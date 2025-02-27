Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 27 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Şubat 2025

27 Şubat 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 00:38:18 27-02-2025 39,4272 37,294 8,9 1,7
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 00:32:21 27-02-2025 39,4322 37,297 4 1,9
Manavgat (Antalya) 00:17:03 27-02-2025 36,85528 31,58667 18,6 3,4
KIZILOT-MANAVGAT (ANTALYA) 00:17:02 27-02-2025 36,7022 31,5388 25,2 3,4
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:14:04 27-02-2025 38,1275 37,883 5,3 2,4
Doğanşehir (Malatya) 00:14:04 27-02-2025 38,10972 37,88778 7 2,6
Menteşe (Muğla) 23:55:19 26-02-2025 37,15389 28,75889 6,86 1,1
Afşin (Kahramanmaraş) 23:53:47 26-02-2025 38,135 36,81667 7 1,8
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:53:46 26-02-2025 38,1405 36,8755 8,4 1,6
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 23:42:20 26-02-2025 39,4427 37,2767 5 1,7
Ulaş (Sivas) 23:42:20 26-02-2025 39,42306 37,34056 6,96 1,4
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 23:32:42 26-02-2025 36,6977 36,1277 6,7 1,7
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [02.85 km] Payas (Hatay) 23:32:42 26-02-2025 36,74778 36,17667 6,68 1,8
Yahyalı (Kayseri) 23:30:08 26-02-2025 37,69194 35,37139 7 1,4
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 23:30:07 26-02-2025 37,673 35,3758 4,7 1,5
Ege Denizi 23:13:55 26-02-2025 36,65806 25,68528 7 2,2
EGE DENIZI 22:43:36 26-02-2025 36,6333 25,7313 11,4 3
Ege Denizi 22:43:30 26-02-2025 36,65028 25,51333 7 2,7
EGE DENIZI 22:36:48 26-02-2025 36,6842 25,7258 6,1 3,2
Ege Denizi 22:36:45 26-02-2025 36,64694 25,57806 7 3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 22:34:47 26-02-2025 36,9702 28,2955 11,1 1,2
YUNANISTAN 22:23:15 26-02-2025 39,8692 23,6542 23,3 2,3
Kovancılar (Elazığ) 22:19:14 26-02-2025 38,7 39,66667 6,79 1,5
MUSTAFAKOY-KOVANCILAR (ELAZIG) 22:19:13 26-02-2025 38,701 39,6632 5,3 1,8
GELINCIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 22:10:23 26-02-2025 38,8962 31,471 20,5 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 21:38:15 26-02-2025 38,08833 38,44139 8,68 1,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 21:38:14 26-02-2025 38,1155 38,466 10,5 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 21:23:30 26-02-2025 38,25056 38,15139 7 1,2
Yayladere (Bingöl) 21:15:08 26-02-2025 39,19972 40,19139 7 1,1
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) 21:15:07 26-02-2025 39,1997 40,1945 21,4 1,6
Yayladere (Bingöl) 21:10:03 26-02-2025 39,22722 40,17333 8,34 3,6
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) 21:10:02 26-02-2025 39,201 40,1808 5 3,7
EGE DENIZI 20:43:36 26-02-2025 36,6538 25,863 8,7 2,6
DARICA-MANYAS (BALIKESIR) 20:17:52 26-02-2025 40,027 27,8577 13,7 1,8
Doğanşehir (Malatya) 20:00:06 26-02-2025 38,14694 37,91806 7 1,7
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:00:05 26-02-2025 38,1382 37,8703 7,5 1,8
Merkez (Afyonkarahisar) 18:55:35 26-02-2025 38,73167 30,53417 15,06 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:17:28 26-02-2025 39,50861 28,17139 6,99 1
Bigadiç (Balıkesir) 18:16:42 26-02-2025 39,50639 28,14944 6,94 1,1
Ege Denizi 17:59:07 26-02-2025 36,74556 25,835 7 2,4
Ege Denizi - [36.80 km] Datça (Muğla) 17:39:40 26-02-2025 36,39139 27,71639 7 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 17:37:33 26-02-2025 38,13639 36,60778 7,04 1,6
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:37:32 26-02-2025 38,0845 36,6283 8,5 1,6
Saimbeyli (Adana) 17:18:31 26-02-2025 37,84306 36,25306 7 1,7
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 17:18:31 26-02-2025 37,877 36,1788 17,5 1,6
EGE DENIZI 16:41:31 26-02-2025 36,6155 25,5707 5 2,9
Akdeniz - [38.51 km] Fethiye (Muğla) 16:08:05 26-02-2025 36,33694 28,72611 7 1,3
Ayvacık (Çanakkale) 15:32:16 26-02-2025 39,56917 26,20917 6,95 1
Pütürge (Malatya) 15:26:56 26-02-2025 38,23417 38,71972 5,05 0,9
EGE DENIZI 15:04:35 26-02-2025 36,6705 25,6462 18,4 4
Ege Denizi 15:04:29 26-02-2025 36,40694 25,77722 7 4,1
Darende (Malatya) 14:36:00 26-02-2025 38,4425 37,5025 11,4 1,6
Ege Denizi - [03.75 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:35:58 26-02-2025 39,47111 26,25694 16,2 3
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 14:35:58 26-02-2025 39,4553 26,2917 4,5 3,2
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 14:35:58 26-02-2025 38,3832 37,6068 7,9 1,7
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:56:49 26-02-2025 38,0918 36,5623 7,5 2,1
EGE DENIZI 13:34:55 26-02-2025 35,746 25,418 14,5 2,6
EMET (KUTAHYA) 13:28:34 26-02-2025 39,341 29,2565 0 1,5
EGE DENIZI 13:05:08 26-02-2025 36,5915 25,4972 13 2,8
Ege Denizi 13:05:05 26-02-2025 36,52056 25,50889 7 2,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:50:57 26-02-2025 39,44306 28,07694 7,02 1,7
ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) 12:50:55 26-02-2025 39,4398 27,9963 7,7 1,9
Selçuklu (Konya) 12:47:34 26-02-2025 38,08111 32,65778 7 0,7
Dikili (İzmir) 12:46:17 26-02-2025 39,10639 26,99167 7 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:38:38 26-02-2025 37,33333 36,87694 6,97 0,8
SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 12:22:02 26-02-2025 36,1878 33,8435 5 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:16:55 26-02-2025 39,50083 28,13444 7 0,6
Akçadağ (Malatya) 12:16:53 26-02-2025 38,40556 38,04556 7,13 0,7
Bozova (Şanlıurfa) 12:16:31 26-02-2025 37,19139 38,38806 7 1,7
YENICE-(SANLIURFA) 12:16:31 26-02-2025 37,1202 38,8083 0 1,9
Odunpazarı (Eskişehir) 12:09:19 26-02-2025 39,70417 30,63722 7 0,6
AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) 12:03:31 26-02-2025 38,6602 38,134 6,3 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:02:27 26-02-2025 38,31806 38,09583 6,92 1,1
Baskil (Elazığ) 11:46:58 26-02-2025 38,62056 38,40028 7 1,5
Marmara Denizi - [07.94 km] Marmara (Balıkesir) 11:42:06 26-02-2025 40,69111 27,73694 8,41 1,7
MARMARA DENIZI 11:42:03 26-02-2025 40,8173 27,7648 4,8 1,8
Köyceğiz (Muğla) 11:39:31 26-02-2025 36,96028 28,83833 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 11:28:08 26-02-2025 38,26528 38,15056 7 1,3
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 11:28:08 26-02-2025 38,1978 38,2118 4,8 1,2
Battalgazi (Malatya) 10:55:46 26-02-2025 38,16944 38,48556 12,6 1,3
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 10:52:17 26-02-2025 38,4045 38,8775 5 1,6
Pütürge (Malatya) 10:52:16 26-02-2025 38,31778 38,80472 9,3 1,6
EGE DENIZI 10:28:47 26-02-2025 36,7817 25,74 5 1,9
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 10:05:44 26-02-2025 38,0667 37,2295 8,1 2,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 10:05:43 26-02-2025 38,05111 37,18528 12,5 2,2
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:04:48 26-02-2025 38,0088 37,4622 28,4 1,5
Aladağ (Adana) 09:49:51 26-02-2025 37,64083 35,53611 7,1 1,1
MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE) 09:49:51 26-02-2025 37,3302 36,0973 8,7 1,5
Aladağ (Adana) 09:22:08 26-02-2025 37,65472 35,54194 8,3 1,8
ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) 09:22:08 26-02-2025 37,6273 35,5865 8,7 1,8
Kadirli (Osmaniye) 08:30:09 26-02-2025 37,33583 35,94333 7 1,5
BAGTEPE-KOZAN (ADANA) 08:30:08 26-02-2025 37,4587 35,6357 10,2 1,6
DARENDE (MALATYA) 08:15:53 26-02-2025 38,5602 37,4613 2,4 1,5
EGE DENIZI 08:15:02 26-02-2025 36,646 25,4938 14,8 2,3
Ege Denizi - [139.48 km] Bodrum (Muğla) 08:14:58 26-02-2025 36,32139 25,95167 7 2,3
EGE DENIZI 08:12:50 26-02-2025 36,6763 25,8617 12,4 2,3
Ege Denizi 08:12:49 26-02-2025 36,66083 26,04833 7 2,4
Sarayköy (Denizli) 08:11:42 26-02-2025 37,91722 28,8 7,58 1,1
Ege Denizi - [39.50 km] Söke (Aydın) 07:24:47 26-02-2025 37,58278 26,73361 6,99 1,6
Akhisar (Manisa) 06:58:09 26-02-2025 39,02417 27,86389 7 1,2
EGE DENIZI 06:48:47 26-02-2025 36,626 25,6508 9,3 2,5
Ege Denizi 06:48:43 26-02-2025 36,69528 25,59 7 2,4
EGE DENIZI 06:09:31 26-02-2025 36,6565 25,6432 7,7 2,6
Ege Denizi 06:09:29 26-02-2025 36,69722 25,79417 7 2,7
Pamukkale (Denizli) 06:01:26 26-02-2025 37,88583 29,23306 7 1,1
Pütürge (Malatya) 05:11:24 26-02-2025 38,23556 38,78528 4 1,5
Kozan (Adana) 04:27:08 26-02-2025 37,75056 35,57 6,96 1,6
ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) 04:27:07 26-02-2025 37,7148 35,5757 5 1,5
EGE DENIZI 04:12:30 26-02-2025 36,524 25,561 17,8 2,9
Ege Denizi 04:12:28 26-02-2025 36,75389 25,71306 7 2,9
EGE DENIZI 04:11:09 26-02-2025 36,5528 25,511 13,6 2,4
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 04:00:54 26-02-2025 38,3702 37,5733 10,2 1,3
Kovancılar (Elazığ) 03:58:12 26-02-2025 38,71778 39,91111 10,56 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 03:36:52 26-02-2025 38,17222 36,70194 6,97 2
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 03:36:52 26-02-2025 38,173 36,7512 5 2
EGE DENIZI 03:36:30 26-02-2025 36,6525 25,663 6 2,4
Ege Denizi 03:36:29 26-02-2025 36,655 25,7825 7 2,6
Tuşba (Van) 03:31:39 26-02-2025 38,78306 43,32167 7 1,5
Ayrancı (Karaman) 03:14:56 26-02-2025 37,48472 33,66861 7,11 1,5
CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) 03:11:04 26-02-2025 39,3557 40,262 7,9 2,1
Kiğı (Bingöl) 03:11:03 26-02-2025 39,23444 40,29528 7 2
Ege Denizi 03:02:54 26-02-2025 40,38917 24,46222 29,24 2,4
YUNANISTAN 03:02:50 26-02-2025 40,3135 24,1895 15,7 2,6
Akdeniz - [143.23 km] Datça (Muğla) 03:01:36 26-02-2025 35,40361 27,44139 13,75 1,6
Zakho, Duhok (Irak) - [12.54 km] Uludere (Şırnak) 02:52:51 26-02-2025 37,27444 42,79444 6,77 1,5
Ege Denizi - [10.78 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:41:05 26-02-2025 39,62111 26,05806 7 1,2
Akdeniz - [53.22 km] Marmaris (Muğla) 02:35:28 26-02-2025 36,1525 28,12361 7,11 1,5
Yedisu (Bingöl) 02:11:56 26-02-2025 39,3625 40,62556 7,03 1,2
Doğanşehir (Malatya) 01:40:39 26-02-2025 38,15806 37,89194 13,67 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.71 km] Kuşadası (Aydın) 01:24:28 26-02-2025 37,81583 27,00944 6,99 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:23:56 26-02-2025 37,38861 36,94333 10,78 1,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 00:38:18 27-02-2025 39,4272 37,294 8,9 1,7
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 00:32:21 27-02-2025 39,4322 37,297 4 1,9
Manavgat (Antalya) 00:17:03 27-02-2025 36,85528 31,58667 18,6 3,4
KIZILOT-MANAVGAT (ANTALYA) 00:17:02 27-02-2025 36,7022 31,5388 25,2 3,4
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:14:04 27-02-2025 38,1275 37,883 5,3 2,4
Doğanşehir (Malatya) 00:14:04 27-02-2025 38,10972 37,88778 7 2,6
Menteşe (Muğla) 23:55:19 26-02-2025 37,15389 28,75889 6,86 1,1
Afşin (Kahramanmaraş) 23:53:47 26-02-2025 38,135 36,81667 7 1,8
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:53:46 26-02-2025 38,1405 36,8755 8,4 1,6
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 23:42:20 26-02-2025 39,4427 37,2767 5 1,7
Ulaş (Sivas) 23:42:20 26-02-2025 39,42306 37,34056 6,96 1,4
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 23:32:42 26-02-2025 36,6977 36,1277 6,7 1,7
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [02.85 km] Payas (Hatay) 23:32:42 26-02-2025 36,74778 36,17667 6,68 1,8
Yahyalı (Kayseri) 23:30:08 26-02-2025 37,69194 35,37139 7 1,4
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 23:30:07 26-02-2025 37,673 35,3758 4,7 1,5
Ege Denizi 23:13:55 26-02-2025 36,65806 25,68528 7 2,2
EGE DENIZI 22:43:36 26-02-2025 36,6333 25,7313 11,4 3
Ege Denizi 22:43:30 26-02-2025 36,65028 25,51333 7 2,7
EGE DENIZI 22:36:48 26-02-2025 36,6842 25,7258 6,1 3,2
Ege Denizi 22:36:45 26-02-2025 36,64694 25,57806 7 3
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 22:34:47 26-02-2025 36,9702 28,2955 11,1 1,2
YUNANISTAN 22:23:15 26-02-2025 39,8692 23,6542 23,3 2,3
Kovancılar (Elazığ) 22:19:14 26-02-2025 38,7 39,66667 6,79 1,5
MUSTAFAKOY-KOVANCILAR (ELAZIG) 22:19:13 26-02-2025 38,701 39,6632 5,3 1,8
GELINCIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 22:10:23 26-02-2025 38,8962 31,471 20,5 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 21:38:15 26-02-2025 38,08833 38,44139 8,68 1,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 21:38:14 26-02-2025 38,1155 38,466 10,5 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 21:23:30 26-02-2025 38,25056 38,15139 7 1,2
Yayladere (Bingöl) 21:15:08 26-02-2025 39,19972 40,19139 7 1,1
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) 21:15:07 26-02-2025 39,1997 40,1945 21,4 1,6
Yayladere (Bingöl) 21:10:03 26-02-2025 39,22722 40,17333 8,34 3,6
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) 21:10:02 26-02-2025 39,201 40,1808 5 3,7
EGE DENIZI 20:43:36 26-02-2025 36,6538 25,863 8,7 2,6
DARICA-MANYAS (BALIKESIR) 20:17:52 26-02-2025 40,027 27,8577 13,7 1,8
Doğanşehir (Malatya) 20:00:06 26-02-2025 38,14694 37,91806 7 1,7
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:00:05 26-02-2025 38,1382 37,8703 7,5 1,8
Merkez (Afyonkarahisar) 18:55:35 26-02-2025 38,73167 30,53417 15,06 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:17:28 26-02-2025 39,50861 28,17139 6,99 1
Bigadiç (Balıkesir) 18:16:42 26-02-2025 39,50639 28,14944 6,94 1,1
Ege Denizi 17:59:07 26-02-2025 36,74556 25,835 7 2,4
Ege Denizi - [36.80 km] Datça (Muğla) 17:39:40 26-02-2025 36,39139 27,71639 7 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 17:37:33 26-02-2025 38,13639 36,60778 7,04 1,6
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:37:32 26-02-2025 38,0845 36,6283 8,5 1,6
Saimbeyli (Adana) 17:18:31 26-02-2025 37,84306 36,25306 7 1,7
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 17:18:31 26-02-2025 37,877 36,1788 17,5 1,6
EGE DENIZI 16:41:31 26-02-2025 36,6155 25,5707 5 2,9
Akdeniz - [38.51 km] Fethiye (Muğla) 16:08:05 26-02-2025 36,33694 28,72611 7 1,3
Ayvacık (Çanakkale) 15:32:16 26-02-2025 39,56917 26,20917 6,95 1
Pütürge (Malatya) 15:26:56 26-02-2025 38,23417 38,71972 5,05 0,9
EGE DENIZI 15:04:35 26-02-2025 36,6705 25,6462 18,4 4
Ege Denizi 15:04:29 26-02-2025 36,40694 25,77722 7 4,1
Darende (Malatya) 14:36:00 26-02-2025 38,4425 37,5025 11,4 1,6
Ege Denizi - [03.75 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:35:58 26-02-2025 39,47111 26,25694 16,2 3
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 14:35:58 26-02-2025 39,4553 26,2917 4,5 3,2
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 14:35:58 26-02-2025 38,3832 37,6068 7,9 1,7
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:56:49 26-02-2025 38,0918 36,5623 7,5 2,1
EGE DENIZI 13:34:55 26-02-2025 35,746 25,418 14,5 2,6
EMET (KUTAHYA) 13:28:34 26-02-2025 39,341 29,2565 0 1,5
EGE DENIZI 13:05:08 26-02-2025 36,5915 25,4972 13 2,8
Ege Denizi 13:05:05 26-02-2025 36,52056 25,50889 7 2,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:50:57 26-02-2025 39,44306 28,07694 7,02 1,7
ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) 12:50:55 26-02-2025 39,4398 27,9963 7,7 1,9
Selçuklu (Konya) 12:47:34 26-02-2025 38,08111 32,65778 7 0,7
Dikili (İzmir) 12:46:17 26-02-2025 39,10639 26,99167 7 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:38:38 26-02-2025 37,33333 36,87694 6,97 0,8
SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 12:22:02 26-02-2025 36,1878 33,8435 5 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:16:55 26-02-2025 39,50083 28,13444 7 0,6
Akçadağ (Malatya) 12:16:53 26-02-2025 38,40556 38,04556 7,13 0,7
Bozova (Şanlıurfa) 12:16:31 26-02-2025 37,19139 38,38806 7 1,7
YENICE-(SANLIURFA) 12:16:31 26-02-2025 37,1202 38,8083 0 1,9
Odunpazarı (Eskişehir) 12:09:19 26-02-2025 39,70417 30,63722 7 0,6
AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) 12:03:31 26-02-2025 38,6602 38,134 6,3 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:02:27 26-02-2025 38,31806 38,09583 6,92 1,1
Baskil (Elazığ) 11:46:58 26-02-2025 38,62056 38,40028 7 1,5
Marmara Denizi - [07.94 km] Marmara (Balıkesir) 11:42:06 26-02-2025 40,69111 27,73694 8,41 1,7
MARMARA DENIZI 11:42:03 26-02-2025 40,8173 27,7648 4,8 1,8
Köyceğiz (Muğla) 11:39:31 26-02-2025 36,96028 28,83833 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 11:28:08 26-02-2025 38,26528 38,15056 7 1,3
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 11:28:08 26-02-2025 38,1978 38,2118 4,8 1,2
Battalgazi (Malatya) 10:55:46 26-02-2025 38,16944 38,48556 12,6 1,3
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 10:52:17 26-02-2025 38,4045 38,8775 5 1,6
Pütürge (Malatya) 10:52:16 26-02-2025 38,31778 38,80472 9,3 1,6
EGE DENIZI 10:28:47 26-02-2025 36,7817 25,74 5 1,9
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 10:05:44 26-02-2025 38,0667 37,2295 8,1 2,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 10:05:43 26-02-2025 38,05111 37,18528 12,5 2,2
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:04:48 26-02-2025 38,0088 37,4622 28,4 1,5
Aladağ (Adana) 09:49:51 26-02-2025 37,64083 35,53611 7,1 1,1
MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE) 09:49:51 26-02-2025 37,3302 36,0973 8,7 1,5
Aladağ (Adana) 09:22:08 26-02-2025 37,65472 35,54194 8,3 1,8
ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) 09:22:08 26-02-2025 37,6273 35,5865 8,7 1,8
Kadirli (Osmaniye) 08:30:09 26-02-2025 37,33583 35,94333 7 1,5
BAGTEPE-KOZAN (ADANA) 08:30:08 26-02-2025 37,4587 35,6357 10,2 1,6
DARENDE (MALATYA) 08:15:53 26-02-2025 38,5602 37,4613 2,4 1,5
EGE DENIZI 08:15:02 26-02-2025 36,646 25,4938 14,8 2,3
Ege Denizi - [139.48 km] Bodrum (Muğla) 08:14:58 26-02-2025 36,32139 25,95167 7 2,3
EGE DENIZI 08:12:50 26-02-2025 36,6763 25,8617 12,4 2,3
Ege Denizi 08:12:49 26-02-2025 36,66083 26,04833 7 2,4
Sarayköy (Denizli) 08:11:42 26-02-2025 37,91722 28,8 7,58 1,1
Ege Denizi - [39.50 km] Söke (Aydın) 07:24:47 26-02-2025 37,58278 26,73361 6,99 1,6
Akhisar (Manisa) 06:58:09 26-02-2025 39,02417 27,86389 7 1,2
EGE DENIZI 06:48:47 26-02-2025 36,626 25,6508 9,3 2,5
Ege Denizi 06:48:43 26-02-2025 36,69528 25,59 7 2,4
EGE DENIZI 06:09:31 26-02-2025 36,6565 25,6432 7,7 2,6
Ege Denizi 06:09:29 26-02-2025 36,69722 25,79417 7 2,7
Pamukkale (Denizli) 06:01:26 26-02-2025 37,88583 29,23306 7 1,1
Pütürge (Malatya) 05:11:24 26-02-2025 38,23556 38,78528 4 1,5
Kozan (Adana) 04:27:08 26-02-2025 37,75056 35,57 6,96 1,6
ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) 04:27:07 26-02-2025 37,7148 35,5757 5 1,5
EGE DENIZI 04:12:30 26-02-2025 36,524 25,561 17,8 2,9
Ege Denizi 04:12:28 26-02-2025 36,75389 25,71306 7 2,9
EGE DENIZI 04:11:09 26-02-2025 36,5528 25,511 13,6 2,4
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 04:00:54 26-02-2025 38,3702 37,5733 10,2 1,3
Kovancılar (Elazığ) 03:58:12 26-02-2025 38,71778 39,91111 10,56 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 03:36:52 26-02-2025 38,17222 36,70194 6,97 2
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 03:36:52 26-02-2025 38,173 36,7512 5 2
EGE DENIZI 03:36:30 26-02-2025 36,6525 25,663 6 2,4
Ege Denizi 03:36:29 26-02-2025 36,655 25,7825 7 2,6
Tuşba (Van) 03:31:39 26-02-2025 38,78306 43,32167 7 1,5
Ayrancı (Karaman) 03:14:56 26-02-2025 37,48472 33,66861 7,11 1,5
CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) 03:11:04 26-02-2025 39,3557 40,262 7,9 2,1
Kiğı (Bingöl) 03:11:03 26-02-2025 39,23444 40,29528 7 2
Ege Denizi 03:02:54 26-02-2025 40,38917 24,46222 29,24 2,4
YUNANISTAN 03:02:50 26-02-2025 40,3135 24,1895 15,7 2,6
Akdeniz - [143.23 km] Datça (Muğla) 03:01:36 26-02-2025 35,40361 27,44139 13,75 1,6
Zakho, Duhok (Irak) - [12.54 km] Uludere (Şırnak) 02:52:51 26-02-2025 37,27444 42,79444 6,77 1,5
Ege Denizi - [10.78 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:41:05 26-02-2025 39,62111 26,05806 7 1,2
Akdeniz - [53.22 km] Marmaris (Muğla) 02:35:28 26-02-2025 36,1525 28,12361 7,11 1,5
Yedisu (Bingöl) 02:11:56 26-02-2025 39,3625 40,62556 7,03 1,2
Doğanşehir (Malatya) 01:40:39 26-02-2025 38,15806 37,89194 13,67 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.71 km] Kuşadası (Aydın) 01:24:28 26-02-2025 37,81583 27,00944 6,99 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:23:56 26-02-2025 37,38861 36,94333 10,78 1,1

Öne Çıkan Video

Eşiyle tartışınca aracından indi: Genç doktor otomobilin altında kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...