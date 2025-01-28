Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Ocak 2025

28 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Nilüfer (Bursa) 10:57:25 28-01-2025 40,2075 28,95778 7 1,2
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:53:57 28-01-2025 36,9175 28,198 7,5 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:26:46 28-01-2025 38,00333 37,47 7,01 2,9
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:26:45 28-01-2025 38,0187 37,4752 5 2,7
Afşin (Kahramanmaraş) 09:58:55 28-01-2025 38,15222 36,82694 7 2,5
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 09:58:55 28-01-2025 38,1662 36,8722 5 2,5
Pütürge (Malatya) 09:58:02 28-01-2025 38,14194 38,60917 7 0,6
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:23:29 28-01-2025 36,9173 28,2713 3,3 1,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:20:08 28-01-2025 36,904 28,2702 4,9 0,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 09:12:24 28-01-2025 36,9198 28,1542 4,7 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.91 km] Marmaris (Muğla) 09:12:23 28-01-2025 36,98722 28,14083 7 0,9
Ilgın (Konya) 09:04:32 28-01-2025 38,13361 32,09444 7 1,1
SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) 08:59:26 28-01-2025 36,8363 29,2608 5 1,6
CANAKLI-(HAKKARI) 08:53:30 28-01-2025 37,432 43,8532 5 2,8
Yüksekova (Hakkari) 08:53:29 28-01-2025 37,40028 44,02194 7,11 2,8
Akçadağ (Malatya) 08:41:38 28-01-2025 38,33639 37,91056 6,65 1,4
DUTLU-AKCADAG (MALATYA) 08:41:37 28-01-2025 38,2945 37,772 5,4 1,2
Akdeniz - [33.76 km] Ortaca (Muğla) 07:34:07 28-01-2025 36,41278 28,65722 7 1
Khashuri, Shida Kartli (Gürcistan) - [83.75 km] Posof (Ardahan) 07:22:27 28-01-2025 41,98556 43,67 8,8 1,5
Hekimhan (Malatya) 06:49:34 28-01-2025 38,66556 38,07472 6,9 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:36:34 28-01-2025 37,43889 37,07611 6,69 1,1
Hozat (Tunceli) 06:33:55 28-01-2025 39,20611 38,95111 7 1,5
Baskil (Elazığ) 06:15:54 28-01-2025 38,41 38,92222 6,98 0,8
Darende (Malatya) 06:04:52 28-01-2025 38,4875 37,3975 6,92 1,3
Kale (Malatya) 06:03:39 28-01-2025 38,34139 38,785 8,17 1,2
Gönen (Balıkesir) 06:01:22 28-01-2025 40,08444 27,62611 6,92 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 05:57:07 28-01-2025 38,29389 38,1575 6,82 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:54:41 28-01-2025 38,07222 37,89083 7,37 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 05:45:16 28-01-2025 38,19 38,13917 7 0,8
Digor (Kars) 05:43:05 28-01-2025 40,30972 43,27694 7,02 1,7
Selçuk (İzmir) 05:24:31 28-01-2025 37,89944 27,31167 6,55 0,9
Gölbaşı (Adıyaman) 05:18:24 28-01-2025 37,76889 37,59083 8,66 1,4
CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) 05:18:23 28-01-2025 37,822 37,5778 3,6 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 05:09:16 28-01-2025 38,12361 36,75 6,95 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:02:45 28-01-2025 37,91833 38,01361 7,01 1,1
Nilüfer (Bursa) 04:56:09 28-01-2025 40,19889 28,9775 9,41 1,3
DOGANKOY-NILUFER (BURSA) 04:56:07 28-01-2025 40,2263 28,9258 18,9 1,6
Hekimhan (Malatya) 04:48:23 28-01-2025 38,66583 38,0775 6,99 1,3
Marmara Denizi - [14.34 km] Marmara (Balıkesir) 04:42:12 28-01-2025 40,77917 27,6225 7,13 1,4
MARMARA DENIZI 04:42:09 28-01-2025 40,797 27,7225 23,7 1,6
Kale (Malatya) 04:38:16 28-01-2025 38,34056 38,755 9,24 1,7
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 04:38:15 28-01-2025 38,363 38,7607 8,4 1,6
RODOS ADASI (AKDENIZ) 04:28:44 28-01-2025 36,23 27,8998 10 1,6
Akdeniz - [97.37 km] Datça (Muğla) 04:28:37 28-01-2025 35,82722 27,66667 6,95 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 04:22:52 28-01-2025 38,31 38,15833 7,04 1,4
KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) 04:22:49 28-01-2025 38,3445 38,1482 9,6 1,5
Buldan (Denizli) 04:13:54 28-01-2025 38,09667 28,91083 11,51 1,9
CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) 04:13:54 28-01-2025 38,133 28,9022 8 1,9
Doğanşehir (Malatya) 04:10:53 28-01-2025 37,90639 37,94361 6,98 1,3
Akdeniz - [152.63 km] Gazipaşa (Antalya) 03:38:33 28-01-2025 34,96611 31,58667 14,6 2,5
AKDENIZ 03:38:31 28-01-2025 35,0312 31,8827 5 2,3
Köyceğiz (Muğla) 03:33:16 28-01-2025 36,98833 28,53444 6,98 1,1
TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI 03:31:06 28-01-2025 40,0708 44,7532 1,4 2,3
Gegharkunik (Ermenistan) - [54.19 km] Aralık (Iğdır) 03:31:02 28-01-2025 40,17917 45,05889 7 2,2
Ege Denizi - [22.26 km] Seferihisar (İzmir) 03:16:47 28-01-2025 37,87194 26,92333 7 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:16:47 28-01-2025 37,9063 26,8738 4,9 1,5
Gevaş (Van) 03:08:40 28-01-2025 38,37139 42,80028 6,91 1,1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.86 km] Urla (İzmir) 02:54:44 28-01-2025 38,42306 26,66861 7 1,4
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:54:44 28-01-2025 38,4367 26,7065 8 1,3
Akhisar (Manisa) 02:49:29 28-01-2025 39,01222 27,87 6,65 2
MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 02:49:27 28-01-2025 39,0237 27,8655 17,3 2
Armutlu (Yalova) 02:48:54 28-01-2025 40,56528 28,8375 7,02 1,9
MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) 02:48:54 28-01-2025 40,5317 28,8725 3,2 2
AYDINCIK-REFAHIYE (ERZINCAN) 02:24:29 28-01-2025 39,8295 38,8177 7,3 1,6
Refahiye (Erzincan) 02:24:28 28-01-2025 39,84528 38,8925 7 1,4
Bergama (İzmir) 02:22:18 28-01-2025 39,23889 27,31 7 1,8
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) 02:22:18 28-01-2025 39,2202 27,3082 7,2 2
Buldan (Denizli) 02:15:40 28-01-2025 38,08167 28,90528 12,04 1,5
OGUZ-BULDAN (DENIZLI) 02:15:40 28-01-2025 38,0812 28,9158 13,2 1,7
Beypazarı (Ankara) 02:07:58 28-01-2025 40,22167 31,75056 7 1,6
GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) 02:07:58 28-01-2025 40,238 31,6582 2,1 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:06:49 28-01-2025 38,135 37,52611 15,5 0,9
Akdeniz - [36.11 km] Kaş (Antalya) 01:53:55 28-01-2025 36,05361 29,02639 10,17 1,3
AKDENIZ 01:53:48 28-01-2025 35,8838 28,7538 13 1,5
Akçadağ (Malatya) 01:47:42 28-01-2025 38,46333 38,0175 7 1
Marmara Denizi - İzmit Körfezi - [02.29 km] Çiftlikköy (Yalova) 01:43:34 28-01-2025 40,68972 29,33694 7 1,2
CIFTLIKKOY (YALOVA) 01:43:32 28-01-2025 40,6938 29,304 3,4 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:37:57 28-01-2025 38,055 37,57389 9,31 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:37:56 28-01-2025 38,0635 37,589 2,2 1,5
Gölbaşı (Ankara) 01:06:03 28-01-2025 39,62444 32,92028 7,62 1,2
Akdeniz - [36.58 km] Kaş (Antalya) 01:03:32 28-01-2025 36,04861 29,025 11,37 2
AKDENIZ 01:03:32 28-01-2025 36,1205 29,0575 14,4 2,1
Alaşehir (Manisa) 01:02:48 28-01-2025 38,3675 28,40889 7 1,4
BADINCA-ALASEHIR (MANISA) 01:02:45 28-01-2025 38,3282 28,545 25,5 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.32 km] Menderes (İzmir) 00:58:53 28-01-2025 37,955 27,09139 8,35 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 00:58:46 28-01-2025 37,7797 27,0428 19,4 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 00:58:12 28-01-2025 38,11194 36,92139 12,27 1,8
ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 00:58:11 28-01-2025 38,1698 36,962 6,9 1,7
YUNANISTAN 00:29:25 28-01-2025 40,3202 23,774 3,1 1,9
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 00:27:33 28-01-2025 38,4395 37,5825 8,8 1,3
Kelkit (Gümüşhane) 00:10:23 28-01-2025 39,94056 39,62194 7 1
Doğanşehir (Malatya) 00:02:06 28-01-2025 38,05333 37,75667 7 0,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 22:49:18 27-01-2025 35,7462 25,4548 5 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 22:48:14 27-01-2025 38,12194 36,80861 7,02 1,4
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 22:48:13 27-01-2025 38,1375 36,8892 5 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:45:52 27-01-2025 38,429 37,527 13,6 1,4
Belen (Hatay) 21:54:28 27-01-2025 36,42944 36,26972 6,93 2,7
BENLIDERE-BELEN (HATAY) 21:54:27 27-01-2025 36,458 36,2087 4,3 2,5
Akçadağ (Malatya) 21:52:39 27-01-2025 38,49944 37,98917 7,01 1,8
ALICERI-AKCADAG (MALATYA) 21:52:38 27-01-2025 38,4742 37,9625 5,7 1,8
Akçadağ (Malatya) 21:46:28 27-01-2025 38,43417 37,90972 7,04 1,6
KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 21:46:26 27-01-2025 38,4165 37,8162 3,6 1,6
Battalgazi (Malatya) 21:37:59 27-01-2025 38,195 38,6 7,09 1,2
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 21:34:59 27-01-2025 37,8522 36,2398 5,1 1,9
Saimbeyli (Adana) 21:34:57 27-01-2025 37,90028 36,10694 7 2,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:32:35 27-01-2025 35,8037 25,4895 5,7 2,6
Çelikhan (Adıyaman) 21:28:46 27-01-2025 38,09417 38,40667 6,93 1
Nilüfer (Bursa) 21:25:24 27-01-2025 40,20222 28,9475 8,88 1,2
NILUFER (BURSA) 21:25:24 27-01-2025 40,2398 28,9748 10,4 1,6
Merkez (Çorum) 21:01:56 27-01-2025 40,57361 34,835 9,51 1,1
Demirci (Manisa) 20:32:28 27-01-2025 38,81639 28,61722 6,92 0,9
Nilüfer (Bursa) 20:16:13 27-01-2025 40,2025 28,96806 8,76 1,3
NILUFER (BURSA) 20:16:13 27-01-2025 40,1928 28,9518 12,6 1,3
Salihli (Manisa) 20:00:19 27-01-2025 38,55111 28,20806 7 1,3
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 20:00:19 27-01-2025 38,5672 28,2188 8,8 1,3
Pülümür (Tunceli) 19:59:23 27-01-2025 39,52306 39,87444 9,29 2
DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI) 19:59:23 27-01-2025 39,5218 39,8812 2,5 2,3
Salihli (Manisa) 19:47:37 27-01-2025 38,53972 28,20389 7 1,6
ADALA-SALIHLI (MANISA) 19:47:37 27-01-2025 38,5685 28,2388 6,8 1,9
Ege Denizi - Ildır Körfezi - [07.01 km] Çeşme (İzmir) 19:27:06 27-01-2025 38,42528 26,4175 8,71 1,7
DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 19:27:05 27-01-2025 38,4337 26,4092 12,3 1,8
Sivrice (Elazığ) 19:05:03 27-01-2025 38,45917 39,23778 7 1,2
TEKIR (KAHRAMANMARAS) 18:55:38 27-01-2025 37,9147 36,6397 7 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 18:55:37 27-01-2025 37,89389 36,63861 6,73 1,8
NILUFER (BURSA) 18:35:12 27-01-2025 40,238 28,9913 13,5 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 18:24:02 27-01-2025 37,90861 36,67083 7 1,1
Ege Denizi - [95.57 km] Karaburun (İzmir) 18:13:36 27-01-2025 38,80389 25,31861 9,03 1,8
Ege Denizi - [92.99 km] Çeşme (İzmir) 18:06:39 27-01-2025 38,705 25,31556 14,83 3,5
EGE DENIZI 18:06:38 27-01-2025 38,6948 25,2675 14,1 3,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:00:56 27-01-2025 39,45611 28,15389 9,05 2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:00:56 27-01-2025 39,4842 28,1547 6,7 2,1
DOGANKOY-NILUFER (BURSA) 17:57:22 27-01-2025 40,2522 28,976 12,6 1,4
Nilüfer (Bursa) 17:57:21 27-01-2025 40,20472 28,91722 7,29 1,2
Kale (Malatya) 17:22:03 27-01-2025 38,37917 38,8675 7 1,3
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 17:22:02 27-01-2025 38,3898 38,897 4,3 1,5
Kırıkhan (Hatay) 17:19:46 27-01-2025 36,61667 36,41361 7,02 1,7
GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 17:19:46 27-01-2025 36,5875 36,4088 8,6 1,7
Kale (Malatya) 17:13:44 27-01-2025 38,34167 38,82139 7 1
Çubuk (Ankara) 17:11:07 27-01-2025 40,17389 32,90806 6,99 1,5
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 17:11:06 27-01-2025 40,186 32,9065 0 1,6
Demirci (Manisa) 16:31:10 27-01-2025 39,01833 28,76 7,12 1,4
KUCUKOBA-DEMIRCI (MANISA) 16:31:09 27-01-2025 39,0233 28,7223 5,2 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 16:29:15 27-01-2025 38,28611 38,29111 7,07 1,4
Demirci (Manisa) 16:25:25 27-01-2025 39,02222 28,76111 7 1
OREN-DEMIRCI (MANISA) 16:25:22 27-01-2025 39,0512 28,747 24,9 1,2
AKTULUK (TUNCELI) 16:24:32 27-01-2025 39,033 39,4945 9 1,4
Merkez (Elazığ) 16:23:19 27-01-2025 38,58722 39,70306 7 1,5
GEDIKYOLU (ELAZIG) 16:23:18 27-01-2025 38,6343 39,6775 5 1,5
Demirci (Manisa) 16:20:01 27-01-2025 39,01806 28,76361 6,84 1,7
ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA) 16:20:00 27-01-2025 39,0305 28,7165 14,2 2
Demirci (Manisa) 16:09:21 27-01-2025 39,08667 28,71944 9,06 1,1
Demirci (Manisa) 16:09:09 27-01-2025 39,01806 28,71556 12,33 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 15:59:03 27-01-2025 37,85972 36,62333 7,07 2,1
TEKIR (KAHRAMANMARAS) 15:59:02 27-01-2025 37,9002 36,6442 7,6 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 15:58:22 27-01-2025 37,87944 36,63278 6,99 1,6
HACIBUDAK (KAHRAMANMARAS) 15:58:22 27-01-2025 37,9363 36,899 8,2 1,9
Ege Denizi - [28.07 km] Dikili (İzmir) 15:57:12 27-01-2025 39,0775 26,50667 7 1,6
Demirci (Manisa) 15:33:27 27-01-2025 39,03889 28,715 12,59 0,7
HOSCALAR-DEMIRCI (MANISA) 15:33:26 27-01-2025 39,0423 28,733 13,5 1,2
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 15:21:19 27-01-2025 38,0485 37,3552 21,9 1,6
Nilüfer (Bursa) 15:01:46 27-01-2025 40,17167 28,98333 10,08 1,5
YAYLACIK-NILUFER (BURSA) 15:01:45 27-01-2025 40,2 28,9262 17,4 1,8
Ege Denizi - [04.11 km] Bodrum (Muğla) 15:00:06 27-01-2025 36,94111 27,3225 7 1,9
Ege Denizi - [28.35 km] Dikili (İzmir) 14:57:57 27-01-2025 39,06444 26,50056 6,9 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 14:57:56 27-01-2025 39,028 26,459 19,1 2
YUKARISAMLI-AKKOY (DENIZLI) 14:55:26 27-01-2025 37,9268 29,075 4,9 1,3
Pamukkale (Denizli) 14:55:24 27-01-2025 37,97722 29,04194 7 1,2
Bayramiç (Çanakkale) 14:45:39 27-01-2025 39,79139 26,73472 7,06 1,2
CAVUSLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) 14:45:39 27-01-2025 39,7505 26,7338 15,9 1,6
Merkez (Kırklareli) 14:40:53 27-01-2025 41,86417 27,39083 9,97 1
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 14:29:04 27-01-2025 39,6458 29,4982 0 1,4
YUNANISTAN 14:24:59 27-01-2025 41,2743 23,8358 5,3 2,5
Merkez (Elazığ) 14:08:31 27-01-2025 38,58861 39,70833 15,03 3,3
SARIKAMIS (ELAZIG) 14:08:30 27-01-2025 38,6013 39,6778 5 2,8
Nilüfer (Bursa) 13:43:46 27-01-2025 40,21083 28,9525 10,39 4
NILUFER (BURSA) 13:43:46 27-01-2025 40,2002 28,9615 3,2 4
KARACA-YAZIHAN (MALATYA) 13:14:42 27-01-2025 38,6727 38,2508 5 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.54 km] Menderes (İzmir) 13:14:10 27-01-2025 37,86861 26,94444 7,03 3,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:14:10 27-01-2025 37,87 26,947 7,4 3
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 13:01:14 27-01-2025 39,2448 29,3653 0 1,5
Selçuklu (Konya) 12:46:00 27-01-2025 38,11917 32,71806 6,95 1,4
GUVENC-SELCUKLU (KONYA) 12:46:00 27-01-2025 38,1872 32,6372 0 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:38:54 27-01-2025 38,25806 38,12472 7 1,2
ASAGIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 12:11:14 27-01-2025 36,8433 36,0503 5,1 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Nilüfer (Bursa) 10:57:25 28-01-2025 40,2075 28,95778 7 1,2
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:53:57 28-01-2025 36,9175 28,198 7,5 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:26:46 28-01-2025 38,00333 37,47 7,01 2,9
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:26:45 28-01-2025 38,0187 37,4752 5 2,7
Afşin (Kahramanmaraş) 09:58:55 28-01-2025 38,15222 36,82694 7 2,5
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 09:58:55 28-01-2025 38,1662 36,8722 5 2,5
Pütürge (Malatya) 09:58:02 28-01-2025 38,14194 38,60917 7 0,6
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:23:29 28-01-2025 36,9173 28,2713 3,3 1,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:20:08 28-01-2025 36,904 28,2702 4,9 0,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 09:12:24 28-01-2025 36,9198 28,1542 4,7 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.91 km] Marmaris (Muğla) 09:12:23 28-01-2025 36,98722 28,14083 7 0,9
Ilgın (Konya) 09:04:32 28-01-2025 38,13361 32,09444 7 1,1
SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) 08:59:26 28-01-2025 36,8363 29,2608 5 1,6
CANAKLI-(HAKKARI) 08:53:30 28-01-2025 37,432 43,8532 5 2,8
Yüksekova (Hakkari) 08:53:29 28-01-2025 37,40028 44,02194 7,11 2,8
Akçadağ (Malatya) 08:41:38 28-01-2025 38,33639 37,91056 6,65 1,4
DUTLU-AKCADAG (MALATYA) 08:41:37 28-01-2025 38,2945 37,772 5,4 1,2
Akdeniz - [33.76 km] Ortaca (Muğla) 07:34:07 28-01-2025 36,41278 28,65722 7 1
Khashuri, Shida Kartli (Gürcistan) - [83.75 km] Posof (Ardahan) 07:22:27 28-01-2025 41,98556 43,67 8,8 1,5
Hekimhan (Malatya) 06:49:34 28-01-2025 38,66556 38,07472 6,9 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:36:34 28-01-2025 37,43889 37,07611 6,69 1,1
Hozat (Tunceli) 06:33:55 28-01-2025 39,20611 38,95111 7 1,5
Baskil (Elazığ) 06:15:54 28-01-2025 38,41 38,92222 6,98 0,8
Darende (Malatya) 06:04:52 28-01-2025 38,4875 37,3975 6,92 1,3
Kale (Malatya) 06:03:39 28-01-2025 38,34139 38,785 8,17 1,2
Gönen (Balıkesir) 06:01:22 28-01-2025 40,08444 27,62611 6,92 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 05:57:07 28-01-2025 38,29389 38,1575 6,82 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:54:41 28-01-2025 38,07222 37,89083 7,37 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 05:45:16 28-01-2025 38,19 38,13917 7 0,8
Digor (Kars) 05:43:05 28-01-2025 40,30972 43,27694 7,02 1,7
Selçuk (İzmir) 05:24:31 28-01-2025 37,89944 27,31167 6,55 0,9
Gölbaşı (Adıyaman) 05:18:24 28-01-2025 37,76889 37,59083 8,66 1,4
CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) 05:18:23 28-01-2025 37,822 37,5778 3,6 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 05:09:16 28-01-2025 38,12361 36,75 6,95 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:02:45 28-01-2025 37,91833 38,01361 7,01 1,1
Nilüfer (Bursa) 04:56:09 28-01-2025 40,19889 28,9775 9,41 1,3
DOGANKOY-NILUFER (BURSA) 04:56:07 28-01-2025 40,2263 28,9258 18,9 1,6
Hekimhan (Malatya) 04:48:23 28-01-2025 38,66583 38,0775 6,99 1,3
Marmara Denizi - [14.34 km] Marmara (Balıkesir) 04:42:12 28-01-2025 40,77917 27,6225 7,13 1,4
MARMARA DENIZI 04:42:09 28-01-2025 40,797 27,7225 23,7 1,6
Kale (Malatya) 04:38:16 28-01-2025 38,34056 38,755 9,24 1,7
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 04:38:15 28-01-2025 38,363 38,7607 8,4 1,6
RODOS ADASI (AKDENIZ) 04:28:44 28-01-2025 36,23 27,8998 10 1,6
Akdeniz - [97.37 km] Datça (Muğla) 04:28:37 28-01-2025 35,82722 27,66667 6,95 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 04:22:52 28-01-2025 38,31 38,15833 7,04 1,4
KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) 04:22:49 28-01-2025 38,3445 38,1482 9,6 1,5
Buldan (Denizli) 04:13:54 28-01-2025 38,09667 28,91083 11,51 1,9
CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) 04:13:54 28-01-2025 38,133 28,9022 8 1,9
Doğanşehir (Malatya) 04:10:53 28-01-2025 37,90639 37,94361 6,98 1,3
Akdeniz - [152.63 km] Gazipaşa (Antalya) 03:38:33 28-01-2025 34,96611 31,58667 14,6 2,5
AKDENIZ 03:38:31 28-01-2025 35,0312 31,8827 5 2,3
Köyceğiz (Muğla) 03:33:16 28-01-2025 36,98833 28,53444 6,98 1,1
TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI 03:31:06 28-01-2025 40,0708 44,7532 1,4 2,3
Gegharkunik (Ermenistan) - [54.19 km] Aralık (Iğdır) 03:31:02 28-01-2025 40,17917 45,05889 7 2,2
Ege Denizi - [22.26 km] Seferihisar (İzmir) 03:16:47 28-01-2025 37,87194 26,92333 7 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:16:47 28-01-2025 37,9063 26,8738 4,9 1,5
Gevaş (Van) 03:08:40 28-01-2025 38,37139 42,80028 6,91 1,1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.86 km] Urla (İzmir) 02:54:44 28-01-2025 38,42306 26,66861 7 1,4
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:54:44 28-01-2025 38,4367 26,7065 8 1,3
Akhisar (Manisa) 02:49:29 28-01-2025 39,01222 27,87 6,65 2
MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 02:49:27 28-01-2025 39,0237 27,8655 17,3 2
Armutlu (Yalova) 02:48:54 28-01-2025 40,56528 28,8375 7,02 1,9
MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) 02:48:54 28-01-2025 40,5317 28,8725 3,2 2
AYDINCIK-REFAHIYE (ERZINCAN) 02:24:29 28-01-2025 39,8295 38,8177 7,3 1,6
Refahiye (Erzincan) 02:24:28 28-01-2025 39,84528 38,8925 7 1,4
Bergama (İzmir) 02:22:18 28-01-2025 39,23889 27,31 7 1,8
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) 02:22:18 28-01-2025 39,2202 27,3082 7,2 2
Buldan (Denizli) 02:15:40 28-01-2025 38,08167 28,90528 12,04 1,5
OGUZ-BULDAN (DENIZLI) 02:15:40 28-01-2025 38,0812 28,9158 13,2 1,7
Beypazarı (Ankara) 02:07:58 28-01-2025 40,22167 31,75056 7 1,6
GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) 02:07:58 28-01-2025 40,238 31,6582 2,1 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:06:49 28-01-2025 38,135 37,52611 15,5 0,9
Akdeniz - [36.11 km] Kaş (Antalya) 01:53:55 28-01-2025 36,05361 29,02639 10,17 1,3
AKDENIZ 01:53:48 28-01-2025 35,8838 28,7538 13 1,5
Akçadağ (Malatya) 01:47:42 28-01-2025 38,46333 38,0175 7 1
Marmara Denizi - İzmit Körfezi - [02.29 km] Çiftlikköy (Yalova) 01:43:34 28-01-2025 40,68972 29,33694 7 1,2
CIFTLIKKOY (YALOVA) 01:43:32 28-01-2025 40,6938 29,304 3,4 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:37:57 28-01-2025 38,055 37,57389 9,31 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:37:56 28-01-2025 38,0635 37,589 2,2 1,5
Gölbaşı (Ankara) 01:06:03 28-01-2025 39,62444 32,92028 7,62 1,2
Akdeniz - [36.58 km] Kaş (Antalya) 01:03:32 28-01-2025 36,04861 29,025 11,37 2
AKDENIZ 01:03:32 28-01-2025 36,1205 29,0575 14,4 2,1
Alaşehir (Manisa) 01:02:48 28-01-2025 38,3675 28,40889 7 1,4
BADINCA-ALASEHIR (MANISA) 01:02:45 28-01-2025 38,3282 28,545 25,5 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.32 km] Menderes (İzmir) 00:58:53 28-01-2025 37,955 27,09139 8,35 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 00:58:46 28-01-2025 37,7797 27,0428 19,4 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 00:58:12 28-01-2025 38,11194 36,92139 12,27 1,8
ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 00:58:11 28-01-2025 38,1698 36,962 6,9 1,7
YUNANISTAN 00:29:25 28-01-2025 40,3202 23,774 3,1 1,9
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 00:27:33 28-01-2025 38,4395 37,5825 8,8 1,3
Kelkit (Gümüşhane) 00:10:23 28-01-2025 39,94056 39,62194 7 1
Doğanşehir (Malatya) 00:02:06 28-01-2025 38,05333 37,75667 7 0,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 22:49:18 27-01-2025 35,7462 25,4548 5 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 22:48:14 27-01-2025 38,12194 36,80861 7,02 1,4
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 22:48:13 27-01-2025 38,1375 36,8892 5 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:45:52 27-01-2025 38,429 37,527 13,6 1,4
Belen (Hatay) 21:54:28 27-01-2025 36,42944 36,26972 6,93 2,7
BENLIDERE-BELEN (HATAY) 21:54:27 27-01-2025 36,458 36,2087 4,3 2,5
Akçadağ (Malatya) 21:52:39 27-01-2025 38,49944 37,98917 7,01 1,8
ALICERI-AKCADAG (MALATYA) 21:52:38 27-01-2025 38,4742 37,9625 5,7 1,8
Akçadağ (Malatya) 21:46:28 27-01-2025 38,43417 37,90972 7,04 1,6
KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 21:46:26 27-01-2025 38,4165 37,8162 3,6 1,6
Battalgazi (Malatya) 21:37:59 27-01-2025 38,195 38,6 7,09 1,2
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 21:34:59 27-01-2025 37,8522 36,2398 5,1 1,9
Saimbeyli (Adana) 21:34:57 27-01-2025 37,90028 36,10694 7 2,2
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:32:35 27-01-2025 35,8037 25,4895 5,7 2,6
Çelikhan (Adıyaman) 21:28:46 27-01-2025 38,09417 38,40667 6,93 1
Nilüfer (Bursa) 21:25:24 27-01-2025 40,20222 28,9475 8,88 1,2
NILUFER (BURSA) 21:25:24 27-01-2025 40,2398 28,9748 10,4 1,6
Merkez (Çorum) 21:01:56 27-01-2025 40,57361 34,835 9,51 1,1
Demirci (Manisa) 20:32:28 27-01-2025 38,81639 28,61722 6,92 0,9
Nilüfer (Bursa) 20:16:13 27-01-2025 40,2025 28,96806 8,76 1,3
NILUFER (BURSA) 20:16:13 27-01-2025 40,1928 28,9518 12,6 1,3
Salihli (Manisa) 20:00:19 27-01-2025 38,55111 28,20806 7 1,3
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) 20:00:19 27-01-2025 38,5672 28,2188 8,8 1,3
Pülümür (Tunceli) 19:59:23 27-01-2025 39,52306 39,87444 9,29 2
DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI) 19:59:23 27-01-2025 39,5218 39,8812 2,5 2,3
Salihli (Manisa) 19:47:37 27-01-2025 38,53972 28,20389 7 1,6
ADALA-SALIHLI (MANISA) 19:47:37 27-01-2025 38,5685 28,2388 6,8 1,9
Ege Denizi - Ildır Körfezi - [07.01 km] Çeşme (İzmir) 19:27:06 27-01-2025 38,42528 26,4175 8,71 1,7
DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 19:27:05 27-01-2025 38,4337 26,4092 12,3 1,8
Sivrice (Elazığ) 19:05:03 27-01-2025 38,45917 39,23778 7 1,2
TEKIR (KAHRAMANMARAS) 18:55:38 27-01-2025 37,9147 36,6397 7 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 18:55:37 27-01-2025 37,89389 36,63861 6,73 1,8
NILUFER (BURSA) 18:35:12 27-01-2025 40,238 28,9913 13,5 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 18:24:02 27-01-2025 37,90861 36,67083 7 1,1
Ege Denizi - [95.57 km] Karaburun (İzmir) 18:13:36 27-01-2025 38,80389 25,31861 9,03 1,8
Ege Denizi - [92.99 km] Çeşme (İzmir) 18:06:39 27-01-2025 38,705 25,31556 14,83 3,5
EGE DENIZI 18:06:38 27-01-2025 38,6948 25,2675 14,1 3,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:00:56 27-01-2025 39,45611 28,15389 9,05 2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:00:56 27-01-2025 39,4842 28,1547 6,7 2,1
DOGANKOY-NILUFER (BURSA) 17:57:22 27-01-2025 40,2522 28,976 12,6 1,4
Nilüfer (Bursa) 17:57:21 27-01-2025 40,20472 28,91722 7,29 1,2
Kale (Malatya) 17:22:03 27-01-2025 38,37917 38,8675 7 1,3
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 17:22:02 27-01-2025 38,3898 38,897 4,3 1,5
Kırıkhan (Hatay) 17:19:46 27-01-2025 36,61667 36,41361 7,02 1,7
GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 17:19:46 27-01-2025 36,5875 36,4088 8,6 1,7
Kale (Malatya) 17:13:44 27-01-2025 38,34167 38,82139 7 1
Çubuk (Ankara) 17:11:07 27-01-2025 40,17389 32,90806 6,99 1,5
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 17:11:06 27-01-2025 40,186 32,9065 0 1,6
Demirci (Manisa) 16:31:10 27-01-2025 39,01833 28,76 7,12 1,4
KUCUKOBA-DEMIRCI (MANISA) 16:31:09 27-01-2025 39,0233 28,7223 5,2 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 16:29:15 27-01-2025 38,28611 38,29111 7,07 1,4
Demirci (Manisa) 16:25:25 27-01-2025 39,02222 28,76111 7 1
OREN-DEMIRCI (MANISA) 16:25:22 27-01-2025 39,0512 28,747 24,9 1,2
AKTULUK (TUNCELI) 16:24:32 27-01-2025 39,033 39,4945 9 1,4
Merkez (Elazığ) 16:23:19 27-01-2025 38,58722 39,70306 7 1,5
GEDIKYOLU (ELAZIG) 16:23:18 27-01-2025 38,6343 39,6775 5 1,5
Demirci (Manisa) 16:20:01 27-01-2025 39,01806 28,76361 6,84 1,7
ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA) 16:20:00 27-01-2025 39,0305 28,7165 14,2 2
Demirci (Manisa) 16:09:21 27-01-2025 39,08667 28,71944 9,06 1,1
Demirci (Manisa) 16:09:09 27-01-2025 39,01806 28,71556 12,33 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 15:59:03 27-01-2025 37,85972 36,62333 7,07 2,1
TEKIR (KAHRAMANMARAS) 15:59:02 27-01-2025 37,9002 36,6442 7,6 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 15:58:22 27-01-2025 37,87944 36,63278 6,99 1,6
HACIBUDAK (KAHRAMANMARAS) 15:58:22 27-01-2025 37,9363 36,899 8,2 1,9
Ege Denizi - [28.07 km] Dikili (İzmir) 15:57:12 27-01-2025 39,0775 26,50667 7 1,6
Demirci (Manisa) 15:33:27 27-01-2025 39,03889 28,715 12,59 0,7
HOSCALAR-DEMIRCI (MANISA) 15:33:26 27-01-2025 39,0423 28,733 13,5 1,2
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 15:21:19 27-01-2025 38,0485 37,3552 21,9 1,6
Nilüfer (Bursa) 15:01:46 27-01-2025 40,17167 28,98333 10,08 1,5
YAYLACIK-NILUFER (BURSA) 15:01:45 27-01-2025 40,2 28,9262 17,4 1,8
Ege Denizi - [04.11 km] Bodrum (Muğla) 15:00:06 27-01-2025 36,94111 27,3225 7 1,9
Ege Denizi - [28.35 km] Dikili (İzmir) 14:57:57 27-01-2025 39,06444 26,50056 6,9 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 14:57:56 27-01-2025 39,028 26,459 19,1 2
YUKARISAMLI-AKKOY (DENIZLI) 14:55:26 27-01-2025 37,9268 29,075 4,9 1,3
Pamukkale (Denizli) 14:55:24 27-01-2025 37,97722 29,04194 7 1,2
Bayramiç (Çanakkale) 14:45:39 27-01-2025 39,79139 26,73472 7,06 1,2
CAVUSLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) 14:45:39 27-01-2025 39,7505 26,7338 15,9 1,6
Merkez (Kırklareli) 14:40:53 27-01-2025 41,86417 27,39083 9,97 1
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 14:29:04 27-01-2025 39,6458 29,4982 0 1,4
YUNANISTAN 14:24:59 27-01-2025 41,2743 23,8358 5,3 2,5
Merkez (Elazığ) 14:08:31 27-01-2025 38,58861 39,70833 15,03 3,3
SARIKAMIS (ELAZIG) 14:08:30 27-01-2025 38,6013 39,6778 5 2,8
Nilüfer (Bursa) 13:43:46 27-01-2025 40,21083 28,9525 10,39 4
NILUFER (BURSA) 13:43:46 27-01-2025 40,2002 28,9615 3,2 4
KARACA-YAZIHAN (MALATYA) 13:14:42 27-01-2025 38,6727 38,2508 5 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.54 km] Menderes (İzmir) 13:14:10 27-01-2025 37,86861 26,94444 7,03 3,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:14:10 27-01-2025 37,87 26,947 7,4 3
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 13:01:14 27-01-2025 39,2448 29,3653 0 1,5
Selçuklu (Konya) 12:46:00 27-01-2025 38,11917 32,71806 6,95 1,4
GUVENC-SELCUKLU (KONYA) 12:46:00 27-01-2025 38,1872 32,6372 0 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:38:54 27-01-2025 38,25806 38,12472 7 1,2
ASAGIBURNAZ-ERZIN (HATAY) 12:11:14 27-01-2025 36,8433 36,0503 5,1 1,4

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