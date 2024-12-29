Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
29 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
|06:48:38 29-12-2024
|40,3053
|27,02
|16,2
|2,7
|Akhisar (Manisa)
|06:24:47 29-12-2024
|39,01056
|27,92833
|12,25
|2
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|06:24:46 29-12-2024
|39,0028
|27,9192
|9,5
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|06:03:10 29-12-2024
|38,05556
|37,66639
|7
|1,4
|Salihli (Manisa)
|05:42:28 29-12-2024
|38,51861
|28,26944
|7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|05:05:04 29-12-2024
|38,38778
|39,17194
|7
|1
|Kale (Malatya)
|04:56:57 29-12-2024
|38,35083
|38,85417
|7
|0,8
|Sincik (Adıyaman)
|04:27:59 29-12-2024
|38,10389
|38,46972
|7,01
|1,1
|Yalvaç (Isparta)
|04:15:22 29-12-2024
|38,33694
|31,16667
|10,83
|1,1
|Boztepe (Kırşehir)
|04:09:05 29-12-2024
|39,32667
|34,23472
|6,98
|1,1
|Bozüyük (Bilecik)
|04:04:01 29-12-2024
|39,68194
|29,97444
|7,01
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:53:26 29-12-2024
|38,13917
|38,25028
|7,01
|1,5
|ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|03:53:26 29-12-2024
|38,1548
|38,2612
|8,4
|1,5
|Salihli (Manisa)
|03:37:05 29-12-2024
|38,53361
|28,26778
|7
|2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|03:37:05 29-12-2024
|38,5348
|28,2645
|8,6
|2
|Refahiye (Erzincan)
|03:22:17 29-12-2024
|39,93417
|39,165
|7,83
|1,8
|Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)
|03:15:11 29-12-2024
|35,4
|27,09083
|15,8
|4,3
|AKDENIZ
|03:15:11 29-12-2024
|35,321
|27,153
|5,9
|4,3
|Salihli (Manisa)
|02:44:05 29-12-2024
|38,53722
|28,2625
|6,49
|1,4
|Merkez (Erzincan)
|02:38:51 29-12-2024
|39,92111
|39,17556
|6,99
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|02:37:21 29-12-2024
|38,075
|37,92056
|6,36
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:24:19 29-12-2024
|38,04694
|38,21861
|6,99
|1,4
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|02:24:18 29-12-2024
|38,0598
|38,2115
|5
|1,3
|Salihli (Manisa)
|02:13:30 29-12-2024
|38,53333
|28,25806
|7
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|02:06:58 29-12-2024
|37,17194
|28,79278
|7,04
|1,5
|BEYAGAC (DENIZLI)
|02:06:58 29-12-2024
|37,1602
|28,8522
|8,6
|1,4
|Salihli (Manisa)
|01:52:03 29-12-2024
|38,48389
|28,25722
|8,63
|1,8
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|01:52:02 29-12-2024
|38,5158
|28,2722
|7,5
|1,7
|Salihli (Manisa)
|01:43:34 29-12-2024
|38,52778
|28,27556
|6,96
|1,5
|Salihli (Manisa)
|01:25:53 29-12-2024
|38,54056
|28,27722
|7,01
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|00:50:02 29-12-2024
|37,14111
|28,78778
|7,01
|1,8
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|00:50:01 29-12-2024
|37,1033
|28,7875
|13,9
|1,8
|Hazar Gölü - [05.65 km] Merkez (Elazığ)
|00:47:36 29-12-2024
|38,49333
|39,40944
|11,26
|1,1
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.48 km] Akyaka (Kars)
|00:11:12 29-12-2024
|41,40417
|43,97556
|15,69
|2,8
|GURCISTAN
|00:11:11 29-12-2024
|41,3953
|44,1883
|5
|2,9
|Arsuz (Hatay)
|00:08:35 29-12-2024
|36,25444
|35,82639
|8,78
|1,9
|Bergama (İzmir)
|23:54:21 28-12-2024
|38,93694
|27,1
|7,78
|1,6
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:54:20 28-12-2024
|38,8783
|26,9133
|16,9
|1,6
|Salihli (Manisa)
|23:52:48 28-12-2024
|38,53472
|28,25861
|6,97
|1,4
|Arsuz (Hatay)
|23:45:26 28-12-2024
|36,25667
|35,83861
|8,9
|1,9
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|23:45:24 28-12-2024
|36,2178
|35,7245
|2,9
|2
|Pütürge (Malatya)
|23:41:48 28-12-2024
|38,25611
|38,66917
|10,96
|0,7
|Uğurludağ (Çorum)
|23:17:45 28-12-2024
|40,51222
|34,48583
|5,73
|1,4
|KARLIK-ISKILIP (CORUM)
|23:17:42 28-12-2024
|40,6227
|34,524
|11
|1,5
|Salihli (Manisa)
|23:08:35 28-12-2024
|38,53139
|28,24861
|7,46
|1,5
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|23:08:34 28-12-2024
|38,5332
|28,2642
|7,6
|1,5
|Salihli (Manisa)
|22:49:23 28-12-2024
|38,49167
|28,25528
|5,07
|1,5
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|22:49:20 28-12-2024
|38,5453
|28,2163
|6,7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|22:44:48 28-12-2024
|38,21972
|38,47806
|9,59
|1,5
|FURUNCU-(MALATYA)
|22:44:45 28-12-2024
|38,3017
|38,4513
|2,2
|1,6
|Pasinler (Erzurum)
|22:33:32 28-12-2024
|39,89389
|41,70444
|7,05
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|22:20:19 28-12-2024
|37,13806
|28,33389
|7
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|22:13:22 28-12-2024
|37,77694
|36,55444
|7,05
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:57:56 28-12-2024
|39,12639
|29,07
|9,5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|21:38:28 28-12-2024
|38,24222
|37,79528
|12,27
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|21:07:43 28-12-2024
|37,15306
|28,79083
|6,97
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|20:53:38 28-12-2024
|38,36444
|38,90889
|7,13
|1
|Menteşe (Muğla)
|20:44:36 28-12-2024
|37,14528
|28,82
|7
|1,4
|Güney (Denizli)
|20:36:52 28-12-2024
|38,07306
|29,05333
|9,83
|1,3
|YUNANISTAN
|20:25:49 28-12-2024
|39,5143
|23,9577
|8,2
|3,2
|Ege Denizi
|20:25:41 28-12-2024
|39,6625
|23,19361
|5,65
|3,1
|Kırıkhan (Hatay)
|20:04:01 28-12-2024
|36,60806
|36,33528
|9,9
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|19:56:10 28-12-2024
|38,4373
|37,5073
|6,7
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|19:56:05 28-12-2024
|37,14083
|28,8
|6,98
|1,5
|Fethiye (Muğla)
|19:43:15 28-12-2024
|36,60917
|29,29
|7,08
|2
|BOZYER-FETHIYE (MUGLA)
|19:43:14 28-12-2024
|36,6113
|29,2642
|7
|2
|Eğirdir Gölü - [02.53 km] Senirkent (Isparta)
|19:10:06 28-12-2024
|38,22417
|30,76556
|7
|1
|Germencik (Aydın)
|18:53:51 28-12-2024
|37,91861
|27,63833
|6,44
|1,3
|Dumlupınar (Kütahya)
|18:33:47 28-12-2024
|38,95167
|30,01139
|6,96
|1,4
|Güney (Denizli)
|18:06:09 28-12-2024
|38,09028
|29,07083
|6,76
|1
|Akdeniz - [12.73 km] Kumluca (Antalya)
|17:48:03 28-12-2024
|36,2
|30,38944
|27,13
|2,2
|MAVIKENT-KUMLUCA (ANTALYA)
|17:48:01 28-12-2024
|36,237
|30,2952
|4,3
|2,2
|Güney (Denizli)
|17:17:20 28-12-2024
|38,10444
|29,0725
|7
|1,3
|KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)
|16:52:22 28-12-2024
|37,7907
|36,0108
|15,4
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|16:52:21 28-12-2024
|37,76417
|36,08778
|7
|1,7
|Ege Denizi - [12.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:51:48 28-12-2024
|39,38333
|26,20083
|10,14
|2,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|16:51:47 28-12-2024
|39,3798
|26,1375
|10,9
|2,4
|Pamukkale (Denizli)
|16:49:37 28-12-2024
|38,06639
|29,06861
|6,91
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:40:47 28-12-2024
|37,78611
|36,51556
|6,96
|2,3
|ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|16:40:47 28-12-2024
|37,7567
|36,4698
|5
|2,3
|Acıpayam (Denizli)
|15:18:46 28-12-2024
|37,13778
|28,97222
|6,83
|1,8
|ALPA-TAVAS (DENIZLI)
|15:18:46 28-12-2024
|37,1562
|28,9908
|2,7
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:05:56 28-12-2024
|38,09833
|37,00361
|7,03
|2,2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:05:56 28-12-2024
|38,1263
|36,9978
|5
|2,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:52:04 28-12-2024
|38,44806
|37,29639
|7,09
|2,6
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|14:52:03 28-12-2024
|38,4722
|37,2558
|5
|2,5
|GURCISTAN
|14:44:02 28-12-2024
|41,2367
|43,9672
|3,4
|4,2
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [49.52 km] Akyaka (Kars)
|14:43:59 28-12-2024
|41,32139
|43,96778
|4,96
|3,8
|EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|14:37:09 28-12-2024
|37,3277
|37,1275
|5,5
|1,9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|14:37:08 28-12-2024
|37,31778
|37,07944
|7,88
|2
|Pütürge (Malatya)
|14:04:53 28-12-2024
|38,32111
|38,81056
|10,84
|2,3
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|14:04:52 28-12-2024
|38,3123
|38,8447
|2,7
|2,1
|AKDENIZ
|13:43:11 28-12-2024
|36,4853
|25,3545
|6,7
|2,9
|Ege Denizi
|13:43:07 28-12-2024
|36,52167
|25,38944
|7
|3,1
|Doğanşehir (Malatya)
|13:33:37 28-12-2024
|38,05361
|37,74
|6,96
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:16:22 28-12-2024
|38,44
|37,28806
|7,03
|2,6
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:16:21 28-12-2024
|38,4877
|37,268
|2,9
|2,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:09:46 28-12-2024
|38,44417
|37,29611
|6,99
|2,1
|SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:09:46 28-12-2024
|38,458
|37,2488
|9
|1,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:34:42 28-12-2024
|37,85722
|36,50028
|7
|2,5
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|11:34:42 28-12-2024
|37,8492
|36,4808
|3,1
|2,4
|Güney (Denizli)
|11:27:05 28-12-2024
|38,07278
|29,04389
|7
|2,7
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|11:27:05 28-12-2024
|38,0717
|29,0458
|5,4
|2,7
|Ayvacık (Çanakkale)
|10:57:04 28-12-2024
|39,61806
|26,45306
|9,97
|2,3
|AYVACIK (CANAKKALE)
|10:57:04 28-12-2024
|39,611
|26,4282
|5,4
|2,3
|Yalvaç (Isparta)
|10:31:29 28-12-2024
|38,34583
|31,15361
|7,07
|1,5
|ILEGI-YALVAC (ISPARTA)
|10:31:29 28-12-2024
|38,2942
|31,1283
|17,8
|1,7
|SELIMIYE-(KAHRAMANMARAS)
|10:05:21 28-12-2024
|37,5008
|36,8313
|3,6
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10:05:20 28-12-2024
|37,50028
|36,77028
|7
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|09:58:07 28-12-2024
|37,16889
|28,82444
|7,01
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:58:07 28-12-2024
|37,196
|28,8013
|8,1
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:54:43 28-12-2024
|37,1948
|28,7997
|11,6
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|09:54:41 28-12-2024
|37,11111
|28,75556
|7,43
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|09:49:34 28-12-2024
|37,14028
|28,8075
|6,96
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:49:34 28-12-2024
|37,1633
|28,8303
|12,1
|2,3
|OVAPINAR-MURADIYE (VAN)
|09:48:20 28-12-2024
|38,888
|43,6663
|7,2
|2,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|09:30:27 28-12-2024
|34,9638
|23,6753
|9,1
|3,7
|KARALIK-SORGUN (YOZGAT)
|09:10:58 28-12-2024
|39,8843
|35,4065
|6
|2,4
|Sorgun (Yozgat)
|09:10:57 28-12-2024
|39,84528
|35,37167
|7,31
|2,3
|Düziçi (Osmaniye)
|09:10:02 28-12-2024
|37,25972
|36,34306
|7
|1,4
|Acıpayam (Denizli)
|09:09:43 28-12-2024
|37,13361
|29,00333
|7,01
|1,6
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|09:09:43 28-12-2024
|37,1182
|28,9337
|12,8
|1,9
|SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|09:01:18 28-12-2024
|37,3765
|36,4558
|5,2
|1,6
|Düziçi (Osmaniye)
|09:01:17 28-12-2024
|37,28778
|36,32083
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|08:35:09 28-12-2024
|37,17111
|28,54361
|7,53
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|08:31:16 28-12-2024
|38,10611
|38,45889
|7,21
|1
|Merkez (Sivas)
|08:22:34 28-12-2024
|39,64083
|37,37361
|6,97
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|08:15:11 28-12-2024
|38,09167
|38,47056
|7
|1,5
|Çal (Denizli)
|07:56:11 28-12-2024
|37,87611
|29,26889
|7
|1,2
|Kale (Denizli)
|07:49:46 28-12-2024
|37,4475
|28,65028
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:42:57 28-12-2024
|38,02167
|36,41083
|7,01
|1,8
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:42:56 28-12-2024
|38,024
|36,4528
|2,6
|1,9
|Ege Denizi - [33.82 km] Karaburun (İzmir)
|07:32:14 28-12-2024
|38,73583
|26,02861
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|07:32:13 28-12-2024
|38,756
|26,0697
|1,6
|2,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)
|06:48:38 29-12-2024
|40,3053
|27,02
|16,2
|2,7
|Akhisar (Manisa)
|06:24:47 29-12-2024
|39,01056
|27,92833
|12,25
|2
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|06:24:46 29-12-2024
|39,0028
|27,9192
|9,5
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|06:03:10 29-12-2024
|38,05556
|37,66639
|7
|1,4
|Salihli (Manisa)
|05:42:28 29-12-2024
|38,51861
|28,26944
|7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|05:05:04 29-12-2024
|38,38778
|39,17194
|7
|1
|Kale (Malatya)
|04:56:57 29-12-2024
|38,35083
|38,85417
|7
|0,8
|Sincik (Adıyaman)
|04:27:59 29-12-2024
|38,10389
|38,46972
|7,01
|1,1
|Yalvaç (Isparta)
|04:15:22 29-12-2024
|38,33694
|31,16667
|10,83
|1,1
|Boztepe (Kırşehir)
|04:09:05 29-12-2024
|39,32667
|34,23472
|6,98
|1,1
|Bozüyük (Bilecik)
|04:04:01 29-12-2024
|39,68194
|29,97444
|7,01
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:53:26 29-12-2024
|38,13917
|38,25028
|7,01
|1,5
|ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|03:53:26 29-12-2024
|38,1548
|38,2612
|8,4
|1,5
|Salihli (Manisa)
|03:37:05 29-12-2024
|38,53361
|28,26778
|7
|2
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|03:37:05 29-12-2024
|38,5348
|28,2645
|8,6
|2
|Refahiye (Erzincan)
|03:22:17 29-12-2024
|39,93417
|39,165
|7,83
|1,8
|Akdeniz - [147.17 km] Datça (Muğla)
|03:15:11 29-12-2024
|35,4
|27,09083
|15,8
|4,3
|AKDENIZ
|03:15:11 29-12-2024
|35,321
|27,153
|5,9
|4,3
|Salihli (Manisa)
|02:44:05 29-12-2024
|38,53722
|28,2625
|6,49
|1,4
|Merkez (Erzincan)
|02:38:51 29-12-2024
|39,92111
|39,17556
|6,99
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|02:37:21 29-12-2024
|38,075
|37,92056
|6,36
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:24:19 29-12-2024
|38,04694
|38,21861
|6,99
|1,4
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|02:24:18 29-12-2024
|38,0598
|38,2115
|5
|1,3
|Salihli (Manisa)
|02:13:30 29-12-2024
|38,53333
|28,25806
|7
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|02:06:58 29-12-2024
|37,17194
|28,79278
|7,04
|1,5
|BEYAGAC (DENIZLI)
|02:06:58 29-12-2024
|37,1602
|28,8522
|8,6
|1,4
|Salihli (Manisa)
|01:52:03 29-12-2024
|38,48389
|28,25722
|8,63
|1,8
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|01:52:02 29-12-2024
|38,5158
|28,2722
|7,5
|1,7
|Salihli (Manisa)
|01:43:34 29-12-2024
|38,52778
|28,27556
|6,96
|1,5
|Salihli (Manisa)
|01:25:53 29-12-2024
|38,54056
|28,27722
|7,01
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|00:50:02 29-12-2024
|37,14111
|28,78778
|7,01
|1,8
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|00:50:01 29-12-2024
|37,1033
|28,7875
|13,9
|1,8
|Hazar Gölü - [05.65 km] Merkez (Elazığ)
|00:47:36 29-12-2024
|38,49333
|39,40944
|11,26
|1,1
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.48 km] Akyaka (Kars)
|00:11:12 29-12-2024
|41,40417
|43,97556
|15,69
|2,8
|GURCISTAN
|00:11:11 29-12-2024
|41,3953
|44,1883
|5
|2,9
|Arsuz (Hatay)
|00:08:35 29-12-2024
|36,25444
|35,82639
|8,78
|1,9
|Bergama (İzmir)
|23:54:21 28-12-2024
|38,93694
|27,1
|7,78
|1,6
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:54:20 28-12-2024
|38,8783
|26,9133
|16,9
|1,6
|Salihli (Manisa)
|23:52:48 28-12-2024
|38,53472
|28,25861
|6,97
|1,4
|Arsuz (Hatay)
|23:45:26 28-12-2024
|36,25667
|35,83861
|8,9
|1,9
|KALE-ARSUZ (HATAY)
|23:45:24 28-12-2024
|36,2178
|35,7245
|2,9
|2
|Pütürge (Malatya)
|23:41:48 28-12-2024
|38,25611
|38,66917
|10,96
|0,7
|Uğurludağ (Çorum)
|23:17:45 28-12-2024
|40,51222
|34,48583
|5,73
|1,4
|KARLIK-ISKILIP (CORUM)
|23:17:42 28-12-2024
|40,6227
|34,524
|11
|1,5
|Salihli (Manisa)
|23:08:35 28-12-2024
|38,53139
|28,24861
|7,46
|1,5
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|23:08:34 28-12-2024
|38,5332
|28,2642
|7,6
|1,5
|Salihli (Manisa)
|22:49:23 28-12-2024
|38,49167
|28,25528
|5,07
|1,5
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|22:49:20 28-12-2024
|38,5453
|28,2163
|6,7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|22:44:48 28-12-2024
|38,21972
|38,47806
|9,59
|1,5
|FURUNCU-(MALATYA)
|22:44:45 28-12-2024
|38,3017
|38,4513
|2,2
|1,6
|Pasinler (Erzurum)
|22:33:32 28-12-2024
|39,89389
|41,70444
|7,05
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|22:20:19 28-12-2024
|37,13806
|28,33389
|7
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|22:13:22 28-12-2024
|37,77694
|36,55444
|7,05
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:57:56 28-12-2024
|39,12639
|29,07
|9,5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|21:38:28 28-12-2024
|38,24222
|37,79528
|12,27
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|21:07:43 28-12-2024
|37,15306
|28,79083
|6,97
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|20:53:38 28-12-2024
|38,36444
|38,90889
|7,13
|1
|Menteşe (Muğla)
|20:44:36 28-12-2024
|37,14528
|28,82
|7
|1,4
|Güney (Denizli)
|20:36:52 28-12-2024
|38,07306
|29,05333
|9,83
|1,3
|YUNANISTAN
|20:25:49 28-12-2024
|39,5143
|23,9577
|8,2
|3,2
|Ege Denizi
|20:25:41 28-12-2024
|39,6625
|23,19361
|5,65
|3,1
|Kırıkhan (Hatay)
|20:04:01 28-12-2024
|36,60806
|36,33528
|9,9
|1,3
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|19:56:10 28-12-2024
|38,4373
|37,5073
|6,7
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|19:56:05 28-12-2024
|37,14083
|28,8
|6,98
|1,5
|Fethiye (Muğla)
|19:43:15 28-12-2024
|36,60917
|29,29
|7,08
|2
|BOZYER-FETHIYE (MUGLA)
|19:43:14 28-12-2024
|36,6113
|29,2642
|7
|2
|Eğirdir Gölü - [02.53 km] Senirkent (Isparta)
|19:10:06 28-12-2024
|38,22417
|30,76556
|7
|1
|Germencik (Aydın)
|18:53:51 28-12-2024
|37,91861
|27,63833
|6,44
|1,3
|Dumlupınar (Kütahya)
|18:33:47 28-12-2024
|38,95167
|30,01139
|6,96
|1,4
|Güney (Denizli)
|18:06:09 28-12-2024
|38,09028
|29,07083
|6,76
|1
|Akdeniz - [12.73 km] Kumluca (Antalya)
|17:48:03 28-12-2024
|36,2
|30,38944
|27,13
|2,2
|MAVIKENT-KUMLUCA (ANTALYA)
|17:48:01 28-12-2024
|36,237
|30,2952
|4,3
|2,2
|Güney (Denizli)
|17:17:20 28-12-2024
|38,10444
|29,0725
|7
|1,3
|KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)
|16:52:22 28-12-2024
|37,7907
|36,0108
|15,4
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|16:52:21 28-12-2024
|37,76417
|36,08778
|7
|1,7
|Ege Denizi - [12.25 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:51:48 28-12-2024
|39,38333
|26,20083
|10,14
|2,4
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|16:51:47 28-12-2024
|39,3798
|26,1375
|10,9
|2,4
|Pamukkale (Denizli)
|16:49:37 28-12-2024
|38,06639
|29,06861
|6,91
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:40:47 28-12-2024
|37,78611
|36,51556
|6,96
|2,3
|ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|16:40:47 28-12-2024
|37,7567
|36,4698
|5
|2,3
|Acıpayam (Denizli)
|15:18:46 28-12-2024
|37,13778
|28,97222
|6,83
|1,8
|ALPA-TAVAS (DENIZLI)
|15:18:46 28-12-2024
|37,1562
|28,9908
|2,7
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:05:56 28-12-2024
|38,09833
|37,00361
|7,03
|2,2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:05:56 28-12-2024
|38,1263
|36,9978
|5
|2,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:52:04 28-12-2024
|38,44806
|37,29639
|7,09
|2,6
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|14:52:03 28-12-2024
|38,4722
|37,2558
|5
|2,5
|GURCISTAN
|14:44:02 28-12-2024
|41,2367
|43,9672
|3,4
|4,2
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [49.52 km] Akyaka (Kars)
|14:43:59 28-12-2024
|41,32139
|43,96778
|4,96
|3,8
|EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|14:37:09 28-12-2024
|37,3277
|37,1275
|5,5
|1,9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|14:37:08 28-12-2024
|37,31778
|37,07944
|7,88
|2
|Pütürge (Malatya)
|14:04:53 28-12-2024
|38,32111
|38,81056
|10,84
|2,3
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|14:04:52 28-12-2024
|38,3123
|38,8447
|2,7
|2,1
|AKDENIZ
|13:43:11 28-12-2024
|36,4853
|25,3545
|6,7
|2,9
|Ege Denizi
|13:43:07 28-12-2024
|36,52167
|25,38944
|7
|3,1
|Doğanşehir (Malatya)
|13:33:37 28-12-2024
|38,05361
|37,74
|6,96
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:16:22 28-12-2024
|38,44
|37,28806
|7,03
|2,6
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:16:21 28-12-2024
|38,4877
|37,268
|2,9
|2,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:09:46 28-12-2024
|38,44417
|37,29611
|6,99
|2,1
|SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|12:09:46 28-12-2024
|38,458
|37,2488
|9
|1,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:34:42 28-12-2024
|37,85722
|36,50028
|7
|2,5
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|11:34:42 28-12-2024
|37,8492
|36,4808
|3,1
|2,4
|Güney (Denizli)
|11:27:05 28-12-2024
|38,07278
|29,04389
|7
|2,7
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|11:27:05 28-12-2024
|38,0717
|29,0458
|5,4
|2,7
|Ayvacık (Çanakkale)
|10:57:04 28-12-2024
|39,61806
|26,45306
|9,97
|2,3
|AYVACIK (CANAKKALE)
|10:57:04 28-12-2024
|39,611
|26,4282
|5,4
|2,3
|Yalvaç (Isparta)
|10:31:29 28-12-2024
|38,34583
|31,15361
|7,07
|1,5
|ILEGI-YALVAC (ISPARTA)
|10:31:29 28-12-2024
|38,2942
|31,1283
|17,8
|1,7
|SELIMIYE-(KAHRAMANMARAS)
|10:05:21 28-12-2024
|37,5008
|36,8313
|3,6
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10:05:20 28-12-2024
|37,50028
|36,77028
|7
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|09:58:07 28-12-2024
|37,16889
|28,82444
|7,01
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:58:07 28-12-2024
|37,196
|28,8013
|8,1
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:54:43 28-12-2024
|37,1948
|28,7997
|11,6
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|09:54:41 28-12-2024
|37,11111
|28,75556
|7,43
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|09:49:34 28-12-2024
|37,14028
|28,8075
|6,96
|2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|09:49:34 28-12-2024
|37,1633
|28,8303
|12,1
|2,3
|OVAPINAR-MURADIYE (VAN)
|09:48:20 28-12-2024
|38,888
|43,6663
|7,2
|2,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|09:30:27 28-12-2024
|34,9638
|23,6753
|9,1
|3,7
|KARALIK-SORGUN (YOZGAT)
|09:10:58 28-12-2024
|39,8843
|35,4065
|6
|2,4
|Sorgun (Yozgat)
|09:10:57 28-12-2024
|39,84528
|35,37167
|7,31
|2,3
|Düziçi (Osmaniye)
|09:10:02 28-12-2024
|37,25972
|36,34306
|7
|1,4
|Acıpayam (Denizli)
|09:09:43 28-12-2024
|37,13361
|29,00333
|7,01
|1,6
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|09:09:43 28-12-2024
|37,1182
|28,9337
|12,8
|1,9
|SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|09:01:18 28-12-2024
|37,3765
|36,4558
|5,2
|1,6
|Düziçi (Osmaniye)
|09:01:17 28-12-2024
|37,28778
|36,32083
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|08:35:09 28-12-2024
|37,17111
|28,54361
|7,53
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|08:31:16 28-12-2024
|38,10611
|38,45889
|7,21
|1
|Merkez (Sivas)
|08:22:34 28-12-2024
|39,64083
|37,37361
|6,97
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|08:15:11 28-12-2024
|38,09167
|38,47056
|7
|1,5
|Çal (Denizli)
|07:56:11 28-12-2024
|37,87611
|29,26889
|7
|1,2
|Kale (Denizli)
|07:49:46 28-12-2024
|37,4475
|28,65028
|7
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:42:57 28-12-2024
|38,02167
|36,41083
|7,01
|1,8
|CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:42:56 28-12-2024
|38,024
|36,4528
|2,6
|1,9
|Ege Denizi - [33.82 km] Karaburun (İzmir)
|07:32:14 28-12-2024
|38,73583
|26,02861
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|07:32:13 28-12-2024
|38,756
|26,0697
|1,6
|2,5
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