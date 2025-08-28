Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Ağustos 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Ağustos 2025
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:20 28-08-2025 39,13167 28,11583 7 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:59:59 28-08-2025 37,90583 36,68444 6,99 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:35 28-08-2025 39,1675 28,2072 13,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:59:35 28-08-2025 39,18889 28,24083 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:58:03 28-08-2025 39,20472 28,14528 10,1 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:58:02 28-08-2025 39,2193 28,1395 9,7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:32 28-08-2025 39,1737 28,1652 13,5 1,9
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:36:26 28-08-2025 39,2467 28,0622 8,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:36:26 28-08-2025 39,2525 28,12167 7,55 2,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:35:50 28-08-2025 39,252 28,0802 11,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:50 28-08-2025 39,25722 28,10667 8,04 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:27 28-08-2025 39,1192 28,2148 20,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:27 28-08-2025 39,18528 28,22472 8,19 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:34 28-08-2025 39,22889 28,12 7,06 2,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:32:33 28-08-2025 39,2272 28,1132 13 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:05 28-08-2025 39,1717 28,1548 17,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:05 28-08-2025 39,20722 28,18611 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:21:30 28-08-2025 39,15 28,25611 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:11:14 28-08-2025 39,19361 28,20611 8,39 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:11:13 28-08-2025 39,19 28,1788 18,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:45:29 28-08-2025 39,21028 28,105 6,52 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:55 28-08-2025 39,20917 28,21583 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:35:52 28-08-2025 39,18167 28,17111 9,23 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:55 28-08-2025 39,18056 28,15111 7,68 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:26:20 28-08-2025 39,247 28,0902 15 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:20 28-08-2025 39,235 28,1175 10,09 3,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:32 28-08-2025 39,1823 28,15 12,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:15:32 28-08-2025 39,20611 28,15056 9,98 1,8
Van Gölü - [18.13 km] Gevaş (Van) 00:10:20 28-08-2025 38,46889 43,15972 7,01 3,5
VAN GOLU 00:10:19 28-08-2025 38,4892 43,1323 5 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:14 28-08-2025 39,18472 28,115 5,85 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 00:01:21 28-08-2025 38,06417 36,59361 6,99 2,2
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:01:20 28-08-2025 38,0638 36,6207 8,3 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:37 27-08-2025 39,1347 28,2285 20,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:37 27-08-2025 39,20528 28,25306 5,71 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:44:27 27-08-2025 39,23917 28,19028 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:01 27-08-2025 39,21306 28,185 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:41:01 27-08-2025 39,1943 28,1673 13,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:27:43 27-08-2025 39,20611 28,17472 8,98 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:27:43 27-08-2025 39,1923 28,1712 11,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:16 27-08-2025 39,28028 28,09861 8,01 1,5
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:15 27-08-2025 39,2728 28,0822 11,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:18 27-08-2025 39,18778 28,22194 6,87 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:15 27-08-2025 39,2183 28,1722 28,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:27 27-08-2025 39,18472 28,24139 6,35 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:27 27-08-2025 39,1602 28,1915 14,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:53 27-08-2025 39,23611 28,21806 6,8 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:07 27-08-2025 39,1863 28,2283 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:06 27-08-2025 39,20333 28,23278 8,23 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:36:43 27-08-2025 39,19806 28,1825 6,91 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:36:43 27-08-2025 39,1643 28,1452 11,1 1,6
Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.79 km] Aliağa (İzmir) 22:20:05 27-08-2025 38,86028 26,92917 7 1,2
Kozan (Adana) 22:14:55 27-08-2025 37,64278 35,87722 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:26 27-08-2025 39,22361 28,17139 9,31 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:55:30 27-08-2025 39,21889 28,16028 9,13 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:55:29 27-08-2025 39,207 28,1532 14,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:04 27-08-2025 39,18333 28,18417 7,74 1,8
Kale (Malatya) 21:38:28 27-08-2025 38,35167 38,89028 7,05 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:43 27-08-2025 39,20361 28,25694 8,13 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:43 27-08-2025 39,1783 28,2715 10,9 1,4
Ege Denizi - [69.85 km] Datça (Muğla) 21:25:08 27-08-2025 36,06667 27,50444 18,01 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:32 27-08-2025 39,25722 28,18028 6,96 1
Çelikhan (Adıyaman) 21:14:38 27-08-2025 38,10722 38,26778 6,99 2,8
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:14:37 27-08-2025 38,1042 38,2397 5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:40 27-08-2025 39,23917 28,1525 10,43 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:37 27-08-2025 39,129 28,2018 30,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:44 27-08-2025 39,19222 28,18861 10,11 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:07:44 27-08-2025 39,1925 28,1613 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:08 27-08-2025 39,17111 28,20583 9,15 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:08 27-08-2025 39,158 28,1773 13,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:11 27-08-2025 39,20333 28,24833 10,29 1,3
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:11 27-08-2025 39,224 28,2333 14,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:32 27-08-2025 39,19361 28,26306 6,31 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:35:31 27-08-2025 39,1885 28,2598 5,4 1,6
Güney (Denizli) 20:32:06 27-08-2025 38,1025 29,08194 6,79 1
Pütürge (Malatya) 20:29:20 27-08-2025 38,26778 38,85583 9,98 1,3
Korkut (Muş) 20:26:46 27-08-2025 38,77444 41,92861 12,1 1,4
KARAKALE-KORKUT (MUS) 20:26:45 27-08-2025 38,8172 41,9303 19,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:17 27-08-2025 39,22333 28,09417 13,87 1
Merkez (Afyonkarahisar) 20:11:57 27-08-2025 38,71111 30,64333 10,35 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:58 27-08-2025 39,215 28,25389 8,01 1,2
Pütürge (Malatya) 20:04:42 27-08-2025 38,24222 38,8175 7,08 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:49:12 27-08-2025 39,20806 28,17667 6,41 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:21 27-08-2025 39,23139 28,08028 10,74 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:20 27-08-2025 39,1873 28,0127 4,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:29 27-08-2025 39,19056 28,25861 7,98 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:29 27-08-2025 39,174 28,2327 12,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:34:00 27-08-2025 39,20889 28,25528 9,73 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:34:00 27-08-2025 39,1657 28,2225 12,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:32:13 27-08-2025 39,20778 28,16722 6,35 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:32:12 27-08-2025 39,2053 28,1613 12,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:29:50 27-08-2025 39,19111 28,26694 19,01 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:29:48 27-08-2025 39,1865 28,2337 12,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:22 27-08-2025 39,23417 28,16028 8,58 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:21:39 27-08-2025 39,24944 28,175 9,7 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 19:21:39 27-08-2025 39,2235 28,1777 7,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:16:55 27-08-2025 39,17194 28,15944 6,69 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:16:55 27-08-2025 39,1972 28,1553 14,2 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:14:13 27-08-2025 39,1587 28,2408 16,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:14:12 27-08-2025 39,18333 28,23889 10,01 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 19:12:22 27-08-2025 39,1258 28,0777 14,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:13 27-08-2025 39,20111 28,23806 9,1 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:13 27-08-2025 39,1778 28,2507 8,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:02:03 27-08-2025 39,23861 28,20528 7,45 1,9
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:02:03 27-08-2025 39,2142 28,1958 7,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:57:14 27-08-2025 39,23278 28,14667 9,34 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:56:15 27-08-2025 39,20083 28,19278 7,03 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:56:14 27-08-2025 39,2032 28,1555 7,7 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:53:04 27-08-2025 39,52 28,16778 9,51 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:49:33 27-08-2025 39,23917 28,08583 9,95 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:49:33 27-08-2025 39,2212 28,0288 7,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:24 27-08-2025 39,13917 28,24167 6,21 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:29:56 27-08-2025 39,19222 28,25111 10,59 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:29:56 27-08-2025 39,18917 28,25972 11,07 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:54 27-08-2025 39,1875 28,22611 7,22 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:26:54 27-08-2025 39,1712 28,2152 13,4 2,9
BOGAZCIK-KAS (ANTALYA) 18:18:29 27-08-2025 36,2253 29,7565 6,2 1,6
Akdeniz - [34.17 km] Kaş (Antalya) 18:18:23 27-08-2025 35,87722 29,67667 7,09 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:16:43 27-08-2025 39,195 28,23861 6,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:57:58 27-08-2025 39,21389 28,17889 8,46 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:57:58 27-08-2025 39,1833 28,1775 16,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:02 27-08-2025 39,26222 28,18861 8,17 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:01 27-08-2025 39,18722 28,12667 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:01 27-08-2025 39,1655 28,1063 9,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:47:51 27-08-2025 39,25861 28,11944 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:33:33 27-08-2025 39,1625 28,21917 10,25 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:33:33 27-08-2025 39,1827 28,2222 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:30:23 27-08-2025 39,20472 28,14361 7,77 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:52 27-08-2025 39,21417 28,23806 13,45 1
Sındırgı (Balıkesir) 17:15:01 27-08-2025 39,24167 28,17278 7,04 1
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 17:12:45 27-08-2025 39,0443 28,1248 28,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:12:44 27-08-2025 39,16611 28,23889 5,12 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:05:51 27-08-2025 39,19194 28,20944 11,66 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:05:51 27-08-2025 39,2035 28,1297 11,5 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 17:03:04 27-08-2025 38,32778 38,22389 7,02 2
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 17:03:04 27-08-2025 38,3128 38,2278 6,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:53:14 27-08-2025 39,20417 28,25528 7,44 3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:53:14 27-08-2025 39,1928 28,2368 13,8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:49:14 27-08-2025 39,18 28,25611 5,57 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 16:49:12 27-08-2025 39,2453 28,1732 7,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:42:11 27-08-2025 39,21833 28,18389 6,49 1,2
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:42:09 27-08-2025 39,2943 28,1392 8,7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 16:39:15 27-08-2025 38,31944 38,22806 7,03 2,3
TOPSOGUT-(MALATYA) 16:39:15 27-08-2025 38,3565 38,2302 7,9 2,6
KIRAN-GORDES (MANISA) 16:28:36 27-08-2025 38,9743 28,298 17,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:28:30 27-08-2025 39,20694 28,25056 9,9 1,2
MALAZ-GORDES (MANISA) 16:24:33 27-08-2025 39,0285 28,2792 17 1,2
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 16:22:14 27-08-2025 39,0352 28,1597 27,9 1,3
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 16:14:26 27-08-2025 39,02 28,164 2,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:14:22 27-08-2025 39,22444 28,27667 7,58 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:12:55 27-08-2025 39,0902 28,164 24,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:00 27-08-2025 39,18917 28,17694 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:06:07 27-08-2025 39,1405 28,1547 2,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:06:05 27-08-2025 39,1725 28,15639 7 2,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 16:05:48 27-08-2025 39,2418 28,1872 8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:47 27-08-2025 39,23444 28,19139 6,21 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:04:34 27-08-2025 39,25806 28,1175 10,54 1,6
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 16:02:56 27-08-2025 39,0032 28,0975 12,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:51 27-08-2025 39,19333 28,17 11,12 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:57:25 27-08-2025 39,19583 28,15333 6,05 1,4
Akhisar (Manisa) 15:56:24 27-08-2025 39,07889 28,06 7 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:56:24 27-08-2025 39,1913 28,2605 10,1 1,6
MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:55:55 27-08-2025 38,1502 36,4147 14,3 1,6
SAHILKILINCLI-KAS (ANTALYA) 15:48:40 27-08-2025 36,1152 29,7412 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:42:40 27-08-2025 39,24361 28,18472 7,3 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:42:40 27-08-2025 39,2152 28,1485 12,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:38:39 27-08-2025 39,20222 28,17778 10,83 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:38:38 27-08-2025 39,1942 28,1557 13,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:37:41 27-08-2025 39,16861 28,21833 7,72 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:37:41 27-08-2025 39,1788 28,2013 10,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:32:50 27-08-2025 39,21194 28,18472 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:32:50 27-08-2025 39,1813 28,1368 11,1 1,9
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 15:27:23 27-08-2025 39,1128 28,3493 5,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:22 27-08-2025 39,20417 28,24944 8,62 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:26:13 27-08-2025 39,16917 28,13778 6,34 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:26:13 27-08-2025 39,149 28,1503 12,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:10 27-08-2025 39,25556 28,17889 7,14 1,7
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:15:10 27-08-2025 39,2502 28,2068 9,4 1,7
Akdeniz - [51.60 km] Kaş (Antalya) 15:14:05 27-08-2025 35,97167 28,88611 12,79 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:36 27-08-2025 39,23722 28,19889 7 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:26 27-08-2025 39,20778 28,17556 4,46 3,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:26 27-08-2025 39,2337 28,1808 4,1 3,7
Bayat (Çorum) 15:07:40 27-08-2025 40,74361 34,14556 7 1,5
CATALARMUT-GORDES (MANISA) 15:03:23 27-08-2025 39,0017 28,3763 5 1,1
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 14:55:42 27-08-2025 39,039 28,219 17,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:40 27-08-2025 39,21167 28,22389 7 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:50:14 27-08-2025 39,0832 28,1682 17,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:50:13 27-08-2025 39,18944 28,22167 10,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:48:24 27-08-2025 39,20611 28,22083 7 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:48:23 27-08-2025 39,1705 28,2658 11,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:45:25 27-08-2025 39,21528 28,22 7 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:45:25 27-08-2025 39,1838 28,204 10,8 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:41:53 27-08-2025 39,20444 28,2225 6,77 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:41:53 27-08-2025 39,189 28,1955 7,5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:34:29 27-08-2025 39,25528 28,14306 12,85 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:34:29 27-08-2025 39,223 28,0942 7,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:42 27-08-2025 39,24611 28,07722 10,92 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:32:42 27-08-2025 39,2243 28,0378 6,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:24:55 27-08-2025 39,19194 28,25389 11,06 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:23:03 27-08-2025 39,19889 28,21167 7 1,5
Akhisar (Manisa) 14:20:12 27-08-2025 39,10111 28,12444 7 1,2
EGE DENIZI 14:19:02 27-08-2025 36,6672 25,7425 9,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:16:22 27-08-2025 39,18722 28,18889 11,15 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:16:22 27-08-2025 39,14 28,1317 20,4 2,4
KARAAGAC-GORDES (MANISA) 14:15:40 27-08-2025 38,907 28,141 38 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:14:54 27-08-2025 39,20833 28,2575 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:14:54 27-08-2025 39,1943 28,248 5,4 1,6
GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) 14:12:36 27-08-2025 39,1067 29,0238 10,2 1,8
Simav (Kütahya) 14:12:34 27-08-2025 39,23111 29,00083 7 1,6
Ege Denizi - [37.85 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:07:26 27-08-2025 39,15611 26,25889 6,92 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 14:07:25 27-08-2025 39,0992 26,2382 5,5 3
Sındırgı (Balıkesir) 14:04:10 27-08-2025 39,19694 28,25917 10,67 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:04:10 27-08-2025 39,2093 28,2422 9,3 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:53 27-08-2025 39,1247 28,3065 10,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:52 27-08-2025 39,18694 28,22167 5,56 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:58:31 27-08-2025 39,1917 28,0205 11,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:58:30 27-08-2025 39,24056 28,06583 7 1,2
Soma (Manisa) 13:53:05 27-08-2025 39,12139 27,57417 6,67 1,6
PINARBASI-GORDES (MANISA) 13:52:43 27-08-2025 38,8902 28,3688 18 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:43 27-08-2025 39,19667 28,23778 6,16 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:43 27-08-2025 39,1237 28,2225 15,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:45:31 27-08-2025 39,25556 28,10694 6,92 1,4
BUKRECIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:45:31 27-08-2025 39,2637 27,9547 10,4 1,7
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 13:43:13 27-08-2025 39,0608 28,2415 12,3 1,6
Akhisar (Manisa) 13:36:45 27-08-2025 39,10639 28,1175 7 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:36:33 27-08-2025 39,1247 28,1893 20,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:32 27-08-2025 39,18389 28,22278 13,33 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:32:44 27-08-2025 39,21556 28,13917 12,9 1,1
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 13:32:44 27-08-2025 39,0725 28,0548 25,1 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:25:16 27-08-2025 39,2118 28,2172 4,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:23:17 27-08-2025 39,20806 28,28417 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:23:02 27-08-2025 39,21083 28,25222 7,63 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:23:02 27-08-2025 39,1882 28,2415 16,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:19:45 27-08-2025 39,15833 28,21167 7,41 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:19:44 27-08-2025 39,1768 28,2408 18,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:16:58 27-08-2025 39,21861 28,25139 7,76 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:16:58 27-08-2025 39,211 28,2418 14,9 1,7
Emet (Kütahya) 13:10:05 27-08-2025 39,35111 29,2725 4,82 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:06:52 27-08-2025 39,184 28,1358 8,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:06:50 27-08-2025 39,25417 28,19778 8,95 1,1
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:02:51 27-08-2025 39,2483 27,9857 18,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:50 27-08-2025 39,25861 28,16889 13,14 1,5
Merkez (Bayburt) 13:02:27 27-08-2025 40,33333 40,19194 0,31 1,2
Beypazarı (Ankara) 13:00:33 27-08-2025 40,15361 31,75472 7,14 1,9
MUSTULLAR-AKHISAR (MANISA) 12:57:43 27-08-2025 39,0373 27,9582 29,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:55:19 27-08-2025 39,19444 28,23083 6,39 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:55:19 27-08-2025 39,1833 28,2262 10,5 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:43 27-08-2025 39,17167 28,14222 4,8 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:52:43 27-08-2025 39,1627 28,1367 15,4 2,1
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 12:50:29 27-08-2025 39,0442 28,2465 28,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:47:47 27-08-2025 39,21694 28,22194 5,32 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:47:44 27-08-2025 39,1263 28,1937 6,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:47:35 27-08-2025 39,21889 28,23667 4,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:45 27-08-2025 39,19917 28,22111 6,57 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:46:45 27-08-2025 39,1733 28,2237 11,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:45:36 27-08-2025 39,18639 28,21583 6,87 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:45:36 27-08-2025 39,1842 28,2095 10,4 3,1
CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:42 27-08-2025 39,185 28,4107 16,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:17 27-08-2025 39,20611 28,23333 6,89 1,1
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 12:37:23 27-08-2025 39,0222 28,1933 16,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:37:21 27-08-2025 39,19667 28,23861 7,24 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:33:10 27-08-2025 39,1543 28,1628 9,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:33:09 27-08-2025 39,19528 28,18222 9,02 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:32:49 27-08-2025 38,15056 38,37139 6,88 1,6
Merkez (Bolu) 12:26:03 27-08-2025 40,82667 31,78194 6,97 2,1
TOKMAKLAR (BOLU) 12:26:02 27-08-2025 40,8192 31,758 1,1 2,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:23:27 27-08-2025 39,2013 27,9973 23,3 0,9
Merkez (Bolu) 12:21:46 27-08-2025 40,82 31,77917 8,31 2,9
TOKMAKLAR (BOLU) 12:21:46 27-08-2025 40,8133 31,7665 4,6 3,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:17:23 27-08-2025 39,1855 28,2617 7,8 1,6
TASKUYUCAK-GOLMARMARA (MANISA) 12:12:55 27-08-2025 38,7657 28,0173 16 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:12:54 27-08-2025 39,18778 28,18306 4,32 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:09:14 27-08-2025 39,17556 28,15944 6,88 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:14 27-08-2025 39,1707 28,166 12,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:07:07 27-08-2025 39,21556 28,25833 7,6 1,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:07:06 27-08-2025 39,1798 28,315 17,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:02:32 27-08-2025 39,22667 28,18722 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:55:43 27-08-2025 39,2375 28,15361 10,82 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 11:55:42 27-08-2025 39,2547 28,1752 7,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:52:21 27-08-2025 39,23806 28,22417 6,68 1,3
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:52:20 27-08-2025 39,2278 28,2322 15,4 1,1
Simav (Kütahya) 11:48:54 27-08-2025 39,27361 28,96194 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:46:55 27-08-2025 39,21333 28,17889 11,3 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:46:55 27-08-2025 39,2165 28,1518 11,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:45:10 27-08-2025 39,21694 28,16306 12,43 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:41:34 27-08-2025 39,21806 28,26056 8,2 1,3
CICEKLI-GORDES (MANISA) 11:41:33 27-08-2025 39,0857 28,2628 26,8 1,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:33:55 27-08-2025 40,08333 28,3725 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:37 27-08-2025 39,20333 28,18306 8,77 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:28:37 27-08-2025 39,1672 28,1107 13,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:31 27-08-2025 39,13694 28,12167 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:25:31 27-08-2025 39,1965 28,2182 8,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:23:28 27-08-2025 39,25472 28,17472 7 1,2
MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 11:22:22 27-08-2025 40,0687 28,4002 13,2 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:11:53 27-08-2025 39,0995 28,1638 19 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:11:52 27-08-2025 39,18778 28,15 7,88 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:32 27-08-2025 39,22306 28,18333 12,28 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:09:32 27-08-2025 39,1895 28,178 25,9 1,6
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 11:07:39 27-08-2025 39,0638 28,1203 20,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:07:36 27-08-2025 39,17306 28,22667 12,04 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:06:10 27-08-2025 39,20778 28,20333 8,45 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:03:49 27-08-2025 39,1367 28,191 22,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:59:57 27-08-2025 39,14861 28,22917 7,49 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:59:55 27-08-2025 39,1952 28,1542 7,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:57:44 27-08-2025 39,22222 28,10639 5,6 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:57:42 27-08-2025 39,205 28,1278 25,7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:52:38 27-08-2025 39,1003 28,1457 9,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:52:37 27-08-2025 39,19722 28,23889 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:52:15 27-08-2025 39,15583 28,20444 7 1,1
Akhisar (Manisa) 10:46:25 27-08-2025 39,12833 28,01833 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:13 27-08-2025 39,19528 28,245 7,76 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:13 27-08-2025 39,1932 28,1942 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:53 27-08-2025 39,21 28,20694 7,32 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:51 27-08-2025 39,1508 28,2208 27 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:38:07 27-08-2025 39,18667 28,20861 6,36 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:38:07 27-08-2025 39,1833 28,1647 14,1 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:36:31 27-08-2025 39,1897 28,2177 14,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:40 27-08-2025 39,20694 28,23806 6,37 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:23 27-08-2025 39,20306 28,22361 6,1 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:34:23 27-08-2025 39,1603 28,205 10,3 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:33:14 27-08-2025 39,179 28,24 12,5 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:52 27-08-2025 39,1383 28,2467 17,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:29:18 27-08-2025 39,19611 28,21833 9,07 4,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:29:18 27-08-2025 39,1968 28,2078 8,1 4
Sındırgı (Balıkesir) 10:28:23 27-08-2025 39,18833 28,14972 7 1
Selçuklu (Konya) 10:21:02 27-08-2025 38,12083 32,73333 7 1
GULPINAR-GORDES (MANISA) 10:09:32 27-08-2025 39,004 28,3767 20,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:30 27-08-2025 39,19278 28,28333 9,11 0,8
ISACA-AKHISAR (MANISA) 10:02:30 27-08-2025 39,1462 28,0822 16,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:02:29 27-08-2025 39,20389 28,07944 7,06 1,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:06 27-08-2025 39,1165 28,2678 19,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:04 27-08-2025 39,20639 28,22722 12,69 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:56:48 27-08-2025 39,22389 28,24972 9,58 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:56:48 27-08-2025 39,18 28,2457 7,9 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:53:51 27-08-2025 39,0982 28,208 1,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:53:24 27-08-2025 39,21972 28,18917 6,72 0,7
Simav (Kütahya) 09:48:26 27-08-2025 39,25194 28,97806 7 0,9
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:48:26 27-08-2025 39,2632 28,9732 11,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:31:17 27-08-2025 39,15972 28,23333 6,67 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:31:17 27-08-2025 39,1207 28,2617 2,9 1,2
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 09:30:10 27-08-2025 39,1187 28,0902 4,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:49 27-08-2025 39,24139 28,11306 6,72 2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:28:49 27-08-2025 39,231 28,0765 7,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:16:03 27-08-2025 39,21111 28,25889 6,98 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:16:03 27-08-2025 39,1835 28,2318 11,4 2,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:23 27-08-2025 39,2103 28,0607 4,5 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:48 27-08-2025 39,1648 28,208 10,2 2
HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA) 09:14:02 27-08-2025 39,2753 27,8032 0 1,4
Simav (Kütahya) 09:13:09 27-08-2025 39,25694 28,95306 7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:13:09 27-08-2025 39,2283 28,9923 10,7 1,7
Tuşba (Van) 09:12:49 27-08-2025 38,87111 43,55278 7 2,9
AKCIFT (VAN) 09:12:48 27-08-2025 38,8277 43,5592 8,7 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:09:06 27-08-2025 39,1675 28,2608 11,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:05 27-08-2025 39,20889 28,25389 7,91 1,6
KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:00:12 27-08-2025 38,1162 36,7858 7,5 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 09:00:11 27-08-2025 38,08278 36,69167 7,24 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:59:35 27-08-2025 39,1637 28,19 12,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:59:34 27-08-2025 39,19611 28,19778 10,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:57:49 27-08-2025 39,21083 28,17361 11,15 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:57:48 27-08-2025 39,1888 28,08 23 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:05 27-08-2025 39,21222 28,15694 10,64 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:04 27-08-2025 39,2177 28,1845 23,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:53:09 27-08-2025 39,18667 28,23833 6,17 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:09 27-08-2025 39,1765 28,2202 8,8 1,4
Akhisar (Manisa) 08:49:22 27-08-2025 39,22 27,99222 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:51 27-08-2025 39,21333 28,23778 11,73 1,3
YUKARICAMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 08:46:48 27-08-2025 39,3032 28,4322 24,8 0,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:24 27-08-2025 39,1032 28,2068 16,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:43:23 27-08-2025 39,18889 28,2575 6,54 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:59 27-08-2025 39,1502 28,2428 17,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:58 27-08-2025 39,20472 28,26778 5,39 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:36:02 27-08-2025 39,1292 28,3003 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:01 27-08-2025 39,20444 28,25083 9,12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:11 27-08-2025 39,20111 28,25806 7,98 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:11 27-08-2025 39,1523 28,2765 8,3 1,7
Pütürge (Malatya) 08:26:48 27-08-2025 38,27306 38,8 9,3 2,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 08:26:48 27-08-2025 38,2843 38,7862 5,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:29 27-08-2025 39,22667 28,16861 9,32 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:29 27-08-2025 39,2017 28,1457 8,2 1,8
ULUPINAR-AKHISAR (MANISA) 08:25:35 27-08-2025 38,9025 27,9803 19 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:12 27-08-2025 39,15 28,19417 7,43 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:25:12 27-08-2025 39,1295 28,209 10,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:16:15 27-08-2025 39,24361 28,00722 6,86 1,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 08:16:15 27-08-2025 39,2023 27,9615 8,8 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:11:13 27-08-2025 39,1407 28,2213 12,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:12 27-08-2025 39,17583 28,18444 6,94 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:08:23 27-08-2025 39,17444 28,25583 7 1,2
MEDAR-AKHISAR (MANISA) 08:08:21 27-08-2025 38,9458 27,8292 23,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:13 27-08-2025 39,17972 28,22694 7,52 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:06:13 27-08-2025 39,163 28,1625 11,7 1,3
Gördes (Manisa) 08:02:52 27-08-2025 38,93861 28,20194 5,13 2
KAYACIK-GORDES (MANISA) 08:02:51 27-08-2025 38,9263 28,1992 11,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:00:34 27-08-2025 39,18944 28,13639 7,17 1,1
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:00:34 27-08-2025 39,1505 28,3913 10,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:56:21 27-08-2025 39,19778 28,15611 7,89 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:56:19 27-08-2025 39,2572 28,0788 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:55:21 27-08-2025 39,17389 28,23667 6,9 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:56 27-08-2025 39,17944 28,15806 6,91 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 07:51:56 27-08-2025 39,1293 28,0625 11,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:44 27-08-2025 39,25139 28,07111 13,77 1,3
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 07:49:44 27-08-2025 39,2045 27,9723 4,9 1,6
DARGIL-GORDES (MANISA) 07:48:42 27-08-2025 39,0425 28,3893 4,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:47 27-08-2025 39,17528 28,25917 7 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:35:47 27-08-2025 39,1358 28,2912 18,5 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:31:24 27-08-2025 39,129 28,1842 22,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:28:51 27-08-2025 39,14861 28,10778 7 1,3
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 07:28:51 27-08-2025 39,0837 28,0783 12,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:37 27-08-2025 39,21972 28,17528 6,84 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:20:36 27-08-2025 39,1885 28,2123 29,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:16:25 27-08-2025 39,20972 28,25111 5,19 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:16:24 27-08-2025 39,182 28,2217 15,1 3
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:13:18 27-08-2025 39,2778 28,0732 17,7 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:07:22 27-08-2025 39,1473 28,229 17,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:21 27-08-2025 39,20528 28,25278 8,33 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:49 27-08-2025 39,19944 28,17667 8,97 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:49 27-08-2025 39,168 28,14 13,3 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:45 27-08-2025 39,1827 28,2342 12,6 1,8
Bergama (İzmir) 06:54:23 27-08-2025 38,98472 27,07694 8,41 1,7
ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR) 06:54:23 27-08-2025 38,979 27,0732 9,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:51:06 27-08-2025 39,21333 28,24667 9,6 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:51:06 27-08-2025 39,1888 28,2347 16,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:41:29 27-08-2025 39,20194 28,22444 8,62 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:41:29 27-08-2025 39,1647 28,2442 14,6 1,6
Simav (Kütahya) 06:40:37 27-08-2025 39,24306 29,00139 9,64 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:40:36 27-08-2025 39,2347 28,9595 15,9 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:37:18 27-08-2025 39,1708 28,2427 16,8 1,5
KURUCAY-CUBUK (ANKARA) 06:35:10 27-08-2025 40,3743 32,9595 5,5 1,9
Çubuk (Ankara) 06:35:09 27-08-2025 40,37833 32,88667 6,92 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:33:45 27-08-2025 39,1918 28,248 11,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:30:29 27-08-2025 39,20639 28,24194 8,62 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:30:29 27-08-2025 39,182 28,2277 16,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:25 27-08-2025 39,18306 28,25806 8,69 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:18:25 27-08-2025 39,1987 28,2712 11,4 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:17:17 27-08-2025 39,1778 28,1652 11,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:22 27-08-2025 39,20556 28,255 7,99 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:16:22 27-08-2025 39,197 28,2408 9,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:39 27-08-2025 39,20889 28,255 9,99 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:39 27-08-2025 39,1827 28,2137 17 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:08:01 27-08-2025 39,21167 28,25417 5,67 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:59 27-08-2025 39,2017 28,2323 16 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:02 27-08-2025 39,18333 28,24333 5,26 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:06:02 27-08-2025 39,125 28,2792 15 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:16 27-08-2025 39,20639 28,25278 5,66 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:04:15 27-08-2025 39,1808 28,2317 11,7 2,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:26 27-08-2025 39,1322 28,2003 17 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:01 27-08-2025 39,1403 28,2587 16,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:00 27-08-2025 39,19083 28,2675 7,85 1,3
Bergama (İzmir) 06:00:37 27-08-2025 38,985 27,06806 7,68 2,2
TEKKEDERE-BERGAMA (IZMIR) 06:00:36 27-08-2025 38,975 27,0345 12,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:29 27-08-2025 39,20028 28,25 8,57 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:58:29 27-08-2025 39,1858 28,2373 9,9 2,6
BEGEL-GORDES (MANISA) 05:56:52 27-08-2025 39,0272 28,242 17,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:21 27-08-2025 39,21972 28,25639 9,37 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:55:20 27-08-2025 39,0985 28,194 4,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:11 27-08-2025 39,20778 28,25611 6,04 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:52:10 27-08-2025 39,1833 28,241 16,8 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:50:55 27-08-2025 39,0997 28,2372 22,2 1,3
CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE) 05:48:56 27-08-2025 40,3408 27,2662 5 3,4
Biga (Çanakkale) 05:48:55 27-08-2025 40,34056 27,25972 13,8 2,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:46:19 27-08-2025 39,1955 28,232 15,2 4,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:18 27-08-2025 39,2125 28,23972 10,12 4,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:51 27-08-2025 39,1623 28,2657 13,2 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:40:26 27-08-2025 39,1678 28,2158 9,8 1
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 05:39:45 27-08-2025 39,0665 28,375 12,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:43 27-08-2025 39,2 28,25944 6,54 1
Buharkent (Aydın) 05:34:01 27-08-2025 37,95778 28,79833 6,74 1,6
SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) 05:34:00 27-08-2025 37,944 28,7935 11,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:52 27-08-2025 39,18944 28,15028 6,73 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:52 27-08-2025 39,1378 28,141 17,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:09:03 27-08-2025 39,20028 28,26083 8,11 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:09:03 27-08-2025 39,1858 28,2408 15,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:41 27-08-2025 39,19333 28,24056 8,73 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:40 27-08-2025 39,1485 28,2293 9,1 1,5
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 05:02:50 27-08-2025 39,109 28,0612 3,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:49 27-08-2025 39,17667 28,14333 5,32 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:28 27-08-2025 39,27056 28,08889 12,16 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:02:28 27-08-2025 39,2372 28,073 10,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:05 27-08-2025 39,2025 28,24083 7,94 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:05 27-08-2025 39,1548 28,1975 12,6 3,2
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 04:57:47 27-08-2025 38,3738 27,2342 16,9 2,3
Yayladağı (Hatay) 04:54:47 27-08-2025 36,05944 36,10833 7 2,5
KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) 04:54:45 27-08-2025 36,0132 36,0593 4,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:51 27-08-2025 39,20361 28,25583 9,27 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:51 27-08-2025 39,1753 28,2613 9,9 1,7
Sincik (Adıyaman) 04:40:36 27-08-2025 38,11111 38,45667 7 1,1
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 04:40:35 27-08-2025 38,0962 38,4392 9,3 0,9
Ege Denizi - [03.85 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:37:44 27-08-2025 39,45944 26,31889 10,09 2
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 04:37:44 27-08-2025 39,449 26,2908 9,7 2,2
AKDENIZ 04:35:53 27-08-2025 36,2768 28,438 31,5 2,3
Marmara Denizi - [06.80 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 04:35:24 27-08-2025 40,82583 27,51667 18,96 1,6
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 04:35:24 27-08-2025 40,8083 27,518 8,5 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 04:35:17 27-08-2025 38,25972 38,325 7 1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:33:19 27-08-2025 39,115 28,3247 8,1 0,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:18 27-08-2025 39,17917 28,23333 6,91 1
Buharkent (Aydın) 04:31:44 27-08-2025 37,96528 28,79972 9,48 1,5
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 04:31:44 27-08-2025 37,9392 28,787 14 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:30:24 27-08-2025 39,1875 28,25583 5,76 1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:30:22 27-08-2025 39,126 28,2783 26 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:39 27-08-2025 39,20333 28,24278 7,83 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:39 27-08-2025 39,1915 28,2785 12,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:25:29 27-08-2025 39,17167 28,25917 7,1 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:25:29 27-08-2025 39,1965 28,225 13,5 2,4
Buharkent (Aydın) 04:20:10 27-08-2025 37,95278 28,7675 6,96 2,9
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 04:20:10 27-08-2025 37,9462 28,7697 5,4 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:08:48 27-08-2025 39,1507 28,2377 11,3 1,5
Seydikemer (Muğla) 04:07:44 27-08-2025 36,69694 29,36389 6,76 2,4
ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) 04:07:44 27-08-2025 36,7017 29,377 5 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:08 27-08-2025 39,1487 28,1415 9,4 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:37 27-08-2025 39,2503 28,137 9,9 1,7
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:01:11 27-08-2025 39,1603 28,328 14,9 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:58:19 27-08-2025 38,26389 37,49139 7 1,1
YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:58:18 27-08-2025 38,2805 37,516 14,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:58:04 27-08-2025 39,18361 28,20083 6,76 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:04 27-08-2025 39,1942 28,1875 13,6 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:14 27-08-2025 39,1758 28,2378 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:13 27-08-2025 39,18944 28,25972 7,65 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 03:50:37 27-08-2025 38,29778 38,16833 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:57 27-08-2025 39,20861 28,20444 6,44 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:57 27-08-2025 39,1858 28,1942 9,8 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:44:50 27-08-2025 39,1502 28,1885 19,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:44:49 27-08-2025 39,23472 28,2075 7,63 1,8
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 03:43:33 27-08-2025 39,0957 28,1315 16,1 1,6
Ege Denizi - [155.87 km] Datça (Muğla) 03:36:53 27-08-2025 35,97528 25,95583 35,89 3,4
EGE DENIZI 03:36:51 27-08-2025 35,7215 25,8347 26,7 3,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:35:18 27-08-2025 39,1248 28,2668 15,2 1,2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 03:30:20 27-08-2025 39,062 28,1075 23,7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:19:36 27-08-2025 39,1667 28,1332 16,8 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:54 27-08-2025 39,1425 28,1345 10,8 0,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:15:20 27-08-2025 39,1415 28,2765 19,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:15:19 27-08-2025 39,22333 28,25944 10,68 1,7
