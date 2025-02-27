Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Şubat 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 27 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
27 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|00:38:18 27-02-2025
|39,4272
|37,294
|8,9
|1,7
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|00:32:21 27-02-2025
|39,4322
|37,297
|4
|1,9
|Manavgat (Antalya)
|00:17:03 27-02-2025
|36,85528
|31,58667
|18,6
|3,4
|KIZILOT-MANAVGAT (ANTALYA)
|00:17:02 27-02-2025
|36,7022
|31,5388
|25,2
|3,4
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:14:04 27-02-2025
|38,1275
|37,883
|5,3
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|00:14:04 27-02-2025
|38,10972
|37,88778
|7
|2,6
|Menteşe (Muğla)
|23:55:19 26-02-2025
|37,15389
|28,75889
|6,86
|1,1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|23:53:47 26-02-2025
|38,135
|36,81667
|7
|1,8
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|23:53:46 26-02-2025
|38,1405
|36,8755
|8,4
|1,6
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|23:42:20 26-02-2025
|39,4427
|37,2767
|5
|1,7
|Ulaş (Sivas)
|23:42:20 26-02-2025
|39,42306
|37,34056
|6,96
|1,4
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|23:32:42 26-02-2025
|36,6977
|36,1277
|6,7
|1,7
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [02.85 km] Payas (Hatay)
|23:32:42 26-02-2025
|36,74778
|36,17667
|6,68
|1,8
|Yahyalı (Kayseri)
|23:30:08 26-02-2025
|37,69194
|35,37139
|7
|1,4
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|23:30:07 26-02-2025
|37,673
|35,3758
|4,7
|1,5
|Ege Denizi
|23:13:55 26-02-2025
|36,65806
|25,68528
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|22:43:36 26-02-2025
|36,6333
|25,7313
|11,4
|3
|Ege Denizi
|22:43:30 26-02-2025
|36,65028
|25,51333
|7
|2,7
|EGE DENIZI
|22:36:48 26-02-2025
|36,6842
|25,7258
|6,1
|3,2
|Ege Denizi
|22:36:45 26-02-2025
|36,64694
|25,57806
|7
|3
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|22:34:47 26-02-2025
|36,9702
|28,2955
|11,1
|1,2
|YUNANISTAN
|22:23:15 26-02-2025
|39,8692
|23,6542
|23,3
|2,3
|Kovancılar (Elazığ)
|22:19:14 26-02-2025
|38,7
|39,66667
|6,79
|1,5
|MUSTAFAKOY-KOVANCILAR (ELAZIG)
|22:19:13 26-02-2025
|38,701
|39,6632
|5,3
|1,8
|GELINCIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
|22:10:23 26-02-2025
|38,8962
|31,471
|20,5
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:38:15 26-02-2025
|38,08833
|38,44139
|8,68
|1,8
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|21:38:14 26-02-2025
|38,1155
|38,466
|10,5
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:23:30 26-02-2025
|38,25056
|38,15139
|7
|1,2
|Yayladere (Bingöl)
|21:15:08 26-02-2025
|39,19972
|40,19139
|7
|1,1
|ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)
|21:15:07 26-02-2025
|39,1997
|40,1945
|21,4
|1,6
|Yayladere (Bingöl)
|21:10:03 26-02-2025
|39,22722
|40,17333
|8,34
|3,6
|ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)
|21:10:02 26-02-2025
|39,201
|40,1808
|5
|3,7
|EGE DENIZI
|20:43:36 26-02-2025
|36,6538
|25,863
|8,7
|2,6
|DARICA-MANYAS (BALIKESIR)
|20:17:52 26-02-2025
|40,027
|27,8577
|13,7
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|20:00:06 26-02-2025
|38,14694
|37,91806
|7
|1,7
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:00:05 26-02-2025
|38,1382
|37,8703
|7,5
|1,8
|Merkez (Afyonkarahisar)
|18:55:35 26-02-2025
|38,73167
|30,53417
|15,06
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:17:28 26-02-2025
|39,50861
|28,17139
|6,99
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:16:42 26-02-2025
|39,50639
|28,14944
|6,94
|1,1
|Ege Denizi
|17:59:07 26-02-2025
|36,74556
|25,835
|7
|2,4
|Ege Denizi - [36.80 km] Datça (Muğla)
|17:39:40 26-02-2025
|36,39139
|27,71639
|7
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:37:33 26-02-2025
|38,13639
|36,60778
|7,04
|1,6
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:37:32 26-02-2025
|38,0845
|36,6283
|8,5
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|17:18:31 26-02-2025
|37,84306
|36,25306
|7
|1,7
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|17:18:31 26-02-2025
|37,877
|36,1788
|17,5
|1,6
|EGE DENIZI
|16:41:31 26-02-2025
|36,6155
|25,5707
|5
|2,9
|Akdeniz - [38.51 km] Fethiye (Muğla)
|16:08:05 26-02-2025
|36,33694
|28,72611
|7
|1,3
|Ayvacık (Çanakkale)
|15:32:16 26-02-2025
|39,56917
|26,20917
|6,95
|1
|Pütürge (Malatya)
|15:26:56 26-02-2025
|38,23417
|38,71972
|5,05
|0,9
|EGE DENIZI
|15:04:35 26-02-2025
|36,6705
|25,6462
|18,4
|4
|Ege Denizi
|15:04:29 26-02-2025
|36,40694
|25,77722
|7
|4,1
|Darende (Malatya)
|14:36:00 26-02-2025
|38,4425
|37,5025
|11,4
|1,6
|Ege Denizi - [03.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
|14:35:58 26-02-2025
|39,47111
|26,25694
|16,2
|3
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:35:58 26-02-2025
|39,4553
|26,2917
|4,5
|3,2
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|14:35:58 26-02-2025
|38,3832
|37,6068
|7,9
|1,7
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:56:49 26-02-2025
|38,0918
|36,5623
|7,5
|2,1
|EGE DENIZI
|13:34:55 26-02-2025
|35,746
|25,418
|14,5
|2,6
|EMET (KUTAHYA)
|13:28:34 26-02-2025
|39,341
|29,2565
|0
|1,5
|EGE DENIZI
|13:05:08 26-02-2025
|36,5915
|25,4972
|13
|2,8
|Ege Denizi
|13:05:05 26-02-2025
|36,52056
|25,50889
|7
|2,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:50:57 26-02-2025
|39,44306
|28,07694
|7,02
|1,7
|ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:50:55 26-02-2025
|39,4398
|27,9963
|7,7
|1,9
|Selçuklu (Konya)
|12:47:34 26-02-2025
|38,08111
|32,65778
|7
|0,7
|Dikili (İzmir)
|12:46:17 26-02-2025
|39,10639
|26,99167
|7
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:38:38 26-02-2025
|37,33333
|36,87694
|6,97
|0,8
|SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|12:22:02 26-02-2025
|36,1878
|33,8435
|5
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:16:55 26-02-2025
|39,50083
|28,13444
|7
|0,6
|Akçadağ (Malatya)
|12:16:53 26-02-2025
|38,40556
|38,04556
|7,13
|0,7
|Bozova (Şanlıurfa)
|12:16:31 26-02-2025
|37,19139
|38,38806
|7
|1,7
|YENICE-(SANLIURFA)
|12:16:31 26-02-2025
|37,1202
|38,8083
|0
|1,9
|Odunpazarı (Eskişehir)
|12:09:19 26-02-2025
|39,70417
|30,63722
|7
|0,6
|AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)
|12:03:31 26-02-2025
|38,6602
|38,134
|6,3
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:02:27 26-02-2025
|38,31806
|38,09583
|6,92
|1,1
|Baskil (Elazığ)
|11:46:58 26-02-2025
|38,62056
|38,40028
|7
|1,5
|Marmara Denizi - [07.94 km] Marmara (Balıkesir)
|11:42:06 26-02-2025
|40,69111
|27,73694
|8,41
|1,7
|MARMARA DENIZI
|11:42:03 26-02-2025
|40,8173
|27,7648
|4,8
|1,8
|Köyceğiz (Muğla)
|11:39:31 26-02-2025
|36,96028
|28,83833
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:28:08 26-02-2025
|38,26528
|38,15056
|7
|1,3
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|11:28:08 26-02-2025
|38,1978
|38,2118
|4,8
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|10:55:46 26-02-2025
|38,16944
|38,48556
|12,6
|1,3
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|10:52:17 26-02-2025
|38,4045
|38,8775
|5
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|10:52:16 26-02-2025
|38,31778
|38,80472
|9,3
|1,6
|EGE DENIZI
|10:28:47 26-02-2025
|36,7817
|25,74
|5
|1,9
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|10:05:44 26-02-2025
|38,0667
|37,2295
|8,1
|2,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|10:05:43 26-02-2025
|38,05111
|37,18528
|12,5
|2,2
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|10:04:48 26-02-2025
|38,0088
|37,4622
|28,4
|1,5
|Aladağ (Adana)
|09:49:51 26-02-2025
|37,64083
|35,53611
|7,1
|1,1
|MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE)
|09:49:51 26-02-2025
|37,3302
|36,0973
|8,7
|1,5
|Aladağ (Adana)
|09:22:08 26-02-2025
|37,65472
|35,54194
|8,3
|1,8
|ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA)
|09:22:08 26-02-2025
|37,6273
|35,5865
|8,7
|1,8
|Kadirli (Osmaniye)
|08:30:09 26-02-2025
|37,33583
|35,94333
|7
|1,5
|BAGTEPE-KOZAN (ADANA)
|08:30:08 26-02-2025
|37,4587
|35,6357
|10,2
|1,6
|DARENDE (MALATYA)
|08:15:53 26-02-2025
|38,5602
|37,4613
|2,4
|1,5
|EGE DENIZI
|08:15:02 26-02-2025
|36,646
|25,4938
|14,8
|2,3
|Ege Denizi - [139.48 km] Bodrum (Muğla)
|08:14:58 26-02-2025
|36,32139
|25,95167
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|08:12:50 26-02-2025
|36,6763
|25,8617
|12,4
|2,3
|Ege Denizi
|08:12:49 26-02-2025
|36,66083
|26,04833
|7
|2,4
|Sarayköy (Denizli)
|08:11:42 26-02-2025
|37,91722
|28,8
|7,58
|1,1
|Ege Denizi - [39.50 km] Söke (Aydın)
|07:24:47 26-02-2025
|37,58278
|26,73361
|6,99
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|06:58:09 26-02-2025
|39,02417
|27,86389
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|06:48:47 26-02-2025
|36,626
|25,6508
|9,3
|2,5
|Ege Denizi
|06:48:43 26-02-2025
|36,69528
|25,59
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|06:09:31 26-02-2025
|36,6565
|25,6432
|7,7
|2,6
|Ege Denizi
|06:09:29 26-02-2025
|36,69722
|25,79417
|7
|2,7
|Pamukkale (Denizli)
|06:01:26 26-02-2025
|37,88583
|29,23306
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|05:11:24 26-02-2025
|38,23556
|38,78528
|4
|1,5
|Kozan (Adana)
|04:27:08 26-02-2025
|37,75056
|35,57
|6,96
|1,6
|ISIKKAYA-KOZAN (ADANA)
|04:27:07 26-02-2025
|37,7148
|35,5757
|5
|1,5
|EGE DENIZI
|04:12:30 26-02-2025
|36,524
|25,561
|17,8
|2,9
|Ege Denizi
|04:12:28 26-02-2025
|36,75389
|25,71306
|7
|2,9
|EGE DENIZI
|04:11:09 26-02-2025
|36,5528
|25,511
|13,6
|2,4
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|04:00:54 26-02-2025
|38,3702
|37,5733
|10,2
|1,3
|Kovancılar (Elazığ)
|03:58:12 26-02-2025
|38,71778
|39,91111
|10,56
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:36:52 26-02-2025
|38,17222
|36,70194
|6,97
|2
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|03:36:52 26-02-2025
|38,173
|36,7512
|5
|2
|EGE DENIZI
|03:36:30 26-02-2025
|36,6525
|25,663
|6
|2,4
|Ege Denizi
|03:36:29 26-02-2025
|36,655
|25,7825
|7
|2,6
|Tuşba (Van)
|03:31:39 26-02-2025
|38,78306
|43,32167
|7
|1,5
|Ayrancı (Karaman)
|03:14:56 26-02-2025
|37,48472
|33,66861
|7,11
|1,5
|CICEKTEPE-KIGI (BINGOL)
|03:11:04 26-02-2025
|39,3557
|40,262
|7,9
|2,1
|Kiğı (Bingöl)
|03:11:03 26-02-2025
|39,23444
|40,29528
|7
|2
|Ege Denizi
|03:02:54 26-02-2025
|40,38917
|24,46222
|29,24
|2,4
|YUNANISTAN
|03:02:50 26-02-2025
|40,3135
|24,1895
|15,7
|2,6
|Akdeniz - [143.23 km] Datça (Muğla)
|03:01:36 26-02-2025
|35,40361
|27,44139
|13,75
|1,6
|Zakho, Duhok (Irak) - [12.54 km] Uludere (Şırnak)
|02:52:51 26-02-2025
|37,27444
|42,79444
|6,77
|1,5
|Ege Denizi - [10.78 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:41:05 26-02-2025
|39,62111
|26,05806
|7
|1,2
|Akdeniz - [53.22 km] Marmaris (Muğla)
|02:35:28 26-02-2025
|36,1525
|28,12361
|7,11
|1,5
|Yedisu (Bingöl)
|02:11:56 26-02-2025
|39,3625
|40,62556
|7,03
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|01:40:39 26-02-2025
|38,15806
|37,89194
|13,67
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.71 km] Kuşadası (Aydın)
|01:24:28 26-02-2025
|37,81583
|27,00944
|6,99
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:23:56 26-02-2025
|37,38861
|36,94333
|10,78
|1,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|00:38:18 27-02-2025
|39,4272
|37,294
|8,9
|1,7
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|00:32:21 27-02-2025
|39,4322
|37,297
|4
|1,9
|Manavgat (Antalya)
|00:17:03 27-02-2025
|36,85528
|31,58667
|18,6
|3,4
|KIZILOT-MANAVGAT (ANTALYA)
|00:17:02 27-02-2025
|36,7022
|31,5388
|25,2
|3,4
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:14:04 27-02-2025
|38,1275
|37,883
|5,3
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|00:14:04 27-02-2025
|38,10972
|37,88778
|7
|2,6
|Menteşe (Muğla)
|23:55:19 26-02-2025
|37,15389
|28,75889
|6,86
|1,1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|23:53:47 26-02-2025
|38,135
|36,81667
|7
|1,8
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|23:53:46 26-02-2025
|38,1405
|36,8755
|8,4
|1,6
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|23:42:20 26-02-2025
|39,4427
|37,2767
|5
|1,7
|Ulaş (Sivas)
|23:42:20 26-02-2025
|39,42306
|37,34056
|6,96
|1,4
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|23:32:42 26-02-2025
|36,6977
|36,1277
|6,7
|1,7
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [02.85 km] Payas (Hatay)
|23:32:42 26-02-2025
|36,74778
|36,17667
|6,68
|1,8
|Yahyalı (Kayseri)
|23:30:08 26-02-2025
|37,69194
|35,37139
|7
|1,4
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|23:30:07 26-02-2025
|37,673
|35,3758
|4,7
|1,5
|Ege Denizi
|23:13:55 26-02-2025
|36,65806
|25,68528
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|22:43:36 26-02-2025
|36,6333
|25,7313
|11,4
|3
|Ege Denizi
|22:43:30 26-02-2025
|36,65028
|25,51333
|7
|2,7
|EGE DENIZI
|22:36:48 26-02-2025
|36,6842
|25,7258
|6,1
|3,2
|Ege Denizi
|22:36:45 26-02-2025
|36,64694
|25,57806
|7
|3
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|22:34:47 26-02-2025
|36,9702
|28,2955
|11,1
|1,2
|YUNANISTAN
|22:23:15 26-02-2025
|39,8692
|23,6542
|23,3
|2,3
|Kovancılar (Elazığ)
|22:19:14 26-02-2025
|38,7
|39,66667
|6,79
|1,5
|MUSTAFAKOY-KOVANCILAR (ELAZIG)
|22:19:13 26-02-2025
|38,701
|39,6632
|5,3
|1,8
|GELINCIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
|22:10:23 26-02-2025
|38,8962
|31,471
|20,5
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:38:15 26-02-2025
|38,08833
|38,44139
|8,68
|1,8
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|21:38:14 26-02-2025
|38,1155
|38,466
|10,5
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:23:30 26-02-2025
|38,25056
|38,15139
|7
|1,2
|Yayladere (Bingöl)
|21:15:08 26-02-2025
|39,19972
|40,19139
|7
|1,1
|ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)
|21:15:07 26-02-2025
|39,1997
|40,1945
|21,4
|1,6
|Yayladere (Bingöl)
|21:10:03 26-02-2025
|39,22722
|40,17333
|8,34
|3,6
|ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)
|21:10:02 26-02-2025
|39,201
|40,1808
|5
|3,7
|EGE DENIZI
|20:43:36 26-02-2025
|36,6538
|25,863
|8,7
|2,6
|DARICA-MANYAS (BALIKESIR)
|20:17:52 26-02-2025
|40,027
|27,8577
|13,7
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|20:00:06 26-02-2025
|38,14694
|37,91806
|7
|1,7
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:00:05 26-02-2025
|38,1382
|37,8703
|7,5
|1,8
|Merkez (Afyonkarahisar)
|18:55:35 26-02-2025
|38,73167
|30,53417
|15,06
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:17:28 26-02-2025
|39,50861
|28,17139
|6,99
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:16:42 26-02-2025
|39,50639
|28,14944
|6,94
|1,1
|Ege Denizi
|17:59:07 26-02-2025
|36,74556
|25,835
|7
|2,4
|Ege Denizi - [36.80 km] Datça (Muğla)
|17:39:40 26-02-2025
|36,39139
|27,71639
|7
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:37:33 26-02-2025
|38,13639
|36,60778
|7,04
|1,6
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:37:32 26-02-2025
|38,0845
|36,6283
|8,5
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|17:18:31 26-02-2025
|37,84306
|36,25306
|7
|1,7
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|17:18:31 26-02-2025
|37,877
|36,1788
|17,5
|1,6
|EGE DENIZI
|16:41:31 26-02-2025
|36,6155
|25,5707
|5
|2,9
|Akdeniz - [38.51 km] Fethiye (Muğla)
|16:08:05 26-02-2025
|36,33694
|28,72611
|7
|1,3
|Ayvacık (Çanakkale)
|15:32:16 26-02-2025
|39,56917
|26,20917
|6,95
|1
|Pütürge (Malatya)
|15:26:56 26-02-2025
|38,23417
|38,71972
|5,05
|0,9
|EGE DENIZI
|15:04:35 26-02-2025
|36,6705
|25,6462
|18,4
|4
|Ege Denizi
|15:04:29 26-02-2025
|36,40694
|25,77722
|7
|4,1
|Darende (Malatya)
|14:36:00 26-02-2025
|38,4425
|37,5025
|11,4
|1,6
|Ege Denizi - [03.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
|14:35:58 26-02-2025
|39,47111
|26,25694
|16,2
|3
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|14:35:58 26-02-2025
|39,4553
|26,2917
|4,5
|3,2
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|14:35:58 26-02-2025
|38,3832
|37,6068
|7,9
|1,7
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:56:49 26-02-2025
|38,0918
|36,5623
|7,5
|2,1
|EGE DENIZI
|13:34:55 26-02-2025
|35,746
|25,418
|14,5
|2,6
|EMET (KUTAHYA)
|13:28:34 26-02-2025
|39,341
|29,2565
|0
|1,5
|EGE DENIZI
|13:05:08 26-02-2025
|36,5915
|25,4972
|13
|2,8
|Ege Denizi
|13:05:05 26-02-2025
|36,52056
|25,50889
|7
|2,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:50:57 26-02-2025
|39,44306
|28,07694
|7,02
|1,7
|ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:50:55 26-02-2025
|39,4398
|27,9963
|7,7
|1,9
|Selçuklu (Konya)
|12:47:34 26-02-2025
|38,08111
|32,65778
|7
|0,7
|Dikili (İzmir)
|12:46:17 26-02-2025
|39,10639
|26,99167
|7
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:38:38 26-02-2025
|37,33333
|36,87694
|6,97
|0,8
|SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|12:22:02 26-02-2025
|36,1878
|33,8435
|5
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:16:55 26-02-2025
|39,50083
|28,13444
|7
|0,6
|Akçadağ (Malatya)
|12:16:53 26-02-2025
|38,40556
|38,04556
|7,13
|0,7
|Bozova (Şanlıurfa)
|12:16:31 26-02-2025
|37,19139
|38,38806
|7
|1,7
|YENICE-(SANLIURFA)
|12:16:31 26-02-2025
|37,1202
|38,8083
|0
|1,9
|Odunpazarı (Eskişehir)
|12:09:19 26-02-2025
|39,70417
|30,63722
|7
|0,6
|AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)
|12:03:31 26-02-2025
|38,6602
|38,134
|6,3
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:02:27 26-02-2025
|38,31806
|38,09583
|6,92
|1,1
|Baskil (Elazığ)
|11:46:58 26-02-2025
|38,62056
|38,40028
|7
|1,5
|Marmara Denizi - [07.94 km] Marmara (Balıkesir)
|11:42:06 26-02-2025
|40,69111
|27,73694
|8,41
|1,7
|MARMARA DENIZI
|11:42:03 26-02-2025
|40,8173
|27,7648
|4,8
|1,8
|Köyceğiz (Muğla)
|11:39:31 26-02-2025
|36,96028
|28,83833
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:28:08 26-02-2025
|38,26528
|38,15056
|7
|1,3
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|11:28:08 26-02-2025
|38,1978
|38,2118
|4,8
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|10:55:46 26-02-2025
|38,16944
|38,48556
|12,6
|1,3
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|10:52:17 26-02-2025
|38,4045
|38,8775
|5
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|10:52:16 26-02-2025
|38,31778
|38,80472
|9,3
|1,6
|EGE DENIZI
|10:28:47 26-02-2025
|36,7817
|25,74
|5
|1,9
|EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|10:05:44 26-02-2025
|38,0667
|37,2295
|8,1
|2,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|10:05:43 26-02-2025
|38,05111
|37,18528
|12,5
|2,2
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|10:04:48 26-02-2025
|38,0088
|37,4622
|28,4
|1,5
|Aladağ (Adana)
|09:49:51 26-02-2025
|37,64083
|35,53611
|7,1
|1,1
|MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE)
|09:49:51 26-02-2025
|37,3302
|36,0973
|8,7
|1,5
|Aladağ (Adana)
|09:22:08 26-02-2025
|37,65472
|35,54194
|8,3
|1,8
|ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA)
|09:22:08 26-02-2025
|37,6273
|35,5865
|8,7
|1,8
|Kadirli (Osmaniye)
|08:30:09 26-02-2025
|37,33583
|35,94333
|7
|1,5
|BAGTEPE-KOZAN (ADANA)
|08:30:08 26-02-2025
|37,4587
|35,6357
|10,2
|1,6
|DARENDE (MALATYA)
|08:15:53 26-02-2025
|38,5602
|37,4613
|2,4
|1,5
|EGE DENIZI
|08:15:02 26-02-2025
|36,646
|25,4938
|14,8
|2,3
|Ege Denizi - [139.48 km] Bodrum (Muğla)
|08:14:58 26-02-2025
|36,32139
|25,95167
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|08:12:50 26-02-2025
|36,6763
|25,8617
|12,4
|2,3
|Ege Denizi
|08:12:49 26-02-2025
|36,66083
|26,04833
|7
|2,4
|Sarayköy (Denizli)
|08:11:42 26-02-2025
|37,91722
|28,8
|7,58
|1,1
|Ege Denizi - [39.50 km] Söke (Aydın)
|07:24:47 26-02-2025
|37,58278
|26,73361
|6,99
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|06:58:09 26-02-2025
|39,02417
|27,86389
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|06:48:47 26-02-2025
|36,626
|25,6508
|9,3
|2,5
|Ege Denizi
|06:48:43 26-02-2025
|36,69528
|25,59
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|06:09:31 26-02-2025
|36,6565
|25,6432
|7,7
|2,6
|Ege Denizi
|06:09:29 26-02-2025
|36,69722
|25,79417
|7
|2,7
|Pamukkale (Denizli)
|06:01:26 26-02-2025
|37,88583
|29,23306
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|05:11:24 26-02-2025
|38,23556
|38,78528
|4
|1,5
|Kozan (Adana)
|04:27:08 26-02-2025
|37,75056
|35,57
|6,96
|1,6
|ISIKKAYA-KOZAN (ADANA)
|04:27:07 26-02-2025
|37,7148
|35,5757
|5
|1,5
|EGE DENIZI
|04:12:30 26-02-2025
|36,524
|25,561
|17,8
|2,9
|Ege Denizi
|04:12:28 26-02-2025
|36,75389
|25,71306
|7
|2,9
|EGE DENIZI
|04:11:09 26-02-2025
|36,5528
|25,511
|13,6
|2,4
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|04:00:54 26-02-2025
|38,3702
|37,5733
|10,2
|1,3
|Kovancılar (Elazığ)
|03:58:12 26-02-2025
|38,71778
|39,91111
|10,56
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:36:52 26-02-2025
|38,17222
|36,70194
|6,97
|2
|YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|03:36:52 26-02-2025
|38,173
|36,7512
|5
|2
|EGE DENIZI
|03:36:30 26-02-2025
|36,6525
|25,663
|6
|2,4
|Ege Denizi
|03:36:29 26-02-2025
|36,655
|25,7825
|7
|2,6
|Tuşba (Van)
|03:31:39 26-02-2025
|38,78306
|43,32167
|7
|1,5
|Ayrancı (Karaman)
|03:14:56 26-02-2025
|37,48472
|33,66861
|7,11
|1,5
|CICEKTEPE-KIGI (BINGOL)
|03:11:04 26-02-2025
|39,3557
|40,262
|7,9
|2,1
|Kiğı (Bingöl)
|03:11:03 26-02-2025
|39,23444
|40,29528
|7
|2
|Ege Denizi
|03:02:54 26-02-2025
|40,38917
|24,46222
|29,24
|2,4
|YUNANISTAN
|03:02:50 26-02-2025
|40,3135
|24,1895
|15,7
|2,6
|Akdeniz - [143.23 km] Datça (Muğla)
|03:01:36 26-02-2025
|35,40361
|27,44139
|13,75
|1,6
|Zakho, Duhok (Irak) - [12.54 km] Uludere (Şırnak)
|02:52:51 26-02-2025
|37,27444
|42,79444
|6,77
|1,5
|Ege Denizi - [10.78 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:41:05 26-02-2025
|39,62111
|26,05806
|7
|1,2
|Akdeniz - [53.22 km] Marmaris (Muğla)
|02:35:28 26-02-2025
|36,1525
|28,12361
|7,11
|1,5
|Yedisu (Bingöl)
|02:11:56 26-02-2025
|39,3625
|40,62556
|7,03
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|01:40:39 26-02-2025
|38,15806
|37,89194
|13,67
|1,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.71 km] Kuşadası (Aydın)
|01:24:28 26-02-2025
|37,81583
|27,00944
|6,99
|1,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|01:23:56 26-02-2025
|37,38861
|36,94333
|10,78
|1,1
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