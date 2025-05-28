Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Mayıs 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
28 Mayıs 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Bolu)
|01:13:02 28-05-2025
|40,76
|31,63778
|8,15
|3,9
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:02:15 28-05-2025
|36,9533
|27,3518
|10,9
|1,8
|Andırın (Kahramanmaraş)
|00:40:38 28-05-2025
|37,82333
|36,30917
|7
|1,2
|Başkale (Van)
|00:25:54 28-05-2025
|38,24333
|44,38889
|7,49
|1,5
|Ceyhan (Adana)
|00:15:44 28-05-2025
|37,18889
|35,63472
|7,05
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|00:12:24 28-05-2025
|37,13944
|36,91667
|6,99
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|23:46:06 27-05-2025
|38,19583
|38,62444
|7
|1,2
|ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
|23:46:05 27-05-2025
|38,1925
|38,666
|21,2
|1,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|23:24:06 27-05-2025
|39,55056
|26,12
|8,03
|1,8
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|23:24:05 27-05-2025
|39,5638
|26,1115
|2,9
|1,9
|Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [16.81 km] Şemdinli (Hakkari)
|23:04:38 27-05-2025
|37,35083
|44,935
|6,93
|1,9
|Germencik (Aydın)
|22:58:27 27-05-2025
|37,86
|27,47278
|7,96
|1,3
|NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN)
|22:58:27 27-05-2025
|37,9002
|27,4703
|11,7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:42:37 27-05-2025
|38,26278
|38,14889
|7,01
|1,1
|GOZENE-YESILYURT (MALATYA)
|22:42:36 27-05-2025
|38,1997
|38,0543
|5
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:18:59 27-05-2025
|38,02417
|36,59722
|6,99
|2
|KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:18:59 27-05-2025
|38,0003
|36,5803
|6,5
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:54:10 27-05-2025
|38,11556
|37,66722
|7,02
|1,5
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:54:10 27-05-2025
|38,0727
|37,6728
|17,8
|1,5
|EGE DENIZI
|21:31:25 27-05-2025
|36,6815
|25,7157
|4,2
|2,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|21:26:29 27-05-2025
|37,37333
|36,86667
|6,95
|1
|HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|21:26:28 27-05-2025
|37,3447
|36,8757
|3,4
|0,9
|EGE DENIZI
|21:17:09 27-05-2025
|36,633
|25,4592
|4,2
|2,5
|Ege Denizi
|21:17:00 27-05-2025
|36,58917
|25,13028
|7
|2,7
|EGE DENIZI
|21:16:40 27-05-2025
|36,609
|25,7212
|5
|2
|Merkez (Hakkari)
|21:11:05 27-05-2025
|37,75472
|43,84333
|7,03
|1,8
|Merkez (Hakkari)
|21:09:52 27-05-2025
|37,73944
|43,86889
|7,27
|1,7
|Ege Denizi - [151.33 km] Datça (Muğla)
|20:43:45 27-05-2025
|35,65
|26,36556
|6,54
|2,4
|EGE DENIZI
|20:43:41 27-05-2025
|35,7172
|25,8265
|63,5
|2,6
|Merkez (Hakkari)
|20:08:59 27-05-2025
|37,60806
|43,90861
|7,08
|2,3
|İyon Denizi
|19:50:10 27-05-2025
|36,62917
|21,40639
|7
|4,3
|GOKBEL-MILAS (MUGLA)
|19:35:56 27-05-2025
|37,016
|27,7635
|8,8
|2,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.91 km] Milas (Muğla)
|19:35:55 27-05-2025
|36,99083
|27,79278
|7
|1,8
|DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
|19:23:05 27-05-2025
|40,305
|27,0167
|12,2
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:03:03 27-05-2025
|37,95056
|36,45694
|7,04
|1,7
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:03:02 27-05-2025
|37,96
|36,4908
|16
|1,7
|Ege Denizi - [11.43 km] Dikili (İzmir)
|18:42:40 27-05-2025
|39,05694
|26,69806
|7
|1,4
|DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|18:42:40 27-05-2025
|39,041
|26,7373
|9,7
|1,8
|Akdeniz - [55.15 km] Marmaris (Muğla)
|18:17:25 27-05-2025
|36,13833
|28,18139
|7
|1,9
|AKDENIZ
|18:17:20 27-05-2025
|35,9208
|28,1383
|7,9
|1,9
|Milas (Muğla)
|17:49:53 27-05-2025
|37,08639
|27,83861
|6,97
|1,4
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|17:49:53 27-05-2025
|37,1545
|27,8453
|9,7
|1,7
|MARMARA DENIZI
|17:17:12 27-05-2025
|40,8187
|28,3642
|11,6
|1,9
|Marmara Denizi - [24.36 km] Silivri (İstanbul)
|17:17:11 27-05-2025
|40,84417
|28,30306
|6,69
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|17:16:08 27-05-2025
|39,26861
|40,24278
|6,84
|2,8
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|17:16:07 27-05-2025
|39,2358
|40,2578
|5
|2,8
|Kiğı (Bingöl)
|16:51:07 27-05-2025
|39,22389
|40,28056
|7
|3,6
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|16:51:06 27-05-2025
|39,2277
|40,3305
|5
|4
|Marmara Denizi - [17.03 km] Marmara (Balıkesir)
|16:44:53 27-05-2025
|40,80556
|27,67556
|6,71
|2,5
|MARMARA DENIZI
|16:44:52 27-05-2025
|40,7987
|27,7037
|11,6
|2,7
|Akdeniz - [43.73 km] Ortaca (Muğla)
|16:34:45 27-05-2025
|36,335
|28,57306
|23,8
|2,5
|AKDENIZ
|16:34:43 27-05-2025
|36,2487
|28,4672
|13,7
|3
|Merkez (Gümüşhane)
|16:18:34 27-05-2025
|40,39194
|39,67917
|9,3
|1,3
|Batum, Acara (Gürcistan) - [06.02 km] Borçka (Artvin)
|16:14:09 27-05-2025
|41,50667
|41,7725
|7,26
|1,3
|Kartepe (Kocaeli)
|15:58:56 27-05-2025
|40,7275
|30,01083
|7,48
|1,8
|DOGANTEPE-BASISKELE (KOCAELI)
|15:58:55 27-05-2025
|40,715
|29,9972
|0
|1,9
|Kartepe (Kocaeli)
|15:58:12 27-05-2025
|40,73528
|30,00333
|9,01
|1,6
|DOGANTEPE-BASISKELE (KOCAELI)
|15:58:10 27-05-2025
|40,6935
|29,9625
|0
|1,9
|Ulubey (Uşak)
|15:49:05 27-05-2025
|38,45889
|29,17278
|6,99
|1
|Ulubey (Uşak)
|15:47:08 27-05-2025
|38,45361
|29,13417
|6,99
|1
|Kartepe (Kocaeli)
|15:46:50 27-05-2025
|40,70972
|30,05861
|6,83
|1,2
|Ulubey (Uşak)
|15:45:28 27-05-2025
|38,40417
|29,30833
|6,75
|1
|Kartepe (Kocaeli)
|15:42:19 27-05-2025
|40,7375
|30,00722
|6,99
|2,9
|BASISKELE (KOCAELI)
|15:42:19 27-05-2025
|40,7595
|29,9783
|7,5
|3,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:21:20 27-05-2025
|38,25139
|38,25417
|7,19
|1,6
|Kartepe (Kocaeli)
|14:47:30 27-05-2025
|40,72528
|30,01944
|7,1
|1,4
|TERZILER-DERINCE (KOCAELI)
|14:47:27 27-05-2025
|40,9562
|29,898
|2,3
|1,8
|Serik (Antalya)
|14:47:11 27-05-2025
|37,34806
|30,98333
|9,1
|1,2
|CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA)
|14:47:11 27-05-2025
|37,353
|31,1448
|8
|1,5
|Kartepe (Kocaeli)
|14:43:20 27-05-2025
|40,73528
|30,00833
|7,71
|2,6
|BASISKELE (KOCAELI)
|14:43:20 27-05-2025
|40,7492
|29,9835
|5
|2,9
|OTENCAY-BELEN (HATAY)
|14:35:46 27-05-2025
|36,4385
|36,2073
|2,9
|2,4
|Belen (Hatay)
|14:35:45 27-05-2025
|36,40417
|36,09083
|5,56
|2,4
|MARMARA DENIZI
|14:31:37 27-05-2025
|40,8015
|27,714
|4
|2
|Marmara Denizi - [14.49 km] Marmara (Balıkesir)
|14:31:36 27-05-2025
|40,77972
|27,69778
|7,02
|1,8
|Marmara Denizi - [15.53 km] Marmara (Balıkesir)
|14:00:59 27-05-2025
|40,79167
|27,68
|4,77
|2,2
|MARMARA DENIZI
|14:00:58 27-05-2025
|40,7853
|27,6962
|17
|2,6
|Keban (Elazığ)
|13:54:47 27-05-2025
|38,87
|38,69111
|6,96
|1,9
|Ilgın (Konya)
|13:41:40 27-05-2025
|38,34361
|31,96861
|7
|0,7
|Kartepe (Kocaeli)
|13:35:23 27-05-2025
|40,73028
|30,02278
|7
|0,8
|Hekimhan (Malatya)
|13:24:40 27-05-2025
|38,95639
|37,98
|8,04
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:20:22 27-05-2025
|38,32611
|38,16
|6,89
|1,3
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:52:38 27-05-2025
|39,67556
|29,47528
|8,17
|1,3
|KARAOBA-BEYDAG (IZMIR)
|12:31:41 27-05-2025
|38,1252
|28,273
|1,7
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|12:13:04 27-05-2025
|36,97917
|28,84194
|7
|1,3
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:13:03 27-05-2025
|36,989
|28,8412
|13,6
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|12:09:55 27-05-2025
|36,97083
|28,85528
|7
|1,6
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:09:55 27-05-2025
|36,9568
|28,9053
|8,1
|1,9
|Soma (Manisa)
|11:42:15 27-05-2025
|39,31889
|27,59
|7
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:33:37 27-05-2025
|37,35278
|36,91056
|13,9
|0,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:56:58 27-05-2025
|38,08444
|38,36806
|7
|1,6
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|09:56:57 27-05-2025
|38,0823
|38,3422
|19,8
|1,4
|AKDENIZ
|09:48:59 27-05-2025
|36,1257
|31,2098
|8,6
|2,4
|Akdeniz - [88.57 km] Kumluca (Antalya)
|09:48:56 27-05-2025
|35,77806
|31,14194
|7,47
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:48:53 27-05-2025
|38,15333
|38,40667
|6,94
|1
|Pütürge (Malatya)
|09:42:56 27-05-2025
|38,20972
|38,65167
|7,75
|0,8
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|09:34:06 27-05-2025
|39,1803
|40,2808
|21,7
|2,1
|Adaklı (Bingöl)
|09:34:05 27-05-2025
|39,27583
|40,41694
|7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|09:30:29 27-05-2025
|39,24917
|28,94472
|11,22
|1,2
|Kartepe (Kocaeli)
|09:28:29 27-05-2025
|40,74222
|30,00472
|8,35
|1,7
|KABAOGLU-IZMIT (KOCAELI)
|09:28:27 27-05-2025
|40,8027
|29,9373
|7,6
|2
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [02.99 km] Bandırma (Balıkesir)
|08:58:44 27-05-2025
|40,33139
|27,71028
|7,01
|1,7
|SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR)
|08:58:44 27-05-2025
|40,3213
|27,705
|5,4
|2
|Eşme (Uşak)
|08:19:51 27-05-2025
|38,46889
|29,06222
|7,01
|0,9
|Kozan (Adana)
|08:18:02 27-05-2025
|37,62028
|35,88083
|7
|1,6
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:06:09 27-05-2025
|39,36056
|26,32528
|5,77
|1,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|08:06:07 27-05-2025
|39,3623
|26,2672
|15,8
|1,7
|Akdeniz - [39.15 km] Alanya (Antalya)
|07:56:50 27-05-2025
|36,29222
|31,64194
|18,36
|1,8
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|07:56:48 27-05-2025
|36,196
|31,6117
|29
|2,3
|Gölbaşı (Adıyaman)
|07:12:52 27-05-2025
|37,78583
|37,70472
|5,54
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|06:37:05 27-05-2025
|38,27694
|38,73083
|10,95
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:09:41 27-05-2025
|38,11833
|36,90889
|7,03
|1,6
|SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|06:09:40 27-05-2025
|38,1505
|36,9315
|16,8
|1,6
|Ege Denizi - [46.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:44:00 27-05-2025
|39,33611
|25,55417
|10,51
|1,6
|EGE DENIZI
|05:44:00 27-05-2025
|39,3735
|25,5312
|11,6
|1,9
|EGE DENIZI
|05:30:05 27-05-2025
|36,6958
|25,6217
|8
|2,2
|Kiğı (Bingöl)
|05:07:27 27-05-2025
|39,19028
|40,305
|6,87
|1,7
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|05:07:27 27-05-2025
|39,2277
|40,298
|8,2
|1,7
|EGE DENIZI
|04:45:57 27-05-2025
|36,6777
|25,5957
|12,4
|2,5
|Milas (Muğla)
|04:26:41 27-05-2025
|37,14194
|27,83972
|7,04
|1,4
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|04:26:40 27-05-2025
|37,153
|27,8582
|5,2
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|04:24:00 27-05-2025
|37,3
|36,80167
|9,9
|1,5
|MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|04:23:59 27-05-2025
|37,2843
|36,8273
|8,1
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|03:44:15 27-05-2025
|38,15806
|37,75167
|8,82
|2,2
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:44:13 27-05-2025
|38,1417
|37,7827
|5,5
|2,3
|Çat (Erzurum)
|03:12:27 27-05-2025
|39,7775
|40,915
|6,93
|1,6
|YAYLASUYU-CAT (ERZURUM)
|03:12:25 27-05-2025
|39,7758
|40,9522
|6,3
|1,7
|MOLLATOPUZ-OZALP (VAN)
|03:00:26 27-05-2025
|38,623
|44,09
|9
|1,6
|Saray (Van)
|03:00:25 27-05-2025
|38,58139
|44,30722
|6,72
|1,4
|Samandağ (Hatay)
|02:48:03 27-05-2025
|36,10556
|35,99361
|8,23
|3
|VAKIFLI-SAMANDAG (HATAY)
|02:48:02 27-05-2025
|36,1038
|35,983
|10,7
|3,1
|Marmara Denizi - [25.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01:31:30 27-05-2025
|40,73417
|27,99139
|6,88
|1,4
|MARMARA DENIZI
|01:31:30 27-05-2025
|40,805
|27,9508
|11,9
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Merkez (Bolu)
|01:13:02 28-05-2025
|40,76
|31,63778
|8,15
|3,9
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:02:15 28-05-2025
|36,9533
|27,3518
|10,9
|1,8
|Andırın (Kahramanmaraş)
|00:40:38 28-05-2025
|37,82333
|36,30917
|7
|1,2
|Başkale (Van)
|00:25:54 28-05-2025
|38,24333
|44,38889
|7,49
|1,5
|Ceyhan (Adana)
|00:15:44 28-05-2025
|37,18889
|35,63472
|7,05
|1,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|00:12:24 28-05-2025
|37,13944
|36,91667
|6,99
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|23:46:06 27-05-2025
|38,19583
|38,62444
|7
|1,2
|ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
|23:46:05 27-05-2025
|38,1925
|38,666
|21,2
|1,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|23:24:06 27-05-2025
|39,55056
|26,12
|8,03
|1,8
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|23:24:05 27-05-2025
|39,5638
|26,1115
|2,9
|1,9
|Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [16.81 km] Şemdinli (Hakkari)
|23:04:38 27-05-2025
|37,35083
|44,935
|6,93
|1,9
|Germencik (Aydın)
|22:58:27 27-05-2025
|37,86
|27,47278
|7,96
|1,3
|NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN)
|22:58:27 27-05-2025
|37,9002
|27,4703
|11,7
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:42:37 27-05-2025
|38,26278
|38,14889
|7,01
|1,1
|GOZENE-YESILYURT (MALATYA)
|22:42:36 27-05-2025
|38,1997
|38,0543
|5
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:18:59 27-05-2025
|38,02417
|36,59722
|6,99
|2
|KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:18:59 27-05-2025
|38,0003
|36,5803
|6,5
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:54:10 27-05-2025
|38,11556
|37,66722
|7,02
|1,5
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:54:10 27-05-2025
|38,0727
|37,6728
|17,8
|1,5
|EGE DENIZI
|21:31:25 27-05-2025
|36,6815
|25,7157
|4,2
|2,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|21:26:29 27-05-2025
|37,37333
|36,86667
|6,95
|1
|HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|21:26:28 27-05-2025
|37,3447
|36,8757
|3,4
|0,9
|EGE DENIZI
|21:17:09 27-05-2025
|36,633
|25,4592
|4,2
|2,5
|Ege Denizi
|21:17:00 27-05-2025
|36,58917
|25,13028
|7
|2,7
|EGE DENIZI
|21:16:40 27-05-2025
|36,609
|25,7212
|5
|2
|Merkez (Hakkari)
|21:11:05 27-05-2025
|37,75472
|43,84333
|7,03
|1,8
|Merkez (Hakkari)
|21:09:52 27-05-2025
|37,73944
|43,86889
|7,27
|1,7
|Ege Denizi - [151.33 km] Datça (Muğla)
|20:43:45 27-05-2025
|35,65
|26,36556
|6,54
|2,4
|EGE DENIZI
|20:43:41 27-05-2025
|35,7172
|25,8265
|63,5
|2,6
|Merkez (Hakkari)
|20:08:59 27-05-2025
|37,60806
|43,90861
|7,08
|2,3
|İyon Denizi
|19:50:10 27-05-2025
|36,62917
|21,40639
|7
|4,3
|GOKBEL-MILAS (MUGLA)
|19:35:56 27-05-2025
|37,016
|27,7635
|8,8
|2,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.91 km] Milas (Muğla)
|19:35:55 27-05-2025
|36,99083
|27,79278
|7
|1,8
|DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
|19:23:05 27-05-2025
|40,305
|27,0167
|12,2
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:03:03 27-05-2025
|37,95056
|36,45694
|7,04
|1,7
|GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:03:02 27-05-2025
|37,96
|36,4908
|16
|1,7
|Ege Denizi - [11.43 km] Dikili (İzmir)
|18:42:40 27-05-2025
|39,05694
|26,69806
|7
|1,4
|DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|18:42:40 27-05-2025
|39,041
|26,7373
|9,7
|1,8
|Akdeniz - [55.15 km] Marmaris (Muğla)
|18:17:25 27-05-2025
|36,13833
|28,18139
|7
|1,9
|AKDENIZ
|18:17:20 27-05-2025
|35,9208
|28,1383
|7,9
|1,9
|Milas (Muğla)
|17:49:53 27-05-2025
|37,08639
|27,83861
|6,97
|1,4
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|17:49:53 27-05-2025
|37,1545
|27,8453
|9,7
|1,7
|MARMARA DENIZI
|17:17:12 27-05-2025
|40,8187
|28,3642
|11,6
|1,9
|Marmara Denizi - [24.36 km] Silivri (İstanbul)
|17:17:11 27-05-2025
|40,84417
|28,30306
|6,69
|1,5
|Kiğı (Bingöl)
|17:16:08 27-05-2025
|39,26861
|40,24278
|6,84
|2,8
|YAZGUNU-KIGI (BINGOL)
|17:16:07 27-05-2025
|39,2358
|40,2578
|5
|2,8
|Kiğı (Bingöl)
|16:51:07 27-05-2025
|39,22389
|40,28056
|7
|3,6
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|16:51:06 27-05-2025
|39,2277
|40,3305
|5
|4
|Marmara Denizi - [17.03 km] Marmara (Balıkesir)
|16:44:53 27-05-2025
|40,80556
|27,67556
|6,71
|2,5
|MARMARA DENIZI
|16:44:52 27-05-2025
|40,7987
|27,7037
|11,6
|2,7
|Akdeniz - [43.73 km] Ortaca (Muğla)
|16:34:45 27-05-2025
|36,335
|28,57306
|23,8
|2,5
|AKDENIZ
|16:34:43 27-05-2025
|36,2487
|28,4672
|13,7
|3
|Merkez (Gümüşhane)
|16:18:34 27-05-2025
|40,39194
|39,67917
|9,3
|1,3
|Batum, Acara (Gürcistan) - [06.02 km] Borçka (Artvin)
|16:14:09 27-05-2025
|41,50667
|41,7725
|7,26
|1,3
|Kartepe (Kocaeli)
|15:58:56 27-05-2025
|40,7275
|30,01083
|7,48
|1,8
|DOGANTEPE-BASISKELE (KOCAELI)
|15:58:55 27-05-2025
|40,715
|29,9972
|0
|1,9
|Kartepe (Kocaeli)
|15:58:12 27-05-2025
|40,73528
|30,00333
|9,01
|1,6
|DOGANTEPE-BASISKELE (KOCAELI)
|15:58:10 27-05-2025
|40,6935
|29,9625
|0
|1,9
|Ulubey (Uşak)
|15:49:05 27-05-2025
|38,45889
|29,17278
|6,99
|1
|Ulubey (Uşak)
|15:47:08 27-05-2025
|38,45361
|29,13417
|6,99
|1
|Kartepe (Kocaeli)
|15:46:50 27-05-2025
|40,70972
|30,05861
|6,83
|1,2
|Ulubey (Uşak)
|15:45:28 27-05-2025
|38,40417
|29,30833
|6,75
|1
|Kartepe (Kocaeli)
|15:42:19 27-05-2025
|40,7375
|30,00722
|6,99
|2,9
|BASISKELE (KOCAELI)
|15:42:19 27-05-2025
|40,7595
|29,9783
|7,5
|3,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:21:20 27-05-2025
|38,25139
|38,25417
|7,19
|1,6
|Kartepe (Kocaeli)
|14:47:30 27-05-2025
|40,72528
|30,01944
|7,1
|1,4
|TERZILER-DERINCE (KOCAELI)
|14:47:27 27-05-2025
|40,9562
|29,898
|2,3
|1,8
|Serik (Antalya)
|14:47:11 27-05-2025
|37,34806
|30,98333
|9,1
|1,2
|CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA)
|14:47:11 27-05-2025
|37,353
|31,1448
|8
|1,5
|Kartepe (Kocaeli)
|14:43:20 27-05-2025
|40,73528
|30,00833
|7,71
|2,6
|BASISKELE (KOCAELI)
|14:43:20 27-05-2025
|40,7492
|29,9835
|5
|2,9
|OTENCAY-BELEN (HATAY)
|14:35:46 27-05-2025
|36,4385
|36,2073
|2,9
|2,4
|Belen (Hatay)
|14:35:45 27-05-2025
|36,40417
|36,09083
|5,56
|2,4
|MARMARA DENIZI
|14:31:37 27-05-2025
|40,8015
|27,714
|4
|2
|Marmara Denizi - [14.49 km] Marmara (Balıkesir)
|14:31:36 27-05-2025
|40,77972
|27,69778
|7,02
|1,8
|Marmara Denizi - [15.53 km] Marmara (Balıkesir)
|14:00:59 27-05-2025
|40,79167
|27,68
|4,77
|2,2
|MARMARA DENIZI
|14:00:58 27-05-2025
|40,7853
|27,6962
|17
|2,6
|Keban (Elazığ)
|13:54:47 27-05-2025
|38,87
|38,69111
|6,96
|1,9
|Ilgın (Konya)
|13:41:40 27-05-2025
|38,34361
|31,96861
|7
|0,7
|Kartepe (Kocaeli)
|13:35:23 27-05-2025
|40,73028
|30,02278
|7
|0,8
|Hekimhan (Malatya)
|13:24:40 27-05-2025
|38,95639
|37,98
|8,04
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:20:22 27-05-2025
|38,32611
|38,16
|6,89
|1,3
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:52:38 27-05-2025
|39,67556
|29,47528
|8,17
|1,3
|KARAOBA-BEYDAG (IZMIR)
|12:31:41 27-05-2025
|38,1252
|28,273
|1,7
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|12:13:04 27-05-2025
|36,97917
|28,84194
|7
|1,3
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:13:03 27-05-2025
|36,989
|28,8412
|13,6
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|12:09:55 27-05-2025
|36,97083
|28,85528
|7
|1,6
|AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:09:55 27-05-2025
|36,9568
|28,9053
|8,1
|1,9
|Soma (Manisa)
|11:42:15 27-05-2025
|39,31889
|27,59
|7
|1,3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:33:37 27-05-2025
|37,35278
|36,91056
|13,9
|0,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:56:58 27-05-2025
|38,08444
|38,36806
|7
|1,6
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|09:56:57 27-05-2025
|38,0823
|38,3422
|19,8
|1,4
|AKDENIZ
|09:48:59 27-05-2025
|36,1257
|31,2098
|8,6
|2,4
|Akdeniz - [88.57 km] Kumluca (Antalya)
|09:48:56 27-05-2025
|35,77806
|31,14194
|7,47
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:48:53 27-05-2025
|38,15333
|38,40667
|6,94
|1
|Pütürge (Malatya)
|09:42:56 27-05-2025
|38,20972
|38,65167
|7,75
|0,8
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|09:34:06 27-05-2025
|39,1803
|40,2808
|21,7
|2,1
|Adaklı (Bingöl)
|09:34:05 27-05-2025
|39,27583
|40,41694
|7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|09:30:29 27-05-2025
|39,24917
|28,94472
|11,22
|1,2
|Kartepe (Kocaeli)
|09:28:29 27-05-2025
|40,74222
|30,00472
|8,35
|1,7
|KABAOGLU-IZMIT (KOCAELI)
|09:28:27 27-05-2025
|40,8027
|29,9373
|7,6
|2
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [02.99 km] Bandırma (Balıkesir)
|08:58:44 27-05-2025
|40,33139
|27,71028
|7,01
|1,7
|SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR)
|08:58:44 27-05-2025
|40,3213
|27,705
|5,4
|2
|Eşme (Uşak)
|08:19:51 27-05-2025
|38,46889
|29,06222
|7,01
|0,9
|Kozan (Adana)
|08:18:02 27-05-2025
|37,62028
|35,88083
|7
|1,6
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:06:09 27-05-2025
|39,36056
|26,32528
|5,77
|1,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|08:06:07 27-05-2025
|39,3623
|26,2672
|15,8
|1,7
|Akdeniz - [39.15 km] Alanya (Antalya)
|07:56:50 27-05-2025
|36,29222
|31,64194
|18,36
|1,8
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|07:56:48 27-05-2025
|36,196
|31,6117
|29
|2,3
|Gölbaşı (Adıyaman)
|07:12:52 27-05-2025
|37,78583
|37,70472
|5,54
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|06:37:05 27-05-2025
|38,27694
|38,73083
|10,95
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:09:41 27-05-2025
|38,11833
|36,90889
|7,03
|1,6
|SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|06:09:40 27-05-2025
|38,1505
|36,9315
|16,8
|1,6
|Ege Denizi - [46.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:44:00 27-05-2025
|39,33611
|25,55417
|10,51
|1,6
|EGE DENIZI
|05:44:00 27-05-2025
|39,3735
|25,5312
|11,6
|1,9
|EGE DENIZI
|05:30:05 27-05-2025
|36,6958
|25,6217
|8
|2,2
|Kiğı (Bingöl)
|05:07:27 27-05-2025
|39,19028
|40,305
|6,87
|1,7
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|05:07:27 27-05-2025
|39,2277
|40,298
|8,2
|1,7
|EGE DENIZI
|04:45:57 27-05-2025
|36,6777
|25,5957
|12,4
|2,5
|Milas (Muğla)
|04:26:41 27-05-2025
|37,14194
|27,83972
|7,04
|1,4
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|04:26:40 27-05-2025
|37,153
|27,8582
|5,2
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|04:24:00 27-05-2025
|37,3
|36,80167
|9,9
|1,5
|MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|04:23:59 27-05-2025
|37,2843
|36,8273
|8,1
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|03:44:15 27-05-2025
|38,15806
|37,75167
|8,82
|2,2
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:44:13 27-05-2025
|38,1417
|37,7827
|5,5
|2,3
|Çat (Erzurum)
|03:12:27 27-05-2025
|39,7775
|40,915
|6,93
|1,6
|YAYLASUYU-CAT (ERZURUM)
|03:12:25 27-05-2025
|39,7758
|40,9522
|6,3
|1,7
|MOLLATOPUZ-OZALP (VAN)
|03:00:26 27-05-2025
|38,623
|44,09
|9
|1,6
|Saray (Van)
|03:00:25 27-05-2025
|38,58139
|44,30722
|6,72
|1,4
|Samandağ (Hatay)
|02:48:03 27-05-2025
|36,10556
|35,99361
|8,23
|3
|VAKIFLI-SAMANDAG (HATAY)
|02:48:02 27-05-2025
|36,1038
|35,983
|10,7
|3,1
|Marmara Denizi - [25.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01:31:30 27-05-2025
|40,73417
|27,99139
|6,88
|1,4
|MARMARA DENIZI
|01:31:30 27-05-2025
|40,805
|27,9508
|11,9
|1,7
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