körfezi - [07.07 km] Dikili (İzmir) 07:33:10 26-01-2025 39,15111 26,77833 9,89 1,4
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 07:33:09 26-01-2025 39,0865 26,7528 6,5 1,5
Saimbeyli (Adana) 07:27:18 26-01-2025 37,84472 36,26972 6,96 1,2
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 07:27:18 26-01-2025 37,8518 36,2585 10,8 1,2
Develi (Kayseri) 07:20:25 26-01-2025 38,05806 35,62222 7 0,9
KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) 07:20:24 26-01-2025 38,03 35,6628 15,5 1
Akdeniz - [72.28 km] Marmaris (Muğla) 07:02:18 26-01-2025 35,98056 28,10111 7 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Menteşe (Muğla) 06:29:13 27-01-2025 37,24722 28,50333 13,46 1,4
Merkez (Bolu) 05:45:25 27-01-2025 40,77361 31,49056 7,81 0,8
Sulusaray (Tokat) 05:39:36 27-01-2025 40,08083 35,96917 8,08 1
Mamak (Ankara) 05:39:15 27-01-2025 39,88528 33,11333 7,02 0,6
Çal (Denizli) 05:23:39 27-01-2025 37,91917 29,40306 7 0,7
Akçadağ (Malatya) 05:17:10 27-01-2025 38,5 37,95833 7 0,9
GOKDERE-(TOKAT) 05:13:39 27-01-2025 40,4933 36,7495 7,4 1,2
Merkez (Tokat) 05:13:39 27-01-2025 40,54889 36,73361 19,3 1,2
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 04:46:02 27-01-2025 39,2605 44,2422 4,2 1,8
Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [16.48 km] Doğubayazıt (Ağrı) 04:46:02 27-01-2025 39,26083 44,31028 6,86 1,5
Ege Denizi 04:34:30 27-01-2025 36,55583 25,34222 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 04:34:01 27-01-2025 38,20472 38,04361 7 0,9
Aladağ (Adana) 04:27:17 27-01-2025 37,67667 35,40611 6,97 1,5
KUP-ALADAG (ADANA) 04:27:15 27-01-2025 37,6952 35,4168 5 1,6
Ovacık (Tunceli) 04:21:17 27-01-2025 39,395 39,17167 7 1
IRAK 04:02:56 27-01-2025 36,179 44,1767 7,8 4,6
Khanaqin, Diyala (Irak) 04:02:26 27-01-2025 34,08528 45,34444 7,01 4,9
Van Gölü - [04.20 km] Erciş (Van) 03:04:26 27-01-2025 38,95806 43,53639 10,92 1,2
CAKIRBEY-(VAN) 03:04:23 27-01-2025 38,8782 43,567 15,2 1,5
GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) 02:56:22 27-01-2025 38,4377 27,6773 12,8 1,7
Kemalpaşa (İzmir) 02:56:22 27-01-2025 38,40056 27,69194 7 1,7
Yazıhan (Malatya) 02:43:19 27-01-2025 38,53917 38,01778 9,74 2,3
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 02:43:17 27-01-2025 38,5387 38,0018 5 2,2
AKDENIZ 02:31:52 27-01-2025 36,6475 26,3562 157,6 2
Ege Denizi - [03.76 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:40:47 27-01-2025 39,47583 26,27611 9,19 1,6
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 01:40:46 27-01-2025 39,4522 26,258 12,4 1,9
Kemalpaşa (İzmir) 01:36:10 27-01-2025 38,39056 27,69306 8,96 1,2
GOKGEDIK-TURGUTLU (MANISA) 01:36:08 27-01-2025 38,4113 27,7218 16,3 1,4
KURTPINAR-CEYHAN (ADANA) 00:27:54 27-01-2025 36,9338 35,9672 5,3 1,4
İslahiye (Gaziantep) 00:27:21 27-01-2025 36,93139 36,55139 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 00:24:55 27-01-2025 38,15139 38,28917 6,98 1,3
ONCU-YESILYURT (MALATYA) 00:24:51 27-01-2025 38,1702 38,367 26 0,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.68 km] Menderes (İzmir) 00:22:13 27-01-2025 37,90333 26,96056 5,68 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 00:22:11 27-01-2025 37,893 26,9212 5,4 1,5
Ege Denizi - [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
AKDENIZ 23:31:31 26-01-2025 35,3977 27,2508 16,2 2,8
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:24:43 26-01-2025 38,1125 37,8005 5,3 1,7
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN) 23:23:10 26-01-2025 37,5157 33,6465 7,6 2
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:53:42 26-01-2025 38,0153 36,516 3,7 1,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.73 km] Bodrum (Muğla) 22:50:38 26-01-2025 36,98056 27,73833 17,99 0,8
Yazıhan (Malatya) 22:49:03 26-01-2025 38,52444 37,99222 7 1,5
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 22:49:01 26-01-2025 38,4873 38,0343 5 1,4
Yeşilova (Burdur) 22:12:37 26-01-2025 37,61833 29,94806 7 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 22:03:43 26-01-2025 38,04222 37,22167 7,12 1,3
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 22:03:42 26-01-2025 38,0473 37,2152 8,4 1,4
Bala (Ankara) 21:55:34 26-01-2025 39,43556 33,08667 7 0,8
Sütçüler (Isparta) 21:40:53 26-01-2025 37,47639 31,355 11,38 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:35:09 26-01-2025 37,36278 36,88611 9,17 1,8
TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 21:35:09 26-01-2025 37,375 36,8642 5,4 1,8
Sarıkamış (Kars) 21:30:37 26-01-2025 40,31028 42,15639 7,1 1,2
Karaköprü (Şanlıurfa) 21:28:38 26-01-2025 37,43361 38,77278 7,04 1,3
Hilvan (Şanlıurfa) 21:25:37 26-01-2025 37,52083 38,7 10,31 2,2
AYDINLI-HILVAN (SANLIURFA) 21:25:36 26-01-2025 37,5455 38,6695 5,5 2,2
Akçadağ (Malatya) 21:15:54 26-01-2025 38,47361 38,00139 6,92 1,5
ESENLI-AKCADAG (MALATYA) 21:15:53 26-01-2025 38,4275 38,0255 6,7 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.32 km] Menderes (İzmir) 21:12:48 26-01-2025 37,87917 26,9325 7,26 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 21:12:48 26-01-2025 37,8935 26,9222 8 1,4
Sarıgöl (Manisa) 21:05:57 26-01-2025 38,25722 28,76222 7,05 0,8
AKDENIZ 20:55:10 26-01-2025 35,907 28,1553 7,3 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 20:43:31 26-01-2025 39,0705 26,487 11,4 2,3
Gürün (Sivas) 19:45:59 26-01-2025 38,76694 37,3725 7,85 1,3
YUVA-GURUN (SIVAS) 19:45:59 26-01-2025 38,7678 37,3873 9,7 1,2
Maden (Elazığ) 19:34:38 26-01-2025 38,58917 39,59083 7 1,8
YUKARIBAG-(ELAZIG) 19:34:37 26-01-2025 38,6183 39,5778 8,2 1,8
ALKASNAK-MURADIYE (VAN) 19:27:17 26-01-2025 38,9962 43,6537 9 2,1
Sincik (Adıyaman) 19:16:43 26-01-2025 38,11944 38,53583 9,39 1,7
ULUKOY-(MALATYA) 19:16:43 26-01-2025 38,1543 38,567 5 1,7
Soma (Manisa) 19:10:03 26-01-2025 39,28583 27,72083 5,86 1,2
Akçadağ (Malatya) 19:05:55 26-01-2025 38,49139 38,04417 7 1,7
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 19:05:53 26-01-2025 38,4958 38,0307 4,6 1,8
Sincik (Adıyaman) 18:59:22 26-01-2025 38,12111 38,54611 7 1,3
Akçadağ (Malatya) 18:46:22 26-01-2025 38,46889 38,03222 7,08 1,4
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [20.46 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:16:57 26-01-2025 36,54222 38,6725 7 1,7
Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [14.93 km] Lalapaşa (Edirne) 17:58:32 26-01-2025 42,00472 26,44361 16,42 1,5
BULGARISTAN 17:58:30 26-01-2025 41,9837 26,3155 16,3 2,1
AKDENIZ 16:42:25 26-01-2025 35,021 27,9892 8 3,3
Akdeniz - [194.30 km] Marmaris (Muğla) 16:42:23 26-01-2025 34,89333 27,8525 7,12 2,9
Gönen (Balıkesir) 16:09:59 26-01-2025 40,07056 27,64306 8,32 1,7
GUNESLI-GONEN (BALIKESIR) 16:09:58 26-01-2025 40,0615 27,6283 11,6 2,2
Ayrancı (Karaman) 15:56:18 26-01-2025 37,52278 33,68389 7 3
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) 15:56:18 26-01-2025 37,4777 33,6288 5 2,9
Menteşe (Muğla) 15:09:26 26-01-2025 37,14389 28,19222 6,92 1,2
CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) 15:09:24 26-01-2025 37,2213 28,1322 14,6 1,5
Merkez (Osmaniye) 15:04:00 26-01-2025 37,03361 36,37444 6,98 3,5
KARATAS-(OSMANIYE) 15:03:59 26-01-2025 37,0268 36,3753 5 3,2
Sarıçam (Adana) 13:49:01 26-01-2025 37,0925 35,40139 33,18 2,5
HOCALI-SARICAM (ADANA) 13:49:00 26-01-2025 37,1243 35,4132 24,6 2,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.89 km] Menderes (İzmir) 10:59:39 26-01-2025 37,88889 26,96056 7,05 2,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:59:36 26-01-2025 37,874 27,0898 7 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.83 km] Menderes (İzmir) 10:21:36 26-01-2025 37,87806 26,9425 7,22 3,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:21:35 26-01-2025 37,8673 26,9535 8,7 3,9
Sarıkaya (Yozgat) 10:02:47 26-01-2025 39,5725 35,36861 14,07 2,1
KOCCAGIZ-SARIKAYA (YOZGAT) 10:02:46 26-01-2025 39,5833 35,4215 7,1 2,3
Kemah (Erzincan) 09:38:56 26-01-2025 39,78111 39,08528 7,01 2,8
Akçadağ (Malatya) 09:38:41 26-01-2025 38,51556 37,91444 7,26 2,4
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) 09:38:38 26-01-2025 38,5407 37,9438 28,1 2,6
Kale (Malatya) 09:34:21 26-01-2025 38,345 38,78083 8,86 1,6
Kale (Malatya) 09:32:58 26-01-2025 38,33333 38,79083 7,01 1,5
Kemah (Erzincan) 08:25:42 26-01-2025 39,78806 39,07667 6,97 2,3
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) 08:25:42 26-01-2025 39,7953 39,132 5 2,5
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 08:18:28 26-01-2025 38,4023 38,8617 17,2 1,7
Pütürge (Malatya) 08:18:26 26-01-2025 38,18972 38,70611 7,52 1,9
Karesi (Balıkesir) 08:17:30 26-01-2025 39,66278 27,84306 12,2 1,2
AYAN-(CANKIRI) 07:47:26 26-01-2025 40,6542 33,6083 5 1,3
Merkez (Çankırı) 07:47:25 26-01-2025 40,64472 33,67667 15,17 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 07:40:52 26-01-2025 38,105 38,37056 7 2,5
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 07:40:51 26-01-2025 38,132 38,3667 5 2,5
Ege Denizi - Dikili Körfezi - [07.07 km] Dikili (İzmir) 07:33:10 26-01-2025 39,15111 26,77833 9,89 1,4
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 07:33:09 26-01-2025 39,0865 26,7528 6,5 1,5
Saimbeyli (Adana) 07:27:18 26-01-2025 37,84472 36,26972 6,96 1,2
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 07:27:18 26-01-2025 37,8518 36,2585 10,8 1,2
Develi (Kayseri) 07:20:25 26-01-2025 38,05806 35,62222 7 0,9
KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) 07:20:24 26-01-2025 38,03 35,6628 15,5 1
Akdeniz - [72.28 km] Marmaris (Muğla) 07:02:18 26-01-2025 35,98056 28,10111 7 1,6

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