Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Eylül 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
29 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:46:50 29-09-2025
|39,212
|29,0017
|5,3
|2,5
|Simav (Kütahya)
|18:46:50 29-09-2025
|39,19
|29,00222
|7
|2,5
|Simav (Kütahya)
|18:33:01 29-09-2025
|39,20444
|29,02056
|10,18
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:33:01 29-09-2025
|39,2003
|28,9842
|11,3
|2
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|18:28:56 29-09-2025
|39,2195
|28,9532
|2,5
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:26:16 29-09-2025
|39,1862
|28,1703
|9,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:26:15 29-09-2025
|39,18667
|28,235
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:05:27 29-09-2025
|39,21861
|28,97083
|11,06
|1,8
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|18:05:27 29-09-2025
|39,1873
|28,9262
|16,1
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:02:36 29-09-2025
|39,53139
|28,1575
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:59:14 29-09-2025
|39,16917
|28,22056
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:59:11 29-09-2025
|39,2225
|28,1848
|18,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:52:08 29-09-2025
|39,23472
|28,98306
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:52:07 29-09-2025
|39,2412
|28,9648
|14,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:50:18 29-09-2025
|39,18139
|28,19306
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:40:27 29-09-2025
|39,19194
|28,04083
|9,9
|2,3
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|17:40:27 29-09-2025
|39,1647
|28,0458
|12,6
|2,7
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|17:25:50 29-09-2025
|37,9642
|36,5957
|5,4
|2,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|17:25:49 29-09-2025
|37,95583
|36,58778
|16,4
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:20:08 29-09-2025
|39,2093
|28,1873
|8,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:20:07 29-09-2025
|39,18806
|28,18806
|10,1
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:07:20 29-09-2025
|39,15833
|29,0775
|10,85
|0,8
|Simav (Kütahya)
|16:46:54 29-09-2025
|39,25167
|28,98722
|10,04
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:46:54 29-09-2025
|39,2302
|29,0128
|10,5
|2
|Simav (Kütahya)
|16:44:21 29-09-2025
|39,15111
|29,0725
|10,68
|1,2
|Simav (Kütahya)
|16:35:40 29-09-2025
|39,22194
|29,01556
|13,77
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:35:40 29-09-2025
|39,2295
|29,068
|3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:25:36 29-09-2025
|39,23639
|28,11583
|9,4
|1,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:25:35 29-09-2025
|39,239
|28,125
|14
|2,2
|Simav (Kütahya)
|16:23:20 29-09-2025
|39,24306
|28,99056
|7
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:23:20 29-09-2025
|39,2428
|29,0282
|3
|1
|Simav (Kütahya)
|16:06:54 29-09-2025
|39,23722
|28,95667
|8,5
|1,6
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|16:06:53 29-09-2025
|39,2335
|28,898
|18
|1,5
|Simav (Kütahya)
|16:01:13 29-09-2025
|39,23361
|29,00111
|13,42
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:01:13 29-09-2025
|39,2077
|29,0185
|11,4
|1,1
|Simav (Kütahya)
|15:57:42 29-09-2025
|39,21222
|28,98667
|12,58
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:57:42 29-09-2025
|39,2323
|28,981
|10,6
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:49:16 29-09-2025
|39,22333
|28,98472
|9,39
|0,9
|Simav (Kütahya)
|15:48:17 29-09-2025
|39,24722
|28,98028
|10,15
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:48:17 29-09-2025
|39,2355
|29,003
|1,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:33:39 29-09-2025
|39,23528
|28,98556
|12,3
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:33:39 29-09-2025
|39,234
|29,0108
|12,6
|2,1
|Simav (Kütahya)
|15:27:47 29-09-2025
|39,22611
|29,00333
|11,1
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:27:47 29-09-2025
|39,2497
|29,0173
|13,2
|1,6
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:26:51 29-09-2025
|39,2638
|28,912
|14,8
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|15:24:03 29-09-2025
|39,2038
|29,0483
|2,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|15:09:41 29-09-2025
|39,27028
|28,92667
|6,92
|1
|Simav (Kütahya)
|15:08:23 29-09-2025
|39,23667
|28,93778
|12,01
|1,3
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|15:08:22 29-09-2025
|39,2018
|28,9252
|19,1
|1,3
|Ege Denizi - Ildır Körfezi - [09.83 km] Çeşme (İzmir)
|15:06:30 29-09-2025
|38,44889
|26,40194
|7,81
|2,1
|DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|15:06:30 29-09-2025
|38,4312
|26,3802
|14,5
|2,1
|Merkez (Elazığ)
|14:50:16 29-09-2025
|38,80528
|39,05806
|7
|1,9
|ALTINKUSAK-(ELAZIG)
|14:50:16 29-09-2025
|38,781
|39,0828
|5,3
|2
|Merkez (Elazığ)
|14:48:25 29-09-2025
|38,79111
|39,07556
|7
|1,3
|Orhaneli (Bursa)
|14:47:21 29-09-2025
|39,86694
|28,76667
|6,97
|1,6
|LETAFET-ORHANELI (BURSA)
|14:47:21 29-09-2025
|39,8823
|28,766
|0
|1,6
|Simav (Kütahya)
|14:42:47 29-09-2025
|39,23361
|28,93917
|7
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:42:47 29-09-2025
|39,2702
|28,9683
|5,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|14:35:14 29-09-2025
|39,23417
|29,00806
|7,18
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|14:35:14 29-09-2025
|39,1848
|29,0618
|5
|1
|Simav (Kütahya)
|14:34:49 29-09-2025
|39,22194
|29,01889
|10,07
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:34:49 29-09-2025
|39,1825
|29,0005
|14,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|14:34:08 29-09-2025
|39,21778
|29,00667
|11,59
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:34:08 29-09-2025
|39,2153
|29,0172
|10,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:33:33 29-09-2025
|39,22889
|29,00222
|6,83
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:33:33 29-09-2025
|39,207
|29,0263
|10,6
|1,8
|Simav (Kütahya)
|14:27:41 29-09-2025
|39,21
|29,01639
|12,03
|1,5
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|14:27:40 29-09-2025
|39,2185
|28,9527
|11
|1,6
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|14:18:51 29-09-2025
|39,1915
|29,027
|4,4
|1,2
|Simav (Kütahya)
|14:18:50 29-09-2025
|39,23722
|29,00361
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|14:12:32 29-09-2025
|39,24417
|29,01556
|8,78
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:12:32 29-09-2025
|39,2227
|29,028
|12
|1,7
|Simav (Kütahya)
|14:02:57 29-09-2025
|39,18722
|28,96806
|10,36
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|14:02:57 29-09-2025
|39,212
|29,0635
|2,7
|1,2
|Urla (İzmir)
|13:51:45 29-09-2025
|38,14139
|26,57972
|8,89
|1,6
|DEMIRCILI-URLA (IZMIR)
|13:51:45 29-09-2025
|38,2042
|26,6348
|4,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:45:44 29-09-2025
|39,21444
|28,2025
|7,11
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:45:44 29-09-2025
|39,1935
|28,2003
|10,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:41:20 29-09-2025
|39,18333
|28,2175
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|13:40:01 29-09-2025
|39,22417
|28,95028
|7
|1,4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|13:40:01 29-09-2025
|39,2105
|28,9488
|11,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|13:37:56 29-09-2025
|39,22667
|28,95194
|9,33
|1,5
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|13:37:56 29-09-2025
|39,221
|28,9193
|10,5
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:34:24 29-09-2025
|39,235
|29,0172
|7,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|13:34:23 29-09-2025
|39,23056
|29,00111
|7,08
|1,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:31:51 29-09-2025
|39,223
|28,1523
|9,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:31:50 29-09-2025
|39,22806
|28,15917
|6,29
|2
|Simav (Kütahya)
|13:20:23 29-09-2025
|39,22528
|29,02833
|9,08
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:20:22 29-09-2025
|39,2227
|28,996
|9,6
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:15:49 29-09-2025
|39,2437
|29,043
|1,5
|0,9
|Emet (Kütahya)
|13:11:03 29-09-2025
|39,37417
|29,28333
|6,1
|1,3
|BOZBUK-MILAS (MUGLA)
|13:10:10 29-09-2025
|37,3515
|27,4402
|5,3
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:04:12 29-09-2025
|39,183
|28,1437
|15,4
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:04:11 29-09-2025
|39,19444
|28,19
|13,62
|2,1
|Simav (Kütahya)
|13:00:26 29-09-2025
|39,22167
|28,98389
|6,95
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:00:26 29-09-2025
|39,229
|28,995
|11,8
|1,3
|Gördes (Manisa)
|12:57:00 29-09-2025
|39,09361
|28,24
|11,83
|2,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:56:59 29-09-2025
|39,1133
|28,1822
|15,7
|2,7
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|12:49:46 29-09-2025
|39,1695
|29,0372
|14,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|12:49:45 29-09-2025
|39,25639
|28,94583
|13,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|12:48:31 29-09-2025
|39,28222
|28,92222
|9,62
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:48:31 29-09-2025
|39,2057
|28,9933
|19,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:42:23 29-09-2025
|39,17417
|28,20583
|10,1
|2,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:42:23 29-09-2025
|39,1647
|28,1845
|12,1
|2,8
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|12:36:22 29-09-2025
|39,2615
|28,9488
|6,9
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:29:16 29-09-2025
|39,2253
|28,9837
|9,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|12:29:15 29-09-2025
|39,24194
|28,99389
|11,24
|1,9
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|12:14:58 29-09-2025
|39,2372
|28,8875
|8,3
|2,1
|Simav (Kütahya)
|12:14:57 29-09-2025
|39,24722
|28,93972
|11,5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|12:11:24 29-09-2025
|39,23333
|29,01861
|15,25
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:11:24 29-09-2025
|39,2275
|29,0098
|10
|1,6
|Simav (Kütahya)
|12:09:26 29-09-2025
|39,23917
|28,99028
|7
|1,5
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|12:08:29 29-09-2025
|36,268
|33,7235
|0
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:07:14 29-09-2025
|39,26
|28,94889
|6,82
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|12:07:13 29-09-2025
|39,264
|28,9388
|11,8
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|12:05:09 29-09-2025
|39,1642
|29,0263
|5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|11:55:29 29-09-2025
|39,21861
|29,01722
|12,82
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:55:29 29-09-2025
|39,2262
|29,0372
|10,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|11:50:49 29-09-2025
|39,22389
|28,98639
|16,91
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:50:49 29-09-2025
|39,2227
|28,9555
|11,6
|1,4
|SAYGILI-SULUOVA (AMASYA)
|11:27:59 29-09-2025
|40,7155
|35,6567
|6,1
|2,7
|Suluova (Amasya)
|11:27:58 29-09-2025
|40,72389
|35,6125
|11,5
|2,3
|SAMAT-SIMAV (KUTAHYA)
|11:26:24 29-09-2025
|39,0407
|29,0135
|1,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:26:22 29-09-2025
|39,22694
|29,00667
|8,87
|1,3
|Simav (Kütahya)
|11:21:51 29-09-2025
|39,25028
|28,98861
|6,5
|1,3
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|11:21:51 29-09-2025
|39,1912
|29,1012
|13,1
|1,3
|Simav (Kütahya)
|11:20:16 29-09-2025
|39,26833
|28,94694
|7,03
|1,1
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:20:15 29-09-2025
|39,26
|28,8655
|11,3
|1,5
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|11:11:51 29-09-2025
|39,203
|28,9222
|4,1
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|11:08:33 29-09-2025
|39,2278
|29,0258
|8,5
|3,1
|Simav (Kütahya)
|11:08:32 29-09-2025
|39,22444
|28,99833
|9,69
|2,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:05:08 29-09-2025
|39,2528
|28,99
|5,1
|2,2
|Simav (Kütahya)
|11:05:07 29-09-2025
|39,26972
|28,97611
|16,09
|1,9
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:01:17 29-09-2025
|39,0982
|28,1832
|15,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|10:54:20 29-09-2025
|39,24111
|28,98556
|11,62
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:47:32 29-09-2025
|39,27056
|28,13861
|11,18
|3,1
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:47:32 29-09-2025
|39,2647
|28,121
|7,2
|3,2
|Simav (Kütahya)
|10:43:12 29-09-2025
|39,2575
|28,94778
|7
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:43:12 29-09-2025
|39,243
|28,9805
|10,6
|1,7
|Simav (Kütahya)
|10:40:57 29-09-2025
|39,19306
|29,00417
|7
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:40:56 29-09-2025
|39,2233
|29,0052
|5,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:30:15 29-09-2025
|39,19917
|28,22778
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:30:15 29-09-2025
|39,215
|28,1785
|5,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|10:26:30 29-09-2025
|39,24333
|28,98028
|8,89
|1,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:26:30 29-09-2025
|39,2347
|28,936
|5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:18:53 29-09-2025
|39,23583
|28,97611
|15,03
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|10:18:53 29-09-2025
|39,2627
|28,9497
|12
|1,9
|Simav (Kütahya)
|10:12:52 29-09-2025
|39,235
|28,97278
|7
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:12:52 29-09-2025
|39,2435
|28,9993
|4,1
|2,3
|Simav (Kütahya)
|10:09:26 29-09-2025
|39,24333
|28,96194
|8,65
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:09:25 29-09-2025
|39,2608
|29,0268
|5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|10:02:57 29-09-2025
|39,1375
|29,0375
|13,13
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:02:56 29-09-2025
|39,2443
|29,0223
|5,3
|1,4
|Akdeniz - [231.08 km] Datça (Muğla)
|09:50:57 29-09-2025
|34,75361
|26,52056
|7,58
|2,4
|Simav (Kütahya)
|09:47:51 29-09-2025
|39,22278
|29,02194
|7,06
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:45:32 29-09-2025
|39,2705
|28,941
|9,8
|1,9
|Simav (Kütahya)
|09:45:31 29-09-2025
|39,25417
|28,97444
|15,74
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:44:46 29-09-2025
|39,2468
|28,9787
|5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:42:10 29-09-2025
|39,20972
|28,19806
|7
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:42:10 29-09-2025
|39,2102
|28,1697
|15,7
|2,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:39:50 29-09-2025
|39,2683
|28,9378
|1,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:31:38 29-09-2025
|39,24139
|28,07194
|7
|2,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:31:38 29-09-2025
|39,2152
|28,0372
|7,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|09:30:46 29-09-2025
|39,20833
|28,97528
|9,99
|1,3
|Simav (Kütahya)
|09:21:52 29-09-2025
|39,25306
|28,99167
|7,08
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:49 29-09-2025
|39,24417
|28,13556
|10,67
|2,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:19:48 29-09-2025
|39,2178
|28,0865
|5
|2,7
|Simav (Kütahya)
|09:17:01 29-09-2025
|39,23417
|28,96556
|7
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:17:01 29-09-2025
|39,2245
|28,9923
|6,3
|2,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:12:22 29-09-2025
|39,258
|28,9472
|5,1
|1,7
|Yalvaç (Isparta)
|09:08:07 29-09-2025
|38,29167
|31,01556
|7
|1,7
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|09:06:47 29-09-2025
|39,186
|29,0912
|3,3
|2
|GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:05:39 29-09-2025
|39,0905
|29,0327
|5
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:05:06 29-09-2025
|39,2335
|29,0065
|6,1
|2,4
|Simav (Kütahya)
|09:05:05 29-09-2025
|39,21722
|28,99889
|11,39
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:02:37 29-09-2025
|39,20861
|28,2025
|7
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:02:37 29-09-2025
|39,2165
|28,1688
|15,8
|2,4
|Simav (Kütahya)
|08:59:05 29-09-2025
|39,24472
|28,96222
|7,11
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:59:05 29-09-2025
|39,2462
|28,9783
|7,3
|2,5
|Simav (Kütahya)
|08:54:45 29-09-2025
|39,27333
|28,9475
|7
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:54:45 29-09-2025
|39,2738
|29,004
|4,4
|1,6
|BEYCE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:43:27 29-09-2025
|39,0983
|28,964
|5,3
|1,3
|Simav (Kütahya)
|08:43:25 29-09-2025
|39,27
|28,96972
|7,23
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:43:15 29-09-2025
|39,20667
|28,21944
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|08:41:15 29-09-2025
|39,27556
|28,94389
|8,07
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:41:15 29-09-2025
|39,2415
|29,0053
|2,6
|2,3
|Simav (Kütahya)
|08:36:29 29-09-2025
|39,22972
|28,97528
|11,26
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:36:29 29-09-2025
|39,2508
|29,0315
|1,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|08:27:41 29-09-2025
|39,23639
|29,01694
|6,89
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:27:40 29-09-2025
|39,2327
|29,0518
|3,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|08:15:55 29-09-2025
|39,24667
|28,95278
|7,14
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:15:55 29-09-2025
|39,2445
|28,941
|3,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|08:06:55 29-09-2025
|39,28056
|28,95972
|7
|1,2
|INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:06:55 29-09-2025
|39,1492
|29,1302
|21,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|08:06:03 29-09-2025
|39,29194
|28,90167
|6,98
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:06:03 29-09-2025
|39,2788
|28,9988
|3,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:05:03 29-09-2025
|39,26333
|28,96889
|5,54
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:05:03 29-09-2025
|39,226
|29,0612
|5
|1,2
|Çukurca (Hakkari)
|08:00:50 29-09-2025
|37,20694
|43,83722
|6,98
|1,8
|Simav (Kütahya)
|07:59:30 29-09-2025
|39,25194
|28,96833
|7,04
|1,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:59:30 29-09-2025
|39,2735
|29,0215
|5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|07:54:58 29-09-2025
|39,29306
|28,91056
|7,11
|1,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:54:58 29-09-2025
|39,253
|28,9393
|10,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|07:50:19 29-09-2025
|39,28861
|28,8975
|7,06
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:50:19 29-09-2025
|39,2708
|28,9788
|1,8
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|07:49:35 29-09-2025
|38,25917
|38,78944
|6,92
|1,3
|OREYLER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:46:31 29-09-2025
|39,0948
|28,878
|18,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|07:42:37 29-09-2025
|39,26778
|28,95639
|6,05
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:42:36 29-09-2025
|39,2657
|28,9353
|10,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|07:40:07 29-09-2025
|39,24417
|28,98778
|6,8
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:40:06 29-09-2025
|39,2333
|29,0148
|8,7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|07:36:04 29-09-2025
|39,25556
|28,93167
|7
|2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:36:04 29-09-2025
|39,2635
|28,9373
|5,3
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:30:09 29-09-2025
|39,1692
|28,0878
|2,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:30:08 29-09-2025
|39,175
|28,21083
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|07:28:01 29-09-2025
|39,22417
|29,01361
|7,16
|1,1
|MARMARA DENIZI
|07:25:22 29-09-2025
|40,4945
|27,1587
|17
|2,2
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:22:19 29-09-2025
|39,3172
|28,9348
|15,2
|1
|Simav (Kütahya)
|07:21:40 29-09-2025
|39,22333
|29,00833
|6,08
|1,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:21:39 29-09-2025
|39,2537
|29,0078
|6
|1,8
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|07:16:33 29-09-2025
|39,0905
|28,3915
|5,1
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:13:22 29-09-2025
|39,2587
|28,9373
|6,5
|2,1
|Simav (Kütahya)
|07:13:21 29-09-2025
|39,29083
|28,90667
|7,24
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:10:01 29-09-2025
|39,2462
|29,0123
|5,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:08:33 29-09-2025
|39,17472
|28,21889
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:08:32 29-09-2025
|39,195
|28,1785
|7,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:07:24 29-09-2025
|39,17333
|28,21056
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:07:24 29-09-2025
|39,1597
|28,1793
|9
|1,8
|Simav (Kütahya)
|07:00:38 29-09-2025
|39,23417
|28,97889
|9,36
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:00:38 29-09-2025
|39,2455
|29,0088
|4,6
|1,7
|Simav (Kütahya)
|06:58:56 29-09-2025
|39,25194
|28,99944
|7,22
|1
|Simav (Kütahya)
|06:47:04 29-09-2025
|39,21694
|29,02667
|11,06
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:47:04 29-09-2025
|39,2408
|29,0178
|5,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|06:42:41 29-09-2025
|39,25972
|28,98389
|7,71
|2,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|06:42:40 29-09-2025
|39,2823
|28,9893
|5
|2,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|06:41:31 29-09-2025
|39,264
|28,9443
|5
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:40:38 29-09-2025
|39,2515
|28,9643
|11,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|06:31:10 29-09-2025
|39,245
|29,00778
|7,03
|1,7
|Simav (Kütahya)
|06:30:38 29-09-2025
|39,25111
|28,9125
|11,46
|1,7
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|06:30:37 29-09-2025
|39,2917
|28,9397
|5,4
|1,7
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|06:28:37 29-09-2025
|39,2948
|28,9335
|4,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|06:28:36 29-09-2025
|39,27111
|28,89639
|7
|1,5
|ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:27:17 29-09-2025
|39,2028
|28,893
|15,9
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:27:04 29-09-2025
|39,2238
|29,032
|3,2
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:25:04 29-09-2025
|39,2263
|28,9942
|5,3
|2,2
|Simav (Kütahya)
|06:25:03 29-09-2025
|39,21944
|29,02528
|10,35
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:23:58 29-09-2025
|39,2423
|28,9693
|11,6
|2
|Simav (Kütahya)
|06:23:57 29-09-2025
|39,26861
|28,90528
|6,75
|1,8
|Simav (Kütahya)
|06:22:17 29-09-2025
|39,24417
|28,99222
|6,98
|2,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:22:17 29-09-2025
|39,2338
|29,0048
|5,1
|3
|Göle (Ardahan)
|06:14:44 29-09-2025
|40,87667
|42,34417
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:09:15 29-09-2025
|39,2307
|28,961
|12,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|06:01:59 29-09-2025
|39,23833
|28,94444
|10,62
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:01:59 29-09-2025
|39,2343
|28,949
|5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|06:01:29 29-09-2025
|39,26861
|28,9775
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:01:29 29-09-2025
|39,252
|28,977
|9,7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:57:41 29-09-2025
|39,2082
|29,0205
|4,9
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:57:40 29-09-2025
|39,26028
|28,975
|6,15
|1,6
|Simav (Kütahya)
|05:46:41 29-09-2025
|39,23083
|29,00917
|9,29
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:46:40 29-09-2025
|39,2383
|29,0143
|5,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|05:45:33 29-09-2025
|39,25083
|28,94083
|11,1
|0,9
|Simav (Kütahya)
|05:39:15 29-09-2025
|39,26972
|28,97694
|11,43
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|05:39:15 29-09-2025
|39,242
|29,0525
|5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|05:37:49 29-09-2025
|39,27611
|28,90444
|5,09
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:37:49 29-09-2025
|39,2465
|28,975
|10,9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|05:33:54 29-09-2025
|39,2375
|28,97778
|7,1
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:33:53 29-09-2025
|39,2557
|28,9712
|11,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:30:37 29-09-2025
|39,24139
|28,98639
|7,11
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:30:37 29-09-2025
|39,2447
|29,0158
|4
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|05:29:05 29-09-2025
|39,2612
|29,0083
|11,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:29:04 29-09-2025
|39,23778
|28,98
|11,37
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|05:27:04 29-09-2025
|39,2248
|29,0757
|5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:22:36 29-09-2025
|39,24722
|28,98667
|8,98
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:22:36 29-09-2025
|39,2398
|29,0155
|4,9
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|05:20:40 29-09-2025
|39,2752
|28,9708
|5,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|05:20:39 29-09-2025
|39,25667
|28,92611
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:18:07 29-09-2025
|39,22111
|29,00778
|8,6
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:18:07 29-09-2025
|39,1998
|29,005
|4,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:15:23 29-09-2025
|39,22333
|29,01778
|8,01
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:15:23 29-09-2025
|39,1973
|28,9923
|5,9
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:13:15 29-09-2025
|39,24694
|28,98667
|10,54
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:13:14 29-09-2025
|39,2472
|29,007
|8,6
|2,6
|Simav (Kütahya)
|05:09:44 29-09-2025
|39,20083
|29,025
|11,44
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:09:44 29-09-2025
|39,234
|29,0212
|5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|05:01:17 29-09-2025
|39,2775
|28,91722
|9,83
|2,7
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|05:01:16 29-09-2025
|39,283
|28,909
|7,4
|3,1
|Simav (Kütahya)
|04:54:28 29-09-2025
|39,22306
|29,01389
|7,62
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:54:27 29-09-2025
|39,2287
|29,0208
|5,4
|2,5
|Simav (Kütahya)
|04:44:23 29-09-2025
|39,26833
|28,985
|6,67
|1,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|04:44:23 29-09-2025
|39,2623
|28,9983
|3,5
|1,8
|EGE DENIZI
|04:43:26 29-09-2025
|36,709
|25,6518
|9,1
|2,7
|Simav (Kütahya)
|04:39:17 29-09-2025
|39,21389
|29,03389
|9,46
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:39:17 29-09-2025
|39,2263
|29,0438
|5,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|04:30:04 29-09-2025
|39,22361
|29,01333
|10,28
|3,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:30:04 29-09-2025
|39,2302
|29,014
|5,4
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:25:35 29-09-2025
|39,24889
|28,13833
|7
|1,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:25:35 29-09-2025
|39,257
|28,0983
|14,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:22:50 29-09-2025
|39,23861
|29,00278
|7,13
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:21:32 29-09-2025
|39,23333
|28,95194
|9,8
|2,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|04:21:31 29-09-2025
|39,2632
|28,9575
|5,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|04:20:44 29-09-2025
|39,25861
|28,97778
|11,19
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:20:44 29-09-2025
|39,2353
|29,037
|6,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|04:17:22 29-09-2025
|39,25722
|28,96028
|12,36
|2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:17:22 29-09-2025
|39,2532
|28,9388
|3,7
|2,1
|Ege Denizi - [10.94 km] Dikili (İzmir)
|04:12:15 29-09-2025
|38,94167
|26,68833
|7,34
|1
|Simav (Kütahya)
|04:08:46 29-09-2025
|39,30528
|28,92444
|7,15
|0,9
|Simav (Kütahya)
|04:04:59 29-09-2025
|39,25778
|28,94361
|7,12
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:04:59 29-09-2025
|39,2493
|29,0343
|1
|1,6
|Akdeniz - [75.78 km] Kaş (Antalya)
|04:03:43 29-09-2025
|35,655
|28,96861
|8,31
|1,7
|AKDENIZ
|04:03:43 29-09-2025
|35,6897
|28,978
|21,5
|1,8
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|04:03:12 29-09-2025
|39,157
|29,0832
|2,7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|04:02:30 29-09-2025
|39,20833
|29,01139
|11,52
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:02:29 29-09-2025
|39,2372
|29,0517
|1,4
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:01:39 29-09-2025
|39,2347
|29,05
|3,1
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:51:14 29-09-2025
|39,2562
|29,0015
|4,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:45:43 29-09-2025
|39,2225
|28,91944
|7,5
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:45:43 29-09-2025
|39,2472
|29,0233
|5,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:40:34 29-09-2025
|39,24667
|28,86056
|7,03
|1,3
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:40:34 29-09-2025
|39,2532
|28,9015
|10
|1,6
|Simav (Kütahya)
|03:38:53 29-09-2025
|39,24528
|28,90056
|8,51
|1,4
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:38:53 29-09-2025
|39,2467
|28,887
|7,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|03:36:45 29-09-2025
|39,18611
|28,95444
|7,69
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:36:43 29-09-2025
|39,2457
|29,0363
|1,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|03:34:53 29-09-2025
|39,23778
|28,96972
|7,21
|2,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:34:52 29-09-2025
|39,2622
|28,9858
|5,7
|2,3
|Simav (Kütahya)
|03:34:12 29-09-2025
|39,23778
|29,00472
|8,62
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:34:11 29-09-2025
|39,2372
|29,0123
|10,3
|1,9
|Ege Denizi - [10.12 km] Dikili (İzmir)
|03:33:05 29-09-2025
|38,95389
|26,69694
|7,23
|1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|03:20:49 29-09-2025
|39,2678
|28,9497
|5,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|03:19:48 29-09-2025
|39,245
|28,90361
|8,59
|1,5
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:19:48 29-09-2025
|39,247
|28,911
|4,6
|1,8
|Simav (Kütahya)
|03:17:44 29-09-2025
|39,25444
|28,97361
|9,01
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:17:43 29-09-2025
|39,2322
|29,0532
|3,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|03:16:33 29-09-2025
|39,23194
|29,01222
|9,21
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:16:32 29-09-2025
|39,2275
|29,0212
|5,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|03:15:18 29-09-2025
|39,21861
|29,00278
|7,47
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:15:17 29-09-2025
|39,2222
|29,0382
|13,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|03:13:54 29-09-2025
|39,22972
|29,00583
|7,22
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:13:53 29-09-2025
|39,236
|29,0127
|5,6
|2
|Kozan (Adana)
|03:08:47 29-09-2025
|37,77194
|35,69
|8,26
|1,5
|Simav (Kütahya)
|03:04:56 29-09-2025
|39,28611
|28,90333
|7,88
|1,1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:04:56 29-09-2025
|39,2485
|28,9563
|11,7
|1,2
|Pertek (Tunceli)
|03:02:15 29-09-2025
|38,91917
|39,03444
|8,35
|1,7
|BALLIDUT-PERTEK (TUNCELI)
|03:02:15 29-09-2025
|38,8728
|39,0943
|6,7
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:59:42 29-09-2025
|39,2383
|29,018
|6,3
|1,8
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:56:37 29-09-2025
|39,2495
|28,9437
|4,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:53:09 29-09-2025
|39,22861
|29,01722
|6,97
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:51:34 29-09-2025
|39,29417
|28,87278
|7,15
|2,1
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|02:51:34 29-09-2025
|39,278
|28,8982
|4,7
|2,4
|Simav (Kütahya)
|02:50:36 29-09-2025
|39,28861
|28,91917
|7,05
|2,7
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|02:50:36 29-09-2025
|39,286
|28,914
|5,3
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:49:22 29-09-2025
|39,24278
|28,20806
|7
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:49:22 29-09-2025
|39,2115
|28,1917
|7,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:47:06 29-09-2025
|39,2225
|29,00861
|6,93
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:47:06 29-09-2025
|39,2152
|29,0105
|5,3
|1,8
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|02:44:39 29-09-2025
|39,232
|28,9002
|14,7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:39:35 29-09-2025
|39,25167
|28,99389
|8,12
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:39:35 29-09-2025
|39,2463
|29,011
|5,4
|2
|Simav (Kütahya)
|02:37:07 29-09-2025
|39,23889
|29,01083
|7,39
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|02:33:04 29-09-2025
|39,2608
|28,9275
|5,3
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:32:04 29-09-2025
|39,2295
|29,017
|5,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|02:30:33 29-09-2025
|39,24361
|28,97083
|7,09
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:30:32 29-09-2025
|39,2423
|29,0047
|5,3
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:28:58 29-09-2025
|39,2283
|29,0297
|5,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|02:28:57 29-09-2025
|39,26056
|28,95417
|7,19
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|02:26:35 29-09-2025
|38,19028
|38,725
|6,95
|0,9
|Simav (Kütahya)
|02:25:34 29-09-2025
|39,23417
|29,01083
|9,65
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:25:34 29-09-2025
|39,2372
|29,0158
|5,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:23:33 29-09-2025
|39,23667
|28,20083
|7,19
|2,1
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:23:33 29-09-2025
|39,2277
|28,1942
|8,9
|2,2
|Simav (Kütahya)
|02:20:21 29-09-2025
|39,22194
|29,01389
|7,11
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:20:21 29-09-2025
|39,2393
|29,037
|5,4
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:17:48 29-09-2025
|39,2373
|29,0308
|4
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|02:16:51 29-09-2025
|39,266
|28,9777
|5,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:11:52 29-09-2025
|39,19
|28,20694
|8,62
|2,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:11:52 29-09-2025
|39,1945
|28,172
|11,8
|2,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:00:35 29-09-2025
|39,1672
|28,1575
|10,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:59:42 29-09-2025
|39,20056
|28,1525
|6,94
|2
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:59:40 29-09-2025
|39,2188
|28,1908
|11,3
|2,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|01:57:39 29-09-2025
|39,2438
|29,0265
|5,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|01:56:43 29-09-2025
|39,22583
|29,01361
|7,97
|1,5
|ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:56:43 29-09-2025
|39,2073
|28,9032
|5
|1,6
|YESILCAM-SIMAV (KUTAHYA)
|01:55:50 29-09-2025
|39,1755
|28,7832
|8,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|01:49:50 29-09-2025
|39,23972
|28,98028
|6,99
|3,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:49:48 29-09-2025
|39,204
|29,0153
|5
|3,5
|Simav (Kütahya)
|01:48:28 29-09-2025
|39,22917
|29,00861
|10,31
|4,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:48:28 29-09-2025
|39,2502
|29,0075
|5,6
|4,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:47:56 29-09-2025
|35,4898
|26,6388
|5,3
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:44:21 29-09-2025
|39,2435
|28,9927
|5,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|01:44:20 29-09-2025
|39,265
|28,92222
|7,05
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|01:43:34 29-09-2025
|38,22278
|38,71389
|6,94
|0,8
|Simav (Kütahya)
|01:41:28 29-09-2025
|39,25861
|28,83361
|7,23
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:41:28 29-09-2025
|39,288
|28,9467
|5,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|01:38:51 29-09-2025
|39,23417
|28,95389
|9,26
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:38:50 29-09-2025
|39,2578
|28,9893
|5,1
|1,7
|YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:37:12 29-09-2025
|39,1022
|28,9822
|14,7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:34:10 29-09-2025
|39,2438
|29,0045
|5,6
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:29:59 29-09-2025
|39,1698
|28,1182
|9,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|01:28:27 29-09-2025
|39,26472
|28,93083
|7,08
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:28:27 29-09-2025
|39,2475
|29,0077
|5,3
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:26:28 29-09-2025
|39,249
|28,9497
|5,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:25:14 29-09-2025
|39,20472
|29,00139
|10,84
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:25:14 29-09-2025
|39,2345
|29,0133
|5,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|01:22:32 29-09-2025
|39,23806
|28,965
|7,2
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:22:32 29-09-2025
|39,2507
|28,9795
|5,3
|2,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:14:22 29-09-2025
|39,2598
|28,9592
|5
|2
|Simav (Kütahya)
|01:14:21 29-09-2025
|39,25583
|28,93056
|11,02
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:11:20 29-09-2025
|39,2487
|29,0075
|5,4
|0,8
|Simav (Kütahya)
|01:08:29 29-09-2025
|39,26056
|28,94194
|9,44
|2,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:08:28 29-09-2025
|39,2703
|28,9548
|5,3
|2,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:52:38 29-09-2025
|39,2208
|28,0882
|10,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:52:37 29-09-2025
|39,20444
|28,115
|6,99
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:50:02 29-09-2025
|39,21639
|28,13833
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:49:53 29-09-2025
|39,2338
|29,015
|13,3
|2
|Simav (Kütahya)
|00:47:20 29-09-2025
|39,25556
|28,99167
|7,19
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:47:19 29-09-2025
|39,2557
|29,0377
|5,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|00:34:21 29-09-2025
|39,24972
|28,94083
|6,89
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:34:21 29-09-2025
|39,2517
|28,992
|11,6
|1,2
|Alaşehir (Manisa)
|00:20:58 29-09-2025
|38,36583
|28,42083
|6,5
|1,2
|KESTANEDERESI-ALASEHIR (MANISA)
|00:20:58 29-09-2025
|38,3155
|28,3595
|13,1
|1,5
|YUNANISTAN
|00:18:53 29-09-2025
|38,47
|24,1368
|9,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|00:18:11 29-09-2025
|39,22611
|29,00444
|9,48
|1,2
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|00:18:11 29-09-2025
|39,2113
|28,9585
|5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|00:10:57 29-09-2025
|39,28361
|28,95361
|7,92
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:10:57 29-09-2025
|39,2438
|29,0553
|5,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|00:00:05 29-09-2025
|39,23694
|28,96444
|7,04
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:00:04 29-09-2025
|39,2482
|29,0378
|2,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:58:51 28-09-2025
|39,22
|29,00444
|9,15
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|23:58:50 28-09-2025
|39,2385
|29,0678
|1,4
|1,3
|Simav (Kütahya)
|23:56:12 28-09-2025
|39,24028
|28,98778
|7,89
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|23:56:11 28-09-2025
|39,26
|29,0328
|2,2
|2,2
|Simav (Kütahya)
|23:50:16 28-09-2025
|39,26278
|28,98583
|11,95
|1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|23:50:16 28-09-2025
|39,2588
|29,0107
|11,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:33:13 28-09-2025
|39,23583
|28,99639
|10,06
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|23:33:12 28-09-2025
|39,2528
|29,0148
|3,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:24:27 28-09-2025
|39,25111
|28,97694
|6,17
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|23:24:26 28-09-2025
|39,2575
|29,0058
|5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|23:23:04 28-09-2025
|39,26944
|28,96333
|10,21
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:23:04 28-09-2025
|39,2502
|28,9908
|11
|2,1
|Simav (Kütahya)
|23:18:39 28-09-2025
|39,24611
|28,96861
|8,76
|1,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|23:18:39 28-09-2025
|39,2612
|29,0092
|5,2
|2,2
|Simav (Kütahya)
|23:14:14 28-09-2025
|39,24472
|28,97194
|10,17
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:14:14 28-09-2025
|39,2527
|29,0022
|5,4
|1,7
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|23:11:04 28-09-2025
|39,2592
|28,9693
|12
|1,6
|Simav (Kütahya)
|23:11:03 28-09-2025
|39,27917
|28,92028
|9,11
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:06:41 28-09-2025
|39,25833
|28,93889
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:06:41 28-09-2025
|39,2628
|28,9788
|10,5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|23:02:58 28-09-2025
|39,22528
|29,01417
|9,75
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|23:02:57 28-09-2025
|39,2365
|29,0308
|5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:01:04 28-09-2025
|39,23028
|29,02306
|7,12
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:01:03 28-09-2025
|39,2565
|28,9793
|13,8
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:56:22 28-09-2025
|39,2518
|29,0185
|2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:55:14 28-09-2025
|39,26
|28,90167
|7
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|22:55:14 28-09-2025
|39,2873
|28,9573
|11,3
|1,5
|Ege Denizi - [131.67 km] Datça (Muğla)
|22:48:41 28-09-2025
|35,60639
|26,86333
|7,13
|2,1
|EGE DENIZI
|22:48:39 28-09-2025
|35,6188
|26,3543
|17,9
|2,4
|Simav (Kütahya)
|22:46:58 28-09-2025
|39,22111
|29,01028
|8,42
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:46:57 28-09-2025
|39,2505
|29,0353
|3,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|22:40:41 28-09-2025
|39,22528
|29,01833
|8,2
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:40:41 28-09-2025
|39,2208
|29,0437
|9,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:39:18 28-09-2025
|39,20889
|28,15139
|7
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:39:18 28-09-2025
|39,1972
|28,0677
|4,7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:36:16 28-09-2025
|39,23
|29,01
|11,92
|3,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:36:16 28-09-2025
|39,255
|29,0053
|5,5
|3,4
|Simav (Kütahya)
|22:29:29 28-09-2025
|39,23472
|29,00083
|7,11
|1,1
|Simav (Kütahya)
|22:21:17 28-09-2025
|39,25278
|28,93889
|9,93
|1,2
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|22:21:17 28-09-2025
|39,2178
|28,9345
|11,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:05:50 28-09-2025
|39,28861
|28,94111
|9,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|22:01:19 28-09-2025
|39,26222
|28,96472
|7,02
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:01:18 28-09-2025
|39,2617
|28,9797
|11,8
|2,7
|Simav (Kütahya)
|22:00:36 28-09-2025
|39,22444
|28,99417
|8,63
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:00:35 28-09-2025
|39,2347
|29,0293
|3,7
|2,5
|Simav (Kütahya)
|21:59:28 28-09-2025
|39,23167
|29,02
|7,08
|2,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|21:59:28 28-09-2025
|39,2258
|29,0378
|3,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:56:29 28-09-2025
|39,21167
|28,18139
|5,02
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:56:29 28-09-2025
|39,2007
|28,1178
|13,4
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|21:52:58 28-09-2025
|38,79167
|39,07944
|6,94
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:49:49 28-09-2025
|39,29639
|28,90111
|8
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|21:49:49 28-09-2025
|39,2697
|29,0068
|5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|21:47:22 28-09-2025
|39,21833
|29,01028
|11,65
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:47:22 28-09-2025
|39,2303
|28,9983
|10,8
|1,8
|Kozluk (Batman)
|21:40:28 28-09-2025
|38,08917
|41,43528
|7
|2,5
|ORENSU-KOZLUK (BATMAN)
|21:40:27 28-09-2025
|38,0322
|41,4247
|5
|2,6
|Simav (Kütahya)
|21:38:38 28-09-2025
|39,27083
|28,98389
|7
|1,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|21:38:38 28-09-2025
|39,2637
|29,0127
|2,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|21:29:19 28-09-2025
|39,25222
|28,97583
|7,07
|1,1
|Simav (Kütahya)
|21:24:34 28-09-2025
|39,27417
|28,94028
|7,06
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|21:23:58 28-09-2025
|38,11944
|38,50778
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:47 28-09-2025
|39,1725
|28,14278
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|21:21:10 28-09-2025
|39,26861
|28,9525
|7
|2,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|21:21:10 28-09-2025
|39,2788
|29,0442
|13,5
|2,6
|KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|21:18:04 28-09-2025
|39,1238
|29,0272
|1,8
|1,5
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|21:17:44 28-09-2025
|39,1435
|28,9878
|12
|1,5
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|21:14:14 28-09-2025
|39,2522
|28,9148
|11,6
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:14:13 28-09-2025
|39,26917
|28,90278
|7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:08:24 28-09-2025
|39,23
|29,02556
|11,53
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:08:24 28-09-2025
|39,2277
|29,0283
|9,8
|1,9
|Ula (Muğla)
|21:04:10 28-09-2025
|37,07306
|28,50083
|7,08
|1,8
|Simav (Kütahya)
|20:58:25 28-09-2025
|39,16528
|29,04278
|8,04
|1,1
|Simav (Kütahya)
|20:48:40 28-09-2025
|39,28056
|28,90556
|7,07
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:46:11 28-09-2025
|38,14167
|37,78472
|8,09
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:46:07 28-09-2025
|39,2193
|28,9847
|13,3
|2,6
|Simav (Kütahya)
|20:46:06 28-09-2025
|39,25667
|28,93306
|7,07
|2,2
|Simav (Kütahya)
|20:45:06 28-09-2025
|39,25083
|28,96028
|6,96
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:45:06 28-09-2025
|39,2427
|28,9797
|11,2
|2,8
|Simav (Kütahya)
|20:43:20 28-09-2025
|39,24806
|28,95583
|7,08
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:43:20 28-09-2025
|39,2398
|28,9733
|11,2
|2,7
|Simav (Kütahya)
|20:40:04 28-09-2025
|39,21556
|28,91
|7,02
|1,1
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|20:40:03 28-09-2025
|39,1892
|28,9047
|16
|1,3
|Simav (Kütahya)
|20:37:16 28-09-2025
|39,26556
|28,93111
|6,29
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:37:16 28-09-2025
|39,2457
|29,0357
|1,8
|2
|Simav (Kütahya)
|20:31:38 28-09-2025
|39,29194
|28,95222
|7,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:29:02 28-09-2025
|39,22167
|28,99111
|7,04
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:56 28-09-2025
|39,21639
|28,19056
|5,16
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:24:56 28-09-2025
|39,2077
|28,1788
|8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:16:11 28-09-2025
|39,22167
|28,21028
|6,32
|2,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:16:11 28-09-2025
|39,2287
|28,1858
|8,9
|3,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:13:42 28-09-2025
|39,2555
|28,9877
|2,5
|1,7
|Ege Denizi - [12.21 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:11:22 28-09-2025
|39,52833
|25,93861
|5,67
|2,3
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|20:11:21 28-09-2025
|39,5047
|25,8955
|6
|2,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:05:55 28-09-2025
|39,1695
|28,0933
|11,4
|2,3
|Simav (Kütahya)
|19:58:11 28-09-2025
|39,29222
|28,92417
|7,14
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:57:02 28-09-2025
|39,12444
|28,23111
|6,59
|1,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:57:00 28-09-2025
|39,1672
|28,2375
|8,1
|2,3
|Simav (Kütahya)
|19:52:36 28-09-2025
|39,23528
|28,98611
|7,39
|2,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:52:35 28-09-2025
|39,2488
|28,9957
|7,9
|3,1
|Simav (Kütahya)
|19:49:21 28-09-2025
|39,23056
|29,00778
|7,61
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:49:20 28-09-2025
|39,235
|29,0182
|10,2
|2,3
|HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA)
|19:48:33 28-09-2025
|38,9973
|29,0032
|14,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:43:13 28-09-2025
|39,23639
|29,00833
|11,91
|4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:43:13 28-09-2025
|39,2465
|29,0017
|5,2
|4
|Simav (Kütahya)
|19:40:57 28-09-2025
|39,25167
|28,93889
|7,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:39:06 28-09-2025
|39,15222
|28,14889
|7,45
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:39:06 28-09-2025
|39,1583
|28,1123
|12
|2,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:46:50 29-09-2025
|39,212
|29,0017
|5,3
|2,5
|Simav (Kütahya)
|18:46:50 29-09-2025
|39,19
|29,00222
|7
|2,5
|Simav (Kütahya)
|18:33:01 29-09-2025
|39,20444
|29,02056
|10,18
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:33:01 29-09-2025
|39,2003
|28,9842
|11,3
|2
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|18:28:56 29-09-2025
|39,2195
|28,9532
|2,5
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:26:16 29-09-2025
|39,1862
|28,1703
|9,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:26:15 29-09-2025
|39,18667
|28,235
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|18:05:27 29-09-2025
|39,21861
|28,97083
|11,06
|1,8
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|18:05:27 29-09-2025
|39,1873
|28,9262
|16,1
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:02:36 29-09-2025
|39,53139
|28,1575
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:59:14 29-09-2025
|39,16917
|28,22056
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:59:11 29-09-2025
|39,2225
|28,1848
|18,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|17:52:08 29-09-2025
|39,23472
|28,98306
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:52:07 29-09-2025
|39,2412
|28,9648
|14,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:50:18 29-09-2025
|39,18139
|28,19306
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:40:27 29-09-2025
|39,19194
|28,04083
|9,9
|2,3
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|17:40:27 29-09-2025
|39,1647
|28,0458
|12,6
|2,7
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|17:25:50 29-09-2025
|37,9642
|36,5957
|5,4
|2,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|17:25:49 29-09-2025
|37,95583
|36,58778
|16,4
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:20:08 29-09-2025
|39,2093
|28,1873
|8,2
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:20:07 29-09-2025
|39,18806
|28,18806
|10,1
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:07:20 29-09-2025
|39,15833
|29,0775
|10,85
|0,8
|Simav (Kütahya)
|16:46:54 29-09-2025
|39,25167
|28,98722
|10,04
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|16:46:54 29-09-2025
|39,2302
|29,0128
|10,5
|2
|Simav (Kütahya)
|16:44:21 29-09-2025
|39,15111
|29,0725
|10,68
|1,2
|Simav (Kütahya)
|16:35:40 29-09-2025
|39,22194
|29,01556
|13,77
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:35:40 29-09-2025
|39,2295
|29,068
|3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:25:36 29-09-2025
|39,23639
|28,11583
|9,4
|1,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:25:35 29-09-2025
|39,239
|28,125
|14
|2,2
|Simav (Kütahya)
|16:23:20 29-09-2025
|39,24306
|28,99056
|7
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|16:23:20 29-09-2025
|39,2428
|29,0282
|3
|1
|Simav (Kütahya)
|16:06:54 29-09-2025
|39,23722
|28,95667
|8,5
|1,6
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|16:06:53 29-09-2025
|39,2335
|28,898
|18
|1,5
|Simav (Kütahya)
|16:01:13 29-09-2025
|39,23361
|29,00111
|13,42
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:01:13 29-09-2025
|39,2077
|29,0185
|11,4
|1,1
|Simav (Kütahya)
|15:57:42 29-09-2025
|39,21222
|28,98667
|12,58
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:57:42 29-09-2025
|39,2323
|28,981
|10,6
|1,4
|Simav (Kütahya)
|15:49:16 29-09-2025
|39,22333
|28,98472
|9,39
|0,9
|Simav (Kütahya)
|15:48:17 29-09-2025
|39,24722
|28,98028
|10,15
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:48:17 29-09-2025
|39,2355
|29,003
|1,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:33:39 29-09-2025
|39,23528
|28,98556
|12,3
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:33:39 29-09-2025
|39,234
|29,0108
|12,6
|2,1
|Simav (Kütahya)
|15:27:47 29-09-2025
|39,22611
|29,00333
|11,1
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:27:47 29-09-2025
|39,2497
|29,0173
|13,2
|1,6
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|15:26:51 29-09-2025
|39,2638
|28,912
|14,8
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|15:24:03 29-09-2025
|39,2038
|29,0483
|2,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|15:09:41 29-09-2025
|39,27028
|28,92667
|6,92
|1
|Simav (Kütahya)
|15:08:23 29-09-2025
|39,23667
|28,93778
|12,01
|1,3
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|15:08:22 29-09-2025
|39,2018
|28,9252
|19,1
|1,3
|Ege Denizi - Ildır Körfezi - [09.83 km] Çeşme (İzmir)
|15:06:30 29-09-2025
|38,44889
|26,40194
|7,81
|2,1
|DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|15:06:30 29-09-2025
|38,4312
|26,3802
|14,5
|2,1
|Merkez (Elazığ)
|14:50:16 29-09-2025
|38,80528
|39,05806
|7
|1,9
|ALTINKUSAK-(ELAZIG)
|14:50:16 29-09-2025
|38,781
|39,0828
|5,3
|2
|Merkez (Elazığ)
|14:48:25 29-09-2025
|38,79111
|39,07556
|7
|1,3
|Orhaneli (Bursa)
|14:47:21 29-09-2025
|39,86694
|28,76667
|6,97
|1,6
|LETAFET-ORHANELI (BURSA)
|14:47:21 29-09-2025
|39,8823
|28,766
|0
|1,6
|Simav (Kütahya)
|14:42:47 29-09-2025
|39,23361
|28,93917
|7
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|14:42:47 29-09-2025
|39,2702
|28,9683
|5,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|14:35:14 29-09-2025
|39,23417
|29,00806
|7,18
|1,3
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|14:35:14 29-09-2025
|39,1848
|29,0618
|5
|1
|Simav (Kütahya)
|14:34:49 29-09-2025
|39,22194
|29,01889
|10,07
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:34:49 29-09-2025
|39,1825
|29,0005
|14,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|14:34:08 29-09-2025
|39,21778
|29,00667
|11,59
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:34:08 29-09-2025
|39,2153
|29,0172
|10,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|14:33:33 29-09-2025
|39,22889
|29,00222
|6,83
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:33:33 29-09-2025
|39,207
|29,0263
|10,6
|1,8
|Simav (Kütahya)
|14:27:41 29-09-2025
|39,21
|29,01639
|12,03
|1,5
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|14:27:40 29-09-2025
|39,2185
|28,9527
|11
|1,6
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|14:18:51 29-09-2025
|39,1915
|29,027
|4,4
|1,2
|Simav (Kütahya)
|14:18:50 29-09-2025
|39,23722
|29,00361
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|14:12:32 29-09-2025
|39,24417
|29,01556
|8,78
|1,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|14:12:32 29-09-2025
|39,2227
|29,028
|12
|1,7
|Simav (Kütahya)
|14:02:57 29-09-2025
|39,18722
|28,96806
|10,36
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|14:02:57 29-09-2025
|39,212
|29,0635
|2,7
|1,2
|Urla (İzmir)
|13:51:45 29-09-2025
|38,14139
|26,57972
|8,89
|1,6
|DEMIRCILI-URLA (IZMIR)
|13:51:45 29-09-2025
|38,2042
|26,6348
|4,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:45:44 29-09-2025
|39,21444
|28,2025
|7,11
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:45:44 29-09-2025
|39,1935
|28,2003
|10,7
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:41:20 29-09-2025
|39,18333
|28,2175
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|13:40:01 29-09-2025
|39,22417
|28,95028
|7
|1,4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|13:40:01 29-09-2025
|39,2105
|28,9488
|11,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|13:37:56 29-09-2025
|39,22667
|28,95194
|9,33
|1,5
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|13:37:56 29-09-2025
|39,221
|28,9193
|10,5
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:34:24 29-09-2025
|39,235
|29,0172
|7,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|13:34:23 29-09-2025
|39,23056
|29,00111
|7,08
|1,5
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:31:51 29-09-2025
|39,223
|28,1523
|9,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:31:50 29-09-2025
|39,22806
|28,15917
|6,29
|2
|Simav (Kütahya)
|13:20:23 29-09-2025
|39,22528
|29,02833
|9,08
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:20:22 29-09-2025
|39,2227
|28,996
|9,6
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|13:15:49 29-09-2025
|39,2437
|29,043
|1,5
|0,9
|Emet (Kütahya)
|13:11:03 29-09-2025
|39,37417
|29,28333
|6,1
|1,3
|BOZBUK-MILAS (MUGLA)
|13:10:10 29-09-2025
|37,3515
|27,4402
|5,3
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:04:12 29-09-2025
|39,183
|28,1437
|15,4
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:04:11 29-09-2025
|39,19444
|28,19
|13,62
|2,1
|Simav (Kütahya)
|13:00:26 29-09-2025
|39,22167
|28,98389
|6,95
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:00:26 29-09-2025
|39,229
|28,995
|11,8
|1,3
|Gördes (Manisa)
|12:57:00 29-09-2025
|39,09361
|28,24
|11,83
|2,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:56:59 29-09-2025
|39,1133
|28,1822
|15,7
|2,7
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|12:49:46 29-09-2025
|39,1695
|29,0372
|14,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|12:49:45 29-09-2025
|39,25639
|28,94583
|13,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|12:48:31 29-09-2025
|39,28222
|28,92222
|9,62
|1,6
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|12:48:31 29-09-2025
|39,2057
|28,9933
|19,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:42:23 29-09-2025
|39,17417
|28,20583
|10,1
|2,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:42:23 29-09-2025
|39,1647
|28,1845
|12,1
|2,8
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|12:36:22 29-09-2025
|39,2615
|28,9488
|6,9
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:29:16 29-09-2025
|39,2253
|28,9837
|9,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|12:29:15 29-09-2025
|39,24194
|28,99389
|11,24
|1,9
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|12:14:58 29-09-2025
|39,2372
|28,8875
|8,3
|2,1
|Simav (Kütahya)
|12:14:57 29-09-2025
|39,24722
|28,93972
|11,5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|12:11:24 29-09-2025
|39,23333
|29,01861
|15,25
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:11:24 29-09-2025
|39,2275
|29,0098
|10
|1,6
|Simav (Kütahya)
|12:09:26 29-09-2025
|39,23917
|28,99028
|7
|1,5
|AKDERE-SILIFKE (MERSIN)
|12:08:29 29-09-2025
|36,268
|33,7235
|0
|1,2
|Simav (Kütahya)
|12:07:14 29-09-2025
|39,26
|28,94889
|6,82
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|12:07:13 29-09-2025
|39,264
|28,9388
|11,8
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|12:05:09 29-09-2025
|39,1642
|29,0263
|5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|11:55:29 29-09-2025
|39,21861
|29,01722
|12,82
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|11:55:29 29-09-2025
|39,2262
|29,0372
|10,1
|1,8
|Simav (Kütahya)
|11:50:49 29-09-2025
|39,22389
|28,98639
|16,91
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:50:49 29-09-2025
|39,2227
|28,9555
|11,6
|1,4
|SAYGILI-SULUOVA (AMASYA)
|11:27:59 29-09-2025
|40,7155
|35,6567
|6,1
|2,7
|Suluova (Amasya)
|11:27:58 29-09-2025
|40,72389
|35,6125
|11,5
|2,3
|SAMAT-SIMAV (KUTAHYA)
|11:26:24 29-09-2025
|39,0407
|29,0135
|1,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|11:26:22 29-09-2025
|39,22694
|29,00667
|8,87
|1,3
|Simav (Kütahya)
|11:21:51 29-09-2025
|39,25028
|28,98861
|6,5
|1,3
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|11:21:51 29-09-2025
|39,1912
|29,1012
|13,1
|1,3
|Simav (Kütahya)
|11:20:16 29-09-2025
|39,26833
|28,94694
|7,03
|1,1
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|11:20:15 29-09-2025
|39,26
|28,8655
|11,3
|1,5
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|11:11:51 29-09-2025
|39,203
|28,9222
|4,1
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|11:08:33 29-09-2025
|39,2278
|29,0258
|8,5
|3,1
|Simav (Kütahya)
|11:08:32 29-09-2025
|39,22444
|28,99833
|9,69
|2,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|11:05:08 29-09-2025
|39,2528
|28,99
|5,1
|2,2
|Simav (Kütahya)
|11:05:07 29-09-2025
|39,26972
|28,97611
|16,09
|1,9
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:01:17 29-09-2025
|39,0982
|28,1832
|15,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|10:54:20 29-09-2025
|39,24111
|28,98556
|11,62
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:47:32 29-09-2025
|39,27056
|28,13861
|11,18
|3,1
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:47:32 29-09-2025
|39,2647
|28,121
|7,2
|3,2
|Simav (Kütahya)
|10:43:12 29-09-2025
|39,2575
|28,94778
|7
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:43:12 29-09-2025
|39,243
|28,9805
|10,6
|1,7
|Simav (Kütahya)
|10:40:57 29-09-2025
|39,19306
|29,00417
|7
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:40:56 29-09-2025
|39,2233
|29,0052
|5,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:30:15 29-09-2025
|39,19917
|28,22778
|7
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:30:15 29-09-2025
|39,215
|28,1785
|5,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|10:26:30 29-09-2025
|39,24333
|28,98028
|8,89
|1,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|10:26:30 29-09-2025
|39,2347
|28,936
|5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|10:18:53 29-09-2025
|39,23583
|28,97611
|15,03
|1,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|10:18:53 29-09-2025
|39,2627
|28,9497
|12
|1,9
|Simav (Kütahya)
|10:12:52 29-09-2025
|39,235
|28,97278
|7
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:12:52 29-09-2025
|39,2435
|28,9993
|4,1
|2,3
|Simav (Kütahya)
|10:09:26 29-09-2025
|39,24333
|28,96194
|8,65
|1,9
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:09:25 29-09-2025
|39,2608
|29,0268
|5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|10:02:57 29-09-2025
|39,1375
|29,0375
|13,13
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:02:56 29-09-2025
|39,2443
|29,0223
|5,3
|1,4
|Akdeniz - [231.08 km] Datça (Muğla)
|09:50:57 29-09-2025
|34,75361
|26,52056
|7,58
|2,4
|Simav (Kütahya)
|09:47:51 29-09-2025
|39,22278
|29,02194
|7,06
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:45:32 29-09-2025
|39,2705
|28,941
|9,8
|1,9
|Simav (Kütahya)
|09:45:31 29-09-2025
|39,25417
|28,97444
|15,74
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:44:46 29-09-2025
|39,2468
|28,9787
|5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:42:10 29-09-2025
|39,20972
|28,19806
|7
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:42:10 29-09-2025
|39,2102
|28,1697
|15,7
|2,5
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:39:50 29-09-2025
|39,2683
|28,9378
|1,5
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:31:38 29-09-2025
|39,24139
|28,07194
|7
|2,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:31:38 29-09-2025
|39,2152
|28,0372
|7,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|09:30:46 29-09-2025
|39,20833
|28,97528
|9,99
|1,3
|Simav (Kütahya)
|09:21:52 29-09-2025
|39,25306
|28,99167
|7,08
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:19:49 29-09-2025
|39,24417
|28,13556
|10,67
|2,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:19:48 29-09-2025
|39,2178
|28,0865
|5
|2,7
|Simav (Kütahya)
|09:17:01 29-09-2025
|39,23417
|28,96556
|7
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:17:01 29-09-2025
|39,2245
|28,9923
|6,3
|2,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:12:22 29-09-2025
|39,258
|28,9472
|5,1
|1,7
|Yalvaç (Isparta)
|09:08:07 29-09-2025
|38,29167
|31,01556
|7
|1,7
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|09:06:47 29-09-2025
|39,186
|29,0912
|3,3
|2
|GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)
|09:05:39 29-09-2025
|39,0905
|29,0327
|5
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:05:06 29-09-2025
|39,2335
|29,0065
|6,1
|2,4
|Simav (Kütahya)
|09:05:05 29-09-2025
|39,21722
|28,99889
|11,39
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:02:37 29-09-2025
|39,20861
|28,2025
|7
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:02:37 29-09-2025
|39,2165
|28,1688
|15,8
|2,4
|Simav (Kütahya)
|08:59:05 29-09-2025
|39,24472
|28,96222
|7,11
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:59:05 29-09-2025
|39,2462
|28,9783
|7,3
|2,5
|Simav (Kütahya)
|08:54:45 29-09-2025
|39,27333
|28,9475
|7
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:54:45 29-09-2025
|39,2738
|29,004
|4,4
|1,6
|BEYCE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:43:27 29-09-2025
|39,0983
|28,964
|5,3
|1,3
|Simav (Kütahya)
|08:43:25 29-09-2025
|39,27
|28,96972
|7,23
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:43:15 29-09-2025
|39,20667
|28,21944
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|08:41:15 29-09-2025
|39,27556
|28,94389
|8,07
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:41:15 29-09-2025
|39,2415
|29,0053
|2,6
|2,3
|Simav (Kütahya)
|08:36:29 29-09-2025
|39,22972
|28,97528
|11,26
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:36:29 29-09-2025
|39,2508
|29,0315
|1,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|08:27:41 29-09-2025
|39,23639
|29,01694
|6,89
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:27:40 29-09-2025
|39,2327
|29,0518
|3,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|08:15:55 29-09-2025
|39,24667
|28,95278
|7,14
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|08:15:55 29-09-2025
|39,2445
|28,941
|3,8
|1,2
|Simav (Kütahya)
|08:06:55 29-09-2025
|39,28056
|28,95972
|7
|1,2
|INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:06:55 29-09-2025
|39,1492
|29,1302
|21,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|08:06:03 29-09-2025
|39,29194
|28,90167
|6,98
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|08:06:03 29-09-2025
|39,2788
|28,9988
|3,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:05:03 29-09-2025
|39,26333
|28,96889
|5,54
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:05:03 29-09-2025
|39,226
|29,0612
|5
|1,2
|Çukurca (Hakkari)
|08:00:50 29-09-2025
|37,20694
|43,83722
|6,98
|1,8
|Simav (Kütahya)
|07:59:30 29-09-2025
|39,25194
|28,96833
|7,04
|1,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:59:30 29-09-2025
|39,2735
|29,0215
|5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|07:54:58 29-09-2025
|39,29306
|28,91056
|7,11
|1,6
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:54:58 29-09-2025
|39,253
|28,9393
|10,5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|07:50:19 29-09-2025
|39,28861
|28,8975
|7,06
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:50:19 29-09-2025
|39,2708
|28,9788
|1,8
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|07:49:35 29-09-2025
|38,25917
|38,78944
|6,92
|1,3
|OREYLER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:46:31 29-09-2025
|39,0948
|28,878
|18,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|07:42:37 29-09-2025
|39,26778
|28,95639
|6,05
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:42:36 29-09-2025
|39,2657
|28,9353
|10,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|07:40:07 29-09-2025
|39,24417
|28,98778
|6,8
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:40:06 29-09-2025
|39,2333
|29,0148
|8,7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|07:36:04 29-09-2025
|39,25556
|28,93167
|7
|2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:36:04 29-09-2025
|39,2635
|28,9373
|5,3
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:30:09 29-09-2025
|39,1692
|28,0878
|2,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:30:08 29-09-2025
|39,175
|28,21083
|7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|07:28:01 29-09-2025
|39,22417
|29,01361
|7,16
|1,1
|MARMARA DENIZI
|07:25:22 29-09-2025
|40,4945
|27,1587
|17
|2,2
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:22:19 29-09-2025
|39,3172
|28,9348
|15,2
|1
|Simav (Kütahya)
|07:21:40 29-09-2025
|39,22333
|29,00833
|6,08
|1,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|07:21:39 29-09-2025
|39,2537
|29,0078
|6
|1,8
|KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
|07:16:33 29-09-2025
|39,0905
|28,3915
|5,1
|1,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|07:13:22 29-09-2025
|39,2587
|28,9373
|6,5
|2,1
|Simav (Kütahya)
|07:13:21 29-09-2025
|39,29083
|28,90667
|7,24
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:10:01 29-09-2025
|39,2462
|29,0123
|5,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:08:33 29-09-2025
|39,17472
|28,21889
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:08:32 29-09-2025
|39,195
|28,1785
|7,7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:07:24 29-09-2025
|39,17333
|28,21056
|7
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:07:24 29-09-2025
|39,1597
|28,1793
|9
|1,8
|Simav (Kütahya)
|07:00:38 29-09-2025
|39,23417
|28,97889
|9,36
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|07:00:38 29-09-2025
|39,2455
|29,0088
|4,6
|1,7
|Simav (Kütahya)
|06:58:56 29-09-2025
|39,25194
|28,99944
|7,22
|1
|Simav (Kütahya)
|06:47:04 29-09-2025
|39,21694
|29,02667
|11,06
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:47:04 29-09-2025
|39,2408
|29,0178
|5,4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|06:42:41 29-09-2025
|39,25972
|28,98389
|7,71
|2,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|06:42:40 29-09-2025
|39,2823
|28,9893
|5
|2,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|06:41:31 29-09-2025
|39,264
|28,9443
|5
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:40:38 29-09-2025
|39,2515
|28,9643
|11,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|06:31:10 29-09-2025
|39,245
|29,00778
|7,03
|1,7
|Simav (Kütahya)
|06:30:38 29-09-2025
|39,25111
|28,9125
|11,46
|1,7
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|06:30:37 29-09-2025
|39,2917
|28,9397
|5,4
|1,7
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|06:28:37 29-09-2025
|39,2948
|28,9335
|4,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|06:28:36 29-09-2025
|39,27111
|28,89639
|7
|1,5
|ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:27:17 29-09-2025
|39,2028
|28,893
|15,9
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:27:04 29-09-2025
|39,2238
|29,032
|3,2
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:25:04 29-09-2025
|39,2263
|28,9942
|5,3
|2,2
|Simav (Kütahya)
|06:25:03 29-09-2025
|39,21944
|29,02528
|10,35
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:23:58 29-09-2025
|39,2423
|28,9693
|11,6
|2
|Simav (Kütahya)
|06:23:57 29-09-2025
|39,26861
|28,90528
|6,75
|1,8
|Simav (Kütahya)
|06:22:17 29-09-2025
|39,24417
|28,99222
|6,98
|2,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:22:17 29-09-2025
|39,2338
|29,0048
|5,1
|3
|Göle (Ardahan)
|06:14:44 29-09-2025
|40,87667
|42,34417
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:09:15 29-09-2025
|39,2307
|28,961
|12,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|06:01:59 29-09-2025
|39,23833
|28,94444
|10,62
|1,2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:01:59 29-09-2025
|39,2343
|28,949
|5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|06:01:29 29-09-2025
|39,26861
|28,9775
|7
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:01:29 29-09-2025
|39,252
|28,977
|9,7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:57:41 29-09-2025
|39,2082
|29,0205
|4,9
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:57:40 29-09-2025
|39,26028
|28,975
|6,15
|1,6
|Simav (Kütahya)
|05:46:41 29-09-2025
|39,23083
|29,00917
|9,29
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:46:40 29-09-2025
|39,2383
|29,0143
|5,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|05:45:33 29-09-2025
|39,25083
|28,94083
|11,1
|0,9
|Simav (Kütahya)
|05:39:15 29-09-2025
|39,26972
|28,97694
|11,43
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|05:39:15 29-09-2025
|39,242
|29,0525
|5
|1,1
|Simav (Kütahya)
|05:37:49 29-09-2025
|39,27611
|28,90444
|5,09
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:37:49 29-09-2025
|39,2465
|28,975
|10,9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|05:33:54 29-09-2025
|39,2375
|28,97778
|7,1
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:33:53 29-09-2025
|39,2557
|28,9712
|11,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|05:30:37 29-09-2025
|39,24139
|28,98639
|7,11
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:30:37 29-09-2025
|39,2447
|29,0158
|4
|1,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|05:29:05 29-09-2025
|39,2612
|29,0083
|11,3
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:29:04 29-09-2025
|39,23778
|28,98
|11,37
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|05:27:04 29-09-2025
|39,2248
|29,0757
|5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:22:36 29-09-2025
|39,24722
|28,98667
|8,98
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:22:36 29-09-2025
|39,2398
|29,0155
|4,9
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|05:20:40 29-09-2025
|39,2752
|28,9708
|5,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|05:20:39 29-09-2025
|39,25667
|28,92611
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:18:07 29-09-2025
|39,22111
|29,00778
|8,6
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:18:07 29-09-2025
|39,1998
|29,005
|4,5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:15:23 29-09-2025
|39,22333
|29,01778
|8,01
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:15:23 29-09-2025
|39,1973
|28,9923
|5,9
|1,8
|Simav (Kütahya)
|05:13:15 29-09-2025
|39,24694
|28,98667
|10,54
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:13:14 29-09-2025
|39,2472
|29,007
|8,6
|2,6
|Simav (Kütahya)
|05:09:44 29-09-2025
|39,20083
|29,025
|11,44
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:09:44 29-09-2025
|39,234
|29,0212
|5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|05:01:17 29-09-2025
|39,2775
|28,91722
|9,83
|2,7
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|05:01:16 29-09-2025
|39,283
|28,909
|7,4
|3,1
|Simav (Kütahya)
|04:54:28 29-09-2025
|39,22306
|29,01389
|7,62
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:54:27 29-09-2025
|39,2287
|29,0208
|5,4
|2,5
|Simav (Kütahya)
|04:44:23 29-09-2025
|39,26833
|28,985
|6,67
|1,8
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|04:44:23 29-09-2025
|39,2623
|28,9983
|3,5
|1,8
|EGE DENIZI
|04:43:26 29-09-2025
|36,709
|25,6518
|9,1
|2,7
|Simav (Kütahya)
|04:39:17 29-09-2025
|39,21389
|29,03389
|9,46
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:39:17 29-09-2025
|39,2263
|29,0438
|5,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|04:30:04 29-09-2025
|39,22361
|29,01333
|10,28
|3,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:30:04 29-09-2025
|39,2302
|29,014
|5,4
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:25:35 29-09-2025
|39,24889
|28,13833
|7
|1,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:25:35 29-09-2025
|39,257
|28,0983
|14,7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:22:50 29-09-2025
|39,23861
|29,00278
|7,13
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:21:32 29-09-2025
|39,23333
|28,95194
|9,8
|2,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|04:21:31 29-09-2025
|39,2632
|28,9575
|5,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|04:20:44 29-09-2025
|39,25861
|28,97778
|11,19
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:20:44 29-09-2025
|39,2353
|29,037
|6,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|04:17:22 29-09-2025
|39,25722
|28,96028
|12,36
|2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:17:22 29-09-2025
|39,2532
|28,9388
|3,7
|2,1
|Ege Denizi - [10.94 km] Dikili (İzmir)
|04:12:15 29-09-2025
|38,94167
|26,68833
|7,34
|1
|Simav (Kütahya)
|04:08:46 29-09-2025
|39,30528
|28,92444
|7,15
|0,9
|Simav (Kütahya)
|04:04:59 29-09-2025
|39,25778
|28,94361
|7,12
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:04:59 29-09-2025
|39,2493
|29,0343
|1
|1,6
|Akdeniz - [75.78 km] Kaş (Antalya)
|04:03:43 29-09-2025
|35,655
|28,96861
|8,31
|1,7
|AKDENIZ
|04:03:43 29-09-2025
|35,6897
|28,978
|21,5
|1,8
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|04:03:12 29-09-2025
|39,157
|29,0832
|2,7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|04:02:30 29-09-2025
|39,20833
|29,01139
|11,52
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:02:29 29-09-2025
|39,2372
|29,0517
|1,4
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|04:01:39 29-09-2025
|39,2347
|29,05
|3,1
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:51:14 29-09-2025
|39,2562
|29,0015
|4,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:45:43 29-09-2025
|39,2225
|28,91944
|7,5
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:45:43 29-09-2025
|39,2472
|29,0233
|5,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|03:40:34 29-09-2025
|39,24667
|28,86056
|7,03
|1,3
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:40:34 29-09-2025
|39,2532
|28,9015
|10
|1,6
|Simav (Kütahya)
|03:38:53 29-09-2025
|39,24528
|28,90056
|8,51
|1,4
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:38:53 29-09-2025
|39,2467
|28,887
|7,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|03:36:45 29-09-2025
|39,18611
|28,95444
|7,69
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:36:43 29-09-2025
|39,2457
|29,0363
|1,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|03:34:53 29-09-2025
|39,23778
|28,96972
|7,21
|2,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:34:52 29-09-2025
|39,2622
|28,9858
|5,7
|2,3
|Simav (Kütahya)
|03:34:12 29-09-2025
|39,23778
|29,00472
|8,62
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:34:11 29-09-2025
|39,2372
|29,0123
|10,3
|1,9
|Ege Denizi - [10.12 km] Dikili (İzmir)
|03:33:05 29-09-2025
|38,95389
|26,69694
|7,23
|1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|03:20:49 29-09-2025
|39,2678
|28,9497
|5,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|03:19:48 29-09-2025
|39,245
|28,90361
|8,59
|1,5
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:19:48 29-09-2025
|39,247
|28,911
|4,6
|1,8
|Simav (Kütahya)
|03:17:44 29-09-2025
|39,25444
|28,97361
|9,01
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:17:43 29-09-2025
|39,2322
|29,0532
|3,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|03:16:33 29-09-2025
|39,23194
|29,01222
|9,21
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:16:32 29-09-2025
|39,2275
|29,0212
|5,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|03:15:18 29-09-2025
|39,21861
|29,00278
|7,47
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:15:17 29-09-2025
|39,2222
|29,0382
|13,5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|03:13:54 29-09-2025
|39,22972
|29,00583
|7,22
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:13:53 29-09-2025
|39,236
|29,0127
|5,6
|2
|Kozan (Adana)
|03:08:47 29-09-2025
|37,77194
|35,69
|8,26
|1,5
|Simav (Kütahya)
|03:04:56 29-09-2025
|39,28611
|28,90333
|7,88
|1,1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:04:56 29-09-2025
|39,2485
|28,9563
|11,7
|1,2
|Pertek (Tunceli)
|03:02:15 29-09-2025
|38,91917
|39,03444
|8,35
|1,7
|BALLIDUT-PERTEK (TUNCELI)
|03:02:15 29-09-2025
|38,8728
|39,0943
|6,7
|2,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:59:42 29-09-2025
|39,2383
|29,018
|6,3
|1,8
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:56:37 29-09-2025
|39,2495
|28,9437
|4,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:53:09 29-09-2025
|39,22861
|29,01722
|6,97
|1,4
|Simav (Kütahya)
|02:51:34 29-09-2025
|39,29417
|28,87278
|7,15
|2,1
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|02:51:34 29-09-2025
|39,278
|28,8982
|4,7
|2,4
|Simav (Kütahya)
|02:50:36 29-09-2025
|39,28861
|28,91917
|7,05
|2,7
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|02:50:36 29-09-2025
|39,286
|28,914
|5,3
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:49:22 29-09-2025
|39,24278
|28,20806
|7
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:49:22 29-09-2025
|39,2115
|28,1917
|7,4
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:47:06 29-09-2025
|39,2225
|29,00861
|6,93
|1,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:47:06 29-09-2025
|39,2152
|29,0105
|5,3
|1,8
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|02:44:39 29-09-2025
|39,232
|28,9002
|14,7
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:39:35 29-09-2025
|39,25167
|28,99389
|8,12
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:39:35 29-09-2025
|39,2463
|29,011
|5,4
|2
|Simav (Kütahya)
|02:37:07 29-09-2025
|39,23889
|29,01083
|7,39
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|02:33:04 29-09-2025
|39,2608
|28,9275
|5,3
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:32:04 29-09-2025
|39,2295
|29,017
|5,7
|1,6
|Simav (Kütahya)
|02:30:33 29-09-2025
|39,24361
|28,97083
|7,09
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:30:32 29-09-2025
|39,2423
|29,0047
|5,3
|2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:28:58 29-09-2025
|39,2283
|29,0297
|5,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|02:28:57 29-09-2025
|39,26056
|28,95417
|7,19
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|02:26:35 29-09-2025
|38,19028
|38,725
|6,95
|0,9
|Simav (Kütahya)
|02:25:34 29-09-2025
|39,23417
|29,01083
|9,65
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:25:34 29-09-2025
|39,2372
|29,0158
|5,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:23:33 29-09-2025
|39,23667
|28,20083
|7,19
|2,1
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:23:33 29-09-2025
|39,2277
|28,1942
|8,9
|2,2
|Simav (Kütahya)
|02:20:21 29-09-2025
|39,22194
|29,01389
|7,11
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:20:21 29-09-2025
|39,2393
|29,037
|5,4
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:17:48 29-09-2025
|39,2373
|29,0308
|4
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|02:16:51 29-09-2025
|39,266
|28,9777
|5,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:11:52 29-09-2025
|39,19
|28,20694
|8,62
|2,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:11:52 29-09-2025
|39,1945
|28,172
|11,8
|2,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:00:35 29-09-2025
|39,1672
|28,1575
|10,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:59:42 29-09-2025
|39,20056
|28,1525
|6,94
|2
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:59:40 29-09-2025
|39,2188
|28,1908
|11,3
|2,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|01:57:39 29-09-2025
|39,2438
|29,0265
|5,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|01:56:43 29-09-2025
|39,22583
|29,01361
|7,97
|1,5
|ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:56:43 29-09-2025
|39,2073
|28,9032
|5
|1,6
|YESILCAM-SIMAV (KUTAHYA)
|01:55:50 29-09-2025
|39,1755
|28,7832
|8,1
|1,4
|Simav (Kütahya)
|01:49:50 29-09-2025
|39,23972
|28,98028
|6,99
|3,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:49:48 29-09-2025
|39,204
|29,0153
|5
|3,5
|Simav (Kütahya)
|01:48:28 29-09-2025
|39,22917
|29,00861
|10,31
|4,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:48:28 29-09-2025
|39,2502
|29,0075
|5,6
|4,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:47:56 29-09-2025
|35,4898
|26,6388
|5,3
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:44:21 29-09-2025
|39,2435
|28,9927
|5,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|01:44:20 29-09-2025
|39,265
|28,92222
|7,05
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|01:43:34 29-09-2025
|38,22278
|38,71389
|6,94
|0,8
|Simav (Kütahya)
|01:41:28 29-09-2025
|39,25861
|28,83361
|7,23
|1,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:41:28 29-09-2025
|39,288
|28,9467
|5,4
|1,6
|Simav (Kütahya)
|01:38:51 29-09-2025
|39,23417
|28,95389
|9,26
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:38:50 29-09-2025
|39,2578
|28,9893
|5,1
|1,7
|YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:37:12 29-09-2025
|39,1022
|28,9822
|14,7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:34:10 29-09-2025
|39,2438
|29,0045
|5,6
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:29:59 29-09-2025
|39,1698
|28,1182
|9,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|01:28:27 29-09-2025
|39,26472
|28,93083
|7,08
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:28:27 29-09-2025
|39,2475
|29,0077
|5,3
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|01:26:28 29-09-2025
|39,249
|28,9497
|5,2
|1,2
|Simav (Kütahya)
|01:25:14 29-09-2025
|39,20472
|29,00139
|10,84
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:25:14 29-09-2025
|39,2345
|29,0133
|5,3
|1,5
|Simav (Kütahya)
|01:22:32 29-09-2025
|39,23806
|28,965
|7,2
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:22:32 29-09-2025
|39,2507
|28,9795
|5,3
|2,3
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:14:22 29-09-2025
|39,2598
|28,9592
|5
|2
|Simav (Kütahya)
|01:14:21 29-09-2025
|39,25583
|28,93056
|11,02
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|01:11:20 29-09-2025
|39,2487
|29,0075
|5,4
|0,8
|Simav (Kütahya)
|01:08:29 29-09-2025
|39,26056
|28,94194
|9,44
|2,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|01:08:28 29-09-2025
|39,2703
|28,9548
|5,3
|2,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:52:38 29-09-2025
|39,2208
|28,0882
|10,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:52:37 29-09-2025
|39,20444
|28,115
|6,99
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:50:02 29-09-2025
|39,21639
|28,13833
|7
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:49:53 29-09-2025
|39,2338
|29,015
|13,3
|2
|Simav (Kütahya)
|00:47:20 29-09-2025
|39,25556
|28,99167
|7,19
|1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:47:19 29-09-2025
|39,2557
|29,0377
|5,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|00:34:21 29-09-2025
|39,24972
|28,94083
|6,89
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:34:21 29-09-2025
|39,2517
|28,992
|11,6
|1,2
|Alaşehir (Manisa)
|00:20:58 29-09-2025
|38,36583
|28,42083
|6,5
|1,2
|KESTANEDERESI-ALASEHIR (MANISA)
|00:20:58 29-09-2025
|38,3155
|28,3595
|13,1
|1,5
|YUNANISTAN
|00:18:53 29-09-2025
|38,47
|24,1368
|9,5
|1,9
|Simav (Kütahya)
|00:18:11 29-09-2025
|39,22611
|29,00444
|9,48
|1,2
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|00:18:11 29-09-2025
|39,2113
|28,9585
|5
|1,3
|Simav (Kütahya)
|00:10:57 29-09-2025
|39,28361
|28,95361
|7,92
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:10:57 29-09-2025
|39,2438
|29,0553
|5,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|00:00:05 29-09-2025
|39,23694
|28,96444
|7,04
|1,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|00:00:04 29-09-2025
|39,2482
|29,0378
|2,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:58:51 28-09-2025
|39,22
|29,00444
|9,15
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|23:58:50 28-09-2025
|39,2385
|29,0678
|1,4
|1,3
|Simav (Kütahya)
|23:56:12 28-09-2025
|39,24028
|28,98778
|7,89
|2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|23:56:11 28-09-2025
|39,26
|29,0328
|2,2
|2,2
|Simav (Kütahya)
|23:50:16 28-09-2025
|39,26278
|28,98583
|11,95
|1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|23:50:16 28-09-2025
|39,2588
|29,0107
|11,4
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:33:13 28-09-2025
|39,23583
|28,99639
|10,06
|1,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|23:33:12 28-09-2025
|39,2528
|29,0148
|3,3
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:24:27 28-09-2025
|39,25111
|28,97694
|6,17
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|23:24:26 28-09-2025
|39,2575
|29,0058
|5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|23:23:04 28-09-2025
|39,26944
|28,96333
|10,21
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:23:04 28-09-2025
|39,2502
|28,9908
|11
|2,1
|Simav (Kütahya)
|23:18:39 28-09-2025
|39,24611
|28,96861
|8,76
|1,7
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|23:18:39 28-09-2025
|39,2612
|29,0092
|5,2
|2,2
|Simav (Kütahya)
|23:14:14 28-09-2025
|39,24472
|28,97194
|10,17
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:14:14 28-09-2025
|39,2527
|29,0022
|5,4
|1,7
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|23:11:04 28-09-2025
|39,2592
|28,9693
|12
|1,6
|Simav (Kütahya)
|23:11:03 28-09-2025
|39,27917
|28,92028
|9,11
|1,4
|Simav (Kütahya)
|23:06:41 28-09-2025
|39,25833
|28,93889
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:06:41 28-09-2025
|39,2628
|28,9788
|10,5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|23:02:58 28-09-2025
|39,22528
|29,01417
|9,75
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|23:02:57 28-09-2025
|39,2365
|29,0308
|5
|1,5
|Simav (Kütahya)
|23:01:04 28-09-2025
|39,23028
|29,02306
|7,12
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:01:03 28-09-2025
|39,2565
|28,9793
|13,8
|1,3
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:56:22 28-09-2025
|39,2518
|29,0185
|2
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:55:14 28-09-2025
|39,26
|28,90167
|7
|1,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|22:55:14 28-09-2025
|39,2873
|28,9573
|11,3
|1,5
|Ege Denizi - [131.67 km] Datça (Muğla)
|22:48:41 28-09-2025
|35,60639
|26,86333
|7,13
|2,1
|EGE DENIZI
|22:48:39 28-09-2025
|35,6188
|26,3543
|17,9
|2,4
|Simav (Kütahya)
|22:46:58 28-09-2025
|39,22111
|29,01028
|8,42
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:46:57 28-09-2025
|39,2505
|29,0353
|3,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|22:40:41 28-09-2025
|39,22528
|29,01833
|8,2
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:40:41 28-09-2025
|39,2208
|29,0437
|9,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:39:18 28-09-2025
|39,20889
|28,15139
|7
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:39:18 28-09-2025
|39,1972
|28,0677
|4,7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:36:16 28-09-2025
|39,23
|29,01
|11,92
|3,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:36:16 28-09-2025
|39,255
|29,0053
|5,5
|3,4
|Simav (Kütahya)
|22:29:29 28-09-2025
|39,23472
|29,00083
|7,11
|1,1
|Simav (Kütahya)
|22:21:17 28-09-2025
|39,25278
|28,93889
|9,93
|1,2
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|22:21:17 28-09-2025
|39,2178
|28,9345
|11,1
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:05:50 28-09-2025
|39,28861
|28,94111
|9,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|22:01:19 28-09-2025
|39,26222
|28,96472
|7,02
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:01:18 28-09-2025
|39,2617
|28,9797
|11,8
|2,7
|Simav (Kütahya)
|22:00:36 28-09-2025
|39,22444
|28,99417
|8,63
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:00:35 28-09-2025
|39,2347
|29,0293
|3,7
|2,5
|Simav (Kütahya)
|21:59:28 28-09-2025
|39,23167
|29,02
|7,08
|2,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|21:59:28 28-09-2025
|39,2258
|29,0378
|3,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:56:29 28-09-2025
|39,21167
|28,18139
|5,02
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:56:29 28-09-2025
|39,2007
|28,1178
|13,4
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|21:52:58 28-09-2025
|38,79167
|39,07944
|6,94
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:49:49 28-09-2025
|39,29639
|28,90111
|8
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|21:49:49 28-09-2025
|39,2697
|29,0068
|5
|1,7
|Simav (Kütahya)
|21:47:22 28-09-2025
|39,21833
|29,01028
|11,65
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:47:22 28-09-2025
|39,2303
|28,9983
|10,8
|1,8
|Kozluk (Batman)
|21:40:28 28-09-2025
|38,08917
|41,43528
|7
|2,5
|ORENSU-KOZLUK (BATMAN)
|21:40:27 28-09-2025
|38,0322
|41,4247
|5
|2,6
|Simav (Kütahya)
|21:38:38 28-09-2025
|39,27083
|28,98389
|7
|1,6
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|21:38:38 28-09-2025
|39,2637
|29,0127
|2,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|21:29:19 28-09-2025
|39,25222
|28,97583
|7,07
|1,1
|Simav (Kütahya)
|21:24:34 28-09-2025
|39,27417
|28,94028
|7,06
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|21:23:58 28-09-2025
|38,11944
|38,50778
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:23:47 28-09-2025
|39,1725
|28,14278
|7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|21:21:10 28-09-2025
|39,26861
|28,9525
|7
|2,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|21:21:10 28-09-2025
|39,2788
|29,0442
|13,5
|2,6
|KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|21:18:04 28-09-2025
|39,1238
|29,0272
|1,8
|1,5
|HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
|21:17:44 28-09-2025
|39,1435
|28,9878
|12
|1,5
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|21:14:14 28-09-2025
|39,2522
|28,9148
|11,6
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:14:13 28-09-2025
|39,26917
|28,90278
|7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|21:08:24 28-09-2025
|39,23
|29,02556
|11,53
|1,7
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|21:08:24 28-09-2025
|39,2277
|29,0283
|9,8
|1,9
|Ula (Muğla)
|21:04:10 28-09-2025
|37,07306
|28,50083
|7,08
|1,8
|Simav (Kütahya)
|20:58:25 28-09-2025
|39,16528
|29,04278
|8,04
|1,1
|Simav (Kütahya)
|20:48:40 28-09-2025
|39,28056
|28,90556
|7,07
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:46:11 28-09-2025
|38,14167
|37,78472
|8,09
|0,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:46:07 28-09-2025
|39,2193
|28,9847
|13,3
|2,6
|Simav (Kütahya)
|20:46:06 28-09-2025
|39,25667
|28,93306
|7,07
|2,2
|Simav (Kütahya)
|20:45:06 28-09-2025
|39,25083
|28,96028
|6,96
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:45:06 28-09-2025
|39,2427
|28,9797
|11,2
|2,8
|Simav (Kütahya)
|20:43:20 28-09-2025
|39,24806
|28,95583
|7,08
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:43:20 28-09-2025
|39,2398
|28,9733
|11,2
|2,7
|Simav (Kütahya)
|20:40:04 28-09-2025
|39,21556
|28,91
|7,02
|1,1
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|20:40:03 28-09-2025
|39,1892
|28,9047
|16
|1,3
|Simav (Kütahya)
|20:37:16 28-09-2025
|39,26556
|28,93111
|6,29
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20:37:16 28-09-2025
|39,2457
|29,0357
|1,8
|2
|Simav (Kütahya)
|20:31:38 28-09-2025
|39,29194
|28,95222
|7,6
|1,2
|Simav (Kütahya)
|20:29:02 28-09-2025
|39,22167
|28,99111
|7,04
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:24:56 28-09-2025
|39,21639
|28,19056
|5,16
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:24:56 28-09-2025
|39,2077
|28,1788
|8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:16:11 28-09-2025
|39,22167
|28,21028
|6,32
|2,9
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:16:11 28-09-2025
|39,2287
|28,1858
|8,9
|3,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:13:42 28-09-2025
|39,2555
|28,9877
|2,5
|1,7
|Ege Denizi - [12.21 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:11:22 28-09-2025
|39,52833
|25,93861
|5,67
|2,3
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|20:11:21 28-09-2025
|39,5047
|25,8955
|6
|2,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:05:55 28-09-2025
|39,1695
|28,0933
|11,4
|2,3
|Simav (Kütahya)
|19:58:11 28-09-2025
|39,29222
|28,92417
|7,14
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:57:02 28-09-2025
|39,12444
|28,23111
|6,59
|1,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:57:00 28-09-2025
|39,1672
|28,2375
|8,1
|2,3
|Simav (Kütahya)
|19:52:36 28-09-2025
|39,23528
|28,98611
|7,39
|2,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:52:35 28-09-2025
|39,2488
|28,9957
|7,9
|3,1
|Simav (Kütahya)
|19:49:21 28-09-2025
|39,23056
|29,00778
|7,61
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:49:20 28-09-2025
|39,235
|29,0182
|10,2
|2,3
|HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA)
|19:48:33 28-09-2025
|38,9973
|29,0032
|14,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|19:43:13 28-09-2025
|39,23639
|29,00833
|11,91
|4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|19:43:13 28-09-2025
|39,2465
|29,0017
|5,2
|4
|Simav (Kütahya)
|19:40:57 28-09-2025
|39,25167
|28,93889
|7,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:39:06 28-09-2025
|39,15222
|28,14889
|7,45
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:39:06 28-09-2025
|39,1583
|28,1123
|12
|2,5
