Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Haziran 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
29 Haziran 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Afşin (Kahramanmaraş)
|00:36:18 29-06-2025
|38,12
|36,83861
|6,96
|1,1
|Ege Denizi - [07.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:19:56 29-06-2025
|39,59111
|26,08472
|6,62
|1,4
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|00:19:55 29-06-2025
|39,5437
|26,0572
|11
|1,5
|Merkez (Isparta)
|00:14:23 29-06-2025
|37,83167
|30,56167
|7
|1,6
|YAZISOGUT-(ISPARTA)
|00:14:22 29-06-2025
|37,7982
|30,5843
|5
|1,9
|Ulaş (Sivas)
|00:11:52 29-06-2025
|39,435
|37,32
|7,94
|1,5
|Karakoçan (Elazığ)
|00:08:51 29-06-2025
|39,13639
|40,18806
|7,44
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|23:21:54 28-06-2025
|38,0525
|38,0075
|7
|0,9
|Menderes (İzmir)
|22:27:49 28-06-2025
|37,99389
|27,12
|8,01
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:27:48 28-06-2025
|37,9972
|27,123
|5,2
|1,8
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|22:16:29 28-06-2025
|34,8818
|25,841
|5,1
|2,9
|Eğirdir Gölü - [06.23 km] Eğirdir (Isparta)
|21:05:23 28-06-2025
|37,93972
|30,85889
|9,02
|1,3
|Shirak (Ermenistan) - [35.71 km] Akyaka (Kars)
|20:50:59 28-06-2025
|41,13944
|43,97083
|12,49
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:14:13 28-06-2025
|38,15222
|36,64611
|8,32
|1,1
|AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|20:14:13 28-06-2025
|38,1972
|36,7482
|7,6
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|20:08:06 28-06-2025
|38,12833
|37,0225
|6,72
|1,5
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:08:05 28-06-2025
|38,1253
|36,9378
|14,2
|1,4
|Karadeniz - [70.83 km] Bafra (Samsun)
|20:02:44 28-06-2025
|42,29333
|36,32639
|7,74
|2,1
|KARADENIZ
|20:02:44 28-06-2025
|42,2873
|36,3372
|6,1
|2,5
|Simav (Kütahya)
|19:44:26 28-06-2025
|39,24778
|28,95583
|8,77
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|19:44:26 28-06-2025
|39,2273
|29,043
|12,8
|2
|Kale (Malatya)
|18:29:28 28-06-2025
|38,38889
|38,8675
|7
|1
|Kaynaşlı (Düzce)
|18:17:48 28-06-2025
|40,73472
|31,38889
|7,07
|1
|Baskil (Elazığ)
|18:14:55 28-06-2025
|38,40917
|38,87611
|12,78
|2,7
|KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG)
|18:14:55 28-06-2025
|38,4257
|38,8788
|5
|2,9
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:12:40 28-06-2025
|39,5262
|28,131
|14,6
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:12:39 28-06-2025
|39,52194
|28,16833
|6,81
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:10:59 28-06-2025
|39,40278
|28,13306
|7
|1,5
|DEDEKASI-KEPSUT (BALIKESIR)
|18:10:59 28-06-2025
|39,5817
|28,1405
|18,8
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:09:55 28-06-2025
|39,47028
|28,03722
|6,74
|1,5
|DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:09:55 28-06-2025
|39,5265
|28,2185
|17,4
|1,7
|Darende (Malatya)
|17:46:50 28-06-2025
|38,40528
|37,58167
|7,03
|1,6
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|17:46:49 28-06-2025
|38,4088
|37,5603
|5,8
|1,6
|EGE DENIZI
|17:38:35 28-06-2025
|36,669
|25,6982
|6,2
|3,4
|Ege Denizi
|17:38:32 28-06-2025
|36,62389
|25,67361
|7
|3,2
|ERENKAYA-MERAM (KONYA)
|17:12:42 28-06-2025
|37,7478
|32,2157
|22,9
|1,6
|Meram (Konya)
|17:12:41 28-06-2025
|37,67194
|32,36889
|6,02
|1,6
|Simav (Kütahya)
|17:08:51 28-06-2025
|39,20194
|29,01056
|10,75
|1,3
|Ege Denizi - [06.94 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:05:44 28-06-2025
|39,58889
|26,08111
|7,02
|1,2
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|17:05:42 28-06-2025
|39,534
|26,0242
|10,1
|1,5
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|16:30:58 28-06-2025
|38,70444
|31,15333
|7,07
|1,4
|Mecitözü (Çorum)
|15:43:14 28-06-2025
|40,50528
|35,32278
|9,31
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|15:39:27 28-06-2025
|38,22194
|38,55556
|7
|1,2
|Eğirdir Gölü - [05.43 km] Gelendost (Isparta)
|15:21:55 28-06-2025
|38,13333
|30,88778
|7
|0,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|14:52:36 28-06-2025
|37,88333
|36,69361
|6,99
|1,8
|Çubuk (Ankara)
|14:27:34 28-06-2025
|40,22306
|32,91861
|7,01
|2,2
|ASAGIOBRUK-CUBUK (ANKARA)
|14:27:33 28-06-2025
|40,2153
|32,9172
|2,1
|2,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:12:32 28-06-2025
|38,08444
|38,36694
|6,95
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|14:06:15 28-06-2025
|38,46028
|39,16
|7,06
|1,1
|Eşme (Uşak)
|13:35:49 28-06-2025
|38,46667
|29,05528
|6,98
|1,2
|Tepebaşı (Eskişehir)
|12:49:18 28-06-2025
|39,86056
|30,54028
|7
|1,5
|BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR)
|12:49:18 28-06-2025
|39,8717
|30,4268
|0
|1,9
|Hekimhan (Malatya)
|12:45:10 28-06-2025
|38,83444
|37,94833
|5,3
|1,2
|Orhaneli (Bursa)
|12:35:30 28-06-2025
|39,88639
|28,83944
|7,03
|2
|YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|12:35:30 28-06-2025
|39,8363
|28,7457
|5
|2,1
|ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|12:34:35 28-06-2025
|36,5008
|34,3157
|6,9
|1,8
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [21.67 km] Erdemli (Mersin)
|12:34:34 28-06-2025
|36,42722
|34,4325
|7,23
|1,9
|GUVENC-SELCUKLU (KONYA)
|12:25:15 28-06-2025
|38,1577
|32,6567
|0
|1,5
|Selçuklu (Konya)
|12:25:14 28-06-2025
|38,10639
|32,73917
|7,62
|1,2
|Milas (Muğla)
|11:47:44 28-06-2025
|37,15444
|27,89694
|7
|1,4
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|11:47:43 28-06-2025
|37,1207
|27,9138
|0
|1,6
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|11:37:21 28-06-2025
|38,92361
|31,07778
|12,7
|1
|BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|11:05:22 28-06-2025
|37,7198
|37,4435
|3,8
|1,8
|Gölbaşı (Adıyaman)
|11:05:21 28-06-2025
|37,70472
|37,48444
|7,02
|2
|Battalgazi (Malatya)
|10:53:33 28-06-2025
|38,16278
|38,44111
|7
|1,2
|CERCIKAYA-BELEN (HATAY)
|10:18:41 28-06-2025
|36,3582
|36,1028
|7,2
|1,3
|Palu (Elazığ)
|10:02:19 28-06-2025
|38,64694
|40,08639
|6,96
|1,9
|SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG)
|10:02:19 28-06-2025
|38,7345
|39,92
|7,6
|2
|Torul (Gümüşhane)
|09:55:29 28-06-2025
|40,50861
|39,23389
|11,51
|1,2
|Ulaş (Sivas)
|09:52:10 28-06-2025
|39,43389
|37,36417
|10,14
|2,1
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|09:52:09 28-06-2025
|39,4205
|37,3293
|3,4
|2
|EGE DENIZI
|08:51:28 28-06-2025
|36,4087
|25,6702
|16,4
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:26:35 28-06-2025
|38,21833
|38,16778
|6,89
|1,3
|Marmara Denizi - [11.80 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|08:24:46 28-06-2025
|40,82917
|27,58889
|11,43
|1,5
|Akdeniz - [09.91 km] Marmaris (Muğla)
|08:04:51 28-06-2025
|36,70778
|28,32083
|6,85
|1,9
|OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)
|08:04:51 28-06-2025
|36,6937
|28,2568
|7,8
|2
|Ege Denizi - [12.50 km] Foça (İzmir)
|07:00:13 28-06-2025
|38,82111
|26,72278
|14,83
|1,9
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:00:13 28-06-2025
|38,8103
|26,7233
|11,4
|2,1
|Kadışehri (Yozgat)
|06:55:32 28-06-2025
|40,07667
|35,94667
|7
|2,1
|ASAGIKIZILOZ-KADISEHRI (YOZGAT)
|06:55:31 28-06-2025
|40,0432
|35,9375
|5
|2,2
|Battalgazi (Malatya)
|06:46:07 28-06-2025
|38,3425
|38,3375
|7,97
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|06:33:56 28-06-2025
|38,5375
|38,02417
|7
|1,5
|TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)
|06:33:56 28-06-2025
|38,6182
|37,9555
|8,9
|1,4
|Balya (Balıkesir)
|06:18:17 28-06-2025
|39,885
|27,79361
|7
|1,1
|MARMARA DENIZI
|05:48:29 28-06-2025
|40,8267
|28,1142
|10
|1,7
|Marmara Denizi - [17.42 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|05:48:28 28-06-2025
|40,85583
|28,10528
|7,08
|1,3
|Altıeylül (Balıkesir)
|04:52:17 28-06-2025
|39,4725
|27,85611
|6,99
|0,9
|Çeşme (İzmir)
|04:50:25 28-06-2025
|38,40306
|26,48028
|6,99
|1,4
|ILDIR-CESME (IZMIR)
|04:50:24 28-06-2025
|38,3838
|26,4527
|11,2
|1,1
|YUNANISTAN
|04:07:32 28-06-2025
|38,9107
|23,349
|14,5
|2,9
|Kırıkhan (Hatay)
|03:07:18 28-06-2025
|36,56667
|36,40083
|7
|1,5
|CAKALLI-BELEN (HATAY)
|03:07:15 28-06-2025
|36,473
|36,2397
|4,4
|1,4
|Gelendost (Isparta)
|03:06:48 28-06-2025
|38,17111
|30,89611
|7,02
|1,3
|ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)
|03:06:48 28-06-2025
|38,2028
|30,9172
|24,5
|1,4
|Gölova (Sivas)
|02:54:54 28-06-2025
|40,02611
|38,62444
|6,92
|1
|Darende (Malatya)
|02:44:34 28-06-2025
|38,48472
|37,39028
|7
|1,9
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:44:31 28-06-2025
|38,473
|37,2863
|5
|1,9
|YUNANISTAN
|02:38:48 28-06-2025
|40,2992
|24,0767
|9,1
|2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Afşin (Kahramanmaraş)
|00:36:18 29-06-2025
|38,12
|36,83861
|6,96
|1,1
|Ege Denizi - [07.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:19:56 29-06-2025
|39,59111
|26,08472
|6,62
|1,4
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|00:19:55 29-06-2025
|39,5437
|26,0572
|11
|1,5
|Merkez (Isparta)
|00:14:23 29-06-2025
|37,83167
|30,56167
|7
|1,6
|YAZISOGUT-(ISPARTA)
|00:14:22 29-06-2025
|37,7982
|30,5843
|5
|1,9
|Ulaş (Sivas)
|00:11:52 29-06-2025
|39,435
|37,32
|7,94
|1,5
|Karakoçan (Elazığ)
|00:08:51 29-06-2025
|39,13639
|40,18806
|7,44
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|23:21:54 28-06-2025
|38,0525
|38,0075
|7
|0,9
|Menderes (İzmir)
|22:27:49 28-06-2025
|37,99389
|27,12
|8,01
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:27:48 28-06-2025
|37,9972
|27,123
|5,2
|1,8
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|22:16:29 28-06-2025
|34,8818
|25,841
|5,1
|2,9
|Eğirdir Gölü - [06.23 km] Eğirdir (Isparta)
|21:05:23 28-06-2025
|37,93972
|30,85889
|9,02
|1,3
|Shirak (Ermenistan) - [35.71 km] Akyaka (Kars)
|20:50:59 28-06-2025
|41,13944
|43,97083
|12,49
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:14:13 28-06-2025
|38,15222
|36,64611
|8,32
|1,1
|AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|20:14:13 28-06-2025
|38,1972
|36,7482
|7,6
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|20:08:06 28-06-2025
|38,12833
|37,0225
|6,72
|1,5
|TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:08:05 28-06-2025
|38,1253
|36,9378
|14,2
|1,4
|Karadeniz - [70.83 km] Bafra (Samsun)
|20:02:44 28-06-2025
|42,29333
|36,32639
|7,74
|2,1
|KARADENIZ
|20:02:44 28-06-2025
|42,2873
|36,3372
|6,1
|2,5
|Simav (Kütahya)
|19:44:26 28-06-2025
|39,24778
|28,95583
|8,77
|1,6
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|19:44:26 28-06-2025
|39,2273
|29,043
|12,8
|2
|Kale (Malatya)
|18:29:28 28-06-2025
|38,38889
|38,8675
|7
|1
|Kaynaşlı (Düzce)
|18:17:48 28-06-2025
|40,73472
|31,38889
|7,07
|1
|Baskil (Elazığ)
|18:14:55 28-06-2025
|38,40917
|38,87611
|12,78
|2,7
|KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG)
|18:14:55 28-06-2025
|38,4257
|38,8788
|5
|2,9
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:12:40 28-06-2025
|39,5262
|28,131
|14,6
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:12:39 28-06-2025
|39,52194
|28,16833
|6,81
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:10:59 28-06-2025
|39,40278
|28,13306
|7
|1,5
|DEDEKASI-KEPSUT (BALIKESIR)
|18:10:59 28-06-2025
|39,5817
|28,1405
|18,8
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:09:55 28-06-2025
|39,47028
|28,03722
|6,74
|1,5
|DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:09:55 28-06-2025
|39,5265
|28,2185
|17,4
|1,7
|Darende (Malatya)
|17:46:50 28-06-2025
|38,40528
|37,58167
|7,03
|1,6
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|17:46:49 28-06-2025
|38,4088
|37,5603
|5,8
|1,6
|EGE DENIZI
|17:38:35 28-06-2025
|36,669
|25,6982
|6,2
|3,4
|Ege Denizi
|17:38:32 28-06-2025
|36,62389
|25,67361
|7
|3,2
|ERENKAYA-MERAM (KONYA)
|17:12:42 28-06-2025
|37,7478
|32,2157
|22,9
|1,6
|Meram (Konya)
|17:12:41 28-06-2025
|37,67194
|32,36889
|6,02
|1,6
|Simav (Kütahya)
|17:08:51 28-06-2025
|39,20194
|29,01056
|10,75
|1,3
|Ege Denizi - [06.94 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:05:44 28-06-2025
|39,58889
|26,08111
|7,02
|1,2
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|17:05:42 28-06-2025
|39,534
|26,0242
|10,1
|1,5
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|16:30:58 28-06-2025
|38,70444
|31,15333
|7,07
|1,4
|Mecitözü (Çorum)
|15:43:14 28-06-2025
|40,50528
|35,32278
|9,31
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|15:39:27 28-06-2025
|38,22194
|38,55556
|7
|1,2
|Eğirdir Gölü - [05.43 km] Gelendost (Isparta)
|15:21:55 28-06-2025
|38,13333
|30,88778
|7
|0,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|14:52:36 28-06-2025
|37,88333
|36,69361
|6,99
|1,8
|Çubuk (Ankara)
|14:27:34 28-06-2025
|40,22306
|32,91861
|7,01
|2,2
|ASAGIOBRUK-CUBUK (ANKARA)
|14:27:33 28-06-2025
|40,2153
|32,9172
|2,1
|2,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:12:32 28-06-2025
|38,08444
|38,36694
|6,95
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|14:06:15 28-06-2025
|38,46028
|39,16
|7,06
|1,1
|Eşme (Uşak)
|13:35:49 28-06-2025
|38,46667
|29,05528
|6,98
|1,2
|Tepebaşı (Eskişehir)
|12:49:18 28-06-2025
|39,86056
|30,54028
|7
|1,5
|BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR)
|12:49:18 28-06-2025
|39,8717
|30,4268
|0
|1,9
|Hekimhan (Malatya)
|12:45:10 28-06-2025
|38,83444
|37,94833
|5,3
|1,2
|Orhaneli (Bursa)
|12:35:30 28-06-2025
|39,88639
|28,83944
|7,03
|2
|YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|12:35:30 28-06-2025
|39,8363
|28,7457
|5
|2,1
|ERDEMLI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|12:34:35 28-06-2025
|36,5008
|34,3157
|6,9
|1,8
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [21.67 km] Erdemli (Mersin)
|12:34:34 28-06-2025
|36,42722
|34,4325
|7,23
|1,9
|GUVENC-SELCUKLU (KONYA)
|12:25:15 28-06-2025
|38,1577
|32,6567
|0
|1,5
|Selçuklu (Konya)
|12:25:14 28-06-2025
|38,10639
|32,73917
|7,62
|1,2
|Milas (Muğla)
|11:47:44 28-06-2025
|37,15444
|27,89694
|7
|1,4
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|11:47:43 28-06-2025
|37,1207
|27,9138
|0
|1,6
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|11:37:21 28-06-2025
|38,92361
|31,07778
|12,7
|1
|BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
|11:05:22 28-06-2025
|37,7198
|37,4435
|3,8
|1,8
|Gölbaşı (Adıyaman)
|11:05:21 28-06-2025
|37,70472
|37,48444
|7,02
|2
|Battalgazi (Malatya)
|10:53:33 28-06-2025
|38,16278
|38,44111
|7
|1,2
|CERCIKAYA-BELEN (HATAY)
|10:18:41 28-06-2025
|36,3582
|36,1028
|7,2
|1,3
|Palu (Elazığ)
|10:02:19 28-06-2025
|38,64694
|40,08639
|6,96
|1,9
|SARAYBAHCE-KOVANCILAR (ELAZIG)
|10:02:19 28-06-2025
|38,7345
|39,92
|7,6
|2
|Torul (Gümüşhane)
|09:55:29 28-06-2025
|40,50861
|39,23389
|11,51
|1,2
|Ulaş (Sivas)
|09:52:10 28-06-2025
|39,43389
|37,36417
|10,14
|2,1
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|09:52:09 28-06-2025
|39,4205
|37,3293
|3,4
|2
|EGE DENIZI
|08:51:28 28-06-2025
|36,4087
|25,6702
|16,4
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:26:35 28-06-2025
|38,21833
|38,16778
|6,89
|1,3
|Marmara Denizi - [11.80 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|08:24:46 28-06-2025
|40,82917
|27,58889
|11,43
|1,5
|Akdeniz - [09.91 km] Marmaris (Muğla)
|08:04:51 28-06-2025
|36,70778
|28,32083
|6,85
|1,9
|OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)
|08:04:51 28-06-2025
|36,6937
|28,2568
|7,8
|2
|Ege Denizi - [12.50 km] Foça (İzmir)
|07:00:13 28-06-2025
|38,82111
|26,72278
|14,83
|1,9
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:00:13 28-06-2025
|38,8103
|26,7233
|11,4
|2,1
|Kadışehri (Yozgat)
|06:55:32 28-06-2025
|40,07667
|35,94667
|7
|2,1
|ASAGIKIZILOZ-KADISEHRI (YOZGAT)
|06:55:31 28-06-2025
|40,0432
|35,9375
|5
|2,2
|Battalgazi (Malatya)
|06:46:07 28-06-2025
|38,3425
|38,3375
|7,97
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|06:33:56 28-06-2025
|38,5375
|38,02417
|7
|1,5
|TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)
|06:33:56 28-06-2025
|38,6182
|37,9555
|8,9
|1,4
|Balya (Balıkesir)
|06:18:17 28-06-2025
|39,885
|27,79361
|7
|1,1
|MARMARA DENIZI
|05:48:29 28-06-2025
|40,8267
|28,1142
|10
|1,7
|Marmara Denizi - [17.42 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|05:48:28 28-06-2025
|40,85583
|28,10528
|7,08
|1,3
|Altıeylül (Balıkesir)
|04:52:17 28-06-2025
|39,4725
|27,85611
|6,99
|0,9
|Çeşme (İzmir)
|04:50:25 28-06-2025
|38,40306
|26,48028
|6,99
|1,4
|ILDIR-CESME (IZMIR)
|04:50:24 28-06-2025
|38,3838
|26,4527
|11,2
|1,1
|YUNANISTAN
|04:07:32 28-06-2025
|38,9107
|23,349
|14,5
|2,9
|Kırıkhan (Hatay)
|03:07:18 28-06-2025
|36,56667
|36,40083
|7
|1,5
|CAKALLI-BELEN (HATAY)
|03:07:15 28-06-2025
|36,473
|36,2397
|4,4
|1,4
|Gelendost (Isparta)
|03:06:48 28-06-2025
|38,17111
|30,89611
|7,02
|1,3
|ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)
|03:06:48 28-06-2025
|38,2028
|30,9172
|24,5
|1,4
|Gölova (Sivas)
|02:54:54 28-06-2025
|40,02611
|38,62444
|6,92
|1
|Darende (Malatya)
|02:44:34 28-06-2025
|38,48472
|37,39028
|7
|1,9
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:44:31 28-06-2025
|38,473
|37,2863
|5
|1,9
|YUNANISTAN
|02:38:48 28-06-2025
|40,2992
|24,0767
|9,1
|2
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