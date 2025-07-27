Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Temmuz 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

27 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TASCILAR-AKHISAR (MANISA) 01:12:33 27-07-2025 38,8612 27,9383 3,1 1,9
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:03:08 27-07-2025 38,092 37,202 5 1,6
Sincik (Adıyaman) 00:31:54 27-07-2025 38,10444 38,44667 7,01 1,4
ULA (MUGLA) 00:31:15 27-07-2025 37,0898 28,4228 15,5 2,6
Ula (Muğla) 00:31:15 27-07-2025 37,08556 28,54306 6,82 2,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:48:50 26-07-2025 38,07222 37,1925 7,03 1,9
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 23:48:50 26-07-2025 38,0492 37,2065 6,4 1,9
Seydikemer (Muğla) 23:42:26 26-07-2025 36,75972 29,42583 7 1,4
BAYIRKOY-FETHIYE (MUGLA) 23:42:24 26-07-2025 36,7558 29,5007 20,2 1,5
Seydikemer (Muğla) 23:00:47 26-07-2025 36,72 29,41778 6,87 1,8
BAYIRKOY-FETHIYE (MUGLA) 23:00:47 26-07-2025 36,739 29,4378 9,6 2
Merkez (Iğdır) 22:55:17 26-07-2025 39,78361 44,02111 6,74 1,9
ORUSMUS-(IGDIR) 22:55:17 26-07-2025 39,7878 43,9688 7,7 1,9
Battalgazi (Malatya) 22:03:25 26-07-2025 38,15944 38,57667 7 1,1
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 21:55:38 26-07-2025 38,3727 37,5725 5,1 1,5
Darende (Malatya) 21:55:37 26-07-2025 38,3725 37,58083 6,55 1,6
Akdeniz - [31.69 km] Kumluca (Antalya) 20:57:00 26-07-2025 36,04222 30,47556 5,11 1,8
AKDENIZ 20:56:58 26-07-2025 35,9352 30,5787 14,8 1,9
Seydikemer (Muğla) 20:33:08 26-07-2025 36,74833 29,42889 6,37 1,3
OREN-FETHIYE (MUGLA) 20:33:06 26-07-2025 36,7713 29,4222 27,7 1,5
CEYLAN-FETHIYE (MUGLA) 20:20:45 26-07-2025 36,793 29,5325 26,4 1,3
Seydikemer (Muğla) 20:20:43 26-07-2025 36,51528 29,47389 6,91 1,1
Akdeniz - [07.71 km] Demre (Antalya) 20:19:03 26-07-2025 36,17139 29,95278 6,65 1,6
DEMRE (ANTALYA) 20:19:02 26-07-2025 36,2498 30,0018 8,2 1,7
Pamukkale (Denizli) 19:42:02 26-07-2025 37,89639 29,14139 6,72 1,1
OVACIK-HONAZ (DENIZLI) 19:42:02 26-07-2025 37,7882 29,1545 18,1 1,2
Seydikemer (Muğla) 19:15:31 26-07-2025 36,70694 29,40861 7,06 3,3
ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) 19:15:30 26-07-2025 36,7027 29,3787 9,1 3,3
Kırkağaç (Manisa) 19:07:48 26-07-2025 39,10917 27,78889 7,01 1,6
KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 19:07:47 26-07-2025 39,112 27,765 4,9 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:16:55 26-07-2025 37,36028 36,89917 7,82 1,4
OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 18:16:54 26-07-2025 37,3525 36,961 2,7 1,4
Akdeniz - [169.75 km] Datça (Muğla) 16:50:55 26-07-2025 35,33444 26,58472 17,54 3,6
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 16:50:52 26-07-2025 34,9772 26,3765 29,8 3,6
Ege Denizi - [54.46 km] Bodrum (Muğla) 16:33:58 26-07-2025 36,93472 26,65361 10,99 1,8
Battalgazi (Malatya) 16:25:50 26-07-2025 38,14194 38,56111 7 2
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 16:25:50 26-07-2025 38,1345 38,5502 6,4 2
Buca (İzmir) 15:51:39 26-07-2025 38,33944 27,2225 5,92 1,5
Kırkağaç (Manisa) 15:41:11 26-07-2025 39,1075 27,76278 6,57 1,9
KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 15:41:10 26-07-2025 39,1237 27,7777 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:58 26-07-2025 39,10833 28,22556 7,02 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:35:57 26-07-2025 39,1293 28,2118 14 1,8
Altıeylül (Balıkesir) 13:39:34 26-07-2025 39,61333 27,66694 7 1,3
KOCAAVSAR-(BALIKESIR) 13:39:33 26-07-2025 39,6547 27,622 11,7 1,7
AKKOYUNLU-TIRE (IZMIR) 12:47:36 26-07-2025 38,14 27,6623 7,1 1,4
Gönen (Balıkesir) 12:34:24 26-07-2025 40,21111 27,69639 7 1,5
TASTEPE-GONEN (BALIKESIR) 12:34:23 26-07-2025 40,208 27,7217 4 1,6
Akdeniz 12:12:42 26-07-2025 33,50806 32,74472 8,4 3,2
AKDENIZ 12:12:40 26-07-2025 33,1502 32,6797 24,7 3,2
Yeşilyurt (Malatya) 11:59:11 26-07-2025 38,21694 38,12361 7 1,2
FATIH-CELIKHAN (ADIYAMAN) 11:59:07 26-07-2025 38,0138 38,3815 17,7 1,4
Çivril (Denizli) 10:50:20 26-07-2025 38,43722 29,86389 9,51 1,5
ASAGI CAPAK-CIVRIL (DENIZLI) 10:50:20 26-07-2025 38,433 29,897 7,4 1,7
ZAFER-BUCA (IZMIR) 10:13:12 26-07-2025 38,3465 27,2232 2,2 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:56:51 26-07-2025 37,56528 37,04222 7 1,4
Buldan (Denizli) 09:48:37 26-07-2025 38,09639 28,9525 7 1,6
OGUZ-BULDAN (DENIZLI) 09:48:37 26-07-2025 38,0868 28,9323 15,2 1,6
MURSEL-MUDANYA (BURSA) 09:33:51 26-07-2025 40,2892 28,902 14,5 1,6
Tekman (Erzurum) 09:02:25 26-07-2025 39,73083 41,32333 7 2,7
YALINCA-TEKMAN (ERZURUM) 09:02:24 26-07-2025 39,7112 41,3402 5 2,9
AKDENIZ 09:01:07 26-07-2025 36,0455 35,6 8,6 1,9
Gölmarmara (Manisa) 08:27:27 26-07-2025 38,73778 27,84194 6,81 1,4
Doğanşehir (Malatya) 07:59:13 26-07-2025 38,01722 37,64361 11,74 1,4
Doğanşehir (Malatya) 07:53:08 26-07-2025 38,03167 37,59139 12,53 1,8
Altıeylül (Balıkesir) 07:12:54 26-07-2025 39,46278 27,81722 11,08 1,4
Van Gölü - [07.36 km] Tuşba (Van) 06:49:31 26-07-2025 38,92306 43,46389 7 1,5
Simav (Kütahya) 06:24:41 26-07-2025 39,23806 28,99 7,76 1,3
Doğanşehir (Malatya) 06:23:29 26-07-2025 38,15194 37,79611 7 1,2
Simav (Kütahya) 06:16:06 26-07-2025 39,2325 28,97472 7,12 0,8
Yeniçağa (Bolu) 06:04:36 26-07-2025 40,83139 32,10944 4,8 1,4
Battalgazi (Malatya) 06:01:31 26-07-2025 38,15 38,57667 7 1
Antakya (Hatay) 05:27:31 26-07-2025 36,22083 36,17694 6,99 1,6
ODABASI-(HATAY) 05:27:31 26-07-2025 36,22 36,1617 5 1,6
Battalgazi (Malatya) 05:23:38 26-07-2025 38,15528 38,58333 7,01 1,9
ULUKOY-(MALATYA) 05:23:37 26-07-2025 38,1627 38,5692 3,4 1,9
Dursunbey (Balıkesir) 05:19:14 26-07-2025 39,38694 28,8925 7 1,1
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 04:29:37 26-07-2025 39,4695 44,516 5 2
Maku, West Azarbaijan (İran) - [34.01 km] Doğubayazıt (Ağrı) 04:29:36 26-07-2025 39,46028 44,7975 6,87 1,8
Simav (Kütahya) 03:19:15 26-07-2025 39,23083 28,85389 7,04 2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 03:19:14 26-07-2025 39,2527 28,9528 5,1 2,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 03:04:46 26-07-2025 37,35417 36,88722 5,06 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 02:50:51 26-07-2025 37,28611 36,90389 7,17 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 02:43:40 26-07-2025 38,09778 37,37 7,06 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:08:24 26-07-2025 37,88194 36,51667 7 1
Marmara Denizi - [20.14 km] Silivri (İstanbul) 02:04:52 26-07-2025 40,88083 28,31639 7,12 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TASCILAR-AKHISAR (MANISA) 01:12:33 27-07-2025 38,8612 27,9383 3,1 1,9
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:03:08 27-07-2025 38,092 37,202 5 1,6
Sincik (Adıyaman) 00:31:54 27-07-2025 38,10444 38,44667 7,01 1,4
ULA (MUGLA) 00:31:15 27-07-2025 37,0898 28,4228 15,5 2,6
Ula (Muğla) 00:31:15 27-07-2025 37,08556 28,54306 6,82 2,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:48:50 26-07-2025 38,07222 37,1925 7,03 1,9
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 23:48:50 26-07-2025 38,0492 37,2065 6,4 1,9
Seydikemer (Muğla) 23:42:26 26-07-2025 36,75972 29,42583 7 1,4
BAYIRKOY-FETHIYE (MUGLA) 23:42:24 26-07-2025 36,7558 29,5007 20,2 1,5
Seydikemer (Muğla) 23:00:47 26-07-2025 36,72 29,41778 6,87 1,8
BAYIRKOY-FETHIYE (MUGLA) 23:00:47 26-07-2025 36,739 29,4378 9,6 2
Merkez (Iğdır) 22:55:17 26-07-2025 39,78361 44,02111 6,74 1,9
ORUSMUS-(IGDIR) 22:55:17 26-07-2025 39,7878 43,9688 7,7 1,9
Battalgazi (Malatya) 22:03:25 26-07-2025 38,15944 38,57667 7 1,1
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 21:55:38 26-07-2025 38,3727 37,5725 5,1 1,5
Darende (Malatya) 21:55:37 26-07-2025 38,3725 37,58083 6,55 1,6
Akdeniz - [31.69 km] Kumluca (Antalya) 20:57:00 26-07-2025 36,04222 30,47556 5,11 1,8
AKDENIZ 20:56:58 26-07-2025 35,9352 30,5787 14,8 1,9
Seydikemer (Muğla) 20:33:08 26-07-2025 36,74833 29,42889 6,37 1,3
OREN-FETHIYE (MUGLA) 20:33:06 26-07-2025 36,7713 29,4222 27,7 1,5
CEYLAN-FETHIYE (MUGLA) 20:20:45 26-07-2025 36,793 29,5325 26,4 1,3
Seydikemer (Muğla) 20:20:43 26-07-2025 36,51528 29,47389 6,91 1,1
Akdeniz - [07.71 km] Demre (Antalya) 20:19:03 26-07-2025 36,17139 29,95278 6,65 1,6
DEMRE (ANTALYA) 20:19:02 26-07-2025 36,2498 30,0018 8,2 1,7
Pamukkale (Denizli) 19:42:02 26-07-2025 37,89639 29,14139 6,72 1,1
OVACIK-HONAZ (DENIZLI) 19:42:02 26-07-2025 37,7882 29,1545 18,1 1,2
Seydikemer (Muğla) 19:15:31 26-07-2025 36,70694 29,40861 7,06 3,3
ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) 19:15:30 26-07-2025 36,7027 29,3787 9,1 3,3
Kırkağaç (Manisa) 19:07:48 26-07-2025 39,10917 27,78889 7,01 1,6
KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 19:07:47 26-07-2025 39,112 27,765 4,9 1,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:16:55 26-07-2025 37,36028 36,89917 7,82 1,4
OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 18:16:54 26-07-2025 37,3525 36,961 2,7 1,4
Akdeniz - [169.75 km] Datça (Muğla) 16:50:55 26-07-2025 35,33444 26,58472 17,54 3,6
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 16:50:52 26-07-2025 34,9772 26,3765 29,8 3,6
Ege Denizi - [54.46 km] Bodrum (Muğla) 16:33:58 26-07-2025 36,93472 26,65361 10,99 1,8
Battalgazi (Malatya) 16:25:50 26-07-2025 38,14194 38,56111 7 2
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 16:25:50 26-07-2025 38,1345 38,5502 6,4 2
Buca (İzmir) 15:51:39 26-07-2025 38,33944 27,2225 5,92 1,5
Kırkağaç (Manisa) 15:41:11 26-07-2025 39,1075 27,76278 6,57 1,9
KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 15:41:10 26-07-2025 39,1237 27,7777 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:58 26-07-2025 39,10833 28,22556 7,02 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:35:57 26-07-2025 39,1293 28,2118 14 1,8
Altıeylül (Balıkesir) 13:39:34 26-07-2025 39,61333 27,66694 7 1,3
KOCAAVSAR-(BALIKESIR) 13:39:33 26-07-2025 39,6547 27,622 11,7 1,7
AKKOYUNLU-TIRE (IZMIR) 12:47:36 26-07-2025 38,14 27,6623 7,1 1,4
Gönen (Balıkesir) 12:34:24 26-07-2025 40,21111 27,69639 7 1,5
TASTEPE-GONEN (BALIKESIR) 12:34:23 26-07-2025 40,208 27,7217 4 1,6
Akdeniz 12:12:42 26-07-2025 33,50806 32,74472 8,4 3,2
AKDENIZ 12:12:40 26-07-2025 33,1502 32,6797 24,7 3,2
Yeşilyurt (Malatya) 11:59:11 26-07-2025 38,21694 38,12361 7 1,2
FATIH-CELIKHAN (ADIYAMAN) 11:59:07 26-07-2025 38,0138 38,3815 17,7 1,4
Çivril (Denizli) 10:50:20 26-07-2025 38,43722 29,86389 9,51 1,5
ASAGI CAPAK-CIVRIL (DENIZLI) 10:50:20 26-07-2025 38,433 29,897 7,4 1,7
ZAFER-BUCA (IZMIR) 10:13:12 26-07-2025 38,3465 27,2232 2,2 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:56:51 26-07-2025 37,56528 37,04222 7 1,4
Buldan (Denizli) 09:48:37 26-07-2025 38,09639 28,9525 7 1,6
OGUZ-BULDAN (DENIZLI) 09:48:37 26-07-2025 38,0868 28,9323 15,2 1,6
MURSEL-MUDANYA (BURSA) 09:33:51 26-07-2025 40,2892 28,902 14,5 1,6
Tekman (Erzurum) 09:02:25 26-07-2025 39,73083 41,32333 7 2,7
YALINCA-TEKMAN (ERZURUM) 09:02:24 26-07-2025 39,7112 41,3402 5 2,9
AKDENIZ 09:01:07 26-07-2025 36,0455 35,6 8,6 1,9
Gölmarmara (Manisa) 08:27:27 26-07-2025 38,73778 27,84194 6,81 1,4
Doğanşehir (Malatya) 07:59:13 26-07-2025 38,01722 37,64361 11,74 1,4
Doğanşehir (Malatya) 07:53:08 26-07-2025 38,03167 37,59139 12,53 1,8
Altıeylül (Balıkesir) 07:12:54 26-07-2025 39,46278 27,81722 11,08 1,4
Van Gölü - [07.36 km] Tuşba (Van) 06:49:31 26-07-2025 38,92306 43,46389 7 1,5
Simav (Kütahya) 06:24:41 26-07-2025 39,23806 28,99 7,76 1,3
Doğanşehir (Malatya) 06:23:29 26-07-2025 38,15194 37,79611 7 1,2
Simav (Kütahya) 06:16:06 26-07-2025 39,2325 28,97472 7,12 0,8
Yeniçağa (Bolu) 06:04:36 26-07-2025 40,83139 32,10944 4,8 1,4
Battalgazi (Malatya) 06:01:31 26-07-2025 38,15 38,57667 7 1
Antakya (Hatay) 05:27:31 26-07-2025 36,22083 36,17694 6,99 1,6
ODABASI-(HATAY) 05:27:31 26-07-2025 36,22 36,1617 5 1,6
Battalgazi (Malatya) 05:23:38 26-07-2025 38,15528 38,58333 7,01 1,9
ULUKOY-(MALATYA) 05:23:37 26-07-2025 38,1627 38,5692 3,4 1,9
Dursunbey (Balıkesir) 05:19:14 26-07-2025 39,38694 28,8925 7 1,1
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 04:29:37 26-07-2025 39,4695 44,516 5 2
Maku, West Azarbaijan (İran) - [34.01 km] Doğubayazıt (Ağrı) 04:29:36 26-07-2025 39,46028 44,7975 6,87 1,8
Simav (Kütahya) 03:19:15 26-07-2025 39,23083 28,85389 7,04 2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 03:19:14 26-07-2025 39,2527 28,9528 5,1 2,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 03:04:46 26-07-2025 37,35417 36,88722 5,06 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 02:50:51 26-07-2025 37,28611 36,90389 7,17 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 02:43:40 26-07-2025 38,09778 37,37 7,06 1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:08:24 26-07-2025 37,88194 36,51667 7 1
Marmara Denizi - [20.14 km] Silivri (İstanbul) 02:04:52 26-07-2025 40,88083 28,31639 7,12 1,3
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