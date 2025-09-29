Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Eylül 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

29 Eylül 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 18:46:50 29-09-2025 39,212 29,0017 5,3 2,5
Simav (Kütahya) 18:46:50 29-09-2025 39,19 29,00222 7 2,5
Simav (Kütahya) 18:33:01 29-09-2025 39,20444 29,02056 10,18 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 18:33:01 29-09-2025 39,2003 28,9842 11,3 2
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 18:28:56 29-09-2025 39,2195 28,9532 2,5 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:26:16 29-09-2025 39,1862 28,1703 9,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:15 29-09-2025 39,18667 28,235 7 1,4
Simav (Kütahya) 18:05:27 29-09-2025 39,21861 28,97083 11,06 1,8
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 18:05:27 29-09-2025 39,1873 28,9262 16,1 2
Bigadiç (Balıkesir) 18:02:36 29-09-2025 39,53139 28,1575 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:59:14 29-09-2025 39,16917 28,22056 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:59:11 29-09-2025 39,2225 28,1848 18,6 1,5
Simav (Kütahya) 17:52:08 29-09-2025 39,23472 28,98306 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:52:07 29-09-2025 39,2412 28,9648 14,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:18 29-09-2025 39,18139 28,19306 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:40:27 29-09-2025 39,19194 28,04083 9,9 2,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 17:40:27 29-09-2025 39,1647 28,0458 12,6 2,7
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 17:25:50 29-09-2025 37,9642 36,5957 5,4 2,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 17:25:49 29-09-2025 37,95583 36,58778 16,4 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:20:08 29-09-2025 39,2093 28,1873 8,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:20:07 29-09-2025 39,18806 28,18806 10,1 1,9
Simav (Kütahya) 17:07:20 29-09-2025 39,15833 29,0775 10,85 0,8
Simav (Kütahya) 16:46:54 29-09-2025 39,25167 28,98722 10,04 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:46:54 29-09-2025 39,2302 29,0128 10,5 2
Simav (Kütahya) 16:44:21 29-09-2025 39,15111 29,0725 10,68 1,2
Simav (Kütahya) 16:35:40 29-09-2025 39,22194 29,01556 13,77 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:35:40 29-09-2025 39,2295 29,068 3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:25:36 29-09-2025 39,23639 28,11583 9,4 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:25:35 29-09-2025 39,239 28,125 14 2,2
Simav (Kütahya) 16:23:20 29-09-2025 39,24306 28,99056 7 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:23:20 29-09-2025 39,2428 29,0282 3 1
Simav (Kütahya) 16:06:54 29-09-2025 39,23722 28,95667 8,5 1,6
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 16:06:53 29-09-2025 39,2335 28,898 18 1,5
Simav (Kütahya) 16:01:13 29-09-2025 39,23361 29,00111 13,42 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 16:01:13 29-09-2025 39,2077 29,0185 11,4 1,1
Simav (Kütahya) 15:57:42 29-09-2025 39,21222 28,98667 12,58 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:57:42 29-09-2025 39,2323 28,981 10,6 1,4
Simav (Kütahya) 15:49:16 29-09-2025 39,22333 28,98472 9,39 0,9
Simav (Kütahya) 15:48:17 29-09-2025 39,24722 28,98028 10,15 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:48:17 29-09-2025 39,2355 29,003 1,8 1,5
Simav (Kütahya) 15:33:39 29-09-2025 39,23528 28,98556 12,3 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:33:39 29-09-2025 39,234 29,0108 12,6 2,1
Simav (Kütahya) 15:27:47 29-09-2025 39,22611 29,00333 11,1 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:27:47 29-09-2025 39,2497 29,0173 13,2 1,6
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 15:26:51 29-09-2025 39,2638 28,912 14,8 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 15:24:03 29-09-2025 39,2038 29,0483 2,9 1,7
Simav (Kütahya) 15:09:41 29-09-2025 39,27028 28,92667 6,92 1
Simav (Kütahya) 15:08:23 29-09-2025 39,23667 28,93778 12,01 1,3
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 15:08:22 29-09-2025 39,2018 28,9252 19,1 1,3
Ege Denizi - Ildır Körfezi - [09.83 km] Çeşme (İzmir) 15:06:30 29-09-2025 38,44889 26,40194 7,81 2,1
DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 15:06:30 29-09-2025 38,4312 26,3802 14,5 2,1
Merkez (Elazığ) 14:50:16 29-09-2025 38,80528 39,05806 7 1,9
ALTINKUSAK-(ELAZIG) 14:50:16 29-09-2025 38,781 39,0828 5,3 2
Merkez (Elazığ) 14:48:25 29-09-2025 38,79111 39,07556 7 1,3
Orhaneli (Bursa) 14:47:21 29-09-2025 39,86694 28,76667 6,97 1,6
LETAFET-ORHANELI (BURSA) 14:47:21 29-09-2025 39,8823 28,766 0 1,6
Simav (Kütahya) 14:42:47 29-09-2025 39,23361 28,93917 7 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 14:42:47 29-09-2025 39,2702 28,9683 5,3 1,5
Simav (Kütahya) 14:35:14 29-09-2025 39,23417 29,00806 7,18 1,3
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 14:35:14 29-09-2025 39,1848 29,0618 5 1
Simav (Kütahya) 14:34:49 29-09-2025 39,22194 29,01889 10,07 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:34:49 29-09-2025 39,1825 29,0005 14,3 1,8
Simav (Kütahya) 14:34:08 29-09-2025 39,21778 29,00667 11,59 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:34:08 29-09-2025 39,2153 29,0172 10,5 1,9
Simav (Kütahya) 14:33:33 29-09-2025 39,22889 29,00222 6,83 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:33:33 29-09-2025 39,207 29,0263 10,6 1,8
Simav (Kütahya) 14:27:41 29-09-2025 39,21 29,01639 12,03 1,5
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 14:27:40 29-09-2025 39,2185 28,9527 11 1,6
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 14:18:51 29-09-2025 39,1915 29,027 4,4 1,2
Simav (Kütahya) 14:18:50 29-09-2025 39,23722 29,00361 7 1
Simav (Kütahya) 14:12:32 29-09-2025 39,24417 29,01556 8,78 1,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 14:12:32 29-09-2025 39,2227 29,028 12 1,7
Simav (Kütahya) 14:02:57 29-09-2025 39,18722 28,96806 10,36 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 14:02:57 29-09-2025 39,212 29,0635 2,7 1,2
Urla (İzmir) 13:51:45 29-09-2025 38,14139 26,57972 8,89 1,6
DEMIRCILI-URLA (IZMIR) 13:51:45 29-09-2025 38,2042 26,6348 4,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:45:44 29-09-2025 39,21444 28,2025 7,11 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:45:44 29-09-2025 39,1935 28,2003 10,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:41:20 29-09-2025 39,18333 28,2175 7 1
Simav (Kütahya) 13:40:01 29-09-2025 39,22417 28,95028 7 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 13:40:01 29-09-2025 39,2105 28,9488 11,4 1,5
Simav (Kütahya) 13:37:56 29-09-2025 39,22667 28,95194 9,33 1,5
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 13:37:56 29-09-2025 39,221 28,9193 10,5 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:34:24 29-09-2025 39,235 29,0172 7,9 1,7
Simav (Kütahya) 13:34:23 29-09-2025 39,23056 29,00111 7,08 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:31:51 29-09-2025 39,223 28,1523 9,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:31:50 29-09-2025 39,22806 28,15917 6,29 2
Simav (Kütahya) 13:20:23 29-09-2025 39,22528 29,02833 9,08 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:20:22 29-09-2025 39,2227 28,996 9,6 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 13:15:49 29-09-2025 39,2437 29,043 1,5 0,9
Emet (Kütahya) 13:11:03 29-09-2025 39,37417 29,28333 6,1 1,3
BOZBUK-MILAS (MUGLA) 13:10:10 29-09-2025 37,3515 27,4402 5,3 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:04:12 29-09-2025 39,183 28,1437 15,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:04:11 29-09-2025 39,19444 28,19 13,62 2,1
Simav (Kütahya) 13:00:26 29-09-2025 39,22167 28,98389 6,95 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:00:26 29-09-2025 39,229 28,995 11,8 1,3
Gördes (Manisa) 12:57:00 29-09-2025 39,09361 28,24 11,83 2,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:56:59 29-09-2025 39,1133 28,1822 15,7 2,7
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 12:49:46 29-09-2025 39,1695 29,0372 14,6 1,5
Simav (Kütahya) 12:49:45 29-09-2025 39,25639 28,94583 13,4 1,4
Simav (Kütahya) 12:48:31 29-09-2025 39,28222 28,92222 9,62 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 12:48:31 29-09-2025 39,2057 28,9933 19,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:23 29-09-2025 39,17417 28,20583 10,1 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:23 29-09-2025 39,1647 28,1845 12,1 2,8
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 12:36:22 29-09-2025 39,2615 28,9488 6,9 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:29:16 29-09-2025 39,2253 28,9837 9,2 1,8
Simav (Kütahya) 12:29:15 29-09-2025 39,24194 28,99389 11,24 1,9
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 12:14:58 29-09-2025 39,2372 28,8875 8,3 2,1
Simav (Kütahya) 12:14:57 29-09-2025 39,24722 28,93972 11,5 1,8
Simav (Kütahya) 12:11:24 29-09-2025 39,23333 29,01861 15,25 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:11:24 29-09-2025 39,2275 29,0098 10 1,6
Simav (Kütahya) 12:09:26 29-09-2025 39,23917 28,99028 7 1,5
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:08:29 29-09-2025 36,268 33,7235 0 1,2
Simav (Kütahya) 12:07:14 29-09-2025 39,26 28,94889 6,82 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 12:07:13 29-09-2025 39,264 28,9388 11,8 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 12:05:09 29-09-2025 39,1642 29,0263 5 1,9
Simav (Kütahya) 11:55:29 29-09-2025 39,21861 29,01722 12,82 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:55:29 29-09-2025 39,2262 29,0372 10,1 1,8
Simav (Kütahya) 11:50:49 29-09-2025 39,22389 28,98639 16,91 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:50:49 29-09-2025 39,2227 28,9555 11,6 1,4
SAYGILI-SULUOVA (AMASYA) 11:27:59 29-09-2025 40,7155 35,6567 6,1 2,7
Suluova (Amasya) 11:27:58 29-09-2025 40,72389 35,6125 11,5 2,3
SAMAT-SIMAV (KUTAHYA) 11:26:24 29-09-2025 39,0407 29,0135 1,8 1,2
Simav (Kütahya) 11:26:22 29-09-2025 39,22694 29,00667 8,87 1,3
Simav (Kütahya) 11:21:51 29-09-2025 39,25028 28,98861 6,5 1,3
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 11:21:51 29-09-2025 39,1912 29,1012 13,1 1,3
Simav (Kütahya) 11:20:16 29-09-2025 39,26833 28,94694 7,03 1,1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 11:20:15 29-09-2025 39,26 28,8655 11,3 1,5
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 11:11:51 29-09-2025 39,203 28,9222 4,1 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:08:33 29-09-2025 39,2278 29,0258 8,5 3,1
Simav (Kütahya) 11:08:32 29-09-2025 39,22444 28,99833 9,69 2,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:05:08 29-09-2025 39,2528 28,99 5,1 2,2
Simav (Kütahya) 11:05:07 29-09-2025 39,26972 28,97611 16,09 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:01:17 29-09-2025 39,0982 28,1832 15,8 1,5
Simav (Kütahya) 10:54:20 29-09-2025 39,24111 28,98556 11,62 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:47:32 29-09-2025 39,27056 28,13861 11,18 3,1
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:47:32 29-09-2025 39,2647 28,121 7,2 3,2
Simav (Kütahya) 10:43:12 29-09-2025 39,2575 28,94778 7 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:43:12 29-09-2025 39,243 28,9805 10,6 1,7
Simav (Kütahya) 10:40:57 29-09-2025 39,19306 29,00417 7 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 10:40:56 29-09-2025 39,2233 29,0052 5,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:15 29-09-2025 39,19917 28,22778 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:30:15 29-09-2025 39,215 28,1785 5,3 1,2
Simav (Kütahya) 10:26:30 29-09-2025 39,24333 28,98028 8,89 1,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 10:26:30 29-09-2025 39,2347 28,936 5 1,6
Simav (Kütahya) 10:18:53 29-09-2025 39,23583 28,97611 15,03 1,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 10:18:53 29-09-2025 39,2627 28,9497 12 1,9
Simav (Kütahya) 10:12:52 29-09-2025 39,235 28,97278 7 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:12:52 29-09-2025 39,2435 28,9993 4,1 2,3
Simav (Kütahya) 10:09:26 29-09-2025 39,24333 28,96194 8,65 1,9
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:09:25 29-09-2025 39,2608 29,0268 5 1,9
Simav (Kütahya) 10:02:57 29-09-2025 39,1375 29,0375 13,13 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:02:56 29-09-2025 39,2443 29,0223 5,3 1,4
Akdeniz - [231.08 km] Datça (Muğla) 09:50:57 29-09-2025 34,75361 26,52056 7,58 2,4
Simav (Kütahya) 09:47:51 29-09-2025 39,22278 29,02194 7,06 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:45:32 29-09-2025 39,2705 28,941 9,8 1,9
Simav (Kütahya) 09:45:31 29-09-2025 39,25417 28,97444 15,74 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:44:46 29-09-2025 39,2468 28,9787 5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:42:10 29-09-2025 39,20972 28,19806 7 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:42:10 29-09-2025 39,2102 28,1697 15,7 2,5
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:39:50 29-09-2025 39,2683 28,9378 1,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:31:38 29-09-2025 39,24139 28,07194 7 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:31:38 29-09-2025 39,2152 28,0372 7,4 2,2
Simav (Kütahya) 09:30:46 29-09-2025 39,20833 28,97528 9,99 1,3
Simav (Kütahya) 09:21:52 29-09-2025 39,25306 28,99167 7,08 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:49 29-09-2025 39,24417 28,13556 10,67 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:48 29-09-2025 39,2178 28,0865 5 2,7
Simav (Kütahya) 09:17:01 29-09-2025 39,23417 28,96556 7 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:17:01 29-09-2025 39,2245 28,9923 6,3 2,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:12:22 29-09-2025 39,258 28,9472 5,1 1,7
Yalvaç (Isparta) 09:08:07 29-09-2025 38,29167 31,01556 7 1,7
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 09:06:47 29-09-2025 39,186 29,0912 3,3 2
GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) 09:05:39 29-09-2025 39,0905 29,0327 5 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:05:06 29-09-2025 39,2335 29,0065 6,1 2,4
Simav (Kütahya) 09:05:05 29-09-2025 39,21722 28,99889 11,39 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:37 29-09-2025 39,20861 28,2025 7 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:02:37 29-09-2025 39,2165 28,1688 15,8 2,4
Simav (Kütahya) 08:59:05 29-09-2025 39,24472 28,96222 7,11 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:59:05 29-09-2025 39,2462 28,9783 7,3 2,5
Simav (Kütahya) 08:54:45 29-09-2025 39,27333 28,9475 7 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 08:54:45 29-09-2025 39,2738 29,004 4,4 1,6
BEYCE-SIMAV (KUTAHYA) 08:43:27 29-09-2025 39,0983 28,964 5,3 1,3
Simav (Kütahya) 08:43:25 29-09-2025 39,27 28,96972 7,23 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:43:15 29-09-2025 39,20667 28,21944 7 1
Simav (Kütahya) 08:41:15 29-09-2025 39,27556 28,94389 8,07 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:41:15 29-09-2025 39,2415 29,0053 2,6 2,3
Simav (Kütahya) 08:36:29 29-09-2025 39,22972 28,97528 11,26 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:36:29 29-09-2025 39,2508 29,0315 1,5 1,7
Simav (Kütahya) 08:27:41 29-09-2025 39,23639 29,01694 6,89 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:27:40 29-09-2025 39,2327 29,0518 3,2 1,2
Simav (Kütahya) 08:15:55 29-09-2025 39,24667 28,95278 7,14 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 08:15:55 29-09-2025 39,2445 28,941 3,8 1,2
Simav (Kütahya) 08:06:55 29-09-2025 39,28056 28,95972 7 1,2
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) 08:06:55 29-09-2025 39,1492 29,1302 21,5 1,4
Simav (Kütahya) 08:06:03 29-09-2025 39,29194 28,90167 6,98 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 08:06:03 29-09-2025 39,2788 28,9988 3,7 1,6
Simav (Kütahya) 08:05:03 29-09-2025 39,26333 28,96889 5,54 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:05:03 29-09-2025 39,226 29,0612 5 1,2
Çukurca (Hakkari) 08:00:50 29-09-2025 37,20694 43,83722 6,98 1,8
Simav (Kütahya) 07:59:30 29-09-2025 39,25194 28,96833 7,04 1,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 07:59:30 29-09-2025 39,2735 29,0215 5 1,4
Simav (Kütahya) 07:54:58 29-09-2025 39,29306 28,91056 7,11 1,6
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:54:58 29-09-2025 39,253 28,9393 10,5 1,7
Simav (Kütahya) 07:50:19 29-09-2025 39,28861 28,8975 7,06 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 07:50:19 29-09-2025 39,2708 28,9788 1,8 1,3
Pütürge (Malatya) 07:49:35 29-09-2025 38,25917 38,78944 6,92 1,3
OREYLER-SIMAV (KUTAHYA) 07:46:31 29-09-2025 39,0948 28,878 18,3 1,4
Simav (Kütahya) 07:42:37 29-09-2025 39,26778 28,95639 6,05 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:42:36 29-09-2025 39,2657 28,9353 10,3 1,5
Simav (Kütahya) 07:40:07 29-09-2025 39,24417 28,98778 6,8 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:40:06 29-09-2025 39,2333 29,0148 8,7 1,1
Simav (Kütahya) 07:36:04 29-09-2025 39,25556 28,93167 7 2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:36:04 29-09-2025 39,2635 28,9373 5,3 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:30:09 29-09-2025 39,1692 28,0878 2,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:30:08 29-09-2025 39,175 28,21083 7 1,6
Simav (Kütahya) 07:28:01 29-09-2025 39,22417 29,01361 7,16 1,1
MARMARA DENIZI 07:25:22 29-09-2025 40,4945 27,1587 17 2,2
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 07:22:19 29-09-2025 39,3172 28,9348 15,2 1
Simav (Kütahya) 07:21:40 29-09-2025 39,22333 29,00833 6,08 1,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 07:21:39 29-09-2025 39,2537 29,0078 6 1,8
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 07:16:33 29-09-2025 39,0905 28,3915 5,1 1,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 07:13:22 29-09-2025 39,2587 28,9373 6,5 2,1
Simav (Kütahya) 07:13:21 29-09-2025 39,29083 28,90667 7,24 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:10:01 29-09-2025 39,2462 29,0123 5,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:08:33 29-09-2025 39,17472 28,21889 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:32 29-09-2025 39,195 28,1785 7,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:24 29-09-2025 39,17333 28,21056 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:07:24 29-09-2025 39,1597 28,1793 9 1,8
Simav (Kütahya) 07:00:38 29-09-2025 39,23417 28,97889 9,36 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:00:38 29-09-2025 39,2455 29,0088 4,6 1,7
Simav (Kütahya) 06:58:56 29-09-2025 39,25194 28,99944 7,22 1
Simav (Kütahya) 06:47:04 29-09-2025 39,21694 29,02667 11,06 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:47:04 29-09-2025 39,2408 29,0178 5,4 1,8
Simav (Kütahya) 06:42:41 29-09-2025 39,25972 28,98389 7,71 2,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:42:40 29-09-2025 39,2823 28,9893 5 2,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 06:41:31 29-09-2025 39,264 28,9443 5 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:40:38 29-09-2025 39,2515 28,9643 11,1 1,4
Simav (Kütahya) 06:31:10 29-09-2025 39,245 29,00778 7,03 1,7
Simav (Kütahya) 06:30:38 29-09-2025 39,25111 28,9125 11,46 1,7
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 06:30:37 29-09-2025 39,2917 28,9397 5,4 1,7
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 06:28:37 29-09-2025 39,2948 28,9335 4,9 1,7
Simav (Kütahya) 06:28:36 29-09-2025 39,27111 28,89639 7 1,5
ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:27:17 29-09-2025 39,2028 28,893 15,9 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 06:27:04 29-09-2025 39,2238 29,032 3,2 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:25:04 29-09-2025 39,2263 28,9942 5,3 2,2
Simav (Kütahya) 06:25:03 29-09-2025 39,21944 29,02528 10,35 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:23:58 29-09-2025 39,2423 28,9693 11,6 2
Simav (Kütahya) 06:23:57 29-09-2025 39,26861 28,90528 6,75 1,8
Simav (Kütahya) 06:22:17 29-09-2025 39,24417 28,99222 6,98 2,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:22:17 29-09-2025 39,2338 29,0048 5,1 3
Göle (Ardahan) 06:14:44 29-09-2025 40,87667 42,34417 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:09:15 29-09-2025 39,2307 28,961 12,2 1,3
Simav (Kütahya) 06:01:59 29-09-2025 39,23833 28,94444 10,62 1,2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:01:59 29-09-2025 39,2343 28,949 5 1,1
Simav (Kütahya) 06:01:29 29-09-2025 39,26861 28,9775 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:01:29 29-09-2025 39,252 28,977 9,7 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:57:41 29-09-2025 39,2082 29,0205 4,9 1,8
Simav (Kütahya) 05:57:40 29-09-2025 39,26028 28,975 6,15 1,6
Simav (Kütahya) 05:46:41 29-09-2025 39,23083 29,00917 9,29 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:46:40 29-09-2025 39,2383 29,0143 5,3 1,7
Simav (Kütahya) 05:45:33 29-09-2025 39,25083 28,94083 11,1 0,9
Simav (Kütahya) 05:39:15 29-09-2025 39,26972 28,97694 11,43 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 05:39:15 29-09-2025 39,242 29,0525 5 1,1
Simav (Kütahya) 05:37:49 29-09-2025 39,27611 28,90444 5,09 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:37:49 29-09-2025 39,2465 28,975 10,9 1,2
Simav (Kütahya) 05:33:54 29-09-2025 39,2375 28,97778 7,1 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:33:53 29-09-2025 39,2557 28,9712 11,3 1,5
Simav (Kütahya) 05:30:37 29-09-2025 39,24139 28,98639 7,11 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:30:37 29-09-2025 39,2447 29,0158 4 1,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 05:29:05 29-09-2025 39,2612 29,0083 11,3 1,8
Simav (Kütahya) 05:29:04 29-09-2025 39,23778 28,98 11,37 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 05:27:04 29-09-2025 39,2248 29,0757 5 1,3
Simav (Kütahya) 05:22:36 29-09-2025 39,24722 28,98667 8,98 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:22:36 29-09-2025 39,2398 29,0155 4,9 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 05:20:40 29-09-2025 39,2752 28,9708 5,4 1,6
Simav (Kütahya) 05:20:39 29-09-2025 39,25667 28,92611 7 1,3
Simav (Kütahya) 05:18:07 29-09-2025 39,22111 29,00778 8,6 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:18:07 29-09-2025 39,1998 29,005 4,5 1,3
Simav (Kütahya) 05:15:23 29-09-2025 39,22333 29,01778 8,01 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:15:23 29-09-2025 39,1973 28,9923 5,9 1,8
Simav (Kütahya) 05:13:15 29-09-2025 39,24694 28,98667 10,54 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:13:14 29-09-2025 39,2472 29,007 8,6 2,6
Simav (Kütahya) 05:09:44 29-09-2025 39,20083 29,025 11,44 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:09:44 29-09-2025 39,234 29,0212 5 1,4
Simav (Kütahya) 05:01:17 29-09-2025 39,2775 28,91722 9,83 2,7
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 05:01:16 29-09-2025 39,283 28,909 7,4 3,1
Simav (Kütahya) 04:54:28 29-09-2025 39,22306 29,01389 7,62 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:54:27 29-09-2025 39,2287 29,0208 5,4 2,5
Simav (Kütahya) 04:44:23 29-09-2025 39,26833 28,985 6,67 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 04:44:23 29-09-2025 39,2623 28,9983 3,5 1,8
EGE DENIZI 04:43:26 29-09-2025 36,709 25,6518 9,1 2,7
Simav (Kütahya) 04:39:17 29-09-2025 39,21389 29,03389 9,46 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:39:17 29-09-2025 39,2263 29,0438 5,4 1,4
Simav (Kütahya) 04:30:04 29-09-2025 39,22361 29,01333 10,28 3,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:30:04 29-09-2025 39,2302 29,014 5,4 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:25:35 29-09-2025 39,24889 28,13833 7 1,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:25:35 29-09-2025 39,257 28,0983 14,7 1,3
Simav (Kütahya) 04:22:50 29-09-2025 39,23861 29,00278 7,13 1,3
Simav (Kütahya) 04:21:32 29-09-2025 39,23333 28,95194 9,8 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 04:21:31 29-09-2025 39,2632 28,9575 5,4 2,2
Simav (Kütahya) 04:20:44 29-09-2025 39,25861 28,97778 11,19 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:20:44 29-09-2025 39,2353 29,037 6,4 1,6
Simav (Kütahya) 04:17:22 29-09-2025 39,25722 28,96028 12,36 2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 04:17:22 29-09-2025 39,2532 28,9388 3,7 2,1
Ege Denizi - [10.94 km] Dikili (İzmir) 04:12:15 29-09-2025 38,94167 26,68833 7,34 1
Simav (Kütahya) 04:08:46 29-09-2025 39,30528 28,92444 7,15 0,9
Simav (Kütahya) 04:04:59 29-09-2025 39,25778 28,94361 7,12 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:04:59 29-09-2025 39,2493 29,0343 1 1,6
Akdeniz - [75.78 km] Kaş (Antalya) 04:03:43 29-09-2025 35,655 28,96861 8,31 1,7
AKDENIZ 04:03:43 29-09-2025 35,6897 28,978 21,5 1,8
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 04:03:12 29-09-2025 39,157 29,0832 2,7 0,9
Simav (Kütahya) 04:02:30 29-09-2025 39,20833 29,01139 11,52 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:02:29 29-09-2025 39,2372 29,0517 1,4 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 04:01:39 29-09-2025 39,2347 29,05 3,1 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:51:14 29-09-2025 39,2562 29,0015 4,6 1,2
Simav (Kütahya) 03:45:43 29-09-2025 39,2225 28,91944 7,5 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:45:43 29-09-2025 39,2472 29,0233 5,3 1,2
Simav (Kütahya) 03:40:34 29-09-2025 39,24667 28,86056 7,03 1,3
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:40:34 29-09-2025 39,2532 28,9015 10 1,6
Simav (Kütahya) 03:38:53 29-09-2025 39,24528 28,90056 8,51 1,4
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:38:53 29-09-2025 39,2467 28,887 7,5 1,6
Simav (Kütahya) 03:36:45 29-09-2025 39,18611 28,95444 7,69 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:36:43 29-09-2025 39,2457 29,0363 1,8 1,6
Simav (Kütahya) 03:34:53 29-09-2025 39,23778 28,96972 7,21 2,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:34:52 29-09-2025 39,2622 28,9858 5,7 2,3
Simav (Kütahya) 03:34:12 29-09-2025 39,23778 29,00472 8,62 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:34:11 29-09-2025 39,2372 29,0123 10,3 1,9
Ege Denizi - [10.12 km] Dikili (İzmir) 03:33:05 29-09-2025 38,95389 26,69694 7,23 1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 03:20:49 29-09-2025 39,2678 28,9497 5,4 1,4
Simav (Kütahya) 03:19:48 29-09-2025 39,245 28,90361 8,59 1,5
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:19:48 29-09-2025 39,247 28,911 4,6 1,8
Simav (Kütahya) 03:17:44 29-09-2025 39,25444 28,97361 9,01 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:17:43 29-09-2025 39,2322 29,0532 3,2 1,8
Simav (Kütahya) 03:16:33 29-09-2025 39,23194 29,01222 9,21 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:16:32 29-09-2025 39,2275 29,0212 5,4 2,1
Simav (Kütahya) 03:15:18 29-09-2025 39,21861 29,00278 7,47 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:15:17 29-09-2025 39,2222 29,0382 13,5 1,5
Simav (Kütahya) 03:13:54 29-09-2025 39,22972 29,00583 7,22 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:13:53 29-09-2025 39,236 29,0127 5,6 2
Kozan (Adana) 03:08:47 29-09-2025 37,77194 35,69 8,26 1,5
Simav (Kütahya) 03:04:56 29-09-2025 39,28611 28,90333 7,88 1,1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 03:04:56 29-09-2025 39,2485 28,9563 11,7 1,2
Pertek (Tunceli) 03:02:15 29-09-2025 38,91917 39,03444 8,35 1,7
BALLIDUT-PERTEK (TUNCELI) 03:02:15 29-09-2025 38,8728 39,0943 6,7 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:59:42 29-09-2025 39,2383 29,018 6,3 1,8
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 02:56:37 29-09-2025 39,2495 28,9437 4,8 1,4
Simav (Kütahya) 02:53:09 29-09-2025 39,22861 29,01722 6,97 1,4
Simav (Kütahya) 02:51:34 29-09-2025 39,29417 28,87278 7,15 2,1
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 02:51:34 29-09-2025 39,278 28,8982 4,7 2,4
Simav (Kütahya) 02:50:36 29-09-2025 39,28861 28,91917 7,05 2,7
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 02:50:36 29-09-2025 39,286 28,914 5,3 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:22 29-09-2025 39,24278 28,20806 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:22 29-09-2025 39,2115 28,1917 7,4 1,7
Simav (Kütahya) 02:47:06 29-09-2025 39,2225 29,00861 6,93 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:47:06 29-09-2025 39,2152 29,0105 5,3 1,8
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 02:44:39 29-09-2025 39,232 28,9002 14,7 1,7
Simav (Kütahya) 02:39:35 29-09-2025 39,25167 28,99389 8,12 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:39:35 29-09-2025 39,2463 29,011 5,4 2
Simav (Kütahya) 02:37:07 29-09-2025 39,23889 29,01083 7,39 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 02:33:04 29-09-2025 39,2608 28,9275 5,3 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:32:04 29-09-2025 39,2295 29,017 5,7 1,6
Simav (Kütahya) 02:30:33 29-09-2025 39,24361 28,97083 7,09 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:30:32 29-09-2025 39,2423 29,0047 5,3 2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:28:58 29-09-2025 39,2283 29,0297 5,4 1,6
Simav (Kütahya) 02:28:57 29-09-2025 39,26056 28,95417 7,19 1,6
Pütürge (Malatya) 02:26:35 29-09-2025 38,19028 38,725 6,95 0,9
Simav (Kütahya) 02:25:34 29-09-2025 39,23417 29,01083 9,65 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:25:34 29-09-2025 39,2372 29,0158 5,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:23:33 29-09-2025 39,23667 28,20083 7,19 2,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:23:33 29-09-2025 39,2277 28,1942 8,9 2,2
Simav (Kütahya) 02:20:21 29-09-2025 39,22194 29,01389 7,11 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:20:21 29-09-2025 39,2393 29,037 5,4 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:17:48 29-09-2025 39,2373 29,0308 4 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 02:16:51 29-09-2025 39,266 28,9777 5,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:52 29-09-2025 39,19 28,20694 8,62 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:52 29-09-2025 39,1945 28,172 11,8 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:00:35 29-09-2025 39,1672 28,1575 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:59:42 29-09-2025 39,20056 28,1525 6,94 2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:59:40 29-09-2025 39,2188 28,1908 11,3 2,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 01:57:39 29-09-2025 39,2438 29,0265 5,4 1,5
Simav (Kütahya) 01:56:43 29-09-2025 39,22583 29,01361 7,97 1,5
ORENLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:56:43 29-09-2025 39,2073 28,9032 5 1,6
YESILCAM-SIMAV (KUTAHYA) 01:55:50 29-09-2025 39,1755 28,7832 8,1 1,4
Simav (Kütahya) 01:49:50 29-09-2025 39,23972 28,98028 6,99 3,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 01:49:48 29-09-2025 39,204 29,0153 5 3,5
Simav (Kütahya) 01:48:28 29-09-2025 39,22917 29,00861 10,31 4,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:48:28 29-09-2025 39,2502 29,0075 5,6 4,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:47:56 29-09-2025 35,4898 26,6388 5,3 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:44:21 29-09-2025 39,2435 28,9927 5,2 1,6
Simav (Kütahya) 01:44:20 29-09-2025 39,265 28,92222 7,05 1,4
Pütürge (Malatya) 01:43:34 29-09-2025 38,22278 38,71389 6,94 0,8
Simav (Kütahya) 01:41:28 29-09-2025 39,25861 28,83361 7,23 1,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:41:28 29-09-2025 39,288 28,9467 5,4 1,6
Simav (Kütahya) 01:38:51 29-09-2025 39,23417 28,95389 9,26 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:38:50 29-09-2025 39,2578 28,9893 5,1 1,7
YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA) 01:37:12 29-09-2025 39,1022 28,9822 14,7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:34:10 29-09-2025 39,2438 29,0045 5,6 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:29:59 29-09-2025 39,1698 28,1182 9,2 1,3
Simav (Kütahya) 01:28:27 29-09-2025 39,26472 28,93083 7,08 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:28:27 29-09-2025 39,2475 29,0077 5,3 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 01:26:28 29-09-2025 39,249 28,9497 5,2 1,2
Simav (Kütahya) 01:25:14 29-09-2025 39,20472 29,00139 10,84 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:25:14 29-09-2025 39,2345 29,0133 5,3 1,5
Simav (Kütahya) 01:22:32 29-09-2025 39,23806 28,965 7,2 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:22:32 29-09-2025 39,2507 28,9795 5,3 2,3
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:14:22 29-09-2025 39,2598 28,9592 5 2
Simav (Kütahya) 01:14:21 29-09-2025 39,25583 28,93056 11,02 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:11:20 29-09-2025 39,2487 29,0075 5,4 0,8
Simav (Kütahya) 01:08:29 29-09-2025 39,26056 28,94194 9,44 2,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 01:08:28 29-09-2025 39,2703 28,9548 5,3 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:52:38 29-09-2025 39,2208 28,0882 10,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:52:37 29-09-2025 39,20444 28,115 6,99 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:50:02 29-09-2025 39,21639 28,13833 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:49:53 29-09-2025 39,2338 29,015 13,3 2
Simav (Kütahya) 00:47:20 29-09-2025 39,25556 28,99167 7,19 1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:47:19 29-09-2025 39,2557 29,0377 5,3 1,6
Simav (Kütahya) 00:34:21 29-09-2025 39,24972 28,94083 6,89 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:34:21 29-09-2025 39,2517 28,992 11,6 1,2
Alaşehir (Manisa) 00:20:58 29-09-2025 38,36583 28,42083 6,5 1,2
KESTANEDERESI-ALASEHIR (MANISA) 00:20:58 29-09-2025 38,3155 28,3595 13,1 1,5
YUNANISTAN 00:18:53 29-09-2025 38,47 24,1368 9,5 1,9
Simav (Kütahya) 00:18:11 29-09-2025 39,22611 29,00444 9,48 1,2
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 00:18:11 29-09-2025 39,2113 28,9585 5 1,3
Simav (Kütahya) 00:10:57 29-09-2025 39,28361 28,95361 7,92 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:10:57 29-09-2025 39,2438 29,0553 5,1 1,5
Simav (Kütahya) 00:00:05 29-09-2025 39,23694 28,96444 7,04 1,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 00:00:04 29-09-2025 39,2482 29,0378 2,1 1,5
Simav (Kütahya) 23:58:51 28-09-2025 39,22 29,00444 9,15 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:58:50 28-09-2025 39,2385 29,0678 1,4 1,3
Simav (Kütahya) 23:56:12 28-09-2025 39,24028 28,98778 7,89 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:56:11 28-09-2025 39,26 29,0328 2,2 2,2
Simav (Kütahya) 23:50:16 28-09-2025 39,26278 28,98583 11,95 1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 23:50:16 28-09-2025 39,2588 29,0107 11,4 1,4
Simav (Kütahya) 23:33:13 28-09-2025 39,23583 28,99639 10,06 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 23:33:12 28-09-2025 39,2528 29,0148 3,3 1,4
Simav (Kütahya) 23:24:27 28-09-2025 39,25111 28,97694 6,17 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 23:24:26 28-09-2025 39,2575 29,0058 5 1,8
Simav (Kütahya) 23:23:04 28-09-2025 39,26944 28,96333 10,21 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:23:04 28-09-2025 39,2502 28,9908 11 2,1
Simav (Kütahya) 23:18:39 28-09-2025 39,24611 28,96861 8,76 1,7
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 23:18:39 28-09-2025 39,2612 29,0092 5,2 2,2
Simav (Kütahya) 23:14:14 28-09-2025 39,24472 28,97194 10,17 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:14:14 28-09-2025 39,2527 29,0022 5,4 1,7
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 23:11:04 28-09-2025 39,2592 28,9693 12 1,6
Simav (Kütahya) 23:11:03 28-09-2025 39,27917 28,92028 9,11 1,4
Simav (Kütahya) 23:06:41 28-09-2025 39,25833 28,93889 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:06:41 28-09-2025 39,2628 28,9788 10,5 1,8
Simav (Kütahya) 23:02:58 28-09-2025 39,22528 29,01417 9,75 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:02:57 28-09-2025 39,2365 29,0308 5 1,5
Simav (Kütahya) 23:01:04 28-09-2025 39,23028 29,02306 7,12 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:01:03 28-09-2025 39,2565 28,9793 13,8 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 22:56:22 28-09-2025 39,2518 29,0185 2 1,5
Simav (Kütahya) 22:55:14 28-09-2025 39,26 28,90167 7 1,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 22:55:14 28-09-2025 39,2873 28,9573 11,3 1,5
Ege Denizi - [131.67 km] Datça (Muğla) 22:48:41 28-09-2025 35,60639 26,86333 7,13 2,1
EGE DENIZI 22:48:39 28-09-2025 35,6188 26,3543 17,9 2,4
Simav (Kütahya) 22:46:58 28-09-2025 39,22111 29,01028 8,42 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:46:57 28-09-2025 39,2505 29,0353 3,2 1,8
Simav (Kütahya) 22:40:41 28-09-2025 39,22528 29,01833 8,2 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:40:41 28-09-2025 39,2208 29,0437 9,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:18 28-09-2025 39,20889 28,15139 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:39:18 28-09-2025 39,1972 28,0677 4,7 2,1
Simav (Kütahya) 22:36:16 28-09-2025 39,23 29,01 11,92 3,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 22:36:16 28-09-2025 39,255 29,0053 5,5 3,4
Simav (Kütahya) 22:29:29 28-09-2025 39,23472 29,00083 7,11 1,1
Simav (Kütahya) 22:21:17 28-09-2025 39,25278 28,93889 9,93 1,2
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 22:21:17 28-09-2025 39,2178 28,9345 11,1 1,5
Simav (Kütahya) 22:05:50 28-09-2025 39,28861 28,94111 9,8 1,4
Simav (Kütahya) 22:01:19 28-09-2025 39,26222 28,96472 7,02 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:01:18 28-09-2025 39,2617 28,9797 11,8 2,7
Simav (Kütahya) 22:00:36 28-09-2025 39,22444 28,99417 8,63 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:00:35 28-09-2025 39,2347 29,0293 3,7 2,5
Simav (Kütahya) 21:59:28 28-09-2025 39,23167 29,02 7,08 2,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 21:59:28 28-09-2025 39,2258 29,0378 3,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:29 28-09-2025 39,21167 28,18139 5,02 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:29 28-09-2025 39,2007 28,1178 13,4 1,7
Merkez (Elazığ) 21:52:58 28-09-2025 38,79167 39,07944 6,94 1,3
Simav (Kütahya) 21:49:49 28-09-2025 39,29639 28,90111 8 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 21:49:49 28-09-2025 39,2697 29,0068 5 1,7
Simav (Kütahya) 21:47:22 28-09-2025 39,21833 29,01028 11,65 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:47:22 28-09-2025 39,2303 28,9983 10,8 1,8
Kozluk (Batman) 21:40:28 28-09-2025 38,08917 41,43528 7 2,5
ORENSU-KOZLUK (BATMAN) 21:40:27 28-09-2025 38,0322 41,4247 5 2,6
Simav (Kütahya) 21:38:38 28-09-2025 39,27083 28,98389 7 1,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 21:38:38 28-09-2025 39,2637 29,0127 2,4 1,9
Simav (Kütahya) 21:29:19 28-09-2025 39,25222 28,97583 7,07 1,1
Simav (Kütahya) 21:24:34 28-09-2025 39,27417 28,94028 7,06 1,4
Sincik (Adıyaman) 21:23:58 28-09-2025 38,11944 38,50778 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:47 28-09-2025 39,1725 28,14278 7 1,4
Simav (Kütahya) 21:21:10 28-09-2025 39,26861 28,9525 7 2,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 21:21:10 28-09-2025 39,2788 29,0442 13,5 2,6
KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 21:18:04 28-09-2025 39,1238 29,0272 1,8 1,5
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) 21:17:44 28-09-2025 39,1435 28,9878 12 1,5
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 21:14:14 28-09-2025 39,2522 28,9148 11,6 1,8
Simav (Kütahya) 21:14:13 28-09-2025 39,26917 28,90278 7 1,5
Simav (Kütahya) 21:08:24 28-09-2025 39,23 29,02556 11,53 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 21:08:24 28-09-2025 39,2277 29,0283 9,8 1,9
Ula (Muğla) 21:04:10 28-09-2025 37,07306 28,50083 7,08 1,8
Simav (Kütahya) 20:58:25 28-09-2025 39,16528 29,04278 8,04 1,1
Simav (Kütahya) 20:48:40 28-09-2025 39,28056 28,90556 7,07 1,2
Doğanşehir (Malatya) 20:46:11 28-09-2025 38,14167 37,78472 8,09 0,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:46:07 28-09-2025 39,2193 28,9847 13,3 2,6
Simav (Kütahya) 20:46:06 28-09-2025 39,25667 28,93306 7,07 2,2
Simav (Kütahya) 20:45:06 28-09-2025 39,25083 28,96028 6,96 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:45:06 28-09-2025 39,2427 28,9797 11,2 2,8
Simav (Kütahya) 20:43:20 28-09-2025 39,24806 28,95583 7,08 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:43:20 28-09-2025 39,2398 28,9733 11,2 2,7
Simav (Kütahya) 20:40:04 28-09-2025 39,21556 28,91 7,02 1,1
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 20:40:03 28-09-2025 39,1892 28,9047 16 1,3
Simav (Kütahya) 20:37:16 28-09-2025 39,26556 28,93111 6,29 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20:37:16 28-09-2025 39,2457 29,0357 1,8 2
Simav (Kütahya) 20:31:38 28-09-2025 39,29194 28,95222 7,6 1,2
Simav (Kütahya) 20:29:02 28-09-2025 39,22167 28,99111 7,04 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:56 28-09-2025 39,21639 28,19056 5,16 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:24:56 28-09-2025 39,2077 28,1788 8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:11 28-09-2025 39,22167 28,21028 6,32 2,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:11 28-09-2025 39,2287 28,1858 8,9 3,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:13:42 28-09-2025 39,2555 28,9877 2,5 1,7
Ege Denizi - [12.21 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:11:22 28-09-2025 39,52833 25,93861 5,67 2,3
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 20:11:21 28-09-2025 39,5047 25,8955 6 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:05:55 28-09-2025 39,1695 28,0933 11,4 2,3
Simav (Kütahya) 19:58:11 28-09-2025 39,29222 28,92417 7,14 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:02 28-09-2025 39,12444 28,23111 6,59 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:57:00 28-09-2025 39,1672 28,2375 8,1 2,3
Simav (Kütahya) 19:52:36 28-09-2025 39,23528 28,98611 7,39 2,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:52:35 28-09-2025 39,2488 28,9957 7,9 3,1
Simav (Kütahya) 19:49:21 28-09-2025 39,23056 29,00778 7,61 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:49:20 28-09-2025 39,235 29,0182 10,2 2,3
HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA) 19:48:33 28-09-2025 38,9973 29,0032 14,7 1,4
Simav (Kütahya) 19:43:13 28-09-2025 39,23639 29,00833 11,91 4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 19:43:13 28-09-2025 39,2465 29,0017 5,2 4
Simav (Kütahya) 19:40:57 28-09-2025 39,25167 28,93889 7,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:39:06 28-09-2025 39,15222 28,14889 7,45 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:39:06 28-09-2025 39,1583 28,1123 12 2,5
