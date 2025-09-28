Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Eylül 2025

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:01:03 28-09-2025 39,2502 28,9853 14,4 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 22:56:22 28-09-2025 39,2518 29,0185 2 1,5
Simav (Kütahya) 22:55:14 28-09-2025 39,26 28,90167 7 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 22:55:14 28-09-2025 39,2873 28,9573 11,3 1,5
Ege Denizi - [131.67 km] Datça (Muğla) 22:48:41 28-09-2025 35,60639 26,86333 7,13 2,1
Simav (Kütahya) 22:46:58 28-09-2025 39,22111 29,01028 8,42 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:46:57 28-09-2025 39,2505 29,0353 3,2 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:40:41 28-09-2025 39,2208 29,0437 9,6 2,1
Simav (Kütahya) 22:40:41 28-09-2025 39,22528 29,01833 8,2 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:39:18 28-09-2025 39,1972 28,0677 4,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:18 28-09-2025 39,20889 28,15139 7 1,7
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 22:36:16 28-09-2025 39,255 29,0053 5,5 3,4
Simav (Kütahya) 22:36:16 28-09-2025 39,23 29,01 11,92 3,1
Simav (Kütahya) 22:29:29 28-09-2025 39,23472 29,00083 7,11 1,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 22:21:17 28-09-2025 39,2178 28,9345 11,1 1,5
Simav (Kütahya) 22:21:17 28-09-2025 39,25278 28,93889 9,93 1,2
Simav (Kütahya) 22:05:50 28-09-2025 39,28861 28,94111 9,8 1,4
Simav (Kütahya) 22:01:19 28-09-2025 39,26222 28,96472 7,02 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:01:18 28-09-2025 39,2617 28,9797 11,8 2,7
Simav (Kütahya) 22:00:36 28-09-2025 39,22444 28,99417 8,63 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:00:35 28-09-2025 39,2347 29,0293 3,7 2,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 21:59:28 28-09-2025 39,2258 29,0378 3,9 2,2
Simav (Kütahya) 21:59:28 28-09-2025 39,23167 29,02 7,08 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:29 28-09-2025 39,2007 28,1178 13,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:29 28-09-2025 39,21167 28,18139 5,02 1,4
Merkez (Elazığ) 21:52:58 28-09-2025 38,79167 39,07944 6,94 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 21:49:49 28-09-2025 39,2697 29,0068 5 1,7
Simav (Kütahya) 21:49:49 28-09-2025 39,29639 28,90111 8 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:47:22 28-09-2025 39,2303 28,9983 10,8 1,8
Simav (Kütahya) 21:47:22 28-09-2025 39,21833 29,01028 11,65 1,8
Kozluk (Batman) 21:40:28 28-09-2025 38,08917 41,43528 7 2,5
ORENSU-KOZLUK (BATMAN) 21:40:27 28-09-2025 38,0322 41,4247 5 2,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 21:38:38 28-09-2025 39,2637 29,0127 2,4 1,9
Simav (Kütahya) 21:38:38 28-09-2025 39,27083 28,98389 7 1,6
Simav (Kütahya) 21:29:19 28-09-2025 39,25222 28,97583 7,07 1,1
Simav (Kütahya) 21:24:34 28-09-2025 39,27417 28,94028 7,06 1,4
Sincik (Adıyaman) 21:23:58 28-09-2025 38,11944 38,50778 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:47 28-09-2025 39,1725 28,14278 7 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 21:21:10 28-09-2025 39,2788 29,0442 13,5 2,6
Simav (Kütahya) 21:21:10 28-09-2025 39,26861 28,9525 7 2,2
KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 21:18:04 28-09-2025 39,1238 29,0272 1,8 1,5
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 21:17:44 28-09-2025 39,1435 28,9878 12 1,5
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 21:14:14 28-09-2025 39,2522 28,9148 11,6 1,8
Simav (Kütahya) 21:14:13 28-09-2025 39,26917 28,90278 7 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:08:24 28-09-2025 39,2277 29,0283 9,8 1,9
Simav (Kütahya) 21:08:24 28-09-2025 39,23 29,02556 11,53 1,7
Ula (Muğla) 21:04:10 28-09-2025 37,07306 28,50083 7,08 1,8
Simav (Kütahya) 20:58:25 28-09-2025 39,16528 29,04278 8,04 1,1
Simav (Kütahya) 20:48:40 28-09-2025 39,28056 28,90556 7,07 1,2
Doğanşehir (Malatya) 20:46:11 28-09-2025 38,14167 37,78472 8,09 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:46:07 28-09-2025 39,2193 28,9847 13,3 2,6
Simav (Kütahya) 20:46:06 28-09-2025 39,25667 28,93306 7,07 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:45:06 28-09-2025 39,2427 28,9797 11,2 2,8
Simav (Kütahya) 20:45:06 28-09-2025 39,25083 28,96028 6,96 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:43:20 28-09-2025 39,2398 28,9733 11,2 2,7
Simav (Kütahya) 20:43:20 28-09-2025 39,24806 28,95583 7,08 2,4
Simav (Kütahya) 20:40:04 28-09-2025 39,21556 28,91 7,02 1,1
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 20:40:03 28-09-2025 39,1892 28,9047 16 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:37:16 28-09-2025 39,2457 29,0357 1,8 2
Simav (Kütahya) 20:37:16 28-09-2025 39,26556 28,93111 6,29 1,5
Simav (Kütahya) 20:31:38 28-09-2025 39,29194 28,95222 7,6 1,2
Simav (Kütahya) 20:29:02 28-09-2025 39,22167 28,99111 7,04 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:56 28-09-2025 39,2077 28,1788 8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:56 28-09-2025 39,21639 28,19056 5,16 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:11 28-09-2025 39,2287 28,1858 8,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:11 28-09-2025 39,22167 28,21028 6,32 2,9
Ege Denizi - [12.21 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:11:22 28-09-2025 39,52833 25,93861 5,67 2,3
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 20:11:21 28-09-2025 39,5047 25,8955 6 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:55 28-09-2025 39,1695 28,0933 11,4 2,3
Simav (Kütahya) 19:58:11 28-09-2025 39,29222 28,92417 7,14 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:02 28-09-2025 39,12444 28,23111 6,59 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:57:00 28-09-2025 39,1672 28,2375 8,1 2,3
Simav (Kütahya) 19:52:36 28-09-2025 39,23528 28,98611 7,39 2,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:52:35 28-09-2025 39,2488 28,9957 7,9 3,1
Simav (Kütahya) 19:49:21 28-09-2025 39,23056 29,00778 7,61 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:49:20 28-09-2025 39,235 29,0182 10,2 2,3
HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA) 19:48:33 28-09-2025 38,9973 29,0032 14,7 1,4
Simav (Kütahya) 19:43:13 28-09-2025 39,23639 29,00833 11,91 4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:43:13 28-09-2025 39,2465 29,0017 5,2 4
Simav (Kütahya) 19:40:57 28-09-2025 39,25167 28,93889 7,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:39:06 28-09-2025 39,15222 28,14889 7,45 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:39:06 28-09-2025 39,1583 28,1123 12 2,5
Pütürge (Malatya) 19:27:57 28-09-2025 38,10306 38,8275 6,51 0,9
Simav (Kütahya) 19:27:06 28-09-2025 39,18722 28,91694 6,85 1,3
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 19:27:06 28-09-2025 39,1977 29,033 10,1 1,4
Simav (Kütahya) 19:26:25 28-09-2025 39,18694 28,99306 6,93 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:26:25 28-09-2025 39,2042 29,0043 11,2 2
Simav (Kütahya) 19:25:41 28-09-2025 39,25222 28,93389 6,77 1,1
Simav (Kütahya) 19:20:21 28-09-2025 39,18667 28,97028 7,05 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:20:19 28-09-2025 39,2262 28,9797 11,1 1,5
Simav (Kütahya) 19:17:22 28-09-2025 39,26111 28,92361 7,15 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:17:22 28-09-2025 39,211 28,9795 12,3 1,9
Simav (Kütahya) 19:09:18 28-09-2025 39,25333 28,96056 6,96 3,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:09:18 28-09-2025 39,2452 28,9677 4,4 3,7
Simav (Kütahya) 19:06:22 28-09-2025 39,24222 28,94222 7,28 1,1
Simav (Kütahya) 19:04:34 28-09-2025 39,23806 28,95611 6,07 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:04:34 28-09-2025 39,2222 28,9653 11,2 2,6
Simav (Kütahya) 19:03:15 28-09-2025 39,23194 28,9075 6,85 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 19:03:15 28-09-2025 39,2138 28,9782 9,3 1,4
Simav (Kütahya) 18:56:41 28-09-2025 39,25861 28,96333 8,39 2,4
Simav (Kütahya) 18:56:41 28-09-2025 39,25194 28,98444 6,84 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:56:40 28-09-2025 39,2428 28,9972 11,7 2,7
Simav (Kütahya) 18:55:53 28-09-2025 39,22917 28,92472 6,35 1,1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 18:55:53 28-09-2025 39,203 29,0527 10,7 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 18:46:13 28-09-2025 39,1843 29,0565 5 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 18:46:00 28-09-2025 39,2108 28,9935 9,5 2,3
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 18:38:47 28-09-2025 39,1567 29,0277 10,4 1,7
Simav (Kütahya) 18:38:45 28-09-2025 39,275 28,91861 6,98 1,4
Simav (Kütahya) 18:36:57 28-09-2025 39,24389 28,99778 7,1 1,4
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 18:36:56 28-09-2025 39,2318 28,8895 12,3 1,7
Simav (Kütahya) 18:33:34 28-09-2025 39,23556 29,025 6,81 1,2
Simav (Kütahya) 18:29:50 28-09-2025 39,24333 28,97889 7 1,6
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [06.67 km] Altınözü (Hatay) 18:27:51 28-09-2025 35,95333 36,36917 7,05 2,1
SARIBUK-ALTINOZU (HATAY) 18:27:51 28-09-2025 35,9768 36,3527 5 1,6
Simav (Kütahya) 18:23:58 28-09-2025 39,25 28,97 9,19 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:23:57 28-09-2025 39,233 29,0015 12,3 1,7
Simav (Kütahya) 18:21:37 28-09-2025 39,23806 29,01694 11,7 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:21:37 28-09-2025 39,227 29,01 11,3 3,1
Simav (Kütahya) 18:11:31 28-09-2025 39,225 29,01444 9,83 1,5
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 18:11:31 28-09-2025 39,173 29,0042 12 1,4
Simav (Kütahya) 18:10:58 28-09-2025 39,23306 29,00694 10,39 1,3
Simav (Kütahya) 18:01:26 28-09-2025 39,2625 28,97417 6,63 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:01:25 28-09-2025 39,2607 28,9767 10,8 1,4
Simav (Kütahya) 17:59:29 28-09-2025 39,22667 28,90667 7,59 1,3
Simav (Kütahya) 17:57:48 28-09-2025 39,2425 29,00389 6,71 1,5
Ege Denizi - [140.29 km] Datça (Muğla) 17:56:39 28-09-2025 35,69472 26,49222 14,58 2,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:56:37 28-09-2025 35,4417 26,6448 8,7 2,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:56:05 28-09-2025 39,2045 28,9877 13,6 1,5
Simav (Kütahya) 17:56:04 28-09-2025 39,27306 28,92528 7,12 1,7
Simav (Kütahya) 17:54:58 28-09-2025 39,25167 28,935 6,96 1,8
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 17:54:58 28-09-2025 39,254 28,9328 5,7 2
Simav (Kütahya) 17:53:20 28-09-2025 39,23694 28,97639 8,58 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:53:19 28-09-2025 39,2115 29,0212 10,7 2
Simav (Kütahya) 17:52:42 28-09-2025 39,2675 28,93694 6,48 1,4
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 17:52:42 28-09-2025 39,1807 28,937 15,7 1,5
Simav (Kütahya) 17:45:04 28-09-2025 39,23694 29,00694 11,06 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:45:04 28-09-2025 39,2362 29,0163 10,5 3,5
Simav (Kütahya) 17:43:19 28-09-2025 39,26611 28,9725 6,55 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:43:19 28-09-2025 39,2385 28,991 9,6 2,5
Simav (Kütahya) 17:39:47 28-09-2025 39,24667 28,96722 9,04 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:39:46 28-09-2025 39,243 29,0167 2,8 2,3
Simav (Kütahya) 17:36:57 28-09-2025 39,25167 29,00167 7,04 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 17:36:56 28-09-2025 39,2482 29,0635 2,4 1,8
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 17:35:54 28-09-2025 39,1682 29,1017 3,2 1,4
Simav (Kütahya) 17:35:53 28-09-2025 39,24194 28,99139 7,21 1,4
Simav (Kütahya) 17:35:33 28-09-2025 39,24417 28,98944 9,26 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:35:32 28-09-2025 39,2562 28,9848 12,2 1,9
Simav (Kütahya) 17:34:10 28-09-2025 39,20806 29,03639 12,51 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 17:34:10 28-09-2025 39,2373 29,0568 3,5 1,4
Simav (Kütahya) 17:31:54 28-09-2025 39,24222 29,00333 5,05 2,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:31:53 28-09-2025 39,2248 29,0225 12,3 2,6
Simav (Kütahya) 17:28:29 28-09-2025 39,21972 29,015 10,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:27:05 28-09-2025 39,18778 28,17806 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:27:04 28-09-2025 39,1868 28,21 10,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:04 28-09-2025 39,20806 28,17 13,31 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:21:04 28-09-2025 39,1908 28,1562 15,9 3,2
Simav (Kütahya) 17:16:06 28-09-2025 39,27083 28,96472 10,5 1,4
EFIR-SIMAV (KUTAHYA) 17:16:04 28-09-2025 39,21 28,815 18 1,5
Simav (Kütahya) 17:15:15 28-09-2025 39,25722 28,98222 7 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 17:15:14 28-09-2025 39,2098 29,0573 16 1,4
Simav (Kütahya) 17:12:39 28-09-2025 39,23944 29,00611 11,09 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 17:12:37 28-09-2025 39,2427 29,03 1,3 1,7
Simav (Kütahya) 17:11:45 28-09-2025 39,23278 29,02083 13,58 1
Simav (Kütahya) 17:09:46 28-09-2025 39,31833 28,97028 7,3 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:07:57 28-09-2025 39,2422 29,0162 5,3 2,1
Simav (Kütahya) 17:07:56 28-09-2025 39,22167 28,97 12,22 1,7
Simav (Kütahya) 17:03:12 28-09-2025 39,30611 28,90778 5,15 1,4
Simav (Kütahya) 17:00:34 28-09-2025 39,26083 28,96806 6,91 1,1
Simav (Kütahya) 16:59:01 28-09-2025 39,225 29,02278 10,59 1,2
Simav (Kütahya) 16:56:25 28-09-2025 39,22472 28,99972 10,45 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:56:25 28-09-2025 39,2437 29,0088 10,1 2,2
Simav (Kütahya) 16:50:19 28-09-2025 39,25222 28,95556 4,97 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 16:50:19 28-09-2025 39,1995 29,0205 15,4 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 16:49:48 28-09-2025 39,2128 28,9875 13,2 1,3
Simav (Kütahya) 16:49:47 28-09-2025 39,23611 28,95111 7 1,2
Simav (Kütahya) 16:47:26 28-09-2025 39,21028 29,00861 6 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 16:47:26 28-09-2025 39,2062 29,0068 10,5 1,7
Simav (Kütahya) 16:46:31 28-09-2025 39,20917 28,98667 14,54 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:44:58 28-09-2025 39,2195 29,0575 2,1 2,1
Simav (Kütahya) 16:44:28 28-09-2025 39,23722 28,96056 13,64 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:44:28 28-09-2025 39,2412 28,9902 10,4 2,4
Simav (Kütahya) 16:41:01 28-09-2025 39,24306 28,98472 7,08 1,1
Simav (Kütahya) 16:39:33 28-09-2025 39,27778 28,93972 5,83 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 16:39:32 28-09-2025 39,204 28,9818 18,4 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:38:15 28-09-2025 39,233 29,0222 4,8 1,5
Simav (Kütahya) 16:38:14 28-09-2025 39,21694 28,99111 16,66 1,3
Pütürge (Malatya) 16:38:00 28-09-2025 38,24806 38,64111 12,66 1,2
Simav (Kütahya) 16:35:19 28-09-2025 39,265 28,9375 7,02 1,1
Simav (Kütahya) 16:32:55 28-09-2025 39,25472 28,95639 7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:32:02 28-09-2025 39,2468 28,998 10,9 2
Simav (Kütahya) 16:32:01 28-09-2025 39,26694 28,9475 12,39 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:26:34 28-09-2025 39,2402 28,9828 9,7 2
Simav (Kütahya) 16:26:33 28-09-2025 39,24972 28,96389 13,22 1,9
Simav (Kütahya) 16:25:05 28-09-2025 39,23333 28,98833 10,8 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:25:05 28-09-2025 39,224 28,9997 12,2 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:16:59 28-09-2025 39,234 28,9768 12 1,9
Pazarlar (Kütahya) 16:16:55 28-09-2025 38,99444 29,07806 6,08 1,8
Simav (Kütahya) 16:15:03 28-09-2025 39,25667 28,95444 11,91 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:15:03 28-09-2025 39,2413 28,9658 9,5 2,1
Simav (Kütahya) 16:13:50 28-09-2025 39,24472 28,95306 6,08 1,2
Pütürge (Malatya) 16:12:58 28-09-2025 38,19194 38,68639 7 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:11:05 28-09-2025 39,1102 28,1958 9,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:11:03 28-09-2025 39,18194 28,15639 7 1,7
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 16:09:00 28-09-2025 39,1552 29,0023 15,6 1,6
Simav (Kütahya) 16:08:59 28-09-2025 39,235 29,00639 15,7 1,2
Hani (Diyarbakır) 16:08:59 28-09-2025 38,53972 40,38667 6,65 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:07:16 28-09-2025 39,2443 28,9685 16,5 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:06:03 28-09-2025 39,2323 29,0038 10,1 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:05:09 28-09-2025 39,1672 28,1728 10,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:08 28-09-2025 39,19056 28,1925 7 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 16:04:11 28-09-2025 39,2083 29,0082 16 1,9
Simav (Kütahya) 16:04:10 28-09-2025 39,23861 29,00472 13,96 1,8
Simav (Kütahya) 16:02:07 28-09-2025 39,25639 28,97361 7 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 16:02:07 28-09-2025 39,226 29,0253 15 1,6
Simav (Kütahya) 15:57:42 28-09-2025 39,25639 28,9575 9,21 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:57:42 28-09-2025 39,2328 28,9812 11,8 1,7
Simav (Kütahya) 15:57:03 28-09-2025 39,23556 28,98722 8,85 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:57:03 28-09-2025 39,2113 29,0413 4,7 1,7
Simav (Kütahya) 15:55:32 28-09-2025 39,24139 28,95611 11,4 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:55:32 28-09-2025 39,242 28,964 11 2,4
Simav (Kütahya) 15:53:48 28-09-2025 39,24361 28,95139 10,07 1,3
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 15:51:48 28-09-2025 39,1833 29,052 15,4 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:50:50 28-09-2025 39,2382 29,0075 5,4 1,2
Simav (Kütahya) 15:50:19 28-09-2025 39,22528 29,00722 10,13 1,6
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 15:50:19 28-09-2025 39,208 29,0647 10,8 1,7
Simav (Kütahya) 15:48:01 28-09-2025 39,22417 28,99889 11,22 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:46:15 28-09-2025 39,21 28,9932 12,6 1,4
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 15:45:37 28-09-2025 39,1682 28,9605 13,2 1,2
Simav (Kütahya) 15:45:35 28-09-2025 39,27 28,95639 7 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:43:21 28-09-2025 39,2053 28,9962 10,5 2,3
Simav (Kütahya) 15:43:20 28-09-2025 39,23917 28,98472 7 2,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 15:39:17 28-09-2025 39,1855 28,9457 14,1 1,5
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 15:34:20 28-09-2025 39,183 29,0735 5 2,2
Simav (Kütahya) 15:33:45 28-09-2025 39,22167 29,02389 11,81 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:33:45 28-09-2025 39,2358 29,0127 8 3,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 15:31:20 28-09-2025 39,2153 29,0593 3,1 1,8
Simav (Kütahya) 15:31:19 28-09-2025 39,26056 28,94722 7 1,6
Simav (Kütahya) 15:28:52 28-09-2025 39,215 29,01972 7,1 1,9
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 15:28:52 28-09-2025 39,1578 28,9955 11,7 1,5
Simav (Kütahya) 15:28:29 28-09-2025 39,24333 28,98361 18,17 1,5
Simav (Kütahya) 15:25:31 28-09-2025 39,26028 28,93028 6,64 1,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 15:25:31 28-09-2025 39,2645 28,9365 4,7 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:18:17 28-09-2025 39,202 29,0287 11,5 1,9
Simav (Kütahya) 15:18:16 28-09-2025 39,23361 29,00389 10,68 1,6
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 15:15:22 28-09-2025 39,1722 28,9652 12,9 1,5
Simav (Kütahya) 15:15:19 28-09-2025 39,17389 28,91056 17,29 1,4
Simav (Kütahya) 15:13:14 28-09-2025 39,22056 29,00139 8,13 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:13:14 28-09-2025 39,2173 29,0132 13,7 1,4
Simav (Kütahya) 15:12:21 28-09-2025 39,22667 29,02194 12,48 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:12:21 28-09-2025 39,2192 29,0253 14,6 1,5
Simav (Kütahya) 15:09:49 28-09-2025 39,24444 28,95944 9,53 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:09:49 28-09-2025 39,2397 29,0053 9,7 2,9
Simav (Kütahya) 15:08:57 28-09-2025 39,21917 29,00694 7,03 1,3
Simav (Kütahya) 15:06:25 28-09-2025 39,2 28,975 7 1,1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 15:06:25 28-09-2025 39,1595 28,9987 15,4 1,5
Akhisar (Manisa) 15:03:08 28-09-2025 39,02722 28,105 7 1,3
Simav (Kütahya) 14:59:30 28-09-2025 39,24028 28,97556 9,16 2,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:59:29 28-09-2025 39,2458 28,9907 10,3 2,5
AKDAG-SIMAV (KUTAHYA) 14:57:26 28-09-2025 39,1815 28,8855 6,6 1,8
Simav (Kütahya) 14:57:25 28-09-2025 39,28028 28,91806 5,79 1,7
Simav (Kütahya) 14:54:59 28-09-2025 39,24222 28,98917 11,5 3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:54:59 28-09-2025 39,2335 28,9562 6,3 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:47:40 28-09-2025 39,2328 29,021 3,1 1,5
Simav (Kütahya) 14:43:47 28-09-2025 39,18889 28,94111 5,8 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:43:45 28-09-2025 39,2412 28,9867 10,7 1,5
Simav (Kütahya) 14:40:55 28-09-2025 39,26444 28,96861 6,23 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:40:55 28-09-2025 39,2373 28,9855 9,3 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:40:18 28-09-2025 39,2212 29,044 8,9 1,3
Simav (Kütahya) 14:40:17 28-09-2025 39,25556 28,95222 7,1 1,5
Simav (Kütahya) 14:37:02 28-09-2025 39,22139 29,00611 10,16 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 14:37:01 28-09-2025 39,2568 28,9487 9,4 1,8
Simav (Kütahya) 14:35:37 28-09-2025 39,24111 28,97806 6,09 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:35:36 28-09-2025 39,2263 28,9792 9,5 2,6
Simav (Kütahya) 14:34:09 28-09-2025 39,25306 28,88028 9,92 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 14:34:09 28-09-2025 39,284 28,9665 11,3 1,9
Simav (Kütahya) 14:32:18 28-09-2025 39,235 28,97417 13,25 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:32:18 28-09-2025 39,2265 28,9523 12,7 2
Simav (Kütahya) 14:31:47 28-09-2025 39,24333 28,95417 9,99 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:31:46 28-09-2025 39,2475 28,9887 16,6 1,6
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 14:28:25 28-09-2025 39,1685 29,0482 3,3 1,9
Simav (Kütahya) 14:27:53 28-09-2025 39,1675 28,96806 5,8 2
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 14:27:51 28-09-2025 39,1768 28,9198 7,2 2,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:24:25 28-09-2025 39,2098 29,0008 11,1 2,1
Simav (Kütahya) 14:24:24 28-09-2025 39,25111 28,98778 6,05 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:22:30 28-09-2025 39,238 28,9852 4,8 2,8
Simav (Kütahya) 14:22:29 28-09-2025 39,23389 28,98361 12,18 2,6
Simav (Kütahya) 14:19:30 28-09-2025 39,235 29,00778 9,9 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:19:29 28-09-2025 39,2388 28,9977 4,2 2,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:16:53 28-09-2025 39,2458 29,0088 8,4 2,2
Simav (Kütahya) 14:14:41 28-09-2025 39,23722 28,9725 11,81 1,9
Simav (Kütahya) 14:14:41 28-09-2025 39,22972 29,00306 6,93 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:14:41 28-09-2025 39,2163 29,0042 10,8 2,3
Simav (Kütahya) 14:08:34 28-09-2025 39,23028 29,01278 13,36 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:08:34 28-09-2025 39,2247 29,0232 9,8 2,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:06:09 28-09-2025 39,2193 29,0208 5,3 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:05:30 28-09-2025 39,2175 28,992 5 2,5
Simav (Kütahya) 14:04:32 28-09-2025 39,23556 29,02083 7,38 2,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:04:32 28-09-2025 39,2242 29,0157 5,4 2,4
Simav (Kütahya) 14:00:53 28-09-2025 39,22222 29,02556 12,22 2,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:00:53 28-09-2025 39,2272 29,02 4,5 2,6
Simav (Kütahya) 13:59:57 28-09-2025 39,25889 28,92 10,73 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:56:51 28-09-2025 39,2465 29,0072 5,6 3
Simav (Kütahya) 13:56:50 28-09-2025 39,24583 29,00222 7 3
Simav (Kütahya) 13:53:35 28-09-2025 39,22528 28,98472 12,21 3,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:53:35 28-09-2025 39,2503 28,9698 5,5 3,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:52:18 28-09-2025 39,2442 28,9953 5,3 2,9
Simav (Kütahya) 13:52:17 28-09-2025 39,23139 28,99944 11,93 3
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:40 28-09-2025 39,18972 28,20611 7 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:49:39 28-09-2025 39,1927 28,2358 12,4 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:48:49 28-09-2025 39,2155 29,016 15,6 1,9
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 13:47:08 28-09-2025 39,193 28,96 14,7 1,4
Simav (Kütahya) 13:42:20 28-09-2025 39,21778 28,98972 7,05 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:42:20 28-09-2025 39,1878 29,0025 9,3 1,5
Hisarcık (Kütahya) 13:41:14 28-09-2025 39,21083 29,07222 12,5 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:41:13 28-09-2025 39,234 29,023 10,7 1,1
Simav (Kütahya) 13:39:03 28-09-2025 39,28056 28,95111 7,23 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:39:03 28-09-2025 39,245 29,0192 9,9 2,4
Simav (Kütahya) 13:38:12 28-09-2025 39,21889 29,00528 12,47 3,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:38:12 28-09-2025 39,2432 29,0028 5,4 3,6
Simav (Kütahya) 13:37:25 28-09-2025 39,22 29,02389 11,1 2,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 13:37:25 28-09-2025 39,1607 29,017 11,9 2
Simav (Kütahya) 13:37:04 28-09-2025 39,28944 28,92944 7,02 2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 13:37:04 28-09-2025 39,2547 28,951 13 2,2
Simav (Kütahya) 13:36:50 28-09-2025 39,27 28,96389 7,25 1,9
CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) 13:36:03 28-09-2025 39,1295 28,9758 18,9 1,9
Simav (Kütahya) 13:34:51 28-09-2025 39,23528 29,00306 11,33 3,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:34:51 28-09-2025 39,24 29,0095 4 3,9
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 13:31:48 28-09-2025 39,1765 29,0037 15,6 1,7
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 13:30:57 28-09-2025 39,1467 28,9795 10,9 1,7
Simav (Kütahya) 13:30:55 28-09-2025 39,24361 28,98639 7 1,9
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 13:30:14 28-09-2025 39,1772 29,0267 5 1,6
Simav (Kütahya) 13:28:52 28-09-2025 39,26389 28,93444 7 3,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:28:52 28-09-2025 39,2442 28,9693 4,9 3,4
Simav (Kütahya) 13:25:11 28-09-2025 39,21778 29,03889 10,17 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:25:11 28-09-2025 39,2157 29,0147 9,8 2,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:23:58 28-09-2025 39,2153 29,001 15 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 13:23:41 28-09-2025 38,2925 38,17639 7 1,2
Simav (Kütahya) 13:22:23 28-09-2025 39,22278 29,01944 10,29 2,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:22:22 28-09-2025 39,2185 29,0028 4,5 2,8
Simav (Kütahya) 13:20:21 28-09-2025 39,22083 28,9875 11,44 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:20:21 28-09-2025 39,2388 28,987 9,4 2,9
Simav (Kütahya) 13:19:34 28-09-2025 39,25944 28,99333 8,55 2,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:19:34 28-09-2025 39,252 28,9973 5,4 3
Simav (Kütahya) 13:14:15 28-09-2025 39,20722 29,00194 10,44 2,7
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 13:14:15 28-09-2025 39,1982 28,9553 11,7 2,7
Simav (Kütahya) 13:12:59 28-09-2025 39,22417 28,99167 10,59 4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:12:59 28-09-2025 39,2463 28,997 5,9 3,9
Simav (Kütahya) 13:12:46 28-09-2025 39,24528 28,96694 7,19 2,2
Simav (Kütahya) 13:09:01 28-09-2025 39,23417 29,00611 11,09 3,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:09:01 28-09-2025 39,2347 29,0233 8,4 3,5
Simav (Kütahya) 13:05:50 28-09-2025 39,22889 29,00611 11,02 3,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:05:49 28-09-2025 39,2317 29,0223 1,5 3,7
Simav (Kütahya) 13:01:44 28-09-2025 39,21694 29,01472 12,06 3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 13:01:44 28-09-2025 39,2042 29,0147 12,4 2,9
Simav (Kütahya) 12:59:15 28-09-2025 39,22167 28,99389 8,46 5,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 12:59:15 28-09-2025 39,2575 29,003 6,3 5,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:51:05 28-09-2025 39,225 28,14194 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:51:05 28-09-2025 39,1895 28,1175 4,9 1,5
Sivrice (Elazığ) 12:47:24 28-09-2025 38,4625 39,19333 7,04 1,2
KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) 12:47:23 28-09-2025 38,4782 39,175 12,8 1,6
Sivrice (Elazığ) 12:47:02 28-09-2025 38,44333 39,18389 7,17 1,1
DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 12:47:00 28-09-2025 38,4777 39,2037 21,5 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:32:37 28-09-2025 39,51417 28,16056 11,19 1,3
Biga (Çanakkale) 12:26:09 28-09-2025 40,34972 27,27472 7,69 1,9
TOKATKIRI-BIGA (CANAKKALE) 12:26:09 28-09-2025 40,3528 27,2572 8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:01:23 28-09-2025 39,23972 28,20833 7 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:57:39 28-09-2025 39,1822 28,148 11 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:57:38 28-09-2025 39,18833 28,08472 6,98 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:40:40 28-09-2025 39,13917 28,20556 7,95 1,2
CICEKLI-GORDES (MANISA) 11:40:40 28-09-2025 39,0897 28,2273 17 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:20 28-09-2025 39,16528 28,14806 8,92 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:20 28-09-2025 39,162 28,1352 12,1 2,8
Yeşilyurt (Malatya) 11:34:27 28-09-2025 38,21667 38,1475 7,01 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:34:05 28-09-2025 39,17028 28,15444 6,22 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:34:05 28-09-2025 39,1335 28,1155 11 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:04 28-09-2025 39,22056 28,18278 12,13 3,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:04 28-09-2025 39,1985 28,1768 13,1 4
Refahiye (Erzincan) 11:13:34 28-09-2025 39,94056 39,16611 11,8 2,3
KOCYATAGI (ERZINCAN) 11:13:34 28-09-2025 39,9105 39,1542 6,4 2,7
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 11:09:47 28-09-2025 39,0692 28,3778 12,5 1,6
Gördes (Manisa) 11:09:46 28-09-2025 39,0775 28,38194 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:57 28-09-2025 39,19417 28,19278 7 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:56 28-09-2025 39,2017 28,0767 4,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:00:09 28-09-2025 39,20722 28,20889 7 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:08 28-09-2025 39,2113 28,1358 5,1 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 10:52:35 28-09-2025 38,03556 38,18111 7 1,6
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 10:52:34 28-09-2025 38,0485 38,1295 2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:48:50 28-09-2025 39,17583 28,205 5,41 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:48:50 28-09-2025 39,1712 28,182 14 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:03 28-09-2025 39,12917 28,20639 4,52 1,1
CICEKLI-GORDES (MANISA) 10:45:01 28-09-2025 39,0822 28,2402 10,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:55 28-09-2025 39,24944 28,06556 7 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:55 28-09-2025 39,2167 28,0458 23,5 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 10:18:09 28-09-2025 38,07444 37,15444 7,06 1,9
ALTINYAPRAK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 10:18:09 28-09-2025 38,0192 37,2082 6,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:52 28-09-2025 39,25194 28,05139 7 1,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:09:52 28-09-2025 39,259 28,0103 7,9 1,8
CUKUROREN (BOLU) 10:05:20 28-09-2025 40,8197 31,6482 5 1,3
Merkez (Bolu) 10:05:19 28-09-2025 40,8775 31,64361 10,36 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:10 28-09-2025 39,1675 28,18806 7,23 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:55:10 28-09-2025 39,1178 28,2618 4,9 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:57 28-09-2025 39,1475 28,1965 18,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:56 28-09-2025 39,23056 28,09972 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:12 28-09-2025 39,22 28,16111 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:46:11 28-09-2025 39,196 28,1257 10,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:38:40 28-09-2025 39,20889 28,13417 7 1,9
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 09:38:40 28-09-2025 39,163 28,0512 11,3 2,2
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [132.86 km] Bodrum (Muğla) 09:25:30 28-09-2025 36,775 25,79639 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:22:32 28-09-2025 39,1752 28,158 15,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:22:31 28-09-2025 39,22583 28,13611 7 1,1
Pütürge (Malatya) 09:22:29 28-09-2025 38,17361 38,77083 11,05 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:43 28-09-2025 39,21083 28,11556 6,01 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:43 28-09-2025 39,1928 28,1555 9,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:00:19 28-09-2025 39,18639 28,21639 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:00:19 28-09-2025 39,176 28,2128 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:22 28-09-2025 39,23917 28,23028 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:53 28-09-2025 39,17056 28,19917 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:05 28-09-2025 39,20944 28,03889 7,72 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:38 28-09-2025 39,16194 28,16667 7,03 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:48:38 28-09-2025 39,1247 28,1163 15,2 1,5
Pütürge (Malatya) 08:37:49 28-09-2025 38,28778 38,85472 7 1,2
TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) 08:37:48 28-09-2025 38,4698 38,8393 5,2 0,9
MALAZ-GORDES (MANISA) 08:32:41 28-09-2025 39,0675 28,315 3,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:38 28-09-2025 39,2 28,20028 7 1
Akdeniz - [83.78 km] Gazipaşa (Antalya) 08:27:36 28-09-2025 35,77222 31,58333 19,22 2,7
AKDENIZ 08:27:36 28-09-2025 35,7998 31,6963 5,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:05:39 28-09-2025 39,16417 28,18722 7,04 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:04:56 28-09-2025 39,1612 28,1872 10,6 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:55 28-09-2025 39,14944 28,18389 10,19 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:00:53 28-09-2025 39,17806 28,15139 6,83 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:54 28-09-2025 39,16778 28,20111 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:46:54 28-09-2025 39,1573 28,1955 10,3 2,2
YUNUSLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) 07:41:58 28-09-2025 39,5203 28,9132 5 1,5
Dursunbey (Balıkesir) 07:41:56 28-09-2025 39,56778 28,84333 6,9 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:27:20 28-09-2025 39,2158 28,1903 7,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:27:19 28-09-2025 39,20639 28,13028 5,16 1,2
Battalgazi (Malatya) 07:26:41 28-09-2025 38,25278 38,47361 7,02 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:14:47 28-09-2025 39,20944 28,13361 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:14:47 28-09-2025 39,1943 28,1073 13,4 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:30 28-09-2025 39,1722 28,2063 10,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:29 28-09-2025 39,16917 28,17444 5,89 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:12 28-09-2025 39,22333 28,22056 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:52:54 28-09-2025 39,1968 28,1045 9,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:53 28-09-2025 39,23972 28,11139 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:08 28-09-2025 39,20833 28,17 4,21 1,2
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:46:08 28-09-2025 39,2652 28,1178 7,7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:52 28-09-2025 39,1658 28,1758 12 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:51 28-09-2025 39,14417 28,20417 14,06 2,2
BEYKOY-HISARCIK (KUTAHYA) 06:36:38 28-09-2025 39,2377 29,2012 14,8 1,1
Hisarcık (Kütahya) 06:36:37 28-09-2025 39,25556 29,20028 6,86 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:27:36 28-09-2025 39,0977 28,2518 10,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:55 28-09-2025 39,22667 28,20278 6,42 2,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:23:55 28-09-2025 39,2287 28,1782 12,2 2,6
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 06:20:42 28-09-2025 39,0727 28,3378 15,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:17:33 28-09-2025 39,17222 28,19278 8,35 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:17:33 28-09-2025 39,1712 28,161 11,9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:15:44 28-09-2025 39,175 28,18556 4,18 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:15:44 28-09-2025 39,1397 28,1448 11,8 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:04:21 28-09-2025 39,2062 28,0972 5,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:04:20 28-09-2025 39,19639 28,11722 6,94 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:07 28-09-2025 39,1555 28,201 14 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:06 28-09-2025 39,17556 28,22417 4,37 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:47:03 28-09-2025 39,176 28,2167 9,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:47:02 28-09-2025 39,18861 28,20806 5,75 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:45:35 28-09-2025 39,15 28,2022 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:45:34 28-09-2025 39,15083 28,2 11,13 1,3
Doğanşehir (Malatya) 05:29:31 28-09-2025 38,19028 37,82611 9,04 1,5
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:29:31 28-09-2025 38,2052 37,824 13,5 1,2
EGE DENIZI 05:25:24 28-09-2025 35,6782 25,7853 49,3 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:17 28-09-2025 39,1612 28,1583 15,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:16 28-09-2025 39,15583 28,20417 7,03 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:16:47 28-09-2025 39,1575 28,25222 7 1,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:26 28-09-2025 39,225 28,1398 19,1 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:25 28-09-2025 39,20639 28,14528 7,62 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:30 28-09-2025 39,1722 28,1963 11,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:29 28-09-2025 39,1825 28,21333 13,71 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:40 28-09-2025 39,1983 28,2083 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:39 28-09-2025 39,17556 28,18944 4,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:12 28-09-2025 39,15111 28,23806 7,9 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:12 28-09-2025 39,1368 28,227 16,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:44:49 28-09-2025 39,17222 28,21167 7 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:49 28-09-2025 39,1622 28,2003 13,4 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:42:09 28-09-2025 39,2145 28,156 11,6 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:33:16 28-09-2025 39,173 28,1662 5,3 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:28:07 28-09-2025 39,234 28,9932 10,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:17:27 28-09-2025 39,17417 28,19056 10,9 3,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:27 28-09-2025 39,1625 28,1743 11,2 3,3
Battalgazi (Malatya) 03:50:41 28-09-2025 38,23444 38,47028 10,14 1,1
BEYDAGI (MALATYA) 03:50:41 28-09-2025 38,2672 38,4553 13 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:49:56 28-09-2025 39,17083 28,19139 7,86 1,1
KARAKISLA-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 03:49:56 28-09-2025 38,7568 31,4773 10,1 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:49:56 28-09-2025 39,1538 28,1585 11 1,1
Sultandağı (Afyonkarahisar) 03:49:55 28-09-2025 38,61694 31,46917 5,77 0,9
Battalgazi (Malatya) 03:49:22 28-09-2025 38,23583 38,46694 11,11 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:45 28-09-2025 39,19194 28,22333 5,39 1,2
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:44 28-09-2025 39,2147 28,2912 8,2 1,5
Osmangazi (Bursa) 03:42:32 28-09-2025 40,19528 29,02278 8,31 1,2
YUNANISTAN 03:38:45 28-09-2025 40,3272 24,0658 5,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:31 28-09-2025 39,26306 28,11694 7 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:30 28-09-2025 39,2453 28,1352 8,4 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:28:32 28-09-2025 39,1418 28,1327 16,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:40 28-09-2025 39,18639 28,2025 5,33 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:40 28-09-2025 39,1788 28,1928 14,9 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:23:52 28-09-2025 39,174 28,1047 12,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:23:51 28-09-2025 39,19 28,10222 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:53 28-09-2025 39,175 28,1068 5,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:41 28-09-2025 39,18361 28,19639 7,14 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:19:41 28-09-2025 39,1895 28,1925 8,8 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:54:43 28-09-2025 39,155 28,1785 5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:54:42 28-09-2025 39,17056 28,18861 7 1,3
ULUKOY (MALATYA) 02:48:27 28-09-2025 38,1807 38,5632 5 1,4
Battalgazi (Malatya) 02:48:26 28-09-2025 38,155 38,585 6,99 1,2
Şenkaya (Erzurum) 02:41:47 28-09-2025 40,54167 42,52278 7 1,3
BEYKOY-SELIM (KARS) 02:41:46 28-09-2025 40,5448 42,5458 5 1,2
Döşemealtı (Antalya) 02:37:07 28-09-2025 37,23306 30,65222 7 1,4
KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 02:37:07 28-09-2025 37,241 30,6308 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:32 28-09-2025 39,20611 28,15167 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:32 28-09-2025 39,2067 28,1435 7,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:33:16 28-09-2025 39,17667 28,18 7 1,1
Merkez (Çankırı) 02:15:44 28-09-2025 40,55972 33,99083 7,17 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:49 28-09-2025 39,185 28,17139 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:49 28-09-2025 39,1597 28,204 8,5 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:16 28-09-2025 39,1495 28,1078 21,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:15 28-09-2025 39,23917 28,15917 7 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:31 28-09-2025 39,1253 28,1753 14,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:30 28-09-2025 39,18778 28,18194 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:59:52 28-09-2025 39,24417 28,01806 6,99 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:52 28-09-2025 39,2148 28,0155 9,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:36 28-09-2025 39,19278 28,15917 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:36 28-09-2025 39,1452 28,1518 15,5 1,4
EGE DENIZI 01:49:20 28-09-2025 36,855 26,0828 5 2,1
Pütürge (Malatya) 01:44:54 28-09-2025 38,17472 38,78194 12,68 1,3
PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) 01:44:53 28-09-2025 38,213 38,745 5 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:39:57 28-09-2025 39,212 28,1393 11,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:56 28-09-2025 39,22194 28,14917 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 01:39:47 28-09-2025 38,22306 38,05694 7,04 1
KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) 01:39:45 28-09-2025 38,3353 38,1318 22,8 0,7
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 01:32:35 28-09-2025 39,2037 29,0407 11 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:57 28-09-2025 39,17556 28,18861 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:57 28-09-2025 39,1123 28,2088 16,3 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:23:22 28-09-2025 35,1132 25,454 6,2 2,1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:19:13 28-09-2025 38,1322 36,6045 7,7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 01:19:12 28-09-2025 38,0975 36,59806 7,8 1,1
Ege Denizi 01:02:25 28-09-2025 40,36472 24,455 7 2,5
YUNANISTAN 01:02:23 28-09-2025 40,3262 24,1243 9,7 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:52:15 28-09-2025 39,1818 28,1343 9,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:52:14 28-09-2025 39,21028 28,12889 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:40:40 28-09-2025 39,17778 28,21694 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:09 28-09-2025 39,24139 28,07167 7,07 1,1
YUNANISTAN 00:36:53 28-09-2025 40,2748 24,1527 9,3 2,6
Ege Denizi 00:36:51 28-09-2025 39,99556 24,17528 16,47 2,5
Beypazarı (Ankara) 00:19:02 28-09-2025 40,15861 31,85028 6,91 2,4
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 00:19:02 28-09-2025 40,186 31,7692 11,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:30 28-09-2025 39,17722 28,16194 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:30 28-09-2025 39,1295 28,1102 11,3 1,3
Çivril (Denizli) 00:09:47 28-09-2025 38,20472 30,02056 7 1,5
DUMANKOY-DINAR (AFYONKARAHISAR) 00:09:46 28-09-2025 38,1843 30,0242 11,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:04:04 28-09-2025 39,15972 28,1575 10,78 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:04:04 28-09-2025 39,1658 28,1417 12 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:52 27-09-2025 39,17278 28,18833 7,37 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:52 27-09-2025 39,1657 28,2438 5 1,2
Selim (Kars) 23:33:41 27-09-2025 40,55639 42,54389 7,01 2,3
DOGANKOY-SENKAYA (ERZURUM) 23:33:40 27-09-2025 40,6095 42,4595 5 2,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
