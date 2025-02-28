Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Şubat 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
28 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Tut (Adıyaman)
|01:18:02 28-02-2025
|37,82306
|37,95306
|10,6
|2,1
|YENIKOY-GOYNUCEK (AMASYA)
|00:54:07 28-02-2025
|40,4297
|35,6165
|6
|1,3
|Göynücek (Amasya)
|00:54:07 28-02-2025
|40,44194
|35,60806
|6,97
|1,1
|Ege Denizi
|00:27:24 28-02-2025
|36,66972
|25,70944
|7
|3,1
|EGE DENIZI
|00:27:20 28-02-2025
|36,6168
|25,3545
|6,8
|3
|Ege Denizi
|00:09:42 28-02-2025
|36,67833
|25,76528
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|00:09:40 28-02-2025
|36,6545
|25,469
|6,8
|2,8
|EGE DENIZI
|00:05:18 28-02-2025
|36,5948
|25,4238
|7,1
|3,2
|Ege Denizi
|00:05:18 28-02-2025
|36,65083
|25,56083
|7
|3
|Pütürge (Malatya)
|23:21:48 27-02-2025
|38,23972
|38,75722
|12,21
|2,5
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|23:21:47 27-02-2025
|38,2637
|38,7868
|1
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:05:14 27-02-2025
|38,2125
|38,08778
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|21:43:37 27-02-2025
|38,24056
|38,75722
|10,58
|1,1
|Yayladere (Bingöl)
|21:37:00 27-02-2025
|39,21694
|40,19361
|7,04
|1,6
|ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)
|21:37:00 27-02-2025
|39,2037
|40,1895
|8
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|21:04:53 27-02-2025
|38,17111
|37,8275
|16,08
|1,7
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:04:53 27-02-2025
|38,1738
|37,824
|8,2
|1,7
|Menderes (İzmir)
|20:41:09 27-02-2025
|38,24111
|27,20806
|7
|2
|YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
|20:41:09 27-02-2025
|38,2535
|27,2183
|6,8
|2,2
|Genç (Bingöl)
|20:33:33 27-02-2025
|38,52028
|40,2775
|7,02
|2
|UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)
|20:33:32 27-02-2025
|38,51
|40,2463
|1
|2,1
|Ege Denizi - [12.90 km] Marmaris (Muğla)
|20:13:57 27-02-2025
|36,68361
|27,89972
|6,77
|1,3
|EMECIK-DATCA (MUGLA)
|20:13:57 27-02-2025
|36,7333
|27,8903
|10,2
|1,4
|Milas (Muğla)
|19:59:44 27-02-2025
|37,16861
|27,73833
|6,98
|1,4
|ALACAM-MILAS (MUGLA)
|19:59:43 27-02-2025
|37,1653
|27,7723
|6,9
|1,6
|Soma (Manisa)
|19:56:04 27-02-2025
|39,23361
|27,70833
|10,3
|2
|TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)
|19:56:03 27-02-2025
|39,2377
|27,7402
|7
|2,2
|Darende (Malatya)
|18:58:13 27-02-2025
|38,41694
|37,48611
|6,95
|2
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|18:58:11 27-02-2025
|38,413
|37,5463
|1,2
|2
|Ulaş (Sivas)
|18:11:24 27-02-2025
|39,42833
|37,34972
|6,85
|1,6
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|18:11:24 27-02-2025
|39,4125
|37,2868
|9,4
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|17:00:05 27-02-2025
|38,05667
|37,76861
|13,62
|1,3
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:00:05 27-02-2025
|38,0522
|37,7395
|17,1
|1,3
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [36.62 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|16:07:47 27-02-2025
|36,40361
|38,61639
|7,55
|2,2
|SURIYE
|16:07:42 27-02-2025
|36,4172
|38,8025
|16,6
|2,1
|Aladağ (Adana)
|15:48:57 27-02-2025
|37,66444
|35,44389
|6,99
|1,9
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|15:48:56 27-02-2025
|37,6515
|35,395
|9,2
|1,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|15:27:51 27-02-2025
|38,01306
|37,58333
|7
|1,7
|Hozat (Tunceli)
|15:17:24 27-02-2025
|39,18056
|39,19944
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [01.14 km] Marmara (Balıkesir)
|14:27:54 27-02-2025
|40,49306
|27,53556
|14,5
|3
|AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
|14:27:54 27-02-2025
|40,487
|27,5432
|15,6
|3,2
|Antakya (Hatay)
|14:16:35 27-02-2025
|36,2825
|36,20833
|6,95
|1,7
|YESILOVA (HATAY)
|14:16:34 27-02-2025
|36,2685
|36,2697
|5
|1,9
|Besni (Adıyaman)
|13:42:04 27-02-2025
|37,68333
|37,79639
|7
|1
|HISARCIK (KUTAHYA)
|13:32:51 27-02-2025
|39,2697
|29,2183
|0
|1,8
|Besni (Adıyaman)
|13:31:38 27-02-2025
|37,6925
|38,00056
|7,11
|1,9
|Akdeniz - [37.63 km] Seydikemer (Muğla)
|13:11:14 27-02-2025
|36,19778
|28,87
|11,09
|2
|AKDENIZ
|13:11:13 27-02-2025
|36,2142
|28,8933
|7
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:55:46 27-02-2025
|39,48583
|28,16889
|13,5
|1,8
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:55:45 27-02-2025
|39,4825
|28,1547
|3,8
|1,9
|Ulaş (Sivas)
|12:36:47 27-02-2025
|39,44139
|37,35667
|7,2
|1,7
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|12:36:45 27-02-2025
|39,432
|37,2643
|0
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|12:24:17 27-02-2025
|38,525
|39,38333
|7
|1,1
|Darende (Malatya)
|11:57:57 27-02-2025
|38,39833
|37,45139
|12,71
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|11:57:56 27-02-2025
|38,4138
|37,4973
|7,9
|1,6
|ASAGIGUNEY-BEYPAZARI (ANKARA)
|11:49:42 27-02-2025
|40,3117
|31,7627
|15,7
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|11:49:38 27-02-2025
|40,10583
|31,88667
|6,87
|2
|EGE DENIZI
|11:38:45 27-02-2025
|36,627
|25,6293
|5,4
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|11:19:08 27-02-2025
|38,53389
|39,41361
|7
|1,4
|Serik (Antalya)
|10:58:19 27-02-2025
|37,19528
|30,98667
|30,47
|2,6
|HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA)
|10:58:14 27-02-2025
|37,1702
|30,9488
|91,6
|2,2
|EGE DENIZI
|10:28:33 27-02-2025
|36,555
|25,653
|15,7
|1,8
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|09:33:15 27-02-2025
|34,7983
|24,829
|11,9
|2,8
|EGE DENIZI
|09:16:03 27-02-2025
|36,5832
|25,5932
|17,4
|2,4
|EGE DENIZI
|09:00:44 27-02-2025
|36,5418
|25,6987
|6
|2
|EGE DENIZI
|08:57:02 27-02-2025
|36,4552
|25,6568
|10,6
|1,6
|Acıpayam (Denizli)
|08:13:32 27-02-2025
|37,10194
|29,02083
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|07:29:51 27-02-2025
|36,6693
|25,5627
|5,8
|2
|EGE DENIZI
|07:27:57 27-02-2025
|36,6102
|25,5518
|9,8
|2,1
|Akdeniz - [34.44 km] Dalaman (Muğla)
|07:17:09 27-02-2025
|36,4025
|28,70083
|7,34
|1,6
|AKDENIZ
|07:17:08 27-02-2025
|36,3908
|28,6587
|5,7
|1,8
|Çameli (Denizli)
|06:32:06 27-02-2025
|37,15944
|29,36028
|11,59
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|06:28:59 27-02-2025
|37,10583
|28,82778
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:26:36 27-02-2025
|38,365
|37,47667
|6,98
|1,1
|Kale (Malatya)
|05:54:58 27-02-2025
|38,33806
|38,75028
|12,26
|0,7
|Genç (Bingöl)
|04:28:00 27-02-2025
|38,60528
|40,67
|7,01
|2,4
|YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR)
|04:28:00 27-02-2025
|38,6082
|40,6712
|7,5
|2,5
|Antakya (Hatay)
|04:04:38 27-02-2025
|36,22722
|36,05556
|8,04
|2,8
|TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY)
|04:04:36 27-02-2025
|36,1508
|36,0517
|8,5
|2,7
|GOKGOZ-KOZAN (ADANA)
|03:28:11 27-02-2025
|37,5892
|35,6145
|18,6
|1,4
|Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|03:05:19 27-02-2025
|35,00778
|33,185
|56,61
|1,9
|KIBRIS-LAPTA
|03:05:19 27-02-2025
|35,2753
|33,2473
|21,3
|2
|Ulaş (Sivas)
|02:30:44 27-02-2025
|39,435
|37,34167
|7,81
|1,8
|KARAGOL-ULAS (SIVAS)
|02:30:43 27-02-2025
|39,4272
|37,4047
|8
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|02:05:57 27-02-2025
|38,16972
|38,02444
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|02:04:46 27-02-2025
|38,03
|37,59306
|7
|1,8
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:04:43 27-02-2025
|38,0375
|37,5937
|2,4
|1,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Tut (Adıyaman)
|01:18:02 28-02-2025
|37,82306
|37,95306
|10,6
|2,1
|YENIKOY-GOYNUCEK (AMASYA)
|00:54:07 28-02-2025
|40,4297
|35,6165
|6
|1,3
|Göynücek (Amasya)
|00:54:07 28-02-2025
|40,44194
|35,60806
|6,97
|1,1
|Ege Denizi
|00:27:24 28-02-2025
|36,66972
|25,70944
|7
|3,1
|EGE DENIZI
|00:27:20 28-02-2025
|36,6168
|25,3545
|6,8
|3
|Ege Denizi
|00:09:42 28-02-2025
|36,67833
|25,76528
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|00:09:40 28-02-2025
|36,6545
|25,469
|6,8
|2,8
|EGE DENIZI
|00:05:18 28-02-2025
|36,5948
|25,4238
|7,1
|3,2
|Ege Denizi
|00:05:18 28-02-2025
|36,65083
|25,56083
|7
|3
|Pütürge (Malatya)
|23:21:48 27-02-2025
|38,23972
|38,75722
|12,21
|2,5
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|23:21:47 27-02-2025
|38,2637
|38,7868
|1
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:05:14 27-02-2025
|38,2125
|38,08778
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|21:43:37 27-02-2025
|38,24056
|38,75722
|10,58
|1,1
|Yayladere (Bingöl)
|21:37:00 27-02-2025
|39,21694
|40,19361
|7,04
|1,6
|ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)
|21:37:00 27-02-2025
|39,2037
|40,1895
|8
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|21:04:53 27-02-2025
|38,17111
|37,8275
|16,08
|1,7
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|21:04:53 27-02-2025
|38,1738
|37,824
|8,2
|1,7
|Menderes (İzmir)
|20:41:09 27-02-2025
|38,24111
|27,20806
|7
|2
|YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
|20:41:09 27-02-2025
|38,2535
|27,2183
|6,8
|2,2
|Genç (Bingöl)
|20:33:33 27-02-2025
|38,52028
|40,2775
|7,02
|2
|UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)
|20:33:32 27-02-2025
|38,51
|40,2463
|1
|2,1
|Ege Denizi - [12.90 km] Marmaris (Muğla)
|20:13:57 27-02-2025
|36,68361
|27,89972
|6,77
|1,3
|EMECIK-DATCA (MUGLA)
|20:13:57 27-02-2025
|36,7333
|27,8903
|10,2
|1,4
|Milas (Muğla)
|19:59:44 27-02-2025
|37,16861
|27,73833
|6,98
|1,4
|ALACAM-MILAS (MUGLA)
|19:59:43 27-02-2025
|37,1653
|27,7723
|6,9
|1,6
|Soma (Manisa)
|19:56:04 27-02-2025
|39,23361
|27,70833
|10,3
|2
|TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)
|19:56:03 27-02-2025
|39,2377
|27,7402
|7
|2,2
|Darende (Malatya)
|18:58:13 27-02-2025
|38,41694
|37,48611
|6,95
|2
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|18:58:11 27-02-2025
|38,413
|37,5463
|1,2
|2
|Ulaş (Sivas)
|18:11:24 27-02-2025
|39,42833
|37,34972
|6,85
|1,6
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|18:11:24 27-02-2025
|39,4125
|37,2868
|9,4
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|17:00:05 27-02-2025
|38,05667
|37,76861
|13,62
|1,3
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:00:05 27-02-2025
|38,0522
|37,7395
|17,1
|1,3
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [36.62 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|16:07:47 27-02-2025
|36,40361
|38,61639
|7,55
|2,2
|SURIYE
|16:07:42 27-02-2025
|36,4172
|38,8025
|16,6
|2,1
|Aladağ (Adana)
|15:48:57 27-02-2025
|37,66444
|35,44389
|6,99
|1,9
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|15:48:56 27-02-2025
|37,6515
|35,395
|9,2
|1,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|15:27:51 27-02-2025
|38,01306
|37,58333
|7
|1,7
|Hozat (Tunceli)
|15:17:24 27-02-2025
|39,18056
|39,19944
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [01.14 km] Marmara (Balıkesir)
|14:27:54 27-02-2025
|40,49306
|27,53556
|14,5
|3
|AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
|14:27:54 27-02-2025
|40,487
|27,5432
|15,6
|3,2
|Antakya (Hatay)
|14:16:35 27-02-2025
|36,2825
|36,20833
|6,95
|1,7
|YESILOVA (HATAY)
|14:16:34 27-02-2025
|36,2685
|36,2697
|5
|1,9
|Besni (Adıyaman)
|13:42:04 27-02-2025
|37,68333
|37,79639
|7
|1
|HISARCIK (KUTAHYA)
|13:32:51 27-02-2025
|39,2697
|29,2183
|0
|1,8
|Besni (Adıyaman)
|13:31:38 27-02-2025
|37,6925
|38,00056
|7,11
|1,9
|Akdeniz - [37.63 km] Seydikemer (Muğla)
|13:11:14 27-02-2025
|36,19778
|28,87
|11,09
|2
|AKDENIZ
|13:11:13 27-02-2025
|36,2142
|28,8933
|7
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:55:46 27-02-2025
|39,48583
|28,16889
|13,5
|1,8
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:55:45 27-02-2025
|39,4825
|28,1547
|3,8
|1,9
|Ulaş (Sivas)
|12:36:47 27-02-2025
|39,44139
|37,35667
|7,2
|1,7
|ORENLICE-ULAS (SIVAS)
|12:36:45 27-02-2025
|39,432
|37,2643
|0
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|12:24:17 27-02-2025
|38,525
|39,38333
|7
|1,1
|Darende (Malatya)
|11:57:57 27-02-2025
|38,39833
|37,45139
|12,71
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|11:57:56 27-02-2025
|38,4138
|37,4973
|7,9
|1,6
|ASAGIGUNEY-BEYPAZARI (ANKARA)
|11:49:42 27-02-2025
|40,3117
|31,7627
|15,7
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|11:49:38 27-02-2025
|40,10583
|31,88667
|6,87
|2
|EGE DENIZI
|11:38:45 27-02-2025
|36,627
|25,6293
|5,4
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|11:19:08 27-02-2025
|38,53389
|39,41361
|7
|1,4
|Serik (Antalya)
|10:58:19 27-02-2025
|37,19528
|30,98667
|30,47
|2,6
|HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA)
|10:58:14 27-02-2025
|37,1702
|30,9488
|91,6
|2,2
|EGE DENIZI
|10:28:33 27-02-2025
|36,555
|25,653
|15,7
|1,8
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|09:33:15 27-02-2025
|34,7983
|24,829
|11,9
|2,8
|EGE DENIZI
|09:16:03 27-02-2025
|36,5832
|25,5932
|17,4
|2,4
|EGE DENIZI
|09:00:44 27-02-2025
|36,5418
|25,6987
|6
|2
|EGE DENIZI
|08:57:02 27-02-2025
|36,4552
|25,6568
|10,6
|1,6
|Acıpayam (Denizli)
|08:13:32 27-02-2025
|37,10194
|29,02083
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|07:29:51 27-02-2025
|36,6693
|25,5627
|5,8
|2
|EGE DENIZI
|07:27:57 27-02-2025
|36,6102
|25,5518
|9,8
|2,1
|Akdeniz - [34.44 km] Dalaman (Muğla)
|07:17:09 27-02-2025
|36,4025
|28,70083
|7,34
|1,6
|AKDENIZ
|07:17:08 27-02-2025
|36,3908
|28,6587
|5,7
|1,8
|Çameli (Denizli)
|06:32:06 27-02-2025
|37,15944
|29,36028
|11,59
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|06:28:59 27-02-2025
|37,10583
|28,82778
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:26:36 27-02-2025
|38,365
|37,47667
|6,98
|1,1
|Kale (Malatya)
|05:54:58 27-02-2025
|38,33806
|38,75028
|12,26
|0,7
|Genç (Bingöl)
|04:28:00 27-02-2025
|38,60528
|40,67
|7,01
|2,4
|YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR)
|04:28:00 27-02-2025
|38,6082
|40,6712
|7,5
|2,5
|Antakya (Hatay)
|04:04:38 27-02-2025
|36,22722
|36,05556
|8,04
|2,8
|TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY)
|04:04:36 27-02-2025
|36,1508
|36,0517
|8,5
|2,7
|GOKGOZ-KOZAN (ADANA)
|03:28:11 27-02-2025
|37,5892
|35,6145
|18,6
|1,4
|Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
|03:05:19 27-02-2025
|35,00778
|33,185
|56,61
|1,9
|KIBRIS-LAPTA
|03:05:19 27-02-2025
|35,2753
|33,2473
|21,3
|2
|Ulaş (Sivas)
|02:30:44 27-02-2025
|39,435
|37,34167
|7,81
|1,8
|KARAGOL-ULAS (SIVAS)
|02:30:43 27-02-2025
|39,4272
|37,4047
|8
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|02:05:57 27-02-2025
|38,16972
|38,02444
|7
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|02:04:46 27-02-2025
|38,03
|37,59306
|7
|1,8
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:04:43 27-02-2025
|38,0375
|37,5937
|2,4
|1,7
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