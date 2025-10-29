Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Ekim 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

29 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:49 28-10-2025 39,19194 28,17167 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:05 28-10-2025 39,21861 28,15417 7,01 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:56 28-10-2025 39,23889 28,15306 7 3,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:56 28-10-2025 39,2152 28,1428 7,9 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:20 28-10-2025 39,20111 28,20111 7 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:20 28-10-2025 39,1918 28,2018 13,3 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:45:50 28-10-2025 39,21444 28,17278 7,51 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:45:49 28-10-2025 39,1987 28,18 9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:58 28-10-2025 39,20278 28,20889 7,01 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:58 28-10-2025 39,1835 28,1845 9,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:56 28-10-2025 39,20806 28,16667 7,01 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:55 28-10-2025 39,1895 28,1373 8,9 2,8
DARENDE (MALATYA) 23:34:45 28-10-2025 38,5547 37,4713 1,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:57 28-10-2025 39,215 28,18028 7,01 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:56 28-10-2025 39,1958 28,1877 7,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:25 28-10-2025 39,15417 28,28694 7,01 1,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:25 28-10-2025 39,132 28,2952 13 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:34 28-10-2025 39,17917 28,21806 6,82 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:33 28-10-2025 39,1652 28,2058 8 2,4
MALAZ-GORDES (MANISA) 23:23:58 28-10-2025 39,0782 28,2902 18,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:13 28-10-2025 39,17333 28,24083 5,58 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:13 28-10-2025 39,1538 28,221 9,2 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:22:45 28-10-2025 39,1033 28,2522 19,6 1,5
MALAZ-GORDES (MANISA) 23:21:32 28-10-2025 39,0812 28,2997 18,6 1,5
CICEKLI-GORDES (MANISA) 23:20:53 28-10-2025 39,0558 28,2115 16 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:06 28-10-2025 39,19667 28,25667 7 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:16:06 28-10-2025 39,164 28,2203 15 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:54 28-10-2025 39,1512 28,2388 11,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:14:02 28-10-2025 39,19056 28,21833 7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:01 28-10-2025 39,1753 28,215 14 2,5
CICEKLI-GORDES (MANISA) 23:13:06 28-10-2025 39,0657 28,1692 15,8 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:12:14 28-10-2025 39,1757 28,2185 4,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:24 28-10-2025 39,20556 28,25833 8,26 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:11:24 28-10-2025 39,16 28,1682 12,8 2
Talafar, Ninova (Irak) - [67.38 km] Silopi (Şırnak) 23:11:11 28-10-2025 36,52167 42,37083 7,08 1,5
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:45 28-10-2025 39,2623 28,2387 5,5 1,3
GOCEK-AKHISAR (MANISA) 23:07:02 28-10-2025 38,9508 28,057 30,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:54 28-10-2025 39,18361 28,29833 7,01 2,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:02:54 28-10-2025 39,1638 28,2995 15 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:43 28-10-2025 39,18389 28,23111 6,98 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:58:43 28-10-2025 39,1717 28,2353 15,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:56:28 28-10-2025 39,18361 28,24 6,8 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:56:28 28-10-2025 39,156 28,2248 9,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:30 28-10-2025 39,24806 28,00472 10,67 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:46 28-10-2025 39,18556 28,18889 6,97 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:46 28-10-2025 39,151 28,2015 11,5 1,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:09 28-10-2025 39,11 28,2872 9,2 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:06 28-10-2025 39,1585 28,1248 9 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:05 28-10-2025 39,21972 28,16694 7 1,9
Battalgazi (Malatya) 22:49:15 28-10-2025 38,27278 38,70833 12,58 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:42 28-10-2025 39,1838 28,163 12,9 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:58 28-10-2025 39,14389 28,26806 6,3 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:58 28-10-2025 39,1407 28,3008 5,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:28 28-10-2025 39,20972 28,21278 6,96 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:28 28-10-2025 39,169 28,187 8,6 1,7
KAPAKLI-AKHISAR (MANISA) 22:39:24 28-10-2025 38,87 27,7245 5,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:37:48 28-10-2025 39,17583 28,24417 7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:37:48 28-10-2025 39,1418 28,2302 9,1 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:05 28-10-2025 39,2097 28,1405 7,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:04 28-10-2025 39,23944 28,14167 6,99 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:30:20 28-10-2025 39,185 28,1717 9,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:30:19 28-10-2025 39,22806 28,16 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:29:59 28-10-2025 39,1378 28,1337 16,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:26:45 28-10-2025 39,22556 28,15472 7 2,5
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 22:26:02 28-10-2025 39,0068 28,125 6,6 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:25:10 28-10-2025 39,0992 28,3255 17,3 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:24:47 28-10-2025 39,1912 28,1828 5,3 1,7
CICEKLI-GORDES (MANISA) 22:23:59 28-10-2025 39,0822 28,2675 20,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:15 28-10-2025 39,1625 28,28972 10,91 3,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:15 28-10-2025 39,1523 28,2888 10 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:16:21 28-10-2025 39,24167 28,17194 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:16:21 28-10-2025 39,1905 28,1915 12,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:15:39 28-10-2025 39,22278 28,12833 5,29 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:15:39 28-10-2025 39,1962 28,1163 11,8 2,3
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 22:13:39 28-10-2025 39,0453 28,2267 22,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:24 28-10-2025 39,18389 28,20972 7,02 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:24 28-10-2025 39,1867 28,162 10,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:16 28-10-2025 39,22528 28,15222 7,04 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:06:16 28-10-2025 39,18 28,146 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:13 28-10-2025 39,20111 28,27167 6,99 2,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:12 28-10-2025 39,1723 28,2435 15 3,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:01:30 28-10-2025 39,1685 28,1488 19,6 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:10 28-10-2025 39,1605 28,24 12,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:09 28-10-2025 39,19167 28,24306 7,02 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:19 28-10-2025 39,1768 28,2487 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:18 28-10-2025 39,12889 28,27556 6,95 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:17 28-10-2025 39,1727 28,251 4,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:30 28-10-2025 39,23722 28,16833 6,99 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:52:30 28-10-2025 39,2005 28,199 7,7 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:40 28-10-2025 39,1238 28,2112 12,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:50 28-10-2025 39,21 28,11889 7 3,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:50 28-10-2025 39,2083 28,1057 7,7 3,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:36 28-10-2025 39,0848 28,2975 2,6 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:21 28-10-2025 39,1553 28,208 19,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:35:23 28-10-2025 39,21028 28,16194 6,99 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:35:23 28-10-2025 39,189 28,1543 10 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:32:35 28-10-2025 39,17917 28,25722 5,68 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:32:35 28-10-2025 39,1687 28,2393 11,6 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:29:23 28-10-2025 39,1517 28,2855 10,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:57 28-10-2025 39,16361 28,23444 5,13 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:56 28-10-2025 39,1458 28,237 11,9 1,8
CICEKLI-GORDES (MANISA) 21:25:29 28-10-2025 39,0763 28,2077 20,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:03 28-10-2025 39,13917 28,25444 7,01 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:03 28-10-2025 39,1758 28,2748 5,6 1,9
CICEKLI-GORDES (MANISA) 21:23:36 28-10-2025 39,0583 28,2165 24,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:35 28-10-2025 39,22028 28,29917 6,3 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:19 28-10-2025 39,1297 28,3128 4,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:34 28-10-2025 39,19111 28,18639 7 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:34 28-10-2025 39,1832 28,1728 5,4 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:03 28-10-2025 39,18472 28,2475 5,05 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:03 28-10-2025 39,1625 28,2218 7,7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:59 28-10-2025 39,1718 28,247 5,8 1,7
CICEKLI-GORDES (MANISA) 21:14:46 28-10-2025 39,0712 28,1798 13,5 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:05 28-10-2025 39,1023 28,235 17,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:12:11 28-10-2025 39,1822 28,1658 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:48 28-10-2025 39,21028 28,15 7,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:33 28-10-2025 39,19361 28,25139 7,01 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:05:33 28-10-2025 39,1768 28,229 14,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:14 28-10-2025 39,15417 28,1775 7,03 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:04:13 28-10-2025 39,1428 28,204 14,6 2
Hilvan (Şanlıurfa) 21:03:32 28-10-2025 37,52389 38,90139 7 2,1
ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA) 21:03:32 28-10-2025 37,4887 38,8198 5 2,2
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 21:02:36 28-10-2025 39,0053 28,1613 14,2 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:02:19 28-10-2025 39,18 28,2253 11,1 1,7
Akdeniz - [15.65 km] Dalaman (Muğla) 21:00:31 28-10-2025 36,56222 28,77333 7,05 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:55 28-10-2025 39,1707 28,1015 8,4 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:16 28-10-2025 39,1775 28,1347 3,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:59:15 28-10-2025 39,2225 28,17583 7,01 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:07 28-10-2025 39,22556 28,16222 7,01 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:07 28-10-2025 39,2092 28,1657 9,5 3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:56:07 28-10-2025 39,1833 28,2542 7,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:06 28-10-2025 39,19972 28,27417 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:54:22 28-10-2025 39,1527 28,2613 5,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:52:49 28-10-2025 39,175 28,22528 7,58 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:52:48 28-10-2025 39,154 28,2315 16,8 2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:19 28-10-2025 39,1673 28,3475 7,6 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:49:29 28-10-2025 39,1582 28,182 9,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:49:28 28-10-2025 39,18778 28,18444 7,01 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:47:32 28-10-2025 39,1742 28,186 17 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:46:33 28-10-2025 39,225 28,0505 5,3 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:45:38 28-10-2025 39,138 28,266 12,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:51 28-10-2025 39,24 28,15472 6,98 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:06 28-10-2025 39,12556 28,28417 6,96 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:40:06 28-10-2025 39,1178 28,2458 8,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:50 28-10-2025 39,20944 28,19 6,98 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:38:49 28-10-2025 39,1913 28,1805 14,8 3,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:52 28-10-2025 39,116 28,2235 6,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:15 28-10-2025 39,25583 28,17972 7,02 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 20:30:44 28-10-2025 38,09639 36,52972 6,96 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:30:09 28-10-2025 39,20167 28,25 6,98 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:30:09 28-10-2025 39,1943 28,2393 9,2 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:28:19 28-10-2025 39,194 28,15 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:26:45 28-10-2025 39,22444 28,17583 12,8 2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 20:26:41 28-10-2025 38,953 28,046 48 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:31 28-10-2025 39,1285 28,1298 14,5 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:23:58 28-10-2025 39,1595 28,1218 12,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:21:01 28-10-2025 39,21 28,16806 7,03 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:21:01 28-10-2025 39,1882 28,1642 12,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:33 28-10-2025 39,19444 28,21222 6,99 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:33 28-10-2025 39,1845 28,1945 10,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:54 28-10-2025 39,17639 28,26556 6,16 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:46 28-10-2025 39,12528 28,26861 6,99 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:46 28-10-2025 39,1635 28,1785 5,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:14 28-10-2025 39,18611 28,25111 6,99 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:14 28-10-2025 39,179 28,2218 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:30 28-10-2025 39,16389 28,27639 7 2,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:07:30 28-10-2025 39,118 28,2697 15,3 2,7
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 20:05:20 28-10-2025 39,0102 28,2363 25,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:04:30 28-10-2025 39,19139 28,16111 6,99 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:04:30 28-10-2025 39,1842 28,0903 3,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:03:20 28-10-2025 39,21278 28,20417 6,78 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:03:20 28-10-2025 39,1865 28,196 9,5 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:43 28-10-2025 39,1577 28,184 5,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:00:33 28-10-2025 39,14528 28,16694 6,99 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:00:32 28-10-2025 39,1447 28,1475 13,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:00:02 28-10-2025 39,20028 28,12083 6,97 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:00:01 28-10-2025 39,1627 28,1255 10,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:09 28-10-2025 39,19472 28,25972 7,01 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:05 28-10-2025 39,20694 28,14083 12,1 3,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:53:05 28-10-2025 39,2077 28,1317 10,9 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:48:53 28-10-2025 39,19389 28,24278 5,28 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:46:56 28-10-2025 39,26417 28,18917 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:10 28-10-2025 39,2225 28,085 7,01 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:14 28-10-2025 39,2275 28,15861 7,01 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:13 28-10-2025 39,1938 28,144 15,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:51 28-10-2025 39,20472 28,19722 7,07 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:39:58 28-10-2025 39,1263 28,1873 17,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:39:03 28-10-2025 39,15389 28,19611 10,86 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:39:03 28-10-2025 39,1502 28,1762 5,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:02 28-10-2025 39,22417 28,19389 7,08 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:38:02 28-10-2025 39,1565 28,1203 11 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:36:51 28-10-2025 39,2015 28,1812 13,9 3,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:35:56 28-10-2025 39,2043 28,1012 5,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:32:47 28-10-2025 39,19194 28,1475 6,93 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:31:23 28-10-2025 39,22972 28,16861 7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:30:00 28-10-2025 39,20889 28,16806 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:26:08 28-10-2025 39,22611 28,13167 7 3,1
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:23:53 28-10-2025 39,2522 28,2548 19,8 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:21:41 28-10-2025 39,1697 28,2465 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:20:46 28-10-2025 39,20333 28,21917 9,43 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:20:46 28-10-2025 39,1658 28,215 9,9 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:17:35 28-10-2025 39,1998 28,1313 7,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:15:30 28-10-2025 39,19194 28,23667 6,81 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:15:29 28-10-2025 39,1827 28,2018 14,6 2,7
HAMITKOY-AKHISAR (MANISA) 19:09:50 28-10-2025 38,9408 28,0957 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:09:44 28-10-2025 39,22639 28,17972 6,97 1,6
Rakka (Suriye) - [126.25 km] Akçakale (Şanlıurfa) 19:09:24 28-10-2025 35,54333 39,165 6,78 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:09:03 28-10-2025 39,18944 28,28278 6,99 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:09:03 28-10-2025 39,1738 28,2785 8,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:05:35 28-10-2025 39,19361 28,25389 7,04 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:04:59 28-10-2025 39,2 28,245 6,98 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:04:59 28-10-2025 39,1883 28,2212 7,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:04:02 28-10-2025 39,15083 28,25361 5,73 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:04:02 28-10-2025 39,1327 28,245 13,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:21 28-10-2025 39,19806 28,22972 6,78 1,3
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 19:03:21 28-10-2025 39,0463 28,2128 25 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:02:01 28-10-2025 39,17528 28,26528 5,63 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:02:01 28-10-2025 39,1508 28,2498 15,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:58:26 28-10-2025 39,20472 28,17889 9,41 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:58:25 28-10-2025 39,2067 28,1237 8,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:56:05 28-10-2025 39,16944 28,29417 7,29 3,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:56:04 28-10-2025 39,1457 28,2715 7,3 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:54:43 28-10-2025 39,25639 28,08917 7,02 1,9
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 18:53:32 28-10-2025 39,0525 28,2425 16,3 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:10 28-10-2025 39,1707 28,2907 11,4 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:12 28-10-2025 39,1585 28,2482 10,1 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:48:42 28-10-2025 39,1507 28,2572 9,6 2,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:44:58 28-10-2025 39,1342 28,2777 8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:12 28-10-2025 39,20667 28,24917 6,99 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:43:12 28-10-2025 39,1865 28,2392 11 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:41:55 28-10-2025 39,16111 28,23472 7,1 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:41:55 28-10-2025 39,1468 28,2303 7,8 1,7
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 18:39:22 28-10-2025 39,0648 28,114 11,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:37:37 28-10-2025 39,15944 28,13528 6,66 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:37:36 28-10-2025 39,1663 28,1467 19,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:36:19 28-10-2025 39,18667 28,15333 5,8 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:36:18 28-10-2025 39,183 28,1248 7,5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:30:44 28-10-2025 39,13 28,23556 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:25 28-10-2025 39,22556 28,15139 11,78 3,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:26:24 28-10-2025 39,2328 28,1507 11,9 3,2
MALAZ-GORDES (MANISA) 18:24:03 28-10-2025 39,0753 28,2923 18,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:22:23 28-10-2025 39,17889 28,18361 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:22:23 28-10-2025 39,1678 28,1845 7,7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:05 28-10-2025 39,2057 28,1167 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:04 28-10-2025 39,23306 28,14306 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:47 28-10-2025 39,186 28,2228 5,8 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:16:30 28-10-2025 39,1753 28,2625 10,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:16:29 28-10-2025 39,20111 28,25833 6,98 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:13:49 28-10-2025 39,19861 28,25972 6,99 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:13:03 28-10-2025 39,1417 28,2303 14,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:10:52 28-10-2025 39,19694 28,24111 6,98 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:10:52 28-10-2025 39,1848 28,2548 11,7 2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 18:09:18 28-10-2025 39,0862 28,0997 13,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:10 28-10-2025 39,20139 28,23361 6,99 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:05:10 28-10-2025 39,186 28,249 12,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:03:24 28-10-2025 39,20917 28,10389 6,99 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:03:24 28-10-2025 39,2047 28,08 8,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:13 28-10-2025 39,17083 28,28917 11,62 3,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:01:13 28-10-2025 39,1802 28,2527 8,3 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:59:51 28-10-2025 39,19917 28,21333 7,07 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:59:51 28-10-2025 39,21806 28,21694 6,99 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:59:51 28-10-2025 39,1607 28,1913 10,4 2,3
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:58:25 28-10-2025 39,2728 28,0885 6 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:57:40 28-10-2025 39,0868 28,2735 17,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:56:13 28-10-2025 39,15806 28,26583 5,98 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:56:13 28-10-2025 39,1602 28,2627 16,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:58 28-10-2025 39,19917 28,18556 7 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:58 28-10-2025 39,1742 28,1787 8,1 2,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:25 28-10-2025 39,191 28,2895 5,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:52:10 28-10-2025 39,16972 28,25611 6,99 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:52:09 28-10-2025 39,149 28,2467 9,4 2
MALAZ-GORDES (MANISA) 17:48:49 28-10-2025 39,0645 28,2735 22,8 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:45:18 28-10-2025 39,0852 28,1633 5,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:44:06 28-10-2025 39,16472 28,25056 9,67 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:44:06 28-10-2025 39,1628 28,2387 11 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:42:57 28-10-2025 39,173 28,2057 29,8 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:41:56 28-10-2025 39,1393 28,1565 19,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:40:16 28-10-2025 39,15417 28,28417 7,03 2,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:40:16 28-10-2025 39,132 28,2815 13,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 17:37:32 28-10-2025 39,22278 28,16972 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:37:31 28-10-2025 39,213 28,1638 11,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:35:46 28-10-2025 39,17694 28,25861 10,65 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:35:45 28-10-2025 39,1672 28,247 12,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:56 28-10-2025 39,17583 28,26833 6,18 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:55 28-10-2025 39,184 28,2487 8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:33:08 28-10-2025 39,18361 28,12611 6,99 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:33:07 28-10-2025 39,1592 28,1317 9,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:32:42 28-10-2025 39,2075 28,12583 6,96 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:30:44 28-10-2025 39,138 28,2013 1,2 3,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:29:08 28-10-2025 39,1655 28,2698 14,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:26 28-10-2025 39,25306 28,17 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:26:26 28-10-2025 39,2072 28,1785 7,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:52 28-10-2025 39,22722 28,17333 7,01 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:22:52 28-10-2025 39,1978 28,171 10,1 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:19:30 28-10-2025 39,146 28,149 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:29 28-10-2025 39,19667 28,18028 5,3 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:28 28-10-2025 39,1953 28,1833 10,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:12:11 28-10-2025 39,20417 28,28667 8,51 3,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:12:10 28-10-2025 39,1828 28,2447 12,8 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:07 28-10-2025 39,17806 28,26694 6,98 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:04:07 28-10-2025 39,1648 28,2447 11,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:01:44 28-10-2025 39,14917 28,26028 6,99 2,2
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 17:01:44 28-10-2025 39,0212 28,2015 14 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:01:25 28-10-2025 39,15333 28,24 7,01 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:01:24 28-10-2025 39,1528 28,2265 10,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:00:59 28-10-2025 39,18889 28,14778 7,02 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:00:58 28-10-2025 39,1638 28,153 14,9 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:08 28-10-2025 39,182 28,1537 9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:07 28-10-2025 39,18194 28,14972 7,01 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:38 28-10-2025 39,21278 28,13667 6,99 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:53:44 28-10-2025 39,19056 28,25472 7 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:53:44 28-10-2025 39,1725 28,2387 11,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:46:52 28-10-2025 39,18722 28,23722 6,98 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:46:52 28-10-2025 39,1547 28,227 12,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:42:27 28-10-2025 39,22417 28,19361 6,97 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:41:24 28-10-2025 39,22389 28,23444 6,75 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:51 28-10-2025 39,17111 28,16056 6,83 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:40:50 28-10-2025 39,1737 28,1527 16,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:25 28-10-2025 39,23861 28,11028 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:04 28-10-2025 39,20861 28,10833 8,36 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:38:04 28-10-2025 39,1938 28,1053 7,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 16:37:13 28-10-2025 39,19972 28,22417 6,99 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:37:13 28-10-2025 39,1772 28,2155 16,2 2,6
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 16:36:31 28-10-2025 39,0043 28,196 5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:30 28-10-2025 39,25528 28,18167 7 2,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:30 28-10-2025 39,2255 28,1785 10,8 3,1
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 16:27:26 28-10-2025 39,0452 28,099 13,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:27:23 28-10-2025 39,20139 28,12611 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:25:52 28-10-2025 39,1565 28,261 8,2 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:21:57 28-10-2025 39,1628 28,2147 10,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:19 28-10-2025 39,2625 28,12333 7 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:21:19 28-10-2025 39,2445 28,1127 10,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:19:29 28-10-2025 39,20556 28,15972 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:19:29 28-10-2025 39,1983 28,1445 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:12:32 28-10-2025 39,13806 28,2975 6,86 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:12:31 28-10-2025 39,185 28,2733 7,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:42 28-10-2025 39,19028 28,12528 6,88 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:41 28-10-2025 39,16139 28,23833 7,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:06:49 28-10-2025 39,1725 28,15333 6,97 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:06:49 28-10-2025 39,1858 28,1395 10 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:03:20 28-10-2025 39,16417 28,25972 6,99 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:03:20 28-10-2025 39,1575 28,2597 9,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:25 28-10-2025 39,23472 28,12361 6,4 1,8
Akdeniz - [25.59 km] Fethiye (Muğla) 16:00:12 28-10-2025 36,44667 28,83389 6,85 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:58:19 28-10-2025 39,2195 28,1402 9,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:58:07 28-10-2025 39,24 28,1775 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:53:53 28-10-2025 39,22194 28,17889 7,01 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:53 28-10-2025 39,215 28,1817 9,3 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:49:58 28-10-2025 39,1382 28,2243 9,9 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:02 28-10-2025 39,2088 28,1632 4,5 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:48:01 28-10-2025 39,22972 28,17722 7 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:08 28-10-2025 39,20778 28,17167 7,02 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:47:08 28-10-2025 39,1663 28,1378 4,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:45:05 28-10-2025 39,18528 28,16861 7 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:45:05 28-10-2025 39,1727 28,153 15,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:12 28-10-2025 39,15278 28,23917 6,92 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:37:14 28-10-2025 39,18028 28,19028 7,01 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:37:14 28-10-2025 39,1687 28,1792 13,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:42 28-10-2025 39,20639 28,09861 7,05 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:27 28-10-2025 39,17889 28,15556 5,22 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:25 28-10-2025 39,21083 28,16667 12,22 3,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:25 28-10-2025 39,2063 28,165 13,1 4
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:55 28-10-2025 39,20278 28,28722 7,01 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:11:48 28-10-2025 39,18806 28,19667 7,73 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:11:47 28-10-2025 39,1948 28,2017 7,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:21 28-10-2025 39,23389 28,20778 6,99 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:06:20 28-10-2025 39,2047 28,1563 9,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:02:40 28-10-2025 39,15917 28,28833 6,94 2,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:02:39 28-10-2025 39,1562 28,2937 8,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:51 28-10-2025 39,22361 28,16306 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:55:51 28-10-2025 39,1983 28,1682 10,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:05 28-10-2025 39,175 28,24222 9,45 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:52:05 28-10-2025 39,1563 28,2327 9,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:49:25 28-10-2025 39,16056 28,23472 12,61 4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:49:25 28-10-2025 39,1608 28,2323 5,3 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:48:27 28-10-2025 39,21444 28,2525 7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:39:41 28-10-2025 39,1725 28,26694 7,02 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:39:41 28-10-2025 39,1535 28,2492 15,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 14:38:52 28-10-2025 39,19111 28,15167 6,97 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:38:51 28-10-2025 39,185 28,1388 9,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:48 28-10-2025 39,17278 28,26472 6,93 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:24 28-10-2025 39,15472 28,28194 6,98 2,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:32:23 28-10-2025 39,1585 28,2737 16,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:21 28-10-2025 39,17056 28,27556 6,35 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:59 28-10-2025 39,1525 28,18694 6,88 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:27:45 28-10-2025 39,1575 28,1295 10,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:27:44 28-10-2025 39,17667 28,14889 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:26:41 28-10-2025 39,19833 28,25833 5,4 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:26:40 28-10-2025 39,1863 28,2225 7,7 2,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:25:11 28-10-2025 39,2372 28,1378 11,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:25:10 28-10-2025 39,24583 28,14639 7 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:05 28-10-2025 39,19 28,185 9,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:04 28-10-2025 39,20194 28,20056 7,01 2,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:20:30 28-10-2025 39,1482 28,2775 5,1 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:18:09 28-10-2025 39,1942 28,2097 11,5 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:08 28-10-2025 39,20306 28,23278 6,99 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:12:37 28-10-2025 39,17917 28,23694 7 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:12:36 28-10-2025 39,1567 28,2297 9,9 3
Yakutiye (Erzurum) 14:10:59 28-10-2025 39,96056 41,38111 7,12 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:07:55 28-10-2025 39,19083 28,10333 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:51 28-10-2025 39,18944 28,25806 5,23 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:06:51 28-10-2025 39,1755 28,239 12,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 14:02:45 28-10-2025 39,17 28,1675 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:59 28-10-2025 39,20139 28,15028 7,02 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:59 28-10-2025 39,205 28,139 8,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:29 28-10-2025 39,19306 28,24306 8,75 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:54:28 28-10-2025 39,1685 28,2357 9,6 2,9
Sumbas (Osmaniye) 13:53:19 28-10-2025 37,72806 36,105 12,92 3,9
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 13:53:19 28-10-2025 37,7257 36,1175 5 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:13 28-10-2025 39,20639 28,14556 7 3,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:12 28-10-2025 39,2027 28,134 8,4 3,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:38:54 28-10-2025 39,1633 28,2763 7,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:55 28-10-2025 39,175 28,24611 7,01 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:54 28-10-2025 39,1513 28,2288 7,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:50 28-10-2025 39,1725 28,265 6,99 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:36:49 28-10-2025 39,1553 28,2472 4,8 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:35:13 28-10-2025 39,16139 28,26083 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:35:12 28-10-2025 39,1773 28,2475 9,3 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:47 28-10-2025 39,1637 28,1502 13,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:31:42 28-10-2025 39,17139 28,25417 9,33 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:31:41 28-10-2025 39,164 28,2525 9,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:30:38 28-10-2025 39,18722 28,21611 7 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:30:38 28-10-2025 39,1765 28,1713 10,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:29:38 28-10-2025 39,18278 28,27639 7 2,1
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:29:37 28-10-2025 39,1607 28,3023 11,1 2,1
Simav (Kütahya) 13:24:34 28-10-2025 39,23917 28,99278 14,39 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:24:34 28-10-2025 39,2333 29,0155 4,7 2,1
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:57 28-10-2025 39,1777 28,2987 8,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:56 28-10-2025 39,21222 28,28694 6,99 2,3
Akdeniz - [17.93 km] Dalaman (Muğla) 13:14:24 28-10-2025 36,54389 28,75889 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:10:51 28-10-2025 39,21528 28,24278 7,02 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:03 28-10-2025 39,14917 28,29222 6,8 2,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:02 28-10-2025 39,1418 28,2748 9,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:38 28-10-2025 39,20028 28,30389 7 2,3
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:38 28-10-2025 39,1838 28,3072 8,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:10 28-10-2025 39,20222 28,2425 9,72 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:21 28-10-2025 39,20278 28,1725 6,41 1,7
Akdeniz - [13.80 km] Dalaman (Muğla) 13:02:10 28-10-2025 36,58056 28,7675 7,45 1,7
BOYALILAR-AKHISAR (MANISA) 12:59:45 28-10-2025 38,8388 27,9148 9,5 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:59:33 28-10-2025 39,1463 28,1743 12 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:59:32 28-10-2025 39,15278 28,25389 9,19 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:51:36 28-10-2025 39,19889 28,22417 5,84 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:51:35 28-10-2025 39,1988 28,2103 9,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:23 28-10-2025 39,20444 28,26417 6,98 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:23 28-10-2025 39,1705 28,2455 12,9 3,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:45:38 28-10-2025 39,2302 28,2022 9,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:45:37 28-10-2025 39,23556 28,1775 7 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:45 28-10-2025 39,1387 28,2052 15,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:36:34 28-10-2025 39,11611 28,29278 7,06 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:33:40 28-10-2025 39,21278 28,18889 7,01 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:33:40 28-10-2025 39,1967 28,1583 16,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:31:59 28-10-2025 39,18972 28,17194 7,15 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:31:14 28-10-2025 39,21306 28,18444 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:31:14 28-10-2025 39,2037 28,1588 15,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:29:13 28-10-2025 39,14528 28,28333 7 2,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:29:13 28-10-2025 39,163 28,2735 10 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:08 28-10-2025 39,20528 28,19417 6,8 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:28:08 28-10-2025 39,1945 28,169 7,6 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:26:55 28-10-2025 39,1817 28,167 8,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:54 28-10-2025 39,22389 28,19194 11,23 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:25:23 28-10-2025 39,1925 28,26917 6,97 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:24:15 28-10-2025 39,1748 28,2187 11,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:24:14 28-10-2025 39,16972 28,22861 6,96 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:05 28-10-2025 39,20083 28,21861 7,45 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:22:05 28-10-2025 39,2062 28,2135 8,1 2,3
Sumbas (Osmaniye) 12:18:52 28-10-2025 37,725 36,06694 10,33 2,6
TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 12:18:51 28-10-2025 37,7222 36,076 5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:16:22 28-10-2025 39,17139 28,14361 6,98 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:16:22 28-10-2025 39,1765 28,1158 15,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:14:11 28-10-2025 39,25667 28,03139 7,02 2,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:14:11 28-10-2025 39,2465 28,008 15,3 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:40 28-10-2025 39,18361 28,17056 5,84 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:39 28-10-2025 39,1805 28,1348 11,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:10:41 28-10-2025 39,15778 28,30111 7,01 2,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:10:41 28-10-2025 39,1453 28,2943 9 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:03:26 28-10-2025 39,21 28,1385 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:02:03 28-10-2025 39,17306 28,16528 6,99 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:02:02 28-10-2025 39,174 28,1582 8,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:59:54 28-10-2025 39,2 28,23333 7 3,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:59:54 28-10-2025 39,1793 28,2302 9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:58:40 28-10-2025 39,20556 28,14083 12,38 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:58:40 28-10-2025 39,2193 28,145 10,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:57:14 28-10-2025 39,16222 28,27083 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:57:13 28-10-2025 39,198 28,2502 10,7 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:56:16 28-10-2025 39,1028 28,2325 13,1 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:55:56 28-10-2025 39,1457 28,2397 8,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:55:55 28-10-2025 39,17722 28,27444 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:54:27 28-10-2025 39,17222 28,17639 10,78 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:54:27 28-10-2025 39,1713 28,1713 13,6 2,4
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:53:58 28-10-2025 38,1097 36,5802 12,2 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:51:24 28-10-2025 39,1255 28,2947 13,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:23 28-10-2025 39,18611 28,21167 7,01 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:50:02 28-10-2025 39,1698 28,119 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:05 28-10-2025 39,20056 28,16083 7 1,7
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:46:19 28-10-2025 37,9557 36,1958 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:44:14 28-10-2025 39,20972 28,18111 7,51 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:43:25 28-10-2025 39,1575 28,29111 6,99 1,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:43:25 28-10-2025 39,1297 28,2877 11,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:41:50 28-10-2025 39,21778 28,18111 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:39:16 28-10-2025 39,21389 28,22306 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:38:24 28-10-2025 39,1325 28,21528 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:38:23 28-10-2025 39,1408 28,1253 12,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:38:00 28-10-2025 39,10556 28,29944 6,92 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:37:59 28-10-2025 39,1383 28,2258 15,7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:37:25 28-10-2025 39,2032 28,1558 11 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:09 28-10-2025 39,17722 28,18694 7,68 1,7
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:10 28-10-2025 39,1992 28,3178 8,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:31:31 28-10-2025 39,19722 28,24 6,96 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:31:31 28-10-2025 39,1858 28,2227 9,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:58 28-10-2025 39,17333 28,28611 7 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:58 28-10-2025 39,1755 28,2875 12,9 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:12 28-10-2025 39,1837 28,2292 11,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:11 28-10-2025 39,19806 28,24361 7,03 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:54 28-10-2025 39,16333 28,27139 7,03 3,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:54 28-10-2025 39,1362 28,2732 10,2 3,4
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 11:24:28 28-10-2025 39,3553 27,994 16,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:22:07 28-10-2025 39,15861 28,28806 6,99 2,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:22:07 28-10-2025 39,1482 28,281 14,2 3,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:19:16 28-10-2025 39,1342 28,2572 18,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:52 28-10-2025 39,23361 28,18694 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:17:23 28-10-2025 39,16583 28,1575 7,2 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:17:23 28-10-2025 39,1652 28,1878 16 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:15:32 28-10-2025 39,1753 28,2493 10 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:15:15 28-10-2025 39,1868 28,11 8,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:15:14 28-10-2025 39,20222 28,12361 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:12:36 28-10-2025 39,20583 28,10917 7 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:12:36 28-10-2025 39,189 28,0905 12,1 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:10:53 28-10-2025 39,18611 28,28417 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:17 28-10-2025 39,20306 28,12472 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:08:36 28-10-2025 39,21333 28,13056 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:05 28-10-2025 39,24556 28,15222 6,79 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:03:17 28-10-2025 39,22194 28,13444 6,99 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:02:25 28-10-2025 39,1727 28,2403 11,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:24 28-10-2025 39,22222 28,27056 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:52 28-10-2025 39,1725 28,25889 7,69 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:52 28-10-2025 39,174 28,2373 13,9 2,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:58:03 28-10-2025 39,1683 28,2735 11 2,4
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:56:51 28-10-2025 39,2333 28,2628 7,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:13 28-10-2025 39,20444 28,28028 7 4,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:54:12 28-10-2025 39,1587 28,261 7,7 4,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:52:45 28-10-2025 39,1925 28,194 11,9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:35 28-10-2025 39,19222 28,11972 10,43 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:35 28-10-2025 39,1938 28,1088 10,9 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:50:58 28-10-2025 39,177 28,2203 12,2 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:49:11 28-10-2025 39,1763 28,1647 9,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:47:15 28-10-2025 39,20833 28,14528 10,6 2,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:47:15 28-10-2025 39,21 28,1347 8,7 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:17 28-10-2025 39,1705 28,2428 11,9 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:43:52 28-10-2025 39,1103 28,2588 15,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:43:13 28-10-2025 39,21222 28,22194 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:40 28-10-2025 39,15667 28,28 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:41:59 28-10-2025 39,17389 28,27861 7 2,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:41:59 28-10-2025 39,1435 28,2813 11,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:39:52 28-10-2025 39,19222 28,30417 7 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:39:52 28-10-2025 39,1823 28,2683 9,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:36:23 28-10-2025 39,20556 28,21 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:43 28-10-2025 39,21111 28,17556 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:30:57 28-10-2025 39,2123 28,1248 7,3 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:29:35 28-10-2025 39,1878 28,103 11,7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:27:27 28-10-2025 39,1825 28,1567 9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:26 28-10-2025 39,21778 28,16833 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:24:49 28-10-2025 39,1877 28,1628 6,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:25 28-10-2025 39,205 28,14444 10,08 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:24:25 28-10-2025 39,2105 28,1238 13,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:01 28-10-2025 39,19389 28,25694 6,34 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:22:00 28-10-2025 39,2065 28,2163 13,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:21:11 28-10-2025 39,17278 28,18778 12,44 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:00 28-10-2025 39,17639 28,24028 7 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:18:34 28-10-2025 39,0917 28,1773 13,3 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:45 28-10-2025 39,1332 28,2208 20 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:43 28-10-2025 39,1925 28,25389 7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:23 28-10-2025 39,2 28,18167 6,98 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:23 28-10-2025 39,1767 28,1582 11,9 2,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:01 28-10-2025 39,218 28,1443 3,8 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:44 28-10-2025 39,1848 28,2395 9,4 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:15:43 28-10-2025 39,19972 28,26028 10,43 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:13:47 28-10-2025 39,172 28,1565 2,9 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:10:00 28-10-2025 39,1775 28,26639 6,22 4,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:10:00 28-10-2025 39,168 28,2667 11,8 4,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:06:47 28-10-2025 39,17056 28,26917 10,49 4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:06:47 28-10-2025 39,1638 28,2722 13,1 3,9
AKOLUK-FEKE (ADANA) 10:01:29 28-10-2025 37,7302 36,0832 1,9 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:01:07 28-10-2025 39,156 28,152 14,7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:38 28-10-2025 39,2108 28,1602 8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:59:28 28-10-2025 39,23111 28,17528 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:58:40 28-10-2025 39,20194 28,23583 7,76 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:52 28-10-2025 39,1645 28,2362 20,8 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:33 28-10-2025 39,1942 28,2348 9,5 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:56:33 28-10-2025 39,1985 28,103 10,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:56:32 28-10-2025 39,20694 28,1525 7,01 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:17 28-10-2025 39,21944 28,1525 4,67 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:55:16 28-10-2025 39,2223 28,1392 12,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:52:17 28-10-2025 39,20667 28,18639 9,29 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:52:16 28-10-2025 39,1985 28,1432 15,3 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:51:21 28-10-2025 39,1765 28,0993 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:41 28-10-2025 39,17889 28,15389 6,61 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:49:40 28-10-2025 39,1608 28,1285 19,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:18 28-10-2025 39,21667 28,15028 8,64 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:18 28-10-2025 39,2047 28,1843 14,6 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:13 28-10-2025 39,1553 28,2528 5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:42:46 28-10-2025 39,19222 28,24806 6,95 2,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:42:46 28-10-2025 39,1782 28,2967 8,3 2,4
AKOLUK-FEKE (ADANA) 09:41:46 28-10-2025 37,7395 36,088 5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:07 28-10-2025 39,21833 28,16722 7,03 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:41:07 28-10-2025 39,1767 28,1365 4,5 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:39:37 28-10-2025 39,1788 28,1447 10,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:39:36 28-10-2025 39,20528 28,17167 7,2 2
GOKKAYA-AHMETLI (MANISA) 09:38:52 28-10-2025 38,508 27,8803 16,1 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:59 28-10-2025 39,2128 28,1935 13,7 2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:02 28-10-2025 39,2267 28,2162 7,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:35:47 28-10-2025 39,20333 28,24028 7,1 1,9
BARDAKCI-DEMIRCI (MANISA) 09:35:46 28-10-2025 39,1367 28,4798 20,3 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:59 28-10-2025 39,159 28,1335 15,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:58 28-10-2025 39,21 28,10333 7,05 1,7
HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) 09:33:21 28-10-2025 39,1555 27,7955 5,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:13 28-10-2025 39,23333 28,1925 6,17 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:09 28-10-2025 39,194 28,1368 7,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:08 28-10-2025 39,18444 28,14944 11,59 2,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:08 28-10-2025 39,261 28,072 11,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:07 28-10-2025 39,25028 28,10694 7,02 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:03 28-10-2025 39,18833 28,15333 6,94 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:27:36 28-10-2025 39,19583 28,23528 6,98 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:26:56 28-10-2025 39,146 28,2235 13,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:26:17 28-10-2025 39,12306 28,26472 10,6 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:26:15 28-10-2025 39,1898 28,2468 5,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:25:30 28-10-2025 39,26528 28,08889 6,99 2,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:30 28-10-2025 39,2477 28,0972 15,6 2,5
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 09:24:48 28-10-2025 39,1765 28,047 9,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:24:24 28-10-2025 39,20722 28,26889 7 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:24:24 28-10-2025 39,1768 28,2812 10,6 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:12 28-10-2025 39,1702 28,235 16,1 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:21:34 28-10-2025 39,1772 28,1903 12,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:21:33 28-10-2025 39,18417 28,19806 7,72 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:01 28-10-2025 39,2115 28,1762 8,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:30 28-10-2025 39,18639 28,23528 7 2,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:30 28-10-2025 39,1785 28,2527 9,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:17:43 28-10-2025 39,23472 28,15167 7 1,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:17:43 28-10-2025 39,2265 28,1932 8,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:16:25 28-10-2025 39,23444 28,15556 10,3 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:16:25 28-10-2025 39,2368 28,1305 15,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:12:41 28-10-2025 39,22167 28,15556 7 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:12:41 28-10-2025 39,2138 28,149 12,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:08:53 28-10-2025 39,19194 28,1775 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:08:52 28-10-2025 39,177 28,1743 17,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:20 28-10-2025 39,18694 28,15306 7 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:20 28-10-2025 39,19 28,1452 8,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:17 28-10-2025 39,19611 28,17111 7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:02:17 28-10-2025 39,1893 28,2252 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:01:16 28-10-2025 39,19278 28,15444 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:01:15 28-10-2025 39,1867 28,0805 12,8 1,8
GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) 08:57:34 28-10-2025 39,1605 28,8618 7,9 2,4
Simav (Kütahya) 08:57:32 28-10-2025 39,22278 29,02639 9,85 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:57:03 28-10-2025 39,1755 28,2087 20,8 2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 08:56:21 28-10-2025 39,1025 28,1163 11 2,1
SALUR-GORDES (MANISA) 08:55:57 28-10-2025 39,0213 28,3215 5,4 2
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:55:03 28-10-2025 39,158 28,403 14 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:14 28-10-2025 39,19028 28,25667 6,15 2,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:54:14 28-10-2025 39,1695 28,26 8,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:49:24 28-10-2025 39,13639 28,19861 7,51 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:54 28-10-2025 39,19222 28,16889 7,52 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:47:54 28-10-2025 39,1783 28,1278 7,9 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:53 28-10-2025 39,175 28,25056 7 4,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:53 28-10-2025 39,1708 28,2557 5,5 3,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:31 28-10-2025 39,1775 28,2473 12,7 3,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:07 28-10-2025 39,1628 28,2362 19,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:43:06 28-10-2025 39,20722 28,25389 5,11 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:09 28-10-2025 39,1127 28,2367 19,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:08 28-10-2025 39,16167 28,28528 6,38 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:46 28-10-2025 39,18667 28,17389 8,06 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:37:46 28-10-2025 39,1702 28,1662 12,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:29 28-10-2025 39,19472 28,2875 7,74 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:36:28 28-10-2025 39,1652 28,2635 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:24 28-10-2025 39,20417 28,23528 7 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:34:24 28-10-2025 39,1883 28,2213 9,9 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:15 28-10-2025 39,2042 28,1613 9,2 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:30:26 28-10-2025 39,1832 28,1195 9,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:35 28-10-2025 39,18056 28,24639 6,3 2,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:27:35 28-10-2025 39,179 28,236 11,6 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:06 28-10-2025 39,1598 28,1698 19,8 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:25:50 28-10-2025 39,1508 28,2727 9 1,8
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 08:25:16 28-10-2025 39,0417 28,2347 13,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:23:53 28-10-2025 39,24278 28,17806 7 2,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 08:23:52 28-10-2025 39,2283 28,1728 12,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:21:53 28-10-2025 39,20111 28,175 7,94 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:53 28-10-2025 39,2033 28,1428 10,7 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:39 28-10-2025 39,1877 28,2263 11,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:20:09 28-10-2025 39,19111 28,15917 7 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:20:08 28-10-2025 39,2113 28,1382 7,6 2,2
Gördes (Manisa) 08:17:37 28-10-2025 39,03333 28,25389 6,97 1,6
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 08:17:37 28-10-2025 39,0503 28,2422 13,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:15:56 28-10-2025 39,15028 28,29861 11,38 2,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:15:56 28-10-2025 39,1478 28,3093 10 3
Sındırgı (Balıkesir) 08:12:49 28-10-2025 39,17833 28,17194 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:12:49 28-10-2025 39,153 28,123 9,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:59 28-10-2025 39,19 28,23389 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:09 28-10-2025 39,19111 28,22333 6,73 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:49 28-10-2025 39,16944 28,24389 5,37 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:06:49 28-10-2025 39,149 28,1942 9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:05:47 28-10-2025 39,21278 28,17917 6,25 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:14 28-10-2025 39,18833 28,14361 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:02:47 28-10-2025 39,24306 28,17361 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:44 28-10-2025 39,18194 28,15028 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:59:58 28-10-2025 39,16806 28,27306 6,95 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:59:04 28-10-2025 39,22389 28,17472 10,38 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:58:04 28-10-2025 39,18806 28,19056 7 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:58:04 28-10-2025 39,1748 28,1785 10 3
Sındırgı (Balıkesir) 07:55:59 28-10-2025 39,24028 28,10056 4,99 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:18 28-10-2025 39,19306 28,19528 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:52:51 28-10-2025 39,18556 28,17444 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:51:05 28-10-2025 39,187 28,1113 9,1 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:04 28-10-2025 39,19222 28,13389 6,41 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:50:27 28-10-2025 39,18778 28,14528 7 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:50:27 28-10-2025 39,1938 28,1318 7,8 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:36 28-10-2025 39,18833 28,14222 5,54 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:43 28-10-2025 39,21861 28,15611 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:45:06 28-10-2025 39,21194 28,16778 7 2
Kozan (Adana) 07:44:59 28-10-2025 37,67222 35,98611 6,88 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:23 28-10-2025 39,22556 28,16028 7 3,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:23 28-10-2025 39,2093 28,1625 13,6 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:41:17 28-10-2025 39,18667 28,12528 15,46 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:41:14 28-10-2025 39,1658 28,1157 5 3
Sındırgı (Balıkesir) 07:38:40 28-10-2025 39,16694 28,18417 7 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:38:39 28-10-2025 39,1798 28,1867 8,5 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:36:24 28-10-2025 39,19139 28,14528 4,57 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:27:51 28-10-2025 39,21667 28,20833 7 3,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:27:51 28-10-2025 39,207 28,2273 9,3 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:15 28-10-2025 39,20389 28,13944 5,77 3,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:25:15 28-10-2025 39,2105 28,1352 7,8 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:21:20 28-10-2025 39,24167 28,15667 7 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:19:00 28-10-2025 39,1785 28,1085 12,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:59 28-10-2025 39,20722 28,12083 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:59 28-10-2025 39,18889 28,26194 7 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:15:59 28-10-2025 39,153 28,248 10,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:22 28-10-2025 39,17139 28,20667 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:10:54 28-10-2025 39,22389 28,13667 6,33 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:48 28-10-2025 39,15806 28,30389 7 2,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:07:47 28-10-2025 39,1472 28,2805 13,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 06:58:25 28-10-2025 39,19111 28,22139 7,2 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:58:25 28-10-2025 39,1723 28,2167 10,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 06:56:30 28-10-2025 39,18667 28,30556 6,92 2,6
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:56:30 28-10-2025 39,1757 28,3112 14 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:55:24 28-10-2025 39,17139 28,16056 7,17 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:54 28-10-2025 39,22111 28,1025 7 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:52:54 28-10-2025 39,1932 28,0852 9,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:07 28-10-2025 39,17389 28,15222 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:51:31 28-10-2025 39,20667 28,11889 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:50:45 28-10-2025 39,19083 28,1775 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:49:18 28-10-2025 39,23722 28,26083 9,42 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:48:00 28-10-2025 39,20139 28,19 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:38 28-10-2025 39,15306 28,24083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:03 28-10-2025 39,15306 28,28444 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:41:41 28-10-2025 39,22 28,12306 5,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:36:34 28-10-2025 39,2125 28,20194 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:34:13 28-10-2025 39,13528 28,26083 10,31 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:34:12 28-10-2025 39,1602 28,2347 9,5 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:33:44 28-10-2025 39,1313 28,1945 4,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:39 28-10-2025 39,16083 28,17306 9,57 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:28:02 28-10-2025 39,19417 28,15778 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:28:01 28-10-2025 39,1878 28,1262 11,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:27:30 28-10-2025 39,18917 28,14694 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:27:30 28-10-2025 39,1797 28,1457 5,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:24:48 28-10-2025 39,17833 28,18083 7 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:24:48 28-10-2025 39,1555 28,2085 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:38 28-10-2025 39,17556 28,19306 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:22:06 28-10-2025 39,20583 28,17556 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:23 28-10-2025 39,20139 28,16833 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:19:11 28-10-2025 39,21222 28,23833 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:17:40 28-10-2025 39,22306 28,19167 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:53 28-10-2025 39,17722 28,29306 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:02 28-10-2025 39,17917 28,16694 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:12:40 28-10-2025 39,20111 28,08806 14,94 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:07 28-10-2025 39,1607 28,248 10,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:21 28-10-2025 39,1775 28,25611 5,23 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:20 28-10-2025 39,1697 28,2517 8,6 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:22 28-10-2025 39,1377 28,2588 15,2 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:08:13 28-10-2025 39,198 28,1607 15,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:03:40 28-10-2025 39,16361 28,25222 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:02 28-10-2025 39,17028 28,20833 4,04 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:05 28-10-2025 39,17556 28,30444 11,61 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:30 28-10-2025 39,19361 28,27694 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:57:38 28-10-2025 39,18083 28,29306 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:56:35 28-10-2025 39,18667 28,25639 7 2,3
Nurdağı (Gaziantep) 05:55:43 28-10-2025 37,17083 36,93278 7,05 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:18 28-10-2025 39,19306 28,17306 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:54:01 28-10-2025 39,19333 28,1525 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:23 28-10-2025 39,20278 28,16972 7,84 2,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 05:52:22 28-10-2025 39,256 28,1827 21,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:07 28-10-2025 39,19889 28,16472 7 2,8
HACIHIDIR-SALIHLI (MANISA) 05:52:07 28-10-2025 38,732 28,1802 30,4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:51:46 28-10-2025 39,12861 28,25389 7,05 2,5
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 05:51:45 28-10-2025 38,9902 28,2352 31 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:50:22 28-10-2025 39,11833 28,29361 12,06 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:42 28-10-2025 39,14083 28,15528 9,79 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:49:41 28-10-2025 39,1683 28,145 12,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:58 28-10-2025 39,16083 28,19583 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:57 28-10-2025 39,1673 28,1887 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:00 28-10-2025 39,19111 28,165 7 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:00 28-10-2025 39,1807 28,1378 10,3 3
CICEKLI-GORDES (MANISA) 05:47:25 28-10-2025 39,0587 28,1897 28,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:01 28-10-2025 39,16083 28,22611 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:51 28-10-2025 39,17278 28,13639 7 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:50 28-10-2025 39,1908 28,1338 14,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:41:47 28-10-2025 39,15667 28,22306 5,31 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:46 28-10-2025 39,1725 28,2055 10,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 05:36:30 28-10-2025 39,1875 28,20694 7 4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:36:30 28-10-2025 39,1858 28,2108 9,7 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:04 28-10-2025 39,17472 28,26139 16,53 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:30 28-10-2025 39,20306 28,18444 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:11 28-10-2025 39,22944 28,19139 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:25:38 28-10-2025 39,13972 28,27472 5,86 3
Kale (Malatya) 05:25:16 28-10-2025 38,33778 38,78722 10,24 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:32 28-10-2025 39,20778 28,21722 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:23:40 28-10-2025 39,17333 28,14444 5,06 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:27 28-10-2025 39,11611 28,305 7,09 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:00 28-10-2025 39,17778 28,14278 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:35 28-10-2025 39,16361 28,14472 7,53 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:19:34 28-10-2025 39,1683 28,1253 2,1 3,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:52 28-10-2025 39,1378 28,2838 8,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:51 28-10-2025 39,15528 28,28556 5,92 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:05 28-10-2025 39,20306 28,23444 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:23 28-10-2025 39,21667 28,19278 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:16 28-10-2025 39,15167 28,17778 6,44 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:55 28-10-2025 39,14833 28,25972 7,36 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:54 28-10-2025 39,1378 28,1997 20 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:36 28-10-2025 39,1698 28,1357 10,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:53 28-10-2025 39,205 28,21694 7,04 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:04 28-10-2025 39,17056 28,12528 8,11 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:03 28-10-2025 39,1718 28,1092 10,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:25 28-10-2025 39,17694 28,16889 4,56 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:57:57 28-10-2025 39,17083 28,17306 5,54 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:56 28-10-2025 39,1998 28,1722 9,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:14 28-10-2025 39,205 28,16833 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:54:23 28-10-2025 39,19083 28,25528 7 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:54:23 28-10-2025 39,168 28,2372 8 3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:47 28-10-2025 39,1857 28,2845 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:52:55 28-10-2025 39,21278 28,18361 7 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:52:55 28-10-2025 39,204 28,162 10,1 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:47 28-10-2025 39,17861 28,30139 5,15 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:39 28-10-2025 39,16889 28,28833 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:03 28-10-2025 39,21222 28,18528 7 3
Sındırgı (Balıkesir) 04:48:44 28-10-2025 39,16 28,25306 6,72 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:46:58 28-10-2025 39,21083 28,17083 7 2,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:46:58 28-10-2025 39,215 28,1492 8,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:45:47 28-10-2025 39,18972 28,25972 5,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:44:19 28-10-2025 39,19889 28,18306 12,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:19 28-10-2025 39,17861 28,27306 7,88 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:41:17 28-10-2025 39,184 28,2608 1,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:18 28-10-2025 39,17333 28,14583 4,21 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:18 28-10-2025 39,195 28,1353 9,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 04:38:17 28-10-2025 39,12083 28,1575 4,03 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:33:40 28-10-2025 39,1693 28,1452 11,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:29:11 28-10-2025 39,15667 28,23694 5,13 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:44 28-10-2025 39,16222 28,25444 5,19 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:20 28-10-2025 39,13306 28,21889 10,13 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:56 28-10-2025 39,17194 28,25222 5,75 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:22:13 28-10-2025 39,19111 28,27083 7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:21:00 28-10-2025 39,18139 28,15944 6,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:24 28-10-2025 39,17222 28,16667 7 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:19:23 28-10-2025 39,1707 28,1297 8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:17:45 28-10-2025 39,17139 28,25333 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:03 28-10-2025 39,17444 28,23306 5,51 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:42 28-10-2025 39,1575 28,27111 8,45 3,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:41 28-10-2025 39,1715 28,2727 6,9 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:12 28-10-2025 39,18111 28,26 6,9 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:12 28-10-2025 39,152 28,2587 11,4 3,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:47 28-10-2025 39,1915 28,139 9,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:05:06 28-10-2025 39,12333 28,24389 11,69 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:05 28-10-2025 39,1702 28,196 9,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:04:30 28-10-2025 39,17806 28,19417 7,01 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:04:29 28-10-2025 39,1792 28,1558 5,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:03:05 28-10-2025 39,14306 28,245 13,53 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:03 28-10-2025 39,1705 28,2155 13,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:59 28-10-2025 39,17 28,27278 7 3,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:58 28-10-2025 39,1515 28,2987 8,2 2,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:30 28-10-2025 39,1618 28,2727 12,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:29 28-10-2025 39,16917 28,26722 5,98 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:04 28-10-2025 39,17889 28,09194 6,11 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:49:25 28-10-2025 39,23389 28,16833 5,85 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:26 28-10-2025 39,17389 28,26167 6,29 4,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:26 28-10-2025 39,1632 28,2683 12,4 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:27 28-10-2025 39,17306 28,15278 7 2,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:59 28-10-2025 39,1623 28,2892 9,8 4,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:58 28-10-2025 39,17194 28,28778 6,18 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:09 28-10-2025 39,14222 28,17472 10,52 2,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 03:40:58 28-10-2025 37,36944 36,72194 8,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:44 28-10-2025 39,14083 28,29528 7,5 3,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:43 28-10-2025 39,14 28,2757 12,7 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:09 28-10-2025 39,11583 28,29444 6,83 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:08 28-10-2025 39,1402 28,2632 5,7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:37 28-10-2025 39,20028 28,17 4,18 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:28:29 28-10-2025 39,18417 28,16417 7 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:28:28 28-10-2025 39,213 28,1457 9,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:27:52 28-10-2025 39,21833 28,20861 7 2,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:27:52 28-10-2025 39,2142 28,2097 7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:10 28-10-2025 39,23444 28,035 6,99 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:23:18 28-10-2025 39,18361 28,215 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:38 28-10-2025 39,19833 28,16806 7,21 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:19 28-10-2025 39,17528 28,15667 7 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:19 28-10-2025 39,1785 28,1343 11,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:27 28-10-2025 39,21139 28,20667 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:18:12 28-10-2025 39,19194 28,25917 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:17:23 28-10-2025 39,18694 28,19028 7 1,9
İslahiye (Gaziantep) 03:17:00 28-10-2025 36,9275 36,54944 6,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:15:56 28-10-2025 39,17528 28,22278 6,82 1,7
Kırkağaç (Manisa) 03:14:55 28-10-2025 39,15472 27,85667 7 1,7
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 03:10:46 28-10-2025 39,099 28,0982 14,6 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:08 28-10-2025 39,2245 28,0875 11,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:16 28-10-2025 39,13139 28,25972 9,27 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:08:14 28-10-2025 39,1685 28,2203 11,4 2,3
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:06:42 28-10-2025 39,4898 25,8678 5,1 2,6
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:06:14 28-10-2025 39,4817 25,8933 12,1 2,8
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 03:04:58 28-10-2025 39,109 28,0978 2,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:04:32 28-10-2025 39,14 28,25389 12,65 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:04:31 28-10-2025 39,1578 28,2288 10,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:23 28-10-2025 39,16778 28,16722 7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:02:22 28-10-2025 39,1667 28,1322 9,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:17 28-10-2025 39,19917 28,14389 6,35 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:16 28-10-2025 39,2037 28,128 8,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:58:22 28-10-2025 39,20417 28,13583 7 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:58:21 28-10-2025 39,2075 28,1325 8,9 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:57:05 28-10-2025 39,19278 28,14028 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:05 28-10-2025 39,183 28,1163 3,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:56:13 28-10-2025 39,18944 28,25 7 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:56:13 28-10-2025 39,1803 28,2475 10 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:55:13 28-10-2025 39,16583 28,24694 7 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:55:13 28-10-2025 39,1763 28,2188 11,8 2,9
Karaisalı (Adana) 02:54:00 28-10-2025 37,33833 35,00194 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:52 28-10-2025 39,18611 28,30833 7 2,5
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:48:51 28-10-2025 39,1973 28,3037 10,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:08 28-10-2025 39,17861 28,2575 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:47:06 28-10-2025 39,1548 28,1288 12,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:46:27 28-10-2025 39,18583 28,14333 8,11 2,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:46:25 28-10-2025 39,224 28,1123 18,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:43:43 28-10-2025 39,16722 28,27778 4,9 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:43:43 28-10-2025 39,1583 28,2575 11,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:47 28-10-2025 39,17389 28,15417 5,17 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:46 28-10-2025 39,1667 28,1228 5,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:39:28 28-10-2025 39,22306 28,18806 7 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:39:28 28-10-2025 39,2122 28,1697 9,4 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:50 28-10-2025 39,1897 28,172 7,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:37:20 28-10-2025 39,15722 28,26194 6,99 2,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:20 28-10-2025 39,1693 28,2632 10,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:56 28-10-2025 39,20889 28,15361 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:56 28-10-2025 39,1817 28,1752 9,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:34 28-10-2025 39,15611 28,30056 6,49 2,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:33 28-10-2025 39,1333 28,2865 11,3 2,4
KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) 02:33:02 28-10-2025 38,4643 39,1568 11,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:13 28-10-2025 39,16917 28,30028 7 4,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:12 28-10-2025 39,1935 28,3057 10,3 4,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:29:17 28-10-2025 39,19 28,1475 7,69 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:20 28-10-2025 39,18639 28,16139 5,36 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:50 28-10-2025 39,19972 28,17417 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:49 28-10-2025 39,18806 28,18028 5,98 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:49 28-10-2025 39,1972 28,1703 9,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:10 28-10-2025 39,19333 28,15333 5,85 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:25:23 28-10-2025 39,18583 28,16 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:25:23 28-10-2025 39,173 28,166 7,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:28 28-10-2025 39,19139 28,20528 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:38 28-10-2025 39,20917 28,1725 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:38 28-10-2025 39,195 28,1963 9,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:28 28-10-2025 39,20139 28,15306 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:36 28-10-2025 39,17139 28,325 6,74 2,3
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:36 28-10-2025 39,223 28,3212 13,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:41 28-10-2025 39,21528 28,18444 7 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:42 28-10-2025 39,2172 28,151 8,2 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:28 28-10-2025 39,1897 28,1132 7,6 3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 02:10:01 28-10-2025 34,1197 25,8378 14,7 3,8
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 02:09:24 28-10-2025 39,0557 28,139 6,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:08:45 28-10-2025 39,15889 28,30917 7,52 3,2
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:08:41 28-10-2025 39,164 28,3523 7,9 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:40 28-10-2025 39,18028 28,17028 7 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:39 28-10-2025 39,191 28,1712 11,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:49 28-10-2025 39,14083 28,27361 7,1 2,1
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:04:25 28-10-2025 39,2082 28,3237 5,6 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:47 28-10-2025 39,1265 28,2043 7,9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:21 28-10-2025 39,11444 28,32083 7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:59:11 28-10-2025 39,18528 28,14611 7,18 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:11 28-10-2025 39,18 28,1215 14,9 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:58:14 28-10-2025 39,20167 28,15972 7 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:58:13 28-10-2025 39,2077 28,1205 13,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:55:53 28-10-2025 39,20806 28,13917 7 4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:55:53 28-10-2025 39,2203 28,122 9,7 4
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:45 28-10-2025 39,18444 28,24194 6,59 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:45 28-10-2025 39,182 28,2328 9,7 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:08 28-10-2025 39,1732 28,1738 9,8 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:07 28-10-2025 39,18833 28,175 6,96 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:43 28-10-2025 39,19833 28,24528 5,22 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:51 28-10-2025 39,1443 28,2517 12,6 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:31 28-10-2025 39,1863 28,167 9,7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:30 28-10-2025 39,20306 28,18444 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:55 28-10-2025 39,18361 28,25972 6,82 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:54 28-10-2025 39,172 28,2445 11,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:17 28-10-2025 39,18861 28,24417 7 2,6
KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:08 28-10-2025 39,3338 28,2123 28,9 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:06 28-10-2025 39,1645 28,114 9,2 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:44:35 28-10-2025 39,161 28,2407 8,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:34 28-10-2025 39,16083 28,25222 6,45 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:43:33 28-10-2025 39,1518 28,243 13,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:48 28-10-2025 39,19222 28,23083 16,19 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:46 28-10-2025 39,1638 28,2563 12,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:20 28-10-2025 39,17278 28,2925 4,15 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:47 28-10-2025 39,1463 28,1987 9,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:57 28-10-2025 39,1825 28,185 7,49 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:56 28-10-2025 39,1675 28,2068 10,8 3,1
KARAYAGCI-GORDES (MANISA) 01:32:58 28-10-2025 38,964 28,2202 15,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:01 28-10-2025 39,19389 28,19806 6,14 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:32:00 28-10-2025 39,1992 28,172 8,5 3,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:09 28-10-2025 39,1753 28,1278 8,9 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:27:42 28-10-2025 39,1138 28,2728 15,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:40 28-10-2025 39,19083 28,23833 6,62 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:37 28-10-2025 39,1855 28,2148 5,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:36 28-10-2025 39,20583 28,27222 7,58 2,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:20 28-10-2025 39,151 28,2782 8,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:19 28-10-2025 39,17 28,28611 5,88 2,6
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 01:25:35 28-10-2025 39,0587 28,1107 5 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:24:55 28-10-2025 39,1683 28,2172 13,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:24:54 28-10-2025 39,19111 28,20639 6,37 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:23:11 28-10-2025 39,19417 28,21194 6,74 3,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:11 28-10-2025 39,1965 28,1865 9,7 3,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 01:21:21 28-10-2025 38,9882 28,029 5 1,9
KOCASINAN-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:26 28-10-2025 39,3153 28,195 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:00 28-10-2025 39,20917 28,18583 7 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:00 28-10-2025 39,211 28,1618 10,2 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:16:32 28-10-2025 39,19167 28,1225 7 2
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 01:16:31 28-10-2025 39,0008 28,073 11,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:47 28-10-2025 39,18722 28,23639 7 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:15:47 28-10-2025 39,1715 28,2248 11,2 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:26 28-10-2025 39,1623 28,2648 14,9 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:51 28-10-2025 39,15722 28,30333 7 2,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:50 28-10-2025 39,1573 28,272 11 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:26 28-10-2025 39,18694 28,12694 4,79 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:25 28-10-2025 39,1895 28,1225 11,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:06 28-10-2025 39,15722 28,24361 18,4 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:04 28-10-2025 39,1283 28,2317 13,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:25 28-10-2025 39,17611 28,23278 7,01 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:24 28-10-2025 39,1655 28,2273 14 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:39 28-10-2025 39,15306 28,15167 7 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:00:38 28-10-2025 39,1613 28,145 9,2 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:58:58 28-10-2025 39,30278 28,15167 6,58 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:58:57 28-10-2025 39,1892 28,1493 8,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:57:32 28-10-2025 39,18778 28,2125 7,26 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:57:30 28-10-2025 39,1742 28,1348 1,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:56:18 28-10-2025 39,23583 28,29694 7,55 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:01 28-10-2025 39,16417 28,33444 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:51:15 28-10-2025 39,10722 28,29417 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:38 28-10-2025 39,16667 28,18917 7,01 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:42:40 28-10-2025 39,13472 28,28083 7,04 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:40:08 28-10-2025 39,14167 28,16417 7,09 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:54 28-10-2025 39,14222 28,23083 7 3,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:54 28-10-2025 39,1608 28,2262 10 3,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:38 28-10-2025 39,1602 28,1365 28,9 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:07 28-10-2025 39,1575 28,1393 17,1 1,7
ULUPINAR-AKHISAR (MANISA) 00:33:50 28-10-2025 38,9205 27,9818 3,6 1,5
ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) 00:33:33 28-10-2025 39,0887 27,9307 11,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:37 28-10-2025 39,16806 28,26028 7 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:37 28-10-2025 39,1588 28,2488 12,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:56 28-10-2025 39,15528 28,21 7,37 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:55 28-10-2025 39,1723 28,2208 5,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:17 28-10-2025 39,14722 28,26194 7,41 2,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:16 28-10-2025 39,1773 28,2448 8,6 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:15 28-10-2025 39,15444 28,17111 7 2,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:49 28-10-2025 39,19194 28,17167 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:05 28-10-2025 39,21861 28,15417 7,01 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:56 28-10-2025 39,23889 28,15306 7 3,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:56 28-10-2025 39,2152 28,1428 7,9 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:20 28-10-2025 39,20111 28,20111 7 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:20 28-10-2025 39,1918 28,2018 13,3 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:45:50 28-10-2025 39,21444 28,17278 7,51 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:45:49 28-10-2025 39,1987 28,18 9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:58 28-10-2025 39,20278 28,20889 7,01 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:58 28-10-2025 39,1835 28,1845 9,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:56 28-10-2025 39,20806 28,16667 7,01 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:34:55 28-10-2025 39,1895 28,1373 8,9 2,8
DARENDE (MALATYA) 23:34:45 28-10-2025 38,5547 37,4713 1,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:57 28-10-2025 39,215 28,18028 7,01 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:56 28-10-2025 39,1958 28,1877 7,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:25 28-10-2025 39,15417 28,28694 7,01 1,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:25 28-10-2025 39,132 28,2952 13 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:34 28-10-2025 39,17917 28,21806 6,82 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:33 28-10-2025 39,1652 28,2058 8 2,4
MALAZ-GORDES (MANISA) 23:23:58 28-10-2025 39,0782 28,2902 18,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:13 28-10-2025 39,17333 28,24083 5,58 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:13 28-10-2025 39,1538 28,221 9,2 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:22:45 28-10-2025 39,1033 28,2522 19,6 1,5
MALAZ-GORDES (MANISA) 23:21:32 28-10-2025 39,0812 28,2997 18,6 1,5
CICEKLI-GORDES (MANISA) 23:20:53 28-10-2025 39,0558 28,2115 16 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:06 28-10-2025 39,19667 28,25667 7 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:16:06 28-10-2025 39,164 28,2203 15 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:54 28-10-2025 39,1512 28,2388 11,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:14:02 28-10-2025 39,19056 28,21833 7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:01 28-10-2025 39,1753 28,215 14 2,5
CICEKLI-GORDES (MANISA) 23:13:06 28-10-2025 39,0657 28,1692 15,8 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:12:14 28-10-2025 39,1757 28,2185 4,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:24 28-10-2025 39,20556 28,25833 8,26 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:11:24 28-10-2025 39,16 28,1682 12,8 2
Talafar, Ninova (Irak) - [67.38 km] Silopi (Şırnak) 23:11:11 28-10-2025 36,52167 42,37083 7,08 1,5
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:45 28-10-2025 39,2623 28,2387 5,5 1,3
GOCEK-AKHISAR (MANISA) 23:07:02 28-10-2025 38,9508 28,057 30,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:54 28-10-2025 39,18361 28,29833 7,01 2,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:02:54 28-10-2025 39,1638 28,2995 15 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:58:43 28-10-2025 39,18389 28,23111 6,98 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:58:43 28-10-2025 39,1717 28,2353 15,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:56:28 28-10-2025 39,18361 28,24 6,8 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:56:28 28-10-2025 39,156 28,2248 9,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:30 28-10-2025 39,24806 28,00472 10,67 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:51:46 28-10-2025 39,18556 28,18889 6,97 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:46 28-10-2025 39,151 28,2015 11,5 1,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:09 28-10-2025 39,11 28,2872 9,2 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:06 28-10-2025 39,1585 28,1248 9 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:05 28-10-2025 39,21972 28,16694 7 1,9
Battalgazi (Malatya) 22:49:15 28-10-2025 38,27278 38,70833 12,58 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:42 28-10-2025 39,1838 28,163 12,9 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:58 28-10-2025 39,14389 28,26806 6,3 1,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:58 28-10-2025 39,1407 28,3008 5,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:28 28-10-2025 39,20972 28,21278 6,96 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:28 28-10-2025 39,169 28,187 8,6 1,7
KAPAKLI-AKHISAR (MANISA) 22:39:24 28-10-2025 38,87 27,7245 5,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:37:48 28-10-2025 39,17583 28,24417 7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:37:48 28-10-2025 39,1418 28,2302 9,1 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:34:05 28-10-2025 39,2097 28,1405 7,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:34:04 28-10-2025 39,23944 28,14167 6,99 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:30:20 28-10-2025 39,185 28,1717 9,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:30:19 28-10-2025 39,22806 28,16 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:29:59 28-10-2025 39,1378 28,1337 16,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:26:45 28-10-2025 39,22556 28,15472 7 2,5
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 22:26:02 28-10-2025 39,0068 28,125 6,6 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:25:10 28-10-2025 39,0992 28,3255 17,3 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:24:47 28-10-2025 39,1912 28,1828 5,3 1,7
CICEKLI-GORDES (MANISA) 22:23:59 28-10-2025 39,0822 28,2675 20,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:20:15 28-10-2025 39,1625 28,28972 10,91 3,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:15 28-10-2025 39,1523 28,2888 10 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:16:21 28-10-2025 39,24167 28,17194 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:16:21 28-10-2025 39,1905 28,1915 12,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:15:39 28-10-2025 39,22278 28,12833 5,29 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:15:39 28-10-2025 39,1962 28,1163 11,8 2,3
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 22:13:39 28-10-2025 39,0453 28,2267 22,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:24 28-10-2025 39,18389 28,20972 7,02 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:24 28-10-2025 39,1867 28,162 10,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:16 28-10-2025 39,22528 28,15222 7,04 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:06:16 28-10-2025 39,18 28,146 9,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:13 28-10-2025 39,20111 28,27167 6,99 2,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:12 28-10-2025 39,1723 28,2435 15 3,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:01:30 28-10-2025 39,1685 28,1488 19,6 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:10 28-10-2025 39,1605 28,24 12,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:09 28-10-2025 39,19167 28,24306 7,02 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:19 28-10-2025 39,1768 28,2487 9,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:18 28-10-2025 39,12889 28,27556 6,95 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:17 28-10-2025 39,1727 28,251 4,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:30 28-10-2025 39,23722 28,16833 6,99 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:52:30 28-10-2025 39,2005 28,199 7,7 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:40 28-10-2025 39,1238 28,2112 12,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:50 28-10-2025 39,21 28,11889 7 3,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:50 28-10-2025 39,2083 28,1057 7,7 3,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:36 28-10-2025 39,0848 28,2975 2,6 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:21 28-10-2025 39,1553 28,208 19,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:35:23 28-10-2025 39,21028 28,16194 6,99 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:35:23 28-10-2025 39,189 28,1543 10 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:32:35 28-10-2025 39,17917 28,25722 5,68 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:32:35 28-10-2025 39,1687 28,2393 11,6 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:29:23 28-10-2025 39,1517 28,2855 10,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:27:57 28-10-2025 39,16361 28,23444 5,13 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:56 28-10-2025 39,1458 28,237 11,9 1,8
CICEKLI-GORDES (MANISA) 21:25:29 28-10-2025 39,0763 28,2077 20,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:03 28-10-2025 39,13917 28,25444 7,01 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:03 28-10-2025 39,1758 28,2748 5,6 1,9
CICEKLI-GORDES (MANISA) 21:23:36 28-10-2025 39,0583 28,2165 24,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:35 28-10-2025 39,22028 28,29917 6,3 1,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:19 28-10-2025 39,1297 28,3128 4,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:34 28-10-2025 39,19111 28,18639 7 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:20:34 28-10-2025 39,1832 28,1728 5,4 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:03 28-10-2025 39,18472 28,2475 5,05 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:03 28-10-2025 39,1625 28,2218 7,7 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:59 28-10-2025 39,1718 28,247 5,8 1,7
CICEKLI-GORDES (MANISA) 21:14:46 28-10-2025 39,0712 28,1798 13,5 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:05 28-10-2025 39,1023 28,235 17,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:12:11 28-10-2025 39,1822 28,1658 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:07:48 28-10-2025 39,21028 28,15 7,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:05:33 28-10-2025 39,19361 28,25139 7,01 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:05:33 28-10-2025 39,1768 28,229 14,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:14 28-10-2025 39,15417 28,1775 7,03 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:04:13 28-10-2025 39,1428 28,204 14,6 2
Hilvan (Şanlıurfa) 21:03:32 28-10-2025 37,52389 38,90139 7 2,1
ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA) 21:03:32 28-10-2025 37,4887 38,8198 5 2,2
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 21:02:36 28-10-2025 39,0053 28,1613 14,2 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:02:19 28-10-2025 39,18 28,2253 11,1 1,7
Akdeniz - [15.65 km] Dalaman (Muğla) 21:00:31 28-10-2025 36,56222 28,77333 7,05 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:55 28-10-2025 39,1707 28,1015 8,4 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:16 28-10-2025 39,1775 28,1347 3,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:59:15 28-10-2025 39,2225 28,17583 7,01 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:07 28-10-2025 39,22556 28,16222 7,01 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:07 28-10-2025 39,2092 28,1657 9,5 3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:56:07 28-10-2025 39,1833 28,2542 7,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:06 28-10-2025 39,19972 28,27417 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:54:22 28-10-2025 39,1527 28,2613 5,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:52:49 28-10-2025 39,175 28,22528 7,58 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:52:48 28-10-2025 39,154 28,2315 16,8 2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:19 28-10-2025 39,1673 28,3475 7,6 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:49:29 28-10-2025 39,1582 28,182 9,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:49:28 28-10-2025 39,18778 28,18444 7,01 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:47:32 28-10-2025 39,1742 28,186 17 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:46:33 28-10-2025 39,225 28,0505 5,3 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:45:38 28-10-2025 39,138 28,266 12,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:51 28-10-2025 39,24 28,15472 6,98 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:06 28-10-2025 39,12556 28,28417 6,96 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:40:06 28-10-2025 39,1178 28,2458 8,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:50 28-10-2025 39,20944 28,19 6,98 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:38:49 28-10-2025 39,1913 28,1805 14,8 3,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:52 28-10-2025 39,116 28,2235 6,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:15 28-10-2025 39,25583 28,17972 7,02 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 20:30:44 28-10-2025 38,09639 36,52972 6,96 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:30:09 28-10-2025 39,20167 28,25 6,98 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:30:09 28-10-2025 39,1943 28,2393 9,2 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:28:19 28-10-2025 39,194 28,15 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:26:45 28-10-2025 39,22444 28,17583 12,8 2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 20:26:41 28-10-2025 38,953 28,046 48 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:31 28-10-2025 39,1285 28,1298 14,5 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:23:58 28-10-2025 39,1595 28,1218 12,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:21:01 28-10-2025 39,21 28,16806 7,03 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:21:01 28-10-2025 39,1882 28,1642 12,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:33 28-10-2025 39,19444 28,21222 6,99 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:33 28-10-2025 39,1845 28,1945 10,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:54 28-10-2025 39,17639 28,26556 6,16 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:46 28-10-2025 39,12528 28,26861 6,99 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:46 28-10-2025 39,1635 28,1785 5,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:12:14 28-10-2025 39,18611 28,25111 6,99 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:12:14 28-10-2025 39,179 28,2218 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:30 28-10-2025 39,16389 28,27639 7 2,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:07:30 28-10-2025 39,118 28,2697 15,3 2,7
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 20:05:20 28-10-2025 39,0102 28,2363 25,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:04:30 28-10-2025 39,19139 28,16111 6,99 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:04:30 28-10-2025 39,1842 28,0903 3,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:03:20 28-10-2025 39,21278 28,20417 6,78 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:03:20 28-10-2025 39,1865 28,196 9,5 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:01:43 28-10-2025 39,1577 28,184 5,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:00:33 28-10-2025 39,14528 28,16694 6,99 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:00:32 28-10-2025 39,1447 28,1475 13,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:00:02 28-10-2025 39,20028 28,12083 6,97 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:00:01 28-10-2025 39,1627 28,1255 10,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:09 28-10-2025 39,19472 28,25972 7,01 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:05 28-10-2025 39,20694 28,14083 12,1 3,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:53:05 28-10-2025 39,2077 28,1317 10,9 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:48:53 28-10-2025 39,19389 28,24278 5,28 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:46:56 28-10-2025 39,26417 28,18917 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:10 28-10-2025 39,2225 28,085 7,01 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:14 28-10-2025 39,2275 28,15861 7,01 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:42:13 28-10-2025 39,1938 28,144 15,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:51 28-10-2025 39,20472 28,19722 7,07 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:39:58 28-10-2025 39,1263 28,1873 17,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:39:03 28-10-2025 39,15389 28,19611 10,86 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:39:03 28-10-2025 39,1502 28,1762 5,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:02 28-10-2025 39,22417 28,19389 7,08 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:38:02 28-10-2025 39,1565 28,1203 11 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:36:51 28-10-2025 39,2015 28,1812 13,9 3,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:35:56 28-10-2025 39,2043 28,1012 5,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:32:47 28-10-2025 39,19194 28,1475 6,93 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:31:23 28-10-2025 39,22972 28,16861 7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:30:00 28-10-2025 39,20889 28,16806 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:26:08 28-10-2025 39,22611 28,13167 7 3,1
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:23:53 28-10-2025 39,2522 28,2548 19,8 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:21:41 28-10-2025 39,1697 28,2465 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:20:46 28-10-2025 39,20333 28,21917 9,43 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:20:46 28-10-2025 39,1658 28,215 9,9 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:17:35 28-10-2025 39,1998 28,1313 7,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:15:30 28-10-2025 39,19194 28,23667 6,81 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:15:29 28-10-2025 39,1827 28,2018 14,6 2,7
HAMITKOY-AKHISAR (MANISA) 19:09:50 28-10-2025 38,9408 28,0957 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:09:44 28-10-2025 39,22639 28,17972 6,97 1,6
Rakka (Suriye) - [126.25 km] Akçakale (Şanlıurfa) 19:09:24 28-10-2025 35,54333 39,165 6,78 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:09:03 28-10-2025 39,18944 28,28278 6,99 1,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:09:03 28-10-2025 39,1738 28,2785 8,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:05:35 28-10-2025 39,19361 28,25389 7,04 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:04:59 28-10-2025 39,2 28,245 6,98 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:04:59 28-10-2025 39,1883 28,2212 7,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:04:02 28-10-2025 39,15083 28,25361 5,73 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:04:02 28-10-2025 39,1327 28,245 13,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:21 28-10-2025 39,19806 28,22972 6,78 1,3
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 19:03:21 28-10-2025 39,0463 28,2128 25 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:02:01 28-10-2025 39,17528 28,26528 5,63 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:02:01 28-10-2025 39,1508 28,2498 15,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:58:26 28-10-2025 39,20472 28,17889 9,41 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:58:25 28-10-2025 39,2067 28,1237 8,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:56:05 28-10-2025 39,16944 28,29417 7,29 3,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:56:04 28-10-2025 39,1457 28,2715 7,3 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:54:43 28-10-2025 39,25639 28,08917 7,02 1,9
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 18:53:32 28-10-2025 39,0525 28,2425 16,3 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:53:10 28-10-2025 39,1707 28,2907 11,4 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:12 28-10-2025 39,1585 28,2482 10,1 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:48:42 28-10-2025 39,1507 28,2572 9,6 2,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:44:58 28-10-2025 39,1342 28,2777 8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:43:12 28-10-2025 39,20667 28,24917 6,99 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:43:12 28-10-2025 39,1865 28,2392 11 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:41:55 28-10-2025 39,16111 28,23472 7,1 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:41:55 28-10-2025 39,1468 28,2303 7,8 1,7
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 18:39:22 28-10-2025 39,0648 28,114 11,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:37:37 28-10-2025 39,15944 28,13528 6,66 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:37:36 28-10-2025 39,1663 28,1467 19,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:36:19 28-10-2025 39,18667 28,15333 5,8 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:36:18 28-10-2025 39,183 28,1248 7,5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:30:44 28-10-2025 39,13 28,23556 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:25 28-10-2025 39,22556 28,15139 11,78 3,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:26:24 28-10-2025 39,2328 28,1507 11,9 3,2
MALAZ-GORDES (MANISA) 18:24:03 28-10-2025 39,0753 28,2923 18,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:22:23 28-10-2025 39,17889 28,18361 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:22:23 28-10-2025 39,1678 28,1845 7,7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:05 28-10-2025 39,2057 28,1167 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:04 28-10-2025 39,23306 28,14306 7 1,8
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:17:47 28-10-2025 39,186 28,2228 5,8 1,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:16:30 28-10-2025 39,1753 28,2625 10,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:16:29 28-10-2025 39,20111 28,25833 6,98 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:13:49 28-10-2025 39,19861 28,25972 6,99 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:13:03 28-10-2025 39,1417 28,2303 14,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:10:52 28-10-2025 39,19694 28,24111 6,98 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:10:52 28-10-2025 39,1848 28,2548 11,7 2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 18:09:18 28-10-2025 39,0862 28,0997 13,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:10 28-10-2025 39,20139 28,23361 6,99 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:05:10 28-10-2025 39,186 28,249 12,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:03:24 28-10-2025 39,20917 28,10389 6,99 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:03:24 28-10-2025 39,2047 28,08 8,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:13 28-10-2025 39,17083 28,28917 11,62 3,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:01:13 28-10-2025 39,1802 28,2527 8,3 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:59:51 28-10-2025 39,19917 28,21333 7,07 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:59:51 28-10-2025 39,21806 28,21694 6,99 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:59:51 28-10-2025 39,1607 28,1913 10,4 2,3
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:58:25 28-10-2025 39,2728 28,0885 6 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:57:40 28-10-2025 39,0868 28,2735 17,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:56:13 28-10-2025 39,15806 28,26583 5,98 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:56:13 28-10-2025 39,1602 28,2627 16,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:58 28-10-2025 39,19917 28,18556 7 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:58 28-10-2025 39,1742 28,1787 8,1 2,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:53:25 28-10-2025 39,191 28,2895 5,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:52:10 28-10-2025 39,16972 28,25611 6,99 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:52:09 28-10-2025 39,149 28,2467 9,4 2
MALAZ-GORDES (MANISA) 17:48:49 28-10-2025 39,0645 28,2735 22,8 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:45:18 28-10-2025 39,0852 28,1633 5,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:44:06 28-10-2025 39,16472 28,25056 9,67 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:44:06 28-10-2025 39,1628 28,2387 11 3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:42:57 28-10-2025 39,173 28,2057 29,8 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:41:56 28-10-2025 39,1393 28,1565 19,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:40:16 28-10-2025 39,15417 28,28417 7,03 2,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:40:16 28-10-2025 39,132 28,2815 13,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 17:37:32 28-10-2025 39,22278 28,16972 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:37:31 28-10-2025 39,213 28,1638 11,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:35:46 28-10-2025 39,17694 28,25861 10,65 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:35:45 28-10-2025 39,1672 28,247 12,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:34:56 28-10-2025 39,17583 28,26833 6,18 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:34:55 28-10-2025 39,184 28,2487 8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:33:08 28-10-2025 39,18361 28,12611 6,99 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:33:07 28-10-2025 39,1592 28,1317 9,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:32:42 28-10-2025 39,2075 28,12583 6,96 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:30:44 28-10-2025 39,138 28,2013 1,2 3,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:29:08 28-10-2025 39,1655 28,2698 14,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:26 28-10-2025 39,25306 28,17 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:26:26 28-10-2025 39,2072 28,1785 7,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:52 28-10-2025 39,22722 28,17333 7,01 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:22:52 28-10-2025 39,1978 28,171 10,1 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:19:30 28-10-2025 39,146 28,149 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:29 28-10-2025 39,19667 28,18028 5,3 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:28 28-10-2025 39,1953 28,1833 10,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:12:11 28-10-2025 39,20417 28,28667 8,51 3,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:12:10 28-10-2025 39,1828 28,2447 12,8 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:07 28-10-2025 39,17806 28,26694 6,98 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:04:07 28-10-2025 39,1648 28,2447 11,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:01:44 28-10-2025 39,14917 28,26028 6,99 2,2
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 17:01:44 28-10-2025 39,0212 28,2015 14 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:01:25 28-10-2025 39,15333 28,24 7,01 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:01:24 28-10-2025 39,1528 28,2265 10,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:00:59 28-10-2025 39,18889 28,14778 7,02 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:00:58 28-10-2025 39,1638 28,153 14,9 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:08 28-10-2025 39,182 28,1537 9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:07 28-10-2025 39,18194 28,14972 7,01 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:38 28-10-2025 39,21278 28,13667 6,99 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:53:44 28-10-2025 39,19056 28,25472 7 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:53:44 28-10-2025 39,1725 28,2387 11,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:46:52 28-10-2025 39,18722 28,23722 6,98 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:46:52 28-10-2025 39,1547 28,227 12,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:42:27 28-10-2025 39,22417 28,19361 6,97 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:41:24 28-10-2025 39,22389 28,23444 6,75 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:51 28-10-2025 39,17111 28,16056 6,83 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:40:50 28-10-2025 39,1737 28,1527 16,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:25 28-10-2025 39,23861 28,11028 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:04 28-10-2025 39,20861 28,10833 8,36 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:38:04 28-10-2025 39,1938 28,1053 7,8 3
Sındırgı (Balıkesir) 16:37:13 28-10-2025 39,19972 28,22417 6,99 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:37:13 28-10-2025 39,1772 28,2155 16,2 2,6
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 16:36:31 28-10-2025 39,0043 28,196 5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:30 28-10-2025 39,25528 28,18167 7 2,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 16:35:30 28-10-2025 39,2255 28,1785 10,8 3,1
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 16:27:26 28-10-2025 39,0452 28,099 13,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:27:23 28-10-2025 39,20139 28,12611 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:25:52 28-10-2025 39,1565 28,261 8,2 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:21:57 28-10-2025 39,1628 28,2147 10,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:19 28-10-2025 39,2625 28,12333 7 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:21:19 28-10-2025 39,2445 28,1127 10,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:19:29 28-10-2025 39,20556 28,15972 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:19:29 28-10-2025 39,1983 28,1445 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:12:32 28-10-2025 39,13806 28,2975 6,86 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:12:31 28-10-2025 39,185 28,2733 7,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:42 28-10-2025 39,19028 28,12528 6,88 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:41 28-10-2025 39,16139 28,23833 7,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:06:49 28-10-2025 39,1725 28,15333 6,97 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:06:49 28-10-2025 39,1858 28,1395 10 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:03:20 28-10-2025 39,16417 28,25972 6,99 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:03:20 28-10-2025 39,1575 28,2597 9,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:25 28-10-2025 39,23472 28,12361 6,4 1,8
Akdeniz - [25.59 km] Fethiye (Muğla) 16:00:12 28-10-2025 36,44667 28,83389 6,85 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:58:19 28-10-2025 39,2195 28,1402 9,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:58:07 28-10-2025 39,24 28,1775 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:53:53 28-10-2025 39,22194 28,17889 7,01 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:53 28-10-2025 39,215 28,1817 9,3 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:49:58 28-10-2025 39,1382 28,2243 9,9 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:02 28-10-2025 39,2088 28,1632 4,5 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:48:01 28-10-2025 39,22972 28,17722 7 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:08 28-10-2025 39,20778 28,17167 7,02 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:47:08 28-10-2025 39,1663 28,1378 4,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:45:05 28-10-2025 39,18528 28,16861 7 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:45:05 28-10-2025 39,1727 28,153 15,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:12 28-10-2025 39,15278 28,23917 6,92 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:37:14 28-10-2025 39,18028 28,19028 7,01 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:37:14 28-10-2025 39,1687 28,1792 13,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:42 28-10-2025 39,20639 28,09861 7,05 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:27 28-10-2025 39,17889 28,15556 5,22 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:25 28-10-2025 39,21083 28,16667 12,22 3,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:25 28-10-2025 39,2063 28,165 13,1 4
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:55 28-10-2025 39,20278 28,28722 7,01 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:11:48 28-10-2025 39,18806 28,19667 7,73 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:11:47 28-10-2025 39,1948 28,2017 7,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:21 28-10-2025 39,23389 28,20778 6,99 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:06:20 28-10-2025 39,2047 28,1563 9,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:02:40 28-10-2025 39,15917 28,28833 6,94 2,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:02:39 28-10-2025 39,1562 28,2937 8,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:55:51 28-10-2025 39,22361 28,16306 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:55:51 28-10-2025 39,1983 28,1682 10,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:05 28-10-2025 39,175 28,24222 9,45 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:52:05 28-10-2025 39,1563 28,2327 9,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:49:25 28-10-2025 39,16056 28,23472 12,61 4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:49:25 28-10-2025 39,1608 28,2323 5,3 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:48:27 28-10-2025 39,21444 28,2525 7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:39:41 28-10-2025 39,1725 28,26694 7,02 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:39:41 28-10-2025 39,1535 28,2492 15,7 3
Sındırgı (Balıkesir) 14:38:52 28-10-2025 39,19111 28,15167 6,97 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:38:51 28-10-2025 39,185 28,1388 9,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:48 28-10-2025 39,17278 28,26472 6,93 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:24 28-10-2025 39,15472 28,28194 6,98 2,9
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:32:23 28-10-2025 39,1585 28,2737 16,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:31:21 28-10-2025 39,17056 28,27556 6,35 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:59 28-10-2025 39,1525 28,18694 6,88 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:27:45 28-10-2025 39,1575 28,1295 10,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:27:44 28-10-2025 39,17667 28,14889 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:26:41 28-10-2025 39,19833 28,25833 5,4 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:26:40 28-10-2025 39,1863 28,2225 7,7 2,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:25:11 28-10-2025 39,2372 28,1378 11,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:25:10 28-10-2025 39,24583 28,14639 7 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:05 28-10-2025 39,19 28,185 9,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:04 28-10-2025 39,20194 28,20056 7,01 2,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:20:30 28-10-2025 39,1482 28,2775 5,1 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:18:09 28-10-2025 39,1942 28,2097 11,5 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:08 28-10-2025 39,20306 28,23278 6,99 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:12:37 28-10-2025 39,17917 28,23694 7 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:12:36 28-10-2025 39,1567 28,2297 9,9 3
Yakutiye (Erzurum) 14:10:59 28-10-2025 39,96056 41,38111 7,12 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:07:55 28-10-2025 39,19083 28,10333 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:06:51 28-10-2025 39,18944 28,25806 5,23 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:06:51 28-10-2025 39,1755 28,239 12,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 14:02:45 28-10-2025 39,17 28,1675 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:59 28-10-2025 39,20139 28,15028 7,02 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:59 28-10-2025 39,205 28,139 8,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:29 28-10-2025 39,19306 28,24306 8,75 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:54:28 28-10-2025 39,1685 28,2357 9,6 2,9
Sumbas (Osmaniye) 13:53:19 28-10-2025 37,72806 36,105 12,92 3,9
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 13:53:19 28-10-2025 37,7257 36,1175 5 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:13 28-10-2025 39,20639 28,14556 7 3,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:12 28-10-2025 39,2027 28,134 8,4 3,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:38:54 28-10-2025 39,1633 28,2763 7,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:55 28-10-2025 39,175 28,24611 7,01 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:54 28-10-2025 39,1513 28,2288 7,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:50 28-10-2025 39,1725 28,265 6,99 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:36:49 28-10-2025 39,1553 28,2472 4,8 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:35:13 28-10-2025 39,16139 28,26083 7 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:35:12 28-10-2025 39,1773 28,2475 9,3 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:47 28-10-2025 39,1637 28,1502 13,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:31:42 28-10-2025 39,17139 28,25417 9,33 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:31:41 28-10-2025 39,164 28,2525 9,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:30:38 28-10-2025 39,18722 28,21611 7 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:30:38 28-10-2025 39,1765 28,1713 10,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:29:38 28-10-2025 39,18278 28,27639 7 2,1
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:29:37 28-10-2025 39,1607 28,3023 11,1 2,1
Simav (Kütahya) 13:24:34 28-10-2025 39,23917 28,99278 14,39 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:24:34 28-10-2025 39,2333 29,0155 4,7 2,1
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:57 28-10-2025 39,1777 28,2987 8,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:56 28-10-2025 39,21222 28,28694 6,99 2,3
Akdeniz - [17.93 km] Dalaman (Muğla) 13:14:24 28-10-2025 36,54389 28,75889 7,01 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:10:51 28-10-2025 39,21528 28,24278 7,02 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:09:03 28-10-2025 39,14917 28,29222 6,8 2,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:09:02 28-10-2025 39,1418 28,2748 9,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:38 28-10-2025 39,20028 28,30389 7 2,3
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:38 28-10-2025 39,1838 28,3072 8,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:10 28-10-2025 39,20222 28,2425 9,72 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:03:21 28-10-2025 39,20278 28,1725 6,41 1,7
Akdeniz - [13.80 km] Dalaman (Muğla) 13:02:10 28-10-2025 36,58056 28,7675 7,45 1,7
BOYALILAR-AKHISAR (MANISA) 12:59:45 28-10-2025 38,8388 27,9148 9,5 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:59:33 28-10-2025 39,1463 28,1743 12 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:59:32 28-10-2025 39,15278 28,25389 9,19 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:51:36 28-10-2025 39,19889 28,22417 5,84 2,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:51:35 28-10-2025 39,1988 28,2103 9,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:23 28-10-2025 39,20444 28,26417 6,98 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:23 28-10-2025 39,1705 28,2455 12,9 3,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:45:38 28-10-2025 39,2302 28,2022 9,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:45:37 28-10-2025 39,23556 28,1775 7 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:44:45 28-10-2025 39,1387 28,2052 15,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:36:34 28-10-2025 39,11611 28,29278 7,06 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:33:40 28-10-2025 39,21278 28,18889 7,01 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:33:40 28-10-2025 39,1967 28,1583 16,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:31:59 28-10-2025 39,18972 28,17194 7,15 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:31:14 28-10-2025 39,21306 28,18444 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:31:14 28-10-2025 39,2037 28,1588 15,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:29:13 28-10-2025 39,14528 28,28333 7 2,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:29:13 28-10-2025 39,163 28,2735 10 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:08 28-10-2025 39,20528 28,19417 6,8 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:28:08 28-10-2025 39,1945 28,169 7,6 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:26:55 28-10-2025 39,1817 28,167 8,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:54 28-10-2025 39,22389 28,19194 11,23 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:25:23 28-10-2025 39,1925 28,26917 6,97 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:24:15 28-10-2025 39,1748 28,2187 11,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:24:14 28-10-2025 39,16972 28,22861 6,96 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:05 28-10-2025 39,20083 28,21861 7,45 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:22:05 28-10-2025 39,2062 28,2135 8,1 2,3
Sumbas (Osmaniye) 12:18:52 28-10-2025 37,725 36,06694 10,33 2,6
TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 12:18:51 28-10-2025 37,7222 36,076 5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:16:22 28-10-2025 39,17139 28,14361 6,98 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:16:22 28-10-2025 39,1765 28,1158 15,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:14:11 28-10-2025 39,25667 28,03139 7,02 2,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:14:11 28-10-2025 39,2465 28,008 15,3 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:11:40 28-10-2025 39,18361 28,17056 5,84 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:11:39 28-10-2025 39,1805 28,1348 11,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:10:41 28-10-2025 39,15778 28,30111 7,01 2,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:10:41 28-10-2025 39,1453 28,2943 9 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:03:26 28-10-2025 39,21 28,1385 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:02:03 28-10-2025 39,17306 28,16528 6,99 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:02:02 28-10-2025 39,174 28,1582 8,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:59:54 28-10-2025 39,2 28,23333 7 3,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:59:54 28-10-2025 39,1793 28,2302 9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:58:40 28-10-2025 39,20556 28,14083 12,38 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:58:40 28-10-2025 39,2193 28,145 10,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:57:14 28-10-2025 39,16222 28,27083 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:57:13 28-10-2025 39,198 28,2502 10,7 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:56:16 28-10-2025 39,1028 28,2325 13,1 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:55:56 28-10-2025 39,1457 28,2397 8,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:55:55 28-10-2025 39,17722 28,27444 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:54:27 28-10-2025 39,17222 28,17639 10,78 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:54:27 28-10-2025 39,1713 28,1713 13,6 2,4
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:53:58 28-10-2025 38,1097 36,5802 12,2 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:51:24 28-10-2025 39,1255 28,2947 13,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:23 28-10-2025 39,18611 28,21167 7,01 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:50:02 28-10-2025 39,1698 28,119 9,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:05 28-10-2025 39,20056 28,16083 7 1,7
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:46:19 28-10-2025 37,9557 36,1958 5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:44:14 28-10-2025 39,20972 28,18111 7,51 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:43:25 28-10-2025 39,1575 28,29111 6,99 1,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:43:25 28-10-2025 39,1297 28,2877 11,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:41:50 28-10-2025 39,21778 28,18111 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:39:16 28-10-2025 39,21389 28,22306 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:38:24 28-10-2025 39,1325 28,21528 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:38:23 28-10-2025 39,1408 28,1253 12,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:38:00 28-10-2025 39,10556 28,29944 6,92 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:37:59 28-10-2025 39,1383 28,2258 15,7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:37:25 28-10-2025 39,2032 28,1558 11 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:09 28-10-2025 39,17722 28,18694 7,68 1,7
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:35:10 28-10-2025 39,1992 28,3178 8,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:31:31 28-10-2025 39,19722 28,24 6,96 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:31:31 28-10-2025 39,1858 28,2227 9,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:58 28-10-2025 39,17333 28,28611 7 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:58 28-10-2025 39,1755 28,2875 12,9 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:12 28-10-2025 39,1837 28,2292 11,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:11 28-10-2025 39,19806 28,24361 7,03 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:54 28-10-2025 39,16333 28,27139 7,03 3,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:54 28-10-2025 39,1362 28,2732 10,2 3,4
HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) 11:24:28 28-10-2025 39,3553 27,994 16,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:22:07 28-10-2025 39,15861 28,28806 6,99 2,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:22:07 28-10-2025 39,1482 28,281 14,2 3,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:19:16 28-10-2025 39,1342 28,2572 18,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:52 28-10-2025 39,23361 28,18694 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:17:23 28-10-2025 39,16583 28,1575 7,2 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:17:23 28-10-2025 39,1652 28,1878 16 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:15:32 28-10-2025 39,1753 28,2493 10 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:15:15 28-10-2025 39,1868 28,11 8,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:15:14 28-10-2025 39,20222 28,12361 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:12:36 28-10-2025 39,20583 28,10917 7 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:12:36 28-10-2025 39,189 28,0905 12,1 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:10:53 28-10-2025 39,18611 28,28417 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:17 28-10-2025 39,20306 28,12472 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:08:36 28-10-2025 39,21333 28,13056 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:05 28-10-2025 39,24556 28,15222 6,79 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:03:17 28-10-2025 39,22194 28,13444 6,99 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:02:25 28-10-2025 39,1727 28,2403 11,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:02:24 28-10-2025 39,22222 28,27056 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:52 28-10-2025 39,1725 28,25889 7,69 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:52 28-10-2025 39,174 28,2373 13,9 2,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:58:03 28-10-2025 39,1683 28,2735 11 2,4
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:56:51 28-10-2025 39,2333 28,2628 7,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:54:13 28-10-2025 39,20444 28,28028 7 4,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:54:12 28-10-2025 39,1587 28,261 7,7 4,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:52:45 28-10-2025 39,1925 28,194 11,9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:35 28-10-2025 39,19222 28,11972 10,43 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:35 28-10-2025 39,1938 28,1088 10,9 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:50:58 28-10-2025 39,177 28,2203 12,2 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:49:11 28-10-2025 39,1763 28,1647 9,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:47:15 28-10-2025 39,20833 28,14528 10,6 2,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:47:15 28-10-2025 39,21 28,1347 8,7 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:17 28-10-2025 39,1705 28,2428 11,9 1,9
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:43:52 28-10-2025 39,1103 28,2588 15,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:43:13 28-10-2025 39,21222 28,22194 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:40 28-10-2025 39,15667 28,28 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:41:59 28-10-2025 39,17389 28,27861 7 2,8
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:41:59 28-10-2025 39,1435 28,2813 11,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:39:52 28-10-2025 39,19222 28,30417 7 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:39:52 28-10-2025 39,1823 28,2683 9,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:36:23 28-10-2025 39,20556 28,21 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:43 28-10-2025 39,21111 28,17556 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:30:57 28-10-2025 39,2123 28,1248 7,3 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:29:35 28-10-2025 39,1878 28,103 11,7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:27:27 28-10-2025 39,1825 28,1567 9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:26 28-10-2025 39,21778 28,16833 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:24:49 28-10-2025 39,1877 28,1628 6,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:24:25 28-10-2025 39,205 28,14444 10,08 3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:24:25 28-10-2025 39,2105 28,1238 13,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:01 28-10-2025 39,19389 28,25694 6,34 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:22:00 28-10-2025 39,2065 28,2163 13,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:21:11 28-10-2025 39,17278 28,18778 12,44 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:00 28-10-2025 39,17639 28,24028 7 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:18:34 28-10-2025 39,0917 28,1773 13,3 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:45 28-10-2025 39,1332 28,2208 20 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:43 28-10-2025 39,1925 28,25389 7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:23 28-10-2025 39,2 28,18167 6,98 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:23 28-10-2025 39,1767 28,1582 11,9 2,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:01 28-10-2025 39,218 28,1443 3,8 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:44 28-10-2025 39,1848 28,2395 9,4 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:15:43 28-10-2025 39,19972 28,26028 10,43 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:13:47 28-10-2025 39,172 28,1565 2,9 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:10:00 28-10-2025 39,1775 28,26639 6,22 4,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:10:00 28-10-2025 39,168 28,2667 11,8 4,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:06:47 28-10-2025 39,17056 28,26917 10,49 4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:06:47 28-10-2025 39,1638 28,2722 13,1 3,9
AKOLUK-FEKE (ADANA) 10:01:29 28-10-2025 37,7302 36,0832 1,9 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:01:07 28-10-2025 39,156 28,152 14,7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:38 28-10-2025 39,2108 28,1602 8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:59:28 28-10-2025 39,23111 28,17528 6,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:58:40 28-10-2025 39,20194 28,23583 7,76 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:52 28-10-2025 39,1645 28,2362 20,8 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:57:33 28-10-2025 39,1942 28,2348 9,5 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:56:33 28-10-2025 39,1985 28,103 10,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:56:32 28-10-2025 39,20694 28,1525 7,01 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:17 28-10-2025 39,21944 28,1525 4,67 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:55:16 28-10-2025 39,2223 28,1392 12,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:52:17 28-10-2025 39,20667 28,18639 9,29 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:52:16 28-10-2025 39,1985 28,1432 15,3 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:51:21 28-10-2025 39,1765 28,0993 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:41 28-10-2025 39,17889 28,15389 6,61 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:49:40 28-10-2025 39,1608 28,1285 19,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:47:18 28-10-2025 39,21667 28,15028 8,64 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:18 28-10-2025 39,2047 28,1843 14,6 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:13 28-10-2025 39,1553 28,2528 5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:42:46 28-10-2025 39,19222 28,24806 6,95 2,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:42:46 28-10-2025 39,1782 28,2967 8,3 2,4
AKOLUK-FEKE (ADANA) 09:41:46 28-10-2025 37,7395 36,088 5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:07 28-10-2025 39,21833 28,16722 7,03 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:41:07 28-10-2025 39,1767 28,1365 4,5 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:39:37 28-10-2025 39,1788 28,1447 10,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:39:36 28-10-2025 39,20528 28,17167 7,2 2
GOKKAYA-AHMETLI (MANISA) 09:38:52 28-10-2025 38,508 27,8803 16,1 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:59 28-10-2025 39,2128 28,1935 13,7 2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:02 28-10-2025 39,2267 28,2162 7,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:35:47 28-10-2025 39,20333 28,24028 7,1 1,9
BARDAKCI-DEMIRCI (MANISA) 09:35:46 28-10-2025 39,1367 28,4798 20,3 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:59 28-10-2025 39,159 28,1335 15,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:58 28-10-2025 39,21 28,10333 7,05 1,7
HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) 09:33:21 28-10-2025 39,1555 27,7955 5,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:13 28-10-2025 39,23333 28,1925 6,17 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:09 28-10-2025 39,194 28,1368 7,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:08 28-10-2025 39,18444 28,14944 11,59 2,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:29:08 28-10-2025 39,261 28,072 11,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:29:07 28-10-2025 39,25028 28,10694 7,02 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:03 28-10-2025 39,18833 28,15333 6,94 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:27:36 28-10-2025 39,19583 28,23528 6,98 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:26:56 28-10-2025 39,146 28,2235 13,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:26:17 28-10-2025 39,12306 28,26472 10,6 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:26:15 28-10-2025 39,1898 28,2468 5,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:25:30 28-10-2025 39,26528 28,08889 6,99 2,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:30 28-10-2025 39,2477 28,0972 15,6 2,5
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 09:24:48 28-10-2025 39,1765 28,047 9,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:24:24 28-10-2025 39,20722 28,26889 7 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:24:24 28-10-2025 39,1768 28,2812 10,6 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:23:12 28-10-2025 39,1702 28,235 16,1 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:21:34 28-10-2025 39,1772 28,1903 12,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:21:33 28-10-2025 39,18417 28,19806 7,72 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:20:01 28-10-2025 39,2115 28,1762 8,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:30 28-10-2025 39,18639 28,23528 7 2,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:30 28-10-2025 39,1785 28,2527 9,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:17:43 28-10-2025 39,23472 28,15167 7 1,7
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:17:43 28-10-2025 39,2265 28,1932 8,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:16:25 28-10-2025 39,23444 28,15556 10,3 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:16:25 28-10-2025 39,2368 28,1305 15,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:12:41 28-10-2025 39,22167 28,15556 7 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:12:41 28-10-2025 39,2138 28,149 12,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:08:53 28-10-2025 39,19194 28,1775 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:08:52 28-10-2025 39,177 28,1743 17,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:20 28-10-2025 39,18694 28,15306 7 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:20 28-10-2025 39,19 28,1452 8,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:17 28-10-2025 39,19611 28,17111 7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:02:17 28-10-2025 39,1893 28,2252 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:01:16 28-10-2025 39,19278 28,15444 7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:01:15 28-10-2025 39,1867 28,0805 12,8 1,8
GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) 08:57:34 28-10-2025 39,1605 28,8618 7,9 2,4
Simav (Kütahya) 08:57:32 28-10-2025 39,22278 29,02639 9,85 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:57:03 28-10-2025 39,1755 28,2087 20,8 2
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 08:56:21 28-10-2025 39,1025 28,1163 11 2,1
SALUR-GORDES (MANISA) 08:55:57 28-10-2025 39,0213 28,3215 5,4 2
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:55:03 28-10-2025 39,158 28,403 14 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:14 28-10-2025 39,19028 28,25667 6,15 2,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:54:14 28-10-2025 39,1695 28,26 8,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:49:24 28-10-2025 39,13639 28,19861 7,51 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:54 28-10-2025 39,19222 28,16889 7,52 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:47:54 28-10-2025 39,1783 28,1278 7,9 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:53 28-10-2025 39,175 28,25056 7 4,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:53 28-10-2025 39,1708 28,2557 5,5 3,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:31 28-10-2025 39,1775 28,2473 12,7 3,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:43:07 28-10-2025 39,1628 28,2362 19,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:43:06 28-10-2025 39,20722 28,25389 5,11 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:09 28-10-2025 39,1127 28,2367 19,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:08 28-10-2025 39,16167 28,28528 6,38 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:46 28-10-2025 39,18667 28,17389 8,06 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:37:46 28-10-2025 39,1702 28,1662 12,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:29 28-10-2025 39,19472 28,2875 7,74 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:36:28 28-10-2025 39,1652 28,2635 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:24 28-10-2025 39,20417 28,23528 7 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:34:24 28-10-2025 39,1883 28,2213 9,9 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:15 28-10-2025 39,2042 28,1613 9,2 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:30:26 28-10-2025 39,1832 28,1195 9,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:35 28-10-2025 39,18056 28,24639 6,3 2,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:27:35 28-10-2025 39,179 28,236 11,6 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:06 28-10-2025 39,1598 28,1698 19,8 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:25:50 28-10-2025 39,1508 28,2727 9 1,8
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 08:25:16 28-10-2025 39,0417 28,2347 13,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:23:53 28-10-2025 39,24278 28,17806 7 2,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 08:23:52 28-10-2025 39,2283 28,1728 12,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:21:53 28-10-2025 39,20111 28,175 7,94 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:53 28-10-2025 39,2033 28,1428 10,7 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:39 28-10-2025 39,1877 28,2263 11,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:20:09 28-10-2025 39,19111 28,15917 7 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:20:08 28-10-2025 39,2113 28,1382 7,6 2,2
Gördes (Manisa) 08:17:37 28-10-2025 39,03333 28,25389 6,97 1,6
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 08:17:37 28-10-2025 39,0503 28,2422 13,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:15:56 28-10-2025 39,15028 28,29861 11,38 2,4
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:15:56 28-10-2025 39,1478 28,3093 10 3
Sındırgı (Balıkesir) 08:12:49 28-10-2025 39,17833 28,17194 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:12:49 28-10-2025 39,153 28,123 9,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:59 28-10-2025 39,19 28,23389 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:09 28-10-2025 39,19111 28,22333 6,73 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:06:49 28-10-2025 39,16944 28,24389 5,37 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:06:49 28-10-2025 39,149 28,1942 9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:05:47 28-10-2025 39,21278 28,17917 6,25 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:14 28-10-2025 39,18833 28,14361 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:02:47 28-10-2025 39,24306 28,17361 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:44 28-10-2025 39,18194 28,15028 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:59:58 28-10-2025 39,16806 28,27306 6,95 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:59:04 28-10-2025 39,22389 28,17472 10,38 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:58:04 28-10-2025 39,18806 28,19056 7 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:58:04 28-10-2025 39,1748 28,1785 10 3
Sındırgı (Balıkesir) 07:55:59 28-10-2025 39,24028 28,10056 4,99 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:18 28-10-2025 39,19306 28,19528 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:52:51 28-10-2025 39,18556 28,17444 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:51:05 28-10-2025 39,187 28,1113 9,1 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:51:04 28-10-2025 39,19222 28,13389 6,41 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:50:27 28-10-2025 39,18778 28,14528 7 3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:50:27 28-10-2025 39,1938 28,1318 7,8 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:36 28-10-2025 39,18833 28,14222 5,54 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:43 28-10-2025 39,21861 28,15611 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:45:06 28-10-2025 39,21194 28,16778 7 2
Kozan (Adana) 07:44:59 28-10-2025 37,67222 35,98611 6,88 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:23 28-10-2025 39,22556 28,16028 7 3,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:42:23 28-10-2025 39,2093 28,1625 13,6 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:41:17 28-10-2025 39,18667 28,12528 15,46 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:41:14 28-10-2025 39,1658 28,1157 5 3
Sındırgı (Balıkesir) 07:38:40 28-10-2025 39,16694 28,18417 7 2,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:38:39 28-10-2025 39,1798 28,1867 8,5 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:36:24 28-10-2025 39,19139 28,14528 4,57 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:27:51 28-10-2025 39,21667 28,20833 7 3,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:27:51 28-10-2025 39,207 28,2273 9,3 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:25:15 28-10-2025 39,20389 28,13944 5,77 3,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:25:15 28-10-2025 39,2105 28,1352 7,8 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:21:20 28-10-2025 39,24167 28,15667 7 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:19:00 28-10-2025 39,1785 28,1085 12,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:59 28-10-2025 39,20722 28,12083 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:15:59 28-10-2025 39,18889 28,26194 7 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:15:59 28-10-2025 39,153 28,248 10,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:22 28-10-2025 39,17139 28,20667 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:10:54 28-10-2025 39,22389 28,13667 6,33 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:48 28-10-2025 39,15806 28,30389 7 2,7
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:07:47 28-10-2025 39,1472 28,2805 13,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 06:58:25 28-10-2025 39,19111 28,22139 7,2 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:58:25 28-10-2025 39,1723 28,2167 10,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 06:56:30 28-10-2025 39,18667 28,30556 6,92 2,6
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:56:30 28-10-2025 39,1757 28,3112 14 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:55:24 28-10-2025 39,17139 28,16056 7,17 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:54 28-10-2025 39,22111 28,1025 7 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:52:54 28-10-2025 39,1932 28,0852 9,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:07 28-10-2025 39,17389 28,15222 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:51:31 28-10-2025 39,20667 28,11889 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:50:45 28-10-2025 39,19083 28,1775 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:49:18 28-10-2025 39,23722 28,26083 9,42 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:48:00 28-10-2025 39,20139 28,19 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:38 28-10-2025 39,15306 28,24083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:03 28-10-2025 39,15306 28,28444 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:41:41 28-10-2025 39,22 28,12306 5,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:36:34 28-10-2025 39,2125 28,20194 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:34:13 28-10-2025 39,13528 28,26083 10,31 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:34:12 28-10-2025 39,1602 28,2347 9,5 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:33:44 28-10-2025 39,1313 28,1945 4,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:39 28-10-2025 39,16083 28,17306 9,57 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:28:02 28-10-2025 39,19417 28,15778 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:28:01 28-10-2025 39,1878 28,1262 11,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:27:30 28-10-2025 39,18917 28,14694 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:27:30 28-10-2025 39,1797 28,1457 5,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:24:48 28-10-2025 39,17833 28,18083 7 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:24:48 28-10-2025 39,1555 28,2085 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:23:38 28-10-2025 39,17556 28,19306 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:22:06 28-10-2025 39,20583 28,17556 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:21:23 28-10-2025 39,20139 28,16833 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:19:11 28-10-2025 39,21222 28,23833 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:17:40 28-10-2025 39,22306 28,19167 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:53 28-10-2025 39,17722 28,29306 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:02 28-10-2025 39,17917 28,16694 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:12:40 28-10-2025 39,20111 28,08806 14,94 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:07 28-10-2025 39,1607 28,248 10,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:21 28-10-2025 39,1775 28,25611 5,23 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:20 28-10-2025 39,1697 28,2517 8,6 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:22 28-10-2025 39,1377 28,2588 15,2 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:08:13 28-10-2025 39,198 28,1607 15,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:03:40 28-10-2025 39,16361 28,25222 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:02 28-10-2025 39,17028 28,20833 4,04 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:05 28-10-2025 39,17556 28,30444 11,61 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:58:30 28-10-2025 39,19361 28,27694 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:57:38 28-10-2025 39,18083 28,29306 7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:56:35 28-10-2025 39,18667 28,25639 7 2,3
Nurdağı (Gaziantep) 05:55:43 28-10-2025 37,17083 36,93278 7,05 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:18 28-10-2025 39,19306 28,17306 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:54:01 28-10-2025 39,19333 28,1525 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:23 28-10-2025 39,20278 28,16972 7,84 2,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 05:52:22 28-10-2025 39,256 28,1827 21,1 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:07 28-10-2025 39,19889 28,16472 7 2,8
HACIHIDIR-SALIHLI (MANISA) 05:52:07 28-10-2025 38,732 28,1802 30,4 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:51:46 28-10-2025 39,12861 28,25389 7,05 2,5
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 05:51:45 28-10-2025 38,9902 28,2352 31 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:50:22 28-10-2025 39,11833 28,29361 12,06 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:49:42 28-10-2025 39,14083 28,15528 9,79 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:49:41 28-10-2025 39,1683 28,145 12,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:58 28-10-2025 39,16083 28,19583 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:57 28-10-2025 39,1673 28,1887 11,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:00 28-10-2025 39,19111 28,165 7 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:48:00 28-10-2025 39,1807 28,1378 10,3 3
CICEKLI-GORDES (MANISA) 05:47:25 28-10-2025 39,0587 28,1897 28,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:46:01 28-10-2025 39,16083 28,22611 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:51 28-10-2025 39,17278 28,13639 7 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:50 28-10-2025 39,1908 28,1338 14,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:41:47 28-10-2025 39,15667 28,22306 5,31 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:46 28-10-2025 39,1725 28,2055 10,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 05:36:30 28-10-2025 39,1875 28,20694 7 4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:36:30 28-10-2025 39,1858 28,2108 9,7 4,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:33:04 28-10-2025 39,17472 28,26139 16,53 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:30 28-10-2025 39,20306 28,18444 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:11 28-10-2025 39,22944 28,19139 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:25:38 28-10-2025 39,13972 28,27472 5,86 3
Kale (Malatya) 05:25:16 28-10-2025 38,33778 38,78722 10,24 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:32 28-10-2025 39,20778 28,21722 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:23:40 28-10-2025 39,17333 28,14444 5,06 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:27 28-10-2025 39,11611 28,305 7,09 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:00 28-10-2025 39,17778 28,14278 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:35 28-10-2025 39,16361 28,14472 7,53 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:19:34 28-10-2025 39,1683 28,1253 2,1 3,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:52 28-10-2025 39,1378 28,2838 8,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:51 28-10-2025 39,15528 28,28556 5,92 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:18:05 28-10-2025 39,20306 28,23444 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:17:23 28-10-2025 39,21667 28,19278 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:16 28-10-2025 39,15167 28,17778 6,44 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:55 28-10-2025 39,14833 28,25972 7,36 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:54 28-10-2025 39,1378 28,1997 20 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:36 28-10-2025 39,1698 28,1357 10,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:11:53 28-10-2025 39,205 28,21694 7,04 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:04 28-10-2025 39,17056 28,12528 8,11 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:03 28-10-2025 39,1718 28,1092 10,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:25 28-10-2025 39,17694 28,16889 4,56 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:57:57 28-10-2025 39,17083 28,17306 5,54 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:56 28-10-2025 39,1998 28,1722 9,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:14 28-10-2025 39,205 28,16833 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:54:23 28-10-2025 39,19083 28,25528 7 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:54:23 28-10-2025 39,168 28,2372 8 3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:47 28-10-2025 39,1857 28,2845 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:52:55 28-10-2025 39,21278 28,18361 7 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:52:55 28-10-2025 39,204 28,162 10,1 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:47 28-10-2025 39,17861 28,30139 5,15 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:39 28-10-2025 39,16889 28,28833 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:03 28-10-2025 39,21222 28,18528 7 3
Sındırgı (Balıkesir) 04:48:44 28-10-2025 39,16 28,25306 6,72 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:46:58 28-10-2025 39,21083 28,17083 7 2,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:46:58 28-10-2025 39,215 28,1492 8,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:45:47 28-10-2025 39,18972 28,25972 5,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:44:19 28-10-2025 39,19889 28,18306 12,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:19 28-10-2025 39,17861 28,27306 7,88 2,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:41:17 28-10-2025 39,184 28,2608 1,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:18 28-10-2025 39,17333 28,14583 4,21 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:40:18 28-10-2025 39,195 28,1353 9,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 04:38:17 28-10-2025 39,12083 28,1575 4,03 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:33:40 28-10-2025 39,1693 28,1452 11,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:29:11 28-10-2025 39,15667 28,23694 5,13 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:44 28-10-2025 39,16222 28,25444 5,19 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:26:20 28-10-2025 39,13306 28,21889 10,13 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:23:56 28-10-2025 39,17194 28,25222 5,75 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:22:13 28-10-2025 39,19111 28,27083 7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:21:00 28-10-2025 39,18139 28,15944 6,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:19:24 28-10-2025 39,17222 28,16667 7 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:19:23 28-10-2025 39,1707 28,1297 8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:17:45 28-10-2025 39,17139 28,25333 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:03 28-10-2025 39,17444 28,23306 5,51 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:42 28-10-2025 39,1575 28,27111 8,45 3,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:41 28-10-2025 39,1715 28,2727 6,9 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:12 28-10-2025 39,18111 28,26 6,9 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:12 28-10-2025 39,152 28,2587 11,4 3,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:47 28-10-2025 39,1915 28,139 9,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:05:06 28-10-2025 39,12333 28,24389 11,69 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:05:05 28-10-2025 39,1702 28,196 9,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:04:30 28-10-2025 39,17806 28,19417 7,01 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:04:29 28-10-2025 39,1792 28,1558 5,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:03:05 28-10-2025 39,14306 28,245 13,53 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:03:03 28-10-2025 39,1705 28,2155 13,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:59 28-10-2025 39,17 28,27278 7 3,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:58 28-10-2025 39,1515 28,2987 8,2 2,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:55:30 28-10-2025 39,1618 28,2727 12,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:55:29 28-10-2025 39,16917 28,26722 5,98 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:04 28-10-2025 39,17889 28,09194 6,11 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:49:25 28-10-2025 39,23389 28,16833 5,85 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:26 28-10-2025 39,17389 28,26167 6,29 4,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:26 28-10-2025 39,1632 28,2683 12,4 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:46:27 28-10-2025 39,17306 28,15278 7 2,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:59 28-10-2025 39,1623 28,2892 9,8 4,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:58 28-10-2025 39,17194 28,28778 6,18 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:09 28-10-2025 39,14222 28,17472 10,52 2,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 03:40:58 28-10-2025 37,36944 36,72194 8,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:44 28-10-2025 39,14083 28,29528 7,5 3,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:43 28-10-2025 39,14 28,2757 12,7 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:09 28-10-2025 39,11583 28,29444 6,83 3,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:36:08 28-10-2025 39,1402 28,2632 5,7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:31:37 28-10-2025 39,20028 28,17 4,18 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:28:29 28-10-2025 39,18417 28,16417 7 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:28:28 28-10-2025 39,213 28,1457 9,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:27:52 28-10-2025 39,21833 28,20861 7 2,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:27:52 28-10-2025 39,2142 28,2097 7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:10 28-10-2025 39,23444 28,035 6,99 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:23:18 28-10-2025 39,18361 28,215 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:38 28-10-2025 39,19833 28,16806 7,21 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:19 28-10-2025 39,17528 28,15667 7 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:19 28-10-2025 39,1785 28,1343 11,1 3
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:27 28-10-2025 39,21139 28,20667 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:18:12 28-10-2025 39,19194 28,25917 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:17:23 28-10-2025 39,18694 28,19028 7 1,9
İslahiye (Gaziantep) 03:17:00 28-10-2025 36,9275 36,54944 6,98 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:15:56 28-10-2025 39,17528 28,22278 6,82 1,7
Kırkağaç (Manisa) 03:14:55 28-10-2025 39,15472 27,85667 7 1,7
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 03:10:46 28-10-2025 39,099 28,0982 14,6 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:10:08 28-10-2025 39,2245 28,0875 11,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:16 28-10-2025 39,13139 28,25972 9,27 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:08:14 28-10-2025 39,1685 28,2203 11,4 2,3
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:06:42 28-10-2025 39,4898 25,8678 5,1 2,6
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:06:14 28-10-2025 39,4817 25,8933 12,1 2,8
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 03:04:58 28-10-2025 39,109 28,0978 2,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:04:32 28-10-2025 39,14 28,25389 12,65 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:04:31 28-10-2025 39,1578 28,2288 10,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:23 28-10-2025 39,16778 28,16722 7 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:02:22 28-10-2025 39,1667 28,1322 9,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:00:17 28-10-2025 39,19917 28,14389 6,35 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:00:16 28-10-2025 39,2037 28,128 8,5 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:58:22 28-10-2025 39,20417 28,13583 7 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:58:21 28-10-2025 39,2075 28,1325 8,9 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:57:05 28-10-2025 39,19278 28,14028 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:05 28-10-2025 39,183 28,1163 3,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:56:13 28-10-2025 39,18944 28,25 7 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:56:13 28-10-2025 39,1803 28,2475 10 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:55:13 28-10-2025 39,16583 28,24694 7 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:55:13 28-10-2025 39,1763 28,2188 11,8 2,9
Karaisalı (Adana) 02:54:00 28-10-2025 37,33833 35,00194 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:52 28-10-2025 39,18611 28,30833 7 2,5
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:48:51 28-10-2025 39,1973 28,3037 10,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:08 28-10-2025 39,17861 28,2575 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:47:06 28-10-2025 39,1548 28,1288 12,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:46:27 28-10-2025 39,18583 28,14333 8,11 2,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:46:25 28-10-2025 39,224 28,1123 18,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:43:43 28-10-2025 39,16722 28,27778 4,9 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:43:43 28-10-2025 39,1583 28,2575 11,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:40:47 28-10-2025 39,17389 28,15417 5,17 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:40:46 28-10-2025 39,1667 28,1228 5,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:39:28 28-10-2025 39,22306 28,18806 7 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:39:28 28-10-2025 39,2122 28,1697 9,4 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:50 28-10-2025 39,1897 28,172 7,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:37:20 28-10-2025 39,15722 28,26194 6,99 2,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:37:20 28-10-2025 39,1693 28,2632 10,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:56 28-10-2025 39,20889 28,15361 7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:56 28-10-2025 39,1817 28,1752 9,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:34 28-10-2025 39,15611 28,30056 6,49 2,2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:33 28-10-2025 39,1333 28,2865 11,3 2,4
KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) 02:33:02 28-10-2025 38,4643 39,1568 11,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:13 28-10-2025 39,16917 28,30028 7 4,4
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:12 28-10-2025 39,1935 28,3057 10,3 4,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:29:17 28-10-2025 39,19 28,1475 7,69 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:20 28-10-2025 39,18639 28,16139 5,36 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:50 28-10-2025 39,19972 28,17417 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:49 28-10-2025 39,18806 28,18028 5,98 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:26:49 28-10-2025 39,1972 28,1703 9,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:10 28-10-2025 39,19333 28,15333 5,85 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:25:23 28-10-2025 39,18583 28,16 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:25:23 28-10-2025 39,173 28,166 7,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:22:28 28-10-2025 39,19139 28,20528 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:38 28-10-2025 39,20917 28,1725 7 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:38 28-10-2025 39,195 28,1963 9,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:19:28 28-10-2025 39,20139 28,15306 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:36 28-10-2025 39,17139 28,325 6,74 2,3
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:36 28-10-2025 39,223 28,3212 13,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:41 28-10-2025 39,21528 28,18444 7 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:42 28-10-2025 39,2172 28,151 8,2 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:28 28-10-2025 39,1897 28,1132 7,6 3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 02:10:01 28-10-2025 34,1197 25,8378 14,7 3,8
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 02:09:24 28-10-2025 39,0557 28,139 6,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:08:45 28-10-2025 39,15889 28,30917 7,52 3,2
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:08:41 28-10-2025 39,164 28,3523 7,9 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:40 28-10-2025 39,18028 28,17028 7 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:39 28-10-2025 39,191 28,1712 11,4 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:49 28-10-2025 39,14083 28,27361 7,1 2,1
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:04:25 28-10-2025 39,2082 28,3237 5,6 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:02:47 28-10-2025 39,1265 28,2043 7,9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:02:21 28-10-2025 39,11444 28,32083 7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:59:11 28-10-2025 39,18528 28,14611 7,18 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:11 28-10-2025 39,18 28,1215 14,9 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:58:14 28-10-2025 39,20167 28,15972 7 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:58:13 28-10-2025 39,2077 28,1205 13,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:55:53 28-10-2025 39,20806 28,13917 7 4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:55:53 28-10-2025 39,2203 28,122 9,7 4
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:45 28-10-2025 39,18444 28,24194 6,59 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:45 28-10-2025 39,182 28,2328 9,7 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:54:08 28-10-2025 39,1732 28,1738 9,8 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:54:07 28-10-2025 39,18833 28,175 6,96 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:51:43 28-10-2025 39,19833 28,24528 5,22 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:51 28-10-2025 39,1443 28,2517 12,6 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:31 28-10-2025 39,1863 28,167 9,7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:30 28-10-2025 39,20306 28,18444 7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:55 28-10-2025 39,18361 28,25972 6,82 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:54 28-10-2025 39,172 28,2445 11,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:17 28-10-2025 39,18861 28,24417 7 2,6
KOCABEY-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:08 28-10-2025 39,3338 28,2123 28,9 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:45:06 28-10-2025 39,1645 28,114 9,2 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:44:35 28-10-2025 39,161 28,2407 8,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:34 28-10-2025 39,16083 28,25222 6,45 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:43:33 28-10-2025 39,1518 28,243 13,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:48 28-10-2025 39,19222 28,23083 16,19 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:40:46 28-10-2025 39,1638 28,2563 12,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:20 28-10-2025 39,17278 28,2925 4,15 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:37:47 28-10-2025 39,1463 28,1987 9,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:57 28-10-2025 39,1825 28,185 7,49 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:56 28-10-2025 39,1675 28,2068 10,8 3,1
KARAYAGCI-GORDES (MANISA) 01:32:58 28-10-2025 38,964 28,2202 15,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:01 28-10-2025 39,19389 28,19806 6,14 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:32:00 28-10-2025 39,1992 28,172 8,5 3,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:09 28-10-2025 39,1753 28,1278 8,9 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:27:42 28-10-2025 39,1138 28,2728 15,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:40 28-10-2025 39,19083 28,23833 6,62 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:37 28-10-2025 39,1855 28,2148 5,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:36 28-10-2025 39,20583 28,27222 7,58 2,3
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:26:20 28-10-2025 39,151 28,2782 8,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:19 28-10-2025 39,17 28,28611 5,88 2,6
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 01:25:35 28-10-2025 39,0587 28,1107 5 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:24:55 28-10-2025 39,1683 28,2172 13,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:24:54 28-10-2025 39,19111 28,20639 6,37 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:23:11 28-10-2025 39,19417 28,21194 6,74 3,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:11 28-10-2025 39,1965 28,1865 9,7 3,7
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 01:21:21 28-10-2025 38,9882 28,029 5 1,9
KOCASINAN-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:20:26 28-10-2025 39,3153 28,195 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:00 28-10-2025 39,20917 28,18583 7 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:00 28-10-2025 39,211 28,1618 10,2 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:16:32 28-10-2025 39,19167 28,1225 7 2
KOMURCU-AKHISAR (MANISA) 01:16:31 28-10-2025 39,0008 28,073 11,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:47 28-10-2025 39,18722 28,23639 7 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:15:47 28-10-2025 39,1715 28,2248 11,2 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:26 28-10-2025 39,1623 28,2648 14,9 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:51 28-10-2025 39,15722 28,30333 7 2,8
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:12:50 28-10-2025 39,1573 28,272 11 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:26 28-10-2025 39,18694 28,12694 4,79 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:25 28-10-2025 39,1895 28,1225 11,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:06 28-10-2025 39,15722 28,24361 18,4 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:04 28-10-2025 39,1283 28,2317 13,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:25 28-10-2025 39,17611 28,23278 7,01 2,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:24 28-10-2025 39,1655 28,2273 14 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:39 28-10-2025 39,15306 28,15167 7 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:00:38 28-10-2025 39,1613 28,145 9,2 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:58:58 28-10-2025 39,30278 28,15167 6,58 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:58:57 28-10-2025 39,1892 28,1493 8,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:57:32 28-10-2025 39,18778 28,2125 7,26 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:57:30 28-10-2025 39,1742 28,1348 1,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:56:18 28-10-2025 39,23583 28,29694 7,55 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:01 28-10-2025 39,16417 28,33444 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:51:15 28-10-2025 39,10722 28,29417 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:38 28-10-2025 39,16667 28,18917 7,01 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:42:40 28-10-2025 39,13472 28,28083 7,04 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:40:08 28-10-2025 39,14167 28,16417 7,09 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:54 28-10-2025 39,14222 28,23083 7 3,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:54 28-10-2025 39,1608 28,2262 10 3,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:38 28-10-2025 39,1602 28,1365 28,9 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:07 28-10-2025 39,1575 28,1393 17,1 1,7
ULUPINAR-AKHISAR (MANISA) 00:33:50 28-10-2025 38,9205 27,9818 3,6 1,5
ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) 00:33:33 28-10-2025 39,0887 27,9307 11,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:37 28-10-2025 39,16806 28,26028 7 2,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:37 28-10-2025 39,1588 28,2488 12,9 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:56 28-10-2025 39,15528 28,21 7,37 2,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:55 28-10-2025 39,1723 28,2208 5,3 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:17 28-10-2025 39,14722 28,26194 7,41 2,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:16 28-10-2025 39,1773 28,2448 8,6 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:15 28-10-2025 39,15444 28,17111 7 2,5
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...