Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Ağustos 2024

28 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Doğanşehir (Malatya)
|00:09:45 28-08-2024
|37,97472
|38,05028
|7,01
|1,6
|Karaköprü (Şanlıurfa)
|00:03:35 28-08-2024
|37,40111
|38,76056
|7
|1,7
|Ege Denizi - [22.03 km] Seferihisar (İzmir)
|23:48:56 27-08-2024
|37,87389
|26,92056
|7
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|23:25:53 27-08-2024
|37,92778
|36,22167
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:16:53 27-08-2024
|37,86139
|36,31944
|8,45
|1,3
|Çubuk (Ankara)
|23:15:59 27-08-2024
|40,35972
|32,9675
|7,65
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|23:12:28 27-08-2024
|37,96972
|37,51722
|10,5
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|23:06:54 27-08-2024
|37,99167
|37,51222
|7,29
|2,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|22:57:16 27-08-2024
|38,09417
|38,45083
|8,46
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:43:02 27-08-2024
|37,85556
|36,29417
|7
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|22:39:57 27-08-2024
|37,83
|36,22389
|6,35
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:38:47 27-08-2024
|37,87472
|36,30417
|7
|2,3
|Shirak (Ermenistan) - [31.92 km] Akyaka (Kars)
|22:29:22 27-08-2024
|41,14694
|43,90778
|14,19
|2,1
|Battalgazi (Malatya)
|22:09:41 27-08-2024
|38,32472
|38,70222
|11,78
|2,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:37:06 27-08-2024
|37,89722
|36,36083
|8,03
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:32:53 27-08-2024
|37,4025
|37,17472
|12
|1,4
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.00 km] Akyaka (Kars)
|21:22:18 27-08-2024
|41,19167
|43,80722
|5,34
|1,6
|Ege Denizi - [03.70 km] Ezine (Çanakkale)
|21:01:22 27-08-2024
|39,73639
|26,11583
|7
|1,6
|Kozan (Adana)
|20:52:24 27-08-2024
|37,63806
|35,89111
|6,98
|1,4
|Ege Denizi - [04.41 km] Ezine (Çanakkale)
|20:48:20 27-08-2024
|39,74028
|26,10139
|7
|1
|Kiğı (Bingöl)
|20:05:01 27-08-2024
|39,40056
|40,38917
|13,47
|1,9
|Alacakaya (Elazığ)
|19:37:29 27-08-2024
|38,45528
|39,8025
|7,18
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|19:19:33 27-08-2024
|38,09778
|37,8225
|7,44
|1,3
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.53 km] Aliağa (İzmir)
|19:15:08 27-08-2024
|38,8575
|26,91444
|7
|1,1
|Sulusaray (Tokat)
|18:51:30 27-08-2024
|40,07056
|36,03583
|8,24
|1,4
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.06 km] İskenderun (Hatay)
|18:50:55 27-08-2024
|36,70306
|36,16028
|7,24
|2,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:29:21 27-08-2024
|37,86444
|36,29167
|7,01
|2,8
|Hınıs (Erzurum)
|18:13:14 27-08-2024
|39,385
|41,87472
|7
|1,7
|Ulubey (Uşak)
|17:28:23 27-08-2024
|38,45361
|29,14833
|7
|0,7
|Orhaneli (Bursa)
|17:21:39 27-08-2024
|39,87611
|28,85611
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|17:19:29 27-08-2024
|38,17889
|38,63861
|7
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|16:49:44 27-08-2024
|38,14167
|38,58278
|7
|0,9
|Menderes (İzmir)
|16:40:58 27-08-2024
|38,02611
|27,12667
|7,87
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|16:25:35 27-08-2024
|38,1075
|37,93278
|6,99
|1,2
|Tufanbeyli (Adana)
|16:22:34 27-08-2024
|38,25611
|36,31944
|7
|3,4
|Palu (Elazığ)
|16:16:31 27-08-2024
|38,60333
|39,86583
|7
|1,7
|Darende (Malatya)
|16:04:18 27-08-2024
|38,61556
|37,68639
|7
|0,9
|Menderes (İzmir)
|15:43:01 27-08-2024
|38,1175
|27,30444
|7
|0,9
|Lalapaşa (Edirne)
|14:41:15 27-08-2024
|41,94222
|26,85611
|7
|1,3
|Sungurlu (Çorum)
|14:27:39 27-08-2024
|39,96333
|34,32139
|7
|0,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:13:31 27-08-2024
|38,06667
|38,37667
|6,87
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|14:03:19 27-08-2024
|38,05278
|37,92889
|7
|1,4
|Akdeniz - [87.21 km] Kumluca (Antalya)
|13:48:36 27-08-2024
|35,54333
|30,56056
|28,49
|2,8
|Ege Denizi - [41.21 km] Datça (Muğla)
|13:44:43 27-08-2024
|36,42944
|27,12472
|7,06
|2,9
|Akdeniz
|13:38:40 27-08-2024
|35,50222
|32,55778
|7,26
|1,9
|Kozan (Adana)
|13:35:18 27-08-2024
|37,64639
|35,87528
|7
|1,9
|Çiftlik (Niğde)
|13:32:02 27-08-2024
|38,12139
|34,615
|7
|1,5
|Karadeniz
|13:21:48 27-08-2024
|43,19278
|39,64111
|7
|2,3
|Erzin (Hatay)
|13:15:50 27-08-2024
|36,95694
|36,14056
|7
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:15:48 27-08-2024
|39,50972
|28,16528
|7
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|13:10:33 27-08-2024
|38,55889
|39,14194
|4,62
|1,6
|Bala (Ankara)
|13:01:30 27-08-2024
|39,34278
|33,38861
|7
|1
|Bornova (İzmir)
|12:59:06 27-08-2024
|38,49417
|27,32056
|7
|1,9
|Baskil (Elazığ)
|12:58:21 27-08-2024
|38,53639
|38,74667
|7
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|12:58:08 27-08-2024
|38,71917
|39,10167
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|12:53:17 27-08-2024
|38,28056
|38,75972
|8,67
|0,6
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:48:41 27-08-2024
|39,65333
|29,43472
|7
|1,3
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:47:32 27-08-2024
|39,65611
|29,43583
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:47:09 27-08-2024
|38,21167
|38,15611
|7
|1,5
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:45:37 27-08-2024
|39,67028
|29,46694
|7
|1,1
|Mamak (Ankara)
|12:35:26 27-08-2024
|39,8625
|33,03278
|7
|0,7
|Kemaliye (Erzincan)
|12:32:59 27-08-2024
|39,19472
|38,42222
|10,5
|1,5
|Ulubey (Uşak)
|12:26:13 27-08-2024
|38,47306
|29,12083
|7
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.42 km] Menteşe (Muğla)
|12:23:39 27-08-2024
|37,02778
|28,18583
|7
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|12:16:47 27-08-2024
|39,88583
|28,81222
|7,05
|1,3
|Balya (Balıkesir)
|12:12:03 27-08-2024
|39,75722
|27,57389
|7
|1
|Gülağaç (Aksaray)
|12:02:21 27-08-2024
|38,44306
|34,31056
|6,8
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|11:54:35 27-08-2024
|38,16611
|38,66889
|7
|0,7
|Söke (Aydın)
|11:50:19 27-08-2024
|37,6825
|27,60944
|7
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:45:45 27-08-2024
|37,95444
|36,31028
|7,02
|2,9
|Salihli (Manisa)
|11:39:27 27-08-2024
|38,55056
|28,185
|7
|0,9
|Ege Denizi - [97.33 km] Datça (Muğla)
|11:24:02 27-08-2024
|35,99389
|26,79472
|80,57
|2,3
|Varto (Muş)
|11:21:11 27-08-2024
|39,14306
|41,55583
|7,62
|2
|Akdeniz - [49.41 km] Kaş (Antalya)
|10:49:24 27-08-2024
|35,93361
|28,96833
|6,04
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|10:43:45 27-08-2024
|38,26944
|38,81778
|6,93
|1,8
|Kozan (Adana)
|10:24:08 27-08-2024
|37,60611
|35,85417
|7,02
|1,8
|Merkez (Bolu)
|10:22:30 27-08-2024
|40,87611
|31,67361
|7
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|10:22:20 27-08-2024
|37,90083
|36,19583
|7
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:34:26 27-08-2024
|37,33833
|37,05167
|13,45
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:58:45 27-08-2024
|38,05
|36,52333
|6,95
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|08:55:05 27-08-2024
|37,10778
|28,12139
|7
|1,1
|Ege Denizi - [76.45 km] Datça (Muğla)
|08:05:02 27-08-2024
|36,04278
|27,17056
|46,89
|2,1
|Meram (Konya)
|06:24:02 27-08-2024
|37,63528
|32,14639
|19,23
|2
|Pütürge (Malatya)
|06:13:04 27-08-2024
|38,20417
|38,6425
|11,81
|2,6
|Gürsu (Bursa)
|05:48:55 27-08-2024
|40,31694
|29,23722
|7
|1,6
|Maden (Elazığ)
|05:22:48 27-08-2024
|38,2375
|39,53611
|5,37
|1,1
|Kınık (İzmir)
|04:54:37 27-08-2024
|39,02056
|27,48611
|7
|1,3
|Kızılcahamam (Ankara)
|04:26:00 27-08-2024
|40,3775
|32,85583
|7
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:09:42 27-08-2024
|38,06889
|36,55278
|7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|04:05:13 27-08-2024
|38,20278
|38,73528
|7
|1
|Akdeniz - [202.18 km] Datça (Muğla)
|03:54:15 27-08-2024
|35,0225
|26,55694
|5,16
|2,2
|Maden (Elazığ)
|03:37:41 27-08-2024
|38,57111
|39,5675
|7
|1
|Saimbeyli (Adana)
|02:16:08 27-08-2024
|37,79278
|36,2075
|10,59
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|01:19:51 27-08-2024
|38,1375
|38,55278
|7
|2,2
|Akdeniz - [184.56 km] Datça (Muğla)
|01:10:55 27-08-2024
|35,22639
|26,48528
|12,54
|3,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:04:23 27-08-2024
|37,85306
|36,31417
|7
|2,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SATIBEY-(VAN)
|00:43:23 28-08-2024
|38,6837
|43,472
|1,5
|2,4
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:09:45 28-08-2024
|37,9942
|38,107
|5
|1,5
|CULMEN-(SANLIURFA)
|00:03:34 28-08-2024
|37,3548
|38,7998
|1,7
|1,7
|SARAYCIK-CUBUK (ANKARA)
|23:15:59 27-08-2024
|40,3408
|32,9765
|6,1
|1,9
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:12:28 27-08-2024
|38,0115
|37,525
|5,4
|1,7
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:06:54 27-08-2024
|38,0213
|37,5243
|6,7
|2,3
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:57:16 27-08-2024
|38,1203
|38,4762
|5,5
|2
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:38:47 27-08-2024
|37,8732
|36,2537
|1,3
|2,2
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|22:09:40 27-08-2024
|38,3427
|38,7472
|5
|2,7
|KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)
|18:50:54 27-08-2024
|36,7123
|36,1315
|1,9
|2,9
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|18:29:20 27-08-2024
|37,8677
|36,2747
|5
|2,6
|BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|17:19:44 27-08-2024
|39,4812
|31,5878
|3
|1,6
|BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA)
|16:22:34 27-08-2024
|38,2285
|36,3207
|8,4
|3,4
|KOZANLI-SOMA (MANISA)
|15:32:34 27-08-2024
|39,1687
|27,5358
|0
|0,9
|AKDENIZ
|13:48:40 27-08-2024
|35,6748
|30,748
|8,9
|2,7
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|13:44:43 27-08-2024
|36,438
|27,1287
|4,8
|3,3
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|13:35:19 27-08-2024
|37,6693
|35,8447
|4,6
|1,8
|YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY)
|13:15:49 27-08-2024
|36,9615
|36,0713
|3,5
|2,2
|CALTI-MENEMEN (IZMIR)
|13:13:48 27-08-2024
|38,625
|27,2265
|4,2
|1,4
|KELER-MENDERES (IZMIR)
|12:59:06 27-08-2024
|38,173
|27,0503
|23,6
|1,4
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|12:54:17 27-08-2024
|37,1378
|27,8823
|0
|1,1
|KALINAGIL-MILAS (MUGLA)
|12:49:05 27-08-2024
|37,2358
|27,865
|0
|1,5
|BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)
|12:34:02 27-08-2024
|36,207
|35,8513
|10
|1,7
|SARIKAYA-BESNI (ADIYAMAN)
|12:29:32 27-08-2024
|37,5502
|38,14
|5
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|12:23:40 27-08-2024
|37,0248
|28,2203
|3,4
|1,8
|CILEME-MENDERES (IZMIR)
|12:04:13 27-08-2024
|38,1668
|27,1507
|4,7
|1,1
|YAMAC-SOKE (AYDIN)
|11:50:22 27-08-2024
|37,7768
|27,4252
|5
|1,2
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11:45:46 27-08-2024
|37,9618
|36,3632
|3,2
|2,6
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|11:24:25 27-08-2024
|36,9355
|27,5897
|25,8
|1,7
|OZENC-VARTO (MUS)
|11:21:12 27-08-2024
|39,1023
|41,4817
|5,9
|2
|BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA)
|10:43:46 27-08-2024
|38,2728
|38,9663
|4,4
|1,3
|KOCYAZI-FEKE (ADANA)
|10:24:08 27-08-2024
|37,7198
|35,7878
|3,1
|1,4
|CUKUROREN-(BOLU)
|10:22:30 27-08-2024
|40,8348
|31,6635
|3,8
|1,3
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:11:54 27-08-2024
|38,0643
|36,4847
|4,9
|1,2
|ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|09:34:27 27-08-2024
|37,3595
|37,059
|5,9
|1,9
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:58:45 27-08-2024
|38,0945
|36,5883
|4,4
|1,8
|SARNICKOY-(MUGLA)
|08:55:05 27-08-2024
|37,0433
|28,1
|5
|1,3
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|08:35:38 27-08-2024
|37,023
|28,1978
|5
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|06:31:40 27-08-2024
|35,2227
|26,2638
|5
|2,1
|EVLIYATEKKE-MERAM (KONYA)
|06:24:03 27-08-2024
|37,6325
|32,1417
|7,7
|2,3
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|06:13:03 27-08-2024
|38,2495
|38,635
|5
|2,5
|ERICEK-GURSU (BURSA)
|05:48:54 27-08-2024
|40,3073
|29,246
|5,2
|1,7
|OTACI-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
|04:25:59 27-08-2024
|40,3503
|32,863
|5
|2,3
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:09:41 27-08-2024
|38,0865
|36,5898
|22,8
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|03:54:12 27-08-2024
|35,0672
|26,3292
|8
|2,5
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|01:19:49 27-08-2024
|38,1568
|38,5817
|5
|2,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:10:51 27-08-2024
|35,2905
|26,2553
|5
|3,6
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:04:22 27-08-2024
|37,8608
|36,2895
|6,2
|2,5
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