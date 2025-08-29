Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Ağustos 2025

son dakika deprem mi oldu?

29 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YUNANISTAN 01:21:12 29-08-2025 40,2753 24,1028 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:13:19 29-08-2025 39,21361 28,16639 11,41 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:09:46 29-08-2025 39,26833 28,09861 8,45 1,2
Ege Denizi - [73.44 km] Datça (Muğla) 01:06:17 29-08-2025 36,09139 27,11 16,48 1,8
Sincik (Adıyaman) 01:04:40 29-08-2025 38,09278 38,49556 7,02 2,1
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 01:04:40 29-08-2025 38,096 38,507 8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:59:44 29-08-2025 39,20361 28,26111 4,82 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:59:44 29-08-2025 39,1733 28,2345 11,8 2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:52:53 29-08-2025 39,2328 28,0467 12,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:52:52 29-08-2025 39,23528 28,07194 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:39:24 29-08-2025 39,20139 28,19278 10,44 1,2
MALAZ-GORDES (MANISA) 00:37:00 29-08-2025 39,0443 28,3147 4,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:36:58 29-08-2025 39,10694 28,24444 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:50 29-08-2025 39,19389 28,265 6,88 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:50 29-08-2025 39,1887 28,2283 13,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:25:11 29-08-2025 39,23833 28,1925 10,15 1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:25:10 29-08-2025 39,2302 28,0645 11,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:24:46 29-08-2025 39,20389 28,17278 10,75 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:24:46 29-08-2025 39,1602 28,1125 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:20:18 29-08-2025 39,18389 28,19194 6,57 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:20:17 29-08-2025 39,1828 28,1518 8,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:08 29-08-2025 39,27583 28,15306 8,56 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:17:54 29-08-2025 39,19417 28,22944 11,89 0,9
AKCAALAN-AKHISAR (MANISA) 00:17:53 29-08-2025 38,802 28,0052 28,5 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 00:17:45 29-08-2025 38,125 36,65306 7 3
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:17:45 29-08-2025 38,0875 36,6302 5,4 3
Sındırgı (Balıkesir) 00:13:35 29-08-2025 39,22222 28,17056 9,02 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:13:35 29-08-2025 39,2085 28,162 8,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:31 29-08-2025 39,22306 28,18556 10,53 1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:31 29-08-2025 39,2253 28,1583 6,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:01 29-08-2025 39,20139 28,175 9,44 1
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 00:11:01 29-08-2025 39,1085 28,121 19,2 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:53 29-08-2025 39,1667 28,1208 16,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:52 29-08-2025 39,18667 28,17611 12,46 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:00 29-08-2025 39,17583 28,18972 11,9 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:00 29-08-2025 39,1565 28,1838 9,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:49 29-08-2025 39,22 27,99833 7 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:58:17 28-08-2025 39,2015 27,99 13,8 1,2
GUVENKAYA-DIVRIGI (SIVAS) 23:53:19 28-08-2025 39,326 37,7238 14,2 1,6
Kangal (Sivas) 23:53:17 28-08-2025 39,30889 37,70306 5,76 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:08 28-08-2025 39,18694 28,25861 8,91 2,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:08 28-08-2025 39,193 28,2433 10 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:47 28-08-2025 39,22083 28,05778 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:45:50 28-08-2025 39,185 28,30694 7 1,1
Palu (Elazığ) 23:39:45 28-08-2025 38,62333 39,75972 7,32 3,5
GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG) 23:39:44 28-08-2025 38,5923 39,7492 5 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:38:35 28-08-2025 39,22111 28,16306 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:38:35 28-08-2025 39,1628 28,1837 11,8 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:36:33 28-08-2025 39,1877 28,1373 9,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:36:32 28-08-2025 39,20583 28,14667 7,25 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:10 28-08-2025 39,25778 28,08861 7,14 1,1
Palu (Elazığ) 23:31:39 28-08-2025 38,60667 39,79917 7 2,4
GUMUSKAYNAK-PALU (ELAZIG) 23:31:39 28-08-2025 38,5945 39,7332 2,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:10 28-08-2025 39,2125 28,13528 7,23 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:10 28-08-2025 39,213 28,1095 7,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:19:47 28-08-2025 39,15111 28,20556 6,34 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:32 28-08-2025 39,20722 28,06944 7,01 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:15:32 28-08-2025 39,2182 28,0738 6,9 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:28 28-08-2025 39,1897 28,1417 11,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:09:27 28-08-2025 39,20056 28,1575 8,93 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:23 28-08-2025 39,17306 28,12139 10,08 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:08:23 28-08-2025 39,1707 28,1337 10,5 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:58:11 28-08-2025 39,1635 28,2482 10,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:09 28-08-2025 39,20639 28,28556 7 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:57:16 28-08-2025 39,2342 28,0363 13 1,1
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 22:52:25 28-08-2025 39,0722 28,2557 1,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:22 28-08-2025 39,19139 28,15778 6,79 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:36 28-08-2025 39,1937 28,2637 10,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:35 28-08-2025 39,19167 28,21639 9,17 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:30 28-08-2025 39,1747 28,1488 5,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:29 28-08-2025 39,1675 28,15528 6,55 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:47 28-08-2025 39,1797 28,1538 9,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:46 28-08-2025 39,17306 28,13667 6,48 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:33:47 28-08-2025 39,1418 28,165 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:46 28-08-2025 39,16333 28,17917 7,22 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:21:35 28-08-2025 39,14917 28,14833 6,46 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:21:35 28-08-2025 39,1668 28,1102 14,3 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:16:03 28-08-2025 39,187 28,1442 10,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:16:02 28-08-2025 39,19833 28,14889 7,34 2
Antakya (Hatay) 22:06:42 28-08-2025 36,24 36,08361 7 1,7
KURUYER-(HATAY) 22:06:40 28-08-2025 36,1785 36,2028 21,2 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:03:07 28-08-2025 39,2362 28,0822 8,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:06 28-08-2025 39,255 28,08778 10,52 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:12 28-08-2025 39,2088 28,0848 10,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:11 28-08-2025 39,23028 28,09639 11,59 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:45 28-08-2025 39,2325 28,0367 8,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:44 28-08-2025 39,2425 28,03833 7,93 1,4
UCKONAK-(SANLIURFA) 21:51:13 28-08-2025 37,1485 39,1217 7,3 1,9
Haliliye (Şanlıurfa) 21:51:12 28-08-2025 37,13944 39,155 7,05 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:01 28-08-2025 39,14472 28,14528 7,13 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:01 28-08-2025 39,1405 28,1198 12,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:41:59 28-08-2025 39,22667 28,24028 9,05 1,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:41:59 28-08-2025 39,214 28,21 8,7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:33:18 28-08-2025 39,1592 28,097 15,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:33:17 28-08-2025 39,19389 28,16972 11,63 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:32:52 28-08-2025 39,22139 28,04167 7 2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 21:32:52 28-08-2025 39,1815 28,0018 2,2 2,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 21:13:41 28-08-2025 39,1273 28,0455 19,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:13:40 28-08-2025 39,17083 28,08972 6,86 1,4
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:10:00 28-08-2025 38,1205 37,3112 6,5 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:09:59 28-08-2025 38,10694 37,28917 7 2,2
MARMARA DENIZI 21:03:42 28-08-2025 40,8435 28,3397 9,3 2,6
Marmara Denizi - [24.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) 21:03:41 28-08-2025 40,83278 28,31667 6,92 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:01:44 28-08-2025 39,2088 28,1785 17 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:01:43 28-08-2025 39,23333 28,22667 11,44 1,4
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 21:00:34 28-08-2025 39,1882 27,9963 8,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:33 28-08-2025 39,23861 28,19056 11,67 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:51:28 28-08-2025 39,1878 28,0535 9,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:27 28-08-2025 39,22611 28,0925 9,43 1,8
Yüksekova (Hakkari) 20:51:24 28-08-2025 37,38583 43,99139 6,9 1,5
Sincik (Adıyaman) 20:50:02 28-08-2025 38,08306 38,48861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:48:11 28-08-2025 39,27111 28,09639 6,17 2,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:48:11 28-08-2025 39,2453 28,0695 7,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:46:51 28-08-2025 39,20722 28,23028 8,03 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:45:13 28-08-2025 39,18806 28,20472 10,61 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:45:13 28-08-2025 39,1775 28,201 11 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:44:03 28-08-2025 39,26556 28,18833 6,79 1,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 20:44:03 28-08-2025 39,2277 28,1632 13,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:42:41 28-08-2025 39,16889 28,15389 5,64 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:42:41 28-08-2025 39,1758 28,1107 9,6 2
Keban Barajı - [02.45 km] Merkez (Elazığ) 20:41:00 28-08-2025 38,63944 39,72167 6,95 1,7
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 20:41:00 28-08-2025 38,6153 39,6638 7,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:25 28-08-2025 39,15 28,17361 11,63 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:38:25 28-08-2025 39,1093 28,1577 17,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:33 28-08-2025 39,21722 28,20306 6,17 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:32:09 28-08-2025 39,19917 28,18361 9,38 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:30:45 28-08-2025 39,18361 28,23417 6,36 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:30:45 28-08-2025 39,177 28,2142 9,4 2,3
CICEKLI-GORDES (MANISA) 20:29:33 28-08-2025 39,0813 28,199 17,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:29:32 28-08-2025 39,155 28,20611 9,78 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:25:41 28-08-2025 39,22389 28,09 11,41 1,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 20:25:41 28-08-2025 39,1722 28,0285 12,2 1,5
Simav (Kütahya) 20:19:14 28-08-2025 39,2325 28,98972 10,02 2,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:19:14 28-08-2025 39,2418 28,9997 11,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:17:02 28-08-2025 39,1875 28,16556 6,83 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:17:02 28-08-2025 39,1925 28,1488 9,6 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:14:20 28-08-2025 39,1765 28,1403 11,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:19 28-08-2025 39,20917 28,18 9,36 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:28 28-08-2025 39,19306 28,17528 5,16 1,2
ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:24 28-08-2025 39,307 28,1208 4,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:41 28-08-2025 39,23694 27,99 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:09:47 28-08-2025 39,19167 28,11944 6,01 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:09:47 28-08-2025 39,1468 28,1047 11,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:08:26 28-08-2025 39,16861 28,17611 8,97 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:08:26 28-08-2025 39,1335 28,144 9,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:29 28-08-2025 39,24333 27,98667 7 1,1
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 20:06:29 28-08-2025 39,1995 27,9287 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:06:01 28-08-2025 39,32583 28,09139 7 1,5
CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:06:01 28-08-2025 39,3193 28,0763 3,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:03:27 28-08-2025 39,23583 27,98861 7 1,2
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:03:25 28-08-2025 39,285 27,9873 5 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:58:40 28-08-2025 39,24 28,1055 8,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:58:39 28-08-2025 39,26833 28,1025 7,29 1,9
Sincik (Adıyaman) 19:54:06 28-08-2025 38,08889 38,48611 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:48:21 28-08-2025 39,21528 28,10194 9,25 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:48:20 28-08-2025 39,1965 28,0193 9,7 1,7
Darende (Malatya) 19:47:50 28-08-2025 38,395 37,44194 7 3,8
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:47:49 28-08-2025 38,361 37,4683 5 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:39:49 28-08-2025 39,20389 28,20556 9,8 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:39:48 28-08-2025 39,1765 28,2265 17,3 1,3
BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) 19:38:22 28-08-2025 37,3165 36,2572 7,9 2,2
Düziçi (Osmaniye) 19:38:21 28-08-2025 37,31583 36,30167 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:28:42 28-08-2025 39,16167 28,18639 6,74 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:28:41 28-08-2025 39,0965 28,1573 17 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:24:54 28-08-2025 39,19111 28,14611 10,45 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:24:54 28-08-2025 39,182 28,1185 9,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:18:42 28-08-2025 39,18972 28,21222 9,74 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:18:41 28-08-2025 39,1668 28,1458 11 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:17:52 28-08-2025 39,1735 28,1115 9,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:51 28-08-2025 39,19833 28,13222 6,35 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:16:03 28-08-2025 39,18333 28,22806 13,05 1,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:16:03 28-08-2025 39,1775 28,2312 7,6 1,2
Pütürge (Malatya) 19:13:29 28-08-2025 38,15 38,71056 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:09:01 28-08-2025 39,22306 28,12694 7,36 3,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:09:01 28-08-2025 39,1955 28,1093 9,2 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:05:45 28-08-2025 39,18833 28,16944 11,66 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:04:31 28-08-2025 39,19778 28,18222 7,77 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:04:31 28-08-2025 39,1512 28,1472 11,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:57:34 28-08-2025 39,19417 28,14472 8,97 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:57:33 28-08-2025 39,1502 28,0943 17 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:54:54 28-08-2025 39,2342 28,1145 7,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:54:53 28-08-2025 39,25444 28,15778 7,68 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:23 28-08-2025 39,24361 28,12278 4,66 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:47:23 28-08-2025 39,1953 28,0868 14,5 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:46:48 28-08-2025 39,1607 28,24 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:46:47 28-08-2025 39,20806 28,26361 9,34 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:46:20 28-08-2025 39,25611 28,00528 7 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:46:19 28-08-2025 39,2423 28,054 9,9 2
Bergama (İzmir) 18:36:52 28-08-2025 39,30833 26,9975 7,08 1,4
Ege Denizi 18:30:39 28-08-2025 36,77333 25,74278 7 3
EGE DENIZI 18:30:38 28-08-2025 36,6462 25,7392 1,9 2,7
Afrin, Halep (Suriye) - [25.21 km] Merkez (Kilis) 18:22:18 28-08-2025 36,47222 36,91306 7,09 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:17:03 28-08-2025 39,23694 28,0875 7 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:02 28-08-2025 39,2078 27,9877 7,8 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:01 28-08-2025 39,525 28,16 7,01 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 18:00:57 28-08-2025 37,26694 37,04111 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:44:16 28-08-2025 39,26056 28,09222 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:44:16 28-08-2025 39,1875 28,122 24,3 1,4
Samandağ (Hatay) 17:44:09 28-08-2025 36,18611 35,92083 6,28 2,7
AKDENIZ 17:44:08 28-08-2025 36,0787 35,7775 8,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:35:46 28-08-2025 39,20028 28,16361 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:35:45 28-08-2025 39,1545 28,2507 17,5 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:33:22 28-08-2025 39,2147 28,1568 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:10:46 28-08-2025 39,20444 28,15111 10,32 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:10:45 28-08-2025 39,2415 28,1063 9,4 1,5
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 17:02:09 28-08-2025 39,2237 27,9625 11,3 1,6
Ege Denizi - [35.67 km] Marmaris (Muğla) 16:47:37 28-08-2025 36,31056 28,11694 6,33 2,3
Van Gölü - [07.72 km] Gevaş (Van) 16:30:07 28-08-2025 38,44611 42,96361 17,02 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:28:46 28-08-2025 39,11639 28,11667 4,54 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:56:19 28-08-2025 39,20361 28,25972 6,05 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:53:34 28-08-2025 39,13833 28,29194 7 1,3
HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) 15:53:29 28-08-2025 40,5525 29,1232 4,7 1,6
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 15:52:53 28-08-2025 40,4648 29,2173 3,5 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:20 28-08-2025 39,15972 28,07694 7 1,1
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 15:48:23 28-08-2025 39,172 27,9862 14,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:48:22 28-08-2025 39,18833 28,04306 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:43:08 28-08-2025 39,1802 28,1235 12,5 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:42:17 28-08-2025 39,1798 28,08 14,5 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:32:51 28-08-2025 39,1005 28,1922 21 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:31:58 28-08-2025 39,20917 28,17417 9,53 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:31:58 28-08-2025 39,2022 28,1417 9,8 2,5
YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 15:30:38 28-08-2025 38,4188 39,1902 6,3 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:29:05 28-08-2025 39,1578 28,1572 25,4 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:26:50 28-08-2025 39,1757 28,1265 11,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:26:49 28-08-2025 39,21306 28,17222 7,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:24:51 28-08-2025 39,19444 28,15778 7,01 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:24:50 28-08-2025 39,1898 28,1505 8,7 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:22:14 28-08-2025 39,1112 28,1287 18,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:20:06 28-08-2025 39,22139 28,11972 5,47 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:20:05 28-08-2025 39,1948 28,097 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:40 28-08-2025 39,20306 28,25278 7,01 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:18:40 28-08-2025 39,1247 28,2997 10,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:13:57 28-08-2025 39,25722 28,12889 6,95 1,2
DUZYAYLA-(BINGOL) 15:05:33 28-08-2025 38,8113 40,4832 2,4 1,6
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 14:55:07 28-08-2025 39,0773 28,2737 17,5 1,2
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 14:53:00 28-08-2025 39,0053 28,018 20,5 1,1
Alaşehir (Manisa) 14:42:37 28-08-2025 38,5125 28,43861 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:39:22 28-08-2025 39,18194 28,22806 10,18 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:39:22 28-08-2025 39,1668 28,2118 12,1 2,3
SEGIRDIM-AKHISAR (MANISA) 14:35:41 28-08-2025 38,8822 27,9138 26,1 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:30:36 28-08-2025 39,0983 28,2815 21,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:27:31 28-08-2025 39,2025 28,03667 7 1,3
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 14:27:29 28-08-2025 39,1315 27,948 10,3 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:20:45 28-08-2025 39,075 28,1597 17,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:20:44 28-08-2025 39,15111 28,17222 5,42 1,4
TOKLAR-SIMAV (KUTAHYA) 14:16:26 28-08-2025 39,4178 29,0002 22,8 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:11:07 28-08-2025 39,179 28,1132 13,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:12 28-08-2025 39,17444 28,1675 10,42 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:12 28-08-2025 39,1783 28,131 8,9 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:50:18 28-08-2025 39,1718 28,1322 18 1,3
Çubuk (Ankara) 13:42:37 28-08-2025 40,15417 32,955 6,94 1,7
PURSAKLAR (ANKARA) 13:42:37 28-08-2025 40,1082 32,954 4,2 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.00 km] Kuşadası (Aydın) 13:33:26 28-08-2025 37,90333 27,21611 7 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:33:25 28-08-2025 37,8473 27,2003 13,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:31:02 28-08-2025 39,18444 28,22694 10,92 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:31:02 28-08-2025 39,1965 28,1798 9,6 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:23:57 28-08-2025 39,2063 28,198 13,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:37 28-08-2025 39,19444 28,15083 7,26 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:39 28-08-2025 39,24139 27,99278 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:46:08 28-08-2025 39,50806 28,1575 7,08 1,4
CICEKLI-GORDES (MANISA) 12:45:31 28-08-2025 39,0702 28,1862 18,3 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:17 28-08-2025 39,1142 28,1723 12,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:16 28-08-2025 39,18389 28,17444 7,06 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:37:31 28-08-2025 39,2093 28,1108 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:37:30 28-08-2025 39,26028 28,05611 7,29 1,6
Palu (Elazığ) 12:35:42 28-08-2025 38,71694 40,10611 5,4 1,9
BEYHAN-PALU (ELAZIG) 12:35:41 28-08-2025 38,7385 40,08 5,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:24:28 28-08-2025 39,27889 28,1625 5,84 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:24:28 28-08-2025 39,263 28,1258 11 1,1
Kalecik (Ankara) 12:19:55 28-08-2025 39,99083 33,42139 11,4 1,2
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 12:19:02 28-08-2025 39,0133 28,1968 17 1,2
BEZIRCI-BANDIRMA (BALIKESIR) 12:14:22 28-08-2025 40,3062 27,8387 3,6 0,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:12:28 28-08-2025 39,1853 28,1087 12,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:12:26 28-08-2025 39,25972 28,08944 6,98 1,5
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:09:48 28-08-2025 36,275 33,735 0 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:52:53 28-08-2025 39,23028 28,20222 7,01 1
SINDIRGI (BALIKESIR) 11:52:52 28-08-2025 39,2277 28,1808 9,7 1,4
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 11:51:46 28-08-2025 40,4953 29,1785 0 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:45 28-08-2025 39,22389 28,07056 9,19 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:51:44 28-08-2025 39,2405 28,0972 10,4 1,3
Milas (Muğla) 11:41:49 28-08-2025 37,15944 27,93528 7 1,3
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:24:35 28-08-2025 39,2488 28,1163 20 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:21:42 28-08-2025 39,24944 28,06028 8,35 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:21:42 28-08-2025 39,2262 28,0352 7,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:21:03 28-08-2025 39,23528 28,135 7 1,2
ALAYAKA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:21:00 28-08-2025 39,2468 28,3557 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:34 28-08-2025 39,17139 28,17639 5,98 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:18:34 28-08-2025 39,1107 28,2932 13,2 1,5
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:11:22 28-08-2025 39,1317 28,3618 8,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:07 28-08-2025 39,22472 28,06944 8,62 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:05:07 28-08-2025 39,2195 28,047 10,4 1,9
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 10:43:23 28-08-2025 39,0048 27,8605 28,1 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:39:47 28-08-2025 39,2095 28,1077 12,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:39:46 28-08-2025 39,22111 28,10306 9,45 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:05 28-08-2025 39,20556 28,10194 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:05 28-08-2025 39,173 28,0845 9 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:02:34 28-08-2025 39,161 28,1272 12 1,6
Akhisar (Manisa) 10:02:31 28-08-2025 39,13333 27,98778 6,96 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:14 28-08-2025 39,16972 28,19806 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:14 28-08-2025 39,1798 28,1785 9,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:53:17 28-08-2025 39,1475 28,15778 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:53:16 28-08-2025 39,1752 28,1407 8,4 1,7
Gördes (Manisa) 09:44:55 28-08-2025 39,07639 28,29222 7 1,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:53 28-08-2025 39,105 28,2022 19,3 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:07 28-08-2025 39,1678 28,2138 15,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:06 28-08-2025 39,19056 28,21472 10,99 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:05 28-08-2025 39,16583 28,17417 4,13 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:05 28-08-2025 39,1838 28,1577 9 1,7
Merkez (Bolu) 09:24:39 28-08-2025 40,82139 31,77278 9,01 2,1
TASCILAR-(BOLU) 09:24:39 28-08-2025 40,8168 31,7777 6,2 2,3
Merkez (Afyonkarahisar) 09:21:47 28-08-2025 38,71417 30,64694 7,01 1
KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) 09:21:46 28-08-2025 38,6785 30,6747 12,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:53 28-08-2025 39,19056 28,17333 8,71 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:09:53 28-08-2025 39,1878 28,183 7,7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:32 28-08-2025 39,1732 28,145 13,9 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:04:51 28-08-2025 39,1587 28,1037 14,3 1,7
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:03:39 28-08-2025 39,2873 28,0953 7,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:57 28-08-2025 39,21861 28,15389 11,53 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:55:56 28-08-2025 39,142 28,1028 24,1 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:55:22 28-08-2025 39,1098 28,2493 5,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:20 28-08-2025 39,19222 28,17528 9,33 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:31:47 28-08-2025 39,20583 28,11778 9,41 1,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 08:31:47 28-08-2025 39,1722 28,052 15,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:29:03 28-08-2025 39,20306 28,19889 8,91 1,7
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 08:29:00 28-08-2025 39,0807 28,1477 5 1,5
MALAZ-GORDES (MANISA) 08:27:14 28-08-2025 39,0595 28,2993 17,9 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:37 28-08-2025 39,2192 28,1148 18,5 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:25 28-08-2025 39,0933 28,2943 19,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:38 28-08-2025 39,11472 28,21611 6,7 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:38 28-08-2025 39,1103 28,1867 13,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:16:07 28-08-2025 39,17889 28,17444 7,71 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:16:07 28-08-2025 39,1783 28,1645 12,7 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:06:16 28-08-2025 39,1513 28,1897 17,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:15 28-08-2025 39,23278 28,21 6,51 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:00:00 28-08-2025 39,22972 28,19833 8,61 1,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:00:00 28-08-2025 39,2217 28,1958 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:39:59 28-08-2025 39,17083 28,18833 8,28 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:39:59 28-08-2025 39,122 28,1832 15,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:38:57 28-08-2025 39,16833 28,16778 7,02 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:38:57 28-08-2025 39,154 28,1492 11,9 1,7
EGE DENIZI 07:28:36 28-08-2025 35,6693 26,3453 17,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:08 28-08-2025 39,24778 28,07417 8,28 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:15:08 28-08-2025 39,213 28,0558 8,2 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:04:35 28-08-2025 39,1837 28,121 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:34 28-08-2025 39,22389 28,13889 6,13 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:59:07 28-08-2025 39,20528 28,16278 6,95 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:07 28-08-2025 39,195 28,138 21,1 2
Ege Denizi - [72.35 km] Karaburun (İzmir) 06:54:17 28-08-2025 38,775 25,58528 6,73 2,1
EGE DENIZI 06:54:17 28-08-2025 38,7218 25,6002 9,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:45 28-08-2025 39,22056 28,09139 6,29 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:46:45 28-08-2025 39,1763 28,0765 17,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:44:51 28-08-2025 39,21806 28,18361 7 1
AKDENIZ 06:35:52 28-08-2025 35,373 32,3412 8,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:46 28-08-2025 39,18361 28,24889 7 1
Sincik (Adıyaman) 06:17:12 28-08-2025 38,11028 38,47944 8,92 2,4
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 06:17:11 28-08-2025 38,1193 38,4687 2,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:03:25 28-08-2025 39,24333 28,07278 7,45 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:03:24 28-08-2025 39,1982 28,0317 11,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:46 28-08-2025 39,21444 28,0725 9,08 2,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:55:46 28-08-2025 39,2078 28,0593 9,3 2,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:50:29 28-08-2025 39,2395 28,1147 16,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:44:10 28-08-2025 39,23694 28,09 8,18 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:44:10 28-08-2025 39,2133 28,0915 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:29 28-08-2025 39,17639 28,14306 6,92 1,1
Karesi (Balıkesir) 05:21:26 28-08-2025 39,68639 27,90639 9,07 1,3
AYSEBACI-(BALIKESIR) 05:21:26 28-08-2025 39,683 27,9273 4,7 1,4
Sivrice (Elazığ) 05:19:17 28-08-2025 38,36917 38,92444 7,02 1,4
ESKIKOY-BASKIL (ELAZIG) 05:19:17 28-08-2025 38,4372 38,8962 7,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:12 28-08-2025 39,19306 28,17028 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 05:14:06 28-08-2025 38,18667 38,20667 7 0,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:59:47 28-08-2025 39,1812 28,1268 14,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:59:46 28-08-2025 39,24417 28,17528 6,15 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:47:31 28-08-2025 39,20861 28,25194 5,45 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:47:31 28-08-2025 39,1787 28,2665 8,9 1,3
Doğanşehir (Malatya) 04:35:18 28-08-2025 38,03944 37,705 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:34:37 28-08-2025 39,26028 28,15861 6,67 1
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:36 28-08-2025 39,2722 28,1363 8,5 1,1
Ardanuç (Artvin) 04:32:59 28-08-2025 41,04139 41,94694 7,23 1,2
Battalgazi (Malatya) 04:29:48 28-08-2025 38,29389 38,66833 18,66 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:11 28-08-2025 39,27611 28,09278 5,34 2,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:11 28-08-2025 39,2523 28,0745 13,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:18:08 28-08-2025 39,20417 28,2375 8,85 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:18:08 28-08-2025 39,1893 28,2183 9,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:26 28-08-2025 39,21194 28,155 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 04:08:58 28-08-2025 38,17611 38,57556 7,23 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:03:58 28-08-2025 39,2425 28,17306 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:57 28-08-2025 39,2148 28,1857 8,9 1,5
DAGDIBI-(MUGLA) 04:03:37 28-08-2025 37,1777 28,243 4,1 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:58:06 28-08-2025 39,1672 28,1785 12,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:58:05 28-08-2025 39,18611 28,18444 11,98 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:22 28-08-2025 39,2375 28,19139 6,39 1,3
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:22 28-08-2025 39,2545 28,1952 17,4 1,4
Tuşba (Van) 03:56:03 28-08-2025 38,80917 43,345 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:49 28-08-2025 39,18556 28,18972 6,58 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:53:49 28-08-2025 39,173 28,175 10,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:51:41 28-08-2025 39,22639 28,01861 9,44 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:43 28-08-2025 39,2825 28,11722 8,77 1,9
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:43 28-08-2025 39,2718 28,1065 15,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:36 28-08-2025 39,17 28,24556 7 1
EGE DENIZI 03:35:27 28-08-2025 39,865 24,4968 20,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:47 28-08-2025 39,21667 28,16083 7,01 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:46 28-08-2025 39,2055 28,1433 17,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:23:02 28-08-2025 39,18278 28,085 7,47 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:13:16 28-08-2025 39,20361 28,10889 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:16 28-08-2025 39,19 28,1297 10,1 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 03:12:27 28-08-2025 38,06667 38,36611 7,01 1,3
YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:12:27 28-08-2025 38,0563 38,3467 8,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:32 28-08-2025 39,20111 28,25389 11,56 3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:32 28-08-2025 39,1922 28,2387 14,1 3,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:32 28-08-2025 39,2028 28,1193 11 1,4
Kale (Malatya) 03:00:01 28-08-2025 38,35222 38,7575 10,45 2,3
SARIOT-KALE (MALATYA) 03:00:00 28-08-2025 38,3487 38,7475 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:57:19 28-08-2025 39,21028 28,25417 9,92 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:56:34 28-08-2025 39,20861 28,25167 7,44 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:55:27 28-08-2025 39,1742 28,2442 8,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:55:26 28-08-2025 39,2 28,25139 9,89 1,4
KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 02:45:32 28-08-2025 38,2547 38,2472 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:43:26 28-08-2025 39,18194 28,24333 9,3 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:43:26 28-08-2025 39,1743 28,2573 10,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:33:46 28-08-2025 39,23972 28,08361 7 0,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:32 28-08-2025 39,2073 28,2312 11,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:58 28-08-2025 39,24 28,07222 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:06 28-08-2025 39,19417 28,15861 6,73 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:06 28-08-2025 39,1787 28,1652 16,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:20 28-08-2025 39,13167 28,11583 7 1,4
