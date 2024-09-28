Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Eylül 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Eylül 2024

28 Eylül 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kemaliye (Erzincan) 01:05:50 28-09-2024 39,16833 38,49417 7,08 2
Ege Denizi 00:48:24 28-09-2024 36,76444 26,03917 7,3 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 00:41:32 28-09-2024 38,27028 38,15278 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 00:25:14 28-09-2024 38,185 38,01972 7 1,1
Gürün (Sivas) 23:49:47 27-09-2024 38,80611 37,42917 7 1,8
Soma (Manisa) 23:43:47 27-09-2024 39,23833 27,7475 7,31 1,5
Doğanşehir (Malatya) 23:18:43 27-09-2024 38,115 37,88861 7 1,5
Akdeniz - [66.31 km] Marmaris (Muğla) 22:56:12 27-09-2024 36,06472 28,34167 6,91 2,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 22:01:51 27-09-2024 37,29611 37,02417 8,83 1,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:43:48 27-09-2024 37,27694 37,09833 7 1,9
Kozan (Adana) 21:26:27 27-09-2024 37,67444 35,63833 7 1,5
Menderes (İzmir) 21:14:59 27-09-2024 38,10361 27,22444 7 2,3
Akdeniz - [97.48 km] Gazipaşa (Antalya) 21:11:55 27-09-2024 35,68861 31,47167 21,28 2,4
Reyhanlı (Hatay) 21:11:18 27-09-2024 36,22972 36,66222 20,56 1,8
Altıeylül (Balıkesir) 20:43:26 27-09-2024 39,42778 27,81 15,06 1,7
Şarkışla (Sivas) 20:25:31 27-09-2024 39,17278 36,61083 7,1 2,2
Elmadağ (Ankara) 20:15:20 27-09-2024 40,05472 33,22417 6,98 2,5
Germencik (Aydın) 20:02:53 27-09-2024 37,88667 27,57611 7 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:47:33 27-09-2024 38,26 37,26556 7 2,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:24:14 27-09-2024 39,46833 28,175 7 1,8
Doğanşehir (Malatya) 18:14:31 27-09-2024 38,08833 37,90972 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 16:52:44 27-09-2024 38,19611 38,5725 7 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 16:51:04 27-09-2024 37,43 37,18444 8,04 1,6
Akdeniz - [79.68 km] Marmaris (Muğla) 16:43:00 27-09-2024 35,93139 28,30389 6,49 1,5
Tatvan (Bitlis) 16:20:20 27-09-2024 38,25528 42,55 7,01 2
Andırın (Kahramanmaraş) 16:15:10 27-09-2024 37,75194 36,27056 6,98 1,8
Mucur (Kırşehir) 15:42:20 27-09-2024 39,27139 34,68028 11,03 0,9
Akdeniz - [77.10 km] Marmaris (Muğla) 15:10:28 27-09-2024 35,94583 28,245 7,03 2,3
Akdeniz - [69.65 km] Marmaris (Muğla) 15:02:42 27-09-2024 36,01083 28,22139 7,02 2
Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) 14:10:27 27-09-2024 40,65889 27,60139 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 13:36:00 27-09-2024 38,28583 38,24667 7,02 1,9
Amedi, Duhok (Irak) - [04.05 km] Yüksekova (Hakkari) 12:39:18 27-09-2024 37,29417 43,97528 7 3,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:34:02 27-09-2024 39,6525 29,47083 7 1,5
Vize (Kırklareli) 12:02:45 27-09-2024 41,50083 27,77694 6,1 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 12:02:37 27-09-2024 38,00639 37,51306 7 1,4
Eşme (Uşak) 12:00:21 27-09-2024 38,47444 29,11333 1,9 0,8
Lapseki (Çanakkale) 11:15:49 27-09-2024 40,38333 27,00806 18,1 1,4
Ege Denizi - [82.63 km] Karaburun (İzmir) 11:08:02 27-09-2024 38,85889 25,48917 10,6 2,2
Battalgazi (Malatya) 10:36:15 27-09-2024 38,21056 38,58083 7 1,8
Tuşba (Van) 10:29:52 27-09-2024 38,71667 43,42667 19,29 2,4
Çardak (Denizli) 09:50:39 27-09-2024 37,65139 29,64222 19,62 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 09:39:48 27-09-2024 38,11028 38,37361 7 1,8
Yeşilova (Burdur) 09:33:31 27-09-2024 37,60083 29,58833 7,44 3,3
Merkez (Bingöl) 09:12:39 27-09-2024 39,01833 40,27167 7 2,5
Ege Denizi - [11.77 km] Karaburun (İzmir) 09:00:42 27-09-2024 38,72556 26,60194 6,76 2
Hekimhan (Malatya) 08:43:15 27-09-2024 38,79139 37,98444 11,45 1,3
Pütürge (Malatya) 08:36:06 27-09-2024 38,27028 38,80444 4,09 1,1
Akçadağ (Malatya) 08:32:12 27-09-2024 38,33972 37,63306 7 1,2
Çerkeş (Çankırı) 08:28:57 27-09-2024 40,69083 33,00917 6,96 1,1
Akdeniz - [105.75 km] Kaş (Antalya) 08:16:02 27-09-2024 35,57778 28,52167 9,56 1,6
Battalgazi (Malatya) 08:11:29 27-09-2024 38,19528 38,57472 7 1,3
Sivrice (Elazığ) 07:58:56 27-09-2024 38,43639 39,23333 7 0,8
Kangal (Sivas) 07:48:52 27-09-2024 39,05833 37,44944 9,5 1,1
Ege Denizi - [27.38 km] Seferihisar (İzmir) 07:40:15 27-09-2024 37,82667 26,88389 9,9 1,2
Hekimhan (Malatya) 07:38:10 27-09-2024 38,79333 37,96583 8,7 2
Battalgazi (Malatya) 07:37:01 27-09-2024 38,29222 38,35861 4,67 1,3
Akdeniz - [63.42 km] Marmaris (Muğla) 06:55:03 27-09-2024 36,08972 28,3325 6,72 1,4
Merkez (Bolu) 06:35:22 27-09-2024 40,85639 31,80722 9,24 0,8
Pütürge (Malatya) 06:28:42 27-09-2024 38,21861 38,62389 11,38 1,4
Saimbeyli (Adana) 05:56:25 27-09-2024 37,945 36,08 6,89 0,9
Eğirdir Gölü - [02.94 km] Yalvaç (Isparta) 05:52:55 27-09-2024 38,24944 30,82556 6,95 0,9
Pütürge (Malatya) 05:37:58 27-09-2024 38,2675 38,83694 4,55 1
Akdeniz 05:03:27 27-09-2024 35,51667 23,55889 5,67 2,8
Yeşilyurt (Malatya) 04:31:04 27-09-2024 38,31111 38,25083 6,44 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 04:29:21 27-09-2024 37,24833 37,0675 6,88 1
Pütürge (Malatya) 04:06:28 27-09-2024 38,10417 38,66861 6,88 0,8
Doğanyol (Malatya) 03:52:26 27-09-2024 38,185 39,12444 6,95 1
Yazıhan (Malatya) 03:48:41 27-09-2024 38,55389 38,04806 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:31:40 27-09-2024 38,2475 37,70639 7,03 1
Akdeniz - [06.24 km] Marmaris (Muğla) 03:22:05 27-09-2024 36,66722 28,21722 4,17 1
Göksun (Kahramanmaraş) 03:22:01 27-09-2024 38,12028 36,57611 8,13 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 03:16:04 27-09-2024 38,17528 38,10833 6,99 0,7
Tekman (Erzurum) 03:13:11 27-09-2024 39,72583 41,65917 7 1
Darende (Malatya) 03:03:20 27-09-2024 38,39861 37,50306 6,99 0,9
Eleşkirt (Ağrı) 02:52:49 27-09-2024 39,87417 42,82694 7 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 02:52:26 27-09-2024 38,04139 38,27528 6,35 1,2
Merkez (Elazığ) 02:41:05 27-09-2024 38,57306 39,50028 7,08 0,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 02:35:16 27-09-2024 37,51 37,17556 6,54 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:54:22 27-09-2024 38,36278 37,39167 7,01 1,8
Merkez (Elazığ) 01:39:37 27-09-2024 38,60028 39,50306 6,99 1,4
Akdeniz - [33.17 km] Kaş (Antalya) 01:38:17 27-09-2024 36,06972 29,0525 7,19 1,4
Yunak (Konya) 01:36:43 27-09-2024 38,84722 31,65194 6,9 0,8
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [29.93 km] Akyaka (Kars) 01:30:33 27-09-2024 41,17694 43,83333 8,84 0,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:14:08 28-09-2024 38,1203 36,5982 7,7 1,2
KUSAK-KEMALIYE (ERZINCAN) 01:05:49 28-09-2024 39,1658 38,5278 5 2
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 23:49:46 27-09-2024 38,8305 37,4345 5 1,7
DENIS-SOMA (MANISA) 23:43:48 27-09-2024 39,2558 27,7187 8,8 1,7
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:18:42 27-09-2024 38,1113 37,7682 17,1 1,7
AKDENIZ 22:56:11 27-09-2024 36,0715 28,3157 5 2,5
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 22:01:51 27-09-2024 37,2993 37,018 5,6 1,6
ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:43:47 27-09-2024 37,2938 37,108 5 2
ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) 21:26:25 27-09-2024 37,6592 35,6027 7,8 1,6
CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) 21:14:59 27-09-2024 38,1022 27,2238 6,8 2,5
AKDENIZ 21:11:54 27-09-2024 35,6633 31,4248 5 2,7
CILVEGOZU-REYHANLI (HATAY) 21:11:17 27-09-2024 36,2215 36,7265 2,4 2
AKHISAR (MANISA) 21:11:02 27-09-2024 38,9012 27,8427 5,6 1,9
TASPINAR-(BALIKESIR) 20:43:27 27-09-2024 39,4692 27,8225 6,9 1,7
KONAKYAZI-SARKISLA (SIVAS) 20:25:30 27-09-2024 39,2498 36,5487 5 2,1
ELMADAG (ANKARA) 20:15:19 27-09-2024 40,0018 33,1517 5 2,9
GERMENCIK (AYDIN) 20:02:53 27-09-2024 37,8657 27,5948 8,2 2,3
YUNANISTAN 20:02:38 27-09-2024 40,3535 24,0978 11,3 2,8
ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:47:32 27-09-2024 38,2713 37,2747 5 2,3
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:24:13 27-09-2024 39,4717 28,131 5 2
AKDENIZ 16:43:00 27-09-2024 35,9395 28,2537 17,7 1,6
KISIKLI-TATVAN (BITLIS) 16:20:20 27-09-2024 38,2977 42,593 3,3 2,2
COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 16:15:11 27-09-2024 37,751 36,3257 5,4 2,1
DEREBAG-YAHYALI (KAYSERI) 16:15:02 27-09-2024 38,0433 35,2885 26 2,3
SAKARCIFTLIGI-HACILAR (KAYSERI) 15:42:07 27-09-2024 38,668 35,3822 0 1,5
MARMARA DENIZI 14:10:26 27-09-2024 40,6532 27,6172 5 1,6
KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 13:35:58 27-09-2024 38,2517 38,254 20,6 1,8
ORENKOY-HISARCIK (KUTAHYA) 13:04:15 27-09-2024 39,1673 29,3017 0 1,3
DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI) 12:39:18 27-09-2024 37,3227 43,92 3,5 3,3
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:28:31 27-09-2024 37,9022 36,3003 5,4 1,8
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 12:14:55 27-09-2024 40,4808 29,1982 0 0,9
PINARLI-BAYINDIR (IZMIR) 10:44:33 27-09-2024 38,1875 27,7393 10,4 1,3
SATIBEY-(VAN) 10:29:51 27-09-2024 38,691 43,4897 21,9 2,7
DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR) 09:33:29 27-09-2024 37,6117 29,6367 10,8 3,3
YAYGINCAYIR-(BINGOL) 09:12:38 27-09-2024 39,0115 40,2785 6,1 2,4
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 07:40:15 27-09-2024 37,7767 26,8508 9,3 1,4
CANAKPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) 07:38:11 27-09-2024 38,8832 38,0247 11 2,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:03:25 27-09-2024 35,4708 23,4058 8,9 3
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) 03:22:04 27-09-2024 36,7035 28,1585 11,9 0,9
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:22:01 27-09-2024 38,0713 36,5692 5,5 1,3
GONCALI-ELESKIRT (AGRI) 02:52:49 27-09-2024 39,858 42,8767 12,9 1,6
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 02:35:15 27-09-2024 37,5357 37,1747 12,9 1,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:54:24 27-09-2024 38,4212 37,4408 5,6 1,9
HOSKOY-(ELAZIG) 01:39:37 27-09-2024 38,6485 39,4115 13,3 1,7
AKDENIZ 01:38:16 27-09-2024 36,0013 29,0207 21,3 1,5

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