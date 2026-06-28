Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Haziran 2026
28.06.2026 00:00
NTV
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28 Haziran 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ula (Muğla)
|27 Haziran 2026 23:24
|37.0528
|28.4594
|6.94
|1.50
|Arsuz (Hatay)
|27 Haziran 2026 23:12
|36.2761
|35.9747
|7.00
|2.10
|Defne (Hatay)
|27 Haziran 2026 23:05
|36.2150
|36.0911
|7.00
|2.60
|Kadirli (Osmaniye)
|27 Haziran 2026 23:04
|37.6708
|36.2564
|7.00
|1.20
|Pınarbaşı (Kayseri)
|27 Haziran 2026 21:46
|38.7703
|36.5550
|6.98
|2.20
|Pütürge (Malatya)
|27 Haziran 2026 21:42
|38.2006
|38.7483
|10.94
|2.10
|Gediz (Kütahya)
|27 Haziran 2026 21:24
|39.0228
|29.6403
|7.87
|1.80
|Erçek Gölü - [03.74 km] Tuşba (Van)
|27 Haziran 2026 20:48
|38.6797
|43.5628
|15.26
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|27 Haziran 2026 20:46
|38.0608
|36.6233
|9.45
|1.60
|Tuşba (Van)
|27 Haziran 2026 20:29
|38.7503
|43.4856
|6.98
|2.20
|Kuşadası (Aydın)
|27 Haziran 2026 19:17
|37.8606
|27.2928
|7.12
|1.20
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
|27 Haziran 2026 18:29
|39.3578
|26.3481
|7.00
|1.60
|Tuşba (Van)
|27 Haziran 2026 18:16
|38.7425
|43.4958
|6.90
|2.40
|Beyağaç (Denizli)
|27 Haziran 2026 18:11
|37.2086
|28.9928
|7.00
|1.20
|Tuşba (Van)
|27 Haziran 2026 18:05
|38.7319
|43.4328
|6.86
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|27 Haziran 2026 18:02
|39.2408
|28.1081
|7.00
|1.00
|Tuşba (Van)
|27 Haziran 2026 17:57
|38.7186
|43.5078
|6.91
|3.10
|Ege Denizi - [11.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
|27 Haziran 2026 17:18
|39.4019
|26.2750
|7.00
|1.50
|Akçadağ (Malatya)
|27 Haziran 2026 16:36
|38.3056
|37.8400
|10.38
|1.60
|Ege Denizi - [12.11 km] Ayvacık (Çanakkale)
|27 Haziran 2026 15:21
|39.5517
|25.9603
|6.99
|2.20
|Pınarbaşı (Kayseri)
|27 Haziran 2026 15:10
|38.6847
|36.4042
|7.36
|2.00
|Ilgaz (Çankırı)
|27 Haziran 2026 14:55
|40.8772
|33.4939
|7.00
|1.40
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|KOZLUCA-(VAN)
|27 Haziran 2026 23:48
|38.6688
|43.5447
|13.70
|1.50
|KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|27 Haziran 2026 23:46
|38.0503
|36.6223
|9.40
|1.70
|KOCKOY-(VAN)
|27 Haziran 2026 23:29
|38.6980
|43.5277
|5.00
|2.40
|DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT)
|27 Haziran 2026 23:29
|39.9823
|39.7720
|5.40
|2.70
|EGE DENIZI
|27 Haziran 2026 22:36
|39.5123
|24.2828
|8.00
|2.20
|KUSADASI (AYDIN)
|27 Haziran 2026 22:17
|37.8655
|27.2543
|5.20
|1.60
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|27 Haziran 2026 21:29
|39.3903
|26.1955
|5.40
|2.00
|KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)
|27 Haziran 2026 21:25
|34.3520
|33.6742
|16.10
|2.60
|AKCAOREN-(VAN)
|27 Haziran 2026 21:16
|38.7258
|43.4717
|8.50
|2.70
|KOZLUCA-(VAN)
|27 Haziran 2026 21:05
|38.6490
|43.5783
|24.80
|2.00
|AKCAOREN-(VAN)
|27 Haziran 2026 20:57
|38.7400
|43.4820
|5.00
|3.30
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|27 Haziran 2026 20:37
|40.3872
|26.2872
|2.70
|1.70
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|27 Haziran 2026 20:18
|39.3893
|26.2275
|7.20
|1.90
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|27 Haziran 2026 18:21
|39.5285
|25.8883
|5.40
|2.40
|EGRISOGUT-PINARBASI (KAYSERI)
|27 Haziran 2026 18:10
|38.6390
|36.3785
|9.10
|2.10
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|27 Haziran 2026 17:41
|39.3892
|26.2288
|6.10
|1.80
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|27 Haziran 2026 17:05
|40.6532
|27.4602
|16.60
|2.50
|KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)
|27 Haziran 2026 17:00
|34.4305
|33.7308
|6.30
|2.30
|YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
|27 Haziran 2026 16:50
|36.1848
|33.7202
|0.00
|1.20
|BERGAMA (IZMIR)
|27 Haziran 2026 16:29
|39.1080
|27.1922
|8.60
|1.90
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|27 Haziran 2026 16:27
|39.3763
|26.2215
|7.90
|4.30
|CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|27 Haziran 2026 16:10
|38.1577
|38.2462
|18.40
|1.70
|AKPINAR-EYUP (ISTANBUL)
|27 Haziran 2026 16:09
|41.2787
|28.7543
|0.00
|1.20
|KIRTIL-SILIFKE (MERSIN)
|27 Haziran 2026 15:51
|36.2930
|33.7103
|5.00
|1.10
|KUSADASI (AYDIN)
|27 Haziran 2026 15:47
|37.8767
|27.2568
|5.30
|1.50
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|27 Haziran 2026 15:41
|38.0513
|37.4927
|10.90
|1.50
|PURSAKLAR (ANKARA)
|27 Haziran 2026 15:34
|40.0217
|33.0360
|9.40
|1.70
|CITGOL-SIMAV (KUTAHYA)
|27 Haziran 2026 15:31
|39.1142
|28.9453
|13.80
|1.20