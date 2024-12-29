Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Aralık 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Aralık 2024

29 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) 06:48:38 29-12-2024 40,3053 27,02 16,2 2,7
Akhisar (Manisa) 06:24:47 29-12-2024 39,01056 27,92833 12,25 2
YENICE-AKHISAR (MANISA) 06:24:46 29-12-2024 39,0028 27,9192 9,5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 06:03:10 29-12-2024 38,05556 37,66639 7 1,4
Salihli (Manisa) 05:42:28 29-12-2024 38,51861 28,26944 7 1,5
Sivrice (Elazığ) 05:05:04 29-12-2024 38,38778 39,17194 7 1
Kale (Malatya) 04:56:57 29-12-2024 38,35083 38,85417 7 0,8
Sincik (Adıyaman) 04:27:59 29-12-2024 38,10389 38,46972 7,01 1,1
Yalvaç (Isparta) 04:15:22 29-12-2024 38,33694 31,16667 10,83 1,1
Boztepe (Kırşehir) 04:09:05 29-12-2024 39,32667 34,23472 6,98 1,1
Bozüyük (Bilecik) 04:04:01 29-12-2024 39,68194 29,97444 7,01 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 03:53:26 29-12-2024 38,13917 38,25028 7,01 1,5
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:53:26 29-12-2024 38,1548 38,2612 8,4 1,5
Salihli (Manisa) 03:37:05 29-12-2024 38,53361 28,26778 7 2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 03:37:05 29-12-2024 38,5348 28,2645 8,6 2
Refahiye (Erzincan) 03:22:17 29-12-2024 39,93417 39,165 7,83 1,8
Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla) 03:15:11 29-12-2024 35,4 27,09083 15,8 4,3
AKDENIZ 03:15:11 29-12-2024 35,321 27,153 5,9 4,3
Salihli (Manisa) 02:44:05 29-12-2024 38,53722 28,2625 6,49 1,4
Merkez (Erzincan) 02:38:51 29-12-2024 39,92111 39,17556 6,99 1,1
Doğanşehir (Malatya) 02:37:21 29-12-2024 38,075 37,92056 6,36 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 02:24:19 29-12-2024 38,04694 38,21861 6,99 1,4
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:24:18 29-12-2024 38,0598 38,2115 5 1,3
Salihli (Manisa) 02:13:30 29-12-2024 38,53333 28,25806 7 1,4
Menteşe (Muğla) 02:06:58 29-12-2024 37,17194 28,79278 7,04 1,5
BEYAGAC (DENIZLI) 02:06:58 29-12-2024 37,1602 28,8522 8,6 1,4
Salihli (Manisa) 01:52:03 29-12-2024 38,48389 28,25722 8,63 1,8
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 01:52:02 29-12-2024 38,5158 28,2722 7,5 1,7
Salihli (Manisa) 01:43:34 29-12-2024 38,52778 28,27556 6,96 1,5
Salihli (Manisa) 01:25:53 29-12-2024 38,54056 28,27722 7,01 1,3
Menteşe (Muğla) 00:50:02 29-12-2024 37,14111 28,78778 7,01 1,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:50:01 29-12-2024 37,1033 28,7875 13,9 1,8
Hazar Gölü - [05.65 km] Merkez (Elazığ) 00:47:36 29-12-2024 38,49333 39,40944 11,26 1,1
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.48 km] Akyaka (Kars) 00:11:12 29-12-2024 41,40417 43,97556 15,69 2,8
GURCISTAN 00:11:11 29-12-2024 41,3953 44,1883 5 2,9
Arsuz (Hatay) 00:08:35 29-12-2024 36,25444 35,82639 8,78 1,9
Bergama (İzmir) 23:54:21 28-12-2024 38,93694 27,1 7,78 1,6
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:54:20 28-12-2024 38,8783 26,9133 16,9 1,6
Salihli (Manisa) 23:52:48 28-12-2024 38,53472 28,25861 6,97 1,4
Arsuz (Hatay) 23:45:26 28-12-2024 36,25667 35,83861 8,9 1,9
KALE-ARSUZ (HATAY) 23:45:24 28-12-2024 36,2178 35,7245 2,9 2
Pütürge (Malatya) 23:41:48 28-12-2024 38,25611 38,66917 10,96 0,7
Uğurludağ (Çorum) 23:17:45 28-12-2024 40,51222 34,48583 5,73 1,4
KARLIK-ISKILIP (CORUM) 23:17:42 28-12-2024 40,6227 34,524 11 1,5
Salihli (Manisa) 23:08:35 28-12-2024 38,53139 28,24861 7,46 1,5
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 23:08:34 28-12-2024 38,5332 28,2642 7,6 1,5
Salihli (Manisa) 22:49:23 28-12-2024 38,49167 28,25528 5,07 1,5
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 22:49:20 28-12-2024 38,5453 28,2163 6,7 1,4
Battalgazi (Malatya) 22:44:48 28-12-2024 38,21972 38,47806 9,59 1,5
FURUNCU-(MALATYA) 22:44:45 28-12-2024 38,3017 38,4513 2,2 1,6
Pasinler (Erzurum) 22:33:32 28-12-2024 39,89389 41,70444 7,05 1,6
Menteşe (Muğla) 22:20:19 28-12-2024 37,13806 28,33389 7 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 22:13:22 28-12-2024 37,77694 36,55444 7,05 1,5
Simav (Kütahya) 21:57:56 28-12-2024 39,12639 29,07 9,5 1,5
Doğanşehir (Malatya) 21:38:28 28-12-2024 38,24222 37,79528 12,27 1,1
Menteşe (Muğla) 21:07:43 28-12-2024 37,15306 28,79083 6,97 1,1
Sivrice (Elazığ) 20:53:38 28-12-2024 38,36444 38,90889 7,13 1
Menteşe (Muğla) 20:44:36 28-12-2024 37,14528 28,82 7 1,4
Güney (Denizli) 20:36:52 28-12-2024 38,07306 29,05333 9,83 1,3
YUNANISTAN 20:25:49 28-12-2024 39,5143 23,9577 8,2 3,2
Ege Denizi 20:25:41 28-12-2024 39,6625 23,19361 5,65 3,1
Kırıkhan (Hatay) 20:04:01 28-12-2024 36,60806 36,33528 9,9 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 19:56:10 28-12-2024 38,4373 37,5073 6,7 1,7
Menteşe (Muğla) 19:56:05 28-12-2024 37,14083 28,8 6,98 1,5
Fethiye (Muğla) 19:43:15 28-12-2024 36,60917 29,29 7,08 2
BOZYER-FETHIYE (MUGLA) 19:43:14 28-12-2024 36,6113 29,2642 7 2
Eğirdir Gölü - [02.53 km] Senirkent (Isparta) 19:10:06 28-12-2024 38,22417 30,76556 7 1
Germencik (Aydın) 18:53:51 28-12-2024 37,91861 27,63833 6,44 1,3
Dumlupınar (Kütahya) 18:33:47 28-12-2024 38,95167 30,01139 6,96 1,4
Güney (Denizli) 18:06:09 28-12-2024 38,09028 29,07083 6,76 1
Akdeniz - [12.73 km] Kumluca (Antalya) 17:48:03 28-12-2024 36,2 30,38944 27,13 2,2
MAVIKENT-KUMLUCA (ANTALYA) 17:48:01 28-12-2024 36,237 30,2952 4,3 2,2
Güney (Denizli) 17:17:20 28-12-2024 38,10444 29,0725 7 1,3
KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) 16:52:22 28-12-2024 37,7907 36,0108 15,4 1,2
Saimbeyli (Adana) 16:52:21 28-12-2024 37,76417 36,08778 7 1,7
Ege Denizi - [12.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:51:48 28-12-2024 39,38333 26,20083 10,14 2,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 16:51:47 28-12-2024 39,3798 26,1375 10,9 2,4
Pamukkale (Denizli) 16:49:37 28-12-2024 38,06639 29,06861 6,91 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:40:47 28-12-2024 37,78611 36,51556 6,96 2,3
ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 16:40:47 28-12-2024 37,7567 36,4698 5 2,3
Acıpayam (Denizli) 15:18:46 28-12-2024 37,13778 28,97222 6,83 1,8
ALPA-TAVAS (DENIZLI) 15:18:46 28-12-2024 37,1562 28,9908 2,7 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:05:56 28-12-2024 38,09833 37,00361 7,03 2,2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:05:56 28-12-2024 38,1263 36,9978 5 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:52:04 28-12-2024 38,44806 37,29639 7,09 2,6
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:52:03 28-12-2024 38,4722 37,2558 5 2,5
GURCISTAN 14:44:02 28-12-2024 41,2367 43,9672 3,4 4,2
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [49.52 km] Akyaka (Kars) 14:43:59 28-12-2024 41,32139 43,96778 4,96 3,8
EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 14:37:09 28-12-2024 37,3277 37,1275 5,5 1,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 14:37:08 28-12-2024 37,31778 37,07944 7,88 2
Pütürge (Malatya) 14:04:53 28-12-2024 38,32111 38,81056 10,84 2,3
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 14:04:52 28-12-2024 38,3123 38,8447 2,7 2,1
AKDENIZ 13:43:11 28-12-2024 36,4853 25,3545 6,7 2,9
Ege Denizi 13:43:07 28-12-2024 36,52167 25,38944 7 3,1
Doğanşehir (Malatya) 13:33:37 28-12-2024 38,05361 37,74 6,96 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:16:22 28-12-2024 38,44 37,28806 7,03 2,6
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:16:21 28-12-2024 38,4877 37,268 2,9 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:09:46 28-12-2024 38,44417 37,29611 6,99 2,1
SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:09:46 28-12-2024 38,458 37,2488 9 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:34:42 28-12-2024 37,85722 36,50028 7 2,5
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 11:34:42 28-12-2024 37,8492 36,4808 3,1 2,4
Güney (Denizli) 11:27:05 28-12-2024 38,07278 29,04389 7 2,7
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 11:27:05 28-12-2024 38,0717 29,0458 5,4 2,7
Ayvacık (Çanakkale) 10:57:04 28-12-2024 39,61806 26,45306 9,97 2,3
AYVACIK (CANAKKALE) 10:57:04 28-12-2024 39,611 26,4282 5,4 2,3
Yalvaç (Isparta) 10:31:29 28-12-2024 38,34583 31,15361 7,07 1,5
ILEGI-YALVAC (ISPARTA) 10:31:29 28-12-2024 38,2942 31,1283 17,8 1,7
SELIMIYE-(KAHRAMANMARAS) 10:05:21 28-12-2024 37,5008 36,8313 3,6 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 10:05:20 28-12-2024 37,50028 36,77028 7 1,6
Menteşe (Muğla) 09:58:07 28-12-2024 37,16889 28,82444 7,01 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 09:58:07 28-12-2024 37,196 28,8013 8,1 2
KARACAOREN-(MUGLA) 09:54:43 28-12-2024 37,1948 28,7997 11,6 1,7
Menteşe (Muğla) 09:54:41 28-12-2024 37,11111 28,75556 7,43 1,6
Menteşe (Muğla) 09:49:34 28-12-2024 37,14028 28,8075 6,96 2
KARACAOREN-(MUGLA) 09:49:34 28-12-2024 37,1633 28,8303 12,1 2,3
OVAPINAR-MURADIYE (VAN) 09:48:20 28-12-2024 38,888 43,6663 7,2 2,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:30:27 28-12-2024 34,9638 23,6753 9,1 3,7
KARALIK-SORGUN (YOZGAT) 09:10:58 28-12-2024 39,8843 35,4065 6 2,4
Sorgun (Yozgat) 09:10:57 28-12-2024 39,84528 35,37167 7,31 2,3
Düziçi (Osmaniye) 09:10:02 28-12-2024 37,25972 36,34306 7 1,4
Acıpayam (Denizli) 09:09:43 28-12-2024 37,13361 29,00333 7,01 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:09:43 28-12-2024 37,1182 28,9337 12,8 1,9
SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 09:01:18 28-12-2024 37,3765 36,4558 5,2 1,6
Düziçi (Osmaniye) 09:01:17 28-12-2024 37,28778 36,32083 7 1,3
Menteşe (Muğla) 08:35:09 28-12-2024 37,17111 28,54361 7,53 1,4
Sincik (Adıyaman) 08:31:16 28-12-2024 38,10611 38,45889 7,21 1
Merkez (Sivas) 08:22:34 28-12-2024 39,64083 37,37361 6,97 1,4
Sincik (Adıyaman) 08:15:11 28-12-2024 38,09167 38,47056 7 1,5
Çal (Denizli) 07:56:11 28-12-2024 37,87611 29,26889 7 1,2
Kale (Denizli) 07:49:46 28-12-2024 37,4475 28,65028 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 07:42:57 28-12-2024 38,02167 36,41083 7,01 1,8
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:42:56 28-12-2024 38,024 36,4528 2,6 1,9
Ege Denizi - [33.82 km] Karaburun (İzmir) 07:32:14 28-12-2024 38,73583 26,02861 7 2,2
EGE DENIZI 07:32:13 28-12-2024 38,756 26,0697 1,6 2,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) 06:48:38 29-12-2024 40,3053 27,02 16,2 2,7
Akhisar (Manisa) 06:24:47 29-12-2024 39,01056 27,92833 12,25 2
YENICE-AKHISAR (MANISA) 06:24:46 29-12-2024 39,0028 27,9192 9,5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 06:03:10 29-12-2024 38,05556 37,66639 7 1,4
Salihli (Manisa) 05:42:28 29-12-2024 38,51861 28,26944 7 1,5
Sivrice (Elazığ) 05:05:04 29-12-2024 38,38778 39,17194 7 1
Kale (Malatya) 04:56:57 29-12-2024 38,35083 38,85417 7 0,8
Sincik (Adıyaman) 04:27:59 29-12-2024 38,10389 38,46972 7,01 1,1
Yalvaç (Isparta) 04:15:22 29-12-2024 38,33694 31,16667 10,83 1,1
Boztepe (Kırşehir) 04:09:05 29-12-2024 39,32667 34,23472 6,98 1,1
Bozüyük (Bilecik) 04:04:01 29-12-2024 39,68194 29,97444 7,01 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 03:53:26 29-12-2024 38,13917 38,25028 7,01 1,5
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:53:26 29-12-2024 38,1548 38,2612 8,4 1,5
Salihli (Manisa) 03:37:05 29-12-2024 38,53361 28,26778 7 2
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 03:37:05 29-12-2024 38,5348 28,2645 8,6 2
Refahiye (Erzincan) 03:22:17 29-12-2024 39,93417 39,165 7,83 1,8
Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla) 03:15:11 29-12-2024 35,4 27,09083 15,8 4,3
AKDENIZ 03:15:11 29-12-2024 35,321 27,153 5,9 4,3
Salihli (Manisa) 02:44:05 29-12-2024 38,53722 28,2625 6,49 1,4
Merkez (Erzincan) 02:38:51 29-12-2024 39,92111 39,17556 6,99 1,1
Doğanşehir (Malatya) 02:37:21 29-12-2024 38,075 37,92056 6,36 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 02:24:19 29-12-2024 38,04694 38,21861 6,99 1,4
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:24:18 29-12-2024 38,0598 38,2115 5 1,3
Salihli (Manisa) 02:13:30 29-12-2024 38,53333 28,25806 7 1,4
Menteşe (Muğla) 02:06:58 29-12-2024 37,17194 28,79278 7,04 1,5
BEYAGAC (DENIZLI) 02:06:58 29-12-2024 37,1602 28,8522 8,6 1,4
Salihli (Manisa) 01:52:03 29-12-2024 38,48389 28,25722 8,63 1,8
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 01:52:02 29-12-2024 38,5158 28,2722 7,5 1,7
Salihli (Manisa) 01:43:34 29-12-2024 38,52778 28,27556 6,96 1,5
Salihli (Manisa) 01:25:53 29-12-2024 38,54056 28,27722 7,01 1,3
Menteşe (Muğla) 00:50:02 29-12-2024 37,14111 28,78778 7,01 1,8
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 00:50:01 29-12-2024 37,1033 28,7875 13,9 1,8
Hazar Gölü - [05.65 km] Merkez (Elazığ) 00:47:36 29-12-2024 38,49333 39,40944 11,26 1,1
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.48 km] Akyaka (Kars) 00:11:12 29-12-2024 41,40417 43,97556 15,69 2,8
GURCISTAN 00:11:11 29-12-2024 41,3953 44,1883 5 2,9
Arsuz (Hatay) 00:08:35 29-12-2024 36,25444 35,82639 8,78 1,9
Bergama (İzmir) 23:54:21 28-12-2024 38,93694 27,1 7,78 1,6
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:54:20 28-12-2024 38,8783 26,9133 16,9 1,6
Salihli (Manisa) 23:52:48 28-12-2024 38,53472 28,25861 6,97 1,4
Arsuz (Hatay) 23:45:26 28-12-2024 36,25667 35,83861 8,9 1,9
KALE-ARSUZ (HATAY) 23:45:24 28-12-2024 36,2178 35,7245 2,9 2
Pütürge (Malatya) 23:41:48 28-12-2024 38,25611 38,66917 10,96 0,7
Uğurludağ (Çorum) 23:17:45 28-12-2024 40,51222 34,48583 5,73 1,4
KARLIK-ISKILIP (CORUM) 23:17:42 28-12-2024 40,6227 34,524 11 1,5
Salihli (Manisa) 23:08:35 28-12-2024 38,53139 28,24861 7,46 1,5
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 23:08:34 28-12-2024 38,5332 28,2642 7,6 1,5
Salihli (Manisa) 22:49:23 28-12-2024 38,49167 28,25528 5,07 1,5
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 22:49:20 28-12-2024 38,5453 28,2163 6,7 1,4
Battalgazi (Malatya) 22:44:48 28-12-2024 38,21972 38,47806 9,59 1,5
FURUNCU-(MALATYA) 22:44:45 28-12-2024 38,3017 38,4513 2,2 1,6
Pasinler (Erzurum) 22:33:32 28-12-2024 39,89389 41,70444 7,05 1,6
Menteşe (Muğla) 22:20:19 28-12-2024 37,13806 28,33389 7 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 22:13:22 28-12-2024 37,77694 36,55444 7,05 1,5
Simav (Kütahya) 21:57:56 28-12-2024 39,12639 29,07 9,5 1,5
Doğanşehir (Malatya) 21:38:28 28-12-2024 38,24222 37,79528 12,27 1,1
Menteşe (Muğla) 21:07:43 28-12-2024 37,15306 28,79083 6,97 1,1
Sivrice (Elazığ) 20:53:38 28-12-2024 38,36444 38,90889 7,13 1
Menteşe (Muğla) 20:44:36 28-12-2024 37,14528 28,82 7 1,4
Güney (Denizli) 20:36:52 28-12-2024 38,07306 29,05333 9,83 1,3
YUNANISTAN 20:25:49 28-12-2024 39,5143 23,9577 8,2 3,2
Ege Denizi 20:25:41 28-12-2024 39,6625 23,19361 5,65 3,1
Kırıkhan (Hatay) 20:04:01 28-12-2024 36,60806 36,33528 9,9 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 19:56:10 28-12-2024 38,4373 37,5073 6,7 1,7
Menteşe (Muğla) 19:56:05 28-12-2024 37,14083 28,8 6,98 1,5
Fethiye (Muğla) 19:43:15 28-12-2024 36,60917 29,29 7,08 2
BOZYER-FETHIYE (MUGLA) 19:43:14 28-12-2024 36,6113 29,2642 7 2
Eğirdir Gölü - [02.53 km] Senirkent (Isparta) 19:10:06 28-12-2024 38,22417 30,76556 7 1
Germencik (Aydın) 18:53:51 28-12-2024 37,91861 27,63833 6,44 1,3
Dumlupınar (Kütahya) 18:33:47 28-12-2024 38,95167 30,01139 6,96 1,4
Güney (Denizli) 18:06:09 28-12-2024 38,09028 29,07083 6,76 1
Akdeniz - [12.73 km] Kumluca (Antalya) 17:48:03 28-12-2024 36,2 30,38944 27,13 2,2
MAVIKENT-KUMLUCA (ANTALYA) 17:48:01 28-12-2024 36,237 30,2952 4,3 2,2
Güney (Denizli) 17:17:20 28-12-2024 38,10444 29,0725 7 1,3
KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) 16:52:22 28-12-2024 37,7907 36,0108 15,4 1,2
Saimbeyli (Adana) 16:52:21 28-12-2024 37,76417 36,08778 7 1,7
Ege Denizi - [12.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:51:48 28-12-2024 39,38333 26,20083 10,14 2,4
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 16:51:47 28-12-2024 39,3798 26,1375 10,9 2,4
Pamukkale (Denizli) 16:49:37 28-12-2024 38,06639 29,06861 6,91 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:40:47 28-12-2024 37,78611 36,51556 6,96 2,3
ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 16:40:47 28-12-2024 37,7567 36,4698 5 2,3
Acıpayam (Denizli) 15:18:46 28-12-2024 37,13778 28,97222 6,83 1,8
ALPA-TAVAS (DENIZLI) 15:18:46 28-12-2024 37,1562 28,9908 2,7 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:05:56 28-12-2024 38,09833 37,00361 7,03 2,2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:05:56 28-12-2024 38,1263 36,9978 5 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:52:04 28-12-2024 38,44806 37,29639 7,09 2,6
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:52:03 28-12-2024 38,4722 37,2558 5 2,5
GURCISTAN 14:44:02 28-12-2024 41,2367 43,9672 3,4 4,2
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [49.52 km] Akyaka (Kars) 14:43:59 28-12-2024 41,32139 43,96778 4,96 3,8
EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 14:37:09 28-12-2024 37,3277 37,1275 5,5 1,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 14:37:08 28-12-2024 37,31778 37,07944 7,88 2
Pütürge (Malatya) 14:04:53 28-12-2024 38,32111 38,81056 10,84 2,3
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 14:04:52 28-12-2024 38,3123 38,8447 2,7 2,1
AKDENIZ 13:43:11 28-12-2024 36,4853 25,3545 6,7 2,9
Ege Denizi 13:43:07 28-12-2024 36,52167 25,38944 7 3,1
Doğanşehir (Malatya) 13:33:37 28-12-2024 38,05361 37,74 6,96 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:16:22 28-12-2024 38,44 37,28806 7,03 2,6
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:16:21 28-12-2024 38,4877 37,268 2,9 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:09:46 28-12-2024 38,44417 37,29611 6,99 2,1
SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:09:46 28-12-2024 38,458 37,2488 9 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:34:42 28-12-2024 37,85722 36,50028 7 2,5
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 11:34:42 28-12-2024 37,8492 36,4808 3,1 2,4
Güney (Denizli) 11:27:05 28-12-2024 38,07278 29,04389 7 2,7
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 11:27:05 28-12-2024 38,0717 29,0458 5,4 2,7
Ayvacık (Çanakkale) 10:57:04 28-12-2024 39,61806 26,45306 9,97 2,3
AYVACIK (CANAKKALE) 10:57:04 28-12-2024 39,611 26,4282 5,4 2,3
Yalvaç (Isparta) 10:31:29 28-12-2024 38,34583 31,15361 7,07 1,5
ILEGI-YALVAC (ISPARTA) 10:31:29 28-12-2024 38,2942 31,1283 17,8 1,7
SELIMIYE-(KAHRAMANMARAS) 10:05:21 28-12-2024 37,5008 36,8313 3,6 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 10:05:20 28-12-2024 37,50028 36,77028 7 1,6
Menteşe (Muğla) 09:58:07 28-12-2024 37,16889 28,82444 7,01 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 09:58:07 28-12-2024 37,196 28,8013 8,1 2
KARACAOREN-(MUGLA) 09:54:43 28-12-2024 37,1948 28,7997 11,6 1,7
Menteşe (Muğla) 09:54:41 28-12-2024 37,11111 28,75556 7,43 1,6
Menteşe (Muğla) 09:49:34 28-12-2024 37,14028 28,8075 6,96 2
KARACAOREN-(MUGLA) 09:49:34 28-12-2024 37,1633 28,8303 12,1 2,3
OVAPINAR-MURADIYE (VAN) 09:48:20 28-12-2024 38,888 43,6663 7,2 2,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:30:27 28-12-2024 34,9638 23,6753 9,1 3,7
KARALIK-SORGUN (YOZGAT) 09:10:58 28-12-2024 39,8843 35,4065 6 2,4
Sorgun (Yozgat) 09:10:57 28-12-2024 39,84528 35,37167 7,31 2,3
Düziçi (Osmaniye) 09:10:02 28-12-2024 37,25972 36,34306 7 1,4
Acıpayam (Denizli) 09:09:43 28-12-2024 37,13361 29,00333 7,01 1,6
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:09:43 28-12-2024 37,1182 28,9337 12,8 1,9
SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 09:01:18 28-12-2024 37,3765 36,4558 5,2 1,6
Düziçi (Osmaniye) 09:01:17 28-12-2024 37,28778 36,32083 7 1,3
Menteşe (Muğla) 08:35:09 28-12-2024 37,17111 28,54361 7,53 1,4
Sincik (Adıyaman) 08:31:16 28-12-2024 38,10611 38,45889 7,21 1
Merkez (Sivas) 08:22:34 28-12-2024 39,64083 37,37361 6,97 1,4
Sincik (Adıyaman) 08:15:11 28-12-2024 38,09167 38,47056 7 1,5
Çal (Denizli) 07:56:11 28-12-2024 37,87611 29,26889 7 1,2
Kale (Denizli) 07:49:46 28-12-2024 37,4475 28,65028 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 07:42:57 28-12-2024 38,02167 36,41083 7,01 1,8
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:42:56 28-12-2024 38,024 36,4528 2,6 1,9
Ege Denizi - [33.82 km] Karaburun (İzmir) 07:32:14 28-12-2024 38,73583 26,02861 7 2,2
EGE DENIZI 07:32:13 28-12-2024 38,756 26,0697 1,6 2,5
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