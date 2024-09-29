Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Eylül 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
29 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:23:25 28-09-2024
|38,02444
|38,24111
|7,61
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:20:10 28-09-2024
|38,00861
|36,31972
|7
|1,3
|Tatvan (Bitlis)
|20:35:58 28-09-2024
|38,28222
|42,57222
|6,98
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|20:14:09 28-09-2024
|37,47528
|37,02028
|9,31
|2,9
|Afşin (Kahramanmaraş)
|20:03:48 28-09-2024
|38,13917
|36,84056
|9,61
|2,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.15 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|19:53:01 28-09-2024
|36,59694
|38,4575
|7,37
|1,7
|Merkez (Hakkari)
|19:17:49 28-09-2024
|37,36917
|43,975
|11,49
|2,3
|Akdeniz - [42.54 km] Ortaca (Muğla)
|19:09:45 28-09-2024
|36,37194
|28,49111
|6,97
|1,5
|Karlıova (Bingöl)
|18:32:45 28-09-2024
|39,30472
|41,08417
|7,01
|2,3
|Doğanşehir (Malatya)
|18:08:04 28-09-2024
|38,10139
|37,76667
|7,32
|2,3
|Ege Denizi
|18:04:38 28-09-2024
|36,64278
|25,90306
|7
|2,7
|Mutki (Bitlis)
|18:01:43 28-09-2024
|38,53917
|41,77306
|7
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|17:47:55 28-09-2024
|38,59306
|39,46583
|5,87
|1,2
|Germencik (Aydın)
|17:37:23 28-09-2024
|37,89639
|27,48389
|6,87
|1,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|16:37:57 28-09-2024
|37,43528
|37,14806
|8,67
|2,4
|Tatvan (Bitlis)
|16:24:18 28-09-2024
|38,2725
|42,55472
|10,8
|1,6
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|16:08:34 28-09-2024
|40,12222
|28,64389
|7
|0,9
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [21.07 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|15:13:30 28-09-2024
|36,55944
|38,61778
|7
|1,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|14:38:18 28-09-2024
|37,49167
|37,16667
|7,04
|1,7
|Kozan (Adana)
|14:27:45 28-09-2024
|37,685
|35,85972
|9,95
|1,8
|Kozan (Adana)
|14:19:07 28-09-2024
|37,67722
|35,84333
|7
|2,3
|Kozan (Adana)
|14:15:21 28-09-2024
|37,68389
|35,84389
|6,98
|2,2
|Muradiye (Van)
|13:47:29 28-09-2024
|39,04333
|43,67389
|5,79
|2
|Balya (Balıkesir)
|13:07:00 28-09-2024
|39,70111
|27,53778
|7
|1,2
|Bala (Ankara)
|13:05:10 28-09-2024
|39,32694
|33,42167
|5
|0,9
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:58:32 28-09-2024
|39,64694
|29,42861
|6,91
|1,4
|Gürün (Sivas)
|12:56:59 28-09-2024
|38,82056
|37,42167
|11,37
|2,3
|Akdeniz - [72.67 km] Marmaris (Muğla)
|12:39:44 28-09-2024
|35,99278
|28,28556
|6,61
|1,6
|Sorgun (Yozgat)
|12:39:16 28-09-2024
|39,83111
|35,15861
|7,08
|0,8
|Zakho, Duhok (Irak) - [09.56 km] Silopi (Şırnak)
|12:33:20 28-09-2024
|37,195
|42,68194
|8,57
|2,2
|Büyükorhan (Bursa)
|12:29:07 28-09-2024
|39,85056
|28,90028
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:15:30 28-09-2024
|38,17972
|38,06611
|6,85
|1,3
|Ege Denizi - [21.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:14:15 28-09-2024
|39,60639
|25,88083
|9,7
|1,1
|Tepebaşı (Eskişehir)
|11:45:38 28-09-2024
|39,84389
|30,50361
|7
|1,4
|Darende (Malatya)
|11:40:43 28-09-2024
|38,41833
|37,47833
|10,1
|1,9
|Soma (Manisa)
|11:31:07 28-09-2024
|39,21778
|27,68417
|7,99
|1,3
|Orhaneli (Bursa)
|11:14:20 28-09-2024
|40,01194
|28,82889
|23,07
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|10:57:58 28-09-2024
|38,15167
|38,58139
|10,7
|1,4
|Datça (Muğla)
|10:53:37 28-09-2024
|36,65667
|27,47667
|4,8
|2,6
|Beypazarı (Ankara)
|10:23:18 28-09-2024
|40,19806
|31,87222
|6,99
|1,7
|Tatvan (Bitlis)
|10:08:03 28-09-2024
|38,25694
|42,55389
|12,8
|1,7
|Dörtyol (Hatay)
|09:42:02 28-09-2024
|36,87917
|36,31972
|7,07
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|07:58:30 28-09-2024
|38,10889
|38,54194
|7
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|07:50:39 28-09-2024
|38,1275
|38,4775
|7
|1,4
|Ege Denizi - [06.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:38:48 28-09-2024
|39,42444
|26,05361
|14,28
|1,4
|İpekyolu (Van)
|07:28:42 28-09-2024
|38,60778
|43,63111
|7
|2,5
|Köyceğiz (Muğla)
|06:49:01 28-09-2024
|36,91861
|28,7775
|7
|1,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|05:27:26 28-09-2024
|37,435
|37,21028
|10,34
|0,9
|Lice (Diyarbakır)
|05:21:59 28-09-2024
|38,56417
|40,71944
|7
|1,3
|Akdeniz
|04:06:00 28-09-2024
|35,27778
|35,34361
|40,67
|2,7
|Seydikemer (Muğla)
|03:05:15 28-09-2024
|36,47222
|29,3
|33,8
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|02:43:32 28-09-2024
|37,85889
|36,24972
|7
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|01:44:50 28-09-2024
|40,23917
|31,70083
|7,06
|1,8
|Kozan (Adana)
|01:39:49 28-09-2024
|37,65361
|35,93889
|7
|1,6
|Hekimhan (Malatya)
|01:33:12 28-09-2024
|38,79639
|37,99778
|6,61
|1,3
|Kemaliye (Erzincan)
|01:05:50 28-09-2024
|39,16833
|38,49417
|7,08
|2
|Ege Denizi
|00:48:24 28-09-2024
|36,76444
|26,03917
|7,3
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:41:32 28-09-2024
|38,27028
|38,15278
|7
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KIZILDAM-LAPSEKI (CANAKKALE)
|23:40:09 28-09-2024
|40,2453
|26,8525
|12,6
|1,3
|CELIKHAN (ADIYAMAN)
|23:23:25 28-09-2024
|38,0352
|38,2153
|4,2
|1,7
|KOS ADASI (AKDENIZ)
|22:40:06 28-09-2024
|36,9228
|27,2847
|7,8
|2,1
|AKCEVRE-HIZAN (BITLIS)
|20:35:57 28-09-2024
|38,2203
|42,5705
|9
|1,9
|KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
|20:14:09 28-09-2024
|37,4602
|37,0178
|7
|2,8
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|20:03:47 28-09-2024
|38,167
|36,894
|5,3
|2,1
|TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI
|19:53:03 28-09-2024
|36,767
|38,3763
|9,9
|1,6
|AKDENIZ
|19:09:44 28-09-2024
|36,3852
|28,4812
|24,7
|1,8
|ALABALIK-VARTO (MUS)
|18:32:45 28-09-2024
|39,3057
|41,139
|7
|2,5
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|18:08:04 28-09-2024
|38,137
|37,7938
|5,4
|2,3
|AKDENIZ
|18:04:36 28-09-2024
|36,5878
|25,7467
|5,2
|2,9
|YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE)
|18:03:45 28-09-2024
|40,7777
|30,9627
|10,4
|1,7
|DELIKTAS-(BITLIS)
|18:01:44 28-09-2024
|38,3455
|42,0557
|5,1
|1,6
|SAZLI-SOKE (AYDIN)
|17:37:22 28-09-2024
|37,7857
|27,5033
|15,6
|1,3
|NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|16:37:57 28-09-2024
|37,3945
|37,1392
|11,3
|2,3
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|12:56:59 28-09-2024
|38,8012
|37,4552
|5
|2,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|12:54:10 28-09-2024
|39,3127
|25,8875
|9,1
|1,4
|BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR)
|11:45:37 28-09-2024
|39,861
|30,4232
|0
|1,8
|GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:40:40 28-09-2024
|38,2433
|37,598
|9,1
|1,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|11:34:57 28-09-2024
|35,1163
|25,6235
|20,2
|2,3
|DENIS-SOMA (MANISA)
|11:31:07 28-09-2024
|39,2133
|27,7395
|0
|1,3
|YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)
|11:14:21 28-09-2024
|39,8938
|28,8253
|0
|1,5
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|10:53:35 28-09-2024
|36,6115
|27,3512
|107,7
|3
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|10:25:37 28-09-2024
|38,1303
|37,0862
|5
|2
|GEYIKPINARI-BEYPAZARI (ANKARA)
|10:23:18 28-09-2024
|40,203
|31,888
|7,2
|2
|IZMIT (KOCAELI)
|09:47:32 28-09-2024
|40,7597
|29,9305
|0
|2
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|07:58:29 28-09-2024
|38,1252
|38,522
|15,9
|1,3
|ULUKOY-(MALATYA)
|07:50:37 28-09-2024
|38,1577
|38,5248
|12,1
|1,5
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|07:38:46 28-09-2024
|39,3658
|25,9395
|14,5
|1,8
|COMAKLI-(VAN)
|07:28:42 28-09-2024
|38,6315
|43,4737
|5,8
|2,8
|MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA)
|06:49:01 28-09-2024
|36,9365
|28,6973
|2,4
|1,6
|AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR)
|05:22:00 28-09-2024
|38,567
|40,7037
|5,4
|1,5
|KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|04:54:42 28-09-2024
|37,3457
|37,1097
|5,6
|1,3
|UZGORUR-BULANIK (MUS)
|04:35:30 28-09-2024
|38,8733
|42,107
|5
|1,5
|CINARARDI-KORKUT (MUS)
|04:32:33 28-09-2024
|38,8692
|42,105
|5,6
|2
|DOGU AKDENIZ
|04:05:57 28-09-2024
|35,1532
|35,2507
|13,7
|2,9
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:21:34 28-09-2024
|38,0078
|37,6272
|9,7
|1,6
|AKLAR-KAS (ANTALYA)
|03:05:14 28-09-2024
|36,3738
|29,3965
|46,3
|2
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|01:44:49 28-09-2024
|40,2068
|31,7365
|1
|2,1
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|01:39:48 28-09-2024
|37,6325
|35,8773
|13,6
|1,5
|IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|01:33:11 28-09-2024
|38,6988
|38,0142
|7,6
|1
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:14:08 28-09-2024
|38,1203
|36,5982
|7,7
|1,2
|KUSAK-KEMALIYE (ERZINCAN)
|01:05:49 28-09-2024
|39,1658
|38,5278
|5
|2
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