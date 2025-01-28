Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
28 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Nilüfer (Bursa)
|10:57:25 28-01-2025
|40,2075
|28,95778
|7
|1,2
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|10:53:57 28-01-2025
|36,9175
|28,198
|7,5
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|10:26:46 28-01-2025
|38,00333
|37,47
|7,01
|2,9
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|10:26:45 28-01-2025
|38,0187
|37,4752
|5
|2,7
|Afşin (Kahramanmaraş)
|09:58:55 28-01-2025
|38,15222
|36,82694
|7
|2,5
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|09:58:55 28-01-2025
|38,1662
|36,8722
|5
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|09:58:02 28-01-2025
|38,14194
|38,60917
|7
|0,6
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|09:23:29 28-01-2025
|36,9173
|28,2713
|3,3
|1,4
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|09:20:08 28-01-2025
|36,904
|28,2702
|4,9
|0,8
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|09:12:24 28-01-2025
|36,9198
|28,1542
|4,7
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.91 km] Marmaris (Muğla)
|09:12:23 28-01-2025
|36,98722
|28,14083
|7
|0,9
|Ilgın (Konya)
|09:04:32 28-01-2025
|38,13361
|32,09444
|7
|1,1
|SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33)
|08:59:26 28-01-2025
|36,8363
|29,2608
|5
|1,6
|CANAKLI-(HAKKARI)
|08:53:30 28-01-2025
|37,432
|43,8532
|5
|2,8
|Yüksekova (Hakkari)
|08:53:29 28-01-2025
|37,40028
|44,02194
|7,11
|2,8
|Akçadağ (Malatya)
|08:41:38 28-01-2025
|38,33639
|37,91056
|6,65
|1,4
|DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
|08:41:37 28-01-2025
|38,2945
|37,772
|5,4
|1,2
|Akdeniz - [33.76 km] Ortaca (Muğla)
|07:34:07 28-01-2025
|36,41278
|28,65722
|7
|1
|Khashuri, Shida Kartli (Gürcistan) - [83.75 km] Posof (Ardahan)
|07:22:27 28-01-2025
|41,98556
|43,67
|8,8
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|06:49:34 28-01-2025
|38,66556
|38,07472
|6,9
|1,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06:36:34 28-01-2025
|37,43889
|37,07611
|6,69
|1,1
|Hozat (Tunceli)
|06:33:55 28-01-2025
|39,20611
|38,95111
|7
|1,5
|Baskil (Elazığ)
|06:15:54 28-01-2025
|38,41
|38,92222
|6,98
|0,8
|Darende (Malatya)
|06:04:52 28-01-2025
|38,4875
|37,3975
|6,92
|1,3
|Kale (Malatya)
|06:03:39 28-01-2025
|38,34139
|38,785
|8,17
|1,2
|Gönen (Balıkesir)
|06:01:22 28-01-2025
|40,08444
|27,62611
|6,92
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:57:07 28-01-2025
|38,29389
|38,1575
|6,82
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:54:41 28-01-2025
|38,07222
|37,89083
|7,37
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:45:16 28-01-2025
|38,19
|38,13917
|7
|0,8
|Digor (Kars)
|05:43:05 28-01-2025
|40,30972
|43,27694
|7,02
|1,7
|Selçuk (İzmir)
|05:24:31 28-01-2025
|37,89944
|27,31167
|6,55
|0,9
|Gölbaşı (Adıyaman)
|05:18:24 28-01-2025
|37,76889
|37,59083
|8,66
|1,4
|CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)
|05:18:23 28-01-2025
|37,822
|37,5778
|3,6
|1,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|05:09:16 28-01-2025
|38,12361
|36,75
|6,95
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:02:45 28-01-2025
|37,91833
|38,01361
|7,01
|1,1
|Nilüfer (Bursa)
|04:56:09 28-01-2025
|40,19889
|28,9775
|9,41
|1,3
|DOGANKOY-NILUFER (BURSA)
|04:56:07 28-01-2025
|40,2263
|28,9258
|18,9
|1,6
|Hekimhan (Malatya)
|04:48:23 28-01-2025
|38,66583
|38,0775
|6,99
|1,3
|Marmara Denizi - [14.34 km] Marmara (Balıkesir)
|04:42:12 28-01-2025
|40,77917
|27,6225
|7,13
|1,4
|MARMARA DENIZI
|04:42:09 28-01-2025
|40,797
|27,7225
|23,7
|1,6
|Kale (Malatya)
|04:38:16 28-01-2025
|38,34056
|38,755
|9,24
|1,7
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|04:38:15 28-01-2025
|38,363
|38,7607
|8,4
|1,6
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|04:28:44 28-01-2025
|36,23
|27,8998
|10
|1,6
|Akdeniz - [97.37 km] Datça (Muğla)
|04:28:37 28-01-2025
|35,82722
|27,66667
|6,95
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:22:52 28-01-2025
|38,31
|38,15833
|7,04
|1,4
|KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)
|04:22:49 28-01-2025
|38,3445
|38,1482
|9,6
|1,5
|Buldan (Denizli)
|04:13:54 28-01-2025
|38,09667
|28,91083
|11,51
|1,9
|CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)
|04:13:54 28-01-2025
|38,133
|28,9022
|8
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|04:10:53 28-01-2025
|37,90639
|37,94361
|6,98
|1,3
|Akdeniz - [152.63 km] Gazipaşa (Antalya)
|03:38:33 28-01-2025
|34,96611
|31,58667
|14,6
|2,5
|AKDENIZ
|03:38:31 28-01-2025
|35,0312
|31,8827
|5
|2,3
|Köyceğiz (Muğla)
|03:33:16 28-01-2025
|36,98833
|28,53444
|6,98
|1,1
|TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI
|03:31:06 28-01-2025
|40,0708
|44,7532
|1,4
|2,3
|Gegharkunik (Ermenistan) - [54.19 km] Aralık (Iğdır)
|03:31:02 28-01-2025
|40,17917
|45,05889
|7
|2,2
|Ege Denizi - [22.26 km] Seferihisar (İzmir)
|03:16:47 28-01-2025
|37,87194
|26,92333
|7
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:16:47 28-01-2025
|37,9063
|26,8738
|4,9
|1,5
|Gevaş (Van)
|03:08:40 28-01-2025
|38,37139
|42,80028
|6,91
|1,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.86 km] Urla (İzmir)
|02:54:44 28-01-2025
|38,42306
|26,66861
|7
|1,4
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:54:44 28-01-2025
|38,4367
|26,7065
|8
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|02:49:29 28-01-2025
|39,01222
|27,87
|6,65
|2
|MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
|02:49:27 28-01-2025
|39,0237
|27,8655
|17,3
|2
|Armutlu (Yalova)
|02:48:54 28-01-2025
|40,56528
|28,8375
|7,02
|1,9
|MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA)
|02:48:54 28-01-2025
|40,5317
|28,8725
|3,2
|2
|AYDINCIK-REFAHIYE (ERZINCAN)
|02:24:29 28-01-2025
|39,8295
|38,8177
|7,3
|1,6
|Refahiye (Erzincan)
|02:24:28 28-01-2025
|39,84528
|38,8925
|7
|1,4
|Bergama (İzmir)
|02:22:18 28-01-2025
|39,23889
|27,31
|7
|1,8
|PASAKOY-BERGAMA (IZMIR)
|02:22:18 28-01-2025
|39,2202
|27,3082
|7,2
|2
|Buldan (Denizli)
|02:15:40 28-01-2025
|38,08167
|28,90528
|12,04
|1,5
|OGUZ-BULDAN (DENIZLI)
|02:15:40 28-01-2025
|38,0812
|28,9158
|13,2
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|02:07:58 28-01-2025
|40,22167
|31,75056
|7
|1,6
|GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA)
|02:07:58 28-01-2025
|40,238
|31,6582
|2,1
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:06:49 28-01-2025
|38,135
|37,52611
|15,5
|0,9
|Akdeniz - [36.11 km] Kaş (Antalya)
|01:53:55 28-01-2025
|36,05361
|29,02639
|10,17
|1,3
|AKDENIZ
|01:53:48 28-01-2025
|35,8838
|28,7538
|13
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|01:47:42 28-01-2025
|38,46333
|38,0175
|7
|1
|Marmara Denizi - İzmit Körfezi - [02.29 km] Çiftlikköy (Yalova)
|01:43:34 28-01-2025
|40,68972
|29,33694
|7
|1,2
|CIFTLIKKOY (YALOVA)
|01:43:32 28-01-2025
|40,6938
|29,304
|3,4
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:37:57 28-01-2025
|38,055
|37,57389
|9,31
|1,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01:37:56 28-01-2025
|38,0635
|37,589
|2,2
|1,5
|Gölbaşı (Ankara)
|01:06:03 28-01-2025
|39,62444
|32,92028
|7,62
|1,2
|Akdeniz - [36.58 km] Kaş (Antalya)
|01:03:32 28-01-2025
|36,04861
|29,025
|11,37
|2
|AKDENIZ
|01:03:32 28-01-2025
|36,1205
|29,0575
|14,4
|2,1
|Alaşehir (Manisa)
|01:02:48 28-01-2025
|38,3675
|28,40889
|7
|1,4
|BADINCA-ALASEHIR (MANISA)
|01:02:45 28-01-2025
|38,3282
|28,545
|25,5
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.32 km] Menderes (İzmir)
|00:58:53 28-01-2025
|37,955
|27,09139
|8,35
|1,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:58:46 28-01-2025
|37,7797
|27,0428
|19,4
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:58:12 28-01-2025
|38,11194
|36,92139
|12,27
|1,8
|ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|00:58:11 28-01-2025
|38,1698
|36,962
|6,9
|1,7
|YUNANISTAN
|00:29:25 28-01-2025
|40,3202
|23,774
|3,1
|1,9
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|00:27:33 28-01-2025
|38,4395
|37,5825
|8,8
|1,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|00:10:23 28-01-2025
|39,94056
|39,62194
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:02:06 28-01-2025
|38,05333
|37,75667
|7
|0,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|22:49:18 27-01-2025
|35,7462
|25,4548
|5
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:48:14 27-01-2025
|38,12194
|36,80861
|7,02
|1,4
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|22:48:13 27-01-2025
|38,1375
|36,8892
|5
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:45:52 27-01-2025
|38,429
|37,527
|13,6
|1,4
|Belen (Hatay)
|21:54:28 27-01-2025
|36,42944
|36,26972
|6,93
|2,7
|BENLIDERE-BELEN (HATAY)
|21:54:27 27-01-2025
|36,458
|36,2087
|4,3
|2,5
|Akçadağ (Malatya)
|21:52:39 27-01-2025
|38,49944
|37,98917
|7,01
|1,8
|ALICERI-AKCADAG (MALATYA)
|21:52:38 27-01-2025
|38,4742
|37,9625
|5,7
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|21:46:28 27-01-2025
|38,43417
|37,90972
|7,04
|1,6
|KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|21:46:26 27-01-2025
|38,4165
|37,8162
|3,6
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|21:37:59 27-01-2025
|38,195
|38,6
|7,09
|1,2
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|21:34:59 27-01-2025
|37,8522
|36,2398
|5,1
|1,9
|Saimbeyli (Adana)
|21:34:57 27-01-2025
|37,90028
|36,10694
|7
|2,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|21:32:35 27-01-2025
|35,8037
|25,4895
|5,7
|2,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:28:46 27-01-2025
|38,09417
|38,40667
|6,93
|1
|Nilüfer (Bursa)
|21:25:24 27-01-2025
|40,20222
|28,9475
|8,88
|1,2
|NILUFER (BURSA)
|21:25:24 27-01-2025
|40,2398
|28,9748
|10,4
|1,6
|Merkez (Çorum)
|21:01:56 27-01-2025
|40,57361
|34,835
|9,51
|1,1
|Demirci (Manisa)
|20:32:28 27-01-2025
|38,81639
|28,61722
|6,92
|0,9
|Nilüfer (Bursa)
|20:16:13 27-01-2025
|40,2025
|28,96806
|8,76
|1,3
|NILUFER (BURSA)
|20:16:13 27-01-2025
|40,1928
|28,9518
|12,6
|1,3
|Salihli (Manisa)
|20:00:19 27-01-2025
|38,55111
|28,20806
|7
|1,3
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|20:00:19 27-01-2025
|38,5672
|28,2188
|8,8
|1,3
|Pülümür (Tunceli)
|19:59:23 27-01-2025
|39,52306
|39,87444
|9,29
|2
|DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI)
|19:59:23 27-01-2025
|39,5218
|39,8812
|2,5
|2,3
|Salihli (Manisa)
|19:47:37 27-01-2025
|38,53972
|28,20389
|7
|1,6
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|19:47:37 27-01-2025
|38,5685
|28,2388
|6,8
|1,9
|Ege Denizi - Ildır Körfezi - [07.01 km] Çeşme (İzmir)
|19:27:06 27-01-2025
|38,42528
|26,4175
|8,71
|1,7
|DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|19:27:05 27-01-2025
|38,4337
|26,4092
|12,3
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|19:05:03 27-01-2025
|38,45917
|39,23778
|7
|1,2
|TEKIR (KAHRAMANMARAS)
|18:55:38 27-01-2025
|37,9147
|36,6397
|7
|1,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|18:55:37 27-01-2025
|37,89389
|36,63861
|6,73
|1,8
|NILUFER (BURSA)
|18:35:12 27-01-2025
|40,238
|28,9913
|13,5
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|18:24:02 27-01-2025
|37,90861
|36,67083
|7
|1,1
|Ege Denizi - [95.57 km] Karaburun (İzmir)
|18:13:36 27-01-2025
|38,80389
|25,31861
|9,03
|1,8
|Ege Denizi - [92.99 km] Çeşme (İzmir)
|18:06:39 27-01-2025
|38,705
|25,31556
|14,83
|3,5
|EGE DENIZI
|18:06:38 27-01-2025
|38,6948
|25,2675
|14,1
|3,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:00:56 27-01-2025
|39,45611
|28,15389
|9,05
|2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:00:56 27-01-2025
|39,4842
|28,1547
|6,7
|2,1
|DOGANKOY-NILUFER (BURSA)
|17:57:22 27-01-2025
|40,2522
|28,976
|12,6
|1,4
|Nilüfer (Bursa)
|17:57:21 27-01-2025
|40,20472
|28,91722
|7,29
|1,2
|Kale (Malatya)
|17:22:03 27-01-2025
|38,37917
|38,8675
|7
|1,3
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|17:22:02 27-01-2025
|38,3898
|38,897
|4,3
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|17:19:46 27-01-2025
|36,61667
|36,41361
|7,02
|1,7
|GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)
|17:19:46 27-01-2025
|36,5875
|36,4088
|8,6
|1,7
|Kale (Malatya)
|17:13:44 27-01-2025
|38,34167
|38,82139
|7
|1
|Çubuk (Ankara)
|17:11:07 27-01-2025
|40,17389
|32,90806
|6,99
|1,5
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|17:11:06 27-01-2025
|40,186
|32,9065
|0
|1,6
|Demirci (Manisa)
|16:31:10 27-01-2025
|39,01833
|28,76
|7,12
|1,4
|KUCUKOBA-DEMIRCI (MANISA)
|16:31:09 27-01-2025
|39,0233
|28,7223
|5,2
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:29:15 27-01-2025
|38,28611
|38,29111
|7,07
|1,4
|Demirci (Manisa)
|16:25:25 27-01-2025
|39,02222
|28,76111
|7
|1
|OREN-DEMIRCI (MANISA)
|16:25:22 27-01-2025
|39,0512
|28,747
|24,9
|1,2
|AKTULUK (TUNCELI)
|16:24:32 27-01-2025
|39,033
|39,4945
|9
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|16:23:19 27-01-2025
|38,58722
|39,70306
|7
|1,5
|GEDIKYOLU (ELAZIG)
|16:23:18 27-01-2025
|38,6343
|39,6775
|5
|1,5
|Demirci (Manisa)
|16:20:01 27-01-2025
|39,01806
|28,76361
|6,84
|1,7
|ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA)
|16:20:00 27-01-2025
|39,0305
|28,7165
|14,2
|2
|Demirci (Manisa)
|16:09:21 27-01-2025
|39,08667
|28,71944
|9,06
|1,1
|Demirci (Manisa)
|16:09:09 27-01-2025
|39,01806
|28,71556
|12,33
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|15:59:03 27-01-2025
|37,85972
|36,62333
|7,07
|2,1
|TEKIR (KAHRAMANMARAS)
|15:59:02 27-01-2025
|37,9002
|36,6442
|7,6
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|15:58:22 27-01-2025
|37,87944
|36,63278
|6,99
|1,6
|HACIBUDAK (KAHRAMANMARAS)
|15:58:22 27-01-2025
|37,9363
|36,899
|8,2
|1,9
|Ege Denizi - [28.07 km] Dikili (İzmir)
|15:57:12 27-01-2025
|39,0775
|26,50667
|7
|1,6
|Demirci (Manisa)
|15:33:27 27-01-2025
|39,03889
|28,715
|12,59
|0,7
|HOSCALAR-DEMIRCI (MANISA)
|15:33:26 27-01-2025
|39,0423
|28,733
|13,5
|1,2
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|15:21:19 27-01-2025
|38,0485
|37,3552
|21,9
|1,6
|Nilüfer (Bursa)
|15:01:46 27-01-2025
|40,17167
|28,98333
|10,08
|1,5
|YAYLACIK-NILUFER (BURSA)
|15:01:45 27-01-2025
|40,2
|28,9262
|17,4
|1,8
|Ege Denizi - [04.11 km] Bodrum (Muğla)
|15:00:06 27-01-2025
|36,94111
|27,3225
|7
|1,9
|Ege Denizi - [28.35 km] Dikili (İzmir)
|14:57:57 27-01-2025
|39,06444
|26,50056
|6,9
|2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|14:57:56 27-01-2025
|39,028
|26,459
|19,1
|2
|YUKARISAMLI-AKKOY (DENIZLI)
|14:55:26 27-01-2025
|37,9268
|29,075
|4,9
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|14:55:24 27-01-2025
|37,97722
|29,04194
|7
|1,2
|Bayramiç (Çanakkale)
|14:45:39 27-01-2025
|39,79139
|26,73472
|7,06
|1,2
|CAVUSLU-BAYRAMIC (CANAKKALE)
|14:45:39 27-01-2025
|39,7505
|26,7338
|15,9
|1,6
|Merkez (Kırklareli)
|14:40:53 27-01-2025
|41,86417
|27,39083
|9,97
|1
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|14:29:04 27-01-2025
|39,6458
|29,4982
|0
|1,4
|YUNANISTAN
|14:24:59 27-01-2025
|41,2743
|23,8358
|5,3
|2,5
|Merkez (Elazığ)
|14:08:31 27-01-2025
|38,58861
|39,70833
|15,03
|3,3
|SARIKAMIS (ELAZIG)
|14:08:30 27-01-2025
|38,6013
|39,6778
|5
|2,8
|Nilüfer (Bursa)
|13:43:46 27-01-2025
|40,21083
|28,9525
|10,39
|4
|NILUFER (BURSA)
|13:43:46 27-01-2025
|40,2002
|28,9615
|3,2
|4
|KARACA-YAZIHAN (MALATYA)
|13:14:42 27-01-2025
|38,6727
|38,2508
|5
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.54 km] Menderes (İzmir)
|13:14:10 27-01-2025
|37,86861
|26,94444
|7,03
|3,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:14:10 27-01-2025
|37,87
|26,947
|7,4
|3
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|13:01:14 27-01-2025
|39,2448
|29,3653
|0
|1,5
|Selçuklu (Konya)
|12:46:00 27-01-2025
|38,11917
|32,71806
|6,95
|1,4
|GUVENC-SELCUKLU (KONYA)
|12:46:00 27-01-2025
|38,1872
|32,6372
|0
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:38:54 27-01-2025
|38,25806
|38,12472
|7
|1,2
|ASAGIBURNAZ-ERZIN (HATAY)
|12:11:14 27-01-2025
|36,8433
|36,0503
|5,1
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Nilüfer (Bursa)
|10:57:25 28-01-2025
|40,2075
|28,95778
|7
|1,2
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|10:53:57 28-01-2025
|36,9175
|28,198
|7,5
|1,2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|10:26:46 28-01-2025
|38,00333
|37,47
|7,01
|2,9
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|10:26:45 28-01-2025
|38,0187
|37,4752
|5
|2,7
|Afşin (Kahramanmaraş)
|09:58:55 28-01-2025
|38,15222
|36,82694
|7
|2,5
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|09:58:55 28-01-2025
|38,1662
|36,8722
|5
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|09:58:02 28-01-2025
|38,14194
|38,60917
|7
|0,6
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|09:23:29 28-01-2025
|36,9173
|28,2713
|3,3
|1,4
|BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)
|09:20:08 28-01-2025
|36,904
|28,2702
|4,9
|0,8
|KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|09:12:24 28-01-2025
|36,9198
|28,1542
|4,7
|1,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.91 km] Marmaris (Muğla)
|09:12:23 28-01-2025
|36,98722
|28,14083
|7
|0,9
|Ilgın (Konya)
|09:04:32 28-01-2025
|38,13361
|32,09444
|7
|1,1
|SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33)
|08:59:26 28-01-2025
|36,8363
|29,2608
|5
|1,6
|CANAKLI-(HAKKARI)
|08:53:30 28-01-2025
|37,432
|43,8532
|5
|2,8
|Yüksekova (Hakkari)
|08:53:29 28-01-2025
|37,40028
|44,02194
|7,11
|2,8
|Akçadağ (Malatya)
|08:41:38 28-01-2025
|38,33639
|37,91056
|6,65
|1,4
|DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
|08:41:37 28-01-2025
|38,2945
|37,772
|5,4
|1,2
|Akdeniz - [33.76 km] Ortaca (Muğla)
|07:34:07 28-01-2025
|36,41278
|28,65722
|7
|1
|Khashuri, Shida Kartli (Gürcistan) - [83.75 km] Posof (Ardahan)
|07:22:27 28-01-2025
|41,98556
|43,67
|8,8
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|06:49:34 28-01-2025
|38,66556
|38,07472
|6,9
|1,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|06:36:34 28-01-2025
|37,43889
|37,07611
|6,69
|1,1
|Hozat (Tunceli)
|06:33:55 28-01-2025
|39,20611
|38,95111
|7
|1,5
|Baskil (Elazığ)
|06:15:54 28-01-2025
|38,41
|38,92222
|6,98
|0,8
|Darende (Malatya)
|06:04:52 28-01-2025
|38,4875
|37,3975
|6,92
|1,3
|Kale (Malatya)
|06:03:39 28-01-2025
|38,34139
|38,785
|8,17
|1,2
|Gönen (Balıkesir)
|06:01:22 28-01-2025
|40,08444
|27,62611
|6,92
|0,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:57:07 28-01-2025
|38,29389
|38,1575
|6,82
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:54:41 28-01-2025
|38,07222
|37,89083
|7,37
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:45:16 28-01-2025
|38,19
|38,13917
|7
|0,8
|Digor (Kars)
|05:43:05 28-01-2025
|40,30972
|43,27694
|7,02
|1,7
|Selçuk (İzmir)
|05:24:31 28-01-2025
|37,89944
|27,31167
|6,55
|0,9
|Gölbaşı (Adıyaman)
|05:18:24 28-01-2025
|37,76889
|37,59083
|8,66
|1,4
|CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)
|05:18:23 28-01-2025
|37,822
|37,5778
|3,6
|1,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|05:09:16 28-01-2025
|38,12361
|36,75
|6,95
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:02:45 28-01-2025
|37,91833
|38,01361
|7,01
|1,1
|Nilüfer (Bursa)
|04:56:09 28-01-2025
|40,19889
|28,9775
|9,41
|1,3
|DOGANKOY-NILUFER (BURSA)
|04:56:07 28-01-2025
|40,2263
|28,9258
|18,9
|1,6
|Hekimhan (Malatya)
|04:48:23 28-01-2025
|38,66583
|38,0775
|6,99
|1,3
|Marmara Denizi - [14.34 km] Marmara (Balıkesir)
|04:42:12 28-01-2025
|40,77917
|27,6225
|7,13
|1,4
|MARMARA DENIZI
|04:42:09 28-01-2025
|40,797
|27,7225
|23,7
|1,6
|Kale (Malatya)
|04:38:16 28-01-2025
|38,34056
|38,755
|9,24
|1,7
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|04:38:15 28-01-2025
|38,363
|38,7607
|8,4
|1,6
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|04:28:44 28-01-2025
|36,23
|27,8998
|10
|1,6
|Akdeniz - [97.37 km] Datça (Muğla)
|04:28:37 28-01-2025
|35,82722
|27,66667
|6,95
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:22:52 28-01-2025
|38,31
|38,15833
|7,04
|1,4
|KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)
|04:22:49 28-01-2025
|38,3445
|38,1482
|9,6
|1,5
|Buldan (Denizli)
|04:13:54 28-01-2025
|38,09667
|28,91083
|11,51
|1,9
|CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)
|04:13:54 28-01-2025
|38,133
|28,9022
|8
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|04:10:53 28-01-2025
|37,90639
|37,94361
|6,98
|1,3
|Akdeniz - [152.63 km] Gazipaşa (Antalya)
|03:38:33 28-01-2025
|34,96611
|31,58667
|14,6
|2,5
|AKDENIZ
|03:38:31 28-01-2025
|35,0312
|31,8827
|5
|2,3
|Köyceğiz (Muğla)
|03:33:16 28-01-2025
|36,98833
|28,53444
|6,98
|1,1
|TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI
|03:31:06 28-01-2025
|40,0708
|44,7532
|1,4
|2,3
|Gegharkunik (Ermenistan) - [54.19 km] Aralık (Iğdır)
|03:31:02 28-01-2025
|40,17917
|45,05889
|7
|2,2
|Ege Denizi - [22.26 km] Seferihisar (İzmir)
|03:16:47 28-01-2025
|37,87194
|26,92333
|7
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:16:47 28-01-2025
|37,9063
|26,8738
|4,9
|1,5
|Gevaş (Van)
|03:08:40 28-01-2025
|38,37139
|42,80028
|6,91
|1,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.86 km] Urla (İzmir)
|02:54:44 28-01-2025
|38,42306
|26,66861
|7
|1,4
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:54:44 28-01-2025
|38,4367
|26,7065
|8
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|02:49:29 28-01-2025
|39,01222
|27,87
|6,65
|2
|MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
|02:49:27 28-01-2025
|39,0237
|27,8655
|17,3
|2
|Armutlu (Yalova)
|02:48:54 28-01-2025
|40,56528
|28,8375
|7,02
|1,9
|MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA)
|02:48:54 28-01-2025
|40,5317
|28,8725
|3,2
|2
|AYDINCIK-REFAHIYE (ERZINCAN)
|02:24:29 28-01-2025
|39,8295
|38,8177
|7,3
|1,6
|Refahiye (Erzincan)
|02:24:28 28-01-2025
|39,84528
|38,8925
|7
|1,4
|Bergama (İzmir)
|02:22:18 28-01-2025
|39,23889
|27,31
|7
|1,8
|PASAKOY-BERGAMA (IZMIR)
|02:22:18 28-01-2025
|39,2202
|27,3082
|7,2
|2
|Buldan (Denizli)
|02:15:40 28-01-2025
|38,08167
|28,90528
|12,04
|1,5
|OGUZ-BULDAN (DENIZLI)
|02:15:40 28-01-2025
|38,0812
|28,9158
|13,2
|1,7
|Beypazarı (Ankara)
|02:07:58 28-01-2025
|40,22167
|31,75056
|7
|1,6
|GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA)
|02:07:58 28-01-2025
|40,238
|31,6582
|2,1
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:06:49 28-01-2025
|38,135
|37,52611
|15,5
|0,9
|Akdeniz - [36.11 km] Kaş (Antalya)
|01:53:55 28-01-2025
|36,05361
|29,02639
|10,17
|1,3
|AKDENIZ
|01:53:48 28-01-2025
|35,8838
|28,7538
|13
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|01:47:42 28-01-2025
|38,46333
|38,0175
|7
|1
|Marmara Denizi - İzmit Körfezi - [02.29 km] Çiftlikköy (Yalova)
|01:43:34 28-01-2025
|40,68972
|29,33694
|7
|1,2
|CIFTLIKKOY (YALOVA)
|01:43:32 28-01-2025
|40,6938
|29,304
|3,4
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:37:57 28-01-2025
|38,055
|37,57389
|9,31
|1,6
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01:37:56 28-01-2025
|38,0635
|37,589
|2,2
|1,5
|Gölbaşı (Ankara)
|01:06:03 28-01-2025
|39,62444
|32,92028
|7,62
|1,2
|Akdeniz - [36.58 km] Kaş (Antalya)
|01:03:32 28-01-2025
|36,04861
|29,025
|11,37
|2
|AKDENIZ
|01:03:32 28-01-2025
|36,1205
|29,0575
|14,4
|2,1
|Alaşehir (Manisa)
|01:02:48 28-01-2025
|38,3675
|28,40889
|7
|1,4
|BADINCA-ALASEHIR (MANISA)
|01:02:45 28-01-2025
|38,3282
|28,545
|25,5
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.32 km] Menderes (İzmir)
|00:58:53 28-01-2025
|37,955
|27,09139
|8,35
|1,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:58:46 28-01-2025
|37,7797
|27,0428
|19,4
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:58:12 28-01-2025
|38,11194
|36,92139
|12,27
|1,8
|ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|00:58:11 28-01-2025
|38,1698
|36,962
|6,9
|1,7
|YUNANISTAN
|00:29:25 28-01-2025
|40,3202
|23,774
|3,1
|1,9
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|00:27:33 28-01-2025
|38,4395
|37,5825
|8,8
|1,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|00:10:23 28-01-2025
|39,94056
|39,62194
|7
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:02:06 28-01-2025
|38,05333
|37,75667
|7
|0,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|22:49:18 27-01-2025
|35,7462
|25,4548
|5
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:48:14 27-01-2025
|38,12194
|36,80861
|7,02
|1,4
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|22:48:13 27-01-2025
|38,1375
|36,8892
|5
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:45:52 27-01-2025
|38,429
|37,527
|13,6
|1,4
|Belen (Hatay)
|21:54:28 27-01-2025
|36,42944
|36,26972
|6,93
|2,7
|BENLIDERE-BELEN (HATAY)
|21:54:27 27-01-2025
|36,458
|36,2087
|4,3
|2,5
|Akçadağ (Malatya)
|21:52:39 27-01-2025
|38,49944
|37,98917
|7,01
|1,8
|ALICERI-AKCADAG (MALATYA)
|21:52:38 27-01-2025
|38,4742
|37,9625
|5,7
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|21:46:28 27-01-2025
|38,43417
|37,90972
|7,04
|1,6
|KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|21:46:26 27-01-2025
|38,4165
|37,8162
|3,6
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|21:37:59 27-01-2025
|38,195
|38,6
|7,09
|1,2
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|21:34:59 27-01-2025
|37,8522
|36,2398
|5,1
|1,9
|Saimbeyli (Adana)
|21:34:57 27-01-2025
|37,90028
|36,10694
|7
|2,2
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|21:32:35 27-01-2025
|35,8037
|25,4895
|5,7
|2,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:28:46 27-01-2025
|38,09417
|38,40667
|6,93
|1
|Nilüfer (Bursa)
|21:25:24 27-01-2025
|40,20222
|28,9475
|8,88
|1,2
|NILUFER (BURSA)
|21:25:24 27-01-2025
|40,2398
|28,9748
|10,4
|1,6
|Merkez (Çorum)
|21:01:56 27-01-2025
|40,57361
|34,835
|9,51
|1,1
|Demirci (Manisa)
|20:32:28 27-01-2025
|38,81639
|28,61722
|6,92
|0,9
|Nilüfer (Bursa)
|20:16:13 27-01-2025
|40,2025
|28,96806
|8,76
|1,3
|NILUFER (BURSA)
|20:16:13 27-01-2025
|40,1928
|28,9518
|12,6
|1,3
|Salihli (Manisa)
|20:00:19 27-01-2025
|38,55111
|28,20806
|7
|1,3
|CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)
|20:00:19 27-01-2025
|38,5672
|28,2188
|8,8
|1,3
|Pülümür (Tunceli)
|19:59:23 27-01-2025
|39,52306
|39,87444
|9,29
|2
|DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI)
|19:59:23 27-01-2025
|39,5218
|39,8812
|2,5
|2,3
|Salihli (Manisa)
|19:47:37 27-01-2025
|38,53972
|28,20389
|7
|1,6
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|19:47:37 27-01-2025
|38,5685
|28,2388
|6,8
|1,9
|Ege Denizi - Ildır Körfezi - [07.01 km] Çeşme (İzmir)
|19:27:06 27-01-2025
|38,42528
|26,4175
|8,71
|1,7
|DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|19:27:05 27-01-2025
|38,4337
|26,4092
|12,3
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|19:05:03 27-01-2025
|38,45917
|39,23778
|7
|1,2
|TEKIR (KAHRAMANMARAS)
|18:55:38 27-01-2025
|37,9147
|36,6397
|7
|1,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|18:55:37 27-01-2025
|37,89389
|36,63861
|6,73
|1,8
|NILUFER (BURSA)
|18:35:12 27-01-2025
|40,238
|28,9913
|13,5
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|18:24:02 27-01-2025
|37,90861
|36,67083
|7
|1,1
|Ege Denizi - [95.57 km] Karaburun (İzmir)
|18:13:36 27-01-2025
|38,80389
|25,31861
|9,03
|1,8
|Ege Denizi - [92.99 km] Çeşme (İzmir)
|18:06:39 27-01-2025
|38,705
|25,31556
|14,83
|3,5
|EGE DENIZI
|18:06:38 27-01-2025
|38,6948
|25,2675
|14,1
|3,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:00:56 27-01-2025
|39,45611
|28,15389
|9,05
|2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:00:56 27-01-2025
|39,4842
|28,1547
|6,7
|2,1
|DOGANKOY-NILUFER (BURSA)
|17:57:22 27-01-2025
|40,2522
|28,976
|12,6
|1,4
|Nilüfer (Bursa)
|17:57:21 27-01-2025
|40,20472
|28,91722
|7,29
|1,2
|Kale (Malatya)
|17:22:03 27-01-2025
|38,37917
|38,8675
|7
|1,3
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|17:22:02 27-01-2025
|38,3898
|38,897
|4,3
|1,5
|Kırıkhan (Hatay)
|17:19:46 27-01-2025
|36,61667
|36,41361
|7,02
|1,7
|GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)
|17:19:46 27-01-2025
|36,5875
|36,4088
|8,6
|1,7
|Kale (Malatya)
|17:13:44 27-01-2025
|38,34167
|38,82139
|7
|1
|Çubuk (Ankara)
|17:11:07 27-01-2025
|40,17389
|32,90806
|6,99
|1,5
|SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)
|17:11:06 27-01-2025
|40,186
|32,9065
|0
|1,6
|Demirci (Manisa)
|16:31:10 27-01-2025
|39,01833
|28,76
|7,12
|1,4
|KUCUKOBA-DEMIRCI (MANISA)
|16:31:09 27-01-2025
|39,0233
|28,7223
|5,2
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:29:15 27-01-2025
|38,28611
|38,29111
|7,07
|1,4
|Demirci (Manisa)
|16:25:25 27-01-2025
|39,02222
|28,76111
|7
|1
|OREN-DEMIRCI (MANISA)
|16:25:22 27-01-2025
|39,0512
|28,747
|24,9
|1,2
|AKTULUK (TUNCELI)
|16:24:32 27-01-2025
|39,033
|39,4945
|9
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|16:23:19 27-01-2025
|38,58722
|39,70306
|7
|1,5
|GEDIKYOLU (ELAZIG)
|16:23:18 27-01-2025
|38,6343
|39,6775
|5
|1,5
|Demirci (Manisa)
|16:20:01 27-01-2025
|39,01806
|28,76361
|6,84
|1,7
|ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA)
|16:20:00 27-01-2025
|39,0305
|28,7165
|14,2
|2
|Demirci (Manisa)
|16:09:21 27-01-2025
|39,08667
|28,71944
|9,06
|1,1
|Demirci (Manisa)
|16:09:09 27-01-2025
|39,01806
|28,71556
|12,33
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|15:59:03 27-01-2025
|37,85972
|36,62333
|7,07
|2,1
|TEKIR (KAHRAMANMARAS)
|15:59:02 27-01-2025
|37,9002
|36,6442
|7,6
|2,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|15:58:22 27-01-2025
|37,87944
|36,63278
|6,99
|1,6
|HACIBUDAK (KAHRAMANMARAS)
|15:58:22 27-01-2025
|37,9363
|36,899
|8,2
|1,9
|Ege Denizi - [28.07 km] Dikili (İzmir)
|15:57:12 27-01-2025
|39,0775
|26,50667
|7
|1,6
|Demirci (Manisa)
|15:33:27 27-01-2025
|39,03889
|28,715
|12,59
|0,7
|HOSCALAR-DEMIRCI (MANISA)
|15:33:26 27-01-2025
|39,0423
|28,733
|13,5
|1,2
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|15:21:19 27-01-2025
|38,0485
|37,3552
|21,9
|1,6
|Nilüfer (Bursa)
|15:01:46 27-01-2025
|40,17167
|28,98333
|10,08
|1,5
|YAYLACIK-NILUFER (BURSA)
|15:01:45 27-01-2025
|40,2
|28,9262
|17,4
|1,8
|Ege Denizi - [04.11 km] Bodrum (Muğla)
|15:00:06 27-01-2025
|36,94111
|27,3225
|7
|1,9
|Ege Denizi - [28.35 km] Dikili (İzmir)
|14:57:57 27-01-2025
|39,06444
|26,50056
|6,9
|2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|14:57:56 27-01-2025
|39,028
|26,459
|19,1
|2
|YUKARISAMLI-AKKOY (DENIZLI)
|14:55:26 27-01-2025
|37,9268
|29,075
|4,9
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|14:55:24 27-01-2025
|37,97722
|29,04194
|7
|1,2
|Bayramiç (Çanakkale)
|14:45:39 27-01-2025
|39,79139
|26,73472
|7,06
|1,2
|CAVUSLU-BAYRAMIC (CANAKKALE)
|14:45:39 27-01-2025
|39,7505
|26,7338
|15,9
|1,6
|Merkez (Kırklareli)
|14:40:53 27-01-2025
|41,86417
|27,39083
|9,97
|1
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|14:29:04 27-01-2025
|39,6458
|29,4982
|0
|1,4
|YUNANISTAN
|14:24:59 27-01-2025
|41,2743
|23,8358
|5,3
|2,5
|Merkez (Elazığ)
|14:08:31 27-01-2025
|38,58861
|39,70833
|15,03
|3,3
|SARIKAMIS (ELAZIG)
|14:08:30 27-01-2025
|38,6013
|39,6778
|5
|2,8
|Nilüfer (Bursa)
|13:43:46 27-01-2025
|40,21083
|28,9525
|10,39
|4
|NILUFER (BURSA)
|13:43:46 27-01-2025
|40,2002
|28,9615
|3,2
|4
|KARACA-YAZIHAN (MALATYA)
|13:14:42 27-01-2025
|38,6727
|38,2508
|5
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.54 km] Menderes (İzmir)
|13:14:10 27-01-2025
|37,86861
|26,94444
|7,03
|3,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:14:10 27-01-2025
|37,87
|26,947
|7,4
|3
|KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
|13:01:14 27-01-2025
|39,2448
|29,3653
|0
|1,5
|Selçuklu (Konya)
|12:46:00 27-01-2025
|38,11917
|32,71806
|6,95
|1,4
|GUVENC-SELCUKLU (KONYA)
|12:46:00 27-01-2025
|38,1872
|32,6372
|0
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:38:54 27-01-2025
|38,25806
|38,12472
|7
|1,2
|ASAGIBURNAZ-ERZIN (HATAY)
|12:11:14 27-01-2025
|36,8433
|36,0503
|5,1
|1,4
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