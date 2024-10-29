Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
29 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gülnar (Mersin)
|23:55:15 28-10-2024
|36,49583
|33,23667
|7
|3,4
|Salihli (Manisa)
|23:04:47 28-10-2024
|38,65889
|28,0875
|8,83
|2
|Kırıkhan (Hatay)
|22:55:37 28-10-2024
|36,63278
|36,41944
|7
|1,5
|Ege Denizi - [10.03 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:46:37 28-10-2024
|39,40194
|26,32306
|7,03
|1,6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|22:41:15 28-10-2024
|38,01861
|37,57778
|7
|0,9
|Kale (Malatya)
|22:15:03 28-10-2024
|38,31778
|38,79972
|8,33
|0,9
|Kale (Malatya)
|22:10:04 28-10-2024
|38,38028
|38,8725
|7
|0,9
|Arıcak (Elazığ)
|21:58:42 28-10-2024
|38,50806
|40,25083
|6,93
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|21:44:58 28-10-2024
|38,14944
|38,74528
|18,92
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|21:22:24 28-10-2024
|38,54639
|38,055
|7
|1,2
|Gönen (Balıkesir)
|20:45:25 28-10-2024
|40,04722
|27,70972
|7
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|20:29:23 28-10-2024
|38,46611
|38,03611
|7
|1,8
|Pasinler (Erzurum)
|20:20:59 28-10-2024
|39,95056
|41,63417
|7
|1,1
|Tatvan (Bitlis)
|20:13:04 28-10-2024
|38,615
|42,23944
|11,49
|2,3
|Ege Denizi - [17.66 km] Seferihisar (İzmir)
|19:47:45 28-10-2024
|37,91361
|26,89806
|7
|1,5
|Akdeniz
|19:40:06 28-10-2024
|35,85917
|34,35111
|7
|3,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.57 km] Menderes (İzmir)
|19:39:33 28-10-2024
|37,92222
|26,95472
|7
|1,3
|Pasinler (Erzurum)
|18:56:29 28-10-2024
|39,85389
|41,7
|17,88
|2,1
|Kozan (Adana)
|18:50:37 28-10-2024
|37,65528
|35,88806
|7
|3
|Akçadağ (Malatya)
|18:05:46 28-10-2024
|38,47139
|38,05889
|7
|1,9
|Tuşba (Van)
|17:43:39 28-10-2024
|38,78222
|43,47139
|6,94
|1,6
|Darende (Malatya)
|17:09:11 28-10-2024
|38,41944
|37,50944
|7,51
|1,9
|Köyceğiz (Muğla)
|17:02:23 28-10-2024
|37,005
|28,53861
|3,01
|2,7
|Kale (Malatya)
|16:29:30 28-10-2024
|38,37389
|38,81944
|6,56
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|16:10:49 28-10-2024
|38,44444
|38,04167
|18,87
|1,3
|Kozan (Adana)
|16:09:26 28-10-2024
|37,67056
|35,9175
|7
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|15:30:22 28-10-2024
|38,45222
|38,05611
|13,38
|1,9
|Gemlik (Bursa)
|14:45:20 28-10-2024
|40,51528
|29,17417
|10,44
|2,3
|Gülnar (Mersin)
|14:33:32 28-10-2024
|36,50639
|33,26556
|6,87
|2,2
|Kozan (Adana)
|14:32:18 28-10-2024
|37,67306
|35,92333
|10,68
|2,3
|Kozan (Adana)
|13:59:25 28-10-2024
|37,68722
|35,92667
|11,11
|3,4
|Orhaneli (Bursa)
|13:15:34 28-10-2024
|39,88556
|28,875
|7,18
|1,5
|Honaz (Denizli)
|12:58:07 28-10-2024
|37,76
|29,19417
|6,09
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:48:27 28-10-2024
|37,97444
|36,32806
|7
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|12:39:01 28-10-2024
|37,4225
|37,15083
|11,31
|1,7
|Kozan (Adana)
|12:37:32 28-10-2024
|37,66472
|35,96222
|7
|1,2
|Orhaneli (Bursa)
|12:19:20 28-10-2024
|39,9
|28,81889
|7,06
|1,5
|Kozan (Adana)
|12:05:59 28-10-2024
|37,67083
|35,935
|7
|1,6
|İnönü (Eskişehir)
|12:01:19 28-10-2024
|39,75389
|30,17167
|7
|1,3
|Adilcevaz (Bitlis)
|11:46:44 28-10-2024
|38,95944
|42,94111
|7
|1,5
|Mazıdağı (Mardin)
|11:46:35 28-10-2024
|37,48556
|40,37583
|6,86
|1,4
|Marmara Denizi - [05.89 km] Mudanya (Bursa)
|11:28:18 28-10-2024
|40,40028
|28,68056
|6,92
|1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.59 km] Mudanya (Bursa)
|11:15:57 28-10-2024
|40,42528
|28,83583
|7
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:12:14 28-10-2024
|38,31694
|37,2325
|7
|2,5
|Merkez (Sivas)
|11:09:50 28-10-2024
|39,65972
|37,38917
|7
|0,8
|Kozan (Adana)
|10:59:29 28-10-2024
|37,63861
|35,92167
|7
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:58:29 28-10-2024
|38,03417
|38,24333
|6,94
|1,2
|Orhaneli (Bursa)
|10:50:24 28-10-2024
|39,92028
|28,83083
|11,29
|1,6
|Ege Denizi - [12.05 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:49:23 28-10-2024
|39,39167
|26,28111
|7
|1,1
|Bahşili (Kırıkkale)
|10:37:34 28-10-2024
|39,69056
|33,34306
|7
|1
|Gönen (Balıkesir)
|10:36:08 28-10-2024
|40,09222
|27,75389
|6,96
|1,9
|Merkez (Kütahya)
|10:26:09 28-10-2024
|39,56056
|30,13278
|7
|1
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [07.29 km] Fethiye (Muğla)
|10:17:28 28-10-2024
|36,68667
|28,96
|7
|0,9
|Malazgirt (Muş)
|10:16:37 28-10-2024
|38,96389
|42,65694
|7
|2,7
|Merkez (Sivas)
|10:00:48 28-10-2024
|39,65056
|37,35389
|7,03
|1,3
|Merkez (Çorum)
|09:40:15 28-10-2024
|40,495
|34,69389
|7,05
|1,3
|Kale (Malatya)
|09:39:01 28-10-2024
|38,35056
|38,74333
|10,96
|1,2
|Şenkaya (Erzurum)
|09:22:49 28-10-2024
|40,35139
|42,27333
|6,99
|2
|Kozan (Adana)
|09:15:27 28-10-2024
|37,62472
|35,86611
|7
|1,7
|Diyadin (Ağrı)
|08:59:19 28-10-2024
|39,27139
|43,78917
|7
|1,8
|Kale (Malatya)
|08:46:18 28-10-2024
|38,37722
|38,76028
|7,62
|0,8
|Doğanşehir (Malatya)
|08:45:37 28-10-2024
|37,93583
|38,02056
|7
|1,7
|Altıntaş (Kütahya)
|08:45:28 28-10-2024
|39,00556
|29,82639
|6,99
|1,3
|Ege Denizi - [35.74 km] Datça (Muğla)
|08:18:23 28-10-2024
|36,40583
|27,72889
|7,28
|1,6
|Kale (Malatya)
|07:56:50 28-10-2024
|38,33944
|38,83639
|9,76
|2,5
|Kozan (Adana)
|07:31:48 28-10-2024
|37,70611
|35,91222
|6,87
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|07:01:25 28-10-2024
|37,61111
|37,26778
|7,29
|3
|Kula (Manisa)
|07:00:48 28-10-2024
|38,49
|28,47028
|10,4
|0,8
|Kale (Malatya)
|06:41:04 28-10-2024
|38,33194
|38,78222
|9,21
|1,4
|Ula (Muğla)
|06:37:17 28-10-2024
|36,9875
|28,51778
|6,96
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:13:54 28-10-2024
|38,09028
|38,34889
|7,07
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|06:13:08 28-10-2024
|38,44444
|38,01222
|6,95
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|06:12:12 28-10-2024
|37,27639
|28,51778
|7,36
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|06:07:25 28-10-2024
|38,31944
|37,23694
|7
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:48:57 28-10-2024
|38,31722
|37,23917
|7
|2,5
|Çüngüş (Diyarbakır)
|05:25:00 28-10-2024
|38,28778
|39,42806
|7,26
|1,3
|Kozan (Adana)
|05:22:59 28-10-2024
|37,62694
|35,88806
|7,35
|2,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|05:21:03 28-10-2024
|38,07972
|37,43778
|6,99
|2,5
|İslahiye (Gaziantep)
|05:08:44 28-10-2024
|37,14389
|36,65111
|7,02
|2,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|05:08:16 28-10-2024
|39,38528
|27,99694
|8,93
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|05:02:33 28-10-2024
|38,445
|38,02778
|6,98
|1,8
|Ege Denizi - [07.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:23:08 28-10-2024
|39,43056
|26,30417
|6,68
|1,2
|Bahşili (Kırıkkale)
|04:19:08 28-10-2024
|39,68083
|33,35111
|7
|3,4
|Darende (Malatya)
|04:10:41 28-10-2024
|38,37639
|37,51583
|7,05
|1,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|03:58:33 28-10-2024
|39,55083
|26,17361
|13,18
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:47:19 28-10-2024
|37,12
|36,69194
|7,65
|2
|Ayrancı (Karaman)
|03:26:59 28-10-2024
|37,22028
|34,09028
|7,02
|1,4
|Akdeniz - [92.20 km] Kaş (Antalya)
|03:11:52 28-10-2024
|35,77306
|28,50528
|17,24
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|03:06:46 28-10-2024
|38,53917
|39,49083
|7
|1,1
|Milas (Muğla)
|03:01:10 28-10-2024
|37,17722
|27,90028
|7,01
|1,1
|Akdeniz - [52.57 km] Kaş (Antalya)
|02:56:27 28-10-2024
|35,95444
|28,89056
|8,19
|1,4
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.76 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02:52:02 28-10-2024
|39,36028
|26,26611
|6,76
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:44:06 28-10-2024
|37,42306
|36,84
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|02:39:31 28-10-2024
|38,185
|38,70278
|9,59
|1,2
|Kale (Malatya)
|02:26:32 28-10-2024
|38,355
|38,76694
|10,65
|1,1
|Honaz (Denizli)
|02:02:56 28-10-2024
|37,78583
|29,46528
|7
|0,9
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|01:54:33 28-10-2024
|38,44083
|30,62139
|10,89
|1,6
|Kozan (Adana)
|01:48:05 28-10-2024
|37,64194
|35,87056
|9,88
|1,4
|Kale (Malatya)
|01:10:43 28-10-2024
|38,33833
|38,79722
|7,07
|1,7
|Kozan (Adana)
|01:01:02 28-10-2024
|37,64361
|35,90944
|6,63
|1,8
|Kozan (Adana)
|00:52:17 28-10-2024
|37,64528
|35,90139
|7
|1,7
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:34:00 28-10-2024
|39,36722
|26,29417
|7,08
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
|23:58:52 28-10-2024
|36,4948
|33,2348
|1,9
|1,8
|KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
|23:55:15 28-10-2024
|36,4825
|33,2168
|11,5
|3,6
|YENIKOY-GOLMARMARA (MANISA)
|23:04:46 28-10-2024
|38,6687
|28,0147
|6,5
|2
|SUCIKTI-GONEN (BALIKESIR)
|20:45:24 28-10-2024
|40,0268
|27,7357
|10,3
|1,6
|YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|20:29:22 28-10-2024
|38,4508
|38,0178
|9,4
|1,9
|ODUNCULAR-GUROYMAK (BITLIS)
|20:13:04 28-10-2024
|38,6095
|42,2093
|5
|2,3
|AKDENIZ
|19:40:10 28-10-2024
|35,344
|34,3592
|27,2
|3,8
|ATAKOY-KOPRUKOY (ERZURUM)
|18:56:27 28-10-2024
|39,733
|41,7995
|13,9
|2
|KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA)
|18:50:36 28-10-2024
|37,5845
|35,943
|1,4
|3
|ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
|18:05:45 28-10-2024
|38,4853
|38,0398
|5,5
|2
|AKCIRA-ADILCEVAZ (BITLIS)
|17:43:37 28-10-2024
|38,8915
|43,0967
|11,6
|1,8
|YENICE-DARENDE (MALATYA)
|17:09:10 28-10-2024
|38,4437
|37,5483
|7
|1,9
|YUNANISTAN
|17:05:39 28-10-2024
|40,3707
|24,1427
|6,7
|2,9
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|17:02:23 28-10-2024
|37,0127
|28,541
|7,9
|2,8
|MINNETLI-KOZAN (ADANA)
|16:09:25 28-10-2024
|37,6273
|35,9182
|5
|2,1
|YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|15:30:21 28-10-2024
|38,4498
|38,043
|7,5
|2
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|14:45:21 28-10-2024
|40,4872
|29,1825
|6
|2,2
|KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
|14:33:32 28-10-2024
|36,4748
|33,2215
|7
|2,3
|MINNETLI-KOZAN (ADANA)
|14:32:18 28-10-2024
|37,596
|35,9292
|4,1
|2,3
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|13:59:25 28-10-2024
|37,6133
|35,8855
|4,2
|3,4
|CIVILICAM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|13:45:05 28-10-2024
|39,9135
|28,7045
|9
|2,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|13:33:48 28-10-2024
|39,3988
|26,281
|5,1
|2,1
|KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|13:32:02 28-10-2024
|38,0392
|37,0398
|21,5
|2,1
|AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE)
|13:02:44 28-10-2024
|37,4763
|35,9687
|28,6
|1
|KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)
|12:58:06 28-10-2024
|37,735
|29,223
|2,2
|1,8
|YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:48:27 28-10-2024
|38,0015
|36,4315
|12,9
|1,7
|BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:39:01 28-10-2024
|37,4498
|37,1882
|7,8
|1,8
|HAMAM-KOZAN (ADANA)
|12:37:30 28-10-2024
|37,3227
|35,8008
|10,7
|1,2
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|12:34:21 28-10-2024
|34,9293
|24,865
|5
|2,8
|YUNANISTAN
|12:20:52 28-10-2024
|38,2367
|24,0643
|21
|3,1
|BURUNCA-BUYUKORHAN (BURSA)
|12:19:20 28-10-2024
|39,8063
|28,7625
|13,9
|1,5
|CATALHUYUK-CEYHAN (ADANA)
|12:15:22 28-10-2024
|37,2115
|35,8173
|2,1
|0,9
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|12:05:56 28-10-2024
|37,672
|35,9525
|5,3
|1,6
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:12:13 28-10-2024
|38,321
|37,2842
|5
|2,4
|KUPCIKTI-GONEN (BALIKESIR)
|10:36:08 28-10-2024
|40,0898
|27,774
|13
|2,3
|DIZDAR-ADILCEVAZ (BITLIS)
|10:16:37 28-10-2024
|38,9388
|42,6875
|6,3
|2,8
|CATAKKOY-OLTU (ERZURUM)
|09:22:49 28-10-2024
|40,3925
|42,1585
|10,1
|2,2
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|09:15:28 28-10-2024
|37,655
|35,8837
|5,3
|1,4
|ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:45:37 28-10-2024
|37,9042
|38,0117
|9,1
|1,5
|KUSKAN-GULNAR (MERSIN)
|08:24:41 28-10-2024
|36,488
|33,2327
|10,7
|1,2
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|08:18:21 28-10-2024
|36,3718
|27,5783
|10
|1,8
|UYANIK-KALE (MALATYA)
|07:56:49 28-10-2024
|38,3368
|38,8535
|7,2
|2,3
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|07:31:47 28-10-2024
|37,6382
|35,8125
|7
|1,4
|KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|07:01:24 28-10-2024
|37,594
|37,3255
|3,9
|2,8
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|06:41:03 28-10-2024
|38,3593
|38,8122
|21,3
|1,4
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|06:37:16 28-10-2024
|37,031
|28,5452
|3,1
|1,8
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|06:20:11 28-10-2024
|37,6113
|35,8407
|7,7
|1
|ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|06:13:07 28-10-2024
|38,4227
|38,0902
|9,7
|1,6
|OZLUCE-(MUGLA)
|06:12:11 28-10-2024
|37,2472
|28,5177
|6,7
|1,4
|EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:07:24 28-10-2024
|38,3543
|37,2497
|5
|1,5
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:48:56 28-10-2024
|38,318
|37,3073
|5
|2,5
|KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG)
|05:24:59 28-10-2024
|38,3335
|39,459
|5,6
|1
|CAMLARCA-KOZAN (ADANA)
|05:23:00 28-10-2024
|37,631
|35,9578
|5
|2,2
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:21:02 28-10-2024
|38,1077
|37,4703
|5
|2,2
|KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|05:08:44 28-10-2024
|37,129
|36,6895
|5
|2,6
|ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:08:14 28-10-2024
|39,3497
|28,0305
|11,3
|2,5
|ESENLI-AKCADAG (MALATYA)
|05:02:31 28-10-2024
|38,4365
|38,029
|9,3
|1,8
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|04:51:33 28-10-2024
|37,5662
|35,8347
|5,5
|1,3
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|04:50:30 28-10-2024
|37,6103
|35,8763
|5,8
|1,4
|ACIPINAR-HAFIK (SIVAS)
|04:41:03 28-10-2024
|39,7347
|37,4108
|6
|1,6
|DAGLICA-KOZAN (ADANA)
|04:34:46 28-10-2024
|37,5927
|35,8668
|2,4
|1,7
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|04:23:08 28-10-2024
|39,3885
|26,2207
|15,2
|1,5
|KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
|04:19:08 28-10-2024
|39,6753
|33,346
|6,1
|3,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|04:10:42 28-10-2024
|38,3988
|37,4843
|6,8
|1
|BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)
|03:58:32 28-10-2024
|39,432
|26,1372
|16,6
|1,6
|KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|03:47:19 28-10-2024
|37,1238
|36,677
|5,2
|2,1
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|03:42:04 28-10-2024
|34,4703
|25,6457
|22,7
|2,5
|BERENDI-AYRANCI (KARAMAN)
|03:26:57 28-10-2024
|37,1553
|34,1862
|8,5
|1,5
|AKDENIZ
|03:11:49 28-10-2024
|35,5058
|28,4842
|10,3
|1,7
|GOLARDI-(ELAZIG)
|03:06:46 28-10-2024
|38,5355
|39,489
|8,8
|1,2
|AKDENIZ
|02:56:30 28-10-2024
|36,1075
|29,0018
|21,3
|1,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|02:52:02 28-10-2024
|39,3965
|26,2785
|11
|1,5
|EGE DENIZI
|02:09:29 28-10-2024
|38,2575
|24,2465
|1,5
|2,8
|ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)
|01:54:34 28-10-2024
|38,4282
|30,5802
|4
|1,7
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|01:48:05 28-10-2024
|37,6382
|35,881
|2,2
|1,3
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|01:22:53 28-10-2024
|37,6072
|35,8778
|19,5
|0,9
|GULENKOY-KALE (MALATYA)
|01:10:43 28-10-2024
|38,4048
|38,8095
|5
|1,7
|YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
|01:09:50 28-10-2024
|40,7977
|30,9758
|10,7
|1,6
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|01:01:02 28-10-2024
|37,6148
|35,8918
|5
|1,7
|MINNETLI-KOZAN (ADANA)
|00:52:17 28-10-2024
|37,5868
|35,9063
|3,6
|1,7
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