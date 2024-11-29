Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
29 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|GURPINAR-EMET (KUTAHYA)
|12:12:03 29-11-2024
|39,3387
|29,334
|0
|1,3
|Hekimhan (Malatya)
|12:03:09 29-11-2024
|38,95028
|37,89389
|7,06
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|12:01:05 29-11-2024
|38,5775
|39,69444
|7
|1,8
|Kale (Malatya)
|11:27:15 29-11-2024
|38,36694
|38,72444
|7
|2,4
|DARIPINAR-KALE (MALATYA)
|11:27:14 29-11-2024
|38,392
|38,7042
|26,7
|2,2
|Kale (Malatya)
|11:02:35 29-11-2024
|38,34528
|38,77694
|7
|1,6
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|11:02:33 29-11-2024
|38,3572
|38,7923
|5
|1,6
|Kağızman (Kars)
|09:47:43 29-11-2024
|40,04389
|42,98361
|7
|1,4
|YARKAYA-SARIKAMIS (KARS)
|09:47:43 29-11-2024
|40,0728
|42,8173
|3,7
|1,7
|Ege Denizi - [22.44 km] Seferihisar (İzmir)
|09:43:18 29-11-2024
|37,87306
|26,87
|7
|1,3
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|09:43:17 29-11-2024
|37,7742
|26,8947
|16,8
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|09:22:42 29-11-2024
|37,86472
|29,23694
|7
|1,9
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|09:22:40 29-11-2024
|37,8822
|29,2548
|8,5
|1,9
|Aziziye (Erzurum)
|09:16:19 29-11-2024
|40,14667
|41,00667
|7
|1,3
|SELCUK (IZMIR)
|08:46:53 29-11-2024
|37,9657
|27,3768
|13,4
|1,3
|Selçuk (İzmir)
|08:46:52 29-11-2024
|37,98472
|27,37694
|7
|1,2
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|08:27:11 29-11-2024
|38,0155
|37,3598
|5
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|08:23:44 29-11-2024
|38,035
|29,05833
|12,31
|2
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|08:23:43 29-11-2024
|38,0345
|29,046
|1,9
|2,3
|Köyceğiz (Muğla)
|08:21:56 29-11-2024
|37,04306
|28,80389
|7,04
|1,4
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|08:21:56 29-11-2024
|37,0657
|28,804
|8,2
|1,6
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|07:50:18 29-11-2024
|38,7847
|37,4205
|4,3
|1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|07:06:55 29-11-2024
|36,9657
|28,0113
|10,7
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|07:06:23 29-11-2024
|38,06889
|37,85528
|7,05
|1,3
|GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:06:23 29-11-2024
|38,0645
|37,8383
|11,2
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:29:53 29-11-2024
|37,8792
|26,937
|7,5
|1,1
|Lapseki (Çanakkale)
|06:14:58 29-11-2024
|40,26722
|26,96778
|6,89
|0,9
|CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE)
|06:14:57 29-11-2024
|40,2963
|26,9827
|14,9
|1,2
|Lapseki (Çanakkale)
|06:13:16 29-11-2024
|40,28972
|26,96917
|6,96
|1,6
|CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE)
|06:13:15 29-11-2024
|40,2795
|26,9847
|13,1
|1,7
|Hisarcık (Kütahya)
|06:07:26 29-11-2024
|39,2475
|29,30917
|7,09
|0,9
|IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)
|06:07:24 29-11-2024
|39,2745
|29,2612
|17,1
|1
|Akyazı (Sakarya)
|05:55:51 29-11-2024
|40,69167
|30,56028
|6,97
|1,1
|TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA)
|05:55:50 29-11-2024
|40,7038
|30,5367
|12,3
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|05:54:40 29-11-2024
|37,8475
|29,23694
|7,01
|1,1
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|05:54:40 29-11-2024
|37,8363
|29,3058
|14,1
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:49:03 29-11-2024
|38,00083
|36,43389
|6,7
|1,6
|INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|05:49:00 29-11-2024
|38,3835
|36,7623
|26,9
|0,9
|Düziçi (Osmaniye)
|05:36:18 29-11-2024
|37,29972
|36,28917
|7,02
|1,3
|CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE)
|05:36:17 29-11-2024
|37,3272
|36,2845
|4,9
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|05:15:29 29-11-2024
|37,85833
|29,23611
|7,04
|0,7
|DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)
|05:15:28 29-11-2024
|37,8268
|29,3543
|15,2
|1,1
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|05:14:41 29-11-2024
|37,8742
|29,2707
|9,1
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|05:13:42 29-11-2024
|37,8525
|29,27389
|7,65
|1,1
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|05:13:42 29-11-2024
|37,8685
|29,2605
|11,5
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|05:12:08 29-11-2024
|37,86083
|29,23972
|7,04
|1,3
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|05:12:08 29-11-2024
|37,8637
|29,2888
|8,5
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|05:10:19 29-11-2024
|37,87194
|29,25444
|7,01
|1,7
|KOCADERE-(DENIZLI)
|05:10:18 29-11-2024
|37,8697
|29,2548
|6,5
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:09:53 29-11-2024
|38,15611
|36,52556
|7,01
|1,5
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:09:53 29-11-2024
|38,0873
|36,5685
|8,5
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|04:37:52 29-11-2024
|38,15611
|38,52167
|6,99
|1,6
|ULUKOY-(MALATYA)
|04:37:50 29-11-2024
|38,1815
|38,5162
|1,3
|1,5
|BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)
|04:33:10 29-11-2024
|39,1083
|36,0787
|8,6
|1,3
|BENTKOY-KALE (MALATYA)
|03:51:26 29-11-2024
|38,3623
|38,72
|5
|1,8
|KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE)
|03:42:15 29-11-2024
|37,2387
|36,2175
|5
|2,2
|MARMARA DENIZI
|03:26:59 29-11-2024
|40,7872
|27,721
|11,3
|1,1
|MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:11:07 29-11-2024
|38,1125
|36,4982
|11
|0,9
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:07:13 29-11-2024
|38,0972
|36,553
|5,9
|1
|YUNANISTAN
|02:33:11 29-11-2024
|36,8097
|22,8808
|12,9
|3,3
|Kangal (Sivas)
|01:54:04 29-11-2024
|39,15167
|37,73667
|7,27
|1,3
|TASLI-KANGAL (SIVAS)
|01:54:04 29-11-2024
|39,1197
|37,781
|6,6
|1,5
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:44:39 29-11-2024
|38,1045
|36,5733
|17,7
|1
|Sarıkaya (Yozgat)
|01:17:58 29-11-2024
|39,40944
|35,26083
|6,81
|0,7
|PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT)
|01:17:57 29-11-2024
|39,3872
|35,2602
|9,8
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:07:40 29-11-2024
|38,23361
|38,14472
|6,96
|1,2
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|01:07:38 29-11-2024
|38,2485
|38,1155
|28,8
|0,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:47:13 29-11-2024
|38,07611
|36,70944
|6,94
|1,4
|Akdeniz - [24.66 km] Fethiye (Muğla)
|00:20:24 29-11-2024
|36,46472
|28,84167
|5,42
|1,3
|FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|00:20:22 29-11-2024
|36,5652
|28,8517
|28,8
|1,4
|Akdeniz - [22.61 km] Dalaman (Muğla)
|00:17:19 29-11-2024
|36,49722
|28,83167
|7
|1,6
|AKDENIZ
|00:17:19 29-11-2024
|36,5237
|28,8212
|8,3
|1,7
|Akdeniz - [19.85 km] Dalaman (Muğla)
|00:16:10 29-11-2024
|36,52194
|28,82861
|6,34
|1,7
|AKDENIZ
|00:16:08 29-11-2024
|36,4925
|28,8388
|8,7
|1,9
|Kale (Malatya)
|00:14:05 29-11-2024
|38,31556
|38,72806
|7,01
|1,4
|Hisarcık (Kütahya)
|00:12:45 29-11-2024
|39,20194
|29,32639
|7,03
|0,9
|Ilgın (Konya)
|00:09:45 29-11-2024
|38,46722
|31,82694
|7,13
|0,8
|Akdeniz - [24.66 km] Dalaman (Muğla)
|23:43:20 28-11-2024
|36,47806
|28,81667
|6,37
|1,4
|FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|23:43:19 28-11-2024
|36,548
|28,8348
|20,8
|1,6
|Salihli (Manisa)
|23:39:42 28-11-2024
|38,53694
|28,12444
|6,87
|1,3
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|23:39:42 28-11-2024
|38,5108
|28,1928
|12
|1,6
|Menderes (İzmir)
|23:37:17 28-11-2024
|38,26361
|27,22139
|7
|1,4
|Ege Denizi - [24.73 km] Seferihisar (İzmir)
|22:54:57 28-11-2024
|37,85222
|26,86917
|7,15
|1
|Acıpayam (Denizli)
|22:04:34 28-11-2024
|37,28333
|29,49194
|9,88
|1,5
|KUZOREN-ACIPAYAM (DENIZLI)
|22:04:34 28-11-2024
|37,274
|29,385
|15,6
|1,5
|Ege Denizi - [22.67 km] Dikili (İzmir)
|22:01:57 28-11-2024
|38,92306
|26,555
|6,89
|1,4
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|22:01:54 28-11-2024
|38,8983
|26,6252
|5
|1,8
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.70 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:18:23 28-11-2024
|39,3725
|26,2175
|6,17
|1,5
|KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
|21:18:22 28-11-2024
|39,4693
|26,1857
|10,8
|1,8
|Afşin (Kahramanmaraş)
|20:51:15 28-11-2024
|38,1475
|36,82417
|6,99
|2,2
|HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|20:51:15 28-11-2024
|38,1807
|36,9055
|6,4
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|20:12:41 28-11-2024
|38,23944
|38,78361
|6,89
|1,5
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|20:12:37 28-11-2024
|38,2745
|38,2827
|18,8
|1,4
|Merkez (Afyonkarahisar)
|19:59:36 28-11-2024
|38,72167
|30,49278
|6,95
|1,1
|SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR)
|19:59:34 28-11-2024
|38,7875
|30,4447
|19,5
|1,6
|Alanya (Antalya)
|19:41:37 28-11-2024
|36,73306
|32,02444
|7,72
|1,3
|BAYIRKOZAAGACI-ALANYA (ANTALYA)
|19:41:36 28-11-2024
|36,7225
|31,9943
|12,4
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:13:54 28-11-2024
|38,11333
|38,2425
|6,95
|1,4
|Gelendost (Isparta)
|18:53:58 28-11-2024
|38,00667
|31,0225
|7,07
|1
|Hizan (Bitlis)
|18:42:34 28-11-2024
|38,27222
|42,35833
|7,03
|1,5
|COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS)
|18:42:31 28-11-2024
|38,2972
|42,3422
|2,8
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|18:25:22 28-11-2024
|37,88694
|29,15444
|7,07
|0,9
|Alanya (Antalya)
|18:16:16 28-11-2024
|36,71917
|32,01806
|6,95
|1,2
|TURKTAS-ALANYA (ANTALYA)
|18:16:14 28-11-2024
|36,6615
|31,9773
|2,3
|1,1
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|17:47:21 28-11-2024
|36,1213
|33,5712
|4
|1,5
|Gürün (Sivas)
|17:38:37 28-11-2024
|38,88111
|37,4175
|7
|1
|SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|17:19:01 28-11-2024
|37,176
|36,967
|5,8
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|17:18:59 28-11-2024
|37,14861
|36,87917
|6,98
|1,7
|Kemah (Erzincan)
|16:43:55 28-11-2024
|39,77611
|39,05028
|8,11
|1,8
|AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN)
|16:43:54 28-11-2024
|39,8215
|39,0807
|1,2
|2
|Biga (Çanakkale)
|16:35:18 28-11-2024
|40,1375
|27,32694
|7,45
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:33:58 28-11-2024
|38,21722
|38,19222
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|16:32:28 28-11-2024
|38,255
|38,67667
|7
|1,1
|Kemah (Erzincan)
|16:11:23 28-11-2024
|39,78028
|39,04306
|7
|1,2
|YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
|16:06:15 28-11-2024
|36,16
|33,6788
|0
|1
|YUNANISTAN
|15:05:39 28-11-2024
|40,255
|24,0672
|5,3
|2,1
|Ege Denizi - [07.79 km] Didim (Aydın)
|15:03:13 28-11-2024
|37,55056
|27,15972
|7
|1,3
|AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|15:03:12 28-11-2024
|37,5005
|27,1343
|14,5
|1,7
|YUNANISTAN
|15:02:57 28-11-2024
|40,3272
|24,123
|5,1
|3,1
|Ege Denizi
|15:02:56 28-11-2024
|39,86778
|23,93528
|11,65
|2,7
|Saimbeyli (Adana)
|14:47:01 28-11-2024
|37,78722
|36,21278
|7
|1,7
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|14:47:00 28-11-2024
|37,799
|36,2198
|20,3
|1,4
|KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:47:32 28-11-2024
|38,033
|36,6215
|8,7
|1,7
|Lyubimets, Hasköy (Bulgaristan) - [24.34 km] Merkez (Edirne)
|13:16:49 28-11-2024
|41,96028
|26,21722
|24,6
|0,9
|BULGARISTAN
|13:16:49 28-11-2024
|41,9008
|26,1883
|25,3
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:56:53 28-11-2024
|39,63889
|29,4275
|6,3
|1,1
|CAMALAN-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:56:15 28-11-2024
|39,5683
|29,2318
|6,6
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:55:32 28-11-2024
|39,53583
|28,1925
|15
|1,8
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:55:31 28-11-2024
|39,4775
|28,1318
|2,9
|2
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:51:24 28-11-2024
|38,0563
|36,7203
|14,8
|1,9
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|GURPINAR-EMET (KUTAHYA)
|12:12:03 29-11-2024
|39,3387
|29,334
|0
|1,3
|Hekimhan (Malatya)
|12:03:09 29-11-2024
|38,95028
|37,89389
|7,06
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|12:01:05 29-11-2024
|38,5775
|39,69444
|7
|1,8
|Kale (Malatya)
|11:27:15 29-11-2024
|38,36694
|38,72444
|7
|2,4
|DARIPINAR-KALE (MALATYA)
|11:27:14 29-11-2024
|38,392
|38,7042
|26,7
|2,2
|Kale (Malatya)
|11:02:35 29-11-2024
|38,34528
|38,77694
|7
|1,6
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|11:02:33 29-11-2024
|38,3572
|38,7923
|5
|1,6
|Kağızman (Kars)
|09:47:43 29-11-2024
|40,04389
|42,98361
|7
|1,4
|YARKAYA-SARIKAMIS (KARS)
|09:47:43 29-11-2024
|40,0728
|42,8173
|3,7
|1,7
|Ege Denizi - [22.44 km] Seferihisar (İzmir)
|09:43:18 29-11-2024
|37,87306
|26,87
|7
|1,3
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|09:43:17 29-11-2024
|37,7742
|26,8947
|16,8
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|09:22:42 29-11-2024
|37,86472
|29,23694
|7
|1,9
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|09:22:40 29-11-2024
|37,8822
|29,2548
|8,5
|1,9
|Aziziye (Erzurum)
|09:16:19 29-11-2024
|40,14667
|41,00667
|7
|1,3
|SELCUK (IZMIR)
|08:46:53 29-11-2024
|37,9657
|27,3768
|13,4
|1,3
|Selçuk (İzmir)
|08:46:52 29-11-2024
|37,98472
|27,37694
|7
|1,2
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|08:27:11 29-11-2024
|38,0155
|37,3598
|5
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|08:23:44 29-11-2024
|38,035
|29,05833
|12,31
|2
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|08:23:43 29-11-2024
|38,0345
|29,046
|1,9
|2,3
|Köyceğiz (Muğla)
|08:21:56 29-11-2024
|37,04306
|28,80389
|7,04
|1,4
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|08:21:56 29-11-2024
|37,0657
|28,804
|8,2
|1,6
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|07:50:18 29-11-2024
|38,7847
|37,4205
|4,3
|1
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|07:06:55 29-11-2024
|36,9657
|28,0113
|10,7
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|07:06:23 29-11-2024
|38,06889
|37,85528
|7,05
|1,3
|GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:06:23 29-11-2024
|38,0645
|37,8383
|11,2
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:29:53 29-11-2024
|37,8792
|26,937
|7,5
|1,1
|Lapseki (Çanakkale)
|06:14:58 29-11-2024
|40,26722
|26,96778
|6,89
|0,9
|CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE)
|06:14:57 29-11-2024
|40,2963
|26,9827
|14,9
|1,2
|Lapseki (Çanakkale)
|06:13:16 29-11-2024
|40,28972
|26,96917
|6,96
|1,6
|CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE)
|06:13:15 29-11-2024
|40,2795
|26,9847
|13,1
|1,7
|Hisarcık (Kütahya)
|06:07:26 29-11-2024
|39,2475
|29,30917
|7,09
|0,9
|IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)
|06:07:24 29-11-2024
|39,2745
|29,2612
|17,1
|1
|Akyazı (Sakarya)
|05:55:51 29-11-2024
|40,69167
|30,56028
|6,97
|1,1
|TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA)
|05:55:50 29-11-2024
|40,7038
|30,5367
|12,3
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|05:54:40 29-11-2024
|37,8475
|29,23694
|7,01
|1,1
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|05:54:40 29-11-2024
|37,8363
|29,3058
|14,1
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:49:03 29-11-2024
|38,00083
|36,43389
|6,7
|1,6
|INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|05:49:00 29-11-2024
|38,3835
|36,7623
|26,9
|0,9
|Düziçi (Osmaniye)
|05:36:18 29-11-2024
|37,29972
|36,28917
|7,02
|1,3
|CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE)
|05:36:17 29-11-2024
|37,3272
|36,2845
|4,9
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|05:15:29 29-11-2024
|37,85833
|29,23611
|7,04
|0,7
|DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)
|05:15:28 29-11-2024
|37,8268
|29,3543
|15,2
|1,1
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|05:14:41 29-11-2024
|37,8742
|29,2707
|9,1
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|05:13:42 29-11-2024
|37,8525
|29,27389
|7,65
|1,1
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|05:13:42 29-11-2024
|37,8685
|29,2605
|11,5
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|05:12:08 29-11-2024
|37,86083
|29,23972
|7,04
|1,3
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|05:12:08 29-11-2024
|37,8637
|29,2888
|8,5
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|05:10:19 29-11-2024
|37,87194
|29,25444
|7,01
|1,7
|KOCADERE-(DENIZLI)
|05:10:18 29-11-2024
|37,8697
|29,2548
|6,5
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:09:53 29-11-2024
|38,15611
|36,52556
|7,01
|1,5
|YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:09:53 29-11-2024
|38,0873
|36,5685
|8,5
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|04:37:52 29-11-2024
|38,15611
|38,52167
|6,99
|1,6
|ULUKOY-(MALATYA)
|04:37:50 29-11-2024
|38,1815
|38,5162
|1,3
|1,5
|BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)
|04:33:10 29-11-2024
|39,1083
|36,0787
|8,6
|1,3
|BENTKOY-KALE (MALATYA)
|03:51:26 29-11-2024
|38,3623
|38,72
|5
|1,8
|KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE)
|03:42:15 29-11-2024
|37,2387
|36,2175
|5
|2,2
|MARMARA DENIZI
|03:26:59 29-11-2024
|40,7872
|27,721
|11,3
|1,1
|MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:11:07 29-11-2024
|38,1125
|36,4982
|11
|0,9
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|03:07:13 29-11-2024
|38,0972
|36,553
|5,9
|1
|YUNANISTAN
|02:33:11 29-11-2024
|36,8097
|22,8808
|12,9
|3,3
|Kangal (Sivas)
|01:54:04 29-11-2024
|39,15167
|37,73667
|7,27
|1,3
|TASLI-KANGAL (SIVAS)
|01:54:04 29-11-2024
|39,1197
|37,781
|6,6
|1,5
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:44:39 29-11-2024
|38,1045
|36,5733
|17,7
|1
|Sarıkaya (Yozgat)
|01:17:58 29-11-2024
|39,40944
|35,26083
|6,81
|0,7
|PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT)
|01:17:57 29-11-2024
|39,3872
|35,2602
|9,8
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:07:40 29-11-2024
|38,23361
|38,14472
|6,96
|1,2
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|01:07:38 29-11-2024
|38,2485
|38,1155
|28,8
|0,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:47:13 29-11-2024
|38,07611
|36,70944
|6,94
|1,4
|Akdeniz - [24.66 km] Fethiye (Muğla)
|00:20:24 29-11-2024
|36,46472
|28,84167
|5,42
|1,3
|FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|00:20:22 29-11-2024
|36,5652
|28,8517
|28,8
|1,4
|Akdeniz - [22.61 km] Dalaman (Muğla)
|00:17:19 29-11-2024
|36,49722
|28,83167
|7
|1,6
|AKDENIZ
|00:17:19 29-11-2024
|36,5237
|28,8212
|8,3
|1,7
|Akdeniz - [19.85 km] Dalaman (Muğla)
|00:16:10 29-11-2024
|36,52194
|28,82861
|6,34
|1,7
|AKDENIZ
|00:16:08 29-11-2024
|36,4925
|28,8388
|8,7
|1,9
|Kale (Malatya)
|00:14:05 29-11-2024
|38,31556
|38,72806
|7,01
|1,4
|Hisarcık (Kütahya)
|00:12:45 29-11-2024
|39,20194
|29,32639
|7,03
|0,9
|Ilgın (Konya)
|00:09:45 29-11-2024
|38,46722
|31,82694
|7,13
|0,8
|Akdeniz - [24.66 km] Dalaman (Muğla)
|23:43:20 28-11-2024
|36,47806
|28,81667
|6,37
|1,4
|FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|23:43:19 28-11-2024
|36,548
|28,8348
|20,8
|1,6
|Salihli (Manisa)
|23:39:42 28-11-2024
|38,53694
|28,12444
|6,87
|1,3
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|23:39:42 28-11-2024
|38,5108
|28,1928
|12
|1,6
|Menderes (İzmir)
|23:37:17 28-11-2024
|38,26361
|27,22139
|7
|1,4
|Ege Denizi - [24.73 km] Seferihisar (İzmir)
|22:54:57 28-11-2024
|37,85222
|26,86917
|7,15
|1
|Acıpayam (Denizli)
|22:04:34 28-11-2024
|37,28333
|29,49194
|9,88
|1,5
|KUZOREN-ACIPAYAM (DENIZLI)
|22:04:34 28-11-2024
|37,274
|29,385
|15,6
|1,5
|Ege Denizi - [22.67 km] Dikili (İzmir)
|22:01:57 28-11-2024
|38,92306
|26,555
|6,89
|1,4
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|22:01:54 28-11-2024
|38,8983
|26,6252
|5
|1,8
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.70 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:18:23 28-11-2024
|39,3725
|26,2175
|6,17
|1,5
|KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
|21:18:22 28-11-2024
|39,4693
|26,1857
|10,8
|1,8
|Afşin (Kahramanmaraş)
|20:51:15 28-11-2024
|38,1475
|36,82417
|6,99
|2,2
|HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|20:51:15 28-11-2024
|38,1807
|36,9055
|6,4
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|20:12:41 28-11-2024
|38,23944
|38,78361
|6,89
|1,5
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|20:12:37 28-11-2024
|38,2745
|38,2827
|18,8
|1,4
|Merkez (Afyonkarahisar)
|19:59:36 28-11-2024
|38,72167
|30,49278
|6,95
|1,1
|SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR)
|19:59:34 28-11-2024
|38,7875
|30,4447
|19,5
|1,6
|Alanya (Antalya)
|19:41:37 28-11-2024
|36,73306
|32,02444
|7,72
|1,3
|BAYIRKOZAAGACI-ALANYA (ANTALYA)
|19:41:36 28-11-2024
|36,7225
|31,9943
|12,4
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|19:13:54 28-11-2024
|38,11333
|38,2425
|6,95
|1,4
|Gelendost (Isparta)
|18:53:58 28-11-2024
|38,00667
|31,0225
|7,07
|1
|Hizan (Bitlis)
|18:42:34 28-11-2024
|38,27222
|42,35833
|7,03
|1,5
|COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS)
|18:42:31 28-11-2024
|38,2972
|42,3422
|2,8
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|18:25:22 28-11-2024
|37,88694
|29,15444
|7,07
|0,9
|Alanya (Antalya)
|18:16:16 28-11-2024
|36,71917
|32,01806
|6,95
|1,2
|TURKTAS-ALANYA (ANTALYA)
|18:16:14 28-11-2024
|36,6615
|31,9773
|2,3
|1,1
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|17:47:21 28-11-2024
|36,1213
|33,5712
|4
|1,5
|Gürün (Sivas)
|17:38:37 28-11-2024
|38,88111
|37,4175
|7
|1
|SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|17:19:01 28-11-2024
|37,176
|36,967
|5,8
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|17:18:59 28-11-2024
|37,14861
|36,87917
|6,98
|1,7
|Kemah (Erzincan)
|16:43:55 28-11-2024
|39,77611
|39,05028
|8,11
|1,8
|AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN)
|16:43:54 28-11-2024
|39,8215
|39,0807
|1,2
|2
|Biga (Çanakkale)
|16:35:18 28-11-2024
|40,1375
|27,32694
|7,45
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:33:58 28-11-2024
|38,21722
|38,19222
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|16:32:28 28-11-2024
|38,255
|38,67667
|7
|1,1
|Kemah (Erzincan)
|16:11:23 28-11-2024
|39,78028
|39,04306
|7
|1,2
|YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
|16:06:15 28-11-2024
|36,16
|33,6788
|0
|1
|YUNANISTAN
|15:05:39 28-11-2024
|40,255
|24,0672
|5,3
|2,1
|Ege Denizi - [07.79 km] Didim (Aydın)
|15:03:13 28-11-2024
|37,55056
|27,15972
|7
|1,3
|AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
|15:03:12 28-11-2024
|37,5005
|27,1343
|14,5
|1,7
|YUNANISTAN
|15:02:57 28-11-2024
|40,3272
|24,123
|5,1
|3,1
|Ege Denizi
|15:02:56 28-11-2024
|39,86778
|23,93528
|11,65
|2,7
|Saimbeyli (Adana)
|14:47:01 28-11-2024
|37,78722
|36,21278
|7
|1,7
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|14:47:00 28-11-2024
|37,799
|36,2198
|20,3
|1,4
|KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:47:32 28-11-2024
|38,033
|36,6215
|8,7
|1,7
|Lyubimets, Hasköy (Bulgaristan) - [24.34 km] Merkez (Edirne)
|13:16:49 28-11-2024
|41,96028
|26,21722
|24,6
|0,9
|BULGARISTAN
|13:16:49 28-11-2024
|41,9008
|26,1883
|25,3
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:56:53 28-11-2024
|39,63889
|29,4275
|6,3
|1,1
|CAMALAN-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:56:15 28-11-2024
|39,5683
|29,2318
|6,6
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:55:32 28-11-2024
|39,53583
|28,1925
|15
|1,8
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:55:31 28-11-2024
|39,4775
|28,1318
|2,9
|2
|FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:51:24 28-11-2024
|38,0563
|36,7203
|14,8
|1,9
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