Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Temmuz 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

28 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gemlik (Bursa) 23:56:07 27-07-2025 40,47333 29,2275 8,68 2
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 23:56:07 27-07-2025 40,4742 29,2112 7,9 2,1
Saimbeyli (Adana) 23:33:04 27-07-2025 38,04056 36,16944 11,55 1,9
SAIMBEYLI (ADANA) 23:33:03 27-07-2025 38,007 36,1493 5 1,9
Emirdağ (Afyonkarahisar) 23:25:50 27-07-2025 38,83806 31,40639 6,98 2,2
CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 23:25:50 27-07-2025 38,7845 31,4033 5,4 2,3
Ege Denizi - [08.51 km] Karaburun (İzmir) 23:03:52 27-07-2025 38,73417 26,47444 8,36 2,1
EGE DENIZI 23:03:52 27-07-2025 38,7247 26,4905 2,2 2,2
Beypazarı (Ankara) 23:01:54 27-07-2025 40,16722 31,81361 7 2,2
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 23:01:54 27-07-2025 40,1973 31,7205 5 2,4
AKDENIZ 22:50:48 27-07-2025 35,6727 28,4443 10 2,2
Akdeniz - [116.90 km] Kaş (Antalya) 22:50:46 27-07-2025 35,575 28,3525 12,79 2,1
Akdeniz - [62.23 km] Silifke (Mersin) 21:50:07 27-07-2025 36,07667 34,65944 7,4 2
AKDENIZ 21:50:07 27-07-2025 36,0947 34,6402 9 2,2
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.16 km] Urla (İzmir) 21:39:57 27-07-2025 38,41028 26,77528 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:12:28 27-07-2025 39,238 28,9755 5,3 2,6
Simav (Kütahya) 21:12:27 27-07-2025 39,22556 28,99 12,41 2,5
Akdeniz - [42.34 km] Kumluca (Antalya) 20:45:47 27-07-2025 35,97528 30,60444 6,1 2,1
AKDENIZ 20:45:46 27-07-2025 35,7807 30,3937 4,5 2,3
Karakoçan (Elazığ) 20:18:38 27-07-2025 39,05806 39,87278 10,98 1,1
YUVA-GURUN (SIVAS) 20:17:27 27-07-2025 38,8022 37,4345 8,7 1,7
Gürün (Sivas) 20:17:26 27-07-2025 38,83806 37,46139 7,01 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 20:05:01 27-07-2025 38,3175 38,31333 12,19 1,6
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 20:05:00 27-07-2025 38,2993 38,2892 8,3 1,6
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 19:44:57 27-07-2025 37,3212 37,0338 7 1,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 19:44:56 27-07-2025 37,30694 37,04583 12,4 2
Kepsut (Balıkesir) 19:16:03 27-07-2025 39,55333 28,23917 7,01 1,3
AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR) 19:16:03 27-07-2025 39,5422 28,255 5,3 1,5
Ege Denizi 18:50:46 27-07-2025 36,58306 25,60139 7 2,2
EGE DENIZI 18:50:46 27-07-2025 36,5623 25,62 5 2,6
Acıpayam (Denizli) 18:50:28 27-07-2025 37,06139 29,10667 7 1,2
KOLAK-CAMELI (DENIZLI) 18:50:27 27-07-2025 37,1062 29,1695 5 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 18:22:48 27-07-2025 38,1075 36,99833 7 1,8
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:22:48 27-07-2025 38,1207 37,0375 5 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:13:22 27-07-2025 39,52889 28,19361 6,99 1,4
Kiğı (Bingöl) 18:10:13 27-07-2025 39,215 40,34306 6,93 1,6
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 18:10:12 27-07-2025 39,2257 40,3587 28,1 1,7
KOKE-GELENDOST (ISPARTA) 17:34:49 27-07-2025 38,181 30,9873 15,5 1,7
Gelendost (Isparta) 17:34:48 27-07-2025 38,15167 30,93333 11,3 1,6
Azez, Halep (Suriye) - [23.01 km] Merkez (Kilis) 17:20:49 27-07-2025 36,47028 37,00139 6,84 1,5
Kangal (Sivas) 17:11:17 27-07-2025 39,11556 37,81417 6,98 1,5
AKMAGARA-HEKIMHAN (MALATYA) 17:11:17 27-07-2025 39,0403 37,7857 13,9 1,5
Akdeniz - [67.50 km] Kumluca (Antalya) 17:04:48 27-07-2025 35,985 31,04972 6,12 1,7
AKDENIZ 17:04:46 27-07-2025 35,8755 31,008 2,9 1,9
Kangal (Sivas) 17:00:35 27-07-2025 39,11917 37,81056 7,02 1,3
EGE DENIZI 17:00:02 27-07-2025 36,583 25,9368 8,8 2,4
Ege Denizi 17:00:01 27-07-2025 36,60194 25,93389 8,08 2,3
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.64 km] Armutlu (Yalova) 16:27:15 27-07-2025 40,45083 28,83417 7,26 1,5
MIRZAOBA-MUDANYA (BURSA) 16:27:15 27-07-2025 40,3432 28,8042 5,1 1,5
Pütürge (Malatya) 16:26:31 27-07-2025 38,12722 38,82556 5,34 1
Bahçe (Osmaniye) 15:32:11 27-07-2025 37,15556 36,57 6,73 1,3
AKDENIZ 15:20:18 27-07-2025 36,0062 31,4757 19 2,6
Akdeniz - [89.07 km] Demre (Antalya) 15:20:15 27-07-2025 35,4675 30,27917 6,42 2,3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [16.60 km] Akçakale (Şanlıurfa) 14:43:43 27-07-2025 36,61806 38,58917 7 1,9
Ege Denizi - Hisarönü Körfezi - [04.77 km] Marmaris (Muğla) 14:35:31 27-07-2025 36,7725 28,07528 55,02 1,4
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) 14:35:30 27-07-2025 36,7547 28,0378 59 1,6
Samandağ (Hatay) 14:00:22 27-07-2025 36,28583 36,03472 10,21 2,3
KESECIK-(HATAY) 14:00:22 27-07-2025 36,2562 36,0665 8 2
Seydikemer (Muğla) 13:30:08 27-07-2025 36,74361 29,43889 6,27 1,8
SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) 13:30:07 27-07-2025 36,7207 29,4088 5 1,9
Hisarcık (Kütahya) 13:24:16 27-07-2025 39,18361 29,28611 7 0,9
Hisarcık (Kütahya) 13:23:15 27-07-2025 39,21667 29,26861 5,09 1,3
YENICE-EMET (KUTAHYA) 13:23:15 27-07-2025 39,3 29,1725 5,2 1,6
Kemah (Erzincan) 13:22:31 27-07-2025 39,6275 38,70806 10,38 1,1
Gediz (Kütahya) 13:19:50 27-07-2025 39,02389 29,74806 4,63 1,2
Emet (Kütahya) 13:08:49 27-07-2025 39,38889 29,27 6,36 1,5
KURECI-EMET (KUTAHYA) 13:08:49 27-07-2025 39,4007 29,2037 5 1,6
Çerkeş (Çankırı) 13:05:16 27-07-2025 40,725 33,035 7 1,3
GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) 13:05:16 27-07-2025 40,7198 33,0457 6,3 1,7
Akçadağ (Malatya) 12:48:22 27-07-2025 38,27028 37,79194 7,18 2,6
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 12:48:21 27-07-2025 38,269 37,7785 5 2,6
Ege Denizi 12:25:54 27-07-2025 36,70889 25,80194 7 3
EGE DENIZI 12:25:54 27-07-2025 36,6487 25,6795 5 3,1
Battalgazi (Malatya) 12:18:37 27-07-2025 38,21917 38,47556 7,05 1
Battalgazi (Malatya) 12:18:36 27-07-2025 38,22028 38,47667 7 0,9
Bala (Ankara) 12:18:11 27-07-2025 39,36083 33,41389 7 1
KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) 12:18:11 27-07-2025 39,3608 33,4012 3,6 1,3
Marmaris (Muğla) 12:09:05 27-07-2025 37,00472 28,25861 7,03 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 12:09:05 27-07-2025 36,9945 28,1985 5 1,1
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 11:56:28 27-07-2025 37,1338 27,9457 5 1,2
Yazıhan (Malatya) 11:36:47 27-07-2025 38,54944 38,02694 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 11:00:28 27-07-2025 38,38944 38,92583 7,08 2,2
HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) 11:00:28 27-07-2025 38,4052 38,936 3 2,4
Sivrice (Elazığ) 10:54:36 27-07-2025 38,38889 38,92 13,7 2,1
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 10:54:36 27-07-2025 38,3938 38,9297 10,7 2,1
Ula (Muğla) 10:52:02 27-07-2025 37,12583 28,6425 6,96 1,7
ARICILAR-ULA (MUGLA) 10:52:02 27-07-2025 37,0932 28,603 16,3 1,9
Pütürge (Malatya) 10:38:28 27-07-2025 38,27083 38,80056 8,25 1,3
Simav (Kütahya) 10:32:31 27-07-2025 39,22139 28,96944 10,58 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:32:31 27-07-2025 39,2415 28,9928 5,4 1,7
Akdeniz 10:23:08 27-07-2025 35,58667 32,43833 7 2,1
AKDENIZ 10:23:06 27-07-2025 34,8735 33,2403 69,5 1,8
EGE DENIZI 10:22:13 27-07-2025 38,8088 26,0697 10,6 2,2
Ege Denizi - [37.83 km] Karaburun (İzmir) 10:22:12 27-07-2025 38,79278 26,00583 6,4 1,9
Ula (Muğla) 10:08:50 27-07-2025 37,11 28,6225 7,01 1,6
ARICILAR-ULA (MUGLA) 10:08:50 27-07-2025 37,0967 28,595 4,9 1,8
EGE DENIZI 09:39:54 27-07-2025 36,1783 27,4813 5 1,6
Ege Denizi - [82.56 km] Datça (Muğla) 09:39:48 27-07-2025 35,95917 27,30611 18,63 1,8
Battalgazi (Malatya) 09:00:23 27-07-2025 38,14806 38,59917 12,81 1,6
UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 09:00:22 27-07-2025 38,209 38,4202 28 1,5
EGE DENIZI 08:50:51 27-07-2025 36,6313 25,735 6,8 2,7
Ege Denizi 08:50:47 27-07-2025 36,54056 25,64694 7 2,7
Çardak (Denizli) 08:44:58 27-07-2025 37,72333 29,80222 19,03 1,8
EGE DENIZI 08:44:51 27-07-2025 36,5375 25,7597 6,3 2,8
EGE DENIZI 08:43:55 27-07-2025 36,6765 25,7068 9,7 3,3
Ege Denizi 08:43:48 27-07-2025 36,5375 25,53361 7 3,5
EGE DENIZI 08:34:31 27-07-2025 36,6502 25,7358 13 3,3
Ege Denizi 08:34:28 27-07-2025 36,62333 25,63444 7 3,4
Ege Denizi - [09.56 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:12:35 27-07-2025 39,64 26,07278 6,93 1,2
Tortum (Erzurum) 07:34:49 27-07-2025 40,44139 41,50778 6,97 2,1
SUYATAGI-TORTUM (ERZURUM) 07:34:48 27-07-2025 40,4448 41,5198 5 2,2
Kale (Malatya) 07:27:16 27-07-2025 38,305 38,75139 11,88 1,4
Ege Denizi - [07.69 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:24:12 27-07-2025 39,42278 26,32806 8,31 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 07:24:12 27-07-2025 39,3723 26,2972 14,9 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:14:36 27-07-2025 38,03667 37,47028 6,98 1,8
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:14:36 27-07-2025 37,9883 37,4908 5,8 1,6
Tekman (Erzurum) 06:31:46 27-07-2025 39,70861 41,69056 6,93 1,7
Tavas (Denizli) 06:18:49 27-07-2025 37,6425 29,21083 7 0,9
Ula (Muğla) 05:43:33 27-07-2025 37,10778 28,60472 7 0,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:35:43 27-07-2025 37,55306 37,06861 7,42 1,7
Pütürge (Malatya) 05:22:51 27-07-2025 38,18417 38,6125 11,09 2,5
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 05:22:50 27-07-2025 38,1678 38,6017 1 2,4
Bergama (İzmir) 05:05:22 27-07-2025 39,02306 27,16167 7,51 1,7
KOYUNELI-BERGAMA (IZMIR) 05:05:21 27-07-2025 38,993 27,1562 5 1,8
Ege Denizi - [08.63 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:57:05 27-07-2025 39,63306 26,08278 7 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:35:14 27-07-2025 38,36806 37,23833 10,32 1,3
HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:35:13 27-07-2025 38,3755 37,232 11,2 1,2
Pütürge (Malatya) 04:33:02 27-07-2025 38,25056 38,66889 11,02 0,8
Gölhisar (Burdur) 04:32:28 27-07-2025 37,25417 29,58583 11,9 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:04:33 27-07-2025 38,38667 37,25722 8,11 2
HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:04:31 27-07-2025 38,388 37,2192 4,2 1,8
Ege Denizi - [45.22 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:04:12 27-07-2025 39,14278 25,77083 11,28 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 03:43:49 27-07-2025 38,32444 38,23806 10,27 1,9
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 03:43:48 27-07-2025 38,3083 38,2155 3,6 1,9
Battalgazi (Malatya) 02:56:55 27-07-2025 38,27444 38,61083 7,21 1
Battalgazi (Malatya) 02:54:47 27-07-2025 38,1575 38,53694 6,97 1,7
Battalgazi (Malatya) 02:49:59 27-07-2025 38,27972 38,60611 11,24 1
Tuz Gölü - [03.48 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 02:27:23 27-07-2025 39,1125 33,29389 7,03 1,4
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 02:27:22 27-07-2025 39,1132 33,2653 6,1 1,6
Akdeniz - [88.85 km] Marmaris (Muğla) 01:52:00 27-07-2025 35,84333 27,93806 6,55 1,6
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 01:45:24 27-07-2025 38,2768 38,8248 4 2,4
Akhisar (Manisa) 01:12:35 27-07-2025 38,865 27,96833 7 1,4
TASCILAR-AKHISAR (MANISA) 01:12:33 27-07-2025 38,8612 27,9383 3,1 1,9
Kızılcahamam (Ankara) 01:08:00 27-07-2025 40,56972 32,83944 7,01 1,5
BASOREN-(KUTAHYA) 01:06:53 27-07-2025 39,5502 30,3003 8,8 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:03:10 27-07-2025 38,08944 37,21694 7,05 1,8
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:03:08 27-07-2025 38,092 37,202 5 1,6
Sincik (Adıyaman) 00:31:54 27-07-2025 38,10444 38,44667 7,01 1,4
Ula (Muğla) 00:31:15 27-07-2025 37,08556 28,54306 6,82 2,3
ULA (MUGLA) 00:31:15 27-07-2025 37,0898 28,4228 15,5 2,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gemlik (Bursa) 23:56:07 27-07-2025 40,47333 29,2275 8,68 2
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 23:56:07 27-07-2025 40,4742 29,2112 7,9 2,1
Saimbeyli (Adana) 23:33:04 27-07-2025 38,04056 36,16944 11,55 1,9
SAIMBEYLI (ADANA) 23:33:03 27-07-2025 38,007 36,1493 5 1,9
Emirdağ (Afyonkarahisar) 23:25:50 27-07-2025 38,83806 31,40639 6,98 2,2
CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 23:25:50 27-07-2025 38,7845 31,4033 5,4 2,3
Ege Denizi - [08.51 km] Karaburun (İzmir) 23:03:52 27-07-2025 38,73417 26,47444 8,36 2,1
EGE DENIZI 23:03:52 27-07-2025 38,7247 26,4905 2,2 2,2
Beypazarı (Ankara) 23:01:54 27-07-2025 40,16722 31,81361 7 2,2
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 23:01:54 27-07-2025 40,1973 31,7205 5 2,4
AKDENIZ 22:50:48 27-07-2025 35,6727 28,4443 10 2,2
Akdeniz - [116.90 km] Kaş (Antalya) 22:50:46 27-07-2025 35,575 28,3525 12,79 2,1
Akdeniz - [62.23 km] Silifke (Mersin) 21:50:07 27-07-2025 36,07667 34,65944 7,4 2
AKDENIZ 21:50:07 27-07-2025 36,0947 34,6402 9 2,2
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.16 km] Urla (İzmir) 21:39:57 27-07-2025 38,41028 26,77528 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:12:28 27-07-2025 39,238 28,9755 5,3 2,6
Simav (Kütahya) 21:12:27 27-07-2025 39,22556 28,99 12,41 2,5
Akdeniz - [42.34 km] Kumluca (Antalya) 20:45:47 27-07-2025 35,97528 30,60444 6,1 2,1
AKDENIZ 20:45:46 27-07-2025 35,7807 30,3937 4,5 2,3
Karakoçan (Elazığ) 20:18:38 27-07-2025 39,05806 39,87278 10,98 1,1
YUVA-GURUN (SIVAS) 20:17:27 27-07-2025 38,8022 37,4345 8,7 1,7
Gürün (Sivas) 20:17:26 27-07-2025 38,83806 37,46139 7,01 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 20:05:01 27-07-2025 38,3175 38,31333 12,19 1,6
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 20:05:00 27-07-2025 38,2993 38,2892 8,3 1,6
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 19:44:57 27-07-2025 37,3212 37,0338 7 1,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 19:44:56 27-07-2025 37,30694 37,04583 12,4 2
Kepsut (Balıkesir) 19:16:03 27-07-2025 39,55333 28,23917 7,01 1,3
AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR) 19:16:03 27-07-2025 39,5422 28,255 5,3 1,5
Ege Denizi 18:50:46 27-07-2025 36,58306 25,60139 7 2,2
EGE DENIZI 18:50:46 27-07-2025 36,5623 25,62 5 2,6
Acıpayam (Denizli) 18:50:28 27-07-2025 37,06139 29,10667 7 1,2
KOLAK-CAMELI (DENIZLI) 18:50:27 27-07-2025 37,1062 29,1695 5 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 18:22:48 27-07-2025 38,1075 36,99833 7 1,8
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:22:48 27-07-2025 38,1207 37,0375 5 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 18:13:22 27-07-2025 39,52889 28,19361 6,99 1,4
Kiğı (Bingöl) 18:10:13 27-07-2025 39,215 40,34306 6,93 1,6
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 18:10:12 27-07-2025 39,2257 40,3587 28,1 1,7
KOKE-GELENDOST (ISPARTA) 17:34:49 27-07-2025 38,181 30,9873 15,5 1,7
Gelendost (Isparta) 17:34:48 27-07-2025 38,15167 30,93333 11,3 1,6
Azez, Halep (Suriye) - [23.01 km] Merkez (Kilis) 17:20:49 27-07-2025 36,47028 37,00139 6,84 1,5
Kangal (Sivas) 17:11:17 27-07-2025 39,11556 37,81417 6,98 1,5
AKMAGARA-HEKIMHAN (MALATYA) 17:11:17 27-07-2025 39,0403 37,7857 13,9 1,5
Akdeniz - [67.50 km] Kumluca (Antalya) 17:04:48 27-07-2025 35,985 31,04972 6,12 1,7
AKDENIZ 17:04:46 27-07-2025 35,8755 31,008 2,9 1,9
Kangal (Sivas) 17:00:35 27-07-2025 39,11917 37,81056 7,02 1,3
EGE DENIZI 17:00:02 27-07-2025 36,583 25,9368 8,8 2,4
Ege Denizi 17:00:01 27-07-2025 36,60194 25,93389 8,08 2,3
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.64 km] Armutlu (Yalova) 16:27:15 27-07-2025 40,45083 28,83417 7,26 1,5
MIRZAOBA-MUDANYA (BURSA) 16:27:15 27-07-2025 40,3432 28,8042 5,1 1,5
Pütürge (Malatya) 16:26:31 27-07-2025 38,12722 38,82556 5,34 1
Bahçe (Osmaniye) 15:32:11 27-07-2025 37,15556 36,57 6,73 1,3
AKDENIZ 15:20:18 27-07-2025 36,0062 31,4757 19 2,6
Akdeniz - [89.07 km] Demre (Antalya) 15:20:15 27-07-2025 35,4675 30,27917 6,42 2,3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [16.60 km] Akçakale (Şanlıurfa) 14:43:43 27-07-2025 36,61806 38,58917 7 1,9
Ege Denizi - Hisarönü Körfezi - [04.77 km] Marmaris (Muğla) 14:35:31 27-07-2025 36,7725 28,07528 55,02 1,4
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) 14:35:30 27-07-2025 36,7547 28,0378 59 1,6
Samandağ (Hatay) 14:00:22 27-07-2025 36,28583 36,03472 10,21 2,3
KESECIK-(HATAY) 14:00:22 27-07-2025 36,2562 36,0665 8 2
Seydikemer (Muğla) 13:30:08 27-07-2025 36,74361 29,43889 6,27 1,8
SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) 13:30:07 27-07-2025 36,7207 29,4088 5 1,9
Hisarcık (Kütahya) 13:24:16 27-07-2025 39,18361 29,28611 7 0,9
Hisarcık (Kütahya) 13:23:15 27-07-2025 39,21667 29,26861 5,09 1,3
YENICE-EMET (KUTAHYA) 13:23:15 27-07-2025 39,3 29,1725 5,2 1,6
Kemah (Erzincan) 13:22:31 27-07-2025 39,6275 38,70806 10,38 1,1
Gediz (Kütahya) 13:19:50 27-07-2025 39,02389 29,74806 4,63 1,2
Emet (Kütahya) 13:08:49 27-07-2025 39,38889 29,27 6,36 1,5
KURECI-EMET (KUTAHYA) 13:08:49 27-07-2025 39,4007 29,2037 5 1,6
Çerkeş (Çankırı) 13:05:16 27-07-2025 40,725 33,035 7 1,3
GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) 13:05:16 27-07-2025 40,7198 33,0457 6,3 1,7
Akçadağ (Malatya) 12:48:22 27-07-2025 38,27028 37,79194 7,18 2,6
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 12:48:21 27-07-2025 38,269 37,7785 5 2,6
Ege Denizi 12:25:54 27-07-2025 36,70889 25,80194 7 3
EGE DENIZI 12:25:54 27-07-2025 36,6487 25,6795 5 3,1
Battalgazi (Malatya) 12:18:37 27-07-2025 38,21917 38,47556 7,05 1
Battalgazi (Malatya) 12:18:36 27-07-2025 38,22028 38,47667 7 0,9
Bala (Ankara) 12:18:11 27-07-2025 39,36083 33,41389 7 1
KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) 12:18:11 27-07-2025 39,3608 33,4012 3,6 1,3
Marmaris (Muğla) 12:09:05 27-07-2025 37,00472 28,25861 7,03 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 12:09:05 27-07-2025 36,9945 28,1985 5 1,1
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 11:56:28 27-07-2025 37,1338 27,9457 5 1,2
Yazıhan (Malatya) 11:36:47 27-07-2025 38,54944 38,02694 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 11:00:28 27-07-2025 38,38944 38,92583 7,08 2,2
HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) 11:00:28 27-07-2025 38,4052 38,936 3 2,4
Sivrice (Elazığ) 10:54:36 27-07-2025 38,38889 38,92 13,7 2,1
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 10:54:36 27-07-2025 38,3938 38,9297 10,7 2,1
Ula (Muğla) 10:52:02 27-07-2025 37,12583 28,6425 6,96 1,7
ARICILAR-ULA (MUGLA) 10:52:02 27-07-2025 37,0932 28,603 16,3 1,9
Pütürge (Malatya) 10:38:28 27-07-2025 38,27083 38,80056 8,25 1,3
Simav (Kütahya) 10:32:31 27-07-2025 39,22139 28,96944 10,58 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:32:31 27-07-2025 39,2415 28,9928 5,4 1,7
Akdeniz 10:23:08 27-07-2025 35,58667 32,43833 7 2,1
AKDENIZ 10:23:06 27-07-2025 34,8735 33,2403 69,5 1,8
EGE DENIZI 10:22:13 27-07-2025 38,8088 26,0697 10,6 2,2
Ege Denizi - [37.83 km] Karaburun (İzmir) 10:22:12 27-07-2025 38,79278 26,00583 6,4 1,9
Ula (Muğla) 10:08:50 27-07-2025 37,11 28,6225 7,01 1,6
ARICILAR-ULA (MUGLA) 10:08:50 27-07-2025 37,0967 28,595 4,9 1,8
EGE DENIZI 09:39:54 27-07-2025 36,1783 27,4813 5 1,6
Ege Denizi - [82.56 km] Datça (Muğla) 09:39:48 27-07-2025 35,95917 27,30611 18,63 1,8
Battalgazi (Malatya) 09:00:23 27-07-2025 38,14806 38,59917 12,81 1,6
UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 09:00:22 27-07-2025 38,209 38,4202 28 1,5
EGE DENIZI 08:50:51 27-07-2025 36,6313 25,735 6,8 2,7
Ege Denizi 08:50:47 27-07-2025 36,54056 25,64694 7 2,7
Çardak (Denizli) 08:44:58 27-07-2025 37,72333 29,80222 19,03 1,8
EGE DENIZI 08:44:51 27-07-2025 36,5375 25,7597 6,3 2,8
EGE DENIZI 08:43:55 27-07-2025 36,6765 25,7068 9,7 3,3
Ege Denizi 08:43:48 27-07-2025 36,5375 25,53361 7 3,5
EGE DENIZI 08:34:31 27-07-2025 36,6502 25,7358 13 3,3
Ege Denizi 08:34:28 27-07-2025 36,62333 25,63444 7 3,4
Ege Denizi - [09.56 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:12:35 27-07-2025 39,64 26,07278 6,93 1,2
Tortum (Erzurum) 07:34:49 27-07-2025 40,44139 41,50778 6,97 2,1
SUYATAGI-TORTUM (ERZURUM) 07:34:48 27-07-2025 40,4448 41,5198 5 2,2
Kale (Malatya) 07:27:16 27-07-2025 38,305 38,75139 11,88 1,4
Ege Denizi - [07.69 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:24:12 27-07-2025 39,42278 26,32806 8,31 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 07:24:12 27-07-2025 39,3723 26,2972 14,9 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:14:36 27-07-2025 38,03667 37,47028 6,98 1,8
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:14:36 27-07-2025 37,9883 37,4908 5,8 1,6
Tekman (Erzurum) 06:31:46 27-07-2025 39,70861 41,69056 6,93 1,7
Tavas (Denizli) 06:18:49 27-07-2025 37,6425 29,21083 7 0,9
Ula (Muğla) 05:43:33 27-07-2025 37,10778 28,60472 7 0,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:35:43 27-07-2025 37,55306 37,06861 7,42 1,7
Pütürge (Malatya) 05:22:51 27-07-2025 38,18417 38,6125 11,09 2,5
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 05:22:50 27-07-2025 38,1678 38,6017 1 2,4
Bergama (İzmir) 05:05:22 27-07-2025 39,02306 27,16167 7,51 1,7
KOYUNELI-BERGAMA (IZMIR) 05:05:21 27-07-2025 38,993 27,1562 5 1,8
Ege Denizi - [08.63 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:57:05 27-07-2025 39,63306 26,08278 7 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:35:14 27-07-2025 38,36806 37,23833 10,32 1,3
HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:35:13 27-07-2025 38,3755 37,232 11,2 1,2
Pütürge (Malatya) 04:33:02 27-07-2025 38,25056 38,66889 11,02 0,8
Gölhisar (Burdur) 04:32:28 27-07-2025 37,25417 29,58583 11,9 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:04:33 27-07-2025 38,38667 37,25722 8,11 2
HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:04:31 27-07-2025 38,388 37,2192 4,2 1,8
Ege Denizi - [45.22 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:04:12 27-07-2025 39,14278 25,77083 11,28 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 03:43:49 27-07-2025 38,32444 38,23806 10,27 1,9
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 03:43:48 27-07-2025 38,3083 38,2155 3,6 1,9
Battalgazi (Malatya) 02:56:55 27-07-2025 38,27444 38,61083 7,21 1
Battalgazi (Malatya) 02:54:47 27-07-2025 38,1575 38,53694 6,97 1,7
Battalgazi (Malatya) 02:49:59 27-07-2025 38,27972 38,60611 11,24 1
Tuz Gölü - [03.48 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 02:27:23 27-07-2025 39,1125 33,29389 7,03 1,4
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 02:27:22 27-07-2025 39,1132 33,2653 6,1 1,6
Akdeniz - [88.85 km] Marmaris (Muğla) 01:52:00 27-07-2025 35,84333 27,93806 6,55 1,6
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 01:45:24 27-07-2025 38,2768 38,8248 4 2,4
Akhisar (Manisa) 01:12:35 27-07-2025 38,865 27,96833 7 1,4
TASCILAR-AKHISAR (MANISA) 01:12:33 27-07-2025 38,8612 27,9383 3,1 1,9
Kızılcahamam (Ankara) 01:08:00 27-07-2025 40,56972 32,83944 7,01 1,5
BASOREN-(KUTAHYA) 01:06:53 27-07-2025 39,5502 30,3003 8,8 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:03:10 27-07-2025 38,08944 37,21694 7,05 1,8
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:03:08 27-07-2025 38,092 37,202 5 1,6
Sincik (Adıyaman) 00:31:54 27-07-2025 38,10444 38,44667 7,01 1,4
Ula (Muğla) 00:31:15 27-07-2025 37,08556 28,54306 6,82 2,3
ULA (MUGLA) 00:31:15 27-07-2025 37,0898 28,4228 15,5 2,6
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