Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Eylül 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
28 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kemaliye (Erzincan)
|01:05:50 28-09-2024
|39,16833
|38,49417
|7,08
|2
|Ege Denizi
|00:48:24 28-09-2024
|36,76444
|26,03917
|7,3
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:41:32 28-09-2024
|38,27028
|38,15278
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:25:14 28-09-2024
|38,185
|38,01972
|7
|1,1
|Gürün (Sivas)
|23:49:47 27-09-2024
|38,80611
|37,42917
|7
|1,8
|Soma (Manisa)
|23:43:47 27-09-2024
|39,23833
|27,7475
|7,31
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|23:18:43 27-09-2024
|38,115
|37,88861
|7
|1,5
|Akdeniz - [66.31 km] Marmaris (Muğla)
|22:56:12 27-09-2024
|36,06472
|28,34167
|6,91
|2,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|22:01:51 27-09-2024
|37,29611
|37,02417
|8,83
|1,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:43:48 27-09-2024
|37,27694
|37,09833
|7
|1,9
|Kozan (Adana)
|21:26:27 27-09-2024
|37,67444
|35,63833
|7
|1,5
|Menderes (İzmir)
|21:14:59 27-09-2024
|38,10361
|27,22444
|7
|2,3
|Akdeniz - [97.48 km] Gazipaşa (Antalya)
|21:11:55 27-09-2024
|35,68861
|31,47167
|21,28
|2,4
|Reyhanlı (Hatay)
|21:11:18 27-09-2024
|36,22972
|36,66222
|20,56
|1,8
|Altıeylül (Balıkesir)
|20:43:26 27-09-2024
|39,42778
|27,81
|15,06
|1,7
|Şarkışla (Sivas)
|20:25:31 27-09-2024
|39,17278
|36,61083
|7,1
|2,2
|Elmadağ (Ankara)
|20:15:20 27-09-2024
|40,05472
|33,22417
|6,98
|2,5
|Germencik (Aydın)
|20:02:53 27-09-2024
|37,88667
|27,57611
|7
|2,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:47:33 27-09-2024
|38,26
|37,26556
|7
|2,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:24:14 27-09-2024
|39,46833
|28,175
|7
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|18:14:31 27-09-2024
|38,08833
|37,90972
|7
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|16:52:44 27-09-2024
|38,19611
|38,5725
|7
|1,3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|16:51:04 27-09-2024
|37,43
|37,18444
|8,04
|1,6
|Akdeniz - [79.68 km] Marmaris (Muğla)
|16:43:00 27-09-2024
|35,93139
|28,30389
|6,49
|1,5
|Tatvan (Bitlis)
|16:20:20 27-09-2024
|38,25528
|42,55
|7,01
|2
|Andırın (Kahramanmaraş)
|16:15:10 27-09-2024
|37,75194
|36,27056
|6,98
|1,8
|Mucur (Kırşehir)
|15:42:20 27-09-2024
|39,27139
|34,68028
|11,03
|0,9
|Akdeniz - [77.10 km] Marmaris (Muğla)
|15:10:28 27-09-2024
|35,94583
|28,245
|7,03
|2,3
|Akdeniz - [69.65 km] Marmaris (Muğla)
|15:02:42 27-09-2024
|36,01083
|28,22139
|7,02
|2
|Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
|14:10:27 27-09-2024
|40,65889
|27,60139
|7
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:36:00 27-09-2024
|38,28583
|38,24667
|7,02
|1,9
|Amedi, Duhok (Irak) - [04.05 km] Yüksekova (Hakkari)
|12:39:18 27-09-2024
|37,29417
|43,97528
|7
|3,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:34:02 27-09-2024
|39,6525
|29,47083
|7
|1,5
|Vize (Kırklareli)
|12:02:45 27-09-2024
|41,50083
|27,77694
|6,1
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|12:02:37 27-09-2024
|38,00639
|37,51306
|7
|1,4
|Eşme (Uşak)
|12:00:21 27-09-2024
|38,47444
|29,11333
|1,9
|0,8
|Lapseki (Çanakkale)
|11:15:49 27-09-2024
|40,38333
|27,00806
|18,1
|1,4
|Ege Denizi - [82.63 km] Karaburun (İzmir)
|11:08:02 27-09-2024
|38,85889
|25,48917
|10,6
|2,2
|Battalgazi (Malatya)
|10:36:15 27-09-2024
|38,21056
|38,58083
|7
|1,8
|Tuşba (Van)
|10:29:52 27-09-2024
|38,71667
|43,42667
|19,29
|2,4
|Çardak (Denizli)
|09:50:39 27-09-2024
|37,65139
|29,64222
|19,62
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:39:48 27-09-2024
|38,11028
|38,37361
|7
|1,8
|Yeşilova (Burdur)
|09:33:31 27-09-2024
|37,60083
|29,58833
|7,44
|3,3
|Merkez (Bingöl)
|09:12:39 27-09-2024
|39,01833
|40,27167
|7
|2,5
|Ege Denizi - [11.77 km] Karaburun (İzmir)
|09:00:42 27-09-2024
|38,72556
|26,60194
|6,76
|2
|Hekimhan (Malatya)
|08:43:15 27-09-2024
|38,79139
|37,98444
|11,45
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|08:36:06 27-09-2024
|38,27028
|38,80444
|4,09
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|08:32:12 27-09-2024
|38,33972
|37,63306
|7
|1,2
|Çerkeş (Çankırı)
|08:28:57 27-09-2024
|40,69083
|33,00917
|6,96
|1,1
|Akdeniz - [105.75 km] Kaş (Antalya)
|08:16:02 27-09-2024
|35,57778
|28,52167
|9,56
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|08:11:29 27-09-2024
|38,19528
|38,57472
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|07:58:56 27-09-2024
|38,43639
|39,23333
|7
|0,8
|Kangal (Sivas)
|07:48:52 27-09-2024
|39,05833
|37,44944
|9,5
|1,1
|Ege Denizi - [27.38 km] Seferihisar (İzmir)
|07:40:15 27-09-2024
|37,82667
|26,88389
|9,9
|1,2
|Hekimhan (Malatya)
|07:38:10 27-09-2024
|38,79333
|37,96583
|8,7
|2
|Battalgazi (Malatya)
|07:37:01 27-09-2024
|38,29222
|38,35861
|4,67
|1,3
|Akdeniz - [63.42 km] Marmaris (Muğla)
|06:55:03 27-09-2024
|36,08972
|28,3325
|6,72
|1,4
|Merkez (Bolu)
|06:35:22 27-09-2024
|40,85639
|31,80722
|9,24
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|06:28:42 27-09-2024
|38,21861
|38,62389
|11,38
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|05:56:25 27-09-2024
|37,945
|36,08
|6,89
|0,9
|Eğirdir Gölü - [02.94 km] Yalvaç (Isparta)
|05:52:55 27-09-2024
|38,24944
|30,82556
|6,95
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|05:37:58 27-09-2024
|38,2675
|38,83694
|4,55
|1
|Akdeniz
|05:03:27 27-09-2024
|35,51667
|23,55889
|5,67
|2,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:31:04 27-09-2024
|38,31111
|38,25083
|6,44
|1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|04:29:21 27-09-2024
|37,24833
|37,0675
|6,88
|1
|Pütürge (Malatya)
|04:06:28 27-09-2024
|38,10417
|38,66861
|6,88
|0,8
|Doğanyol (Malatya)
|03:52:26 27-09-2024
|38,185
|39,12444
|6,95
|1
|Yazıhan (Malatya)
|03:48:41 27-09-2024
|38,55389
|38,04806
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:31:40 27-09-2024
|38,2475
|37,70639
|7,03
|1
|Akdeniz - [06.24 km] Marmaris (Muğla)
|03:22:05 27-09-2024
|36,66722
|28,21722
|4,17
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:22:01 27-09-2024
|38,12028
|36,57611
|8,13
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:16:04 27-09-2024
|38,17528
|38,10833
|6,99
|0,7
|Tekman (Erzurum)
|03:13:11 27-09-2024
|39,72583
|41,65917
|7
|1
|Darende (Malatya)
|03:03:20 27-09-2024
|38,39861
|37,50306
|6,99
|0,9
|Eleşkirt (Ağrı)
|02:52:49 27-09-2024
|39,87417
|42,82694
|7
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:52:26 27-09-2024
|38,04139
|38,27528
|6,35
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|02:41:05 27-09-2024
|38,57306
|39,50028
|7,08
|0,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|02:35:16 27-09-2024
|37,51
|37,17556
|6,54
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:54:22 27-09-2024
|38,36278
|37,39167
|7,01
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|01:39:37 27-09-2024
|38,60028
|39,50306
|6,99
|1,4
|Akdeniz - [33.17 km] Kaş (Antalya)
|01:38:17 27-09-2024
|36,06972
|29,0525
|7,19
|1,4
|Yunak (Konya)
|01:36:43 27-09-2024
|38,84722
|31,65194
|6,9
|0,8
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [29.93 km] Akyaka (Kars)
|01:30:33 27-09-2024
|41,17694
|43,83333
|8,84
|0,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:14:08 28-09-2024
|38,1203
|36,5982
|7,7
|1,2
|KUSAK-KEMALIYE (ERZINCAN)
|01:05:49 28-09-2024
|39,1658
|38,5278
|5
|2
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|23:49:46 27-09-2024
|38,8305
|37,4345
|5
|1,7
|DENIS-SOMA (MANISA)
|23:43:48 27-09-2024
|39,2558
|27,7187
|8,8
|1,7
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:18:42 27-09-2024
|38,1113
|37,7682
|17,1
|1,7
|AKDENIZ
|22:56:11 27-09-2024
|36,0715
|28,3157
|5
|2,5
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|22:01:51 27-09-2024
|37,2993
|37,018
|5,6
|1,6
|ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:43:47 27-09-2024
|37,2938
|37,108
|5
|2
|ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA)
|21:26:25 27-09-2024
|37,6592
|35,6027
|7,8
|1,6
|CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)
|21:14:59 27-09-2024
|38,1022
|27,2238
|6,8
|2,5
|AKDENIZ
|21:11:54 27-09-2024
|35,6633
|31,4248
|5
|2,7
|CILVEGOZU-REYHANLI (HATAY)
|21:11:17 27-09-2024
|36,2215
|36,7265
|2,4
|2
|AKHISAR (MANISA)
|21:11:02 27-09-2024
|38,9012
|27,8427
|5,6
|1,9
|TASPINAR-(BALIKESIR)
|20:43:27 27-09-2024
|39,4692
|27,8225
|6,9
|1,7
|KONAKYAZI-SARKISLA (SIVAS)
|20:25:30 27-09-2024
|39,2498
|36,5487
|5
|2,1
|ELMADAG (ANKARA)
|20:15:19 27-09-2024
|40,0018
|33,1517
|5
|2,9
|GERMENCIK (AYDIN)
|20:02:53 27-09-2024
|37,8657
|27,5948
|8,2
|2,3
|YUNANISTAN
|20:02:38 27-09-2024
|40,3535
|24,0978
|11,3
|2,8
|ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:47:32 27-09-2024
|38,2713
|37,2747
|5
|2,3
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:24:13 27-09-2024
|39,4717
|28,131
|5
|2
|AKDENIZ
|16:43:00 27-09-2024
|35,9395
|28,2537
|17,7
|1,6
|KISIKLI-TATVAN (BITLIS)
|16:20:20 27-09-2024
|38,2977
|42,593
|3,3
|2,2
|COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|16:15:11 27-09-2024
|37,751
|36,3257
|5,4
|2,1
|DEREBAG-YAHYALI (KAYSERI)
|16:15:02 27-09-2024
|38,0433
|35,2885
|26
|2,3
|SAKARCIFTLIGI-HACILAR (KAYSERI)
|15:42:07 27-09-2024
|38,668
|35,3822
|0
|1,5
|MARMARA DENIZI
|14:10:26 27-09-2024
|40,6532
|27,6172
|5
|1,6
|KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|13:35:58 27-09-2024
|38,2517
|38,254
|20,6
|1,8
|ORENKOY-HISARCIK (KUTAHYA)
|13:04:15 27-09-2024
|39,1673
|29,3017
|0
|1,3
|DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI)
|12:39:18 27-09-2024
|37,3227
|43,92
|3,5
|3,3
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:28:31 27-09-2024
|37,9022
|36,3003
|5,4
|1,8
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|12:14:55 27-09-2024
|40,4808
|29,1982
|0
|0,9
|PINARLI-BAYINDIR (IZMIR)
|10:44:33 27-09-2024
|38,1875
|27,7393
|10,4
|1,3
|SATIBEY-(VAN)
|10:29:51 27-09-2024
|38,691
|43,4897
|21,9
|2,7
|DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR)
|09:33:29 27-09-2024
|37,6117
|29,6367
|10,8
|3,3
|YAYGINCAYIR-(BINGOL)
|09:12:38 27-09-2024
|39,0115
|40,2785
|6,1
|2,4
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|07:40:15 27-09-2024
|37,7767
|26,8508
|9,3
|1,4
|CANAKPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
|07:38:11 27-09-2024
|38,8832
|38,0247
|11
|2,1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|05:03:25 27-09-2024
|35,4708
|23,4058
|8,9
|3
|BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
|03:22:04 27-09-2024
|36,7035
|28,1585
|11,9
|0,9
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:22:01 27-09-2024
|38,0713
|36,5692
|5,5
|1,3
|GONCALI-ELESKIRT (AGRI)
|02:52:49 27-09-2024
|39,858
|42,8767
|12,9
|1,6
|KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
|02:35:15 27-09-2024
|37,5357
|37,1747
|12,9
|1,3
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:54:24 27-09-2024
|38,4212
|37,4408
|5,6
|1,9
|HOSKOY-(ELAZIG)
|01:39:37 27-09-2024
|38,6485
|39,4115
|13,3
|1,7
|AKDENIZ
|01:38:16 27-09-2024
|36,0013
|29,0207
|21,3
|1,5
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