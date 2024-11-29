Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Kasım 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Kasım 2024

29 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GURPINAR-EMET (KUTAHYA) 12:12:03 29-11-2024 39,3387 29,334 0 1,3
Hekimhan (Malatya) 12:03:09 29-11-2024 38,95028 37,89389 7,06 1,2
Merkez (Elazığ) 12:01:05 29-11-2024 38,5775 39,69444 7 1,8
Kale (Malatya) 11:27:15 29-11-2024 38,36694 38,72444 7 2,4
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 11:27:14 29-11-2024 38,392 38,7042 26,7 2,2
Kale (Malatya) 11:02:35 29-11-2024 38,34528 38,77694 7 1,6
CANAKCI-KALE (MALATYA) 11:02:33 29-11-2024 38,3572 38,7923 5 1,6
Kağızman (Kars) 09:47:43 29-11-2024 40,04389 42,98361 7 1,4
YARKAYA-SARIKAMIS (KARS) 09:47:43 29-11-2024 40,0728 42,8173 3,7 1,7
Ege Denizi - [22.44 km] Seferihisar (İzmir) 09:43:18 29-11-2024 37,87306 26,87 7 1,3
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 09:43:17 29-11-2024 37,7742 26,8947 16,8 1,3
Pamukkale (Denizli) 09:22:42 29-11-2024 37,86472 29,23694 7 1,9
IRLIGANLI-(DENIZLI) 09:22:40 29-11-2024 37,8822 29,2548 8,5 1,9
Aziziye (Erzurum) 09:16:19 29-11-2024 40,14667 41,00667 7 1,3
SELCUK (IZMIR) 08:46:53 29-11-2024 37,9657 27,3768 13,4 1,3
Selçuk (İzmir) 08:46:52 29-11-2024 37,98472 27,37694 7 1,2
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 08:27:11 29-11-2024 38,0155 37,3598 5 1,5
Pamukkale (Denizli) 08:23:44 29-11-2024 38,035 29,05833 12,31 2
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 08:23:43 29-11-2024 38,0345 29,046 1,9 2,3
Köyceğiz (Muğla) 08:21:56 29-11-2024 37,04306 28,80389 7,04 1,4
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:21:56 29-11-2024 37,0657 28,804 8,2 1,6
YUVA-GURUN (SIVAS) 07:50:18 29-11-2024 38,7847 37,4205 4,3 1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 07:06:55 29-11-2024 36,9657 28,0113 10,7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 07:06:23 29-11-2024 38,06889 37,85528 7,05 1,3
GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:06:23 29-11-2024 38,0645 37,8383 11,2 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 06:29:53 29-11-2024 37,8792 26,937 7,5 1,1
Lapseki (Çanakkale) 06:14:58 29-11-2024 40,26722 26,96778 6,89 0,9
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 06:14:57 29-11-2024 40,2963 26,9827 14,9 1,2
Lapseki (Çanakkale) 06:13:16 29-11-2024 40,28972 26,96917 6,96 1,6
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 06:13:15 29-11-2024 40,2795 26,9847 13,1 1,7
Hisarcık (Kütahya) 06:07:26 29-11-2024 39,2475 29,30917 7,09 0,9
IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) 06:07:24 29-11-2024 39,2745 29,2612 17,1 1
Akyazı (Sakarya) 05:55:51 29-11-2024 40,69167 30,56028 6,97 1,1
TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) 05:55:50 29-11-2024 40,7038 30,5367 12,3 1,4
Pamukkale (Denizli) 05:54:40 29-11-2024 37,8475 29,23694 7,01 1,1
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 05:54:40 29-11-2024 37,8363 29,3058 14,1 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 05:49:03 29-11-2024 38,00083 36,43389 6,7 1,6
INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 05:49:00 29-11-2024 38,3835 36,7623 26,9 0,9
Düziçi (Osmaniye) 05:36:18 29-11-2024 37,29972 36,28917 7,02 1,3
CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) 05:36:17 29-11-2024 37,3272 36,2845 4,9 1,5
Pamukkale (Denizli) 05:15:29 29-11-2024 37,85833 29,23611 7,04 0,7
DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) 05:15:28 29-11-2024 37,8268 29,3543 15,2 1,1
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 05:14:41 29-11-2024 37,8742 29,2707 9,1 1,3
Pamukkale (Denizli) 05:13:42 29-11-2024 37,8525 29,27389 7,65 1,1
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 05:13:42 29-11-2024 37,8685 29,2605 11,5 1,4
Pamukkale (Denizli) 05:12:08 29-11-2024 37,86083 29,23972 7,04 1,3
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 05:12:08 29-11-2024 37,8637 29,2888 8,5 1,6
Pamukkale (Denizli) 05:10:19 29-11-2024 37,87194 29,25444 7,01 1,7
KOCADERE-(DENIZLI) 05:10:18 29-11-2024 37,8697 29,2548 6,5 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 05:09:53 29-11-2024 38,15611 36,52556 7,01 1,5
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:09:53 29-11-2024 38,0873 36,5685 8,5 1,1
Battalgazi (Malatya) 04:37:52 29-11-2024 38,15611 38,52167 6,99 1,6
ULUKOY-(MALATYA) 04:37:50 29-11-2024 38,1815 38,5162 1,3 1,5
BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) 04:33:10 29-11-2024 39,1083 36,0787 8,6 1,3
BENTKOY-KALE (MALATYA) 03:51:26 29-11-2024 38,3623 38,72 5 1,8
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 03:42:15 29-11-2024 37,2387 36,2175 5 2,2
MARMARA DENIZI 03:26:59 29-11-2024 40,7872 27,721 11,3 1,1
MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:11:07 29-11-2024 38,1125 36,4982 11 0,9
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:07:13 29-11-2024 38,0972 36,553 5,9 1
YUNANISTAN 02:33:11 29-11-2024 36,8097 22,8808 12,9 3,3
Kangal (Sivas) 01:54:04 29-11-2024 39,15167 37,73667 7,27 1,3
TASLI-KANGAL (SIVAS) 01:54:04 29-11-2024 39,1197 37,781 6,6 1,5
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:44:39 29-11-2024 38,1045 36,5733 17,7 1
Sarıkaya (Yozgat) 01:17:58 29-11-2024 39,40944 35,26083 6,81 0,7
PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT) 01:17:57 29-11-2024 39,3872 35,2602 9,8 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 01:07:40 29-11-2024 38,23361 38,14472 6,96 1,2
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 01:07:38 29-11-2024 38,2485 38,1155 28,8 0,8
Göksun (Kahramanmaraş) 00:47:13 29-11-2024 38,07611 36,70944 6,94 1,4
Akdeniz - [24.66 km] Fethiye (Muğla) 00:20:24 29-11-2024 36,46472 28,84167 5,42 1,3
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 00:20:22 29-11-2024 36,5652 28,8517 28,8 1,4
Akdeniz - [22.61 km] Dalaman (Muğla) 00:17:19 29-11-2024 36,49722 28,83167 7 1,6
AKDENIZ 00:17:19 29-11-2024 36,5237 28,8212 8,3 1,7
Akdeniz - [19.85 km] Dalaman (Muğla) 00:16:10 29-11-2024 36,52194 28,82861 6,34 1,7
AKDENIZ 00:16:08 29-11-2024 36,4925 28,8388 8,7 1,9
Kale (Malatya) 00:14:05 29-11-2024 38,31556 38,72806 7,01 1,4
Hisarcık (Kütahya) 00:12:45 29-11-2024 39,20194 29,32639 7,03 0,9
Ilgın (Konya) 00:09:45 29-11-2024 38,46722 31,82694 7,13 0,8
Akdeniz - [24.66 km] Dalaman (Muğla) 23:43:20 28-11-2024 36,47806 28,81667 6,37 1,4
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 23:43:19 28-11-2024 36,548 28,8348 20,8 1,6
Salihli (Manisa) 23:39:42 28-11-2024 38,53694 28,12444 6,87 1,3
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 23:39:42 28-11-2024 38,5108 28,1928 12 1,6
Menderes (İzmir) 23:37:17 28-11-2024 38,26361 27,22139 7 1,4
Ege Denizi - [24.73 km] Seferihisar (İzmir) 22:54:57 28-11-2024 37,85222 26,86917 7,15 1
Acıpayam (Denizli) 22:04:34 28-11-2024 37,28333 29,49194 9,88 1,5
KUZOREN-ACIPAYAM (DENIZLI) 22:04:34 28-11-2024 37,274 29,385 15,6 1,5
Ege Denizi - [22.67 km] Dikili (İzmir) 22:01:57 28-11-2024 38,92306 26,555 6,89 1,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 22:01:54 28-11-2024 38,8983 26,6252 5 1,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.70 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:18:23 28-11-2024 39,3725 26,2175 6,17 1,5
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 21:18:22 28-11-2024 39,4693 26,1857 10,8 1,8
Afşin (Kahramanmaraş) 20:51:15 28-11-2024 38,1475 36,82417 6,99 2,2
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 20:51:15 28-11-2024 38,1807 36,9055 6,4 2,2
Pütürge (Malatya) 20:12:41 28-11-2024 38,23944 38,78361 6,89 1,5
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 20:12:37 28-11-2024 38,2745 38,2827 18,8 1,4
Merkez (Afyonkarahisar) 19:59:36 28-11-2024 38,72167 30,49278 6,95 1,1
SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR) 19:59:34 28-11-2024 38,7875 30,4447 19,5 1,6
Alanya (Antalya) 19:41:37 28-11-2024 36,73306 32,02444 7,72 1,3
BAYIRKOZAAGACI-ALANYA (ANTALYA) 19:41:36 28-11-2024 36,7225 31,9943 12,4 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 19:13:54 28-11-2024 38,11333 38,2425 6,95 1,4
Gelendost (Isparta) 18:53:58 28-11-2024 38,00667 31,0225 7,07 1
Hizan (Bitlis) 18:42:34 28-11-2024 38,27222 42,35833 7,03 1,5
COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) 18:42:31 28-11-2024 38,2972 42,3422 2,8 1,7
Pamukkale (Denizli) 18:25:22 28-11-2024 37,88694 29,15444 7,07 0,9
Alanya (Antalya) 18:16:16 28-11-2024 36,71917 32,01806 6,95 1,2
TURKTAS-ALANYA (ANTALYA) 18:16:14 28-11-2024 36,6615 31,9773 2,3 1,1
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 17:47:21 28-11-2024 36,1213 33,5712 4 1,5
Gürün (Sivas) 17:38:37 28-11-2024 38,88111 37,4175 7 1
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 17:19:01 28-11-2024 37,176 36,967 5,8 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 17:18:59 28-11-2024 37,14861 36,87917 6,98 1,7
Kemah (Erzincan) 16:43:55 28-11-2024 39,77611 39,05028 8,11 1,8
AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN) 16:43:54 28-11-2024 39,8215 39,0807 1,2 2
Biga (Çanakkale) 16:35:18 28-11-2024 40,1375 27,32694 7,45 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 16:33:58 28-11-2024 38,21722 38,19222 7 1,5
Pütürge (Malatya) 16:32:28 28-11-2024 38,255 38,67667 7 1,1
Kemah (Erzincan) 16:11:23 28-11-2024 39,78028 39,04306 7 1,2
YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 16:06:15 28-11-2024 36,16 33,6788 0 1
YUNANISTAN 15:05:39 28-11-2024 40,255 24,0672 5,3 2,1
Ege Denizi - [07.79 km] Didim (Aydın) 15:03:13 28-11-2024 37,55056 27,15972 7 1,3
AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 15:03:12 28-11-2024 37,5005 27,1343 14,5 1,7
YUNANISTAN 15:02:57 28-11-2024 40,3272 24,123 5,1 3,1
Ege Denizi 15:02:56 28-11-2024 39,86778 23,93528 11,65 2,7
Saimbeyli (Adana) 14:47:01 28-11-2024 37,78722 36,21278 7 1,7
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 14:47:00 28-11-2024 37,799 36,2198 20,3 1,4
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:47:32 28-11-2024 38,033 36,6215 8,7 1,7
Lyubimets, Hasköy (Bulgaristan) - [24.34 km] Merkez (Edirne) 13:16:49 28-11-2024 41,96028 26,21722 24,6 0,9
BULGARISTAN 13:16:49 28-11-2024 41,9008 26,1883 25,3 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:56:53 28-11-2024 39,63889 29,4275 6,3 1,1
CAMALAN-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:56:15 28-11-2024 39,5683 29,2318 6,6 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:32 28-11-2024 39,53583 28,1925 15 1,8
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:55:31 28-11-2024 39,4775 28,1318 2,9 2
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:51:24 28-11-2024 38,0563 36,7203 14,8 1,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GURPINAR-EMET (KUTAHYA) 12:12:03 29-11-2024 39,3387 29,334 0 1,3
Hekimhan (Malatya) 12:03:09 29-11-2024 38,95028 37,89389 7,06 1,2
Merkez (Elazığ) 12:01:05 29-11-2024 38,5775 39,69444 7 1,8
Kale (Malatya) 11:27:15 29-11-2024 38,36694 38,72444 7 2,4
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 11:27:14 29-11-2024 38,392 38,7042 26,7 2,2
Kale (Malatya) 11:02:35 29-11-2024 38,34528 38,77694 7 1,6
CANAKCI-KALE (MALATYA) 11:02:33 29-11-2024 38,3572 38,7923 5 1,6
Kağızman (Kars) 09:47:43 29-11-2024 40,04389 42,98361 7 1,4
YARKAYA-SARIKAMIS (KARS) 09:47:43 29-11-2024 40,0728 42,8173 3,7 1,7
Ege Denizi - [22.44 km] Seferihisar (İzmir) 09:43:18 29-11-2024 37,87306 26,87 7 1,3
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 09:43:17 29-11-2024 37,7742 26,8947 16,8 1,3
Pamukkale (Denizli) 09:22:42 29-11-2024 37,86472 29,23694 7 1,9
IRLIGANLI-(DENIZLI) 09:22:40 29-11-2024 37,8822 29,2548 8,5 1,9
Aziziye (Erzurum) 09:16:19 29-11-2024 40,14667 41,00667 7 1,3
SELCUK (IZMIR) 08:46:53 29-11-2024 37,9657 27,3768 13,4 1,3
Selçuk (İzmir) 08:46:52 29-11-2024 37,98472 27,37694 7 1,2
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 08:27:11 29-11-2024 38,0155 37,3598 5 1,5
Pamukkale (Denizli) 08:23:44 29-11-2024 38,035 29,05833 12,31 2
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 08:23:43 29-11-2024 38,0345 29,046 1,9 2,3
Köyceğiz (Muğla) 08:21:56 29-11-2024 37,04306 28,80389 7,04 1,4
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:21:56 29-11-2024 37,0657 28,804 8,2 1,6
YUVA-GURUN (SIVAS) 07:50:18 29-11-2024 38,7847 37,4205 4,3 1
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 07:06:55 29-11-2024 36,9657 28,0113 10,7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 07:06:23 29-11-2024 38,06889 37,85528 7,05 1,3
GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:06:23 29-11-2024 38,0645 37,8383 11,2 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 06:29:53 29-11-2024 37,8792 26,937 7,5 1,1
Lapseki (Çanakkale) 06:14:58 29-11-2024 40,26722 26,96778 6,89 0,9
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 06:14:57 29-11-2024 40,2963 26,9827 14,9 1,2
Lapseki (Çanakkale) 06:13:16 29-11-2024 40,28972 26,96917 6,96 1,6
CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) 06:13:15 29-11-2024 40,2795 26,9847 13,1 1,7
Hisarcık (Kütahya) 06:07:26 29-11-2024 39,2475 29,30917 7,09 0,9
IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) 06:07:24 29-11-2024 39,2745 29,2612 17,1 1
Akyazı (Sakarya) 05:55:51 29-11-2024 40,69167 30,56028 6,97 1,1
TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) 05:55:50 29-11-2024 40,7038 30,5367 12,3 1,4
Pamukkale (Denizli) 05:54:40 29-11-2024 37,8475 29,23694 7,01 1,1
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 05:54:40 29-11-2024 37,8363 29,3058 14,1 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 05:49:03 29-11-2024 38,00083 36,43389 6,7 1,6
INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 05:49:00 29-11-2024 38,3835 36,7623 26,9 0,9
Düziçi (Osmaniye) 05:36:18 29-11-2024 37,29972 36,28917 7,02 1,3
CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) 05:36:17 29-11-2024 37,3272 36,2845 4,9 1,5
Pamukkale (Denizli) 05:15:29 29-11-2024 37,85833 29,23611 7,04 0,7
DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) 05:15:28 29-11-2024 37,8268 29,3543 15,2 1,1
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 05:14:41 29-11-2024 37,8742 29,2707 9,1 1,3
Pamukkale (Denizli) 05:13:42 29-11-2024 37,8525 29,27389 7,65 1,1
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 05:13:42 29-11-2024 37,8685 29,2605 11,5 1,4
Pamukkale (Denizli) 05:12:08 29-11-2024 37,86083 29,23972 7,04 1,3
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 05:12:08 29-11-2024 37,8637 29,2888 8,5 1,6
Pamukkale (Denizli) 05:10:19 29-11-2024 37,87194 29,25444 7,01 1,7
KOCADERE-(DENIZLI) 05:10:18 29-11-2024 37,8697 29,2548 6,5 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 05:09:53 29-11-2024 38,15611 36,52556 7,01 1,5
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:09:53 29-11-2024 38,0873 36,5685 8,5 1,1
Battalgazi (Malatya) 04:37:52 29-11-2024 38,15611 38,52167 6,99 1,6
ULUKOY-(MALATYA) 04:37:50 29-11-2024 38,1815 38,5162 1,3 1,5
BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) 04:33:10 29-11-2024 39,1083 36,0787 8,6 1,3
BENTKOY-KALE (MALATYA) 03:51:26 29-11-2024 38,3623 38,72 5 1,8
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 03:42:15 29-11-2024 37,2387 36,2175 5 2,2
MARMARA DENIZI 03:26:59 29-11-2024 40,7872 27,721 11,3 1,1
MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:11:07 29-11-2024 38,1125 36,4982 11 0,9
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:07:13 29-11-2024 38,0972 36,553 5,9 1
YUNANISTAN 02:33:11 29-11-2024 36,8097 22,8808 12,9 3,3
Kangal (Sivas) 01:54:04 29-11-2024 39,15167 37,73667 7,27 1,3
TASLI-KANGAL (SIVAS) 01:54:04 29-11-2024 39,1197 37,781 6,6 1,5
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:44:39 29-11-2024 38,1045 36,5733 17,7 1
Sarıkaya (Yozgat) 01:17:58 29-11-2024 39,40944 35,26083 6,81 0,7
PINARKAYA-SARIKAYA (YOZGAT) 01:17:57 29-11-2024 39,3872 35,2602 9,8 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 01:07:40 29-11-2024 38,23361 38,14472 6,96 1,2
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 01:07:38 29-11-2024 38,2485 38,1155 28,8 0,8
Göksun (Kahramanmaraş) 00:47:13 29-11-2024 38,07611 36,70944 6,94 1,4
Akdeniz - [24.66 km] Fethiye (Muğla) 00:20:24 29-11-2024 36,46472 28,84167 5,42 1,3
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 00:20:22 29-11-2024 36,5652 28,8517 28,8 1,4
Akdeniz - [22.61 km] Dalaman (Muğla) 00:17:19 29-11-2024 36,49722 28,83167 7 1,6
AKDENIZ 00:17:19 29-11-2024 36,5237 28,8212 8,3 1,7
Akdeniz - [19.85 km] Dalaman (Muğla) 00:16:10 29-11-2024 36,52194 28,82861 6,34 1,7
AKDENIZ 00:16:08 29-11-2024 36,4925 28,8388 8,7 1,9
Kale (Malatya) 00:14:05 29-11-2024 38,31556 38,72806 7,01 1,4
Hisarcık (Kütahya) 00:12:45 29-11-2024 39,20194 29,32639 7,03 0,9
Ilgın (Konya) 00:09:45 29-11-2024 38,46722 31,82694 7,13 0,8
Akdeniz - [24.66 km] Dalaman (Muğla) 23:43:20 28-11-2024 36,47806 28,81667 6,37 1,4
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 23:43:19 28-11-2024 36,548 28,8348 20,8 1,6
Salihli (Manisa) 23:39:42 28-11-2024 38,53694 28,12444 6,87 1,3
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 23:39:42 28-11-2024 38,5108 28,1928 12 1,6
Menderes (İzmir) 23:37:17 28-11-2024 38,26361 27,22139 7 1,4
Ege Denizi - [24.73 km] Seferihisar (İzmir) 22:54:57 28-11-2024 37,85222 26,86917 7,15 1
Acıpayam (Denizli) 22:04:34 28-11-2024 37,28333 29,49194 9,88 1,5
KUZOREN-ACIPAYAM (DENIZLI) 22:04:34 28-11-2024 37,274 29,385 15,6 1,5
Ege Denizi - [22.67 km] Dikili (İzmir) 22:01:57 28-11-2024 38,92306 26,555 6,89 1,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 22:01:54 28-11-2024 38,8983 26,6252 5 1,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.70 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:18:23 28-11-2024 39,3725 26,2175 6,17 1,5
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 21:18:22 28-11-2024 39,4693 26,1857 10,8 1,8
Afşin (Kahramanmaraş) 20:51:15 28-11-2024 38,1475 36,82417 6,99 2,2
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 20:51:15 28-11-2024 38,1807 36,9055 6,4 2,2
Pütürge (Malatya) 20:12:41 28-11-2024 38,23944 38,78361 6,89 1,5
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 20:12:37 28-11-2024 38,2745 38,2827 18,8 1,4
Merkez (Afyonkarahisar) 19:59:36 28-11-2024 38,72167 30,49278 6,95 1,1
SADIKBEY-(AFYONKARAHISAR) 19:59:34 28-11-2024 38,7875 30,4447 19,5 1,6
Alanya (Antalya) 19:41:37 28-11-2024 36,73306 32,02444 7,72 1,3
BAYIRKOZAAGACI-ALANYA (ANTALYA) 19:41:36 28-11-2024 36,7225 31,9943 12,4 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 19:13:54 28-11-2024 38,11333 38,2425 6,95 1,4
Gelendost (Isparta) 18:53:58 28-11-2024 38,00667 31,0225 7,07 1
Hizan (Bitlis) 18:42:34 28-11-2024 38,27222 42,35833 7,03 1,5
COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS) 18:42:31 28-11-2024 38,2972 42,3422 2,8 1,7
Pamukkale (Denizli) 18:25:22 28-11-2024 37,88694 29,15444 7,07 0,9
Alanya (Antalya) 18:16:16 28-11-2024 36,71917 32,01806 6,95 1,2
TURKTAS-ALANYA (ANTALYA) 18:16:14 28-11-2024 36,6615 31,9773 2,3 1,1
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 17:47:21 28-11-2024 36,1213 33,5712 4 1,5
Gürün (Sivas) 17:38:37 28-11-2024 38,88111 37,4175 7 1
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 17:19:01 28-11-2024 37,176 36,967 5,8 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 17:18:59 28-11-2024 37,14861 36,87917 6,98 1,7
Kemah (Erzincan) 16:43:55 28-11-2024 39,77611 39,05028 8,11 1,8
AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN) 16:43:54 28-11-2024 39,8215 39,0807 1,2 2
Biga (Çanakkale) 16:35:18 28-11-2024 40,1375 27,32694 7,45 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 16:33:58 28-11-2024 38,21722 38,19222 7 1,5
Pütürge (Malatya) 16:32:28 28-11-2024 38,255 38,67667 7 1,1
Kemah (Erzincan) 16:11:23 28-11-2024 39,78028 39,04306 7 1,2
YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 16:06:15 28-11-2024 36,16 33,6788 0 1
YUNANISTAN 15:05:39 28-11-2024 40,255 24,0672 5,3 2,1
Ege Denizi - [07.79 km] Didim (Aydın) 15:03:13 28-11-2024 37,55056 27,15972 7 1,3
AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) 15:03:12 28-11-2024 37,5005 27,1343 14,5 1,7
YUNANISTAN 15:02:57 28-11-2024 40,3272 24,123 5,1 3,1
Ege Denizi 15:02:56 28-11-2024 39,86778 23,93528 11,65 2,7
Saimbeyli (Adana) 14:47:01 28-11-2024 37,78722 36,21278 7 1,7
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 14:47:00 28-11-2024 37,799 36,2198 20,3 1,4
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:47:32 28-11-2024 38,033 36,6215 8,7 1,7
Lyubimets, Hasköy (Bulgaristan) - [24.34 km] Merkez (Edirne) 13:16:49 28-11-2024 41,96028 26,21722 24,6 0,9
BULGARISTAN 13:16:49 28-11-2024 41,9008 26,1883 25,3 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:56:53 28-11-2024 39,63889 29,4275 6,3 1,1
CAMALAN-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:56:15 28-11-2024 39,5683 29,2318 6,6 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:32 28-11-2024 39,53583 28,1925 15 1,8
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:55:31 28-11-2024 39,4775 28,1318 2,9 2
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:51:24 28-11-2024 38,0563 36,7203 14,8 1,9

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