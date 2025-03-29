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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Mart 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Mart 2025
son dakika deprem mi oldu?

29 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [04.59 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:56:10 28-03-2025 39,45528 26,20361 7 1,3
Köyceğiz (Muğla) 23:21:41 28-03-2025 37,135 28,86778 7 1,3
Pütürge (Malatya) 23:08:04 28-03-2025 38,26861 38,80167 7 1,2
Kale (Malatya) 22:42:32 28-03-2025 38,36 38,88583 7 1
Merkez (Elazığ) 22:29:50 28-03-2025 38,53333 39,48694 7 1
Ege Denizi - [11.01 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:15:58 28-03-2025 39,39444 26,19972 17,2 1,2
Doğanşehir (Malatya) 22:03:59 28-03-2025 38,08333 37,74278 17,53 1
Ege Denizi - [11.26 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:58:00 28-03-2025 39,39972 26,2425 16,69 1,3
Doğanşehir (Malatya) 21:40:25 28-03-2025 38,02833 37,64444 7 1,1
Darende (Malatya) 21:35:15 28-03-2025 38,42472 37,47528 7 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:35:13 28-03-2025 38,4295 37,4723 6,1 1,8
Gediz (Kütahya) 21:35:01 28-03-2025 39,10917 29,50278 7 1,2
PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) 21:35:01 28-03-2025 39,1647 29,4315 10,3 1,7
Samandağ (Hatay) 21:03:49 28-03-2025 36,18861 35,9525 10,67 2
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 21:03:49 28-03-2025 36,1927 35,9445 12,7 2,1
Çameli (Denizli) 20:51:16 28-03-2025 37,10611 29,37639 6,99 1,8
BELEVI-CAMELI (DENIZLI) 20:51:15 28-03-2025 37,1203 29,3712 2,7 2
Yeşilyurt (Malatya) 20:39:44 28-03-2025 38,24528 38,18278 6,97 1,3
ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:39:43 28-03-2025 38,1488 37,9958 20,5 1,2
Tortum (Erzurum) 19:47:16 28-03-2025 40,31889 41,53861 7,02 1,4
AKBABA-TORTUM (ERZURUM) 19:47:15 28-03-2025 40,241 41,4945 3,3 1,7
Van Gölü - [11.59 km] Gevaş (Van) 18:54:42 28-03-2025 38,51722 42,96028 7,01 1,5
VAN GOLU 18:54:41 28-03-2025 38,536 42,9813 6,3 1,5
Pütürge (Malatya) 18:36:48 28-03-2025 38,28583 38,8 7,26 1,1
Çamoluk (Giresun) 18:34:47 28-03-2025 40,08389 38,80222 6,95 1
Karesi (Balıkesir) 17:36:19 28-03-2025 39,65111 27,83722 10,94 1,2
Merkez (Erzincan) 17:27:25 28-03-2025 39,84306 39,14222 6,95 1,7
KOCYATAGI-(ERZINCAN) 17:27:24 28-03-2025 39,8668 39,163 1 2,3
Ege Denizi - [21.23 km] Seferihisar (İzmir) 16:51:55 28-03-2025 37,88111 26,91833 7 1,7
Pasinler (Erzurum) 16:32:28 28-03-2025 39,84611 41,78167 8,34 1,9
PASINLER (ERZURUM) 16:32:26 28-03-2025 39,9607 41,6665 25,2 1,9
Haliliye (Şanlıurfa) 16:13:30 28-03-2025 37,18889 39,41972 7,17 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 15:52:35 28-03-2025 38,31722 38,145 7 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 15:47:58 28-03-2025 36,9352 28,0468 14,4 1,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 15:25:58 28-03-2025 36,9583 28,0342 4,2 1,8
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 15:24:10 28-03-2025 36,9515 28,0493 13 1,5
Merkez (Gümüşhane) 14:47:42 28-03-2025 40,53472 39,69333 7 1,3
Merkez (Kırklareli) 14:47:10 28-03-2025 41,95056 27,32167 7 1,1
Sungurlu (Çorum) 14:20:18 28-03-2025 40,30556 34,42083 7,02 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 14:06:33 28-03-2025 38,10833 38,30306 7 1,7
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 14:06:33 28-03-2025 38,1403 38,2568 3,8 1,6
Sultandağı (Afyonkarahisar) 13:50:20 28-03-2025 38,62028 31,60167 7 0,8
EGE DENIZI 13:50:00 28-03-2025 36,6238 25,7043 5 2,1
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 13:42:56 28-03-2025 40,4525 29,2445 0 0,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:42:21 28-03-2025 39,49528 28,11917 7 1,3
Marmara Denizi - [16.58 km] Marmara (Balıkesir) 13:18:41 28-03-2025 40,80083 27,68389 6,97 1,5
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:53:28 28-03-2025 37,149 27,9317 0 1,4
Yayladere (Bingöl) 12:49:47 28-03-2025 39,24889 40,18722 7,05 1,9
SARIHAN-KARAKOCAN (ELAZIG) 12:49:46 28-03-2025 39,1575 40,2603 3,4 2,5
Bahçe (Osmaniye) 12:38:28 28-03-2025 37,20556 36,63861 6,93 1,6
Antakya (Hatay) 12:33:43 28-03-2025 36,29139 36,14056 7,04 1,6
ALAATTIN-(HATAY) 12:33:42 28-03-2025 36,264 36,2408 1,4 1,3
Akçadağ (Malatya) 12:27:44 28-03-2025 38,25972 38,07917 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 12:22:43 28-03-2025 38,11722 38,49583 7 1,2
EGE DENIZI 12:19:37 28-03-2025 36,1335 25,4217 5 2,6
Ünye (Ordu) 12:05:08 28-03-2025 41,09056 37,21056 7,14 2,2
SAHILKOY-UNYE (ORDU) 12:05:08 28-03-2025 41,1232 37,1877 12 2,2
MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) 11:40:06 28-03-2025 39,8375 26,2423 0 1,2
NURIOSMANIYE-GEYVE (SAKARYA) 11:39:08 28-03-2025 40,6095 30,3032 20,4 1,7
Akçadağ (Malatya) 11:38:51 28-03-2025 38,265 38,07944 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 11:36:33 28-03-2025 38,25778 38,06944 7 1,6
Maden (Elazığ) 10:58:39 28-03-2025 38,46167 39,68806 7,18 1,6
Tuşba (Van) 10:57:52 28-03-2025 38,87028 43,65667 8,45 1,8
EGE DENIZI 10:56:36 28-03-2025 35,7417 25,5337 6,1 2,2
Çamoluk (Giresun) 10:55:31 28-03-2025 40,08833 38,81722 7 1,8
EGE DENIZI 10:53:56 28-03-2025 36,7002 25,8145 1,5 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 10:35:08 28-03-2025 38,24056 38,13639 7 2
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 10:35:07 28-03-2025 38,2342 38,13 8 1,4
Emirdağ (Afyonkarahisar) 10:28:04 28-03-2025 38,95722 31,09167 6,75 2,2
Özalp (Van) 10:07:45 28-03-2025 38,59028 43,82389 7,02 2,7
BENCIK-YATAGAN (MUGLA) 09:01:27 28-03-2025 37,2632 28,0112 0 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 08:44:56 28-03-2025 38,4082 37,511 5 1,5
Pütürge (Malatya) 08:07:07 28-03-2025 38,30833 38,88806 6,97 0,9
Ege Denizi 07:54:27 28-03-2025 36,71444 25,87389 7 2,5
EGE DENIZI 07:54:25 28-03-2025 36,6527 25,8455 8,1 2,8
Darende (Malatya) 07:36:50 28-03-2025 38,40556 37,50333 6,94 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 07:36:49 28-03-2025 38,419 37,5132 4,8 1,5
Simav (Kütahya) 07:27:59 28-03-2025 39,10583 29,05972 11,47 1,3
Merkez (Bitlis) 07:26:50 28-03-2025 38,44333 42,18694 7 1,5
Ege Denizi - [49.66 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:43:18 28-03-2025 39,59417 25,5075 8,29 1,4
EGE DENIZI 05:43:16 28-03-2025 39,5752 25,3792 6,6 1,5
Afşin (Kahramanmaraş) 05:34:31 28-03-2025 38,40472 37,04278 7 1,6
KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:34:30 28-03-2025 38,4193 37,0583 5 1,6
Battalgazi (Malatya) 05:17:37 28-03-2025 38,15528 38,59528 7 0,9
Zile (Tokat) 05:16:58 28-03-2025 40,28972 35,6275 7 1,4
BUYUKKOZLUCA-ZILE (TOKAT) 05:16:58 28-03-2025 40,3428 35,7003 5 1,6
Sungurlu (Çorum) 05:10:36 28-03-2025 40,28611 34,42306 7 0,8
Efeler (Aydın) 05:03:22 28-03-2025 37,76444 28,05 7 1,5
DALAMA-(AYDIN) 05:03:22 28-03-2025 37,7662 28,0542 5,1 1,5
Keles (Bursa) 04:55:40 28-03-2025 39,88861 29,29444 6,51 1,9
KOCA KOVACIK-KELES (BURSA) 04:55:40 28-03-2025 39,8773 29,3702 22,6 2,2
Ege Denizi 04:52:20 28-03-2025 36,64917 25,95528 7 2,6
EGE DENIZI 04:52:20 28-03-2025 36,6663 25,7245 7,9 2,8
Hamur (Ağrı) 04:51:03 28-03-2025 39,38333 43,21167 7 1,7
ERDOGAN-HAMUR (AGRI) 04:51:02 28-03-2025 39,3898 43,27 10,6 2
Ege Denizi - [39.73 km] Gökçeada (Çanakkale) 04:48:34 28-03-2025 39,78333 25,56556 7 1,4
EGE DENIZI 04:48:34 28-03-2025 39,8282 25,4992 5,1 1,5
Honaz (Denizli) 04:39:53 28-03-2025 37,84167 29,31833 7 1,3
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 04:39:53 28-03-2025 37,8363 29,2478 16,4 1,4
Ege Denizi 04:35:07 28-03-2025 36,77528 25,81972 7 2,2
EGE DENIZI 04:35:06 28-03-2025 36,7172 25,6285 6,9 2,5
Ege Denizi 04:22:34 28-03-2025 35,75778 25,66833 6,51 2,8
EGE DENIZI 04:22:31 28-03-2025 35,76 25,53 8,3 3
AKDENIZ 04:17:31 28-03-2025 36,2692 28,9552 9,8 1,8
Ege Denizi 04:12:44 28-03-2025 36,75194 25,78944 7 2,2
EGE DENIZI 04:12:44 28-03-2025 36,738 25,6212 8 2,3
Simav (Kütahya) 04:06:22 28-03-2025 39,12472 29,05694 13,17 1,4
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 04:06:21 28-03-2025 39,1415 29,0672 16,1 1,5
KOYCEGIZ (MUGLA) 03:50:32 28-03-2025 36,9465 28,6893 3,5 2,5
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 03:42:04 28-03-2025 37,6785 35,3283 7,8 1,4
Biga (Çanakkale) 03:07:11 28-03-2025 40,37778 27,23028 7 2,4
CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) 03:07:11 28-03-2025 40,3788 27,1732 5,9 2,4
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 02:31:09 28-03-2025 38,4573 37,5748 5 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 01:32:27 28-03-2025 38,06361 37,35139 6,67 2,4
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:32:27 28-03-2025 38,0715 37,3528 6,7 2,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.07 km] Kuşadası (Aydın) 01:24:15 28-03-2025 37,81083 27,07556 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:24:14 28-03-2025 37,8083 27,0425 11,4 1,6
Gördes (Manisa) 01:13:19 28-03-2025 38,98194 28,17389 7 1,6
YEGENOBA-AKHISAR (MANISA) 01:13:19 28-03-2025 38,9837 28,1657 9,9 1,7
EGE DENIZI 01:10:36 28-03-2025 36,6708 25,6613 5 2,3
EGE DENIZI 01:02:34 28-03-2025 36,704 25,4707 5,3 2,9
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:01:05 28-03-2025 38,0862 37,1985 11,2 1
Akhisar (Manisa) 00:51:39 28-03-2025 38,97417 28,15917 8,34 1,4
YEGENOBA-AKHISAR (MANISA) 00:51:38 28-03-2025 38,9728 28,1493 10,5 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [04.59 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:56:10 28-03-2025 39,45528 26,20361 7 1,3
Köyceğiz (Muğla) 23:21:41 28-03-2025 37,135 28,86778 7 1,3
Pütürge (Malatya) 23:08:04 28-03-2025 38,26861 38,80167 7 1,2
Kale (Malatya) 22:42:32 28-03-2025 38,36 38,88583 7 1
Merkez (Elazığ) 22:29:50 28-03-2025 38,53333 39,48694 7 1
Ege Denizi - [11.01 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:15:58 28-03-2025 39,39444 26,19972 17,2 1,2
Doğanşehir (Malatya) 22:03:59 28-03-2025 38,08333 37,74278 17,53 1
Ege Denizi - [11.26 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:58:00 28-03-2025 39,39972 26,2425 16,69 1,3
Doğanşehir (Malatya) 21:40:25 28-03-2025 38,02833 37,64444 7 1,1
Darende (Malatya) 21:35:15 28-03-2025 38,42472 37,47528 7 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:35:13 28-03-2025 38,4295 37,4723 6,1 1,8
Gediz (Kütahya) 21:35:01 28-03-2025 39,10917 29,50278 7 1,2
PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) 21:35:01 28-03-2025 39,1647 29,4315 10,3 1,7
Samandağ (Hatay) 21:03:49 28-03-2025 36,18861 35,9525 10,67 2
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 21:03:49 28-03-2025 36,1927 35,9445 12,7 2,1
Çameli (Denizli) 20:51:16 28-03-2025 37,10611 29,37639 6,99 1,8
BELEVI-CAMELI (DENIZLI) 20:51:15 28-03-2025 37,1203 29,3712 2,7 2
Yeşilyurt (Malatya) 20:39:44 28-03-2025 38,24528 38,18278 6,97 1,3
ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:39:43 28-03-2025 38,1488 37,9958 20,5 1,2
Tortum (Erzurum) 19:47:16 28-03-2025 40,31889 41,53861 7,02 1,4
AKBABA-TORTUM (ERZURUM) 19:47:15 28-03-2025 40,241 41,4945 3,3 1,7
Van Gölü - [11.59 km] Gevaş (Van) 18:54:42 28-03-2025 38,51722 42,96028 7,01 1,5
VAN GOLU 18:54:41 28-03-2025 38,536 42,9813 6,3 1,5
Pütürge (Malatya) 18:36:48 28-03-2025 38,28583 38,8 7,26 1,1
Çamoluk (Giresun) 18:34:47 28-03-2025 40,08389 38,80222 6,95 1
Karesi (Balıkesir) 17:36:19 28-03-2025 39,65111 27,83722 10,94 1,2
Merkez (Erzincan) 17:27:25 28-03-2025 39,84306 39,14222 6,95 1,7
KOCYATAGI-(ERZINCAN) 17:27:24 28-03-2025 39,8668 39,163 1 2,3
Ege Denizi - [21.23 km] Seferihisar (İzmir) 16:51:55 28-03-2025 37,88111 26,91833 7 1,7
Pasinler (Erzurum) 16:32:28 28-03-2025 39,84611 41,78167 8,34 1,9
PASINLER (ERZURUM) 16:32:26 28-03-2025 39,9607 41,6665 25,2 1,9
Haliliye (Şanlıurfa) 16:13:30 28-03-2025 37,18889 39,41972 7,17 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 15:52:35 28-03-2025 38,31722 38,145 7 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 15:47:58 28-03-2025 36,9352 28,0468 14,4 1,5
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 15:25:58 28-03-2025 36,9583 28,0342 4,2 1,8
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 15:24:10 28-03-2025 36,9515 28,0493 13 1,5
Merkez (Gümüşhane) 14:47:42 28-03-2025 40,53472 39,69333 7 1,3
Merkez (Kırklareli) 14:47:10 28-03-2025 41,95056 27,32167 7 1,1
Sungurlu (Çorum) 14:20:18 28-03-2025 40,30556 34,42083 7,02 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 14:06:33 28-03-2025 38,10833 38,30306 7 1,7
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 14:06:33 28-03-2025 38,1403 38,2568 3,8 1,6
Sultandağı (Afyonkarahisar) 13:50:20 28-03-2025 38,62028 31,60167 7 0,8
EGE DENIZI 13:50:00 28-03-2025 36,6238 25,7043 5 2,1
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 13:42:56 28-03-2025 40,4525 29,2445 0 0,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:42:21 28-03-2025 39,49528 28,11917 7 1,3
Marmara Denizi - [16.58 km] Marmara (Balıkesir) 13:18:41 28-03-2025 40,80083 27,68389 6,97 1,5
SEKKOY-MILAS (MUGLA) 12:53:28 28-03-2025 37,149 27,9317 0 1,4
Yayladere (Bingöl) 12:49:47 28-03-2025 39,24889 40,18722 7,05 1,9
SARIHAN-KARAKOCAN (ELAZIG) 12:49:46 28-03-2025 39,1575 40,2603 3,4 2,5
Bahçe (Osmaniye) 12:38:28 28-03-2025 37,20556 36,63861 6,93 1,6
Antakya (Hatay) 12:33:43 28-03-2025 36,29139 36,14056 7,04 1,6
ALAATTIN-(HATAY) 12:33:42 28-03-2025 36,264 36,2408 1,4 1,3
Akçadağ (Malatya) 12:27:44 28-03-2025 38,25972 38,07917 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 12:22:43 28-03-2025 38,11722 38,49583 7 1,2
EGE DENIZI 12:19:37 28-03-2025 36,1335 25,4217 5 2,6
Ünye (Ordu) 12:05:08 28-03-2025 41,09056 37,21056 7,14 2,2
SAHILKOY-UNYE (ORDU) 12:05:08 28-03-2025 41,1232 37,1877 12 2,2
MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) 11:40:06 28-03-2025 39,8375 26,2423 0 1,2
NURIOSMANIYE-GEYVE (SAKARYA) 11:39:08 28-03-2025 40,6095 30,3032 20,4 1,7
Akçadağ (Malatya) 11:38:51 28-03-2025 38,265 38,07944 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 11:36:33 28-03-2025 38,25778 38,06944 7 1,6
Maden (Elazığ) 10:58:39 28-03-2025 38,46167 39,68806 7,18 1,6
Tuşba (Van) 10:57:52 28-03-2025 38,87028 43,65667 8,45 1,8
EGE DENIZI 10:56:36 28-03-2025 35,7417 25,5337 6,1 2,2
Çamoluk (Giresun) 10:55:31 28-03-2025 40,08833 38,81722 7 1,8
EGE DENIZI 10:53:56 28-03-2025 36,7002 25,8145 1,5 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 10:35:08 28-03-2025 38,24056 38,13639 7 2
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 10:35:07 28-03-2025 38,2342 38,13 8 1,4
Emirdağ (Afyonkarahisar) 10:28:04 28-03-2025 38,95722 31,09167 6,75 2,2
Özalp (Van) 10:07:45 28-03-2025 38,59028 43,82389 7,02 2,7
BENCIK-YATAGAN (MUGLA) 09:01:27 28-03-2025 37,2632 28,0112 0 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 08:44:56 28-03-2025 38,4082 37,511 5 1,5
Pütürge (Malatya) 08:07:07 28-03-2025 38,30833 38,88806 6,97 0,9
Ege Denizi 07:54:27 28-03-2025 36,71444 25,87389 7 2,5
EGE DENIZI 07:54:25 28-03-2025 36,6527 25,8455 8,1 2,8
Darende (Malatya) 07:36:50 28-03-2025 38,40556 37,50333 6,94 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 07:36:49 28-03-2025 38,419 37,5132 4,8 1,5
Simav (Kütahya) 07:27:59 28-03-2025 39,10583 29,05972 11,47 1,3
Merkez (Bitlis) 07:26:50 28-03-2025 38,44333 42,18694 7 1,5
Ege Denizi - [49.66 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:43:18 28-03-2025 39,59417 25,5075 8,29 1,4
EGE DENIZI 05:43:16 28-03-2025 39,5752 25,3792 6,6 1,5
Afşin (Kahramanmaraş) 05:34:31 28-03-2025 38,40472 37,04278 7 1,6
KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:34:30 28-03-2025 38,4193 37,0583 5 1,6
Battalgazi (Malatya) 05:17:37 28-03-2025 38,15528 38,59528 7 0,9
Zile (Tokat) 05:16:58 28-03-2025 40,28972 35,6275 7 1,4
BUYUKKOZLUCA-ZILE (TOKAT) 05:16:58 28-03-2025 40,3428 35,7003 5 1,6
Sungurlu (Çorum) 05:10:36 28-03-2025 40,28611 34,42306 7 0,8
Efeler (Aydın) 05:03:22 28-03-2025 37,76444 28,05 7 1,5
DALAMA-(AYDIN) 05:03:22 28-03-2025 37,7662 28,0542 5,1 1,5
Keles (Bursa) 04:55:40 28-03-2025 39,88861 29,29444 6,51 1,9
KOCA KOVACIK-KELES (BURSA) 04:55:40 28-03-2025 39,8773 29,3702 22,6 2,2
Ege Denizi 04:52:20 28-03-2025 36,64917 25,95528 7 2,6
EGE DENIZI 04:52:20 28-03-2025 36,6663 25,7245 7,9 2,8
Hamur (Ağrı) 04:51:03 28-03-2025 39,38333 43,21167 7 1,7
ERDOGAN-HAMUR (AGRI) 04:51:02 28-03-2025 39,3898 43,27 10,6 2
Ege Denizi - [39.73 km] Gökçeada (Çanakkale) 04:48:34 28-03-2025 39,78333 25,56556 7 1,4
EGE DENIZI 04:48:34 28-03-2025 39,8282 25,4992 5,1 1,5
Honaz (Denizli) 04:39:53 28-03-2025 37,84167 29,31833 7 1,3
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 04:39:53 28-03-2025 37,8363 29,2478 16,4 1,4
Ege Denizi 04:35:07 28-03-2025 36,77528 25,81972 7 2,2
EGE DENIZI 04:35:06 28-03-2025 36,7172 25,6285 6,9 2,5
Ege Denizi 04:22:34 28-03-2025 35,75778 25,66833 6,51 2,8
EGE DENIZI 04:22:31 28-03-2025 35,76 25,53 8,3 3
AKDENIZ 04:17:31 28-03-2025 36,2692 28,9552 9,8 1,8
Ege Denizi 04:12:44 28-03-2025 36,75194 25,78944 7 2,2
EGE DENIZI 04:12:44 28-03-2025 36,738 25,6212 8 2,3
Simav (Kütahya) 04:06:22 28-03-2025 39,12472 29,05694 13,17 1,4
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 04:06:21 28-03-2025 39,1415 29,0672 16,1 1,5
KOYCEGIZ (MUGLA) 03:50:32 28-03-2025 36,9465 28,6893 3,5 2,5
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 03:42:04 28-03-2025 37,6785 35,3283 7,8 1,4
Biga (Çanakkale) 03:07:11 28-03-2025 40,37778 27,23028 7 2,4
CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) 03:07:11 28-03-2025 40,3788 27,1732 5,9 2,4
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 02:31:09 28-03-2025 38,4573 37,5748 5 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 01:32:27 28-03-2025 38,06361 37,35139 6,67 2,4
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:32:27 28-03-2025 38,0715 37,3528 6,7 2,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.07 km] Kuşadası (Aydın) 01:24:15 28-03-2025 37,81083 27,07556 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:24:14 28-03-2025 37,8083 27,0425 11,4 1,6
Gördes (Manisa) 01:13:19 28-03-2025 38,98194 28,17389 7 1,6
YEGENOBA-AKHISAR (MANISA) 01:13:19 28-03-2025 38,9837 28,1657 9,9 1,7
EGE DENIZI 01:10:36 28-03-2025 36,6708 25,6613 5 2,3
EGE DENIZI 01:02:34 28-03-2025 36,704 25,4707 5,3 2,9
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:01:05 28-03-2025 38,0862 37,1985 11,2 1
Akhisar (Manisa) 00:51:39 28-03-2025 38,97417 28,15917 8,34 1,4
YEGENOBA-AKHISAR (MANISA) 00:51:38 28-03-2025 38,9728 28,1493 10,5 1,3
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