Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
28 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|11:34:42 28-12-2024
|37,8492
|36,4808
|3,1
|2,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:34:42 28-12-2024
|37,85722
|36,50028
|7
|2,5
|Güney (Denizli)
|11:27:05 28-12-2024
|38,07278
|29,04389
|7
|2,7
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|11:27:05 28-12-2024
|38,0717
|29,0458
|5,4
|2,7
|Ayvacık (Çanakkale)
|10:57:04 28-12-2024
|39,61806
|26,45306
|9,97
|2,3
|AYVACIK (CANAKKALE)
|10:57:04 28-12-2024
|39,611
|26,4282
|5,4
|2,3
|Yalvaç (Isparta)
|10:31:29 28-12-2024
|38,34583
|31,15361
|7,07
|1,5
|ILEGI-YALVAC (ISPARTA)
|10:31:29 28-12-2024
|38,2942
|31,1283
|17,8
|1,7
|SELIMIYE-(KAHRAMANMARAS)
|10:05:21 28-12-2024
|37,5008
|36,8313
|3,6
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10:05:20 28-12-2024
|37,50028
|36,77028
|7
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|09:58:07 28-12-2024
|37,16889
|28,82444
|7,01
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:58:07 28-12-2024
|37,196
|28,8013
|8,1
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:54:43 28-12-2024
|37,1948
|28,7997
|11,6
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|09:54:41 28-12-2024
|37,11111
|28,75556
|7,43
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|09:49:34 28-12-2024
|37,14028
|28,8075
|6,96
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:49:34 28-12-2024
|37,1633
|28,8303
|12,1
|2,3
|OVAPINAR-MURADIYE (VAN)
|09:48:20 28-12-2024
|38,888
|43,6663
|7,2
|2,3
|KARALIK-SORGUN (YOZGAT)
|09:10:58 28-12-2024
|39,8843
|35,4065
|6
|2,4
|Sorgun (Yozgat)
|09:10:57 28-12-2024
|39,84528
|35,37167
|7,31
|2,3
|Düziçi (Osmaniye)
|09:10:02 28-12-2024
|37,25972
|36,34306
|7
|1,4
|Acıpayam (Denizli)
|09:09:43 28-12-2024
|37,13361
|29,00333
|7,01
|1,6
|Düziçi (Osmaniye)
|09:01:17 28-12-2024
|37,28778
|36,32083
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|08:35:09 28-12-2024
|37,17111
|28,54361
|7,53
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|08:31:16 28-12-2024
|38,10611
|38,45889
|7,21
|1
|Merkez (Sivas)
|08:22:34 28-12-2024
|39,64083
|37,37361
|6,97
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|08:15:11 28-12-2024
|38,09167
|38,47056
|7
|1,5
|Çal (Denizli)
|07:56:11 28-12-2024
|37,87611
|29,26889
|7
|1,2
|Kale (Denizli)
|07:49:46 28-12-2024
|37,4475
|28,65028
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:42:57 28-12-2024
|38,02167
|36,41083
|7,01
|1,8
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:42:56 28-12-2024
|38,024
|36,4528
|2,6
|1,9
|Ege Denizi - [33.82 km] Karaburun (İzmir)
|07:32:14 28-12-2024
|38,73583
|26,02861
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|07:32:13 28-12-2024
|38,756
|26,0697
|1,6
|2,5
|Menderes (İzmir)
|07:28:24 28-12-2024
|38,01833
|27,09833
|6,14
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|07:21:20 28-12-2024
|37,16722
|28,78278
|7,06
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|07:21:20 28-12-2024
|37,1465
|28,8395
|5,3
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|07:13:19 28-12-2024
|37,03194
|28,99
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|07:06:12 28-12-2024
|38,24611
|38,82083
|13,77
|1
|Beyağaç (Denizli)
|06:51:38 28-12-2024
|37,15389
|28,8925
|6,4
|1,6
|Kangal (Sivas)
|06:49:35 28-12-2024
|39,05222
|37,60306
|7
|1,9
|KUZYAKA-KANGAL (SIVAS)
|06:49:35 28-12-2024
|39,0017
|37,5712
|7
|2,2
|YUNANISTAN
|06:42:48 28-12-2024
|40,279
|23,4527
|5
|2,5
|Delice (Kırıkkale)
|06:39:24 28-12-2024
|39,78611
|33,97361
|7
|0,9
|Beyağaç (Denizli)
|06:33:05 28-12-2024
|37,16028
|28,90361
|7,04
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|06:18:56 28-12-2024
|37,13389
|28,90444
|7
|1,5
|Beyağaç (Denizli)
|06:16:32 28-12-2024
|37,16222
|28,87417
|7
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|06:11:53 28-12-2024
|37,13806
|28,93861
|7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|06:10:22 28-12-2024
|38,475
|39,17361
|7,14
|0,9
|Beyağaç (Denizli)
|06:08:55 28-12-2024
|37,14528
|28,89
|7
|1,6
|Samandağ (Hatay)
|06:00:15 28-12-2024
|36,19222
|35,87444
|9,87
|1,5
|BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY)
|06:00:15 28-12-2024
|36,1668
|35,9762
|22
|1,4
|Beyağaç (Denizli)
|05:48:21 28-12-2024
|37,15639
|28,83583
|6,86
|1,6
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:48:20 28-12-2024
|37,12
|28,8837
|1,1
|1,8
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:44:46 28-12-2024
|37,1148
|28,8208
|5
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|05:43:29 28-12-2024
|38,23361
|38,8025
|6,86
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|05:42:33 28-12-2024
|37,1775
|28,78472
|6,83
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|05:42:33 28-12-2024
|37,2333
|28,7463
|20,6
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|05:36:19 28-12-2024
|37,15528
|28,8225
|7,01
|1,6
|BEYAGAC (DENIZLI)
|05:36:18 28-12-2024
|37,144
|28,8598
|13,7
|2
|AKDENIZ
|05:31:26 28-12-2024
|34,8358
|32,022
|15
|2,8
|Akdeniz - [147.83 km] Gazipaşa (Antalya)
|05:31:24 28-12-2024
|34,91222
|31,83389
|7
|2,5
|Karadeniz - [06.50 km] Görele (Giresun)
|05:29:54 28-12-2024
|41,08917
|38,95639
|7,26
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|05:19:39 28-12-2024
|37,15306
|28,82028
|7,04
|1,6
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:19:38 28-12-2024
|37,0888
|28,8832
|13,2
|1,7
|Bucak (Burdur)
|05:00:13 28-12-2024
|37,30306
|30,8225
|7,11
|1,4
|Güney (Denizli)
|04:55:33 28-12-2024
|38,09278
|29,05972
|6,85
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|04:44:21 28-12-2024
|38,05222
|37,65944
|7,04
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:28:58 28-12-2024
|37,13889
|36,68028
|7
|1,6
|KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|04:28:57 28-12-2024
|37,151
|36,6608
|8,4
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|04:14:58 28-12-2024
|38,39583
|39,16722
|7,02
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|04:10:32 28-12-2024
|38,11889
|38,61361
|7
|0,9
|Akdeniz - [29.44 km] Ortaca (Muğla)
|04:05:22 28-12-2024
|36,53389
|28,46306
|6,06
|1,4
|Kale (Malatya)
|03:59:07 28-12-2024
|38,3525
|38,76167
|10,41
|2,2
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|03:59:07 28-12-2024
|38,3627
|38,7655
|6,2
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|03:58:30 28-12-2024
|38,24583
|37,75139
|8,14
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|03:58:30 28-12-2024
|38,2667
|37,7718
|8,4
|2,3
|Menteşe (Muğla)
|03:39:56 28-12-2024
|37,15083
|28,82944
|8,63
|1,5
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|03:34:01 28-12-2024
|38,4173
|39,1692
|7,5
|2,3
|Sivrice (Elazığ)
|03:34:00 28-12-2024
|38,40167
|39,1575
|7,96
|2,3
|Sincik (Adıyaman)
|03:11:02 28-12-2024
|38,07222
|38,48361
|7
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:31:11 28-12-2024
|38,09139
|38,45278
|11,04
|1
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|02:30:26 28-12-2024
|38,69361
|31,49056
|8,15
|0,9
|Köyceğiz (Muğla)
|02:30:13 28-12-2024
|37,05583
|29,00194
|7
|1,2
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [18.70 km] Kuşadası (Aydın)
|02:28:40 28-12-2024
|37,7575
|27,01861
|6,38
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|02:22:50 28-12-2024
|38,25611
|38,82472
|7
|0,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:19:30 28-12-2024
|38,07639
|38,42944
|6,74
|0,8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|02:07:35 28-12-2024
|38,06861
|37,20944
|7,02
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|02:01:06 28-12-2024
|37,14861
|28,82528
|6,98
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|02:01:06 28-12-2024
|37,1543
|28,793
|16,6
|1,6
|Tekman (Erzurum)
|01:44:24 28-12-2024
|39,55917
|41,35194
|12,97
|1,6
|Ege Denizi - [13.54 km] Datça (Muğla)
|01:41:02 28-12-2024
|36,58667
|27,62222
|76,84
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|01:39:54 28-12-2024
|38,13222
|38,56667
|7,1
|1
|Pütürge (Malatya)
|01:35:49 28-12-2024
|38,22528
|38,69667
|7,09
|1,1
|Gediz (Kütahya)
|01:27:02 28-12-2024
|38,83833
|29,20778
|7,01
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|01:02:09 28-12-2024
|37,13694
|28,80139
|7,01
|1,4
|Beyağaç (Denizli)
|00:59:28 28-12-2024
|37,15917
|28,86944
|7
|1,1
|Keban (Elazığ)
|00:35:14 28-12-2024
|38,7575
|38,65028
|7,02
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:04:09 28-12-2024
|38,24528
|38,14972
|7,02
|1,3
|KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
|00:04:08 28-12-2024
|38,2678
|38,0685
|16,7
|1,4
|Kale (Malatya)
|23:45:40 27-12-2024
|38,38278
|38,78361
|7,93
|1,1
|Altınyayla (Burdur)
|23:41:07 27-12-2024
|37,00472
|29,51083
|7
|1,4
|EVCILER-GOLHISAR (BURDUR)
|23:41:06 27-12-2024
|37,06
|29,5113
|10,8
|1,7
|Çankaya (Ankara)
|23:28:30 27-12-2024
|39,85889
|32,82778
|7
|1,2
|GOLBASI (ANKARA)
|23:28:29 27-12-2024
|39,8303
|32,7953
|4,4
|1,2
|Koçarlı (Aydın)
|23:27:14 27-12-2024
|37,63528
|27,68944
|6,49
|1,5
|Palu (Elazığ)
|23:17:19 27-12-2024
|38,78694
|40,28333
|6,98
|1,6
|GOKDERE-PALU (ELAZIG)
|23:17:18 27-12-2024
|38,771
|40,2203
|9,7
|1,8
|Tuşba (Van)
|23:04:19 27-12-2024
|38,79083
|43,34444
|7
|2,5
|PIRGARIP-(VAN)
|23:04:18 27-12-2024
|38,7735
|43,4462
|5
|2,7
|Hekimhan (Malatya)
|22:50:08 27-12-2024
|38,76889
|38,05556
|7
|1,1
|Emet (Kütahya)
|22:40:59 27-12-2024
|39,27639
|29,30083
|6,02
|1,3
|Sarıkamış (Kars)
|22:21:15 27-12-2024
|40,32167
|42,36444
|6,87
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|22:18:36 27-12-2024
|37,15667
|28,8275
|7,01
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:17:16 27-12-2024
|38,54889
|37,23694
|7,04
|1,1
|KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
|22:17:16 27-12-2024
|38,5348
|37,3447
|3,9
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|21:53:08 27-12-2024
|37,31417
|36,99028
|7,02
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|21:30:33 27-12-2024
|37,79222
|36,15139
|7
|1,6
|AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
|21:30:33 27-12-2024
|37,7913
|36,1633
|4,7
|1,5
|Ege Denizi - [66.63 km] Datça (Muğla)
|21:27:51 27-12-2024
|36,10111
|27,3325
|8,6
|1,7
|AKDENIZ
|21:27:47 27-12-2024
|36,0425
|27,1625
|10,1
|1,9
|Kozan (Adana)
|21:02:15 27-12-2024
|37,65222
|35,89222
|11,09
|2,6
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|21:02:14 27-12-2024
|37,6632
|35,9017
|7,8
|2,6
|Hani (Diyarbakır)
|21:01:09 27-12-2024
|38,42111
|40,45361
|7,85
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:59:41 27-12-2024
|38,05139
|36,44667
|7,28
|1,3
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:59:40 27-12-2024
|38,0965
|36,5445
|14,4
|1,4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|20:54:45 27-12-2024
|37,68639
|37,48056
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|20:47:41 27-12-2024
|37,15
|28,82111
|8,24
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:47:39 27-12-2024
|37,156
|28,7962
|5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|20:32:12 27-12-2024
|38,05028
|37,72556
|14,8
|1,1
|Akdeniz - [62.01 km] Marmaris (Muğla)
|20:32:06 27-12-2024
|36,07361
|28,08028
|7,46
|1,6
|Akdeniz - [18.00 km] Dalaman (Muğla)
|20:28:32 27-12-2024
|36,53806
|28,81611
|6,89
|1,6
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|20:28:32 27-12-2024
|36,5668
|28,81
|19,6
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.40 km] Menderes (İzmir)
|20:25:13 27-12-2024
|37,84
|26,95944
|7,06
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:25:11 27-12-2024
|37,8397
|26,9447
|3
|1,3
|Eskipazar (Karabük)
|20:04:35 27-12-2024
|40,955
|32,7025
|7
|1,9
|YESILLER-ESKIPAZAR (KARABUK)
|20:04:35 27-12-2024
|40,9647
|32,7238
|7,3
|2,2
|Akdeniz - [64.32 km] Marmaris (Muğla)
|20:04:18 27-12-2024
|36,0525
|28,12694
|7,01
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|19:52:50 27-12-2024
|37,13222
|28,82167
|6,3
|2,1
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:52:49 27-12-2024
|37,1488
|28,8365
|9,8
|2,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|19:46:49 27-12-2024
|37,49667
|37,20972
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:38:00 27-12-2024
|38,3375
|37,49278
|6,91
|1
|Menteşe (Muğla)
|19:33:46 27-12-2024
|37,14778
|28,75861
|6,48
|1,4
|BEYAGAC (DENIZLI)
|19:33:44 27-12-2024
|37,2278
|28,8335
|5
|1,2
|Samsat (Adıyaman)
|19:30:14 27-12-2024
|37,62667
|38,48028
|6,97
|1
|Sincik (Adıyaman)
|19:15:11 27-12-2024
|38,10556
|38,47111
|7
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|19:10:21 27-12-2024
|37,15611
|28,82056
|6,94
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:10:21 27-12-2024
|37,154
|28,8022
|10,7
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|18:35:29 27-12-2024
|37,04
|28,19306
|6,67
|1,7
|KIRAN-(MUGLA)
|18:35:28 27-12-2024
|37,0377
|28,17
|5,5
|1,9
|Dinar (Afyonkarahisar)
|18:32:19 27-12-2024
|38,16389
|30,18694
|6,41
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:31:16 27-12-2024
|38,25167
|38,16722
|7,02
|1,2
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|18:31:15 27-12-2024
|38,2348
|38,1103
|5
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:28:12 27-12-2024
|38,09667
|38,40944
|5,97
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:04:00 27-12-2024
|37,93667
|38,03389
|7
|1
|Menteşe (Muğla)
|17:50:33 27-12-2024
|37,13944
|28,80917
|7,01
|2,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|17:50:33 27-12-2024
|37,1743
|28,8297
|8,8
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:43:35 27-12-2024
|38,13278
|36,45861
|7
|1,5
|BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:43:35 27-12-2024
|38,1372
|36,517
|25
|1,5
|Beyağaç (Denizli)
|17:41:22 27-12-2024
|37,15444
|28,85861
|6,97
|1,5
|BEYAGAC (DENIZLI)
|17:41:22 27-12-2024
|37,1782
|28,8387
|5,4
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|17:29:57 27-12-2024
|38,27389
|38,76806
|8,67
|1,9
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|17:29:57 27-12-2024
|38,339
|38,8147
|5
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|17:22:00 27-12-2024
|37,94222
|38,03583
|7
|2
|GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:21:59 27-12-2024
|38,0025
|38,0715
|4,6
|2,1
|Van Gölü - [03.18 km] Erciş (Van)
|17:07:15 27-12-2024
|38,97278
|43,51444
|18,08
|1,6
|Merkez (Sivas)
|17:01:48 27-12-2024
|39,6425
|37,36389
|6,99
|1,2
|Karlıova (Bingöl)
|16:06:07 27-12-2024
|39,32611
|41,10083
|7
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|15:43:05 27-12-2024
|38,11556
|38,48722
|7
|1,5
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|15:43:05 27-12-2024
|38,1197
|38,5763
|4,8
|1,5
|Merkez (Çankırı)
|15:42:59 27-12-2024
|40,57028
|33,60417
|7,14
|1,5
|ILISILIK-ILGAZ (CANKIRI)
|15:42:56 27-12-2024
|40,8542
|33,7138
|3,4
|1,5
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|15:32:53 27-12-2024
|37,1578
|28,7602
|8,7
|2
|Menteşe (Muğla)
|15:32:52 27-12-2024
|37,10833
|28,78333
|7
|1,9
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|15:10:02 27-12-2024
|36,1145
|33,551
|0
|1,6
|Çameli (Denizli)
|14:24:00 27-12-2024
|37,1
|29,35667
|7
|1,3
|Kestel (Bursa)
|14:22:22 27-12-2024
|40,25222
|29,32056
|7,04
|1,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|14:09:52 27-12-2024
|37,605
|37,29194
|7,4
|1,8
|BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|14:09:52 27-12-2024
|37,6028
|37,2995
|5,4
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:09:37 27-12-2024
|38,26861
|38,0925
|7
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|13:56:10 27-12-2024
|38,27306
|38,08611
|7
|1,2
|Yalvaç (Isparta)
|13:07:25 27-12-2024
|38,3275
|31,15361
|11,82
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|12:58:33 27-12-2024
|38,45194
|39,16917
|7
|1,8
|KAVAKTEPE-(ELAZIG)
|12:58:33 27-12-2024
|38,5153
|39,2068
|5,5
|1,8
|Acıpayam (Denizli)
|12:57:04 27-12-2024
|37,10583
|29,03139
|7
|1,2
|KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:57:02 27-12-2024
|37,081
|29,0143
|1,9
|1,4
|Suşehri (Sivas)
|12:31:40 27-12-2024
|40,13917
|38,15222
|6,48
|1,1
|Emet (Kütahya)
|12:26:42 27-12-2024
|39,36944
|29,30583
|5,52
|1,7
|Simav (Kütahya)
|12:26:28 27-12-2024
|39,05833
|28,9775
|6,95
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|12:24:23 27-12-2024
|38,15972
|37,9775
|7
|0,7
|Menteşe (Muğla)
|12:13:57 27-12-2024
|37,15139
|28,8075
|7,01
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|12:13:57 27-12-2024
|37,158
|28,8027
|6,3
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:10:25 27-12-2024
|38,2725
|38,13583
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|12:08:51 27-12-2024
|38,2875
|37,97917
|7
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|11:34:42 28-12-2024
|37,8492
|36,4808
|3,1
|2,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:34:42 28-12-2024
|37,85722
|36,50028
|7
|2,5
|Güney (Denizli)
|11:27:05 28-12-2024
|38,07278
|29,04389
|7
|2,7
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|11:27:05 28-12-2024
|38,0717
|29,0458
|5,4
|2,7
|Ayvacık (Çanakkale)
|10:57:04 28-12-2024
|39,61806
|26,45306
|9,97
|2,3
|AYVACIK (CANAKKALE)
|10:57:04 28-12-2024
|39,611
|26,4282
|5,4
|2,3
|Yalvaç (Isparta)
|10:31:29 28-12-2024
|38,34583
|31,15361
|7,07
|1,5
|ILEGI-YALVAC (ISPARTA)
|10:31:29 28-12-2024
|38,2942
|31,1283
|17,8
|1,7
|SELIMIYE-(KAHRAMANMARAS)
|10:05:21 28-12-2024
|37,5008
|36,8313
|3,6
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10:05:20 28-12-2024
|37,50028
|36,77028
|7
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|09:58:07 28-12-2024
|37,16889
|28,82444
|7,01
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:58:07 28-12-2024
|37,196
|28,8013
|8,1
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:54:43 28-12-2024
|37,1948
|28,7997
|11,6
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|09:54:41 28-12-2024
|37,11111
|28,75556
|7,43
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|09:49:34 28-12-2024
|37,14028
|28,8075
|6,96
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:49:34 28-12-2024
|37,1633
|28,8303
|12,1
|2,3
|OVAPINAR-MURADIYE (VAN)
|09:48:20 28-12-2024
|38,888
|43,6663
|7,2
|2,3
|KARALIK-SORGUN (YOZGAT)
|09:10:58 28-12-2024
|39,8843
|35,4065
|6
|2,4
|Sorgun (Yozgat)
|09:10:57 28-12-2024
|39,84528
|35,37167
|7,31
|2,3
|Düziçi (Osmaniye)
|09:10:02 28-12-2024
|37,25972
|36,34306
|7
|1,4
|Acıpayam (Denizli)
|09:09:43 28-12-2024
|37,13361
|29,00333
|7,01
|1,6
|Düziçi (Osmaniye)
|09:01:17 28-12-2024
|37,28778
|36,32083
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|08:35:09 28-12-2024
|37,17111
|28,54361
|7,53
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|08:31:16 28-12-2024
|38,10611
|38,45889
|7,21
|1
|Merkez (Sivas)
|08:22:34 28-12-2024
|39,64083
|37,37361
|6,97
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|08:15:11 28-12-2024
|38,09167
|38,47056
|7
|1,5
|Çal (Denizli)
|07:56:11 28-12-2024
|37,87611
|29,26889
|7
|1,2
|Kale (Denizli)
|07:49:46 28-12-2024
|37,4475
|28,65028
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:42:57 28-12-2024
|38,02167
|36,41083
|7,01
|1,8
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:42:56 28-12-2024
|38,024
|36,4528
|2,6
|1,9
|Ege Denizi - [33.82 km] Karaburun (İzmir)
|07:32:14 28-12-2024
|38,73583
|26,02861
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|07:32:13 28-12-2024
|38,756
|26,0697
|1,6
|2,5
|Menderes (İzmir)
|07:28:24 28-12-2024
|38,01833
|27,09833
|6,14
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|07:21:20 28-12-2024
|37,16722
|28,78278
|7,06
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|07:21:20 28-12-2024
|37,1465
|28,8395
|5,3
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|07:13:19 28-12-2024
|37,03194
|28,99
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|07:06:12 28-12-2024
|38,24611
|38,82083
|13,77
|1
|Beyağaç (Denizli)
|06:51:38 28-12-2024
|37,15389
|28,8925
|6,4
|1,6
|Kangal (Sivas)
|06:49:35 28-12-2024
|39,05222
|37,60306
|7
|1,9
|KUZYAKA-KANGAL (SIVAS)
|06:49:35 28-12-2024
|39,0017
|37,5712
|7
|2,2
|YUNANISTAN
|06:42:48 28-12-2024
|40,279
|23,4527
|5
|2,5
|Delice (Kırıkkale)
|06:39:24 28-12-2024
|39,78611
|33,97361
|7
|0,9
|Beyağaç (Denizli)
|06:33:05 28-12-2024
|37,16028
|28,90361
|7,04
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|06:18:56 28-12-2024
|37,13389
|28,90444
|7
|1,5
|Beyağaç (Denizli)
|06:16:32 28-12-2024
|37,16222
|28,87417
|7
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|06:11:53 28-12-2024
|37,13806
|28,93861
|7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|06:10:22 28-12-2024
|38,475
|39,17361
|7,14
|0,9
|Beyağaç (Denizli)
|06:08:55 28-12-2024
|37,14528
|28,89
|7
|1,6
|Samandağ (Hatay)
|06:00:15 28-12-2024
|36,19222
|35,87444
|9,87
|1,5
|BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY)
|06:00:15 28-12-2024
|36,1668
|35,9762
|22
|1,4
|Beyağaç (Denizli)
|05:48:21 28-12-2024
|37,15639
|28,83583
|6,86
|1,6
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:48:20 28-12-2024
|37,12
|28,8837
|1,1
|1,8
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:44:46 28-12-2024
|37,1148
|28,8208
|5
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|05:43:29 28-12-2024
|38,23361
|38,8025
|6,86
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|05:42:33 28-12-2024
|37,1775
|28,78472
|6,83
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|05:42:33 28-12-2024
|37,2333
|28,7463
|20,6
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|05:36:19 28-12-2024
|37,15528
|28,8225
|7,01
|1,6
|BEYAGAC (DENIZLI)
|05:36:18 28-12-2024
|37,144
|28,8598
|13,7
|2
|AKDENIZ
|05:31:26 28-12-2024
|34,8358
|32,022
|15
|2,8
|Akdeniz - [147.83 km] Gazipaşa (Antalya)
|05:31:24 28-12-2024
|34,91222
|31,83389
|7
|2,5
|Karadeniz - [06.50 km] Görele (Giresun)
|05:29:54 28-12-2024
|41,08917
|38,95639
|7,26
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|05:19:39 28-12-2024
|37,15306
|28,82028
|7,04
|1,6
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|05:19:38 28-12-2024
|37,0888
|28,8832
|13,2
|1,7
|Bucak (Burdur)
|05:00:13 28-12-2024
|37,30306
|30,8225
|7,11
|1,4
|Güney (Denizli)
|04:55:33 28-12-2024
|38,09278
|29,05972
|6,85
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|04:44:21 28-12-2024
|38,05222
|37,65944
|7,04
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|04:28:58 28-12-2024
|37,13889
|36,68028
|7
|1,6
|KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|04:28:57 28-12-2024
|37,151
|36,6608
|8,4
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|04:14:58 28-12-2024
|38,39583
|39,16722
|7,02
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|04:10:32 28-12-2024
|38,11889
|38,61361
|7
|0,9
|Akdeniz - [29.44 km] Ortaca (Muğla)
|04:05:22 28-12-2024
|36,53389
|28,46306
|6,06
|1,4
|Kale (Malatya)
|03:59:07 28-12-2024
|38,3525
|38,76167
|10,41
|2,2
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|03:59:07 28-12-2024
|38,3627
|38,7655
|6,2
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|03:58:30 28-12-2024
|38,24583
|37,75139
|8,14
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|03:58:30 28-12-2024
|38,2667
|37,7718
|8,4
|2,3
|Menteşe (Muğla)
|03:39:56 28-12-2024
|37,15083
|28,82944
|8,63
|1,5
|KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|03:34:01 28-12-2024
|38,4173
|39,1692
|7,5
|2,3
|Sivrice (Elazığ)
|03:34:00 28-12-2024
|38,40167
|39,1575
|7,96
|2,3
|Sincik (Adıyaman)
|03:11:02 28-12-2024
|38,07222
|38,48361
|7
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:31:11 28-12-2024
|38,09139
|38,45278
|11,04
|1
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|02:30:26 28-12-2024
|38,69361
|31,49056
|8,15
|0,9
|Köyceğiz (Muğla)
|02:30:13 28-12-2024
|37,05583
|29,00194
|7
|1,2
|Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [18.70 km] Kuşadası (Aydın)
|02:28:40 28-12-2024
|37,7575
|27,01861
|6,38
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|02:22:50 28-12-2024
|38,25611
|38,82472
|7
|0,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:19:30 28-12-2024
|38,07639
|38,42944
|6,74
|0,8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|02:07:35 28-12-2024
|38,06861
|37,20944
|7,02
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|02:01:06 28-12-2024
|37,14861
|28,82528
|6,98
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|02:01:06 28-12-2024
|37,1543
|28,793
|16,6
|1,6
|Tekman (Erzurum)
|01:44:24 28-12-2024
|39,55917
|41,35194
|12,97
|1,6
|Ege Denizi - [13.54 km] Datça (Muğla)
|01:41:02 28-12-2024
|36,58667
|27,62222
|76,84
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|01:39:54 28-12-2024
|38,13222
|38,56667
|7,1
|1
|Pütürge (Malatya)
|01:35:49 28-12-2024
|38,22528
|38,69667
|7,09
|1,1
|Gediz (Kütahya)
|01:27:02 28-12-2024
|38,83833
|29,20778
|7,01
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|01:02:09 28-12-2024
|37,13694
|28,80139
|7,01
|1,4
|Beyağaç (Denizli)
|00:59:28 28-12-2024
|37,15917
|28,86944
|7
|1,1
|Keban (Elazığ)
|00:35:14 28-12-2024
|38,7575
|38,65028
|7,02
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:04:09 28-12-2024
|38,24528
|38,14972
|7,02
|1,3
|KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
|00:04:08 28-12-2024
|38,2678
|38,0685
|16,7
|1,4
|Kale (Malatya)
|23:45:40 27-12-2024
|38,38278
|38,78361
|7,93
|1,1
|Altınyayla (Burdur)
|23:41:07 27-12-2024
|37,00472
|29,51083
|7
|1,4
|EVCILER-GOLHISAR (BURDUR)
|23:41:06 27-12-2024
|37,06
|29,5113
|10,8
|1,7
|Çankaya (Ankara)
|23:28:30 27-12-2024
|39,85889
|32,82778
|7
|1,2
|GOLBASI (ANKARA)
|23:28:29 27-12-2024
|39,8303
|32,7953
|4,4
|1,2
|Koçarlı (Aydın)
|23:27:14 27-12-2024
|37,63528
|27,68944
|6,49
|1,5
|Palu (Elazığ)
|23:17:19 27-12-2024
|38,78694
|40,28333
|6,98
|1,6
|GOKDERE-PALU (ELAZIG)
|23:17:18 27-12-2024
|38,771
|40,2203
|9,7
|1,8
|Tuşba (Van)
|23:04:19 27-12-2024
|38,79083
|43,34444
|7
|2,5
|PIRGARIP-(VAN)
|23:04:18 27-12-2024
|38,7735
|43,4462
|5
|2,7
|Hekimhan (Malatya)
|22:50:08 27-12-2024
|38,76889
|38,05556
|7
|1,1
|Emet (Kütahya)
|22:40:59 27-12-2024
|39,27639
|29,30083
|6,02
|1,3
|Sarıkamış (Kars)
|22:21:15 27-12-2024
|40,32167
|42,36444
|6,87
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|22:18:36 27-12-2024
|37,15667
|28,8275
|7,01
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:17:16 27-12-2024
|38,54889
|37,23694
|7,04
|1,1
|KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
|22:17:16 27-12-2024
|38,5348
|37,3447
|3,9
|1,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|21:53:08 27-12-2024
|37,31417
|36,99028
|7,02
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|21:30:33 27-12-2024
|37,79222
|36,15139
|7
|1,6
|AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
|21:30:33 27-12-2024
|37,7913
|36,1633
|4,7
|1,5
|Ege Denizi - [66.63 km] Datça (Muğla)
|21:27:51 27-12-2024
|36,10111
|27,3325
|8,6
|1,7
|AKDENIZ
|21:27:47 27-12-2024
|36,0425
|27,1625
|10,1
|1,9
|Kozan (Adana)
|21:02:15 27-12-2024
|37,65222
|35,89222
|11,09
|2,6
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|21:02:14 27-12-2024
|37,6632
|35,9017
|7,8
|2,6
|Hani (Diyarbakır)
|21:01:09 27-12-2024
|38,42111
|40,45361
|7,85
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:59:41 27-12-2024
|38,05139
|36,44667
|7,28
|1,3
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:59:40 27-12-2024
|38,0965
|36,5445
|14,4
|1,4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|20:54:45 27-12-2024
|37,68639
|37,48056
|7
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|20:47:41 27-12-2024
|37,15
|28,82111
|8,24
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:47:39 27-12-2024
|37,156
|28,7962
|5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|20:32:12 27-12-2024
|38,05028
|37,72556
|14,8
|1,1
|Akdeniz - [62.01 km] Marmaris (Muğla)
|20:32:06 27-12-2024
|36,07361
|28,08028
|7,46
|1,6
|Akdeniz - [18.00 km] Dalaman (Muğla)
|20:28:32 27-12-2024
|36,53806
|28,81611
|6,89
|1,6
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|20:28:32 27-12-2024
|36,5668
|28,81
|19,6
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.40 km] Menderes (İzmir)
|20:25:13 27-12-2024
|37,84
|26,95944
|7,06
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:25:11 27-12-2024
|37,8397
|26,9447
|3
|1,3
|Eskipazar (Karabük)
|20:04:35 27-12-2024
|40,955
|32,7025
|7
|1,9
|YESILLER-ESKIPAZAR (KARABUK)
|20:04:35 27-12-2024
|40,9647
|32,7238
|7,3
|2,2
|Akdeniz - [64.32 km] Marmaris (Muğla)
|20:04:18 27-12-2024
|36,0525
|28,12694
|7,01
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|19:52:50 27-12-2024
|37,13222
|28,82167
|6,3
|2,1
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:52:49 27-12-2024
|37,1488
|28,8365
|9,8
|2,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|19:46:49 27-12-2024
|37,49667
|37,20972
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:38:00 27-12-2024
|38,3375
|37,49278
|6,91
|1
|Menteşe (Muğla)
|19:33:46 27-12-2024
|37,14778
|28,75861
|6,48
|1,4
|BEYAGAC (DENIZLI)
|19:33:44 27-12-2024
|37,2278
|28,8335
|5
|1,2
|Samsat (Adıyaman)
|19:30:14 27-12-2024
|37,62667
|38,48028
|6,97
|1
|Sincik (Adıyaman)
|19:15:11 27-12-2024
|38,10556
|38,47111
|7
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|19:10:21 27-12-2024
|37,15611
|28,82056
|6,94
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:10:21 27-12-2024
|37,154
|28,8022
|10,7
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|18:35:29 27-12-2024
|37,04
|28,19306
|6,67
|1,7
|KIRAN-(MUGLA)
|18:35:28 27-12-2024
|37,0377
|28,17
|5,5
|1,9
|Dinar (Afyonkarahisar)
|18:32:19 27-12-2024
|38,16389
|30,18694
|6,41
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:31:16 27-12-2024
|38,25167
|38,16722
|7,02
|1,2
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|18:31:15 27-12-2024
|38,2348
|38,1103
|5
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:28:12 27-12-2024
|38,09667
|38,40944
|5,97
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:04:00 27-12-2024
|37,93667
|38,03389
|7
|1
|Menteşe (Muğla)
|17:50:33 27-12-2024
|37,13944
|28,80917
|7,01
|2,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|17:50:33 27-12-2024
|37,1743
|28,8297
|8,8
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:43:35 27-12-2024
|38,13278
|36,45861
|7
|1,5
|BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:43:35 27-12-2024
|38,1372
|36,517
|25
|1,5
|Beyağaç (Denizli)
|17:41:22 27-12-2024
|37,15444
|28,85861
|6,97
|1,5
|BEYAGAC (DENIZLI)
|17:41:22 27-12-2024
|37,1782
|28,8387
|5,4
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|17:29:57 27-12-2024
|38,27389
|38,76806
|8,67
|1,9
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|17:29:57 27-12-2024
|38,339
|38,8147
|5
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|17:22:00 27-12-2024
|37,94222
|38,03583
|7
|2
|GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:21:59 27-12-2024
|38,0025
|38,0715
|4,6
|2,1
|Van Gölü - [03.18 km] Erciş (Van)
|17:07:15 27-12-2024
|38,97278
|43,51444
|18,08
|1,6
|Merkez (Sivas)
|17:01:48 27-12-2024
|39,6425
|37,36389
|6,99
|1,2
|Karlıova (Bingöl)
|16:06:07 27-12-2024
|39,32611
|41,10083
|7
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|15:43:05 27-12-2024
|38,11556
|38,48722
|7
|1,5
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|15:43:05 27-12-2024
|38,1197
|38,5763
|4,8
|1,5
|Merkez (Çankırı)
|15:42:59 27-12-2024
|40,57028
|33,60417
|7,14
|1,5
|ILISILIK-ILGAZ (CANKIRI)
|15:42:56 27-12-2024
|40,8542
|33,7138
|3,4
|1,5
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|15:32:53 27-12-2024
|37,1578
|28,7602
|8,7
|2
|Menteşe (Muğla)
|15:32:52 27-12-2024
|37,10833
|28,78333
|7
|1,9
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|15:10:02 27-12-2024
|36,1145
|33,551
|0
|1,6
|Çameli (Denizli)
|14:24:00 27-12-2024
|37,1
|29,35667
|7
|1,3
|Kestel (Bursa)
|14:22:22 27-12-2024
|40,25222
|29,32056
|7,04
|1,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|14:09:52 27-12-2024
|37,605
|37,29194
|7,4
|1,8
|BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|14:09:52 27-12-2024
|37,6028
|37,2995
|5,4
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|14:09:37 27-12-2024
|38,26861
|38,0925
|7
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|13:56:10 27-12-2024
|38,27306
|38,08611
|7
|1,2
|Yalvaç (Isparta)
|13:07:25 27-12-2024
|38,3275
|31,15361
|11,82
|0,9
|Sivrice (Elazığ)
|12:58:33 27-12-2024
|38,45194
|39,16917
|7
|1,8
|KAVAKTEPE-(ELAZIG)
|12:58:33 27-12-2024
|38,5153
|39,2068
|5,5
|1,8
|Acıpayam (Denizli)
|12:57:04 27-12-2024
|37,10583
|29,03139
|7
|1,2
|KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:57:02 27-12-2024
|37,081
|29,0143
|1,9
|1,4
|Suşehri (Sivas)
|12:31:40 27-12-2024
|40,13917
|38,15222
|6,48
|1,1
|Emet (Kütahya)
|12:26:42 27-12-2024
|39,36944
|29,30583
|5,52
|1,7
|Simav (Kütahya)
|12:26:28 27-12-2024
|39,05833
|28,9775
|6,95
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|12:24:23 27-12-2024
|38,15972
|37,9775
|7
|0,7
|Menteşe (Muğla)
|12:13:57 27-12-2024
|37,15139
|28,8075
|7,01
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|12:13:57 27-12-2024
|37,158
|28,8027
|6,3
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:10:25 27-12-2024
|38,2725
|38,13583
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|12:08:51 27-12-2024
|38,2875
|37,97917
|7
|1,4
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