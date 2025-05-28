Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Mayıs 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Mayıs 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

28 Mayıs 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Bolu) 01:13:02 28-05-2025 40,76 31,63778 8,15 3,9
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 01:02:15 28-05-2025 36,9533 27,3518 10,9 1,8
Andırın (Kahramanmaraş) 00:40:38 28-05-2025 37,82333 36,30917 7 1,2
Başkale (Van) 00:25:54 28-05-2025 38,24333 44,38889 7,49 1,5
Ceyhan (Adana) 00:15:44 28-05-2025 37,18889 35,63472 7,05 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 00:12:24 28-05-2025 37,13944 36,91667 6,99 1,3
Pütürge (Malatya) 23:46:06 27-05-2025 38,19583 38,62444 7 1,2
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 23:46:05 27-05-2025 38,1925 38,666 21,2 1,2
Ayvacık (Çanakkale) 23:24:06 27-05-2025 39,55056 26,12 8,03 1,8
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 23:24:05 27-05-2025 39,5638 26,1115 2,9 1,9
Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [16.81 km] Şemdinli (Hakkari) 23:04:38 27-05-2025 37,35083 44,935 6,93 1,9
Germencik (Aydın) 22:58:27 27-05-2025 37,86 27,47278 7,96 1,3
NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) 22:58:27 27-05-2025 37,9002 27,4703 11,7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 22:42:37 27-05-2025 38,26278 38,14889 7,01 1,1
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) 22:42:36 27-05-2025 38,1997 38,0543 5 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 22:18:59 27-05-2025 38,02417 36,59722 6,99 2
KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:18:59 27-05-2025 38,0003 36,5803 6,5 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:54:10 27-05-2025 38,11556 37,66722 7,02 1,5
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:54:10 27-05-2025 38,0727 37,6728 17,8 1,5
EGE DENIZI 21:31:25 27-05-2025 36,6815 25,7157 4,2 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:26:29 27-05-2025 37,37333 36,86667 6,95 1
HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 21:26:28 27-05-2025 37,3447 36,8757 3,4 0,9
EGE DENIZI 21:17:09 27-05-2025 36,633 25,4592 4,2 2,5
Ege Denizi 21:17:00 27-05-2025 36,58917 25,13028 7 2,7
EGE DENIZI 21:16:40 27-05-2025 36,609 25,7212 5 2
Merkez (Hakkari) 21:11:05 27-05-2025 37,75472 43,84333 7,03 1,8
Merkez (Hakkari) 21:09:52 27-05-2025 37,73944 43,86889 7,27 1,7
Ege Denizi - [151.33 km] Datça (Muğla) 20:43:45 27-05-2025 35,65 26,36556 6,54 2,4
EGE DENIZI 20:43:41 27-05-2025 35,7172 25,8265 63,5 2,6
Merkez (Hakkari) 20:08:59 27-05-2025 37,60806 43,90861 7,08 2,3
İyon Denizi 19:50:10 27-05-2025 36,62917 21,40639 7 4,3
GOKBEL-MILAS (MUGLA) 19:35:56 27-05-2025 37,016 27,7635 8,8 2,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.91 km] Milas (Muğla) 19:35:55 27-05-2025 36,99083 27,79278 7 1,8
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) 19:23:05 27-05-2025 40,305 27,0167 12,2 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 19:03:03 27-05-2025 37,95056 36,45694 7,04 1,7
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:03:02 27-05-2025 37,96 36,4908 16 1,7
Ege Denizi - [11.43 km] Dikili (İzmir) 18:42:40 27-05-2025 39,05694 26,69806 7 1,4
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 18:42:40 27-05-2025 39,041 26,7373 9,7 1,8
Akdeniz - [55.15 km] Marmaris (Muğla) 18:17:25 27-05-2025 36,13833 28,18139 7 1,9
AKDENIZ 18:17:20 27-05-2025 35,9208 28,1383 7,9 1,9
Milas (Muğla) 17:49:53 27-05-2025 37,08639 27,83861 6,97 1,4
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 17:49:53 27-05-2025 37,1545 27,8453 9,7 1,7
MARMARA DENIZI 17:17:12 27-05-2025 40,8187 28,3642 11,6 1,9
Marmara Denizi - [24.36 km] Silivri (İstanbul) 17:17:11 27-05-2025 40,84417 28,30306 6,69 1,5
Kiğı (Bingöl) 17:16:08 27-05-2025 39,26861 40,24278 6,84 2,8
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 17:16:07 27-05-2025 39,2358 40,2578 5 2,8
Kiğı (Bingöl) 16:51:07 27-05-2025 39,22389 40,28056 7 3,6
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 16:51:06 27-05-2025 39,2277 40,3305 5 4
Marmara Denizi - [17.03 km] Marmara (Balıkesir) 16:44:53 27-05-2025 40,80556 27,67556 6,71 2,5
MARMARA DENIZI 16:44:52 27-05-2025 40,7987 27,7037 11,6 2,7
Akdeniz - [43.73 km] Ortaca (Muğla) 16:34:45 27-05-2025 36,335 28,57306 23,8 2,5
AKDENIZ 16:34:43 27-05-2025 36,2487 28,4672 13,7 3
Merkez (Gümüşhane) 16:18:34 27-05-2025 40,39194 39,67917 9,3 1,3
Batum, Acara (Gürcistan) - [06.02 km] Borçka (Artvin) 16:14:09 27-05-2025 41,50667 41,7725 7,26 1,3
Kartepe (Kocaeli) 15:58:56 27-05-2025 40,7275 30,01083 7,48 1,8
DOGANTEPE-BASISKELE (KOCAELI) 15:58:55 27-05-2025 40,715 29,9972 0 1,9
Kartepe (Kocaeli) 15:58:12 27-05-2025 40,73528 30,00333 9,01 1,6
DOGANTEPE-BASISKELE (KOCAELI) 15:58:10 27-05-2025 40,6935 29,9625 0 1,9
Ulubey (Uşak) 15:49:05 27-05-2025 38,45889 29,17278 6,99 1
Ulubey (Uşak) 15:47:08 27-05-2025 38,45361 29,13417 6,99 1
Kartepe (Kocaeli) 15:46:50 27-05-2025 40,70972 30,05861 6,83 1,2
Ulubey (Uşak) 15:45:28 27-05-2025 38,40417 29,30833 6,75 1
Kartepe (Kocaeli) 15:42:19 27-05-2025 40,7375 30,00722 6,99 2,9
BASISKELE (KOCAELI) 15:42:19 27-05-2025 40,7595 29,9783 7,5 3,1
Yeşilyurt (Malatya) 15:21:20 27-05-2025 38,25139 38,25417 7,19 1,6
Kartepe (Kocaeli) 14:47:30 27-05-2025 40,72528 30,01944 7,1 1,4
TERZILER-DERINCE (KOCAELI) 14:47:27 27-05-2025 40,9562 29,898 2,3 1,8
Serik (Antalya) 14:47:11 27-05-2025 37,34806 30,98333 9,1 1,2
CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) 14:47:11 27-05-2025 37,353 31,1448 8 1,5
Kartepe (Kocaeli) 14:43:20 27-05-2025 40,73528 30,00833 7,71 2,6
BASISKELE (KOCAELI) 14:43:20 27-05-2025 40,7492 29,9835 5 2,9
OTENCAY-BELEN (HATAY) 14:35:46 27-05-2025 36,4385 36,2073 2,9 2,4
Belen (Hatay) 14:35:45 27-05-2025 36,40417 36,09083 5,56 2,4
MARMARA DENIZI 14:31:37 27-05-2025 40,8015 27,714 4 2
Marmara Denizi - [14.49 km] Marmara (Balıkesir) 14:31:36 27-05-2025 40,77972 27,69778 7,02 1,8
Marmara Denizi - [15.53 km] Marmara (Balıkesir) 14:00:59 27-05-2025 40,79167 27,68 4,77 2,2
MARMARA DENIZI 14:00:58 27-05-2025 40,7853 27,6962 17 2,6
Keban (Elazığ) 13:54:47 27-05-2025 38,87 38,69111 6,96 1,9
Ilgın (Konya) 13:41:40 27-05-2025 38,34361 31,96861 7 0,7
Kartepe (Kocaeli) 13:35:23 27-05-2025 40,73028 30,02278 7 0,8
Hekimhan (Malatya) 13:24:40 27-05-2025 38,95639 37,98 8,04 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 13:20:22 27-05-2025 38,32611 38,16 6,89 1,3
Tavşanlı (Kütahya) 12:52:38 27-05-2025 39,67556 29,47528 8,17 1,3
KARAOBA-BEYDAG (IZMIR) 12:31:41 27-05-2025 38,1252 28,273 1,7 1,4
Köyceğiz (Muğla) 12:13:04 27-05-2025 36,97917 28,84194 7 1,3
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:13:03 27-05-2025 36,989 28,8412 13,6 1,5
Köyceğiz (Muğla) 12:09:55 27-05-2025 36,97083 28,85528 7 1,6
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:09:55 27-05-2025 36,9568 28,9053 8,1 1,9
Soma (Manisa) 11:42:15 27-05-2025 39,31889 27,59 7 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:33:37 27-05-2025 37,35278 36,91056 13,9 0,7
Çelikhan (Adıyaman) 09:56:58 27-05-2025 38,08444 38,36806 7 1,6
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:56:57 27-05-2025 38,0823 38,3422 19,8 1,4
AKDENIZ 09:48:59 27-05-2025 36,1257 31,2098 8,6 2,4
Akdeniz - [88.57 km] Kumluca (Antalya) 09:48:56 27-05-2025 35,77806 31,14194 7,47 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 09:48:53 27-05-2025 38,15333 38,40667 6,94 1
Pütürge (Malatya) 09:42:56 27-05-2025 38,20972 38,65167 7,75 0,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 09:34:06 27-05-2025 39,1803 40,2808 21,7 2,1
Adaklı (Bingöl) 09:34:05 27-05-2025 39,27583 40,41694 7 2,1
Simav (Kütahya) 09:30:29 27-05-2025 39,24917 28,94472 11,22 1,2
Kartepe (Kocaeli) 09:28:29 27-05-2025 40,74222 30,00472 8,35 1,7
KABAOGLU-IZMIT (KOCAELI) 09:28:27 27-05-2025 40,8027 29,9373 7,6 2
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [02.99 km] Bandırma (Balıkesir) 08:58:44 27-05-2025 40,33139 27,71028 7,01 1,7
SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR) 08:58:44 27-05-2025 40,3213 27,705 5,4 2
Eşme (Uşak) 08:19:51 27-05-2025 38,46889 29,06222 7,01 0,9
Kozan (Adana) 08:18:02 27-05-2025 37,62028 35,88083 7 1,6
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.60 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:06:09 27-05-2025 39,36056 26,32528 5,77 1,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 08:06:07 27-05-2025 39,3623 26,2672 15,8 1,7
Akdeniz - [39.15 km] Alanya (Antalya) 07:56:50 27-05-2025 36,29222 31,64194 18,36 1,8
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 07:56:48 27-05-2025 36,196 31,6117 29 2,3
Gölbaşı (Adıyaman) 07:12:52 27-05-2025 37,78583 37,70472 5,54 1,3
Pütürge (Malatya) 06:37:05 27-05-2025 38,27694 38,73083 10,95 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 06:09:41 27-05-2025 38,11833 36,90889 7,03 1,6
SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 06:09:40 27-05-2025 38,1505 36,9315 16,8 1,6
Ege Denizi - [46.85 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:44:00 27-05-2025 39,33611 25,55417 10,51 1,6
EGE DENIZI 05:44:00 27-05-2025 39,3735 25,5312 11,6 1,9
EGE DENIZI 05:30:05 27-05-2025 36,6958 25,6217 8 2,2
Kiğı (Bingöl) 05:07:27 27-05-2025 39,19028 40,305 6,87 1,7
DALLICA-KIGI (BINGOL) 05:07:27 27-05-2025 39,2277 40,298 8,2 1,7
EGE DENIZI 04:45:57 27-05-2025 36,6777 25,5957 12,4 2,5
Milas (Muğla) 04:26:41 27-05-2025 37,14194 27,83972 7,04 1,4
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 04:26:40 27-05-2025 37,153 27,8582 5,2 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 04:24:00 27-05-2025 37,3 36,80167 9,9 1,5
MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 04:23:59 27-05-2025 37,2843 36,8273 8,1 1,6
Doğanşehir (Malatya) 03:44:15 27-05-2025 38,15806 37,75167 8,82 2,2
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:44:13 27-05-2025 38,1417 37,7827 5,5 2,3
Çat (Erzurum) 03:12:27 27-05-2025 39,7775 40,915 6,93 1,6
YAYLASUYU-CAT (ERZURUM) 03:12:25 27-05-2025 39,7758 40,9522 6,3 1,7
MOLLATOPUZ-OZALP (VAN) 03:00:26 27-05-2025 38,623 44,09 9 1,6
Saray (Van) 03:00:25 27-05-2025 38,58139 44,30722 6,72 1,4
Samandağ (Hatay) 02:48:03 27-05-2025 36,10556 35,99361 8,23 3
VAKIFLI-SAMANDAG (HATAY) 02:48:02 27-05-2025 36,1038 35,983 10,7 3,1
Marmara Denizi - [25.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:31:30 27-05-2025 40,73417 27,99139 6,88 1,4
MARMARA DENIZI 01:31:30 27-05-2025 40,805 27,9508 11,9 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Bolu) 01:13:02 28-05-2025 40,76 31,63778 8,15 3,9
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 01:02:15 28-05-2025 36,9533 27,3518 10,9 1,8
Andırın (Kahramanmaraş) 00:40:38 28-05-2025 37,82333 36,30917 7 1,2
Başkale (Van) 00:25:54 28-05-2025 38,24333 44,38889 7,49 1,5
Ceyhan (Adana) 00:15:44 28-05-2025 37,18889 35,63472 7,05 1,4
Nurdağı (Gaziantep) 00:12:24 28-05-2025 37,13944 36,91667 6,99 1,3
Pütürge (Malatya) 23:46:06 27-05-2025 38,19583 38,62444 7 1,2
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 23:46:05 27-05-2025 38,1925 38,666 21,2 1,2
Ayvacık (Çanakkale) 23:24:06 27-05-2025 39,55056 26,12 8,03 1,8
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 23:24:05 27-05-2025 39,5638 26,1115 2,9 1,9
Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [16.81 km] Şemdinli (Hakkari) 23:04:38 27-05-2025 37,35083 44,935 6,93 1,9
Germencik (Aydın) 22:58:27 27-05-2025 37,86 27,47278 7,96 1,3
NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) 22:58:27 27-05-2025 37,9002 27,4703 11,7 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 22:42:37 27-05-2025 38,26278 38,14889 7,01 1,1
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) 22:42:36 27-05-2025 38,1997 38,0543 5 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 22:18:59 27-05-2025 38,02417 36,59722 6,99 2
KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:18:59 27-05-2025 38,0003 36,5803 6,5 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:54:10 27-05-2025 38,11556 37,66722 7,02 1,5
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:54:10 27-05-2025 38,0727 37,6728 17,8 1,5
EGE DENIZI 21:31:25 27-05-2025 36,6815 25,7157 4,2 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:26:29 27-05-2025 37,37333 36,86667 6,95 1
HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 21:26:28 27-05-2025 37,3447 36,8757 3,4 0,9
EGE DENIZI 21:17:09 27-05-2025 36,633 25,4592 4,2 2,5
Ege Denizi 21:17:00 27-05-2025 36,58917 25,13028 7 2,7
EGE DENIZI 21:16:40 27-05-2025 36,609 25,7212 5 2
Merkez (Hakkari) 21:11:05 27-05-2025 37,75472 43,84333 7,03 1,8
Merkez (Hakkari) 21:09:52 27-05-2025 37,73944 43,86889 7,27 1,7
Ege Denizi - [151.33 km] Datça (Muğla) 20:43:45 27-05-2025 35,65 26,36556 6,54 2,4
EGE DENIZI 20:43:41 27-05-2025 35,7172 25,8265 63,5 2,6
Merkez (Hakkari) 20:08:59 27-05-2025 37,60806 43,90861 7,08 2,3
İyon Denizi 19:50:10 27-05-2025 36,62917 21,40639 7 4,3
GOKBEL-MILAS (MUGLA) 19:35:56 27-05-2025 37,016 27,7635 8,8 2,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.91 km] Milas (Muğla) 19:35:55 27-05-2025 36,99083 27,79278 7 1,8
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) 19:23:05 27-05-2025 40,305 27,0167 12,2 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 19:03:03 27-05-2025 37,95056 36,45694 7,04 1,7
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:03:02 27-05-2025 37,96 36,4908 16 1,7
Ege Denizi - [11.43 km] Dikili (İzmir) 18:42:40 27-05-2025 39,05694 26,69806 7 1,4
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 18:42:40 27-05-2025 39,041 26,7373 9,7 1,8
Akdeniz - [55.15 km] Marmaris (Muğla) 18:17:25 27-05-2025 36,13833 28,18139 7 1,9
AKDENIZ 18:17:20 27-05-2025 35,9208 28,1383 7,9 1,9
Milas (Muğla) 17:49:53 27-05-2025 37,08639 27,83861 6,97 1,4
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 17:49:53 27-05-2025 37,1545 27,8453 9,7 1,7
MARMARA DENIZI 17:17:12 27-05-2025 40,8187 28,3642 11,6 1,9
Marmara Denizi - [24.36 km] Silivri (İstanbul) 17:17:11 27-05-2025 40,84417 28,30306 6,69 1,5
Kiğı (Bingöl) 17:16:08 27-05-2025 39,26861 40,24278 6,84 2,8
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) 17:16:07 27-05-2025 39,2358 40,2578 5 2,8
Kiğı (Bingöl) 16:51:07 27-05-2025 39,22389 40,28056 7 3,6
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 16:51:06 27-05-2025 39,2277 40,3305 5 4
Marmara Denizi - [17.03 km] Marmara (Balıkesir) 16:44:53 27-05-2025 40,80556 27,67556 6,71 2,5
MARMARA DENIZI 16:44:52 27-05-2025 40,7987 27,7037 11,6 2,7
Akdeniz - [43.73 km] Ortaca (Muğla) 16:34:45 27-05-2025 36,335 28,57306 23,8 2,5
AKDENIZ 16:34:43 27-05-2025 36,2487 28,4672 13,7 3
Merkez (Gümüşhane) 16:18:34 27-05-2025 40,39194 39,67917 9,3 1,3
Batum, Acara (Gürcistan) - [06.02 km] Borçka (Artvin) 16:14:09 27-05-2025 41,50667 41,7725 7,26 1,3
Kartepe (Kocaeli) 15:58:56 27-05-2025 40,7275 30,01083 7,48 1,8
DOGANTEPE-BASISKELE (KOCAELI) 15:58:55 27-05-2025 40,715 29,9972 0 1,9
Kartepe (Kocaeli) 15:58:12 27-05-2025 40,73528 30,00333 9,01 1,6
DOGANTEPE-BASISKELE (KOCAELI) 15:58:10 27-05-2025 40,6935 29,9625 0 1,9
Ulubey (Uşak) 15:49:05 27-05-2025 38,45889 29,17278 6,99 1
Ulubey (Uşak) 15:47:08 27-05-2025 38,45361 29,13417 6,99 1
Kartepe (Kocaeli) 15:46:50 27-05-2025 40,70972 30,05861 6,83 1,2
Ulubey (Uşak) 15:45:28 27-05-2025 38,40417 29,30833 6,75 1
Kartepe (Kocaeli) 15:42:19 27-05-2025 40,7375 30,00722 6,99 2,9
BASISKELE (KOCAELI) 15:42:19 27-05-2025 40,7595 29,9783 7,5 3,1
Yeşilyurt (Malatya) 15:21:20 27-05-2025 38,25139 38,25417 7,19 1,6
Kartepe (Kocaeli) 14:47:30 27-05-2025 40,72528 30,01944 7,1 1,4
TERZILER-DERINCE (KOCAELI) 14:47:27 27-05-2025 40,9562 29,898 2,3 1,8
Serik (Antalya) 14:47:11 27-05-2025 37,34806 30,98333 9,1 1,2
CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) 14:47:11 27-05-2025 37,353 31,1448 8 1,5
Kartepe (Kocaeli) 14:43:20 27-05-2025 40,73528 30,00833 7,71 2,6
BASISKELE (KOCAELI) 14:43:20 27-05-2025 40,7492 29,9835 5 2,9
OTENCAY-BELEN (HATAY) 14:35:46 27-05-2025 36,4385 36,2073 2,9 2,4
Belen (Hatay) 14:35:45 27-05-2025 36,40417 36,09083 5,56 2,4
MARMARA DENIZI 14:31:37 27-05-2025 40,8015 27,714 4 2
Marmara Denizi - [14.49 km] Marmara (Balıkesir) 14:31:36 27-05-2025 40,77972 27,69778 7,02 1,8
Marmara Denizi - [15.53 km] Marmara (Balıkesir) 14:00:59 27-05-2025 40,79167 27,68 4,77 2,2
MARMARA DENIZI 14:00:58 27-05-2025 40,7853 27,6962 17 2,6
Keban (Elazığ) 13:54:47 27-05-2025 38,87 38,69111 6,96 1,9
Ilgın (Konya) 13:41:40 27-05-2025 38,34361 31,96861 7 0,7
Kartepe (Kocaeli) 13:35:23 27-05-2025 40,73028 30,02278 7 0,8
Hekimhan (Malatya) 13:24:40 27-05-2025 38,95639 37,98 8,04 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 13:20:22 27-05-2025 38,32611 38,16 6,89 1,3
Tavşanlı (Kütahya) 12:52:38 27-05-2025 39,67556 29,47528 8,17 1,3
KARAOBA-BEYDAG (IZMIR) 12:31:41 27-05-2025 38,1252 28,273 1,7 1,4
Köyceğiz (Muğla) 12:13:04 27-05-2025 36,97917 28,84194 7 1,3
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:13:03 27-05-2025 36,989 28,8412 13,6 1,5
Köyceğiz (Muğla) 12:09:55 27-05-2025 36,97083 28,85528 7 1,6
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:09:55 27-05-2025 36,9568 28,9053 8,1 1,9
Soma (Manisa) 11:42:15 27-05-2025 39,31889 27,59 7 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:33:37 27-05-2025 37,35278 36,91056 13,9 0,7
Çelikhan (Adıyaman) 09:56:58 27-05-2025 38,08444 38,36806 7 1,6
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:56:57 27-05-2025 38,0823 38,3422 19,8 1,4
AKDENIZ 09:48:59 27-05-2025 36,1257 31,2098 8,6 2,4
Akdeniz - [88.57 km] Kumluca (Antalya) 09:48:56 27-05-2025 35,77806 31,14194 7,47 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 09:48:53 27-05-2025 38,15333 38,40667 6,94 1
Pütürge (Malatya) 09:42:56 27-05-2025 38,20972 38,65167 7,75 0,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 09:34:06 27-05-2025 39,1803 40,2808 21,7 2,1
Adaklı (Bingöl) 09:34:05 27-05-2025 39,27583 40,41694 7 2,1
Simav (Kütahya) 09:30:29 27-05-2025 39,24917 28,94472 11,22 1,2
Kartepe (Kocaeli) 09:28:29 27-05-2025 40,74222 30,00472 8,35 1,7
KABAOGLU-IZMIT (KOCAELI) 09:28:27 27-05-2025 40,8027 29,9373 7,6 2
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [02.99 km] Bandırma (Balıkesir) 08:58:44 27-05-2025 40,33139 27,71028 7,01 1,7
SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR) 08:58:44 27-05-2025 40,3213 27,705 5,4 2
Eşme (Uşak) 08:19:51 27-05-2025 38,46889 29,06222 7,01 0,9
Kozan (Adana) 08:18:02 27-05-2025 37,62028 35,88083 7 1,6
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.60 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:06:09 27-05-2025 39,36056 26,32528 5,77 1,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 08:06:07 27-05-2025 39,3623 26,2672 15,8 1,7
Akdeniz - [39.15 km] Alanya (Antalya) 07:56:50 27-05-2025 36,29222 31,64194 18,36 1,8
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 07:56:48 27-05-2025 36,196 31,6117 29 2,3
Gölbaşı (Adıyaman) 07:12:52 27-05-2025 37,78583 37,70472 5,54 1,3
Pütürge (Malatya) 06:37:05 27-05-2025 38,27694 38,73083 10,95 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 06:09:41 27-05-2025 38,11833 36,90889 7,03 1,6
SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 06:09:40 27-05-2025 38,1505 36,9315 16,8 1,6
Ege Denizi - [46.85 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:44:00 27-05-2025 39,33611 25,55417 10,51 1,6
EGE DENIZI 05:44:00 27-05-2025 39,3735 25,5312 11,6 1,9
EGE DENIZI 05:30:05 27-05-2025 36,6958 25,6217 8 2,2
Kiğı (Bingöl) 05:07:27 27-05-2025 39,19028 40,305 6,87 1,7
DALLICA-KIGI (BINGOL) 05:07:27 27-05-2025 39,2277 40,298 8,2 1,7
EGE DENIZI 04:45:57 27-05-2025 36,6777 25,5957 12,4 2,5
Milas (Muğla) 04:26:41 27-05-2025 37,14194 27,83972 7,04 1,4
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 04:26:40 27-05-2025 37,153 27,8582 5,2 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 04:24:00 27-05-2025 37,3 36,80167 9,9 1,5
MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 04:23:59 27-05-2025 37,2843 36,8273 8,1 1,6
Doğanşehir (Malatya) 03:44:15 27-05-2025 38,15806 37,75167 8,82 2,2
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:44:13 27-05-2025 38,1417 37,7827 5,5 2,3
Çat (Erzurum) 03:12:27 27-05-2025 39,7775 40,915 6,93 1,6
YAYLASUYU-CAT (ERZURUM) 03:12:25 27-05-2025 39,7758 40,9522 6,3 1,7
MOLLATOPUZ-OZALP (VAN) 03:00:26 27-05-2025 38,623 44,09 9 1,6
Saray (Van) 03:00:25 27-05-2025 38,58139 44,30722 6,72 1,4
Samandağ (Hatay) 02:48:03 27-05-2025 36,10556 35,99361 8,23 3
VAKIFLI-SAMANDAG (HATAY) 02:48:02 27-05-2025 36,1038 35,983 10,7 3,1
Marmara Denizi - [25.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:31:30 27-05-2025 40,73417 27,99139 6,88 1,4
MARMARA DENIZI 01:31:30 27-05-2025 40,805 27,9508 11,9 1,7
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