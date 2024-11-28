Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
28 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Acıpayam (Denizli)
|22:04:34 28-11-2024
|37,28333
|29,49194
|9,88
|1,5
|KUZOREN-ACIPAYAM (DENIZLI)
|22:04:34 28-11-2024
|37,274
|29,385
|15,6
|1,5
|Ege Denizi - [22.67 km] Dikili (İzmir)
|22:01:57 28-11-2024
|38,92306
|26,555
|6,89
|1,4
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|22:01:54 28-11-2024
|38,8983
|26,6252
|5
|1,8
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.70 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:18:23 28-11-2024
|39,3725
|26,2175
|6,17
|1,5
|KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
|21:18:22 28-11-2024
|39,4693
|26,1857
|10,8
|1,8
|Afşin (Kahramanmaraş)
|20:51:15 28-11-2024
|38,1475
|36,82417
|6,99
|2,2
|HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|20:51:15 28-11-2024
|38,1807
|36,9055
|6,4
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|20:12:41 28-11-2024
|38,23944
|38,78361
|6,89
|1,5
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|20:12:37 28-11-2024
|38,2745
|38,2827
|18,8
|1,4
|Merkez (Afyonkarahisar)
|19:59:36 28-11-2024
|38,72167
|30,49278
|6,95
|1,1
|Alanya (Antalya)
|19:41:37 28-11-2024
|36,73306
|32,02444
|7,72
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:13:54 28-11-2024
|38,11333
|38,2425
|6,95
|1,4
|Gelendost (Isparta)
|18:53:58 28-11-2024
|38,00667
|31,0225
|7,07
|1
|Hizan (Bitlis)
|18:42:34 28-11-2024
|38,27222
|42,35833
|7,03
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|18:25:22 28-11-2024
|37,88694
|29,15444
|7,07
|0,9
|Alanya (Antalya)
|18:16:16 28-11-2024
|36,71917
|32,01806
|6,95
|1,2
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|17:47:21 28-11-2024
|36,1213
|33,5712
|4
|1,5
|Gürün (Sivas)
|17:38:37 28-11-2024
|38,88111
|37,4175
|7
|1
|SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|17:19:01 28-11-2024
|37,176
|36,967
|5,8
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|17:18:59 28-11-2024
|37,14861
|36,87917
|6,98
|1,7
|Kemah (Erzincan)
|16:43:55 28-11-2024
|39,77611
|39,05028
|8,11
|1,8
|AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN)
|16:43:54 28-11-2024
|39,8215
|39,0807
|1,2
|2
|Biga (Çanakkale)
|16:35:18 28-11-2024
|40,1375
|27,32694
|7,45
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:33:58 28-11-2024
|38,21722
|38,19222
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|16:32:28 28-11-2024
|38,255
|38,67667
|7
|1,1
|Kemah (Erzincan)
|16:11:23 28-11-2024
|39,78028
|39,04306
|7
|1,2
|YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
|16:06:15 28-11-2024
|36,16
|33,6788
|0
|1
|YUNANISTAN
|15:05:39 28-11-2024
|40,255
|24,0672
|5,3
|2,1
|Ege Denizi - [07.79 km] Didim (Aydın)
|15:03:13 28-11-2024
|37,55056
|27,15972
|7
|1,3
|AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|15:03:12 28-11-2024
|37,5005
|27,1343
|14,5
|1,7
|YUNANISTAN
|15:02:57 28-11-2024
|40,3272
|24,123
|5,1
|3,1
|Ege Denizi
|15:02:56 28-11-2024
|39,86778
|23,93528
|11,65
|2,7
|Saimbeyli (Adana)
|14:47:01 28-11-2024
|37,78722
|36,21278
|7
|1,7
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|14:47:00 28-11-2024
|37,799
|36,2198
|20,3
|1,4
|KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:47:32 28-11-2024
|38,033
|36,6215
|8,7
|1,7
|Lyubimets, Hasköy (Bulgaristan) - [24.34 km] Merkez (Edirne)
|13:16:49 28-11-2024
|41,96028
|26,21722
|24,6
|0,9
|BULGARISTAN
|13:16:49 28-11-2024
|41,9008
|26,1883
|25,3
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:56:53 28-11-2024
|39,63889
|29,4275
|6,3
|1,1
|CAMALAN-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:56:15 28-11-2024
|39,5683
|29,2318
|6,6
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:55:32 28-11-2024
|39,53583
|28,1925
|15
|1,8
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:55:31 28-11-2024
|39,4775
|28,1318
|2,9
|2
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:51:24 28-11-2024
|38,0563
|36,7203
|14,8
|1,9
|Çatalca (İstanbul)
|12:26:41 28-11-2024
|41,48833
|28,09556
|27,9
|1,1
|YESILKOY-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:25:32 28-11-2024
|37,576
|40,4765
|22,3
|2,2
|Bala (Ankara)
|11:47:34 28-11-2024
|39,32833
|33,40972
|7
|1,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|11:41:41 28-11-2024
|37,74194
|37,71972
|7
|1,5
|Soma (Manisa)
|11:32:47 28-11-2024
|39,27111
|27,72833
|6,56
|1,3
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.20 km] Başkale (Van)
|11:31:03 28-11-2024
|38,48472
|44,93833
|7
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|11:26:23 28-11-2024
|39,36667
|28,29611
|7
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|10:43:47 28-11-2024
|38,45333
|36,98222
|7,07
|2
|KASANLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|10:43:47 28-11-2024
|38,45
|37,0193
|8,7
|2
|Baskil (Elazığ)
|10:41:06 28-11-2024
|38,57056
|38,87556
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:24:53 28-11-2024
|38,01694
|36,62667
|6,26
|2,2
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:24:53 28-11-2024
|38,0793
|36,7082
|8,1
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:12:00 28-11-2024
|38,00111
|36,63
|7,1
|4,1
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:11:59 28-11-2024
|38,0468
|36,6492
|5,4
|4
|Ege Denizi - [10.45 km] Didim (Aydın)
|09:19:54 28-11-2024
|37,49583
|27,1375
|10,81
|1,6
|DOGANBEY-SOKE (AYDIN)
|09:19:54 28-11-2024
|37,5895
|27,1955
|19,6
|1,6
|Palandöken (Erzurum)
|09:09:47 28-11-2024
|39,93806
|41,42611
|7
|1,2
|KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM)
|09:09:44 28-11-2024
|40,0665
|41,2225
|5
|1,6
|Adaklı (Bingöl)
|08:22:53 28-11-2024
|39,17
|40,41583
|11,38
|1,6
|Merkez (Bitlis)
|08:05:57 28-11-2024
|38,27306
|42,34722
|7
|2,5
|COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS)
|08:05:56 28-11-2024
|38,2917
|42,3433
|5
|2,4
|Merkez (Elazığ)
|07:49:08 28-11-2024
|38,65083
|39,67722
|7
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|07:27:41 28-11-2024
|38,07028
|37,20611
|6,98
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:01:40 28-11-2024
|38,32417
|37,36667
|7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:58:48 28-11-2024
|38,0575
|38,22444
|7
|1,3
|Tufanbeyli (Adana)
|06:57:46 28-11-2024
|38,22833
|36,34167
|6,9
|1,4
|IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)
|06:57:46 28-11-2024
|38,2572
|36,3688
|7,8
|1,4
|Burhaniye (Balıkesir)
|06:41:44 28-11-2024
|39,46167
|27,00056
|12,67
|1,8
|BAHADINLI-BURHANIYE (BALIKESIR)
|06:41:44 28-11-2024
|39,4533
|27,004
|7,6
|1,8
|Akdeniz
|06:10:17 28-11-2024
|35,13611
|32,29972
|5,88
|2,4
|KIBRIS RUM KESIMI
|06:10:17 28-11-2024
|35,0452
|32,298
|8,1
|2,5
|Emet (Kütahya)
|05:18:37 28-11-2024
|39,27944
|29,26083
|11,46
|1
|KIRGIL-EMET (KUTAHYA)
|05:14:57 28-11-2024
|39,2613
|29,2673
|6,3
|1,9
|Emet (Kütahya)
|05:14:56 28-11-2024
|39,27361
|29,25472
|11,02
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|05:03:49 28-11-2024
|40,19056
|31,7225
|6,91
|2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:03:49 28-11-2024
|40,2057
|31,7383
|2,8
|2,2
|Battalgazi (Malatya)
|04:58:40 28-11-2024
|38,15833
|38,54
|7
|1
|CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA)
|04:55:18 28-11-2024
|37,2908
|31,1668
|121,9
|2,3
|Manavgat (Antalya)
|04:55:17 28-11-2024
|37,35639
|31,19889
|34,48
|2,3
|ERECEK-YAZIHAN (MALATYA)
|04:30:31 28-11-2024
|38,6703
|38,0142
|1,6
|1,5
|AKDENIZ
|04:04:33 28-11-2024
|36,1593
|28,1893
|1,2
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|03:52:41 28-11-2024
|38,25611
|37,76528
|7
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|03:35:27 28-11-2024
|38,09556
|38,47278
|7,07
|0,9
|Merkez (Elazığ)
|03:33:30 28-11-2024
|38,60361
|39,29083
|7,92
|1
|ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE)
|03:11:58 28-11-2024
|40,2803
|26,996
|11,3
|2,7
|Biga (Çanakkale)
|03:11:57 28-11-2024
|40,28444
|26,99722
|10,42
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:07:36 28-11-2024
|37,96778
|36,51722
|7,01
|1,6
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:07:36 28-11-2024
|37,957
|36,5062
|6,3
|1,6
|Palu (Elazığ)
|03:05:35 28-11-2024
|38,75611
|40,07917
|6,95
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|03:03:13 28-11-2024
|38,27694
|38,48917
|5,31
|1
|Hizan (Bitlis)
|02:58:35 28-11-2024
|38,30611
|42,37361
|7
|1,2
|Talafar, Ninova (Irak) - [54.98 km] Silopi (Şırnak)
|02:43:13 28-11-2024
|36,64778
|42,26889
|8,33
|2,5
|SURIYE
|02:43:13 28-11-2024
|36,61
|42,2967
|5,1
|2,7
|Göle (Ardahan)
|02:34:18 28-11-2024
|40,65222
|42,65694
|7,01
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|02:31:48 28-11-2024
|38,26306
|37,76
|7
|1,2
|Bahçe (Osmaniye)
|02:12:58 28-11-2024
|37,17667
|36,6725
|7
|1,7
|YUKARIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE)
|02:12:58 28-11-2024
|37,2133
|36,638
|1
|1,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|02:04:49 28-11-2024
|38,035
|37,385
|7,02
|1,4
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|02:04:48 28-11-2024
|38,0617
|37,4792
|1,1
|1,1
|Kırıkhan (Hatay)
|01:44:45 28-11-2024
|36,61389
|36,40583
|7,21
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|01:33:58 28-11-2024
|38,10556
|38,47472
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|00:58:12 28-11-2024
|39,37917
|28,26806
|8,3
|1,2
|Merkez (Erzincan)
|00:52:40 28-11-2024
|39,82861
|39,27333
|7
|2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|00:49:27 28-11-2024
|38,02611
|37,53639
|6,99
|1,8
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:49:27 28-11-2024
|38,0392
|37,543
|5,3
|1,7
|ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:44:16 28-11-2024
|38,0002
|36,534
|5
|1,2
|Amasra (Bartın)
|00:40:07 28-11-2024
|41,725
|32,53944
|11,24
|1,9
|AKKONAK-AMASRA (BARTIN)
|00:40:05 28-11-2024
|41,8547
|32,461
|10,2
|1,9
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|00:37:22 28-11-2024
|36,6835
|36,1217
|8,8
|1,6
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.33 km] Payas (Hatay)
|00:37:21 28-11-2024
|36,71444
|36,12944
|7
|1,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|00:21:12 28-11-2024
|38,04139
|37,41
|6,99
|1,2
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:21:12 28-11-2024
|38,0038
|37,4257
|5,6
|1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:19:27 28-11-2024
|37,9908
|37,562
|6,9
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|00:19:26 28-11-2024
|38,01083
|37,57861
|7
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|23:43:40 27-11-2024
|37,99722
|37,59583
|7
|1,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:43:40 27-11-2024
|38,0068
|37,5877
|9,3
|1,3
|Hilvan (Şanlıurfa)
|23:42:35 27-11-2024
|37,49889
|39,10944
|7
|1,4
|MIL-(SANLIURFA)
|23:42:35 27-11-2024
|37,3357
|39,0867
|2,8
|1,3
|KARADIKEN-SUTCULER (ISPARTA)
|23:38:30 27-11-2024
|37,543
|30,9248
|5,5
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|23:38:21 27-11-2024
|38,07722
|37,80222
|10,33
|1,2
|Dursunbey (Balıkesir)
|23:37:30 27-11-2024
|39,36806
|28,65778
|7
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|23:31:25 27-11-2024
|38,16639
|37,95389
|7
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Acıpayam (Denizli)
|22:04:34 28-11-2024
|37,28333
|29,49194
|9,88
|1,5
|KUZOREN-ACIPAYAM (DENIZLI)
|22:04:34 28-11-2024
|37,274
|29,385
|15,6
|1,5
|Ege Denizi - [22.67 km] Dikili (İzmir)
|22:01:57 28-11-2024
|38,92306
|26,555
|6,89
|1,4
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|22:01:54 28-11-2024
|38,8983
|26,6252
|5
|1,8
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.70 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:18:23 28-11-2024
|39,3725
|26,2175
|6,17
|1,5
|KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
|21:18:22 28-11-2024
|39,4693
|26,1857
|10,8
|1,8
|Afşin (Kahramanmaraş)
|20:51:15 28-11-2024
|38,1475
|36,82417
|6,99
|2,2
|HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|20:51:15 28-11-2024
|38,1807
|36,9055
|6,4
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|20:12:41 28-11-2024
|38,23944
|38,78361
|6,89
|1,5
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|20:12:37 28-11-2024
|38,2745
|38,2827
|18,8
|1,4
|Merkez (Afyonkarahisar)
|19:59:36 28-11-2024
|38,72167
|30,49278
|6,95
|1,1
|Alanya (Antalya)
|19:41:37 28-11-2024
|36,73306
|32,02444
|7,72
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:13:54 28-11-2024
|38,11333
|38,2425
|6,95
|1,4
|Gelendost (Isparta)
|18:53:58 28-11-2024
|38,00667
|31,0225
|7,07
|1
|Hizan (Bitlis)
|18:42:34 28-11-2024
|38,27222
|42,35833
|7,03
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|18:25:22 28-11-2024
|37,88694
|29,15444
|7,07
|0,9
|Alanya (Antalya)
|18:16:16 28-11-2024
|36,71917
|32,01806
|6,95
|1,2
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|17:47:21 28-11-2024
|36,1213
|33,5712
|4
|1,5
|Gürün (Sivas)
|17:38:37 28-11-2024
|38,88111
|37,4175
|7
|1
|SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|17:19:01 28-11-2024
|37,176
|36,967
|5,8
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|17:18:59 28-11-2024
|37,14861
|36,87917
|6,98
|1,7
|Kemah (Erzincan)
|16:43:55 28-11-2024
|39,77611
|39,05028
|8,11
|1,8
|AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN)
|16:43:54 28-11-2024
|39,8215
|39,0807
|1,2
|2
|Biga (Çanakkale)
|16:35:18 28-11-2024
|40,1375
|27,32694
|7,45
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:33:58 28-11-2024
|38,21722
|38,19222
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|16:32:28 28-11-2024
|38,255
|38,67667
|7
|1,1
|Kemah (Erzincan)
|16:11:23 28-11-2024
|39,78028
|39,04306
|7
|1,2
|YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
|16:06:15 28-11-2024
|36,16
|33,6788
|0
|1
|YUNANISTAN
|15:05:39 28-11-2024
|40,255
|24,0672
|5,3
|2,1
|Ege Denizi - [07.79 km] Didim (Aydın)
|15:03:13 28-11-2024
|37,55056
|27,15972
|7
|1,3
|AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|15:03:12 28-11-2024
|37,5005
|27,1343
|14,5
|1,7
|YUNANISTAN
|15:02:57 28-11-2024
|40,3272
|24,123
|5,1
|3,1
|Ege Denizi
|15:02:56 28-11-2024
|39,86778
|23,93528
|11,65
|2,7
|Saimbeyli (Adana)
|14:47:01 28-11-2024
|37,78722
|36,21278
|7
|1,7
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|14:47:00 28-11-2024
|37,799
|36,2198
|20,3
|1,4
|KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:47:32 28-11-2024
|38,033
|36,6215
|8,7
|1,7
|Lyubimets, Hasköy (Bulgaristan) - [24.34 km] Merkez (Edirne)
|13:16:49 28-11-2024
|41,96028
|26,21722
|24,6
|0,9
|BULGARISTAN
|13:16:49 28-11-2024
|41,9008
|26,1883
|25,3
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:56:53 28-11-2024
|39,63889
|29,4275
|6,3
|1,1
|CAMALAN-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:56:15 28-11-2024
|39,5683
|29,2318
|6,6
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:55:32 28-11-2024
|39,53583
|28,1925
|15
|1,8
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:55:31 28-11-2024
|39,4775
|28,1318
|2,9
|2
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:51:24 28-11-2024
|38,0563
|36,7203
|14,8
|1,9
|Çatalca (İstanbul)
|12:26:41 28-11-2024
|41,48833
|28,09556
|27,9
|1,1
|YESILKOY-MAZIDAGI (MARDIN)
|12:25:32 28-11-2024
|37,576
|40,4765
|22,3
|2,2
|Bala (Ankara)
|11:47:34 28-11-2024
|39,32833
|33,40972
|7
|1,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|11:41:41 28-11-2024
|37,74194
|37,71972
|7
|1,5
|Soma (Manisa)
|11:32:47 28-11-2024
|39,27111
|27,72833
|6,56
|1,3
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.20 km] Başkale (Van)
|11:31:03 28-11-2024
|38,48472
|44,93833
|7
|2,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|11:26:23 28-11-2024
|39,36667
|28,29611
|7
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|10:43:47 28-11-2024
|38,45333
|36,98222
|7,07
|2
|KASANLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|10:43:47 28-11-2024
|38,45
|37,0193
|8,7
|2
|Baskil (Elazığ)
|10:41:06 28-11-2024
|38,57056
|38,87556
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:24:53 28-11-2024
|38,01694
|36,62667
|6,26
|2,2
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:24:53 28-11-2024
|38,0793
|36,7082
|8,1
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:12:00 28-11-2024
|38,00111
|36,63
|7,1
|4,1
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|10:11:59 28-11-2024
|38,0468
|36,6492
|5,4
|4
|Ege Denizi - [10.45 km] Didim (Aydın)
|09:19:54 28-11-2024
|37,49583
|27,1375
|10,81
|1,6
|DOGANBEY-SOKE (AYDIN)
|09:19:54 28-11-2024
|37,5895
|27,1955
|19,6
|1,6
|Palandöken (Erzurum)
|09:09:47 28-11-2024
|39,93806
|41,42611
|7
|1,2
|KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM)
|09:09:44 28-11-2024
|40,0665
|41,2225
|5
|1,6
|Adaklı (Bingöl)
|08:22:53 28-11-2024
|39,17
|40,41583
|11,38
|1,6
|Merkez (Bitlis)
|08:05:57 28-11-2024
|38,27306
|42,34722
|7
|2,5
|COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS)
|08:05:56 28-11-2024
|38,2917
|42,3433
|5
|2,4
|Merkez (Elazığ)
|07:49:08 28-11-2024
|38,65083
|39,67722
|7
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|07:27:41 28-11-2024
|38,07028
|37,20611
|6,98
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:01:40 28-11-2024
|38,32417
|37,36667
|7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:58:48 28-11-2024
|38,0575
|38,22444
|7
|1,3
|Tufanbeyli (Adana)
|06:57:46 28-11-2024
|38,22833
|36,34167
|6,9
|1,4
|IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)
|06:57:46 28-11-2024
|38,2572
|36,3688
|7,8
|1,4
|Burhaniye (Balıkesir)
|06:41:44 28-11-2024
|39,46167
|27,00056
|12,67
|1,8
|BAHADINLI-BURHANIYE (BALIKESIR)
|06:41:44 28-11-2024
|39,4533
|27,004
|7,6
|1,8
|Akdeniz
|06:10:17 28-11-2024
|35,13611
|32,29972
|5,88
|2,4
|KIBRIS RUM KESIMI
|06:10:17 28-11-2024
|35,0452
|32,298
|8,1
|2,5
|Emet (Kütahya)
|05:18:37 28-11-2024
|39,27944
|29,26083
|11,46
|1
|KIRGIL-EMET (KUTAHYA)
|05:14:57 28-11-2024
|39,2613
|29,2673
|6,3
|1,9
|Emet (Kütahya)
|05:14:56 28-11-2024
|39,27361
|29,25472
|11,02
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|05:03:49 28-11-2024
|40,19056
|31,7225
|6,91
|2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:03:49 28-11-2024
|40,2057
|31,7383
|2,8
|2,2
|Battalgazi (Malatya)
|04:58:40 28-11-2024
|38,15833
|38,54
|7
|1
|CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA)
|04:55:18 28-11-2024
|37,2908
|31,1668
|121,9
|2,3
|Manavgat (Antalya)
|04:55:17 28-11-2024
|37,35639
|31,19889
|34,48
|2,3
|ERECEK-YAZIHAN (MALATYA)
|04:30:31 28-11-2024
|38,6703
|38,0142
|1,6
|1,5
|AKDENIZ
|04:04:33 28-11-2024
|36,1593
|28,1893
|1,2
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|03:52:41 28-11-2024
|38,25611
|37,76528
|7
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|03:35:27 28-11-2024
|38,09556
|38,47278
|7,07
|0,9
|Merkez (Elazığ)
|03:33:30 28-11-2024
|38,60361
|39,29083
|7,92
|1
|ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE)
|03:11:58 28-11-2024
|40,2803
|26,996
|11,3
|2,7
|Biga (Çanakkale)
|03:11:57 28-11-2024
|40,28444
|26,99722
|10,42
|2,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03:07:36 28-11-2024
|37,96778
|36,51722
|7,01
|1,6
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:07:36 28-11-2024
|37,957
|36,5062
|6,3
|1,6
|Palu (Elazığ)
|03:05:35 28-11-2024
|38,75611
|40,07917
|6,95
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|03:03:13 28-11-2024
|38,27694
|38,48917
|5,31
|1
|Hizan (Bitlis)
|02:58:35 28-11-2024
|38,30611
|42,37361
|7
|1,2
|Talafar, Ninova (Irak) - [54.98 km] Silopi (Şırnak)
|02:43:13 28-11-2024
|36,64778
|42,26889
|8,33
|2,5
|SURIYE
|02:43:13 28-11-2024
|36,61
|42,2967
|5,1
|2,7
|Göle (Ardahan)
|02:34:18 28-11-2024
|40,65222
|42,65694
|7,01
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|02:31:48 28-11-2024
|38,26306
|37,76
|7
|1,2
|Bahçe (Osmaniye)
|02:12:58 28-11-2024
|37,17667
|36,6725
|7
|1,7
|YUKARIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE)
|02:12:58 28-11-2024
|37,2133
|36,638
|1
|1,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|02:04:49 28-11-2024
|38,035
|37,385
|7,02
|1,4
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|02:04:48 28-11-2024
|38,0617
|37,4792
|1,1
|1,1
|Kırıkhan (Hatay)
|01:44:45 28-11-2024
|36,61389
|36,40583
|7,21
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|01:33:58 28-11-2024
|38,10556
|38,47472
|7
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|00:58:12 28-11-2024
|39,37917
|28,26806
|8,3
|1,2
|Merkez (Erzincan)
|00:52:40 28-11-2024
|39,82861
|39,27333
|7
|2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|00:49:27 28-11-2024
|38,02611
|37,53639
|6,99
|1,8
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:49:27 28-11-2024
|38,0392
|37,543
|5,3
|1,7
|ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:44:16 28-11-2024
|38,0002
|36,534
|5
|1,2
|Amasra (Bartın)
|00:40:07 28-11-2024
|41,725
|32,53944
|11,24
|1,9
|AKKONAK-AMASRA (BARTIN)
|00:40:05 28-11-2024
|41,8547
|32,461
|10,2
|1,9
|SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
|00:37:22 28-11-2024
|36,6835
|36,1217
|8,8
|1,6
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.33 km] Payas (Hatay)
|00:37:21 28-11-2024
|36,71444
|36,12944
|7
|1,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|00:21:12 28-11-2024
|38,04139
|37,41
|6,99
|1,2
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:21:12 28-11-2024
|38,0038
|37,4257
|5,6
|1
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|00:19:27 28-11-2024
|37,9908
|37,562
|6,9
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|00:19:26 28-11-2024
|38,01083
|37,57861
|7
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|23:43:40 27-11-2024
|37,99722
|37,59583
|7
|1,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:43:40 27-11-2024
|38,0068
|37,5877
|9,3
|1,3
|Hilvan (Şanlıurfa)
|23:42:35 27-11-2024
|37,49889
|39,10944
|7
|1,4
|MIL-(SANLIURFA)
|23:42:35 27-11-2024
|37,3357
|39,0867
|2,8
|1,3
|KARADIKEN-SUTCULER (ISPARTA)
|23:38:30 27-11-2024
|37,543
|30,9248
|5,5
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|23:38:21 27-11-2024
|38,07722
|37,80222
|10,33
|1,2
|Dursunbey (Balıkesir)
|23:37:30 27-11-2024
|39,36806
|28,65778
|7
|0,9
|Doğanşehir (Malatya)
|23:31:25 27-11-2024
|38,16639
|37,95389
|7
|1,3
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