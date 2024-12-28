Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Aralık 2024

28 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 11:34:42 28-12-2024 37,8492 36,4808 3,1 2,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:34:42 28-12-2024 37,85722 36,50028 7 2,5
Güney (Denizli) 11:27:05 28-12-2024 38,07278 29,04389 7 2,7
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 11:27:05 28-12-2024 38,0717 29,0458 5,4 2,7
Ayvacık (Çanakkale) 10:57:04 28-12-2024 39,61806 26,45306 9,97 2,3
AYVACIK (CANAKKALE) 10:57:04 28-12-2024 39,611 26,4282 5,4 2,3
Yalvaç (Isparta) 10:31:29 28-12-2024 38,34583 31,15361 7,07 1,5
ILEGI-YALVAC (ISPARTA) 10:31:29 28-12-2024 38,2942 31,1283 17,8 1,7
SELIMIYE-(KAHRAMANMARAS) 10:05:21 28-12-2024 37,5008 36,8313 3,6 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 10:05:20 28-12-2024 37,50028 36,77028 7 1,6
Menteşe (Muğla) 09:58:07 28-12-2024 37,16889 28,82444 7,01 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 09:58:07 28-12-2024 37,196 28,8013 8,1 2
KARACAOREN-(MUGLA) 09:54:43 28-12-2024 37,1948 28,7997 11,6 1,7
Menteşe (Muğla) 09:54:41 28-12-2024 37,11111 28,75556 7,43 1,6
Menteşe (Muğla) 09:49:34 28-12-2024 37,14028 28,8075 6,96 2
KARACAOREN-(MUGLA) 09:49:34 28-12-2024 37,1633 28,8303 12,1 2,3
OVAPINAR-MURADIYE (VAN) 09:48:20 28-12-2024 38,888 43,6663 7,2 2,3
KARALIK-SORGUN (YOZGAT) 09:10:58 28-12-2024 39,8843 35,4065 6 2,4
Sorgun (Yozgat) 09:10:57 28-12-2024 39,84528 35,37167 7,31 2,3
Düziçi (Osmaniye) 09:10:02 28-12-2024 37,25972 36,34306 7 1,4
Acıpayam (Denizli) 09:09:43 28-12-2024 37,13361 29,00333 7,01 1,6
Düziçi (Osmaniye) 09:01:17 28-12-2024 37,28778 36,32083 7 1,3
Menteşe (Muğla) 08:35:09 28-12-2024 37,17111 28,54361 7,53 1,4
Sincik (Adıyaman) 08:31:16 28-12-2024 38,10611 38,45889 7,21 1
Merkez (Sivas) 08:22:34 28-12-2024 39,64083 37,37361 6,97 1,4
Sincik (Adıyaman) 08:15:11 28-12-2024 38,09167 38,47056 7 1,5
Çal (Denizli) 07:56:11 28-12-2024 37,87611 29,26889 7 1,2
Kale (Denizli) 07:49:46 28-12-2024 37,4475 28,65028 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 07:42:57 28-12-2024 38,02167 36,41083 7,01 1,8
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:42:56 28-12-2024 38,024 36,4528 2,6 1,9
Ege Denizi - [33.82 km] Karaburun (İzmir) 07:32:14 28-12-2024 38,73583 26,02861 7 2,2
EGE DENIZI 07:32:13 28-12-2024 38,756 26,0697 1,6 2,5
Menderes (İzmir) 07:28:24 28-12-2024 38,01833 27,09833 6,14 1,2
Menteşe (Muğla) 07:21:20 28-12-2024 37,16722 28,78278 7,06 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 07:21:20 28-12-2024 37,1465 28,8395 5,3 1,6
Köyceğiz (Muğla) 07:13:19 28-12-2024 37,03194 28,99 7 1,3
Pütürge (Malatya) 07:06:12 28-12-2024 38,24611 38,82083 13,77 1
Beyağaç (Denizli) 06:51:38 28-12-2024 37,15389 28,8925 6,4 1,6
Kangal (Sivas) 06:49:35 28-12-2024 39,05222 37,60306 7 1,9
KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) 06:49:35 28-12-2024 39,0017 37,5712 7 2,2
YUNANISTAN 06:42:48 28-12-2024 40,279 23,4527 5 2,5
Delice (Kırıkkale) 06:39:24 28-12-2024 39,78611 33,97361 7 0,9
Beyağaç (Denizli) 06:33:05 28-12-2024 37,16028 28,90361 7,04 1,5
Köyceğiz (Muğla) 06:18:56 28-12-2024 37,13389 28,90444 7 1,5
Beyağaç (Denizli) 06:16:32 28-12-2024 37,16222 28,87417 7 1,4
Köyceğiz (Muğla) 06:11:53 28-12-2024 37,13806 28,93861 7 1,5
Sivrice (Elazığ) 06:10:22 28-12-2024 38,475 39,17361 7,14 0,9
Beyağaç (Denizli) 06:08:55 28-12-2024 37,14528 28,89 7 1,6
Samandağ (Hatay) 06:00:15 28-12-2024 36,19222 35,87444 9,87 1,5
BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) 06:00:15 28-12-2024 36,1668 35,9762 22 1,4
Beyağaç (Denizli) 05:48:21 28-12-2024 37,15639 28,83583 6,86 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:48:20 28-12-2024 37,12 28,8837 1,1 1,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:44:46 28-12-2024 37,1148 28,8208 5 1,7
Pütürge (Malatya) 05:43:29 28-12-2024 38,23361 38,8025 6,86 0,9
Menteşe (Muğla) 05:42:33 28-12-2024 37,1775 28,78472 6,83 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 05:42:33 28-12-2024 37,2333 28,7463 20,6 1,5
Menteşe (Muğla) 05:36:19 28-12-2024 37,15528 28,8225 7,01 1,6
BEYAGAC (DENIZLI) 05:36:18 28-12-2024 37,144 28,8598 13,7 2
AKDENIZ 05:31:26 28-12-2024 34,8358 32,022 15 2,8
Akdeniz - [147.83 km] Gazipaşa (Antalya) 05:31:24 28-12-2024 34,91222 31,83389 7 2,5
Karadeniz - [06.50 km] Görele (Giresun) 05:29:54 28-12-2024 41,08917 38,95639 7,26 2,1
Menteşe (Muğla) 05:19:39 28-12-2024 37,15306 28,82028 7,04 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:19:38 28-12-2024 37,0888 28,8832 13,2 1,7
Bucak (Burdur) 05:00:13 28-12-2024 37,30306 30,8225 7,11 1,4
Güney (Denizli) 04:55:33 28-12-2024 38,09278 29,05972 6,85 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:44:21 28-12-2024 38,05222 37,65944 7,04 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 04:28:58 28-12-2024 37,13889 36,68028 7 1,6
KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 04:28:57 28-12-2024 37,151 36,6608 8,4 1,6
Sivrice (Elazığ) 04:14:58 28-12-2024 38,39583 39,16722 7,02 1,5
Pütürge (Malatya) 04:10:32 28-12-2024 38,11889 38,61361 7 0,9
Akdeniz - [29.44 km] Ortaca (Muğla) 04:05:22 28-12-2024 36,53389 28,46306 6,06 1,4
Kale (Malatya) 03:59:07 28-12-2024 38,3525 38,76167 10,41 2,2
CANAKCI-KALE (MALATYA) 03:59:07 28-12-2024 38,3627 38,7655 6,2 2,1
Akçadağ (Malatya) 03:58:30 28-12-2024 38,24583 37,75139 8,14 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 03:58:30 28-12-2024 38,2667 37,7718 8,4 2,3
Menteşe (Muğla) 03:39:56 28-12-2024 37,15083 28,82944 8,63 1,5
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 03:34:01 28-12-2024 38,4173 39,1692 7,5 2,3
Sivrice (Elazığ) 03:34:00 28-12-2024 38,40167 39,1575 7,96 2,3
Sincik (Adıyaman) 03:11:02 28-12-2024 38,07222 38,48361 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 02:31:11 28-12-2024 38,09139 38,45278 11,04 1
Sultandağı (Afyonkarahisar) 02:30:26 28-12-2024 38,69361 31,49056 8,15 0,9
Köyceğiz (Muğla) 02:30:13 28-12-2024 37,05583 29,00194 7 1,2
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [18.70 km] Kuşadası (Aydın) 02:28:40 28-12-2024 37,7575 27,01861 6,38 1,6
Pütürge (Malatya) 02:22:50 28-12-2024 38,25611 38,82472 7 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 02:19:30 28-12-2024 38,07639 38,42944 6,74 0,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 02:07:35 28-12-2024 38,06861 37,20944 7,02 1,2
Menteşe (Muğla) 02:01:06 28-12-2024 37,14861 28,82528 6,98 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 02:01:06 28-12-2024 37,1543 28,793 16,6 1,6
Tekman (Erzurum) 01:44:24 28-12-2024 39,55917 41,35194 12,97 1,6
Ege Denizi - [13.54 km] Datça (Muğla) 01:41:02 28-12-2024 36,58667 27,62222 76,84 1,6
Sincik (Adıyaman) 01:39:54 28-12-2024 38,13222 38,56667 7,1 1
Pütürge (Malatya) 01:35:49 28-12-2024 38,22528 38,69667 7,09 1,1
Gediz (Kütahya) 01:27:02 28-12-2024 38,83833 29,20778 7,01 1,3
Menteşe (Muğla) 01:02:09 28-12-2024 37,13694 28,80139 7,01 1,4
Beyağaç (Denizli) 00:59:28 28-12-2024 37,15917 28,86944 7 1,1
Keban (Elazığ) 00:35:14 28-12-2024 38,7575 38,65028 7,02 1
Yeşilyurt (Malatya) 00:04:09 28-12-2024 38,24528 38,14972 7,02 1,3
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 00:04:08 28-12-2024 38,2678 38,0685 16,7 1,4
Kale (Malatya) 23:45:40 27-12-2024 38,38278 38,78361 7,93 1,1
Altınyayla (Burdur) 23:41:07 27-12-2024 37,00472 29,51083 7 1,4
EVCILER-GOLHISAR (BURDUR) 23:41:06 27-12-2024 37,06 29,5113 10,8 1,7
Çankaya (Ankara) 23:28:30 27-12-2024 39,85889 32,82778 7 1,2
GOLBASI (ANKARA) 23:28:29 27-12-2024 39,8303 32,7953 4,4 1,2
Koçarlı (Aydın) 23:27:14 27-12-2024 37,63528 27,68944 6,49 1,5
Palu (Elazığ) 23:17:19 27-12-2024 38,78694 40,28333 6,98 1,6
GOKDERE-PALU (ELAZIG) 23:17:18 27-12-2024 38,771 40,2203 9,7 1,8
Tuşba (Van) 23:04:19 27-12-2024 38,79083 43,34444 7 2,5
PIRGARIP-(VAN) 23:04:18 27-12-2024 38,7735 43,4462 5 2,7
Hekimhan (Malatya) 22:50:08 27-12-2024 38,76889 38,05556 7 1,1
Emet (Kütahya) 22:40:59 27-12-2024 39,27639 29,30083 6,02 1,3
Sarıkamış (Kars) 22:21:15 27-12-2024 40,32167 42,36444 6,87 1,6
Menteşe (Muğla) 22:18:36 27-12-2024 37,15667 28,8275 7,01 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:17:16 27-12-2024 38,54889 37,23694 7,04 1,1
KURUDERE-DARENDE (MALATYA) 22:17:16 27-12-2024 38,5348 37,3447 3,9 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:53:08 27-12-2024 37,31417 36,99028 7,02 1,1
Saimbeyli (Adana) 21:30:33 27-12-2024 37,79222 36,15139 7 1,6
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 21:30:33 27-12-2024 37,7913 36,1633 4,7 1,5
Ege Denizi - [66.63 km] Datça (Muğla) 21:27:51 27-12-2024 36,10111 27,3325 8,6 1,7
AKDENIZ 21:27:47 27-12-2024 36,0425 27,1625 10,1 1,9
Kozan (Adana) 21:02:15 27-12-2024 37,65222 35,89222 11,09 2,6
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 21:02:14 27-12-2024 37,6632 35,9017 7,8 2,6
Hani (Diyarbakır) 21:01:09 27-12-2024 38,42111 40,45361 7,85 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 20:59:41 27-12-2024 38,05139 36,44667 7,28 1,3
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:59:40 27-12-2024 38,0965 36,5445 14,4 1,4
Gölbaşı (Adıyaman) 20:54:45 27-12-2024 37,68639 37,48056 7 1,2
Menteşe (Muğla) 20:47:41 27-12-2024 37,15 28,82111 8,24 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 20:47:39 27-12-2024 37,156 28,7962 5 1,5
Doğanşehir (Malatya) 20:32:12 27-12-2024 38,05028 37,72556 14,8 1,1
Akdeniz - [62.01 km] Marmaris (Muğla) 20:32:06 27-12-2024 36,07361 28,08028 7,46 1,6
Akdeniz - [18.00 km] Dalaman (Muğla) 20:28:32 27-12-2024 36,53806 28,81611 6,89 1,6
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 20:28:32 27-12-2024 36,5668 28,81 19,6 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.40 km] Menderes (İzmir) 20:25:13 27-12-2024 37,84 26,95944 7,06 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:25:11 27-12-2024 37,8397 26,9447 3 1,3
Eskipazar (Karabük) 20:04:35 27-12-2024 40,955 32,7025 7 1,9
YESILLER-ESKIPAZAR (KARABUK) 20:04:35 27-12-2024 40,9647 32,7238 7,3 2,2
Akdeniz - [64.32 km] Marmaris (Muğla) 20:04:18 27-12-2024 36,0525 28,12694 7,01 1,6
Menteşe (Muğla) 19:52:50 27-12-2024 37,13222 28,82167 6,3 2,1
KARACAOREN-(MUGLA) 19:52:49 27-12-2024 37,1488 28,8365 9,8 2,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 19:46:49 27-12-2024 37,49667 37,20972 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:38:00 27-12-2024 38,3375 37,49278 6,91 1
Menteşe (Muğla) 19:33:46 27-12-2024 37,14778 28,75861 6,48 1,4
BEYAGAC (DENIZLI) 19:33:44 27-12-2024 37,2278 28,8335 5 1,2
Samsat (Adıyaman) 19:30:14 27-12-2024 37,62667 38,48028 6,97 1
Sincik (Adıyaman) 19:15:11 27-12-2024 38,10556 38,47111 7 1,1
Menteşe (Muğla) 19:10:21 27-12-2024 37,15611 28,82056 6,94 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 19:10:21 27-12-2024 37,154 28,8022 10,7 1,4
Menteşe (Muğla) 18:35:29 27-12-2024 37,04 28,19306 6,67 1,7
KIRAN-(MUGLA) 18:35:28 27-12-2024 37,0377 28,17 5,5 1,9
Dinar (Afyonkarahisar) 18:32:19 27-12-2024 38,16389 30,18694 6,41 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 18:31:16 27-12-2024 38,25167 38,16722 7,02 1,2
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 18:31:15 27-12-2024 38,2348 38,1103 5 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 18:28:12 27-12-2024 38,09667 38,40944 5,97 1,1
Doğanşehir (Malatya) 18:04:00 27-12-2024 37,93667 38,03389 7 1
Menteşe (Muğla) 17:50:33 27-12-2024 37,13944 28,80917 7,01 2,2
KARACAOREN-(MUGLA) 17:50:33 27-12-2024 37,1743 28,8297 8,8 2
Göksun (Kahramanmaraş) 17:43:35 27-12-2024 38,13278 36,45861 7 1,5
BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:43:35 27-12-2024 38,1372 36,517 25 1,5
Beyağaç (Denizli) 17:41:22 27-12-2024 37,15444 28,85861 6,97 1,5
BEYAGAC (DENIZLI) 17:41:22 27-12-2024 37,1782 28,8387 5,4 1,6
Pütürge (Malatya) 17:29:57 27-12-2024 38,27389 38,76806 8,67 1,9
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 17:29:57 27-12-2024 38,339 38,8147 5 1,8
Doğanşehir (Malatya) 17:22:00 27-12-2024 37,94222 38,03583 7 2
GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:21:59 27-12-2024 38,0025 38,0715 4,6 2,1
Van Gölü - [03.18 km] Erciş (Van) 17:07:15 27-12-2024 38,97278 43,51444 18,08 1,6
Merkez (Sivas) 17:01:48 27-12-2024 39,6425 37,36389 6,99 1,2
Karlıova (Bingöl) 16:06:07 27-12-2024 39,32611 41,10083 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 15:43:05 27-12-2024 38,11556 38,48722 7 1,5
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 15:43:05 27-12-2024 38,1197 38,5763 4,8 1,5
Merkez (Çankırı) 15:42:59 27-12-2024 40,57028 33,60417 7,14 1,5
ILISILIK-ILGAZ (CANKIRI) 15:42:56 27-12-2024 40,8542 33,7138 3,4 1,5
TURGUT-ULA (MUGLA) 15:32:53 27-12-2024 37,1578 28,7602 8,7 2
Menteşe (Muğla) 15:32:52 27-12-2024 37,10833 28,78333 7 1,9
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 15:10:02 27-12-2024 36,1145 33,551 0 1,6
Çameli (Denizli) 14:24:00 27-12-2024 37,1 29,35667 7 1,3
Kestel (Bursa) 14:22:22 27-12-2024 40,25222 29,32056 7,04 1,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 14:09:52 27-12-2024 37,605 37,29194 7,4 1,8
BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 14:09:52 27-12-2024 37,6028 37,2995 5,4 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 14:09:37 27-12-2024 38,26861 38,0925 7 1,3
Akçadağ (Malatya) 13:56:10 27-12-2024 38,27306 38,08611 7 1,2
Yalvaç (Isparta) 13:07:25 27-12-2024 38,3275 31,15361 11,82 0,9
Sivrice (Elazığ) 12:58:33 27-12-2024 38,45194 39,16917 7 1,8
KAVAKTEPE-(ELAZIG) 12:58:33 27-12-2024 38,5153 39,2068 5,5 1,8
Acıpayam (Denizli) 12:57:04 27-12-2024 37,10583 29,03139 7 1,2
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:57:02 27-12-2024 37,081 29,0143 1,9 1,4
Suşehri (Sivas) 12:31:40 27-12-2024 40,13917 38,15222 6,48 1,1
Emet (Kütahya) 12:26:42 27-12-2024 39,36944 29,30583 5,52 1,7
Simav (Kütahya) 12:26:28 27-12-2024 39,05833 28,9775 6,95 0,9
Doğanşehir (Malatya) 12:24:23 27-12-2024 38,15972 37,9775 7 0,7
Menteşe (Muğla) 12:13:57 27-12-2024 37,15139 28,8075 7,01 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 12:13:57 27-12-2024 37,158 28,8027 6,3 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:10:25 27-12-2024 38,2725 38,13583 7 1
Akçadağ (Malatya) 12:08:51 27-12-2024 38,2875 37,97917 7 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 11:34:42 28-12-2024 37,8492 36,4808 3,1 2,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:34:42 28-12-2024 37,85722 36,50028 7 2,5
Güney (Denizli) 11:27:05 28-12-2024 38,07278 29,04389 7 2,7
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 11:27:05 28-12-2024 38,0717 29,0458 5,4 2,7
Ayvacık (Çanakkale) 10:57:04 28-12-2024 39,61806 26,45306 9,97 2,3
AYVACIK (CANAKKALE) 10:57:04 28-12-2024 39,611 26,4282 5,4 2,3
Yalvaç (Isparta) 10:31:29 28-12-2024 38,34583 31,15361 7,07 1,5
ILEGI-YALVAC (ISPARTA) 10:31:29 28-12-2024 38,2942 31,1283 17,8 1,7
SELIMIYE-(KAHRAMANMARAS) 10:05:21 28-12-2024 37,5008 36,8313 3,6 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 10:05:20 28-12-2024 37,50028 36,77028 7 1,6
Menteşe (Muğla) 09:58:07 28-12-2024 37,16889 28,82444 7,01 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 09:58:07 28-12-2024 37,196 28,8013 8,1 2
KARACAOREN-(MUGLA) 09:54:43 28-12-2024 37,1948 28,7997 11,6 1,7
Menteşe (Muğla) 09:54:41 28-12-2024 37,11111 28,75556 7,43 1,6
Menteşe (Muğla) 09:49:34 28-12-2024 37,14028 28,8075 6,96 2
KARACAOREN-(MUGLA) 09:49:34 28-12-2024 37,1633 28,8303 12,1 2,3
OVAPINAR-MURADIYE (VAN) 09:48:20 28-12-2024 38,888 43,6663 7,2 2,3
KARALIK-SORGUN (YOZGAT) 09:10:58 28-12-2024 39,8843 35,4065 6 2,4
Sorgun (Yozgat) 09:10:57 28-12-2024 39,84528 35,37167 7,31 2,3
Düziçi (Osmaniye) 09:10:02 28-12-2024 37,25972 36,34306 7 1,4
Acıpayam (Denizli) 09:09:43 28-12-2024 37,13361 29,00333 7,01 1,6
Düziçi (Osmaniye) 09:01:17 28-12-2024 37,28778 36,32083 7 1,3
Menteşe (Muğla) 08:35:09 28-12-2024 37,17111 28,54361 7,53 1,4
Sincik (Adıyaman) 08:31:16 28-12-2024 38,10611 38,45889 7,21 1
Merkez (Sivas) 08:22:34 28-12-2024 39,64083 37,37361 6,97 1,4
Sincik (Adıyaman) 08:15:11 28-12-2024 38,09167 38,47056 7 1,5
Çal (Denizli) 07:56:11 28-12-2024 37,87611 29,26889 7 1,2
Kale (Denizli) 07:49:46 28-12-2024 37,4475 28,65028 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 07:42:57 28-12-2024 38,02167 36,41083 7,01 1,8
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:42:56 28-12-2024 38,024 36,4528 2,6 1,9
Ege Denizi - [33.82 km] Karaburun (İzmir) 07:32:14 28-12-2024 38,73583 26,02861 7 2,2
EGE DENIZI 07:32:13 28-12-2024 38,756 26,0697 1,6 2,5
Menderes (İzmir) 07:28:24 28-12-2024 38,01833 27,09833 6,14 1,2
Menteşe (Muğla) 07:21:20 28-12-2024 37,16722 28,78278 7,06 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 07:21:20 28-12-2024 37,1465 28,8395 5,3 1,6
Köyceğiz (Muğla) 07:13:19 28-12-2024 37,03194 28,99 7 1,3
Pütürge (Malatya) 07:06:12 28-12-2024 38,24611 38,82083 13,77 1
Beyağaç (Denizli) 06:51:38 28-12-2024 37,15389 28,8925 6,4 1,6
Kangal (Sivas) 06:49:35 28-12-2024 39,05222 37,60306 7 1,9
KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) 06:49:35 28-12-2024 39,0017 37,5712 7 2,2
YUNANISTAN 06:42:48 28-12-2024 40,279 23,4527 5 2,5
Delice (Kırıkkale) 06:39:24 28-12-2024 39,78611 33,97361 7 0,9
Beyağaç (Denizli) 06:33:05 28-12-2024 37,16028 28,90361 7,04 1,5
Köyceğiz (Muğla) 06:18:56 28-12-2024 37,13389 28,90444 7 1,5
Beyağaç (Denizli) 06:16:32 28-12-2024 37,16222 28,87417 7 1,4
Köyceğiz (Muğla) 06:11:53 28-12-2024 37,13806 28,93861 7 1,5
Sivrice (Elazığ) 06:10:22 28-12-2024 38,475 39,17361 7,14 0,9
Beyağaç (Denizli) 06:08:55 28-12-2024 37,14528 28,89 7 1,6
Samandağ (Hatay) 06:00:15 28-12-2024 36,19222 35,87444 9,87 1,5
BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) 06:00:15 28-12-2024 36,1668 35,9762 22 1,4
Beyağaç (Denizli) 05:48:21 28-12-2024 37,15639 28,83583 6,86 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:48:20 28-12-2024 37,12 28,8837 1,1 1,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:44:46 28-12-2024 37,1148 28,8208 5 1,7
Pütürge (Malatya) 05:43:29 28-12-2024 38,23361 38,8025 6,86 0,9
Menteşe (Muğla) 05:42:33 28-12-2024 37,1775 28,78472 6,83 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 05:42:33 28-12-2024 37,2333 28,7463 20,6 1,5
Menteşe (Muğla) 05:36:19 28-12-2024 37,15528 28,8225 7,01 1,6
BEYAGAC (DENIZLI) 05:36:18 28-12-2024 37,144 28,8598 13,7 2
AKDENIZ 05:31:26 28-12-2024 34,8358 32,022 15 2,8
Akdeniz - [147.83 km] Gazipaşa (Antalya) 05:31:24 28-12-2024 34,91222 31,83389 7 2,5
Karadeniz - [06.50 km] Görele (Giresun) 05:29:54 28-12-2024 41,08917 38,95639 7,26 2,1
Menteşe (Muğla) 05:19:39 28-12-2024 37,15306 28,82028 7,04 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:19:38 28-12-2024 37,0888 28,8832 13,2 1,7
Bucak (Burdur) 05:00:13 28-12-2024 37,30306 30,8225 7,11 1,4
Güney (Denizli) 04:55:33 28-12-2024 38,09278 29,05972 6,85 1,2
Doğanşehir (Malatya) 04:44:21 28-12-2024 38,05222 37,65944 7,04 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 04:28:58 28-12-2024 37,13889 36,68028 7 1,6
KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 04:28:57 28-12-2024 37,151 36,6608 8,4 1,6
Sivrice (Elazığ) 04:14:58 28-12-2024 38,39583 39,16722 7,02 1,5
Pütürge (Malatya) 04:10:32 28-12-2024 38,11889 38,61361 7 0,9
Akdeniz - [29.44 km] Ortaca (Muğla) 04:05:22 28-12-2024 36,53389 28,46306 6,06 1,4
Kale (Malatya) 03:59:07 28-12-2024 38,3525 38,76167 10,41 2,2
CANAKCI-KALE (MALATYA) 03:59:07 28-12-2024 38,3627 38,7655 6,2 2,1
Akçadağ (Malatya) 03:58:30 28-12-2024 38,24583 37,75139 8,14 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 03:58:30 28-12-2024 38,2667 37,7718 8,4 2,3
Menteşe (Muğla) 03:39:56 28-12-2024 37,15083 28,82944 8,63 1,5
KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 03:34:01 28-12-2024 38,4173 39,1692 7,5 2,3
Sivrice (Elazığ) 03:34:00 28-12-2024 38,40167 39,1575 7,96 2,3
Sincik (Adıyaman) 03:11:02 28-12-2024 38,07222 38,48361 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 02:31:11 28-12-2024 38,09139 38,45278 11,04 1
Sultandağı (Afyonkarahisar) 02:30:26 28-12-2024 38,69361 31,49056 8,15 0,9
Köyceğiz (Muğla) 02:30:13 28-12-2024 37,05583 29,00194 7 1,2
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [18.70 km] Kuşadası (Aydın) 02:28:40 28-12-2024 37,7575 27,01861 6,38 1,6
Pütürge (Malatya) 02:22:50 28-12-2024 38,25611 38,82472 7 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 02:19:30 28-12-2024 38,07639 38,42944 6,74 0,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 02:07:35 28-12-2024 38,06861 37,20944 7,02 1,2
Menteşe (Muğla) 02:01:06 28-12-2024 37,14861 28,82528 6,98 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 02:01:06 28-12-2024 37,1543 28,793 16,6 1,6
Tekman (Erzurum) 01:44:24 28-12-2024 39,55917 41,35194 12,97 1,6
Ege Denizi - [13.54 km] Datça (Muğla) 01:41:02 28-12-2024 36,58667 27,62222 76,84 1,6
Sincik (Adıyaman) 01:39:54 28-12-2024 38,13222 38,56667 7,1 1
Pütürge (Malatya) 01:35:49 28-12-2024 38,22528 38,69667 7,09 1,1
Gediz (Kütahya) 01:27:02 28-12-2024 38,83833 29,20778 7,01 1,3
Menteşe (Muğla) 01:02:09 28-12-2024 37,13694 28,80139 7,01 1,4
Beyağaç (Denizli) 00:59:28 28-12-2024 37,15917 28,86944 7 1,1
Keban (Elazığ) 00:35:14 28-12-2024 38,7575 38,65028 7,02 1
Yeşilyurt (Malatya) 00:04:09 28-12-2024 38,24528 38,14972 7,02 1,3
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 00:04:08 28-12-2024 38,2678 38,0685 16,7 1,4
Kale (Malatya) 23:45:40 27-12-2024 38,38278 38,78361 7,93 1,1
Altınyayla (Burdur) 23:41:07 27-12-2024 37,00472 29,51083 7 1,4
EVCILER-GOLHISAR (BURDUR) 23:41:06 27-12-2024 37,06 29,5113 10,8 1,7
Çankaya (Ankara) 23:28:30 27-12-2024 39,85889 32,82778 7 1,2
GOLBASI (ANKARA) 23:28:29 27-12-2024 39,8303 32,7953 4,4 1,2
Koçarlı (Aydın) 23:27:14 27-12-2024 37,63528 27,68944 6,49 1,5
Palu (Elazığ) 23:17:19 27-12-2024 38,78694 40,28333 6,98 1,6
GOKDERE-PALU (ELAZIG) 23:17:18 27-12-2024 38,771 40,2203 9,7 1,8
Tuşba (Van) 23:04:19 27-12-2024 38,79083 43,34444 7 2,5
PIRGARIP-(VAN) 23:04:18 27-12-2024 38,7735 43,4462 5 2,7
Hekimhan (Malatya) 22:50:08 27-12-2024 38,76889 38,05556 7 1,1
Emet (Kütahya) 22:40:59 27-12-2024 39,27639 29,30083 6,02 1,3
Sarıkamış (Kars) 22:21:15 27-12-2024 40,32167 42,36444 6,87 1,6
Menteşe (Muğla) 22:18:36 27-12-2024 37,15667 28,8275 7,01 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:17:16 27-12-2024 38,54889 37,23694 7,04 1,1
KURUDERE-DARENDE (MALATYA) 22:17:16 27-12-2024 38,5348 37,3447 3,9 1,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:53:08 27-12-2024 37,31417 36,99028 7,02 1,1
Saimbeyli (Adana) 21:30:33 27-12-2024 37,79222 36,15139 7 1,6
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 21:30:33 27-12-2024 37,7913 36,1633 4,7 1,5
Ege Denizi - [66.63 km] Datça (Muğla) 21:27:51 27-12-2024 36,10111 27,3325 8,6 1,7
AKDENIZ 21:27:47 27-12-2024 36,0425 27,1625 10,1 1,9
Kozan (Adana) 21:02:15 27-12-2024 37,65222 35,89222 11,09 2,6
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) 21:02:14 27-12-2024 37,6632 35,9017 7,8 2,6
Hani (Diyarbakır) 21:01:09 27-12-2024 38,42111 40,45361 7,85 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 20:59:41 27-12-2024 38,05139 36,44667 7,28 1,3
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:59:40 27-12-2024 38,0965 36,5445 14,4 1,4
Gölbaşı (Adıyaman) 20:54:45 27-12-2024 37,68639 37,48056 7 1,2
Menteşe (Muğla) 20:47:41 27-12-2024 37,15 28,82111 8,24 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 20:47:39 27-12-2024 37,156 28,7962 5 1,5
Doğanşehir (Malatya) 20:32:12 27-12-2024 38,05028 37,72556 14,8 1,1
Akdeniz - [62.01 km] Marmaris (Muğla) 20:32:06 27-12-2024 36,07361 28,08028 7,46 1,6
Akdeniz - [18.00 km] Dalaman (Muğla) 20:28:32 27-12-2024 36,53806 28,81611 6,89 1,6
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 20:28:32 27-12-2024 36,5668 28,81 19,6 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.40 km] Menderes (İzmir) 20:25:13 27-12-2024 37,84 26,95944 7,06 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:25:11 27-12-2024 37,8397 26,9447 3 1,3
Eskipazar (Karabük) 20:04:35 27-12-2024 40,955 32,7025 7 1,9
YESILLER-ESKIPAZAR (KARABUK) 20:04:35 27-12-2024 40,9647 32,7238 7,3 2,2
Akdeniz - [64.32 km] Marmaris (Muğla) 20:04:18 27-12-2024 36,0525 28,12694 7,01 1,6
Menteşe (Muğla) 19:52:50 27-12-2024 37,13222 28,82167 6,3 2,1
KARACAOREN-(MUGLA) 19:52:49 27-12-2024 37,1488 28,8365 9,8 2,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 19:46:49 27-12-2024 37,49667 37,20972 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:38:00 27-12-2024 38,3375 37,49278 6,91 1
Menteşe (Muğla) 19:33:46 27-12-2024 37,14778 28,75861 6,48 1,4
BEYAGAC (DENIZLI) 19:33:44 27-12-2024 37,2278 28,8335 5 1,2
Samsat (Adıyaman) 19:30:14 27-12-2024 37,62667 38,48028 6,97 1
Sincik (Adıyaman) 19:15:11 27-12-2024 38,10556 38,47111 7 1,1
Menteşe (Muğla) 19:10:21 27-12-2024 37,15611 28,82056 6,94 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 19:10:21 27-12-2024 37,154 28,8022 10,7 1,4
Menteşe (Muğla) 18:35:29 27-12-2024 37,04 28,19306 6,67 1,7
KIRAN-(MUGLA) 18:35:28 27-12-2024 37,0377 28,17 5,5 1,9
Dinar (Afyonkarahisar) 18:32:19 27-12-2024 38,16389 30,18694 6,41 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 18:31:16 27-12-2024 38,25167 38,16722 7,02 1,2
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 18:31:15 27-12-2024 38,2348 38,1103 5 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 18:28:12 27-12-2024 38,09667 38,40944 5,97 1,1
Doğanşehir (Malatya) 18:04:00 27-12-2024 37,93667 38,03389 7 1
Menteşe (Muğla) 17:50:33 27-12-2024 37,13944 28,80917 7,01 2,2
KARACAOREN-(MUGLA) 17:50:33 27-12-2024 37,1743 28,8297 8,8 2
Göksun (Kahramanmaraş) 17:43:35 27-12-2024 38,13278 36,45861 7 1,5
BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:43:35 27-12-2024 38,1372 36,517 25 1,5
Beyağaç (Denizli) 17:41:22 27-12-2024 37,15444 28,85861 6,97 1,5
BEYAGAC (DENIZLI) 17:41:22 27-12-2024 37,1782 28,8387 5,4 1,6
Pütürge (Malatya) 17:29:57 27-12-2024 38,27389 38,76806 8,67 1,9
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 17:29:57 27-12-2024 38,339 38,8147 5 1,8
Doğanşehir (Malatya) 17:22:00 27-12-2024 37,94222 38,03583 7 2
GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:21:59 27-12-2024 38,0025 38,0715 4,6 2,1
Van Gölü - [03.18 km] Erciş (Van) 17:07:15 27-12-2024 38,97278 43,51444 18,08 1,6
Merkez (Sivas) 17:01:48 27-12-2024 39,6425 37,36389 6,99 1,2
Karlıova (Bingöl) 16:06:07 27-12-2024 39,32611 41,10083 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 15:43:05 27-12-2024 38,11556 38,48722 7 1,5
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 15:43:05 27-12-2024 38,1197 38,5763 4,8 1,5
Merkez (Çankırı) 15:42:59 27-12-2024 40,57028 33,60417 7,14 1,5
ILISILIK-ILGAZ (CANKIRI) 15:42:56 27-12-2024 40,8542 33,7138 3,4 1,5
TURGUT-ULA (MUGLA) 15:32:53 27-12-2024 37,1578 28,7602 8,7 2
Menteşe (Muğla) 15:32:52 27-12-2024 37,10833 28,78333 7 1,9
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 15:10:02 27-12-2024 36,1145 33,551 0 1,6
Çameli (Denizli) 14:24:00 27-12-2024 37,1 29,35667 7 1,3
Kestel (Bursa) 14:22:22 27-12-2024 40,25222 29,32056 7,04 1,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 14:09:52 27-12-2024 37,605 37,29194 7,4 1,8
BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 14:09:52 27-12-2024 37,6028 37,2995 5,4 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 14:09:37 27-12-2024 38,26861 38,0925 7 1,3
Akçadağ (Malatya) 13:56:10 27-12-2024 38,27306 38,08611 7 1,2
Yalvaç (Isparta) 13:07:25 27-12-2024 38,3275 31,15361 11,82 0,9
Sivrice (Elazığ) 12:58:33 27-12-2024 38,45194 39,16917 7 1,8
KAVAKTEPE-(ELAZIG) 12:58:33 27-12-2024 38,5153 39,2068 5,5 1,8
Acıpayam (Denizli) 12:57:04 27-12-2024 37,10583 29,03139 7 1,2
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:57:02 27-12-2024 37,081 29,0143 1,9 1,4
Suşehri (Sivas) 12:31:40 27-12-2024 40,13917 38,15222 6,48 1,1
Emet (Kütahya) 12:26:42 27-12-2024 39,36944 29,30583 5,52 1,7
Simav (Kütahya) 12:26:28 27-12-2024 39,05833 28,9775 6,95 0,9
Doğanşehir (Malatya) 12:24:23 27-12-2024 38,15972 37,9775 7 0,7
Menteşe (Muğla) 12:13:57 27-12-2024 37,15139 28,8075 7,01 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 12:13:57 27-12-2024 37,158 28,8027 6,3 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:10:25 27-12-2024 38,2725 38,13583 7 1
Akçadağ (Malatya) 12:08:51 27-12-2024 38,2875 37,97917 7 1,4
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