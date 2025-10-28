Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Ekim 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

28 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:26 28-10-2025 39,18694 28,12694 4,79 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:39 28-10-2025 39,15306 28,15167 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:58:58 28-10-2025 39,30278 28,15167 6,58 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:57:32 28-10-2025 39,18778 28,2125 7,26 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:01 28-10-2025 39,16417 28,33444 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:51:15 28-10-2025 39,10722 28,29417 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:38 28-10-2025 39,16667 28,18917 7,01 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:42:40 28-10-2025 39,13472 28,28083 7,04 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:40:08 28-10-2025 39,14167 28,16417 7,09 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:54 28-10-2025 39,1608 28,2262 10 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:54 28-10-2025 39,14222 28,23083 7 3,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:38 28-10-2025 39,1602 28,1365 28,9 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:07 28-10-2025 39,1575 28,1393 17,1 1,7
ULUPINAR-AKHISAR (MANISA) 00:33:50 28-10-2025 38,9205 27,9818 3,6 1,5
ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) 00:33:33 28-10-2025 39,0887 27,9307 11,6 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:37 28-10-2025 39,1588 28,2488 12,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:37 28-10-2025 39,16806 28,26028 7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:56 28-10-2025 39,15528 28,21 7,37 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:55 28-10-2025 39,1723 28,2208 5,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:17 28-10-2025 39,14722 28,26194 7,41 2,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:16 28-10-2025 39,1773 28,2448 8,6 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:15 28-10-2025 39,15444 28,17111 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:29:51 28-10-2025 39,20222 28,16917 7,06 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:29:50 28-10-2025 39,202 28,2118 7,9 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:18 28-10-2025 39,156 28,1455 7,7 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:25:55 28-10-2025 39,1783 28,2395 13,9 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:24:51 28-10-2025 39,1865 28,1518 5,3 3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:59 28-10-2025 39,1825 28,2678 10,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:31 28-10-2025 39,19111 28,16583 6,05 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:13:30 28-10-2025 39,1913 28,1527 7,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:12 28-10-2025 39,16972 28,25667 7 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:11 28-10-2025 39,1817 28,245 12,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:50 28-10-2025 39,16056 28,26944 4,41 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:07 28-10-2025 39,2168 28,1588 7,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:07 28-10-2025 39,20556 28,17306 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:05 28-10-2025 39,19528 28,25167 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:24 28-10-2025 39,16583 28,1575 4,55 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:23 28-10-2025 39,1732 28,1267 7,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:48 28-10-2025 39,14667 28,25444 10,72 3,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:47 28-10-2025 39,1822 28,2418 12,8 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:18 27-10-2025 39,22 28,12028 7 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:06 27-10-2025 39,2215 28,094 8,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:06 27-10-2025 39,20778 28,13389 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:12 27-10-2025 39,19361 28,20722 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:36 27-10-2025 39,17306 28,15361 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:55:30 27-10-2025 39,176 28,227 7,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:55:30 27-10-2025 39,18694 28,26028 5,36 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:52 27-10-2025 39,17917 28,22389 6,06 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:40 27-10-2025 39,17722 28,22667 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:00 27-10-2025 39,14639 28,16389 6,95 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:18 27-10-2025 39,18611 28,22528 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:57 27-10-2025 39,14861 28,20833 6,71 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:02 27-10-2025 39,18222 28,23389 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:52 27-10-2025 39,174 28,2438 11,1 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:52 27-10-2025 39,17278 28,25611 5,93 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:14 27-10-2025 39,17694 28,17444 5,51 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:07 27-10-2025 39,18222 28,26028 7 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:47:06 27-10-2025 39,1717 28,2337 12,4 3,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:11 27-10-2025 39,1742 28,1942 12,6 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:42:38 27-10-2025 39,2005 28,1225 9,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:06 27-10-2025 39,18222 28,11694 7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:36:08 27-10-2025 39,20861 28,20083 15,03 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:22 27-10-2025 39,17278 28,12528 23,88 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:59 27-10-2025 39,20694 28,12444 7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:15 27-10-2025 39,20806 28,14944 5,1 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:12 27-10-2025 39,1777 28,23 14,2 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:29:12 27-10-2025 39,18028 28,25722 6,02 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:36 27-10-2025 39,16556 28,28806 7,02 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:11 27-10-2025 39,16556 28,25472 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:26:33 27-10-2025 39,19389 28,20972 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:56 27-10-2025 39,20417 28,12639 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:37 27-10-2025 39,18361 28,22444 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:43 27-10-2025 39,17278 28,15806 7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:03 27-10-2025 39,20944 28,18278 6,88 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:03 27-10-2025 39,1248 28,2897 26,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:03 27-10-2025 39,16861 28,23833 7 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:21:29 27-10-2025 39,20111 28,18417 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:19:46 27-10-2025 39,14694 28,24 6,28 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:19 27-10-2025 39,1755 28,2188 7,7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:19 27-10-2025 39,19417 28,215 6,77 3,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:16:34 27-10-2025 39,1993 28,1125 8 4
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:34 27-10-2025 39,18889 28,13194 7 3,9
DERECIFTLIK-GORDES (MANISA) 23:15:43 27-10-2025 38,8248 28,2397 5 3
DUVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:08 27-10-2025 39,2415 28,4428 7,7 2,6
CICEKLI-GORDES (MANISA) 23:15:01 27-10-2025 39,0757 28,1895 16,5 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:06 27-10-2025 39,1692 28,2158 7,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:10:40 27-10-2025 39,15417 28,2375 7 3,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:10:39 27-10-2025 39,1535 28,2123 10,3 3,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:06 27-10-2025 39,199 28,1385 7,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:07:09 27-10-2025 39,11 28,18806 15,47 3,2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 23:07:07 27-10-2025 39,0875 28,2682 8,2 3,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 23:05:18 27-10-2025 39,1657 27,983 4,4 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:04:10 27-10-2025 39,1902 28,203 15,5 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:10 27-10-2025 39,19 28,20528 7 4,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:08 27-10-2025 39,1823 28,2345 9,6 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:08 27-10-2025 39,16639 28,23667 7 3,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 23:02:07 27-10-2025 39,1438 28,0705 10,3 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:07 27-10-2025 39,17194 28,13028 7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:57 27-10-2025 39,16861 28,25611 6,52 3,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:56 27-10-2025 39,176 28,2372 7,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:42 27-10-2025 39,18444 28,08972 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:11 27-10-2025 39,16722 28,28694 7 3
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 22:55:17 27-10-2025 38,9968 28,1242 7,1 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:55:17 27-10-2025 39,20056 28,19194 7 3,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:59 27-10-2025 39,1488 28,2507 13,4 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:58 27-10-2025 39,16417 28,27667 9,39 3,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:09 27-10-2025 39,1968 28,1278 7,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:08 27-10-2025 39,19556 28,14056 6,51 4
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:34 27-10-2025 39,19972 28,13333 7 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:29 27-10-2025 39,18389 28,23083 5,99 6,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.27 22:48:29) 22:48:28 27-10-2025 39,1855 28,1963 10,3 6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:19 27-10-2025 39,1095 28,1863 13,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:38:18 27-10-2025 39,17306 28,22389 5,36 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:18:26 27-10-2025 39,19278 28,14111 7,15 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:13:57 27-10-2025 39,1575 28,23278 4,54 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:13:57 27-10-2025 39,1357 28,209 12,2 1,9
Simav (Kütahya) 22:06:08 27-10-2025 39,25611 28,97194 10,06 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:06:06 27-10-2025 39,2322 28,9542 23,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:04:10 27-10-2025 39,19944 28,16667 5,05 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:04:10 27-10-2025 39,187 28,1598 14,4 1,8
Simav (Kütahya) 22:02:28 27-10-2025 39,25889 29,00583 12,24 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:02:28 27-10-2025 39,2122 29,0133 16 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:46 27-10-2025 39,16861 28,20611 5,41 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:45 27-10-2025 39,1055 28,193 5 1,3
Merkez (Erzincan) 21:55:58 27-10-2025 39,84361 39,14583 7,27 1,7
BALTASI-(ERZINCAN) 21:55:58 27-10-2025 39,8455 39,1735 6,6 1,9
Akçadağ (Malatya) 21:52:42 27-10-2025 38,47528 38,05083 7,04 1
Simav (Kütahya) 21:44:52 27-10-2025 39,25611 28,96083 7 2,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 21:44:51 27-10-2025 39,2405 29,0285 11,2 2
Simav (Kütahya) 21:38:04 27-10-2025 39,25222 28,97472 8,04 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:38:03 27-10-2025 39,2548 28,9852 11,1 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:33 27-10-2025 39,1288 28,2732 10,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:32 27-10-2025 39,21 28,25944 6,11 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:25 27-10-2025 39,235 28,15556 9,54 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:15 27-10-2025 39,19 28,16139 4,79 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:22 27-10-2025 39,15639 28,21722 7 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:22 27-10-2025 39,1608 28,208 7,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:19 27-10-2025 39,18472 28,15028 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:52:25 27-10-2025 39,20833 28,10417 7,31 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:50 27-10-2025 39,18 28,22361 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:31 27-10-2025 39,20556 28,12 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:31 27-10-2025 39,1978 28,1223 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:57 27-10-2025 39,17722 28,15222 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:54:13 27-10-2025 39,19361 28,26833 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:54:13 27-10-2025 39,2073 28,2587 7,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:51:20 27-10-2025 39,3525 27,98167 7 1
Battalgazi (Malatya) 19:46:12 27-10-2025 38,16861 38,45889 14,22 1,6
GULUMUSAGI-(MALATYA) 19:46:11 27-10-2025 38,1937 38,489 19,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:58:51 27-10-2025 39,20444 28,1025 7 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:58:50 27-10-2025 39,187 28,0403 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:17 27-10-2025 39,175 28,1175 7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:16 27-10-2025 39,1725 28,1247 12,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:44 27-10-2025 39,17583 28,17972 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:43 27-10-2025 39,1608 28,207 13,5 2
Simav (Kütahya) 18:50:05 27-10-2025 39,24194 29,01306 7 2,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:50:04 27-10-2025 39,247 29,0365 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:39:06 27-10-2025 39,19028 28,11778 7 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:39:05 27-10-2025 39,2163 28,0617 9,4 1,3
Hisarcık (Kütahya) 18:25:18 27-10-2025 39,1825 29,09389 17,36 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 18:25:17 27-10-2025 39,2153 28,9983 16,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:34 27-10-2025 39,21694 28,14 7 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:33 27-10-2025 39,2318 28,197 13,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:05 27-10-2025 39,17611 28,1075 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:04 27-10-2025 39,1965 28,0682 11,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:13:59 27-10-2025 39,20611 28,16972 5,96 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:13:59 27-10-2025 39,1873 28,1593 11,5 3,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:12:41 27-10-2025 39,2388 29,0085 5,4 3,3
Simav (Kütahya) 18:12:40 27-10-2025 39,235 28,9925 11,04 3,3
Akçadağ (Malatya) 18:06:12 27-10-2025 38,48861 38,04083 7,02 2,3
YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 18:06:12 27-10-2025 38,4688 38,0407 4,3 2,3
Beypazarı (Ankara) 17:27:05 27-10-2025 40,16972 31,81472 6,97 2,2
SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) 17:27:04 27-10-2025 40,1985 31,8052 11,3 2,4
Marmara Denizi 16:46:05 27-10-2025 40,68917 29,26806 7,59 2,3
CIFTLIKKOY (YALOVA) 16:46:04 27-10-2025 40,6893 29,3087 10,5 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:42:34 27-10-2025 39,1832 28,1238 12,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:42:33 27-10-2025 39,18417 28,12333 6,05 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:23:57 27-10-2025 39,24194 28,14556 9,86 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:23:57 27-10-2025 39,2347 28,1155 12,2 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 15:41:37 27-10-2025 38,10361 36,50944 7 2,7
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:41:37 27-10-2025 38,1022 36,521 5,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:23:52 27-10-2025 39,23167 28,12667 5,15 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:51 27-10-2025 39,243 28,1445 13,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:35 27-10-2025 39,23139 28,11083 5,09 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:35 27-10-2025 39,2208 28,111 12,8 1,2
Akhisar (Manisa) 15:14:09 27-10-2025 39,19444 27,99472 7 1,9
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 15:14:09 27-10-2025 39,1987 27,9678 10 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:13 27-10-2025 39,17333 28,21083 7 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:12 27-10-2025 39,1652 28,2213 11,2 2,6
Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [40.49 km] Kofçaz (Kırklareli) 14:27:24 27-10-2025 42,43611 27,37306 12,24 2
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 14:02:01 27-10-2025 39,0245 27,5212 3,1 1,8
Emet (Kütahya) 13:46:08 27-10-2025 39,37667 29,30361 7 1,1
Emet (Kütahya) 13:45:24 27-10-2025 39,41778 29,14389 7,66 1,1
Ege Denizi - [12.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:24:55 27-10-2025 39,52889 25,93917 7,49 1,9
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 13:24:54 27-10-2025 39,477 25,8742 11,9 2
Sincik (Adıyaman) 13:08:41 27-10-2025 38,13917 38,46 6,97 1,1
Erdemli (Mersin) 13:08:15 27-10-2025 36,57167 34,1575 6,79 1,3
LIMONLU-ERDEMLI (MERSIN) 13:08:14 27-10-2025 36,5488 34,2465 7,8 1,5
Ferizli (Sakarya) 13:03:43 27-10-2025 40,96667 30,54389 6,77 1,4
SAHIN-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:58:07 27-10-2025 39,4455 29,7782 0 1,4
Merkez (Isparta) 12:31:57 27-10-2025 37,78889 30,55833 6,9 1
SINDIRGI (BALIKESIR) 12:30:13 27-10-2025 39,2443 28,171 5,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:30:12 27-10-2025 39,23806 28,16972 5,09 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:19 27-10-2025 39,16944 28,12056 4,68 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:19 27-10-2025 39,196 28,117 11,9 2,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 12:07:39 27-10-2025 39,1818 26,421 11,6 1,7
Yazıhan (Malatya) 12:03:13 27-10-2025 38,52472 38,02167 7,01 2,3
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 12:03:13 27-10-2025 38,5403 37,9938 10 2,6
Simav (Kütahya) 11:08:07 27-10-2025 39,21306 28,975 9,98 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:08:06 27-10-2025 39,2403 29,0085 12 2
Köyceğiz (Muğla) 11:07:34 27-10-2025 37,09111 28,58361 7,02 1,8
ARICILAR-ULA (MUGLA) 11:07:34 27-10-2025 37,1237 28,6192 10,5 2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:01:03 27-10-2025 39,2498 29,0182 15,2 1,8
Simav (Kütahya) 10:45:18 27-10-2025 39,24167 28,94111 7,44 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:45:17 27-10-2025 39,2697 28,9937 13,1 1,4
Ege Denizi - [12.12 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:38:23 27-10-2025 39,50028 25,9275 13,74 3,4
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:38:23 27-10-2025 39,487 25,8675 7 3,2
Elmalı (Antalya) 10:31:01 27-10-2025 36,82639 30,07833 7,35 1,7
Ege Denizi - [13.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:17:07 27-10-2025 39,47 25,91 13,19 3,7
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:17:06 27-10-2025 39,4937 25,8905 7,5 3,7
Ege Denizi - [12.83 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:14:51 27-10-2025 39,49528 25,91806 14,34 2,8
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:14:51 27-10-2025 39,4885 25,8915 7,5 2,9
Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:12:26 27-10-2025 39,48833 25,91083 13,61 4
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:12:25 27-10-2025 39,4837 25,8837 9,7 4
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:32 27-10-2025 39,24139 28,07417 7 1,4
Şereflikoçhisar (Ankara) 09:55:47 27-10-2025 38,87583 33,54333 7 1,4
KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 09:55:47 27-10-2025 38,8665 33,5175 12,2 1,6
Marmara Denizi - [17.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 09:43:16 27-10-2025 40,81056 27,99389 8,52 1,9
MARMARA DENIZI 09:43:15 27-10-2025 40,784 27,9885 15,5 1,8
Silifke (Mersin) 09:36:41 27-10-2025 36,38361 34,02278 12,78 3,8
ARKUM-SILIFKE (MERSIN) 09:36:41 27-10-2025 36,3172 34,0467 6,9 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:56 27-10-2025 39,13417 28,21611 7,01 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:55 27-10-2025 39,1812 28,1832 11,3 1,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 09:28:31 27-10-2025 39,2335 27,9793 13,9 2,4
Bala (Ankara) 08:55:07 27-10-2025 39,34556 32,98 7,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:57 27-10-2025 39,15167 28,19389 7 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 08:41:28 27-10-2025 37,42083 37,20278 6,37 1
Simav (Kütahya) 08:39:00 27-10-2025 39,25889 29,00917 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:39:00 27-10-2025 39,2437 28,9805 15,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:11 27-10-2025 39,17639 28,17111 7,03 1,1
Simav (Kütahya) 08:30:59 27-10-2025 39,24306 29,0175 7,2 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:30:59 27-10-2025 39,2438 29,0077 13,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:08:23 27-10-2025 39,18556 28,11389 8,15 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:08:23 27-10-2025 39,1812 28,1008 14 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:33 27-10-2025 39,18056 28,10722 5,53 1,2
ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) 08:04:32 27-10-2025 39,1282 27,8867 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:59:16 27-10-2025 39,18944 28,11222 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:59:16 27-10-2025 39,1803 28,1043 11,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:47 27-10-2025 39,21778 28,00028 7 2,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 07:25:47 27-10-2025 39,2008 27,9705 10,6 2,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:16:49 27-10-2025 39,2293 29,0243 17 1,3
Ula (Muğla) 06:49:51 27-10-2025 37,10639 28,58833 7,04 0,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:45:15 27-10-2025 39,194 28,0305 12,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:45:14 27-10-2025 39,2275 28,07972 11,39 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:44:48 27-10-2025 37,46278 37,20306 9,84 1,4
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 06:44:48 27-10-2025 37,4575 37,167 8,9 1,4
Yahyalı (Kayseri) 06:23:18 27-10-2025 37,78583 35,42111 7 1,4
KUP-ALADAG (ADANA) 06:23:17 27-10-2025 37,6853 35,3838 14,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:09:44 27-10-2025 39,19222 28,12278 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:44 27-10-2025 39,1817 28,1253 5,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:22 27-10-2025 39,15806 28,14028 7,01 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:06:22 27-10-2025 39,1688 28,1217 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:03:00 27-10-2025 39,23056 28,21639 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:47:29 27-10-2025 39,23694 28,05972 7 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:47:29 27-10-2025 39,2397 28,0347 12,7 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 05:41:31 27-10-2025 39,2433 28,934 4,8 1,9
Simav (Kütahya) 05:41:30 27-10-2025 39,23833 28,94167 12,91 1,8
CICEKLI-GORDES (MANISA) 05:28:28 27-10-2025 39,0662 28,1785 5,2 1,1
Altıeylül (Balıkesir) 05:22:13 27-10-2025 39,61667 27,84083 7 1,5
KALAYCILAR-(BALIKESIR) 05:22:13 27-10-2025 39,6733 27,7985 4,6 1,7
Doğanşehir (Malatya) 05:21:31 27-10-2025 38,02667 37,64139 7 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:21:31 27-10-2025 38,0113 37,6073 10,1 1,4
AKDENIZ 05:08:07 27-10-2025 35,3628 32,5465 30 2
GURSU-CAMELI (DENIZLI) 04:53:14 27-10-2025 36,9452 29,3178 4,7 1,8
Çameli (Denizli) 04:53:13 27-10-2025 36,94056 29,32361 6,88 1,4
Kemah (Erzincan) 04:18:43 27-10-2025 39,72306 38,90611 5,94 2,1
HAKBILIR-KEMAH (ERZINCAN) 04:18:43 27-10-2025 39,7107 38,8952 5,8 2,4
KAYALAR-BALYA (BALIKESIR) 04:15:17 27-10-2025 39,823 27,645 28,3 1
Yalvaç (Isparta) 04:13:43 27-10-2025 38,23694 30,97306 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:21 27-10-2025 39,26111 28,08917 7 1
Pütürge (Malatya) 03:48:42 27-10-2025 38,25556 38,81 7 1,9
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 03:48:41 27-10-2025 38,2558 38,795 5 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:41:59 27-10-2025 37,82611 36,64917 6,95 1,6
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 03:41:59 27-10-2025 37,7605 36,6028 7,9 1,6
Pütürge (Malatya) 03:37:08 27-10-2025 38,29722 38,87972 7 1,2
Sumbas (Osmaniye) 03:07:49 27-10-2025 37,73194 36,10028 7,04 1,2
ALIBEYLI-SUMBAS (OSMANIYE) 03:07:49 27-10-2025 37,4238 36,0395 29,9 1
Sarıkamış (Kars) 03:01:52 27-10-2025 40,05306 42,65278 7 1
Şehzadeler (Manisa) 03:00:23 27-10-2025 38,75944 27,4825 7 1,5
TEPECIK-(MANISA) 03:00:23 27-10-2025 38,7383 27,5017 14,6 1,7
AKDENIZ 02:51:06 27-10-2025 35,1098 27,643 9 3,7
Akdeniz - [173.17 km] Marmaris (Muğla) 02:51:05 27-10-2025 35,12639 27,60361 6,79 3,3
AKDENIZ 02:43:43 27-10-2025 35,1125 27,6495 9,9 3,7
Akdeniz - [188.96 km] Datça (Muğla) 02:43:40 27-10-2025 34,99139 27,45111 19,14 3,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:42:55 27-10-2025 38,13889 37,26111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:50 27-10-2025 39,225 28,18583 6,73 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:23:30 27-10-2025 38,01417 36,34778 6,99 2,1
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:23:30 27-10-2025 38,0108 36,3622 5 2
Ula (Muğla) 02:12:27 27-10-2025 37,09278 28,61972 7,04 1,5
ARICILAR-ULA (MUGLA) 02:12:27 27-10-2025 37,11 28,605 9,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:09 27-10-2025 39,19833 28,09278 6,99 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:04:28 27-10-2025 39,1892 28,0185 7,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:27 27-10-2025 39,22611 28,0125 7,42 1,5
ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) 02:03:39 27-10-2025 39,5742 28,0433 3,7 1,7
Altıeylül (Balıkesir) 02:03:38 27-10-2025 39,55417 28,02056 6,99 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:26 28-10-2025 39,18694 28,12694 4,79 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:39 28-10-2025 39,15306 28,15167 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:58:58 28-10-2025 39,30278 28,15167 6,58 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:57:32 28-10-2025 39,18778 28,2125 7,26 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:01 28-10-2025 39,16417 28,33444 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:51:15 28-10-2025 39,10722 28,29417 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:38 28-10-2025 39,16667 28,18917 7,01 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:42:40 28-10-2025 39,13472 28,28083 7,04 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:40:08 28-10-2025 39,14167 28,16417 7,09 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:54 28-10-2025 39,1608 28,2262 10 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:54 28-10-2025 39,14222 28,23083 7 3,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:38 28-10-2025 39,1602 28,1365 28,9 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:07 28-10-2025 39,1575 28,1393 17,1 1,7
ULUPINAR-AKHISAR (MANISA) 00:33:50 28-10-2025 38,9205 27,9818 3,6 1,5
ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) 00:33:33 28-10-2025 39,0887 27,9307 11,6 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:37 28-10-2025 39,1588 28,2488 12,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:37 28-10-2025 39,16806 28,26028 7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:56 28-10-2025 39,15528 28,21 7,37 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:55 28-10-2025 39,1723 28,2208 5,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:17 28-10-2025 39,14722 28,26194 7,41 2,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:16 28-10-2025 39,1773 28,2448 8,6 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:15 28-10-2025 39,15444 28,17111 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:29:51 28-10-2025 39,20222 28,16917 7,06 2,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:29:50 28-10-2025 39,202 28,2118 7,9 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:27:18 28-10-2025 39,156 28,1455 7,7 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:25:55 28-10-2025 39,1783 28,2395 13,9 3,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:24:51 28-10-2025 39,1865 28,1518 5,3 3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:59 28-10-2025 39,1825 28,2678 10,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:31 28-10-2025 39,19111 28,16583 6,05 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:13:30 28-10-2025 39,1913 28,1527 7,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:12 28-10-2025 39,16972 28,25667 7 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:11 28-10-2025 39,1817 28,245 12,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:50 28-10-2025 39,16056 28,26944 4,41 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:07 28-10-2025 39,2168 28,1588 7,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:10:07 28-10-2025 39,20556 28,17306 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:05 28-10-2025 39,19528 28,25167 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:24 28-10-2025 39,16583 28,1575 4,55 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:23 28-10-2025 39,1732 28,1267 7,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 00:02:48 28-10-2025 39,14667 28,25444 10,72 3,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:47 28-10-2025 39,1822 28,2418 12,8 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:18 27-10-2025 39,22 28,12028 7 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:06 27-10-2025 39,2215 28,094 8,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:06 27-10-2025 39,20778 28,13389 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:58:12 27-10-2025 39,19361 28,20722 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:36 27-10-2025 39,17306 28,15361 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:55:30 27-10-2025 39,176 28,227 7,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:55:30 27-10-2025 39,18694 28,26028 5,36 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:52 27-10-2025 39,17917 28,22389 6,06 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:40 27-10-2025 39,17722 28,22667 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:00 27-10-2025 39,14639 28,16389 6,95 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:18 27-10-2025 39,18611 28,22528 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:57 27-10-2025 39,14861 28,20833 6,71 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:02 27-10-2025 39,18222 28,23389 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:52 27-10-2025 39,174 28,2438 11,1 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:52 27-10-2025 39,17278 28,25611 5,93 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:14 27-10-2025 39,17694 28,17444 5,51 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:47:07 27-10-2025 39,18222 28,26028 7 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:47:06 27-10-2025 39,1717 28,2337 12,4 3,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:11 27-10-2025 39,1742 28,1942 12,6 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:42:38 27-10-2025 39,2005 28,1225 9,2 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:06 27-10-2025 39,18222 28,11694 7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:36:08 27-10-2025 39,20861 28,20083 15,03 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:22 27-10-2025 39,17278 28,12528 23,88 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:59 27-10-2025 39,20694 28,12444 7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:15 27-10-2025 39,20806 28,14944 5,1 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:12 27-10-2025 39,1777 28,23 14,2 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:29:12 27-10-2025 39,18028 28,25722 6,02 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:36 27-10-2025 39,16556 28,28806 7,02 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:28:11 27-10-2025 39,16556 28,25472 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:26:33 27-10-2025 39,19389 28,20972 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:56 27-10-2025 39,20417 28,12639 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:37 27-10-2025 39,18361 28,22444 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:43 27-10-2025 39,17278 28,15806 7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:03 27-10-2025 39,20944 28,18278 6,88 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:03 27-10-2025 39,1248 28,2897 26,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:03 27-10-2025 39,16861 28,23833 7 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:21:29 27-10-2025 39,20111 28,18417 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:19:46 27-10-2025 39,14694 28,24 6,28 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:19 27-10-2025 39,1755 28,2188 7,7 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:19 27-10-2025 39,19417 28,215 6,77 3,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:16:34 27-10-2025 39,1993 28,1125 8 4
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:34 27-10-2025 39,18889 28,13194 7 3,9
DERECIFTLIK-GORDES (MANISA) 23:15:43 27-10-2025 38,8248 28,2397 5 3
DUVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:08 27-10-2025 39,2415 28,4428 7,7 2,6
CICEKLI-GORDES (MANISA) 23:15:01 27-10-2025 39,0757 28,1895 16,5 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:06 27-10-2025 39,1692 28,2158 7,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:10:40 27-10-2025 39,15417 28,2375 7 3,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:10:39 27-10-2025 39,1535 28,2123 10,3 3,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:06 27-10-2025 39,199 28,1385 7,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:07:09 27-10-2025 39,11 28,18806 15,47 3,2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 23:07:07 27-10-2025 39,0875 28,2682 8,2 3,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 23:05:18 27-10-2025 39,1657 27,983 4,4 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:04:10 27-10-2025 39,1902 28,203 15,5 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:10 27-10-2025 39,19 28,20528 7 4,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:03:08 27-10-2025 39,1823 28,2345 9,6 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:08 27-10-2025 39,16639 28,23667 7 3,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 23:02:07 27-10-2025 39,1438 28,0705 10,3 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:07 27-10-2025 39,17194 28,13028 7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:57 27-10-2025 39,16861 28,25611 6,52 3,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:56 27-10-2025 39,176 28,2372 7,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:42 27-10-2025 39,18444 28,08972 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:11 27-10-2025 39,16722 28,28694 7 3
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 22:55:17 27-10-2025 38,9968 28,1242 7,1 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:55:17 27-10-2025 39,20056 28,19194 7 3,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:59 27-10-2025 39,1488 28,2507 13,4 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:58 27-10-2025 39,16417 28,27667 9,39 3,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:09 27-10-2025 39,1968 28,1278 7,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:08 27-10-2025 39,19556 28,14056 6,51 4
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:34 27-10-2025 39,19972 28,13333 7 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:29 27-10-2025 39,18389 28,23083 5,99 6,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.27 22:48:29) 22:48:28 27-10-2025 39,1855 28,1963 10,3 6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:19 27-10-2025 39,1095 28,1863 13,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:38:18 27-10-2025 39,17306 28,22389 5,36 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:18:26 27-10-2025 39,19278 28,14111 7,15 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:13:57 27-10-2025 39,1575 28,23278 4,54 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:13:57 27-10-2025 39,1357 28,209 12,2 1,9
Simav (Kütahya) 22:06:08 27-10-2025 39,25611 28,97194 10,06 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:06:06 27-10-2025 39,2322 28,9542 23,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:04:10 27-10-2025 39,19944 28,16667 5,05 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:04:10 27-10-2025 39,187 28,1598 14,4 1,8
Simav (Kütahya) 22:02:28 27-10-2025 39,25889 29,00583 12,24 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 22:02:28 27-10-2025 39,2122 29,0133 16 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:46 27-10-2025 39,16861 28,20611 5,41 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:45 27-10-2025 39,1055 28,193 5 1,3
Merkez (Erzincan) 21:55:58 27-10-2025 39,84361 39,14583 7,27 1,7
BALTASI-(ERZINCAN) 21:55:58 27-10-2025 39,8455 39,1735 6,6 1,9
Akçadağ (Malatya) 21:52:42 27-10-2025 38,47528 38,05083 7,04 1
Simav (Kütahya) 21:44:52 27-10-2025 39,25611 28,96083 7 2,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 21:44:51 27-10-2025 39,2405 29,0285 11,2 2
Simav (Kütahya) 21:38:04 27-10-2025 39,25222 28,97472 8,04 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:38:03 27-10-2025 39,2548 28,9852 11,1 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:33 27-10-2025 39,1288 28,2732 10,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:32 27-10-2025 39,21 28,25944 6,11 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:25 27-10-2025 39,235 28,15556 9,54 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:21:15 27-10-2025 39,19 28,16139 4,79 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:10:22 27-10-2025 39,15639 28,21722 7 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:10:22 27-10-2025 39,1608 28,208 7,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:19 27-10-2025 39,18472 28,15028 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:52:25 27-10-2025 39,20833 28,10417 7,31 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:50 27-10-2025 39,18 28,22361 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:31 27-10-2025 39,20556 28,12 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:31 27-10-2025 39,1978 28,1223 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:57 27-10-2025 39,17722 28,15222 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:54:13 27-10-2025 39,19361 28,26833 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:54:13 27-10-2025 39,2073 28,2587 7,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:51:20 27-10-2025 39,3525 27,98167 7 1
Battalgazi (Malatya) 19:46:12 27-10-2025 38,16861 38,45889 14,22 1,6
GULUMUSAGI-(MALATYA) 19:46:11 27-10-2025 38,1937 38,489 19,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:58:51 27-10-2025 39,20444 28,1025 7 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:58:50 27-10-2025 39,187 28,0403 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:53:17 27-10-2025 39,175 28,1175 7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:16 27-10-2025 39,1725 28,1247 12,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:44 27-10-2025 39,17583 28,17972 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:43 27-10-2025 39,1608 28,207 13,5 2
Simav (Kütahya) 18:50:05 27-10-2025 39,24194 29,01306 7 2,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:50:04 27-10-2025 39,247 29,0365 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:39:06 27-10-2025 39,19028 28,11778 7 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:39:05 27-10-2025 39,2163 28,0617 9,4 1,3
Hisarcık (Kütahya) 18:25:18 27-10-2025 39,1825 29,09389 17,36 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 18:25:17 27-10-2025 39,2153 28,9983 16,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:34 27-10-2025 39,21694 28,14 7 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:33 27-10-2025 39,2318 28,197 13,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:05 27-10-2025 39,17611 28,1075 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:04 27-10-2025 39,1965 28,0682 11,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:13:59 27-10-2025 39,20611 28,16972 5,96 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:13:59 27-10-2025 39,1873 28,1593 11,5 3,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:12:41 27-10-2025 39,2388 29,0085 5,4 3,3
Simav (Kütahya) 18:12:40 27-10-2025 39,235 28,9925 11,04 3,3
Akçadağ (Malatya) 18:06:12 27-10-2025 38,48861 38,04083 7,02 2,3
YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 18:06:12 27-10-2025 38,4688 38,0407 4,3 2,3
Beypazarı (Ankara) 17:27:05 27-10-2025 40,16972 31,81472 6,97 2,2
SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) 17:27:04 27-10-2025 40,1985 31,8052 11,3 2,4
Marmara Denizi 16:46:05 27-10-2025 40,68917 29,26806 7,59 2,3
CIFTLIKKOY (YALOVA) 16:46:04 27-10-2025 40,6893 29,3087 10,5 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:42:34 27-10-2025 39,1832 28,1238 12,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:42:33 27-10-2025 39,18417 28,12333 6,05 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:23:57 27-10-2025 39,24194 28,14556 9,86 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:23:57 27-10-2025 39,2347 28,1155 12,2 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 15:41:37 27-10-2025 38,10361 36,50944 7 2,7
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:41:37 27-10-2025 38,1022 36,521 5,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:23:52 27-10-2025 39,23167 28,12667 5,15 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:23:51 27-10-2025 39,243 28,1445 13,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:35 27-10-2025 39,23139 28,11083 5,09 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:35 27-10-2025 39,2208 28,111 12,8 1,2
Akhisar (Manisa) 15:14:09 27-10-2025 39,19444 27,99472 7 1,9
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 15:14:09 27-10-2025 39,1987 27,9678 10 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:13 27-10-2025 39,17333 28,21083 7 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:12 27-10-2025 39,1652 28,2213 11,2 2,6
Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [40.49 km] Kofçaz (Kırklareli) 14:27:24 27-10-2025 42,43611 27,37306 12,24 2
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 14:02:01 27-10-2025 39,0245 27,5212 3,1 1,8
Emet (Kütahya) 13:46:08 27-10-2025 39,37667 29,30361 7 1,1
Emet (Kütahya) 13:45:24 27-10-2025 39,41778 29,14389 7,66 1,1
Ege Denizi - [12.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:24:55 27-10-2025 39,52889 25,93917 7,49 1,9
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 13:24:54 27-10-2025 39,477 25,8742 11,9 2
Sincik (Adıyaman) 13:08:41 27-10-2025 38,13917 38,46 6,97 1,1
Erdemli (Mersin) 13:08:15 27-10-2025 36,57167 34,1575 6,79 1,3
LIMONLU-ERDEMLI (MERSIN) 13:08:14 27-10-2025 36,5488 34,2465 7,8 1,5
Ferizli (Sakarya) 13:03:43 27-10-2025 40,96667 30,54389 6,77 1,4
SAHIN-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:58:07 27-10-2025 39,4455 29,7782 0 1,4
Merkez (Isparta) 12:31:57 27-10-2025 37,78889 30,55833 6,9 1
SINDIRGI (BALIKESIR) 12:30:13 27-10-2025 39,2443 28,171 5,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:30:12 27-10-2025 39,23806 28,16972 5,09 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:27:19 27-10-2025 39,16944 28,12056 4,68 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:27:19 27-10-2025 39,196 28,117 11,9 2,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 12:07:39 27-10-2025 39,1818 26,421 11,6 1,7
Yazıhan (Malatya) 12:03:13 27-10-2025 38,52472 38,02167 7,01 2,3
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 12:03:13 27-10-2025 38,5403 37,9938 10 2,6
Simav (Kütahya) 11:08:07 27-10-2025 39,21306 28,975 9,98 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:08:06 27-10-2025 39,2403 29,0085 12 2
Köyceğiz (Muğla) 11:07:34 27-10-2025 37,09111 28,58361 7,02 1,8
ARICILAR-ULA (MUGLA) 11:07:34 27-10-2025 37,1237 28,6192 10,5 2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:01:03 27-10-2025 39,2498 29,0182 15,2 1,8
Simav (Kütahya) 10:45:18 27-10-2025 39,24167 28,94111 7,44 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 10:45:17 27-10-2025 39,2697 28,9937 13,1 1,4
Ege Denizi - [12.12 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:38:23 27-10-2025 39,50028 25,9275 13,74 3,4
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:38:23 27-10-2025 39,487 25,8675 7 3,2
Elmalı (Antalya) 10:31:01 27-10-2025 36,82639 30,07833 7,35 1,7
Ege Denizi - [13.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:17:07 27-10-2025 39,47 25,91 13,19 3,7
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:17:06 27-10-2025 39,4937 25,8905 7,5 3,7
Ege Denizi - [12.83 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:14:51 27-10-2025 39,49528 25,91806 14,34 2,8
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:14:51 27-10-2025 39,4885 25,8915 7,5 2,9
Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:12:26 27-10-2025 39,48833 25,91083 13,61 4
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:12:25 27-10-2025 39,4837 25,8837 9,7 4
Sındırgı (Balıkesir) 09:57:32 27-10-2025 39,24139 28,07417 7 1,4
Şereflikoçhisar (Ankara) 09:55:47 27-10-2025 38,87583 33,54333 7 1,4
KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 09:55:47 27-10-2025 38,8665 33,5175 12,2 1,6
Marmara Denizi - [17.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 09:43:16 27-10-2025 40,81056 27,99389 8,52 1,9
MARMARA DENIZI 09:43:15 27-10-2025 40,784 27,9885 15,5 1,8
Silifke (Mersin) 09:36:41 27-10-2025 36,38361 34,02278 12,78 3,8
ARKUM-SILIFKE (MERSIN) 09:36:41 27-10-2025 36,3172 34,0467 6,9 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:56 27-10-2025 39,13417 28,21611 7,01 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:55 27-10-2025 39,1812 28,1832 11,3 1,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 09:28:31 27-10-2025 39,2335 27,9793 13,9 2,4
Bala (Ankara) 08:55:07 27-10-2025 39,34556 32,98 7,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:57 27-10-2025 39,15167 28,19389 7 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 08:41:28 27-10-2025 37,42083 37,20278 6,37 1
Simav (Kütahya) 08:39:00 27-10-2025 39,25889 29,00917 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:39:00 27-10-2025 39,2437 28,9805 15,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:11 27-10-2025 39,17639 28,17111 7,03 1,1
Simav (Kütahya) 08:30:59 27-10-2025 39,24306 29,0175 7,2 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:30:59 27-10-2025 39,2438 29,0077 13,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:08:23 27-10-2025 39,18556 28,11389 8,15 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:08:23 27-10-2025 39,1812 28,1008 14 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:33 27-10-2025 39,18056 28,10722 5,53 1,2
ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) 08:04:32 27-10-2025 39,1282 27,8867 11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:59:16 27-10-2025 39,18944 28,11222 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:59:16 27-10-2025 39,1803 28,1043 11,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:47 27-10-2025 39,21778 28,00028 7 2,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 07:25:47 27-10-2025 39,2008 27,9705 10,6 2,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:16:49 27-10-2025 39,2293 29,0243 17 1,3
Ula (Muğla) 06:49:51 27-10-2025 37,10639 28,58833 7,04 0,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:45:15 27-10-2025 39,194 28,0305 12,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:45:14 27-10-2025 39,2275 28,07972 11,39 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:44:48 27-10-2025 37,46278 37,20306 9,84 1,4
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 06:44:48 27-10-2025 37,4575 37,167 8,9 1,4
Yahyalı (Kayseri) 06:23:18 27-10-2025 37,78583 35,42111 7 1,4
KUP-ALADAG (ADANA) 06:23:17 27-10-2025 37,6853 35,3838 14,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:09:44 27-10-2025 39,19222 28,12278 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:44 27-10-2025 39,1817 28,1253 5,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:22 27-10-2025 39,15806 28,14028 7,01 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:06:22 27-10-2025 39,1688 28,1217 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:03:00 27-10-2025 39,23056 28,21639 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:47:29 27-10-2025 39,23694 28,05972 7 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:47:29 27-10-2025 39,2397 28,0347 12,7 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 05:41:31 27-10-2025 39,2433 28,934 4,8 1,9
Simav (Kütahya) 05:41:30 27-10-2025 39,23833 28,94167 12,91 1,8
CICEKLI-GORDES (MANISA) 05:28:28 27-10-2025 39,0662 28,1785 5,2 1,1
Altıeylül (Balıkesir) 05:22:13 27-10-2025 39,61667 27,84083 7 1,5
KALAYCILAR-(BALIKESIR) 05:22:13 27-10-2025 39,6733 27,7985 4,6 1,7
Doğanşehir (Malatya) 05:21:31 27-10-2025 38,02667 37,64139 7 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:21:31 27-10-2025 38,0113 37,6073 10,1 1,4
AKDENIZ 05:08:07 27-10-2025 35,3628 32,5465 30 2
GURSU-CAMELI (DENIZLI) 04:53:14 27-10-2025 36,9452 29,3178 4,7 1,8
Çameli (Denizli) 04:53:13 27-10-2025 36,94056 29,32361 6,88 1,4
Kemah (Erzincan) 04:18:43 27-10-2025 39,72306 38,90611 5,94 2,1
HAKBILIR-KEMAH (ERZINCAN) 04:18:43 27-10-2025 39,7107 38,8952 5,8 2,4
KAYALAR-BALYA (BALIKESIR) 04:15:17 27-10-2025 39,823 27,645 28,3 1
Yalvaç (Isparta) 04:13:43 27-10-2025 38,23694 30,97306 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:21 27-10-2025 39,26111 28,08917 7 1
Pütürge (Malatya) 03:48:42 27-10-2025 38,25556 38,81 7 1,9
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 03:48:41 27-10-2025 38,2558 38,795 5 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:41:59 27-10-2025 37,82611 36,64917 6,95 1,6
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 03:41:59 27-10-2025 37,7605 36,6028 7,9 1,6
Pütürge (Malatya) 03:37:08 27-10-2025 38,29722 38,87972 7 1,2
Sumbas (Osmaniye) 03:07:49 27-10-2025 37,73194 36,10028 7,04 1,2
ALIBEYLI-SUMBAS (OSMANIYE) 03:07:49 27-10-2025 37,4238 36,0395 29,9 1
Sarıkamış (Kars) 03:01:52 27-10-2025 40,05306 42,65278 7 1
Şehzadeler (Manisa) 03:00:23 27-10-2025 38,75944 27,4825 7 1,5
TEPECIK-(MANISA) 03:00:23 27-10-2025 38,7383 27,5017 14,6 1,7
AKDENIZ 02:51:06 27-10-2025 35,1098 27,643 9 3,7
Akdeniz - [173.17 km] Marmaris (Muğla) 02:51:05 27-10-2025 35,12639 27,60361 6,79 3,3
AKDENIZ 02:43:43 27-10-2025 35,1125 27,6495 9,9 3,7
Akdeniz - [188.96 km] Datça (Muğla) 02:43:40 27-10-2025 34,99139 27,45111 19,14 3,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:42:55 27-10-2025 38,13889 37,26111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:50 27-10-2025 39,225 28,18583 6,73 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:23:30 27-10-2025 38,01417 36,34778 6,99 2,1
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:23:30 27-10-2025 38,0108 36,3622 5 2
Ula (Muğla) 02:12:27 27-10-2025 37,09278 28,61972 7,04 1,5
ARICILAR-ULA (MUGLA) 02:12:27 27-10-2025 37,11 28,605 9,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:09 27-10-2025 39,19833 28,09278 6,99 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:04:28 27-10-2025 39,1892 28,0185 7,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:27 27-10-2025 39,22611 28,0125 7,42 1,5
ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) 02:03:39 27-10-2025 39,5742 28,0433 3,7 1,7
Altıeylül (Balıkesir) 02:03:38 27-10-2025 39,55417 28,02056 6,99 1,6
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...