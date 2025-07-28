Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 28 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 28 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
28 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gemlik (Bursa)
|23:56:07 27-07-2025
|40,47333
|29,2275
|8,68
|2
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|23:56:07 27-07-2025
|40,4742
|29,2112
|7,9
|2,1
|Saimbeyli (Adana)
|23:33:04 27-07-2025
|38,04056
|36,16944
|11,55
|1,9
|SAIMBEYLI (ADANA)
|23:33:03 27-07-2025
|38,007
|36,1493
|5
|1,9
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|23:25:50 27-07-2025
|38,83806
|31,40639
|6,98
|2,2
|CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|23:25:50 27-07-2025
|38,7845
|31,4033
|5,4
|2,3
|Ege Denizi - [08.51 km] Karaburun (İzmir)
|23:03:52 27-07-2025
|38,73417
|26,47444
|8,36
|2,1
|EGE DENIZI
|23:03:52 27-07-2025
|38,7247
|26,4905
|2,2
|2,2
|Beypazarı (Ankara)
|23:01:54 27-07-2025
|40,16722
|31,81361
|7
|2,2
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:01:54 27-07-2025
|40,1973
|31,7205
|5
|2,4
|AKDENIZ
|22:50:48 27-07-2025
|35,6727
|28,4443
|10
|2,2
|Akdeniz - [116.90 km] Kaş (Antalya)
|22:50:46 27-07-2025
|35,575
|28,3525
|12,79
|2,1
|Akdeniz - [62.23 km] Silifke (Mersin)
|21:50:07 27-07-2025
|36,07667
|34,65944
|7,4
|2
|AKDENIZ
|21:50:07 27-07-2025
|36,0947
|34,6402
|9
|2,2
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.16 km] Urla (İzmir)
|21:39:57 27-07-2025
|38,41028
|26,77528
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:12:28 27-07-2025
|39,238
|28,9755
|5,3
|2,6
|Simav (Kütahya)
|21:12:27 27-07-2025
|39,22556
|28,99
|12,41
|2,5
|Akdeniz - [42.34 km] Kumluca (Antalya)
|20:45:47 27-07-2025
|35,97528
|30,60444
|6,1
|2,1
|AKDENIZ
|20:45:46 27-07-2025
|35,7807
|30,3937
|4,5
|2,3
|Karakoçan (Elazığ)
|20:18:38 27-07-2025
|39,05806
|39,87278
|10,98
|1,1
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|20:17:27 27-07-2025
|38,8022
|37,4345
|8,7
|1,7
|Gürün (Sivas)
|20:17:26 27-07-2025
|38,83806
|37,46139
|7,01
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:05:01 27-07-2025
|38,3175
|38,31333
|12,19
|1,6
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|20:05:00 27-07-2025
|38,2993
|38,2892
|8,3
|1,6
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|19:44:57 27-07-2025
|37,3212
|37,0338
|7
|1,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|19:44:56 27-07-2025
|37,30694
|37,04583
|12,4
|2
|Kepsut (Balıkesir)
|19:16:03 27-07-2025
|39,55333
|28,23917
|7,01
|1,3
|AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR)
|19:16:03 27-07-2025
|39,5422
|28,255
|5,3
|1,5
|Ege Denizi
|18:50:46 27-07-2025
|36,58306
|25,60139
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|18:50:46 27-07-2025
|36,5623
|25,62
|5
|2,6
|Acıpayam (Denizli)
|18:50:28 27-07-2025
|37,06139
|29,10667
|7
|1,2
|KOLAK-CAMELI (DENIZLI)
|18:50:27 27-07-2025
|37,1062
|29,1695
|5
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:22:48 27-07-2025
|38,1075
|36,99833
|7
|1,8
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18:22:48 27-07-2025
|38,1207
|37,0375
|5
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:13:22 27-07-2025
|39,52889
|28,19361
|6,99
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|18:10:13 27-07-2025
|39,215
|40,34306
|6,93
|1,6
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|18:10:12 27-07-2025
|39,2257
|40,3587
|28,1
|1,7
|KOKE-GELENDOST (ISPARTA)
|17:34:49 27-07-2025
|38,181
|30,9873
|15,5
|1,7
|Gelendost (Isparta)
|17:34:48 27-07-2025
|38,15167
|30,93333
|11,3
|1,6
|Azez, Halep (Suriye) - [23.01 km] Merkez (Kilis)
|17:20:49 27-07-2025
|36,47028
|37,00139
|6,84
|1,5
|Kangal (Sivas)
|17:11:17 27-07-2025
|39,11556
|37,81417
|6,98
|1,5
|AKMAGARA-HEKIMHAN (MALATYA)
|17:11:17 27-07-2025
|39,0403
|37,7857
|13,9
|1,5
|Akdeniz - [67.50 km] Kumluca (Antalya)
|17:04:48 27-07-2025
|35,985
|31,04972
|6,12
|1,7
|AKDENIZ
|17:04:46 27-07-2025
|35,8755
|31,008
|2,9
|1,9
|Kangal (Sivas)
|17:00:35 27-07-2025
|39,11917
|37,81056
|7,02
|1,3
|EGE DENIZI
|17:00:02 27-07-2025
|36,583
|25,9368
|8,8
|2,4
|Ege Denizi
|17:00:01 27-07-2025
|36,60194
|25,93389
|8,08
|2,3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.64 km] Armutlu (Yalova)
|16:27:15 27-07-2025
|40,45083
|28,83417
|7,26
|1,5
|MIRZAOBA-MUDANYA (BURSA)
|16:27:15 27-07-2025
|40,3432
|28,8042
|5,1
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|16:26:31 27-07-2025
|38,12722
|38,82556
|5,34
|1
|Bahçe (Osmaniye)
|15:32:11 27-07-2025
|37,15556
|36,57
|6,73
|1,3
|AKDENIZ
|15:20:18 27-07-2025
|36,0062
|31,4757
|19
|2,6
|Akdeniz - [89.07 km] Demre (Antalya)
|15:20:15 27-07-2025
|35,4675
|30,27917
|6,42
|2,3
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [16.60 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|14:43:43 27-07-2025
|36,61806
|38,58917
|7
|1,9
|Ege Denizi - Hisarönü Körfezi - [04.77 km] Marmaris (Muğla)
|14:35:31 27-07-2025
|36,7725
|28,07528
|55,02
|1,4
|SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
|14:35:30 27-07-2025
|36,7547
|28,0378
|59
|1,6
|Samandağ (Hatay)
|14:00:22 27-07-2025
|36,28583
|36,03472
|10,21
|2,3
|KESECIK-(HATAY)
|14:00:22 27-07-2025
|36,2562
|36,0665
|8
|2
|Seydikemer (Muğla)
|13:30:08 27-07-2025
|36,74361
|29,43889
|6,27
|1,8
|SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA)
|13:30:07 27-07-2025
|36,7207
|29,4088
|5
|1,9
|Hisarcık (Kütahya)
|13:24:16 27-07-2025
|39,18361
|29,28611
|7
|0,9
|Hisarcık (Kütahya)
|13:23:15 27-07-2025
|39,21667
|29,26861
|5,09
|1,3
|YENICE-EMET (KUTAHYA)
|13:23:15 27-07-2025
|39,3
|29,1725
|5,2
|1,6
|Kemah (Erzincan)
|13:22:31 27-07-2025
|39,6275
|38,70806
|10,38
|1,1
|Gediz (Kütahya)
|13:19:50 27-07-2025
|39,02389
|29,74806
|4,63
|1,2
|Emet (Kütahya)
|13:08:49 27-07-2025
|39,38889
|29,27
|6,36
|1,5
|KURECI-EMET (KUTAHYA)
|13:08:49 27-07-2025
|39,4007
|29,2037
|5
|1,6
|Çerkeş (Çankırı)
|13:05:16 27-07-2025
|40,725
|33,035
|7
|1,3
|GUZELYURT-CERKES (CANKIRI)
|13:05:16 27-07-2025
|40,7198
|33,0457
|6,3
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|12:48:22 27-07-2025
|38,27028
|37,79194
|7,18
|2,6
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|12:48:21 27-07-2025
|38,269
|37,7785
|5
|2,6
|Ege Denizi
|12:25:54 27-07-2025
|36,70889
|25,80194
|7
|3
|EGE DENIZI
|12:25:54 27-07-2025
|36,6487
|25,6795
|5
|3,1
|Battalgazi (Malatya)
|12:18:37 27-07-2025
|38,21917
|38,47556
|7,05
|1
|Battalgazi (Malatya)
|12:18:36 27-07-2025
|38,22028
|38,47667
|7
|0,9
|Bala (Ankara)
|12:18:11 27-07-2025
|39,36083
|33,41389
|7
|1
|KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA)
|12:18:11 27-07-2025
|39,3608
|33,4012
|3,6
|1,3
|Marmaris (Muğla)
|12:09:05 27-07-2025
|37,00472
|28,25861
|7,03
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:09:05 27-07-2025
|36,9945
|28,1985
|5
|1,1
|YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
|11:56:28 27-07-2025
|37,1338
|27,9457
|5
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|11:36:47 27-07-2025
|38,54944
|38,02694
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|11:00:28 27-07-2025
|38,38944
|38,92583
|7,08
|2,2
|HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)
|11:00:28 27-07-2025
|38,4052
|38,936
|3
|2,4
|Sivrice (Elazığ)
|10:54:36 27-07-2025
|38,38889
|38,92
|13,7
|2,1
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|10:54:36 27-07-2025
|38,3938
|38,9297
|10,7
|2,1
|Ula (Muğla)
|10:52:02 27-07-2025
|37,12583
|28,6425
|6,96
|1,7
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|10:52:02 27-07-2025
|37,0932
|28,603
|16,3
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|10:38:28 27-07-2025
|38,27083
|38,80056
|8,25
|1,3
|Simav (Kütahya)
|10:32:31 27-07-2025
|39,22139
|28,96944
|10,58
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:32:31 27-07-2025
|39,2415
|28,9928
|5,4
|1,7
|Akdeniz
|10:23:08 27-07-2025
|35,58667
|32,43833
|7
|2,1
|AKDENIZ
|10:23:06 27-07-2025
|34,8735
|33,2403
|69,5
|1,8
|EGE DENIZI
|10:22:13 27-07-2025
|38,8088
|26,0697
|10,6
|2,2
|Ege Denizi - [37.83 km] Karaburun (İzmir)
|10:22:12 27-07-2025
|38,79278
|26,00583
|6,4
|1,9
|Ula (Muğla)
|10:08:50 27-07-2025
|37,11
|28,6225
|7,01
|1,6
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|10:08:50 27-07-2025
|37,0967
|28,595
|4,9
|1,8
|EGE DENIZI
|09:39:54 27-07-2025
|36,1783
|27,4813
|5
|1,6
|Ege Denizi - [82.56 km] Datça (Muğla)
|09:39:48 27-07-2025
|35,95917
|27,30611
|18,63
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|09:00:23 27-07-2025
|38,14806
|38,59917
|12,81
|1,6
|UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
|09:00:22 27-07-2025
|38,209
|38,4202
|28
|1,5
|EGE DENIZI
|08:50:51 27-07-2025
|36,6313
|25,735
|6,8
|2,7
|Ege Denizi
|08:50:47 27-07-2025
|36,54056
|25,64694
|7
|2,7
|Çardak (Denizli)
|08:44:58 27-07-2025
|37,72333
|29,80222
|19,03
|1,8
|EGE DENIZI
|08:44:51 27-07-2025
|36,5375
|25,7597
|6,3
|2,8
|EGE DENIZI
|08:43:55 27-07-2025
|36,6765
|25,7068
|9,7
|3,3
|Ege Denizi
|08:43:48 27-07-2025
|36,5375
|25,53361
|7
|3,5
|EGE DENIZI
|08:34:31 27-07-2025
|36,6502
|25,7358
|13
|3,3
|Ege Denizi
|08:34:28 27-07-2025
|36,62333
|25,63444
|7
|3,4
|Ege Denizi - [09.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:12:35 27-07-2025
|39,64
|26,07278
|6,93
|1,2
|Tortum (Erzurum)
|07:34:49 27-07-2025
|40,44139
|41,50778
|6,97
|2,1
|SUYATAGI-TORTUM (ERZURUM)
|07:34:48 27-07-2025
|40,4448
|41,5198
|5
|2,2
|Kale (Malatya)
|07:27:16 27-07-2025
|38,305
|38,75139
|11,88
|1,4
|Ege Denizi - [07.69 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:24:12 27-07-2025
|39,42278
|26,32806
|8,31
|1,8
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|07:24:12 27-07-2025
|39,3723
|26,2972
|14,9
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:14:36 27-07-2025
|38,03667
|37,47028
|6,98
|1,8
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:14:36 27-07-2025
|37,9883
|37,4908
|5,8
|1,6
|Tekman (Erzurum)
|06:31:46 27-07-2025
|39,70861
|41,69056
|6,93
|1,7
|Tavas (Denizli)
|06:18:49 27-07-2025
|37,6425
|29,21083
|7
|0,9
|Ula (Muğla)
|05:43:33 27-07-2025
|37,10778
|28,60472
|7
|0,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:35:43 27-07-2025
|37,55306
|37,06861
|7,42
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|05:22:51 27-07-2025
|38,18417
|38,6125
|11,09
|2,5
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|05:22:50 27-07-2025
|38,1678
|38,6017
|1
|2,4
|Bergama (İzmir)
|05:05:22 27-07-2025
|39,02306
|27,16167
|7,51
|1,7
|KOYUNELI-BERGAMA (IZMIR)
|05:05:21 27-07-2025
|38,993
|27,1562
|5
|1,8
|Ege Denizi - [08.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:57:05 27-07-2025
|39,63306
|26,08278
|7
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:35:14 27-07-2025
|38,36806
|37,23833
|10,32
|1,3
|HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:35:13 27-07-2025
|38,3755
|37,232
|11,2
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|04:33:02 27-07-2025
|38,25056
|38,66889
|11,02
|0,8
|Gölhisar (Burdur)
|04:32:28 27-07-2025
|37,25417
|29,58583
|11,9
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:04:33 27-07-2025
|38,38667
|37,25722
|8,11
|2
|HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:04:31 27-07-2025
|38,388
|37,2192
|4,2
|1,8
|Ege Denizi - [45.22 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:04:12 27-07-2025
|39,14278
|25,77083
|11,28
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:43:49 27-07-2025
|38,32444
|38,23806
|10,27
|1,9
|YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
|03:43:48 27-07-2025
|38,3083
|38,2155
|3,6
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|02:56:55 27-07-2025
|38,27444
|38,61083
|7,21
|1
|Battalgazi (Malatya)
|02:54:47 27-07-2025
|38,1575
|38,53694
|6,97
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|02:49:59 27-07-2025
|38,27972
|38,60611
|11,24
|1
|Tuz Gölü - [03.48 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|02:27:23 27-07-2025
|39,1125
|33,29389
|7,03
|1,4
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|02:27:22 27-07-2025
|39,1132
|33,2653
|6,1
|1,6
|Akdeniz - [88.85 km] Marmaris (Muğla)
|01:52:00 27-07-2025
|35,84333
|27,93806
|6,55
|1,6
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|01:45:24 27-07-2025
|38,2768
|38,8248
|4
|2,4
|Akhisar (Manisa)
|01:12:35 27-07-2025
|38,865
|27,96833
|7
|1,4
|TASCILAR-AKHISAR (MANISA)
|01:12:33 27-07-2025
|38,8612
|27,9383
|3,1
|1,9
|Kızılcahamam (Ankara)
|01:08:00 27-07-2025
|40,56972
|32,83944
|7,01
|1,5
|BASOREN-(KUTAHYA)
|01:06:53 27-07-2025
|39,5502
|30,3003
|8,8
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:03:10 27-07-2025
|38,08944
|37,21694
|7,05
|1,8
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:03:08 27-07-2025
|38,092
|37,202
|5
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|00:31:54 27-07-2025
|38,10444
|38,44667
|7,01
|1,4
|Ula (Muğla)
|00:31:15 27-07-2025
|37,08556
|28,54306
|6,82
|2,3
|ULA (MUGLA)
|00:31:15 27-07-2025
|37,0898
|28,4228
|15,5
|2,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gemlik (Bursa)
|23:56:07 27-07-2025
|40,47333
|29,2275
|8,68
|2
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|23:56:07 27-07-2025
|40,4742
|29,2112
|7,9
|2,1
|Saimbeyli (Adana)
|23:33:04 27-07-2025
|38,04056
|36,16944
|11,55
|1,9
|SAIMBEYLI (ADANA)
|23:33:03 27-07-2025
|38,007
|36,1493
|5
|1,9
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|23:25:50 27-07-2025
|38,83806
|31,40639
|6,98
|2,2
|CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|23:25:50 27-07-2025
|38,7845
|31,4033
|5,4
|2,3
|Ege Denizi - [08.51 km] Karaburun (İzmir)
|23:03:52 27-07-2025
|38,73417
|26,47444
|8,36
|2,1
|EGE DENIZI
|23:03:52 27-07-2025
|38,7247
|26,4905
|2,2
|2,2
|Beypazarı (Ankara)
|23:01:54 27-07-2025
|40,16722
|31,81361
|7
|2,2
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:01:54 27-07-2025
|40,1973
|31,7205
|5
|2,4
|AKDENIZ
|22:50:48 27-07-2025
|35,6727
|28,4443
|10
|2,2
|Akdeniz - [116.90 km] Kaş (Antalya)
|22:50:46 27-07-2025
|35,575
|28,3525
|12,79
|2,1
|Akdeniz - [62.23 km] Silifke (Mersin)
|21:50:07 27-07-2025
|36,07667
|34,65944
|7,4
|2
|AKDENIZ
|21:50:07 27-07-2025
|36,0947
|34,6402
|9
|2,2
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [03.16 km] Urla (İzmir)
|21:39:57 27-07-2025
|38,41028
|26,77528
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:12:28 27-07-2025
|39,238
|28,9755
|5,3
|2,6
|Simav (Kütahya)
|21:12:27 27-07-2025
|39,22556
|28,99
|12,41
|2,5
|Akdeniz - [42.34 km] Kumluca (Antalya)
|20:45:47 27-07-2025
|35,97528
|30,60444
|6,1
|2,1
|AKDENIZ
|20:45:46 27-07-2025
|35,7807
|30,3937
|4,5
|2,3
|Karakoçan (Elazığ)
|20:18:38 27-07-2025
|39,05806
|39,87278
|10,98
|1,1
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|20:17:27 27-07-2025
|38,8022
|37,4345
|8,7
|1,7
|Gürün (Sivas)
|20:17:26 27-07-2025
|38,83806
|37,46139
|7,01
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:05:01 27-07-2025
|38,3175
|38,31333
|12,19
|1,6
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|20:05:00 27-07-2025
|38,2993
|38,2892
|8,3
|1,6
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|19:44:57 27-07-2025
|37,3212
|37,0338
|7
|1,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|19:44:56 27-07-2025
|37,30694
|37,04583
|12,4
|2
|Kepsut (Balıkesir)
|19:16:03 27-07-2025
|39,55333
|28,23917
|7,01
|1,3
|AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR)
|19:16:03 27-07-2025
|39,5422
|28,255
|5,3
|1,5
|Ege Denizi
|18:50:46 27-07-2025
|36,58306
|25,60139
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|18:50:46 27-07-2025
|36,5623
|25,62
|5
|2,6
|Acıpayam (Denizli)
|18:50:28 27-07-2025
|37,06139
|29,10667
|7
|1,2
|KOLAK-CAMELI (DENIZLI)
|18:50:27 27-07-2025
|37,1062
|29,1695
|5
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:22:48 27-07-2025
|38,1075
|36,99833
|7
|1,8
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18:22:48 27-07-2025
|38,1207
|37,0375
|5
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:13:22 27-07-2025
|39,52889
|28,19361
|6,99
|1,4
|Kiğı (Bingöl)
|18:10:13 27-07-2025
|39,215
|40,34306
|6,93
|1,6
|DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)
|18:10:12 27-07-2025
|39,2257
|40,3587
|28,1
|1,7
|KOKE-GELENDOST (ISPARTA)
|17:34:49 27-07-2025
|38,181
|30,9873
|15,5
|1,7
|Gelendost (Isparta)
|17:34:48 27-07-2025
|38,15167
|30,93333
|11,3
|1,6
|Azez, Halep (Suriye) - [23.01 km] Merkez (Kilis)
|17:20:49 27-07-2025
|36,47028
|37,00139
|6,84
|1,5
|Kangal (Sivas)
|17:11:17 27-07-2025
|39,11556
|37,81417
|6,98
|1,5
|AKMAGARA-HEKIMHAN (MALATYA)
|17:11:17 27-07-2025
|39,0403
|37,7857
|13,9
|1,5
|Akdeniz - [67.50 km] Kumluca (Antalya)
|17:04:48 27-07-2025
|35,985
|31,04972
|6,12
|1,7
|AKDENIZ
|17:04:46 27-07-2025
|35,8755
|31,008
|2,9
|1,9
|Kangal (Sivas)
|17:00:35 27-07-2025
|39,11917
|37,81056
|7,02
|1,3
|EGE DENIZI
|17:00:02 27-07-2025
|36,583
|25,9368
|8,8
|2,4
|Ege Denizi
|17:00:01 27-07-2025
|36,60194
|25,93389
|8,08
|2,3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.64 km] Armutlu (Yalova)
|16:27:15 27-07-2025
|40,45083
|28,83417
|7,26
|1,5
|MIRZAOBA-MUDANYA (BURSA)
|16:27:15 27-07-2025
|40,3432
|28,8042
|5,1
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|16:26:31 27-07-2025
|38,12722
|38,82556
|5,34
|1
|Bahçe (Osmaniye)
|15:32:11 27-07-2025
|37,15556
|36,57
|6,73
|1,3
|AKDENIZ
|15:20:18 27-07-2025
|36,0062
|31,4757
|19
|2,6
|Akdeniz - [89.07 km] Demre (Antalya)
|15:20:15 27-07-2025
|35,4675
|30,27917
|6,42
|2,3
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [16.60 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|14:43:43 27-07-2025
|36,61806
|38,58917
|7
|1,9
|Ege Denizi - Hisarönü Körfezi - [04.77 km] Marmaris (Muğla)
|14:35:31 27-07-2025
|36,7725
|28,07528
|55,02
|1,4
|SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
|14:35:30 27-07-2025
|36,7547
|28,0378
|59
|1,6
|Samandağ (Hatay)
|14:00:22 27-07-2025
|36,28583
|36,03472
|10,21
|2,3
|KESECIK-(HATAY)
|14:00:22 27-07-2025
|36,2562
|36,0665
|8
|2
|Seydikemer (Muğla)
|13:30:08 27-07-2025
|36,74361
|29,43889
|6,27
|1,8
|SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA)
|13:30:07 27-07-2025
|36,7207
|29,4088
|5
|1,9
|Hisarcık (Kütahya)
|13:24:16 27-07-2025
|39,18361
|29,28611
|7
|0,9
|Hisarcık (Kütahya)
|13:23:15 27-07-2025
|39,21667
|29,26861
|5,09
|1,3
|YENICE-EMET (KUTAHYA)
|13:23:15 27-07-2025
|39,3
|29,1725
|5,2
|1,6
|Kemah (Erzincan)
|13:22:31 27-07-2025
|39,6275
|38,70806
|10,38
|1,1
|Gediz (Kütahya)
|13:19:50 27-07-2025
|39,02389
|29,74806
|4,63
|1,2
|Emet (Kütahya)
|13:08:49 27-07-2025
|39,38889
|29,27
|6,36
|1,5
|KURECI-EMET (KUTAHYA)
|13:08:49 27-07-2025
|39,4007
|29,2037
|5
|1,6
|Çerkeş (Çankırı)
|13:05:16 27-07-2025
|40,725
|33,035
|7
|1,3
|GUZELYURT-CERKES (CANKIRI)
|13:05:16 27-07-2025
|40,7198
|33,0457
|6,3
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|12:48:22 27-07-2025
|38,27028
|37,79194
|7,18
|2,6
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|12:48:21 27-07-2025
|38,269
|37,7785
|5
|2,6
|Ege Denizi
|12:25:54 27-07-2025
|36,70889
|25,80194
|7
|3
|EGE DENIZI
|12:25:54 27-07-2025
|36,6487
|25,6795
|5
|3,1
|Battalgazi (Malatya)
|12:18:37 27-07-2025
|38,21917
|38,47556
|7,05
|1
|Battalgazi (Malatya)
|12:18:36 27-07-2025
|38,22028
|38,47667
|7
|0,9
|Bala (Ankara)
|12:18:11 27-07-2025
|39,36083
|33,41389
|7
|1
|KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA)
|12:18:11 27-07-2025
|39,3608
|33,4012
|3,6
|1,3
|Marmaris (Muğla)
|12:09:05 27-07-2025
|37,00472
|28,25861
|7,03
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:09:05 27-07-2025
|36,9945
|28,1985
|5
|1,1
|YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
|11:56:28 27-07-2025
|37,1338
|27,9457
|5
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|11:36:47 27-07-2025
|38,54944
|38,02694
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|11:00:28 27-07-2025
|38,38944
|38,92583
|7,08
|2,2
|HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)
|11:00:28 27-07-2025
|38,4052
|38,936
|3
|2,4
|Sivrice (Elazığ)
|10:54:36 27-07-2025
|38,38889
|38,92
|13,7
|2,1
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|10:54:36 27-07-2025
|38,3938
|38,9297
|10,7
|2,1
|Ula (Muğla)
|10:52:02 27-07-2025
|37,12583
|28,6425
|6,96
|1,7
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|10:52:02 27-07-2025
|37,0932
|28,603
|16,3
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|10:38:28 27-07-2025
|38,27083
|38,80056
|8,25
|1,3
|Simav (Kütahya)
|10:32:31 27-07-2025
|39,22139
|28,96944
|10,58
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:32:31 27-07-2025
|39,2415
|28,9928
|5,4
|1,7
|Akdeniz
|10:23:08 27-07-2025
|35,58667
|32,43833
|7
|2,1
|AKDENIZ
|10:23:06 27-07-2025
|34,8735
|33,2403
|69,5
|1,8
|EGE DENIZI
|10:22:13 27-07-2025
|38,8088
|26,0697
|10,6
|2,2
|Ege Denizi - [37.83 km] Karaburun (İzmir)
|10:22:12 27-07-2025
|38,79278
|26,00583
|6,4
|1,9
|Ula (Muğla)
|10:08:50 27-07-2025
|37,11
|28,6225
|7,01
|1,6
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|10:08:50 27-07-2025
|37,0967
|28,595
|4,9
|1,8
|EGE DENIZI
|09:39:54 27-07-2025
|36,1783
|27,4813
|5
|1,6
|Ege Denizi - [82.56 km] Datça (Muğla)
|09:39:48 27-07-2025
|35,95917
|27,30611
|18,63
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|09:00:23 27-07-2025
|38,14806
|38,59917
|12,81
|1,6
|UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
|09:00:22 27-07-2025
|38,209
|38,4202
|28
|1,5
|EGE DENIZI
|08:50:51 27-07-2025
|36,6313
|25,735
|6,8
|2,7
|Ege Denizi
|08:50:47 27-07-2025
|36,54056
|25,64694
|7
|2,7
|Çardak (Denizli)
|08:44:58 27-07-2025
|37,72333
|29,80222
|19,03
|1,8
|EGE DENIZI
|08:44:51 27-07-2025
|36,5375
|25,7597
|6,3
|2,8
|EGE DENIZI
|08:43:55 27-07-2025
|36,6765
|25,7068
|9,7
|3,3
|Ege Denizi
|08:43:48 27-07-2025
|36,5375
|25,53361
|7
|3,5
|EGE DENIZI
|08:34:31 27-07-2025
|36,6502
|25,7358
|13
|3,3
|Ege Denizi
|08:34:28 27-07-2025
|36,62333
|25,63444
|7
|3,4
|Ege Denizi - [09.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:12:35 27-07-2025
|39,64
|26,07278
|6,93
|1,2
|Tortum (Erzurum)
|07:34:49 27-07-2025
|40,44139
|41,50778
|6,97
|2,1
|SUYATAGI-TORTUM (ERZURUM)
|07:34:48 27-07-2025
|40,4448
|41,5198
|5
|2,2
|Kale (Malatya)
|07:27:16 27-07-2025
|38,305
|38,75139
|11,88
|1,4
|Ege Denizi - [07.69 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:24:12 27-07-2025
|39,42278
|26,32806
|8,31
|1,8
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|07:24:12 27-07-2025
|39,3723
|26,2972
|14,9
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:14:36 27-07-2025
|38,03667
|37,47028
|6,98
|1,8
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:14:36 27-07-2025
|37,9883
|37,4908
|5,8
|1,6
|Tekman (Erzurum)
|06:31:46 27-07-2025
|39,70861
|41,69056
|6,93
|1,7
|Tavas (Denizli)
|06:18:49 27-07-2025
|37,6425
|29,21083
|7
|0,9
|Ula (Muğla)
|05:43:33 27-07-2025
|37,10778
|28,60472
|7
|0,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:35:43 27-07-2025
|37,55306
|37,06861
|7,42
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|05:22:51 27-07-2025
|38,18417
|38,6125
|11,09
|2,5
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|05:22:50 27-07-2025
|38,1678
|38,6017
|1
|2,4
|Bergama (İzmir)
|05:05:22 27-07-2025
|39,02306
|27,16167
|7,51
|1,7
|KOYUNELI-BERGAMA (IZMIR)
|05:05:21 27-07-2025
|38,993
|27,1562
|5
|1,8
|Ege Denizi - [08.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:57:05 27-07-2025
|39,63306
|26,08278
|7
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:35:14 27-07-2025
|38,36806
|37,23833
|10,32
|1,3
|HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:35:13 27-07-2025
|38,3755
|37,232
|11,2
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|04:33:02 27-07-2025
|38,25056
|38,66889
|11,02
|0,8
|Gölhisar (Burdur)
|04:32:28 27-07-2025
|37,25417
|29,58583
|11,9
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:04:33 27-07-2025
|38,38667
|37,25722
|8,11
|2
|HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:04:31 27-07-2025
|38,388
|37,2192
|4,2
|1,8
|Ege Denizi - [45.22 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:04:12 27-07-2025
|39,14278
|25,77083
|11,28
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|03:43:49 27-07-2025
|38,32444
|38,23806
|10,27
|1,9
|YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
|03:43:48 27-07-2025
|38,3083
|38,2155
|3,6
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|02:56:55 27-07-2025
|38,27444
|38,61083
|7,21
|1
|Battalgazi (Malatya)
|02:54:47 27-07-2025
|38,1575
|38,53694
|6,97
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|02:49:59 27-07-2025
|38,27972
|38,60611
|11,24
|1
|Tuz Gölü - [03.48 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|02:27:23 27-07-2025
|39,1125
|33,29389
|7,03
|1,4
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|02:27:22 27-07-2025
|39,1132
|33,2653
|6,1
|1,6
|Akdeniz - [88.85 km] Marmaris (Muğla)
|01:52:00 27-07-2025
|35,84333
|27,93806
|6,55
|1,6
|AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
|01:45:24 27-07-2025
|38,2768
|38,8248
|4
|2,4
|Akhisar (Manisa)
|01:12:35 27-07-2025
|38,865
|27,96833
|7
|1,4
|TASCILAR-AKHISAR (MANISA)
|01:12:33 27-07-2025
|38,8612
|27,9383
|3,1
|1,9
|Kızılcahamam (Ankara)
|01:08:00 27-07-2025
|40,56972
|32,83944
|7,01
|1,5
|BASOREN-(KUTAHYA)
|01:06:53 27-07-2025
|39,5502
|30,3003
|8,8
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|01:03:10 27-07-2025
|38,08944
|37,21694
|7,05
|1,8
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:03:08 27-07-2025
|38,092
|37,202
|5
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|00:31:54 27-07-2025
|38,10444
|38,44667
|7,01
|1,4
|Ula (Muğla)
|00:31:15 27-07-2025
|37,08556
|28,54306
|6,82
|2,3
|ULA (MUGLA)
|00:31:15 27-07-2025
|37,0898
|28,4228
|15,5
|2,6
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