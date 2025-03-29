Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 29 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
29 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - [04.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:56:10 28-03-2025
|39,45528
|26,20361
|7
|1,3
|Köyceğiz (Muğla)
|23:21:41 28-03-2025
|37,135
|28,86778
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|23:08:04 28-03-2025
|38,26861
|38,80167
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|22:42:32 28-03-2025
|38,36
|38,88583
|7
|1
|Merkez (Elazığ)
|22:29:50 28-03-2025
|38,53333
|39,48694
|7
|1
|Ege Denizi - [11.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:15:58 28-03-2025
|39,39444
|26,19972
|17,2
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|22:03:59 28-03-2025
|38,08333
|37,74278
|17,53
|1
|Ege Denizi - [11.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:58:00 28-03-2025
|39,39972
|26,2425
|16,69
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|21:40:25 28-03-2025
|38,02833
|37,64444
|7
|1,1
|Darende (Malatya)
|21:35:15 28-03-2025
|38,42472
|37,47528
|7
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:35:13 28-03-2025
|38,4295
|37,4723
|6,1
|1,8
|Gediz (Kütahya)
|21:35:01 28-03-2025
|39,10917
|29,50278
|7
|1,2
|PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
|21:35:01 28-03-2025
|39,1647
|29,4315
|10,3
|1,7
|Samandağ (Hatay)
|21:03:49 28-03-2025
|36,18861
|35,9525
|10,67
|2
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|21:03:49 28-03-2025
|36,1927
|35,9445
|12,7
|2,1
|Çameli (Denizli)
|20:51:16 28-03-2025
|37,10611
|29,37639
|6,99
|1,8
|BELEVI-CAMELI (DENIZLI)
|20:51:15 28-03-2025
|37,1203
|29,3712
|2,7
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:39:44 28-03-2025
|38,24528
|38,18278
|6,97
|1,3
|ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:39:43 28-03-2025
|38,1488
|37,9958
|20,5
|1,2
|Tortum (Erzurum)
|19:47:16 28-03-2025
|40,31889
|41,53861
|7,02
|1,4
|AKBABA-TORTUM (ERZURUM)
|19:47:15 28-03-2025
|40,241
|41,4945
|3,3
|1,7
|Van Gölü - [11.59 km] Gevaş (Van)
|18:54:42 28-03-2025
|38,51722
|42,96028
|7,01
|1,5
|VAN GOLU
|18:54:41 28-03-2025
|38,536
|42,9813
|6,3
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|18:36:48 28-03-2025
|38,28583
|38,8
|7,26
|1,1
|Çamoluk (Giresun)
|18:34:47 28-03-2025
|40,08389
|38,80222
|6,95
|1
|Karesi (Balıkesir)
|17:36:19 28-03-2025
|39,65111
|27,83722
|10,94
|1,2
|Merkez (Erzincan)
|17:27:25 28-03-2025
|39,84306
|39,14222
|6,95
|1,7
|KOCYATAGI-(ERZINCAN)
|17:27:24 28-03-2025
|39,8668
|39,163
|1
|2,3
|Ege Denizi - [21.23 km] Seferihisar (İzmir)
|16:51:55 28-03-2025
|37,88111
|26,91833
|7
|1,7
|Pasinler (Erzurum)
|16:32:28 28-03-2025
|39,84611
|41,78167
|8,34
|1,9
|PASINLER (ERZURUM)
|16:32:26 28-03-2025
|39,9607
|41,6665
|25,2
|1,9
|Haliliye (Şanlıurfa)
|16:13:30 28-03-2025
|37,18889
|39,41972
|7,17
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:52:35 28-03-2025
|38,31722
|38,145
|7
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:47:58 28-03-2025
|36,9352
|28,0468
|14,4
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:25:58 28-03-2025
|36,9583
|28,0342
|4,2
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:24:10 28-03-2025
|36,9515
|28,0493
|13
|1,5
|Merkez (Gümüşhane)
|14:47:42 28-03-2025
|40,53472
|39,69333
|7
|1,3
|Merkez (Kırklareli)
|14:47:10 28-03-2025
|41,95056
|27,32167
|7
|1,1
|Sungurlu (Çorum)
|14:20:18 28-03-2025
|40,30556
|34,42083
|7,02
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:06:33 28-03-2025
|38,10833
|38,30306
|7
|1,7
|ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|14:06:33 28-03-2025
|38,1403
|38,2568
|3,8
|1,6
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|13:50:20 28-03-2025
|38,62028
|31,60167
|7
|0,8
|EGE DENIZI
|13:50:00 28-03-2025
|36,6238
|25,7043
|5
|2,1
|GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)
|13:42:56 28-03-2025
|40,4525
|29,2445
|0
|0,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:42:21 28-03-2025
|39,49528
|28,11917
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [16.58 km] Marmara (Balıkesir)
|13:18:41 28-03-2025
|40,80083
|27,68389
|6,97
|1,5
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|12:53:28 28-03-2025
|37,149
|27,9317
|0
|1,4
|Yayladere (Bingöl)
|12:49:47 28-03-2025
|39,24889
|40,18722
|7,05
|1,9
|SARIHAN-KARAKOCAN (ELAZIG)
|12:49:46 28-03-2025
|39,1575
|40,2603
|3,4
|2,5
|Bahçe (Osmaniye)
|12:38:28 28-03-2025
|37,20556
|36,63861
|6,93
|1,6
|Antakya (Hatay)
|12:33:43 28-03-2025
|36,29139
|36,14056
|7,04
|1,6
|ALAATTIN-(HATAY)
|12:33:42 28-03-2025
|36,264
|36,2408
|1,4
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|12:27:44 28-03-2025
|38,25972
|38,07917
|7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|12:22:43 28-03-2025
|38,11722
|38,49583
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|12:19:37 28-03-2025
|36,1335
|25,4217
|5
|2,6
|Ünye (Ordu)
|12:05:08 28-03-2025
|41,09056
|37,21056
|7,14
|2,2
|SAHILKOY-UNYE (ORDU)
|12:05:08 28-03-2025
|41,1232
|37,1877
|12
|2,2
|MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE)
|11:40:06 28-03-2025
|39,8375
|26,2423
|0
|1,2
|NURIOSMANIYE-GEYVE (SAKARYA)
|11:39:08 28-03-2025
|40,6095
|30,3032
|20,4
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|11:38:51 28-03-2025
|38,265
|38,07944
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|11:36:33 28-03-2025
|38,25778
|38,06944
|7
|1,6
|Maden (Elazığ)
|10:58:39 28-03-2025
|38,46167
|39,68806
|7,18
|1,6
|Tuşba (Van)
|10:57:52 28-03-2025
|38,87028
|43,65667
|8,45
|1,8
|EGE DENIZI
|10:56:36 28-03-2025
|35,7417
|25,5337
|6,1
|2,2
|Çamoluk (Giresun)
|10:55:31 28-03-2025
|40,08833
|38,81722
|7
|1,8
|EGE DENIZI
|10:53:56 28-03-2025
|36,7002
|25,8145
|1,5
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:35:08 28-03-2025
|38,24056
|38,13639
|7
|2
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|10:35:07 28-03-2025
|38,2342
|38,13
|8
|1,4
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|10:28:04 28-03-2025
|38,95722
|31,09167
|6,75
|2,2
|Özalp (Van)
|10:07:45 28-03-2025
|38,59028
|43,82389
|7,02
|2,7
|BENCIK-YATAGAN (MUGLA)
|09:01:27 28-03-2025
|37,2632
|28,0112
|0
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|08:44:56 28-03-2025
|38,4082
|37,511
|5
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|08:07:07 28-03-2025
|38,30833
|38,88806
|6,97
|0,9
|Ege Denizi
|07:54:27 28-03-2025
|36,71444
|25,87389
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|07:54:25 28-03-2025
|36,6527
|25,8455
|8,1
|2,8
|Darende (Malatya)
|07:36:50 28-03-2025
|38,40556
|37,50333
|6,94
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|07:36:49 28-03-2025
|38,419
|37,5132
|4,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|07:27:59 28-03-2025
|39,10583
|29,05972
|11,47
|1,3
|Merkez (Bitlis)
|07:26:50 28-03-2025
|38,44333
|42,18694
|7
|1,5
|Ege Denizi - [49.66 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:43:18 28-03-2025
|39,59417
|25,5075
|8,29
|1,4
|EGE DENIZI
|05:43:16 28-03-2025
|39,5752
|25,3792
|6,6
|1,5
|Afşin (Kahramanmaraş)
|05:34:31 28-03-2025
|38,40472
|37,04278
|7
|1,6
|KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:34:30 28-03-2025
|38,4193
|37,0583
|5
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|05:17:37 28-03-2025
|38,15528
|38,59528
|7
|0,9
|Zile (Tokat)
|05:16:58 28-03-2025
|40,28972
|35,6275
|7
|1,4
|BUYUKKOZLUCA-ZILE (TOKAT)
|05:16:58 28-03-2025
|40,3428
|35,7003
|5
|1,6
|Sungurlu (Çorum)
|05:10:36 28-03-2025
|40,28611
|34,42306
|7
|0,8
|Efeler (Aydın)
|05:03:22 28-03-2025
|37,76444
|28,05
|7
|1,5
|DALAMA-(AYDIN)
|05:03:22 28-03-2025
|37,7662
|28,0542
|5,1
|1,5
|Keles (Bursa)
|04:55:40 28-03-2025
|39,88861
|29,29444
|6,51
|1,9
|KOCA KOVACIK-KELES (BURSA)
|04:55:40 28-03-2025
|39,8773
|29,3702
|22,6
|2,2
|Ege Denizi
|04:52:20 28-03-2025
|36,64917
|25,95528
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|04:52:20 28-03-2025
|36,6663
|25,7245
|7,9
|2,8
|Hamur (Ağrı)
|04:51:03 28-03-2025
|39,38333
|43,21167
|7
|1,7
|ERDOGAN-HAMUR (AGRI)
|04:51:02 28-03-2025
|39,3898
|43,27
|10,6
|2
|Ege Denizi - [39.73 km] Gökçeada (Çanakkale)
|04:48:34 28-03-2025
|39,78333
|25,56556
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|04:48:34 28-03-2025
|39,8282
|25,4992
|5,1
|1,5
|Honaz (Denizli)
|04:39:53 28-03-2025
|37,84167
|29,31833
|7
|1,3
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|04:39:53 28-03-2025
|37,8363
|29,2478
|16,4
|1,4
|Ege Denizi
|04:35:07 28-03-2025
|36,77528
|25,81972
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|04:35:06 28-03-2025
|36,7172
|25,6285
|6,9
|2,5
|Ege Denizi
|04:22:34 28-03-2025
|35,75778
|25,66833
|6,51
|2,8
|EGE DENIZI
|04:22:31 28-03-2025
|35,76
|25,53
|8,3
|3
|AKDENIZ
|04:17:31 28-03-2025
|36,2692
|28,9552
|9,8
|1,8
|Ege Denizi
|04:12:44 28-03-2025
|36,75194
|25,78944
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|04:12:44 28-03-2025
|36,738
|25,6212
|8
|2,3
|Simav (Kütahya)
|04:06:22 28-03-2025
|39,12472
|29,05694
|13,17
|1,4
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|04:06:21 28-03-2025
|39,1415
|29,0672
|16,1
|1,5
|KOYCEGIZ (MUGLA)
|03:50:32 28-03-2025
|36,9465
|28,6893
|3,5
|2,5
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|03:42:04 28-03-2025
|37,6785
|35,3283
|7,8
|1,4
|Biga (Çanakkale)
|03:07:11 28-03-2025
|40,37778
|27,23028
|7
|2,4
|CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
|03:07:11 28-03-2025
|40,3788
|27,1732
|5,9
|2,4
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|02:31:09 28-03-2025
|38,4573
|37,5748
|5
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|01:32:27 28-03-2025
|38,06361
|37,35139
|6,67
|2,4
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:32:27 28-03-2025
|38,0715
|37,3528
|6,7
|2,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.07 km] Kuşadası (Aydın)
|01:24:15 28-03-2025
|37,81083
|27,07556
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:24:14 28-03-2025
|37,8083
|27,0425
|11,4
|1,6
|Gördes (Manisa)
|01:13:19 28-03-2025
|38,98194
|28,17389
|7
|1,6
|YEGENOBA-AKHISAR (MANISA)
|01:13:19 28-03-2025
|38,9837
|28,1657
|9,9
|1,7
|EGE DENIZI
|01:10:36 28-03-2025
|36,6708
|25,6613
|5
|2,3
|EGE DENIZI
|01:02:34 28-03-2025
|36,704
|25,4707
|5,3
|2,9
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:01:05 28-03-2025
|38,0862
|37,1985
|11,2
|1
|Akhisar (Manisa)
|00:51:39 28-03-2025
|38,97417
|28,15917
|8,34
|1,4
|YEGENOBA-AKHISAR (MANISA)
|00:51:38 28-03-2025
|38,9728
|28,1493
|10,5
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi - [04.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:56:10 28-03-2025
|39,45528
|26,20361
|7
|1,3
|Köyceğiz (Muğla)
|23:21:41 28-03-2025
|37,135
|28,86778
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|23:08:04 28-03-2025
|38,26861
|38,80167
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|22:42:32 28-03-2025
|38,36
|38,88583
|7
|1
|Merkez (Elazığ)
|22:29:50 28-03-2025
|38,53333
|39,48694
|7
|1
|Ege Denizi - [11.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:15:58 28-03-2025
|39,39444
|26,19972
|17,2
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|22:03:59 28-03-2025
|38,08333
|37,74278
|17,53
|1
|Ege Denizi - [11.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:58:00 28-03-2025
|39,39972
|26,2425
|16,69
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|21:40:25 28-03-2025
|38,02833
|37,64444
|7
|1,1
|Darende (Malatya)
|21:35:15 28-03-2025
|38,42472
|37,47528
|7
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:35:13 28-03-2025
|38,4295
|37,4723
|6,1
|1,8
|Gediz (Kütahya)
|21:35:01 28-03-2025
|39,10917
|29,50278
|7
|1,2
|PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
|21:35:01 28-03-2025
|39,1647
|29,4315
|10,3
|1,7
|Samandağ (Hatay)
|21:03:49 28-03-2025
|36,18861
|35,9525
|10,67
|2
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|21:03:49 28-03-2025
|36,1927
|35,9445
|12,7
|2,1
|Çameli (Denizli)
|20:51:16 28-03-2025
|37,10611
|29,37639
|6,99
|1,8
|BELEVI-CAMELI (DENIZLI)
|20:51:15 28-03-2025
|37,1203
|29,3712
|2,7
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:39:44 28-03-2025
|38,24528
|38,18278
|6,97
|1,3
|ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:39:43 28-03-2025
|38,1488
|37,9958
|20,5
|1,2
|Tortum (Erzurum)
|19:47:16 28-03-2025
|40,31889
|41,53861
|7,02
|1,4
|AKBABA-TORTUM (ERZURUM)
|19:47:15 28-03-2025
|40,241
|41,4945
|3,3
|1,7
|Van Gölü - [11.59 km] Gevaş (Van)
|18:54:42 28-03-2025
|38,51722
|42,96028
|7,01
|1,5
|VAN GOLU
|18:54:41 28-03-2025
|38,536
|42,9813
|6,3
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|18:36:48 28-03-2025
|38,28583
|38,8
|7,26
|1,1
|Çamoluk (Giresun)
|18:34:47 28-03-2025
|40,08389
|38,80222
|6,95
|1
|Karesi (Balıkesir)
|17:36:19 28-03-2025
|39,65111
|27,83722
|10,94
|1,2
|Merkez (Erzincan)
|17:27:25 28-03-2025
|39,84306
|39,14222
|6,95
|1,7
|KOCYATAGI-(ERZINCAN)
|17:27:24 28-03-2025
|39,8668
|39,163
|1
|2,3
|Ege Denizi - [21.23 km] Seferihisar (İzmir)
|16:51:55 28-03-2025
|37,88111
|26,91833
|7
|1,7
|Pasinler (Erzurum)
|16:32:28 28-03-2025
|39,84611
|41,78167
|8,34
|1,9
|PASINLER (ERZURUM)
|16:32:26 28-03-2025
|39,9607
|41,6665
|25,2
|1,9
|Haliliye (Şanlıurfa)
|16:13:30 28-03-2025
|37,18889
|39,41972
|7,17
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|15:52:35 28-03-2025
|38,31722
|38,145
|7
|1,1
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:47:58 28-03-2025
|36,9352
|28,0468
|14,4
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:25:58 28-03-2025
|36,9583
|28,0342
|4,2
|1,8
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|15:24:10 28-03-2025
|36,9515
|28,0493
|13
|1,5
|Merkez (Gümüşhane)
|14:47:42 28-03-2025
|40,53472
|39,69333
|7
|1,3
|Merkez (Kırklareli)
|14:47:10 28-03-2025
|41,95056
|27,32167
|7
|1,1
|Sungurlu (Çorum)
|14:20:18 28-03-2025
|40,30556
|34,42083
|7,02
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|14:06:33 28-03-2025
|38,10833
|38,30306
|7
|1,7
|ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|14:06:33 28-03-2025
|38,1403
|38,2568
|3,8
|1,6
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|13:50:20 28-03-2025
|38,62028
|31,60167
|7
|0,8
|EGE DENIZI
|13:50:00 28-03-2025
|36,6238
|25,7043
|5
|2,1
|GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)
|13:42:56 28-03-2025
|40,4525
|29,2445
|0
|0,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:42:21 28-03-2025
|39,49528
|28,11917
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [16.58 km] Marmara (Balıkesir)
|13:18:41 28-03-2025
|40,80083
|27,68389
|6,97
|1,5
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|12:53:28 28-03-2025
|37,149
|27,9317
|0
|1,4
|Yayladere (Bingöl)
|12:49:47 28-03-2025
|39,24889
|40,18722
|7,05
|1,9
|SARIHAN-KARAKOCAN (ELAZIG)
|12:49:46 28-03-2025
|39,1575
|40,2603
|3,4
|2,5
|Bahçe (Osmaniye)
|12:38:28 28-03-2025
|37,20556
|36,63861
|6,93
|1,6
|Antakya (Hatay)
|12:33:43 28-03-2025
|36,29139
|36,14056
|7,04
|1,6
|ALAATTIN-(HATAY)
|12:33:42 28-03-2025
|36,264
|36,2408
|1,4
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|12:27:44 28-03-2025
|38,25972
|38,07917
|7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|12:22:43 28-03-2025
|38,11722
|38,49583
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|12:19:37 28-03-2025
|36,1335
|25,4217
|5
|2,6
|Ünye (Ordu)
|12:05:08 28-03-2025
|41,09056
|37,21056
|7,14
|2,2
|SAHILKOY-UNYE (ORDU)
|12:05:08 28-03-2025
|41,1232
|37,1877
|12
|2,2
|MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE)
|11:40:06 28-03-2025
|39,8375
|26,2423
|0
|1,2
|NURIOSMANIYE-GEYVE (SAKARYA)
|11:39:08 28-03-2025
|40,6095
|30,3032
|20,4
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|11:38:51 28-03-2025
|38,265
|38,07944
|7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|11:36:33 28-03-2025
|38,25778
|38,06944
|7
|1,6
|Maden (Elazığ)
|10:58:39 28-03-2025
|38,46167
|39,68806
|7,18
|1,6
|Tuşba (Van)
|10:57:52 28-03-2025
|38,87028
|43,65667
|8,45
|1,8
|EGE DENIZI
|10:56:36 28-03-2025
|35,7417
|25,5337
|6,1
|2,2
|Çamoluk (Giresun)
|10:55:31 28-03-2025
|40,08833
|38,81722
|7
|1,8
|EGE DENIZI
|10:53:56 28-03-2025
|36,7002
|25,8145
|1,5
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:35:08 28-03-2025
|38,24056
|38,13639
|7
|2
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|10:35:07 28-03-2025
|38,2342
|38,13
|8
|1,4
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|10:28:04 28-03-2025
|38,95722
|31,09167
|6,75
|2,2
|Özalp (Van)
|10:07:45 28-03-2025
|38,59028
|43,82389
|7,02
|2,7
|BENCIK-YATAGAN (MUGLA)
|09:01:27 28-03-2025
|37,2632
|28,0112
|0
|1,6
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|08:44:56 28-03-2025
|38,4082
|37,511
|5
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|08:07:07 28-03-2025
|38,30833
|38,88806
|6,97
|0,9
|Ege Denizi
|07:54:27 28-03-2025
|36,71444
|25,87389
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|07:54:25 28-03-2025
|36,6527
|25,8455
|8,1
|2,8
|Darende (Malatya)
|07:36:50 28-03-2025
|38,40556
|37,50333
|6,94
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|07:36:49 28-03-2025
|38,419
|37,5132
|4,8
|1,5
|Simav (Kütahya)
|07:27:59 28-03-2025
|39,10583
|29,05972
|11,47
|1,3
|Merkez (Bitlis)
|07:26:50 28-03-2025
|38,44333
|42,18694
|7
|1,5
|Ege Denizi - [49.66 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:43:18 28-03-2025
|39,59417
|25,5075
|8,29
|1,4
|EGE DENIZI
|05:43:16 28-03-2025
|39,5752
|25,3792
|6,6
|1,5
|Afşin (Kahramanmaraş)
|05:34:31 28-03-2025
|38,40472
|37,04278
|7
|1,6
|KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:34:30 28-03-2025
|38,4193
|37,0583
|5
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|05:17:37 28-03-2025
|38,15528
|38,59528
|7
|0,9
|Zile (Tokat)
|05:16:58 28-03-2025
|40,28972
|35,6275
|7
|1,4
|BUYUKKOZLUCA-ZILE (TOKAT)
|05:16:58 28-03-2025
|40,3428
|35,7003
|5
|1,6
|Sungurlu (Çorum)
|05:10:36 28-03-2025
|40,28611
|34,42306
|7
|0,8
|Efeler (Aydın)
|05:03:22 28-03-2025
|37,76444
|28,05
|7
|1,5
|DALAMA-(AYDIN)
|05:03:22 28-03-2025
|37,7662
|28,0542
|5,1
|1,5
|Keles (Bursa)
|04:55:40 28-03-2025
|39,88861
|29,29444
|6,51
|1,9
|KOCA KOVACIK-KELES (BURSA)
|04:55:40 28-03-2025
|39,8773
|29,3702
|22,6
|2,2
|Ege Denizi
|04:52:20 28-03-2025
|36,64917
|25,95528
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|04:52:20 28-03-2025
|36,6663
|25,7245
|7,9
|2,8
|Hamur (Ağrı)
|04:51:03 28-03-2025
|39,38333
|43,21167
|7
|1,7
|ERDOGAN-HAMUR (AGRI)
|04:51:02 28-03-2025
|39,3898
|43,27
|10,6
|2
|Ege Denizi - [39.73 km] Gökçeada (Çanakkale)
|04:48:34 28-03-2025
|39,78333
|25,56556
|7
|1,4
|EGE DENIZI
|04:48:34 28-03-2025
|39,8282
|25,4992
|5,1
|1,5
|Honaz (Denizli)
|04:39:53 28-03-2025
|37,84167
|29,31833
|7
|1,3
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|04:39:53 28-03-2025
|37,8363
|29,2478
|16,4
|1,4
|Ege Denizi
|04:35:07 28-03-2025
|36,77528
|25,81972
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|04:35:06 28-03-2025
|36,7172
|25,6285
|6,9
|2,5
|Ege Denizi
|04:22:34 28-03-2025
|35,75778
|25,66833
|6,51
|2,8
|EGE DENIZI
|04:22:31 28-03-2025
|35,76
|25,53
|8,3
|3
|AKDENIZ
|04:17:31 28-03-2025
|36,2692
|28,9552
|9,8
|1,8
|Ege Denizi
|04:12:44 28-03-2025
|36,75194
|25,78944
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|04:12:44 28-03-2025
|36,738
|25,6212
|8
|2,3
|Simav (Kütahya)
|04:06:22 28-03-2025
|39,12472
|29,05694
|13,17
|1,4
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|04:06:21 28-03-2025
|39,1415
|29,0672
|16,1
|1,5
|KOYCEGIZ (MUGLA)
|03:50:32 28-03-2025
|36,9465
|28,6893
|3,5
|2,5
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|03:42:04 28-03-2025
|37,6785
|35,3283
|7,8
|1,4
|Biga (Çanakkale)
|03:07:11 28-03-2025
|40,37778
|27,23028
|7
|2,4
|CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
|03:07:11 28-03-2025
|40,3788
|27,1732
|5,9
|2,4
|CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
|02:31:09 28-03-2025
|38,4573
|37,5748
|5
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|01:32:27 28-03-2025
|38,06361
|37,35139
|6,67
|2,4
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|01:32:27 28-03-2025
|38,0715
|37,3528
|6,7
|2,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.07 km] Kuşadası (Aydın)
|01:24:15 28-03-2025
|37,81083
|27,07556
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:24:14 28-03-2025
|37,8083
|27,0425
|11,4
|1,6
|Gördes (Manisa)
|01:13:19 28-03-2025
|38,98194
|28,17389
|7
|1,6
|YEGENOBA-AKHISAR (MANISA)
|01:13:19 28-03-2025
|38,9837
|28,1657
|9,9
|1,7
|EGE DENIZI
|01:10:36 28-03-2025
|36,6708
|25,6613
|5
|2,3
|EGE DENIZI
|01:02:34 28-03-2025
|36,704
|25,4707
|5,3
|2,9
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|01:01:05 28-03-2025
|38,0862
|37,1985
|11,2
|1
|Akhisar (Manisa)
|00:51:39 28-03-2025
|38,97417
|28,15917
|8,34
|1,4
|YEGENOBA-AKHISAR (MANISA)
|00:51:38 28-03-2025
|38,9728
|28,1493
|10,5
|1,3
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