Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Eylül 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
28 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:01:03 28-09-2025
|39,2502
|28,9853
|14,4
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:56:22 28-09-2025
|39,2518
|29,0185
|2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:55:14 28-09-2025
|39,26
|28,90167
|7
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|22:55:14 28-09-2025
|39,2873
|28,9573
|11,3
|1,5
|Ege Denizi - [131.67 km] Datça (Muğla)
|22:48:41 28-09-2025
|35,60639
|26,86333
|7,13
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:46:58 28-09-2025
|39,22111
|29,01028
|8,42
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:46:57 28-09-2025
|39,2505
|29,0353
|3,2
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:40:41 28-09-2025
|39,2208
|29,0437
|9,6
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:40:41 28-09-2025
|39,22528
|29,01833
|8,2
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:39:18 28-09-2025
|39,1972
|28,0677
|4,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:39:18 28-09-2025
|39,20889
|28,15139
|7
|1,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:36:16 28-09-2025
|39,255
|29,0053
|5,5
|3,4
|Simav (Kütahya)
|22:36:16 28-09-2025
|39,23
|29,01
|11,92
|3,1
|Simav (Kütahya)
|22:29:29 28-09-2025
|39,23472
|29,00083
|7,11
|1,1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|22:21:17 28-09-2025
|39,2178
|28,9345
|11,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:21:17 28-09-2025
|39,25278
|28,93889
|9,93
|1,2
|Simav (Kütahya)
|22:05:50 28-09-2025
|39,28861
|28,94111
|9,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|22:01:19 28-09-2025
|39,26222
|28,96472
|7,02
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:01:18 28-09-2025
|39,2617
|28,9797
|11,8
|2,7
|Simav (Kütahya)
|22:00:36 28-09-2025
|39,22444
|28,99417
|8,63
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:00:35 28-09-2025
|39,2347
|29,0293
|3,7
|2,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|21:59:28 28-09-2025
|39,2258
|29,0378
|3,9
|2,2
|Simav (Kütahya)
|21:59:28 28-09-2025
|39,23167
|29,02
|7,08
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:56:29 28-09-2025
|39,2007
|28,1178
|13,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:56:29 28-09-2025
|39,21167
|28,18139
|5,02
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|21:52:58 28-09-2025
|38,79167
|39,07944
|6,94
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|21:49:49 28-09-2025
|39,2697
|29,0068
|5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|21:49:49 28-09-2025
|39,29639
|28,90111
|8
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:47:22 28-09-2025
|39,2303
|28,9983
|10,8
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:47:22 28-09-2025
|39,21833
|29,01028
|11,65
|1,8
|Kozluk (Batman)
|21:40:28 28-09-2025
|38,08917
|41,43528
|7
|2,5
|ORENSU-KOZLUK (BATMAN)
|21:40:27 28-09-2025
|38,0322
|41,4247
|5
|2,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|21:38:38 28-09-2025
|39,2637
|29,0127
|2,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|21:38:38 28-09-2025
|39,27083
|28,98389
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|21:29:19 28-09-2025
|39,25222
|28,97583
|7,07
|1,1
|Simav (Kütahya)
|21:24:34 28-09-2025
|39,27417
|28,94028
|7,06
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|21:23:58 28-09-2025
|38,11944
|38,50778
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:47 28-09-2025
|39,1725
|28,14278
|7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|21:21:10 28-09-2025
|39,2788
|29,0442
|13,5
|2,6
|Simav (Kütahya)
|21:21:10 28-09-2025
|39,26861
|28,9525
|7
|2,2
|KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|21:18:04 28-09-2025
|39,1238
|29,0272
|1,8
|1,5
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|21:17:44 28-09-2025
|39,1435
|28,9878
|12
|1,5
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|21:14:14 28-09-2025
|39,2522
|28,9148
|11,6
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:14:13 28-09-2025
|39,26917
|28,90278
|7
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:08:24 28-09-2025
|39,2277
|29,0283
|9,8
|1,9
|Simav (Kütahya)
|21:08:24 28-09-2025
|39,23
|29,02556
|11,53
|1,7
|Ula (Muğla)
|21:04:10 28-09-2025
|37,07306
|28,50083
|7,08
|1,8
|Simav (Kütahya)
|20:58:25 28-09-2025
|39,16528
|29,04278
|8,04
|1,1
|Simav (Kütahya)
|20:48:40 28-09-2025
|39,28056
|28,90556
|7,07
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:46:11 28-09-2025
|38,14167
|37,78472
|8,09
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:46:07 28-09-2025
|39,2193
|28,9847
|13,3
|2,6
|Simav (Kütahya)
|20:46:06 28-09-2025
|39,25667
|28,93306
|7,07
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:45:06 28-09-2025
|39,2427
|28,9797
|11,2
|2,8
|Simav (Kütahya)
|20:45:06 28-09-2025
|39,25083
|28,96028
|6,96
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:43:20 28-09-2025
|39,2398
|28,9733
|11,2
|2,7
|Simav (Kütahya)
|20:43:20 28-09-2025
|39,24806
|28,95583
|7,08
|2,4
|Simav (Kütahya)
|20:40:04 28-09-2025
|39,21556
|28,91
|7,02
|1,1
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|20:40:03 28-09-2025
|39,1892
|28,9047
|16
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:37:16 28-09-2025
|39,2457
|29,0357
|1,8
|2
|Simav (Kütahya)
|20:37:16 28-09-2025
|39,26556
|28,93111
|6,29
|1,5
|Simav (Kütahya)
|20:31:38 28-09-2025
|39,29194
|28,95222
|7,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:29:02 28-09-2025
|39,22167
|28,99111
|7,04
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:24:56 28-09-2025
|39,2077
|28,1788
|8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:56 28-09-2025
|39,21639
|28,19056
|5,16
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:16:11 28-09-2025
|39,2287
|28,1858
|8,9
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:16:11 28-09-2025
|39,22167
|28,21028
|6,32
|2,9
|Ege Denizi - [12.21 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:11:22 28-09-2025
|39,52833
|25,93861
|5,67
|2,3
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|20:11:21 28-09-2025
|39,5047
|25,8955
|6
|2,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:05:55 28-09-2025
|39,1695
|28,0933
|11,4
|2,3
|Simav (Kütahya)
|19:58:11 28-09-2025
|39,29222
|28,92417
|7,14
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:57:02 28-09-2025
|39,12444
|28,23111
|6,59
|1,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:57:00 28-09-2025
|39,1672
|28,2375
|8,1
|2,3
|Simav (Kütahya)
|19:52:36 28-09-2025
|39,23528
|28,98611
|7,39
|2,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:52:35 28-09-2025
|39,2488
|28,9957
|7,9
|3,1
|Simav (Kütahya)
|19:49:21 28-09-2025
|39,23056
|29,00778
|7,61
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:49:20 28-09-2025
|39,235
|29,0182
|10,2
|2,3
|HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA)
|19:48:33 28-09-2025
|38,9973
|29,0032
|14,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:43:13 28-09-2025
|39,23639
|29,00833
|11,91
|4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:43:13 28-09-2025
|39,2465
|29,0017
|5,2
|4
|Simav (Kütahya)
|19:40:57 28-09-2025
|39,25167
|28,93889
|7,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:39:06 28-09-2025
|39,15222
|28,14889
|7,45
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:39:06 28-09-2025
|39,1583
|28,1123
|12
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|19:27:57 28-09-2025
|38,10306
|38,8275
|6,51
|0,9
|Simav (Kütahya)
|19:27:06 28-09-2025
|39,18722
|28,91694
|6,85
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|19:27:06 28-09-2025
|39,1977
|29,033
|10,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:26:25 28-09-2025
|39,18694
|28,99306
|6,93
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:26:25 28-09-2025
|39,2042
|29,0043
|11,2
|2
|Simav (Kütahya)
|19:25:41 28-09-2025
|39,25222
|28,93389
|6,77
|1,1
|Simav (Kütahya)
|19:20:21 28-09-2025
|39,18667
|28,97028
|7,05
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:20:19 28-09-2025
|39,2262
|28,9797
|11,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|19:17:22 28-09-2025
|39,26111
|28,92361
|7,15
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:17:22 28-09-2025
|39,211
|28,9795
|12,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|19:09:18 28-09-2025
|39,25333
|28,96056
|6,96
|3,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:09:18 28-09-2025
|39,2452
|28,9677
|4,4
|3,7
|Simav (Kütahya)
|19:06:22 28-09-2025
|39,24222
|28,94222
|7,28
|1,1
|Simav (Kütahya)
|19:04:34 28-09-2025
|39,23806
|28,95611
|6,07
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:04:34 28-09-2025
|39,2222
|28,9653
|11,2
|2,6
|Simav (Kütahya)
|19:03:15 28-09-2025
|39,23194
|28,9075
|6,85
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:03:15 28-09-2025
|39,2138
|28,9782
|9,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:56:41 28-09-2025
|39,25861
|28,96333
|8,39
|2,4
|Simav (Kütahya)
|18:56:41 28-09-2025
|39,25194
|28,98444
|6,84
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:56:40 28-09-2025
|39,2428
|28,9972
|11,7
|2,7
|Simav (Kütahya)
|18:55:53 28-09-2025
|39,22917
|28,92472
|6,35
|1,1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|18:55:53 28-09-2025
|39,203
|29,0527
|10,7
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|18:46:13 28-09-2025
|39,1843
|29,0565
|5
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:46:00 28-09-2025
|39,2108
|28,9935
|9,5
|2,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|18:38:47 28-09-2025
|39,1567
|29,0277
|10,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|18:38:45 28-09-2025
|39,275
|28,91861
|6,98
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:36:57 28-09-2025
|39,24389
|28,99778
|7,1
|1,4
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|18:36:56 28-09-2025
|39,2318
|28,8895
|12,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|18:33:34 28-09-2025
|39,23556
|29,025
|6,81
|1,2
|Simav (Kütahya)
|18:29:50 28-09-2025
|39,24333
|28,97889
|7
|1,6
|Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [06.67 km] Altınözü (Hatay)
|18:27:51 28-09-2025
|35,95333
|36,36917
|7,05
|2,1
|SARIBUK-ALTINOZU (HATAY)
|18:27:51 28-09-2025
|35,9768
|36,3527
|5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|18:23:58 28-09-2025
|39,25
|28,97
|9,19
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:23:57 28-09-2025
|39,233
|29,0015
|12,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|18:21:37 28-09-2025
|39,23806
|29,01694
|11,7
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:21:37 28-09-2025
|39,227
|29,01
|11,3
|3,1
|Simav (Kütahya)
|18:11:31 28-09-2025
|39,225
|29,01444
|9,83
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|18:11:31 28-09-2025
|39,173
|29,0042
|12
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:10:58 28-09-2025
|39,23306
|29,00694
|10,39
|1,3
|Simav (Kütahya)
|18:01:26 28-09-2025
|39,2625
|28,97417
|6,63
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:01:25 28-09-2025
|39,2607
|28,9767
|10,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:59:29 28-09-2025
|39,22667
|28,90667
|7,59
|1,3
|Simav (Kütahya)
|17:57:48 28-09-2025
|39,2425
|29,00389
|6,71
|1,5
|Ege Denizi - [140.29 km] Datça (Muğla)
|17:56:39 28-09-2025
|35,69472
|26,49222
|14,58
|2,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|17:56:37 28-09-2025
|35,4417
|26,6448
|8,7
|2,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:56:05 28-09-2025
|39,2045
|28,9877
|13,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:56:04 28-09-2025
|39,27306
|28,92528
|7,12
|1,7
|Simav (Kütahya)
|17:54:58 28-09-2025
|39,25167
|28,935
|6,96
|1,8
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|17:54:58 28-09-2025
|39,254
|28,9328
|5,7
|2
|Simav (Kütahya)
|17:53:20 28-09-2025
|39,23694
|28,97639
|8,58
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:53:19 28-09-2025
|39,2115
|29,0212
|10,7
|2
|Simav (Kütahya)
|17:52:42 28-09-2025
|39,2675
|28,93694
|6,48
|1,4
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|17:52:42 28-09-2025
|39,1807
|28,937
|15,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:45:04 28-09-2025
|39,23694
|29,00694
|11,06
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:45:04 28-09-2025
|39,2362
|29,0163
|10,5
|3,5
|Simav (Kütahya)
|17:43:19 28-09-2025
|39,26611
|28,9725
|6,55
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:43:19 28-09-2025
|39,2385
|28,991
|9,6
|2,5
|Simav (Kütahya)
|17:39:47 28-09-2025
|39,24667
|28,96722
|9,04
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:39:46 28-09-2025
|39,243
|29,0167
|2,8
|2,3
|Simav (Kütahya)
|17:36:57 28-09-2025
|39,25167
|29,00167
|7,04
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17:36:56 28-09-2025
|39,2482
|29,0635
|2,4
|1,8
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|17:35:54 28-09-2025
|39,1682
|29,1017
|3,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:35:53 28-09-2025
|39,24194
|28,99139
|7,21
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:35:33 28-09-2025
|39,24417
|28,98944
|9,26
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:35:32 28-09-2025
|39,2562
|28,9848
|12,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:34:10 28-09-2025
|39,20806
|29,03639
|12,51
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17:34:10 28-09-2025
|39,2373
|29,0568
|3,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:31:54 28-09-2025
|39,24222
|29,00333
|5,05
|2,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:31:53 28-09-2025
|39,2248
|29,0225
|12,3
|2,6
|Simav (Kütahya)
|17:28:29 28-09-2025
|39,21972
|29,015
|10,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:27:05 28-09-2025
|39,18778
|28,17806
|7
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:27:04 28-09-2025
|39,1868
|28,21
|10,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:21:04 28-09-2025
|39,20806
|28,17
|13,31
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:21:04 28-09-2025
|39,1908
|28,1562
|15,9
|3,2
|Simav (Kütahya)
|17:16:06 28-09-2025
|39,27083
|28,96472
|10,5
|1,4
|EFIR-SIMAV (KUTAHYA)
|17:16:04 28-09-2025
|39,21
|28,815
|18
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:15:15 28-09-2025
|39,25722
|28,98222
|7
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|17:15:14 28-09-2025
|39,2098
|29,0573
|16
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:12:39 28-09-2025
|39,23944
|29,00611
|11,09
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17:12:37 28-09-2025
|39,2427
|29,03
|1,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|17:11:45 28-09-2025
|39,23278
|29,02083
|13,58
|1
|Simav (Kütahya)
|17:09:46 28-09-2025
|39,31833
|28,97028
|7,3
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:07:57 28-09-2025
|39,2422
|29,0162
|5,3
|2,1
|Simav (Kütahya)
|17:07:56 28-09-2025
|39,22167
|28,97
|12,22
|1,7
|Simav (Kütahya)
|17:03:12 28-09-2025
|39,30611
|28,90778
|5,15
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:00:34 28-09-2025
|39,26083
|28,96806
|6,91
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:59:01 28-09-2025
|39,225
|29,02278
|10,59
|1,2
|Simav (Kütahya)
|16:56:25 28-09-2025
|39,22472
|28,99972
|10,45
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:56:25 28-09-2025
|39,2437
|29,0088
|10,1
|2,2
|Simav (Kütahya)
|16:50:19 28-09-2025
|39,25222
|28,95556
|4,97
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:50:19 28-09-2025
|39,1995
|29,0205
|15,4
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:49:48 28-09-2025
|39,2128
|28,9875
|13,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|16:49:47 28-09-2025
|39,23611
|28,95111
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|16:47:26 28-09-2025
|39,21028
|29,00861
|6
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:47:26 28-09-2025
|39,2062
|29,0068
|10,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|16:46:31 28-09-2025
|39,20917
|28,98667
|14,54
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:44:58 28-09-2025
|39,2195
|29,0575
|2,1
|2,1
|Simav (Kütahya)
|16:44:28 28-09-2025
|39,23722
|28,96056
|13,64
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:44:28 28-09-2025
|39,2412
|28,9902
|10,4
|2,4
|Simav (Kütahya)
|16:41:01 28-09-2025
|39,24306
|28,98472
|7,08
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:39:33 28-09-2025
|39,27778
|28,93972
|5,83
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:39:32 28-09-2025
|39,204
|28,9818
|18,4
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:38:15 28-09-2025
|39,233
|29,0222
|4,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|16:38:14 28-09-2025
|39,21694
|28,99111
|16,66
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|16:38:00 28-09-2025
|38,24806
|38,64111
|12,66
|1,2
|Simav (Kütahya)
|16:35:19 28-09-2025
|39,265
|28,9375
|7,02
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:32:55 28-09-2025
|39,25472
|28,95639
|7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:32:02 28-09-2025
|39,2468
|28,998
|10,9
|2
|Simav (Kütahya)
|16:32:01 28-09-2025
|39,26694
|28,9475
|12,39
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:26:34 28-09-2025
|39,2402
|28,9828
|9,7
|2
|Simav (Kütahya)
|16:26:33 28-09-2025
|39,24972
|28,96389
|13,22
|1,9
|Simav (Kütahya)
|16:25:05 28-09-2025
|39,23333
|28,98833
|10,8
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:25:05 28-09-2025
|39,224
|28,9997
|12,2
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:16:59 28-09-2025
|39,234
|28,9768
|12
|1,9
|Pazarlar (Kütahya)
|16:16:55 28-09-2025
|38,99444
|29,07806
|6,08
|1,8
|Simav (Kütahya)
|16:15:03 28-09-2025
|39,25667
|28,95444
|11,91
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:15:03 28-09-2025
|39,2413
|28,9658
|9,5
|2,1
|Simav (Kütahya)
|16:13:50 28-09-2025
|39,24472
|28,95306
|6,08
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|16:12:58 28-09-2025
|38,19194
|38,68639
|7
|1,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:11:05 28-09-2025
|39,1102
|28,1958
|9,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:11:03 28-09-2025
|39,18194
|28,15639
|7
|1,7
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|16:09:00 28-09-2025
|39,1552
|29,0023
|15,6
|1,6
|Simav (Kütahya)
|16:08:59 28-09-2025
|39,235
|29,00639
|15,7
|1,2
|Hani (Diyarbakır)
|16:08:59 28-09-2025
|38,53972
|40,38667
|6,65
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:07:16 28-09-2025
|39,2443
|28,9685
|16,5
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:06:03 28-09-2025
|39,2323
|29,0038
|10,1
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:05:09 28-09-2025
|39,1672
|28,1728
|10,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:05:08 28-09-2025
|39,19056
|28,1925
|7
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:04:11 28-09-2025
|39,2083
|29,0082
|16
|1,9
|Simav (Kütahya)
|16:04:10 28-09-2025
|39,23861
|29,00472
|13,96
|1,8
|Simav (Kütahya)
|16:02:07 28-09-2025
|39,25639
|28,97361
|7
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:02:07 28-09-2025
|39,226
|29,0253
|15
|1,6
|Simav (Kütahya)
|15:57:42 28-09-2025
|39,25639
|28,9575
|9,21
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:57:42 28-09-2025
|39,2328
|28,9812
|11,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|15:57:03 28-09-2025
|39,23556
|28,98722
|8,85
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:57:03 28-09-2025
|39,2113
|29,0413
|4,7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|15:55:32 28-09-2025
|39,24139
|28,95611
|11,4
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:55:32 28-09-2025
|39,242
|28,964
|11
|2,4
|Simav (Kütahya)
|15:53:48 28-09-2025
|39,24361
|28,95139
|10,07
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|15:51:48 28-09-2025
|39,1833
|29,052
|15,4
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:50:50 28-09-2025
|39,2382
|29,0075
|5,4
|1,2
|Simav (Kütahya)
|15:50:19 28-09-2025
|39,22528
|29,00722
|10,13
|1,6
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|15:50:19 28-09-2025
|39,208
|29,0647
|10,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|15:48:01 28-09-2025
|39,22417
|28,99889
|11,22
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:46:15 28-09-2025
|39,21
|28,9932
|12,6
|1,4
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|15:45:37 28-09-2025
|39,1682
|28,9605
|13,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|15:45:35 28-09-2025
|39,27
|28,95639
|7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:43:21 28-09-2025
|39,2053
|28,9962
|10,5
|2,3
|Simav (Kütahya)
|15:43:20 28-09-2025
|39,23917
|28,98472
|7
|2,1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|15:39:17 28-09-2025
|39,1855
|28,9457
|14,1
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|15:34:20 28-09-2025
|39,183
|29,0735
|5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|15:33:45 28-09-2025
|39,22167
|29,02389
|11,81
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:33:45 28-09-2025
|39,2358
|29,0127
|8
|3,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|15:31:20 28-09-2025
|39,2153
|29,0593
|3,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|15:31:19 28-09-2025
|39,26056
|28,94722
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|15:28:52 28-09-2025
|39,215
|29,01972
|7,1
|1,9
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|15:28:52 28-09-2025
|39,1578
|28,9955
|11,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:28:29 28-09-2025
|39,24333
|28,98361
|18,17
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:25:31 28-09-2025
|39,26028
|28,93028
|6,64
|1,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|15:25:31 28-09-2025
|39,2645
|28,9365
|4,7
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:18:17 28-09-2025
|39,202
|29,0287
|11,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|15:18:16 28-09-2025
|39,23361
|29,00389
|10,68
|1,6
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|15:15:22 28-09-2025
|39,1722
|28,9652
|12,9
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:15:19 28-09-2025
|39,17389
|28,91056
|17,29
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:13:14 28-09-2025
|39,22056
|29,00139
|8,13
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:13:14 28-09-2025
|39,2173
|29,0132
|13,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:12:21 28-09-2025
|39,22667
|29,02194
|12,48
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:12:21 28-09-2025
|39,2192
|29,0253
|14,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:09:49 28-09-2025
|39,24444
|28,95944
|9,53
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:09:49 28-09-2025
|39,2397
|29,0053
|9,7
|2,9
|Simav (Kütahya)
|15:08:57 28-09-2025
|39,21917
|29,00694
|7,03
|1,3
|Simav (Kütahya)
|15:06:25 28-09-2025
|39,2
|28,975
|7
|1,1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|15:06:25 28-09-2025
|39,1595
|28,9987
|15,4
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|15:03:08 28-09-2025
|39,02722
|28,105
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|14:59:30 28-09-2025
|39,24028
|28,97556
|9,16
|2,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:59:29 28-09-2025
|39,2458
|28,9907
|10,3
|2,5
|AKDAG-SIMAV (KUTAHYA)
|14:57:26 28-09-2025
|39,1815
|28,8855
|6,6
|1,8
|Simav (Kütahya)
|14:57:25 28-09-2025
|39,28028
|28,91806
|5,79
|1,7
|Simav (Kütahya)
|14:54:59 28-09-2025
|39,24222
|28,98917
|11,5
|3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:54:59 28-09-2025
|39,2335
|28,9562
|6,3
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:47:40 28-09-2025
|39,2328
|29,021
|3,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|14:43:47 28-09-2025
|39,18889
|28,94111
|5,8
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:43:45 28-09-2025
|39,2412
|28,9867
|10,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|14:40:55 28-09-2025
|39,26444
|28,96861
|6,23
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:40:55 28-09-2025
|39,2373
|28,9855
|9,3
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|14:40:18 28-09-2025
|39,2212
|29,044
|8,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|14:40:17 28-09-2025
|39,25556
|28,95222
|7,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|14:37:02 28-09-2025
|39,22139
|29,00611
|10,16
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:37:01 28-09-2025
|39,2568
|28,9487
|9,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|14:35:37 28-09-2025
|39,24111
|28,97806
|6,09
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:35:36 28-09-2025
|39,2263
|28,9792
|9,5
|2,6
|Simav (Kütahya)
|14:34:09 28-09-2025
|39,25306
|28,88028
|9,92
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|14:34:09 28-09-2025
|39,284
|28,9665
|11,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:32:18 28-09-2025
|39,235
|28,97417
|13,25
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:32:18 28-09-2025
|39,2265
|28,9523
|12,7
|2
|Simav (Kütahya)
|14:31:47 28-09-2025
|39,24333
|28,95417
|9,99
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:31:46 28-09-2025
|39,2475
|28,9887
|16,6
|1,6
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|14:28:25 28-09-2025
|39,1685
|29,0482
|3,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:27:53 28-09-2025
|39,1675
|28,96806
|5,8
|2
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|14:27:51 28-09-2025
|39,1768
|28,9198
|7,2
|2,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:24:25 28-09-2025
|39,2098
|29,0008
|11,1
|2,1
|Simav (Kütahya)
|14:24:24 28-09-2025
|39,25111
|28,98778
|6,05
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:22:30 28-09-2025
|39,238
|28,9852
|4,8
|2,8
|Simav (Kütahya)
|14:22:29 28-09-2025
|39,23389
|28,98361
|12,18
|2,6
|Simav (Kütahya)
|14:19:30 28-09-2025
|39,235
|29,00778
|9,9
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:19:29 28-09-2025
|39,2388
|28,9977
|4,2
|2,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:16:53 28-09-2025
|39,2458
|29,0088
|8,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|14:14:41 28-09-2025
|39,23722
|28,9725
|11,81
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:14:41 28-09-2025
|39,22972
|29,00306
|6,93
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:14:41 28-09-2025
|39,2163
|29,0042
|10,8
|2,3
|Simav (Kütahya)
|14:08:34 28-09-2025
|39,23028
|29,01278
|13,36
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:08:34 28-09-2025
|39,2247
|29,0232
|9,8
|2,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:06:09 28-09-2025
|39,2193
|29,0208
|5,3
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:05:30 28-09-2025
|39,2175
|28,992
|5
|2,5
|Simav (Kütahya)
|14:04:32 28-09-2025
|39,23556
|29,02083
|7,38
|2,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:04:32 28-09-2025
|39,2242
|29,0157
|5,4
|2,4
|Simav (Kütahya)
|14:00:53 28-09-2025
|39,22222
|29,02556
|12,22
|2,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:00:53 28-09-2025
|39,2272
|29,02
|4,5
|2,6
|Simav (Kütahya)
|13:59:57 28-09-2025
|39,25889
|28,92
|10,73
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:56:51 28-09-2025
|39,2465
|29,0072
|5,6
|3
|Simav (Kütahya)
|13:56:50 28-09-2025
|39,24583
|29,00222
|7
|3
|Simav (Kütahya)
|13:53:35 28-09-2025
|39,22528
|28,98472
|12,21
|3,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:53:35 28-09-2025
|39,2503
|28,9698
|5,5
|3,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:52:18 28-09-2025
|39,2442
|28,9953
|5,3
|2,9
|Simav (Kütahya)
|13:52:17 28-09-2025
|39,23139
|28,99944
|11,93
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:49:40 28-09-2025
|39,18972
|28,20611
|7
|1,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:49:39 28-09-2025
|39,1927
|28,2358
|12,4
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:48:49 28-09-2025
|39,2155
|29,016
|15,6
|1,9
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|13:47:08 28-09-2025
|39,193
|28,96
|14,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|13:42:20 28-09-2025
|39,21778
|28,98972
|7,05
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:42:20 28-09-2025
|39,1878
|29,0025
|9,3
|1,5
|Hisarcık (Kütahya)
|13:41:14 28-09-2025
|39,21083
|29,07222
|12,5
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:41:13 28-09-2025
|39,234
|29,023
|10,7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|13:39:03 28-09-2025
|39,28056
|28,95111
|7,23
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:39:03 28-09-2025
|39,245
|29,0192
|9,9
|2,4
|Simav (Kütahya)
|13:38:12 28-09-2025
|39,21889
|29,00528
|12,47
|3,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:38:12 28-09-2025
|39,2432
|29,0028
|5,4
|3,6
|Simav (Kütahya)
|13:37:25 28-09-2025
|39,22
|29,02389
|11,1
|2,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|13:37:25 28-09-2025
|39,1607
|29,017
|11,9
|2
|Simav (Kütahya)
|13:37:04 28-09-2025
|39,28944
|28,92944
|7,02
|2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:37:04 28-09-2025
|39,2547
|28,951
|13
|2,2
|Simav (Kütahya)
|13:36:50 28-09-2025
|39,27
|28,96389
|7,25
|1,9
|CITGOL-SIMAV (KUTAHYA)
|13:36:03 28-09-2025
|39,1295
|28,9758
|18,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|13:34:51 28-09-2025
|39,23528
|29,00306
|11,33
|3,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:34:51 28-09-2025
|39,24
|29,0095
|4
|3,9
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|13:31:48 28-09-2025
|39,1765
|29,0037
|15,6
|1,7
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|13:30:57 28-09-2025
|39,1467
|28,9795
|10,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|13:30:55 28-09-2025
|39,24361
|28,98639
|7
|1,9
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|13:30:14 28-09-2025
|39,1772
|29,0267
|5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:28:52 28-09-2025
|39,26389
|28,93444
|7
|3,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:28:52 28-09-2025
|39,2442
|28,9693
|4,9
|3,4
|Simav (Kütahya)
|13:25:11 28-09-2025
|39,21778
|29,03889
|10,17
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:25:11 28-09-2025
|39,2157
|29,0147
|9,8
|2,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:23:58 28-09-2025
|39,2153
|29,001
|15
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:23:41 28-09-2025
|38,2925
|38,17639
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|13:22:23 28-09-2025
|39,22278
|29,01944
|10,29
|2,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:22:22 28-09-2025
|39,2185
|29,0028
|4,5
|2,8
|Simav (Kütahya)
|13:20:21 28-09-2025
|39,22083
|28,9875
|11,44
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:20:21 28-09-2025
|39,2388
|28,987
|9,4
|2,9
|Simav (Kütahya)
|13:19:34 28-09-2025
|39,25944
|28,99333
|8,55
|2,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:19:34 28-09-2025
|39,252
|28,9973
|5,4
|3
|Simav (Kütahya)
|13:14:15 28-09-2025
|39,20722
|29,00194
|10,44
|2,7
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|13:14:15 28-09-2025
|39,1982
|28,9553
|11,7
|2,7
|Simav (Kütahya)
|13:12:59 28-09-2025
|39,22417
|28,99167
|10,59
|4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:12:59 28-09-2025
|39,2463
|28,997
|5,9
|3,9
|Simav (Kütahya)
|13:12:46 28-09-2025
|39,24528
|28,96694
|7,19
|2,2
|Simav (Kütahya)
|13:09:01 28-09-2025
|39,23417
|29,00611
|11,09
|3,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:09:01 28-09-2025
|39,2347
|29,0233
|8,4
|3,5
|Simav (Kütahya)
|13:05:50 28-09-2025
|39,22889
|29,00611
|11,02
|3,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:05:49 28-09-2025
|39,2317
|29,0223
|1,5
|3,7
|Simav (Kütahya)
|13:01:44 28-09-2025
|39,21694
|29,01472
|12,06
|3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:01:44 28-09-2025
|39,2042
|29,0147
|12,4
|2,9
|Simav (Kütahya)
|12:59:15 28-09-2025
|39,22167
|28,99389
|8,46
|5,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|12:59:15 28-09-2025
|39,2575
|29,003
|6,3
|5,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:51:05 28-09-2025
|39,225
|28,14194
|7
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:51:05 28-09-2025
|39,1895
|28,1175
|4,9
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|12:47:24 28-09-2025
|38,4625
|39,19333
|7,04
|1,2
|KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
|12:47:23 28-09-2025
|38,4782
|39,175
|12,8
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|12:47:02 28-09-2025
|38,44333
|39,18389
|7,17
|1,1
|DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
|12:47:00 28-09-2025
|38,4777
|39,2037
|21,5
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:32:37 28-09-2025
|39,51417
|28,16056
|11,19
|1,3
|Biga (Çanakkale)
|12:26:09 28-09-2025
|40,34972
|27,27472
|7,69
|1,9
|TOKATKIRI-BIGA (CANAKKALE)
|12:26:09 28-09-2025
|40,3528
|27,2572
|8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:01:23 28-09-2025
|39,23972
|28,20833
|7
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:57:39 28-09-2025
|39,1822
|28,148
|11
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:57:38 28-09-2025
|39,18833
|28,08472
|6,98
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:40:40 28-09-2025
|39,13917
|28,20556
|7,95
|1,2
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|11:40:40 28-09-2025
|39,0897
|28,2273
|17
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:35:20 28-09-2025
|39,16528
|28,14806
|8,92
|2,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:35:20 28-09-2025
|39,162
|28,1352
|12,1
|2,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:34:27 28-09-2025
|38,21667
|38,1475
|7,01
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:34:05 28-09-2025
|39,17028
|28,15444
|6,22
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:34:05 28-09-2025
|39,1335
|28,1155
|11
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:20:04 28-09-2025
|39,22056
|28,18278
|12,13
|3,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:20:04 28-09-2025
|39,1985
|28,1768
|13,1
|4
|Refahiye (Erzincan)
|11:13:34 28-09-2025
|39,94056
|39,16611
|11,8
|2,3
|KOCYATAGI (ERZINCAN)
|11:13:34 28-09-2025
|39,9105
|39,1542
|6,4
|2,7
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|11:09:47 28-09-2025
|39,0692
|28,3778
|12,5
|1,6
|Gördes (Manisa)
|11:09:46 28-09-2025
|39,0775
|28,38194
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:01:57 28-09-2025
|39,19417
|28,19278
|7
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:01:56 28-09-2025
|39,2017
|28,0767
|4,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:00:09 28-09-2025
|39,20722
|28,20889
|7
|1,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:00:08 28-09-2025
|39,2113
|28,1358
|5,1
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:52:35 28-09-2025
|38,03556
|38,18111
|7
|1,6
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|10:52:34 28-09-2025
|38,0485
|38,1295
|2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:48:50 28-09-2025
|39,17583
|28,205
|5,41
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:48:50 28-09-2025
|39,1712
|28,182
|14
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:45:03 28-09-2025
|39,12917
|28,20639
|4,52
|1,1
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|10:45:01 28-09-2025
|39,0822
|28,2402
|10,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:31:55 28-09-2025
|39,24944
|28,06556
|7
|1,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:31:55 28-09-2025
|39,2167
|28,0458
|23,5
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|10:18:09 28-09-2025
|38,07444
|37,15444
|7,06
|1,9
|ALTINYAPRAK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|10:18:09 28-09-2025
|38,0192
|37,2082
|6,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:09:52 28-09-2025
|39,25194
|28,05139
|7
|1,7
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:09:52 28-09-2025
|39,259
|28,0103
|7,9
|1,8
|CUKUROREN (BOLU)
|10:05:20 28-09-2025
|40,8197
|31,6482
|5
|1,3
|Merkez (Bolu)
|10:05:19 28-09-2025
|40,8775
|31,64361
|10,36
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:55:10 28-09-2025
|39,1675
|28,18806
|7,23
|1,1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:55:10 28-09-2025
|39,1178
|28,2618
|4,9
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:47:57 28-09-2025
|39,1475
|28,1965
|18,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:56 28-09-2025
|39,23056
|28,09972
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:46:12 28-09-2025
|39,22
|28,16111
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:46:11 28-09-2025
|39,196
|28,1257
|10,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:38:40 28-09-2025
|39,20889
|28,13417
|7
|1,9
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|09:38:40 28-09-2025
|39,163
|28,0512
|11,3
|2,2
|Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.86 km] Bodrum (Muğla)
|09:25:30 28-09-2025
|36,775
|25,79639
|7
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:22:32 28-09-2025
|39,1752
|28,158
|15,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:22:31 28-09-2025
|39,22583
|28,13611
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|09:22:29 28-09-2025
|38,17361
|38,77083
|11,05
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:18:43 28-09-2025
|39,21083
|28,11556
|6,01
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:18:43 28-09-2025
|39,1928
|28,1555
|9,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:00:19 28-09-2025
|39,18639
|28,21639
|7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:00:19 28-09-2025
|39,176
|28,2128
|8,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:58:22 28-09-2025
|39,23917
|28,23028
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:55:53 28-09-2025
|39,17056
|28,19917
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:55:05 28-09-2025
|39,20944
|28,03889
|7,72
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:48:38 28-09-2025
|39,16194
|28,16667
|7,03
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:48:38 28-09-2025
|39,1247
|28,1163
|15,2
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|08:37:49 28-09-2025
|38,28778
|38,85472
|7
|1,2
|TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG)
|08:37:48 28-09-2025
|38,4698
|38,8393
|5,2
|0,9
|MALAZ-GORDES (MANISA)
|08:32:41 28-09-2025
|39,0675
|28,315
|3,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:32:38 28-09-2025
|39,2
|28,20028
|7
|1
|Akdeniz - [83.78 km] Gazipaşa (Antalya)
|08:27:36 28-09-2025
|35,77222
|31,58333
|19,22
|2,7
|AKDENIZ
|08:27:36 28-09-2025
|35,7998
|31,6963
|5,4
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:05:39 28-09-2025
|39,16417
|28,18722
|7,04
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:04:56 28-09-2025
|39,1612
|28,1872
|10,6
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:04:55 28-09-2025
|39,14944
|28,18389
|10,19
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:00:53 28-09-2025
|39,17806
|28,15139
|6,83
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:46:54 28-09-2025
|39,16778
|28,20111
|7
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:46:54 28-09-2025
|39,1573
|28,1955
|10,3
|2,2
|YUNUSLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|07:41:58 28-09-2025
|39,5203
|28,9132
|5
|1,5
|Dursunbey (Balıkesir)
|07:41:56 28-09-2025
|39,56778
|28,84333
|6,9
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:27:20 28-09-2025
|39,2158
|28,1903
|7,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:27:19 28-09-2025
|39,20639
|28,13028
|5,16
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|07:26:41 28-09-2025
|38,25278
|38,47361
|7,02
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:14:47 28-09-2025
|39,20944
|28,13361
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:14:47 28-09-2025
|39,1943
|28,1073
|13,4
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:08:30 28-09-2025
|39,1722
|28,2063
|10,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:08:29 28-09-2025
|39,16917
|28,17444
|5,89
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:07:12 28-09-2025
|39,22333
|28,22056
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:52:54 28-09-2025
|39,1968
|28,1045
|9,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:52:53 28-09-2025
|39,23972
|28,11139
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:46:08 28-09-2025
|39,20833
|28,17
|4,21
|1,2
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:46:08 28-09-2025
|39,2652
|28,1178
|7,7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:42:52 28-09-2025
|39,1658
|28,1758
|12
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:42:51 28-09-2025
|39,14417
|28,20417
|14,06
|2,2
|BEYKOY-HISARCIK (KUTAHYA)
|06:36:38 28-09-2025
|39,2377
|29,2012
|14,8
|1,1
|Hisarcık (Kütahya)
|06:36:37 28-09-2025
|39,25556
|29,20028
|6,86
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:27:36 28-09-2025
|39,0977
|28,2518
|10,5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:23:55 28-09-2025
|39,22667
|28,20278
|6,42
|2,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:23:55 28-09-2025
|39,2287
|28,1782
|12,2
|2,6
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|06:20:42 28-09-2025
|39,0727
|28,3378
|15,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:17:33 28-09-2025
|39,17222
|28,19278
|8,35
|2,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:17:33 28-09-2025
|39,1712
|28,161
|11,9
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:15:44 28-09-2025
|39,175
|28,18556
|4,18
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:15:44 28-09-2025
|39,1397
|28,1448
|11,8
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:04:21 28-09-2025
|39,2062
|28,0972
|5,2
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:04:20 28-09-2025
|39,19639
|28,11722
|6,94
|2,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:02:07 28-09-2025
|39,1555
|28,201
|14
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:02:06 28-09-2025
|39,17556
|28,22417
|4,37
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:47:03 28-09-2025
|39,176
|28,2167
|9,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:47:02 28-09-2025
|39,18861
|28,20806
|5,75
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:45:35 28-09-2025
|39,15
|28,2022
|9,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:45:34 28-09-2025
|39,15083
|28,2
|11,13
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|05:29:31 28-09-2025
|38,19028
|37,82611
|9,04
|1,5
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:29:31 28-09-2025
|38,2052
|37,824
|13,5
|1,2
|EGE DENIZI
|05:25:24 28-09-2025
|35,6782
|25,7853
|49,3
|2,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:21:17 28-09-2025
|39,1612
|28,1583
|15,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:21:16 28-09-2025
|39,15583
|28,20417
|7,03
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:16:47 28-09-2025
|39,1575
|28,25222
|7
|1,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:15:26 28-09-2025
|39,225
|28,1398
|19,1
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:15:25 28-09-2025
|39,20639
|28,14528
|7,62
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:10:30 28-09-2025
|39,1722
|28,1963
|11,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:10:29 28-09-2025
|39,1825
|28,21333
|13,71
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:00:40 28-09-2025
|39,1983
|28,2083
|9,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:00:39 28-09-2025
|39,17556
|28,18944
|4,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:50:12 28-09-2025
|39,15111
|28,23806
|7,9
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:50:12 28-09-2025
|39,1368
|28,227
|16,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:44:49 28-09-2025
|39,17222
|28,21167
|7
|3,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:44:49 28-09-2025
|39,1622
|28,2003
|13,4
|3,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:42:09 28-09-2025
|39,2145
|28,156
|11,6
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:33:16 28-09-2025
|39,173
|28,1662
|5,3
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:28:07 28-09-2025
|39,234
|28,9932
|10,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:17:27 28-09-2025
|39,17417
|28,19056
|10,9
|3,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:17:27 28-09-2025
|39,1625
|28,1743
|11,2
|3,3
|Battalgazi (Malatya)
|03:50:41 28-09-2025
|38,23444
|38,47028
|10,14
|1,1
|BEYDAGI (MALATYA)
|03:50:41 28-09-2025
|38,2672
|38,4553
|13
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:49:56 28-09-2025
|39,17083
|28,19139
|7,86
|1,1
|KARAKISLA-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|03:49:56 28-09-2025
|38,7568
|31,4773
|10,1
|0,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:49:56 28-09-2025
|39,1538
|28,1585
|11
|1,1
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|03:49:55 28-09-2025
|38,61694
|31,46917
|5,77
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|03:49:22 28-09-2025
|38,23583
|38,46694
|11,11
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:42:45 28-09-2025
|39,19194
|28,22333
|5,39
|1,2
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:42:44 28-09-2025
|39,2147
|28,2912
|8,2
|1,5
|Osmangazi (Bursa)
|03:42:32 28-09-2025
|40,19528
|29,02278
|8,31
|1,2
|YUNANISTAN
|03:38:45 28-09-2025
|40,3272
|24,0658
|5,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:31:31 28-09-2025
|39,26306
|28,11694
|7
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:31:30 28-09-2025
|39,2453
|28,1352
|8,4
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:28:32 28-09-2025
|39,1418
|28,1327
|16,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:24:40 28-09-2025
|39,18639
|28,2025
|5,33
|2,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:24:40 28-09-2025
|39,1788
|28,1928
|14,9
|3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:23:52 28-09-2025
|39,174
|28,1047
|12,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:23:51 28-09-2025
|39,19
|28,10222
|7
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:20:53 28-09-2025
|39,175
|28,1068
|5,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:19:41 28-09-2025
|39,18361
|28,19639
|7,14
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:19:41 28-09-2025
|39,1895
|28,1925
|8,8
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:54:43 28-09-2025
|39,155
|28,1785
|5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:54:42 28-09-2025
|39,17056
|28,18861
|7
|1,3
|ULUKOY (MALATYA)
|02:48:27 28-09-2025
|38,1807
|38,5632
|5
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|02:48:26 28-09-2025
|38,155
|38,585
|6,99
|1,2
|Şenkaya (Erzurum)
|02:41:47 28-09-2025
|40,54167
|42,52278
|7
|1,3
|BEYKOY-SELIM (KARS)
|02:41:46 28-09-2025
|40,5448
|42,5458
|5
|1,2
|Döşemealtı (Antalya)
|02:37:07 28-09-2025
|37,23306
|30,65222
|7
|1,4
|KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|02:37:07 28-09-2025
|37,241
|30,6308
|8,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:35:32 28-09-2025
|39,20611
|28,15167
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:35:32 28-09-2025
|39,2067
|28,1435
|7,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:33:16 28-09-2025
|39,17667
|28,18
|7
|1,1
|Merkez (Çankırı)
|02:15:44 28-09-2025
|40,55972
|33,99083
|7,17
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:14:49 28-09-2025
|39,185
|28,17139
|7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:14:49 28-09-2025
|39,1597
|28,204
|8,5
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:14:16 28-09-2025
|39,1495
|28,1078
|21,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:14:15 28-09-2025
|39,23917
|28,15917
|7
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:09:31 28-09-2025
|39,1253
|28,1753
|14,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:09:30 28-09-2025
|39,18778
|28,18194
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:59:52 28-09-2025
|39,24417
|28,01806
|6,99
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:59:52 28-09-2025
|39,2148
|28,0155
|9,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:49:36 28-09-2025
|39,19278
|28,15917
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:49:36 28-09-2025
|39,1452
|28,1518
|15,5
|1,4
|EGE DENIZI
|01:49:20 28-09-2025
|36,855
|26,0828
|5
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|01:44:54 28-09-2025
|38,17472
|38,78194
|12,68
|1,3
|PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)
|01:44:53 28-09-2025
|38,213
|38,745
|5
|1,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:39:57 28-09-2025
|39,212
|28,1393
|11,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:39:56 28-09-2025
|39,22194
|28,14917
|7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:39:47 28-09-2025
|38,22306
|38,05694
|7,04
|1
|KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)
|01:39:45 28-09-2025
|38,3353
|38,1318
|22,8
|0,7
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|01:32:35 28-09-2025
|39,2037
|29,0407
|11
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:30:57 28-09-2025
|39,17556
|28,18861
|7
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:30:57 28-09-2025
|39,1123
|28,2088
|16,3
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:23:22 28-09-2025
|35,1132
|25,454
|6,2
|2,1
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:19:13 28-09-2025
|38,1322
|36,6045
|7,7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:19:12 28-09-2025
|38,0975
|36,59806
|7,8
|1,1
|Ege Denizi
|01:02:25 28-09-2025
|40,36472
|24,455
|7
|2,5
|YUNANISTAN
|01:02:23 28-09-2025
|40,3262
|24,1243
|9,7
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:52:15 28-09-2025
|39,1818
|28,1343
|9,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:52:14 28-09-2025
|39,21028
|28,12889
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:40:40 28-09-2025
|39,17778
|28,21694
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:37:09 28-09-2025
|39,24139
|28,07167
|7,07
|1,1
|YUNANISTAN
|00:36:53 28-09-2025
|40,2748
|24,1527
|9,3
|2,6
|Ege Denizi
|00:36:51 28-09-2025
|39,99556
|24,17528
|16,47
|2,5
|Beypazarı (Ankara)
|00:19:02 28-09-2025
|40,15861
|31,85028
|6,91
|2,4
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|00:19:02 28-09-2025
|40,186
|31,7692
|11,4
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:14:30 28-09-2025
|39,17722
|28,16194
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:14:30 28-09-2025
|39,1295
|28,1102
|11,3
|1,3
|Çivril (Denizli)
|00:09:47 28-09-2025
|38,20472
|30,02056
|7
|1,5
|DUMANKOY-DINAR (AFYONKARAHISAR)
|00:09:46 28-09-2025
|38,1843
|30,0242
|11,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:04:04 28-09-2025
|39,15972
|28,1575
|10,78
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:04:04 28-09-2025
|39,1658
|28,1417
|12
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:53:52 27-09-2025
|39,17278
|28,18833
|7,37
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:53:52 27-09-2025
|39,1657
|28,2438
|5
|1,2
|Selim (Kars)
|23:33:41 27-09-2025
|40,55639
|42,54389
|7,01
|2,3
|DOGANKOY-SENKAYA (ERZURUM)
|23:33:40 27-09-2025
|40,6095
|42,4595
|5
|2,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:01:03 28-09-2025
|39,2502
|28,9853
|14,4
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:56:22 28-09-2025
|39,2518
|29,0185
|2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:55:14 28-09-2025
|39,26
|28,90167
|7
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|22:55:14 28-09-2025
|39,2873
|28,9573
|11,3
|1,5
|Ege Denizi - [131.67 km] Datça (Muğla)
|22:48:41 28-09-2025
|35,60639
|26,86333
|7,13
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:46:58 28-09-2025
|39,22111
|29,01028
|8,42
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:46:57 28-09-2025
|39,2505
|29,0353
|3,2
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:40:41 28-09-2025
|39,2208
|29,0437
|9,6
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:40:41 28-09-2025
|39,22528
|29,01833
|8,2
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:39:18 28-09-2025
|39,1972
|28,0677
|4,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:39:18 28-09-2025
|39,20889
|28,15139
|7
|1,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:36:16 28-09-2025
|39,255
|29,0053
|5,5
|3,4
|Simav (Kütahya)
|22:36:16 28-09-2025
|39,23
|29,01
|11,92
|3,1
|Simav (Kütahya)
|22:29:29 28-09-2025
|39,23472
|29,00083
|7,11
|1,1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|22:21:17 28-09-2025
|39,2178
|28,9345
|11,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:21:17 28-09-2025
|39,25278
|28,93889
|9,93
|1,2
|Simav (Kütahya)
|22:05:50 28-09-2025
|39,28861
|28,94111
|9,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|22:01:19 28-09-2025
|39,26222
|28,96472
|7,02
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:01:18 28-09-2025
|39,2617
|28,9797
|11,8
|2,7
|Simav (Kütahya)
|22:00:36 28-09-2025
|39,22444
|28,99417
|8,63
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:00:35 28-09-2025
|39,2347
|29,0293
|3,7
|2,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|21:59:28 28-09-2025
|39,2258
|29,0378
|3,9
|2,2
|Simav (Kütahya)
|21:59:28 28-09-2025
|39,23167
|29,02
|7,08
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:56:29 28-09-2025
|39,2007
|28,1178
|13,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:56:29 28-09-2025
|39,21167
|28,18139
|5,02
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|21:52:58 28-09-2025
|38,79167
|39,07944
|6,94
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|21:49:49 28-09-2025
|39,2697
|29,0068
|5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|21:49:49 28-09-2025
|39,29639
|28,90111
|8
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:47:22 28-09-2025
|39,2303
|28,9983
|10,8
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:47:22 28-09-2025
|39,21833
|29,01028
|11,65
|1,8
|Kozluk (Batman)
|21:40:28 28-09-2025
|38,08917
|41,43528
|7
|2,5
|ORENSU-KOZLUK (BATMAN)
|21:40:27 28-09-2025
|38,0322
|41,4247
|5
|2,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|21:38:38 28-09-2025
|39,2637
|29,0127
|2,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|21:38:38 28-09-2025
|39,27083
|28,98389
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|21:29:19 28-09-2025
|39,25222
|28,97583
|7,07
|1,1
|Simav (Kütahya)
|21:24:34 28-09-2025
|39,27417
|28,94028
|7,06
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|21:23:58 28-09-2025
|38,11944
|38,50778
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:47 28-09-2025
|39,1725
|28,14278
|7
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|21:21:10 28-09-2025
|39,2788
|29,0442
|13,5
|2,6
|Simav (Kütahya)
|21:21:10 28-09-2025
|39,26861
|28,9525
|7
|2,2
|KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|21:18:04 28-09-2025
|39,1238
|29,0272
|1,8
|1,5
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|21:17:44 28-09-2025
|39,1435
|28,9878
|12
|1,5
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|21:14:14 28-09-2025
|39,2522
|28,9148
|11,6
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:14:13 28-09-2025
|39,26917
|28,90278
|7
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:08:24 28-09-2025
|39,2277
|29,0283
|9,8
|1,9
|Simav (Kütahya)
|21:08:24 28-09-2025
|39,23
|29,02556
|11,53
|1,7
|Ula (Muğla)
|21:04:10 28-09-2025
|37,07306
|28,50083
|7,08
|1,8
|Simav (Kütahya)
|20:58:25 28-09-2025
|39,16528
|29,04278
|8,04
|1,1
|Simav (Kütahya)
|20:48:40 28-09-2025
|39,28056
|28,90556
|7,07
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:46:11 28-09-2025
|38,14167
|37,78472
|8,09
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:46:07 28-09-2025
|39,2193
|28,9847
|13,3
|2,6
|Simav (Kütahya)
|20:46:06 28-09-2025
|39,25667
|28,93306
|7,07
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:45:06 28-09-2025
|39,2427
|28,9797
|11,2
|2,8
|Simav (Kütahya)
|20:45:06 28-09-2025
|39,25083
|28,96028
|6,96
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:43:20 28-09-2025
|39,2398
|28,9733
|11,2
|2,7
|Simav (Kütahya)
|20:43:20 28-09-2025
|39,24806
|28,95583
|7,08
|2,4
|Simav (Kütahya)
|20:40:04 28-09-2025
|39,21556
|28,91
|7,02
|1,1
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|20:40:03 28-09-2025
|39,1892
|28,9047
|16
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:37:16 28-09-2025
|39,2457
|29,0357
|1,8
|2
|Simav (Kütahya)
|20:37:16 28-09-2025
|39,26556
|28,93111
|6,29
|1,5
|Simav (Kütahya)
|20:31:38 28-09-2025
|39,29194
|28,95222
|7,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:29:02 28-09-2025
|39,22167
|28,99111
|7,04
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:24:56 28-09-2025
|39,2077
|28,1788
|8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:56 28-09-2025
|39,21639
|28,19056
|5,16
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:16:11 28-09-2025
|39,2287
|28,1858
|8,9
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:16:11 28-09-2025
|39,22167
|28,21028
|6,32
|2,9
|Ege Denizi - [12.21 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:11:22 28-09-2025
|39,52833
|25,93861
|5,67
|2,3
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|20:11:21 28-09-2025
|39,5047
|25,8955
|6
|2,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:05:55 28-09-2025
|39,1695
|28,0933
|11,4
|2,3
|Simav (Kütahya)
|19:58:11 28-09-2025
|39,29222
|28,92417
|7,14
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:57:02 28-09-2025
|39,12444
|28,23111
|6,59
|1,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:57:00 28-09-2025
|39,1672
|28,2375
|8,1
|2,3
|Simav (Kütahya)
|19:52:36 28-09-2025
|39,23528
|28,98611
|7,39
|2,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:52:35 28-09-2025
|39,2488
|28,9957
|7,9
|3,1
|Simav (Kütahya)
|19:49:21 28-09-2025
|39,23056
|29,00778
|7,61
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:49:20 28-09-2025
|39,235
|29,0182
|10,2
|2,3
|HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA)
|19:48:33 28-09-2025
|38,9973
|29,0032
|14,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:43:13 28-09-2025
|39,23639
|29,00833
|11,91
|4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:43:13 28-09-2025
|39,2465
|29,0017
|5,2
|4
|Simav (Kütahya)
|19:40:57 28-09-2025
|39,25167
|28,93889
|7,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:39:06 28-09-2025
|39,15222
|28,14889
|7,45
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:39:06 28-09-2025
|39,1583
|28,1123
|12
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|19:27:57 28-09-2025
|38,10306
|38,8275
|6,51
|0,9
|Simav (Kütahya)
|19:27:06 28-09-2025
|39,18722
|28,91694
|6,85
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|19:27:06 28-09-2025
|39,1977
|29,033
|10,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:26:25 28-09-2025
|39,18694
|28,99306
|6,93
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:26:25 28-09-2025
|39,2042
|29,0043
|11,2
|2
|Simav (Kütahya)
|19:25:41 28-09-2025
|39,25222
|28,93389
|6,77
|1,1
|Simav (Kütahya)
|19:20:21 28-09-2025
|39,18667
|28,97028
|7,05
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:20:19 28-09-2025
|39,2262
|28,9797
|11,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|19:17:22 28-09-2025
|39,26111
|28,92361
|7,15
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:17:22 28-09-2025
|39,211
|28,9795
|12,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|19:09:18 28-09-2025
|39,25333
|28,96056
|6,96
|3,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:09:18 28-09-2025
|39,2452
|28,9677
|4,4
|3,7
|Simav (Kütahya)
|19:06:22 28-09-2025
|39,24222
|28,94222
|7,28
|1,1
|Simav (Kütahya)
|19:04:34 28-09-2025
|39,23806
|28,95611
|6,07
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:04:34 28-09-2025
|39,2222
|28,9653
|11,2
|2,6
|Simav (Kütahya)
|19:03:15 28-09-2025
|39,23194
|28,9075
|6,85
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|19:03:15 28-09-2025
|39,2138
|28,9782
|9,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:56:41 28-09-2025
|39,25861
|28,96333
|8,39
|2,4
|Simav (Kütahya)
|18:56:41 28-09-2025
|39,25194
|28,98444
|6,84
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:56:40 28-09-2025
|39,2428
|28,9972
|11,7
|2,7
|Simav (Kütahya)
|18:55:53 28-09-2025
|39,22917
|28,92472
|6,35
|1,1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|18:55:53 28-09-2025
|39,203
|29,0527
|10,7
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|18:46:13 28-09-2025
|39,1843
|29,0565
|5
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:46:00 28-09-2025
|39,2108
|28,9935
|9,5
|2,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|18:38:47 28-09-2025
|39,1567
|29,0277
|10,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|18:38:45 28-09-2025
|39,275
|28,91861
|6,98
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:36:57 28-09-2025
|39,24389
|28,99778
|7,1
|1,4
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|18:36:56 28-09-2025
|39,2318
|28,8895
|12,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|18:33:34 28-09-2025
|39,23556
|29,025
|6,81
|1,2
|Simav (Kütahya)
|18:29:50 28-09-2025
|39,24333
|28,97889
|7
|1,6
|Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [06.67 km] Altınözü (Hatay)
|18:27:51 28-09-2025
|35,95333
|36,36917
|7,05
|2,1
|SARIBUK-ALTINOZU (HATAY)
|18:27:51 28-09-2025
|35,9768
|36,3527
|5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|18:23:58 28-09-2025
|39,25
|28,97
|9,19
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:23:57 28-09-2025
|39,233
|29,0015
|12,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|18:21:37 28-09-2025
|39,23806
|29,01694
|11,7
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:21:37 28-09-2025
|39,227
|29,01
|11,3
|3,1
|Simav (Kütahya)
|18:11:31 28-09-2025
|39,225
|29,01444
|9,83
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|18:11:31 28-09-2025
|39,173
|29,0042
|12
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:10:58 28-09-2025
|39,23306
|29,00694
|10,39
|1,3
|Simav (Kütahya)
|18:01:26 28-09-2025
|39,2625
|28,97417
|6,63
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:01:25 28-09-2025
|39,2607
|28,9767
|10,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:59:29 28-09-2025
|39,22667
|28,90667
|7,59
|1,3
|Simav (Kütahya)
|17:57:48 28-09-2025
|39,2425
|29,00389
|6,71
|1,5
|Ege Denizi - [140.29 km] Datça (Muğla)
|17:56:39 28-09-2025
|35,69472
|26,49222
|14,58
|2,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|17:56:37 28-09-2025
|35,4417
|26,6448
|8,7
|2,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:56:05 28-09-2025
|39,2045
|28,9877
|13,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:56:04 28-09-2025
|39,27306
|28,92528
|7,12
|1,7
|Simav (Kütahya)
|17:54:58 28-09-2025
|39,25167
|28,935
|6,96
|1,8
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|17:54:58 28-09-2025
|39,254
|28,9328
|5,7
|2
|Simav (Kütahya)
|17:53:20 28-09-2025
|39,23694
|28,97639
|8,58
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:53:19 28-09-2025
|39,2115
|29,0212
|10,7
|2
|Simav (Kütahya)
|17:52:42 28-09-2025
|39,2675
|28,93694
|6,48
|1,4
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|17:52:42 28-09-2025
|39,1807
|28,937
|15,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:45:04 28-09-2025
|39,23694
|29,00694
|11,06
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:45:04 28-09-2025
|39,2362
|29,0163
|10,5
|3,5
|Simav (Kütahya)
|17:43:19 28-09-2025
|39,26611
|28,9725
|6,55
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:43:19 28-09-2025
|39,2385
|28,991
|9,6
|2,5
|Simav (Kütahya)
|17:39:47 28-09-2025
|39,24667
|28,96722
|9,04
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:39:46 28-09-2025
|39,243
|29,0167
|2,8
|2,3
|Simav (Kütahya)
|17:36:57 28-09-2025
|39,25167
|29,00167
|7,04
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17:36:56 28-09-2025
|39,2482
|29,0635
|2,4
|1,8
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|17:35:54 28-09-2025
|39,1682
|29,1017
|3,2
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:35:53 28-09-2025
|39,24194
|28,99139
|7,21
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:35:33 28-09-2025
|39,24417
|28,98944
|9,26
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:35:32 28-09-2025
|39,2562
|28,9848
|12,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:34:10 28-09-2025
|39,20806
|29,03639
|12,51
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17:34:10 28-09-2025
|39,2373
|29,0568
|3,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:31:54 28-09-2025
|39,24222
|29,00333
|5,05
|2,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:31:53 28-09-2025
|39,2248
|29,0225
|12,3
|2,6
|Simav (Kütahya)
|17:28:29 28-09-2025
|39,21972
|29,015
|10,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:27:05 28-09-2025
|39,18778
|28,17806
|7
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:27:04 28-09-2025
|39,1868
|28,21
|10,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:21:04 28-09-2025
|39,20806
|28,17
|13,31
|3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:21:04 28-09-2025
|39,1908
|28,1562
|15,9
|3,2
|Simav (Kütahya)
|17:16:06 28-09-2025
|39,27083
|28,96472
|10,5
|1,4
|EFIR-SIMAV (KUTAHYA)
|17:16:04 28-09-2025
|39,21
|28,815
|18
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:15:15 28-09-2025
|39,25722
|28,98222
|7
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|17:15:14 28-09-2025
|39,2098
|29,0573
|16
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:12:39 28-09-2025
|39,23944
|29,00611
|11,09
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17:12:37 28-09-2025
|39,2427
|29,03
|1,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|17:11:45 28-09-2025
|39,23278
|29,02083
|13,58
|1
|Simav (Kütahya)
|17:09:46 28-09-2025
|39,31833
|28,97028
|7,3
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:07:57 28-09-2025
|39,2422
|29,0162
|5,3
|2,1
|Simav (Kütahya)
|17:07:56 28-09-2025
|39,22167
|28,97
|12,22
|1,7
|Simav (Kütahya)
|17:03:12 28-09-2025
|39,30611
|28,90778
|5,15
|1,4
|Simav (Kütahya)
|17:00:34 28-09-2025
|39,26083
|28,96806
|6,91
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:59:01 28-09-2025
|39,225
|29,02278
|10,59
|1,2
|Simav (Kütahya)
|16:56:25 28-09-2025
|39,22472
|28,99972
|10,45
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:56:25 28-09-2025
|39,2437
|29,0088
|10,1
|2,2
|Simav (Kütahya)
|16:50:19 28-09-2025
|39,25222
|28,95556
|4,97
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:50:19 28-09-2025
|39,1995
|29,0205
|15,4
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:49:48 28-09-2025
|39,2128
|28,9875
|13,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|16:49:47 28-09-2025
|39,23611
|28,95111
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|16:47:26 28-09-2025
|39,21028
|29,00861
|6
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:47:26 28-09-2025
|39,2062
|29,0068
|10,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|16:46:31 28-09-2025
|39,20917
|28,98667
|14,54
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:44:58 28-09-2025
|39,2195
|29,0575
|2,1
|2,1
|Simav (Kütahya)
|16:44:28 28-09-2025
|39,23722
|28,96056
|13,64
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:44:28 28-09-2025
|39,2412
|28,9902
|10,4
|2,4
|Simav (Kütahya)
|16:41:01 28-09-2025
|39,24306
|28,98472
|7,08
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:39:33 28-09-2025
|39,27778
|28,93972
|5,83
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:39:32 28-09-2025
|39,204
|28,9818
|18,4
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:38:15 28-09-2025
|39,233
|29,0222
|4,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|16:38:14 28-09-2025
|39,21694
|28,99111
|16,66
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|16:38:00 28-09-2025
|38,24806
|38,64111
|12,66
|1,2
|Simav (Kütahya)
|16:35:19 28-09-2025
|39,265
|28,9375
|7,02
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:32:55 28-09-2025
|39,25472
|28,95639
|7
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:32:02 28-09-2025
|39,2468
|28,998
|10,9
|2
|Simav (Kütahya)
|16:32:01 28-09-2025
|39,26694
|28,9475
|12,39
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:26:34 28-09-2025
|39,2402
|28,9828
|9,7
|2
|Simav (Kütahya)
|16:26:33 28-09-2025
|39,24972
|28,96389
|13,22
|1,9
|Simav (Kütahya)
|16:25:05 28-09-2025
|39,23333
|28,98833
|10,8
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:25:05 28-09-2025
|39,224
|28,9997
|12,2
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:16:59 28-09-2025
|39,234
|28,9768
|12
|1,9
|Pazarlar (Kütahya)
|16:16:55 28-09-2025
|38,99444
|29,07806
|6,08
|1,8
|Simav (Kütahya)
|16:15:03 28-09-2025
|39,25667
|28,95444
|11,91
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:15:03 28-09-2025
|39,2413
|28,9658
|9,5
|2,1
|Simav (Kütahya)
|16:13:50 28-09-2025
|39,24472
|28,95306
|6,08
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|16:12:58 28-09-2025
|38,19194
|38,68639
|7
|1,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:11:05 28-09-2025
|39,1102
|28,1958
|9,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:11:03 28-09-2025
|39,18194
|28,15639
|7
|1,7
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|16:09:00 28-09-2025
|39,1552
|29,0023
|15,6
|1,6
|Simav (Kütahya)
|16:08:59 28-09-2025
|39,235
|29,00639
|15,7
|1,2
|Hani (Diyarbakır)
|16:08:59 28-09-2025
|38,53972
|40,38667
|6,65
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:07:16 28-09-2025
|39,2443
|28,9685
|16,5
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:06:03 28-09-2025
|39,2323
|29,0038
|10,1
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:05:09 28-09-2025
|39,1672
|28,1728
|10,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:05:08 28-09-2025
|39,19056
|28,1925
|7
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:04:11 28-09-2025
|39,2083
|29,0082
|16
|1,9
|Simav (Kütahya)
|16:04:10 28-09-2025
|39,23861
|29,00472
|13,96
|1,8
|Simav (Kütahya)
|16:02:07 28-09-2025
|39,25639
|28,97361
|7
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:02:07 28-09-2025
|39,226
|29,0253
|15
|1,6
|Simav (Kütahya)
|15:57:42 28-09-2025
|39,25639
|28,9575
|9,21
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:57:42 28-09-2025
|39,2328
|28,9812
|11,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|15:57:03 28-09-2025
|39,23556
|28,98722
|8,85
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:57:03 28-09-2025
|39,2113
|29,0413
|4,7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|15:55:32 28-09-2025
|39,24139
|28,95611
|11,4
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:55:32 28-09-2025
|39,242
|28,964
|11
|2,4
|Simav (Kütahya)
|15:53:48 28-09-2025
|39,24361
|28,95139
|10,07
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|15:51:48 28-09-2025
|39,1833
|29,052
|15,4
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:50:50 28-09-2025
|39,2382
|29,0075
|5,4
|1,2
|Simav (Kütahya)
|15:50:19 28-09-2025
|39,22528
|29,00722
|10,13
|1,6
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|15:50:19 28-09-2025
|39,208
|29,0647
|10,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|15:48:01 28-09-2025
|39,22417
|28,99889
|11,22
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:46:15 28-09-2025
|39,21
|28,9932
|12,6
|1,4
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|15:45:37 28-09-2025
|39,1682
|28,9605
|13,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|15:45:35 28-09-2025
|39,27
|28,95639
|7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:43:21 28-09-2025
|39,2053
|28,9962
|10,5
|2,3
|Simav (Kütahya)
|15:43:20 28-09-2025
|39,23917
|28,98472
|7
|2,1
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|15:39:17 28-09-2025
|39,1855
|28,9457
|14,1
|1,5
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|15:34:20 28-09-2025
|39,183
|29,0735
|5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|15:33:45 28-09-2025
|39,22167
|29,02389
|11,81
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:33:45 28-09-2025
|39,2358
|29,0127
|8
|3,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|15:31:20 28-09-2025
|39,2153
|29,0593
|3,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|15:31:19 28-09-2025
|39,26056
|28,94722
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|15:28:52 28-09-2025
|39,215
|29,01972
|7,1
|1,9
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|15:28:52 28-09-2025
|39,1578
|28,9955
|11,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:28:29 28-09-2025
|39,24333
|28,98361
|18,17
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:25:31 28-09-2025
|39,26028
|28,93028
|6,64
|1,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|15:25:31 28-09-2025
|39,2645
|28,9365
|4,7
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:18:17 28-09-2025
|39,202
|29,0287
|11,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|15:18:16 28-09-2025
|39,23361
|29,00389
|10,68
|1,6
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|15:15:22 28-09-2025
|39,1722
|28,9652
|12,9
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:15:19 28-09-2025
|39,17389
|28,91056
|17,29
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:13:14 28-09-2025
|39,22056
|29,00139
|8,13
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:13:14 28-09-2025
|39,2173
|29,0132
|13,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:12:21 28-09-2025
|39,22667
|29,02194
|12,48
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|15:12:21 28-09-2025
|39,2192
|29,0253
|14,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:09:49 28-09-2025
|39,24444
|28,95944
|9,53
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:09:49 28-09-2025
|39,2397
|29,0053
|9,7
|2,9
|Simav (Kütahya)
|15:08:57 28-09-2025
|39,21917
|29,00694
|7,03
|1,3
|Simav (Kütahya)
|15:06:25 28-09-2025
|39,2
|28,975
|7
|1,1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|15:06:25 28-09-2025
|39,1595
|28,9987
|15,4
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|15:03:08 28-09-2025
|39,02722
|28,105
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|14:59:30 28-09-2025
|39,24028
|28,97556
|9,16
|2,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:59:29 28-09-2025
|39,2458
|28,9907
|10,3
|2,5
|AKDAG-SIMAV (KUTAHYA)
|14:57:26 28-09-2025
|39,1815
|28,8855
|6,6
|1,8
|Simav (Kütahya)
|14:57:25 28-09-2025
|39,28028
|28,91806
|5,79
|1,7
|Simav (Kütahya)
|14:54:59 28-09-2025
|39,24222
|28,98917
|11,5
|3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:54:59 28-09-2025
|39,2335
|28,9562
|6,3
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:47:40 28-09-2025
|39,2328
|29,021
|3,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|14:43:47 28-09-2025
|39,18889
|28,94111
|5,8
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:43:45 28-09-2025
|39,2412
|28,9867
|10,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|14:40:55 28-09-2025
|39,26444
|28,96861
|6,23
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:40:55 28-09-2025
|39,2373
|28,9855
|9,3
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|14:40:18 28-09-2025
|39,2212
|29,044
|8,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|14:40:17 28-09-2025
|39,25556
|28,95222
|7,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|14:37:02 28-09-2025
|39,22139
|29,00611
|10,16
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:37:01 28-09-2025
|39,2568
|28,9487
|9,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|14:35:37 28-09-2025
|39,24111
|28,97806
|6,09
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:35:36 28-09-2025
|39,2263
|28,9792
|9,5
|2,6
|Simav (Kütahya)
|14:34:09 28-09-2025
|39,25306
|28,88028
|9,92
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|14:34:09 28-09-2025
|39,284
|28,9665
|11,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:32:18 28-09-2025
|39,235
|28,97417
|13,25
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:32:18 28-09-2025
|39,2265
|28,9523
|12,7
|2
|Simav (Kütahya)
|14:31:47 28-09-2025
|39,24333
|28,95417
|9,99
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:31:46 28-09-2025
|39,2475
|28,9887
|16,6
|1,6
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|14:28:25 28-09-2025
|39,1685
|29,0482
|3,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:27:53 28-09-2025
|39,1675
|28,96806
|5,8
|2
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|14:27:51 28-09-2025
|39,1768
|28,9198
|7,2
|2,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:24:25 28-09-2025
|39,2098
|29,0008
|11,1
|2,1
|Simav (Kütahya)
|14:24:24 28-09-2025
|39,25111
|28,98778
|6,05
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:22:30 28-09-2025
|39,238
|28,9852
|4,8
|2,8
|Simav (Kütahya)
|14:22:29 28-09-2025
|39,23389
|28,98361
|12,18
|2,6
|Simav (Kütahya)
|14:19:30 28-09-2025
|39,235
|29,00778
|9,9
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:19:29 28-09-2025
|39,2388
|28,9977
|4,2
|2,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:16:53 28-09-2025
|39,2458
|29,0088
|8,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|14:14:41 28-09-2025
|39,23722
|28,9725
|11,81
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:14:41 28-09-2025
|39,22972
|29,00306
|6,93
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:14:41 28-09-2025
|39,2163
|29,0042
|10,8
|2,3
|Simav (Kütahya)
|14:08:34 28-09-2025
|39,23028
|29,01278
|13,36
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:08:34 28-09-2025
|39,2247
|29,0232
|9,8
|2,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:06:09 28-09-2025
|39,2193
|29,0208
|5,3
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:05:30 28-09-2025
|39,2175
|28,992
|5
|2,5
|Simav (Kütahya)
|14:04:32 28-09-2025
|39,23556
|29,02083
|7,38
|2,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:04:32 28-09-2025
|39,2242
|29,0157
|5,4
|2,4
|Simav (Kütahya)
|14:00:53 28-09-2025
|39,22222
|29,02556
|12,22
|2,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:00:53 28-09-2025
|39,2272
|29,02
|4,5
|2,6
|Simav (Kütahya)
|13:59:57 28-09-2025
|39,25889
|28,92
|10,73
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:56:51 28-09-2025
|39,2465
|29,0072
|5,6
|3
|Simav (Kütahya)
|13:56:50 28-09-2025
|39,24583
|29,00222
|7
|3
|Simav (Kütahya)
|13:53:35 28-09-2025
|39,22528
|28,98472
|12,21
|3,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:53:35 28-09-2025
|39,2503
|28,9698
|5,5
|3,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:52:18 28-09-2025
|39,2442
|28,9953
|5,3
|2,9
|Simav (Kütahya)
|13:52:17 28-09-2025
|39,23139
|28,99944
|11,93
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:49:40 28-09-2025
|39,18972
|28,20611
|7
|1,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:49:39 28-09-2025
|39,1927
|28,2358
|12,4
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:48:49 28-09-2025
|39,2155
|29,016
|15,6
|1,9
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|13:47:08 28-09-2025
|39,193
|28,96
|14,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|13:42:20 28-09-2025
|39,21778
|28,98972
|7,05
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:42:20 28-09-2025
|39,1878
|29,0025
|9,3
|1,5
|Hisarcık (Kütahya)
|13:41:14 28-09-2025
|39,21083
|29,07222
|12,5
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:41:13 28-09-2025
|39,234
|29,023
|10,7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|13:39:03 28-09-2025
|39,28056
|28,95111
|7,23
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:39:03 28-09-2025
|39,245
|29,0192
|9,9
|2,4
|Simav (Kütahya)
|13:38:12 28-09-2025
|39,21889
|29,00528
|12,47
|3,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:38:12 28-09-2025
|39,2432
|29,0028
|5,4
|3,6
|Simav (Kütahya)
|13:37:25 28-09-2025
|39,22
|29,02389
|11,1
|2,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|13:37:25 28-09-2025
|39,1607
|29,017
|11,9
|2
|Simav (Kütahya)
|13:37:04 28-09-2025
|39,28944
|28,92944
|7,02
|2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:37:04 28-09-2025
|39,2547
|28,951
|13
|2,2
|Simav (Kütahya)
|13:36:50 28-09-2025
|39,27
|28,96389
|7,25
|1,9
|CITGOL-SIMAV (KUTAHYA)
|13:36:03 28-09-2025
|39,1295
|28,9758
|18,9
|1,9
|Simav (Kütahya)
|13:34:51 28-09-2025
|39,23528
|29,00306
|11,33
|3,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:34:51 28-09-2025
|39,24
|29,0095
|4
|3,9
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|13:31:48 28-09-2025
|39,1765
|29,0037
|15,6
|1,7
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|13:30:57 28-09-2025
|39,1467
|28,9795
|10,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|13:30:55 28-09-2025
|39,24361
|28,98639
|7
|1,9
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|13:30:14 28-09-2025
|39,1772
|29,0267
|5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|13:28:52 28-09-2025
|39,26389
|28,93444
|7
|3,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:28:52 28-09-2025
|39,2442
|28,9693
|4,9
|3,4
|Simav (Kütahya)
|13:25:11 28-09-2025
|39,21778
|29,03889
|10,17
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:25:11 28-09-2025
|39,2157
|29,0147
|9,8
|2,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:23:58 28-09-2025
|39,2153
|29,001
|15
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:23:41 28-09-2025
|38,2925
|38,17639
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|13:22:23 28-09-2025
|39,22278
|29,01944
|10,29
|2,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:22:22 28-09-2025
|39,2185
|29,0028
|4,5
|2,8
|Simav (Kütahya)
|13:20:21 28-09-2025
|39,22083
|28,9875
|11,44
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:20:21 28-09-2025
|39,2388
|28,987
|9,4
|2,9
|Simav (Kütahya)
|13:19:34 28-09-2025
|39,25944
|28,99333
|8,55
|2,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:19:34 28-09-2025
|39,252
|28,9973
|5,4
|3
|Simav (Kütahya)
|13:14:15 28-09-2025
|39,20722
|29,00194
|10,44
|2,7
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|13:14:15 28-09-2025
|39,1982
|28,9553
|11,7
|2,7
|Simav (Kütahya)
|13:12:59 28-09-2025
|39,22417
|28,99167
|10,59
|4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:12:59 28-09-2025
|39,2463
|28,997
|5,9
|3,9
|Simav (Kütahya)
|13:12:46 28-09-2025
|39,24528
|28,96694
|7,19
|2,2
|Simav (Kütahya)
|13:09:01 28-09-2025
|39,23417
|29,00611
|11,09
|3,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:09:01 28-09-2025
|39,2347
|29,0233
|8,4
|3,5
|Simav (Kütahya)
|13:05:50 28-09-2025
|39,22889
|29,00611
|11,02
|3,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:05:49 28-09-2025
|39,2317
|29,0223
|1,5
|3,7
|Simav (Kütahya)
|13:01:44 28-09-2025
|39,21694
|29,01472
|12,06
|3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|13:01:44 28-09-2025
|39,2042
|29,0147
|12,4
|2,9
|Simav (Kütahya)
|12:59:15 28-09-2025
|39,22167
|28,99389
|8,46
|5,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|12:59:15 28-09-2025
|39,2575
|29,003
|6,3
|5,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:51:05 28-09-2025
|39,225
|28,14194
|7
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:51:05 28-09-2025
|39,1895
|28,1175
|4,9
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|12:47:24 28-09-2025
|38,4625
|39,19333
|7,04
|1,2
|KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
|12:47:23 28-09-2025
|38,4782
|39,175
|12,8
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|12:47:02 28-09-2025
|38,44333
|39,18389
|7,17
|1,1
|DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
|12:47:00 28-09-2025
|38,4777
|39,2037
|21,5
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:32:37 28-09-2025
|39,51417
|28,16056
|11,19
|1,3
|Biga (Çanakkale)
|12:26:09 28-09-2025
|40,34972
|27,27472
|7,69
|1,9
|TOKATKIRI-BIGA (CANAKKALE)
|12:26:09 28-09-2025
|40,3528
|27,2572
|8
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:01:23 28-09-2025
|39,23972
|28,20833
|7
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:57:39 28-09-2025
|39,1822
|28,148
|11
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:57:38 28-09-2025
|39,18833
|28,08472
|6,98
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:40:40 28-09-2025
|39,13917
|28,20556
|7,95
|1,2
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|11:40:40 28-09-2025
|39,0897
|28,2273
|17
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:35:20 28-09-2025
|39,16528
|28,14806
|8,92
|2,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:35:20 28-09-2025
|39,162
|28,1352
|12,1
|2,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:34:27 28-09-2025
|38,21667
|38,1475
|7,01
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:34:05 28-09-2025
|39,17028
|28,15444
|6,22
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:34:05 28-09-2025
|39,1335
|28,1155
|11
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:20:04 28-09-2025
|39,22056
|28,18278
|12,13
|3,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:20:04 28-09-2025
|39,1985
|28,1768
|13,1
|4
|Refahiye (Erzincan)
|11:13:34 28-09-2025
|39,94056
|39,16611
|11,8
|2,3
|KOCYATAGI (ERZINCAN)
|11:13:34 28-09-2025
|39,9105
|39,1542
|6,4
|2,7
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|11:09:47 28-09-2025
|39,0692
|28,3778
|12,5
|1,6
|Gördes (Manisa)
|11:09:46 28-09-2025
|39,0775
|28,38194
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:01:57 28-09-2025
|39,19417
|28,19278
|7
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:01:56 28-09-2025
|39,2017
|28,0767
|4,7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:00:09 28-09-2025
|39,20722
|28,20889
|7
|1,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:00:08 28-09-2025
|39,2113
|28,1358
|5,1
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:52:35 28-09-2025
|38,03556
|38,18111
|7
|1,6
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|10:52:34 28-09-2025
|38,0485
|38,1295
|2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:48:50 28-09-2025
|39,17583
|28,205
|5,41
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:48:50 28-09-2025
|39,1712
|28,182
|14
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:45:03 28-09-2025
|39,12917
|28,20639
|4,52
|1,1
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|10:45:01 28-09-2025
|39,0822
|28,2402
|10,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:31:55 28-09-2025
|39,24944
|28,06556
|7
|1,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:31:55 28-09-2025
|39,2167
|28,0458
|23,5
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|10:18:09 28-09-2025
|38,07444
|37,15444
|7,06
|1,9
|ALTINYAPRAK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|10:18:09 28-09-2025
|38,0192
|37,2082
|6,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:09:52 28-09-2025
|39,25194
|28,05139
|7
|1,7
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:09:52 28-09-2025
|39,259
|28,0103
|7,9
|1,8
|CUKUROREN (BOLU)
|10:05:20 28-09-2025
|40,8197
|31,6482
|5
|1,3
|Merkez (Bolu)
|10:05:19 28-09-2025
|40,8775
|31,64361
|10,36
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:55:10 28-09-2025
|39,1675
|28,18806
|7,23
|1,1
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:55:10 28-09-2025
|39,1178
|28,2618
|4,9
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:47:57 28-09-2025
|39,1475
|28,1965
|18,2
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:47:56 28-09-2025
|39,23056
|28,09972
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:46:12 28-09-2025
|39,22
|28,16111
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:46:11 28-09-2025
|39,196
|28,1257
|10,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:38:40 28-09-2025
|39,20889
|28,13417
|7
|1,9
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|09:38:40 28-09-2025
|39,163
|28,0512
|11,3
|2,2
|Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.86 km] Bodrum (Muğla)
|09:25:30 28-09-2025
|36,775
|25,79639
|7
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:22:32 28-09-2025
|39,1752
|28,158
|15,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:22:31 28-09-2025
|39,22583
|28,13611
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|09:22:29 28-09-2025
|38,17361
|38,77083
|11,05
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:18:43 28-09-2025
|39,21083
|28,11556
|6,01
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:18:43 28-09-2025
|39,1928
|28,1555
|9,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:00:19 28-09-2025
|39,18639
|28,21639
|7
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:00:19 28-09-2025
|39,176
|28,2128
|8,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:58:22 28-09-2025
|39,23917
|28,23028
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:55:53 28-09-2025
|39,17056
|28,19917
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:55:05 28-09-2025
|39,20944
|28,03889
|7,72
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:48:38 28-09-2025
|39,16194
|28,16667
|7,03
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:48:38 28-09-2025
|39,1247
|28,1163
|15,2
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|08:37:49 28-09-2025
|38,28778
|38,85472
|7
|1,2
|TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG)
|08:37:48 28-09-2025
|38,4698
|38,8393
|5,2
|0,9
|MALAZ-GORDES (MANISA)
|08:32:41 28-09-2025
|39,0675
|28,315
|3,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:32:38 28-09-2025
|39,2
|28,20028
|7
|1
|Akdeniz - [83.78 km] Gazipaşa (Antalya)
|08:27:36 28-09-2025
|35,77222
|31,58333
|19,22
|2,7
|AKDENIZ
|08:27:36 28-09-2025
|35,7998
|31,6963
|5,4
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:05:39 28-09-2025
|39,16417
|28,18722
|7,04
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:04:56 28-09-2025
|39,1612
|28,1872
|10,6
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:04:55 28-09-2025
|39,14944
|28,18389
|10,19
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:00:53 28-09-2025
|39,17806
|28,15139
|6,83
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:46:54 28-09-2025
|39,16778
|28,20111
|7
|1,8
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:46:54 28-09-2025
|39,1573
|28,1955
|10,3
|2,2
|YUNUSLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|07:41:58 28-09-2025
|39,5203
|28,9132
|5
|1,5
|Dursunbey (Balıkesir)
|07:41:56 28-09-2025
|39,56778
|28,84333
|6,9
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:27:20 28-09-2025
|39,2158
|28,1903
|7,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:27:19 28-09-2025
|39,20639
|28,13028
|5,16
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|07:26:41 28-09-2025
|38,25278
|38,47361
|7,02
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:14:47 28-09-2025
|39,20944
|28,13361
|7
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:14:47 28-09-2025
|39,1943
|28,1073
|13,4
|1,7
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:08:30 28-09-2025
|39,1722
|28,2063
|10,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:08:29 28-09-2025
|39,16917
|28,17444
|5,89
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:07:12 28-09-2025
|39,22333
|28,22056
|7
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:52:54 28-09-2025
|39,1968
|28,1045
|9,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:52:53 28-09-2025
|39,23972
|28,11139
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:46:08 28-09-2025
|39,20833
|28,17
|4,21
|1,2
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:46:08 28-09-2025
|39,2652
|28,1178
|7,7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:42:52 28-09-2025
|39,1658
|28,1758
|12
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:42:51 28-09-2025
|39,14417
|28,20417
|14,06
|2,2
|BEYKOY-HISARCIK (KUTAHYA)
|06:36:38 28-09-2025
|39,2377
|29,2012
|14,8
|1,1
|Hisarcık (Kütahya)
|06:36:37 28-09-2025
|39,25556
|29,20028
|6,86
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:27:36 28-09-2025
|39,0977
|28,2518
|10,5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:23:55 28-09-2025
|39,22667
|28,20278
|6,42
|2,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:23:55 28-09-2025
|39,2287
|28,1782
|12,2
|2,6
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|06:20:42 28-09-2025
|39,0727
|28,3378
|15,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:17:33 28-09-2025
|39,17222
|28,19278
|8,35
|2,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:17:33 28-09-2025
|39,1712
|28,161
|11,9
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:15:44 28-09-2025
|39,175
|28,18556
|4,18
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:15:44 28-09-2025
|39,1397
|28,1448
|11,8
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:04:21 28-09-2025
|39,2062
|28,0972
|5,2
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:04:20 28-09-2025
|39,19639
|28,11722
|6,94
|2,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:02:07 28-09-2025
|39,1555
|28,201
|14
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:02:06 28-09-2025
|39,17556
|28,22417
|4,37
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:47:03 28-09-2025
|39,176
|28,2167
|9,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:47:02 28-09-2025
|39,18861
|28,20806
|5,75
|1,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:45:35 28-09-2025
|39,15
|28,2022
|9,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:45:34 28-09-2025
|39,15083
|28,2
|11,13
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|05:29:31 28-09-2025
|38,19028
|37,82611
|9,04
|1,5
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:29:31 28-09-2025
|38,2052
|37,824
|13,5
|1,2
|EGE DENIZI
|05:25:24 28-09-2025
|35,6782
|25,7853
|49,3
|2,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:21:17 28-09-2025
|39,1612
|28,1583
|15,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:21:16 28-09-2025
|39,15583
|28,20417
|7,03
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:16:47 28-09-2025
|39,1575
|28,25222
|7
|1,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:15:26 28-09-2025
|39,225
|28,1398
|19,1
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:15:25 28-09-2025
|39,20639
|28,14528
|7,62
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:10:30 28-09-2025
|39,1722
|28,1963
|11,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:10:29 28-09-2025
|39,1825
|28,21333
|13,71
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:00:40 28-09-2025
|39,1983
|28,2083
|9,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:00:39 28-09-2025
|39,17556
|28,18944
|4,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:50:12 28-09-2025
|39,15111
|28,23806
|7,9
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:50:12 28-09-2025
|39,1368
|28,227
|16,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:44:49 28-09-2025
|39,17222
|28,21167
|7
|3,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:44:49 28-09-2025
|39,1622
|28,2003
|13,4
|3,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:42:09 28-09-2025
|39,2145
|28,156
|11,6
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:33:16 28-09-2025
|39,173
|28,1662
|5,3
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:28:07 28-09-2025
|39,234
|28,9932
|10,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:17:27 28-09-2025
|39,17417
|28,19056
|10,9
|3,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:17:27 28-09-2025
|39,1625
|28,1743
|11,2
|3,3
|Battalgazi (Malatya)
|03:50:41 28-09-2025
|38,23444
|38,47028
|10,14
|1,1
|BEYDAGI (MALATYA)
|03:50:41 28-09-2025
|38,2672
|38,4553
|13
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:49:56 28-09-2025
|39,17083
|28,19139
|7,86
|1,1
|KARAKISLA-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|03:49:56 28-09-2025
|38,7568
|31,4773
|10,1
|0,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:49:56 28-09-2025
|39,1538
|28,1585
|11
|1,1
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|03:49:55 28-09-2025
|38,61694
|31,46917
|5,77
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|03:49:22 28-09-2025
|38,23583
|38,46694
|11,11
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:42:45 28-09-2025
|39,19194
|28,22333
|5,39
|1,2
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:42:44 28-09-2025
|39,2147
|28,2912
|8,2
|1,5
|Osmangazi (Bursa)
|03:42:32 28-09-2025
|40,19528
|29,02278
|8,31
|1,2
|YUNANISTAN
|03:38:45 28-09-2025
|40,3272
|24,0658
|5,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:31:31 28-09-2025
|39,26306
|28,11694
|7
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:31:30 28-09-2025
|39,2453
|28,1352
|8,4
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:28:32 28-09-2025
|39,1418
|28,1327
|16,9
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:24:40 28-09-2025
|39,18639
|28,2025
|5,33
|2,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:24:40 28-09-2025
|39,1788
|28,1928
|14,9
|3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:23:52 28-09-2025
|39,174
|28,1047
|12,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:23:51 28-09-2025
|39,19
|28,10222
|7
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:20:53 28-09-2025
|39,175
|28,1068
|5,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:19:41 28-09-2025
|39,18361
|28,19639
|7,14
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:19:41 28-09-2025
|39,1895
|28,1925
|8,8
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:54:43 28-09-2025
|39,155
|28,1785
|5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:54:42 28-09-2025
|39,17056
|28,18861
|7
|1,3
|ULUKOY (MALATYA)
|02:48:27 28-09-2025
|38,1807
|38,5632
|5
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|02:48:26 28-09-2025
|38,155
|38,585
|6,99
|1,2
|Şenkaya (Erzurum)
|02:41:47 28-09-2025
|40,54167
|42,52278
|7
|1,3
|BEYKOY-SELIM (KARS)
|02:41:46 28-09-2025
|40,5448
|42,5458
|5
|1,2
|Döşemealtı (Antalya)
|02:37:07 28-09-2025
|37,23306
|30,65222
|7
|1,4
|KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|02:37:07 28-09-2025
|37,241
|30,6308
|8,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:35:32 28-09-2025
|39,20611
|28,15167
|7
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:35:32 28-09-2025
|39,2067
|28,1435
|7,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:33:16 28-09-2025
|39,17667
|28,18
|7
|1,1
|Merkez (Çankırı)
|02:15:44 28-09-2025
|40,55972
|33,99083
|7,17
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:14:49 28-09-2025
|39,185
|28,17139
|7
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:14:49 28-09-2025
|39,1597
|28,204
|8,5
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:14:16 28-09-2025
|39,1495
|28,1078
|21,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:14:15 28-09-2025
|39,23917
|28,15917
|7
|1,1
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:09:31 28-09-2025
|39,1253
|28,1753
|14,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:09:30 28-09-2025
|39,18778
|28,18194
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:59:52 28-09-2025
|39,24417
|28,01806
|6,99
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:59:52 28-09-2025
|39,2148
|28,0155
|9,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:49:36 28-09-2025
|39,19278
|28,15917
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:49:36 28-09-2025
|39,1452
|28,1518
|15,5
|1,4
|EGE DENIZI
|01:49:20 28-09-2025
|36,855
|26,0828
|5
|2,1
|Pütürge (Malatya)
|01:44:54 28-09-2025
|38,17472
|38,78194
|12,68
|1,3
|PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)
|01:44:53 28-09-2025
|38,213
|38,745
|5
|1,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:39:57 28-09-2025
|39,212
|28,1393
|11,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:39:56 28-09-2025
|39,22194
|28,14917
|7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:39:47 28-09-2025
|38,22306
|38,05694
|7,04
|1
|KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)
|01:39:45 28-09-2025
|38,3353
|38,1318
|22,8
|0,7
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|01:32:35 28-09-2025
|39,2037
|29,0407
|11
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:30:57 28-09-2025
|39,17556
|28,18861
|7
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:30:57 28-09-2025
|39,1123
|28,2088
|16,3
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:23:22 28-09-2025
|35,1132
|25,454
|6,2
|2,1
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:19:13 28-09-2025
|38,1322
|36,6045
|7,7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:19:12 28-09-2025
|38,0975
|36,59806
|7,8
|1,1
|Ege Denizi
|01:02:25 28-09-2025
|40,36472
|24,455
|7
|2,5
|YUNANISTAN
|01:02:23 28-09-2025
|40,3262
|24,1243
|9,7
|2,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:52:15 28-09-2025
|39,1818
|28,1343
|9,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:52:14 28-09-2025
|39,21028
|28,12889
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:40:40 28-09-2025
|39,17778
|28,21694
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:37:09 28-09-2025
|39,24139
|28,07167
|7,07
|1,1
|YUNANISTAN
|00:36:53 28-09-2025
|40,2748
|24,1527
|9,3
|2,6
|Ege Denizi
|00:36:51 28-09-2025
|39,99556
|24,17528
|16,47
|2,5
|Beypazarı (Ankara)
|00:19:02 28-09-2025
|40,15861
|31,85028
|6,91
|2,4
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|00:19:02 28-09-2025
|40,186
|31,7692
|11,4
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:14:30 28-09-2025
|39,17722
|28,16194
|7
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:14:30 28-09-2025
|39,1295
|28,1102
|11,3
|1,3
|Çivril (Denizli)
|00:09:47 28-09-2025
|38,20472
|30,02056
|7
|1,5
|DUMANKOY-DINAR (AFYONKARAHISAR)
|00:09:46 28-09-2025
|38,1843
|30,0242
|11,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:04:04 28-09-2025
|39,15972
|28,1575
|10,78
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:04:04 28-09-2025
|39,1658
|28,1417
|12
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:53:52 27-09-2025
|39,17278
|28,18833
|7,37
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:53:52 27-09-2025
|39,1657
|28,2438
|5
|1,2
|Selim (Kars)
|23:33:41 27-09-2025
|40,55639
|42,54389
|7,01
|2,3
|DOGANKOY-SENKAYA (ERZURUM)
|23:33:40 27-09-2025
|40,6095
|42,4595
|5
|2,1
