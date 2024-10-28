Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Ekim 2024

|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|01:54:33 28-10-2024
|38,44083
|30,62139
|10,89
|1,6
|Kozan (Adana)
|01:48:05 28-10-2024
|37,64194
|35,87056
|9,88
|1,4
|Kale (Malatya)
|01:10:43 28-10-2024
|38,33833
|38,79722
|7,07
|1,7
|Kozan (Adana)
|01:01:02 28-10-2024
|37,64361
|35,90944
|6,63
|1,8
|Kozan (Adana)
|00:52:17 28-10-2024
|37,64528
|35,90139
|7
|1,7
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:34:00 28-10-2024
|39,36722
|26,29417
|7,08
|1,5
|Kozan (Adana)
|00:26:27 28-10-2024
|37,63611
|35,88583
|6,89
|1,4
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:26:02 28-10-2024
|39,36528
|26,25222
|11,38
|2,4
|Kozan (Adana)
|00:21:33 28-10-2024
|37,64056
|35,89028
|6,88
|1,5
|Ege Denizi - [68.44 km] Datça (Muğla)
|00:18:27 28-10-2024
|36,08333
|27,34389
|7,08
|2,8
|Ege Denizi - [79.84 km] Datça (Muğla)
|00:17:02 28-10-2024
|35,9775
|27,37194
|6,64
|2,1
|Shirak (Ermenistan) - [33.63 km] Akyaka (Kars)
|00:07:54 28-10-2024
|41,11583
|43,96083
|6,43
|2
|Merkez (Sivas)
|00:07:34 28-10-2024
|39,67194
|37,36694
|12,84
|1,7
|Kozan (Adana)
|23:56:02 27-10-2024
|37,63833
|35,90389
|6,77
|1,4
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.81 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:51:27 27-10-2024
|39,375
|26,27972
|6,9
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|23:38:31 27-10-2024
|37,71889
|29,16
|6,88
|2,1
|Pamukkale (Denizli)
|23:36:35 27-10-2024
|37,72917
|29,17722
|7,06
|1,3
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.50 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:36:05 27-10-2024
|39,37139
|26,26972
|7,06
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|23:34:04 27-10-2024
|38,47111
|38,02583
|7,08
|2,3
|Kale (Malatya)
|23:30:50 27-10-2024
|38,32639
|38,87556
|6,99
|1
|Ege Denizi - [13.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:21:37 27-10-2024
|39,38028
|26,27056
|6,97
|1,5
|Ege Denizi - [12.49 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:15:36 27-10-2024
|39,38528
|26,28833
|7,05
|1,2
|Emet (Kütahya)
|23:09:46 27-10-2024
|39,30639
|29,09639
|6,95
|0,8
|Ege Denizi - [10.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:54:20 27-10-2024
|39,40917
|26,285
|6,75
|1,8
|Bergama (İzmir)
|22:52:02 27-10-2024
|39,145
|27,21444
|7,01
|1,1
|Kozan (Adana)
|22:45:23 27-10-2024
|37,66583
|35,9275
|7
|2,5
|Ege Denizi - [12.03 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:41:01 27-10-2024
|39,39111
|26,28333
|7,03
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:29:59 27-10-2024
|37,31667
|37,02111
|6,99
|1,4
|Ege Denizi - [09.03 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:05:32 27-10-2024
|39,41444
|26,30278
|7,05
|1,1
|Ege Denizi - [11.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:01:33 27-10-2024
|39,3925
|26,30278
|7,02
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:59:43 27-10-2024
|39,13278
|28,91028
|7,95
|1,2
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:54:13 27-10-2024
|39,36556
|26,28194
|7,23
|1,5
|Ege Denizi - [10.40 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:52:07 27-10-2024
|39,40583
|26,28694
|7,05
|1,5
|Kozan (Adana)
|21:45:15 27-10-2024
|37,67667
|35,95333
|7,15
|2,8
|Kozan (Adana)
|21:44:14 27-10-2024
|37,66778
|35,95444
|7,02
|2,7
|Kozan (Adana)
|21:37:47 27-10-2024
|37,63444
|35,90222
|11,11
|3,2
|Kozan (Adana)
|21:22:47 27-10-2024
|37,63167
|35,88222
|7
|3,3
|Kozan (Adana)
|20:58:47 27-10-2024
|37,685
|35,95222
|6,98
|1,7
|Kozan (Adana)
|20:56:51 27-10-2024
|37,59556
|35,85917
|7,28
|1,3
|Kozan (Adana)
|20:51:08 27-10-2024
|37,70972
|35,95444
|7,06
|1,3
|Merkez (Bolu)
|20:50:50 27-10-2024
|40,80972
|31,75806
|10,08
|1,6
|Kozan (Adana)
|20:43:02 27-10-2024
|37,63556
|35,9025
|6,95
|2,5
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.70 km] Karaburun (İzmir)
|20:42:11 27-10-2024
|38,67222
|26,60694
|6,96
|1,3
|Ege Denizi - [11.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:39:11 27-10-2024
|39,40222
|26,25528
|6,98
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:35:03 27-10-2024
|38,02611
|36,46278
|6,99
|1,8
|Kozan (Adana)
|20:32:13 27-10-2024
|37,6425
|35,90833
|6,87
|1,7
|Ege Denizi - [07.34 km] Bodrum (Muğla)
|20:26:51 27-10-2024
|36,91722
|27,34361
|7,72
|1,7
|Kozan (Adana)
|20:26:38 27-10-2024
|37,62
|35,90889
|6,73
|1,5
|Kozan (Adana)
|20:24:46 27-10-2024
|37,64028
|35,89861
|6,91
|2
|Kozan (Adana)
|20:20:43 27-10-2024
|37,635
|35,9025
|6,86
|2,2
|Kozan (Adana)
|20:12:37 27-10-2024
|37,71056
|35,95972
|6,99
|1,9
|Kozan (Adana)
|20:07:09 27-10-2024
|37,64972
|35,93583
|9,7
|5
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.55 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:00:26 27-10-2024
|39,37
|26,27278
|7,19
|2
|Sinjar, Ninova (Irak) - [76.45 km] Nusaybin (Mardin)
|19:07:30 27-10-2024
|36,42222
|41,76833
|7
|2
|Bahçe (Osmaniye)
|19:06:40 27-10-2024
|37,14556
|36,61778
|7
|1,4
|Bahşili (Kırıkkale)
|18:49:16 27-10-2024
|39,70361
|33,325
|6,99
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|18:23:56 27-10-2024
|38,15
|38,50028
|7
|1,2
|Maden (Elazığ)
|18:18:37 27-10-2024
|38,47833
|39,65333
|11,07
|1,3
|Ege Denizi - [11.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:16:40 27-10-2024
|39,39389
|26,28361
|7,23
|1,4
|Ege Denizi - [12.87 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:13:34 27-10-2024
|39,38639
|26,27278
|6,83
|1,4
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|18:13:15 27-10-2024
|38,05611
|37,20056
|7
|1,9
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:09:26 27-10-2024
|39,36889
|26,23944
|7
|2
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.81 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:03:46 27-10-2024
|39,37722
|26,25222
|6,97
|1,5
|Ege Denizi - [11.44 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:02:03 27-10-2024
|39,40028
|26,26444
|6,98
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|18:00:59 27-10-2024
|38,13139
|38,51444
|7
|1,1
|Ege Denizi - [10.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:56:01 27-10-2024
|39,40389
|26,29778
|9,02
|4,3
|Kale (Malatya)
|17:26:09 27-10-2024
|38,36028
|38,75694
|9,82
|1,5
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [33.62 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|17:07:10 27-10-2024
|36,40444
|38,80833
|5,11
|1,7
|Maden (Elazığ)
|16:54:38 27-10-2024
|38,455
|39,60472
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|16:31:22 27-10-2024
|38,33639
|38,7875
|10,89
|2
|Şenkaya (Erzurum)
|16:27:24 27-10-2024
|40,71694
|42,51278
|4,05
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|16:17:48 27-10-2024
|39,37389
|28,0275
|7,12
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|15:52:22 27-10-2024
|37,55361
|37,26222
|7,76
|1,6
|Bahşili (Kırıkkale)
|15:06:42 27-10-2024
|39,69444
|33,32111
|8,44
|1
|Akdeniz - [166.27 km] Datça (Muğla)
|15:05:31 27-10-2024
|35,20444
|27,25056
|8,88
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:32:49 27-10-2024
|38,33389
|37,29306
|7,17
|1,6
|Urla (İzmir)
|14:29:04 27-10-2024
|38,30167
|26,54556
|11,39
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|14:20:18 27-10-2024
|38,02417
|37,65861
|11,55
|1,5
|Kale (Malatya)
|14:00:00 27-10-2024
|38,35278
|38,75556
|10,35
|2
|Çubuk (Ankara)
|13:49:55 27-10-2024
|40,14917
|32,96722
|6,96
|1,6
|Mut (Mersin)
|13:45:37 27-10-2024
|36,5225
|33,31056
|8,35
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:39:47 27-10-2024
|39,38972
|28,00806
|11,51
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:46:28 27-10-2024
|38,08972
|38,34333
|10,63
|1,7
|İspir (Erzurum)
|12:41:09 27-10-2024
|40,58944
|40,89028
|8,2
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:39:59 27-10-2024
|39,37194
|28,02472
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|12:31:45 27-10-2024
|38,27722
|38,7925
|7,61
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:23:21 27-10-2024
|39,36139
|28,03639
|9,75
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:18:36 27-10-2024
|39,3625
|27,99861
|7,01
|2,4
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [107.43 km] Yayladağı (Hatay)
|12:17:45 27-10-2024
|35,17139
|36,98833
|5,94
|3,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:13:15 27-10-2024
|37,27278
|37,06972
|7
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:08:50 27-10-2024
|39,36861
|28,00194
|12,06
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:02:58 27-10-2024
|39,34528
|28,015
|8,04
|1,5
|Adaklı (Bingöl)
|11:59:44 27-10-2024
|39,28861
|40,41722
|20,26
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|11:56:06 27-10-2024
|39,37222
|28,01583
|12,58
|3,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|11:43:14 27-10-2024
|39,38667
|28,00944
|6,99
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|11:42:14 27-10-2024
|39,37472
|28,02333
|6,99
|2,3
|Gülnar (Mersin)
|11:17:32 27-10-2024
|36,50972
|33,26694
|5,26
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|11:10:15 27-10-2024
|38,45944
|38,03917
|7,02
|1,7
|Gaziemir (İzmir)
|10:56:13 27-10-2024
|38,335
|27,1875
|7,21
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|10:18:06 27-10-2024
|39,37306
|28,02833
|5,86
|1,4
|Eskipazar (Karabük)
|10:13:40 27-10-2024
|40,89694
|32,59806
|7
|1,7
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [38.54 km] Akyaka (Kars)
|10:11:33 27-10-2024
|41,16889
|43,985
|6,95
|2,3
|Eğirdir Gölü - [05.34 km] Senirkent (Isparta)
|10:05:18 27-10-2024
|38,20389
|30,8
|7,01
|1,3
|Eskipazar (Karabük)
|09:54:28 27-10-2024
|40,88833
|32,5925
|6,97
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|09:41:19 27-10-2024
|39,37583
|28,01139
|5,34
|1,7
|Yeşilova (Burdur)
|09:37:16 27-10-2024
|37,59417
|29,63722
|16,48
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|09:28:33 27-10-2024
|38,30417
|37,99083
|4,26
|1,5
|Kale (Malatya)
|09:23:19 27-10-2024
|38,35694
|38,86444
|10,17
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|08:13:35 27-10-2024
|39,36361
|28,01111
|8,04
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:43:02 27-10-2024
|39,35611
|28,01139
|7,36
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|07:36:35 27-10-2024
|39,38056
|28,00722
|11,38
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|07:35:03 27-10-2024
|39,37444
|28,00944
|7,08
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|07:31:36 27-10-2024
|39,37778
|28,00861
|6,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:21:12 27-10-2024
|39,35833
|28,02556
|4,51
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|07:15:38 27-10-2024
|38,07139
|38,37056
|6,97
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|07:12:23 27-10-2024
|39,37667
|28,01833
|4,95
|2,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|06:48:41 27-10-2024
|39,38722
|28,00167
|7,01
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|06:19:14 27-10-2024
|38,19361
|38,67722
|7
|1
|El Bab, Halep (Suriye) - [52.03 km] Elbeyli (Kilis)
|06:08:12 27-10-2024
|36,24917
|37,715
|7,06
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|05:56:35 27-10-2024
|39,37556
|28,00778
|6,99
|1,4
|Nazımiye (Tunceli)
|05:29:19 27-10-2024
|39,17139
|39,93417
|7
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|05:08:17 27-10-2024
|39,36139
|28,00611
|12,63
|2,8
|Pütürge (Malatya)
|05:00:03 27-10-2024
|38,27806
|38,79139
|10,23
|2,7
|Menteşe (Muğla)
|04:35:47 27-10-2024
|37,25528
|28,52306
|9,64
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|04:34:25 27-10-2024
|37,25833
|28,5175
|13
|1,6
|Sarıkamış (Kars)
|04:31:05 27-10-2024
|40,25472
|42,15444
|7,07
|1,8
|Horasan (Erzurum)
|04:22:50 27-10-2024
|40,24556
|42,14806
|7
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|04:21:03 27-10-2024
|39,38417
|28,00917
|7
|1,2
|Ege Denizi - [07.00 km] Bodrum (Muğla)
|04:20:30 27-10-2024
|36,92056
|27,3425
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|04:10:00 27-10-2024
|39,44028
|27,98278
|7
|0,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|04:07:06 27-10-2024
|39,39667
|28,00722
|7
|1,1
|Döşemealtı (Antalya)
|04:05:33 27-10-2024
|37,18667
|30,66889
|7,58
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|04:02:31 27-10-2024
|39,40667
|27,99028
|7
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|03:59:58 27-10-2024
|39,37611
|28,01278
|7,03
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|03:58:40 27-10-2024
|39,37361
|27,99639
|7
|2
|Ege Denizi - [09.45 km] Bodrum (Muğla)
|03:48:15 27-10-2024
|36,92528
|27,3825
|9,89
|2,2
|Gülnar (Mersin)
|03:36:13 27-10-2024
|36,42972
|33,19667
|16,26
|2,1
|Marmaris (Muğla)
|03:29:10 27-10-2024
|36,98528
|28,30583
|7
|1,2
|Delice (Kırıkkale)
|03:20:23 27-10-2024
|39,76833
|34,04389
|7
|1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:57:52 27-10-2024
|37,83972
|36,47806
|7,03
|2
|Ege Denizi - [16.36 km] Datça (Muğla)
|02:50:31 27-10-2024
|36,60056
|27,30611
|69,61
|1,2
|Akdeniz - [32.49 km] Kaş (Antalya)
|02:47:47 27-10-2024
|35,90306
|29,58556
|23,65
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:32:21 27-10-2024
|38,26722
|38,28194
|7
|1,3