Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Haziran 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Haziran 2025
son dakika deprem mi oldu?

29 Haziran 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Afşin (Kahramanmaraş) 00:36:18 29-06-2025 38,12 36,83861 6,96 1,1
Ege Denizi - [07.02 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:19:56 29-06-2025 39,59111 26,08472 6,62 1,4
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 00:19:55 29-06-2025 39,5437 26,0572 11 1,5
Merkez (Isparta) 00:14:23 29-06-2025 37,83167 30,56167 7 1,6
YAZISOGUT-(ISPARTA) 00:14:22 29-06-2025 37,7982 30,5843 5 1,9
Ulaş (Sivas) 00:11:52 29-06-2025 39,435 37,32 7,94 1,5
Karakoçan (Elazığ) 00:08:51 29-06-2025 39,13639 40,18806 7,44 1,7
Doğanşehir (Malatya) 23:21:54 28-06-2025 38,0525 38,0075 7 0,9
Menderes (İzmir) 22:27:49 28-06-2025 37,99389 27,12 8,01 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:27:48 28-06-2025 37,9972 27,123 5,2 1,8
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 22:16:29 28-06-2025 34,8818 25,841 5,1 2,9
Eğirdir Gölü - [06.23 km] Eğirdir (Isparta) 21:05:23 28-06-2025 37,93972 30,85889 9,02 1,3
Shirak (Ermenistan) - [35.71 km] Akyaka (Kars) 20:50:59 28-06-2025 41,13944 43,97083 12,49 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 20:14:13 28-06-2025 38,15222 36,64611 8,32 1,1
AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 20:14:13 28-06-2025 38,1972 36,7482 7,6 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 20:08:06 28-06-2025 38,12833 37,0225 6,72 1,5
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:08:05 28-06-2025 38,1253 36,9378 14,2 1,4
Karadeniz - [70.83 km] Bafra (Samsun) 20:02:44 28-06-2025 42,29333 36,32639 7,74 2,1
KARADENIZ 20:02:44 28-06-2025 42,2873 36,3372 6,1 2,5
Simav (Kütahya) 19:44:26 28-06-2025 39,24778 28,95583 8,77 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 19:44:26 28-06-2025 39,2273 29,043 12,8 2
Kale (Malatya) 18:29:28 28-06-2025 38,38889 38,8675 7 1
Kaynaşlı (Düzce) 18:17:48 28-06-2025 40,73472 31,38889 7,07 1
Baskil (Elazığ) 18:14:55 28-06-2025 38,40917 38,87611 12,78 2,7
KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) 18:14:55 28-06-2025 38,4257 38,8788 5 2,9
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:12:40 28-06-2025 39,5262 28,131 14,6 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:12:39 28-06-2025 39,52194 28,16833 6,81 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:10:59 28-06-2025 39,40278 28,13306 7 1,5
DEDEKASI-KEPSUT (BALIKESIR) 18:10:59 28-06-2025 39,5817 28,1405 18,8 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 18:09:55 28-06-2025 39,47028 28,03722 6,74 1,5
DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR) 18:09:55 28-06-2025 39,5265 28,2185 17,4 1,7
Darende (Malatya) 17:46:50 28-06-2025 38,40528 37,58167 7,03 1,6
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 17:46:49 28-06-2025 38,4088 37,5603 5,8 1,6
EGE DENIZI 17:38:35 28-06-2025 36,669 25,6982 6,2 3,4
Ege Denizi 17:38:32 28-06-2025 36,62389 25,67361 7 3,2
ERENKAYA-MERAM (KONYA) 17:12:42 28-06-2025 37,7478 32,2157 22,9 1,6
Meram (Konya) 17:12:41 28-06-2025 37,67194 32,36889 6,02 1,6
Simav (Kütahya) 17:08:51 28-06-2025 39,20194 29,01056 10,75 1,3
Ege Denizi - [06.94 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:05:44 28-06-2025 39,58889 26,08111 7,02 1,2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 17:05:42 28-06-2025 39,534 26,0242 10,1 1,5
Bolvadin (Afyonkarahisar) 16:30:58 28-06-2025 38,70444 31,15333 7,07 1,4
Mecitözü (Çorum) 15:43:14 28-06-2025 40,50528 35,32278 9,31 1,2
Battalgazi (Malatya) 15:39:27 28-06-2025 38,22194 38,55556 7 1,2
Eğirdir Gölü - [05.43 km] Gelendost (Isparta) 15:21:55 28-06-2025 38,13333 30,88778 7 0,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 14:52:36 28-06-2025 37,88333 36,69361 6,99 1,8
Çubuk (Ankara) 14:27:34 28-06-2025 40,22306 32,91861 7,01 2,2
ASAGIOBRUK-CUBUK (ANKARA) 14:27:33 28-06-2025 40,2153 32,9172 2,1 2,6
Çelikhan (Adıyaman) 14:12:32 28-06-2025 38,08444 38,36694 6,95 1,2
Sivrice (Elazığ) 14:06:15 28-06-2025 38,46028 39,16 7,06 1,1
Eşme (Uşak) 13:35:49 28-06-2025 38,46667 29,05528 6,98 1,2
Tepebaşı (Eskişehir) 12:49:18 28-06-2025 39,86056 30,54028 7 1,5
BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR) 12:49:18 28-06-2025 39,8717 30,4268 0 1,9
Hekimhan (Malatya) 12:45:10 28-06-2025 38,83444 37,94833 5,3 1,2
Orhaneli (Bursa) 12:35:30 28-06-2025 39,88639 28,83944 7,03 2
YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 12:35:30 28-06-2025 39,8363 28,7457 5 2,1
ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 12:34:35 28-06-2025 36,5008 34,3157 6,9 1,8
Akdeniz - Mersin Körfezi - [21.67 km] Erdemli (Mersin) 12:34:34 28-06-2025 36,42722 34,4325 7,23 1,9
GUVENC-SELCUKLU (KONYA) 12:25:15 28-06-2025 38,1577 32,6567 0 1,5
Selçuklu (Konya) 12:25:14 28-06-2025 38,10639 32,73917 7,62 1,2
Milas (Muğla) 11:47:44 28-06-2025 37,15444 27,89694 7 1,4
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 11:47:43 28-06-2025 37,1207 27,9138 0 1,6
Bolvadin (Afyonkarahisar) 11:37:21 28-06-2025 38,92361 31,07778 12,7 1
BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 11:05:22 28-06-2025 37,7198 37,4435 3,8 1,8
Gölbaşı (Adıyaman) 11:05:21 28-06-2025 37,70472 37,48444 7,02 2
Battalgazi (Malatya) 10:53:33 28-06-2025 38,16278 38,44111 7 1,2
CERCIKAYA-BELEN (HATAY) 10:18:41 28-06-2025 36,3582 36,1028 7,2 1,3
Palu (Elazığ) 10:02:19 28-06-2025 38,64694 40,08639 6,96 1,9
SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) 10:02:19 28-06-2025 38,7345 39,92 7,6 2
Torul (Gümüşhane) 09:55:29 28-06-2025 40,50861 39,23389 11,51 1,2
Ulaş (Sivas) 09:52:10 28-06-2025 39,43389 37,36417 10,14 2,1
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 09:52:09 28-06-2025 39,4205 37,3293 3,4 2
EGE DENIZI 08:51:28 28-06-2025 36,4087 25,6702 16,4 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 08:26:35 28-06-2025 38,21833 38,16778 6,89 1,3
Marmara Denizi - [11.80 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 08:24:46 28-06-2025 40,82917 27,58889 11,43 1,5
Akdeniz - [09.91 km] Marmaris (Muğla) 08:04:51 28-06-2025 36,70778 28,32083 6,85 1,9
OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) 08:04:51 28-06-2025 36,6937 28,2568 7,8 2
Ege Denizi - [12.50 km] Foça (İzmir) 07:00:13 28-06-2025 38,82111 26,72278 14,83 1,9
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 07:00:13 28-06-2025 38,8103 26,7233 11,4 2,1
Kadışehri (Yozgat) 06:55:32 28-06-2025 40,07667 35,94667 7 2,1
ASAGIKIZILOZ-KADISEHRI (YOZGAT) 06:55:31 28-06-2025 40,0432 35,9375 5 2,2
Battalgazi (Malatya) 06:46:07 28-06-2025 38,3425 38,3375 7,97 1,4
Yazıhan (Malatya) 06:33:56 28-06-2025 38,5375 38,02417 7 1,5
TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA) 06:33:56 28-06-2025 38,6182 37,9555 8,9 1,4
Balya (Balıkesir) 06:18:17 28-06-2025 39,885 27,79361 7 1,1
MARMARA DENIZI 05:48:29 28-06-2025 40,8267 28,1142 10 1,7
Marmara Denizi - [17.42 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:48:28 28-06-2025 40,85583 28,10528 7,08 1,3
Altıeylül (Balıkesir) 04:52:17 28-06-2025 39,4725 27,85611 6,99 0,9
Çeşme (İzmir) 04:50:25 28-06-2025 38,40306 26,48028 6,99 1,4
ILDIR-CESME (IZMIR) 04:50:24 28-06-2025 38,3838 26,4527 11,2 1,1
YUNANISTAN 04:07:32 28-06-2025 38,9107 23,349 14,5 2,9
Kırıkhan (Hatay) 03:07:18 28-06-2025 36,56667 36,40083 7 1,5
CAKALLI-BELEN (HATAY) 03:07:15 28-06-2025 36,473 36,2397 4,4 1,4
Gelendost (Isparta) 03:06:48 28-06-2025 38,17111 30,89611 7,02 1,3
ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) 03:06:48 28-06-2025 38,2028 30,9172 24,5 1,4
Gölova (Sivas) 02:54:54 28-06-2025 40,02611 38,62444 6,92 1
Darende (Malatya) 02:44:34 28-06-2025 38,48472 37,39028 7 1,9
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:44:31 28-06-2025 38,473 37,2863 5 1,9
YUNANISTAN 02:38:48 28-06-2025 40,2992 24,0767 9,1 2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Afşin (Kahramanmaraş) 00:36:18 29-06-2025 38,12 36,83861 6,96 1,1
Ege Denizi - [07.02 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:19:56 29-06-2025 39,59111 26,08472 6,62 1,4
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 00:19:55 29-06-2025 39,5437 26,0572 11 1,5
Merkez (Isparta) 00:14:23 29-06-2025 37,83167 30,56167 7 1,6
YAZISOGUT-(ISPARTA) 00:14:22 29-06-2025 37,7982 30,5843 5 1,9
Ulaş (Sivas) 00:11:52 29-06-2025 39,435 37,32 7,94 1,5
Karakoçan (Elazığ) 00:08:51 29-06-2025 39,13639 40,18806 7,44 1,7
Doğanşehir (Malatya) 23:21:54 28-06-2025 38,0525 38,0075 7 0,9
Menderes (İzmir) 22:27:49 28-06-2025 37,99389 27,12 8,01 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:27:48 28-06-2025 37,9972 27,123 5,2 1,8
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 22:16:29 28-06-2025 34,8818 25,841 5,1 2,9
Eğirdir Gölü - [06.23 km] Eğirdir (Isparta) 21:05:23 28-06-2025 37,93972 30,85889 9,02 1,3
Shirak (Ermenistan) - [35.71 km] Akyaka (Kars) 20:50:59 28-06-2025 41,13944 43,97083 12,49 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 20:14:13 28-06-2025 38,15222 36,64611 8,32 1,1
AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 20:14:13 28-06-2025 38,1972 36,7482 7,6 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 20:08:06 28-06-2025 38,12833 37,0225 6,72 1,5
TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:08:05 28-06-2025 38,1253 36,9378 14,2 1,4
Karadeniz - [70.83 km] Bafra (Samsun) 20:02:44 28-06-2025 42,29333 36,32639 7,74 2,1
KARADENIZ 20:02:44 28-06-2025 42,2873 36,3372 6,1 2,5
Simav (Kütahya) 19:44:26 28-06-2025 39,24778 28,95583 8,77 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 19:44:26 28-06-2025 39,2273 29,043 12,8 2
Kale (Malatya) 18:29:28 28-06-2025 38,38889 38,8675 7 1
Kaynaşlı (Düzce) 18:17:48 28-06-2025 40,73472 31,38889 7,07 1
Baskil (Elazığ) 18:14:55 28-06-2025 38,40917 38,87611 12,78 2,7
KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) 18:14:55 28-06-2025 38,4257 38,8788 5 2,9
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:12:40 28-06-2025 39,5262 28,131 14,6 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:12:39 28-06-2025 39,52194 28,16833 6,81 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:10:59 28-06-2025 39,40278 28,13306 7 1,5
DEDEKASI-KEPSUT (BALIKESIR) 18:10:59 28-06-2025 39,5817 28,1405 18,8 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 18:09:55 28-06-2025 39,47028 28,03722 6,74 1,5
DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR) 18:09:55 28-06-2025 39,5265 28,2185 17,4 1,7
Darende (Malatya) 17:46:50 28-06-2025 38,40528 37,58167 7,03 1,6
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 17:46:49 28-06-2025 38,4088 37,5603 5,8 1,6
EGE DENIZI 17:38:35 28-06-2025 36,669 25,6982 6,2 3,4
Ege Denizi 17:38:32 28-06-2025 36,62389 25,67361 7 3,2
ERENKAYA-MERAM (KONYA) 17:12:42 28-06-2025 37,7478 32,2157 22,9 1,6
Meram (Konya) 17:12:41 28-06-2025 37,67194 32,36889 6,02 1,6
Simav (Kütahya) 17:08:51 28-06-2025 39,20194 29,01056 10,75 1,3
Ege Denizi - [06.94 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:05:44 28-06-2025 39,58889 26,08111 7,02 1,2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 17:05:42 28-06-2025 39,534 26,0242 10,1 1,5
Bolvadin (Afyonkarahisar) 16:30:58 28-06-2025 38,70444 31,15333 7,07 1,4
Mecitözü (Çorum) 15:43:14 28-06-2025 40,50528 35,32278 9,31 1,2
Battalgazi (Malatya) 15:39:27 28-06-2025 38,22194 38,55556 7 1,2
Eğirdir Gölü - [05.43 km] Gelendost (Isparta) 15:21:55 28-06-2025 38,13333 30,88778 7 0,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 14:52:36 28-06-2025 37,88333 36,69361 6,99 1,8
Çubuk (Ankara) 14:27:34 28-06-2025 40,22306 32,91861 7,01 2,2
ASAGIOBRUK-CUBUK (ANKARA) 14:27:33 28-06-2025 40,2153 32,9172 2,1 2,6
Çelikhan (Adıyaman) 14:12:32 28-06-2025 38,08444 38,36694 6,95 1,2
Sivrice (Elazığ) 14:06:15 28-06-2025 38,46028 39,16 7,06 1,1
Eşme (Uşak) 13:35:49 28-06-2025 38,46667 29,05528 6,98 1,2
Tepebaşı (Eskişehir) 12:49:18 28-06-2025 39,86056 30,54028 7 1,5
BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR) 12:49:18 28-06-2025 39,8717 30,4268 0 1,9
Hekimhan (Malatya) 12:45:10 28-06-2025 38,83444 37,94833 5,3 1,2
Orhaneli (Bursa) 12:35:30 28-06-2025 39,88639 28,83944 7,03 2
YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 12:35:30 28-06-2025 39,8363 28,7457 5 2,1
ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 12:34:35 28-06-2025 36,5008 34,3157 6,9 1,8
Akdeniz - Mersin Körfezi - [21.67 km] Erdemli (Mersin) 12:34:34 28-06-2025 36,42722 34,4325 7,23 1,9
GUVENC-SELCUKLU (KONYA) 12:25:15 28-06-2025 38,1577 32,6567 0 1,5
Selçuklu (Konya) 12:25:14 28-06-2025 38,10639 32,73917 7,62 1,2
Milas (Muğla) 11:47:44 28-06-2025 37,15444 27,89694 7 1,4
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 11:47:43 28-06-2025 37,1207 27,9138 0 1,6
Bolvadin (Afyonkarahisar) 11:37:21 28-06-2025 38,92361 31,07778 12,7 1
BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 11:05:22 28-06-2025 37,7198 37,4435 3,8 1,8
Gölbaşı (Adıyaman) 11:05:21 28-06-2025 37,70472 37,48444 7,02 2
Battalgazi (Malatya) 10:53:33 28-06-2025 38,16278 38,44111 7 1,2
CERCIKAYA-BELEN (HATAY) 10:18:41 28-06-2025 36,3582 36,1028 7,2 1,3
Palu (Elazığ) 10:02:19 28-06-2025 38,64694 40,08639 6,96 1,9
SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG) 10:02:19 28-06-2025 38,7345 39,92 7,6 2
Torul (Gümüşhane) 09:55:29 28-06-2025 40,50861 39,23389 11,51 1,2
Ulaş (Sivas) 09:52:10 28-06-2025 39,43389 37,36417 10,14 2,1
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 09:52:09 28-06-2025 39,4205 37,3293 3,4 2
EGE DENIZI 08:51:28 28-06-2025 36,4087 25,6702 16,4 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 08:26:35 28-06-2025 38,21833 38,16778 6,89 1,3
Marmara Denizi - [11.80 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 08:24:46 28-06-2025 40,82917 27,58889 11,43 1,5
Akdeniz - [09.91 km] Marmaris (Muğla) 08:04:51 28-06-2025 36,70778 28,32083 6,85 1,9
OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) 08:04:51 28-06-2025 36,6937 28,2568 7,8 2
Ege Denizi - [12.50 km] Foça (İzmir) 07:00:13 28-06-2025 38,82111 26,72278 14,83 1,9
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 07:00:13 28-06-2025 38,8103 26,7233 11,4 2,1
Kadışehri (Yozgat) 06:55:32 28-06-2025 40,07667 35,94667 7 2,1
ASAGIKIZILOZ-KADISEHRI (YOZGAT) 06:55:31 28-06-2025 40,0432 35,9375 5 2,2
Battalgazi (Malatya) 06:46:07 28-06-2025 38,3425 38,3375 7,97 1,4
Yazıhan (Malatya) 06:33:56 28-06-2025 38,5375 38,02417 7 1,5
TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA) 06:33:56 28-06-2025 38,6182 37,9555 8,9 1,4
Balya (Balıkesir) 06:18:17 28-06-2025 39,885 27,79361 7 1,1
MARMARA DENIZI 05:48:29 28-06-2025 40,8267 28,1142 10 1,7
Marmara Denizi - [17.42 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:48:28 28-06-2025 40,85583 28,10528 7,08 1,3
Altıeylül (Balıkesir) 04:52:17 28-06-2025 39,4725 27,85611 6,99 0,9
Çeşme (İzmir) 04:50:25 28-06-2025 38,40306 26,48028 6,99 1,4
ILDIR-CESME (IZMIR) 04:50:24 28-06-2025 38,3838 26,4527 11,2 1,1
YUNANISTAN 04:07:32 28-06-2025 38,9107 23,349 14,5 2,9
Kırıkhan (Hatay) 03:07:18 28-06-2025 36,56667 36,40083 7 1,5
CAKALLI-BELEN (HATAY) 03:07:15 28-06-2025 36,473 36,2397 4,4 1,4
Gelendost (Isparta) 03:06:48 28-06-2025 38,17111 30,89611 7,02 1,3
ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) 03:06:48 28-06-2025 38,2028 30,9172 24,5 1,4
Gölova (Sivas) 02:54:54 28-06-2025 40,02611 38,62444 6,92 1
Darende (Malatya) 02:44:34 28-06-2025 38,48472 37,39028 7 1,9
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:44:31 28-06-2025 38,473 37,2863 5 1,9
YUNANISTAN 02:38:48 28-06-2025 40,2992 24,0767 9,1 2
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